أفضل موصلات Claude MCP للتسويق: المجموعة التي تدير حملاتك فعليًّا

لقد أمضيت بعد الظهر في ربط Claude بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة الإعلانات وأدوات التحليلات ومستودع المحتوى. ثم لم يحدث شيء. موصلات Claude MCP المخصصة للتسويق تعمل بشكل جيد: النقاط الخضراء، المصادقة، الجاهزية. ما ينقص هو المهمة نفسها. لدى Claude إمكانية الوصول إلى كل شيء، لكنه لا يملك سببًا للتعامل مع أي منها، تمامًا مثل موظف جديد يتمتع بحقوق إدارية دون أن يكون قد خضع لتدريب التمهيدي.

هذا هو الجزء الذي يتجاهله كل تجميع لـ«أفضل الموصلات». فالموصل ليس عنصرًا تجمعه في مجموعتك. إنه علاقة دائمة بين Claude ونظام التسجيل، وكل موصل تتركه قيد التشغيل يثقل بهدوء كاهل كل محادثة تبدأها. فثلاثة موصلات مدمجة في سير عمل تكرره فعليًّا ستفوق في الفعالية اثني عشر موصلًا قمت بتثبيتها ثم نسيت أمرها.

إليك الموصلات التي تستحق مكانًا في القائمة، وما يجب إخبار Claude به بمجرد تفعيلها.

ملخص سريع يمنح موصل Claude MCP برنامج Claude وصولاً مباشراً وموثقاً إلى أداة خارجية، بحيث يمكنك الاستعلام عن البيانات الحقيقية والتصرف بناءً عليها دون الحاجة إلى تصديرها. في مجال التسويق، يغطي HubSpot وSupermetrics بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) وبيانات الحملات. يتولى Klaviyo إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بدورة حياة العملاء، بينما يتولى Amplitude تحليلات المنتجات. يتولى Ahrefs وSimilarweb مهام تحسين محركات البحث (SEO) والأبحاث التنافسية. يغطي Canva وFigma الجانب الإبداعي، بينما تتولى Notion وGoogle Drive وSlack إدارة الملخصات وتسليم المهام. في هذه المدونة، نستعرض أفضل موصلات Claude MCP للتسويق، وما يمكن لكل منها قراءته وتغييره، وكيفية ربطها في سير عمل حملة واحدة، وما يجب فعله عندما يتوقف أحد الموصلات عن العمل.

نظرة سريعة على أفضل موصلات Claude MCP للتسويق

الموصل المهمة التسويقية الرئيسية الوصول هل يمكنك الكتابة؟ الأفضل لـ أين تنتهي الفائدة HubSpot تحليل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومسار المبيعات بيانات جهات الاتصال والصفقات والحملات والتفاعل نعم فرق الإيرادات ودورة الحياة هناك حد أقصى لعدد الإجراءات الجماعية Supermetrics إعداد التقارير عبر القنوات بيانات من أكثر من 200 مصدر للتسويق والمبيعات محدود فرق التسويق القائم على الأداء يقتصر الكتابة على أربع منصات إعلانية Klaviyo إدارة دورة حياة الحملات الملفات الشخصية، والشرائح، والتدفقات، والحملات، والأحداث نعم فرق التجارة الإلكترونية والاحتفاظ بالعملاء يتطلب إعداد الحسابات المتعددة مزيدًا من الجهد Amplitude تحليل سلوك المنتج مسارات التحويل، والمجموعات، والتجارب، وبيانات الميزات محدود النمو وتسويق المنتجات يعتمد ذلك على تتبع الأحداث بدقة Ahrefs تحسين محركات البحث (SEO) والبحث عن المحتوى الكلمات المفتاحية، والروابط الخلفية، والتصنيفات، وظهور المحتوى بفضل الذكاء الاصطناعي لا فرق تحسين محركات البحث (SEO) وفرق المحتوى تستهلك الاستعلامات وحدات API Similarweb أبحاث المنافسين والسوق بيانات حركة المرور، والجمهور، والتطبيقات، والكلمات المفتاحية، والسوق لا الاستراتيجية والبحوث التنافسية قد تختلف التقديرات عن البيانات الأولية Canva إنتاج موارد الحملات التصميمات والقوالب والمجلدات وأصول العلامة التجارية نعم فرق المحتوى والإبداع تتطلب بعض الإجراءات اشتراكًا من فئة Enterprise Figma مراجعة التصميم والإنتاج الملفات، والإطارات، والمكونات، والمتغيرات، وFigJam نعم فرق التصميم والويب والإطلاق يتميز الخادم المحلي بميزات أقل Notion ملخص وإدارة المعرفة الصفحات وقواعد البيانات والأبحاث وسجلات الحملات نعم المحتوى وعمليات الحملات يخضع الوصول لأذونات مساحة العمل Google Drive استرداد ملفات الحملات المستندات، وجداول البيانات، والعروض التقديمية، والملفات المشتركة لا الفرق التي تعاني من تشتت مصادر المعلومات سوء تنظيم المجلدات يضعف النتائج Slack تسجيل القرارات وتسليم المهام الرسائل، والمواضيع، والقنوات، والملفات، ولوحات العمل نعم فرق الحملات متعددة الوظائف قد تحتوي المحادثات غير الرسمية على قرارات قديمة

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص تفصيلي لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما هي موصلات Claude MCP؟

نظرة سريعة على كيفية عمل MCP

موصل Claude MCP هو خادم بروتوكول سياق النموذج (MCP) الذي يتصل به Claude، مما يمنحه وصولاً في الوقت الفعلي إلى أداة خارجية أو مصدر بيانات أو خدمة. تخضع موصلات الدليل لمراجعة من قِبل Anthropic قبل إدراجها في القائمة. أما الموصلات المخصصة، التي تضيفها عبر عنوان URL، فلا تخضع لهذه المراجعة.

تقول شركة Anthropic إن الموصلات تتيح لك دمج خدمات مثل Google Drive وSlack أو أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) في محادثة Claude. وهي تعمل في كل مكان يعمل فيه Claude، سواء على الويب أو على سطح المكتب أو في Claude Code أو عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). وبمجرد توصيل الخدمة، يمكن لـ Claude استخراج البيانات منها، وأحيانًا العمل داخلها دون الحاجة إلى لصق ملف CSV واحد.

MCP هو بروتوكول مفتوح، وقد قامت شركة Anthropic بإتاحته كمصدر مفتوح في أواخر عام 2024 لاستبدال عمليات التكامل المجزأة والمتفرقة بمعيار واحد موحد. قبل ذلك، كان ربط مساعد الذكاء الاصطناعي بـ HubSpot أو Google Ads يتطلب إنشاء واجهة برمجة تطبيقات (API) مخصصة في كل مرة. أما MCP فيحول كل ذلك إلى اتصال واحد قابل لإعادة الاستخدام يمكن لأي أداة متوافقة مع MCP التواصل معه.

موصلات Claude مقابل خوادم MCP مقابل الموصلات المخصصة

تصف هذه المصطلحات أجزاءً مترابطة من نفس النظام، لكنها ليست قابلة للتبادل.

خادم MCP هو الطبقة التقنية التي تعرض البيانات والأدوات والإجراءات من خلال بروتوكول سياق النموذج (Model Context Protocol). أما موصل Claude فهو الوصلة الموجهة للمستخدم التي تتيح لـ Claude العمل مع ذلك الخادم. ويكمن الفرق بين موصل الدليل والموصل المخصص بشكل أساسي في كيفية مراجعتهما واكتشافهما وتثبيتهما. وكلاهما يعمل على نفس البنية التحتية لـ MCP.

المصطلح ما هو عندما يستخدمها المسوق خادم MCP خدمة تعرض بيانات التطبيق وإجراءاته من خلال بروتوكول Model Context Protocol المفتوح عادةً ما تكون التكنولوجيا الأساسية. تتعامل معها مباشرةً عند إضافة خادم بعيد أو إنشاء تكامل داخلي موصل الدليل تكامل MCP تمت مراجعته ومدرج في دليل موصلات Claude الطريقة الافتراضية لاستخدام أدوات مثل HubSpot أو Canva: ابحث عن الموصل، واربط حسابك، وقم بالمصادقة موصل مخصص خادم MCP عن بُعد تمت إضافته يدويًّا إلى Claude عبر عنوان URL الخاص به مفيد عندما لا تكون الأداة موجودة في الدليل، أو عندما تدير شركتك خادمها الخاص، أو عندما يوفر المورد نقطة نهاية مؤسسية منفصلة

تقوم Anthropic بمراجعة موصلات الدليل من حيث الأمان والموثوقية والتوافق قبل إدراجها في القائمة. تستخدم الموصلات المخصصة نفس البنية التحتية لتشغيل البرامج واستدعاء الأدوات، لكنها لم تخضع لتلك المراجعة الخاصة بالدليل.

هذه المراجعة مفيدة، لكنها لا تشكل ضمانة أمنية شاملة. فلا يزال لكل مزود موصل شروطه الخاصة وسياسة الخصوصية والأذونات وممارسات معالجة البيانات الخاصة به. ومع استخدام موصل مخصص، يقع عبء اتخاذ قرار الثقة بشكل أكبر على عاتق فريقك، لأن Claude قد يكون قادرًا على قراءة البيانات أو تعديلها في نطاق الصلاحيات التي تمنحها له.

أفضل 11 موصلًا من Claude MCP للتسويق

يعتمد اختيار الموصل المناسب على مكان تخزين بياناتك التسويقية وما تريد من Claude أن يفعله بها. بعضها مصمم بشكل أساسي للتحليل، بينما يمكن للبعض الآخر إنشاء سجلات أو تحديث الحملات أو إنتاج موارد مباشرة.

تظل العناصر التالية موجودة في الموصل نفسه: ما يمكن لـ Claude قراءته، وما يمكنه تغييره، ومكان اندماجه في سير عمل التسويق، والقيود التي لا تزال تحتاج إلى مراجعة بشرية.

عبر HubSpot

يقوم موصل HubSpot باستيراد سياق CRM المباشر إلى Claude، بما في ذلك جهات الاتصال والشركات والصفقات والتذاكر والمنتجات، بالإضافة إلى الحملات والشرائح وسجل التفاعل. وهذا يعني أنه يمكن لفريقك الاستفسار عن تحركات دورة الحياة، أو إيرادات الحملات، أو جودة العملاء المحتملين، أو نشاط البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى تصدير أي شيء، ويقوم Claude بالرد من خلال ملخصات أو جداول أو مخططات أو رسوم بيانية.

كما أنه يتعامل مع إجراءات الكتابة المحددة. يمكن لـ Claude إنشاء السجلات أو تحديثها وتسجيل المكالمات والاجتماعات والملاحظات والمهام ورسائل البريد الإلكتروني. وهذا يعني أنه يمكنه تحديد جهات اتصال الحملة التي لا تتطلب خطوة تالية، ثم إنشاء مهام متابعة أو تحديث بعض الخصائص.

بالنسبة لموصل Claude الجاهز، قم بربط HubSpot من خلال دليل موصلات Claude وأكمل عملية OAuth. يتبع الموصل أذونات HubSpot الحالية لكل مستخدم. توصي HubSpot بتعيين أدوات الكتابة على يحتاج إلى موافقة، حتى تتمكن من مراجعة أي تغيير قبل وصوله إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

كما تدير HubSpot خادم MCP عن بُعد منفصلًا للفرق التي تعمل على إنشاء اتصالات مخصصة: https://mcp.hubspot.com

جرب هذا الاقتراح:

تتبع جهات الاتصال التي تم إنشاؤها من خلال حملاتنا المدفوعة في الربع الثاني عبر كل مرحلة من مراحل دورة الحياة. اعرض متوسط الوقت المستغرق في كل مرحلة، وحدد الشرائح التي تنتج قائمة العملاء المحتملين الأكثر تأهيلاً، وأنشئ مهام متابعة للمستلمين الذين فتحوا رسائل البريد الإلكتروني مؤخرًا دون القيام بأي نشاط تالي.

الخطة: تتطلب اشتراكًا مدفوعًا في خطة Claude (Pro أو Max أو Team أو Enterprise). متاح لعملاء HubSpot في جميع مستويات HubSpot.

الأفضل لـ: فرق الإيرادات ودورة الحياة التي ترغب في الحصول على إجابات من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) دون الحاجة إلى تصدير البيانات، بالإضافة إلى صيانة بسيطة للسجلات بعد الحصول على الموافقة. مواطن الضعف: لا يزال حق الوصول للكتابة في مرحلة الإصدار التجريبي العام، ويبلغ الحد الأقصى لإنشاء السجلات وتحديثها بشكل جماعي 10 سجلات، كما أن تفعيل خيار «البيانات الحساسة» يحجب سجل التفاعل عن نظرة Claude.

2. Supermetrics: استعلام عن بيانات الحملات عبر القنوات المختلفة من مكان واحد

عبر Supermetrics

Supermetrics هي منصة بيانات تسويقية. يربط موصلها Claude ببيانات الإعلانات الحية والتحليلات وإدارة علاقات العملاء (CRM) والتجارة الإلكترونية والمبيعات عبر أكثر من 200 مصدر. وتشمل هذه القائمة Google Ads وMeta وGA4 وShopify وHubSpot وSearch Console. وتكمن الميزة في أن Claude يرى اتصالًا واحدًا بـ Supermetrics، وليس موصلًا منفصلاً لكل أداة.

وهذا أمر رائع للتقارير التي تتطلب عادةً عددًا كبيرًا من عمليات التصدير. يمكنك أن تطلب من Claude مقارنة الإنفاق والإيرادات وتكلفة الاكتساب (CPA) وعائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) ونتائج الحملات عبر القنوات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه التحليلات التعمقية لأي تغيير غير متوقع وتحويل ما يكتشفه إلى ملخص تنفيذي أو لوحة معلومات قابلة للمشاركة. وتشير Supermetrics أيضًا إلى أن Claude يمكنه إنشاء الحملات الإعلانية المدعومة أو إيقافها مؤقتًا أو بدءها أو تحديثها، مع وضع كل تغيير في قائمة الانتظار لتتم مراجعته.

إعداد MCP المخصص: تفضل بزيارة mcp.supermetrics.com لتكوين خادم Supermetrics MCP المستقل.

جرب هذا الاقتراح:

قارن أداء إعلانات Google وMeta وLinkedIn خلال الأسبوع الماضي. اعرض الإنفاق والإيرادات وعائد الاستثمار في الإعلانات (ROAS) وتكلفة الاكتساب (CPA) والحملات الخمس الأقوى والأضعف. حدد التغييرات غير المعتادة، وشرح الأسباب المحتملة استنادًا إلى البيانات المتاحة، واقترح تعديلات على الميزانية لتتم مراجعتها يدويًّا.

الخطة: متوفر في جميع خطط Claude. لا يتطلب موصل الدليل اشتراكًا في Supermetrics؛ بينما يتطلب خادم MCP المستقل اشتراكًا.

الأفضل لـ: مسوقي الأداء الذين يقدمون تقارير عبر قنوات أكثر مما يمكن لأي منصة منفردة عرضه. نقطة الضعف: تغطي مقالات Campaign فقط Google Ads وMeta وMicrosoft Advertising وTikTok، وليس جميع المصادر التي يزيد عددها عن 200 مصدرًا.

يتيح موصل Klaviyo لـ Claude الوصول المباشر إلى تقارير الحملات، والتدفقات، والملفات الشخصية، والشرائح، والأحداث. وبذلك يمكن لفرق إدارة دورة الحياة التخلي عن المطالبات النصية العامة وطرح أسئلة تستند إلى ما قام به العملاء فعليًا. يمكن لـ Claude مقارنة إيرادات الحملات، وفحص تدفق سلة التسوق المهجورة، والعثور على العملاء المتفاعلين الذين لم يشتروا بعد، أو التحقق من كيفية بناء شريحة معينة. كما أنه يتعامل مع عمليات القراءة والكتابة أيضًا. يمكن لـ Claude إنشاء الحملات، وتعيين القوالب، وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني أو ترجمتها. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بتحديث الملفات الشخصية، وتغيير عضوية القوائم، وإدارة عمليات التسجيل. بل إنه يمكنه استخراج عناصر الكتالوج وإضافة صور المنتجات من عناوين URL عند إعداد حملة تعتمد على المنتجات. بالنسبة لحساب Klaviyo واحد، قم بالاتصال من خلال دليل موصلات Claude وأكمل عملية OAuth. يمكن للوكالات أو الفرق التي تدير عدة حسابات إضافة Klaviyo كموصل مخصص باستخدام عنوان URL الرسمي لـ MCP عن بُعد: https://mcp.klaviyo.com/mcp جرب هذا الاقتراح: قارن أداء مسار سلة التسوق المهجورة لدينا خلال الشهرين الماضيين. حدد الخطوة التي شهدت أكبر انخفاض، وحدد العملاء الذين تفاعلوا مؤخرًا ولكنهم لم يشتروا، وقم بإنشاء مسودة حملة لإعادة التفاعل مع تلك الشريحة باستخدام أنماط عناوين الرسائل الأقوى التي استخدمناها مؤخرًا.

3. Klaviyo: تحويل بيانات العملاء الحية إلى حملات على مدار دورة الحياة

عبر Klaviyo

يتيح موصل Klaviyo لـ Claude الوصول المباشر إلى تقارير الحملات، والتدفقات، والملفات الشخصية، والشرائح، والأحداث. وبذلك يمكن لفرق إدارة دورة الحياة التخلي عن المطالبات النصية العامة وطرح أسئلة تستند إلى تصرفات العملاء الفعلية. يمكن لـ Claude مقارنة إيرادات الحملات، وفحص تدفق سلة التسوق المهجورة، والعثور على العملاء المتفاعلين الذين لم يشتروا بعد، أو التحقق من كيفية بناء شريحة معينة.

كما أنه يدعم عمليات القراءة والكتابة أيضًا. يمكن لـ Claude إنشاء الحملات، وتعيين القوالب، وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني أو ترجمتها. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بتحديث الملفات الشخصية، وتغيير عضوية القوائم، وإدارة عمليات التسجيل. بل إنه يمكنه استخراج عناصر الكتالوج وإضافة صور المنتجات من عناوين URL عند إعداد حملة تعتمد على المنتجات.

بالنسبة لحساب Klaviyo واحد، قم بالاتصال من خلال دليل موصلات Claude وأكمل عملية OAuth. يمكن للوكالات أو الفرق التي تدير عدة حسابات إضافة Klaviyo كموصل مخصص باستخدام عنوان URL الرسمي لـ MCP عن بُعد: https://mcp.klaviyo.com/mcp

جرب هذا الاقتراح:

قارن أداء مسار سلة التسوق المهجورة لدينا خلال الشهرين الماضيين. حدد الخطوة التي شهدت أكبر انخفاض، وحدد العملاء الذين تفاعلوا مؤخرًا ولكنهم لم يشتروا، وقم بإنشاء مسودة حملة لإعادة التفاعل مع تلك الشريحة باستخدام أنماط عناوين الرسائل الأكثر فعالية التي استخدمناها مؤخرًا.

الخطة: متوفر في جميع خطط Claude، بما في ذلك الخطة المجانية.

الأفضل لـ: فرق التجارة الإلكترونية والاحتفاظ بالعملاء التي يجب أن تستند رسائل البريد الإلكتروني التالية إلى ما فعله العملاء فعليًّا. أين تكمن الصعوبة: يقوم Claude بصياغة الحملة؛ لكن عملية الإرسال لا تزال من اختصاص الإنسان. تحتاج الوكالات التي تدير عدة حسابات إلى الموصل المخصص، وليس الموصل الذي يتم تثبيته بنقرة واحدة.

4. Amplitude: اطرح أسئلة حول سلوك المستخدمين تجاه المنتج دون الحاجة إلى إعادة بناء لوحة المعلومات

عبر Claude

Amplitude هي منصة لتحليل المنتجات، ويقوم موصلها بنقل تلك البيانات السلوكية إلى Claude. يمكن لفرق التسويق والنمو استكشاف الرسوم البيانية ولوحات المعلومات والمجموعات التجريبية والتجارب وعلامات الميزات الخاصة بهم مباشرةً داخل الدردشة. فالسؤال الذي كان يتطلب في السابق تقديم طلب إلى فريق البيانات أو تعلم كيفية استخدام أداة إنشاء الاستعلامات في Amplitude بنفسك، أصبح الآن جملة تكتبها وتجيب عليها في نفس الوقت.

يمكن لـ Claude مقارنة معدلات التنشيط حسب مصدر الحملة، وتحديد النقاط التي ينسحب فيها المستخدمون من مسار التحويل، واكتشاف السلوكيات المرتبطة بالاحتفاظ بالعملاء، أو تحديد الشرائح الأكثر عرضة لخطر فقدان العملاء.

توفر Amplitude أيضًا نقطة نهاية MCP عن بُعد للإعداد المخصص: https://mcp.amplitude.com/mcp. يجب على الحسابات المستضافة في الاتحاد الأوروبي استخدام: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp

يتولى Claude عملية المصادقة عبر OAuth، لذا لن تحتاج إلى إنشاء مفتاح API أو تخزينه.

جرب هذا الاقتراح:

قارن بين المستخدمين الذين تم اكتسابهم عبر البحث المدفوع، والإعلانات المدفوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والبحث العضوي خلال الأسابيع الثمانية الماضية. اعرض معدلات التنشيط، وإتمام مسار التحويل الأساسي، ومعدل الاحتفاظ لمدة أربعة أسابيع حسب القناة. أنشئ مجموعة مرجعية للقطاع الأقوى، وقم بإنشاء مخطط بياني يوضح السلوكيات التي تميزه عن المستخدمين ذوي معدل الاحتفاظ المنخفض.

الخطة: متوفر في جميع خطط Claude، بما في ذلك الخطة المجانية.

الأفضل لـ: مسوقي النمو والمنتجات الذين يحتاجون إلى إجابات بشأن مسار التحويل والاحتفاظ بالعملاء دون الحاجة إلى تقديم طلب للحصول على البيانات. نقطة الضعف: تعتمد جودة الإجابة بشكل كامل على تصنيف الأحداث الخاص بك. فالتتبع غير المتسق يؤدي إلى قراءات خاطئة على الرغم من ثقتك بها.

5. Ahrefs: إجراء أبحاث تحسين محركات البحث (SEO) من داخل Claude

عبر Ahrefs

Ahrefs هي مجموعة أدوات لتحسين محركات البحث (SEO)، ويمنح موصلها Claude حق الوصول للقراءة إلى أبحاث الكلمات المفتاحية، وتحليل المنافسين، وفحص الروابط الخلفية، وتتبع الترتيب، وظهور البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي. بدلاً من استخراج تقرير واحد في كل مرة، يمكنك طرح سؤال أوسع نطاقًا والسماح لـ Claude بدمج عدة عمليات فحص من Ahrefs في محادثة واحدة. بعد ذلك، يمكنه تحويل كل ذلك إلى ملخص بحثي أو خطة محتوى.

تدير Ahrefs خادم MCP مستضافًا عن بُعد، يمكنك إضافته إلى Claude كموصل مخصص والمصادقة عليه عبر OAuth (أو باستخدام مفتاح ضمن نطاق MCP، وهو يختلف عن مفتاح Ahrefs API v3): https://api.ahrefs.com/mcp/mcp

جرب هذا الاقتراح:

قارن نطاقنا مع ثلاثة منافسين. اكتشف الكلمات المفتاحية ذات النية الشرائية العالية التي يحتلون فيها مراكز متقدمة بينما نحن لا، وحدد الصفحات التي تحصل على أقوى الروابط الخلفية، واكشف عن العلامات التجارية التي تحظى بأكبر قدر من الظهور في البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي. حوّل النتائج إلى موجز محتوى مرتب حسب الأولوية.

الخطة: متاح في جميع خطط Claude كموصل مخصص. يتطلب اشتراكًا مدفوعًا في Ahrefs، إما خطة Lite أو أعلى.

الأفضل لـ: فرق تحسين محركات البحث (SEO) وفرق المحتوى التي تبني موجزاتها على بيانات حقيقية تتعلق بالترتيب والروابط الخلفية وظهور المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي. محدودية الاستخدام: مخصص للقراءة فقط، لذا لا يتم نشر أي شيء. كما أن MCP المستضاف مخصص لعملاء الذكاء الاصطناعي المدعومين، وليس كواجهة برمجة تطبيقات (API) عامة الغرض للبرامج النصية المخصصة.

الأفضل لـ: فرق تحسين محركات البحث (SEO) وفرق المحتوى التي تبني موجزاتها على بيانات حقيقية تتعلق بالترتيب والروابط الخلفية وظهور المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي. محدودية الاستخدام: قراءة فقط، لذا لا يتم نشر أي شيء. كما أن MCP المستضاف مخصص لعملاء الذكاء الاصطناعي المدعومين، وليس كواجهة برمجة تطبيقات (API) عامة الغرض للبرامج النصية المخصصة.

6. Similarweb: مقارنة حركة المرور لدى المنافسين وطلب الجمهور

عبر Similarweb

Similarweb هي منصة استخبارات رقمية. يعمل موصلها مع Claude على استخراج بيانات الويب والتطبيقات والجمهور والكلمات المفتاحية والسوق ونقلها إلى Claude. استخدمه عندما يكون سؤالك حول المصادر التي يحصل منها المنافسون على حركة المرور، والقنوات التي تدفع نموهم، وكيف تقارن العلامة التجارية بأداء الفئة التي تنتمي إليها.

وهذا ما يجعل مهمتها مختلفة عن Ahrefs. تركز Ahrefs بشكل عميق على تصنيفات البحث والروابط الخلفية. أما Similarweb فتتخذ منظورًا أوسع: مصادر الزيارات، وتكوين الجمهور، وأداء التطبيقات، ومعايير الأداء في القطاع. لذا يمكنك اختبار ما إذا كان نمو منافسك يأتي من البحث، أو الوسائط المدفوعة، أو الإحالات، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو الزيارات المباشرة قبل أن تقرر أين تتعمق أكثر.

توفر Similarweb أيضًا خادم MCP مستضافًا للإعدادات المخصصة: https://mcp.similarweb.com

جرب هذا الاقتراح:

قارن موقعنا بأربعة منافسين خلال الأشهر الستة الماضية. قم بتفصيل حركة المرور حسب القناة والموقع الجغرافي، واعرض الكلمات المفتاحية العضوية الرائدة لكل موقع، وحدد شرائح الجمهور أو السوق التي ينمو فيها المنافسون بوتيرة أسرع منا.

الخطة: متوفرة في جميع خطط Claude، بما في ذلك الخطة المجانية، ولكنك ستحتاج إلى اشتراك في Similarweb مع إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (خطط API-only أو Business أو Enterprise).

الأفضل لـ: الاستراتيجية والبحوث التنافسية، حيث يكون السؤال متعلقًا بالفئة بدلاً من موقعك الخاص. محدودية هذه المعلومات: الأرقام هي تقديرات نموذجية، وليست تحليلات خاصة بالمنافسين. وهي مفيدة من الناحية التوجيهية، وليست شيئًا يمكن الدفاع عنه في عرض تقديمي أمام مجلس الإدارة.

7. Canva: إنشاء عناصر الحملة دون مغادرة Claude

عبر Claude

Canva هي منصة تصميم. من خلال موصلها، يمكن لـ Claude البحث عن التصاميم وإنشاؤها وتعبئتها تلقائيًا وتصديرها مباشرةً من حسابك على Canva. بالنسبة للمسوقين، يعني ذلك إنجاز عمل إنتاجي حقيقي. يمكنك تحويل موجز إلى عرض تقديمي، أو إنشاء رسومات للوسائط الاجتماعية، أو ملء قالب يحمل العلامة التجارية بنص جديد، أو استرجاع تصميم ضاع في مساحة العمل.

لا تكمن الفائدة في إنشاء الصور بحد ذاتها. يمكن لـ Claude العمل مع محتوى وقوالب Canva الموجودة لديك. وهذا يجعله أكثر كفاءة في إنتاج الحملات القابلة للتكرار. يمكنك أن تطلب منه العثور على عرض الترويج الخاص بالربع الأخير، وتلخيص الرسائل، وإنشاء نسخة جديدة لجمهور آخر، وتصدير النتيجة للمراجعة.

تدير Canva خادم MCP رسميًّا عن بُعد: https://mcp.canva.com/mcp

جرب هذا الاقتراح:

اطلع على أحدث عرض تقديمي لإطلاق منتجنا، ولخص الرسالة الأساسية، وقم بإنشاء نسخة مخصصة للشركاء مكونة من خمس شرائح باستخدام نفس العلامة التجارية. احتفظ بالعبارات الترويجية الواردة في العرض الأصلي، وقم بتقصير النص، ثم قم بتصدير نسخة للمراجعة.

الخطة: متاح في جميع خطط Claude. يمكنك البحث وإنشاء وتصدير الأعمال في أي خطة من خطط Canva؛ أما القوالب التي تحمل العلامة التجارية فتتطلب خطة Pro أو Teams أو Enterprise؛ أما ميزة الملء التلقائي فهي متاحة فقط في خطة Enterprise.

الأفضل لـ: فرق المحتوى والإبداع التي تنتج حملات قابلة للتكرار باستخدام قوالب موجودة مسبقًا. حدود الإمكانيات: تحقق من مساحة عمل Canva والمجلدات والقوالب وأصول العلامة التجارية التي يمكن للحساب المتصل الوصول إليها. كما أن Claude لا يمكنه تقييم ما إذا كان التصميم يتوافق مع نظام علامتك التجارية أو القواعد القانونية أو موجز الحملة ما لم تكن تلك المعايير موجودة في المواد المصدرية.

8. Figma: نقل تصاميم الحملات بين مراحل السياق، والتقييم النقدي، والإنتاج

عبر Anthropic

Figma هي منصة للتصميم وإنشاء النماذج الأولية. يتيح الموصل لـ Claude وصولًا منظمًا إلى ملفات Figma الخاصة بك، بدءًا من المكونات والمتغيرات وصولاً إلى التخطيطات ومحتوى FigJam. وتبرز فائدته بشكل خاص عندما يقع عمل الحملة بين مرحلتي التصميم والتطوير. فكر في الصفحات المقصودة، وعروض المنتجات التوضيحية، وعروض الإطلاق، وتجارب الويب.

الموصل ثنائي الاتجاه. يمكن لـ Claude قراءة سياق التصميم، وإنشاء كود من الإطارات المحددة، وإنشاء مخططات FigJam، وإعادة كتابة المحتوى القابل للتعديل إلى لوحة العمل. وبذلك يمكن للفريق الانتقال من واجهة مباشرة إلى طبقات Figma القابلة للتعديل، ومراجعة التصميم، ثم تضمين التغييرات المعتمدة في النسخة النهائية.

نقطة النهاية المفضلة لـ MCP عن بُعد في Figma هي: https://mcp. figma. com/mcp؛ كما توفر الشركة نقطة نهاية محلية على سطح المكتب: http://127. 0. 0. 1:3845/mcp

جرب هذا الاقتراح:

قم بمراجعة نماذج الصفحات المقصودة المختارة مقارنةً بالرسائل الواردة في موجز الإطلاق الخاص بنا. قم بتمييز النصوص التي تتعارض مع التوجهات المعتمدة، وقم بإدراج قائمة بالولايات أو الأصول المفقودة، وقم بإنشاء مخطط FigJam يوضح مسار المراجعة المقترح.

الخطة: يعمل الخادم البعيد على جميع تراخيص Figma وخططها؛ أما الخادم المكتبي فيتطلب ترخيص Dev أو Full ضمن خطة مدفوعة.

الأفضل لـ: فرق التصميم والويب والإطلاق التي تنقل أعمال الحملات بين مراحل المراجعة والتنفيذ. محدودية الاستخدام: لا يمكن الاتصال إلا للعملاء المدرجين في كتالوج MCP الخاص بـ Figma، لذا تحقق من إدراجك فيه قبل التخطيط لاستخدامه.

9. Notion: تحويل المعرفة المتعلقة بالحملات إلى مستندات عملية

عبر Claude

يمنح موصل Notion كلود صلاحية القراءة والكتابة في أجزاء مساحة العمل الخاصة بك التي يمكن للحساب المتصل الوصول إليها. يمكن لكلود البحث في الصفحات، واسترداد سياق الحملة، وإنشاء صفحات جديدة، وتحرير المحتوى، وتحديث إدخالات قاعدة البيانات. بالنسبة للمسوقين، يعد ذلك مفيدًا عندما تكون الملخصات، والتوجهات التسويقية، والإرشادات التحريرية، والأبحاث، وأدوات تتبع الحملات موجودة بالفعل في Notion.

وبذلك يمكن لـ Claude جمع القرارات المنتشرة عبر صفحات الإطلاق، أو تحويل تحليل مكتمل إلى موجز واضح. وعلى عكس الموصلات المخصصة للقراءة فقط، فإنه يقوم بتدوين النتيجة مباشرةً في Notion بدلاً من تركها في الدردشة.

خادم MCP عن بُعد: https://mcp.notion.com/mcp

جرب هذا الاقتراح:

ابحث عن التوجهات المعتمدة، وأبحاث الجمهور، وملاحظات الإطلاق الخاصة بحملتنا المؤسسية. قم بإنشاء موجز للحملة يتضمن الرسالة الأساسية، ونقاط الإثبات، وخطة القنوات، والأسئلة المفتوحة، والمسؤولين المعينين، ثم احفظه في قاعدة بيانات الحملات.

الخطة: متوفرة في جميع خطط Claude، بما في ذلك الخطة المجانية.

الأفضل لـ: فرق المحتوى وعمليات الحملات التي توجد موجزاتها وأدوات التتبع الخاصة بها بالفعل على المنصة. حدود الاستخدام: يتوقف نطاق وصول Claude على الأذونات الممنوحة عبر Notion، ويعني حق الوصول للكتابة أنه يمكنه تغيير الصفحات الحية وسجلات قاعدة البيانات. تحقق من مساحة العمل والصفحات المشمولة، وراجع التعديلات الناتجة قبل أن يقوم Claude بتحديث موجز «مصدر الحقيقة» أو أداة تتبع الحملة.

الأفضل لـ: فرق المحتوى وعمليات الحملات التي توجد موجزاتها وأدوات التتبع الخاصة بها بالفعل على المنصة. حدود الاستخدام: يتوقف نطاق وصول Claude على الأذونات الممنوحة عبر Notion، ويعني حق الوصول للكتابة أنه يمكنه تغيير الصفحات الحية وسجلات قاعدة البيانات. تحقق من مساحة العمل والصفحات المشمولة، وراجع التعديلات الناتجة قبل أن يقوم Claude بتحديث موجز «مصدر الحقيقة» أو أداة تتبع الحملة.

10. Google Drive: البحث عن الملفات المصدرية الخاصة بالحملة

عبر Claude

يُعد Google Drive المكان الذي تتراكم فيه الكثير من أعمال الحملات التسويقية. يتيح الموصل لـ Claude البحث في Drive والعمل عبر مستندات Docs وجداول Sheets وعروض Slides. يمكنه قراءة مستند Doc، واستخراج بيانات Sheet بتنسيق CSV، واستخراج النص من Slides. وهذا مفيد عندما تكون الأدلة مبعثرة عبر ملفات البحث وجداول الأداء والعروض التقديمية والنصوص المعتمدة.

يمكنك أن تطلب من Claude العثور على أحدث مجموعة رسائل، ومقارنتها بالنص النهائي لصفحة الهبوط، واستخراج النتائج من جدول بيانات، كل ذلك دون الحاجة إلى فتح كل ملف على حدة.

جرب هذا الاقتراح:

ابحث عن أحدث نسخة معتمدة من موجز الحملة، وعرض الترويج، وجداول الأداء الخاصة بإطلاق الربع الثالث. قارن الرسائل النهائية مع الادعاءات المعتمدة، ثم لخص النتائج حسب القناة واذكر الملف المصدر لكل نتيجة.

الخطة: متوفرة في جميع خطط Claude، بما في ذلك الخطة المجانية.

الأفضل لـ: الفرق التي تتوزع موادها الأصلية بين المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية. أين تكمن المشكلة: يتم توصيل Google Drive عبر تدفق Google Workspace المدمج في Claude و OAuth، ويوفر إمكانية الاسترجاع للقراءة فقط. إن سوء تنظيم المجلدات وأسماء الملفات الغامضة في Google Drive تضعف كل إجابة، ولا يوجد في Claude ما يصلح ذلك نيابة عنك.

11. Slack: تحويل محادثات الحملات إلى قرارات وعمليات تسليم المهام

عبر Claude

يتيح موصل Slack لـ Claude البحث في الرسائل والقنوات والمواضيع والملفات والمستخدمين ولوحات العمل، ثم صياغة الرسائل أو إرسالها. لذا فهو مفيد لأعمال الحملات التي نادرًا ما تندرج ضمن الموجز الرسمي. فكر في التعليقات المتأخرة، ومكالمات الإطلاق، وعمليات الموافقة المتعثرة، والتغييرات المتفق عليها في أحد المواضيع.

يمكن لـ Claude تلخيص قناة إطلاق طويلة، وفصل القرارات عن الاقتراحات، وصياغة تحديث واضح عن الحالة لأصحاب المصلحة. كما يمكنه إنشاء لوحة عمل على Slack لتثبيت الخطة النهائية. وهذا يمنع السياق المهم من الضياع في سجل الرسائل.

جرب هذا الاقتراح:

راجع قناة #q3-launch خلال الأيام السبعة الماضية. افصل بين القرارات النهائية، والأسئلة التي لم تُحل، والعوائق، والإجراءات الموكلة. قم بصياغة مسودة تقرير تحديث لأصحاب المصلحة لمراجعته، ثم أنشئ لوحة عمل (Canvas) تتضمن حالة الإطلاق المعتمدة.

الخطة: متوفرة في جميع خطط Claude، بما في ذلك الخطة المجانية.

الأفضل لـ: فرق الحملات متعددة الوظائف التي تُتخذ فيها القرارات عبر سلاسل المحادثات. أين تكمن المشكلة: تحتفظ الدردشة بالقرارات التي تم استبعادها بجوار القرارات الحالية، ولا يستطيع كلود التمييز بينهما بشكل موثوق. حدد الملخص كعامل فاصل.

الموصلات هي نظام حي، وليست مجرد كتالوج تتعامل كل قائمة بـ«أفضل الموصلات» مع الموصلات على أنها عناصر يجب جمعها. وهذه طريقة خاطئة في النظر إلى الأمر. فالموصل هو علاقة دائمة بين Claude ونظام التسجيل، والعلاقات الدائمة تحتاج إلى عناية. تنتهي صلاحية التفويضات. ويقوم الموردون بإصدار عناصر جديدة وسحب العناصر القديمة. والوصول الذي منحته في يناير لا يزال مفتوحًا في يوليو، مشيرًا بصمت إلى بيانات لم تعد تستعلم عنها. هناك آلية محددة وراء ذلك، وهي تكلفك في كل محادثة على حدة. يتم تحميل الموصلات على مستوى الحساب بدلاً من كل مشروع على حدة، لذا فإن كل موصل تتركه مفعلًا يضيف تعريفات أدواته إلى كل محادثة جديدة تبدأها. يمكن لموصل واحد ثقيل أن يحمل عشرات الأدوات. قم بتفعيل اثني عشر موصلًا، وستفقد جزءًا كبيرًا من نافذة السياق قبل أن تكتب كلمة واحدة. يُعد Claude Code استثناءً، حيث يمكنه تحديد نطاق الخوادم لكل مشروع على حدة. يقدم Claude إعدادًا يسمى «تحميل الأدوات عند الحاجة» يهدف إلى تأجيل ذلك، على الرغم من أن المستخدمين أبلغوا أنه لا يعمل دائمًا، حيث لا تزال التعريفات الكاملة تُحمَّل مسبقًا. تعامل مع هذا الإعداد على أنه مساعدة، وليس ضمانًا. إذن، الحل يكمن في تكوين عادة وليس مجرد إعداد. قبل بدء جلسة العمل، قم بتمكين ما تتطلبه المهمة وقم بإيقاف تشغيل الباقي. مرة كل ثلاثة أشهر، افتح قائمة الموصلات واسأل نفسك أي منها استخدمته فعليًا، ثم افصل الباقي من الأداة المصدر، وليس فقط في Claude. إن إلغاء وصول OAuth من المكان الذي منحته فيه هو الطريقة الوحيدة لإغلاق الباب بشكل صحيح.

كيفية إعداد موصل Claude

يستغرق إعداد موصل الدليل بضع دقائق ولا يتطلب أي كود برمجي. وتكون الخطوات متشابهة تقريبًا لكل أداة تسويقية تضيفها.

في Claude، انتقل إلى تخصيص > الموصلات وتصفح دليل الموصلات ابحث عن الموصل الذي تريده وانقر على اتصال أكمل عملية OAuth في علامة تبويب المتصفح التي تفتح. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة نفسها ومنح Claude الإذن ضمن النطاقات التي توافق عليها بالعودة إلى Claude، يظهر الموصل في الدردشة الخاصة بك، ويمكنك تفعيله كمصدر بيانات للمحادثة

بالنسبة للأداة التي لا توجد في الدليل، يمكنك إضافة موصل مخصص بدلاً من ذلك. انتقل إلى تخصيص > الموصلات، وانقر على +، واختر إضافة موصل مخصص، ثم أدخل الاسم وعنوان URL لخادم MCP البعيد. أضف بيانات اعتماد OAuth ضمن الإعدادات المتقدمة إذا كان الخادم يحتاج إليها.

تفصيل واحد في الإعداد يوفر عليك ساعات من الارتباك. تشير Anthropic إلى أن الموصلات المخصصة تصل إلى خادم MCP الخاص بك من سحابة Anthropic، وليس من جهازك المحلي. لذا، فإن الخادم الموجود خلف جدار الحماية الخاص بشركتك سيفشل ما لم تقم بإدراج نطاقات عناوين IP الخاصة بـ Anthropic في قائمة العناوين المسموح بها. وينطبق ذلك حتى على Claude Desktop، الذي يعمل بخلاف ذلك على جهازك.

ملاحظة أخرى: يمكن لأي خطة إضافة موصل مخصص، لكن المستخدمين المجانيين محصورون بموصل واحد فقط. أما موصلات الدليل فهي متاحة على نطاق واسع في جميع الخطط.

MCP أم منصة الأتمتة: أيهما تحتاج؟

قد تبدو موصلات Claude وكأنها نسخة أخرى من Zapier أو Make أو تكامل تطبيقات أصلية. فهي تتداخل معها، لكنها تحل مشكلات مختلفة.

تعمل منصة الأتمتة بشكل أفضل عندما يكون المسار محددًا. يحدث محفز، ويتبعه إجراء محدد مسبقًا، ويتم تنفيذ التسلسل نفسه في كل مرة. على سبيل المثال، عندما يرسل شخص ما نموذج طلب حملة، يمكن للمنصة إنشاء مهمة، وتعيين مسؤول عمليات التسويق، وإرسال تنبيه عبر Slack.

يكون MCP أكثر فاعلية عندما يعتمد المسار على ما يكتشفه Claude. يمكنك أن تطلب منه التحقيق في أسباب انخفاض التحويلات المدفوعة، ومقارنة بيانات الإعلانات بنتائج نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، والتحقق مما إذا كانت رسالة الصفحة المقصودة قد تغيرت، وتقديم توصية بالإجراء التالي. ويقوم Claude بتحديد المصادر المتصلة التي يجب فحصها وكيفية تفسيرها في إطار القواعد التي تحددها.

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كيفية ربط الموصلات بسير عمل الحملة

لقد تعرفت على الموصلات. وتأتي الفائدة الحقيقية عندما تربطها في تسلسل واحد. الموصل الفردي يجيب على سؤال واحد. أما سير العمل فيذهب إلى أبعد من ذلك ويخبر Claude بالترتيب الذي يجب أن يعمل به، وأي مصدر له الأسبقية عندما يتعارض اثنان منها، وأين يجب أن يتوقف لانتظار موافقتك. لا تتواصل الموصلات مع بعضها البعض من تلقاء نفسها أبدًا. يقوم Claude بتشغيل التسلسل، وتكون تعليماتك هي قواعد التشغيل التي يتبعها.

1. ابدأ بموجز الحملة

كل ما يأتي لاحقًا يرث ما تثبتُه هنا، لذا ابدأ بتحديد صفحة مرجعية واحدة لتكون «مصدر الحقيقة». وبمجرد أن يتعامل Claude مع صفحة Notion تلك باعتبارها المرجع الفاصل، فإن كل خطوة لاحقة تستمد معلوماتها من نفس التوجهات والجمهور والادعاءات المعتمدة.

«استخدم موجز الحملة المعتمد للربع الثالث الموجود في Notion كمصدر موثوق للمعلومات المتعلقة بالتوجيه التسويقي والجمهور وتفاصيل العرض والادعاءات المعتمدة. قم بتمييز أي مصدر لاحق يتعارض مع هذا الموجز.»

2. مراجعة العمل الإبداعي مقارنةً بالموجز

الآن يقوم Claude بتقييم التصميم وفقًا لتلك المواصفات، والضوابط التي حددتها هي التي تحدد مسار العمل. اطلب منه الإبلاغ عن تعارضات النصوص وترك الملف دون تغيير حتى توافق عليه. إن اكتشاف أي انحرافات يعد استخدامًا عادلًا لوصول الموصل، في حين أن الحكم على العلامة التجارية يظل من اختصاص الإنسان.

«راجع تصميم الصفحة المقصودة مقارنةً بموجز Notion. حدد العبارات الترويجية، والعناوين الرئيسية، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء، أو لغة الجمهور التي تتعارض مع التوجهات التسويقية المعتمدة. لا تقم بتعديل الملف حتى أوافق على التغييرات المقترحة.»

3. قارن نتائج المنصات بنتائج نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

بعد الإطلاق، يقرأ Claude أرقام الإعلانات من Supermetrics ونتائج CRM من HubSpot في خطوة واحدة. ويكمن التحدي في التنسيق في الفصل بين الاثنين. ونظرًا لأن التحويل على منصة الإعلانات نادرًا ما يعادل عميلاً محتملاً مؤهلاً، فقم بتوجيه Claude لتقديم تقارير عنهما كمقاييس منفصلة حتى تظل الأرقام دقيقة.

«استخرج بيانات الإنفاق، وتكلفة الاكتساب (CPA)، وعائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) من Supermetrics. ثم استخدم HubSpot لعرض جهات الاتصال التي تم إنشاؤها، وتطور دورة الحياة، وقائمة العملاء المحتملين المؤهلين، والإيرادات المكتسبة المرتبطة بتلك الحملات. واحتفظ بتحويلات منصات الإعلانات ونتائج نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) كمقاييس منفصلة.»

4. تحويل النتائج إلى عملية تسليم المهام بين أعضاء الفريق

وأخيرًا، يقوم Claude بصياغة التقرير وإعداده للنشر على Slack. والقاعدة التي يجب إضافتها هنا هي بوابة موافقة واضحة: اجعل Claude يكتب التحديث ويعرضه عليك، ثم أوقف نشر المنشور حتى توافق عليه.

«قم بصياغة تحديث على Slack يتضمن الملخص التنفيذي، وثلاثة تغييرات جوهرية، والثغرات غير المحلولة في البيانات، وأسماء المسؤولين عن تنفيذ الإجراءات. أرني إياه قبل نشره في قناة #marketing-performance.»

وهذا يمنح الفريق دورة كاملة:

ملخص → مراجعة إبداعية → تحليل الأداء → تقرير معتمد

لا يوجد تصدير لملفات CSV بين أي من هذه الخطوات. فالوصول وحده لا يكفي لتشكيل سير عمل. فالترتيب، ومعايير الفصل في حالة التعادل، وتعريفات المقاييس، ونقاط الموافقة هي العناصر التي تحول أربعة موصلات إلى حلقة واحدة قابلة للتكرار. توفر الموصلات الوصول، ويوفر Claude التنسيق، وتحدد تعليماتك القواعد.

موجه يربط الدورة الكاملة معًا: استخدم موجز الحملة المعتمد للربع الثالث في Notion كمصدر موثوق للمعلومات المتعلقة بالجمهور، والتوجيه التسويقي، وتفاصيل العرض، والادعاءات المعتمدة. قم بمراجعة التصميم الحالي لصفحة الهبوط في Figma مقارنةً بتلك الملخصة. قم بإدراج أي تعارضات في النصوص أو الرسائل، ولكن لا تقم بتعديل التصميم. بعد ذلك، استخدم Supermetrics لاسترداد بيانات الإنفاق، وتكلفة الاكتساب (CPA)، وعائد الإنفاق الإعلاني (ROAS)، والأداء على مستوى الحملات عبر Google Ads وMeta Ads وLinkedIn Ads خلال الأيام السبعة الماضية. استخدم HubSpot لعرض جهات الاتصال التي تم إنشاؤها، وحركة دورة الحياة، وقائمة العملاء المحتملين المؤهلين، والإيرادات المكتسبة المرتبطة بتلك الحملات. احرص على الفصل بين التحويلات على المنصة ونتائج نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وقم بتمييز أي أسماء حملات أو سجلات لا يمكنك مطابقتها. قم بصياغة تقرير أسبوعي موجز يتضمن ملخصًا تنفيذيًّا، ومقارنة بين القنوات، وأهم ثلاثة تغييرات، وما لا يزيد عن خمسة إجراءات موصى بها. ثم قم بإعداد منشور على Slack في قناة #marketing-performance، ولكن انتظر موافقتي قبل إرساله.

يصف أبولي غانغريديوار، أحد قادة التسويق طوال دورة الحياة الذي كتب دراسة متعمقة حول MCP للمسوقين، الأمر بشكل دقيق:

أعتبرها نوعًا ما بمثابة منفذ USB-C لمجموعة أدوات التسويق الخاصة بك. إذا كنت تستخدم Databricks كمنصة إدارة البيانات (CDP) وHubSpot كمزود خدمات البريد الإلكتروني (ESP)، فإن MCP قد تتيح لهما التواصل مع بعضهما البعض بطريقة أكثر سلاسة. ولن تحتاج إلى تذكرة دعم من قسم تحليلات الأعمال (BI) في كل مرة تريد فيها حقل بيانات جديدًا. ”

أعتبرها نوعًا ما بمثابة منفذ USB-C لمجموعة أدوات التسويق الخاصة بك. إذا كنت تستخدم Databricks كمنصة إدارة البيانات (CDP) وHubSpot كمزود خدمة البريد الإلكتروني (ESP)، فإن MCP قد تتيح لهما التواصل مع بعضهما البعض بطريقة أكثر سلاسة. ولن تحتاج إلى تذكرة دعم BI في كل مرة تريد فيها حقل بيانات جديدًا. ”

هذا هو التحول من الذكاء الاصطناعي الذي يتحدث عن التسويق الخاص بك إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعمل عليه. إذا كنت ترغب في جولة أوسع نطاقًا حول الأماكن التي يمكن أن يتكامل فيها الذكاء الاصطناعي مع أعمال التسويق قبل أن تبدأ في ربطه، شاهد هذا:

هل موصلات Claude آمنة لبيانات التسويق؟

نعم، يمكن أن تكون آمنة. تعتمد الأمان على ثلاثة عوامل: الموصل الذي تختاره، والأذونات التي تمنحها، والإجراءات المسموح لـ Claude باتخاذها. تستخدم معظم موصلات الدلائل بروتوكول OAuth، لذا تقوم بتسجيل الدخول عبر المنصة المصدر بدلاً من مشاركة كلمة مرور. قد تستخدم خوادم MCP المخصصة بروتوكول OAuth أو مفاتيح API أو أي شيء آخر، لذا تحقق أولاً من دليل المزود.

بالنسبة لبيانات التسويق، اتبع القواعد الأربع التالية:

يفضل استخدام موصلات الدليل أو خوادم MCP الخاصة بالطرف الأول. تشير شركة Anthropic إلى أن تشير شركة Anthropic إلى أن الموصلات المخصصة يمكن أن تربط Claude بخدمات لم يتم التحقق منها . لا تقم بإضافة نقطة نهاية مخصصة إلا إذا كانت مذكورة في الوثائق الخاصة بالمورد نفسه. وتأكد من هوية الجهة التي تدير الخادم والبيانات التي يمكنه الوصول إليها

اجعل إجراءات الكتابة خاضعة للموافقة. يتيح لك Claude ضبط كل أداة على السماح دائمًا ، أو تحتاج إلى موافقة ، أو محظور . ابدأ بالوصول للقراءة فقط حيثما أمكن ذلك. اشترط الحصول على تأكيد قبل أن يقوم Claude بتغيير الميزانيات، أو تحديث سجلات CRM، أو تعديل جمهور، أو إرسال رسائل، أو الكتابة فوق مستندات نشطة

تحقق من أذونات المستخدم المتصل. يرث Claude صلاحيات الوصول الخاصة بهذا الشخص في المنصة المصدر، لذا لا يمكنه رؤية أو القيام إلا بما يمكن لهذا الشخص فعله بالفعل. ويمكن أن تؤدي نطاقات OAuth وإعدادات المؤسسة والأذونات الخاصة بكل أداة إلى تقييد هذه الصلاحيات بشكل أكبر

توقع أن يتم حجب بعض البيانات. فعلى سبيل المثال، فعلى سبيل المثال، يقوم HubSpot بحجب سجل التفاعل بالكامل عند تفعيل خيار «البيانات الحساسة». ويشمل ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات والملاحظات والمهام. لذا قد تكون الإجابة غير مكتملة بحكم التصميم

أضف هذه التعليمات إلى سير العمل الحساس:

أدرج أي سجلات أو حقول أو ملفات أو قنوات لم تتمكن من الوصول إليها. لا تستنتج القيم المفقودة.

الطريق الأكثر أمانًا هو الطريق البسيط. امنح أدنى مستوى مفيد من الوصول، واجعل الإجراءات ذات الآثار المترتبة عليها خاضعة لموافقة بشرية، ولا توسع نطاق الأذونات إلا عندما يتطلب ذلك سير العمل الفعلي.

لماذا لا تعمل موصلات Claude الخاصة بك؟

عندما يحدث خلل في أحد الموصلات، عادةً ما يكون السبب أحد الأمور القليلة التي يمكن توقعها. ونادرًا ما يكون السبب هو الأمر الذي أصدرته أنت.

لا يمكن الوصول إلى الخادم : تعمل الموصلات المخصصة والبعيدة من خلال سحابة Anthropic، وليس من جهازك. إذا كان خادم MCP الخاص بك موجودًا خلف جدار حماية أو على شبكة خاصة، فستستمر المحاولات بالفشل حتى تقوم بإضافة نطاقات عناوين IP الخاصة بـ Anthropic إلى قائمة المواقع المسموح بها

انتهت صلاحية المصادقة (Auth) بهدوء : لا تبقى رموز OAuth الخاصة بالموصلات المخصصة سارية دائمًا بعد إعادة تشغيل التطبيق. يوثق : لا تبقى رموز OAuth الخاصة بالموصلات المخصصة سارية دائمًا بعد إعادة تشغيل التطبيق. يوثق مستودع Claude Code التابع لشركة Anthropic الموصلات التي تظهر على أنها «متصلة» رغم عدم تحميل أي أدوات. الحل الموثوق به هو مطالبة المصادقة داخل الدردشة، والتي يتم تشغيلها مرة واحدة في كل جلسة

الانقطاع يحدث في المرحلة الأولية : قد تتعطل الموصلات عن بُعد من جانب الخادم حتى لو لم يطرأ أي تغيير على جانبك. فعندما ترسل إحدى الأدوات تحديثًا إلى خادم MCP الخاص بها، قد ينقطع اتصالك دون أن يكون لك أي ذنب في ذلك

حدود الباقات: يحصل المستخدمون المجانيون على موصل مخصص واحد، بينما تتطلب استخدام عدة موصلات الاشتراك في باقة Anthropic المدفوعة

كيف يحافظ ClickUp على ترابط مجموعة أدوات التسويق

الآن، تكون الموصلات قد أنجزت مهمتها. فقد استخرجت Claude أرقام الإعلانات، وقارنتها مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وقدمت لك تحليلاً دقيقاً لما نجح وما لم ينجح. ثم يتعين على شخص ما نسخ تلك التوصيات إلى أداة المهام، وتعيين المسؤولين عنها، وربطها بالموجز، وإعادة شرح القرار في المراجعة التالية. وبعد أسبوع، لا يستطيع أحد تحديد أي التوصيات تمت الموافقة عليها، وأيها تم تنفيذها، وأيها لا تزال عالقة.

وهذه هي الفجوة التي يسدها ClickUp. تعمل الموصلات على نقل بيانات الحملات إلى Claude. ويحافظ ClickUp على ربط الملخص والقرارات والنتائج المتوقعة وأعمال المتابعة بنفس سجل الحملة.

من قراءة Claude إلى مهمة خاصة

عندما يحدد Claude صفحة هبوط تتسبب في فقدان التحويلات، يمكن لـ ClickUp Brain فتح المهمة في الحال، وتعيين مسؤول عنها، وتحديد موعد إنجازها، وربطها بموجز المصدر، وتقسيمها إلى مهام فرعية تتعلق بالنص والتصميم وضمان الجودة.

استخدم ClickUp Brain لتوزيع المهام، وتحديد مواعيد الاستحقاق، وتقييم أحمال العمل، وغير ذلك الكثير

أما بالنسبة للفحوصات التي تجريها على كل حملة، فيتولى «ClickUp Super Agent» إدارتها بشكل مستقل. فهو يفحص المحتوى الجديد وفقًا لمعاييرك، ويُنشئ مهام الإنتاج بناءً على الملخصات المعتمدة، ويُبرز أي مراجعة متوقفة قبل أن يتجاوز الموعد النهائي. أنت من يقرر المصادر التي يقرأها « ClickUp Super Agent» والإجراءات التي تحتاج إلى موافقتك، بحيث لا تتقدم الأتمتة أبدًا على التدخل البشري.

ملخص، قرارات، وحالة في سجل واحد

يتم تخزين مواقفك ومطالباتك وسجل الموافقات في ClickUp Docs، بجوار المهام التي تعمل على تحقيقها مباشرةً. ويقوم Brain بقراءة كليهما عندما تطرح عليه سؤالاً. وبذلك يبقى المنطق الكامن وراء أي قرار مرتبطاً بالعمل بدلاً من أن يُدفن في سلسلة محادثات قديمة. يمكنك صياغة الملخص التالي في نفس المستند وجعل Brain يقوم بتحديث المهمة المرتبطة به أثناء العمل، ولن يفقد الاثنان التزامنهما أبداً.

ثم تقوم لوحة معلومات ClickUp بدمج الحملة نفسها في عرض مباشر واحد: التقدم حسب مسار العمل، وحجم العمل، والعوائق، مع التحديث فور تقدم العمل. اسأل Brain عما تغير، وسوف يقرأ مباشرةً من تلك البيانات المباشرة، مما يحل محل معظم الجهد المبذول أسبوعيًا لمتابعة الحالة.

قالب جاهز للاستخدام احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج إدارة الحملات التسويقية في ClickUp لتخطيط حملتك عبر خمس مراحل إذا كنت تفضل عدم إنشاء هذه البنية من الصفر، فإن نموذج إدارة الحملات التسويقية في ClickUp يقسم الحملة إلى خمس مراحل: التخطيط، والإنتاج، والإطلاق، والتقييم، والاحتفاظ بالعملاء. تتيح الحقول المخصصة تسجيل معلومات الفريق والقناة والميزانية ونوع النتائج المتوقعة، كما تحصل على لوحة المراحل وتقويم، بالإضافة إلى قوالب جاهزة للإطلاق والعرض على منصات التواصل الاجتماعي.

القيد الواضح: لا يجعل أي من هذا من ClickUp بديلاً عن الأدوات التي تحتفظ ببيانات حملاتك الحية. لا تزال HubSpot وSupermetrics وغيرها تمتلك الأرقام الأولية، وإذا كان معظم عملك يتم في تلك الأدوات، فإن الموصلات المتخصصة تبقيك أقرب إلى المصدر. ويكتسب ClickUp مكانته عندما يتعين على اتخاذ القرار والتنفيذ أن يتشاركا في مكان واحد.

الفئة المستهدفة: فرق التسويق التي تدير عدة حملات في آن واحد، حيث تتغير الأولويات، ويرغب أصحاب المصلحة في الحصول على تحديثات حول حالة الحملة دون الحاجة إلى السؤال. أما المسوق الذي يعمل بمفرده ويقوم بإرسال استفسارات من حين لآخر، فسيجد أن الأمر أكثر تعقيدًا مما يتطلبه الموقف.

نجحت شركة Decimal Point Analytics في تقليل أعباء العمل التسويقي بنسبة 40% باستخدام ClickUp كانت شركة Decimal Point Analytics تعاني من نفس مشكلة التشتت: حيث كان سياق الحملات والطلبات والتقارير موزعة عبر جداول البيانات والنماذج وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني وأدوات الذكاء الاصطناعي المنفصلة. بعد نقل أكثر من 800 موظف إلى ClickUp وجعل Brain جزءًا من الروتين اليومي لفريق التسويق، أفادت الشركة بأن مخرجات التسويق أصبحت أسرع بنسبة 40%، مع توفير حوالي ساعتين لكل شخص يوميًا في أعمال المحتوى والبحث. وحلت لوحات المعلومات المباشرة محل العروض التقديمية المعدة يدويًا لاستعراضات الإدارة. الدرس المستفاد للفرق التي تعتمد بشكل كبير على الموصلات: إن استيراد البيانات إلى Claude يسرع عملية التحليل، وهو الجزء السهل الذي يسهل الإعجاب به. أما المكسب الحقيقي فيظهر لاحقًا، عندما تظل القرارات والمهام والتقارير مترابطة لفترة طويلة بعد انتهاء المحادثة.

تتيح الموصلات لـ Claude الوصول إلى البيانات. لكن لا يزال عليك تكليفه بمهمة ما.

الوصول إلى البيانات هو الجزء السهل. أما التنسيق فهو الجزء الصعب. ما يميز مجموعة موصلات Claude التي تثبت جدواها عن تلك التي تظل مجرد أدوات غير مستغلة هو مجموعة القواعد التي تضعها حولها: أي مصدر يحسم التعادل، وكيف يتم تعريف كل مقياس، وأين يتعين على Claude التوقف وانتظار تدخل بشري.

لذا ابدأ بالتدرج. اختر مهمة واحدة تقوم بها كل أسبوع، سواء كانت تحليل أداء يوم الاثنين، أو مراجعة العناصر الإبداعية قبل الإطلاق، أو التحليل الشهري للمنافسين. قم بربط الموصلات التي تتعلق بهذه المهمة فقط، بالترتيب الذي تحتاجه. ثم قم بتشغيلها عدة مرات حتى تتوقف الرسالة الموجهة عن التغيير. هذا هو سير العمل الأول الخاص بك، وسوف يعلمك أكثر عما تحتاجه فعليًا أكثر من أي عملية تثبيت عشوائية.

هناك فجوة واحدة لا يمكن للموصلات وحدها سدها: اللحظة التي يتعين فيها تحويل الرؤية إلى إجراء. يمكن لـ Claude أن يخبرك أن صفحة الهبوط تفقد تحويلات، لكن لا يزال يتعين على شخص ما أن يتولى مسؤولية الإصلاح، ويحدد الموعد النهائي، ويتتبع العملية حتى اكتمالها. وهنا تكمن فائدة جمع عملية اتخاذ القرار والتنفيذ في مكان واحد، وهنا يأتي دور ClickUp.

تحول منصة العمل المتكاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي من ClickUp توصية Claude إلى مهمة مُعينة مع إرفاق الملخص والمسؤول ولوحة التحكم مسبقًا. لذا، انطلق وابدأ استخدام ClickUp مجانًا.

الأسئلة الشائعة حول موصلات Claude MCP

يعتمد ذلك على الموصل. فالموصلات المخصصة للقراءة فقط، مثل Ahrefs وSimilarweb، تقتصر على استخراج البيانات، بينما تدعم HubSpot وKlaviyo وSupermetrics وNotion وSlack إجراءات الكتابة مثل إنشاء السجلات أو تحديث الحملات أو إرسال الرسائل. يمكنك التحكم في ذلك لكل أداة على حدة في Claude، حيث يمكنك ضبط كل منها على «السماح دائمًا» أو «يحتاج إلى موافقة» أو «محظور»، لذا احرص على أن تخضع عمليات الكتابة ذات الأثر المهم للموافقة المسبقة.

هل أحتاج إلى معرفة البرمجة لاستخدام موصلات Claude؟

لا. يتم تثبيت موصلات الدليل ببضع نقرات وتسجيل دخول عبر OAuth، دون الحاجة إلى كتابة أي كود. حتى الموصل المخصص لا يطلب سوى اسم وعنوان URL لخادم MCP بعيد، على الرغم من أن إنشاء خادم MCP نفسه يعد مهمة للمطورين إذا لم تكن أداتك توفر خادمًا بالفعل.

كيف يختلف MCP عن واجهة برمجة التطبيقات (API) العادية؟

واجهة برمجة التطبيقات (API) هي تكامل مخصص تقوم بإنشائه لكل خدمة على حدة، لذا كان ربط Claude بـ HubSpot و Google Ads بشكل منفصل يعني في السابق إنشاء نسختين منفصلتين. ويستبدل MCP ذلك بمعيار مفتوح واحد يمكن لأي أداة متوافقة مع MCP التواصل من خلاله. وقد قامت شركة Anthropic بإتاحة هذا المعيار كمصدر مفتوح في عام 2024 خصيصًا للقضاء على عمليات التكامل المجزأة والمرة الواحدة.

ليس باستخدام موصلات مخصصة من الطرف الأول، ولكن نعم، من خلال Supermetrics، الذي يربط Claude بأكثر من 200 مصدر، بما في ذلك Google Ads وMeta وGA4 وLinkedIn Ads وSearch Console عبر اتصال واحد. يرى Claude موصل Supermetrics واحدًا بدلاً من موصل لكل منصة، ويمكنه مقارنة الإنفاق وعائد الإعلانات (ROAS) وتكلفة الاكتساب (CPA) عبر القنوات المختلفة.

هل موصلات Claude مجانية؟

تتوفر معظم موصلات الدليل عبر جميع الباقات، بما في ذلك الباقات المجانية، على الرغم من أن المستخدمين المجانيين محصورون بموصل مخصص واحد فقط. تتطلب بعض الموصلات المحددة، مثل موصل HubSpot، باقة Anthropic مدفوعة (Pro أو Max أو Team أو Enterprise). عادةً ما يكون الموصل نفسه مشمولاً؛ وتقتصر التكلفة على اشتراك Claude بالإضافة إلى أي حساب مدفوع للأداة التي تقوم بربطها.

هل يمكن لموصلات Claude أن تحل محل Zapier أو Make؟

ليس تمامًا. تعد موصلات Claude أكثر ملاءمةً للأعمال المرنة التي تعتمد بشكل كبير على السياق، حيث تعتمد الخطوة التالية على ما يكتشفه النموذج. أما Zapier وMake والأدوات المماثلة فهي أكثر ملاءمةً لأتمتة العمليات ذات المشغلات والإجراءات الثابتة التي يجب أن تعمل بنفس الطريقة في كل مرة. ستستخدم العديد من الفرق Claude للتحليل واتخاذ القرار، ثم تسليم الإجراء المعتمد إلى نظام أتمتة حتمي.