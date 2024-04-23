أفضل 10 حلول برمجيات لإعداد تقارير التسويق الرقمي في 2025

هل سئمت من قضاء ساعات لا حصر لها يدويًا في إعداد تقارير التسويق عبر جداول البيانات؟

أنت تقضي ساعات في استيراد بيانات التسويق من حملات تسويقية متعددة عبر منصات متعددة وأدوات خارجية، مثل أدوات ذكاء الأعمال وتحليلات جوجل، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، ومقاييس الأداء، وما إلى ذلك. يجب تنظيف هذه البيانات ونسخها إلى تنسيق مرئي حتى يتمكن أصحاب المصلحة أو العملاء من فهم النتائج.

من المفهوم أن هذه العملية محبطة وتستغرق وقتاً طويلاً وعرضة للأخطاء ومربكة. بالإضافة إلى ذلك، عندما تصل إلى صانعي القرار، تكون البيانات قد مضى عليها بضعة أيام بالفعل، مما يؤدي إلى بطء عملية اتخاذ القرار وعدم فعاليتها.

وهنا يأتي دور برنامج إعداد تقارير التسويق الرقمي الذي يمكن أن ينقذك.

تعمل برمجيات إعداد تقارير التسويق على أتمتة عملية إعداد تقارير البيانات للفرق المشغولة من خلال جمع البيانات من قنوات وبرامج تسويقية متعددة. فهو يوفر رؤى حول المقاييس الرئيسية مثل عدد زيارات الموقع الإلكتروني، والعملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم، والاشتراكات، ومعدلات التحويل لتحليل أداء حملتك.

لقد قمنا بالعمل الشاق من أجلك وقمنا بتجميع قائمة بأفضل عشر أدوات لإعداد تقارير التسويق الآلي وميزاتها الرئيسية وقيودها ومراجعاتها لمساعدتك على الاختيار الصحيح.

استمر في القراءة لاختيار الأداة المثالية التي تلبي متطلباتك وتدفع عملك إلى المستوى التالي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إعداد تقارير التسويق؟

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار برنامج إعداد تقارير التسويق للتأكد من أنه يلبي أهداف جمع البيانات وأهداف عملك.

إدارة القنوات والحملات: بصفتك مسوقًا، غالبًا ما تدير حملات متعددة على قنوات مختلفة. تعمل إدارة الحملات المتنوعة باستخدام أداة تقارير واحدة على تحسين إنتاجية وكفاءة فريق التسويق لديك

بصفتك مسوقًا، غالبًا ما تدير حملات متعددة على قنوات مختلفة. تعمل إدارة الحملات المتنوعة باستخدام أداة تقارير واحدة على تحسين إنتاجية وكفاءة فريق التسويق لديك إمكانات الذكاء الاصطناعي: بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، يجعل حل برنامج إعداد التقارير التسويقية إعداد التقارير أكثر سهولة. ابحث عن المنصات التي تحتوي على أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخ وملخصات المشاريع وتحديثات التقدم المحرز

بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، يجعل حل برنامج إعداد التقارير التسويقية إعداد التقارير أكثر سهولة. ابحث عن المنصات التي تحتوي على أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخ وملخصات المشاريع وتحديثات التقدم المحرز عمليات التكامل: تأكد من تكامل أداة التسويق الخاصة بك مع منصات التسويق والقنوات ومصادر البيانات المتنوعة، بما في ذلك قنوات التواصل الاجتماعي وتحليلات جوجل وتحليلات جوجل ووحدة تحكم البحث في جوجل واستوديو بيانات جوجل وأدوات تحسين محركات البحث ومنصات ذكاء الأعمال

تأكد من تكامل أداة التسويق الخاصة بك مع منصات التسويق والقنوات ومصادر البيانات المتنوعة، بما في ذلك قنوات التواصل الاجتماعي وتحليلات جوجل وتحليلات جوجل ووحدة تحكم البحث في جوجل واستوديو بيانات جوجل وأدوات تحسين محركات البحث ومنصات ذكاء الأعمال تصوّر البيانات: يجب أن تقوم أداة إعداد تقارير التسويق بتحويل بياناتك التسويقية إلى تقرير تسويقي جذاب بصريًا ومتعدد المنصات ومفصّل دون الحاجة إلى تدريب نماذج البيانات

يجب أن تقوم أداة إعداد تقارير التسويق بتحويل بياناتك التسويقية إلى تقرير تسويقي جذاب بصريًا ومتعدد المنصات ومفصّل دون الحاجة إلى تدريب نماذج البيانات إعداد تقارير البيانات: ابحث عن منصات إعداد تقارير التسويق التي تتيح لك إنشاء تقارير باستخدام الرسوم البيانية والمخططات والجداول والأدوات. تأكد أيضًا من أن المنصة المختارة تمكّنك من إنشاء تقارير تسويق رقمية تغطي مقاييس تقارير العملاء المفضلة لديك.

ابحث عن منصات إعداد تقارير التسويق التي تتيح لك إنشاء تقارير باستخدام الرسوم البيانية والمخططات والجداول والأدوات. تأكد أيضًا من أن المنصة المختارة تمكّنك من إنشاء تقارير تسويق رقمية تغطي مقاييس تقارير العملاء المفضلة لديك. سهولة الاستخدام: اختر أداة إعداد تقارير التسويق بواجهة سهلة الاستخدام ومريحة. بغض النظر عن مستوى خبراتهم، يجب أن يكون جميع أعضاء الفريق قادرين على إنشاء التقارير وفهم النتائج

اختر أداة إعداد تقارير التسويق بواجهة سهلة الاستخدام ومريحة. بغض النظر عن مستوى خبراتهم، يجب أن يكون جميع أعضاء الفريق قادرين على إنشاء التقارير وفهم النتائج التكلفة: إذا كنت إنشاء وكالة تسويق رقمي فابحث عن برنامج إعداد تقارير التسويق الرقمي الذي يتقاضى رسومًا مقدمة أو رسومًا شهرية دون تكاليف إعداد إضافية. في حين أن معظم الأدوات تتقاضى رسومًا مقدمة/شهرية، فاحسب الرسوم الإضافية لتجاوز حدود الاستخدام، أو إضافة مستخدمين إضافيين، أو الوصول إلى الميزات المميزة

أفضل 10 حلول برمجيات لإعداد تقارير التسويق لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

نظّم أفكارك التسويقية ومصادر إلهامك من خلال أداة إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp

لدى فرق التسويق اليوم المزيد من القنوات وأنواع الحملات ومصادر البيانات التي يجب مراقبتها. بصفتك مسوقًا، فإن معرفة كيفية قياس البيانات وتحديد أولويات ما يهمك وتنظيم كل ذلك قد يصبح أمرًا مربكًا.

الخبر السار هو أنه مع ClickUp، أداة التخطيط والمشاريع التسويقية الخاصة بك، لم يعد من الضروري أن تعيش كل هذه المبادرات في جداول البيانات.

تستخدم فرق الجيل التالي برنامج إدارة التسويق الخاص بـ ClickUp لتخطيط جميع المشاريع والحملات ووضع أفكارها وتنفيذها والإبلاغ عنها في منصة واحدة، مما يجعلها أداة متكاملة لإعداد التقارير التسويقية.

استخدم كاتب AI Writer for WorkTM الخاص بـ ClickUp Brain لإنشاء المحتوى وتلخيصه وتحريره

قد تكون كتابة التقارير التسويقية مهمة تستغرق وقتاً طويلاً. ومع ذلك، يمكنك تسريع العملية بشكل كبير من خلال ClickUp Brain شريكك في العصف الذهني المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ببضع نقرات، يمكنك بسهولة تلخيص الملاحظات والمحادثات والاجتماعات و إنشاء تقارير.

يساعدك ClickUp Brain أيضًا على الكتابة بشكل أسرع، والتدقيق الإملائي، وصياغة ردود سريعة على الرسائل، كل ذلك مع الحفاظ على النبرة التي تريدها.

بالإضافة إلى ذلك, ClickUp Brain لفرق التسويق يساعدك على العصف الذهني وإنشاء المحتوى في دقائق. ويمكنه إنشاء الخطوط العريضة للمدونة، وإنشاء ملخصات إبداعية لفرق التصميم والمحتوى لديك، واقتراح أفكار لمنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي، وصياغة حملات البريد الإلكتروني التي تؤدي إلى زيادة التحويلات.

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق بسهولة باستخدام قالب تقارير التسويق من ClickUp

باستخدام قالب إعداد التقارير التسويقية ClickUp يمكنك تحديد فرص النمو عالية المستوى وضمان المواءمة بين الاستراتيجية والتنفيذ. يساعد فريق التسويق لديك على فهم الجمهور المستهدف، وقياس أداء الحملة وتصوره، وكتابة التقارير بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات دقيقة.

استخدم لوحات معلومات ClickUp لإنشاء تقارير جذابة بصريًا وغنية بالرؤى من بياناتك التسويقية. يمكنك تخصيص تقاريرك باستخدام الأدوات والحقول المخصصة ومؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس التي تريد تتبعها. توفر لوحات المعلومات بيانات في الوقت الفعلي، وهي مثالية لإعداد تقارير أصحاب المصلحة والعملاء، وتسهّل عليك توصيل أدائك التسويقي بفعالية.

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتصور مؤشرات الأداء الرئيسية للفريق في الوقت الفعلي

قم بتوصيل ClickUp بمجموعة تقنيات التسويق الخاصة بك لجمع البيانات وتجميع الرؤى مع أكثر من 1000 عمليات تكامل ClickUp . تقليل أخطاء نقل البيانات وضمان احتواء تقرير التسويق الخاص بك على بيانات في الوقت الفعلي.

فيما يلي أهم الميزات التي تجعل من ClickUp أفضل أداة لإعداد تقارير التسويق لوكالات التسويق وفرق العمل والمحترفين.

أفضل ميزات ClickUp

لوحات تحكم ClickUp Dashboards: قم بتخصيص لوحة تحكم ClickUp Dashboard لتناسب متطلباتك الفريدة تمامًا، سواء للتسويق عبر البريد الإلكتروني أو تحسين محركات البحث أو تحليلات جوجل أو تسويق المحتوى أو لأغراض أخرى

قم بتخصيص لوحة تحكم ClickUp Dashboard لتناسب متطلباتك الفريدة تمامًا، سواء للتسويق عبر البريد الإلكتروني أو تحسين محركات البحث أو تحليلات جوجل أو تسويق المحتوى أو لأغراض أخرى ClickUp Brain: استخدم ClickUp Brain لتلخيص ملاحظاتك بسرعة وسهولة، وكتابة نسخ مقنعة وإنشاء تقارير ثاقبة في وقت قصير

يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp فرق التسويق على إنتاج مستندات مهمة مثل دراسات الحالة بسرعة

ClickUp Whiteboard: تحديد نطاق الحملات التي تؤثر على الإيرادات وتعزيز الوعي والمساعدة في تحقيق أهداف التسويق ومؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام ClickUp Whiteboards عمليات التكامل: دمج أدوات التواصل والتعاون بسهولة. يمكن للمسوّقين الاستفادة من مزايا التكامل مع Hubspot وGoogle Suite وSalesforce وغيرها.

تحديد نطاق الحملات التي تؤثر على الإيرادات وتعزيز الوعي والمساعدة في تحقيق أهداف التسويق ومؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام ClickUp Whiteboards قوالب أبحاث السوق: أضف هيكلاً إلى عملية البحث الخاصة بك باستخدام ClickUp قوالب أبحاث السوق . تحتوي على أسئلة وحقول لجمع البيانات ذات الصلة بالسوق/جمهورك

قيود ClickUp

الميزات المتقدمة مثل ClickUp Brain متاحة للمستخدمين المدفوعين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp Brain متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. AgencyAnalytics

عبر AgencyAnalytics إذا قمت بتشغيل وكالة تسويق رقمي ، تساعدك AgencyAnalytics على إنشاء لوحات معلومات وتقارير مخصصة باستخدام بيانات من حملات تسويقية مختلفة، مثل الإعلانات المدفوعة وتحسين محركات البحث وحملات وسائل التواصل الاجتماعي.

مع AgencyAnalytics برنامج تحليلات التسويق ، لا يستغرق إنشاء تقارير تسويق مخصصة للعملاء طوال اليوم، وذلك بفضل القوالب المعدة مسبقًا ومنشئ تقارير السحب والإفلات.

AgencyAnalytics أفضل الميزات

الوصول إلى جميع بيانات العميل من تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة (PPC)، والشبكات الاجتماعية، والبريد الإلكتروني، وتتبع المكالمات، وما إلى ذلك، في واجهة واحدة سهلة الاستخدام لإنشاء تقارير أسرع

إنشاء لوحات معلومات مخصصة مع ميزات مثل المقاييس المخصصة والأدوات القابلة للتخصيص ومنشئ تقارير السحب والإفلات والمحتوى القابل للتضمين والمزيد

وضع علامة بيضاء على تقارير التسويق الخاصة بك باستخدام شعارك وعناصر علامتك التجارية

قيود AgencyAnalytics

يعد إنشاء تقارير باستخدام تجزئة مفصلة ومقاييس متعددة دون إدخال البيانات يدويًا أمرًا صعبًا للغاية

تسعير الوكالةAnalytics

Freelancer: 12 دولارًا شهريًا لكل حملة عميل

12 دولارًا شهريًا لكل حملة عميل الوكالة : 18 دولارًا شهريًا لكل حملة عميل

: 18 دولارًا شهريًا لكل حملة عميل المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات عملاء وكالةAnalytics

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. داش هذا

عبر DashThis DashThis هو برنامج لإعداد التقارير التسويقية يتيح للمستخدمين إنشاء لوحات تحكم وتقارير قابلة للتخصيص وشاملة لتتبع وتحليل مقاييس الأداء التسويقي من مختلف القنوات في مكان واحد. وهو يوفر منصة مركزية لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل حركة المرور على الموقع الإلكتروني، ومشاركة وسائل التواصل الاجتماعي، وأداء الحملات الإعلانية وغيرها.

مع أكثر من 34 تكاملاً أصلياً، يمكنك ربط جميع مصادر بياناتك التسويقية بسلاسة وإنشاء أي نوع من تقارير التسويق الرقمي المؤثرة التي تريدها.

DashThis أفضل الميزات

استيراد عدد غير محدود من حسابات العملاء ومصادر البيانات والمستخدمين إلى المنصة لجعل حياة وكالة التسويق الخاصة بك أكثر سهولة

مشاركة تقاريرك مع أي شخص داخل مؤسستك أو خارج فريقك باستخدام البريد الإلكتروني أو عنوان URL أو حتى ملف PDF

أضف جميع بياناتك، بما في ذلك مصادر البيانات المخصصة، باستخدام نظام استيراد ملفات CSV

قيود DashThis

منحنى التعلم الحاد للمستخدمين لأول مرة

بالمقارنة مع أدوات إعداد التقارير التسويقية الشائعة الأخرى، فإن أسعار DashThis أعلى من غيرها

تسعير DashThis

فردي: 49 دولارًا شهريًا لثلاث لوحات معلومات

49 دولارًا شهريًا لثلاث لوحات معلومات احترافي : 149 دولاراً شهرياً لعشر لوحات معلومات

: 149 دولاراً شهرياً لعشر لوحات معلومات شركة : 289 دولارًا/شهرًا ل 25 لوحة معلومات

: 289 دولارًا/شهرًا ل 25 لوحة معلومات معيار: 449$/شهرًا ل 50 لوحة معلومات

DashThis تقييمات العملاء

G2 : 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

4. سيف

عبر سيف أحد التحديات التي تواجه فرق التسويق الداخلية هو توصيل المكاسب المتعلقة بمقاييس الأداء إلى القيادة. إن استيراد البيانات مباشرةً من أدوات مختلفة، مثل Google Analytics أو منصات التواصل الاجتماعي أو أي أداة تحليلية أخرى، من شأنه أن يجعل التقارير معقدة لأن كل منصة تعرض مقاييس مختلفة.

يقوم برنامج Cyfe لإعداد تقارير بيانات التسويق من Cyfe بربط مصادر البيانات المتعددة لمؤسستك وتصورها في لوحة تحكم سهلة الاستخدام لتوصيل القيمة المستمرة.

أفضل ميزات Cyfe

مشاركة رؤى الحملات وإبرازها في أي مكان تريده، مثل البوابات والمواقع الإلكترونية ومنشورات المدونات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي مع التحليلات المضمنة

استخدم حلول Cyfe ذات العلامة البيضاء لإنشاء تقارير بميزات مخصصة تحت اسم علامتك التجارية. تتضمن هذه الميزات خلفيات لوحة معلومات مصممة خصيصًا وأسماء نطاقات وعناوين URL مخصصة لتوجيه أصحاب المصلحة لدى عميلك إلى لوحات المعلومات، وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا إضافة مقاييس بيانات حيوية ومقاييس معيارية لنمو التقارير

حوِّل البيانات المعقدة إلى تصورات مذهلة باستخدام مجموعة متنوعة من أنواع المخططات، مثل المخططات المتعددة، والمخططات الجماعية، وجانت، وقمع، وغيرها

اجمع البيانات من أي مصدر للبيانات باستخدام أكثر من 100 عملية تكامل وأكثر من 250 مقياسًا مضمنًا في Cyfe للحصول على تقارير تسويقية أسرع وأدق

قيود Cyfe

تصورات وتخصيصات محدودة لإنشاء تقارير تسويقية

عدم وجود عمليات تكامل مدمجة كافية تجعل من الصعب الحصول على البيانات من قنوات التسويق

تسعير Cyfe

مبتدئ : 19 دولار/شهر لمستخدم واحد ولوحتي معلومات

: 19 دولار/شهر لمستخدم واحد ولوحتي معلومات معيار : 29 دولارًا/شهرًا لمستخدمين اثنين وخمس لوحات معلومات

: 29 دولارًا/شهرًا لمستخدمين اثنين وخمس لوحات معلومات محترف : 49 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين وعشر لوحات معلومات

: 49 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين وعشر لوحات معلومات الممتاز: 89$/شهرًا لمستخدمين غير محدودين و20 لوحة معلومات

Cyfe تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

5. كليبفوليو

عبر كليبفوليو يتيح لك Klipfolio Klips إنشاء لوحات معلومات وتقارير مخصصة بدون مستودع بيانات.

تستخدم فرق البيانات PowerMetrics من Klipfolio لإنشاء مقاييس من تنسيقات الملفات وخدمات البيانات الشائعة وتخزينها. بغض النظر عن مصدر بياناتك، يمكنك تصور البيانات المهمة للأعمال وتحليلها.

من ناحية أخرى، تُستخدم Klips من قِبل فرق العمل لإنشاء لوحات معلومات في الوقت الفعلي وتحديد الأهداف لمراقبة تقدم الفريق.

في المؤسسات التي تستخدم فيها الفرق متعددة الوظائف (مثل فرق البيانات والأعمال) الرؤى لاتخاذ القرارات، فإن التقارير الآلية من Klipfolio هي الخيار الأفضل.

أفضل ميزات Klipfolio

استخدام القوالب من Klipfolio لتخصيص شكل ومظهر لوحات المعلومات أثناء استخدام HTML وCSS وجافا سكريبت لتخصيصات أعمق للوحة المعلومات

تحويل مشاريع dbt إلى كتالوجات مقاييس لمستخدمي الأعمال لتحليل المقاييس وتصورها ومشاركتها وإنشاء لوحات معلومات مخصصة. ميزة Powermetrics هذه تجعلها مثالية للمؤسسات التي لديها تقارير مليئة بالبيانات

سواء كانت بياناتك موجودة في السحابة أو جداول البيانات أو الخوادم المحلية، يساعدك أكثر من 100 موصل مدمج مسبقًا في Klips وعمليات تكامل مصادر البيانات المتعددة في Powermetrics على ربط جميع بياناتك لاستخلاص الرؤى

قيود Klipfolio

يجب أن يكون لدى المستخدمين معرفة تقنية لاستخدام Powermetrics بشكل جيد

تسعير كليبفوليو

للوكالات: المبتدئين : 54 دولارًا شهريًا لايت : 120 دولارًا شهريًا محترف : 240 دولارًا شهريًا Premier : 800 دولار في الشهر

للشركات: تنمو : 142 دولاراً في الشهر الفريق : 284 دولاراً في الشهر الفريق + : 570 دولار/شهرياً



كليبفوليو تقييمات العملاء

G2 : 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.7 (أكثر من 150 تقييم)

6. ميكسبانيل

عبر ميكسبانيل بالنسبة للوكالات التي ترغب في تجاوز مجرد تتبع بيانات الحملة، تعد Mixpanel واحدة من أفضل أدوات إعداد التقارير التسويقية. فهي تساعدك على مراقبة وفهم المقاييس المهمة مثل سلوك المستخدم على تطبيقك وموقعك الإلكتروني أثناء تحليل رحلات المستخدمين.

تمكّن تحليلات المنتجات التي يقدمها Mixpanel مديري المنتجات والمصممين والمطورين من التركيز على اكتشاف المنتج وتحسينه.

أفضل ميزات Mixpanel

كشف الاتجاهات من خلال تقطيع البيانات على المنصة ومراجعة التحديثات المباشرة لفهم ما يستجيب له الأشخاص في تطبيقك مباشرةً

أضف بيانات المنتج والتسويق وبيانات الإيرادات الخاصة بشركتك إلى Mixpanel في غضون دقائق لفتح رؤى فريدة وقابلة للتنفيذ ذاتية الخدمة

استخدم حزم SDK الخاصة ب Mixpanel لتتبع الأحداث من تطبيقات الويب أو المواقع الإلكترونية أو حتى من خوادم الواجهة الخلفية الخاصة بك

قيود Mixpanel

واجهة مستخدم معقدة

ليست مثالية للشركات الصغيرة التي ليس لديها فرق إنتاج أو تطوير

تسعير ميكسبانيل

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً النمو : يبدأ من 24 دولارًا شهريًا

: يبدأ من 24 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على سعر مخصص

تقييمات عملاء Mixpanel

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. إمبروفادو

عبر إمبروفادو تحتاج وكالة التسويق التي تتطلع إلى تقديم قيمة لعملائها إلى منصة قوية وغنية بالميزات مثل Improvado. فمع Improvado، يمكنك أتمتة تحليل بيانات الحملات التسويقية المعقدة وإعداد التقارير بسرعة.

إلى جانب إعداد التقارير، تتيح لك الأداة تحسين حملاتك من خلال رؤى مدعومة بالبيانات حول سلوك المستخدم.

كما تقدم Improvado أيضًا نماذج بيانات مبنية مسبقًا، والتي تُنشئ مجموعات بيانات تسويقية عالية الجودة يمكن استخدامها مع ذكاء الأعمال أو الذكاء الاصطناعي أو كما هي.

أفضل ميزات Improvado

استخدام نماذج البيانات المبنية مسبقًا قوالب خطة التسويق لإنشاء تقارير مخصصة

استخدم وكيل الذكاء الاصطناعي في Improvado للتحدث مع المنصة، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بأنشطتك التسويقية، ولاستكشاف البيانات وتحليلها وتفسيرها

إنشاء خطوط أنابيب بيانات تلقائية للحصول على بيانات قيّمة من أكثر من 500 قناة وتحويلها وتخزينها في مستودع البيانات المفضل لديك

قيود Improvado

خيارات تخصيص محدودة للتقارير

لا يوجد خيار لتصور البيانات؛ تحتاج إلى توصيله بأداة منفصلة لذكاء الأعمال

تسعير #### Improvado

تسعير مخصص

تقييمات عملاء Improvado

G2 : 4.5/5 (أكثر من 65 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 65 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 65 تقييم)

8. داتا بوكس

عبر صندوق البيانات DataBox هو برنامج تحليلات تسويقية شاملة للتجارة الإلكترونية والخدمات كخدمة والوكالات. فهو يراقب أهم مقاييس الأعمال، ويتتبع الإيرادات مقابل الأهداف، ويعمل على أتمتة عملية إعداد تقارير البيانات، ويحدد المبيعات و أهداف التسويق (مثل إجمالي المبيعات أو الطلبات أو العائد على المشتريات)، ومقارنة الأداء بالعلامات التجارية الأخرى، والتنبؤ بمقاييس المبيعات.

DataBox أفضل الميزات

أضف بيانات ديناميكية إلى عروضك التقديمية التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي. تضمين لوحات المعلومات والرسوم البيانية والمقاييس الأساسية لإنشاء قصة بيانات مقنعة ومرئية

مراقبة وتبادل وتقييم التقدم المحرز في مؤشرات الأداء الرئيسية والأداء دون الحاجة إلى معرفة مسبقة بـ SQL أو علم البيانات

تحليل أفضل السيناريوهات وأسوأها عند التخطيط للمستقبل استخدم توقعات عالية لوضع أهداف طموحة وتوقعات منخفضة لاستباق أي عقبات محتملة قد تظهر قارن تقديراتك بأهدافك وبياناتك التاريخية للتأكد من أنك على المسار الصحيح

قيود صندوق البيانات

إن إنشاء مقاييس مخصصة في أداة إنشاء الاستعلامات ليس سهل الاستخدام أو بديهيًا للغاية

تحتاج إمكانيات تتبع الوقت إلى المزيد من التحسينات والميزات

تسعير #### DataBox

مجاني : إلى الأبد لثلاثة مستخدمين

: إلى الأبد لثلاثة مستخدمين بداية : 59 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

: 59 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين احترافي : احترافي: 169 دولارًا شهريًا ل 15 مستخدمًا

: احترافي: 169 دولارًا شهريًا ل 15 مستخدمًا النمو : 399 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

: 399 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين بريميوم: 999 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

DataBox تقييمات العملاء

G2 : 4.4/5 (أكثر من 180 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.7/5 (190+ تقييم)

9. تابلو

عبر تابلو يعمل Tableau على تمكين الفرق والوكالات من خلال تكامل البيانات والتحليلات وقدرات توليد الرؤى.

قم بأتمتة تحليل البيانات وإعدادها وحوكمتها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من Tableau. تستخدم فِرق البيانات منصة التحليلات المرئية لتبسيط التحليلات بلغة بسيطة، وتوقع أسئلة المستخدمين، وتسريع وقت الحصول على الرؤى.

بصفتك محللًا و أداة إعداد التقارير ، يتم استخدام Tableau على نطاق واسع من قبل المؤسسات والمنظمات التي لديها فريق علم بيانات لإنشاء تقارير متعددة ذات رؤى دقيقة.

أفضل ميزات Tableau

احصل على تحليلات مرئية في الوقت الفعلي داخل النظام الأساسي من أي مصدر بيانات تقريبًا في السحابة أو داخل المؤسسة

تبسيط تحليلات البيانات وتوليد الرؤى باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمجة في المنصة

استفد من خيارات التخصيص الشاملة لإنشاء لوحات معلومات دقيقة حسب حاجتك لتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل أفضل من أي قناة تسويقية

إنشاء تنبيهات بيانات مخصصة وتلقيها

قيود Tableau

منحنى تعليمي حاد للمبتدئين غير المعتادين على تحليلات البيانات وأدوات إعداد التقارير.

يستغرق وقتًا أطول للتحميل عند إضافة عناصر أو مقاييس جديدة إلى التقارير الحالية

تسعير التابلاو

Tableau Creator : التسعير المخصص

: التسعير المخصص تابلو إكسبلورر : التسعير المخصص

: التسعير المخصص عارض الجدول: التسعير المخصص

تقييمات عملاء Tableau

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2200 تقييم)

10. كوينتلي

عبر كوينتلي quintly هي منصة لتحليل بيانات الوسائط الاجتماعية للعلامات التجارية والوكالات التي تتطلع إلى استخدام الذكاء الاجتماعي من منصات متعددة لاكتشاف الرؤى وزيادة مدى الوصول وبناء تفاعل العلامة التجارية.

وتستخدم العلامات التجارية الاستهلاكية ووكالات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تتبع استراتيجية تسويق رقمية تعتمد على التواصل الاجتماعي أولاً البيانات الاجتماعية من quintly للوصول إلى البيانات على مستوى الصفحة (بيانات المتابعين) وبيانات مستوى المنشور (التفاعلات) لإجراء تحليل مفصّل للمحتوى الخاص بهم بمرور الوقت.

أفضل ميزات quintly

استخدم أكثر من 500 مقياس للوسائط الاجتماعية مع مكتبة واسعة من لوحات المعلومات القابلة للتخصيص لتحليل البيانات في الوقت الفعلي والتوصل إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام أداة إعداد تقارير العميل إنشاء وأتمتة التقارير المخصصة في غضون دقائق لمشاركتها بين فريقك أو عملائك مع عناصر تحكم خاصة في الوصول

قم بتوسيع نطاق جميع جهودك التسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إجراء تحليلات القنوات، والمقارنة المعيارية التنافسية، وتحسين المحتوى، وتحليلات الإعلانات، والمزيد

قيود كوينتلي

قد يكون هيكل التسعير مربكاً

التسعير #### تسعير quintly

التسعير المخصص

سعر موحد لجميع الميزات + 15 يورو لكل ملف شخصي + 20 يورو لكل مستخدم

تقييمات عملاء كوينتلي

G2 : 4.7/5 (أكثر من 75 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 75 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

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لتوفير الوقت والجهد على فريقك

يجب على برنامج تقارير التسويق الخاص بك تجميع نقاط بيانات متعددة للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

تهانينا على اتخاذ قرار أتمتة إعداد تقارير التسويق من خلال نقلها من جداول البيانات والأنظمة المفككة إلى برنامج إعداد تقارير التسويق عبر الإنترنت.

عند البحث عن أدوات إعداد تقارير التسويق الرقمي، ضع في اعتبارك البيانات التي تحتاج إلى تجميعها للمقاييس المهمة والنطاق الترددي لفريق التسويق لديك.

اختر برنامج إعداد تقارير التسويق إذا كنت بحاجة إلى تقارير شاملة من أدوات متعددة. ومع ذلك، تذكر أنك بحاجة إلى عضو فريق متخصص داخل الشركة لتفسير جميع البيانات والرؤى التي تولدها الأداة.

إذا كنت قد بدأت للتو في عرض البيانات، فإن أدوات إعداد التقارير التسويقية الملائمة للمبتدئين مثل ClickUp هي الأنسب لك. فقوالب التقارير المعدة مسبقًا تجعل من السهل توصيل النتائج وتشغيلها ومشاركتها مع قيادتك.

بفضل واجهته سهلة الاستخدام، والتشغيل الآلي، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وخيارات إنشاء السحب والإفلات، واتصالات مصادر البيانات الشاملة، فإن ClickUp هو الحل الأمثل لك برنامج تخطيط التسويق وأداة إعداد التقارير

وعلاوةً على ذلك، يمكن لفرق التسويق والبيانات أيضاً الاستفادة من إمكانيات إدارة المشاريع في ClickUp، والتي تتيح لهم تتبع وإدارة جميع مشاريعهم ومهامهم في مكان واحد.

اشترك في ClickUp مجانًا لجمع بياناتك التسويقية والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.