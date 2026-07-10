مهارات كلود لإدارة المشاريع: دليل عملي

تقوم يوم الاثنين بتوجيه «كلود» خلال عملية «السبرينت» الخاصة بك. وبحلول يوم الجمعة، تكرر العملية مرة أخرى، ثم تكررها مرة أخرى في الأسبوع التالي. تبدأ كل محادثة من الصفر، وبالنسبة لأي شخص يدير مشاريع يوميًا، فإن هذا «عبء إعادة الضبط» يستهلك ساعات من العمل دون أن يلاحظه أحد.

تنهي مهارات كلود الحاجة إلى إعادة الضبط: اكتب سير عملك مرة واحدة، وسيقوم كلود بتحميله تلقائيًا كلما ظهرت المهمة. لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في إنشاء المهارات، بل في معرفة أي منها لا يزال يستحق التشغيل. فالمهارة القديمة تخفي تدهورها، وتقدم لك التنسيق الصحيح بعد فترة طويلة من انتهاء العملية الأساسية التي كانت تعتمد عليها.

ملخص سريع: المهارة هي مجلد يحتوي على ملف SKILL.md يُعلّم كلود مهمة واحدة قابلة للتكرار، ويتم تحميله تلقائيًا عندما يتطابق طلبك مع وصفه. وتُظهر هذه المهارات فعاليتها في الأعمال المنظمة والمتكررة: وثائق متطلبات المنتج (PRD)، والتقارير الأسبوعية المجمعة عن الحالة، وتقييم الطلبات الواردة، وجلسات المراجعة. وهي لا تحل محل الموظفين، أو خوادم MCP، أو نظام السجلات الخاص بك، بل تعمل فقط على معالجة البيانات التي تزودها بها. الاستخدام الأمثل: الفرق التي تكرر نفس سير عمل إدارة المشاريع وترغب في اتباع هيكل متماثل في كل مرة.

ما هي مهارات كلود؟

مهارات كلود هي مجلدات تحتوي على تعليمات تُعلّم كلود كيفية التعامل مع مهام محددة ومتكررة. الاسم الرسمي الذي أطلقته شركة Anthropic على هذه الميزة هو «مهارات الوكيل» (Agent Skills).

تحتوي كل مهارة على ملف يُسمى SKILL.md. يبدأ هذا الملف بكتلة قصيرة تُسمى YAML frontmatter، والتي تحتوي على اسم المهارة ووصفًا لمتى يجب استخدامها. أما باقي الملف فيحتوي على التعليمات التي يتبعها Claude. يمكن أن تتضمن المهارة أيضًا قوالب ووثائق مرجعية ونصوص برمجية.

من الفريق الذي طور ميزة Skills: يقارن مهندسو Anthropic الذين قدموا هذه الميزة، وهم باري زانغ وكيث لازوكا وماهيش موراغ، إنشاء «مهارة» بكتابة «دليل التوجيه للموظف الجديد». فأنت تسجل المعرفة الإجرائية التي تتطلبها المهمة مرة واحدة، ويقوم Claude باستخدامها كلما طُلبت هذه المهمة.

كيف تعمل مهارات كلود؟

تعمل مهارات كلود من خلال الكشف التلقائي. يقرأ كلود اسم ووصف كل مهارة مثبتة في بداية الجلسة. وعندما يتطابق طلبك مع وصف إحدى المهارات، يقوم بتحميل التعليمات الكاملة وتطبيقها. ولا داعي لذكر المهارة أو لصق أي شيء في الدردشة.

يُسمى هذا التصميم «الكشف التدريجي»، وهو ما يحافظ على خفة وزن المهارات. لا يقوم كلود بتحميل سوى الوصف المختصر حتى تتطلب المهمة المزيد. وتبقى التعليمات الكاملة مخفية حتى تصبح ذات صلة. وهذا يعني أنه يمكنك تثبيت العديد من المهارات دون إبطاء أداء كلود أو إرباك المحادثات الجارية.

إليك كيف يبدو ذلك في الواقع:

تتضمن المهارة المصممة خصيصًا لاجتماعات المراجعة اللاحقة للسبرينت هيكل الاجتماع، وتنسيق بنود العمل، وقواعد المتابعة. وعندما يطلب أحدهم من Claude تلخيص اجتماع المراجعة اللاحقة، فإنه يكتشف المطابقة، ويقوم بتحميل المهارة، ويقدم الملخص بالصيغة المتوقعة. بنفس الهيكل، في كل مرة، وفي كل محادثة.

تختلف المهارات عن المطالبات في جانب رئيسي واحد: الاستمرارية. فالمطالبة تنطبق على محادثة واحدة، بينما تنطبق المهارة على كل محادثة تظهر فيها المهمة.

تعمل هذه المهارات عبر جميع منتجات Claude. يمكنك إضافتها في إعدادات Claude.ai، أو استخدامها في Claude Code، أو تحميلها عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). ويعمل ملف المهارة نفسه في جميع هذه الأماكن الثلاثة.

هل تعلم؟ أظهر استطلاع أجرته جمعية إدارة المشاريع (APM) عام 2025 وشمل 1,000 متخصص في إدارة المشاريع أن 70% منهم أفادوا بأن مؤسساتهم تستخدم الآن الذكاء الاصطناعي، وهو ما يقارب ضعف النسبة المسجلة قبل عامين والتي بلغت 36%. لم يعد السؤال هو «هل» يتم اعتماد هذه التكنولوجيا، بل «كيف» تقوم ببرمجة عملياتك.

مهارات كلود مقابل الوكلاء وMCP وCLAUDE.md

تعمل مهارات كلود ووكلاء الذكاء الاصطناعي وخوادم بروتوكول سياق النموذج (MCP) وملفات CLAUDE.md على حل المشكلات المترابطة. لكن مديري المشاريع يميلون إلى الخلط بينها.

تُعلّم «المهارة» كلود كيفية تنفيذ مهمة متكررة. و«وكيل الذكاء الاصطناعي» هو نظام مستقل يقوم بأعمال متعددة الخطوات. ويقوم خادم MCP بربط كلود بنظام خارجي. ويحتوي ملف CLAUDE.md على قواعد ثابتة ودائمة. وتتكامل هذه العناصر الأربعة معًا بدلاً من التنافس فيما بينها.

القدرات ما هي عندما يلجأ مدير المشروع إليها المهارة مجلد «مهارات كلود» مبني حول ملف SKILL.md الذي يُعلّم كلود مهمة قابلة للتكرار أنت تنفذ المهمة بنفس الطريقة في كل مرة: وثائق متطلبات المنتج (PRD)، أو تقارير الحالة المجمعة، أو تقييم RICE الوكيل نظام مستقل يقوم بتنفيذ مهام متعددة الخطوات من تلقاء نفسه تريد أن يسير العمل من البداية إلى النهاية دون الحاجة إلى التحقق من كل خطوة خادم MCP الربط بين كلود وأداة خارجية أو مصدر بيانات يحتاج كلود إلى القراءة أو الكتابة في أداة التتبع أو المستندات أو أداة التعليقات الخاصة بك CLAUDE. md ملف يخزن ذاكرة المشروع الدائمة والقواعد التي تعمل بشكل مستمر تريد أن يتم تطبيق السياق الثابت («اذكر المقياس دائمًا»، «يستخدم هذا المشروع سباقات مدتها أسبوعان») في كل مرة

المهارة مقابل CLAUDE.md، وهما مصطلحان يمكن الخلط بينهما بسهولة: يكمن الاختلاف في توقيت تحميل كل منهما. ملف CLAUDE.md يكون قيد التشغيل دائمًا. يقرأه كلود في كل رسالة دون الحاجة إلى محفز، ولهذا السبب يجب ألا يحتوي إلا على مجموعة صغيرة من الحقائق الثابتة. على سبيل المثال، «نقوم بتنفيذ سباقات مدتها أسبوعان».

المهارة هي العكس تمامًا. فهي تظل خاملة حتى يتطابق طلبك مع وصفها، ثم تقوم بتحميل التعليمات الكاملة عند الطلب. ولهذا السبب يمكن أن تكون المهارة طويلة ومفصلة دون أن تبطئ أي شيء، ولهذا السبب يجب أن يظل ملف CLAUDE.md قصيرًا.

القاعدة العامة: ملف CLAUDE.md هو السياق الذي يجب أن يكون كلود على دراية به دائمًا؛ أما المهارة فهي الإجراء الذي يجب أن يتبعه كلود فقط عند ظهور مهمة محددة. وهما يعملان معًا: فإذا ذكر ملف CLAUDE.md أننا «ننفذ سباقات مدتها أسبوعان»، فإن مهارة المراجعة (retro) ترث هذه المعلومة تلقائيًا عند تفعيلها.

ملاحظة: إذا كنت تدير خادم MCP بالفعل، فقد أنجزت الجزء الأصعب. يوفر MCP الاتصال لـ Claude. وتُعلم المهارة Claude كيفية استخدام هذا الاتصال في سير عملك. وهما عنصران متكاملان، ومن الأفضل استخدامهما معًا.

لماذا تعد مهارات كلود مهمة لإدارة المشاريع

توفر مهارات كلود لفريق المشروع خمس مزايا ملموسة: نتائج متسقة من كل فرد، وذاكرة مؤسسية تبقى قائمة حتى بعد تغيير الموظفين، وسياق لا تحتاج إلى إعادة توضيحه، وحكم يتراكم مع الوقت، وتأهيل الموظفين الجدد في غضون أيام.

إليك ما ستحصل عليه بالتفصيل:

يحصل كل شخص على نفس النتيجة. عندما يطلب خمسة مديري مشاريع من كلود إعداد وثيقة متطلبات المنتج (PRD)، ينتج عن ذلك خمسة تنسيقات وخمسة تعريفات لمصطلح «تم». أما مهارة PRD المشتركة الواحدة، فتدمج كل ذلك في هيكل واحد. وتبدو المواصفات التي يفتحها المراجع متماثلة، سواء أكان من أنشأها الموظف الجديد أم رئيس الفريق

تتوقف العملية عن الاستمرار بمجرد رحيل الشخص المسؤول عنها. فمدير المشروع الوحيد الذي يعرف كيف يجب تنظيم جلسات المراجعة الرجعية يأخذ تلك المعرفة معه. وتحوّل «المهارة» تلك المعرفة الإجرائية إلى ملف يبقى في مكانه. ويعمل إطار العمل سواء كان مؤلفه موجودًا في الغرفة أم لا

تحمل «المهارة» هذا السياق بحد ذاتها. إذا قمت بلصق هيكل السبرينت الخاص بك في ثلاث محادثات منفصلة على Claude، فأنت تفرط في تحميل الوكيل بالعمل في كل مرة. أما «المهارة» فتوفر هذا السياق. يبدأ العمل وفقًا لمعاييرك. الوقت الذي يتم توفيره قليل في كل حالة على حدة، لكنه كبير على مدار الربع

تتراكم التقييمات بدلاً من إعادة الضبط. تُحسّن المطالبة ناتجًا واحدًا لشخص واحد. أما المهارة، فتُحسّن كل النتائج المستقبلية للجميع، لأن كل تصحيح تدمجه في التحديثات يُحسّن النسخة المشتركة

الموظف الجديد يرث خبرة الفريق منذ اليوم الأول. بدون «مهارات كلود»، يقضي مدير المشروع الجديد الشهر الأول في محاولة فهم الطريقة التي يتبعها فريقك في كتابة الملخصات والتقارير. أما مع وجود مكتبة مشتركة، فيمكنه نسخ مستودع «مهارات كلود» والبدء فورًا في إنجاز العمل وفقًا للمعايير المحددة

لماذا تتوقف معظم مهارات كلود عن العمل بشكل صحيح تتطلب مهارة كلود صيانة مستمرة، وقد تتعطل دون سابق إنذار. تسجل المهارة طريقة عمل فريقك في اليوم الذي تكتبها فيه، لكن طبيعة العمل تستمر في التغير بعد ذلك. تنتقل إلى أداة تتبع جديدة، وتعيد تشكيل الفريق، وتراجع ما يجب تضمينه في وثيقة متطلبات المنتج (PRD). لكن المهارة لا تأخذ أيًا من هذه التغييرات في الحسبان وتستمر في تشغيل العملية القديمة، وتُنتج نفس النتائج. وهذا ما يجعل المهارة القديمة أسوأ من عدم وجود مهارة على الإطلاق: فالنسخة القديمة تبدو صحيحة لفترة طويلة بعد أن تكون قد فقدت صحتها. من السهل اكتشاف الموجهات الضعيفة، لأنك تقرأ الإجابة السيئة وتصححها. لكن المهارة القديمة تخفي المشكلة من خلال تزويدك بالتنسيق الذي طلبته. وبطبيعة الحال، لا أحد يتحقق منها بمجرد أن تبدأ العملية الكامنة وراءها. في الواقع، يراجع 35% من العاملين مخرجات الذكاء الاصطناعي أحيانًا فقط قبل استخدامها. وتساهم «المهارة» في توسيع هذه الفجوة لأنها تجعل المخرجات الضعيفة تبدو أكثر موثوقية. التحدي الحقيقي لا يكمن في كتابة المزيد من المهارات، بل في تقييم أي منها لا يزال يستحق التشغيل. عيّن مسؤولاً عن كل مهارة وحدد موعداً لمراجعتها. وإلا، فستتحول إلى مجرد سجل لسير عمل تخلّى عنه فريقك. وهذا أيضًا هو الجواب الصريح عن متى يجب إيقاف مهارة كلود: عندما يتسارع وتيرة العمل أكثر مما تستطيع مواكبة تحديث المهارة.

كيفية إنشاء مهارة «كلود» لسير عمل إدارة المشاريع

يمكنك إنشاء مهارة Claude في ملف واحد، دون الحاجة إلى تطبيق أو كود منفصل. ترشدك الخطوات الخمس التالية إلى تحديد نطاق سير العمل، وكتابة ملف SKILL.md، وإضافة المواد المرجعية، والحفاظ على بساطة الملف، واختباره في بيئة عمل حقيقية.

الخطوة 1: ابدأ بالتقييم

قبل أن تكتب أي تعليمات، توقف لحظة لتحديد سير العمل الذي تكرره باستمرار. لا تثبت المهارة جدواها إلا إذا سدت فجوة يمكنك تحديدها بالفعل.

قم بتشغيل Claude في مهمة نموذجية وانتظر اللحظة التي تزوده فيها بنفس المعلومات الأساسية التي قدمتها له في المرة السابقة. هذا السياق المتكرر هو المادة التي يجب أن تستوعبها المهارة. الفرق التي تتجاهل هذه المرحلة من التقييم تميل إلى تطوير مهارة متقنة لمشكلة لم تواجهها أبدًا.

الخطوة 2: اكتب ملف SKILL.md مع الاسم والوصف والتعليمات

أنشئ مجلدًا يحتوي على ملف SKILL.md وافتحه باستخدام مقدمة YAML تتضمن اسمًا ووصفًا. ثم اكتب التعليمات أسفلها بلغة Markdown العادية. تؤدي الأجزاء الثلاثة مهام مختلفة:

الوصف: السطر الوحيد الذي يحدد متى يتم تنشيط المهارة، لذا فهو يستحق معظم اهتمامك

المحفز: قم بتسميته بعبارات واضحة، مثل «استخدمه عندما يطلب المستخدم تقريرًا أسبوعيًا موجزًا عن الحالة»

التعليمات: اجعلها محددة وواضحة، لأن الوصف هو الذي يحدد ما إذا كان كلود سيفتح الملف أم لا

الخطوة 3: حدد نقطة مرجعية للعمل عليها

تتجلى جودة «مهارة» إدارة المشاريع في الأمثلة التي تقدمها أكثر بكثير من براعة التعليمات نفسها. دعونا نفهم ذلك من خلال مثال:

قام ساشين ريخي، مؤسس Notejoy والرئيس السابق لقسم المنتجات في LinkedIn، بإنشاء مهارة لتقييم استراتيجية المنتج. وقد نجحت هذه المهارة لأنه قدم مواد دراسية خاصة به إلى جانب نماذج لاستراتيجيات قوية. وقد زود ذلك Claude بمعيار ثابت لتقييم المسودات بناءً عليه.

المهمة المطلوبة منك: اجمع اثنين أو ثلاثة من أفضل وثائق متطلبات المنتج (PRD) أو تقارير الحالة التي قمت بإعدادها سابقًا، وقم بالإشارة إليها مباشرةً من ملف SKILL.md.

الخطوة 4: حافظ على ملف SKILL.md موجزًا؛ وانقل التفاصيل إلى الملفات المشار إليها

يخفي ملف SKILL.md الضخم التعليمات الأكثر أهمية، لذا قسّمه عندما يصبح صعب التحكم فيه.

انقل المواد غير المتكررة، مثل مواصفات التنسيق التفصيلية، إلى ملفات منفصلة ترتبط بها ملفات SKILL.md. لا يقرأ Claude تلك الملفات المرتبطة إلا عندما تتطلب الحالة ذلك، مما يحافظ على تكاليف السياق في حدود معقولة. وبهذه الطريقة، يظل الملف الأساسي قصيرًا بما يكفي لكي تظل الإرشادات التي تحتاجها أكثر من غيرها مرئية.

الخطوة 5: اختبر المهمة على بيئة حية وقم بتكرارها

قم بتشغيل مهارة الوكيل على العمل الجاري بدلاً من عينة عرض توضيحية منظمة. سيُظهر لك ذلك ما إذا كانت مهارات الوكيل تعمل بشكل جيد فقط على مشاريع نموذجية أم أنها قادرة على التعامل مع عبء العمل في ظل ظروف ضاغطة.

عندما تنحرف النتائج عن المسار الصحيح، لا تقم بإعادة كتابة المهارة من الصفر. اطلب من Claude أن يشرح لك أين وقع الخطأ. عادةً ما تكشف إجابته عن قيد مفقود كنت تفترض أنه بديهي. على سبيل المثال، قد يشير إلى حقل لم يكن يعلم أنه يجب تضمينه أو ترتيب أولويات كان قد خمّنه.

أدرج هذا القيد مرة أخرى في ملف SKILL.md كسطر محدد. توقع إجراء تكرارين إلى ثلاثة تكرارات قبل أن تستقر المهارة. يجب أن يجعل كل تصحيح الملف أكثر تحديدًا بدلاً من إطالة طوله.

ملاحظة: إذا كان التصحيح يضيف أكثر من جملتين، فمن الأفضل إدراجه في ملف مرجعي بدلاً من الإرشادات الأساسية.

للحصول على نصائح عملية حول كيفية تحقيق أفضل النتائج من تطبيق Claude الخاص بك، شاهد هذا الفيديو.

كيفية مشاركة مهارات كلود مع أعضاء الفريق

هناك ثلاث طرق لمشاركة مهارات Claude: ضغط الملفات وإرسالها، والمشاركة داخل Claude، واستخدام مستودع GitHub مشترك. تعتمد الطريقة المناسبة على خطتك وحجم فريقك.

الخيار 1: ضغط الملف وإرساله

المهارة هي مجلد. قم بضغطه وإرساله إلى عضو الفريق المعني حتى يتمكن من تحميله إلى إعدادات Claude الخاصة به. يعمل هذا مع أي خطة.

لإرسال مهارة:

ابحث عن مجلد «Skill» على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يجب أن يحتوي على ملف SKILL.md

قم بتبديل الشريط الجانبي لمجلد المهارة المحدد وانقر على تنزيل

تنزيل مجلد zip الخاص بـ Claude Skills

لتحميل مهارة تم استلامها:

افتح تطبيق Claude وانتقل إلى الإعدادات

حدد «القدرات» وتأكد من تفعيل تنفيذ التعليمات البرمجية وإنشاء الملفات، لأن المهارات لا تعمل بدون ذلك

تشغيل وإيقاف تنفيذ التعليمات البرمجية وإنشاء الملفات لـ Claude Skills

انتقل إلى تخصيص ، ثم المهارات

حدد تحميل المهارة واختر الملف المضغوط

تحميل مجلد «المهارات» في Claude

تظهر المهارة في قائمتك مع زر التبديل؛ قم بتشغيلها

استخدم هذه الطريقة في عمليات التسليم لمرة واحدة، مثل إرسال «مهارة» إلى عميل أو متعاقد مستقل. تجنب استخدامها مع الفرق. فكل تحديث يعني ملف مضغوط جديد، وتحميل جديد، ولا توجد طريقة للتحقق ممن يستخدم الإصدار الحالي.

الخيار 2: المشاركة داخل Claude (خطط Team و Enterprise)

تتميز Claude بخاصية المشاركة المدمجة في خطتي Team وEnterprise. يمكنك مشاركة مهارة مع زملاء محددين أو مع مؤسستك بأكملها. يمكن للمالكين أيضًا تحميل مهارة مرة واحدة في إعدادات المؤسسة ونشرها للجميع. يحصل الأعضاء عليها تلقائيًا، دون الحاجة إلى خطوة التحميل.

قبل أن يتمكن أي شخص من المشاركة، يجب على مالك المؤسسة تفعيل هذه الميزة:

انتقل إلى إعدادات المؤسسة ، ثم المهارات

قم بتفعيل تنفيذ الكود وإنشاء الملفات . لا تعمل المهارات بدون ذلك

لتمكين الأعضاء من المشاركة مع بعضهم البعض، قم بتشغيل أزرار المشاركة في نفس القسم. المشاركة معطلة بشكل افتراضي

لمشاركة مهارة قمت بإنشائها مع زملائك (أفراد محددين أو الشركة بأكملها):

انتقل إلى تخصيص ، ثم المهارات

افتح إحدى المهارات التي أنشأتها واختر مشاركة

أدخل الأسماء أو عناوين البريد الإلكتروني لمشاركة المعلومات مع أشخاص محددين، أو شاركها مع المؤسسة بأكملها

لتوفير مهارة للمؤسسة بأكملها (للمالكين فقط):

انتقل إلى إعدادات المؤسسة ، ثم المهارات

في قسم «مهارات المؤسسة»، حدد إضافة

اختر الملف المضغوط. يجب أن يحتوي على ملف SKILL.md

يتم توزيع هذه المهارة على الجميع فورًا. وهي قيد التشغيل افتراضيًا، ويمكن للأعضاء إيقاف تشغيلها لأنفسهم

إليك كيف تشرح شركة Anthropic الفرق بين مهارات Claude المشتركة وتلك المُوفَّرة

Aspect يتم توفيرها من قبل المالك تمت مشاركتها مع زميل مشتركة على مستوى المؤسسة من لديه حق المشاركة؟ للمالك فقط أي عضو (في حالة تمكين المشاركة) أي عضو (في حالة تمكين المشاركة) أين تظهر المهارات المشتركة؟ قائمة المهارات لكل عضو علامة التبويب «تم مشاركتها معك» الخاصة بالمستلم دليل المهارات الخاص بالمؤسسة هل يمكن للمستلمين إزالة المهارات؟ لا يمكن إزالتها؛ يمكن فقط تعطيلها بالنسبة لهم يمكن إزالتها أو تعطيلها لا يمكن إزالتها؛ يمكن فقط تعطيلها بالنسبة لهم هل يلزم الحصول على موافقة المالك؟ يقوم المالك بتحميلها لا لا

استخدم هذه الطريقة إذا كان فريقك مشتركًا في خطة Team أو Enterprise. فهي الخيار الأبسط الذي يضمن بقاء الجميع على نفس الإصدار.

الخيار 3: مستودع GitHub مشترك

قم بتخزين كل مهارة كمجلد في مستودع GitHub واحد، وهو عبارة عن مجلد مشروع مشترك يتتبع كل تغيير. يقوم أعضاء الفريق بتنزيل نسخة متزامنة والحصول على المكتبة الكاملة. تخضع التغييرات للمراجعة قبل أن تصل إلى أي شخص. وهناك قاعدتان تحافظان على تنظيم المكتبة:

أضف سطر الإصدار (# Version: 1. 3) في أعلى كل ملف SKILL.md وقم بزيادته عند كل تغيير

استخدم بادئات التسمية مثل pm- أو eng- حتى تظل المسؤولية واضحة مع تزايد عدد الفرق المساهمة

استخدم هذا النهج إذا كان فريقك يعمل عبر أدوات متعددة، أو يحتاج إلى سجل يوضح من قام بتغيير ماذا، أو يستخدم بالفعل Claude Code.

أي منها يجب أن تختار؟ إرسال مهارة إلى شخص واحد: قم بضغطها في ملف zip. توحيد المعايير لفريق ما باستخدام خطة «Team» أو «Enterprise» من Claude: قم بالمشاركة داخل Claude. إدارة مكتبة متنامية عبر الفرق أو الأدوات: استخدم GitHub.

كيف تتعلم تطوير مهارات كلود

ابدأ باستخدام أداة إنشاء المهارات المدمجة في Anthropic، وانسخ مهارة إنتاجية من مستودعهم المفتوح، ثم قم بتحسينها أثناء العمل الفعلي. فيما يلي الخطوات الأربع التي يجب اتباعها:

الخطوة 1: دع منشئ المهارات يقوم بإنشاء أول مهارة لك

«منشئ المهارات» هو مهارة مهمتها مساعدتك في كتابة مهارات أخرى. يوصي مركز المساعدة في Anthropic باستخدامها في المهارات القليلة الأولى التي ستقوم بإنشائها. وإليك كيفية عملها:

تقوم بوصف المهام أو سير العمل المتكررة

يطرح أسئلة توضيحية ويقترح وصفًا أكثر دقة

يقوم بإنشاء المجلد وملف SKILL.md نيابة عنك

بالنسبة لمدير المشروع، هذا يعني أنه يمكنك تحويل «الطريقة التي أكتب بها تحديث الحالة» إلى مهارة فعالة دون الحاجة إلى كتابة أي بنية يدويًا.

الخطوة 2: انسخ مهارة جاهزة بدلاً من البدء من الصفر

يحتوي مستودع anthropics/skills على المهارات الإنتاجية التي تدعم أعمال كلود الخاصة بالوثائق: ملفات Word وPDF وPowerPoint وExcel. عند قراءة إحدى هذه المهارات، ستتعرف على كيفية تنظيم المهارة الفعلية:

يوجد ملف SKILL.md قصير في المقدمة

يتم نقل التفاصيل إلى ملفات مرجعية منفصلة

تُحفظ البرامج النصية في مجلدها الخاص

انسخ النموذج، واستبدل به سير عملك، وبذلك تكون قد تخطيت الجزء الأصعب.

الخطوة 3: حسّن مهمة صعبة واحدة حتى يتمكن Claude من إنجازها بشكل صحيح

تنصح شركة Anthropic بالعمل على مهمة صعبة واحدة حتى ينجح Claude في إنجازها، ثم توثيق تلك الطريقة الناجحة في المهارة. تصبح مهارة تجميع الحالة فعالة لأنك قمت بتشغيلها على البيانات غير المنظمة للأسبوع الماضي، ورأيت الثغرات، وأدرجت الإصلاحات فيها. قراءة المزيد من الأدلة لن تحقق لك ذلك.

الخطوة 4: تعامل مع التنشيط والإخراج كاختبارين منفصلين

كل مهارة معطلة تفشل بإحدى طريقتين، ولكل منهما حلها الخاص:

المهارة لا تعمل : تكمن المشكلة في الغالب في الوصف. قم بتوسيع نطاقه وأضف أمثلة استخدام واضحة

المهارة تعمل، لكن الناتج غير صحيح: المشكلة تكمن في التعليمات. أضف تفاصيل وأمثلة لتوضيح توقعاتك المتعلقة بالناتج

إن التمييز بين هذين الأمرين في ذهنك هو جوهر إتقان «المهارات».

يقدم إيثان موليك، الأستاذ في كلية وارتون ومؤلف كتاب «Co-Intelligence»، نصائح قيّمة حول العمل مع الذكاء الاصطناعي.

المهارات التي تجعلك بارعًا في مجال الذكاء الاصطناعي ليست مهارات إعطاء التوجيهات، بل مهارات التعامل مع الناس. إذا كنت بارعًا في فهم ما قد يربك الآخرين، وإذا كنت بارعًا في تقسيم المهام إلى خطوات، وإذا كنت بارعًا في حل المشكلات عندما يخطئ أحدهم، فستكون بارعًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

المهارات التي تجعلك بارعًا في مجال الذكاء الاصطناعي ليست مهارات إعطاء التوجيهات، بل مهارات التعامل مع الناس. إذا كنت بارعًا في فهم ما قد يربك الآخرين، وإذا كنت بارعًا في تقسيم المهام إلى خطوات، وإذا كنت بارعًا في حل المشكلات عندما يخطئ أحدهم، فستكون بارعًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

قائمة مراجعة سريعة: الأجزاء التسعة لمهارة «كلود» القوية

إذا اتبعت خطوات الإنشاء المذكورة أعلاه، فأنت تمتلك معظم هذه الميزات بالفعل. استخدم هذا لإجراء فحص عشوائي قبل المشاركة:

الاسم الدقيق (weekly-status-rollup، وليس pm-helper)

وصف «التشغيل أولاً» (انظر الخطوة 2 أعلاه، فهذه هي السطر الذي يحدد التفعيل)

سطر الإصدار في الأعلى (# الإصدار: 1. 3)

تعليمات بلغة «Plain-Markdown»، تفضل البساطة على الذكاء

مثالان أو ثلاثة أمثلة عملية (انظر الخطوة 3)

الملفات المرجعية للحصول على التفاصيل الدقيقة (انظر الخطوة 4)

مالك محدد

تاريخ المراجعة

حدود النطاق المحددة

العناصر الثلاثة الأخيرة (المالك، وتاريخ المراجعة، والنطاق) هي ما يمنع المهارة من أن تصبح عديمة الفائدة بهدوء، وهو نمط الفشل الذي تم تناوله في قسم الأخطاء الشائعة أدناه.

ثلاثة سير عمل لإدارة المشاريع كـ«مهارات»

هناك ثلاثة سير عمل تجعل النتائج ملموسة: مهارة خاصة بوثيقة متطلبات المنتج (PRD) أو الملخص، ومهارة خاصة بتجميع الحالة الأسبوعية، ومهارة خاصة بالمراجعة الرجعية. وكل منها مستمد من مهام يقوم فريق المشروع بتكرارها بالفعل في كل دورة. وإليك كيف يبدو كل منها في الممارسة العملية.

1. مهارة "مواصفات المتطلبات" (PRD) أو "الموجز"

مهارة كلود لإنشاء وثيقة متطلبات المنتج

لنفترض أن فريق المنتج يكتب وثيقة متطلبات المنتج (PRD) في بداية كل مبادرة. يقوم مدير المنتج بتشغيل المهارة (Skill) بوصف عام للمشكلة، ويحتوي ملف SKILL.md على بعض المكونات التي تقوم بالمهمة:

الوصف: سطر المشغل، مثل «استخدم عندما يطلب المستخدم وثيقة متطلبات المنتج (PRD) جديدة أو موجزًا عن الميزة»

قالب القسم: العناوين التي يتوقعها المراجعون، مرتبة حسب الترتيب الذي يقرؤونها به

كتلة المقاييس: مقاييس النجاح التي تتابعها القيادة في كل مواصفة

وثائق متطلبات المنتج (PRD) المرجعية: اثنان أو ثلاثة من أفضل موجزاتك السابقة، مجمعة ومرفقة بروابط

النقطة الحاسمة: وثائق متطلبات المنتج (PRD) المرجعية. لا يمكن للمهارة أن تفي بمعاييرك إلا إذا قدمت أمثلة حقيقية، لذا فإن مجموعة الأمثلة الضئيلة أو المفقودة هي ما يؤدي إلى تعطل سير العمل هذا.

ما يميز هذه المهارة: إنها أفضل مهارة يمكن البدء ببنائها. يتبع الملخص نفس الهيكل في كل مرة، لذا فهو النموذج الذي ستقوم في النهاية بإعادة وصفه لـ Claude في كل مبادرة جديدة. إن تدوينه مرة واحدة يزيل العمل المتكرر إلى حد كبير.

2. مهارة تجميع الحالة الأسبوعية

مهارة كلود لإنشاء تحديث أسبوعي للحالة

تخيل أن أحد قادة البرامج يرسل تحديثًا تنفيذيًا كل يوم جمعة. تقوم المهارة باستخلاص بيانات المهام الخاصة بالأسبوع وتقدم تقريرًا واحدًا بتنسيق ثابت. وتتوزع المكونات على النحو التالي:

المدخلات: بيانات مهام الأسبوع، التي تم تصديرها من أداة تتبع المشاريع الخاصة بك

قالب: الأقسام التي يقرأها القادة، مثل الحالة والمخاطر والخطوات التالية

قواعد الأسلوب: ما هو مستوى التفصيل الذي يجب أن يتضمنه كل قسم ليكون مناسبًا للقارئ التنفيذي

النقطة الحاسمة: البيانات المدخلة. تقوم المهارة بتلخيص أي بيانات تزودها بها، ولا تقوم بجلبها بنفسها. إذا زودتها ببيانات قديمة، فستحصل على تقرير مصقول من حقائق قديمة.

ما يميز هذه الميزة: هذه هي النقطة التي ينفصل عندها «المهارة» عن «الوكيل». إذا كنت تريد أن تستمد التحديث بياناتها الخاصة من أداة التتبع، فإن ذلك يصبح من مهام «الوكيل». أما «المهارة»، فهي لا تقوم بتشكيل الأرقام إلا بعد أن تظهر أمامها.

3. مهارة استعادية

مهارة كلود لتلخيص المناقشات

بالنسبة لفريق التنفيذ الذي يجري جلسة تقييم رجعي في نهاية كل سبرينت، تعمل هذه المهارة على تحويل الملاحظات الأولية إلى ملخص منظم بتنسيق واحد قابل للتكرار. المكونات بسيطة وواضحة:

المدخلات: الملاحظات الأولية المتعلقة بالتقييم الرجعي، مهما كانت غير منظمة عند وصولها

المخرجات: ما تم تسليمه، وما تأخر تسليمه، وبنود العمل مع المسؤولين عنها، والمتابعات التي تم ترحيلها

قواعد التنسيق: نفس العناوين الأربعة في كل دورة، مرتبة بنفس الترتيب

النقطة الحاسمة: المدخلات المتسقة. فكلما قلت العلامات المرفقة بالملاحظات، زادت صعوبة عمل «المهارة» في فرزها؛ لذا فإن اتباع قواعد بسيطة لتدوين الملاحظات في المراحل الأولية يؤتي ثماره في المراحل اللاحقة.

ما يميز هذه الميزة: القيمة طويلة الأمد وليست لمرة واحدة. فالاستعراض الرجعي لشهر مارس والاستعراض الرجعي لشهر سبتمبر يُقرآن بنفس الطريقة، وبالتالي يظهر نمط مشترك عبر السبرينتات بدلاً من أن يختبئ داخل ستة أنماط مختلفة من الملاحظات.

الأخطاء الشائعة في مهارات كلود (وكيفية إصلاحها)

تفشل مهارات Claude لخمسة أسباب شائعة: إنشاء مهارة واحدة ضخمة بدلاً من عدة مهارات، ووصف غامض لا يؤدي إلى تفعيل المهارة أبدًا، وعدم وجود أمثلة على النتائج المتوقعة، وعدم وجود رقم الإصدار في المهارة المشتركة، وتثبيت المهارات من مصادر غير موثوقة. لكل سبب من هذه الأسباب أعراض يمكنك تحديدها وحل يمكنك تطبيقه اليوم.

1. بناء مهارة واحدة شاملة بدلاً من ثلاث مهارات متخصصة

تحاول «مهارة مدير المنتج» الواحدة كتابة وثائق متطلبات المنتج (PRDs) وتقييم الطلبات وكتابة ملاحظات الإصدار في آن واحد. ونتيجة لذلك، لا يتم تشغيلها بشكل سليم أبدًا، لأن الوصف واسع جدًّا بحيث يتعذر على Claude مطابقته بمهمة واحدة. من ناحية أخرى، فإن النص طويل جدًّا بحيث لا يمكن أن يظل موجزًا.

الحل: قسّمها إلى ثلاث مهارات محددة، وخصص لكل وصف مهمة واحدة.

2. وصف غامض لا يجدي نفعًا أبدًا

قد تظل المهارة المكتوبة بشكل جيد غير مستخدمة بينما يستمر كلود في تجاهلها. لماذا؟ لأن الوصف يحدد موضوعًا بدلاً من محفز، ولا يوجد ما يحدد للنموذج متى يجب تحميلها.

الحل: أعد صياغة النص بحيث يتمحور حول العبارة الدقيقة التي يجب أن تُشغّل المهارة، لأن تلك العبارة هي التي تحدد وقت تحميلها، وليس التعليمات الموجودة بداخلها.

3. لا توجد أمثلة توضح الشكل الذي يجب أن يكون عليه الناتج الجيد

تكون النتيجة صحيحة من حيث البنية ولكنها عامة من حيث المضمون. يحدث هذا لأن المهارة تتضمن قواعد لا يوجد معيار لقياسها، لذا يكتفي كلود بالإصدار المتوسط من العمل.

الحل: اجمع اثنين أو ثلاثة من أفضل إنجازاتك السابقة واستشهد بها، حتى يتم تقييم العمل الجديد وفقًا للمعايير التي وضعتها.

4. عدم وجود رقم الإصدار في المهارة المشتركة

يحصل اثنان من أعضاء الفريق على مخرجات مختلفة مما يعتقدان أنه نفس المهارة. قد يحدث ذلك لأن أحدهم قام بتعديل الملف، ولا يمكن لأحد معرفة النسخة التي يعمل عليها كل شخص.

الحل: أضف سطر الإصدار في أعلى كل ملف SKILL.md وقم بزيادته عند كل تغيير، بحيث يظهر عدم التطابق في غضون ثوانٍ.

5. تثبيت المهارات من مصادر غير موثوق بها

قد يقوم شخص ما بتنزيل مهارة من الإنترنت وتشغيلها دون قراءتها، وهذا أمر مهم لأن تعليماتها والبرامج النصية المرفقة بها تُنفَّذ باستخدام أي صلاحيات وصول يمتلكها كلود بالفعل.

الحل: استخدم فقط المهارات التي تثق بها، وقم أولاً بمراجعة كل ملف مضمّن.

كيف ندير سير عمل إدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي في ClickUp

تعمل مهارة كلود لأنها تزود النموذج بالسياق الذي قد يفتقر إليه لولا ذلك. أما ClickUp فيحل المشكلة نفسها من اتجاه آخر: فالذكاء الاصطناعي موجود بالفعل حيث توجد المهام والوثائق والمواعيد النهائية. مما يعني أنه لا يحتاج أبدًا إلى ملف تعليمات منفصل لمعرفة ما يعمل عليه فريقك.

ويُعد هذا مقياسًا مهمًا لكل ما تناولته هذه المقالة للتو. تتطلب أي مهارة منك إنشاء ملف SKILL.md وصيانته. أما ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي لمساحة العمل، فيتخطى هذه الخطوة لأنه يقرأ بيانات مشروعك الفعلية في الوقت الفعلي.

اطلب منه كتابة وثيقة متطلبات المنتج (PRD) ، وسوف يستمد المعلومات من آخر عشر وثائق متطلبات المنتج المخزنة في Docs

اطلب ملخص السبرينت، وسيقوم النظام بالتحقق من المهام التي تم إنجازها، والمهام التي واجهت عوائق، والمسؤول عن المهام المعلقة

هذه المعرفة منظمة ومترابطة بالفعل.

يعمل Brain على تشغيل كل من Claude وGPT وGemini من خلال اشتراك واحد. يمكنك اختيار النموذج المناسب لكل محادثة أو السماح لـ Brain بتوجيهها تلقائيًا بناءً على المهمة. هل تحتاج إلى استدلال Claude لمواصفات معقدة؟ قم بالتبديل إليه. هل تحتاج إلى تلخيص سريع لخمسين تحديثًا؟ دع Brain يختار.

يمكنك تشغيل آلية الاستدلال الخاصة بـ Claude لتحليل مواصفات معقدة، ثم التبديل إلى نموذج أسرع لتلخيص خمسين تحديثًا، دون مغادرة المستند أو التبديل بين حسابات تسجيل الدخول.

انتقل إلى نموذج اللغة الكبير (LLM) المفضل لديك في ClickUp Brain للحصول على أفضل النتائج

قم بإنشاء الشرائح، وإنشاء لوحات المعلومات، وإدارة المشاريع دون الحاجة إلى كتابة أي ملف تعليمات يدويًا، وذلك باستخدام المهارات المدمجة في Brain.

ويكمن الفرق عن مهارات «كلود» التي يتم إنشاؤها يدويًّا في أن هذه المهارات تحتوي بالفعل على سياق مساحة العمل الكامل. ولن تضطر أبدًا إلى تجميع الملفات المرجعية أو إدارة أي مجلد. وتتطور هذه المهارات مع تعلم «براين» من التصحيحات والنتائج وأنماط الاستخدام عبر فريقك.

ما الذي يعمل بشكل جيد مع سير العمل هذه على وجه التحديد:

القرارات المتكررة تُنفذ دون تدخل منك : قم بوضع خطة مشروع كاملة فور الموافقة على الملخص باستخدام : قم بوضع خطة مشروع كاملة فور الموافقة على الملخص باستخدام «ClickUp Super Agents ». فهي تراقب قائمة الطلبات الواردة وتقيّم كل طلب جديد بناءً على الجهد المطلوب والتأثير ومدى التوافق مع الأهداف. يمكنك أيضًا اختيار تلقي تقرير تنفيذي أسبوعي كل يوم جمعة مستمد من البيانات الحية. قم بالتكوين مرة واحدة، وقم بتعيين المسؤوليات، وتوقف عن إصدار المطالبات

التفكير يبقى مرتبطًا بالتنفيذ : قم بصياغة وثائق متطلبات المنتج (PRDs) وتحريرها وتلخيصها في : قم بصياغة وثائق متطلبات المنتج (PRDs) وتحريرها وتلخيصها في ClickUp Docs باستخدام ClickUp Brain. وأثناء ذلك، اطلب منه أيضًا تحديث حالة المهمة ومعلوماتها (التي تم ربطها بالفعل بالوثيقة). يستند Brain إلى سجل المهمة والوثيقة لإجراء تغييرات جديدة، بحيث لا يُفقد السياق أبدًا

يمكنك الاطلاع على محفظة المشاريع دون الحاجة إلى إنشاء تقرير: قم بتصور السرعة، وحجم العمل لكل شخص، والتقدم المحرز في الأهداف، والعوائق باستخدام قم بتصور السرعة، وحجم العمل لكل شخص، والتقدم المحرز في الأهداف، والعوائق باستخدام لوحات معلومات ClickUp . يقوم Brain بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما تعرضه لوحة المعلومات، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء البشرية في الحسابات

القيد الواضح: هذا هو المسار الذي لا يتطلب أي برمجة. إذا كان سير عملك خارج ClickUp، فإن مهارة Claude القابلة للنقل مع البرامج النصية المخصصة تمنحك مزيدًا من التحكم. يعمل ClickUp Brain بشكل أفضل عندما يتم تنفيذ العمل والتنسيق في نفس المكان. الفئة المستهدفة: الفرق متعددة التخصصات التي تدير مشاريع معقدة بالفعل: مسارات عمل متعددة، وأولويات متغيرة، وأصحاب مصلحة يحتاجون إلى الاطلاع على سير العمل دون الحاجة إلى السؤال. أما بالنسبة للمستقل الذي يعمل بمفرده ويتتبع خمس مهام، فإن هذه الأداة تفوق احتياجات العمل.

إليك ما يحدث عندما يكون لدى الذكاء الاصطناعي الخاص بك بالفعل سياق جميع أعمالك:

لا حاجة إلى ملخصات يدوية: كيف تدير شركة Rillsoft Sistemas 5 أقسام باستخدام سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي تدير شركة Rillsoft Sistemas، وهي شركة برازيلية متخصصة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، خمسة أقسام في مساحة عمل واحدة على ClickUp. ويتولى أربعة «وكلاء متميزين» (Super Agents) معالجة ملخصات السبرينتات، وتحديثات الحالة، وقوائم المهام بعد المكالمات دون الحاجة إلى أي تدخل يدوي. أثناء عملية طرح أحد المشاريع للعميل، اكتشف أحد «الوكلاء الخارقين» تعليقًا في التبعية بين وحدتين قبل أن يكتشفه أي فرد آخر في الفريق. وقد أنقذ ذلك عملية الإطلاق من التأخير. ولم يضطر أحد إلى كتابة ملف «مهارة» أو تصدير بيانات المهام لتحقيق ذلك. فقد كان الذكاء الاصطناعي يمتلك السياق بالفعل لأنه كان موجودًا في نفس مكان العمل. قال رودريغو ناسيمنتو، مطور في شركة Rillsoft Sistemas: كانت تلك هي اللحظة الأولى التي شعر فيها الفريق حقًا أن الذكاء الاصطناعي يتصرف كمساعد نشط في المشروع، وليس مجرد أداة لتوليد النصوص. كانت تلك هي اللحظة الأولى التي شعر فيها الفريق حقًا أن الذكاء الاصطناعي يتصرف كمساعد نشط في المشروع، وليس مجرد أداة لتوليد النصوص.

توقف عن تعليم الذكاء الاصطناعي عمليتك مرتين

الفجوة التي يسعى هذا المقال إلى سدها بسيطة: المساعد العام يعرف إدارة المشاريع، لكنه لا يعرف كيف يدير فريقك المشاريع. تعمل مهارة Claude على تحويل المعرفة الضمنية إلى بنية تحتية. يتوقف الفريق عن الاعتماد على الشخص الذي يعرف كيفية تنفيذ المهام ويبدأ في الاعتماد على الملف الذي يوضح كيفية تنفيذها.

لكن المعضلة تكمن في نطاق الوصول. فالمهارة لا تنفذ سوى ما يمكنها الوصول إليه. فهي تعالج البيانات التي تزودها بها، لكنها لا تستطيع استخراج البيانات بنفسها. وهذا يعني أن الفائدة تتضاعف عندما تكون العملية والمهام موجودة في مكان واحد، حيث لا يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى عملية تصدير أو لصق لإنجاز المهام.

قم بترميز قرارك. ضعه بجانب العمل. سيتوقف الذكاء الاصطناعي عن صياغة خطة محتملة ويبدأ في تنفيذ خطتك. ابدأ باستخدام ClickUp مجانًا وقم بإعداد مشروعك قبل أن تضيف الذكاء الاصطناعي إليه.

الأسئلة الشائعة حول مهارات كلود لإدارة المشاريع

هل يمكن لمهارة «كلود» استخراج البيانات من أداة تتبع المشاريع الخاصة بي من تلقاء نفسها؟

لا. تقتصر وظيفة «المهارة» على معالجة البيانات التي تزودها بها؛ فهي لا تستطيع استرداد أي بيانات بنفسها. إن ربط «كلود» بأداة تتبع خارجية هو من مهام خادم MCP، أما تنفيذ الأعمال متعددة الخطوات بشكل مستقل فهو من اختصاص الوكيل. بالنسبة لفرق المشاريع، فإن الإعداد الأمثل هو الجمع بين «المهارة» (الطريقة) و«MCP» (الاتصال). ( وثائق منصة كلود )

لا، لا تحل مهارات كلود محل خوادم MCP أو نظام إدارة المشاريع الخاص بك. يتيح MCP لكلود الوصول إلى الأنظمة الخارجية، بينما ترشد المهارات كلود إلى كيفية استخدام هذا الوصول لتنفيذ سير عمل قابل للتكرار. بالنسبة لفرق المشاريع، فإن أفضل إعداد هو عادةً استخدام المهارات إلى جانب سياق المهام والوثائق في الوقت الفعلي، وليس استخدام المهارات بمعزل عن ذلك.

ما هي باقات «كلود» التي تدعم «المهارات»؟

تتوفر المهارات في جميع باقات Claude، ويجب عليك تفعيل خيار «تنفيذ التعليمات البرمجية وإنشاء الملفات» في الإعدادات حتى تعمل. في باقتي Team وEnterprise، يمكن للمسؤولين توفير المهارات على مستوى المؤسسة من خلال إعدادات المسؤول، حيث يتم تمكينها افتراضيًا لكل مستخدم.

ما الفرق بين مهارات Claude ومشاريع Claude؟

مشروع Claude هو مساحة عمل دائمة تحتوي على السياق والمعرفة المشتركة لمجموعة أعمال جارية. أما المهارة فهي إجراء قابل للنقل وعند الطلب لا يتم تحميله إلا عندما تتطابق مهمة ما مع وصفه. استخدم المشروع لتجميع المحادثات والمواد المرجعية ذات الصلة معًا؛ واستخدم المهارة لجعل Claude يؤدي مهمة متكررة محددة بنفس الطريقة في كل مرة.

كم عدد المهارات التي يمكنك تثبيتها دون إبطاء أداء كلود؟

لا يوجد حد عملي، وذلك بفضل مبدأ الكشف التدريجي. لا يقرأ Claude سوى الاسم المختصر والوصف الخاص بكل مهارة في بداية الجلسة، ولا يقوم بتحميل التعليمات الكاملة إلا عندما تتطابق المهمة معها. يتيح لك هذا التصميم الاحتفاظ بمكتبة كبيرة مثبتة دون إرباك المحادثات أو زيادة تكلفة السياق.

كيف تختلف مهارات كلود عن GPT المخصص؟

مهارة «كلود» هي إجراء قابل للنقل وعند الطلب لا يتم تحميله إلا عندما تتطابق مهمة ما مع وصفه، مما يتيح لك تثبيت العديد منها دون إبطاء أداء «كلود». أما «GPT المخصص» فهو روبوت دردشة تم تكوينه بشكل منفصل وتقوم بالتبديل إليه عن قصد. تتراكم المهارات بشكل غير مرئي داخل المحادثات العادية؛ أما «GPT المخصص» فهو مساعد مستقل تختاره لكل مهمة على حدة.

هل تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية لإنشاء مهارة كلود؟

لا. ملف SKILL.md مكتوب بلغة Markdown العادية، ويقوم أداة إنشاء المهارات المدمجة في Anthropic بإنشاء المجلد والملف نيابة عنك استنادًا إلى وصف بلغة بسيطة لسير عملك. النصوص البرمجية اختيارية؛ فمعظم مهارات إدارة المشاريع (مواصفات المتطلبات، وتقارير الحالة المجمعة، وجلسات المراجعة) هي مجرد تعليمات وأمثلة فقط.