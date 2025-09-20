كيفية تنفيذ بروتوكول سياق النموذج في سير عملك

لقد قمت بتوصيل واجهات برمجة التطبيقات (API) وتجهيز روبوتات Slack وطلبت من ChatGPT أن يتصرف كزميل في الفريق.

ولكن بدون سياق حقيقي، فإن الذكاء الاصطناعي مجرد تخمين. إنه يتعطل عندما تتغير أدواتك ويصاب بالهلوسة عندما لا تكون بياناتك مخططة بوضوح أو يمكن الوصول إليها.

بروتوكول سياق النموذج (MCP) يغير ذلك. فهو يخلق لغة مشتركة بين نموذجك ومجموعتك: منظمة وسياقية ومصممة للتوسع. يتيح لك MCP التوقف عن شحن الذكاء الاصطناعي الذي يتصرف بذكاء والبدء في بناء ذكاء اصطناعي ذكي.

في هذه المدونة، سوف نفهم بروتوكول سياق النموذج (MCP) بالتفصيل وكيفية تنفيذه. بالإضافة إلى ذلك، سوف نستكشف كيف يعمل ClickUp كبديل لبروتوكولات MCP. هيا بنا نبدأ! 🤖

ما هو بروتوكول سياق النموذج؟

بروتوكول سياق النموذج هو إطار عمل أو دليل إرشادي يستخدم لتعريف العناصر/السياق الرئيسية (المطالبات، سجل المحادثات، حالات الأدوات، بيانات تعريف المستخدم، إلخ) وهيكلتها وتوصيلها إلى نماذج اللغة الكبيرة (LLMs).

يحدد البروتوكول العوامل الخارجية التي تؤثر على النموذج، مثل:

من سيستخدم النموذج (أصحاب المصلحة)

لماذا يتم إنشاء النموذج (الأهداف)

أين وكيف سيتم تطبيقه (حالات الاستخدام والبيئات)

ما هي القيود الموجودة (التقنية والأخلاقية والزمنية وغيرها)؟

ما هي الافتراضات التي يتم وضعها حول سياق العالم الحقيقي

بعبارات بسيطة، فإنه يمهد الطريق لتشغيل النموذج بفعالية ويضمن أنه سليم من الناحية التقنية وملائم وقابل للاستخدام في السيناريو الذي تم تصميمه من أجله.

تشمل المكونات الرئيسية لبروتوكول سياق النموذج (MCP) ما يلي معايير التحقق: تحدد كيفية اختبار النموذج أو تقييمه من حيث الدقة والفائدة

الغرض: يحدد بوضوح ما يهدف النموذج إلى تمثيله أو حله

النطاق: يحدد حدود النموذج، مثل ما يتم تضمينه وما يتم استبعاده

المفاهيم والمتغيرات الرئيسية: تحدد المكونات أو الكيانات أو المتغيرات الرئيسية التي يتناولها النموذج

العلاقات والافتراضات: يشرح كيفية تفاعل المفاهيم والافتراضات التي يقوم عليها النموذج

الهيكل: يصف تنسيق النموذج (على سبيل المثال، الرسم البياني، المعادلات الرياضية، المحاكاة)

MCP مقابل LangChain

LangChain هو إطار عمل سهل الاستخدام للمطورين لإنشاء تطبيقات تستخدم وكلاء LLM. من ناحية أخرى، MCP هو بروتوكول يعمل على توحيد طريقة توصيل السياق إلى النماذج عبر الأنظمة.

تساعدك LangChain على البناء، وتساعد MCP الأنظمة على التواصل مع بعضها البعض. دعونا نفهم الفرق بين الاثنين بشكل أفضل.

ميزة LangChain نماذج MCP التركيز تطوير التطبيقات باستخدام LLMs توحيد سياق LLM وتفاعلات الأدوات الأدوات السلاسل والوكلاء والذاكرة وأجهزة الاسترجاع بروتوكول لـ LLM للوصول إلى الأدوات والبيانات والسياق قابلية التوسع نموذجي، قابل للتوسع عبر المكونات مصمم للنشر على نطاق واسع وعبر الوكلاء حالات الاستخدام روبوتات الدردشة، أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، أتمتة المهام تنسيق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، أنظمة متعددة النماذج قابلية التشغيل البيني يقتصر على أدوات النظام البيئي عالية، تتيح تبديل النماذج والأدوات

هل تريد أن ترى كيف تبدو الأتمتة القائمة على بروتوكول سياق النموذج (MCP) في الواقع العملي؟ اطلع على دليل ClickUp حول أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي الذي يوضح كيف تقوم فرق مختلفة، من التسويق إلى الهندسة، بإعداد سير عمل ديناميكي ومعقد يعكس نقاط قوة التفاعل في الوقت الفعلي لبروتوكول سياق النموذج.

MCP مقابل RAG

يعمل كل من RAG و MCP على تحسين LLMs بالمعرفة الخارجية ولكنهما يختلفان في التوقيت والتفاعل.

بينما يسترد RAG المعلومات قبل أن يولد النموذج استجابة، يسمح MCP للنموذج بطلب البيانات أو تشغيل الأدوات أثناء التوليد من خلال واجهة موحدة. دعونا نقارن بينهما.

ميزة RAG MCP التركيز الاسترجاع المسبق للمعلومات ذات الصلة لتوليد الاستجابة تفاعل في الوقت الفعلي بين الأدوات/البيانات أثناء العملية الآلية يسترد البيانات الخارجية أولاً، ثم يقوم بإنشاء يطلب السياق أثناء الإنشاء الأفضل لـ قواعد المعرفة الثابتة أو شبه المنظمة، أنظمة ضمان الجودة أدوات في الوقت الفعلي وواجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات المدمجة في الأدوات القيود محدود بوقت الاسترجاع ونافذة السياق زمن الوصول من قفزات البروتوكول التكامل نعم، يمكن تضمين نتائج RAG في طبقات سياق MCP نعم، يمكنه دمج RAG في MCP للحصول على تدفقات أكثر ثراءً

إذا كنت تقوم ببناء مزيج من RAG + MCP، فابدأ بنظام إدارة معرفة نظيف داخل ClickUp. يمكنك تطبيق قالب قاعدة المعرفة من ClickUp لتنظيم المحتوى الخاص بك بشكل متسق. يساعد ذلك وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك على استخراج معلومات دقيقة ومحدثة دون الحاجة إلى البحث في فوضى المعلومات. احصل على نموذج مجاني يوفر قالب قاعدة المعرفة ClickUp إطار عمل للفرق لإنشاء وتنظيم مكتبة رقمية للمعلومات

MCP مقابل وكلاء الذكاء الاصطناعي

بينما MCP هي الواجهة، تعمل أنواع مختلفة من وكلاء الذكاء الاصطناعي كفاعلين.

تعمل نماذج MCP على توحيد طريقة وصول الوكلاء إلى الأدوات والبيانات والسياق، حيث تعمل كموصل عالمي. يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي هذا الوصول لاتخاذ القرارات وأداء المهام والتصرف بشكل مستقل.

ميزة MCP وكلاء الذكاء الاصطناعي الدور واجهة قياسية للوصول إلى الأدوات/البيانات أنظمة مستقلة تؤدي المهام الوظيفة يعمل كجسر بين النماذج والأنظمة الخارجية يستخدم خوادم MCP للوصول إلى السياق والأدوات واتخاذ القرارات حالة الاستخدام ربط أنظمة الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والآلات الحاسبة كتابة التعليمات البرمجية وتلخيص البيانات وإدارة سير العمل التبعية طبقة بروتوكول مستقلة غالبًا ما يعتمد على MCP للوصول الديناميكي إلى الأدوات العلاقة يتيح وظائف تعتمد على السياق تنفيذ المهام باستخدام السياق والقدرات التي يوفرها MCP

❗️كيف يبدو وجود وكيل ذكاء اصطناعي يفهم كل أعمالك؟ انظر هنا. 👇🏼

⚙️ مكافأة: هل تحتاج إلى مساعدة في معرفة متى تستخدم RAG أو MCP أو مزيجًا من الاثنين؟ تقارن هذه المقارنة المتعمقة بين RAG و MCP ووكلاء الذكاء الاصطناعي كل شيء باستخدام الرسوم البيانية والأمثلة.

أهمية السياق في نماذج الذكاء الاصطناعي

بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، يعد السياق أساسيًا. يتيح السياق لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تفسير نية المستخدم وتوضيح المدخلات وتقديم نتائج دقيقة وذات صلة وقابلة للتنفيذ. بدونه، تهلوس النماذج وتسيء فهم المطالبات وتولد مخرجات غير موثوقة.

في العالم الحقيقي، يأتي السياق من مصادر متنوعة: سجلات CRM، وسجلات Git، وسجلات الدردشة، ومخرجات API، والمزيد.

قبل MCP، كان دمج هذه البيانات في سير عمل الذكاء الاصطناعي يعني كتابة موصلات مخصصة لكل نظام [نهج مجزأ وعرضة للأخطاء وغير قابل للتطوير].

يحل MCP هذه المشكلة من خلال تمكين طريقة منظمة وقابلة للقراءة آليًا لنماذج الذكاء الاصطناعي للوصول إلى المعلومات السياقية، سواء كانت سجل إدخالات المستخدم أو مقتطفات الأكواد أو بيانات الأعمال أو وظائف الأدوات.

هذا الوصول الموحد ضروري للتفكير الوكالي، حيث يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي التخطيط والتصرف بذكاء باستخدام بيانات ملائمة في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم مشاركة السياق بشكل فعال، يتحسن أداء الذكاء الاصطناعي بشكل عام:

استجابات أكثر صلة في اللغة والرموز والمهام متعددة الوسائط

تقليل الهلوسة والأخطاء ، بفضل تأسيس البيانات في الوقت الفعلي

ذاكرة وتدفق أفضل في المحادثات الطويلة أو المهام المعقدة

تكامل مبسط مع الأدوات، مع قدرة الوكلاء على إعادة استخدام البيانات والإجراءات من خلال واجهات قياسية

إليك مثال على كيفية حل الذكاء الاصطناعي في ClickUp لهذه الفجوة في السياق، دون الحاجة إلى التعامل مع سير عمل MCP المكثف أو الترميز. لقد تولينا الأمر!

💡 نصيحة احترافية: لمزيد من التعمق، تعرف على كيفية استخدام العوامل القائمة على المعرفة في الذكاء الاصطناعي لاسترداد البيانات الديناميكية واستخدامها.

كيف يعمل بروتوكول سياق النموذج؟

يتبع MCP بنية العميل-الخادم، حيث تطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي (العملاء) أدوات أو بيانات أو إجراءات من أنظمة خارجية (خوادم). فيما يلي تفصيل مفصل لكيفية عمل MCP في الممارسة العملية. ⚒️

🧩 إنشاء الاتصال

عندما يبدأ تشغيل تطبيق الذكاء الاصطناعي (مثل Claude أو Cursor)، فإنه يقوم بتهيئة عملاء MCP الذين يتصلون بخادم MCP واحد أو أكثر. يمكن أن تمثل هذه الأحداث المرسلة من الخادم أي شيء بدءًا من واجهة برمجة تطبيقات الطقس إلى الأدوات الداخلية مثل أنظمة CRM.

🧠 حقيقة ممتعة: تسمح بعض خوادم MCP للوكلاء بقراءة أرصدة الرموز المميزة والتحقق من NFTs أو حتى تشغيل العقود الذكية عبر أكثر من 30 شبكة بلوك تشين.

بمجرد الاتصال، يقوم العميل باكتشاف القدرات، ويسأل كل خادم: ما هي الأدوات أو الموارد أو المطالبات التي توفرها؟

يستجيب الخادم بقائمة من قدراته، والتي يتم تسجيلها وإتاحتها لنموذج الذكاء الاصطناعي لاستخدامها عند الحاجة.

📮 ClickUp Insight: 13٪ من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات صعبة وحل مشكلات معقدة. ومع ذلك، قال 28٪ فقط إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام في العمل. سبب محتمل: مخاوف أمنية! قد لا يرغب المستخدمون في مشاركة بيانات حساسة تتعلق باتخاذ القرارات مع ذكاء اصطناعي خارجي. يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال توفير حلول للمشكلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في مساحة العمل الآمنة الخاصة بك. من SOC 2 إلى معايير ISO، يتوافق ClickUp مع أعلى معايير أمان البيانات ويساعدك على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

🧠 تحديد الحاجة إلى سياق خارجي

عندما يدخل المستخدم بيانات (على سبيل المثال، ما هو الطقس في شيكاغو؟)، يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بتحليل الطلب ويدرك أنه يتطلب بيانات خارجية في الوقت الفعلي غير متوفرة في مجموعة التدريب الخاصة به.

يختار النموذج أداة مناسبة من إمكانيات MCP المتاحة، مثل خدمة الطقس، ويقوم العميل بإعداد طلب لهذا الخادم.

🔍 هل تعلم؟ يستمد MCP الإلهام من بروتوكول خادم اللغة (LSP)، ويوسع المفهوم ليشمل سير عمل الذكاء الاصطناعي المستقل. تتيح هذه الطريقة لوكلاء الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأدوات وربطها ديناميكيًا، مما يعزز المرونة وقابلية التوسع في بيئات تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

✅ تنفيذ الاستجابات والتعامل معها

يرسل العميل طلبًا إلى خادم MCP، محددًا ما يلي:

الأداة التي يجب استخدامها

المعلمات (على سبيل المثال، الموقع والتاريخ)

يقوم خادم MCP بمعالجة الطلب وتنفيذ الإجراء المطلوب (مثل الحصول على معلومات الطقس) وإرجاع النتيجة بتنسيق قابل للقراءة آليًا. يقوم عميل الذكاء الاصطناعي بدمج هذه المعلومات المرجعة.

ثم يولد النموذج استجابة بناءً على كل من البيانات الجديدة والموجه الأصلي.

استرجع المعلومات من مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

💟 مكافأة: تعرف على Brain MAX، الرفيق المستقل للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب من ClickUp الذي يوفر عليك عناء إنشاء سير عمل MCP مخصص من الصفر. بدلاً من تجميع العشرات من الأدوات والتكاملات، يأتي Brain MAX مجمّعًا وجاهزًا للاستخدام، حيث يوحد جميع أعمالك وتطبيقاتك ونماذج الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة قوية. بفضل التكامل العميق مع مساحة العمل، وتحويل الصوت إلى نص لإنتاجية بدون استخدام اليدين، والاستجابات ذات الصلة العالية والمخصصة لكل دور، يمنحك Brain MAX التحكم والأتمتة والذكاء الذي تتوقعه من حل مخصص، دون الحاجة إلى أي إعداد أو صيانة. إنه كل ما تحتاجه لإدارة عملك وأتمتته وتسريعه، مباشرة من سطح مكتبك!

التحديات الشائعة في إدارة السياق في الذكاء الاصطناعي

تعد إدارة السياق في أنظمة الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية ولكنه بعيد كل البعد عن البساطة.

تواجه معظم نماذج الذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن البنية أو الأدوات، مجموعة من العقبات الشائعة التي تحد من قدرتها على التفكير بدقة واتساق. تشمل هذه العقبات ما يلي:

تحدد حدود الرموز المميزة ونوافذ السياق القصيرة كمية المعلومات ذات الصلة التي يمكن للذكاء الاصطناعي أخذها في الاعتبار في وقت واحد، مما يؤدي غالبًا إلى ردود غير كاملة أو سطحية

تجعل مصادر البيانات المجزأة من الصعب جمع السياق الصحيح، خاصةً عندما تكون المعلومات مبعثرة عبر قواعد البيانات والتطبيقات والتنسيقات

يؤدي نقص الذاكرة طويلة المدى عبر الجلسات إلى إجبار المستخدمين على تكرار المعلومات، مما يكسر استمرارية المهام متعددة الخطوات

قد يؤدي الغموض في مدخلات المستخدم ، خاصة في المحادثات متعددة الجولات، إلى إرباك الذكاء الاصطناعي في حالة عدم وجود سياق تاريخي واضح

يصبح زمن الاستجابة والتكلفة مصدر قلق عند جلب بيانات التدريب في الوقت الفعلي أو السياق من أنظمة خارجية

عدم وجود طريقة قياسية لمشاركة السياق أو الحفاظ عليه عبر الأدوات والفرق غالبًا ما يؤدي إلى الازدواجية وعدم الاتساق ومحدودية التعاون

تكشف هذه المشكلات عن الحاجة إلى إدارة سياق موحدة وفعالة، وهو ما تهدف بروتوكولات MCP إلى معالجته.

🔍 هل تعلم؟ بدلاً من إرسال الأوامر مباشرةً، تشترك الوحدات النمطية في تدفقات البيانات ذات الصلة. وهذا يعني أن ساق الروبوت قد تستمع بشكل سلبي إلى تحديثات التوازن، ولا تتحرك إلا عند الحاجة.

بروتوكول سياق النموذج في العمل

يسهل MCP دمج مصادر المعلومات المتنوعة، مما يضمن أن يقدم الذكاء الاصطناعي استجابات دقيقة ومناسبة للسياق.

فيما يلي بعض الأمثلة العملية التي توضح كيفية تطبيق MCP في سيناريوهات مختلفة. 👇

1. مساعدون مدعومون بالذكاء الاصطناعي

أحد أكثر تطبيقات مساعدات الذكاء الاصطناعي استخدامًا هو GitHub Copilot، وهو مساعد ذكاء اصطناعي يساعد المطورين على كتابة الأكواد البرمجية وتصحيحها.

عندما يكتب المطور وظيفة، يحتاج Copilot إلى الوصول إلى:

سجل الكود: يسترجع الذكاء الاصطناعي سياق الكود الحالي لاقتراح إكمالات الكود ذات الصلة

المكتبات الخارجية: يستعلم Copilot عن أحدث إصدارات المكتبات أو الأطر، مما يضمن توافق الكود مع أحدث الإصدارات

بيانات في الوقت الفعلي: إذا طلب المطور تحديثًا بشأن اتفاقية الترميز أو ممارسة معالجة الأخطاء، يقوم Copilot بجلب أحدث الوثائق

🧠 حقيقة ممتعة: يعمل MCP Guardian كحارس أمن لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. فهو يتحقق من الهويات ويحظر الطلبات المشبوهة ويسجل كل شيء. لأن الوصول المفتوح إلى الأدوات = فوضى أمنية.

2. المساعدون الافتراضيون

تعتمد المساعدات الافتراضية مثل Google Assistant أو Amazon Alexa على السياق لتقديم ردود ذات مغزى. على سبيل المثال:

المحادثات السابقة: يتذكر مساعد Google الاستفسارات السابقة، مثل تفضيلات السفر الخاصة بك، ويعدل ردوده وفقًا لذلك عندما تسأل عن خيارات الرحلات الجوية أو حجوزات الفنادق

أدوات خارجية: يستعلم عن واجهات برمجة التطبيقات (API) التابعة لجهات خارجية (مثل مجمعات الرحلات الجوية مثل Skyscanner) للحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول الرحلات الجوية المتاحة

حسّن سير عملك باستخدام ClickUp Brain قم بإنشاء استجابات غنية بالسياق من خلال الجمع بين التفاعلات السابقة والبيانات في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Brain

3. أنظمة إدارة المعرفة

تساعد أدوات إدارة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل IBM Watson، المؤسسات على استرداد المعلومات الهامة من قواعد البيانات الضخمة أو مستودعات المستندات:

سياق البحث: يستخدم IBM Watson نماذج MCP لتحليل استعلامات البحث السابقة وتعديل النتائج بناءً على تفضيلات المستخدم وعمليات البحث السابقة

المستودعات الخارجية: يمكن لـ Watson الاستعلام عن المستودعات الخارجية (مثل قواعد المعرفة أو الأوراق البحثية أو وثائق الشركة) لاسترداد المعلومات الأكثر دقة وصلة بالموضوع

توصيات مخصصة: بناءً على تفاعلات المستخدم، يمكن لـ Watson اقتراح المستندات ذات الصلة أو الأسئلة الشائعة أو المواد التدريبية المخصصة لدور المستخدم أو المشاريع الجارية

قم بتنظيم وتصفية والبحث في معرفة شركتك باستخدام ClickUp Enterprise Search

🪄 ميزة ClickUp: قم ببناء قاعدة معرفية منظمة وموثوقة في ClickUp Docs وعرضها من خلال ClickUp Knowledge Management كمصدر سياق لبوابة MCP الخاصة بك. قم بتحسين Docs بمحتوى غني ووسائط متعددة للحصول على توصيات دقيقة ومخصصة من الذكاء الاصطناعي من مصدر مركزي.

4. الرعاية الصحية

في مجال الرعاية الصحية، توفر منصات مثل Babylon Health استشارات افتراضية للمرضى. تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه بشكل كبير على السياق:

تاريخ المريض: يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى الوصول إلى سجلات المريض وأعراضه والاستشارات السابقة لاتخاذ قرارات مستنيرة

البيانات الطبية الخارجية: يمكنه الحصول على البيانات الطبية في الوقت الفعلي (على سبيل المثال، أحدث الأبحاث حول الأعراض أو العلاجات) لتقديم نصائح صحية أكثر دقة

استجابات ديناميكية: إذا تطورت أعراض المريض، يستخدم الذكاء الاصطناعي بروتوكول سياق النموذج (MCP) لتحديث قاعدة معارفه وتعديل اقتراحات العلاج وفقًا لذلك

🔍 هل تعلم؟ لم يتم تصميم معظم بروتوكولات سياق النموذج (MCP) مع مراعاة الأمان، مما يجعلها عرضة للخطر في السيناريوهات التي يتم فيها ربط أنظمة المحاكاة أو الروبوتات بالشبكة.

كيفية تنفيذ بروتوكول سياق النموذج

يتيح تنفيذ بروتوكول سياق النموذج لتطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بك التفاعل مع الأدوات والخدمات ومصادر البيانات الخارجية بطريقة معيارية ومعيارية.

إليك دليل تفصيلي لإعداده. 📋

ابدأ بتحديد الأدوات والموارد التي سيوفرها خادم MCP الخاص بك:

الأدوات هي الإجراءات التي يمكن للخادم تنفيذها (على سبيل المثال، استدعاء واجهة برمجة تطبيقات الطقس، تشغيل استعلام SQL)

الموارد هي بيانات ثابتة أو ديناميكية (على سبيل المثال، المستندات وملفات التكوين وقواعد البيانات)

بالنسبة لكل أداة، حدد ما يلي: مخطط الإدخال (على سبيل المثال، الحقول المطلوبة مثل المدينة والاستعلام وما إلى ذلك) تنسيق الإخراج (على سبيل المثال، JSON-RPC المنظم) طريقة جمع البيانات المناسبة لجمع المدخلات

مخطط الإدخال (على سبيل المثال، الحقول المطلوبة مثل المدينة والاستعلام وما إلى ذلك)

تنسيق الإخراج (على سبيل المثال، JSON-RPC المنظم)

طريقة جمع البيانات المناسبة لجمع المدخلات

مخطط الإدخال (على سبيل المثال، الحقول المطلوبة مثل المدينة والاستعلام وما إلى ذلك)

تنسيق الإخراج (على سبيل المثال، JSON-RPC المنظم)

طريقة جمع البيانات المناسبة لجمع المدخلات

ثم قم بتنفيذ المعالجات. وهي وظائف تعالج طلبات الأدوات الواردة من العميل:

تحقق من صحة المدخلات للتأكد من أنها تتبع التنسيق المتوقع

قم بتشغيل المنطق الأساسي (على سبيل المثال، جلب البيانات من واجهة برمجة التطبيقات، ومعالجة البيانات)

تنسيق المخرجات وإعادتها للعميل لاستخدامها

📌 مثال: قد تقوم أداة تلخيص المستندات بالتحقق من صحة نوع الملف المدخل (على سبيل المثال، PDF أو DOCX)، واستخراج النص باستخدام محلل الملفات، وتمرير المحتوى عبر نموذج أو خدمة تلخيص، وإرجاع ملخص موجز مع الموضوعات الرئيسية.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد مستمعي الأحداث الذين يقومون بتشغيل أدوات معينة عند حدوث إجراءات معينة، مثل قيام المستخدم بإرسال مدخلات أو تحديث قاعدة البيانات. لا داعي لإبقاء الأدوات قيد التشغيل في الخلفية عندما لا يحدث شيء.

الخطوة رقم 2: إنشاء أو تكوين خادم MCP

استخدم إطار عمل مثل FastAPI أو Flask أو Express لعرض أدواتك ومواردك كنقاط نهاية HTTP أو خدمات WebSocket.

من المهم:

اتبع بنية نقطة نهاية متسقة لجميع الأدوات (على سبيل المثال، /invoke/summarize-document)

أعد استجابات JSON بهيكل يمكن التنبؤ به حتى يتمكن العملاء من استخدامها بسهولة

قم بتجميع القدرات تحت نقطة نهاية /capabilities حتى يتمكن العملاء من اكتشاف الأدوات المتاحة

💡 نصيحة احترافية: تعامل مع السياق كأنه كود. كلما قمت بتغيير هيكله، قم بإصدار نسخة منه. استخدم الطوابع الزمنية أو التجزئة الثابتة حتى تتمكن من الرجوع إلى الإصدار السابق دون تشويش.

الخطوة رقم 3: إعداد عميل MCP

عميل MCP هو جزء من نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بك (على سبيل المثال، Claude أو Cursor أو وكيل مخصص) الذي يتواصل مع الخادم الخاص بك.

عند بدء التشغيل، يتصل العميل بخادم MCP ويحصل على الإمكانات المتاحة (الأدوات/الموارد) عبر نقطة النهاية /capabilities. ثم يسجل هذه الأدوات للاستخدام الداخلي، بحيث يمكن للنموذج تحديد الأداة التي سيتم استدعاؤها أثناء الجلسة.

💡 نصيحة احترافية: أدخل بيانات وصفية غير مرئية في السياق، مثل درجات ثقة الأداة أو الطوابع الزمنية. يمكن للأدوات استخدام ذلك لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، مثل تخطي البيانات القديمة أو تعزيز المخرجات التي تأتي من مصادر عالية الثقة.

الخطوة رقم 4: اختبر باستخدام عميل متوافق مع MCP

قبل البدء في التشغيل، اختبر خادم MCP البعيد باستخدام عميل ذكاء اصطناعي حقيقي:

استخدم أداة مثل Claude Desktop ، التي تدعم بروتوكول سياق النموذج (MCP) بشكل فوري

جرب حالات الاستخدام النموذجية (على سبيل المثال، سؤال كلود عن الطقس اليوم) للتأكد من: صحة التحقق من المدخلات استدعاء الأداة الصحيحة إرجاع الاستجابات بالتنسيق الصحيح

يتم التحقق من صحة المدخلات بشكل صحيح

يتم استدعاء الأداة الصحيحة

يتم إرجاع الردود بالتنسيق الصحيح

يتم التحقق من صحة المدخلات بشكل صحيح

يتم استدعاء الأداة الصحيحة

يتم إرجاع الردود بالتنسيق الصحيح

يساعد ذلك في ضمان التكامل السلس مع أدوات العمل ويمنع أخطاء وقت التشغيل في الإنتاج.

الخطوة رقم 5: إضافة الأمان والأذونات وقابلية المراقبة

لحماية الأدوات أو البيانات الحساسة:

قم بتطبيق مطالبات الأذونات قبل الوصول إلى الأدوات الهامة أو الموارد الشخصية

أضف التسجيل والمراقبة وتحديد السرعة لتتبع الاستخدام واكتشاف الحالات الشاذة

استخدم النطاقات أو أدوار المستخدمين لتقييد الأدوات التي يمكن استخدامها ومن يمكنه استخدامها

قم ببناء طبقة ذاكرة أو حالة لتخزين النتائج السابقة والحفاظ على الاستمرارية

اختبر تحت الضغط وراقب مقاييس الأداء (الكمون ومعدل النجاح وما إلى ذلك)

بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي قوية ومرنة تعمل على توسيع نطاق الوصول إلى السياق بشكل نظيف دون الحاجة إلى كتابة تكاملات مخصصة لكل أداة أو حالة استخدام.

قيود نماذج MCP

على الرغم من أن بروتوكولات سياق النموذج تحل التحديات الرئيسية لمشاركة السياق، إلا أنها تأتي مع مزايا وعيوب خاصة بها:

الاعتماد على الأدوات: يتطلب MCP خوادم وأدوات متوافقة. يصعب دمج الأنظمة القديمة وواجهات برمجة التطبيقات غير القياسية

تعقيد الإعداد: يتطلب الإعداد الأولي وتحديد الأدوات وكتابة المعالجات جهدًا تقنيًا، مما يشكل منحنى تعليميًا للفرق الجديدة

تكاليف زمن الوصول: كل مكالمة خارجية تؤدي إلى تأخير في الاستجابة، خاصة عند ربط عدة أدوات معًا

مخاوف أمنية: يؤدي الكشف عن الأدوات ومصادر البيانات إلى زيادة مساحة التعرض للهجمات. لا تزال ضوابط الوصول الدقيقة وتسجيل التدقيق غير ناضجة

تنسيق محدود بين الخوادم المتعددة: ربط السياق بين الخوادم ليس سلسًا، مما يؤدي إلى نتائج مجزأة أو غير متسقة

كيف يعمل ClickUp AI كبديل لبروتوكولات سياق النموذج

توفر بروتوكولات سياق النموذج طريقة منظمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لاسترداد السياق الخارجي من خلال مكالمات موحدة. ومع ذلك، قد يكون إنشاء هذه الأنظمة وصيانتها أمرًا معقدًا، خاصة في بيئات العمل الجماعي.

يتبع ClickUp نهجًا مختلفًا. فهو يدمج السياق مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك حيث يتم العمل فعليًا. وهذا يجعل ClickUp طبقة تحسين ونظام وكيل متكامل بعمق ومُحسّن للفرق.

دعونا نفهم هذا بشكل أفضل. 📝

بناء الذاكرة في مساحة العمل

في قلب قدرات الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp يوجد ClickUp Brain، وهو محرك مدرك للسياق يعمل كنظام ذاكرة مدمج.

على عكس بروتوكولات MCP التقليدية التي تعتمد على سجل موجهات سطحي أو قواعد بيانات خارجية، يفهم Brain بنية مساحة العمل الخاصة بك ويتذكر المعلومات المهمة عبر المهام والتعليقات والجداول الزمنية والمستندات. يمكنه:

حدد العقبات بناءً على التأخيرات السابقة والعوائق

أجب عن الأسئلة الخاصة بالوظيفة مثل "من يملك هذا؟" أو "هل راجعته إدارة ضمان الجودة؟"

حوّل ملاحظات الاجتماعات إلى مهام منظمة، مع المهام والمواعيد النهائية

يمكنك الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي وإجراء عمليات بحث عميقة على الويب والمزيد من خلال واجهة واحدة باستخدام ClickUp Brain

📌 مثال: اطلب من Brain "تلخيص التقدم المحرز في حملات التسويق للربع الثاني"، وسوف يشير إلى المهام والحالات والتعليقات ذات الصلة عبر المشاريع.

أتمتة الإجابات وتوزيع المهام والإجراءات

بينما تتطلب عمليات تنفيذ MCP ضبطًا مستمرًا للنموذج، فإن ClickUp، باعتباره برنامجًا لأتمتة المهام، يجمع بين اتخاذ القرار والتنفيذ في نفس النظام.

باستخدام ClickUp Automations، يمكنك تشغيل الإجراءات بناءً على الأحداث والظروف والمنطق دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لإنشاء أتمتة إدخال البيانات المخصصة باللغة الطبيعية، مما يسهل إنشاء سير عمل مخصص.

استفد من ClickUp Brain لإنشاء مشغلات مخصصة باستخدام ClickUp Automations

📌 مثال: انقل المهام إلى قيد التقدم عندما يتغير الحالة، وقم بتعيين قائد الفريق عندما يتم وضع علامة أولوية عالية، وقم بتنبيه مالك المشروع في حالة تجاوز موعد الاستحقاق.

بناءً على هذا الأساس، تقدم وكالات ClickUp Autopilot مستوى جديدًا من الاستقلالية الذكية. تعمل هذه الوكالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على:

المحفزات (على سبيل المثال، تحديثات المهام، الإشارات في الدردشة)

الشروط (على سبيل المثال، تتضمن الرسالة عاجل)

الإجراءات (على سبيل المثال، تلخيص سلسلة رسائل، تعيين مهمة، إرسال إشعار)

الأدوات (على سبيل المثال، النشر في القنوات، تحديث الحقول)

المعرفة (على سبيل المثال، المستندات الداخلية والمهام والنماذج وسجل الدردشة)

تدريب وكلاء Autopilot المخصصين في ClickUp للتعامل مع سير العمل غير المتزامن

تحويل المعلومات إلى سياق قابل للتنفيذ

يستخدم ClickUp، باعتباره وكيلًا للذكاء الاصطناعي، بيانات مساحة العمل الحالية لديك للتصرف بشكل أكثر ذكاءً دون الحاجة إلى الإعداد. إليك كيفية تحويل كل تلك المعلومات من مساحة العمل إلى سياق جاهز للتنفيذ:

المهام والمهام الفرعية: قم بتعيين المتابعات أو إنشاء الملخصات أو تعديل الأولويات داخل قم بتعيين المتابعات أو إنشاء الملخصات أو تعديل الأولويات داخل ClickUp Tasks . يستمد الذكاء الاصطناعي المعلومات من المكلفين والمواعيد النهائية والتعليقات مباشرةً

المستندات والويكي: اطلب من الذكاء الاصطناعي الرجوع إلى معرفة الفريق أو تلخيص الوثائق أو استخراج النقاط الرئيسية أثناء التخطيط باستخدام المستندات

الحقول المخصصة: استخدم العلامات أو الفئات أو الدرجات الخاصة بك لتخصيص الردود. يقوم الذكاء الاصطناعي بتفسير البيانات الوصفية الخاصة بك لتخصيص النتائج وفقًا للغة فريقك

التعليقات والدردشة: تابع المحادثات عبر سلاسل الرسائل أو قم بإنشاء إجراءات بناءً على المناقشات

شاهد الحقول المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أثناء العمل هنا. 👇🏼

مستقبل بروتوكولات سياق النموذج

مع استمرار تحول الذكاء الاصطناعي من روبوتات الدردشة الثابتة إلى أنظمة ديناميكية متعددة الوكلاء، سيصبح دور بروتوكولات سياق النموذج (MCP) أكثر أهمية. بدعم من أسماء كبيرة مثل OpenAI و Anthropic، تعد بروتوكولات سياق النموذج (MCP) بالتوافقية بين الأنظمة المعقدة.

لكن هذا الوعد يطرح أسئلة كبيرة. 🙋

بالنسبة للمبتدئين، معظم تطبيقات MCP اليوم هي من فئة العروض التوضيحية، وتستخدم نقل الاستوديو الأساسي، وتفتقر إلى دعم HTTP، ولا تقدم أي مصادقة أو تفويض مدمج. وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لاعتمادها في المؤسسات. تتطلب حالات الاستخدام في العالم الحقيقي الأمان والقابلية للمراقبة والموثوقية والتوسع المرن.

لسد هذه الفجوة، ظهر مفهوم MCP Mesh. وهو يطبق أنماط شبكة الخدمات المثبتة (مثل تلك المستخدمة في الخدمات الصغيرة) على البنية التحتية لبروتوكول سياق النموذج. يساعد MCP Mesh أيضًا في تأمين الوصول والاتصال وإدارة حركة المرور والمرونة والاكتشاف عبر عدة خوادم موزعة.

في الوقت نفسه، تثبت المنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp أن نماذج السياق المدمجة بعمق في التطبيق يمكن أن توفر بديلاً أكثر عملية في البيئات التي تركز على الفريق.

في المستقبل، قد نشهد ظهور بنى هجينة، مما يمهد الطريق لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتمتعون بالوعي والقدرة على التنفيذ.

بروتوكولات التجارة من أجل الإنتاجية مع ClickUp

يعمل بروتوكول سياق النموذج على توحيد طريقة وصول الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة الخارجية، ولكنه يتطلب إعدادًا تقنيًا معقدًا.

على الرغم من قوة بروتوكول MCP، إلا أنه يتطلب إعدادًا تقنيًا، مما يزيد من وقت التطوير والتكاليف والتحديات المستمرة في الصيانة.

يقدم ClickUp بديلاً عمليًا مع ClickUp Brain و Automations المدمجين في مساحة العمل الخاصة بك.

فهو يفهم سياق المهمة وبيانات المشروع ونية المستخدم تلقائيًا. وهذا يجعل ClickUp حلاً مثاليًا منخفض التكلفة للفرق التي ترغب في الحصول على ذكاء اصطناعي قابل للتطوير ومدرك للسياق دون تكاليف هندسية إضافية.

