أكثر من 50+ موجهات صور بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مرئيات مذهلة

تخيل هذا: في وقت متأخر من الليل، وأنت في حلقة من الرسم والمسح والتفكير الزائد. تقوم بتجربة نظام ألوان، ثم آخر، ثم تقوم بتعديل التكوين، ولا تزال صورتك لا تبدو صحيحة.

تعمل مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي على تمكين الفنانين ومن لا يتمتعون بمهارات التصميم من إنشاء صور مذهلة ببساطة عن طريق وصف مفاهيمهم بالكلمات.

ومع ذلك، تمامًا مثل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، تعتمد صورك المرئية على المطالبات التي تقدمها. من الصور الواقعية إلى المناظر الطبيعية التجريدية الحالمة، يمكنك إنشاء صور لا نهاية لها.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة أكثر من 50 مطالبة للذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إضفاء الحيوية على رؤيتك لحالات استخدام متعددة. 🎯

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك كيفية إنشاء صور مذهلة باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي:

توفير تعليمات واضحة لأدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور، بدءًا من الأوصاف البسيطة إلى المفصلة

تضمين نوع الصورة، والموضوع الرئيسي، ومشهد الخلفية، ونمط التكوين، وتفاصيل إضافية

كن محددًا، وانقل الحالة المزاجية، واستخدم مراجع فنية، وقم بالتنقيح من خلال التكرار، وجرّب إنشاء صور مولدة بالذكاء الاصطناعي

يمكنك إنشاء صور للتصميم الاحترافي والفن والرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والكتيبات التسويقية والأحداث والمزيد!

حدد أولويات المهام باستخدام مهام ClickUp Tasks، وقم بالعصف الذهني باستخدام اللوحات البيضاء، وخزِّن المطالبات في المستندات، وتعاون عبر ClickUp Chat للحصول على تعليقات في الوقت الفعلي

ما هي موجهات صور الذكاء الاصطناعي؟

موجه صورة الذكاء الاصطناعي هو تعليمات أو وصف واضح يُستخدم لإنشاء صورة مرئية. إنه دليل مفصّل لأداة الذكاء الاصطناعي، يحدد جوانب مثل الموضوع والأسلوب والإضاءة ولوحة الألوان والحالة المزاجية.

تعتمد جودة المطالبة على مدى جودة وصفك لرؤيتك. فالمطالبة الواضحة والمفصلة تقلل من الارتباك وتؤدي إلى نتائج أفضل.

العناصر الأساسية لموجه جيد

يكون الموجه القوي واضحًا ومحددًا وجذابًا، مما يمنح الذكاء الاصطناعي سياقًا كافيًا لتوجيه استجابته مع إتاحة مساحة للإبداع.

يجب أن يحدد الشكل أو النتيجة المطلوبة - سواء كانت مقالاً أو قائمة أو سردًا - وأن يتضمن أي تفاصيل أساسية تساعد في تشكيل اتجاه الإجابة.

دعنا نستكشف بعض نصائح موجهات صور الذكاء الاصطناعي. 👇

نوع الصورة

اختر نوع الصورة التي تريدها: نموذج ثلاثي الأبعاد أو رسم توضيحي أو مشهد متحرك أو حتى رسم تخطيطي مرسوم باليد. يجب عليك أيضًا تحديد أي تفضيلات حول النمط المرئي، مثل الرسوم الكرتونية أو الواقعية المفرطة.

📌مثال: 'قم بإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد فائق الواقعية لسيارة رياضية مستقبلية ذات منحنيات أنيقة وإضاءة سفلية زرقاء متوهجة.'

الموضوع الرئيسي

اذكر بوضوح الموضوع الرئيسي للصورة. يمكن أن يكون شخصية أو كائنًا أو حيوانًا أو حتى مشهدًا مثل سلسلة جبال أو أفق مدينة. كن محدداً قدر الإمكان؛ يمكنك وصف وضعه أو مظهره أو دوره في المشهد إذا لزم الأمر.

📌مثال: 📌شخصية مستوحاة من الشرير الإلكتروني ترتدي سترة جلدية وذراعين متوهجين إلكترونيين يقف بثقة تحت المطر

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مشهد الخلفية

قم بتعيين البيئة لموضوعك. سواء أكان شارعًا صاخبًا في المدينة أو غابة هادئة أو شيئًا مجردًا، تساعد الخلفية في تشكيل الصورة.

📌مثال: 📌سوق صاخب ومستقبلي مع لافتات ثلاثية الأبعاد وبائعين آليين وحشود نابضة بالحياة

أسلوب التركيب

عبّر عن الطريقة التي تريد ترتيب الصورة بها. هل هي لقطة مقربة أم بزاوية عريضة؟ هل تريد تصميماً واضحاً وبسيطاً أم أكثر تفصيلاً؟ ضع في اعتبارك تضمين عناصر ضبط الحالة المزاجية مثل الظلال المثيرة أو الإضاءة الخافتة والدافئة في أفكارك الفنية السريعة للذكاء الاصطناعي.

📌مثال: 📌لقطة مقربة مثيرة لعين تنين تعكس صورة ظلية لفارس يقترب بسيف مرفوع

🔍 هل تعلم؟ وفقًا لاستطلاع عالمي أجرته Adobe, 83% من المحترفين المبدعين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملهم. بينما أفاد 20% منهم أن أصحاب العمل أو العملاء يطلبون الذكاء الاصطناعي في عملهم. وهذا يؤكد على التوقعات المتزايدة للمحترفين لدمج الذكاء الاصطناعي في عملية التصميم الخاصة بهم.

تفاصيل إضافية

أضف تفاصيل فريدة إلى مطالبات مولد فن الذكاء الاصطناعي الفني، وأضف المزيد من الطابع المميز لصورتك. يمكن أن يشمل ذلك القوام مثل خشونة الجدار الحجري أو نعومة السطح الزجاجي.

يمكنك أيضًا وصف مخططات الألوان، أو طاقة المشهد، أو حتى التأثيرات الفنية - مثل الألوان النابضة بالحياة المستوحاة من فن البوب أو المظهر الناعم الباهت الشبيه بالصور القديمة.

📌مثال: 📌يجب أن يتلألأ ريش العنقاء بألوان قوس قزح، ويجب أن تتوهج عيناه مثل الحمم المنصهرة

## لماذا إتقان موجهات الصور بالذكاء الاصطناعي مهم

يتيح لك إتقان مطالبات الذكاء الاصطناعي إطلاق العنان لإمكانات مولدات الصور بالكامل، وسد الفجوة بين الأفكار الغامضة والمرئيات المذهلة. فهو يمنحك التحكم في الأسلوب والمزاج والتفاصيل المعقدة الأخرى لتلبية رؤيتك الفنية.

إليك كيفية مساعدة هذه المطالبات:

تحسين الإبداع: يمكنك استكشاف نطاق أوسع من المفاهيم والأساليب بسرعة لتوليد أفكار بصرية غير تقليدية وتجريبية

يمكنك استكشاف نطاق أوسع من المفاهيم والأساليب بسرعة لتوليد أفكار بصرية غير تقليدية وتجريبية زيادة الكفاءة: تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على أتمتة عملية التصميم وتسريعها من أجل سير عمل التصميم السريع مثل الحملات التسويقية

تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على أتمتة عملية التصميم وتسريعها من أجل سير عمل التصميم السريع مثل الحملات التسويقية تحسين عملية اتخاذ القرار: هندسة سريعة يسهل الحصول على تعليقات سريعة ورؤى مرئية حول خيارات التصميم، مما يسمح لأصحاب المصلحة بتقييم المفاهيم المختلفة بسرعة

هندسة سريعة يسهل الحصول على تعليقات سريعة ورؤى مرئية حول خيارات التصميم، مما يسمح لأصحاب المصلحة بتقييم المفاهيم المختلفة بسرعة فعالية التكلفة: يقلل إنشاء الصور باستخدام موجهات الذكاء الاصطناعي من الاعتماد على موارد التصميم الجرافيكي التقليدية، والتي قد تكون مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً

📖 اقرأ أيضًا: 10 بدائل ل DALL-E لإنشاء صور الذكاء الاصطناعي

## أمثلة على موجهات صور الذكاء الاصطناعي الفعالة

لتصميم عمل فني ملهم وفريد من نوعه، يمكن أن يُحدث الموجه الصحيح كل الفرق. دعنا نستكشف بعض الأمثلة على موجهات الذكاء الاصطناعي الفنية لموجهات صور الذكاء الاصطناعي الرائعة. سنلقي نظرة أيضًا على بعض حالات الاستخدام الأخرى

l. الفن

فيما يلي بعض المطالبات الفنية الفعالة للذكاء الاصطناعي لخلق الفن الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي :

إنشاء لوحة القصة: _إنشاء لوحات القصة المصورة لـ [نوع الفيلم]، لتوضيح اللحظات الرئيسية مثل [وصف المشهد]. التركيز على [الانفعالات] بأسلوب يجمع بين [النمط البصري] الرسوم التوضيحية التحريرية: \ إنشاء رسم توضيحي تحريري ل[نوع المنشور] حول [موضوع، مثل الصحة النفسية]. استخدم [عناصر فنية] لتمثيل [مفهوم] بصريًا

عبر الانتشار المستقر

الرسوم التوضيحية لكتب الأطفال: _صمم شخصيات غريبة الأطوار لقصة أطفال عن [الموضوع]، تتميز بـ [التفاصيل]. قم بتضمين إعدادات مثل [الموقع] مع تناسق [الأسلوب] الفن السيريالي: _قم بتوليد صور سريالية تصور [المفهوم] مع [العناصر الرئيسية]. استخدم مزيجًا من [مخططات الألوان] لإنشاء [مزاج] الفن التجريدي: _توليد صور سريالية تصور [المفهوم] مع [العناصر الرئيسية]. استخدم مزيجًا من [مخططات الألوان] لإنشاء [الحالة المزاجية] الفن التجريبي: _إنتاج قطعة تجريبية حيث يتم مزج [عنصر] مع [أشكال غير متوقعة]، في اندماج سريالي ومتناغم في آن واحد

عبر ClickUp Brain

فن المناظر الطبيعية: _رسم صورة بأسلوب انطباعي لـ [الإعداد]، مع ضربات فرشاة سميكة وألوان دافئة لاستحضار [العاطفة] فن البورتريه: إنشاء صورة شخصية غريبة الأطوار لـ[شخصية]، مع دمج عناصر سريالية مثل الفوانيس العائمة أو الحيوانات المرافقة بتعبيرات تشبه الإنسان الفن المفاهيمي: _صمم قطعة فنية مفاهيمية تصور [فكرة]، تجمع بين عناصر مثل الهندسة المعمارية القديمة المتداخلة مع أسلاك وشاشات مضاءة بالنيون

ثانيًا تصميمات احترافية

فيما يلي بعض الأمثلة على مطالبات الذكاء الاصطناعي للتصميمات الاحترافية:

تصميم موقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية: _قم بإنشاء تصميم [صفة] لموقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية يبيع [فئة المنتج]. يجب أن تحتوي الصفحة الرئيسية على صورة رئيسية كبيرة لـ [منتج مميز] وأن تتضمن تنقلًا واضحًا مع أقسام لـ [فئات محددة]. استخدم لوحة ألوان عصرية وتأكد من سهولة التنقل في التصميم مع التركيز على تجربة المستخدم تصميم كتيب الشركة:_صمم كتيبًا للشركة لـ [اسم الشركة]، و[نوع الصناعة]. يجب أن يشتمل الكتيب على أقسام للنظرة العامة للشركة والخدمات المقدمة وشهادات العملاء. استخدم [لوحة الألوان] ودمج [عناصر بصرية محددة]

عبر منشئ صور الذكاء الاصطناعي في ClickUp Whiteboards

تصميم عبوة المنتج: _صمم عبوة أنيقة وعصرية لـ [اسم المنتج]. يجب أن تحتوي على [مادة محددة] و[لوحة ألوان]. يجب أن يتميز شعار المنتج بطباعة بسيطة؛ ويجب أن يكون أي نص إضافي ب [خط]. يجب أن يعكس التصميم [سمات العلامة التجارية]

ثالثًا. التصوير الفوتوغرافي

فيما يلي بعض مطالبات صور الذكاء الاصطناعي لأنواع مختلفة من التصوير الفوتوغرافي:

عبر أدوبي فايرفلاي

مدونات السفر/موقع الويب: _إنشاء صور لغروب الشمس فوق [وجهة سفر محددة]، والتقاط وهج الشفق الدافئ. قم بتضمين [تفاصيل مثل الهياكل الظلية أو السماء الملونة بتدرجات اللون البرتقالي والوردي والأرجواني] عرض المنتج: _التقط صورة عالية الدقة لـ [نوع المنتج] موضوعة على [نوع السطح] في [إعداد الاستوديو]. صمم التركيب في [نمط التركيب] للتأكيد على [ميزات المنتج] مثل [خصائص محددة] مجلات نمط الحياة:أنشئ صورًا لـ [بيئة المنزل]، مليئة بالضوء الطبيعي الذي يتدفق من خلال [نوع النوافذ]. تسليط الضوء على [عناصر الديكور الرئيسية]، مع تفاصيل صغيرة مثل [اللمسات الزخرفية] مدونات العافية: قم بإنشاء صور هادئة لأفراد يمارسون [نشاط العافية] في [الموقع] خلال [وقت النهار]. استخدم لوحة من [نغمات معينة] لاستحضار [الشعور]

عبر ClickUp Whiteboards

استخدام المنتج لأسلوب الحياة: _التقط صورة لـ [شخص ما، مثل رجل أو امرأة أو طفل] باستخدام [نوع المنتج] في [موقع محدد، مثل المطبخ أو غرفة المعيشة]. أظهر لهم [فعل محدد، على سبيل المثال، الاستمتاع بكوب من القهوة، باستخدام المنتج] مع إضاءة طبيعية خافتة من [مصدر ضوء، مثل النافذة، مصباح] افتتاحية الموضة: "أنشئ جلسة تصوير افتتاحية للأزياء الراقية تظهر فيها [موضوع] في [موقع]. قم بتضمين عارضات أزياء مصممة بـ[عناصر]، مع وضعيات ديناميكية. استخدم الإضاءة التي تركز على [الحالة المزاجية] لإبراز [الملامح الرئيسية]

رابعًا. الرسوم المتحركة والكاريكاتير

فيما يلي بعض مطالبات صور الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسوم كاريكاتورية وكاريكاتورية:

تصميم شخصيات لمسلسلات الويب: _قم بإنشاء شخصيات فريدة من نوعها لـ [موضوع المسلسل]، مع دمج [ميزات التصميم]. التأكيد على [نغمة محددة ] مع [أسلوب ] رسوم كاريكاتيرية ترويجية: تصميم رسوم كاريكاتيرية فكاهية لـ [نوع الحدث]، مع إظهار [تعبيرات مبالغ فيها أو دعائم رئيسية أو إعدادات مرحة] تتماشى مع [موضوع الحملة]

عبر Adobe Firefly

الهدايا التذكارية المخصصة: _إنشاء صور كاريكاتورية لـ [أفراد معينين]، والتقاط [تفاصيل رئيسية] تعكس تجاربهم أو شخصياتهم الجداريات الفنية العامة: _ تصميم مفهوم جدارية نابضة بالحياة تحتفي بـ[موضوع] تتضمن [عناصر رئيسية]. التأكد من أن التصميم ينقل [رسائل محددة] بأسلوب [أسلوب]

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن ينمو حجم سوق مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي العالمي إلى 917,448 ألف دولار في السنوات الخمس القادمة .

V. تصميم ألعاب الفيديو

فيما يلي بعض مطالبات صور الذكاء الاصطناعي لتصميم ألعاب الفيديو:

مخططات الألوان والسمات: _ قم بتطوير لوحة ألوان لـ [نوع اللعبة]، تتميز بـ [نغمات محددة] تثير [العواطف]. تأكد من أن لوحة الألوان تكمل [العناصر الرئيسية] تصميم الشخصيات: _قم بإنشاء تصميمات لـ [نوع الشخصية] في [إعداد اللعبة]. ركز على [التفاصيل ] التي تعكس أدوارهم [أدوارهم] مفاهيم البيئة: _إنشاء صور مرئية لـ[موقع محدد]، مع عرض [التفاصيل]. استخدم [الإضاءة] لتعزيز [نغمة] البيئة

عبر ClickUp Whiteboards

مواد ترويجية للعبة: _صمم صورة لافتة لـ [نوع اللعبة] تظهر فيها [الشخصية الرئيسية أو المشهد الرئيسي]. تضمين [تفاصيل ] لجذب الانتباه وتسليط الضوء على [نقاط البيع الفريدة للعبة]

سادسًا. العلامة التجارية والهوية

فيما يلي بعض مطالبات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها للعلامة التجارية والصور المتعلقة بالهوية:

الضمانات المتعلقة بالعلامة التجارية: _أنشئ مواد مرئية للعلامة التجارية مثل بطاقات العمل والورق ذي الرأسية باستخدام شعار [اسم العلامة التجارية] ونظام الألوان. تأكد من أن كل شيء متناسق ويعكس هوية العلامة التجارية، مع عناصر مثل [على سبيل المثال، خطوط واضحة وخطوط احترافية] تصميم العبوات: _ تصميم مفاهيم التغليف لـ [نوع المنتج]، باستخدام مواد صديقة للبيئة مثل [على سبيل المثال، الورق المعاد تدويره والبلاستيك القابل للتحلل] وعناصر التصميم الحديثة التي تعكس [أسلوب العلامة التجارية] نماذج بالحجم الطبيعي للبضائع: _ إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي للبضائع ذات العلامات التجارية مثل القمصان أو الأكواب التي تحمل شعار [اسم العلامة التجارية] لعرض كيف ستبدو منتجاتك في الحياة الواقعية

عبر الانتشار المستقر

تصميم كشك الفعالية: _تصميم مرئيات لكشك الفعالية الذي يعرض منتجات من [اسم العلامة التجارية]. قم بتضمين لافتات وإعدادات العرض وعناصر مثل [على سبيل المثال، الدعائم ذات العلامة التجارية] لتمثيل العلامة التجارية بفعالية

سابعًا. الطباعة والتصميم الجرافيكي

فيما يلي بعض المطالبات التي ستساعدك استخدام الذكاء الاصطناعي للتصميم الجرافيكي والطباعة:

تصميمات الطباعة التجريبية: قم بإنشاء تصميم طباعة جريء ومستقبلي يتميز بأحرف متداخلة كبيرة الحجم ومتداخلة في [مخطط الألوان]. قم بدمج الأنماط الهندسية والأشكال المجردة كمكملات بصرية، مما يضمن تدفقًا ديناميكيًا لعناصر النص رسوم توضيحية مدمجة بالنص: صمم قطعة طباعية تشكل فيها الحروف جزءًا من رسم توضيحي مثل [مثال على الموضوع]. استخدام [نمط محدد] لدمج النص والصور بسلاسة

عبر ClickUp Whiteboards

تصميم الملصق: _قم بإنشاء ملصق تصميم جرافيك [نمط] يركز على الطباعة الواضحة والمساحة السلبية الجريئة. استخدم نمط خط بسيط مع [لوحة ألوان محددة] للتأكيد على الوضوح والتأثير الأنماط الطباعية: صمم نمطًا متكررًا مصنوعًا بالكامل من الطباعة، حيث يتم تحريف الحروف أو تدويرها أو تجريدها إلى أشكال زخرفية. اختر [سمة ] ولوحة ألوان متناغمة للحصول على تصميم متماسك

عبر Adobe Firefly

دمج الطباعة والتصوير الفوتوغرافي: صمم صورة مرئية حيث يتم دمج الطباعة في صورة فوتوغرافية، مثل الكلمات التي تشكل [معلم أو كائن]. تأكد من أن الحروف تحاكي نسيج الصورة وإضاءتها للحصول على مزيج سلس

ثامنًا. المرئيات التسويقية

فيما يلي بعض مطالبات صور الذكاء الاصطناعي للتسويق:

أسلوب إنفوجرافيك لوسائل التواصل الاجتماعي: قم بإنشاء رسم بياني ملون يسلط الضوء على فوائد [الخدمة/المنتج]. استخدم أيقونات مثل [أمثلة على الأيقونات] ونصًا موجزًا لإبقائه جذابًا بصريًا وسهل الفهم مؤقت العد التنازلي لوسائل التواصل الاجتماعي: _قم بإنشاء رسم بياني للعد التنازلي لـ [منتج] التخفيضات القادمة. استخدم عناصر ديناميكية مثل الساعات أو المؤقتات، مصحوبة بعبارات مثل "[اسم التخفيضات " أو "[تفاصيل العد التنازلي " لزيادة الترقب

عبر ClickUp Whiteboards

صورة عنوان البريد الإلكتروني للتسويق عبر البريد الإلكتروني: _صمم عنوانًا نظيفًا وجذابًا لرسالتك الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، يتميز بـ [سمة أو منتج]، مع وجود شعارك على جانب واحد وخلفية بسيطة من [اللون/النسيج] لافتة ترويجية: قم بإنشاء لافتة لحملة البريد الإلكتروني لـ [المنتج] للترويج للخصم على [المنتج/الخدمة]. استخدم الطباعة الجريئة مع التركيز على [نسبة الخصم] والألوان النابضة بالحياة لجذب الانتباه زر الحث على اتخاذ إجراء: _صمم زرًا ساطعًا وجذابًا لجذب الانتباه للحث على اتخاذ إجراء. يجب أن يُقرأ النص "[عبارة الحث على اتخاذ إجراء" بألوان زاهية وجريئة لتشجيع النقرات

عبر الانتشار المستقر

مرئيات الصفحة المقصودة: _صمم مرئيات لصفحة الهبوط الخاصة بـ [اسم الموقع الإلكتروني] لتسليط الضوء على الميزات الرئيسية لـ [المنتج/الخدمة]. استخدم أيقونات ونصوص قصيرة مثل "[الميزة 1]، [الميزة 2]، [الميزة 3]" لإبقائها بسيطة ومؤثرة الرسوم التوضيحية المخصصة: "قم بتطوير رسوم توضيحية فريدة من نوعها لـ [اسم الموقع الإلكتروني] تمثل [القيم الأساسية لعلامتك التجارية]، على خلفيات ذات صلة تناسب الرسالة، مثل [مثل أفق المدينة، أو زخارف مستوحاة من الطبيعة]_ صورة عرض الإعلان: _صمم إعلانًا مصورًا يعرض [نوع المنتج] على خلفية واضحة. استخدم نصًا غامقًا مثل "[الفائدة الرئيسية للمنتج]" وألوانًا لافتة للنظر مثل [برتقالي فاتح، أزرق، إلخ] لجعلها بارزة الصورة المصغرة للفيديو: قم بإنشاء صورة مصغرة جذابة لإعلان الفيديو الخاص بك عن [الخدمة/المنتج]. استخدم عناصر مرئية جذابة مثل [على سبيل المثال، المنتج أثناء العمل والنص المتحرك] وتراكبات النص لجذب الانتباه نشرة إعلانية ترويجية: \أنشئ نشرة إعلانية جذابة للترويج لحدثك أو عملية بيع. قم بتضمين مرئيات لـ [المنتجات المميزة] وجميع تفاصيل الحدث الرئيسية، مثل [تاريخ الحدث، الموقع]، بتنسيق واضح وسهل القراءة رسم بياني لدراسة حالة: قم بإنشاء رسم بياني يلخص النتائج الرئيسية من دراسة حالة حول [موضوع أو منتج]، مما يسهل هضمها بصريًا_

عبر ClickUp Whiteboards

مرئيات الورقة البيضاء: _تصميم رسومات لورقة بيضاء على [موضوع ]، وتقسيم الأفكار المعقدة إلى عناصر مرئية بسيطة لتعزيز الفهم

التاسع. تسويق الفعاليات

إليك بعض مطالبات مولد صور الذكاء الاصطناعي لتسويق الفعاليات:

لافتة المؤتمر:_صمم صورًا للافتات المؤتمر، وروّج للجلسات التي تتناول مواضيع تتعلق بـ [الصناعة أو الموضوع] بحيث تكون بارزة رسم بياني للدعوة للفعالية: قم بإنشاء رسم بياني للدعوة للفعالية الخاصة بك، مع إظهار التاريخ والوقت والموقع وتفاصيل الدعوة مع تصميم جذاب

عبر Adobe Firefly

لافتات التعرف على الرعاة: صمم لافتات للتعرف على رعاة الفعالية الخاصة بك، مع دمج شعاراتهم وعناصر علامتهم التجارية في تصميم احترافي نظيف ومحترف تصميم خلفية كشك الصور: صمم تصميم خلفية كشك صور ممتع لفعاليتك، مع دمج موضوع الفعالية وترك مساحة لشعارك تصميم رسومات تلخيصية لما بعد الفعالية: تصميم رسومات تلخص أبرز ما جاء في الفعالية، بما في ذلك الاقتباسات الرئيسية ورؤى المتحدثين وشهادات الحضور

🔍 هل تعلم؟ 71% من الصور التي تتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي من إنتاج الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. والرقم في كندا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى من ذلك، حيث يصل إلى 77%، بينما تبلغ النسبة في أوروبا 68%.

## كيفية كتابة موجه صور بالذكاء الاصطناعي وأدوات لصياغة موجه الصور

قبل أن نفهم كيفية كتابة موجه صورة للذكاء الاصطناعي، دعنا نتعرف على أدوات مولد فن الذكاء الاصطناعي .

إليك بعض منها يمكنك استخدامها:

DALL.E 3: مدمج مع ChatGPT، وهو يوفر تجربة سلسة لصياغة المطالبات وتوليدها

مدمج مع ChatGPT، وهو يوفر تجربة سلسة لصياغة المطالبات وتوليدها Midjourney: مشهور بمخرجاته الفنية، يولد ميدجورني صورًا تشبه غالبًا الرسوم التوضيحية الاحترافية والفن المفاهيمي

مشهور بمخرجاته الفنية، يولد ميدجورني صورًا تشبه غالبًا الرسوم التوضيحية الاحترافية والفن المفاهيمي Stable Diffusion: مناسبة للمطورين والمبدعين لمرونتها وتخصيصها، وهي أداة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تُستخدم للضبط الدقيق

مناسبة للمطورين والمبدعين لمرونتها وتخصيصها، وهي أداة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تُستخدم للضبط الدقيق أدوبي فايرفلاي: مدمج في Adobe Creative Suite، ويُعد فايرفلاي مثاليًا للمسوقين والمصممين الذين يعملون على محتوى مصقول

تعمل الأدوات المناسبة على تبسيط هذه العملية، مما يجعل عملية الإنشاء الفوري أكثر سهولة وفعالية. أدوات هندسية موجّهة مثل ChatGPT يمكن أن تساعدك في تنقيح المطالبات الإبداعية والعصف الذهني لها، بينما تقوم منصات مثل Canva بتعديل المفاهيم التي تم إنشاؤها.

ولكن هناك ما هو أفضل من ذلك. انقر فوق ، وهو تطبيق كل شيء للعمل، يتيح لك إنشاء مطالبات فريدة من نوعها بناءً على معلمات يحددها المستخدم مثل النمط الفني والسمات وتفضيلات الألوان.

ClickUp Brain

مساعده المدمج المدعوم بالذكاء الاصطناعي, انقر فوق الدماغ يستخدم التعلم الآلي لتحليل قواعد البيانات والاتجاهات الفنية الواسعة وكتابة مطالبات تثير إبداعك.

ClickUp Brain هي ميزة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعيد تعريف كيفية إدارة الفرق للمشاريع.

وبالإضافة إلى تبسيط سير العمل، تتألق هذه الميزة كقوة إبداعية، حيث تتيح للمستخدمين إنشاء صور عند الطلب. كل ما عليك فعله هو فتح اللوحات البيضاء ClickUp وإضافة موجه وصفي. يساعد ذلك في التواصل المرئي وجلسات العصف الذهني، مما يسهل عليك إحياء المفاهيم.

إضافة موجه وصفي قصير لتوليد فن الذكاء الاصطناعي على لوحات ClickUp Whiteboards

بالإضافة إلى أنه يساعدك في صياغة مطالبات دقيقة وفعالة لتحقيق النتائج المرجوة. هذه الميزة ذات قيمة خاصة لأولئك الذين قد يجدون صعوبة في ترجمة الأفكار المجردة إلى أوصاف قابلة للتنفيذ.

يوفر ClickUp أيضًا ميزات إدارة المهام والمشروعات. فهو يوفر كل ما يحتاجه سير عمل التصميم الخاص بك، من قوالب العصف الذهني لأدوات التعاون الفعالة

دعنا نلقي نظرة على بعض ميزاته التي يمكنك استخدامها لتلبية احتياجاتك الفنية والرسومات. 📃

مهام النقر فوق المهام

تبسيط سير عمل التصميم باستخدام مهام ClickUp Tasks مهام النقر فوق المهام تبسيط سير العمل الإبداعي الخاص بك، مما يتيح لك تصميم مرئيات جذابة مع الحفاظ على التنظيم. قسّم جدولك الزمني للتصميم إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للإدارة.

تلتقط كل مهمة تفاصيل مثل أوصاف المشروع والمواعيد النهائية ومستويات الأولوية لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح.

على سبيل المثال، عند العصف الذهني للمرئيات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء مهام لسرد مفاهيم لأنماط معينة، مثل الطباعة أو الفن المفاهيمي أو التصميم الجرافيكي. أضف أولويات واضحة لمعالجة المشاريع الأكثر إلحاحاً أولاً.

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### لوحات بيضاء بنقرة واحدة

قم بتخطيط المشاريع بصريًا وتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards طريقة رائعة ل إنشاء لوحة أفكار والعصف الذهني وتخطيط الأفكار السريعة للذكاء الاصطناعي، مما يوفر بيئة ديناميكية وتعاونية للفريق. يمكنك تخطيط أفكارك بصريًا باستخدام أدوات إبداعية متنوعة مثل الملاحظات اللاصقة والخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية لتنظيم الأفكار وتنقيحها.

وبفضل إمكانات التعاون في الوقت الفعلي، يمكن للعديد من أعضاء الفريق إضافة الأفكار وتعديلها في وقت واحد، وترك التعليقات، والتوسع في اقتراحات بعضهم البعض. وهذا يضمن تسجيل جميع المدخلات بكفاءة.

على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لسلسلة فنية سريالية، يمكنك إنشاء أقسام لموضوعات مثل "المناظر الطبيعية الحالمة" و"الطبيعة والتكنولوجيا الهجينة" و"الأشكال المجردة"

🧠 حقيقة ممتعة: أغلى قطعة فنية للذكاء الاصطناعي كانت بيعت بسعر 432,000 دولار . تُعرف هذه اللوحة باسم Portrait of Edmond de Belamy، وهي تُظهر صورة لشخص خيالي تم إنشاؤها بواسطة ذكاء اصطناعي يسمى شبكة الخصومة التوليدية. تم إنشاؤها من قبل أعضاء المجموعة الفنية الفرنسية "الفن الواضح"

انقر فوق المستندات

إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمطالبات الصور بالذكاء الاصطناعي داخل ClickUp Docs مستندات ClickUp هو أداة ممتازة لإنشاء وتخزين مستودع مركزي لوثائق المطالبات الفنية للذكاء الاصطناعي لتنظيم أفكارك الإبداعية والوصول إليها في مكان واحد.

يمكن للفرق التعاون بسلاسة وإنشاء المطالبات وتحريرها وتنقيحها لمختلف المهام الفنية والتصميمية.

ويمكنك تنظيم هذه المطالبات في صفحات أو مجلدات أو مساحات متداخلة بناءً على الفئات، مثل "إنشاء فن الذكاء الاصطناعي" أو "تصوير المنتجات" أو "رسومات الوسائط الاجتماعية" بالإضافة إلى ذلك، يتصل بسلاسة مع المهام واللوحات البيضاء للحفاظ على مركزية جميع معلوماتك.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل 11 بديلًا ومنافسًا لـ Midjourney لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

### ClickUp Chat

الحصول على ملاحظات الفريق ووضع أفكار للتغييرات مع فريقك باستخدام ClickUp Chat انقر فوق الدردشة يوفر أدوات تعاون قوية لتعزيز التواصل الجماعي والتغذية الراجعة في الوقت الفعلي. يمكنك استخدام الدردشة لمناقشة الأفكار أو مشاركة الرؤى أو نقد عمل بعضكم البعض عند العمل على مشاريع فنية.

يمكنك أيضًا إعداد قنوات مخصصة لمشاريع محددة أو دمجها مع المهام والمستندات، مما يتيح للجميع المشاركة في المناقشات مع إمكانية الوصول المباشر إلى المطالبات والموارد ذات الصلة.

استخدم ClickUp تعيين تعليقات للإشارة إلى أصحاب مصلحة محددين للحصول على تعليقاتهم

علاوة على ذلك، انقر فوق تعيين التعليقات يعزز عملية التعليقات من خلال تحويل التعليقات إلى مهام قابلة للتنفيذ. على سبيل المثال، أثناء مراجعة التصميم، يمكنك وضع علامة مباشرة على المصمم لتعديل التصميم.

سوف يرسل لهم تنبيهًا فوريًا للمساءلة الواضحة.

## أفضل الممارسات والنصائح لتحسين مراجعاتك

يعد إنشاء مطالبات فعالة لتوليد صور الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النتائج المرئية المطلوبة.

إليك بعض الاستراتيجيات الرئيسية لتحسين مطالباتك:

المزاج والأسلوب: تُعد الصفات طريقة رائعة للتعبير عن الحالة المزاجية أو الجمالية المرغوبة. إذا كنت تبحث عن مظهر عصري وأنيق، فيمكنك تحديد: "إنشاء تصميم بسيط بخطوط حادة وألوان محايدة"

تُعد الصفات طريقة رائعة للتعبير عن الحالة المزاجية أو الجمالية المرغوبة. إذا كنت تبحث عن مظهر عصري وأنيق، فيمكنك تحديد: "إنشاء تصميم بسيط بخطوط حادة وألوان محايدة" مراجع فنية: الإشارة إلى الفنانين أو الحركات الشهيرة. على سبيل المثال، اطلب "صورة انطباعية" أو "تذكرنا بأعمال بيكاسو التجريدية

الإشارة إلى الفنانين أو الحركات الشهيرة. على سبيل المثال، اطلب "صورة انطباعية" أو "تذكرنا بأعمال بيكاسو التجريدية التوازن بين الطول والتفاصيل: يجب أن تكون المطالبة الجيدة مفصلة ولكن يجب ألا تطغى على مولد الصورة. بالنسبة للمفاهيم البسيطة، 5 إلى 7 كلمات مناسبة، بينما قد تتطلب المطالبات المعقدة شرحًا أكثر قليلاً

يجب أن تكون المطالبة الجيدة مفصلة ولكن يجب ألا تطغى على مولد الصورة. بالنسبة للمفاهيم البسيطة، 5 إلى 7 كلمات مناسبة، بينما قد تتطلب المطالبات المعقدة شرحًا أكثر قليلاً التنقيح من خلال التكرار: إذا لم يجسد الذكاء الاصطناعي رؤيتك من المحاولة الأولى، فقم بتعديل المطالبة الخاصة بك وحاول مرة أخرى. يمكن للتعديلات الصغيرة أن تحدث فرقًا كبيرًا، ويساعد الاحتفاظ بسجل للمطالبات الناجحة في تحسين النتائج المستقبلية

إذا لم يجسد الذكاء الاصطناعي رؤيتك من المحاولة الأولى، فقم بتعديل المطالبة الخاصة بك وحاول مرة أخرى. يمكن للتعديلات الصغيرة أن تحدث فرقًا كبيرًا، ويساعد الاحتفاظ بسجل للمطالبات الناجحة في تحسين النتائج المستقبلية قم بتجربة الأشكال المختلفة: حاول تغيير الصفات أو إضافة عناصر جديدة لاستكشاف نتائج مختلفة. تساعد تجربة الصياغة أو التفاصيل المختلفة على اكتشاف تفسيرات بصرية جديدة والاقتراب من النتيجة المثالية

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