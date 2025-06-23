أفضل 8 بدائل لـ n8n لأتمتة سير العمل في عام 2025

تشتهر n8n بإنشاء سير عمل مرئي وبكونها مفتوحة المصدر، ولكنها لا تعمل دائمًا بسلاسة مع زيادة تعقيد عمليات الأتمتة أو نمو فريقك. ما يبدأ بسيطًا يمكن أن يتحول بسرعة إلى "لماذا تعطل هذا مرة أخرى؟"

نحن نتفهم ذلك. أنت لا تبحث فقط عن توصيل بعض واجهات برمجة التطبيقات. أنت بحاجة إلى منصة أتمتة موثوقة يمكنها إدارة تدفقات البيانات والتعامل مع المنطق المعقد وتوسيع نطاق العمليات وفقًا لاحتياجاتك، دون أن يتحول تصحيح الأخطاء إلى مهمة بدوام كامل.

لهذا السبب قمنا بتجميع أفضل بدائل n8n — أدوات مصممة لسير عمل أكثر ذكاءً وحالات استخدام أكثر كثافة وفرق سريعة الحركة.

هل أنت مستعد للأتمتة دون معاناة؟

لنبدأ.

لماذا تختار بدائل n8n

n8n هي أداة لأتمتة سير العمل تحظى بتقدير الفرق الفنية التي تقدر التحكم والمرونة التي توفرها البرامج مفتوحة المصدر. لكن المرونة تأتي مع بعض المساوئ. إذا واجهت صعوبات في التوسع أو التعاون أو سهولة الاستخدام، فقد حان الوقت للتفكير في بديل لـ n8n.

إليك نقاط ضعف n8n 👇

منحنى تعلم حاد لغير المطورين: هذا المنشئ المرئي لسير العمل مفيد، ولكنه لا يزال يتطلب من المستخدمين فهم العقد وتمرير البيانات والتعبيرات. بالنسبة للفرق التي لا تمتلك خبرة هندسية، فإن أدوات مثل ClickUp أو Zapier تجعل أتمتة سير العمل أكثر سهولة

قد يكون تصحيح الأخطاء أمرًا صعبًا: مع سير العمل المعقد، يمكن أن تؤدي خطوة واحدة صغيرة إلى تعطيل السلسلة بأكملها. يعد تتبع المنطق المتداخل أمرًا محبطًا ويبطئ التعاون، خاصةً في حالة عدم وجود إصدارات قوية

الأداء لا يتطور إلى ما لا نهاية: هل تقوم بتشغيل عشرات سير العمل في وقت واحد أو معالجة تحديثات في الوقت الفعلي؟ قد يصل n8n إلى الحد الأقصى للأداء. من الشائع أن تتأخر إعدادات هل تقوم بتشغيل عشرات سير العمل في وقت واحد أو معالجة تحديثات في الوقت الفعلي؟ قد يصل n8n إلى الحد الأقصى للأداء. من الشائع أن تتأخر إعدادات أتمتة سير العمل ذات الحجم الكبير أو تفشل تحت الضغط

عدم وجود تحليلات مدمجة: لا يوفر n8n تحليلات مفصلة أو تسجيل الدخول بشكل فوري. وهذا يجعل من الصعب مراقبة الأداء أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو الحصول على رؤى حول كيفية عمل سير العمل

⚡ أرشيف القوالب: أفضل قوالب مجانية لسير العمل في Excel و ClickUp

أفضل بدائل n8n في لمحة سريعة

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل بدائل n8n:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp إدارة شاملة للمشاريع والمهام مع الأتمتة أتمتة المهام المدمجة، ومنشئ أتمتة NLP، وحقول AI، ووكلاء AI Autopilot، وأكثر من 1000 تكامل، والتتبع في الوقت الفعلي، وواجهة سهلة الاستخدام خطة مجانية؛ التخصيص متاح للمؤسسات Make سير عمل متعدد الخطوات مع منطق مرئي ومعالجة البيانات أداة إنشاء مرئية بالسحب والإفلات، وأجهزة توجيه، وفلاتر متقدمة، ومشغلات قائمة على الجدول الزمني، ودعم JSON مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10.59 دولارًا شهريًا (1000 عملية) Zapier ربط تطبيقات SaaS الشائعة بمنطق بسيط Sub-Zaps، الطلبات المخصصة، خطوات Python/JS المدمجة، أدوات التهيئة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29.99 دولارًا شهريًا Pipedream سير عمل مدفوع بالأحداث مع تحكم عميق في الكود البرمجة النصية المضمنة (Node.js، Python، إلخ)، المتغيرات الدائمة، التسجيل في الوقت الفعلي، البنية التحتية بدون خادم مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 45 دولارًا شهريًا Workato أتمتة على مستوى المؤسسات عبر الأقسام وقواعد البيانات وكلاء الذكاء الاصطناعي، أداة إنشاء الوصفات بالسحب والإفلات، التحقق من صحة المخططات، أكثر من 1000 موصل، إمكانات معالجة البيانات المتقدمة أسعار مخصصة Activepieces أتمتة مفتوحة المصدر ومجهزة للذكاء الاصطناعي مع استضافة ذاتية منشئ مرئي، استضافة ذاتية، تكاملات قابلة لإعادة الاستخدام (TypeScript)، "قطع" ذكاء اصطناعي، سير عمل بشري، منصة أتمتة بدون كود مجاني (1000 مهمة)؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 1200 دولار شهريًا Tray. ai IPaaS قابل للتركيب للفرق الكبيرة التي تبني سير عمل معزز بالذكاء الاصطناعي منشئ وكيل Merlin AI، والمراقبة المركزية، والكتل القابلة لإعادة الاستخدام، ومحرر التدفق بالسحب والإفلات أسعار مخصصة Tines فرق الأمن وتكنولوجيا المعلومات التي تبني سير عمل بشري أداة إنشاء تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً، قصص معدة مسبقًا، سجلات تدقيق، واجهة على غرار الدردشة، موارد يتوفر خطة مجانية، ويمكن تخصيص الخطط المدفوعة

أفضل بدائل n8n للاستخدام

دعنا نلقي نظرة على أفضل الأدوات التي تساعدك على إنشاء سير عمل آلي بشكل أسرع، وتوسيع نطاقه بسهولة، وتزويد فريقك بطرق أكثر ذكاءً لإدارة سير العمل دون عناء.

1. ClickUp (أفضل إدارة مشاريع شاملة مع أتمتة)

ابدأ مجانًا اختر من بين أكثر من 100 عملية أتمتة لتبسيط سير العمل، والتعامل مع المهام الروتينية، وإدارة عمليات تسليم المشاريع، وغير ذلك الكثير مع ClickUp Automations

ما هي أكبر مشكلة تواجه معظم أدوات الأتمتة؟ إنها تقع خارج نطاق عملك. فأنت تقضي وقتًا أطول في توصيل الزابس والمشغلات والمنطق الخارجي بدلاً من المضي قدمًا في المشاريع. وهنا يأتي دور ClickUp، التطبيق الشامل للعمل. فهو يدمج الأتمتة في مساحة عملك، حيث يتواجد فريقك.

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية مساعدة ClickUp Automations لفريقك 👇

تعمل ClickUp Automations على مستوى المهام، ولكنها تتوسع عبر القوائم والمجلدات والمساحات. يمكنك تشغيل الإجراءات عندما تتغير حالة المهمة أو يتم تعيين مسؤول جديد لها أو تصل إلى تاريخ الاستحقاق أو حتى عند تحديث حقل مخصص معين.

📌 مثال: عند إنشاء تقرير خطأ في قائمة ضمان الجودة، يقوم ClickUp على الفور بتعيينه إلى المهندس المناسب، وإضافة علامة أولوية حمراء، وإرسال إشعار إلى الفريق على Slack. تتبع المنطق بنية مرنة ومباشرة: المشغل → الشرط → الإجراء. يمكنك تجميع الإجراءات، وإنشاء أتمتة متعددة الطبقات، وحتى إدارتها مركزيًا من خلال لوحة التحكم "الأتمتة النشطة" .

ما يجعله أفضل هو مدى شفافية النظام. كل عملية أتمتة لها مسار. إذا لم يتم تشغيل شيء ما، يمكنك الانتقال إلى علامة التبويب "النشاط" لتصفية النتائج حسب النجاح أو الفشل أو نوع القاعدة. يمكنك التحقق من المهمة التي أدت إلى تشغيله، والاطلاع على القاعدة التي خالفها، ومعالجة المشكلة دون الحاجة إلى وحدة تحكم المسؤول أو دعم المطورين.

استخدم ClickUp Automations لتتبع مشكلات سير العمل من خلال سجلات أنشطة واضحة

لكن القفزة الحقيقية تأتي مع ClickUp Autopilot Agents. تعمل Autopilot Agents بناءً على شروط معينة، وتتبع التعليمات، وتصل إلى مصادر معرفة محددة، وتنشر التحديثات أو القرارات مباشرة في مهامك أو سلاسل الدردشة.

أتمتة تحديثات المهام باستخدام وكلاء ClickUp Autopilot الذين يعملون وفقًا للشروط ومعرفة مساحة العمل

ثم هناك ClickUp Brain، محرك الذكاء الاصطناعي المصمم لمساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع دون إضافة المزيد من الأدوات. يساعدك على إنجاز أكثر مما تتخيل، بدءًا من تلخيص سلاسل التعليقات الطويلة إلى أتمتة سير العمل المتكرر، مثل إنشاء المهام من البداية.

قم بتسريع العمل باستخدام ClickUp Brain من خلال أتمتة إنشاء المهام وسير العمل المتكرر

والأفضل من ذلك، يمكنك تزويد ClickUp Brain بمطالبات اللغة الطبيعية ومشاهدة كيفية إنشاء أتمتة مفصلة لك في ثوانٍ. تحدث عن زيادة الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي!

أنشئ أتمتة مفصلة على الفور باستخدام ClickUp Brain باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية

بفضل إمكانات الأتمتة المتقدمة المدعومة من ClickUp Brain و AI Agents، يمكن للفرق تجاوز سير العمل الأساسي وبناء أنظمة تفكر في المستقبل.

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة المهام : أتمتة تحديثات المهام والتعيينات وتغييرات الحالة باستخدام أكثر من 100 نموذج أتمتة مدمج ومشغلات مخصصة

ملخصات وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي : استخدم حقول الذكاء الاصطناعي لتلخيص المهام واستخراج عناصر العمل واكتشاف المشاعر وترجمة الأوصاف والمزيد، كل ذلك داخل طرق العرض الخاصة بك

وكلاء مخصصون : قم بإعداد : قم بإعداد وكلاء ذكاء اصطناعي لأداء إجراءات متعددة الخطوات بناءً على المشغلات والتعليمات ومعرفة مساحة العمل

التكامل مع الأدوات الخارجية: قم بتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة، بما في ذلك Slack و GitHub و HubSpot و Notion و Google Sheets و Salesforce

قيود ClickUp

قد يبدو الأمر مربكًا في البداية نظرًا لعمق التخصيص والتكوين المتاحين

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو قابليته للتخصيص والمرونة. سواء كنت أقوم بإنشاء سير عمل مخصص لفرق مختلفة (مثل التسويق وتطوير الويب)، أو استخدام حقول مخصصة لتتبع تفاصيل مشروع معين، أو أتمتة المهام المتكررة، فإن ClickUp يتيح لي تكييفه وفقًا لاحتياجاتنا بالضبط. يساعد في الحفاظ على كل شيء في مكان واحد، مما يجعل إدارة المشاريع والتواصل بين الفرق سلسًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر التكاملات والأتمتة الكثير من الوقت، مما يتيح لنا التركيز على ما يهم حقًا.

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو قابليته للتخصيص والمرونة. سواء كنت أقوم بإنشاء سير عمل مخصص لفرق مختلفة (مثل التسويق وتطوير الويب)، أو استخدام حقول مخصصة لتتبع تفاصيل مشروع معين، أو أتمتة المهام المتكررة، فإن ClickUp يتيح لي تكييفه وفقًا لاحتياجاتنا بالضبط. يساعد في الحفاظ على كل شيء في مكان واحد، مما يجعل إدارة المشاريع والتواصل بين الفرق سلسًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر التكاملات والأتمتة الكثير من الوقت، مما يتيح لنا التركيز على ما يهم حقًا.

2. Make (الأفضل لإنشاء سير عمل متعدد الخطوات مع منطق متفرع)

عبر Make

تشتهر Make (المعروفة سابقًا باسم Integromat) بتحكمها الدقيق في تصميم سير العمل. على عكس الأدوات الأبسط التي ترشدك خلال عمليات الأتمتة خطوة بخطوة، توفر Make للمستخدمين محررًا قائمًا على لوحة قماشية لربط عدة عمليات بصريًا ومعالجة الأخطاء وتشغيل أجهزة التوجيه لمنطق التفرع ومعالجة البيانات بشكل متوازٍ. وهي تدعم وحدات HTTP وتحليل JSON، مما يجعلها مفيدة لإنشاء عمليات تكامل تتطلب معالجة منطقية وتفاعل API.

احصل على أفضل الميزات

قم ببناء "سيناريوهات" (أتمتة) باستخدام لوحة مرئية تربط التطبيقات وتحدد الشروط وتتحكم في منطق التفرع

جدولة سير العمل باستخدام مشغلات على مستوى الدقيقة أو تعبيرات cron أو نوافذ زمنية مخصصة لتوقيت أتمتة مرن

قم بتطبيق وظائف النص والرياضيات والتاريخ المدمجة لتحويل البيانات أو تصفيتها في أي مرحلة من مراحل سير العمل

تجاوز القيود

غالبًا ما تكون رسائل الخطأ أثناء إعداد السيناريو غامضة أو صعبة الفهم، خاصة في سير العمل المعقدة

يقول البعض أن تصحيح الأخطاء أمر محبط — فإعادة استخدام مجموعات البيانات السابقة يكاد يكون مستحيلاً دون إعادة البناء يدويًا

حدد الأسعار

مجاني إلى الأبد

الأساسي : 10.59 دولارًا شهريًا

Pro : 18.82 دولارًا شهريًا

الفرق : 34 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

📍 ملاحظة: السعر يشمل ما يصل إلى 1000 عملية شهريًا.

قم بإجراء التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (200+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Make؟

تقول مراجعة G2

يمنحك الحرية في إنشاء عمليات أتمتة مذهلة ويتكامل جيدًا مع معظم مزودي البرامج. ومن الميزات الرائعة الأخرى أنه يوجد دائمًا طريقة بديلة. إذا واجهتك مشكلة، فهناك حل بديل، سواء كان وحدة نمطية مختلفة أو واجهة برمجة تطبيقات أو تكامل أو غير ذلك.

يمنحك الحرية في إنشاء أتمتة مذهلة ويتكامل جيدًا مع معظم مزودي البرامج. ومن الميزات الرائعة الأخرى أنه يوجد دائمًا طريقة بديلة. إذا واجهتك مشكلة، فهناك حل بديل، سواء كان وحدة نمطية مختلفة أو واجهة برمجة تطبيقات أو تكامل أو غير ذلك.

💡 نصيحة احترافية: استخدم بيئة تجريبية لاختبار تكامل البيانات بين أداتك الحالية والبدائل المحتملة. قم بتشغيل سير عمل متوازي لمدة 2-3 أسابيع لاكتشاف الحالات الاستثنائية التي لا تظهر إلا مع أحجام البيانات الحقيقية.

3. Zapier (الأفضل لإنشاء أتمتة SaaS متعددة الخطوات)

عبر Zapier

Zapier هو أحد البدائل العديدة لـ n8n التي تتبادر إلى الذهن عندما يفكر الناس في أتمتة سير العمل. أحد أهم ميزاته هو نظامه البيئي الذي يضم أكثر من 6000 تطبيق متكامل، من Slack و Gmail إلى Salesforce و Airtable.

تستخدم الفرق Zapier لتشغيل الإجراءات عبر تطبيقات مختلفة دون كتابة كود. الواجهة بسيطة، والإعداد القائم على المنطق يجعلها سهلة الاستخدام حتى للمستخدمين غير التقنيين. بالنسبة للفرق التي تحاول تقليل المهام المتكررة بين الأدوات الشائعة، يعد Zapier بديلاً قويًا لـ n8n.

أفضل ميزات Zapier

أرسل استدعاءات API مخصصة باستخدام طرق GET و POST و PUT و DELETE HTTP والتحكم الكامل في الرأس/النص باستخدام الطلبات المخصصة

أدخل نصوص Python أو JavaScript لمعالجة البيانات أو استدعاء واجهات برمجة التطبيقات (API) بما يتجاوز الوظائف المدمجة

قم بتشغيل سير العمل القابل لإعادة الاستخدام باستخدام Sub-Zaps لتقليل التكرار وتبسيط بنى الأتمتة الكبيرة

قيود Zapier

قد يحدث إنشاء مهام مكررة عندما تحتوي بيانات المشغل على تنسيق غير متوقع، خاصة مع إدخالات البريد الإلكتروني المعقدة

قد يستغرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها في Zaps (عمليات الأتمتة) متعددة الخطوات وقتًا طويلاً دون أدوات تشخيص واضحة أو تصحيح أخطاء يراعي السياق

أسعار Zapier

مجاني إلى الأبد

احترافي : 19.99 دولارًا شهريًا

فريق : 69 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Zapier وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (3,000+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zapier؟

تقول مراجعة G2

لقد غير Zapier طريقة عملنا تمامًا. بفضل واجهته البديهية ومكتبة التكاملات الواسعة، أصبح من السهل أتمتة المهام المتكررة بين مئات التطبيقات، من أنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات البريد الإلكتروني إلى أدوات إدارة المشاريع وجداول البيانات.

لقد غير Zapier طريقة عملنا تمامًا. بفضل واجهته البديهية ومكتبة التكاملات الواسعة، أصبح من السهل أتمتة المهام المتكررة بين مئات التطبيقات، من أنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات البريد الإلكتروني إلى أدوات إدارة المشاريع وجداول البيانات.

4. Pipedream (الأفضل لإنشاء سير عمل بدون خادم وموجه بالأحداث مع تحكم عميق على مستوى الكود)

عبر Pipedream

يتميز Pipedream عندما تريد ربط واجهات برمجة التطبيقات معًا، أو التعامل مع تحويلات البيانات في الكود، أو إنشاء أتمتة لسير العمل قريبة من طبقة المنطق. يعمل كل سير عمل كوظيفة PaaS بدون خادم، لذلك لا داعي للقلق بشأن توفير البنية التحتية أو إدارتها.

كما يوفر بيئة غنية لتصحيح الأخطاء. يمكنك فحص كل حدث يؤدي إلى تشغيل سير العمل، وعرض المدخلات والمخرجات لكل خطوة، وفحص السجلات التفصيلية. يعد "مفتش الأحداث" هذا رائعًا لفهم تدفق البيانات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتكرار السريع للتكاملات المعقدة.

أفضل ميزات Pipedream

قم بتشغيل البرامج النصية المضمنة باستخدام Node.js أو Python أو Go أو Bash لمعالجة البيانات أو استدعاء واجهات برمجة التطبيقات أو كتابة منطق مخصص

قم بتوسيع نطاق سير العمل تلقائيًا على البنية التحتية الخالية من الخوادم دون إدارة بيئات النشر أو وقت التشغيل

قم بتخزين واسترداد المتغيرات الدائمة عبر عمليات سير العمل لحالات الاستخدام مثل العدادات أو العلامات أو حالة التخزين المؤقت

قيود Pipedream

لا توجد خيار رسمي للاستضافة الذاتية، مما يحد من استخدامه للفرق التي لديها متطلبات صارمة فيما يتعلق بمكان تخزين البيانات أو الامتثال

يفتقر إلى أداة إنشاء سير عمل مرئي على غرار BPMN، مما يجعل من الصعب تصور التدفقات المعقدة بصريًا

أسعار Pipedream

مجاني إلى الأبد

الأساسي : 45 دولارًا شهريًا

متقدم : 74 دولارًا شهريًا

Connect: 150 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Pipedream

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pipedream؟

تقول مراجعة G2

Pipedream هو برنامج مفتوح المصدر، لذا يمكنك إنشاء تكامل خاص بك أو المساهمة في المنصة. ونتيجة لذلك، فهو متعدد الاستخدامات وقابل للتكيف. يوفر Pipedream واجهة بدون كود تسهل إنشاء سير العمل دون الحاجة إلى البرمجة.

Pipedream هو برنامج مفتوح المصدر، لذا يمكنك إنشاء تكامل خاص بك أو المساهمة في المنصة. ونتيجة لذلك، فهو متعدد الاستخدامات وقابل للتكيف. يوفر Pipedream واجهة بدون كود تسهل إنشاء سير العمل دون الحاجة إلى البرمجة.

💡 نصيحة احترافية: عند تقييم منصات الأتمتة التي لا تتطلب كتابة أكواد، اختبرها أولاً مع سير العمل الأكثر تعقيدًا والأكثر فوضوية، وليس مع أبسط سير العمل. فالأمور البسيطة تعمل في كل مكان؛ أما السيناريوهات المعقدة فتكشف عن الأدوات التي تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

5. Workato (الأفضل لعمليات سير العمل الآلية على مستوى المؤسسات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Workato

Workato مصمم خصيصًا للفرق التي تدير سير عمل واسع النطاق ومتعدد الوظائف يتطلب الموثوقية والسرعة والحوكمة. وهو يدمج العمليات التجارية الأساسية عبر التطبيقات وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (API) والأنظمة المحلية. بفضل أداة الإنشاء القائمة على الوصفات، يمكن للفرق أتمتة أي شيء بدءًا من عمليات تسليم التسويق وحتى دورات الطلب إلى الدفع دون الحاجة إلى كتابة أي كود.

أحد الأشياء الجذابة في Workato هو كيفية دمجه في نقل البيانات المؤسسية وتنسيق التطبيقات. فهو يتعامل بدقة مع إمكانات معالجة البيانات المتقدمة مثل التحقق من صحة المخططات والمزامنة عبر الأنظمة الأساسية ومعالجة الأخطاء.

أفضل ميزات Workato

قم ببناء سير العمل باستخدام محرر وصفات السحب والإفلات لإنشاء تدفقات بيانات معقدة ومشروطة بين التطبيقات

ادمج الذكاء الاصطناعي عبر Agent Studio و AgentX Apps لأتمتة العمليات مثل الموافقات والتوجيه أو التحقق من صحة البيانات

استخدم الموصلات المعدة مسبقًا لأكثر من 1000 خدمة وقم بتعيين البيانات وتحويلها وتوجيهها بسهولة عبر الأنظمة

قيود Workato

يعد نشر تحديثات التكامل عبر بيئات عملاء متعددة أمرًا شاقًا في Workato Embedded، خاصة على نطاق واسع

لا يدعم أنواع بيانات القاموس بشكل أساسي، مما يحد من مرونة تجميع البيانات المتداخلة أو المنظمة

أسعار Workato

أسعار مخصصة

تقييمات Workato وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 6 (80+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Workato؟

تقول مراجعة G2

أحب الميزات المتنوعة التي يقدمها Workato في تبسيط تكامل البرامج. كما أحب واجهة المستخدم وتجربة المستخدم العامة في Workato. أحب سهولة استخدامه وسرعة وجودة دعم العملاء. أعجبني العدد الكبير من الاتصالات التي يوفرها لمختلف التطبيقات. إلى جانب كل هذا، أحب Workato لأنه أفضل منصة iPaaS.

أحب الميزات المتنوعة التي يقدمها Workato في تبسيط تكامل البرامج. كما أحب واجهة المستخدم وتجربة المستخدم العامة في Workato. أحب سهولة استخدامه وسرعة وجودة دعم العملاء. أعجبني العدد الكبير من الاتصالات التي يوفرها لمختلف التطبيقات. إلى جانب كل هذا، أحب Workato لأنه أفضل منصة iPaaS.

👀 هل تعلم؟ من المتوقع أن يصل سوق منصات التطوير بدون كود إلى 84.47 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28.9% منذ عام 2020.

📚 قراءة إضافية: أمثلة على أتمتة سير العمل وحالات الاستخدام

6. Activepieces (الأفضل لأتمتة سير العمل مفتوح المصدر والمجهز للذكاء الاصطناعي مع الاستضافة الذاتية)

عبر Activepieces

Activepieces هي أداة أتمتة مفتوحة المصدر توفر إنشاء تدفق مرئي واستضافة ذاتية وإجراءات مسبقة الصنع تساعدك على إنشاء سير العمل دون معرفة تقنية عميقة. تعمل على Node.js، وتدعم النشر السحابي والمحلي، وتتضمن قائمة متزايدة من التكاملات المدمجة مع الأدوات الشائعة مثل Gmail وSlack وOpenAI.

تحقق المنصة توازنًا جيدًا بين سهولة الاستخدام للمبتدئين وتوجهها للمطورين. على الرغم من أنها لا تزال في مرحلة النضج، إلا أنها أصبحت الخيار المفضل للفرق التي تريد واجهة سهلة الاستخدام وأتمتة سير العمل باستخدام القليل من التعليمات البرمجية مع خيار التعمق عند الحاجة.

أفضل ميزات Activepieces

تكاملات مخصصة تم إنشاؤها باستخدام Node. js/TypeScript ونشرها كحزم npm قابلة لإعادة الاستخدام

قم بتضمين Activepieces كأداة إنشاء ذات علامة بيضاء داخل منتجات SaaS للحصول على تجربة مستخدم أصلية للأتمتة

خطوات تدخل الإنسان لإيقاف التدفقات مؤقتًا أو مراجعتها أو الموافقة عليها يدويًا داخل خطوط الأتمتة

قيود Activepieces

التكاملات الأصلية محدودة مقارنة بالمنصات الأخرى، وغالبًا ما تتطلب عملًا يدويًا على واجهة برمجة التطبيقات (API) أو كودًا

قد تبدو الوثائق قليلة أو قديمة، خاصة عند تكوين بيانات اعتماد OAuth أو الرجوع إلى تطبيقات أقل استخدامًا

أسعار Activepieces

مجاني إلى الأبد (1000 مهمة شهريًا، عدد غير محدود من المستخدمين)

Ultimate : يبدأ من 1200 دولار شهريًا

تضمين: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Activepieces

G2: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Activepieces؟

تقول مراجعة G2

إنه مفتوح المصدر، لذا فإن الإمكانيات لا حصر لها. هذه الأداة سهلة الاستخدام للغاية لدرجة أنها ترشدك حرفيًا خلال كل خطوة، مما يقلل بشكل كبير من احتمالات ارتكاب الأخطاء.

إنه مفتوح المصدر، لذا فإن الإمكانيات لا حصر لها. هذه الأداة سهلة الاستخدام للغاية لدرجة أنها ترشدك حرفيًا خلال كل خطوة، مما يقلل بشكل كبير من احتمالات ارتكاب الأخطاء.

📮 ClickUp Insight: 45٪ من العاملين فكروا في استخدام الأتمتة، لكنهم لم يتخذوا هذه الخطوة بعد. قد تمنع عوامل مثل الوقت المحدود وعدم اليقين بشأن أفضل الأدوات والخيارات الهائلة الأشخاص من اتخاذ الخطوة الأولى نحو الأتمتة. ⚒️بفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي سهلي الإنشاء والأوامر المستندة إلى اللغة الطبيعية، يجعل ClickUp من السهل البدء في الأتمتة. من التعيين التلقائي للمهام إلى ملخصات المشاريع التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكنك فتح أتمتة قوية وحتى إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين في دقائق — دون الحاجة إلى التعلم. 💫 نتائج حقيقية: قامت QubicaAMF بتقليل وقت إعداد التقارير بنسبة 40٪ باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية والمخططات الآلية من ClickUp، مما حوّل ساعات من العمل اليدوي إلى رؤى في الوقت الفعلي.

7. Tray. ai (الأفضل لـ iPaaS القابل للتركيب والمعزز بالذكاء الاصطناعي لبناء أتمتة ذكية)

Tray. ai هي منصة تكامل وأتمتة مصممة للاستخدام المؤسسي. تتيح للمؤسسات تصميم سير عمل جاهز للذكاء الاصطناعي يربط الأنظمة المتباينة ويبسط العمليات عالية التأثير.

بفضل أداة الإنشاء المرئية التي تتطلب القليل من البرمجة، يمكن للفرق تنسيق عمليات أتمتة معقدة تجمع بين نقاط اتخاذ القرار البشرية والمنطق الشرطي والتعلم الآلي. وهي مثالية للفرق المؤسسية التي ترغب في التحكم المركزي في عمليات التكامل والمراقبة في الوقت الفعلي والميزات الجاهزة للحوكمة من أجل التوسع بشكل موثوق.

أفضل ميزات Tray.ai

Merlin Agent Builder لتصميم أتمتة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع القليل من الترميز أو بدونه

لوحة تحكم موحدة للمراقبة المركزية والتسجيل ومعالجة الأخطاء على نطاق واسع

تعزز بنية الأتمتة القابلة للتركيب الخدمات الصغيرة المعيارية وكتل سير العمل القابلة لإعادة الاستخدام، مما يعزز كفاءة التطوير

قيود Tray.ai

تُظهر مدخلات تعيين البيانات من القوائم المنسدلة معرّفات مشفرة بدلاً من أسماء قابلة للقراءة، دون أن يؤثر البحث وترتيب النقرات على النتائج

قد يكون تبديل المصادقة داخل الموصلات غير متسق — فقد يؤدي تحديد "تحديث الكل" إلى ترك بعض عمليات المصادقة دون تغيير، دون طريقة واضحة لتحديد ما لم يتم تبديله

أسعار Tray.ai

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Tray.ai

G2: 4. 5/5 (150+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tray. ai؟

تقول مراجعة G2

واجهة المستخدم رائعة، في رأيي! أحب أن أتمكن من متابعة مخطط يوضح كيفية تفاعل الأجزاء مع بعضها البعض، كما أن إمكانية السحب والإفلات في الواجهة أمر رائع. Tray هي واحدة من الأدوات القليلة/النادرة التي تتيح بدء التشغيل السريع وتتميز بكونها سهلة الاستخدام بشكل عام، بحيث يمكن للموظفين التقنيين المبتدئين الانضمام إلى العمل وتلبية بعض الطلبات دون الحاجة إلى تدريب مكثف.

واجهة المستخدم رائعة، في رأيي! أحب أن أتمكن من متابعة مخطط يوضح كيفية تفاعل الأجزاء مع بعضها البعض، كما أن إمكانية السحب والإفلات في الواجهة أمر رائع. Tray هي واحدة من الأدوات القليلة/النادرة التي تتيح بدء التشغيل السريع وتتميز بكونها سهلة الاستخدام بشكل عام، بحيث يمكن للموظفين التقنيين المبتدئين الانضمام إلى العمل وتلبية بعض الطلبات دون الحاجة إلى تدريب مكثف.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب خرائط العمليات لـ ClickUp و Excel و Word

8. Tines (الأفضل لفرق الأمن وعمليات تكنولوجيا المعلومات التي تبني سير عمل بشري)

عبر Tines

Tines هي منصة لتنسيق سير العمل والذكاء الاصطناعي للأمن وعمليات تكنولوجيا المعلومات وفرق المؤسسات. تساعد المؤسسات على أتمتة سير العمل المعقدة التي تتكامل مع أي واجهة برمجة تطبيقات (بدون كود أو كود قليل أو كود كامل).

تضيف واجهة الدردشة "Workbench" طبقة محادثة، مما يتيح للمستخدمين تشغيل سير العمل أو الوصول إلى البيانات عبر اللغة الطبيعية بأمان ودون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

أفضل ميزات Tines

قم بتخزين الموارد القابلة لإعادة الاستخدام بشكل مركزي (على سبيل المثال، JSON وقوائم البيانات) لاستخدامها عبر سير عمل متعدد

سجلات تدقيق مدمجة والتحكم في الوصول بناءً على الأدوار لمراقبة سير العمل بما يتوافق مع متطلبات الامتثال

مئات من "القصص" (قوالب سير العمل) المعدة مسبقًا كنقاط انطلاق لحالات الاستخدام الشائعة

قيود Tines

غالبًا ما تنشأ قيود النظام الأساسي من أدوات الجهات الخارجية التي تفتقر إلى واجهات برمجة التطبيقات (API)، مما يحد من إمكانيات Tines في الأتمتة على الرغم من مرونتها

يفتقر محرر البرامج النصية لإجراءات "تشغيل البرنامج النصي" إلى ميزات IDE الحديثة مثل الإكمال التلقائي وتمييز بناء الجملة المتقدم واكتشاف الأخطاء المضمنة، مما يجعل تصحيح الأخطاء في المنطق المعقد أكثر صعوبة

أسعار Tines

الإصدار المجتمعي: مجاني إلى الأبد

للشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tines

G2: 4. 8/5 (250+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tines؟

تقول مراجعة G2

Tines هو نظام أتمتة لا يتطلب سوى قدرات برمجة محدودة أو معدومة، اعتمادًا على مدى تعقيد المهام التي تريد أتمتتها. يوفر هذا النظام الكثير من الوقت للفريق عند أتمتة مهامنا. لقد واجهنا صعوبات في الماضي مع خيارات الأتمتة الأخرى، ولكن Tines كان رائعًا حتى الآن. منتجهم يجعل تكامل واجهات برمجة التطبيقات (API) أمرًا سهلاً، ولم نواجه حتى الآن أي شيء لا يمكننا تكامله!

Tines هو نظام أتمتة لا يتطلب سوى قدرات برمجة محدودة أو معدومة، اعتمادًا على مدى تعقيد المهام التي تريد أتمتتها. يوفر هذا النظام الكثير من الوقت للفريق عند أتمتة مهامنا. لقد واجهنا صعوبات في الماضي مع خيارات الأتمتة الأخرى، ولكن Tines كان رائعًا حتى الآن. منتجهم يجعل تكامل واجهات برمجة التطبيقات (API) أمرًا سهلاً، ولم نواجه حتى الآن أي شيء لا يمكننا تكامله!

💡 نصيحة احترافية: قبل ترحيل العمليات التجارية من n8n، قم بتصدير جميع منطق سير العمل كوثائق. تفترض العديد من الفرق أنها يمكنها إعادة البناء من الذاكرة وتفقد الفروع الشرطية الهامة ومعالجة الأخطاء.

أتمتة أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر مع ClickUp

قد يساعدك n8n على البدء، ولكن توسيع نطاق سير العمل الذكي والمعقد يتطلب أكثر من مجرد أداة إنشاء مرئية. من الفرق التي تحتاج إلى بساطة بدون كود إلى المؤسسات التي تدير عمليات أتمتة مهمة، فإن المنصة المناسبة هي التي تصنع الفارق.

إذا كنت قد سئمت من تجميع البرامج النصية الهشة وقضاء ساعات في تصحيح الأخطاء، فقد حان الوقت للتحول إلى أداة تفكر معك في المستقبل.

ClickUp يجمع كل شيء تحت سقف واحد — أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ووكلاء مخصصون، ومشغلات ذكية، ورؤى في الوقت الفعلي — مدمجة مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك. لذلك لا تعمل سير العمل لديك فحسب، بل تعمل بشكل أفضل.

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