Các công cụ AI hàng đầu cho lãnh đạo marketing để mở rộng quy mô tăng trưởng

Trong một cuộc đánh giá quý, bạn nhận thấy điều gì đó bất thường. Hiệu suất chiến dịch trông có vẻ mạnh mẽ trên bề mặt; lưu lượng truy cập tăng, sản lượng nội dung đã tăng gấp đôi và nhóm đang bận rộn. Nhưng khi biểu đồ doanh thu được trình bày, không ai có thể giải thích rõ ràng chiến dịch nào thực sự ảnh hưởng đến quy trình bán hàng, hoặc tại sao một chiến dịch ra mắt có ưu tiên cao lại không đạt hiệu quả như mong đợi.

Dữ liệu đã có sẵn, nhưng nó bị phân tán trên các bảng điều khiển, bảng tính và công cụ khác nhau.

Khi các nhóm mở rộng nội dung, kênh và thử nghiệm, thách thức đối với các nhà lãnh đạo tiếp thị trở thành sự đồng bộ và hiểu biết sâu sắc.

Đó là lý do tại sao, trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các công cụ AI dành cho lãnh đạo marketing giúp bạn kết nối hiệu suất với kết quả, phát hiện rủi ro sớm và hướng dẫn nhóm đưa ra quyết định thông minh hơn. 📊

Hầu hết các nhóm lãnh đạo không cần thêm kết quả từ AI. Họ cần câu trả lời rõ ràng cho hai câu hỏi: yếu tố nào đang thúc đẩy quy trình bán hàng và rủi ro tiềm ẩn tiếp theo là gì.

Dưới đây là một số tính năng mà các công cụ AI marketing hàng đầu cung cấp:

Không gian làm việc thống nhất và tập trung dữ liệu: Tập trung kế hoạch chiến dịch, dữ liệu hiệu suất, tài sản và cuộc hội thoại để loại bỏ các silo báo cáo và sự phân tán công cụ.

Những thông tin được hỗ trợ bởi AI: Chuyển đổi dữ liệu hiệu suất thành câu trả lời rõ ràng bằng cách sử dụng các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Phân tích dự đoán và phát hiện rủi ro: Dự đoán sớm các trì hoãn, vượt ngân sách và hiệu suất kém để bạn có thể can thiệp trước khi kết quả suy giảm.

Theo dõi mục tiêu: Đồng bộ hóa chiến lược tiếp thị với việc thực thi bằng cách sử dụng Đồng bộ hóa chiến lược tiếp thị với việc thực thi bằng cách sử dụng các ứng dụng theo dõi mục tiêu kết nối các mục tiêu tiếp thị kỹ thuật số, chỉ số KPI và công việc, giúp lãnh đạo theo dõi cách công việc hàng ngày đóng góp vào tác động doanh thu.

Báo cáo tự động và tóm tắt trạng thái: Tự động hóa các bản cập nhật Tự động hóa các bản cập nhật cho lãnh đạo marketing , báo cáo hàng tuần và tóm tắt chiến dịch để giảm thời gian dành cho việc theo dõi cập nhật.

Tùy chỉnh: Mở rộng thử nghiệm, biến thể tin nhắn và tối ưu hóa kênh mà không tăng thêm gánh nặng vận hành.

Hỗ trợ ra quyết định thời gian thực: Cho phép ra quyết định nhanh chóng và tự tin hơn với bảng điều khiển trực tiếp và các đề xuất do AI tạo ra thay vì các bảng tính rời rạc.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 10% số người tham gia khảo sát của chúng tôi thường xuyên sử dụng các công cụ tự động hóa và tích cực tìm kiếm các cơ hội mới để tự động hóa. Điều này nhấn mạnh một yếu tố quan trọng chưa được khai thác để nâng cao năng suất: phần lớn các nhóm vẫn phụ thuộc vào công việc thủ công có thể được tối ưu hóa hoặc loại bỏ. Các trợ lý AI của ClickUp giúp bạn dễ dàng tạo các quy trình làm việc tự động, ngay cả khi bạn chưa từng sử dụng tự động hóa trước đây. Với các mẫu sẵn có và lệnh dựa trên ngôn ngữ tự nhiên, việc tự động hóa các công việc trở nên dễ dàng cho mọi thành viên trong nhóm! 💫 Kết quả thực tế: QubicaAMF đã giảm thời gian báo cáo xuống 40% bằng cách sử dụng bảng điều khiển động và biểu đồ tự động hóa của ClickUp—biến hàng giờ công việc thủ công thành thông tin thời gian thực.

Dưới đây là một cái nhìn sơ lược về cách các công cụ AI cho lãnh đạo marketing này so sánh với nhau:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp ` Lập kế hoạch, triển khai và báo cáo tiếp thị toàn diệnKích thước nhóm: Từ nhóm nhỏ đến doanh nghiệp lớn Không gian Làm việc AI tích hợp, Siêu đại lý, BrainGPT, tóm tắt chiến dịch, thông tin bảng điều khiển, tự động hóa, tài liệu, Bảng trắng, biểu mẫu, kế hoạch khối lượng công việc. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. HubSpot Marketing Hub (AI) Tự động hóa tiếp thị inbound và các chiến dịch kết nối với CRMKích thước nhóm: Từ nhóm vừa đến các tổ chức lớn Đánh giá điểm tiềm năng khách hàng bằng AI, đề xuất tối ưu hóa SEO, cá nhân hóa bằng Breeze AI, đồng bộ hóa CRM, phân bổ, trò chuyện AI, tối ưu hóa biểu mẫu. Gói miễn phíGiá tùy chỉnh Salesforce Marketing Cloud + Einstein Hành trình đa kênh quy mô lớn và cá nhân hóa doanh nghiệpKích thước nhóm: Doanh nghiệp Đánh giá dự đoán, tối ưu hóa thời gian gửi, lựa chọn nội dung, công cụ xây dựng hành trình, phân bổ đa điểm chạm, tin nhắn di động. Từ $25/người dùng/tháng, các gói cao cấp được tính phí hàng năm. Adobe Marketo Engage Quản lý khách hàng tiềm năng B2B và tự động hóa vòng đời khách hàngKích thước nhóm: Doanh nghiệp vừa và lớn Đánh giá điểm tiềm năng khách hàng bằng AI, trò chuyện AI, tóm tắt webinar, quy trình tự động hóa, nuôi dưỡng khách hàng đa kênh, tích hợp CRM. Giá cả tùy chỉnh 6sense Dự đoán ý định, xác định tài khoản và dự báo đường ống bán hàngKích thước nhóm: Nhóm tiếp thị và bán hàng B2B Đánh giá ý định mua hàng, trợ lý email AI, dữ liệu Signalverse, giải quyết danh tính, quy trình làm việc tự động hóa. Gói miễn phíGiá tùy chỉnh Demandbase Tiếp thị dựa trên tài khoản và sự đồng bộ giữa tiếp thị và bán hàngKích thước nhóm: Nhóm GTM doanh nghiệp Phân tích hành trình, Tích hợp thế hệ mới, Phân đoạn AI, Tự động hóa Agentbase, Quảng cáo dựa trên địa chỉ IP Giá cả tùy chỉnh Dynamic Yield Tùy chỉnh theo thời gian thực cho các trang web có lưu lượng truy cập cao và thương mại điện tửKích thước nhóm: Bán lẻ, sàn thương mại điện tử, nhóm web doanh nghiệp Gợi ý AdaptML, thử nghiệm A/B, thí nghiệm đa biến, đánh giá dự đoán, quản lý trải nghiệm. Giá cả tùy chỉnh Braze Tương tác đa kênh và tiếp thị di độngKích thước nhóm: Nhóm phát triển, vòng đời và giữ chân khách hàng Quyết định dựa trên AI, Trình tạo hành trình Canvas, SMS, email, thông báo đẩy, WhatsApp, các tác nhân kích hoạt không cần sao chép, thuộc tính dự đoán. Giá cả tùy chỉnh Amplitude AI Kích thước nhóm: Sản phẩm, tăng trưởng, tiếp thị Phát hiện bất thường bằng AI, phân tích ngôn ngữ tự nhiên, thử nghiệm, tái hiện phiên làm việc, phân đoạn hành vi. Gói miễn phí, Kế hoạch trả phí từ $61/tháng Canva Magic Studio Tạo nội dung hình ảnh dựa trên AI cho các chiến dịchKích thước nhóm: Tiếp thị, thiết kế, mạng xã hội Magic Media, Magic Write, Magic Design, Magic Chỉnh sửa, Magic Animate, điều chỉnh kích thước đa kênh Gói miễn phí Pro từ $15/người dùng/tháng

🔍 Bạn có biết? Khái niệm 'tính lan truyền' đã tồn tại từ lâu trước khi quản lý mạng xã hội ra đời. Vào đầu thế kỷ 20, các mô hình lây lan qua truyền miệng đã được nghiên cứu song song với dịch tễ học, định hình cách các nhà tiếp thị sau này hiểu về vòng lặp giới thiệu và hiệu ứng mạng lưới.

Dưới đây là những lựa chọn của chúng tôi dành cho các nhà lãnh đạo marketing cần sự rõ ràng giữa hiệu suất và quy trình:

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các hoạt động tiếp thị từ đầu đến cuối, kế hoạch và thực thi)

Tối ưu hóa quy trình tiếp thị và phân tích dữ liệu thu thập được trong vài giây bằng cách sử dụng ClickUp Brain

Đứng đầu danh sách công việc của chúng tôi là ClickUp for Marketing Groups, mang đến khả năng lập kế hoạch, hợp tác, tài liệu hóa và thực thi trong một không gian làm việc kết nối, loại bỏ tình trạng phân tán công việc.

Với tư cách là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, bạn sẽ có AI được tích hợp trực tiếp vào tài liệu, trò chuyện, bảng trắng, tự động hóa và nhiều tính năng khác. Tóm tắt cuộc thảo luận, tạo kế hoạch và chuyển từ hình ảnh sang hành động mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh.

Hãy cùng xem qua một số tính năng hội tụ AI cốt lõi của nó:

Trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trong không gian làm việc của bạn

ClickUp Brain được tích hợp vào công việc của bạn và hiểu bối cảnh của các công việc, tài liệu, bình luận và dữ liệu dự án. Nhờ đó, thay vì các phản hồi chung chung, nó cung cấp các câu trả lời phù hợp với công việc, tóm tắt hoạt động, phát hiện các rào cản và thậm chí tạo nội dung dựa trên dữ liệu công việc thực tế của bạn.

Bạn có thể sử dụng nó cho các trường hợp sử dụng tiếp thị sau:

Tóm tắt chiến dịch tự động hóa: Hỏi ‘Tóm tắt các công việc chiến dịch quý 4 mới nhất của chúng ta, bao gồm tiến độ, các rào cản chính và các bước tiếp theo’ và nó sẽ hiển thị trạng thái từ các công việc, bình luận và tài liệu.

Thông tin phản hồi đa kênh: Dán phản hồi chiến dịch hoặc bảng tính hiệu suất, sau đó yêu cầu ‘Nêu bật xu hướng cảm xúc của người dùng hàng đầu và các giải pháp đề xuất. ’ Nó sẽ chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có thể hành động mà không cần phân tích thủ công.

Hỗ trợ nội dung tức thì: Sử dụng ClickUp Brain để soạn thảo nội dung email, chú thích mạng xã hội hoặc dàn ý bài viết blog từ các yêu cầu như: ‘Tạo 5 tiêu đề email cho chiến dịch khuyến mãi Ngày của Mẹ dựa trên tỷ lệ mở email trước đó’.

Các trợ lý tự động cho quy trình làm việc của bạn

ClickUp Super Agents là các trợ lý AI có khả năng thích ứng với những thay đổi trong không gian làm việc của bạn và thực hiện các hành động dựa trên hướng dẫn của bạn. Chúng có thể theo dõi không gian làm việc, trả lời các truy vấn, tạo công việc và tổ chức công việc với sự giám sát tối thiểu.

Tích hợp chuyên gia AI vào mọi quy trình làm việc tiếp thị quan trọng với ClickUp Super Agents

Ví dụ, bạn có thể sử dụng chúng cho:

Phân loại chiến dịch: Thiết lập một Triage Agent với lời nhắc như ‘Mỗi khi tin nhắn đề cập đến ‘launch’ hoặc ‘deadline’, tạo công việc và gắn thẻ người phụ trách chiến dịch’

Trợ lý Trả lời cho Câu hỏi Thường Gặp: Triển khai Trợ lý Trả lời trong trò chuyện để xử lý các câu hỏi thường gặp như ‘Hướng dẫn giọng điệu thương hiệu của chúng ta là gì?’

Báo cáo hiệu suất: Tạo một Agent tùy chỉnh để tổng hợp các chỉ số hàng tuần và đăng các bản tóm tắt, ví dụ: ‘Tạo báo cáo hiệu suất hàng tuần trên các kênh email, mạng xã hội và quảng cáo trả phí. ’ Các Agent tùy chỉnh hoạt động 24/7 để nhóm của bạn luôn cập nhật thông tin mới nhất.

Các công cụ này sẽ thích ứng theo thời gian và ngày càng phù hợp với cách làm việc của nhóm của bạn.

Tìm hiểu thêm tại đây:

Một nền tảng AI thống nhất cho mọi công việc của bạn

Mang sức mạnh của ClickUp Brain và ClickUp Agents ra khỏi ClickUp vào một ứng dụng máy tính AI chuyên dụng, tích hợp tìm kiếm, mô hình AI và ngữ cảnh từ tất cả các ứng dụng kết nối của bạn thông qua ClickUp BrainGPT. Điều này chấm dứt tình trạng phân tán AI và hiển thị ngữ cảnh công việc ở bất kỳ đâu bạn cần.

Sử dụng trung tâm AI tập trung và thay thế các công cụ riêng lẻ bằng ClickUp BrainGPT để có được trí tuệ bối cảnh

Bạn sẽ nhận được:

Tìm kiếm thống nhất trên các công cụ: Tránh việc chuyển đổi giữa Figma, Google Drive và ClickUp

Soạn thảo bằng giọng nói: Sử dụng Sử dụng ClickUp Talk-to-Text để ghi chú cuộc họp hoặc ý tưởng chiến dịch bằng giọng nói. BrainGPT sẽ chuyển đổi suy nghĩ thành công việc có thể thực hiện mà không cần gõ phím.

Thông tin xuyên ứng dụng: Hỏi ‘Tóm tắt xu hướng cạnh tranh từ các trang web và nguồn liên kết gần đây’, và BrainGPT sẽ cung cấp cho bạn nghiên cứu thị trường kèm theo các trích dẫn liên kết trở lại tài liệu Hỏi ‘Tóm tắt xu hướng cạnh tranh từ các trang web và nguồn liên kết gần đây’, và BrainGPT sẽ cung cấp cho bạn nghiên cứu thị trường kèm theo các trích dẫn liên kết trở lại tài liệu chiến lược tiếp thị tăng trưởng của bạn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Các tính năng nâng cao của nó cần thời gian để làm quen.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng:

…Các công việc AI bên trong rất hữu ích, giúp tóm tắt, phân công lại, tìm kiếm công việc và tiết kiệm thời gian cho các công việc nhỏ. Tự động hóa cũng rất mạnh mẽ, có thể giúp giảm bớt nhiều công việc lặp đi lặp lại như phân công ưu tiên, v.v., và bạn có thể thay thế chúng bằng các trợ lý AI, vốn là phiên bản "tăng cường" của tự động hóa (lol). Tôi thích có cả chế độ xem danh sách công việc và Bảng (khác với Asana chỉ có danh sách công việc và Trello chỉ có Bảng). Các kênh trò chuyện có cảm giác giống Slack, điều này thật tuyệt vời vì tôi không cần phải trả tiền cho phần mềm khác + khả năng tạo tài liệu trong một công việc thật hữu ích, không cần phải chuyển sang Drive, tạo tài liệu Google Doc và sau đó liên kết nó vào công việc. Giúp bạn giữ được sự tỉnh táo…

…Các công việc AI bên trong rất hữu ích, giúp tóm tắt, phân công lại, tìm kiếm công việc và tiết kiệm thời gian cho các công việc nhỏ. Tự động hóa cũng rất mạnh mẽ, có thể giúp giảm bớt nhiều công việc lặp đi lặp lại như phân công ưu tiên, v.v., và bạn có thể thay thế chúng bằng các trợ lý AI, vốn là phiên bản nâng cấp của tự động hóa (lol). Tôi thích có cả chế độ xem danh sách công việc và Bảng (khác với Asana chỉ có danh sách công việc và Trello chỉ có Bảng).

Các kênh trò chuyện có cảm giác giống Slack, điều này thật tuyệt vời vì tôi không cần phải trả tiền cho phần mềm khác + khả năng tạo tài liệu trực tiếp trong công việc rất hữu ích, không cần phải chuyển sang Drive, tạo tài liệu Tài liệu Google và sau đó liên kết nó vào công việc. Giúp bạn giữ được sự tỉnh táo…

🚀 Lợi thế của ClickUp: Biến dữ liệu tiếp thị phân tán thành quyết định bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp. Bạn sẽ nhận được các thẻ AI cung cấp chế độ xem thời gian thực, sẵn sàng cho cấp lãnh đạo về hiệu suất chiến dịch, tốc độ nội dung và sức chứa của nhóm. Thay vì phải cập nhật thủ công từ các công việc, tài liệu và bình luận, AI Cards tự động tóm tắt tiến độ, cảnh báo rủi ro và cung cấp thông tin chi tiết trên toàn bộ Không gian Làm việc của bạn. Thêm thẻ AI vào bảng điều khiển ClickUp của bạn để nhận thông tin chi tiết ngay lập tức về chiến lược tiếp thị của bạn Ví dụ, một nhà tiếp thị tăng trưởng có thể thêm thẻ AI với lệnh nhắc, ‘Tóm tắt trạng thái của tất cả các chiến dịch tạo nhu cầu quý 3 và chỉ ra các rào cản’ để ngay lập tức xem những gì đang tiến triển, bị trì hoãn và lý do tại sao. Các nhà lãnh đạo nội dung có thể hỏi ‘Những bài đăng blog nào đang bị kẹt trong quá trình duyệt và trong bao lâu?’ trong khi các nhà tiếp thị hiệu suất có thể theo dõi tốc độ chi tiêu, sự sẵn sàng ra mắt hoặc các phụ thuộc tài sản.

2. HubSpot Marketing Hub (AI) (Phù hợp nhất cho tự động hóa tiếp thị inbound và tích hợp CRM)

HubSpot Marketing Hub sử dụng AI để hỗ trợ các công việc tiếp thị hàng ngày như thu thập khách hàng tiềm năng, cá nhân hóa và theo dõi hiệu suất. Các tính năng AI được tích hợp trực tiếp vào nền tảng, cho phép các nhóm sử dụng dữ liệu CRM để hướng dẫn các chiến dịch. Thiết lập này giúp các nhà tiếp thị quản lý email, trang đích và trang web hiệu quả hơn, đặc biệt khi khối lượng chiến dịch tăng lên.

Đối với các nhóm tiếp thị đang hoạt động trong HubSpot, AI dường như là một phần mở rộng tự nhiên của các quy trình làm việc hiện có. Các công cụ Breeze AI của nền tảng này giúp tự động hóa các công việc tiếp thị thông thường. Chúng hướng dẫn khách truy cập website đến nội dung phù hợp, điều chỉnh biểu mẫu dựa trên hành vi của khách truy cập và hỗ trợ kế hoạch nội dung với các đề xuất cải thiện SEO.

Các tính năng nổi bật của HubSpot Marketing Hub (AI)

Hiểu rõ các kênh và thông điệp nào đang góp phần vào chuyển đổi bằng cách sử dụng phân bổ đa chạm và thông tin về hành trình khách hàng.

Điều chỉnh nội dung trang web, email, mô tả sản phẩm và lời kêu gọi hành động (CTA) dựa trên các tín hiệu tương tác.

Ưu tiên các khách hàng tiềm năng phù hợp nhất bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá khách hàng tiềm năng dựa trên AI, phân loại khách hàng tiềm năng dựa trên hành vi.

Hội thoại với Trợ lý Tiếp thị AI (trước đây là chatbot), giúp xác định khách truy cập có ý định cao trong thời gian thực, hướng dẫn họ đến các tài nguyên và đồng bộ dữ liệu trực tiếp với hệ thống CRM của bạn.

Giới hạn của HubSpot Marketing Hub (AI)

Bạn không thể theo dõi doanh số bán hàng hoặc các giao dịch đã đóng dựa trên các chiến dịch tiếp thị qua email, điều này là một sự đánh đổi lớn.

Người dùng phàn nàn về các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn (cho các mẫu kế hoạch phát triển email) và các vấn đề về hiệu suất trong quá trình quản lý chiến dịch.

Giá của HubSpot Marketing Hub (AI)

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về HubSpot Marketing Hub (AI)

G2: 4.5/5 (14.200+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (6.100+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về HubSpot Marketing Hub (AI)?

Theo một người dùng Capterra:

Giao diện người dùng rất trực quan, nên ngay cả các thành viên mới trong nhóm cũng có thể làm quen nhanh chóng. Tôi thấy việc tích hợp mượt mà giữa CRM và các chức năng tiếp thị đặc biệt hữu ích, vì nó giúp dữ liệu nhất quán và tự động hóa quy trình. Tiết kiệm rất nhiều thời gian vì tôi không còn phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau. Tôi rất thích công cụ email, rất dễ sử dụng và trực quan. Bạn có thể tạo và gửi bản tin tuyệt vời một cách nhanh chóng bằng cách kéo và thả… Trong một số đối tượng/kỳ/phiên bản, các biểu mẫu liên hệ và mẫu/module email có giới hạn về số lượng menu thả xuống và các phần đồng ý khác nhau.

Giao diện người dùng rất trực quan, nên ngay cả các thành viên mới trong nhóm cũng có thể làm quen nhanh chóng. Tôi thấy việc tích hợp mượt mà giữa CRM và các chức năng tiếp thị đặc biệt hữu ích, vì nó giúp dữ liệu nhất quán và tự động hóa quy trình. Tiết kiệm rất nhiều thời gian vì tôi không còn phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau. Tôi rất thích công cụ email, rất dễ sử dụng và trực quan. Bạn có thể tạo và gửi bản tin tuyệt vời một cách nhanh chóng bằng cách kéo và thả… Trong một số trường hợp, các biểu mẫu liên hệ và mẫu/module email có giới hạn về số lượng menu thả xuống và các phần đồng ý khác nhau.

🧠 Thú vị: Vào thế kỷ 15 và 16, các nhà in và thương nhân Venice đã sử dụng một số biểu mẫu phân đoạn đối tượng đầu tiên. Các nhà in đã tùy chỉnh nội dung của các tờ báo, sử dụng nhãn theo thể loại trên trang tiêu đề và tạo ra các thông điệp để thu hút các nhóm độc giả cụ thể.

📖 Xem thêm: Cách nhóm tiếp thị của ClickUp sử dụng ClickUp

3. Salesforce Marketing Cloud + Einstein (Phù hợp nhất cho các hành trình đa kênh phức tạp, quy mô lớn và cá nhân hóa)

Salesforce Marketing Cloud sử dụng Einstein AI để hỗ trợ tiếp thị dựa trên dữ liệu trên các kênh email, di động và web. Công cụ tiếp thị AI này hoạt động trên nền tảng Salesforce Data Cloud, cho phép các nhóm phân tích hành vi khách hàng, dự đoán mức độ tương tác và điều chỉnh chiến dịch theo thời gian thực.

Nền tảng này là lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp quản lý lượng lớn tương tác khách hàng và các hành trình phức tạp. Einstein giúp tự động hóa các quyết định như thời điểm gửi tin nhắn, cách đánh giá mức độ tương tác và đối tượng ưu tiên, giúp công việc của nhà quản lý marketing trở nên dễ dàng hơn.

Nó cũng hỗ trợ nội dung do AI tạo ra như tiêu đề email, bản nháp email và phân đoạn đối tượng. Về mặt phân tích, các đội ngũ marketing có thể hiển thị hiệu suất của các chiến dịch đa kênh và hành trình khách hàng, cùng với các đề xuất về nơi cần tối ưu hóa.

Các tính năng nổi bật của Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Dự đoán tỷ lệ mở, nhấp chuột và hủy đăng ký với Einstein Engagement Scoring để tinh chỉnh phân khúc đối tượng nhằm đạt hiệu quả đầu tư (ROI) tốt hơn.

Tối đa hóa tỷ lệ mở email bằng cách sử dụng Einstein Send Time Optimization , công cụ phân tích hành vi người nhận để lên lịch gửi email và thông báo vào thời điểm có mức độ tương tác cao nhất.

Gửi các thông điệp được cá nhân hóa thông qua Einstein Content Selection , công cụ này lựa chọn các khối nội dung phù hợp nhất dựa trên dữ liệu lịch sử.

Ngăn ngừa mệt mỏi bằng cách sử dụng Einstein Engagement Frequency, công cụ đề xuất tần suất liên hệ tối ưu để duy trì sự quan tâm.

Giới hạn của Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Để tận dụng tối đa nền tảng (như sử dụng các truy vấn SQL), bạn cần có kiến thức kỹ thuật phù hợp, chẳng hạn như hiểu biết về AMPScript.

Giao diện mất bối cảnh và người dùng gặp phải tình trạng cấu trúc thư mục bị sập khi trang được tải lại.

Giá cả của Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Salesforce Starter: $25/tháng cho mỗi người dùng

Marketing Cloud Growth: $1,500/tháng cho toàn bộ tổ chức (thanh toán hàng năm)

Marketing Cloud Advanced: $3.250/tháng cho toàn bộ tổ chức (thanh toán hàng năm)

Salesforce Personalization: $8,000/tháng cho toàn bộ tổ chức (thanh toán hàng năm)

Marketing Intelligence: $10,000/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Quản lý Chương trình Khách hàng Thân thiết: $20,000/tháng cho toàn bộ tổ chức (thanh toán hàng năm)

Tài khoản Engagement+: $1,250/tháng cho toàn bộ tổ chức (thanh toán hàng năm)

Engagement+: $2,000/tháng cho toàn bộ tổ chức (thanh toán hàng năm)

Intelligence+: $11.000/tháng cho toàn bộ tổ chức (thanh toán hàng năm)

Personalization+: $15,000/tháng cho toàn bộ tổ chức (thanh toán hàng năm)

Salesforce Marketing Cloud + Đánh giá và nhận xét của Einstein

G2: 4/5 (hơn 4.400 đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Salesforce Marketing Cloud + Einstein?

Theo đánh giá của G2:

Salesforce Marketing Cloud Engagement nổi bật với công cụ Journey Builder mạnh mẽ và linh hoạt, cung cấp nhiều tính năng tiên tiến hơn so với các nền tảng như Pardot (MCAE), HubSpot và Marketo. Công cụ này cho phép các nhà tiếp thị vẽ sơ đồ và tự động hóa các hành trình khách hàng phức tạp, đa kênh, tích hợp quyết định thời gian thực và trải nghiệm cá nhân hóa. Một điểm mạnh quan trọng là hỗ trợ tích hợp sẵn cho các kênh tin nhắn di động như WhatsApp, SMS qua MobileConnect và thông báo đẩy — những tính năng thường chỉ có sẵn dưới dạng tiện ích bổ sung hoặc bị giới hạn trên các nền tảng khác… Khi kết hợp với khả năng mở rộng quy mô doanh nghiệp, các tính năng quản lý dữ liệu nâng cao và cá nhân hóa dựa trên AI thông qua Einstein, SFMC nổi bật như một nền tảng tự động hóa tiếp thị toàn diện và tiên tiến.

Salesforce Marketing Cloud Engagement nổi bật với công cụ Journey Builder mạnh mẽ và linh hoạt, cung cấp nhiều tính năng tiên tiến hơn so với các nền tảng như Pardot (MCAE), HubSpot và Marketo. Công cụ này cho phép các nhà tiếp thị vẽ sơ đồ và tự động hóa các hành trình khách hàng phức tạp, đa kênh, tích hợp quyết định thời gian thực và trải nghiệm cá nhân hóa. Một điểm mạnh quan trọng là hỗ trợ tích hợp sẵn cho các kênh tin nhắn di động như WhatsApp, SMS qua MobileConnect và thông báo đẩy — những tính năng thường chỉ có sẵn dưới dạng tiện ích bổ sung hoặc bị giới hạn trên các nền tảng khác… Khi kết hợp với khả năng mở rộng quy mô doanh nghiệp, các tính năng quản lý dữ liệu nâng cao và cá nhân hóa dựa trên AI thông qua Einstein, SFMC nổi bật như một nền tảng tự động hóa tiếp thị toàn diện và tiên tiến.

🧠 Thú vị: Tâm lý học màu sắc có nguồn gốc sâu xa từ các nền văn minh cổ đại. Ở Ai Cập, các sắc tố như vàng, xanh dương và xanh lá cây mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ—biểu thị sự thần thánh, tái sinh, sự sinh sôi nảy nở và quyền lực. Tâm lý học màu sắc thương hiệu hiện đại chỉ là sự tiếp nối của những truyền thống lâu đời này, sử dụng màu sắc để ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi.

4. Adobe Marketo Engage (Tốt nhất cho quản lý khách hàng tiềm năng B2B và tự động hóa tiếp thị)

qua Adobe Marketo Engage

Adobe Marketo Engage thường được các nhóm B2B sử dụng để quản lý các hành trình mua hàng dài và phức tạp trên nhiều kênh khác nhau. Các tính năng AI của nó được thiết kế để hỗ trợ cá nhân hóa quy mô lớn, dù là qua email, trang web, quảng cáo hay thiết bị di động.

Trong hoạt động hàng ngày, AI của Marketo cho quản lý thực thi hỗ trợ các tác vụ như soạn thảo email phù hợp với thương hiệu, điều chỉnh tiêu đề email và cá nhân hóa nội dung dựa trên hành vi người dùng. Tự động hóa xử lý đánh giá điểm khách hàng tiềm năng, các bước trong hành trình khách hàng và quyết định thời gian, trong khi phân tích tiếp thị hiển thị cái nhìn tổng quan về tác động của quy trình bán hàng và hiệu suất chiến dịch.

Các tính năng nổi bật của Adobe Marketo Engage

Triển khai Adobe Dynamic Chat với GenAI để tạo các kịch bản dựa trên lệnh, phản hồi dựa trên kiến thức và định tuyến thời gian thực nhằm chuyển đổi khách truy cập.

Tạo ra các chương, tóm tắt và những điểm chính từ các buổi Webinar tương tác đã ghi lại thông qua GenAI, giúp tăng cường việc tái sử dụng nội dung và tính khả dụng.

Triển khai AI Marketing Agent để đánh giá điểm tiềm năng khách hàng liên tục, phân loại theo giai đoạn vòng đời và tạo tóm tắt sẵn sàng cho bán hàng dựa trên dữ liệu tương tác.

Giới hạn của Adobe Marketo Engage

Các công việc đơn giản như làm sạch dữ liệu thường yêu cầu hỗ trợ từ quản trị viên hoặc bị ẩn sau nhiều bước phức tạp.

Thiếu các công cụ phân tích nâng cao tích hợp sẵn, kết quả là phải thực hiện các công việc thủ công để có được những phân tích sâu hơn.

Giá cả của Adobe Marketo Engage

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Adobe Marketo Engage

G2: 4. 1/5 (3.000+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (700+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Adobe Marketo Engage?

Trích từ đánh giá trên G2:

Đây là một bước đột phá với tích hợp mượt mà với các sản phẩm Adobe như Target để tối ưu hóa việc nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng, tập trung vào những đối tượng có khả năng trở thành khách hàng tiềm năng của chúng ta. Tôi rất thích tính năng tích hợp CRM để theo dõi quá trình bán hàng. Tính linh hoạt trong việc tạo chiến dịch và sử dụng đa kênh để phân phối, tiếp cận đối tượng rộng hơn. Tốt nhất khi nói đến việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và phân đoạn… Tùy chỉnh không dành cho những người yếu tim, đòi hỏi thời gian và sự quan tâm.

Đây là một bước đột phá với tích hợp mượt mà với các sản phẩm Adobe như Target để tối ưu hóa việc nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng, tập trung vào những đối tượng có khả năng trở thành khách hàng tiềm năng của chúng ta. Tôi rất thích tính năng tích hợp CRM để theo dõi quá trình bán hàng. Tính linh hoạt trong việc tạo chiến dịch và sử dụng đa kênh để phân phối, tiếp cận đối tượng rộng hơn. Tốt nhất khi nói đến việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và phân đoạn… Tùy chỉnh không dành cho những người yếu tim, đòi hỏi thời gian và sự quan tâm.

🔍 Bạn có biết? Lý thuyết tải nhận thức cho thấy khi các nhà tiếp thị phải đối mặt với quá nhiều quyết định đồng thời—nội dung, sáng tạo, kênh, ngân sách—họ mặc định chọn những lựa chọn "an toàn". Điều này giải thích tại sao cấu trúc, bản tóm tắt, khung làm việc và tự động hóa thực sự giúp tăng cường sự sáng tạo.

5. 6sense (Tốt nhất cho việc xác định tài khoản B2B và dữ liệu dự đoán ý định)

qua 6sense

6sense được thiết kế để giúp các nhóm doanh thu B2B hiểu ý định của người mua sớm hơn trong phễu bán hàng. Trung tâm của điều này là 6AI, một công cụ phân tích dữ liệu ý định, thông tin doanh nghiệp, thông tin công nghệ và tín hiệu hành vi trên toàn bộ 6sense Signalverse để dự đoán giai đoạn mua hàng trước khi khách hàng tiềm năng tự xác định mình.

Thông tin này được tích hợp trực tiếp vào việc ưu tiên tài khoản, giúp các nhóm marketing và bán hàng hiện đại tập trung vào các tài khoản có ý định mua hàng thực sự.

Các công cụ lãnh đạo như Dự đoán mô hình và Phân đoạn giai đoạn mua hàng giúp đánh giá tài khoản và lập bản đồ các ủy ban mua hàng. Ngoài ra, Đồ thị nhận dạng kết nối hoạt động truy cập website ẩn danh với các tài khoản đã biết trong các hệ thống CRM như Salesforce.

Các tính năng nổi bật của 6sense

Tự động hóa các hoạt động tiếp cận qua quảng cáo, email và trải nghiệm web bằng các trợ lý email được hỗ trợ bởi AI, quy trình làm việc thông minh và điều phối đa kênh.

Phát hiện các tài khoản tiềm năng trên thị trường, rủi ro trong quy trình bán hàng và thời điểm tương tác thông qua các bảng điều khiển báo cáo của nó.

Phát hành các trợ lý email được hỗ trợ bởi AI thông qua Conversational Email, tạo ra các phản hồi có ngữ cảnh và xử lý nhiều chủ đề giao dịch cùng lúc để tăng tốc độ dòng chảy của quy trình bán hàng.

Giới hạn của 6sense

Người dùng phàn nàn về giao diện không trực quan và tần suất lỗi cao.

Việc cài đặt tích hợp, đặc biệt là Salesforce, tốn nhiều thời gian.

Giá cả của 6sense

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về 6sense

G2: 4.3/5 (hơn 1.200 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về 6sense?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng:

*Web deanonymization và công cụ xây dựng đối tượng thực sự là một bước đột phá. Các quy trình làm việc tích hợp sẵn và công cụ điều phối cho phép bạn biến dữ liệu đó thành hành động dễ dàng. Điều tuyệt vời là bạn có thể điều chỉnh để không chỉ tập trung vào các hành động đơn giản mà còn tạo ra một luồng thay đổi động phức tạp. Nó phù hợp với nhiều trình độ kỹ năng khác nhau. Thực tế, sau khi bạn đã xây dựng hệ thống để thực hiện việc cần làm, bạn có thể tin tưởng rằng 6sense sẽ lo phần còn lại. Trong quá trình sử dụng 6sense, hỗ trợ khách hàng từ cả hệ thống vé và CSM của chúng tôi đã vô cùng quý giá. Họ phản hồi nhanh chóng, hướng dẫn chúng tôi về các tính năng mới và cung cấp thông tin chi tiết.

*Web deanonymization và công cụ xây dựng đối tượng thực sự là một bước đột phá. Các quy trình làm việc tích hợp sẵn và công cụ điều phối cho phép bạn biến dữ liệu đó thành hành động dễ dàng. Điều tuyệt vời là bạn có thể điều chỉnh để không chỉ tập trung vào các hành động đơn giản mà còn tạo ra một luồng thay đổi động phức tạp. Nó phù hợp với nhiều trình độ kỹ năng khác nhau. Thực tế, sau khi bạn đã xây dựng hệ thống để thực hiện việc cần làm, bạn có thể tin tưởng rằng 6sense sẽ lo phần còn lại. Trong quá trình sử dụng 6sense, hỗ trợ khách hàng từ cả hệ thống vé và CSM của chúng tôi đã vô cùng quý giá. Họ phản hồi nhanh chóng, hướng dẫn chúng tôi về các tính năng mới và cung cấp thông tin chi tiết.

⚡ Kho mẫu: Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Chiến lược ClickUp là một thư mục sẵn sàng sử dụng giúp bạn chuyển từ tư duy chiến lược tổng thể sang thực thi hoạt động. Tải miễn phí mẫu Xác định và đánh giá các cơ hội trên thị trường để tạo ra một kế hoạch hành động bằng cách sử dụng Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị Chiến Lược ClickUp. Mẫu chiến dịch tiếp thị cung cấp cho bạn: Đã lên kế hoạch , Đang mở , Đã hủy , Đang thực hiện và Hoàn thành , giúp bạn theo dõi mọi khía cạnh của chiến lược. Các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp , nhưvà, giúp bạn theo dõi mọi khía cạnh của chiến lược.

Sử dụng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp như Kênh , Loại OKR và Quý để ghi lại bối cảnh chiến lược cho từng công việc. Điều này giúp bạn dễ dàng phân tích và phân loại kế hoạch theo kênh (ví dụ: email, mạng xã hội, quảng cáo trả phí), lĩnh vực tập trung hoặc dòng thời gian trong kế hoạch.

Chào mừng (để hướng dẫn mọi người tham gia kế hoạch) và trang OKRs (để theo dõi tiến độ của các kết quả quan trọng). ClickUp Views , bao gồm trang(để hướng dẫn mọi người tham gia kế hoạch) và trang(để theo dõi tiến độ của các kết quả quan trọng).

6. Demandbase (Phù hợp nhất cho tiếp thị dựa trên tài khoản toàn diện và sự đồng bộ giữa tiếp thị và bán hàng)

qua Demandbase

Demandbase là công cụ quản lý chiến dịch được thiết kế dành cho các nhóm tiếp thị dựa trên tài khoản (account-based go-to-market), giúp xác định rõ ràng các tài khoản nào đáng để tương tác. Hệ thống AI của Demandbase phân tích dữ liệu ý định thời gian thực và hoạt động của tài khoản để xác định mức độ sẵn sàng mua hàng, đồng bộ hóa hoạt động bán hàng và tiếp thị, đồng thời hướng dẫn các hoạt động tiếp cận.

JourneyIQ điều chỉnh quảng cáo và tương tác khi các tài khoản di chuyển qua các giai đoạn mua hàng. Ngoài ra, Demandbase GPT cho phép nhóm đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên để tạo ra các phân khúc hoặc đề xuất chiến dịch. Về mặt thực thi, Buying Group Thiết lập Agents và Filter Agents tự động hóa việc lập bản đồ nhân vật và ưu tiên tài khoản.

Các tính năng nổi bật của Demandbase

Kích hoạt các hành động trên quảng cáo, trải nghiệm website và quy trình làm việc CRM bằng cách sử dụng Next Gen Orchestration .

Theo dõi tiến độ hành trình, tốc độ ống dẫn và tác động doanh thu bằng cách sử dụng Pipeline Influence và các bảng điều khiển được hỗ trợ bởi AI.

Phát hành quảng cáo dựa trên địa chỉ IP mà không cần cookie đến các nhà ra quyết định thông qua Demandbase One , tối ưu hóa sự thiên vị và nội dung sáng tạo bằng AI.

Thực hiện quy trình làm việc từ đầu đến cuối bằng cách sử dụng các tác nhân AI kết nối của Agentbase, từ việc xác định khách hàng tiềm năng đến các chiến dịch đa kênh và cảnh báo bán hàng.

Giới hạn của Demandbase

Hệ thống ghép nối khách hàng tiềm năng với tài khoản không trực quan, điều này khiến việc đảm bảo chất lượng dữ liệu cao trở nên khó khăn.

Có những vấn đề đồng bộ hóa thường xuyên gây trì hoãn trong việc cập nhật dữ liệu khách hàng, ảnh hưởng đến việc ra quyết định thời gian thực.

Giá cả của Demandbase

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Demandbase

G2: 4.4/5 (hơn 1.900 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Demandbase?

Một người dùng G2 cho biết:

Giao diện của Demandbase One rất trực quan. Nó không yêu cầu đào tạo chuyên sâu để bắt đầu, giúp nó dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng, ngay cả đối với những người không có nhiều thời gian để học cách sử dụng nền tảng. Tôi cũng đánh giá cao khả năng của nó trong lĩnh vực quảng cáo, đặc biệt là trong việc mục tiêu hóa các tài khoản cụ thể trong quảng cáo hiển thị, điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có công cụ này… Quy trình thiết lập ban đầu cho Demandbase One khá phức tạp và yêu cầu một nhóm chuyên trách để quản lý tất cả các tích hợp kỹ thuật cần thiết. Sự phức tạp này có thể gây khó khăn cho những người không có chuyên môn kỹ thuật. Ngoài ra, quá trình tích hợp có thể gặp vấn đề nếu nhóm nội bộ xử lý không tốt, như trường hợp của tôi.

Giao diện của Demandbase One rất trực quan. Nó không yêu cầu đào tạo chuyên sâu để bắt đầu, giúp nó dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng, ngay cả đối với những người không có nhiều thời gian để học cách sử dụng nền tảng. Tôi cũng đánh giá cao khả năng của nó trong lĩnh vực quảng cáo, đặc biệt là trong việc mục tiêu hóa các tài khoản cụ thể trong quảng cáo hiển thị, điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có công cụ này… Quy trình thiết lập ban đầu cho Demandbase One khá phức tạp và yêu cầu một nhóm chuyên trách để quản lý tất cả các tích hợp kỹ thuật cần thiết. Sự phức tạp này có thể gây khó khăn cho những người không có chuyên môn kỹ thuật. Ngoài ra, quá trình tích hợp có thể gặp vấn đề nếu nhóm nội bộ xử lý không tốt, như trường hợp của tôi.

🔍 Bạn có biết? Thuật ngữ ‘brand’ có nguồn gốc từ từ brandr trong tiếng Na Uy cổ, có nghĩa là ‘đốt cháy’, vì chủ nuôi gia súc thực sự đốt các biểu tượng lên gia súc để nhận diện chúng.

7. Dynamic Yield (Tốt nhất cho cá nhân hóa và tối ưu hóa trang web theo thời gian thực dựa trên AI)

qua Dynamic Yield

Dynamic Yield, nay là một phần của Mastercard, tập trung vào cá nhân hóa theo thời gian thực trên các điểm tiếp xúc quảng cáo kỹ thuật số. Hệ thống Experience OS của họ sử dụng AI tích hợp, bao gồm AdaptML, để quyết định nội dung, sản phẩm hoặc ưu đãi nào sẽ hiển thị cho từng người dùng dựa trên hành vi và bối cảnh của họ.

Nền tảng này thường được các nhóm sử dụng để đảm bảo tính cá nhân hóa nhất quán trên các kênh web, di động, ứng dụng, email và quảng cáo, đặc biệt trong các môi trường có lưu lượng truy cập cao hoặc tập trung vào thương mại.

Bên trong, AdaptML dựa trên các mô hình dự đoán và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) tự học. Đây là cách nó cung cấp các tính năng như đề xuất sản phẩm, trải nghiệm giỏ hàng bị bỏ quên và hành trình "tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại". Hệ thống đề xuất kết hợp học sâu và học tăng cường để xử lý các danh mục sản phẩm lớn và điều chỉnh trải nghiệm theo thời gian thực.

Các tính năng nổi bật của Dynamic Yield

Dự đoán và đề xuất các mục tiếp theo phù hợp nhất với các mô hình tự học NextML , tập trung lại người dùng vào các mục liên quan thông qua phân tích hành vi và logic "tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại".

Thực hiện thử nghiệm A/B và thí nghiệm đa biến với tính năng tối ưu hóa tự động, tận dụng AI để lựa chọn các biến thể chiến thắng dựa trên dữ liệu hiệu suất thời gian thực.

Xây dựng hồ sơ người dùng linh hoạt như một chiến lược lãnh đạo bằng cách sử dụng các thuật toán đánh giá tiềm năng khách hàng dự đoán, kết hợp dữ liệu doanh nghiệp, công nghệ và tương tác thời gian thực để mục tiêu 1:1 trên quy mô doanh nghiệp.

Giới hạn của Dynamic Yield

Bạn cần có kiến thức kỹ thuật để tùy chỉnh và kiểm soát quy trình làm việc của mình.

Kết nối với các công cụ của bên thứ ba tốn nhiều thời gian vì bạn phải tích hợp từng trang một.

Giá cả linh hoạt của Dynamic Yield

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Dynamic Yield

G2: 4.5/5 (hơn 150 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Dynamic Yield?

Trích dẫn từ một người dùng:

Dynamic Yield là nền tảng cá nhân hóa hàng đầu, đã giúp chúng tôi mở rộng đáng kể các nỗ lực cá nhân hóa trên nhiều thương hiệu. Các công cụ phân đoạn và mục tiêu mạnh mẽ của nó cho phép chúng tôi triển khai các chiến dịch có tác động, dựa trên dữ liệu trên web, di động và email, tạo ra trải nghiệm omnichannel liền mạch. Tôi thích và khuyến nghị mạnh mẽ Dynamic Yield. Không có gì để phàn nàn, nhưng có một số giới hạn nhỏ có thể khắc phục: Khả năng phân tích tích hợp hạn chế (khi cần chi tiết toàn diện) – Chúng tôi đang làm việc để đẩy dữ liệu thô vào các công cụ phân tích nội bộ để có chế độ xem này.

Dynamic Yield là nền tảng cá nhân hóa hàng đầu, đã giúp chúng tôi mở rộng đáng kể các nỗ lực cá nhân hóa trên nhiều thương hiệu. Các công cụ phân đoạn và mục tiêu mạnh mẽ của nó cho phép chúng tôi triển khai các chiến dịch có tác động, dựa trên dữ liệu trên web, di động và email, tạo ra trải nghiệm omnichannel liền mạch. Tôi thích và khuyến nghị mạnh mẽ Dynamic Yield. Không có gì để phàn nàn, nhưng có một số giới hạn nhỏ có thể khắc phục: Khả năng phân tích tích hợp hạn chế (khi cần chi tiết toàn diện) – Chúng tôi đang làm việc để đẩy dữ liệu thô vào các công cụ phân tích nội bộ để có chế độ xem này.

🧠 Thú vị: Vào thế kỷ 19, tờ báo Pháp La Presse đã giới thiệu mô hình kiếm tiền từ nội dung quy mô lớn đầu tiên bằng cách giảm giá đăng ký và sử dụng quảng cáo để tài trợ cho hoạt động. Đây là một bài học sớm về chiến lược tăng trưởng, giảm chi phí thu hút khách hàng (CAC) và đa dạng hóa nguồn thu.

8. Braze (Tốt nhất cho tương tác khách hàng đa kênh và tiếp thị di động)

qua Braze

Nếu bạn muốn triển khai các hành trình khách hàng tùy chỉnh, Braze là một lựa chọn tốt. BrazeAI nằm ở trung tâm của nền tảng và hỗ trợ các nhóm đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực qua email, SMS, thông báo đẩy, WhatsApp và tin nhắn trong ứng dụng. Nó kết hợp dữ liệu đầu tiên với trí tuệ nhân tạo dự đoán và tạo sinh để hỗ trợ các chiến dịch thích ứng dựa trên hành vi của người dùng.

Canvas và Canvas Context cho phép điều phối hành trình linh hoạt với biến tạm thời để cá nhân hóa sâu hơn. Ngoài ra, Zero-copy Canvas Triggers kích hoạt dữ liệu trực tiếp từ kho dữ liệu đám mây.

Các tính năng nổi bật của Braze

Tối ưu hóa đối tượng mục tiêu một cách nhất quán bằng các thuộc tính được tính toán kỹ lưỡng thông qua công cụ Segment Builder .

Kích hoạt BrazeAI Decisioning Studio để đưa ra các quyết định tối ưu về kênh, nội dung và thời điểm cho từng người dùng, tự động tối ưu hóa các chỉ số KPI như tương tác và giữ chân khách hàng.

Khởi chạy cá nhân hóa không cần sao chép từ kho dữ liệu bằng Canvas Kích hoạt , cho phép tạo các luồng sau khi mua hàng ngay lập tức hoặc phân đoạn động.

Tính toán các chỉ số như giá trị đơn đặt hàng trung bình và tần suất mua hàng theo thời gian thực để phân đoạn khách hàng thông minh hơn và tạo thông điệp cá nhân hóa cho các chiến dịch.

Giới hạn của Braze

Bạn không thể tạo chiến dịch trong môi trường thử nghiệm và xuất bản chúng trực tiếp.

Thiếu các tính năng phân tích và báo cáo tập trung vào khách hàng.

Giá cả của Braze

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Braze

G2: 4.5/5 (hơn 1.400 đánh giá)

Capterra: 4.74/5 (160+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Braze?

Một người dùng Capterra đã chia sẻ:

Khi so sánh với các sản phẩm và doanh nghiệp tương tự, Braze vượt trội hơn hẳn. Braze sở hữu bộ tính năng và khả năng mạnh mẽ hơn, và luôn được cải tiến và cập nhật liên tục. Ngoài việc cung cấp cho bạn một công cụ kinh doanh mạnh mẽ, tổ chức này còn cung cấp cho bạn nhiều thông tin về cách sử dụng nó một cách hiệu quả. Chúng tôi đã có thể nhanh chóng làm quen với hệ thống nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ hướng dẫn của họ, và dịch vụ khách hàng của họ rất xuất sắc.

Khi so sánh với các sản phẩm và doanh nghiệp tương tự, Braze vượt trội hơn hẳn. Braze sở hữu bộ tính năng và khả năng mạnh mẽ hơn, đồng thời luôn được cải tiến và cập nhật liên tục. Ngoài việc cung cấp cho bạn một công cụ kinh doanh mạnh mẽ, tổ chức này còn cung cấp nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng nó một cách hiệu quả. Chúng tôi đã có thể nhanh chóng làm quen với hệ thống nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ hướng dẫn của họ, và dịch vụ khách hàng của họ cũng rất xuất sắc.

🧠 Thú vị: Beatlemania, bùng nổ tại Anh vào năm 1963 và đạt đỉnh điểm trên toàn cầu vào năm 1964, thường được các nhà xã hội học nghiên cứu như một ví dụ sớm về sự lan truyền văn hóa nhanh chóng và lây lan. Nó được thúc đẩy bởi truyền thông đại chúng, mạng lưới người hâm mộ và sự lây lan cảm xúc.

📖 Xem thêm: Cách xây dựng chiến lược tiếp thị có thể mở rộng cho các công ty công nghệ

9. Amplitude AI (Tốt nhất cho phân tích sản phẩm và tăng trưởng kỹ thuật số được hướng dẫn bởi AI)

qua Amplitude AI

Amplitude được sử dụng bởi các nhóm sản phẩm, tiếp thị và tăng trưởng muốn hiểu tại sao người dùng hành động theo cách họ làm. Nó chuyển đổi dữ liệu hành vi thành những thông tin rõ ràng thông qua Phân tích Sản phẩm, Phân tích Web và Phát lại Phiên làm việc, tất cả đều hoạt động cùng nhau.

AI được tích hợp để giúp các nhóm phát hiện xu hướng, chẩn đoán vấn đề và cải tiến nhanh hơn, đặc biệt khi đang theo dõi sự thay đổi về kích hoạt, giữ chân hoặc chuyển đổi.

Các tính năng như Trợ lý AI theo dõi dữ liệu liên tục để phát hiện các bất thường và đề xuất các bước tiếp theo. Bạn có thể đặt truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên như, “Tại sao tỷ lệ chuyển đổi giảm vào tuần trước?” và nhận được câu trả lời trực tiếp. Thử nghiệm tính năng và trang web hỗ trợ thử nghiệm A/B và đa biến mà không cần mã nguồn.

Các tính năng nổi bật của Amplitude AI

Cho phép quá trình onboarding và phản hồi dựa trên hành vi ngay trong sản phẩm bằng cách sử dụng Hướng dẫn và Khảo sát .

Theo dõi các chỉ số 24/7 để phát hiện các biến động đột biến hoặc sụt giảm thông qua công nghệ phát hiện bất thường dựa trên AI, bao gồm phân tích nguyên nhân gốc rễ để chẩn đoán các vấn đề.

Tạo các thí nghiệm web và hướng dẫn trong ứng dụng dựa trên phân khúc hành vi, tối ưu hóa hành trình người dùng thông qua bản ghi lại phiên làm việc và bản đồ nhiệt.

Giới hạn của Amplitude AI

Người dùng cho biết gặp khó khăn trong việc phân bổ phân tích dựa trên tài khoản so với phân tích dựa trên người dùng.

Thiếu các yếu tố đánh giá thành công của khách hàng và đánh giá sức khỏe doanh nghiệp có sẵn trong các giải pháp thay thế của Amplitude.

Giá cả của Amplitude AI

Starter: Miễn phí

Thêm: $61/tháng

Tăng trưởng: Giá cả tùy chỉnh

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Amplitude AI

G2: 4.5/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 60 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Amplitude AI?

Một ghi chú trên G2 đã ghi chú:

Điều tôi thích nhất ở Amplitude Analytics là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính dễ sử dụng, tốc độ và tính linh hoạt. Nền tảng này rất dễ triển khai và tích hợp mượt mà với hệ thống dữ liệu hiện có của chúng tôi, giúp việc áp dụng trở nên thuận lợi trên toàn bộ các nhóm… Một thách thức với Amplitude Analytics là giới hạn trong việc tạo biểu đồ trực quan chỉ cho tối đa một năm tại một thời điểm. Đối với các nhóm muốn phân tích xu hướng đa năm hoặc hiệu suất lịch sử một cách nhanh chóng, điều này có thể gây hạn chế. Mở rộng phạm vi thời gian cho các biểu đồ trực quan sẽ làm cho nền tảng này trở nên mạnh mẽ hơn cho phân tích dài hạn.

Điều tôi thích nhất ở Amplitude Analytics là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính dễ sử dụng, tốc độ và tính linh hoạt. Nền tảng này rất dễ triển khai và tích hợp mượt mà với hệ thống dữ liệu hiện có của chúng tôi, giúp việc áp dụng trở nên thuận lợi trên toàn bộ các nhóm… Một thách thức với Amplitude Analytics là giới hạn trong việc tạo biểu đồ trực quan chỉ cho tối đa một năm tại một thời điểm. Đối với các nhóm muốn phân tích xu hướng đa năm hoặc hiệu suất lịch sử một cách nhanh chóng, điều này có thể gây hạn chế. Mở rộng phạm vi thời gian cho các biểu đồ trực quan sẽ làm cho nền tảng này trở nên mạnh mẽ hơn cho phân tích dài hạn.

⚡ Bộ sưu tập mẫu: Mẫu Quản lý Hoạt động Nhóm Tiếp thị ClickUp giúp các nhóm tiếp thị tổ chức công việc, nâng cao tính hiển thị và tối ưu hóa hoạt động trên các lĩnh vực nội dung, chiến dịch, hợp tác và báo cáo. Tải miễn phí mẫu Từ kế hoạch chiến dịch đến triển khai và phân tích hiệu quả với Mẫu Quản lý Hoạt động Nhóm Tiếp thị ClickUp. Bạn có thể: Theo dõi tiến độ của từng sáng kiến (cho dù đó là việc xem xét bản nháp nội dung tiếp thị hay cột mốc thực hiện chiến dịch) với 17 trạng thái tùy chỉnh đã được định nghĩa sẵn.

Thêm các thuộc tính có ý nghĩa vào các công việc như ưu tiên, loại chiến dịch, phân khúc đối tượng, liên kết tài liệu và nhiều hơn nữa với Trường Tùy chỉnh.

Giảm thời gian thiết lập và cung cấp cho mỗi thành viên trong nhóm một hướng dẫn rõ ràng để bắt đầu công việc với sáu chế độ xem tùy chỉnh, bao gồm Marketing Wiki, Biểu đồ tổ chức và Tài liệu nhóm.

10. Canva Magic Studio (Tốt nhất cho việc tạo/lập nội dung hình ảnh và thiết kế được tăng cường bởi AI)

qua Canva Magic Studio

Canva Magic Studio mang AI trực tiếp vào quy trình thiết kế của Canva. Bộ công cụ này kết hợp tạo văn bản, hình ảnh và video, giúp bạn tạo nội dung bài đăng mạng xã hội, bản trình bày và hình ảnh chiến dịch chỉ từ các gợi ý đơn giản.

Các công cụ như Magic Media và Magic Design xử lý giai đoạn tạo/lập ban đầu, trong khi Magic Edit, Magic Grab và Magic Expand hỗ trợ điều chỉnh chi tiết mà không cần kỹ năng thiết kế nâng cao. Magic Switch điều chỉnh thiết kế cho các kênh khác nhau, và Magic Write giúp hoàn thiện nội dung văn bản cùng với hình ảnh.

Các tính năng nổi bật của Canva Magic Studio

Chuyển đổi các yêu cầu thành hình ảnh, đồ họa hoặc minh họa tùy chỉnh bằng cách sử dụng Magic Media và Dream Lab .

Áp dụng hiệu ứng chuyển động, chuyển cảnh và điểm nhấn video thông qua Magic Animate và Beat Sync , biến nội dung tĩnh thành các bài thuyết trình hấp dẫn và video ngắn trên mạng xã hội.

Tùy chỉnh thiết kế duy nhất cho các định dạng khác nhau (Instagram, LinkedIn, email) bằng công cụ Magic Switch, duy trì chất lượng đồng thời tự động điều chỉnh bố cục và văn bản.

Giới hạn của Canva Magic Studio

Thiếu các tùy chọn kết hợp cho từng lớp, trong khi các tùy chọn này có sẵn trong các giải pháp thay thế.

Người dùng phàn nàn rằng việc tạo hình ảnh bằng AI chưa đạt yêu cầu và gây ra chi phí thêm dù đã sử dụng kế hoạch trả phí.

Giá cả của Canva

Miễn phí

Pro: $15/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $20/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Canva Magic Studio

G2: 4.7/5 (hơn 6.400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Canva Magic Studio?

Một người dùng đã chia sẻ trải nghiệm của họ:

Canva vô cùng đa năng, và trong vài năm qua tôi đã sử dụng nó rất nhiều… Canva đã thêm quá nhiều tính năng, khiến nó trở nên quá phức tạp. Tính thân thiện với người dùng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và tôi đã quyết định không gia hạn gói đăng ký của mình sau khi gói hiện tại hết hạn. Các tính năng AI không hoàn toàn như tôi mong đợi, hình ảnh đôi khi rất kỳ lạ. Một số tính năng AI đòi hỏi chi phí bổ sung, điều này không thực sự như tôi mong đợi khi đã có gói đăng ký trả phí.

Canva vô cùng đa năng, và trong vài năm qua tôi đã sử dụng nó rất nhiều… Canva đã thêm quá nhiều tính năng, khiến nó trở nên quá phức tạp. Tính thân thiện với người dùng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và tôi đã quyết định không gia hạn gói đăng ký của mình sau khi gói hiện tại hết hạn. Các tính năng AI không hoàn toàn như tôi mong đợi, hình ảnh đôi khi rất kỳ lạ. Một số tính năng AI đòi hỏi chi phí bổ sung, điều này không thực sự như tôi mong đợi khi đã có gói đăng ký trả phí.

🔍 Bạn có biết? Vào những năm 1920, nhà tâm lý học Daniel Starch đã phát triển một trong những mô hình đo lường hiệu quả quảng cáo đầu tiên, nhấn mạnh rằng quảng cáo phải được nhìn thấy, đọc, tin tưởng và ghi nhớ. Công việc của ông là nền tảng cho việc đo lường sáng tạo hiện đại.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế AI tốt nhất cho Canva dành cho nhà thiết kế

ClickUp Knows It AI-L

AI có thể giúp bạn viết nhanh hơn, thử nghiệm thông minh hơn, cá nhân hóa sâu hơn và dự đoán kết quả sớm hơn. Tuy nhiên, đối với marketing, nó cũng cần biết khi nào nên hành động, bỏ qua điều gì và cách giữ cho các nhóm đồng bộ. Đây chính là nơi nhiều hệ thống gặp vấn đề – thông tin chi tiết nằm trong một công cụ và chiến dịch nằm trong công cụ khác.

Với tư cách là một Không gian Làm việc AI Tích hợp, ClickUp kết hợp lập kế hoạch, hợp tác, tài liệu, thực thi và AI vào một hệ thống duy nhất. ClickUp Brain tóm tắt hiệu suất chiến dịch, chuyển đổi các cuộc thảo luận thành các nhiệm vụ hành động và tạo ra các kế hoạch mà không làm mất bối cảnh.

Ngoài ra, ClickUp Super Agents có thể theo dõi quy trình làm việc, phát hiện rủi ro và tự động hóa các quyết định thường xuyên. Với ClickUp BrainGPT, các nhóm sẽ nhận được sự hỗ trợ AI nhanh chóng và sâu rộng hơn trên mọi khía cạnh công việc, tài liệu, bảng điều khiển và công việc. Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅