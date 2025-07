Cách xây dựng chiến lược tiếp thị có thể mở rộng cho các công ty công nghệ

Trong một thế giới mà ấn tượng đầu tiên hình thành từ rất lâu trước khi cuộc hội thoại bán hàng diễn ra, chiến lược tiếp thị của bạn không chỉ cần tốt mà còn phải thông minh hơn, nhanh hơn và tập trung vào trải nghiệm khách hàng hơn bao giờ hết.

Đối với các công ty công nghệ số hoạt động trong thị trường thay đổi nhanh chóng và quy trình mua hàng phức tạp, các chiến lược truyền thống không còn hiệu quả nữa.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá những chiến lược tiếp thị hiện đại hiệu quả nhất giúp các thương hiệu công nghệ không chỉ thu hút sự chú ý mà còn duy trì sự phù hợp và phát triển bền vững trong nền kinh tế số hóa ngày nay.

Vậy, làm thế nào để xây dựng một kế hoạch tiếp thị có thể mở rộng trên các nhóm, thị trường và nền tảng? Hãy cùng tìm hiểu.

Tiếp thị cho một công ty công nghệ không chỉ là xuất hiện trên mạng, mà còn là kết nối các sản phẩm phức tạp với các vấn đề thực tế, bằng ngôn ngữ mà khán giả của bạn thực sự hiểu.

Cách tiếp cận chung chung sẽ không hiệu quả. Các thương hiệu công nghệ cần các chiến lược tiếp thị phù hợp, giải quyết sự kết hợp độc đáo giữa sự đổi mới, quy mô và sự lặp lại liên tục. Đây là lý do tại sao:

Marketing cho các công ty công nghệ và phần mềm đòi hỏi một phương pháp tiếp cận tinh tế, kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật sâu rộng và khả năng kể chuyện hấp dẫn.

Dưới đây là mười chiến lược tiếp thị khóa được thiết kế riêng cho các công ty công nghệ B2C và B2B:

Thay vì đẩy mạnh sản phẩm, hãy giáo dục người dùng. Các nhà tiếp thị công nghệ nên xây dựng vị thế lãnh đạo thông qua các blog, báo cáo chính thức, video và nghiên cứu điển hình để phân tích các chủ đề phức tạp.

Tạo trung tâm nội dung dựa trên các giai đoạn của hành trình người mua, phù hợp với các chỉ số KPI tiếp thị cốt lõi như thời gian truy cập trang web và tỷ lệ chuyển đổi.

Tiếp thị qua người ảnh hưởng cho các công ty công nghệ không phải là về sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, mà là về sự tin tưởng và chuyên môn. Người mua công nghệ rất sáng suốt, đặc biệt là trong không gian B2B.

Đó là lý do tại sao các công ty công nghệ và phần mềm thành công hợp tác với các nhà giáo dục trong ngành, chuyên gia tư vấn SaaS và người tạo nội dung kỹ thuật, những người nói cùng ngôn ngữ với đối tượng mục tiêu của họ.

Điều này giúp họ thúc đẩy việc áp dụng sản phẩm, tạo ra khách hàng tiềm năng và thiết lập uy tín thương hiệu sâu sắc. Nội dung từ các chuyên gia không giống như quảng cáo; nó giống như một lời giới thiệu từ đồng nghiệp.

SEO không phải là tùy chọn — nó là nền tảng. Nội dung chất lượng cao, tối ưu hóa kỹ thuật và xây dựng liên kết thúc đẩy lưu lượng truy cập tự nhiên, giảm chi phí thu hút khách hàng và cải thiện các chỉ số KPI tiếp thị.

Các công cụ như Surfer SEO giúp các nhà tiếp thị công nghệ phân tích nội dung của đối thủ cạnh tranh và nhanh chóng xếp hạng. Chúng kết hợp AI với khoa học dữ liệu để giúp các nhà tiếp thị công nghệ tạo ra nội dung có thứ hạng cao.

Phân khúc người dùng theo hành vi hoặc giai đoạn vòng đời là điều cần thiết để thực hiện tiếp thị qua email hiệu quả trong các công ty công nghệ và phần mềm.

Nó cho phép các nhà tiếp thị công nghệ cung cấp các thông điệp được cá nhân hóa cao, kịp thời, hướng dẫn người dùng sử dụng sản phẩm.

PLG đảo ngược kênh tiếp thị, để chính sản phẩm thúc đẩy các nỗ lực tiếp thị. Sản phẩm của bạn trở thành nhà tiếp thị ngôi sao, đóng vai trò hàng đầu trong việc thu hút, giữ chân và làm hài lòng khách hàng.

Cơ chế chia sẻ tích hợp trong phương pháp PLG biến người dùng thành các kênh phân phối, giúp giảm đáng kể CAC (chi phí thu hút khách hàng) và cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Tiếp thị trả phí mang lại khả năng hiển thị tức thì, nhưng các nhà tiếp thị công nghệ phải liên tục thử nghiệm thông điệp quảng cáo, đối tượng và nội dung sáng tạo.

Sử dụng các công cụ như Meta Ads, LinkedIn Campaign Manager và Google Ads để tiếp thị dựa trên tài khoản hoặc tạo khách hàng tiềm năng

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1477, William Caxton, người in đầu tiên ở Anh, đã tạo ra thứ được coi là quảng cáo in bằng tiếng Anh còn tồn tại sớm nhất. Tờ rơi nhỏ này quảng cáo cho ấn bản Sarum Ordinal của ông, một cuốn cẩm nang dành cho các linh mục. Được treo ngoài cửa hàng của ông gần Tu viện Westminster, quảng cáo này mời độc giả mua sách với giá “good chepe” – nghĩa là giá tốt. Chiến lược tiếp thị thông minh này không chỉ giới thiệu cuốn sách mà còn thể hiện công nghệ in ấn tiên phong mà Caxton đang phát triển.