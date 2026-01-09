Top 10 giải pháp thay thế Assista AI hàng đầu vào năm 2026

Tự động hóa quy trình làm việc bằng AI đã trở thành tiêu chuẩn trong các môi trường làm việc hiện đại, với gần 9 trên 10 tổ chức hiện đang sử dụng một số hình thức AI trong hoạt động của mình. Nếu bạn là quản lý dự án hoặc trưởng nhóm sử dụng Assista AI, bạn có thể đã trải nghiệm cách các trợ lý AI có thể xử lý các công việc lặp đi lặp lại trên các ứng dụng của bạn.

Tuy nhiên, khi nhóm của bạn phát triển và độ phức tạp của dự án tăng lên, bạn có thể đang tìm kiếm các giải pháp khác cung cấp các tính năng, giá cả hoặc khả năng tích hợp khác nhau.

Dù bạn đang tìm kiếm các tính năng quản lý dự án chuyên biệt hay một phương pháp tiếp cận khác cho tự động hóa, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các giải pháp thay thế Assista AI này để giúp bạn tìm được lựa chọn phù hợp nhất.

Hãy bắt đầu ngay. 💪🏼

Các giải pháp thay thế Assista AI hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về các giải pháp thay thế tốt nhất cho Assista AI và những gì mỗi giải pháp mang lại. 👇

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Quản lý dự án và tự động hóa dựa trên AI cho các nhóm đa chức năng, doanh nghiệp đang phát triển và hoạt động của doanh nghiệp lớn. ClickUp Brain để xem tóm tắt dự án trực tiếp và theo dõi quyết định, BrainGPT với nhiều mô hình AI bao gồm ChatGPT, Claude và Gemini, Talk to Text để ghi chép ý tưởng nhanh chóng, AI Agents để giám sát và báo cáo tự động, tự động hóa để thực thi nhất quán. Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Zapier Tự động hóa không cần mã và kết nối ứng dụng được hỗ trợ bởi AI cho các nhóm vận hành, marketer và doanh nghiệp đang phát triển. Các trợ lý AI tự động hóa quy trình làm việc nhiều bước, tự động hóa kích hoạt bởi chatbot, đường dẫn điều kiện, công cụ định dạng dữ liệu và chuỗi quy trình làm việc trên hơn 7.000 ứng dụng. Miễn phí; Bắt đầu từ $29.99/tháng Tạo Xây dựng quy trình làm việc trực quan và thiết kế tự động hóa nâng cao dành cho các nhóm kỹ thuật và tổ chức có nhiều quy trình phức tạp. Trình tạo kịch bản kéo và thả, logic phân nhánh với bộ định tuyến, tích hợp AI trên nhiều mô hình, kho dữ liệu cho logic bền vững và kiểm soát thực thi chi tiết. Miễn phí; Bắt đầu từ $10.59/tháng n8n Tự chủ và thân thiện với nhà phát triển, giải pháp tự động hóa dành cho các nhóm kỹ thuật và tổ chức chú trọng bảo mật. Quy trình làm việc trực quan với khả năng mở rộng bằng mã, các tác nhân AI dựa trên LangChain, tạo quy trình làm việc bằng ngôn ngữ tự nhiên, kiểm soát xử lý lỗi và quản lý phiên bản dựa trên Git. Dùng thử miễn phí; Giá cả tùy chỉnh Avoma Phân tích cuộc hội thoại về doanh thu cho các nhóm bán hàng, thành công của khách hàng và tiếp thị. Ghi chép cuộc họp bằng AI với các chương thông minh, phát hiện khung làm việc như MEDDIC, cập nhật trường CRM, đang theo dõi đề cập đến đối thủ cạnh tranh và thông tin hướng dẫn. Dùng thử miễn phí; Bắt đầu từ $29/tháng cho mỗi người dùng. Google Gemini Trợ lý AI đa phương thức dành cho nhân viên văn phòng, nhà nghiên cứu và người dùng Google Workspace. Xử lý đa phương thức trên văn bản, hình ảnh và video, Nghiên cứu sâu cho phân tích web tự động, xử lý ngữ cảnh dài, Gems cá nhân hóa và tích hợp Không gian Làm việc gốc. Miễn phí; Bắt đầu từ $19.99/tháng Claude Phân tích chi tiết và phân tích dài hạn dành cho các nhà chiến lược, nhà phát triển và các nhóm nghiên cứu chuyên sâu. Cửa sổ ngữ cảnh lớn cho tài liệu phức tạp, thực thi công việc liên tục, Dự án với kiến thức liên tục, công cụ phân tích dữ liệu và đầu ra dựa trên tài liệu. Miễn phí; Bắt đầu từ $20/tháng ChatGPT Hỗ trợ AI đa năng cho các tác vụ viết, phân tích, mã hóa và công việc sáng tạo dành cho cá nhân và nhóm. Xử lý đầu vào đa phương thức, mô hình suy luận nâng cao, GPT tùy chỉnh cho các công việc chuyên biệt, cá nhân hóa dựa trên bộ nhớ và phân tích dữ liệu tích hợp cùng tạo hình ảnh. Miễn phí; Bắt đầu từ $20/tháng HubSpot Tự động hóa CRM thống nhất với các trợ lý AI cho các nhóm marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh đang phát triển. Các trợ lý AI Breeze cho nội dung, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và hỗ trợ, trợ lý Copilot tích hợp CRM, tự động hóa việc làm giàu dữ liệu và phân tích chiến dịch. Miễn phí; Bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi người dùng Zendesk Tự động hóa dịch vụ khách hàng dựa trên AI cho các đội ngũ hỗ trợ và doanh nghiệp hướng đến dịch vụ. Các tác nhân AI tự động cho giải quyết vé, phân loại dựa trên cảm xúc, tóm tắt và đề xuất của Copilot, và tự động hóa định tuyến nâng cao. Dùng thử miễn phí; Bắt đầu từ $25/tháng cho mỗi người dùng

📮 ClickUp Insight: Trong khi 35% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cơ bản, các tính năng nâng cao như tự động hóa (12%) và tối ưu hóa (10%) vẫn còn nằm ngoài tầm với của nhiều người. Hầu hết các nhóm đều cảm thấy bị mắc kẹt ở "mức độ cơ bản của AI" vì các ứng dụng của họ chỉ xử lý các công việc bề mặt. Một công cụ tạo nội dung, một công cụ đề xuất phân công việc, một công cụ tóm tắt ghi chú—nhưng không có công cụ nào chia sẻ ngữ cảnh hoặc làm việc cùng nhau. Khi AI hoạt động trong các vùng riêng lẻ như vậy, nó tạo ra kết quả đầu ra, nhưng không phải kết quả đầu ra. Đó là lý do tại sao quy trình làm việc thống nhất lại quan trọng. ClickUp Brain thay đổi điều đó bằng cách khai thác bối cảnh công việc, nội dung và quy trình của bạn — giúp bạn thực hiện tự động hóa nâng cao và quy trình làm việc linh hoạt một cách dễ dàng, thông qua trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn. Đây là AI hiểu công việc của bạn, không chỉ dựa vào các lệnh của bạn.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Assista AI?

Assista AI được sử dụng cho tự động hóa quy trình làm việc, nhưng một số nhóm tìm kiếm sự sâu sắc hơn trong kế hoạch, báo cáo và thực thi đa chức năng khi họ mở rộng quy mô. Dưới đây là những yếu tố thúc đẩy họ khám phá các lựa chọn khác:

Giới hạn về độ sâu ngoài tự động hóa: Mạnh mẽ trong việc kích hoạt các hành động trên nhiều công cụ, nhưng yếu hơn trong việc ra quyết định chiến lược, dự báo hoặc suy luận AI nâng cao.

Nhận thức bề mặt về ngữ cảnh: Các quy trình tự động hóa hoạt động dựa trên quy tắc và sự kiện, không dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về công việc đang diễn ra, ưu tiên hoặc tác động kinh doanh.

Hạn chế tùy chỉnh cho các quy trình làm việc phức tạp: Các quy trình làm việc AI đa bước, có điều kiện có thể cảm thấy cứng nhắc khi các nhóm cần logic phức tạp hơn. Các quy trình làm việc AI đa bước, có điều kiện có thể cảm thấy cứng nhắc khi các nhóm cần logic phức tạp hơn.

Thách thức mở rộng cho các nhóm lớn: Hiệu suất, quản trị và khả năng hiển thị có thể trở nên phức tạp hơn khi khối lượng quy trình làm việc và số lượng người dùng tăng lên.

Mô hình ưu tiên tích hợp, không gian làm việc thứ hai: Nó hoạt động trên nhiều ứng dụng, nhưng thiếu một Nó hoạt động trên nhiều ứng dụng, nhưng thiếu một không gian làm việc thống nhất nơi các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại cung cấp thông tin cho các hành động của AI.

Các giải pháp thay thế tốt nhất cho Assista AI

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về các giải pháp thay thế Assista AI. 📝

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm cần quản lý dự án dựa trên trí tuệ nhân tạo)

Tạo bản tóm tắt dự án được hỗ trợ bởi AI từ dữ liệu công việc thời gian thực bằng ClickUp Brain

ClickUp tích hợp kế hoạch, thực thi và trí tuệ nhân tạo vào một không gian làm việc AI tích hợp, giúp công việc của bạn luôn kết nối thay vì phân tán trên nhiều công cụ. Tài liệu, công việc, dự án và quy trình làm việc của bạn được sắp xếp song song, loại bỏ tình trạng phân tán công việc và duy trì bối cảnh nguyên vẹn khi công việc phát triển.

Chuyển đổi dữ liệu dự án thành hướng dẫn rõ ràng

ClickUp Brain giúp bạn nắm bắt tình hình các dự án đang triển khai mà không cần phải lục lọi các công việc hay theo dõi cập nhật. Nó phân tích hoạt động công việc, bình luận, mối quan hệ phụ thuộc và dòng thời gian để đưa ra những thông tin phản ánh tiến độ thực tế.

Giả sử bạn đang tổ chức một sự kiện ra mắt sản phẩm liên quan đến kỹ thuật, tiếp thị và hỗ trợ. Bạn yêu cầu ClickUp Brain kiểm tra dự án ra mắt trước cuộc họp đồng bộ hàng tuần. Nó sẽ chỉ ra những tính năng đã hoàn thành, nơi các phê duyệt bị đình trệ và những phụ thuộc nào có thể ảnh hưởng đến ngày phát hành.

Bạn bước vào cuộc họp sẵn sàng đưa ra quyết định về các bước tiếp theo thay vì phải yêu cầu cập nhật trạng thái.

📌 Thử gợi ý này: Xem xét dự án khởi động này và tóm tắt tiến độ, rủi ro và các hành động cần thực hiện trước cột mốc tiếp theo.

Đồng bộ hóa quyết định giữa các nhóm

Giảm thiểu sự không đồng bộ giữa các nhóm và dòng thời gian với ClickUp Brain

Giả sử bạn là người đứng đầu một nhóm phát triển nền tảng và các bộ phận sản phẩm, bảo mật và vận hành đều tham gia vào quyết định triển khai trong vòng hai tuần. Cuộc thảo luận diễn ra trên nhiều công việc và bình luận khác nhau.

Trước khi ban chỉ đạo xem xét, bạn yêu cầu ClickUp Brain theo dõi quyết định. Nó tóm tắt đề xuất ban đầu, ghi lại các ý kiến phản đối được nêu ra, ghi chú các thỏa hiệp đã đạt được và xác định hướng đi cuối cùng. Đơn giản như vậy!

📌 Thử gợi ý này: Xem xét các công việc và bình luận liên quan đến đợt triển khai này. Tóm tắt quy trình ra quyết định, các điểm cân nhắc chính và kết quả cuối cùng.

Giữ cho công việc diễn ra suôn sẻ nhờ tự động hóa tích hợp sẵn

Khi đã xác định được những vấn đề cần ưu tiên, tính nhất quán trở thành thách thức tiếp theo. ClickUp Automation giúp bạn duy trì đà phát triển bằng cách tự động hóa các bước lặp lại trong dự án.

Đảm bảo thực thi dự án nhất quán bằng các quy tắc tự động hóa ClickUp

Ví dụ, giả sử cơ quan của bạn quản lý các dự án onboarding khách hàng. Bạn cài đặt tự động hóa quản lý dự án để phân công công việc cho các nhóm thiết kế và triển khai ngay khi công việc hợp đồng chuyển sang giai đoạn thực thi.

Dự án tự động hóa cập nhật trạng thái và thông báo cho các bên liên quan khi các deliverable quan trọng đạt đến giai đoạn kiểm tra. Quy trình làm việc của bạn luôn được dự đoán trước, và nhóm của bạn tập trung vào việc hoàn thành công việc thay vì phải phối hợp thủ công.

Xem cách AI giúp bạn tự động hóa công việc bằng cách xem video này:

Mở rộng giám sát bằng các tác nhân AI

Khi số dự án tăng lên, việc giám sát thủ công không còn hiệu quả. ClickUp Agents giúp bạn quản lý quy mô đó bằng cách theo dõi không gian làm việc và thực hiện các hành động dựa trên các điều kiện đã định.

Theo dõi dự án và phát hiện vấn đề tự động với ClickUp Agents

Bạn có thể thử các Prebuilt Agents này để xử lý các nhu cầu chung trong không gian làm việc:

Live Answers Agent: Trả lời câu hỏi dựa trên không gian làm việc thực tế từ các công việc, tài liệu, bình luận và hoạt động dự án.

Live Intelligence Agent: Theo dõi công việc đang diễn ra và phát hiện các thông tin quan trọng như rủi ro, trễ hẹn hoặc các mẫu bất thường trong các dự án.

Trợ lý Báo cáo Tự động hóa: Tạo các bản tóm tắt định kỳ như cập nhật dự án, báo cáo tình trạng hoặc bản tóm tắt tiến độ hàng tuần dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Trợ lý Tạo Công Việc: Tự động tạo công việc khi các điều kiện cụ thể xảy ra, chẳng hạn như khi có biểu mẫu nộp/gửi, cập nhật hoặc các tác nhân kích hoạt bên ngoài.

Trợ lý Thông báo và Theo dõi: Theo dõi các công việc quá hạn, trạng thái bị đình trệ hoặc thiếu cập nhật và thông báo cho chủ sở hữu phù hợp.

Bạn cũng có thể tạo các trợ lý AI của riêng mình. ClickUp cho phép bạn định nghĩa các quy tắc, điều kiện kích hoạt và mục tiêu riêng, giúp các trợ lý hoạt động theo quy trình làm việc độc đáo của nhóm bạn.

Xem video này để tìm hiểu cách thực hiện:

Siêu Đại lý: Khi giám sát trở thành quyền sở hữu

Các Agent được xây dựng sẵn quản lý hiển thị. Các Super Agent quản lý trách nhiệm.

Super Agents là các trợ lý AI tùy chỉnh được thiết kế cho các vai trò cụ thể trong quy trình làm việc của bạn. Chúng được cấu hình như các "người dùng" AI trong không gian làm việc của bạn và có thể được giao công việc, đề cập trong các công việc hoặc kích hoạt bởi các sự kiện.

Thay vì phản ứng với các điều kiện riêng lẻ, Super Agents hoạt động dựa trên bối cảnh, trí nhớ và ý định.

Tăng tốc quy trình làm việc với Super Agents trong ClickUp

Ví dụ minh họa cho quá trình chuyển đổi từ trình duyệt sang quy trình làm việc:

Một Super Agent có khả năng duy trì thông tin tài khoản hoặc dự án luôn cập nhật khi nghiên cứu, quyết định và cập nhật được tích lũy.

Một Super Agent chuẩn bị các bản tóm tắt sẵn sàng cho lãnh đạo trước các cuộc đánh giá, thu thập thông tin từ các công việc, tài liệu và cuộc thảo luận.

Một Super Agent theo dõi quy trình làm việc cụ thể từ đầu đến cuối và chỉ nâng cấp vấn đề khi cần sự phán đoán của con người.

Đây là sự chuyển đổi từ tự động hóa sang ủy quyền.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Xem các thông tin do AI cung cấp chỉ trong nháy mắt: Tạo tóm tắt, điểm nhấn rủi ro và đề xuất bước tiếp theo bằng cách sử dụng Tạo tóm tắt, điểm nhấn rủi ro và đề xuất bước tiếp theo bằng cách sử dụng thẻ AI trong bảng điều khiển ClickUp

Chọn bộ não AI phù hợp cho từng công việc: Chuyển đổi giữa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT, Gemini và Claude trong ClickUp Brain và Chuyển đổi giữa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT, Gemini và Claude trong ClickUp Brain và ClickUp BrainGPT để nhận được phản hồi tốt nhất cho việc viết, phân tích hoặc suy luận.

Nói ra ý tưởng mà không gián đoạn luồng công việc: Sử dụng tính Sử dụng tính năng Talk to Text trong ClickUp BrainGPT để ghi âm ý tưởng, theo dõi hoặc hướng dẫn nhanh, giúp thực hiện công việc nhanh gấp 4 lần.

Để lịch trình của bạn tự động điều chỉnh: Tổ chức lại các cuộc họp và dòng thời gian công việc bằng Tổ chức lại các cuộc họp và dòng thời gian công việc bằng ClickUp Calendar để trợ lý của bạn phản ánh các ưu tiên thay đổi.

Chuyển đổi cuộc hội thoại thành các mục hành động: Ghi lại các quyết định và bước tiếp theo từ các cuộc họp thông qua công cụ Ghi lại các quyết định và bước tiếp theo từ các cuộc họp thông qua công cụ Ghi chú Cuộc họp AI của ClickUp.

Tìm kiếm thông tin trên toàn bộ không gian làm việc của bạn: Tìm kiếm tác vụ, tài liệu, bình luận và tệp tin bằng Tìm kiếm tác vụ, tài liệu, bình luận và tệp tin bằng ClickUp Enterprise Search để trợ lý của bạn có thể truy cập vào dữ liệu thực tế từ công việc.

Giữ kiến thức kết nối với thực thi: Tạo và duy trì các bản tóm tắt, ghi chú và tài liệu trong Tạo và duy trì các bản tóm tắt, ghi chú và tài liệu trong ClickUp Docs để đảm bảo nhóm của bạn làm việc dựa trên cùng một nguồn thông tin chính xác.

Chuyển đổi cuộc họp thành hành động ngay lập tức: Sử dụng Sử dụng ClickUp AI Notetaker để ghi lại các quyết định quan trọng và mục cần thực hiện, sau đó tự động tạo các công việc được giao để đảm bảo việc theo dõi không bị bỏ sót.

Giới hạn của ClickUp

Kế hoạch miễn phí có giới hạn về việc sử dụng AI.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.500+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một người dùng hài lòng đã chia sẻ như sau:

Tôi thấy ClickUp vô cùng hữu ích vì nó tích hợp các chức năng vào một nền tảng duy nhất, đảm bảo rằng tất cả công việc và giao tiếp đều được tập trung vào một nơi, cung cấp cho tôi 100% bối cảnh. Sự tích hợp này giúp đơn giản hóa quản lý dự án cho tôi, nâng cao hiệu quả và sự rõ ràng. Tôi đặc biệt thích tính năng Brain AI, vì nó hoạt động như một trợ lý AI thực hiện các lệnh của tôi, hiệu quả thực hiện các công việc thay cho tôi. Khía cạnh tự động hóa này rất hữu ích vì nó tối ưu hóa quy trình làm việc của tôi và giảm bớt nỗ lực thủ công. Ngoài ra, việc thiết lập ban đầu của ClickUp rất dễ dàng, giúp quá trình chuyển đổi từ các công cụ khác diễn ra mượt mà. Tôi cũng đánh giá cao việc ClickUp tích hợp với các công cụ khác mà tôi sử dụng, như Slack, Open AI và GitHub, tạo ra một môi trường công việc thống nhất. Tổng thể, vì những lý do này, tôi khuyên dùng ClickUp cho người khác.

🔍 Bạn có biết? Một trong những ứng dụng đầu tiên của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) là sử dụng mạng đối kháng (GANs) để tạo ra khuôn mặt giả của các ngôi sao nổi tiếng. Trang web thispersondoesnotexist.com tạo ra các khuôn mặt con người chân thực như thật, 100% được tạo ra bằng công nghệ tổng hợp. Điều này đã trở nên viral vì mọi người nhận ra mức độ thuyết phục của các mô hình tạo sinh đã đạt được.

2. Zapier (Tốt nhất cho việc kết nối ứng dụng mà không cần mã)

qua Zapier

Zapier kết nối hơn 7.000 ứng dụng thông qua các quy trình làm việc tự động gọi là Zaps, di chuyển thông tin đến nơi cần thiết mà không yêu cầu kiến thức kỹ thuật. Ngoài việc tự động hóa đơn giản giữa các ứng dụng, Zapier còn bao gồm các loại đại lý AI hoạt động độc lập trên toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn. Những đại lý này xử lý các quy trình trước đây cần sự giám sát của con người—tìm kiếm khách hàng tiềm năng, làm giàu dữ liệu, theo dõi.

Bạn cũng có thể tạo chatbot tích hợp vào trang web của mình và kích hoạt quy trình làm việc dựa trên ngữ cảnh của cuộc hội thoại. Nền tảng này cung cấp quyền truy cập vào các mô hình như ChatGPT và Gemini, giúp bạn tránh khỏi rắc rối khi quản lý các khóa API riêng biệt.

Các tính năng nổi bật của Zapier

Hướng dẫn quy trình làm việc theo các đường dẫn khác nhau bằng cách sử dụng Paths , chuyển các khách hàng tiềm năng có giá trị cao đến nhóm bán hàng trong khi các yêu cầu thường xuyên được chuyển đến các phản hồi tự động hóa.

Tạo các biểu mẫu tùy chỉnh và giao diện thu thập dữ liệu có thể kích hoạt các quy trình tự động hóa cụ thể dựa trên phản hồi của người dùng.

Thêm các nút bấm có thể nhấp vào Bảng để khởi chạy quy trình làm việc theo yêu cầu, biến cơ sở dữ liệu của bạn thành một bảng điều khiển tương tác.

Định dạng và chuyển đổi dữ liệu giữa các ứng dụng bằng các công cụ tích hợp sẵn cho ngày tháng, tiền tệ, thao tác văn bản và tính toán toán học.

Kết nối nhiều Zaps lại với nhau bằng Transfer để tạo chuỗi tự động hóa phức tạp, trong đó một quy trình làm việc được kết nối trực tiếp với quy trình khác.

Giới hạn của Zapier

Số lượng công việc tích lũy nhanh chóng trong các quy trình làm việc có khối lượng lớn, xử lý hàng trăm hoặc hàng nghìn công việc mỗi ngày.

Trình xây dựng giao diện trở nên khó sử dụng khi các quy trình tự động hóa AI liên quan đến logic phân nhánh phức tạp hoặc các điều kiện lồng nhau sâu.

Giá cả của Zapier

Miễn phí

Chuyên nghiệp: $29.99/tháng

Nhóm: $103.50/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zapier

G2: 4.5/5 (1.705+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3.025+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Zapier như thế nào?

Một người dùng Reddit cho biết:

Tôi thích sự linh hoạt này. Đúng vậy, bạn có thể chuyển dữ liệu giữa hai ứng dụng bằng một plugin hiện có. Với một zap, tôi có thể chuyển dữ liệu đó, thực hiện theo cách mà người khác có thể dễ dàng cập nhật nếu có thay đổi, gửi email để thông báo cho người dùng về sự kiện đã xảy ra và ghi lại giao dịch trong bảng tính để kiểm toán sau này. Nói cách khác, tôi không bị giới hạn bởi các tính năng mà người tạo plugin cho rằng tôi có thể cần.

🔍 Bạn có biết? Một hệ thống AI đã viết kịch bản cho bộ phim ngắn có tên Sunspring vào năm 2016. Bộ phim kết quả có phong cách kỳ lạ, rời rạc nhưng lại mang đậm chất thơ, và nhanh chóng trở nên viral. Điều này cho thấy AI có thể đóng góp vào việc kể chuyện theo những cách không thể đoán trước.

3. Make (Phù hợp nhất cho việc xây dựng quy trình làm việc trực quan)

qua Make

Make cho phép bạn đặt toàn bộ hệ thống tự động hóa trên một giao diện trực quan, nơi bạn có thể nhìn thấy mọi thứ cùng lúc – mọi mô-đun, mọi kết nối, mọi quá trình chuyển đổi dữ liệu. Bạn chỉ cần kéo các mô-đun vào không gian làm việc trực quan và kết nối chúng lại với nhau theo cách bạn cần. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả khi bạn xây dựng các quy trình làm việc chia thành các nhánh song song, bao gồm logic điều kiện hoặc chuyển đổi dữ liệu qua nhiều bước.

Nền tảng không giới hạn bạn trong các mẫu quy trình làm việc. Chọn từ hơn 200 tích hợp AI (OpenAI, Claude, Stability AI, ElevenLabs) và kết nối chúng theo cách phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn. Module Router của Make chia quy trình thực thi thành nhiều nhánh chạy dựa trên các điều kiện bạn định nghĩa, hữu ích khi các loại dữ liệu khác nhau cần các đường dẫn xử lý khác nhau.

Tận dụng các tính năng tốt nhất

Tổng hợp thông tin trong Data Stores để lưu trữ dữ liệu qua các lần chạy kịch bản, cho phép truy vấn hoặc cập nhật bản ghi mà không cần kết nối với cơ sở dữ liệu bên ngoài.

Lập lịch các kịch bản để thực thi tại các khoảng thời gian cụ thể bằng cách sử dụng biểu thức cron, chạy quy trình làm việc hàng giờ, hàng ngày hoặc theo lịch trình tùy chỉnh.

Sao chép các kịch bản hiện có để tạo phiên bản thử nghiệm, nơi bạn có thể thử nghiệm các thay đổi trước khi ảnh hưởng đến quy trình làm việc thực tế.

Xử lý danh sách và mảng bằng các mô-đun Iterator lặp qua các mục, hoặc các mô-đun Aggregator kết hợp nhiều mục nhập.

Tiếp tục các tình huống thất bại từ chính mô-đun nơi quá trình thực thi bị dừng lại, thay vì khởi động lại mọi thứ từ đầu.

Xác định giới hạn

Thông báo lỗi đôi khi thiếu chi tiết đủ để nhanh chóng xác định nguyên nhân và vị trí xảy ra lỗi.

Các tính năng nâng cao và tính năng bảo mật doanh nghiệp vẫn bị giới hạn trong các gói đăng ký trả phí cao cấp.

Xác định giá cả

Miễn phí

Gói Core: $10.59/tháng

Ưu điểm: $18.32/tháng

Nhóm: $34. 12/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.6/5 (265+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (405+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Make?

Một người đánh giá trên G2 chia sẻ:

Make cung cấp một nền tảng linh hoạt và mạnh mẽ để xây dựng tự động hóa và tích hợp các công cụ trong hệ thống của chúng tôi. Trình xây dựng trực quan giúp logic phức tạp trở nên dễ hiểu, và phạm vi rộng các tích hợp ứng dụng cho phép chúng tôi mở rộng quy trình làm việc nhanh chóng mà không cần phát triển phức tạp.

🧠 Thú vị: Người ta sử dụng AI để kết hợp hình ảnh của các loài động vật khác nhau. Họ tạo ra những sinh vật tưởng tượng được gọi là GANimals (ví dụ như sự kết hợp giữa hổ và thỏ). Dưới đây là hình ảnh của một GANimal: qua AGU

4. n8n (Tốt nhất cho tự động hóa tự lưu trữ)

qua n8n

n8n cung cấp cho bạn cơ sở hạ tầng để kết hợp việc xây dựng quy trình làm việc trực quan với tùy chọn viết JavaScript hoặc Python khi các nút đã được xây dựng sẵn không phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn. Chạy mọi thứ trên máy chủ của riêng bạn (Docker, Kubernetes, bare metal) hoặc sử dụng đám mây của n8n. Dù chọn cách nào, bạn vẫn kiểm soát nơi dữ liệu được lưu trữ và cách nó được xử lý.

Tích hợp LangChain là trung tâm của khả năng AI của n8n. Bạn có thể xây dựng các hệ thống đa tác nhân bao gồm bộ nhớ cuộc hội thoại, kho lưu trữ vector cho tìm kiếm ngữ nghĩa và khả năng sử dụng công cụ cho phép các tác nhân LLM tương tác với các dịch vụ bên ngoài. Công cụ AI Workflow Builder tạo ra các quy trình làm việc hoàn chỉnh từ mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ngoài ra, tính năng MCP Server Kích Hoạt cho phép các hệ thống AI bên ngoài gọi trực tiếp các quy trình làm việc n8n của bạn.

Các tính năng nổi bật của n8n

Cấu hình các lần thử lại tự động khi các nút gặp sự cố, cài đặt số lần thử lại và thời gian chờ giữa các lần thử.

Tạo các quy trình làm việc chuyên dụng cho lỗi bằng cách sử dụng các nút kích hoạt lỗi (Error Trigger nodes), được kích hoạt khi bất kỳ quy trình làm việc nào gặp sự cố.

Cho phép các nút cụ thể tiếp tục thực thi ngay cả khi chúng gặp lỗi và ngăn chặn các lỗi đơn lẻ làm gián đoạn toàn bộ quy trình làm việc.

Phơi bày quy trình làm việc dưới dạng các điểm cuối webhook công khai hoặc yêu cầu xác thực, nhận yêu cầu HTTP và trả về phản hồi tùy chỉnh.

Theo dõi các thay đổi trong quy trình làm việc thông qua tích hợp Git, triển khai các bản cập nhật một cách có hệ thống trên các môi trường staging và production.

Giới hạn của n8n

Việc tự quản lý hạ tầng (self-hosting) đòi hỏi phải quản lý các tác vụ như giám sát, cập nhật bản vá bảo mật và đảm bảo thời gian hoạt động liên tục, so với các giải pháp thay thế của n8n

Tài liệu hướng dẫn đôi khi không cập nhật kịp thời với các bản phát hành tính năng mới hoặc thiếu độ chi tiết cần thiết cho các tình huống triển khai phức tạp.

Giá cả của n8n

Dùng thử miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về n8n

G2: 4.8/5 (180+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 40 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về n8n?

Một người dùng G2 cho biết:

Công cụ này vừa thân thiện với người dùng vừa rất mạnh mẽ. Tôi thực sự thích rằng nó cho phép bạn kiểm tra toàn bộ luồng hoặc chỉ một nút riêng lẻ, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Ngoài ra, có rất nhiều ví dụ thực tế và dễ hiểu được cung cấp, giúp việc bắt đầu trở nên đơn giản hơn. Không cần biết mã, nhưng nếu bạn biết, điều đó sẽ tốt hơn.

🧠 Thú vị: Năm 1951, Christopher Strachey đã tạo ra một chương trình tạo ra những lá thư tình trên máy tính Ferranti Mark I. Máy tính đã điền vào các mẫu với những từ và cụm từ lãng mạn, tạo ra kết quả đáng ngạc nhiên. Đây là một trong những ví dụ sớm nhất về sự sáng tạo sinh thành trong lĩnh vực máy tính.

5. Avoma (Tốt nhất cho phân tích các cuộc hội thoại về doanh thu)

qua Avoma

Avoma ghi lại các cuộc họp với khách hàng trên các nền tảng video, sau đó trích xuất các thông tin quan trọng mà nếu không sẽ bị lãng quên trong các ghi chú. Giải pháp thay thế Assista AI này chuyển đổi cuộc hội thoại thành văn bản với tính năng nhận diện người nói, tổ chức nội dung thành các Chương Thông Minh và cho phép bạn nhảy trực tiếp đến các chủ đề cụ thể.

Ngoài ra, Avoma kết nối thông tin cuộc họp với hoạt động kinh doanh của bạn. Công cụ này phát hiện xem nhóm của bạn có tuân thủ các khung làm việc như MEDDIC hoặc SPICED trong các cuộc hội thoại hay không, sau đó tự động cập nhật các trường CRM tương ứng. Công cụ này cũng hiển thị các đề cập đến đối thủ cạnh tranh, đang theo dõi tỷ lệ thời gian của cuộc hội thoại, xác định các mẫu xử lý phản đối và nhấn mạnh các cơ hội huấn luyện dựa trên tiêu chí bảng điểm do bạn định nghĩa.

Các tính năng nổi bật của Avoma

Tạo danh sách phát các đoạn ghi âm cuộc gọi để thể hiện cách các nhân viên xuất sắc nhất của bạn xử lý các phản đối cụ thể hoặc chốt đơn hàng.

Theo dõi cuộc hội thoại bằng các Smart Trackers sử dụng hiểu biết ngữ cảnh để xác định chủ đề thay vì so khớp từ khóa chính xác.

Nhận thông báo ngay lập tức qua Slack hoặc email khi các từ khóa cụ thể như tên đối thủ cạnh tranh hoặc tín hiệu rủi ro xuất hiện trong cuộc gọi.

Áp dụng thẻ tùy chỉnh trong cuộc gọi trực tiếp hoặc sau đó để tổ chức cuộc hội thoại theo giai đoạn giao dịch, dòng sản phẩm hoặc loại phản đối.

Giới hạn của Avoma

Nền tảng này tập trung chủ yếu vào các cuộc hội thoại với khách hàng bên ngoài thay vì các cuộc họp nội bộ của nhóm hoặc các phiên lập kế hoạch hợp tác.

Các tùy chọn tích hợp vẫn còn hạn chế so với các nền tảng tự động hóa đa năng có khả năng kết nối hàng trăm ứng dụng.

Giá cả của Avoma

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Startup: $29/tháng cho mỗi người dùng

Tổ chức: $39/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: $39/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Avoma

G2: 4.6/5 (1.350+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Avoma?

Một ghi chú trên G2 ghi:

Tôi sử dụng Avoma để ghi âm và xem lại các cuộc gọi bán hàng, và nó hoạt động rất mượt mà với độ tin cậy cao; tôi không gặp phải lỗi chuyển đổi văn bản hoặc lỗi nào. Tôi thực sự đánh giá cao tính năng Ask Avoma vì nó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian bằng cách cho phép tôi kiểm tra các chi tiết cụ thể từ các cuộc hội thoại. Nó giảm thiểu rào cản khi tham khảo bối cảnh lịch sử và duy trì bối cảnh chính xác, giúp tôi dễ dàng tìm ra các chi tiết giao dịch mà bình thường rất khó tìm. Avoma cũng đã giải quyết hoàn toàn vấn đề ghi chú cho tôi, giúp lấp đầy các lỗ hổng trong quy trình và cải thiện kỹ năng.

🔍 Bạn có biết? 95% chuyên gia hiện nay sử dụng AI trong công việc hoặc tại nhà, và 76% tự chi trả cho các công cụ AI. Hầu hết người được khảo sát báo cáo sự gia tăng ổn định về năng suất, cho thấy việc sử dụng AI trong thực tế đã trở thành xu hướng chính thay vì chỉ là thử nghiệm.

6. Google Gemini (Phù hợp nhất cho các công việc AI đa phương thức)

qua Google Gemini (hình ảnh tùy chỉnh)

Gemini của Google hiểu các loại thông tin khác nhau—văn bản, hình ảnh, âm thanh, video—như những khả năng kết nối với nhau chứ không tách biệt. Mô hình này được phát triển từ đầu để xử lý các đầu vào đa phương tiện đồng thời và hiểu cách chúng liên quan đến nhau.

Điều này thể hiện qua cách Gemini tích hợp trong Google Workspace. Yêu cầu nó phân tích một video ghi hình 3 giờ và trích xuất các điểm dữ liệu cụ thể. Lấy ngữ cảnh từ lịch sử Gmail để soạn thảo các phản hồi cá nhân hóa. Tạo sự kiện lịch dựa trên thông tin phân tán trong các tài liệu và email. Hơn nữa, Deep Research giúp duyệt hàng trăm trang web một cách tự động để tổng hợp các báo cáo toàn diện. Cửa sổ ngữ cảnh 1 triệu token có thể xử lý toàn bộ sách giáo khoa, bài nghiên cứu phức tạp và cơ sở mã nguồn toàn diện mà các mô hình khác không thể xử lý.

Các tính năng nổi bật của Google Gemini

Tải lên nhiều tài liệu cùng lúc và yêu cầu Gemini so sánh dữ liệu giữa các tệp PDF, hình ảnh và bảng tính.

Tìm kiếm các tệp trong Google Drive bằng cách đặt câu hỏi, truy xuất thông tin liên quan mà không cần mở tài liệu thủ công.

Tạo các Gems cá nhân hóa ghi nhớ sở thích của bạn về giọng điệu, định dạng và cách tiếp cận trong các cuộc hội thoại tương lai.

Thực hiện các cuộc hội thoại bằng giọng nói tự nhiên thông qua Gemini Live, tiếp tục hoạt động ngay cả khi màn hình điện thoại của bạn bị khóa.

Giới hạn của Google Gemini

Một số tính năng AI vẫn bị giới hạn theo khu vực.

Chất lượng tương tác giọng nói phụ thuộc vào mô hình giọng nói cụ thể và kết hợp ngôn ngữ mà bạn lựa chọn.

Giá của Google Gemini

Miễn phí

Google AI Pro: $19.99/tháng

Google AI Ultra: $249.99/tháng

Ghi chú: Các tháng đầu tiên có thể có giá ưu đãi.

Đánh giá và nhận xét về Google Gemini

G2: 4.4/5 (275+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (25+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Gemini?

Theo đánh giá của Capterra:

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là công cụ tạo hình ảnh/đồ họa Nano Banana của họ – một công cụ tuyệt vời giúp tạo ra các đồ họa chất lượng mà tôi đang sử dụng cho công việc của mình. Nhìn chung, Gemini rất trực quan và dễ sử dụng, và họ đã cải tiến rất nhiều kể từ khi ra mắt. Bạn thực sự không cần phải viết các lệnh dài dòng nữa để đạt được kết quả mong đợi. Tôi cũng sử dụng nó để viết bài blog và chú thích cho bài đăng trên mạng xã hội, và phản hồi ban đầu của Gemini đối với lời nhắc đầu tiên của tôi thường chính xác là những gì tôi cần (tôi không cần phải điều chỉnh kết quả nhiều hoặc yêu cầu paraphrase/sửa văn bản).

🧠 Sự thật thú vị: Một chương trình có tên Racter đã tạo ra thơ vào những năm 1960 và cuối cùng có cả một cuốn sách được xuất bản. Văn phong của nó kỳ lạ, đôi khi vô nghĩa, nhưng không thể phủ nhận sự sáng tạo. Nhiều độc giả cho rằng đó là công việc của một nhà thơ con người kỳ quặc.

7. Claude (Phù hợp nhất cho các công việc yêu cầu suy luận phức tạp)

qua Claude

Claude xử lý các công việc phức tạp đòi hỏi sự tập trung liên tục và sự tinh tế. Được xây dựng dựa trên nguyên tắc AI Hiến pháp, mô hình này duy trì ngữ cảnh trong các cuộc hội thoại kéo dài, hiểu các hướng dẫn tinh tế và tạo ra kết quả hiếm khi cần giám sát chặt chẽ. Cửa sổ ngữ cảnh 200.000 token cho phép bạn làm việc với toàn bộ mã nguồn hoặc tài liệu dài mà không bị mất dấu.

Nó bao gồm khả năng hoạt động tự động lên đến 30 giờ cho các công việc phức tạp như quản lý nhiều kho mã nguồn, khắc phục vấn đề và triển khai tính năng mà không cần can thiệp liên tục. Claude Code mang khả năng này đến dòng lệnh, nơi bạn có thể giao phó các công việc lập trình trực tiếp từ terminal của mình. Các Artifacts hiển thị các ứng dụng tương tác, biểu đồ dữ liệu và tài liệu khi bạn tinh chỉnh chúng qua cuộc hội thoại.

Các tính năng nổi bật của Claude

Sắp xếp các cuộc hội thoại vào các Dự án , nơi bạn có thể thêm các tệp kiến thức tùy chỉnh mà Claude sẽ tham chiếu trong mọi cuộc hội thoại trong không gian đó.

Tìm kiếm đồng thời trong tất cả các cuộc hội thoại và Dự án của bạn để tìm các cuộc hội thoại hoặc thông tin cụ thể từ các cuộc trò chuyện trước đây.

Sử dụng công cụ Phân tích để tải lên bộ dữ liệu và yêu cầu Claude thực hiện phân tích thống kê, tạo biểu đồ trực quan hoặc xác định xu hướng.

Truy cập tìm kiếm web tự động khi bạn đặt câu hỏi yêu cầu thông tin mới nhất, nhận câu trả lời kèm theo trích dẫn nguồn rõ ràng và các gợi ý từ Claude AI.

Giới hạn của Claude

Người dùng gói miễn phí gặp giới hạn tin nhắn, gây gián đoạn các phiên công việc kéo dài, đặc biệt trong các công việc phức tạp yêu cầu nhiều lần lặp lại.

Các hướng dẫn an toàn đôi khi từ chối các yêu cầu vô hại, mặc dù tần suất này đã giảm đáng kể qua các phiên bản mô hình.

Giá cả của Claude

Miễn phí

Ưu điểm: $20/tháng

Max: Bắt đầu từ $100/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Claude

G2: 4.4/5 (65+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (25+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Claude?

Theo đánh giá của G2:

Khả năng duy trì ngữ cảnh và hiểu các yêu cầu kinh doanh phức tạp của Claude rất mạnh mẽ. Claude giúp tôi cấu trúc các sản phẩm phức tạp và mô phỏng, phân tích khối lượng lớn văn bản hoặc dữ liệu, và soạn thảo các thông điệp khách hàng chính xác mà không làm mất đi ý định chiến lược. Công cụ này đặc biệt xuất sắc trong việc giúp tôi phát hiện các chi tiết quan trọng mà tôi có thể bỏ qua khi mệt mỏi – như khi chúng tôi khắc phục vấn đề Google Apps Script, nơi lỗi viết hoa đơn giản trong “Index.html” gây ra lỗi triển khai. Cách tiếp cận trực tiếp của Claude hoàn toàn phù hợp với những gì tôi cần – suy nghĩ rõ ràng mà không có những chi tiết thừa hoặc xác minh không cần thiết.

🔍 Bạn có biết? Giáo dục và sự sẵn sàng của lực lượng lao động cho AI cũng đang mở rộng. Nhiều quốc gia đang tích hợp AI và khoa học máy tính vào chương trình giảng dạy từ tiểu học đến trung học phổ thông (K-12), và số lượng bằng cấp về công nghệ thông tin đã tăng lên ở các nước như Hoa Kỳ, nhưng khoảng cách về tiếp cận và sự sẵn sàng vẫn còn tồn tại ở nhiều khu vực.

8. ChatGPT (Tốt nhất cho trợ lý AI đa năng)

qua ChatGPT

ChatGPT có khả năng xử lý từ các câu hỏi đơn giản đến các công việc suy luận phức tạp, tạo mã, tạo hình ảnh và cuộc hội thoại bằng giọng nói với độ tự nhiên đáng kinh ngạc. Nó hỗ trợ đầu vào đa phương tiện — bao gồm cuộc hội thoại bằng giọng nói với ngữ điệu thực tế, phân tích hình ảnh và video, cũng như chuyển đổi mượt mà giữa các loại công việc trong quá trình hội thoại.

Các mô hình o-series cung cấp khả năng suy luận mở rộng, giải quyết vấn đề từng bước trước khi trả lời, rất hữu ích cho toán học, kế hoạch chiến lược và các thách thức lập trình phức tạp. Custom GPTs cho phép bạn tạo các phiên bản chuyên biệt được tùy chỉnh cho các công việc cụ thể mà không cần viết mã. Nó tìm kiếm trên web, phân tích các tệp đã tải lên và thực thi mã Python trong cùng một chủ đề cuộc hội thoại.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT

Huấn luyện tính năng Memory của ChatGPT bằng cách cung cấp cho nó các thông tin về bản thân, công việc hoặc sở thích của bạn, những thông tin này sẽ được lưu trữ và sử dụng trong tất cả các cuộc hội thoại sau này.

Xem xét và quản lý những gì ChatGPT ghi nhớ về bạn trong Cài đặt , xóa các ký ức cụ thể hoặc xóa tất cả cùng một lúc.

Kích hoạt chế độ Temporary Chat khi bạn cần các cuộc hội thoại không được lưu vào lịch sử hoặc ảnh hưởng đến bộ nhớ.

Lên lịch các công việc lặp lại mà ChatGPT thực hiện tự động, như gửi tóm tắt hàng tuần hoặc nhắc nhở hàng tháng vào các thời điểm cụ thể.

Tạo hình ảnh trực tiếp trong cuộc hội thoại bằng DALL-E, sau đó tinh chỉnh chúng thông qua các lệnh AI tạo hình ảnh tiếp theo.

Giới hạn của ChatGPT

Các tính năng bộ nhớ đôi khi hiển thị thông tin không liên quan từ các cuộc hội thoại trước đó, yêu cầu quản lý thủ công.

Các mô hình và tính năng cao cấp như Advanced Voice và giới hạn sử dụng cao hơn yêu cầu đăng ký ChatGPT Plus hoặc nhóm.

Giá cả của ChatGPT

Miễn phí

Go: $5/tháng

Plus: $20/tháng

Ưu điểm: $200/tháng

Kinh doanh: $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.125+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (260+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ChatGPT?

Trên G2, một người dùng đã viết:

Điều tôi thích nhất ở ChatGPT là nó hoạt động như một đội ngũ hỗ trợ toàn diện được gói gọn trong một công cụ duy nhất. Nó là người viết, trình chỉnh sửa, nhà chiến lược, nhà nghiên cứu và đối tác tư duy của tôi, luôn sẵn sàng khi tôi cần. Tôi có thể đưa vào những ý tưởng phức tạp, ghi chú thô hoặc bản nháp chưa hoàn chỉnh, và nó giúp tôi biến chúng thành công việc rõ ràng, có cấu trúc và chuyên nghiệp mà tôi có thể sử dụng với khách hàng, đối tác và tổ chức.

🧠 Thú vị: Năm 2018, một bức chân dung do GAN tạo ra có tên Edmond de Belamy đã được bán tại Christie’s với giá 432.500 đô la. Tác phẩm được in trên vải canvas và ký tên bằng công thức toán học của thuật toán. Việc bán tác phẩm này đã gây ra nhiều tranh cãi về quyền tác giả, sự sáng tạo và vai trò của AI trong nghệ thuật.

9. HubSpot (Tốt nhất cho tự động hóa CRM tích hợp)

qua HubSpot

HubSpot đã xây dựng uy tín của mình bằng cách cung cấp các công cụ tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng một cách dễ dàng mà không cần đến sự phức tạp của phần mềm doanh nghiệp. Breeze tích hợp khả năng AI vào toàn bộ nền tảng khách hàng thay vì coi chúng là các tiện ích bổ sung riêng biệt. Copilot hoạt động như một trợ lý AI trò chuyện, trả lời các câu hỏi về dữ liệu CRM của bạn và tạo nội dung dựa trên bối cảnh kinh doanh. Các công cụ trợ lý AI của nó tự động hóa toàn bộ quy trình làm việc cho việc tạo/lập nội dung, quản lý mạng xã hội, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và hỗ trợ khách hàng từ đầu đến cuối.

Breeze Intelligence tự động cập nhật thông tin liên hệ và hồ sơ công ty bằng cách thu thập dữ liệu từ hơn 200 triệu hồ sơ khách hàng, được cập nhật mỗi 30 ngày. Content Remix chuyển đổi video thành các đoạn clip, tệp âm thanh, bài viết blog và nội dung mạng xã hội. Ngoài ra, Prospecting Agent nghiên cứu khách hàng tiềm năng, xác định tín hiệu mua hàng và tạo email tiếp cận cá nhân hóa dựa trên giọng điệu thương hiệu và thông tin từ hệ thống CRM của bạn.

Các tính năng nổi bật của HubSpot

Tùy chỉnh nội dung trang web bằng cách sử dụng Smart Rules để hiển thị các tiêu đề, lời kêu gọi hành động (CTA) hoặc hình ảnh khác nhau dựa trên địa điểm của người truy cập, loại thiết bị hoặc giai đoạn trong chu kỳ đời sống của khách hàng.

Phân tích hiệu suất quá khứ, đặc điểm đối tượng mục tiêu và các tiêu chuẩn tốt nhất trong ngành để tạo nội dung phù hợp với thương hiệu bằng công cụ Social Media Agent .

Hiển thị giá động cho khách truy cập từ các quốc gia khác nhau, tự động hiển thị tiền tệ chính xác và các ưu đãi khu vực mà không cần tạo các trang riêng biệt thủ công.

Tạo bài viết blog, trang đích và nghiên cứu trường hợp bằng cách sử dụng Content Agent để tham chiếu bối cảnh kinh doanh của bạn, tệp đã tải lên và nội dung có hiệu suất cao nhất.

Tự động điền các trường biểu mẫu cho khách truy cập quay lại bằng dữ liệu mà HubSpot đã có sẵn về họ, giúp giảm độ dài biểu mẫu và giảm thiểu rào cản khi nộp biểu mẫu.

Giới hạn của HubSpot

Breeze Intelligence hoạt động trên hệ thống dựa trên tín dụng, thêm chi phí định kỳ ngoài giá đăng ký cơ bản.

Các tùy chọn tùy chỉnh cho agent vẫn còn khá giới hạn so với việc xây dựng các quy trình tự động hóa hoàn toàn tùy chỉnh trên các công cụ tạo quy trình làm việc AI chuyên dụng.

Giá cả của HubSpot

Miễn phí

Gói Starter: $15/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $1,450

Enterprise: Bắt đầu từ $4,700/tháng

Đánh giá và nhận xét về HubSpot

G2: 4.4/5 (34.360+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (4.410+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về HubSpot?

Từ một đánh giá trên G2:

Một tính năng mới mà tôi thực sự thích ở HubSpot Marketing Hub là các đề xuất nội dung và chiến dịch được hỗ trợ bởi AI. Nó thực sự phân tích hành vi của đối tượng và đề xuất nội dung, tiêu đề email và thời gian gửi phù hợp nhất cho từng chiến dịch. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất mà không cần phỏng đoán. […] Một tính năng khác mà tôi đánh giá cao là báo cáo phân bổ đa kênh được cải tiến. Nó hiển thị rõ ràng các kênh, quảng cáo và điểm tiếp xúc nào đóng góp nhiều nhất trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng, giúp chúng tôi đưa ra quyết định ngân sách thông minh hơn.

🔍 Bạn có biết? Các giai đoạn suy thoái của trí tuệ nhân tạo (AI) trong thập niên 1970 và 1980 suýt nữa đã tiêu diệt trường này. Nguồn tài trợ biến mất sau khi các nhà nghiên cứu ban đầu đưa ra những cam kết táo bạo nhưng không bao giờ trở thành hiện thực. Những thất bại này đã làm chậm tiến độ phát triển nhưng cũng buộc cộng đồng phải xem xét lại những ý tưởng cơ bản.

10. Zendesk (Tốt nhất cho tự động hóa dịch vụ khách hàng)

qua Zendesk

Zendesk kết hợp các tác nhân AI tự động hóa với các công cụ Copilot để hỗ trợ các tác nhân con người giải quyết các vấn đề phức tạp nhanh hơn. Các tác nhân AI hoạt động trên các kênh nhắn tin để giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách độc lập, sử dụng AI có khả năng suy luận qua các vấn đề và thích ứng với các tình huống khác nhau thay vì tuân theo các kịch bản cứng nhắc.

Phân loại thông minh tự động phân loại các yêu cầu đến theo mục đích, phát hiện ngôn ngữ, đánh giá cảm xúc và chuyển các phiếu yêu cầu đến thành viên nhóm phù hợp ngay lập tức. Copilot cung cấp tóm tắt cuộc hội thoại, đề xuất các macro liên quan và hiển thị các đề xuất hành động trực tiếp trong quy trình làm việc của nhân viên. Các trợ lý AI cho quản lý dự án có thể mở rộng các ghi chú ngắn thành các phản hồi chi tiết, phù hợp với giọng điệu, sử dụng AI để duy trì tính nhất quán của giọng điệu thương hiệu.

Các tính năng nổi bật của Zendesk

Triển khai các tác nhân AI trên bất kỳ kênh nhắn tin nào để giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách độc lập với công nghệ AI tự động.

Truy cập tóm tắt cuộc hội thoại, phản hồi được đề xuất và các đề xuất hành động liên quan bằng Copilot

Tạo các quy trình tự động hóa dựa trên thời gian chạy hàng giờ trên tất cả các phiếu yêu cầu đang mở, để nâng cấp các vấn đề chưa được giải quyết hoặc đóng các phiếu yêu cầu đã được giải quyết sau một số ngày nhất định.

Cấu hình điều kiện bằng logic ‘Meet ALL’ hoặc ‘Meet ANY’, tạo ra các quy tắc định tuyến phức tạp có thể xử lý nhiều tình huống khác nhau trong một kích hoạt duy nhất.

Giới hạn của Zendesk

Một số tính năng AI, như Content Cues , vẫn chỉ có sẵn trong các Gói Enterprise, giới hạn quyền truy cập cho các nhóm nhỏ hơn.

Việc thiết lập ban đầu và đào tạo cho các ví dụ về trợ lý AI có thể đòi hỏi sự đầu tư thời gian đáng kể từ phía quản trị viên trước khi thấy được giá trị.

Giá cả của Zendesk

Dùng thử miễn phí

Đội ngũ hỗ trợ: $25/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm Suite: $69/tháng cho mỗi người dùng

Gói chuyên nghiệp: $149/tháng cho mỗi người dùng

Suite doanh nghiệp: $219/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zendesk

G2: 4.3/5 (6.970+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (4.045+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zendesk?

Theo đánh giá của G2 về giải pháp thay thế Assista AI này:

Việc cài đặt khá đơn giản, và tôi thích rằng nó có thể tạo ra một số bài viết KB ban đầu từ việc thu thập dữ liệu AI về ngành mà tôi đang hoạt động. Giao diện quản lý vé hỗ trợ rất ổn định và cũng dễ dàng cài đặt. Thêm chatbot vào trang web của tôi rất đơn giản. Việc tích hợp email với hệ thống vé hỗ trợ cũng khá dễ dàng. Các tính năng của hệ thống hỗ trợ rất ổn định.

🧠 Thú vị: Một mạng thần kinh tại Google đã học cách nhận diện mèo vào năm 2012 bằng cách xem hàng triệu video YouTube không được gắn nhãn. Không ai chỉ cho mô hình biết mèo là gì; nó tự phát hiện ra mẫu đó. Thí nghiệm này đã chứng minh sức mạnh của học sâu và phát hiện không giám sát.

