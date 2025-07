10 Giải pháp thay thế Zapier tốt nhất & Đối thủ cạnh tranh năm 2025

Nếu những công việc nhàm chán đang làm tắc nghẽn danh sách công việc cần làm của bạn, đã đến lúc sử dụng nền tảng tự động hóa để công việc trở nên hiệu quả hơn.

Các công cụ kinh doanh mạnh mẽ này tự động hóa quy trình làm việc, giải phóng thời gian của bạn để tập trung vào các công việc quan trọng hơn và giảm rủi ro lỗi do con người gây ra. Bạn có thể sử dụng nền tảng tự động hóa để tự động hóa quy trình quản lý khách hàng tiềm năng, chiến dịch tiếp thị, hỗ trợ khách hàng và hơn thế nữa.

Một nền tảng tự động hóa tốt sẽ giúp bạn kết nối các ứng dụng và xử lý một quy trình trong khi bạn chuyển sang các công việc khác. Mặc dù Zapier là một lựa chọn phổ biến, nhưng nhiều lựa chọn thay thế khác có thể phù hợp hơn với quy trình làm việc của tổ chức bạn. Bài viết này giới thiệu 10 lựa chọn thay thế Zapier thông minh để khám phá trong năm 2024.

Zapier là gì?

Zapier là một ứng dụng tự động hóa. Nền tảng tích hợp cho phép bạn kết nối các dịch vụ và ứng dụng khác nhau thông qua giao diện Zapier để làm việc cùng nhau, tự động hóa các quy trình và tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn. Zapier hỗ trợ nhiều ứng dụng và dịch vụ, bao gồm Google Workspace, Slack, Trello, Shopify và Salesforce. Với Zapier, bạn có thể tự động hóa các công việc hoặc truyền dữ liệu giữa các dịch vụ này.

Bạn có thể tạo các hành động tự động này, hay còn gọi là Zaps, trong trình tạo kéo và thả dễ sử dụng của nền tảng, nên không cần kiến thức kỹ thuật hay kỹ năng mã hóa khi phát triển các luồng tự động hóa phức tạp.

Các dịch vụ được kết nối có thể giúp tổ chức của bạn tiết kiệm thời gian, giảm nhập dữ liệu thủ công và tạo ra các quy trình hiệu quả hơn cho các công việc lặp đi lặp lại.

Những yếu tố cần xem xét khi chọn giải pháp thay thế Zapier?

Nếu bạn muốn tìm một giải pháp thay thế cho Zapier, hãy tìm các nền tảng có các tính năng như:

Hỗ trợ tích hợp đa dạng: Tìm các lựa chọn thay thế Zapier hỗ trợ các ứng dụng và dịch vụ kết nối hiện có trong hệ thống công nghệ của bạn

Giao diện trực quan: Nền tảng bạn chọn nên có giao diện thân thiện với người dùng, giúp bạn dễ dàng Nền tảng bạn chọn nên có giao diện thân thiện với người dùng, giúp bạn dễ dàng tạo các quy trình làm việc phức tạp

Các kích hoạt và hành động đa dạng: Kích hoạt và hành động là các khối xây dựng của bất kỳ công cụ tự động hóa tiếp thị nào, và bạn sẽ cần một công cụ có nhiều tùy chọn để tùy chỉnh quy trình làm việc của mình

Hỗ trợ khách hàng tốt: Bạn sẽ muốn biết rằng có ai đó có thể giúp bạn, đặc biệt là khi bạn cần sử dụng các tính năng nâng cao và tạo các tích hợp tùy chỉnh

Giá cả hợp lý: Cấu trúc giá của các lựa chọn thay thế Zapier này sẽ khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo bạn biết tổng chi phí của các dịch vụ tự động hóa và chi phí đó có phù hợp với ngân sách của bạn hay không

Nhiều nền tảng trong số này cung cấp các kế hoạch miễn phí, rất hữu ích để thử nghiệm dịch vụ của họ và xem liệu chúng có phù hợp với tổ chức của bạn hay không. Tận dụng các ưu đãi này và xem các lựa chọn thay thế Zapier nào phù hợp với bạn.

10 lựa chọn thay thế Zapier tốt nhất để sử dụng

1. Tạo

Qua Make

Make là một nền tảng tích hợp cho phép bạn tạo các công việc tự động hóa với giao diện người dùng đơn giản. Bạn có thể tạo các quy trình công việc đơn giản và phức tạp bằng cách sử dụng logic điều kiện trong trình chỉnh sửa trực quan. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, Make cung cấp các mẫu hữu ích.

Tận dụng các tính năng tốt nhất

Đây là giao diện người dùng trực quan với trình tạo kéo và thả cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo quy trình làm việc tự động; không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật hoặc mã hóa

Nó tích hợp với hàng ngàn ứng dụng, trở thành một lựa chọn thay thế khả thi cho Zapier, giúp tăng cường năng suất của bạn với các công việc nội bộ không giới hạn (tùy thuộc vào loại gói trả phí của bạn)

Tích hợp logic có điều kiện giúp tự động hóa các công việc từ các kích hoạt và tình huống cụ thể để nền tảng có thể hoàn thành nhiều việc hơn mà không cần bạn can thiệp

Loại bỏ giới hạn

Không có thang giá trong cấu trúc giá cả; sử dụng thêm một tính năng tự động hóa so với kế hoạch hiện tại của bạn, và bạn sẽ được chuyển sang cấp độ tiếp theo (và đắt hơn)

Xác định giá cả

Miễn phí

Core: Bắt đầu từ $10.59/tháng

Ưu điểm: Bắt đầu từ $18.82/tháng

Nhóm: bắt đầu từ 34 USD/tháng

Enterprise: có các gói; liên hệ để biết thông tin giá cả

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.7/5 (200+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (350+ đánh giá)

2. Pipedream

Qua Pipedream

Pipedream là một lựa chọn thay thế cho Zapier, cho phép bạn tạo quy trình làm việc mà không cần mã và cung cấp cho bạn quyền kiểm soát ở cấp mã khi cần thiết. Sử dụng Pipedream để kết nối các dịch vụ và ứng dụng khác nhau, sau đó tạo các kích hoạt và hành động để tự động hóa công việc và luồng dữ liệu.

Các tính năng tốt nhất của Pipedream

Nó có toàn quyền kiểm soát tự động hóa của bạn ở cấp độ mã hóa, với sự hỗ trợ cho Node. js, Python và hơn thế nữa

Công cụ AI tích hợp để tự động hóa có thể giúp bạn nhanh chóng xây dựng quy trình làm việc; cho Pipeline biết bạn muốn thực hiện những công việc nào

Nó hỗ trợ quá trình tích hợp với hơn 1.400 API

Giới hạn của Pipedream

Nền tảng mã thấp không thân thiện với người dùng như một số lựa chọn thay thế Zapier, vì vậy người dùng mới có thể cần thời gian học tập lâu hơn

Giá cả của Pipedream

Miễn phí

Gói Cơ bản: $29/tháng

Nâng cao: $149/tháng

Kinh doanh: 749 USD/tháng

Enterprise: Gọi để báo giá

Đánh giá và nhận xét về Pipedream

G2: 4.6/5 (14 đánh giá)

Capterra: 5/5 (4+ đánh giá)

3. Workato

Thông qua Workato

Workato là một nền tảng tích hợp dựa trên đám mây sử dụng sức mạnh của AI để giúp các tổ chức tự động hóa quy trình làm việc. Nền tảng này tích hợp hơn 1.000 ứng dụng và dịch vụ để cải thiện IT, HR và hơn thế nữa.

Các tính năng tốt nhất của Workato

Các công cụ hỗ trợ AI của nó có thể giúp bạn suy nghĩ lại quy trình làm việc, thu thập thông tin chi tiết từ dữ liệu và xây dựng tự động hóa thông minh hơn

Nó có các biện pháp kiểm soát bảo mật tuyệt vời để giúp bạn giữ an toàn cho dữ liệu, ngay cả khi bạn di chuyển dữ liệu qua các đường ống dữ liệu và quy trình làm việc

Nó kết nối với hơn 1.000 ứng dụng và dịch vụ, bao gồm Zendesk, Salesforce, Oracle và Quickbooks

Giới hạn của Workato

Bạn có thể gặp vấn đề khi cố gắng di chuyển lượng lớn dữ liệu thông qua tự động hóa

Giá cả của Workato

Liên hệ để biết thông tin về giá cả

Đánh giá và nhận xét về Workato

G2: 4.7/5 (360+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (50+ đánh giá)

4. Parabola

Qua Parabola

Parabola là một giải pháp thay thế Zapier với trình chỉnh sửa trực quan kéo và thả, nơi bạn có thể tự động hóa ngay cả những quy trình phức tạp nhất. Nó rất tiện lợi cho việc phân tích dữ liệu, giúp bạn tiết kiệm thời gian làm việc với bảng tính và dành nhiều thời gian hơn cho công việc.

Các tính năng tốt nhất của Parabola

Giao diện không cần mã của nó cho phép bạn lấy dữ liệu từ các nguồn khác nhau, bao gồm bảng tính, PDF và email, và tổng hợp thành một tập dữ liệu duy nhất

Các tích hợp sẵn có giúp dễ dàng kết nối API để thu thập và chuyển đổi dữ liệu

Bạn có thể xây dựng quy trình làm việc và xem kết quả trong thời gian thực, giúp dễ dàng kiểm tra và điều chỉnh tích hợp của mình trong trình chỉnh sửa thân thiện với người dùng

Giới hạn của Parabola

Bạn có thể gặp phải một số trễ nhẹ khi xử lý tập dữ liệu lớn, vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần chờ đợi khi di chuyển lượng dữ liệu lớn

Giá cả của Parabola

Cơ bản: miễn phí

Solo: $80/tháng

Nhóm: sắp ra mắt

Nâng cao: Liên hệ để biết thông tin về giá cả

Đánh giá và nhận xét về Parabola

G2: 4.8/5 (10+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3+ đánh giá)

5. Integrately

Qua Integrately

Integrately là một giải pháp thay thế Zapier đang thu hút nhiều sự quan tâm nhờ khả năng tích hợp bằng một cú nhấp chuột và hỗ trợ trò chuyện trực tiếp được đánh giá cao. Nền tảng này đáng để khám phá nếu bạn muốn một cách đơn giản để tạo quy trình tự động hóa.

Các tính năng tốt nhất của Integrately

Đội ngũ hỗ trợ tuyệt vời đã giành được nhiều giải thưởng với dịch vụ hỗ trợ trò chuyện trực tiếp được đánh giá cao

Một lựa chọn thay thế tốt cho tự động hóa, hỗ trợ hơn 1.100 ứng dụng, bao gồm Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp và Microsoft Suite

Các mẫu tự động hóa quy trình làm việc sẵn có xuất sắc mà bạn có thể triển khai chỉ với một cú nhấp chuột

Giới hạn của Integrately

Không có nhiều tài liệu về thông báo lỗi, vì vậy bạn có thể không biết lý do tại sao công cụ tự động hóa của mình không hoạt động chính xác

Giá cả của Integrately

Miễn phí

Gói cơ bản: $29.99/tháng

Chuyên nghiệp: $49/tháng

Phát triển: $124/tháng

Kinh doanh: 299 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về Integrately

G2: 4.7/5 (580+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (310+ đánh giá)

6. Anypoint Platform

Thông qua Anypoint Platform

Từ Mulesoft, Anypoint Platform là một nền tảng tích hợp giúp tổ chức của bạn kết nối các ứng dụng và dịch vụ để tự động hóa các quy trình kinh doanh. Người dùng có kiến thức kỹ thuật hơn có thể sử dụng mã hóa để tạo các công cụ tự động hóa, trong khi người dùng không có kiến thức kỹ thuật có thể sử dụng giao diện nhấp và kéo của nền tảng để xây dựng quy trình làm việc của họ.

Các tính năng tốt nhất của Anypoint Platform

Nó cung cấp các công cụ tự động hóa AI để giúp tạo ra quy trình làm việc thông minh hơn và kết nối các dịch vụ hiệu quả hơn

Hàng trăm quy trình công việc được tạo sẵn giúp bạn dễ dàng tự động hóa các công cụ kinh doanh và loại bỏ các công việc nhàm chán

Đội ngũ nhân viên dịch vụ được đào tạo chuyên sâu sẽ giúp bạn tạo ra công cụ tự động hóa cần thiết cho các giải pháp quy trình làm việc phức tạp nhất

Giới hạn của Anypoint Platform

Nó có rất nhiều tính năng, điều này có thể gây phức tạp cho hầu hết các tổ chức và khiến bạn phải trả tiền cho những công cụ mà bạn không sử dụng

Giá cả của Anypoint Platform

Liên hệ để biết thông tin về giá cả

Đánh giá và nhận xét về Anypoint Platform:

G2: 4.5/5 (610+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (560+ đánh giá)

7. IFTTT

Thông qua IFTTT

IFTTT, viết tắt của If This Then That, là một nền tảng dựa trên web tự động hóa các dịch vụ và thiết bị trực tuyến. Bạn có thể thiết lập các applet hoặc quy trình làm việc tự động kích hoạt giữa các ứng dụng và thiết bị khác nhau để phản hồi các sự kiện và điều kiện cụ thể. Ứng dụng thay thế Zapier này rất tiện lợi cho tự động hóa gia đình.

Các tính năng tốt nhất của IFTTT

Ứng dụng IFTTT giúp tự động hóa nhà thông minh trở nên dễ dàng; bạn có thể bật đèn khi về nhà hoặc gửi tin nhắn cho người thân khi ra khỏi nhà

Nó hỗ trợ một phạm vi rộng lớn các dịch vụ trực tuyến và thiết bị thông minh, bao gồm ứng dụng mạng xã hội, công cụ năng suất và hệ thống tự động hóa gia đình

Giao diện thân thiện với người dùng, không cần mã giúp nó dễ sử dụng, ngay cả khi bạn không có kỹ năng kỹ thuật

Giới hạn của IFTTT

Bạn có thể thấy công cụ này dễ sử dụng nhưng quá cơ bản so với nhu cầu tự động hóa của mình

Giá cả của IFTTT

Miễn phí

IFTTT Pro: $2.50/tháng

IFTTT Pro+: $5/tháng

Đánh giá và nhận xét về IFTTT

G2: 4.5/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (200+ đánh giá)

8. Pabbly Connect

Qua Pabbly Connect

Pabbly Connect là một nền tảng tích hợp và tự động hóa, là một lựa chọn thay thế Zapier mạnh mẽ. Nó cho phép bạn di chuyển dữ liệu giữa các dịch vụ và ứng dụng phổ biến khi các hành động hoặc sự kiện cụ thể kích hoạt nó. Quy trình công việc có thể đơn giản hoặc phức tạp, vì Pabbly Connect cho phép tự động hóa nhiều bước.

Các tính năng tốt nhất của Pabbly Connect

Cộng đồng trực tuyến năng động xung quanh Pabbly Connect là một nguồn tài nguyên hữu ích khi bạn gặp phải những thách thức trong tự động hóa

Nó kết nối với hầu hết các dịch vụ web, bao gồm Facebook, Calendly, HubSpot và Gmail

Giao diện dễ sử dụng giúp bạn dễ dàng tạo công việc cho mọi bộ phận trong tổ chức, bao gồm nhóm bán hàng và nhóm nhân sự

Giới hạn của Pabbly Connect

Việc khắc phục sự cố có thể tốn nhiều thời gian. Hệ thống này có rất ít tính năng sửa lỗi tích hợp sẵn, và bạn sẽ cần hỗ trợ kỹ thuật

Giá Pabbly Connect

Pabbly Plus Standard: $49/tháng

Pabbly Plus Pro: $99/tháng

Pabbly Plus Ultimate: $199/tháng

Xếp hạng và đánh giá Pabbly Connect

G2: 4.4/5 (4+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (65+ đánh giá)

9. Celigo

Qua Celigo

Celigo là một nền tảng tích hợp dựa trên đám mây mà các tổ chức thường sử dụng để cải thiện hiệu quả hoạt động hoặc nâng cao trải nghiệm khách hàng. Nó kết nối các ứng dụng khác nhau và tự động hóa luồng dữ liệu để làm cho các quy trình hiệu quả hơn và giảm rủi ro lỗi do con người. Celigo đặc biệt hữu ích cho tự động hóa cấp doanh nghiệp.

Các tính năng tốt nhất của Celigo

Các công cụ AI của nó có thể xử lý lỗi và cải thiện tự động hóa

Nhiều mẫu tự động hóa được tạo sẵn có thể giúp bạn thực hiện các quy trình công việc tẻ nhạt một cách dễ dàng chỉ với vài cú nhấp chuột

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò giúp dễ dàng quản lý ai có thể bắt đầu quy trình làm việc và truy cập các công cụ khác trong nền tảng

Giới hạn của Celigo

Vì nó kết hợp tự động hóa cấp doanh nghiệp, một số tổ chức nhỏ hơn có thể thấy các gói trả phí vượt quá ngân sách của họ

Giá cả của Celigo

Liên hệ để biết thông tin về giá cả

Đánh giá và nhận xét về Celigo

G2: 4.6/5 (410+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (50+ đánh giá)

10. Khay

Qua khay

Tray là một trong những lựa chọn thay thế Zapier cung cấp nền tảng trực quan, không cần mã để tạo, tùy chỉnh và quản lý các quá trình tích hợp và tự động hóa. Đây là một cách tiện lợi để kết nối các hệ thống CRM, phần mềm tiếp thị và lưu trữ dữ liệu để tự động hóa các công việc thủ công.

Các tính năng tốt nhất của Tray

Trình tạo quy trình làm việc trực quan giúp bạn dễ dàng thiết lập các kích hoạt để bắt đầu quy trình làm việc từ các sự kiện cụ thể

Logic điều kiện của nó xử lý các tình huống khác nhau một cách dễ dàng

Phân tích cho thấy hiệu suất của các tích hợp và cách hệ thống của bạn xử lý quá trình tự động hóa

Giới hạn khay

Giá của Tray có thể đắt hơn một số lựa chọn thay thế Zapier và không có kế hoạch miễn phí cho các tổ chức nhỏ hơn

Giá khay

Liên hệ để biết thông tin về giá cả

Xếp hạng và đánh giá khay

G2: 4.6/5 (130+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (10+ đánh giá)

Nếu bạn cần kết nối hai hoặc nhiều ứng dụng và dịch vụ web, 10 lựa chọn thay thế Zapier này có thể cung cấp các hàm tự động hóa mạnh mẽ để đạt được nhiều hơn mà không lãng phí thời gian. Nhưng chúng không phải là các công cụ tích hợp duy nhất có sẵn cũng như không phải là những công cụ duy nhất bạn nên sử dụng.

Để tối ưu hóa các công việc quản lý dự án và hỗ trợ tự động hóa quy trình làm việc, hãy sử dụng ClickUp. Nền tảng quản lý dự án mà bạn đã biết và yêu thích là công cụ không thể thiếu cho các nhóm muốn nâng cao năng suất.

Tối ưu hóa quản lý dự án với ClickUp Bổ sung các tự động hóa của bạn và hoàn thành nhiều việc hơn với hệ sinh thái quản lý dự án của ClickUp

Tăng cường năng suất của tổ chức bằng cách kết nối ClickUp với các công nghệ khác của bạn. ClickUp tích hợp với hơn 1.000 ứng dụng và dịch vụ, bao gồm các công cụ CRM, nền tảng thiết kế và dịch vụ tiếp thị phổ biến. Bạn thậm chí có thể liên kết tài khoản ClickUp của mình với Zapier để tạo và tự động hóa quy trình làm việc kết nối ClickUp với các dịch vụ web khác.

Tích hợp của ClickUp, kết hợp với tính năng Tự động hóa ClickUp tích hợp sẵn, cho phép bạn tự động hóa các hoạt động lặp đi lặp lại và hợp lý hóa các quy trình. Bạn có thể tạo các nhiệm vụ có thể phân công trong ClickUp khi các sự kiện cụ thể, chẳng hạn như nhận được khách hàng tiềm năng mới hoặc phiếu dịch vụ, xảy ra trong các ứng dụng tích hợp của bạn.

Tính linh hoạt tích hợp sẵn của nền tảng này cho phép bạn tạo quy trình làm việc tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của mình, cho dù là quản lý chiến dịch tiếp thị, dự án phát triển phần mềm hay quy trình bán hàng. Bạn sẽ có quy trình làm việc phù hợp cho mọi quá trình, mọi lúc.

📮 ClickUp Insight: 30% nhân viên cảm thấy khó khăn về mặt tinh thần khi ngừng làm việc và chỉ 8% đặt ra ranh giới rõ ràng với các thông báo và tin nhắn công việc. Nếu không có giới hạn rõ ràng, công việc sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ khác. ⚡Sử dụng Chế độ Me của ClickUp để tập trung vào công việc và tránh bị phân tâm. Tự động hóa tùy chỉnh có thể giúp bạn loại bỏ tất cả những công việc lặp đi lặp lại, trong khi ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp, giúp bạn lập kế hoạch cho ngày của mình. Không còn phải kiểm tra công việc trong hoảng loạn, chỉ còn những bản tóm tắt được hỗ trợ bởi AI và quy trình công việc tự động hóa trơn tru!💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng Tự động hóa ClickUp — giúp tăng 12% hiệu quả công việc.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Nó tích hợp với Zapier và hơn 1.000 ứng dụng và dịch vụ khác

Nó cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn quy trình làm việc của mình để bạn có thể tổ chức các quy trình kinh doanh phức tạp, bao gồm dữ liệu bán hàng và tiếp thị

Các công cụ cộng tác vượt trội của nó cho phép bạn kết nối với các thành viên trong nhóm, đảm bảo mọi người đều nhận được dữ liệu họ cần

Giới hạn của ClickUp

Đây không phải là một lựa chọn thay thế Zapier thực sự, vì bạn không thể kết nối hai dịch vụ web thông qua nền tảng ClickUp

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ đánh giá)

Sẵn sàng đưa quản lý dự án và tự động hóa quy trình làm việc của bạn lên một tầm cao mới? ClickUp giúp các nhóm của bạn làm việc hiệu quả, tự động hóa công việc và cộng tác.

Với các tùy chọn hỗ trợ và tích hợp phong phú, bao gồm kết nối với Zapier, bạn có thể tạo các quy trình công việc tùy chỉnh cần thiết để đảm bảo luồng dữ liệu trơn tru giữa tất cả các ứng dụng trong hệ thống công nghệ của mình.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và trải nghiệm sự khác biệt trong việc quản lý công việc và dự án của bạn.