11 Phần mềm không gian làm việc thống nhất tốt nhất để tập trung công việc của bạn

Bạn bắt đầu ngày làm việc trên Slack, kiểm tra các cập nhật của nhóm để khởi động công việc. Sau đó chuyển sang Tài liệu Google để xem xét nội dung, cập nhật nhanh các công việc trên Asana và tìm kiếm gấp rút một tệp tin trên Drive.

Trong lúc đó, một ứng dụng khác quyết định đã đến lúc cho cuộc phiêu lưu "Quên Mật Khẩu" hàng ngày của bạn, thách thức bạn nhớ xem lần này bạn đã sử dụng phiên bản nào của tên thú cưng của mình. 🤔

Đến trưa, bạn đã chuyển đổi giữa các công cụ nhiều lần hơn là kiểm tra hộp thư đến, và vẫn chưa đạt được tiến bộ thực sự. Đó chính là chi phí ẩn của các không gian làm việc phân mảnh: chuyển đổi ngữ cảnh liên tục, bỏ lỡ các cập nhật và dữ liệu bị phân tán.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu 11 giải pháp phần mềm không gian làm việc thống nhất giúp kết nối các dự án, giao tiếp và mục tiêu của bạn, giúp bạn bỏ qua quy trình nhàm chán hàng ngày. 🏁

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Môi trường làm việc tất cả trong một để quản lý dự án, công việc, tài liệu và giao tiếp nhóm cho startup, doanh nghiệp vừa và lớn. Chỉnh sửa đồng thời trong tài liệu, bảng trắng hợp tác, trò chuyện và cuộc họp video tích hợp, cùng với trợ lý AI trực tiếp trong tác vụ và tài liệu với ClickUp Brain. Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp.

Những yếu tố cần xem xét khi chọn phần mềm không gian làm việc thống nhất?

Dưới đây là một số tính năng cần ưu tiên trong phần mềm tất cả trong một:

Tích hợp ứng dụng mượt mà: Hỗ trợ các công cụ chính như trò chuyện, video, tài liệu, công việc và lịch trong một giao diện duy nhất mà không cần chuyển đổi ứng dụng liên tục.

Tự động hóa thông minh và phân tích AI: Tích hợp trợ lý thông minh và thuật toán tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, đồng thời đề xuất các gợi ý phù hợp với ngữ cảnh.

Tìm kiếm và truy cập kiến thức thống nhất: Cung cấp khả năng tìm kiếm nội dung trên tất cả các ứng dụng và nguồn dữ liệu, giúp nhóm tìm kiếm thông tin cần thiết một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Quy trình làm việc và chế độ xem tùy chỉnh: Cho phép Cho phép các nhóm đa chức năng cài đặt trạng thái, trường, bảng, dòng thời gian hoặc tự động hóa phản ánh cách họ thực sự làm công việc.

Hợp tác thời gian thực: Hỗ trợ trò chuyện, chỉnh sửa tệp tin chung, bảng điều khiển và phân tích để các nhóm luôn đồng bộ và cập nhật thông tin.

📮 ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Với vai trò là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tích hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

11 Giải pháp phần mềm không gian làm việc thống nhất tốt nhất cho các nhóm bận rộn

Dưới đây là các nền tảng phần mềm không gian làm việc thống nhất hàng đầu để tập trung quy trình làm việc, giao tiếp và dự án của bạn. 👇🏼

ClickUp (Tốt nhất cho quản lý công việc thống nhất với trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ bối cảnh)

Tập trung tất cả công việc của bạn trong không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp.

Công việc hiện nay đang gặp nhiều vấn đề.

Hầu hết các nhóm dành hơn 60% thời gian để chia sẻ cập nhật, tìm kiếm tệp tin hoặc chuyển đổi giữa các công cụ phân mảnh, điều hướng các silo làm giảm năng suất và sự rõ ràng.

Thay vì gói gọn các công cụ riêng lẻ vào một kế hoạch giá (như nhiều sản phẩm 'tất cả trong một' khác), phần mềm quản lý dự án ClickUp mang đến cho nhóm một trải nghiệm sản phẩm thống nhất, kết nối các công việc, tài liệu, mục tiêu và cuộc hội thoại dưới một lớp giao diện thống nhất.

Hãy cùng tìm hiểu cách xây dựng một không gian làm việc AI tích hợp:

Phân chia dự án thành các quy trình làm việc thống nhất

Nhiệm vụ ClickUp là biểu mẫu của nền tảng của hệ thống quản lý tác vụ trên nền tảng. Với các công việc con, phụ thuộc và tài liệu, cuộc hội thoại liên kết, nhóm sẽ không bao giờ mất dấu về ai đang làm gì, tại sao điều đó quan trọng hoặc bước tiếp theo là gì. Trong Nhiệm vụ ClickUp, bạn có thể:

Phản ánh quy trình làm việc thực tế của nhóm bằng cách tạo bằng cách tạo các trạng thái tùy chỉnh ClickUp như ‘việc cần làm’, ‘tiến độ’ hoặc ‘In Review’ — để mọi người luôn biết rõ bước tiếp theo là gì.

Ghi lại và tổ chức chính xác dữ liệu bạn cần với hơn 50 với hơn 50 trường tùy chỉnh ClickUp , bao gồm menu thả xuống, ô chọn, đánh giá và tiền tệ.

Nhận diện ngay những gì quan trọng nhất bằng cách gán mức độ bằng cách gán mức độ ưu tiên cho công việc và áp dụng thẻ để lọc, đang theo dõi và hiển thị thông tin giữa các nhóm một cách dễ dàng.

Nhận phản hồi nhanh chóng và giữ mọi người cập nhật bằng cách gắn thẻ đồng nghiệp, thêm người theo dõi và gán bình luận để nhận sự chú ý ngay lập tức.

Tăng tốc công việc với các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Trích xuất các khóa điểm, giao nhiệm vụ bước tiếp theo và lập chiến lược một cách dễ dàng với ClickUp Brain

ClickUp Brain, công cụ AI tích hợp, thống nhất các công việc, tài liệu, cuộc hội thoại, con người và kiến thức tổ chức. Hệ thống trí tuệ nhân tạo của nó hiểu bối cảnh, mối quan hệ và mục tiêu, giúp bạn truy xuất thông tin và quản lý dự án một cách trực quan.

Trợ lý Quản lý Dự án AI của nó xử lý các tác vụ hành chính dự án thường xuyên bằng cách tạo danh sách công việc, cập nhật tiến độ, đang theo dõi tiến độ và tổ chức các cuộc họp stand-up tự động. Tất cả những gì bạn cần là một lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên đơn giản. Hãy yêu cầu nó:

Tóm tắt một công việc: “Những gì đã được cập nhật trong sprint này so với tuần trước?”

Tìm công việc bị tắc nghẽn: “Xác định các công việc chưa được cập nhật trong hơn 15 ngày và tạo báo cáo về các rào cản”

Phát hiện trùng lặp: “Tìm các công việc tương tự hoặc trùng lặp trong Danh sách công việc tiếp thị”

Tạo bản cập nhật: “Tạo bản tóm tắt công việc nhanh, báo cáo trạng thái và danh sách công việc con”

Giữ cho các cuộc hội thoại có ngữ cảnh

Sắp xếp các cuộc hội thoại để truy cập nhanh chóng và biến bất kỳ tin nhắn trò chuyện nào thành công việc có thể theo dõi với ClickUp Chat

Hãy xem ClickUp Chat như trung tâm điều khiển giao tiếp của nhóm. Nó cho phép bạn tạo và quản lý công việc trong khi trò chuyện, đồng thời giữ cho mọi trò chuyện luôn có ngữ cảnh.

Giữ mọi người kết nối thông qua các kênh công khai và tin nhắn trực tiếp riêng tư.

Hợp tác ngay lập tức với cuộc gọi âm thanh/video chỉ bằng một cú nhấp chuột và chia sẻ màn hình thông qua ClickUp SyncUps

Đảm bảo mọi người luôn cập nhật thông tin bằng cách chia sẻ tệp và công việc, nhúng liên kết và gắn thẻ thành viên nhóm bằng @mentions

Catch Me Up. Nhận câu trả lời nhanh chóng và tóm tắt chủ đề với Trợ lý AI của ClickUp và tính năng

🌟 Bonus: ClickUp Brain MAX, trợ lý AI trên desktop, chấm dứt tình trạng phân tán AI bằng cách tích hợp AI, tìm kiếm và tự động hóa trên tất cả ứng dụng công việc, dữ liệu ClickUp, ứng dụng kết nối và tìm kiếm web — mang lại AI bối cảnh thực sự. Tìm kiếm, tự động hóa và tạo nội dung trên tất cả các công cụ công việc của bạn mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh hoặc tìm kiếm qua nhiều ứng dụng. Không còn trì hoãn, tìm kiếm thủ công hay gánh nặng nhận thức! Chuyển đổi giữa các mô hình AI cao cấp hàng đầu, bao gồm GPT, Claude, Gemini và nhiều mô hình khác.

Nhận câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh, dựa trên dữ liệu công việc, chứ không chỉ thông tin chung chung trên web.

Tìm kiếm nội dung trên ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub và tất cả các ứng dụng khác của bạn.

Tạo báo cáo, công việc hoặc tin nhắn, viết cập nhật hoặc phân tích dữ liệu mà không cần sự can thiệp của kỹ sư hoặc nhập liệu thủ công.

Sử dụng tính năng Talk To Text — công nghệ nhận diện giọng nói được tối ưu hóa bằng AI, công việc trong mọi ứng dụng. Ghi âm ý tưởng, giao công việc, soạn email hoặc tóm tắt cuộc họp để tăng năng suất lên gấp 4 lần.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tự động hóa các quy trình làm việc lặp đi lặp lại: Triển khai hơn 50 quy tắc tự động hóa hoặc tạo quy trình làm việc tùy chỉnh của riêng bạn với Triển khai hơn 50 quy tắc tự động hóa hoặc tạo quy trình làm việc tùy chỉnh của riêng bạn với ClickUp Automations

Kết nối các công cụ hiện có mà không cần xây dựng lại: Sử dụng hơn 1.000 công cụ gốc để mở rộng chức năng của nền tảng với Sử dụng hơn 1.000 công cụ gốc để mở rộng chức năng của nền tảng với ClickUp Integrations

Theo dõi tiến độ theo cách của bạn: Tập hợp tất cả các chỉ số, công việc, dự án và KPI của bạn vào Tập hợp tất cả các chỉ số, công việc, dự án và KPI của bạn vào các bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh, tương tác, đồng thời bổ sung các thông tin chi tiết mạnh mẽ, có ngữ cảnh với AI Cards

Quản lý tài liệu quy mô lớn: Hợp tác thời gian thực với tính năng chỉnh sửa chung và bình luận, tạo wiki và trung tâm SOP, và tổ chức tất cả tài liệu bằng Hợp tác thời gian thực với tính năng chỉnh sửa chung và bình luận, tạo wiki và trung tâm SOP, và tổ chức tất cả tài liệu bằng ClickUp Knowledge Management

Hỗ trợ tư duy sáng tạo trực quan: Brainstorm trên các bảng vẽ kỹ thuật số, chuyển đổi hình dạng và ghi chú dán thành các công việc có thể theo dõi, tạo hình ảnh bằng AI và nhúng các công việc trực tiếp vào Brainstorm trên các bảng vẽ kỹ thuật số, chuyển đổi hình dạng và ghi chú dán thành các công việc có thể theo dõi, tạo hình ảnh bằng AI và nhúng các công việc trực tiếp vào Bảng trắng ClickUp

Soạn thảo và hoàn thiện nội dung: Tạo mô tả, tóm tắt và danh sách hành động bằng công cụ AI Writer for Work của ClickUp Brain trực tiếp trong Tasks hoặc Docs.

Biến cuộc gọi thành hành động: Ghi lại cuộc họp, tạo tóm tắt do AI hỗ trợ và tạo các mục liên kết với Ghi lại cuộc họp, tạo tóm tắt do AI hỗ trợ và tạo các mục liên kết với ClickUp AI Notetaker

Giới hạn của ClickUp

Hàm đa dạng của nó có thể dẫn đến một chút thời gian để làm quen đối với người dùng mới.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Người đánh giá này đã tóm tắt rất hay:

Đối với những người làm công việc độc lập hoặc trong nhóm nhỏ (như dự án Android/Kotlin Solo Traveler của tôi), các tính năng miễn phí/cấp trung cấp đã rất đủ dùng — tôi có thể bắt đầu mà không tốn nhiều chi phí và phát triển theo nhu cầu. Điểm mạnh lớn nhất đối với tôi là cách ClickUp cho phép tôi xem mọi thứ trong một nơi duy nhất: công việc, tài liệu, mục tiêu, lịch, bảng — nên tôi hiếm khi cảm thấy phải "chuyển đổi giữa các ứng dụng". Và việc tích hợp với các công cụ tôi đã sử dụng giúp giảm thiểu rào cản trong quy trình làm việc phát triển phần mềm + viết blog + giao tiếp nhóm. *

Đối với những người làm công việc độc lập hoặc trong nhóm nhỏ (như dự án Android/Kotlin Solo Traveler của tôi), các tính năng miễn phí/cấp trung cấp đã rất đủ dùng — tôi có thể bắt đầu mà không tốn nhiều chi phí và phát triển theo nhu cầu. Điểm mạnh lớn nhất đối với tôi là cách ClickUp cho phép tôi xem mọi thứ trong một nơi duy nhất: công việc, tài liệu, mục tiêu, lịch, bảng — nên tôi hiếm khi cảm thấy phải "chuyển đổi giữa các ứng dụng". Và việc tích hợp với các công cụ tôi đã sử dụng giúp giảm thiểu rào cản trong quy trình làm việc phát triển phần mềm + viết blog + giao tiếp nhóm.

2. Google Không gian Làm việc (Phù hợp nhất cho hợp tác, giao tiếp và quản lý tệp tin dựa trên đám mây)

qua Google Không gian Làm việc

Google Không gian Làm việc là trung tâm kỹ thuật số cho các tổ chức hiện đại mong muốn có các công cụ giao tiếp, hợp tác và năng suất được tập trung hóa.

Từ Gmail và Chat cho tin nhắn đến Drive cho quản lý tệp và Docs, Sheets, Slides cho tạo/lập nội dung, mọi ứng dụng đều kết nối. Tích hợp AI thông qua Gemini for Không gian Làm việc biến các quy trình làm việc hàng ngày thành các quy trình dựa trên dữ liệu, giúp nhóm tập trung vào công việc có tác động cao.

Với Bảng điều khiển Quản trị viên, các nhóm IT có thể quản lý người dùng, cài đặt quyền truy cập và bảo mật dữ liệu trên toàn doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật của Google Không gian Làm việc

Lưu trữ, tổ chức và chia sẻ tài liệu một cách bảo mật trên Google Drive

Tổ chức các cuộc họp video và trình bày bằng Google Meet với tính năng loại bỏ tiếng ồn.

Tự động hóa quy trình làm việc và xây dựng ứng dụng không cần lập trình bằng AppSheet

Tạo trang web nội bộ hoặc trung tâm dự án với Google Sites

Quản lý email kinh doanh với Gmail cho tên miền tùy chỉnh (@yourcompany.com)

Giới hạn của Google Không gian Làm việc

Sức chứa giới hạn (15GB cho mỗi người dùng trên các kế hoạch cơ bản) yêu cầu nâng cấp thường xuyên.

Các ứng dụng cao cấp như Gemini và YouTube yêu cầu kế hoạch Không gian Làm việc có phí cao hơn.

Giá cả của Google Không gian Làm việc

Gói Starter: $8.40/tháng cho mỗi người dùng

Gói Tiêu chuẩn: $16.80/tháng cho mỗi người dùng

Thêm: $26,40/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Google Không gian Làm việc

G2: 4.6/5 (hơn 46.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (17.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Google Không gian Làm việc?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều tôi thích nhất ở Google Workspace là cách các công cụ tích hợp với nhau một cách mượt mà. Gmail, Drive, Docs, Sheets và Meet cùng nhau thực hiện công việc theo thời gian thực, giúp hợp tác trở nên vô cùng dễ dàng và hiệu quả. […] Tôi cũng nhận thấy rằng các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao — đặc biệt trong Docs và Sheets — không linh hoạt bằng một số lựa chọn trên desktop.

Điều tôi thích nhất ở Google Không gian Làm việc là cách các công cụ tích hợp với nhau một cách mượt mà. Gmail, Drive, Docs, Sheets và Meet cùng nhau thực hiện công việc theo thời gian thực, giúp hợp tác trở nên vô cùng dễ dàng và hiệu quả. […] Tôi cũng nhận thấy rằng các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao — đặc biệt trong Docs và Sheets — không linh hoạt bằng một số lựa chọn trên desktop.

3. Microsoft 365 (Tốt nhất cho quản lý tài liệu bảo mật, tự động hóa quy trình làm việc và giao tiếp)

qua Microsoft 365

Microsoft 365 là một không gian làm việc kỹ thuật số tích hợp, cung cấp các ứng dụng năng suất, nền tảng hợp tác và dịch vụ đám mây thông minh.

Khác với các phiên bản Office độc lập truyền thống, hệ sinh thái này liên tục được cập nhật tự động, tích hợp lưu trữ đám mây và các tính năng kiểm soát cấp doanh nghiệp, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả startup và các tổ chức toàn cầu.

Copilot, trợ lý AI của nền tảng, tóm tắt email trong Outlook, tạo bản trình bày trong PowerPoint, phân tích xu hướng dữ liệu trong Excel và soạn thảo nội dung trong Word. Kết hợp với các công cụ như Viva Engage cho giao tiếp nội bộ và Clipchamp cho chỉnh sửa video nhanh chóng, bạn sẽ có một môi trường làm việc dựa trên dữ liệu.

Các tính năng nổi bật của Microsoft 365

Hợp tác và giao tiếp theo thời gian thực thông qua Microsoft Teams

Lưu trữ và đồng bộ tệp tin một cách bảo mật với tích hợp OneDrive và SharePoint .

Mua, triển khai và quản lý các giải pháp kinh doanh được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua Microsoft Marketplace .

Truy cập các tính năng trò chuyện AI, brainstorming và nghiên cứu thông qua Copilot Chat được hỗ trợ bởi mô hình mới nhất của OpenAI.

Giới hạn của Microsoft 365

Việc tích hợp với các sản phẩm không phải của Microsoft có thể gặp khó khăn, giới hạn các quy trình làm việc đa nền tảng.

Một số tính năng nâng cao (như Power BI) có thể yêu cầu thiết lập thêm hoặc không được bao gồm trong tất cả các kế hoạch.

Giá cả của Microsoft 365

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Microsoft 365

G2: 4.6/5 (hơn 5.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Microsoft 365?

Theo phản hồi của người dùng:

Tôi sử dụng Microsoft 365 hàng ngày, và nó là một phần quan trọng trong cách tôi hoàn thành công việc cần làm. Việc cài đặt rất đơn giản, và vì các ứng dụng thân thiện với người dùng, tôi đã quen thuộc với nó trong thời gian ngắn […] Đôi khi Microsoft 365 có thể cảm thấy hơi nặng nề, đặc biệt khi chạy nhóm, ứng dụng này tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống. Việc chuyển đổi giữa tài khoản cá nhân và tài khoản công việc không phải lúc nào cũng mượt mà, và việc đồng bộ hóa OneDrive đôi khi có thể chậm.

Tôi sử dụng Microsoft 365 hàng ngày, và nó là một phần quan trọng trong cách tôi hoàn thành công việc cần làm. Việc cài đặt rất đơn giản, và vì các ứng dụng thân thiện với người dùng, tôi đã quen thuộc với nó trong thời gian ngắn […] Đôi khi Microsoft 365 có thể cảm thấy hơi nặng nề, đặc biệt khi chạy nhóm, ứng dụng này tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống. Việc chuyển đổi giữa tài khoản cá nhân và tài khoản công việc không phải lúc nào cũng mượt mà, và việc đồng bộ hóa OneDrive đôi khi có thể chậm.

4. Slack (Tốt nhất cho giao tiếp nhóm thời gian thực, tích hợp và thảo luận dự án)

qua Slack

Slack là nền tảng giao tiếp thống nhất nơi các cuộc hội thoại, tệp tin và các trợ lý AI cùng tồn tại.

Bạn có thể tạo các kênh (Channels) chuyên dụng cho các dự án hoặc bộ phận, đảm bảo các cuộc thảo luận luôn tập trung và có thể tìm kiếm. Mọi tin nhắn, tài liệu hoặc quyết định đều được lưu trữ trong không gian làm việc. Các tính năng như Huddles cho cuộc trò chuyện âm thanh hoặc video, Clips cho cập nhật và Canvas cho tài liệu hợp tác giúp các đội ngũ làm việc từ xa và kết hợp duy trì sự đồng bộ.

Đối với đồng nghiệp cảm thấy quá tải vì phải chuyển đổi giữa các ứng dụng, các tích hợp sâu của Slack, bao gồm Salesforce, Google Drive, GitHub, Trello và nhiều ứng dụng khác, sẽ tập hợp tất cả công cụ và cập nhật trên nền tảng.

Các tính năng nổi bật của Slack

Hợp tác với khách hàng và nhà cung cấp bên ngoài thông qua Slack Connect

Tự động hóa các quy trình làm việc lặp đi lặp lại với Workflow Builder

Tìm kiếm tin nhắn, tệp tin và quyết định bằng tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp .

Sử dụng AI trong Slack và Agentforce để tóm tắt các chủ đề, trích xuất các mục cần thực hiện và tạo nội dung.

Giới hạn của Slack

Slack có thể gây quá tải với các thông báo liên tục, đặc biệt khi tham gia nhiều kênh.

Hàm tìm kiếm bị giới hạn; việc tìm kiếm tin nhắn hoặc tệp tin cũ có thể gặp khó khăn trừ khi các trò chuyện được tổ chức một cách khoa học.

Giá cả của Slack

Miễn phí

Pro: $7.25/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

kinh doanh+: $15/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Enterprise+: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Slack

G2: 4.5/5 (hơn 36.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (23.882)

Người dùng thực tế nói gì về Slack?

Nhận xét của một người dùng về nền tảng:

Điều tôi thích nhất là cách nó tập trung tất cả giao tiếp của nhóm vào một nơi duy nhất. Thay vì phải đối mặt với những chuỗi email kéo dài khiến thông tin bị lạc, chúng tôi có các kênh chuyên dụng cho từng dự án, nhóm và thậm chí cả cho các cuộc trò chuyện casual. […] Thật khó chịu khi cần tìm lại thông tin từ vài tháng trước và phát hiện nó đã biến mất vì bạn chưa nâng cấp. Cảm giác như bạn bị ép phải trả tiền chỉ để giữ cho các cuộc hội thoại của mình có thể truy cập được.

Điều tôi thích nhất là cách nó tập trung tất cả giao tiếp của nhóm vào một nơi duy nhất. Thay vì phải đối mặt với những chuỗi email kéo dài khiến thông tin bị lạc, chúng tôi có các kênh chuyên dụng cho từng dự án, nhóm và thậm chí cả cho các cuộc trò chuyện casual. […] Thật khó chịu khi cần tìm lại thông tin từ vài tháng trước và phát hiện nó đã biến mất vì bạn chưa nâng cấp. Cảm giác như bạn bị ép phải trả tiền chỉ để giữ cho các cuộc hội thoại của mình có thể truy cập được.

5. Confluence (Phù hợp nhất cho việc quản lý tài liệu và chia sẻ kiến thức có cấu trúc)

qua Confluence

Confluence của Atlassian là một không gian làm việc kỹ thuật số giúp các nhóm hợp tác, ghi chép và tổ chức kiến thức.

Từ bảng trắng và tài liệu trực tuyến đến cơ sở dữ liệu và cập nhật video, phần mềm này thích ứng với cách làm việc của bạn. Nhà thiết kế có thể vẽ sơ đồ ý tưởng một cách trực quan, nhóm sản phẩm có thể soạn thảo tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD), và bộ phận vận hành có thể tổ chức các quy trình lặp lại, đảm bảo mọi giai đoạn công việc đều có thể tìm kiếm được.

Rovo, động cơ AI của Atlassian, kết nối toàn bộ hệ thống công cụ của bạn. Sử dụng nó để tóm tắt nội dung và liên kết cơ sở kiến thức của bạn trên Jira, Slack và các nền tảng khác. Bạn có thể soạn thảo kế hoạch, hoàn thiện tài liệu hoặc hỏi Rovo Chat để nhận câu trả lời nhanh về chính sách công ty, chủ sở hữu dự án hoặc tóm tắt cuộc họp.

Các tính năng nổi bật của Confluence

Brainstorm, vẽ sơ đồ hoặc lập bản đồ quy trình một cách trực quan bằng Bảng trắng và chuyển đổi ý tưởng thành công việc ngay lập tức.

Quản lý các cột mốc dự án, dữ liệu onboarding hoặc OKRs một cách hiệu quả bằng cách sử dụng Cơ sở dữ liệu với các chế độ xem tùy chỉnh.

Dễ dàng cập nhật thông tin bằng trang do AI tạo và tóm tắt bình luận , giúp hiển thị các cập nhật khóa chỉ trong vài giây.

Bắt đầu các dự án hoặc tài liệu mới một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng các mẫu có sẵn cho quản lý dự án , ghi chú cuộc họp hoặc kế hoạch tiếp thị.

Giới hạn của Confluence

Trình chỉnh sửa trang có thể gây khó khăn và bực bội, đặc biệt khi xử lý định dạng phức tạp, hình ảnh hoặc macro, khiến việc tạo tài liệu trở nên chậm chạp.

Thiếu hệ thống quản lý trang và nội dung phù hợp, dẫn đến dữ liệu trở nên lộn xộn.

Giá cả của Confluence

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $5,42/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $10.44/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Confluence

G2: 4. 1/5 (4.000+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Confluence?

Như một người dùng đã chia sẻ:

*Vì chúng tôi hoạt động trong ngành dịch vụ và (sic) việc tổ chức các cuộc họp định kỳ và ghi chép lại là một trong những hoạt động hàng ngày của chúng tôi để vận hành kinh doanh một cách trơn tru. Confluence giúp chúng tôi trong các cuộc thảo luận hợp tác và cũng hỗ trợ việc đọc và viết các tài liệu cá nhân của công ty. […] Một trong những giới hạn chính của Confluence là các trang của nó không thể được thiết kế hoặc tùy chỉnh như MS Word hoặc Notion do tính cứng nhắc và các mẫu cố định của nó.

*Vì chúng tôi hoạt động trong ngành dịch vụ và (sic) việc tổ chức các cuộc họp định kỳ và ghi chép lại là một trong những hoạt động hàng ngày của chúng tôi để vận hành kinh doanh một cách trơn tru. Confluence giúp chúng tôi trong các cuộc thảo luận hợp tác và cũng hỗ trợ việc đọc và viết các tài liệu cá nhân của công ty. […] Một trong những giới hạn chính của Confluence là các trang của nó không thể được thiết kế hoặc tùy chỉnh như MS Word hoặc Notion do tính cứng nhắc và các mẫu cố định của nó.

6. Zoho Workplace (Tốt nhất cho quản lý email, tài liệu và nhóm)

qua Zoho Workplace

Zoho Workplace là bộ công cụ hợp tác được thiết kế cho các tổ chức mong muốn đơn giản hóa môi trường công việc kỹ thuật số của mình. Bạn sẽ có một bảng điều khiển để truy cập tất cả các công cụ, quản lý công việc và cập nhật thông tin thông qua một lần đăng nhập duy nhất.

Với các ứng dụng tích hợp như Zoho Mail, Cliq, WorkDrive và Connect, các chuyên gia có thể viết, chia sẻ và hợp tác trên nội dung theo thời gian thực.

Trợ lý AI tích hợp Zia mang lại lớp thông minh bằng cách hiển thị kết quả tìm kiếm trên tất cả các nền tảng kết nối, giúp bạn tìm kiếm tin nhắn, tệp tin hoặc ghi chú tại địa điểm.

Các tính năng nổi bật của Zoho Workplace

Hợp tác trên tài liệu, bảng tính và bản trình bày với Zoho Writer , Sheet và Show .

Lưu trữ và tổ chức tệp tin trong các thư mục chia sẻ của nhóm bằng Zoho WorkDrive với tính năng kiểm soát phiên bản.

Tự động hóa các cập nhật trò chuyện và công việc lặp đi lặp lại bằng bot trong Zoho Cliq để có quy trình làm việc mượt mà hơn.

Giới hạn của Zoho Workplace

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn, dẫn đến sự kém hiệu quả trong các doanh nghiệp lớn.

Giới hạn lưu trữ của nó có thể gây hạn chế cho các dự án có lượng dữ liệu lớn.

Giá cả của Zoho Workplace

Workplace Standard: $4/tháng cho mỗi người dùng

Mail Lite: $1/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Mail Premium: $4/tháng mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Workplace Professional: $7/tháng mỗi người dùng

Workplace Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zoho Workplace

G2: 4.4/5 (hơn 26.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zoho Workplace?

Một người đánh giá đã xác minh chia sẻ:

Zoho Projects giúp quản lý công việc và theo dõi dự án trở nên đơn giản. Tôi đặc biệt thích bố cục gọn gàng dựa trên danh sách công việc và biểu đồ Gantt. Điều này giúp công việc của chúng tôi dễ dàng hơn vì nó cung cấp cột mốc của công việc cùng với thời gian. […] Mặc dù Zoho Projects có nhiều tính năng, nhưng đường cong học tập có thể hơi dốc đối với người dùng mới, đặc biệt khi tùy chỉnh các quy trình làm việc nâng cao.

Zoho Projects giúp quản lý công việc và theo dõi dự án trở nên đơn giản. Tôi đặc biệt thích bố cục gọn gàng dựa trên danh sách công việc và biểu đồ Gantt. Điều này giúp công việc của chúng tôi dễ dàng hơn vì nó cung cấp cột mốc của công việc cùng với thời gian. […] Mặc dù Zoho Projects có nhiều tính năng, nhưng đường cong học tập có thể hơi dốc đối với người dùng mới, đặc biệt khi tùy chỉnh các quy trình làm việc nâng cao.

Tìm kiếm AI cho doanh nghiệp trong ClickUp giúp tập hợp tất cả công việc của bạn, cho phép bạn tìm kiếm thông tin nhanh chóng trên mọi công cụ kết nối — như Google Drive, Notion, Slack và Gmail — từ một nơi duy nhất. Thay vì chuyển đổi giữa các ứng dụng, bạn sẽ nhận được câu trả lời nhanh chóng và có ngữ cảnh từ các công việc, tài liệu, trò chuyện và cuộc họp, giúp bạn luôn nắm bắt được toàn bộ bức tranh. Với cập nhật thời gian thực và các trợ lý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), bạn có thể tin tưởng rằng kết quả tìm kiếm của mình luôn mới nhất và hoàn thành. Trải nghiệm thống nhất này giúp tiết kiệm thời gian, tăng năng suất và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định thông minh mà không cần phải lục lọi qua nhiều nền tảng khác nhau.

7. MangoApps (Tốt nhất cho hợp tác xã hội dựa trên intranet và tăng cường sự tham gia của nhân viên)

qua MangoApps

MangoApps là nền tảng dành cho nhân viên kết hợp các tính năng của một intranet, trung tâm hợp tác và bộ công cụ quản lý công việc. Nó cung cấp một intranet hiện đại với trình tạo trang không cần mã, bảng điều khiển dựa trên vai trò, cổng thông tin nhân viên được tùy chỉnh và giao tiếp đa kênh thông qua thông báo, bản tin và cập nhật có mục tiêu.

Nền tảng này cũng tích hợp trực tiếp các Trợ lý và Đại lý Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào quy trình làm việc của bạn, giúp nhân viên tìm kiếm nội dung nội bộ, hoàn thành công việc và truy cập hỗ trợ từ bộ phận Nhân sự (HR) hoặc Công nghệ Thông tin (IT) ngay lập tức. Các trợ lý này được đào tạo dựa trên dữ liệu nội bộ của công ty bạn, đảm bảo cung cấp câu trả lời chính xác và bảo mật theo ngữ cảnh.

Các tính năng nổi bật của MangoApps

Kích thích động lực làm việc của nhân viên thông qua Chương trình Công nhận và Thưởng cho các cột mốc, thành tích và sự đánh giá từ đồng nghiệp.

Truy cập giao tiếp đa ngôn ngữ với tính năng dịch thuật tích hợp sẵn cho hơn 50 ngôn ngữ.

Tạo và tùy chỉnh Trợ lý AI trong AI Studio bằng dữ liệu doanh nghiệp của bạn và công nghệ sinh thành được tăng cường bằng khả năng truy xuất.

Giới hạn của MangoApps

Quản lý công việc trên nhiều dự án hiện đang bị phân mảnh; không có chế độ xem thống nhất hoặc báo cáo đơn giản cho các công việc đang chờ xử lý.

Các hàm quản lý dự án nâng cao (như biểu đồ Gantt) không có sẵn.

Giá cả của MangoApps

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về MangoApps

G2: 4.2/5 (120+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về MangoApps?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng:

Tôi thích ứng dụng Mango vì nó cung cấp nhiều tùy chọn như kết nối với đồng nghiệp từ các bộ phận khác nhau trong công ty, đặc biệt là những người làm việc tại các địa điểm xa. […] Ứng dụng rất dễ sử dụng và có thể tùy chỉnh. […] Tuy nhiên, việc đăng câu hỏi hoặc cập nhật thông tin giữa các nhóm không dễ dàng. Nhiều nội dung cần được tập trung vào một nhóm duy nhất, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội tiếp cận đối tượng rộng hơn.

Tôi thích ứng dụng Mango vì nó cung cấp nhiều tùy chọn như kết nối với đồng nghiệp từ các bộ phận khác nhau trong công ty, đặc biệt là những người làm việc tại các địa điểm xa. […] Ứng dụng rất dễ sử dụng và có thể tùy chỉnh. […] Tuy nhiên, việc đăng câu hỏi hoặc cập nhật thông tin giữa các nhóm không dễ dàng. Nhiều nội dung cần được tập trung vào một nhóm duy nhất, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội tiếp cận đối tượng rộng hơn.

8. Workona (Tốt nhất cho việc tổ chức tab và không gian làm việc)

qua Workona

Workona tổ chức các tab mở, ứng dụng đám mây và tài nguyên dự án của bạn vào các Spaces chuyên dụng, biến trình duyệt của bạn thành một không gian làm việc tập trung. Mỗi không gian hoạt động như một bàn làm việc kỹ thuật số cho một dự án, chứa mọi thứ từ tài liệu Google Docs, kênh Slack đến tệp Figma.

Với tính năng tìm kiếm thông minh và các mẫu tự động hóa quy trình làm việc bằng AI, bạn có thể cài đặt các dự án mới với các thư mục liên kết, tab chia sẻ và công cụ kết nối. Với tính năng tự động lưu, sao lưu và đồng bộ hóa thiết bị, bạn sẽ không bao giờ mất dữ liệu công việc.

Ngoài ra, phần mở rộng Tab Manager (có sẵn cho Chrome, Firefox và Edge) cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn các tab đang mở bằng cách nhóm chúng vào các không gian làm việc liên quan.

Các tính năng nổi bật của Workona

Tự động tạm dừng các tab không hoạt động để tiết kiệm bộ nhớ và tăng tốc độ hoạt động của trình duyệt.

Tự động lưu toàn bộ phiên làm việc để đảm bảo bạn có thể đóng tab và quay lại bất cứ lúc nào mà không mất tiến độ.

Chia sẻ không gian làm việc với đồng nghiệp để mọi người đều có quyền truy cập vào cùng một bộ tài nguyên, ghi chú và công việc.

Giới hạn của Workona

Gói miễn phí giới hạn bạn chỉ sử dụng được năm không gian.

Tính tương thích trình duyệt có thể khác nhau. Một số tính năng hoạt động khác nhau trên Chrome, Firefox và Brave, và không phải tất cả trình duyệt đều lưu nhóm như mong đợi.

Giá cả của Workona

Pro: $7/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $8/tháng cho mỗi người dùng (tối thiểu 3 người dùng)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Workona

G2: 4.8/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Workona?

Từ đánh giá của người dùng đã xác minh:

Workona đã giúp tôi quản lý nhiều hồ sơ người dùng cùng lúc một cách rất hiệu quả, tôi không còn phải lo lắng về các tab đang làm việc trên các dự án khác nhau và giúp tôi quản lý tài nguyên như dấu trang. […] Tôi mất khoảng vài giờ để triển khai nó trên 2 hồ sơ người dùng với nhiều dự án. […] Nó tải chậm trên phần cứng có hiệu suất thấp như laptop sử dụng Celeron (nhưng mọi thứ đều chậm trên Celeron).

Workona đã giúp tôi quản lý nhiều hồ sơ người dùng cùng lúc một cách rất hiệu quả, tôi không còn phải lo lắng về các tab đang làm việc trên các dự án khác nhau và giúp tôi quản lý tài nguyên như dấu trang. […] Tôi mất khoảng vài giờ để triển khai nó trên 2 hồ sơ người dùng với nhiều dự án. […] Nó tải chậm trên phần cứng có hiệu suất thấp như laptop sử dụng Celeron (nhưng mọi thứ đều chậm trên Celeron).

9. Notion (Phù hợp nhất cho không gian làm việc linh hoạt cho ghi chú, dự án và cơ sở dữ liệu)

qua Notion

Notion là công cụ năng suất linh hoạt giúp bạn tổ chức ghi chú, quản lý tác vụ, hợp tác với đội ngũ và xây dựng cơ sở dữ liệu tùy chỉnh. Bạn có thể tạo trang cho dự án, wiki cho kiến thức đội ngũ và danh sách việc cần làm để mọi người luôn đồng bộ.

Khi cần một không gian để brainstorming, chỉ cần tạo một trang với hình ảnh nhúng và ghi chú nhanh. Sử dụng bảng Kanban kéo và thả hoặc tạo danh sách kiểm tra với nhắc nhở.

Ngoài ghi chú và công việc, cơ sở dữ liệu của Notion cho phép bạn tạo mọi thứ từ lịch nội dung đến hệ thống CRM. Các tính năng hợp tác và bình luận thời gian thực của nó cho phép bạn thảo luận về dự án mà không cần rời khỏi không gian làm việc.

Các tính năng nổi bật của Notion

Tự động hóa công việc lặp đi lặp lại với Notion Agent có thể hoàn thành tác vụ, cập nhật cơ sở dữ liệu và tạo nội dung.

Ghi lại mọi cuộc hội thoại với AI Meeting Notes , giúp tóm tắt nội dung, phân công công việc và tự động cập nhật trang dự án.

Tìm kiếm thông tin trong các tài liệu Notion, tệp PDF và các công cụ kết nối bằng Enterprise Search .

Tạo tài liệu tương tác bằng hơn 50 khối nội dung, bao gồm biểu đồ, nút chuyển đổi, nội dung nhúng và bảng.

Giới hạn của Notion

Hiệu suất có thể chậm chạp khi sử dụng cơ sở dữ liệu lớn, nhiều trang hoặc nội dung nặng.

Hàm tìm kiếm và hiển thị kiến thức có thể không nhất quán.

Giá cả của Notion

Miễn phí

Thêm: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.6/5 (hơn 8.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Notion?

Như đã chia sẻ trong một bài đánh giá gần đây:

Notion đã giúp tôi tổ chức suy nghĩ và dự án của mình theo cách mà các sổ tay kỹ thuật số khác không thể làm được. Từ các biểu tượng cảm xúc, khả năng kết nối với các ứng dụng khác và các yếu tố trực quan giúp não bộ của tôi tổ chức thông tin theo cách tôi thấy hiệu quả nhất, công cụ này đã trở thành vô giá đối với tôi cả trong vai trò nhân viên toàn thời gian lẫn doanh nhân. […] Tôi nghĩ việc tập trung lịch trình của mình đã gặp nhiều khó khăn, cũng như việc liên kết các dự án khác nhau với một lịch trình "điểm duy nhất" và nhận thông báo nhắc nhở cũng không dễ dàng.

Notion đã giúp tôi tổ chức suy nghĩ và dự án của mình theo cách mà các sổ tay kỹ thuật số khác không thể làm được. Từ các biểu tượng cảm xúc, khả năng kết nối với các ứng dụng khác và các yếu tố trực quan giúp não bộ của tôi tổ chức thông tin theo cách tôi thấy hiệu quả nhất, công cụ này đã trở thành vô giá đối với tôi cả trong vai trò nhân viên toàn thời gian lẫn doanh nhân. […] Tôi nghĩ việc tập trung lịch trình của mình đã gặp nhiều khó khăn, cũng như việc liên kết các dự án khác nhau với một lịch trình "điểm duy nhất" và nhận thông báo nhắc nhở cũng không dễ dàng.

10. Rambox (Tốt nhất cho quản lý ứng dụng và giao tiếp)

qua Rambox

Rambox là một công cụ tổ chức không gian làm việc giúp bạn quản lý các ứng dụng web khác nhau như ứng dụng nhắn tin, email, quản lý dự án, trò chuyện nhóm và mạng xã hội.

Bạn chỉ cần thêm các ứng dụng bạn sử dụng nhiều nhất, cấu hình chúng thành các không gian làm việc cá nhân hóa và cài đặt thông báo. Phần mềm cho phép bạn nhóm chúng theo dự án và thậm chí đưa các nền tảng không hoạt động vào chế độ ngủ đông để tiết kiệm bộ nhớ máy tính.

Với các tính năng như quản lý mật khẩu, chuyển đổi tài khoản nhanh chóng, chế độ tối và hỗ trợ các phần mở rộng tùy chỉnh, việc duy trì quy trình làm việc không bị gián đoạn trở nên dễ dàng. Bạn có thể tạm dừng thông báo để tập trung, tích hợp các phần mở rộng như kiểm tra ngữ pháp hoặc quản lý mật khẩu, và đồng bộ thiết lập của mình trên các thiết bị theo thời gian thực.

Các tính năng nổi bật của Rambox

Tạm dừng các yếu tố gây xao nhãng ngay lập tức bằng chế độ Focus Mode

Chuyển đổi giữa các công cụ bằng cách sử dụng Tìm kiếm nhanh và phím tắt bàn phím.

Khóa không gian làm việc bằng mật khẩu chính hoặc khóa bảo mật FIDO U2F để tăng cường bảo mật.

Áp dụng JavaScript hoặc CSS injection để tùy chỉnh giao diện và trải nghiệm của các ứng dụng riêng lẻ.

Giới hạn của Rambox

Nó tiêu tốn nhiều bộ nhớ, đặc biệt khi có nhiều dịch vụ hoặc tab.

Chỉ một lựa chọn nhỏ phần mở rộng Chrome có sẵn dưới dạng plugin.

Giá cả của Rambox

Basic: Miễn phí

Pro: $7/tháng (Tối đa ba người dùng)

Doanh nghiệp: $14/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Rambox

G2: 4.7/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Rambox?

Một người đánh giá trên Capterra tóm tắt như sau:

Bạn có thể truy cập nhiều trang web trong một ứng dụng — điều đó thật tuyệt vời! Với ứng dụng đồng hành, bạn có thể tập hợp tất cả các ứng dụng web quan trọng trong một nền tảng thống nhất duy nhất. […] Nó thiếu các phần mở rộng quan trọng và không thể mở các trang web trong cả trình duyệt và ứng dụng cùng lúc. Việc duyệt các trang tin tức hoặc tài nguyên cảm thấy quá phức tạp.

Bạn có thể truy cập nhiều trang web trong một ứng dụng — điều đó thật tuyệt vời! Với ứng dụng đồng hành, bạn có thể tập hợp tất cả các ứng dụng web quan trọng trong một nền tảng thống nhất duy nhất. […] Nó thiếu các phần mở rộng quan trọng và không thể mở các trang web trong cả trình duyệt và ứng dụng cùng lúc. Việc duyệt các trang tin tức hoặc tài nguyên cảm thấy quá phức tạp.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Các trợ lý AI trong ClickUp có thể tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc của bạn — bao gồm công việc, tài liệu, trò chuyện và thậm chí các công cụ bên ngoài kết nối như Google Drive hoặc GitHub — để ngay lập tức hiển thị thông tin liên quan, dù nó cũ hay bị ẩn đi. Ví dụ, nếu bạn cần chuẩn bị bản cập nhật dự án hoặc trả lời câu hỏi của khách hàng, một trợ lý AI có thể tự động thu thập thông tin từ các tài liệu trước đây, trò chuyện gần đây và các ứng dụng tích hợp, sau đó tóm tắt hoặc trình bày kết quả trong vài giây. Điều này loại bỏ nhu cầu phải tìm kiếm thủ công qua nhiều nền tảng, đảm bảo bạn luôn có đầy đủ bối cảnh và kiến thức mới nhất ngay trong tầm tay. Học cách tạo đại lý của riêng bạn trong ClickUp:

11. Bitrix24 (Phù hợp nhất cho bộ công cụ CRM, dự án và giao tiếp tất cả trong một)

qua Bitrix24

Bitrix24 là nền tảng quản lý kinh doanh dựa trên đám mây. Nó giúp bạn quản lý mối quan hệ khách hàng, đang theo dõi quy trình bán hàng, phân công và quản lý công việc, cũng như lưu trữ các tệp quan trọng.

Bạn có thể tổ chức dự án trên bảng Kanban, biểu đồ Gantt và nhóm làm việc hợp tác. Nền tảng này cũng cung cấp các biểu mẫu tùy chỉnh, trang web và cửa hàng trực tuyến để tương tác với khách hàng, cùng với phân tích chi tiết và báo cáo để bạn luôn cập nhật tiến độ và năng suất.

CoPilot có thể tạo ghi chú cuộc họp, brainstorm ý tưởng, soạn thảo tin nhắn, tóm tắt cuộc gọi hoặc thậm chí chuyển các đề xuất theo dõi thành các công việc có thể thực hiện được.

Các tính năng nổi bật của Bitrix24

Tự động hóa các quy trình làm việc lặp lại và các hoạt động tiêu chuẩn với các kích hoạt và quy tắc tùy chỉnh.

Theo dõi thời gian, khối lượng công việc và hiệu suất để tối ưu hóa năng suất của nhóm.

Tập trung giao tiếp với tính năng trò chuyện tích hợp, cuộc gọi video, nhóm làm việc và nguồn tin hoạt động toàn công ty.

Giới hạn của Bitrix24

Hỗ trợ khách hàng thường chậm chạp và kém phản hồi, đặc biệt đối với người dùng kế hoạch miễn phí.

Giao diện có thể trông lộn xộn và khó sử dụng do có phạm vi công cụ rộng, khiến việc đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới trở nên phức tạp hơn.

Giá cả của Bitrix24

Gói Tiêu chuẩn: $124/tháng (Tối đa 50 người dùng)

Gói Chuyên nghiệp: $249/tháng (Tối đa 100 người dùng)

Doanh nghiệp: $499/tháng (Tối đa 250 người dùng)

Đánh giá và nhận xét về Bitrix24

G2: 4. 1/5 (500+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (900+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Bitrix24?

Nhận xét của một người dùng về phần mềm:

Đây là một nền tảng tuyệt vời cho các doanh nghiệp nhỏ sử dụng như một công cụ giao tiếp và hợp tác chất lượng doanh nghiệp mà không phải chịu chi phí và rắc rối của các nền tảng như Jira, Confluence và MS Teams. […] Tôi không thích rằng các tính năng đầy đủ không khả dụng cho người dùng Basic khi công ty có tối đa 5 người và bạn phải nâng cấp lên gói trả phí gấp đôi cho 100 nhân viên để có các tính năng bổ sung như chấm công, v.v. *

Đây là một nền tảng tuyệt vời cho các doanh nghiệp nhỏ sử dụng như một công cụ giao tiếp và hợp tác chất lượng doanh nghiệp mà không phải chịu chi phí và rắc rối của các nền tảng như Jira, Confluence và MS Teams. […] Tôi không thích rằng các tính năng đầy đủ không khả dụng cho người dùng Basic khi công ty có tối đa 5 người và bạn phải nâng cấp lên gói trả phí gấp đôi cho 100 nhân viên để có các tính năng bổ sung như chấm công, v.v.

Đảm bảo mọi thành phần hoạt động trơn tru và hiệu quả

Quản lý công việc trên nhiều công cụ khác nhau là việc mệt mỏi, tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi. Các công cụ phần mềm không gian làm việc thống nhất được giới thiệu ở đây cung cấp cho bạn các tùy chọn để tập trung quy trình làm việc, cải thiện hợp tác và nâng cao năng suất, nhưng vẫn còn một số hạn chế.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, được thiết kế để cung cấp cho bạn hệ thống quản lý công việc linh hoạt với khả năng AI tích hợp.

Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ ClickUp Brain được tích hợp trực tiếp vào nền tảng, ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp duy nhất bạn cần, nơi mọi thứ từ tác vụ, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển đến lịch, biểu mẫu và bảng trắng đều được tập trung tại một nơi.

Vậy còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp miễn phí và trải nghiệm cách công việc thông minh và hiệu quả hơn! ✅