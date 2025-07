10 lựa chọn thay thế Make để tự động hóa quy trình làm việc và quy trình trong năm 2025

Các nhóm khác nhau cần các quy trình công việc khác nhau. Nhưng hầu hết mọi nhóm đều mong muốn công việc bớt bận rộn hơn. Tự động hóa các công việc và quy trình công việc hàng ngày có thể biến mong muốn đó thành hiện thực.

Make là một trong những công cụ Tích hợp nền tảng như một dịch vụ (iPaaS) phổ biến nhất để tự động hóa công việc trong năm 2024.

Nền tảng không cần mã của Make cung cấp các công cụ mạnh mẽ để thiết kế, xây dựng và tự động hóa quy trình làm việc trên các ứng dụng. Bạn có thể kết nối và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các ứng dụng khác nhau và tự động hóa các công việc để tiết kiệm thời gian mà không cần có kỹ năng mã hóa sâu rộng.

Tuy nhiên, một số người dùng cảm thấy việc xây dựng các tự động hóa AI mạnh mẽ với Make là một công việc khó khăn. Họ mong muốn ứng dụng này có nhiều tích hợp sẵn với các ứng dụng khác hơn. Nếu bạn cũng có cùng cảm nhận, hãy tham khảo một số lựa chọn thay thế cho Make mà chúng tôi đã tổng hợp trong bài viết này.

Những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn các giải pháp thay thế cho Make?

Bạn muốn thu hẹp các lựa chọn khi tìm kiếm giải pháp thay thế tốt nhất cho Make? Dưới đây là một số yếu tố khóa cần xem xét:

Tích hợp : Tìm kiếm một nền tảng cung cấp phạm vi tích hợp rộng với các ứng dụng khác nhau, đặc biệt là những ứng dụng bạn sử dụng hàng ngày, để hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn

Khả năng tự động hóa nâng cao: Tìm kiếm các công cụ cung cấp các tính năng tự động hóa nâng cao, cho phép bạn tự động hóa các công việc và quy trình phức tạp mà không cần can thiệp thủ công nhiều và sử dụng các hướng dẫn bằng ngôn ngữ đơn giản

Giao diện dễ sử dụng với các tính năng trực quan: Chọn các nền tảng có giao diện thân thiện với người dùng và các tính năng trực quan giúp bạn và nhóm của bạn dễ dàng bắt đầu và sử dụng phần mềm một cách hiệu quả

Quy trình onboarding dễ dàng và thời gian học tập ngắn: Chọn các giải pháp thay thế có quy trình onboarding mượt mà và thời gian học tập ngắn, đảm bảo bạn có thể nhanh chóng thích nghi và tận dụng tối đa khả năng của nền tảng

Khả năng mở rộng: Đảm bảo nền tảng có thể mở rộng cùng với sự phát triển của doanh nghiệp và có thể đáp ứng khối lượng dữ liệu ngày càng tăng cũng như sự phức tạp của quy trình làm việc

Bảo mật và tuân thủ: Tìm kiếm các nền tảng ưu tiên bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định của ngành để bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn

Hỗ trợ khách hàng: Tìm kiếm các nhà cung cấp cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy, bao gồm hỗ trợ kịp thời và các tài nguyên để giải quyết mọi vấn đề

10 lựa chọn thay thế Make tốt nhất để sử dụng

Một số nền tảng khác cung cấp các tính năng tương tự hoặc thậm chí tốt hơn Make, bao gồm tích hợp và trải nghiệm người dùng.

Dưới đây là 10 lựa chọn thay thế hàng đầu cho quản lý phụ thuộc và tự động hóa quy trình làm việc trong năm 2024:

1. Tự động hóa. io

Automations. io là một nền tảng không cần mã hóa, tự động hóa toàn bộ quá trình kết nối các ứng dụng kinh doanh và thiết kế quy trình làm việc tương tác.

Bạn có thể sử dụng nó để tối ưu hóa quy trình làm việc hàng ngày. Cho dù bạn muốn đồng bộ hóa dữ liệu giữa các ứng dụng, kích hoạt các hành động dựa trên sự kiện của người dùng hay giám sát hiệu suất tự động hóa, Automations. io đều có thể giúp bạn thực hiện việc cần làm.

Phiên bản mới nhất, Tự động hóa phiên bản 1. 4, đi kèm với các tích hợp và tính năng mới, chẳng hạn như khả năng phân tích bảng tính chính xác và tạo trường tùy chỉnh.

Các tính năng tốt nhất của Automations.io

Sử dụng các tích hợp sẵn có với các ứng dụng phổ biến như Salesforce, Expensify, Mailchimp, Shopify, Clio và Sage Intacct

Tạo các chuỗi tự động hóa phức tạp, chẳng hạn như quy trình công việc nhiều bước, logic có điều kiện và bản đồ dữ liệu

Kiểm tra và điều tra quá trình tự động hóa của bạn trong thời gian thực bằng tính năng định dạng thời gian thực

Giới hạn của Automations.io

Đắt đỏ đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ

Danh sách các ứng dụng và hàm được hỗ trợ tương đối ít hơn so với các đối thủ cạnh tranh phổ biến

Giá của Automations.io

Nhóm : 99 USD/tháng

Kinh doanh: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Automations.io

G2: Đánh giá chưa có sẵn

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

2. ZigiOps

qua ZigiOps

ZigiOps là nền tảng tích hợp không cần mã cho phép bạn thiết lập, sửa đổi và khởi chạy tích hợp chỉ với vài cú nhấp chuột. ZigiOps phổ biến trên thị trường nhờ giao diện thân thiện với người dùng, cho phép tự động hóa liền mạch việc chuyển dữ liệu thủ công giữa các hệ thống.

ZigiOps phù hợp nhất cho các doanh nghiệp lớn sử dụng các công cụ ITSM (Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin) hàng ngày. Sử dụng phần mềm này sẽ giúp họ tạo ra các tích hợp mạnh mẽ, hiệu quả mà không tốn nhiều chi phí và thời gian cho việc mã hóa.

Công cụ này hỗ trợ hơn 30 phần mềm doanh nghiệp và đi kèm với các mẫu sơ đồ luồng dữ liệu có thể tùy chỉnh hoàn toàn, làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các công ty CNTT. Nhìn chung, đây là giải pháp tốt nhất cho trao đổi dữ liệu từ đầu đến cuối.

Các tính năng tốt nhất của ZigiOps

Tích hợp các hệ thống một cách trơn tru mà không cần mã hóa hoặc tập lệnh bổ sung

Chuyển nhận xét và tệp đính kèm giữa các hệ thống của bạn và tùy chỉnh tích hợp theo nhu cầu của bạn

Mở rộng tích hợp của bạn khi khối lượng dữ liệu và độ phức tạp của quy trình làm việc tăng lên

Truy cập các mẫu có sẵn, có thể tùy chỉnh cho các trường hợp sử dụng khác nhau

Giới hạn của ZigiOps

Người dùng mới có thể mất thời gian để làm quen với giao diện

Giá cả của ZigiOps

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ZigiOps

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

3. Tích hợp. io

Nếu bạn đang muốn thực hiện các thao tác ETL (trích xuất, chuyển đổi và tải) một cách dễ dàng, Integrate. io có thể giúp bạn. Nền tảng tích hợp dựa trên đám mây này cung cấp một lộ trình miễn phí mã hóa, cho phép bạn kết nối ngay lập tức các ứng dụng yêu thích của mình với các nguồn dữ liệu khác nhau trong tổ chức.

Nó có một số tính năng tích hợp và phân tích dữ liệu tốt nhất, chẳng hạn như chuyển đổi dữ liệu, API REST, tạo/lập quy trình làm việc hợp lý, bảo mật và tuân thủ dữ liệu, tích hợp Salesforce với Salesforce, v.v.

Tích hợp. Các tính năng tốt nhất của io

Dễ dàng chuẩn bị dữ liệu để phân tích trên đám mây bằng các hàm và biểu thức tích hợp sẵn, chẳng hạn như lọc, tổng hợp và kết hợp

Sử dụng giao diện đồ họa để xác định các phụ thuộc giữa các công việc và giám sát trạng thái và hiệu suất của quy trình làm việc của bạn

Truy cập dữ liệu độc đáo từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm dịch vụ web, cơ sở dữ liệu và tệp tin

Giới hạn của Integrate.io

Chỉ hoạt động với tệp dữ liệu dựa trên đám mây

Giá cả của Integrate. io

Gói cơ bản: $1,250/tháng

Chuyên nghiệp: $2,083/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

ELT & CDC Hàng tháng: $199/tháng Hàng năm: $159/tháng

Tháng: $199/tháng

Giá hàng năm: $159/tháng

Tháng: $199/tháng

Giá hàng năm: $159/tháng

Đánh giá và nhận xét về Integrate. io

G2: 4.3/5 (190+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

4. Khay

qua Khay

Tray. io là một công cụ iPaaS (Nền tảng tích hợp như một dịch vụ) đa trải nghiệm, dựa trên AI, cho phép bạn tăng tốc quá trình tích hợp trên bất kỳ ứng dụng nào. Sử dụng nền tảng dựa trên đám mây này, bạn có thể tạo các tích hợp phức tạp mà không cần mã hóa, giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách, thời gian và nhân lực.

Tray. io cung cấp nhiều phần mềm về tích hợp API, xử lý dữ liệu và xây dựng tích hợp tùy chỉnh, giúp các tổ chức và nhà phát triển cá nhân tự động hóa quy trình làm việc dễ dàng hơn. Bên cạnh phạm vi tính năng rộng, Tray. io vẫn phổ biến trong không gian B2B nhờ tính bảo mật và tuân thủ dữ liệu.

Nhìn chung, đây là một trong những nền tảng mã thấp tốt nhất, cho phép bạn xây dựng các tích hợp và tự động hóa phức tạp mà không cần mất hàng tháng để viết mã.

Các tính năng tốt nhất của Tray

Tạo và cấu hình tích hợp và tự động hóa của bạn bằng giao diện kéo và thả

Tích hợp với các ứng dụng và dịch vụ khác nhau thông qua các kết nối và quy trình làm việc đã được xây dựng sẵn

Quản lý dữ liệu của bạn, bao gồm ETL (Trích xuất, Chuyển đổi, Tải), siêu dữ liệu và hơn thế nữa thông qua bảng điều khiển toàn diện

Giới hạn khay

Một số người dùng cảm thấy Tray. io phức tạp khi điều hướng

Có thể gặp phải các kết nối lỗi thời trong một số trường hợp

Giá khay

Pro: Giá tùy chỉnh

Nhóm: Giá tùy chỉnh

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Xếp hạng và đánh giá khay

G2: 4.5/5 (140+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

5. IFTTT

qua IFTTT

IFTTT (If This Then That) là một nền tảng tích hợp giúp kết nối liền mạch giữa nhiều ứng dụng, thiết bị và dịch vụ kinh doanh.

Nền tảng này hỗ trợ các ứng dụng kinh doanh, năng suất và nhà thông minh phổ biến, cho phép bạn tạo các sơ đồ quy trình làm việc đa dạng với giao diện đơn giản, không cần mã. Là một trong những nền tảng kết nối tốt nhất trên thị trường, IFTTT tuyên bố sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của hơn 700 doanh nghiệp toàn cầu bằng cách tích hợp các sản phẩm vào các dịch vụ gắn kết.

Về lâu dài, bạn có thể giảm đáng kể chi phí phát triển và cải thiện khả năng tương thích và giá trị vòng đời bằng cách sử dụng IFTTT. Nếu bạn không thích phát triển tích hợp nội bộ, IFTTT là một trong những lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Các tính năng tốt nhất của IFTTT

Cá nhân hóa tự động hóa của bạn với mã bộ lọc, truy vấn và nhiều hành động

Kết nối với hơn 800 ứng dụng và tích hợp với các ứng dụng khác nhau trên mạng xã hội, công cụ năng suất và thiết bị nhà thông minh

Tự động hóa các công việc ứng dụng web như đăng bài trên mạng xã hội bằng nền tảng dựa trên đám mây và truy cập quy trình làm việc của bạn từ mọi nơi, mọi lúc

Giới hạn của IFTTT

Đường cong học tập dốc cho người dùng mới

Một số tích hợp có thể không mang lại kết quả như mong đợi

Giá cả của IFTTT

Miễn phí

Pro: $3.49/tháng

Pro+: $14.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về IFTTT

G2. com: 4. 6/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (200+ đánh giá)

6. Outfunnel

qua Outfunnel

Bạn có thể thu hẹp khoảng cách giữa nhóm tiếp thị và bán hàng của mình với Outfunnel, một nền tảng tự động hóa kết nối dữ liệu tập trung vào bán hàng. Nền tảng này cho phép thực hiện các chiến dịch tiếp thị qua email có mục tiêu bằng cách tích hợp liền mạch với các CRM như Pipedrive và Copper, đồng thời theo dõi hành vi của khách truy cập trang web để đánh giá khách hàng tiềm năng.

Với giao diện thân thiện với người dùng và phân tích nâng cao, Outfunnel giúp các doanh nghiệp ưu tiên khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng. Sử dụng nền tảng này có thể tác động tích cực đến tăng trưởng doanh thu thông qua giao tiếp được cá nhân hóa và kịp thời.

Các tính năng tốt nhất của Outfunnel

Tùy chỉnh điểm đánh giá khách hàng tiềm năng dựa trên tất cả dữ liệu bán hàng và tiếp thị của bạn

Tạo đồng bộ hai chiều giữa CRM và các công cụ tiếp thị của bạn

Làm việc với nhiều CRM và công cụ tiếp thị phổ biến, chẳng hạn như Pipedrive, Copper, Salesforce, HubSpot, Mailchimp và ActiveCampaign

Vượt qua các giới hạn của Outfunnel

Đây không phải là giải pháp tự động hóa quy trình làm việc tất cả trong một cho các doanh nghiệp, vì ứng dụng của nó bị giới hạn trong lĩnh vực tiếp thị

Giá cả của Outfunnel

Basic: Bắt đầu từ $29/tháng

Chuyên nghiệp: Bắt đầu từ $99/tháng

Quy mô: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Outfunnel

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4.9/5 (40+ đánh giá)

7. LeadsBridge

qua LeadsBridge

LeadsBridge là một nền tảng tích hợp phổ biến cho phép dữ liệu di chuyển liền mạch giữa các phần mềm tiếp thị và tự động hóa khối lượng công việc khác nhau. Phần hay nhất của công cụ này là đồng bộ hóa khách hàng tiềm năng theo thời gian thực mà không cần nhập CSV thủ công.

Nền tảng này cũng có các tích hợp tùy chỉnh và môi trường an toàn, tuân thủ GDPR và CCPA, khiến nó trở nên hoàn hảo cho các doanh nghiệp.

LeadsBridge cũng hỗ trợ tích hợp với các nền tảng phổ biến như Facebook, TikTok, Google và LinkedIn. Nếu các tính năng như đồng bộ hóa khách hàng tiềm năng theo thời gian thực, biểu mẫu quảng cáo Google & Youtube, quảng cáo khách hàng tiềm năng Facebook và biểu mẫu LinkedIn Gen nghe hấp dẫn, thì LeadsBridge sẽ là nền tảng tích hợp phù hợp cho tổ chức của bạn.

Các tính năng tốt nhất của LeadsBridge

Tích hợp với nhiều ứng dụng và dịch vụ khác nhau, kết nối CRM, phần mềm tiếp thị qua email và các công cụ tiếp thị khác để hợp lý hóa quy trình làm việc

Tạo đối tượng tùy chỉnh giữa CRM và các công cụ tiếp thị khác

Đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng tiềm năng của bạn trong thời gian thực. Bạn có thể xem ai đã điền vào biểu mẫu của bạn, đăng ký nhận bản tin của bạn hoặc tương tác với quảng cáo của bạn và cập nhật hồ sơ CRM của bạn cho phù hợp

Giới hạn của LeadsBridge

Một số người dùng cho rằng giao diện cần được cập nhật để trở nên thân thiện hơn với người dùng

Giá cả của LeadsBridge

Miễn phí

Gói Starter: Bắt đầu từ $29/tháng

Pro: Bắt đầu từ $79/tháng

Kinh doanh: 999 USD/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về LeadsBridge

G2: 4.5/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (50+ đánh giá)

8. Microsoft Power Automate

qua Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate, trước đây là Microsoft Flow, là một công cụ dựa trên đám mây cho phép bạn tạo các luồng công việc tự động, tùy chỉnh để hợp lý hóa các quy trình kinh doanh mà không cần có kinh nghiệm phát triển sâu rộng. Công cụ này là một phần của Microsoft Power Platform, bao gồm các công cụ khác như Power Apps (để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh) và Power BI (để phân tích kinh doanh).

Các ứng dụng phổ biến của MS Power Automate bao gồm:

Loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công bằng cách tự động điền thông tin vào các ứng dụng khác nhau

Cài đặt quy trình làm việc tự động để phê duyệt tài liệu

Nhận thông báo và cập nhật dựa trên các kích hoạt hoặc điều kiện cụ thể trong quy trình công việc của bạn

Các tính năng tốt nhất của Microsoft Power Automate

Kết nối với hàng trăm ứng dụng và dịch vụ bằng các trình kết nối được tạo sẵn

Tạo và cấu hình luồng của bạn một cách dễ dàng bằng giao diện đồ họa

Bảo vệ dữ liệu của bạn thông qua các tính năng như mã hóa, xác thực, ủy quyền và nhật ký kiểm tra

Tự động hóa các quy trình công việc phức tạp và thông minh bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa quy trình bằng robot (RPA)

Giới hạn của Microsoft Power Automate

Các kế hoạch miễn phí và dùng thử có giới hạn về số lượng hành động mà quy trình công việc có thể thực hiện mỗi ngày, điều này có thể hạn chế việc áp dụng cho tự động hóa phức tạp hoặc thường xuyên

Giá Microsoft Power Automate

Power automate premium: 15 USD/người dùng mỗi tháng

Power Automate Process: 150 USD/bot mỗi tháng

Xếp hạng và đánh giá Microsoft Power Automate

G2. com: 4. 5/5 (400+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (170+ đánh giá)

9. Zapier

qua Zapier

Bạn có thể kết nối các ứng dụng kinh doanh yêu thích của mình, chẳng hạn như Gmail, Slack và Salesforce, thông qua Zapier. Đây là một trong những công cụ phổ biến và thân thiện với người dùng nhất, giúp tự động hóa kết nối mà không cần mã hóa hoặc dựa vào nhà phát triển để xây dựng tích hợp. Nó cho phép người dùng tạo 'Zaps' — quy trình công việc tự động được kích hoạt bởi các sự kiện cụ thể trên các ứng dụng khác nhau.

Với Zapier, bạn có thể hợp lý hóa các công việc, tiết kiệm thời gian và tăng năng suất một cách dễ dàng. Nó cũng giúp tiêu chuẩn hóa quy trình dễ dàng hơn. Ngoài ra, Zapier cung cấp một thư viện rộng lớn các tích hợp sẵn có và các tùy chọn có thể tùy chỉnh để điều chỉnh quy trình làm việc theo nhu cầu cá nhân, làm cho nó trở thành một giải pháp đa năng cho các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước.

Các tính năng tốt nhất của Zapier

Kết nối với hơn 6.000 ứng dụng bằng Zapier. Bạn có thể tích hợp với các ứng dụng và dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như Office 365, Shopify, Mailchimp và Twitter

Xây dựng quy trình làm việc tự động hóa, tùy chỉnh và không cần mã của riêng bạn

Hợp lý hóa một phạm vi công việc như ghi nhật ký email, gửi thông báo và theo dõi khách hàng tiềm năng

Giới hạn của Zapier

Người mới bắt đầu có thể gặp khó khăn khi làm quen với giao diện

Gói miễn phí có giới hạn về số lượng công việc và kết nối hàng tháng, còn gói cao cấp có thể đắt đỏ đối với những trường hợp sử dụng nhiều

Giá cả của Zapier

Miễn phí

Gói Starter: Bắt đầu từ $29.99/tháng

Pro: Bắt đầu từ $73,50/tháng

Kinh doanh: Bắt đầu từ 103,50 USD/tháng

Công ty: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zapier

G2: 4.5/5 (1.200+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.700+ đánh giá)

10. Workato

qua Workato

Workato cho phép truyền dữ liệu và tự động hóa công việc liền mạch giữa các hệ thống khác nhau, nâng cao hiệu quả và năng suất trong các tổ chức kinh doanh. Bản đồ dữ liệu liền mạch giữa các ứng dụng khác nhau đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dữ liệu trong toàn bộ quá trình tự động hóa.

Với Workato, bạn có thể tối ưu hóa quy trình, đồng bộ hóa dữ liệu và tạo ra các tích hợp mạnh mẽ trên toàn bộ hệ sinh thái của mình.

Nó giúp bạn kết nối với hơn 200 ứng dụng, bao gồm các hệ thống dựa trên đám mây và tại chỗ.

Các tính năng tốt nhất của Workato

Tích hợp các ứng dụng bằng cách tạo các quy trình công việc tự động, được gọi là "công thức", bao gồm các kích hoạt, hành động và điều kiện khác nhau

Cho phép phản hồi thời gian thực đối với các thay đổi trong các ứng dụng được kết nối thông qua quy trình công việc được kích hoạt bởi sự kiện

Xây dựng bot nền tảng tùy chỉnh cho Slack, Cisco Spark, IBM Workspace và Microsoft Teams

Giám sát việc thực thi quy trình làm việc và khắc phục mọi vấn đề bằng khả năng xử lý lỗi mạnh mẽ và ghi nhật ký chi tiết của Workato

Giới hạn của Workato

Mặc dù nền tảng này cung cấp tài nguyên và tài liệu hướng dẫn, nhưng người dùng có thể cần đầu tư thời gian để hiểu các chức năng và phương pháp sử dụng hiệu quả nhất

Các công ty nhỏ hơn có thể thấy các gói giá đắt đỏ

Giá cả của Workato

Một không gian làm việc: Giá tùy chỉnh

Thêm công thức của bạn: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Workato

G2: 4.7/5 (400+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (50+ đánh giá)

Bạn mệt mỏi vì phải sử dụng nhiều công cụ và vật lộn với các tùy chọn tự động hóa giới hạn? Các lựa chọn thay thế được liệt kê ở trên cung cấp các chức năng hữu ích, nhưng nếu chúng tôi cung cấp cho bạn một giải pháp toàn diện tích hợp liền mạch tự động hóa và quản lý dự án thì sao?

Gặp gỡ ClickUp.

ClickUp là nền tảng lý tưởng cho việc quản lý dự án hiệu quả, cung cấp cho cá nhân và nhóm các tính năng mạnh mẽ để nâng cao năng suất và sự hợp tác.

Tự động hóa công việc của bạn một cách dễ dàng

Tự động hóa của ClickUp giúp bạn hợp lý hóa quy trình công việc và loại bỏ công việc bận rộn. Chọn từ hơn 100 chuỗi tự động hóa được tạo sẵn. Hoặc tùy chỉnh tự động hóa của riêng bạn để phù hợp với nhu cầu cụ thể và quy trình công việc phức tạp của bạn.

Tiết kiệm thời gian và tự động hóa công việc một cách hiệu quả với ClickUp Automation

Bạn có thể tự động hóa các công việc quản lý dự án khác nhau, chẳng hạn như phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, bình luận về chủ đề thảo luận khi một hành động cụ thể được kích hoạt và gửi cập nhật Slack đến kênh dự án của bạn khi trạng thái dự án thay đổi.

Bằng cách loại bỏ những công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại nhưng quan trọng này khỏi danh sách công việc của bạn, ClickUp đảm bảo bạn có thể tập trung vào các chi tiết của dự án mà không mất đi cái nhìn tổng thể.

Trong số những tính năng khác, tính năng Tự động hóa của ClickUp cho phép bạn

Tiết kiệm thời gian cho các tác vụ lặp đi lặp lại và tập trung vào những việc quan trọng

Tạo công việc mới và triển khai SOP rõ ràng trong toàn nhóm mà không tốn nhiều công sức

Tiếp tục công việc bằng cách tự động thay đổi người được giao và ưu tiên hoặc áp dụng thẻ và mẫu cho các thay đổi trạng thái

Tự động hóa các công cụ yêu thích của bạn trong ClickUp, chẳng hạn như email, trò chuyện và lịch

Tích hợp mượt mà với Make

Và nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng Make, bạn vẫn có thể sử dụng ClickUp và các tính năng của nó.

Sự tích hợp của ClickUp với Make cho phép bạn tối đa hóa hiệu quả dự án bằng cách tự động hóa các công việc giữa ClickUp và các ứng dụng thiết yếu khác. Trình tạo tự động hóa trực quan của Make cho phép bạn kết nối ClickUp với hàng nghìn công cụ và API, nâng cao khả năng cộng tác và hợp lý hóa quy trình làm việc.

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng hấp dẫn cho tích hợp ClickUp và Make

Tự động điền dữ liệu từ CRM hoặc nền tảng tiếp thị vào nhiệm vụ ClickUp . Điều này giúp loại bỏ lỗi nhập dữ liệu thủ công và đảm bảo tất cả thông tin của bạn luôn được cập nhật

Đồng bộ hóa các nhiệm vụ ClickUp với các ứng dụng lịch bên ngoài như Lịch Google hoặc Lịch Outlook để giữ lịch trình của nhóm đồng bộ trên các nền tảng, tránh xung đột lịch trình và đảm bảo mọi người đều được thông báo về các hạn chót sắp tới

Tự động tạo báo cáo trong Google Trang tính hoặc các công cụ trực quan hóa dữ liệu khác dựa trên các tiêu chí cụ thể trong ClickUp, chẳng hạn như nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc trường tùy chỉnh cụ thể. Điều này cho phép bạn phân tích dữ liệu dự án dễ dàng hơn và thu thập thông tin chi tiết có giá trị để đưa ra quyết định sáng suốt

Kích hoạt nhắc nhở tự động qua email cho các thành viên trong nhóm dựa trên ngày đáo hạn của nhiệm vụ hoặc thay đổi trạng thái trong ClickUp. Điều này giúp đảm bảo mọi người luôn đi đúng hướng và tránh bỏ lỡ thời hạn

Phát triển các tích hợp tùy chỉnh bằng cách sử dụng nền tảng không cần mã của Make để kết nối ClickUp với các hệ thống cũ hoặc các công cụ nội bộ không được hỗ trợ sẵn bởi các tích hợp gốc

Tự động hóa công việc của bạn với sự tích hợp liền mạch giữa ClickUp và Make

Nhìn chung, ClickUp và Make cung cấp một sự kết hợp mạnh mẽ cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm:

Hợp lý hóa quy trình làm việc và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại

Nâng cao độ chính xác và nhất quán của dữ liệu trên các nền tảng khác nhau

Tăng cường sự hợp tác và giao tiếp trong nhóm

Thu thập thông tin chi tiết quý giá từ dữ liệu dự án để đưa ra quyết định sáng suốt

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Tự động hóa các công việc và quy trình công việc thường ngày bằng hơn 100 chuỗi tự động hóa được tạo sẵn hoặc tùy chỉnh tự động hóa của riêng bạn để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn

Chọn từ nhiều chế độ xem khác nhau để theo dõi các dự án và công việc của bạn, chẳng hạn như danh sách, bảng, lịch, Gantt và dòng thời gian

Cộng tác với nhóm và khách hàng của bạn bằng các công cụ cộng tác của ClickUp, chẳng hạn như trò chuyện, bình luận, đề cập, trình chỉnh sửa tài liệu và bảng trắng

Tích hợp với hàng trăm ứng dụng và dịch vụ bằng ClickUp, chẳng hạn như Office 365, Google Workspace, Slack và Zapier. Bạn cũng có thể tạo các tích hợp tùy chỉnh của riêng mình bằng cách sử dụng trình kết nối API

Giới hạn của ClickUp

ClickUp có đường cong học tập dốc do số lượng lớn các tính năng và tùy chọn tùy chỉnh

Giá ClickUp

Miễn phí vĩnh viễn

Không giới hạn: 7 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Liên hệ để biết giá

ClickUp Brain có sẵn trên mọi gói trả phí với giá 5 USD/thành viên/tháng

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

Chọn nền tảng tích hợp phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn

Quản lý dữ liệu và quy trình làm việc là yếu tố quan trọng đối với các tổ chức kinh doanh, đặc biệt nếu bạn là một công ty công nghệ. Một công cụ mạnh mẽ dựa trên AI có thể tự động hóa quá trình tích hợp sẽ giúp công ty bạn tiết kiệm đáng kể thời gian, nhân lực và ngân sách.

Make là một nền tảng tích hợp phổ biến trên thị trường và cũng rất hiệu quả. Tuy nhiên, các lựa chọn thay thế cho Make mà chúng tôi đã liệt kê sẽ giúp bạn chọn được giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu riêng của doanh nghiệp.

Nếu bạn muốn có một công cụ tự động hóa quy trình làm việc, giúp bạn quản lý dự án và cộng tác với nhóm của mình, thì ClickUp là sự lựa chọn hoàn hảo.

Đăng ký ClickUp ngay bây giờ và trải nghiệm tích hợp đa nền tảng liền mạch và tự động hóa quy trình làm việc hoàn hảo!