Top 10 lựa chọn thay thế Google Gemini AI đáng thử ngay bây giờ

Không phải ai cũng muốn cùng một loại trí tuệ.

Một số người muốn các mô hình có khả năng viết như con người. Những người khác cần mã nguồn sạch, tóm tắt nhanh chóng hoặc các công cụ không rò rỉ dữ liệu hoặc vượt quá ngân sách. Không gian AI hiện đang rất rộng mở, và Google AI Studio không phải là nền tảng duy nhất đang gánh vác những nhiệm vụ nặng nề.

Nếu bạn đang phát triển, viết lách, nghiên cứu hoặc thử nghiệm với các công cụ AI, việc tìm hiểu các lựa chọn khác là điều hợp lý. Mỗi công cụ thay thế Google Gemini AI này đều mang đến một bảng tính năng độc đáo riêng.

Hãy cùng tìm hiểu về việc cần làm của chúng và tại sao chúng đáng để thử. 🎯

Các lựa chọn thay thế cho Google Gemini AI trong nháy mắt

Dưới đây là so sánh các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Google Gemini AI. 🦾

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Cá nhân và nhóm biến nghiên cứu được hỗ trợ bởi AI thành các quy trình làm việc có thể thực hiện được Tự động hóa quy trình và trả lời nhanh chóng với Autopilot Agents; câu trả lời có ngữ cảnh từ AI; tương tác rảnh tay bằng giọng nói với ClickUp Brain MAX; Enterprise Search trên các công cụ kết nối Có kế hoạch miễn phí; Có tùy chỉnh cho Enterprise ChatGPT Cá nhân, người tạo và các nhóm có lãi suất về giải quyết vấn đề sáng tạo Thực thi mã Python trực tiếp trong trò chuyện; mô hình suy luận nâng cao; GPT tùy chỉnh cho các công việc cụ thể Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Claude Các nhà nghiên cứu, nhóm pháp lý và nhà văn kỹ thuật đang thực hiện công việc phân tích tài liệu chi tiết Cửa sổ ngữ cảnh lớn; tải lên và tham chiếu chéo nhiều tệp; phân tích chi tiết đa góc độ; AI đạo đức Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Perplexity AI Nhà báo, nhà phân tích và nhà nghiên cứu học thuật đang tìm kiếm nghiên cứu thời gian thực trên web kèm theo trích dẫn Thông tin cập nhật kèm trích dẫn; tập trung tìm kiếm vào các nguồn học thuật, tin tức hoặc thảo luận Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Microsoft 365 Copilot Người dùng Microsoft 365 và các doanh nghiệp muốn tích hợp AI vào quy trình làm việc của Office Tạo công thức Excel; tóm tắt email; tìm kiếm trong các tệp và sự kiện của Microsoft 365 Miễn phí (chỉ trò chuyện); Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $30/tháng cho mỗi người dùng You. com Cá nhân và các nhóm nghiên cứu cần một trải nghiệm tìm kiếm nhẹ nhàng và cá nhân hóa Tùy chỉnh cài đặt tìm kiếm; kết quả web kết hợp với tóm tắt AI; tìm kiếm không giới hạn được hỗ trợ bởi AI trên phiên bản Pro Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Pi của Inflection AI Cá nhân tìm kiếm trí tuệ nhân tạo (AI) trò chuyện cho các cuộc trò chuyện cá nhân, cảm xúc Luồng cuộc hội thoại tự nhiên, thấu hiểu; tương tác bằng giọng nói Miễn phí Brave Leo Cá nhân và nhóm tìm kiếm tương tác AI ưu tiên bảo mật Hoạt động trong trình duyệt; nhiều mô hình AI; bảo mật dữ liệu người dùng Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14.99/tháng Mistral AI Các nhà phát triển, nhóm đa ngôn ngữ và tổ chức chú trọng đến bảo mật đang tìm kiếm các tiêu chuẩn AI châu Âu Mô hình nguồn mở và tùy chỉnh; viết mã; hỗ trợ tinh chỉnh Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14.99/tháng cho mỗi người dùng DeepSeek Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các nhóm kỹ thuật sử dụng AI cho các công việc suy luận nâng cao Lý luận từng bước minh bạch; tự điều chỉnh; xuất bản bản ghi lý luận Giá cả tùy chỉnh

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Google Gemini AI?

Mặc dù việc sử dụng Google Gemini rất hữu ích cho việc phát triển ứng dụng thông minh, bạn có thể tìm thấy lý do để tìm kiếm các giải pháp khác phù hợp hơn. Dưới đây là lý do tại sao việc khám phá các lựa chọn thay thế cho Google Gemini AI là hợp lý:

thực hiện phức tạp: *Tránh các thiết lập phức tạp với các nền tảng cung cấp cách sử dụng đơn giản hơn thông qua các mẫu lệnh AI

Hạn chế về chi phí: Tìm kiếm các tùy chọn giá cả phải chăng hơn hoặc các gói miễn phí phong phú cho ngân sách nhỏ

Tùy chọn triển khai hạn chế: Tìm kiếm các công cụ nâng cao với khả năng lưu trữ linh hoạt, như các giải pháp ngoại tuyến hoặc dựa trên biên

giới hạn tích hợp: *Chọn các nền tảng kết nối mượt mà hơn với các hệ sinh thái không phải Google

Yêu cầu chuyên ngành: Khám phá các chatbot AI được thiết kế cho các ngành cụ thể như tài chính hoặc giáo dục

Nhu cầu đổi mới: Khám phá các lựa chọn thay thế cho Google Gemini AI có tính năng độc đáo hoặc các cải tiến do cộng đồng phát triển để mang lại những phương pháp tiếp cận mới mẻ

🔍 Bạn có biết? BCG phát hiện ra rằng kết hợp con người và AI một cách hợp lý có thể tăng năng suất nhân sự lên đến 30%. Với thiết lập phù hợp và một chút thời gian, các nhóm bắt đầu thấy được những cải thiện thực sự về tốc độ và hiệu quả.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Google Gemini AI

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về các giải pháp thay thế Google Gemini AI tốt nhất. 👇

cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp* Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

1. ClickUp (Tốt nhất để biến nghiên cứu được hỗ trợ bởi AI thành các quy trình làm việc có thể thực hiện được)

Nếu quy trình nghiên cứu của bạn bắt đầu trong một công cụ, kế hoạch diễn ra trong công cụ khác và thực thi trải dài trên nhiều nền tảng, nhóm của bạn đã bị chậm lại. ClickUp giải quyết vấn đề này với một hệ thống thông minh hoạt động xuyên suốt Không gian Làm việc ClickUp, hiểu rõ công việc của bạn và giúp bạn tiến triển nhanh chóng. 🚀

Từ ý tưởng đến hành động

Hỏi ClickUp Brain để cập nhật về các nhiệm vụ quá hạn trong không gian làm việc của bạn

ClickUp Brain hoạt động bên trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn và hiểu mọi thứ diễn ra ở đó – tài liệu, tác vụ, bình luận và cuộc hội thoại. Bạn có thể đặt câu hỏi cho nó, yêu cầu tóm tắt, tự động tạo nội dung và kích hoạt các hành động trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn.

Giả sử nhóm tiếp thị sản phẩm của bạn vừa tải lên một phân tích chi tiết về việc ra mắt sản phẩm vào một tài liệu ClickUp. Hãy yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt báo cáo, xác định các khóa rủi ro và tạo các công việc theo dõi được gắn thẻ cho đúng người với thời hạn cụ thể. Bạn cũng có thể sử dụng AI của ClickUp để tạo khung trình chiếu cho lãnh đạo dựa trên cùng nội dung đó.

Nó hoạt động tức thì, có ngữ cảnh và hoàn toàn tích hợp vào quy trình làm việc của bạn.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại

Bạn không cần phải theo dõi các bản cập nhật, giao công việc thủ công hoặc lặp lại cùng một câu trả lời mỗi ngày. Các Trợ lý Tự động của ClickUp sẽ xử lý điều đó cho bạn.

Tự động điền cập nhật và trả lời trực tiếp trong Trò chuyện với ClickUp Autopilot Agents

Ví dụ, mô hình StandUp Agent được xây dựng sẵn sẽ thu thập các cập nhật hàng ngày từ từng thành viên trong nhóm, thêm bình luận về công việc và đăng một bản tóm tắt duy nhất vào tài liệu lập kế hoạch sprint của bạn. Vì vậy, nếu nhà phát triển di động ghi chú ‘Hoàn thành kiểm thử luồng onboarding’, nó sẽ xuất hiện trong công việc tương ứng, mà không cần quản lý dự án phải theo dõi thêm.

Để có thêm quyền kiểm soát, bạn có thể tạo một Trợ lý Autopilot Tùy chỉnh. Những trợ lý này sẽ tự động điều chỉnh theo sự thay đổi trong không gian làm việc của bạn để thực hiện các tác vụ dựa trên hướng dẫn đã được cung cấp. Tò mò? Chúng tôi có một video sẽ giải thích chi tiết hơn 👇

Nói, đừng gõ

Để tương tác nhanh chóng và tập trung hơn với Không gian Làm việc ClickUp của bạn, hãy sử dụng ClickUp Brain MAX. Đây là một ứng dụng desktop chuyên dụng được trang bị cùng trí tuệ nhân tạo.

Điều gì làm nên sự khác biệt? Bạn có thể trò chuyện với nó. Thực sự.

Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

Giả sử bạn đang xem xét tiến độ sprint. Sử dụng phím tắt tùy chỉnh và nói: 'Tóm tắt các vấn đề QA trong tuần này và giao nhiệm vụ theo dõi cho các vấn đề còn dang dở.' Nó sẽ quét các công việc và bình luận liên quan, tạo ra một bản tóm tắt gọn gàng và tạo các công việc mới chỉ trong vài giây.

Thậm chí tốt hơn? Bạn có thể chuyển đổi giữa nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT, Gemini và Claude mà không cần rời khỏi luồng, giúp tiết kiệm lên đến 88% chi phí.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

ghi lại mọi cuộc họp:* Ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt tự động các cuộc gọi với Trợ lý Ghi chú AI của ClickUp để mọi người luôn đồng bộ mà không cần ghi chú thủ công

*tạo và định dạng nội dung: Tạo tài liệu dự án chi tiết trong ClickUp Docs bằng cách sử dụng định dạng văn bản phong phú, bảng, nhúng và kết nối thông minh với các công việc và quy trình làm việc

giữ đồng bộ: *Sử dụng AI để chuyển đổi tin nhắn trong trò chuyện ClickUp thành công việc và tóm tắt các chủ đề dài chỉ trong vài giây

tập trung kiến thức: *Nhập các tài liệu, bảng tính và tài nguyên nội bộ từ các công cụ khác vào bộ công cụ Quản lý Kiến thức của ClickUp để duy trì cấu trúc

ghi lại các hướng dẫn nhanh: *Ghi lại màn hình và giọng nói của bạn bằng ClickUp Clips để giải thích các công việc hoặc cung cấp phản hồi một cách không đồng bộ với bản chép lời được hỗ trợ bởi AI

*hình dung ý tưởng ngay lập tức: Sử dụng AI để tạo hình ảnh trực tiếp trên ClickUp Bảng trắng để brainstorm, kế hoạch hoặc thêm bối cảnh

Giai hạn của ClickUp

ClickUp có thể ban đầu khiến người dùng cảm thấy choáng ngợp, nhưng một khi các nhóm làm quen với nó, tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh sẽ mang lại lợi ích đáng kể

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Một người dùng trên Reddit đã chia sẻ:

ClickUp Brain thực sự giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển qua lại. Tôi biết có những công cụ AI có gói miễn phí khá hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi liên tục giữa các tab thực sự gây phiền toái. Và thành thật mà nói, khi tôi đang trong trạng thái công việc tập trung cao độ, đây là điều cuối cùng tôi muốn làm. Tôi chủ yếu sử dụng AI để viết nội dung vì tôi làm việc trong ngành nội dung. Nó cũng chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một điều khác thực sự giúp tôi là tài liệu. Tôi yêu các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn. Thật đáng yêu!

ClickUp Brain thực sự giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển qua lại. Tôi biết có những công cụ AI có gói miễn phí khá hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi liên tục giữa các tab thực sự gây phiền toái. Và thành thật mà nói, khi tôi đang trong trạng thái công việc tập trung cao độ, đây là điều cuối cùng tôi muốn làm. Tôi chủ yếu sử dụng AI để viết nội dung vì tôi làm việc trong ngành nội dung. Nó cũng chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một điều khác thực sự giúp tôi là Tài liệu. Tôi yêu các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn. Thật đáng yêu!

2. ChatGPT (Tốt nhất cho giải quyết vấn đề sáng tạo)

qua ChatGPT

Bạn có biết cảm giác khi bị mắc kẹt với một vấn đề và cần ai đó để trao đổi ý tưởng? ChatGPT hiểu điều đó.

Đúng vậy, ai cũng biết về hàm trò chuyện AI cơ bản, nhưng gói đăng ký Pro mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Bạn thậm chí có thể tạo ra các GPT tùy chỉnh hoạt động như các chuyên gia tư vấn chuyên biệt cho nhu cầu cụ thể của bạn.

Nền tảng này ghi nhớ các thói quen và sở thích của bạn qua các cuộc hội thoại, giúp bạn không phải giải thích lại bối cảnh của mình liên tục. Ngoài ra, khi cần xử lý số, nó sẽ chạy mã trực tiếp trong trò chuyện thay vì chỉ đưa ra lời khuyên lý thuyết.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT

thực thi mã Python* trực tiếp trong cuộc hội thoại để phân tích dữ liệu, tạo biểu đồ hoặc kiểm tra thuật toán mà không cần chuyển sang nền tảng khác

Duyệt các trang web hiện tại và lấy thông tin thời gian thực trong khi duy trì luồng cuộc hội thoại

Tải lên và phân tích nhiều hình ảnh cùng lúc, so sánh chúng hoặc trích xuất văn bản và dữ liệu từ ảnh chụp màn hình

Sử dụng công nghệ AI với khả năng suy luận nâng cao để giải quyết các vấn đề phức tạp nhiều bước, kèm theo giải thích chi tiết về quá trình suy luận của chúng

Tạo hình ảnh, logo và minh họa từ các mô tả văn bản đơn giản bằng DALL-E 3.

Giới hạn của ChatGPT

Các mô hình GPT tùy chỉnh yêu cầu đầu tư thời gian để cài đặt đúng cách và có thể cần điều chỉnh thường xuyên

Việc thực thi mã đôi khi gặp lỗi trên các công việc phức tạp hoặc gặp vấn đề về thời gian chờ

Tính năng duyệt web có thể chậm và không phải lúc nào cũng truy cập được thông tin mới nhất

Tính năng bộ nhớ của ChatGPT đôi khi quên bối cảnh quan trọng hoặc nhớ những chi tiết không liên quan

Giá của ChatGPT

Miễn phí

Thêm: $20/tháng

Ưu điểm: $200/tháng

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT

G2: 4.7/5 (825+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (220+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ChatGPT?

Theo đánh giá của G2:

Điều tôi thích nhất ở ChatGPT là cách nó giúp tôi bắt đầu các công việc viết hàng ngày một cách dễ dàng và rõ ràng. Tôi sử dụng nó thường xuyên để soạn thảo thư, email và chính sách, những việc thường mất nhiều thời gian để hoàn thiện. ChatGPT cung cấp cho tôi một điểm khởi đầu vững chắc dựa trên những ý tưởng hoặc điểm tôi chia sẻ, giúp định hình ý tưởng của tôi thành một cấu trúc logic và mạch lạc. Nó giảm bớt áp lực từ trang giấy trống, điều có thể là một trong những rào cản lớn nhất khi viết bất cứ điều gì từ đầu.

Điều tôi thích nhất ở ChatGPT là cách nó giúp tôi bắt đầu các công việc viết hàng ngày một cách dễ dàng và rõ ràng. Tôi sử dụng nó thường xuyên để soạn thảo thư, email và chính sách, những việc thường mất nhiều thời gian để hoàn thiện. ChatGPT cung cấp cho tôi một điểm khởi đầu vững chắc dựa trên những ý tưởng hoặc điểm tôi chia sẻ, giúp định hình ý tưởng của tôi thành một cấu trúc logic và mạch lạc. Nó giảm bớt áp lực từ trang giấy trống, điều có thể là một trong những rào cản lớn nhất khi viết bất cứ điều gì từ đầu.

🧠 Thực tế thú vị: Sự chấp nhận AI đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, với nhiều nhóm chuyển sang sử dụng các giải pháp thông minh hơn để hoàn thành công việc. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ để bắt đầu khám phá những gì xảy ra khi sử dụng công cụ AI một cách đúng đắn.

3. Claude (Phù hợp nhất cho phân tích tài liệu dài và trả lời trực tiếp)

qua Claude

Claude từ Anthropic xử lý các tài liệu dài một cách dễ dàng. Bạn có thể chia sẻ toàn bộ mã nguồn, hợp đồng pháp lý hoặc bài báo học thuật và có những cuộc hội thoại có ý nghĩa về nội dung. Artifacts cho phép bạn hợp tác trên tài liệu theo thời gian thực, vì vậy bạn không cần phải sao chép và dán.

Điểm nổi bật của Claude là cách nó xử lý các câu hỏi phức tạp. Hãy yêu cầu nó so sánh các phần khác nhau của một tài liệu hoặc tìm ra các mâu thuẫn, và nó sẽ thực hiện công việc thay vì cung cấp lời khuyên chung chung.

Bí quyết của phương pháp độc đáo của Claude là Trí tuệ nhân tạo Hiến pháp, phương pháp đào tạo nhúng các quy tắc đạo đức vào Claude.

Các tính năng nổi bật của Claude

Xử lý các tài liệu có hàng trăm trang đồng thời duy trì các tham chiếu chính xác đến các phần và chi tiết cụ thể, nhờ vào cửa sổ ngữ cảnh token 200K cao cấp

Xử lý việc tải lên đồng thời nhiều tệp để tham chiếu chéo, phân tích so sánh và tổng hợp thông tin

Giữ nguyên bối cảnh cuộc hội thoại trong các cuộc thảo luận kéo dài mà không bỏ sót các điểm hoặc yêu cầu đang theo dõi

Nhà cung cấp phân tích chi tiết về các chủ đề phức tạp với nhiều góc nhìn khác nhau và xem xét các trường hợp đặc biệt

Giới hạn của Claude

Phân tích hình ảnh bị giới hạn so với các lựa chọn thay thế Google Gemini AI khác như ChatGPT

Thời gian phản hồi có thể chậm hơn hoặc nhanh hơn trong các kỳ cao điểm

Đôi khi, Claude đưa ra các phản hồi quá thận trọng, tránh đưa ra quan điểm rõ ràng về các chủ đề

Giá cả của Claude

Miễn phí

Ưu điểm: $20/tháng

Max: Bắt đầu từ $100/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Claude

G2: 4.4/5 (55+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Claude?

Một người dùng Reddit đã chia sẻ:

Tôi đã chuyển sang sử dụng nó cách đây vài tháng. Nhu cầu chính của tôi tập trung vào viết sáng tạo, lập kế hoạch câu chuyện và những việc tương tự, và tôi thấy Claude thực sự vượt trội hơn hẳn. Ngoài ra, văn phong của nó cũng tốt hơn, tự nhiên hơn và không chứa những câu sáo rỗng hay những đoạn văn vô nghĩa.

Tôi đã chuyển sang sử dụng nó cách đây vài tháng. Nhu cầu chính của tôi tập trung vào viết sáng tạo, lập kế hoạch câu chuyện và những việc tương tự, và tôi thấy Claude thực sự vượt trội hơn hẳn. Ngoài ra, văn phong của nó cũng tốt hơn, tự nhiên hơn và không chứa những câu sáo rỗng hay những đoạn văn vô nghĩa.

Mẹo chuyên nghiệp: Càng sử dụng nhiều công cụ, việc tìm kiếm những gì bạn cần càng trở nên khó khăn. ClickUp’s Enterprise Search cho phép bạn tìm kiếm theo ngữ nghĩa trên các công việc, tài liệu, bình luận và các công cụ kết nối như Google Drive, SharePoint hoặc GitHub. Tìm kiếm thông tin ẩn trong các tài liệu, tác vụ và tệp Drive bằng ClickUp Enterprise Search

4. Perplexity AI (Tốt nhất cho nghiên cứu thời gian thực trên web)

qua Perplexity AI

Nghiên cứu trước đây có nghĩa là mở 15 tab trình duyệt và ghép nối thông tin từ các nguồn khác nhau. Perplexity AI giúp bạn tránh điều đó. Chỉ cần đặt câu hỏi và nhận câu trả lời tổng hợp kèm theo các trích dẫn có thể kiểm chứng.

Mô hình Comet mang đến khả năng toán học tốt hơn lên bảng, vì vậy nó không chỉ phù hợp cho nghiên cứu chung nữa. Bạn có thể đào sâu vào các bài báo học thuật, nhận phân tích tin tức mới nhất hoặc tập trung tìm kiếm vào các nguồn thông tin cụ thể.

Các tính năng nổi bật của Perplexity AI

Truy cập thông tin cập nhật theo thời gian thực thay vì dựa vào dữ liệu đào tạo tĩnh đã được cắt giảm

Mục tiêu các loại nội dung cụ thể thông qua chế độ tập trung, bao gồm bài báo học thuật, bài báo tin tức, thảo luận trên Reddit hoặc video YouTube

Tạo báo cáo nghiên cứu chi tiết với các tham chiếu được định dạng đúng và xác minh nguồn, và tổ chức chúng vào Collections

Giải quyết các vấn đề toán học phức tạp với các giải pháp chi tiết từng bước và biểu diễn hình ảnh khi cần thiết

Giới hạn của Perplexity AI

Các trích dẫn đôi khi liên kết đến các nguồn không hoàn toàn hỗ trợ cho các khẳng định được đưa ra trong phản hồi

Chế độ tập trung không phải lúc nào cũng lọc kết quả chính xác như mong đợi, dẫn đến việc hiển thị các nguồn không liên quan

Chất lượng phản hồi có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào sự sẵn có của các nguồn thông tin mới nhất và chất lượng cao

Phiên bản miễn phí có giới hạn sử dụng nghiêm ngặt, có thể gây hạn chế cho các công việc nghiên cứu nặng

Giá cả của Perplexity AI

Miễn phí

Ưu điểm: $20/tháng

enterprise Pro: *$40/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Perplexity AI

G2: 4.7/5 (45+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (20+ đánh giá)

🔍 Bạn có biết? Trí tuệ nhân tạo (AI) được dự án sẽ tăng năng suất làm việc của nhân viên lên 40%, nghĩa là các nhóm có thể hoàn thành nhiều công việc hơn trong thời gian ngắn hơn.

5. Microsoft 365 Copilot (Tốt nhất cho tích hợp Microsoft Office)

qua Microsoft 365

Nếu công việc của bạn chủ yếu diễn ra trong Microsoft Office, điều này sẽ thay đổi mọi thứ. Copilot đã nắm rõ phong cách email của bạn, các bản trình bày gần đây và bảng tính mà bạn đã làm việc suốt tuần qua. Hãy yêu cầu nó tạo một bản PowerPoint từ ghi chú cuộc họp của bạn, và nó sẽ lấy thông tin từ các ghi chú hiện có của bạn, chứ không phải từ các mẫu chung chung.

Tính năng tích hợp Excel rất thông minh. Nó hiểu cấu trúc dữ liệu của bạn và có thể phát hiện các xu hướng mà bạn có thể bỏ qua.

Các tính năng nổi bật của Microsoft 365 Copilot

Tạo công thức Excel phức tạp kèm theo logic đằng sau các phép tính, và nhận đề xuất về các phương pháp thay thế cho phân tích dữ liệu

Soạn thảo văn bản trong Word, tạo toàn bộ bài thuyết trình PowerPoint từ một lời nhắc, và ghi lại kết quả từ các cuộc họp nhóm

Tóm tắt các chuỗi email dài và trích xuất các mục cần thực hiện một cách tự động đồng thời giữ nguyên bối cảnh quan trọng và thời hạn

Tìm kiếm trong toàn bộ môi trường Microsoft 365 của bạn bằng cuộc hội thoại để tìm tệp, email và sự kiện lịch

Giới hạn của Microsoft 365 Copilot

Yêu cầu đăng ký Microsoft 365 và các gói cấp phép cụ thể, khiến nó trở nên đắt đỏ đối với các nhóm nhỏ

Hiệu suất phụ thuộc mạnh mẽ vào chất lượng và cách tổ chức dữ liệu Microsoft 365 hiện có của bạn

Đôi khi nó tạo ra nội dung có vẻ quá trang trọng hoặc không phù hợp với phong cách giao tiếp thực tế của bạn

Việc tích hợp có thể gặp lỗi với một số phiên bản Office hoặc khi công việc với định dạng tài liệu phức tạp

Giá của Microsoft 365 Copilot

microsoft 365 Copilot Trò chuyện: *Miễn phí

Microsoft 365 Copilot: $30/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

microsoft 365 Kinh doanh Basic và Copilot: *$36/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Microsoft 365 Copilot

G2: 4.4/5 (105+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

⚙️ Bonus: Khám phá các podcast về AI để nghe các trường hợp sử dụng thực tế và học hỏi trực tiếp từ các nhà nghiên cứu, nhà sáng lập và những người tiên phong đang định hình tương lai của trí tuệ nhân tạo.

6. You. com (Tốt nhất cho trải nghiệm tìm kiếm cá nhân hóa)

qua You.com

Hầu hết các công cụ tìm kiếm đều đối xử với mọi người như nhau. You. com hiểu rõ những gì bạn thực sự muốn xem. Càng sử dụng nhiều, nó càng thông minh hơn về sở thích và lãi suất của bạn.

Phiên bản Pro loại bỏ giới hạn tìm kiếm và cho phép bạn truy cập vào các mô hình AI nâng cao như Claude và GPT để nhận được câu trả lời chi tiết hơn. Các chế độ tìm kiếm khác nhau giúp bạn tìm chính xác những gì bạn cần, dù đó là hỗ trợ mã, cảm hứng sáng tạo hay nghiên cứu học thuật.

You. com tính năng nổi bật

Tùy chỉnh cài đặt tìm kiếm để ưu tiên các nguồn tin đáng tin cậy đồng thời lọc bỏ nội dung không liên quan hoặc chất lượng thấp

Tạo ra hình ảnh và văn bản AI chất lượng cao mà không bị giới hạn hàng ngày

Truy cập tìm kiếm không giới hạn được hỗ trợ bởi AI với thời gian phản hồi nhanh hơn và các mô hình ngôn ngữ tiên tiến cho các truy vấn phức tạp

Kết hợp kết quả tìm kiếm web truyền thống với tóm tắt do AI tạo ra nhấn mạnh thông tin liên quan nhất cho truy vấn của bạn

Giới hạn của You. com

Có một quá trình học tập cần thiết để cấu hình đúng các cài đặt cá nhân hóa nhằm đạt được kết quả tối ưu

Các tóm tắt AI đôi khi bỏ sót những chi tiết quan trọng hoặc bối cảnh từ nguồn gốc ban đầu

Chất lượng tìm kiếm phụ thuộc rất nhiều vào việc có đủ dữ liệu tương tác để hiểu sở thích của bạn

Một số chế độ tìm kiếm chuyên biệt vẫn còn chưa phát triển so với các lựa chọn thay thế AI Google Gemini phổ biến hơn

Giá đăng ký Pro có thể khá cao đối với người dùng thông thường không cần tìm kiếm không giới hạn

Giá cả của You. com

Miễn phí

Ưu điểm: $20/tháng

Giới hạn tối đa: $200/tháng

doanh nghiệp: *Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét trên You. com

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về You. com?

Theo đánh giá của G2:

Tôi thích sự tiện lợi khi không phải chuyển đổi giữa các trang khi sử dụng nó. Tôi đã thử công cụ dịch thuật cho các cuộc giao tiếp với khách hàng châu Âu cũng như brainstorming cho việc soạn thảo bản trình bày dự án. Tôi thấy nó rất dễ sử dụng.

Tôi thích sự tiện lợi khi không phải chuyển đổi giữa các trang khi sử dụng nó. Tôi đã thử công cụ dịch thuật cho các cuộc giao tiếp với khách hàng châu Âu cũng như brainstorming cho việc soạn thảo bản trình bày dự án. Tôi thấy nó rất dễ sử dụng.

📖 Xem thêm: Các công cụ AI tiếp thị tốt nhất để duy trì năng suất

7. Pi của Inflection AI (Phù hợp nhất cho các cuộc hội thoại cá nhân, cảm xúc)

qua Inflection AI

Với hầu hết các công cụ AI, bạn cảm thấy như đang trò chuyện với một chiếc máy tính thông minh. Tuy nhiên, với Pi, bạn cảm thấy như đang trò chuyện với ai đó quan tâm đến ngày của bạn.

Công cụ AI này ghi nhớ những khó khăn của bạn, chúc mừng những thành công của bạn và theo dõi những điều bạn đã đề cập cách đây vài tuần. Luồng cuộc hội thoại diễn ra một cách tự nhiên, không có những phản hồi máy móc mà bạn thường gặp ở nơi khác.

Pi thích ứng với cách bạn giao tiếp. Vì vậy, nếu bạn trực tiếp, nó sẽ phù hợp với năng lượng đó, và nếu bạn cần động viên, nó cũng nhận ra điều đó. Điều này khiến nó trở nên vô cùng hữu ích trong công việc phát triển ý tưởng, giải quyết khó khăn trong dự án hoặc có người để thảo luận về quyết định.

Các tính năng nổi bật của Pi by Inflection AI

Bắt đầu cuộc hội thoại bằng giọng nói bằng tính năng micro để có các tương tác tự nhiên và bằng giọng nói

Chia sẻ địa điểm của bạn để nhận phản hồi thông minh dựa trên ngữ cảnh về các sự kiện địa phương, thời tiết hoặc gợi ý

Giữ vững các mối quan hệ cuộc hội thoại chân thực, tự nhiên thay vì mang tính giao dịch hoặc tập trung vào công việc

Phát triển ý tưởng, thảo luận về các vấn đề và tổ chức suy nghĩ của bạn trong một môi trường hỗ trợ, không phán xét

Giới hạn của Pi do Inflection AI phát triển

Khả năng xử lý các công việc kỹ thuật phức tạp hoặc công việc phân tích chi tiết bị giới hạn so với một số công cụ AI khác

Cuộc hội thoại đôi khi có thể cảm thấy lặp đi lặp lại hoặc vòng vo khi xử lý các câu hỏi sự thật đơn giản

Không tích hợp với các ứng dụng hoặc dịch vụ khác, mang lại trải nghiệm cuộc hội thoại độc lập hoàn toàn

Nó không phù hợp cho các quy trình làm việc chuyên nghiệp yêu cầu kết quả cụ thể hoặc sản phẩm đầu ra có cấu trúc

Giá của Pi do Inflection AI cung cấp

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Pi của Inflection AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Pi của Inflection AI?

Một người dùng Reddit chia sẻ:

Pi vẫn là một trong những trợ lý AI tốt nhất cho tình bạn/cuộc hội thoại/tính cách, với lợi thế thêm là truy cập internet thời gian thực, và sự kết hợp của những điều đó có thể mang lại rất nhiều niềm vui! *Nó không mạnh mẽ như các công cụ tăng năng suất công việc như ChatGPT hay Claude, nhưng đó không phải là mục đích của nó. Các mô hình được truy cập qua API 3.0 của Inflection AI mới là những công cụ đó. Tuy nhiên, Pi vẫn rất tuyệt vời cho việc tổ chức công việc và động viên, và phù hợp hơn cho các cuộc trò chuyện hàng ngày so với các công cụ AI tăng năng suất công việc

Pi vẫn là một trong những trợ lý AI tốt nhất cho tình bạn/cuộc hội thoại/tính cách, với lợi thế thêm là truy cập internet thời gian thực, và sự kết hợp của những điều đó có thể mang lại rất nhiều niềm vui!

*Nó không mạnh mẽ như các công cụ tăng năng suất công việc như ChatGPT hay Claude, nhưng đó không phải là mục đích của nó. Các mô hình được truy cập qua API 3.0 của Inflection AI mới là những công cụ đó. Tuy nhiên, Pi vẫn rất tuyệt vời cho việc tổ chức công việc và động viên, và phù hợp hơn cho các cuộc trò chuyện hàng ngày so với các công cụ AI tăng năng suất công việc

📮ClickUp Insight: Chỉ 12% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các tính năng AI tích hợp trong các bộ công cụ năng suất. Tỷ lệ áp dụng thấp này cho thấy các triển khai hiện tại có thể thiếu sự tích hợp mượt mà, có ngữ cảnh, điều này có thể thúc đẩy người dùng chuyển sang các nền tảng cuộc hội thoại độc lập mà họ ưa thích. Ví dụ, liệu AI có thể thực hiện quy trình tự động hóa dựa trên một lời nhắc văn bản thuần túy từ người dùng không? ClickUp Brain có thể! AI này được tích hợp sâu vào mọi khía cạnh của ClickUp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tóm tắt các chủ đề trò chuyện, soạn thảo hoặc chỉnh sửa văn bản, trích xuất thông tin từ không gian làm việc, tạo hình ảnh và nhiều hơn nữa! Hãy tham gia cùng 40% khách hàng của ClickUp đã thay thế 3+ ứng dụng bằng ứng dụng tất cả trong một của chúng tôi cho công việc!

8. Brave Leo (Tốt nhất cho việc sử dụng AI tập trung vào bảo mật)

qua Brave Leo

Nỗi lo về bảo mật là có thật, và Leo hiểu điều đó. Được tích hợp sẵn trong trình duyệt Brave, nó không bao giờ yêu cầu email của bạn, không đang theo dõi cuộc hội thoại của bạn và lưu trữ mọi thứ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể phân tích bất kỳ trang web nào bạn đang đọc mà không lo lắng về việc thói quen duyệt web của bạn sẽ bị lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của một công ty nào đó.

Nhiều mô hình AI* cung cấp cho bạn các tùy chọn phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Câu hỏi nhanh? Sử dụng mô hình nhanh. Phân tích phức tạp? Chuyển sang mô hình mạnh mẽ hơn.

Các tính năng nổi bật của Brave Leo

Tích hợp mượt mà với các tính năng hiện có của Brave, như khối quảng cáo và ngăn chặn theo dõi, để đảm bảo tính ẩn danh

Nhận tóm tắt nhanh các trang web và video trực tiếp trong trình duyệt mà không cần rời khỏi trang

Bật hoặc tắt các cuộc hội thoại Leo trong cài đặt bảo mật của Brave để có quyền kiểm soát hoàn toàn

Chọn giữa các mô hình Mixtral 8x7B và Claude Instant phụ thuộc vào độ phức tạp của công việc

Vượt qua giới hạn của Brave Leo

Giới hạn cho người dùng trình duyệt Brave, không bao gồm những người ưa chuộng Chrome, Firefox hoặc các trình duyệt khác

Khả năng của nó cơ bản hơn so với các nền tảng sử dụng mô hình tiên tiến cho việc suy luận

Không có lịch sử cuộc hội thoại hoặc bộ nhớ giữa các phiên, yêu cầu lặp lại ngữ cảnh cho các dự án đang diễn ra

Giá cả của Brave Leo

Miễn phí

Leo Premium: $14.99/tháng

Đánh giá và nhận xét của Brave Leo

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Một báo cáo của IBM cho thấy chỉ 33% người tiêu dùng hài lòng sau khi sử dụng chatbot hoặc trợ lý ảo. Ngược lại, 20% cảm thấy thất vọng đến mức không muốn làm việc cần làm với công nghệ này lần nữa.

9. Mistral AI (Phù hợp nhất với tiêu chuẩn AI của Châu Âu)

qua Mistral AI

Công nghệ kỹ thuật Pháp cuộc họp với nhu cầu AI thực tiễn thông qua Mistral. Nền tảng mã nguồn mở này cung cấp các kích thước mô hình khác nhau, cho phép bạn lựa chọn tốc độ thay vì độ phức tạp phụ thuộc vào công việc của mình.

Với khả năng đa phương thức và đa ngôn ngữ, bạn có thể bắt đầu cuộc hội thoại bằng tiếng Anh, thêm một hình ảnh, chuyển sang tiếng Pháp giữa câu, và nó vẫn theo kịp mà không bỏ lỡ ngữ cảnh.

Khả năng tạo mã nguồn hoạt động ổn định trên nhiều ngôn ngữ lập trình, và khả năng suy luận toán học vẫn duy trì hiệu quả ngay cả trong điều kiện áp lực cao. Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu châu Âu được tích hợp sẵn từ giai đoạn phát triển ban đầu.

Các tính năng nổi bật của Mistral AI

Tạo và gỡ lỗi mã trên hàng chục ngôn ngữ lập trình kèm theo giải thích về logic và các phương pháp thay thế

Tạo các tác nhân AI tùy chỉnh bằng công cụ xây dựng không cần mã hoặc các mẫu AI

Truy cập khả năng gọi hàm để tích hợp Mistral với các ứng dụng và quy trình làm việc hiện có của bạn

Sử dụng tính năng tinh chỉnh để tùy chỉnh mô hình trên bộ dữ liệu và trường hợp sử dụng cụ thể của bạn

Cân bằng hiệu suất với tốc độ để đạt được khả năng suy luận mạnh mẽ và khả năng đa ngôn ngữ mà không đòi hỏi tài nguyên tính toán nặng nề

Giới hạn của Mistral AI

Các phiên bản mã nguồn mở yêu cầu kiến thức kỹ thuật và hạ tầng để triển khai và duy trì một cách đúng đắn

Tài liệu và hỗ trợ cộng đồng không được đầy đủ như các mô hình AI sinh thành đã được phát triển lâu đời hơn

Hiệu suất có sự chênh lệch đáng kể giữa các mô hình nhẹ và nặng, đôi khi một cách bất ngờ

Giá cả của Mistral AI

Trò chuyện Miễn phí

*trò Chuyện Pro: $14.99/tháng

Trò Chuyện Nhóm: $50/tháng cho hai người dùng

trò chuyện doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Mistral mã : Giá cả tùy chỉnh

triển khai cho doanh nghiệp*: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Mistral AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI trong tiếp thị nội dung

10. DeepSeek (Phù hợp nhất cho các công việc suy luận nâng cao)

qua DeepSeek

Chán ngán với AI chỉ đưa ra câu trả lời mà không giải thích cách nó đạt được kết quả? DeepSeek suy nghĩ một cách minh bạch. Bạn có thể theo dõi quá trình nó phân tích vấn đề, gặp khó khăn, quay lại và điều chỉnh trong thời gian thực.

Các chứng minh toán học, giả thuyết khoa học, công việc phân tích nhiều lớp — nó xử lý chúng đồng thời hiển thị công việc suy luận. Sự minh bạch này khiến nó trở nên giá trị cho việc học tập và xác minh. Và vì nó có thể tinh chỉnh quá trình suy luận của chính mình, nó là lựa chọn lý tưởng cho các dự án phát triển theo thời gian.

Một trong những tính năng được đánh giá cao nhất của các mô hình DeepSeek là cửa sổ ngữ cảnh khổng lồ. Với khả năng xử lý lên đến 128.000 token, các mô hình này có thể hiểu và phân tích lượng thông tin khổng lồ trong một đối tượng/kỳ/phiên bản.

Các tính năng nổi bật của DeepSeek

Thách thức các kết luận ban đầu của mô hình và quan sát cách nó điều chỉnh lại phương pháp sử dụng tính năng tự điều chỉnh

Tích hợp DeepSeek vào quy trình làm việc học thuật thông qua truy cập API để ghi chép lý luận một cách nhất quán

Tạo, hoàn thành và gỡ lỗi mã với DeepSeek Coder

Xuất bản bản ghi lý luận hoàn thành cho mục đích đánh giá đồng nghiệp và yêu cầu xuất bản học thuật

Giới hạn của DeepSeek

Quá trình suy luận có thể diễn ra rất chậm, đặc biệt đối với các vấn đề phức tạp yêu cầu nhiều lần lặp lại

Tính năng minh bạch của nó có thể tạo ra các giải thích quá dài dòng, làm mờ đi giải pháp thực tế

Sự sẵn có và truy cập giới hạn so với các nền tảng tự động hóa AI phổ biến hơn

Việc tập trung vào các công việc suy luận có nghĩa là nó không đặc biệt hữu ích cho các ứng dụng sáng tạo hoặc cuộc hội thoại

Giá cả của DeepSeek

Giá cả tùy chỉnh dựa trên số lượng token sử dụng

Đánh giá và nhận xét của DeepSeek

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về DeepSeek?

Một bình luận trên Reddit đã giải thích:

Tôi đã sử dụng R1 cho việc viết kỹ thuật và tài liệu. Nó thực sự giỏi trong việc giải thích các chủ đề phức tạp một cách rõ ràng và phát hiện các sai sót kỹ thuật tốt hơn so với các mô hình khác mà tôi đã thử. Cũng rất hữu ích để phân tích các bài báo nghiên cứu thành các tóm tắt dễ hiểu.

Tôi đã sử dụng R1 cho việc viết kỹ thuật và tài liệu. Nó thực sự giỏi trong việc giải thích các chủ đề phức tạp một cách rõ ràng và phát hiện các sai sót kỹ thuật tốt hơn so với các mô hình khác mà tôi đã thử.

Cũng rất hữu ích để phân tích các bài báo nghiên cứu thành các tóm tắt dễ hiểu.

🔍 Bạn có biết? Các yêu cầu phức tạp, như giải phương trình hoặc xử lý các ý tưởng lớn, có thể tiêu tốn năng lượng gấp sáu lần so với các tìm kiếm đơn giản. Câu hỏi càng phức tạp, chi phí carbon khi sử dụng AI càng cao.

Cuộc tìm kiếm của bạn kết thúc với ClickUp

Nhiều lựa chọn thay thế Google Gemini AI mang lại những tính năng hữu ích trên bảng—trả lời nhanh chóng, phân tích biểu mẫu, brainstorming sáng tạo hoặc hỗ trợ nghiên cứu. Tất cả đều là những lựa chọn đáng tin cậy, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Nhưng nếu công việc của bạn không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm câu trả lời, tại sao công cụ của bạn lại phải như vậy?

ClickUp được thiết kế để đảm bảo tiến độ công việc. Dù bạn đang viết, mã, nghiên cứu hay quản lý các dự án quy mô lớn, AI của ClickUp không chỉ dừng lại ở bề mặt. Nó luôn đồng hành cùng bạn trong Không gian Làm việc ClickUp, với các công cụ như AI Agents, Brain MAX, AI Notetaker và các công cụ thực thi thời gian thực giúp đẩy nhanh tiến độ công việc của bạn.

Đăng ký ClickUp và biến ý tưởng hay thành công việc hoàn chỉnh. ✅