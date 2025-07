20 podcast AI để tìm hiểu thêm về trí tuệ nhân tạo

AI có mặt ở khắp mọi nơi, từ các công việc tự động trong phần mềm quản lý dự án đến các trợ lý viết thông minh giúp tạo/lập nội dung dễ dàng hơn. Ngoài ra, còn có công nghệ giúp mã hóa và phát triển phần mềm trở nên liền mạch, cũng như các công cụ AI để xử lý thanh toán cho nhân viên.

Khi công nghệ ngày càng phát triển, chúng ta phải thích nghi và học cách tận dụng các công cụ này để cải thiện hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc tìm ra cách thực hiện điều đó trong một biển công cụ AI có thể rất khó khăn. ?

Đó là nơi podcast về AI có thể giúp ích. Được dẫn dắt bởi các nhà lãnh đạo ngành, nhà báo và những người đam mê AI, các chương trình này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tình trạng của AI, cách thức hoạt động và các trường hợp sử dụng trong đời thực.

Dành thời gian trong lần đi bộ, lái xe, tập thể dục hoặc ngày nghỉ tiếp theo để nghe các podcast về AI này. Bạn sẽ tìm hiểu về những phát triển mới nhất của AI và nghe các nhà đổi mới sử dụng AI để thúc đẩy kinh doanh của họ. ✨

20 podcast AI hay nhất để thỏa mãn đam mê trí tuệ nhân tạo của bạn

Dưới đây là 20 podcast AI hay nhất mà bạn có thể nghe trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcasts và nhiều nền tảng khác. Tìm hiểu về ngành công nghiệp, những thay đổi mới nhất và xu hướng tiên tiến trong lĩnh vực học máy. ?

Với kiến thức này, hãy tận dụng công nghệ để xây dựng một doanh nghiệp thành công hơn. Từ SaaS và tiếp thị đến phát triển phần mềm và năng suất, có vô số cách AI có thể giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

1. AI trong kinh doanh

Emerj, một công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, điều hành một podcast hàng tuần với sự tham gia của người sáng lập và người dẫn chương trình Daniel Faggella. Podcast về AI tập trung vào các cuộc phỏng vấn các nhà lãnh đạo trong ngành robot, học sâu và khoa học dữ liệu.

Nhiều tập tập trung vào các công cụ AI đang trong giai đoạn thử nghiệm và những công cụ đã chứng minh được giá trị thực tế cho kinh doanh, cho dù đó là học máy, khoa học dữ liệu hay các tùy chọn AI thực tiễn.

Hãy theo dõi podcast về AI này để tìm hiểu về các xu hướng trong ngành và cách áp dụng AI vào kế hoạch chiến lược của bạn. Ngoài ra, hãy tìm hiểu cách tận dụng những đột phá của AI để phát triển kinh doanh, cho dù bạn đang làm việc trong lĩnh vực SaaS, phát triển phần mềm hay quản lý sản phẩm.

2. Podcast Trí tuệ nhân tạo

Qua AI Podcast

Noah Kravitz dẫn đầu chương trình The AI Podcast của NVIDIA, khám phá tác động của AI đối với thế giới xung quanh chúng ta bằng cách tập trung vào con người và câu chuyện thành công của họ. Bao quát AI trong mọi lĩnh vực, từ nghệ thuật và khoa học đến kinh doanh và sinh thái, podcast này cung cấp chế độ xem toàn diện về cách các doanh nhân và những người tạo ra thay đổi đang sử dụng AI ngày nay.

Các tập đáng chú ý bao gồm các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia công nghệ từ Google, Oracle và Deloitte. Hãy nghe từng tập podcast hoặc tìm hiểu sâu hơn về những tập có ý nghĩa đối với ngành của bạn.

Dù bạn là giám đốc marketing tại một công ty thể thao, giảng viên tại một trường đại học, hay quản lý logistics đang tìm cách áp dụng AI vào hoạt động giao hàng, đều có một tập podcast AI phù hợp với bạn.

3. Tập trung vào AI

Eye on AI là podcast AI hai tuần một lần, tập trung vào những xu hướng mới nhất trong khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Được dẫn dắt bởi phóng viên Craig S. Smith của New York Times, podcast này tiếp cận AI theo cách báo chí, đưa công nghệ này vào bối cảnh thực tế. ?️‍?️

Hãy lắng nghe để tìm hiểu cách các nhà lãnh đạo kinh doanh sử dụng AI để tăng năng suất, xây dựng các cuộc hội thoại tương tác với khách hàng và tự động hóa công việc. Ngoài ra, còn có một số tập đề cập đến mối đe dọa tồn tại của AI, để bạn có thể tìm hiểu những thay đổi của máy học có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp của bạn và cách thích ứng.

4. Podcast AI Today

Đối với nhiều chủ doanh nghiệp và những người đam mê công nghệ, AI là một khái niệm mơ hồ. Kathleen Walch và Ronald Schmelzer, người dẫn chương trình AI Today, giúp bạn hiểu rõ hơn về AI trong kinh doanh bằng cách phân tích thực tế. Hãy theo dõi AI Glossary Series để hiểu rõ hơn về các thuật ngữ AI và ý nghĩa của chúng trong các tình huống thực tế.

Họ cũng phỏng vấn các chuyên gia AI và nhà khoa học dữ liệu để tìm hiểu sâu hơn về cách thức hoạt động của AI và ý nghĩa của nó đối với kinh doanh, các nhà lãnh đạo tư tưởng và các công ty công nghệ. Một trong những tập hay nhất là với Valerio de Stefano, một chuyên gia AI, người thảo luận về tác động của AI đối với lực lượng lao động.

5. Người hoài nghi về dữ liệu

Nguồn: Data Skeptic

Kyle Polich đã ra mắt podcast Data Skeptic vào năm 2014. Mục tiêu của ông là cắt đứt sự cường điệu và tiếp cận các tuyên bố về AI một cách khoa học. Bằng cách đó, bạn có thể tìm ra những công cụ và xu hướng AI thực sự quan trọng cho hoạt động kinh doanh của mình.

Các tập podcast bao gồm mọi chủ đề, từ mô hình học ngôn ngữ đến mạng nơ-ron đến tương lai của AI. Một trong những tập yêu thích của chúng tôi là với Dongho Kim từ Prowler, nơi họ thảo luận về AI và quá trình ra quyết định. Đây là podcast không thể bỏ qua cho các nhà lãnh đạo quan tâm đến sự giao thoa giữa quản lý dự án và AI.

6. Máy móc biết nói

Nguồn: Talking Machines

Katherine Gorman và Neil Lawrence dẫn chương trình Talking Machines, một podcast hai tuần một lần phát sóng các tập mới vào thứ Sáu. Talking Machines là một trong những podcast AI hay nhất cho những người quan tâm đến học máy. ?️

Mặc dù tập trung vào công nghệ đằng sau các công cụ AI, podcast này cũng có cách tiếp cận nhân văn. Các tập podcast bao gồm các chủ đề như sự đa dạng trong AI, trách nhiệm và các vấn đề lao động cho các doanh nghiệp tận dụng công nghệ mới nhất.

7. Podcast về Trí tuệ Nhân tạo

Được dẫn dắt bởi Tony Hoang, Artificial Intelligence Podcast nhằm mục đích nhân hóa AI bằng cách giúp nó dễ hiểu hơn. Các tập podcast ngắn gọn, thường dưới 10 phút, nên bạn có thể nghe ngay cả khi đang bận rộn với công việc kinh doanh hàng ngày.

Nhiều tập tập trung vào những tin tức mới nhất trong cộng đồng công nghệ. Bạn cũng sẽ tìm thấy những phân tích nhanh về các chủ đề như cách thức hoạt động của robot, cách các quy tắc AI có thể ảnh hưởng đến ngành của bạn và các kỹ năng dữ liệu bạn cần để sử dụng AI.

8. Tiếng nói trong AI

Trong một thế giới mà máy móc ngày càng trở nên phổ biến—chào mừng các quầy tự thanh toán và robot dọn rác trên bãi biển—Voices in AI mang đến góc nhìn con người cho công nghệ.

Người dẫn chương trình Byron Reese phỏng vấn những bộ óc hàng đầu trong lĩnh vực AI và công nghệ. Từ những người đồng sáng lập startup đến các chuyên gia bảo mật và nhà đạo đức học, luôn có những cuộc hội thoại thú vị trên podcast này về các chủ đề đang thịnh hành trên thế giới hiện nay.

9. Podcast Lex Fridman

Các podcast AI hay nhất được dẫn dắt bởi các chuyên gia công nghệ am hiểu những thay đổi tiên tiến trong ngành học máy. Podcast cùng tên này là một trong những podcast hay nhất nhờ vào kiến thức chuyên môn của Lex Fridman, nhà nghiên cứu AI tại MIT.

Anh ấy đã tổ chức các buổi trò chuyện với những người đam mê AI, bao gồm Elon Musk, Sam Harris, Joe Rogan và Jaron Lanier. Mặc dù podcast này có vẻ tập trung vào machine learning, nhưng các chủ đề khác như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới cũng được thảo luận.

10. Podcast AI TWIML

TWIML — hay còn gọi là This Week in Machine Learning — phát hành các tập mới vào thứ Hai và thứ Năm hàng tuần. Được dẫn dắt bởi Sam Charrington, TWIML AI Podcast nhằm mục đích tạo ra những hiểu biết hữu ích từ những công nghệ AI mới nhất.

Là một nhà quản lý dự án, bạn sẽ thích các tập podcast đi sâu vào cách sử dụng AI để tự động hóa các công việc và tích hợp dữ liệu, giúp quá trình làm việc của bạn trở nên trơn tru. Các nhà phát triển phần mềm có thể nghe các tập podcast về mô hình học ngôn ngữ (LLM), AI tạo ra nội dung và kỹ thuật lập trình.

11. Trí tuệ nhân tạo ứng dụng

Practical AI được dẫn dắt bởi Chris Benson và Daniel Whitenack, những người phỏng vấn các chuyên gia AI và cung cấp các tình huống thực tế cho công nghệ mới nhất. Các cuộc thảo luận sôi nổi bao gồm các chủ đề như ứng dụng thú vị, cơ sở dữ liệu véc tơ và các tác động pháp lý của việc sử dụng AI.

Các nhà tiếp thị sẽ thích các tập podcast tập trung vào cách AI có thể giúp sản xuất nội dung nhanh hơn và các cuộc tranh luận về khả năng của LLM. Những người đam mê phần mềm có thể theo dõi các tập về điện toán đám mây từ đầu đến cuối và GPU không cần máy chủ.

12. Hard Fork

Hard Fork là podcast của New York Times do Kevin Roose và Casey Newton dẫn dắt. Podcast này nhằm mục đích giải thích những phát triển mới nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Hãy xem podcast này như nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức trong lĩnh vực AI, cũng như mọi thứ liên quan đến machine learning và khoa học dữ liệu. ?️

Là một nhà quản lý marketing, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Google tìm kiếm và AI tương tác với nhau. Bạn cũng sẽ có được những hiểu biết sâu sắc về cách mạng xã hội đang thay đổi cùng với các thuật toán AI.

Đối với các chủ doanh nghiệp, các tập podcast về xu hướng mới, tin tức và luật pháp có thể là cơ sở cho việc lập kế hoạch chiến lược.

13. DeepMind: Podcast

Thông qua Google

DeepMind là công ty con của Google và podcast của họ khám phá những cách AI đang thay đổi thế giới. Đây là sự kết hợp giữa các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia hàng đầu trong ngành AI và những phân tích sâu sắc về công nghệ này.

Hãy lắng nghe để tìm hiểu thêm về cuộc chiến nhằm mang lại sự công bằng cho AI và cách các nhà lãnh đạo kinh doanh đang áp dụng AI để giải quyết những thách thức lớn. Bạn sẽ được nghe ý kiến từ các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực genômics, bảo tồn, tiếp thị và robotics.

14. Intel về AI

Podcast Intel AI mang đến những quan điểm khác nhau về tiềm năng của AI và thành công hiện tại của nó. Một số tập đi sâu vào khoa học thần kinh và cách AI có thể giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn.

Các podcast khác tập trung vào AI trong lĩnh vực chính phủ, y sinh học và chính sách công. Hãy theo dõi để tìm hiểu thêm về công bằng trong AI, cách tận dụng AI cho dữ liệu và các kỹ thuật sử dụng công nghệ để xây dựng quy trình hiệu quả hơn.

15. AI và tương lai của công việc

Dan Turchin, Giám đốc điều hành của PeopleReign, sử dụng podcast AI and the Future of Work (AI và tương lai của công việc ) để đề cập đến những tiến bộ mới nhất và cách công nghệ ảnh hưởng đến nơi làm việc. Podcast này đặc biệt thú vị đối với những người làm trong lĩnh vực nhân sự và công nghệ thông tin, với các chủ đề như lãnh đạo, quy định và đổi mới.

Podcast này tạo sự cân bằng giữa những lợi ích của AI và những tác động đối với các nhóm. Hãy lắng nghe để hiểu rõ hơn về cách AI có thể ảnh hưởng đến nhân viên của bạn và cách công ty bạn có thể thích ứng để giảm thiểu rủi ro. ?‍?

16. The Bot Canon

Bot Canon là một loại podcast AI khác biệt. Thay vì đưa tin tức và xu hướng về AI, podcast này sử dụng AI để xem các tác phẩm văn học kinh điển sẽ được viết như thế nào nếu do máy móc thực hiện. Đây là một cuộc khám phá thú vị về công việc của AI mà các nhà viết nội dung và những người đam mê văn học sẽ rất thích.

Mỗi tập tập trung vào một tác phẩm văn học khác nhau. Một số tập phổ biến bao gồm phiên bản AI của "The Hobbit", "Charlie and the Chocolate Factory" và "The Brothers Karamazov". Podcast ngắn và thú vị này sẽ khiến bạn suy nghĩ về những ưu điểm của AI so với sự sáng tạo của con người.

17. Được lấy cảm hứng từ não bộ

Nguồn: Brain Inspired

Brain Inspired là một podcast trí tuệ khác, đi sâu vào kết nối giữa khoa học thần kinh và AI. Là một chuyên gia trong ngành sử dụng AI, hãy sử dụng podcast này để viết các thuật toán tốt hơn và nghĩ ra các sản phẩm hoặc dự án mới.

Các tập podcast bao gồm mọi chủ đề, từ ngôn ngữ và nhận thức ban đầu đến tâm lý học và triết học về trí nhớ. Tìm hiểu cách trở thành nhà lãnh đạo giỏi hơn, cách tạo ra hệ thống học tập tốt hơn tại công ty và cách hỗ trợ các loại học viên khác nhau trong nhóm của bạn.

18. Chúng ta tin tưởng vào máy móc

In Machines We Trust là podcast do MIT Technology Review mang đến cho bạn. Đi sâu vào ý nghĩa của AI, podcast này khám phá công nghệ trên hàng tá lĩnh vực, bao gồm chatbot, công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phần mở rộng Chrome cho AI.

Các tập thú vị bao gồm một tập về cách một vườn nho sử dụng AI để cải thiện chất lượng rượu vang và cách các cửa hàng bán lẻ tận dụng AI để ngăn chặn gian lận.

Các tập podcast khám phá các trường hợp sử dụng hàng ngày, mang lại cảm giác thực tế về công nghệ và giúp bạn, với tư cách là nhà lãnh đạo kinh doanh, dễ dàng tìm ra cách sử dụng các công cụ này. ?️

19. Báo cáo ChatGPT

Báo cáo ChatGPT là một podcast với các tập ngắn, mỗi tập kéo dài 10 phút, cập nhật những tin tức mới nhất về thế giới chatbot. Được dẫn dắt bởi Ryan Collier và Ben Meyerhoeffer, bạn sẽ tìm hiểu thêm về các dự án của OpenAI, các lựa chọn thay thế cho ChatGPT và những diễn biến mới nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

20. Tôi, Bản thân tôi và Trí tuệ nhân tạo

Nguồn: MIT Sloan Management Review

Me, Myself, and AI là một podcast khác của MIT, lần này được tạo ra bởi MIT Sloan Management Review. Loạt podcast này nhằm tìm hiểu lý do tại sao chỉ 10% các công ty sử dụng AI cuối cùng lại thành công.

Podcast trí tuệ nhân tạo này tập trung vào các cuộc phỏng vấn với những nhà lãnh đạo tiên phong, bao gồm các đại diện từ Airbnb, Duolingo và Pinterest.

Các tập bao gồm các cuộc thảo luận về ra quyết định, bảo mật dữ liệu và phát triển nhân tài. Với phạm vi rộng, mọi ngành nghề đều có thể tìm thấy nội dung phù hợp, cho dù bạn làm trong lĩnh vực tiếp thị, nhân sự, CNTT hay quản lý.

Bắt đầu với ClickUp AI

