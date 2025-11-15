Bạn có thể đã từng gặp tình huống Claude đưa ra câu trả lời kỹ thuật chính xác nhưng hoàn toàn không đáp ứng được điều bạn mong muốn.

Sau đó, bạn dành 10 phút tiếp theo để chỉnh sửa yêu cầu của mình, hy vọng lần này các vị thần AI sẽ mỉm cười với bạn.

Sự khác biệt nằm ở các lệnh Claude AI của bạn. Một lệnh lười biếng sẽ cho ra kết quả lười biếng. Một lệnh sắc bén, cụ thể sẽ biến công cụ này thành công cụ đáng tin cậy nhất của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các mẫu câu lệnh Claude AI chất lượng cao để đảm bảo bạn nhận được chính xác những gì cần thiết ngay từ lần thử đầu tiên.

Như một phần thưởng, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu lý do tại sao ClickUp nổi bật là lựa chọn tốt nhất cho công nghệ gợi ý AI trong việc nâng cao năng suất. 🤩

Claude AI là gì?

Claude AI là trợ lý AI trò chuyện tiên tiến do Anthropic phát triển. Nó hỗ trợ viết lách, phân tích, mã, toán học, nghiên cứu và các dự án sáng tạo thông qua các cuộc hội thoại văn bản đơn giản.

Ngoài ra, Claude có thể hiểu văn bản và hình ảnh, viết mã, tạo nội dung và giải thích các chủ đề phức tạp một cách rõ ràng. Nó được thiết kế để hữu ích, chính xác và an toàn để sử dụng cho cả các công việc cá nhân và chuyên nghiệp.

Claude AI prompts là gì?

Các lệnh AI Claude là những tin nhắn bạn gửi cho Claude, tức là phần của bạn trong cuộc hội thoại. Một lệnh có thể là bất kỳ điều gì, từ một câu hỏi nhanh đến một yêu cầu chi tiết. Đó là cách bạn cho Claude biết bạn cần giúp đỡ điều gì.

Ví dụ, "Thời tiết hôm nay thế nào?" là một gợi ý. "Phân tích dữ liệu này và giải thích các xu hướng" cũng là một gợi ý. Gợi ý của bạn có thể yêu cầu công cụ AI viết một điều gì đó, giải quyết một vấn đề, giải thích một khái niệm, xem xét công việc của bạn hoặc brainstorm ý tưởng.

Mỗi lần bạn nhập tin nhắn cho Claude, đó chính là một prompt. Đó đơn giản là đầu vào bạn cung cấp để bắt đầu hoặc tiếp tục cuộc hội thoại.

Claude AI khác với ChatGPT như thế nào?

Dưới đây là so sánh nhanh để bạn thấy sự khác biệt giữa ChatGPT và Claude về phong cách, cách suy luận và sử dụng hàng ngày.

Tính năng Claude AI ChatGPT Nhà phát triển Anthropic OpenAI Phương pháp cốt lõi Được xây dựng dựa trên lý luận đạo đức và khả năng nhạy bén với ngữ cảnh. Được thiết kế để linh hoạt và giải quyết vấn đề một cách sâu sắc. Tone và phong cách Lịch sự, thận trọng và suy ngẫm. Thân thiện, trực tiếp và sáng tạo trong cuộc hội thoại Khả năng suy luận Giỏi trong việc phân tích văn bản dài hoặc phức tạp. Xử lý suy luận trừu tượng và logic nhiều bước một cách hiệu quả. Mức độ sáng tạo Cẩn trọng hơn với các ý tưởng gốc Tự do hơn trong các công việc brainstorming và viết lách. Xử lý tệp và văn bản Đọc và tóm tắt các tài liệu dài với độ chính xác cao. Công việc tốt với nhiều loại nội dung: văn bản, hình ảnh và mã. Phù hợp nhất cho Nghiên cứu, tài liệu và viết lách liên quan đến tuân thủ quy định. Công việc sáng tạo, dự án kỹ thuật và giải quyết vấn đề tương tác.

🔍 Bạn có biết? OpenAI ban đầu từ chối phát hành đầy đủ GPT-2 vì một prompt đơn giản như ‘Viết một bài báo về Brexit’ có thể tạo ra những câu chuyện chính trị giả mạo nghe có vẻ thật, gây lo ngại về các hệ thống lan truyền thông tin sai lệch.

Cách viết các lệnh AI Claude hiệu quả

Thực hiện các bước đơn giản sau để tạo ra các mẫu câu lệnh Claude AI hoạt động hiệu quả.

Bước #1: Rõ ràng và cụ thể

Cung cấp càng nhiều chi tiết, Claude càng hiểu rõ yêu cầu của bạn.

Thay vì nói "viết về tiếp thị", hãy nói "viết một bài blog 300 từ về tiếp thị qua email cho doanh nghiệp nhỏ". Bao gồm những gì bạn muốn, độ dài mong muốn và đối tượng mục tiêu. Các gợi ý mơ hồ sẽ dẫn đến câu trả lời chung chung mà bạn vẫn phải chỉnh sửa lại.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Yêu cầu Claude "đưa nội dung này vào một tài liệu để tôi có thể đang theo dõi các thay đổi" ngay cả khi phân tích văn bản hoặc tóm tắt nghiên cứu. Sau đó, bạn có thể nói "cập nhật dòng 47" hoặc "thay đổi phần phương pháp" và Claude sẽ chỉnh sửa một cách chính xác thay vì tạo lại toàn bộ. Điều này giúp tiết kiệm token và giữ nguyên các phần tốt của bạn.

Bước #2: Cung cấp bối cảnh

Claude hoạt động hiệu quả hơn khi hiểu rõ bối cảnh của yêu cầu của bạn. Hãy đề cập đến ngành nghề, đối tượng mục tiêu, trình độ kỹ năng hoặc mục tiêu dự án của bạn.

Ví dụ, câu hỏi ‘Giải thích SEO’ sẽ nhận được câu trả lời cơ bản, nhưng câu hỏi ‘Giải thích SEO cho chủ tiệm bánh muốn thu hút nhiều khách hàng địa phương hơn’ sẽ nhận được lời khuyên thực tế và phù hợp mà bạn có thể áp dụng ngay.

Ví dụ, chúng tôi đã thử yêu cầu Claude giúp chúng tôi với các ưu tiên P1, đây là kết quả:

Bước #3: Xác định định dạng, giọng điệu và phong cách viết.

Các tùy chọn đầu ra của bạn sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Hãy cho Claude biết nếu bạn cần danh sách gạch đầu dòng, đoạn văn, bảng hoặc mã. Đề cập nếu bạn muốn giọng điệu chuyên nghiệp, thoải mái hoặc thân thiện.

Nói "Viết một email chính thức cho khách hàng" so với "Viết một tin nhắn thân thiện cho đồng nghiệp": giọng điệu tạo nên sự khác biệt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đóng gói thông tin quan trọng trong thẻ XML tùy chỉnh: điều này phải được bao gồm hoặc không được vượt quá 100 từ . Quá trình đào tạo của Claude khiến nó phản hồi cực kỳ nhạy bén với cấu trúc XML, do đó nội dung được gắn thẻ sẽ được ưu tiên cao ngay cả trong các prompt dài.

Bước #4: Phân chia các công việc phức tạp

Các dự án lớn có thể làm bạn và Claude cảm thấy quá tải. Hãy chia các yêu cầu lớn thành các phần nhỏ dễ quản lý. Thay vì yêu cầu "Tạo một chiến lược tiếp thị hoàn chỉnh", hãy bắt đầu với "Giúp tôi xác định đối tượng mục tiêu của mình", sau đó chuyển sang "Đề xuất ba kênh tiếp thị cho đối tượng này".

Mỗi bước đều dựa trên bước trước đó và mang lại kết quả chất lượng cao hơn.

Bước #5: Sử dụng ví dụ khi cần thiết

Hãy cho Claude thấy thành công trông như thế nào.

Nếu bạn muốn một phong cách viết cụ thể, hãy dán một đoạn văn mẫu. Cần một định dạng dữ liệu cụ thể? Hãy chia sẻ một ví dụ. Điều này loại bỏ sự phỏng đoán và đảm bảo Claude đáp ứng mong đợi của bạn ngay từ đầu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Yêu cầu "nói ra suy nghĩ" cho các công việc phức tạp. Bắt đầu với: ‘Trước khi trả lời, hãy viết ra quá trình suy luận nội bộ của bạn. ’ Claude sẽ thực sự hiển thị công việc của mình, phát hiện lỗi ngay trong quá trình suy nghĩ và tạo ra kết quả tốt hơn đáng kể cho các bài toán logic, gỡ lỗi mã nguồn hoặc phân tích chiến lược.

Bước #6: Kiểm tra và hoàn thiện phương pháp của bạn

Phản hồi đầu tiên của Claude chỉ là điểm khởi đầu, không phải sản phẩm cuối cùng. Nếu có gì đó không đúng, hãy chỉ cho Claude cụ thể những gì cần thay đổi: 'Làm cho điều này ngắn gọn hơn' hoặc 'Thêm chi tiết kỹ thuật hơn'.

Mỗi cuộc hội thoại sẽ giúp bạn hiểu rõ những gì công việc, từ đó cải thiện các mẫu prompt AI cho tương lai của bạn.

🧠 Thú vị: Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hoạt động một cách nhất quán hơn khi được gán một nhân vật, tương tự như các diễn viên kịch câm được giao một thẻ nhân vật.

Các mẫu câu lệnh AI Claude hàng đầu cho các trường hợp sử dụng khác nhau

Dưới đây là các mẫu câu lệnh AI Claude thực tế dành cho các đối tượng người dùng và mục đích khác nhau. Sử dụng các mẫu này làm khuôn mẫu và tùy chỉnh chúng theo nhu cầu cụ thể của bạn:

Dành cho nhà phát triển

Tạo hàm Python với các mẫu câu lệnh Claude AI

Viết một hàm Python kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL, lấy tất cả người dùng từ bảng ‘customers’, xử lý lỗi kết nối bằng khối try-except và trả về kết quả dưới dạng danh sách các từ điển. Bao gồm các gợi ý kiểu dữ liệu và một docstring giải thích các tham số và giá trị trả về Kiểm tra lỗi mã JavaScript này và giải thích nguyên nhân gốc rễ của lỗi, tại sao nó xảy ra, và đề xuất hai cách để khắc phục: [dán mã của bạn]. Ngoài ra, hãy đề cập đến bất kỳ cải thiện hiệu suất nào bạn nhận thấy Tạo điểm cuối REST API trong Node.js với Express cho việc đăng ký người dùng. Bao gồm xác thực email, kiểm tra độ mạnh mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự, một số, một ký tự đặc biệt), mã hóa bcrypt, mã trạng thái HTTP phù hợp và xử lý trường hợp email trùng lặp Giải thích sự khác biệt giữa async/await và promises trong JavaScript bằng hai ví dụ mã nguồn thực hiện cùng một việc cần làm theo cả hai cách. Tập trung vào sự khác biệt về tính dễ đọc và xử lý lỗi. Hãy cho tôi biết khi nào nên sử dụng mỗi phương pháp trong các dự án thực tế Kiểm tra truy vấn SQL này để phát hiện các vấn đề về hiệu suất: [dán truy vấn]. Chỉ ra các thao tác chậm, đề xuất các chỉ mục cụ thể cần tạo, hiển thị phiên bản tối ưu hóa và giải thích tác động của từng thay đổi Xây dựng thành phần React có tên ImageGallery nhận mảng URL hình ảnh làm props, hiển thị lưới đáp ứng (ba cột trên desktop, hai cột trên tablet, một cột trên mobile), triển khai tải chậm với Intersection Observer và mở hộp thoại khi nhấp chuột. Sử dụng TypeScript và Tailwind cho việc styling Chuyển đổi endpoint Python Flask sang TypeScript với Express: [dán mã]. Giữ nguyên hàm, thêm kiểu dữ liệu phù hợp cho yêu cầu và phản hồi, sử dụng async/await và tuân thủ các quy ước của Node.js

🧠 Thú vị: Prompt DAN (2022) là một dự án cộng đồng đã lan rộng toàn cầu trong vòng 48 giờ. Cuộc "Do Anything Now" jailbreak bắt đầu trên Reddit như một trò đùa để vượt qua các bộ lọc an toàn. Trong vòng hai ngày, nó đã có hơn 20 phiên bản fork và khơi nguồn cho một làn sóng các prompt vai trò để vô hiệu hóa các hướng dẫn hệ thống.

Dành cho người mới bắt đầu

Hiểu các khái niệm kỹ thuật với sự hướng dẫn của Claude

Giải thích trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua ba ví dụ hàng ngày mà tôi thường gặp (như đề xuất phim trên Netflix hoặc danh sách phát trên Spotify). Sau đó, giải thích sự khác biệt giữa AI và các chương trình máy tính thông thường bằng ngôn ngữ đơn giản, không sử dụng thuật ngữ kỹ thuật. Tôi đang bối rối về sự khác biệt giữa RAM và lưu trữ. Hãy giải thích sự khác biệt này bằng một ví dụ minh họa rõ ràng, cho tôi biết cần bao nhiêu cho sử dụng cơ bản (lướt web, xem Netflix, soạn thảo tài liệu Word), và điều gì sẽ xảy ra khi hết mỗi loại Tôi là sinh viên đại học kiếm được $800/tháng từ công việc bán thời gian. Tiền thuê nhà của tôi là $400. Giúp tôi lập kế hoạch chi tiêu $400 còn lại cho thức ăn, giao thông, giải trí và tiết kiệm. Giải thích quy tắc 50/30/20 và chỉ ra cách áp dụng nó vào tình huống của tôi Hướng dẫn tôi cách nấu mì pasta đúng cách. Giải thích lượng nước cần dùng, thời điểm thêm muối, cách kiểm tra xem mì đã chín chưa, và ba sai lầm phổ biến nhất mà người mới bắt đầu thường mắc phải. Giải thích ý nghĩa của "al dente" và tại sao nó quan trọng Tôi cần hiểu quá trình quang hợp cho kỳ thi tuần sau. Hãy giải thích quy trình này bằng các bước đơn giản như thể tôi không biết gì về khoa học. Sử dụng các so sánh trong cuộc sống hàng ngày và nhấn mạnh ba điều khóa mà tôi cần nhớ. Tôi 22 tuổi và đang mua chiếc xe đầu tiên. Hãy giải thích sự khác biệt giữa xe mới, xe cũ và thuê xe, các chi phí ẩn ngoài giá niêm yết (bảo hiểm, bảo dưỡng, xăng) và năm dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý khi kiểm tra xe cũ Giải thích cách hoạt động của thẻ tín dụng, bao gồm tỷ lệ, số tiền thanh toán tối thiểu và điểm tín dụng. Hãy cho tôi ba quy tắc cụ thể để tuân theo để tránh rơi vào tình trạng nợ nần Giải thích chi tiết về khoản vay mua nhà bằng ví dụ một căn nhà trị giá $200,000. Giải thích về khoản thanh toán ban đầu, lãi suất, khoản thanh toán hàng tháng và những gì tôi cần chuẩn bị trước khi nộp đơn

ClickUp Insight: 33% người vẫn cho rằng làm nhiều việc cùng lúc đồng nghĩa với hiệu quả. Trên thực tế, làm nhiều việc cùng lúc chỉ làm tăng chi phí chuyển đổi ngữ cảnh. Khi não bộ của bạn liên tục chuyển đổi giữa các tab, trò chuyện và danh sách công việc, khả năng tập trung sâu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. ClickUp giúp bạn tập trung vào một tác vụ duy nhất bằng cách tập hợp tất cả những gì bạn cần vào một nơi! Đang làm việc trên một tác vụ nhưng cần kiểm tra internet? Chỉ cần sử dụng giọng nói và yêu cầu ClickUp Brain MAX thực hiện tìm kiếm web từ cùng một cửa sổ. Muốn trò chuyện với Claude và hoàn thiện bản nháp bạn đang làm? Bạn cũng có thể làm điều đó mà không cần rời khỏi Không gian Làm việc ClickUp của mình! Tất cả những gì bạn cần—từ trò chuyện, tài liệu, công việc, bảng điều khiển, nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), tìm kiếm web và hơn thế nữa—đều được tích hợp trong một không gian làm việc AI thống nhất, sẵn sàng sử dụng!

Dành cho các chuyên gia marketing

Nâng cao nỗ lực marketing với các mẫu câu lệnh AI Claude

Viết bảy caption Instagram (mỗi caption từ 100-150 ký tự) cho chiến dịch ra mắt mùa hè của một thương hiệu thời trang bền vững. Bao gồm các lời kêu gọi hành động (CTAs), sử dụng hình ảnh công việc bãi biển/thiên nhiên, nhấn mạnh vào vật liệu thân thiện với môi trường, thêm 2-3 hashtag cho mỗi caption và thay đổi giọng điệu từ truyền cảm hứng đến giáo dục đến vui nhộn Tạo lịch đăng bài trên mạng xã hội trong 30 ngày cho một quán cà phê địa phương, bao gồm Instagram, Facebook và TikTok. Kết hợp các loại nội dung: hậu trường, sản phẩm, tính năng khách hàng, mẹo pha cà phê, khuyến mãi. Đề xuất thời gian đăng bài tối ưu và đánh dấu các ngày tập trung vào tương tác so với các ngày tập trung vào bán hàng Viết một email tiếp thị B2B (dưới 150 từ) cho dịch vụ phần mềm quản lý dự án của tôi. Bắt đầu bằng một vấn đề cụ thể về hợp tác nhóm, giải thích ngắn gọn về giải pháp của chúng tôi, bao gồm một số liệu về năng suất và kết thúc bằng một lời đề nghị nhẹ nhàng về một buổi demo 15 phút. Viết ba dòng tiêu đề để thử nghiệm A/B *Phân tích phản hồi của khách hàng: [dán 10-15 đánh giá]. Xác định ba vấn đề chính, đếm tần suất xuất hiện của mỗi vấn đề, trích dẫn ví dụ và đề xuất các hành động cụ thể để giải quyết từng vấn đề. Trình bày dưới định dạng bảng Tạo ra 10 ý tưởng bài viết blog về tiếp thị kỹ thuật số cho các doanh nghiệp nhỏ có ngân sách eo hẹp. Bao gồm tiêu đề tạm thời, từ khóa mục tiêu, các điểm chính cần đề cập và lý do tại sao mỗi điểm lại quan trọng đối với chủ doanh nghiệp nhỏ. Tập trung vào các chiến lược tự thực hiện (DIY) Viết ba mô tả sản phẩm (mỗi mô tả từ 100-150 từ) cho cốc gốm handmade (12oz, bề mặt mờ, an toàn cho lò vi sóng, có sẵn màu xám, xanh dương, kem). Thứ nhất, cho Etsy, tập trung vào chất lượng thủ công, thứ hai, cho Instagram, nhấn mạnh phong cách sống, thứ ba, cho khách hàng sỉ, nhấn mạnh độ bền

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu Claude từ chối yêu cầu nào đó, hãy hỏi: ‘Hãy giải thích cụ thể quy tắc an toàn nào ngăn cản bạn thực hiện việc cần làm này, sau đó đề xuất giải pháp thay thế gần nhất mà bạn CÓ THỂ thực hiện. ’ Điều này buộc Claude phải minh bạch về giới hạn và thường mở ra một giải pháp thay thế mà bạn không biết tồn tại.

Dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu

Tóm tắt bài nghiên cứu về biến đổi khí hậu này trong 400 từ: [dán bài nghiên cứu]. Cấu trúc bài viết: câu hỏi nghiên cứu, phương pháp, kết quả chính kèm dữ liệu, giới hạn của nghiên cứu và ý nghĩa. Viết ở trình độ đại học và nhấn mạnh những phát hiện khóa Phân tích bài viết này về quy định mạng xã hội: [dán bài viết]. Xác định đối số chính, ba bằng chứng mạnh mẽ nhất, các lỗi logic, các lập luận phản bác mà tác giả đã bỏ qua, và sự thiên vị rõ ràng của tác giả. Trình bày dưới dạng phân tích phê phán Tạo một dàn ý chi tiết cho bài luận 10 trang về nguyên nhân của Cách mạng Pháp. Bao gồm một luận điểm cho rằng các yếu tố kinh tế là quan trọng nhất, năm phần chính với các phần con, các sự kiện và ngày tháng cụ thể cần đề cập, và các nguồn tài liệu chính mà tôi nên trích dẫn So sánh kinh tế học Keynes với kinh tế học cổ điển trên các điểm sau: can thiệp của chính phủ, chế độ xem về thất nghiệp, cách tiếp cận suy thoái, giả định thị trường và ví dụ thực tế. Tạo bảng so sánh, sau đó viết 300 từ về lý thuyết nào phù hợp hơn với thách thức hiện đại Tạo ra sáu luận điểm về tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên. Xem xét các góc độ khác nhau: quan hệ nhân quả so với tương quan, các nền tảng cụ thể, kết quả cụ thể. Giải thích phương pháp nghiên cứu cần thiết cho từng luận điểm Phân tích nghiên cứu về giấc ngủ này cho bài đánh giá văn học của tôi: [dán tóm tắt]. Trích xuất thiết kế nghiên cứu, kích thước mẫu, biến số, số liệu thống kê chính với giá trị p và kết luận. Sau đó viết 100 từ phê bình các giới hạn của nghiên cứu Phân tích biểu tượng máu, giấc ngủ và bóng tối trong Macbeth. Đối với mỗi biểu tượng: trích dẫn hai cảnh cụ thể, giải thích ý nghĩa của chúng, cách ý nghĩa phát triển và kết nối với các chủ đề tội lỗi/tham vọng. Viết 200 từ cho mỗi biểu tượng kèm theo trích dẫn

📮 ClickUp Insight: Nửa số người tham gia khảo sát của chúng tôi gặp khó khăn trong việc áp dụng AI! 23% không biết bắt đầu từ đâu, trong khi 27% cần thêm đào tạo để thực hiện việc cần làm nâng cao. ClickUp AI giải quyết vấn đề này với giao diện trò chuyện quen thuộc và hỗ trợ theo ngữ cảnh cao. Các nhóm có thể bắt đầu ngay lập tức với các câu hỏi và yêu cầu đơn giản, sau đó tự nhiên khám phá các tính năng tự động hóa mạnh mẽ và quy trình làm việc khi họ tiến hành, mà không gặp phải đường cong học tập đáng sợ khiến nhiều người e ngại.

Dành cho các người tạo nội dung và nhà văn

Nâng cao chiến lược tiếp thị video của bạn với các mẫu câu AI Claude

Viết ba đoạn mở đầu (mỗi đoạn 150 từ) cho một câu chuyện trinh thám New York thập niên 1920. Nhân vật chính là một ca sĩ jazz phát hiện ra một thi thể trong quán bar bí mật của mình. Đoạn mở đầu đầu tiên bắt đầu bằng đối thoại, đoạn thứ hai bằng không khí, và đoạn thứ ba bằng hành động. Xây dựng tông màu noir và bối cảnh thời kỳ cấm rượu, kết thúc mỗi đoạn bằng một câu hook. Tạo 12 tiêu đề YouTube (dưới 60 ký tự) cho video tập luyện tại nhà dành cho các chuyên gia bận rộn. Bao gồm số liệu, hứa hẹn kết quả trong vòng 30 phút, đề cập đến việc không cần dụng cụ, sử dụng các từ khóa thân thiện với công cụ tìm kiếm như "toàn thân", "đốt mỡ", "dành cho người mới bắt đầu". Ghi chú ý tưởng hình thu nhỏ cho mỗi video Tôi đang viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng về một nhà khoa học phát minh ra du hành thời gian nhưng chỉ có thể quay lại 24 giờ. Hãy brainstorm năm tình tiết bất ngờ trong giới hạn này. Mỗi tình tiết nên tạo ra một tình huống đạo đức, có hậu quả logic, tránh các motif quen thuộc về du hành thời gian và giải thích cách nó thay đổi câu chuyện. Viết lại phần giới thiệu bài blog để thu hút độc giả: [dán đoạn văn]. Đối tượng mục tiêu là các doanh nhân đang gặp khó khăn về năng suất. Bắt đầu bằng một vấn đề dễ đồng cảm hoặc số liệu bất ngờ, loại bỏ những phần không cần thiết, tạo sự tò mò về giải pháp. Giữ dưới 100 từ Tạo hồ sơ ký tự cho ba nhân vật chính trong truyện phiêu lưu fantasy. Mỗi ký tự cần: tên, tuổi, mô tả, tính cách, điểm yếu chí mạng, sức mạnh ẩn, cốt truyện 100 từ, động lực, mối quan hệ với người khác, cung đường truyện trong bộ ba, và mẫu ngôn ngữ độc đáo. Làm cho họ đa dạng và bổ sung cho nhau Viết kịch bản podcast 15 phút về năng suất làm việc dành cho người sáng tạo. Bao gồm phần mở đầu (30 giây), phần giới thiệu, ba phần chính với các mẹo, câu chuyện cá nhân, câu hỏi của người nghe, lời kêu gọi hành động (CTA) và phần kết. Viết theo phong cách cuộc hội thoại, đánh dấu các khoảng ngừng và ghi chú thời gian cho từng phần

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trong các dự án Claude, thêm một tệp có tên ‘ClaudeInstructions.md’ với các tùy chọn của bạn: ‘Tôi ghét thuật ngữ chuyên ngành của doanh nghiệp,’ ‘Luôn hiển thị mã Python kèm theo gợi ý kiểu dữ liệu,’ ‘Tôi ưa chuộng cách viết chính tả theo phong cách Anh.’ Claude coi các tệp dự án là các hướng dẫn cố định áp dụng cho tất cả các trò chuyện.

Tìm hiểu thêm về việc sử dụng AI như một trợ lý cá nhân:

Dành cho chủ kinh doanh và nhà khởi nghiệp

Thử Claude AI để đưa chuyên môn của bạn vào vị trí tốt hơn

Tạo phân tích SWOT cho doanh nghiệp gia sư trực tuyến của tôi, kết nối học sinh trung học với gia sư đại học cho các môn Toán/Khoa học. Tôi tính phí $30/giờ, có 15 gia sư và 40 học sinh. Danh sách công việc năm mục cho mỗi danh mục kèm giải thích và một hành động cụ thể cho mỗi điểm yếu và mối đe dọa Một khách hàng đã để lại đánh giá hai sao: [dán đánh giá]. Viết phản hồi công khai (dưới 100 từ) thừa nhận sự thất vọng, nhận trách nhiệm, giải thích cách khắc phục, đề xuất giải pháp và kết thúc một cách tích cực. Giữ giọng điệu thân thiện nhưng chuyên nghiệp của thương hiệu Soạn thảo đề xuất kinh doanh cho nhà đầu tư về startup bao bì thân thiện với môi trường của tôi, sản xuất màng bong bóng phân hủy sinh học từ nấm mycelium. Bao gồm tóm tắt điều hành (250 từ), cùng với các phần sau: vấn đề với dữ liệu thị trường, giải pháp của chúng tôi, mô hình kinh doanh, phân tích cạnh tranh, dự báo ba năm, yêu cầu tài trợ $500K và kế hoạch sử dụng vốn Tôi là một nhà thiết kế đồ họa tự do với ba năm kinh nghiệm chuyên về nhận diện thương hiệu cho các doanh nghiệp bền vững. Tạo ba gói dịch vụ với: nội dung bao gồm, dòng thời gian, giá cả, khách hàng lý tưởng và các gói nâng cấp. Định giá tôi như một chuyên gia về bền vững Viết mô tả công việc cho một trợ lý ảo (20 giờ/tuần) phụ trách dịch vụ khách hàng và quản trị viên cho cửa hàng thương mại điện tử trang sức handmade của tôi. Bao gồm tóm tắt vai trò, trách nhiệm (email, đơn đặt hàng, Instagram, Trello), kỹ năng cần thiết so với kỹ năng mong muốn, công cụ sử dụng, tính cách phù hợp và phạm vi lương Soạn thảo thông cáo báo chí (dưới 400 từ) thông báo về sự hợp tác của chúng tôi với EcoSupply bắt đầu từ tháng tới. Chúng tôi sẽ giảm 80% lượng nhựa và trở thành công ty đầu tiên trong ngành sử dụng bao bì hoàn toàn phân hủy sinh học. Bao gồm trích dẫn của CEO, trích dẫn của EcoSupply, thông tin cơ bản của cả hai công ty và tiêu đề thu hút sự chú ý cho các phương tiện truyền thông kinh doanh địa phương Phát triển chiến lược giữ chân khách hàng cho hộp đăng ký cà phê của tôi ($35/tháng, 500 người đăng ký, tỷ lệ churn hàng tháng 8%). Cung cấp cho tôi tám chiến lược trong các lĩnh vực onboarding, tương tác, thu hút lại và trung thành. Đối với mỗi chiến lược, giải thích các bước thực hiện, tác động dự kiến đến tỷ lệ giữ chân và chi phí liên quan

📖 Xem thêm: Cách trở thành Kỹ sư Prompt

Cho các công việc hàng ngày và sử dụng cá nhân

Sử dụng AI để tạo hình ảnh với HTML và CSS

Lập kế hoạch chuẩn bị bữa ăn chay trong 7 ngày cho một người với ngân sách $50. Bao gồm bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và bữa phụ hàng ngày. Các bữa ăn dưới 30 phút, sử dụng nguyên liệu trùng lặp để giảm lãng phí, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản và bao gồm danh sách mua sắm phân loại kèm giá cả. Ghi chú các tùy chọn nấu ăn theo lô vào Chủ nhật Viết một email lịch sự nhưng cương quyết cho chủ nhà về hệ thống sưởi bị hỏng (đã 5 ngày). Tham chiếu điều khoản về điều kiện ở trong hợp đồng thuê nhà, đề cập đến văn bản của tôi cách đây 4 ngày, ghi chú nhiệt độ dưới 60°F vào ban đêm, yêu cầu sửa chữa trong vòng 48 giờ và cho biết tôi đang ghi chép theo quyền lợi của người thuê nhà. Giữ thái độ chuyên nghiệp và khách quan Tạo kế hoạch tập luyện tại nhà cho người mới bắt đầu trong 12 tuần (3 lần/tuần, không cần dụng cụ). Cấu trúc: Tuần 1-4 xây dựng nền tảng cơ bản, tuần 5-8 tăng cường độ, tuần 9-12 thêm thách thức. Chỉ định các bài tập, số hiệp, số lần lặp và thời gian nghỉ cho từng tuần với các điều chỉnh dễ dàng. Bao gồm bài khởi động 5 phút và bài hạ nhiệt. Tập trung vào tính bền vững Tạo hình ảnh của một phòng ngủ phong cách Scandinavian tối giản: giường thấp với drap giường màu trắng, sàn gỗ sồi sáng màu, cửa sổ lớn với rèm mỏng và ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ, tủ đầu giường gỗ nhỏ với đèn gốm và cây cảnh, chăn len màu kem, tường trắng với một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng tông màu đất, không gian yên bình và thoáng đãng, ánh sáng buổi sáng, nhiếp ảnh kiến trúc Tôi đang ở Seattle và đang lên kế hoạch cho buổi hẹn hò tối thứ Bảy với bạn gái thích hoạt động ngoài trời, nhưng cần một sao lưu trong trường hợp trời mưa. Hãy gợi ý 5 ý tưởng hẹn hò kết hợp hoạt động ngoài trời và phương án trong nhà, thời gian, lý do tại sao nó lãng mạn, ước tính chi phí, và một địa điểm ăn tối/uống nước gần đó sau đó. Chúng tôi ở độ tuổi cuối 20 và thích trải nghiệm hơn là nhà hàng sang trọng. Tạo danh sách đồ cần mang cho chuyến du lịch hai tuần ở châu Âu vào tháng 10 (London, Paris, Amsterdam). Sắp xếp theo: quần áo cho nhiệt độ 50-65°F và trời mưa với lớp áo khoác, đồ vệ sinh cá nhân, ghi chú những thứ cần mua tại địa phương, thiết bị điện tử kèm bộ chuyển đổi, tài liệu kèm bản sao lưu, thuốc men, và các vật dụng cần thiết trong túi xách ngày. Ghi chú phân biệt hành lý xách tay và hành lý ký gửi. Đề xuất 7-8 món đồ linh hoạt có thể kết hợp linh hoạt.

Những lỗi thường gặp cần tránh khi sử dụng các mẫu câu lệnh AI Claude

Nhiều đánh giá về Claude AI đã chỉ ra những sai lầm phổ biến khiến các prompt trở nên kém hiệu quả.

Lỗi Điều gì sẽ xảy ra Cách khắc phục Sử dụng ngôn ngữ cuộc hội thoại tự nhiên Trí tuệ nhân tạo (AI) lãng phí thời gian để giải thích văn bản thừa thay vì tập trung vào ý định. Giữ câu văn trực tiếp và loại bỏ những từ không cần thiết. Đặt ra các mục tiêu trừu tượng Nó gặp khó khăn trong việc định nghĩa "tốt hơn" hoặc "cải thiện" có nghĩa là gì. Chuyển đổi mục tiêu mơ hồ thành yêu cầu có thể đo lường (ví dụ: 'giảm 30%') Sử dụng quá mức các giới hạn Quá nhiều quy tắc dẫn đến các câu trả lời cứng nhắc hoặc thiếu chiều sâu. Cân bằng sự rõ ràng với không gian sáng tạo Thiếu bối cảnh vai trò Nếu không biết mục tiêu độc giả hoặc mục đích, kết quả sẽ thiếu định hướng. Hãy cho Claude biết đối tượng mà nó đang viết cho hoặc lý do (ví dụ: 'cho email của khách hàng'). Bỏ qua các lời nhắc tiếp theo Các đầu vào một lần hiếm khi cho ra phiên bản tốt nhất. Dựa trên các câu trả lời trước đó để tinh chỉnh giọng điệu, logic hoặc cấu trúc.

🔍 Bạn có biết? Người ta thực sự thi đấu với nhau bằng cách viết các mẫu AI trực tiếp trên sân khấu. Điều này được gọi là "Prompt Battle", và khán giả đánh giá kết quả theo thời gian thực dựa trên cảm giác, sự hỗn loạn và sự sáng tạo thuần túy, chứ không phải kỹ năng kỹ thuật. Vâng, việc viết mẫu AI giờ đây chính thức trở thành một hình thức nghệ thuật biểu diễn.

Giới hạn khi sử dụng Claude AI

Claude AI được thiết kế cho khả năng suy luận sâu và cuộc hội thoại tự nhiên, nhưng nó vẫn có những giới hạn ảnh hưởng đến độ tin cậy trong một số trường hợp sử dụng. Một số người dùng tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Claude AI do những hạn chế này:

Giới hạn sử dụng và tin nhắn : Người dùng miễn phí phải tuân thủ giới hạn tin nhắn hàng ngày, trong khi các kế hoạch trả phí có cơ chế reset định kỳ (ví dụ: mỗi 5 giờ), gây gián đoạn liên tục.

Phản hồi chậm hoặc độ trễ khi hệ thống quá tải : Các đánh giá cho biết hiệu suất giảm khi hệ thống được sử dụng nhiều, điều này có thể gây gián đoạn cho quy trình làm việc.

Tích hợp và tùy chỉnh giới hạn (đặc biệt ở gói miễn phí): Một số người dùng cho biết so với các nền tảng khác, hệ sinh thái của Claude có ít plugin hoặc tích hợp sâu với doanh nghiệp hơn.

Hạn chế trong các công việc phức tạp hoặc chuyên sâu: Mặc dù có khả năng suy luận mạnh mẽ, nó có thể gặp khó khăn trong các lĩnh vực kỹ thuật cao cấp hoặc các tình huống đòi hỏi sự tinh tế về mặt cảm xúc.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng Claude Code để lập trình hiệu quả và chính xác

Các lựa chọn thay thế cho Claude AI để khám phá

Dưới đây là một số lựa chọn thay thế cho Claude để hỗ trợ quy trình làm việc của bạn. 👇

1. ClickUp

Tại sao phải giới hạn bản thân với một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) khi bạn có thể tích hợp nó vào một không gian làm việc được hỗ trợ bởi AI?

Nhiều công cụ thay thế Claude AI chỉ tập trung vào việc tạo ý tưởng hoặc soạn thảo văn bản.

Điều đó hữu ích, nhưng các nhóm vẫn cần một nơi để biến những ý tưởng đó thành công việc, phê duyệt, phiên bản nội dung và kết quả thực tế. ClickUp giải quyết khoảng trống đó.

Đây là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện - tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn công việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Dưới đây là cái nhìn chi tiết về khả năng AI của nó. 💬

Làm việc với một AI hiểu bạn và công việc của bạn.

Hỏi ClickUp Brain để cập nhật tiến độ, với các công việc quá hạn và bị khối được đánh dấu

ClickUp Brain hiểu bối cảnh công việc của bạn.

Giả sử một quản lý phát triển hỏi: Điều gì đang cản trở tiến độ của không gian làm việc chiến dịch quý 3? ClickUp Brain quét các bình luận công việc, tác vụ con, trạng thái và mối quan hệ phụ thuộc, sau đó trả lời rõ ràng:

Các công việc chưa được phân công

Thiếu phê duyệt

Trì hoãn trong quá trình xem xét nội dung

Công việc bị tắc nghẽn do yêu cầu tài nguyên.

Báo cáo chướng ngại vật hiển thị chủ sở hữu hành động và tác động thời gian, giúp nhóm tập trung khắc phục vấn đề thay vì phải đối phó với tình trạng công việc lan tràn không ngừng.

📌 Thử prompt này: Kiểm tra tất cả các công việc được gắn thẻ ‘Q3 Campaign’ và xác định các rào cản được phân loại theo các nhóm sáng tạo, sản phẩm và phê duyệt.

Đến với thông điệp đúng đắn nhanh hơn

ClickUp Brain giúp định hướng và tạo ra nội dung viết mạnh mẽ ngay trong không gian làm việc của bạn. Không cần chuyển tab!

Giả sử nhóm của bạn đang chuẩn bị ra mắt tính năng mới. Người quản lý dự án (PM) mở một tài liệu ClickUp và yêu cầu ClickUp Brain xác định tuyên bố giá trị cốt lõi, tạo các biến thể thông điệp cho các nhóm đối tượng khác nhau và phác thảo cấu trúc câu chuyện. Hệ thống kết nối câu chuyện đó với danh sách công việc và luồng quyền sở hữu đã có sẵn, nên không ai phải chờ đợi thông tin bối cảnh sau này.

📌 Thử các mẫu gợi ý viết AI sau: Xác định thông điệp giá trị cốt lõi cho đợt ra mắt sắp tới của chúng tôi, với mục tiêu là các nhóm SaaS làm việc từ xa. Tạo ba biến thể cho: trang web, tài liệu bán hàng và mạng xã hội

Viết một bài blog 1000 từ về phát triển sản phẩm trong các nhóm làm việc từ xa. Thêm các tiêu đề lớn rõ ràng và sử dụng danh sách gạch đầu dòng + bảng khi cần thiết

Viết lại đoạn văn này sao cho tự tin và tập trung vào lợi ích. Loại bỏ các từ thừa

Chuyển đổi bản ghi cuộc gọi khách hàng này thành ba điểm chính và vị trí tính năng được đề xuất

Tập trung các mô hình AI trong một không gian làm việc được kiểm soát.

ClickUp Brain hoạt động như không gian làm việc AI chuyên dụng của bạn. Trải nghiệm này mang lại cảm giác ổn định và chắc chắn vì nó lấy bối cảnh từ các công việc, tài liệu, không gian, cơ sở kiến thức và các công cụ kết nối của bạn.

Bên cạnh đó, bạn có thể lựa chọn trí tuệ phù hợp với từng tình huống: Claude, OpenAI (ChatGPT), Gemini hoặc DeepSeek.

Sự lựa chọn đó rất quan trọng:

Các câu chuyện chiến lược được trình bày trong luồng tốt hơn qua Claude

Viết nội dung hướng đến khách hàng trở nên chuyên nghiệp hơn thông qua ChatGPT

Nghiên cứu và phân tích kỹ thuật trở nên rõ ràng hơn thông qua Gemini

Hợp thành cấp cao là công việc đáng tin cậy thông qua DeepSeek

Với tính năng tìm kiếm AI tiên tiến, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm thông tin từ các công việc, tài liệu, tệp tin và thậm chí các nguồn bên ngoài như Google Drive, Figma, GitHub, SharePoint và internet rộng lớn – loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa nhiều công cụ. Tính năng tìm kiếm web cho phép bạn nghiên cứu các xu hướng hiện tại, dữ liệu thị trường hoặc các phương pháp tốt nhất trực tiếp từ không gian làm việc ClickUp, giúp dễ dàng thu thập và chia sẻ thông tin mà không cần rời khỏi ClickUp.

Hơn nữa, ClickUp Brain còn cung cấp tính năng tạo hình ảnh từ các mẫu văn bản, cho phép bạn tạo ra các hình ảnh tùy chỉnh theo yêu cầu.

Tạo ra những hình ảnh mạnh mẽ bằng cách sử dụng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên trong ClickUp Brain.

Di chuyển tất cả công việc của bạn vào một ứng dụng AI đa năng.

Với tư cách là ứng dụng AI độc lập của ClickUp, ClickUp Brain MAX’s Talk to Text giúp bạn duy trì động lực và hoàn thành công việc nhanh hơn 400%. Bạn chỉ cần nhấn một khóa, nói tự nhiên, và ClickUp sẽ chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản có cấu trúc để sử dụng ở bất kỳ đâu bạn muốn. Nó cũng giúp bạn truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), tạo báo cáo, trích xuất dữ liệu từ không gian làm việc của bạn, tất cả trong một giao diện duy nhất.

Claude có thể giúp bạn viết khi bạn nhập văn bản, nhưng Claude không ghi lại quá trình suy nghĩ trong khi công việc đang diễn ra. ClickUp thì có.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tiêu chuẩn hóa cách nhóm của bạn tương tác với AI: Lưu trữ các mẫu câu hỏi có thể tái sử dụng trong ClickUp Brain để toàn bộ nhóm tạo ra kết quả phù hợp với giọng điệu, bối cảnh khách hàng và chiến lược.

Tự động hóa các quy trình lặp lại: Biến các yêu cầu của khách hàng, quy trình phê duyệt và báo cáo thành các kích hoạt lặp lại với Biến các yêu cầu của khách hàng, quy trình phê duyệt và báo cáo thành các kích hoạt lặp lại với ClickUp Automations

Giữ cho quá trình giao hàng diễn ra suôn sẻ mà không cần giám sát thủ công: Hãy để Hãy để các Trợ lý Ảo ClickUp bước vào khi các công việc bị đình trệ hoặc ai đó bị quá tải.

Điều chỉnh lịch trình dựa trên sự thay đổi thực tế của khối lượng công việc: Tái tổ chức các cuộc họp và hạn chót dựa trên sự thay đổi ưu tiên trong Tái tổ chức các cuộc họp và hạn chót dựa trên sự thay đổi ưu tiên trong Lịch ClickUp để tự động điều chỉnh tuần làm việc của bạn.

Chuyển cuộc gọi thành các bước tiếp theo rõ ràng: Sử dụng Sử dụng ClickUp AI Notetaker để ghi lại các quyết định và giao nhiệm vụ theo dõi trực tiếp vào công việc.

Chuyển đổi tin nhắn của khách hàng thành dữ liệu có cấu trúc: Phân loại cảm xúc, mức độ khẩn cấp và loại yêu cầu trực tiếp trong các công việc bằng cách sử dụng Phân loại cảm xúc, mức độ khẩn cấp và loại yêu cầu trực tiếp trong các công việc bằng cách sử dụng ClickUp AI Fields để đảm bảo quy trình làm việc của bạn phản ánh chính xác nhu cầu thực tế.

Cho phép AI truy cập vào bối cảnh thực tế: Kết nối Google Drive và Figma với ClickUp thông qua Kết nối Google Drive và Figma với ClickUp thông qua ClickUp Integrations để cung cấp cho AI lịch sử tài khoản đầy đủ thay vì các lời nhắc riêng lẻ.

Giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng và các tùy chọn tùy chỉnh của nó có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.585+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp AI?

Một người dùng ClickUp cũng chia sẻ trải nghiệm của họ trên G2:

ClickUp Brain MAX đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm. […] Điều nổi bật nhất là cách nó giúp tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết và suy nghĩ rõ ràng hơn — dù là tóm tắt cuộc họp, soạn thảo nội dung hay brainstorming ý tưởng mới. Nó giống như có một trợ lý AI tất cả trong một, có thể thích ứng với mọi nhu cầu của tôi. *

ClickUp Brain MAX đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm. […] Điều nổi bật nhất là cách nó giúp tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết và suy nghĩ rõ ràng hơn — dù là tóm tắt cuộc họp, soạn thảo nội dung hay brainstorming ý tưởng mới. Nó giống như có một trợ lý AI tất cả trong một, có thể thích ứng với mọi nhu cầu của tôi. *

2. ChatGPT

qua ChatGPT

ChatGPT của OpenAI có thể xử lý phạm vi công việc rộng, từ viết mã Python đến kế hoạch cho chuyến du lịch tiếp theo của bạn. Bạn sẽ có giao diện trò chuyện gọn gàng, không bị quá tải bởi các nút hay cài đặt, giúp bạn có thể bắt đầu công việc ngay lập tức.

Ngoài ra, tính năng ghi nhớ sẽ học hỏi sở thích của bạn theo thời gian, vì vậy bạn không cần phải giải thích phong cách viết hoặc yêu cầu dự án của mình trong mỗi phiên làm việc. ChatGPT hoạt động tốt cho những người muốn sự linh hoạt mà không cần phải hiểu cách AI hoạt động bên trong.

Các tính năng tốt nhất của ChatGPT

Đào tạo các mô hình GPT tùy chỉnh trên các cơ sở kiến thức hoặc hướng dẫn cụ thể để xử lý các công việc chuyên biệt như sàng lọc CV hoặc điều chỉnh công thức nấu ăn.

Tải lên nhiều loại tệp cùng lúc—PDF, bảng tính, hình ảnh—và tra cứu thông tin giữa chúng trong một cuộc hội thoại duy nhất.

Sử dụng Phân tích Dữ liệu Nâng cao để chạy mã Python trên các tập dữ liệu đã tải lên, tạo ra các biểu đồ trực quan và tóm tắt thống kê mà không cần tự viết mã.

Truy cập ChatGPT thông qua tích hợp API để nhúng các phản hồi trực tiếp vào ứng dụng của riêng bạn hoặc các quy trình làm việc tự động hóa.

Giới hạn của ChatGPT

Người dùng miễn phí sẽ bị chuyển sang các mô hình chậm hơn trong các kỳ cao điểm, điều này xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ.

Tính năng tạo hình ảnh đi kèm với nhiều giới hạn hơn so với các công cụ chuyên dụng, từ chối các lời nhắc tạo hình ảnh AI mà các nền tảng khác xử lý tốt.

Chất lượng phản hồi có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản mô hình mà bạn đang tương tác tại bất kỳ thời điểm nào.

Giá cả của ChatGPT

Miễn phí

Thêm: $20/tháng

Pro: $200/tháng

Kinh doanh: $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.045+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (260+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ChatGPT?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Thỉnh thoảng, nó mất bối cảnh, làm gián đoạn luồng công việc tổng thể. Các phiên bản trước dễ bị ảo giác và thường tạo ra thông tin không chính xác. Ví dụ, khi tôi yêu cầu đề xuất sách, nó thỉnh thoảng gợi ý các tiêu đề không tồn tại. Ngoài ra, khi tôi sử dụng nó để tạo mã, nó thường khẳng định rằng mã sẽ hoạt động, nhưng trên thực tế, nó không hoạt động như cam kết.

Thỉnh thoảng, nó mất bối cảnh, làm gián đoạn luồng công việc tổng thể. Các phiên bản trước dễ bị ảo giác và thường tạo ra thông tin không chính xác. Ví dụ, khi tôi yêu cầu đề xuất sách, nó thỉnh thoảng gợi ý các tiêu đề không tồn tại. Ngoài ra, khi tôi sử dụng nó để tạo mã, nó thường khẳng định rằng mã sẽ hoạt động, nhưng trên thực tế, nó không hoạt động như cam kết.

3. Google Gemini

qua Gemini

Google Gemini khai thác chỉ mục khổng lồ của công ty và tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc của bạn. Nếu cuộc sống của bạn phụ thuộc vào Gmail, Drive và Tài liệu Google, Gemini có thể tìm kiếm trong các ứng dụng đó để tìm ra những gì bạn cần.

Khả năng đa phương tiện của nó cũng rất ấn tượng. Bạn có thể tải lên video, hình ảnh và tài liệu cùng lúc, điều này rất hữu ích cho các dự án phức tạp. Tuy nhiên, đôi khi có cảm giác như Google vẫn đang tìm hiểu xem Gemini nên là gì. Bộ tính năng được mở rộng thường xuyên, nhưng trải nghiệm có thể không đồng đều so với các công cụ trợ lý viết đã có thời gian phát triển lâu hơn.

Các tính năng nổi bật của Google Gemini

Xử lý nội dung video trực tiếp bằng cách tải lên tệp tin hoặc chia sẻ liên kết YouTube để trích xuất các khoảnh khắc quan trọng, chủ đề hoặc thời gian cụ thể.

Sử dụng Gems để tạo các phiên bản AI cá nhân hóa được tối ưu hóa cho các mục đích khác nhau, như một đối tác brainstorming, một cố vấn nghề nghiệp hoặc một trình chỉnh sửa nội dung.

Hợp tác trong các cuộc hội thoại Gemini bằng cách chia sẻ chúng với các thành viên trong nhóm, những người có thể tiếp tục chủ đề hội thoại và thêm câu hỏi của riêng họ.

Xuất các đoạn mã do Gemini tạo ra trực tiếp vào sổ tay Google Colab để kiểm tra và điều chỉnh ngay lập tức.

Giới hạn của Google Gemini

Các phản hồi có xu hướng thận trọng, đôi khi tránh những phân tích tinh tế hoặc góc nhìn sáng tạo.

Sự tích hợp sâu rộng với hệ sinh thái của Google có nghĩa là bạn đang commit sử dụng toàn bộ bộ sản phẩm của họ.

Giá của Google Gemini

Miễn phí

Google AI Pro: $19.99/tháng

Google AI Ultra: $249.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Google Gemini

G2: 4.4/5 (275+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Google Gemini?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thực sự đánh giá cao khả năng tích hợp mượt mà của Gemini với các ứng dụng Google như Gmail và Google Drive, cho phép tôi soạn thảo email, tóm tắt tài liệu và công việc trên nội dung mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và làm cho các công việc hàng ngày của tôi trở nên trơn tru hơn.

Tôi thực sự đánh giá cao khả năng tích hợp mượt mà của Gemini với các ứng dụng Google như Gmail và Google Drive, cho phép tôi soạn thảo email, tóm tắt tài liệu và công việc trên nội dung mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và làm cho các công việc hàng ngày của tôi trở nên trơn tru hơn.

🧠 Thực tế thú vị: Các prompt hiện đang được nghiên cứu từ góc độ bảo mật. Viện An toàn Trí tuệ Nhân tạo Vương quốc Anh (UK AI Safety Institute) phát hiện ra rằng ngay cả các prompt cơ bản cũng có thể vượt qua các biện pháp bảo vệ trong các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), cho thấy thiết kế prompt là sự kết hợp giữa sáng tạo và yếu tố rủi ro.

4. Perplexity AI

qua Perplexity AI

Perplexity AI tự gọi mình là một công cụ trả lời, và điều đó hoàn toàn chính xác. Mỗi phản hồi đều kèm theo các trích dẫn cho thấy chính xác nguồn gốc của thông tin. Bạn cũng có thể lựa chọn các chế độ tìm kiếm khác nhau tùy theo mục đích: Quick cho câu trả lời nhanh, Pro cho phân tích sâu hơn bằng các mô hình mạnh hơn, và Focus modes tập trung vào các loại nguồn cụ thể.

Perplexity hoạt động tốt nhất như một công cụ hỗ trợ nghiên cứu hơn là một đối tác sáng tạo. Yêu cầu AI viết một bài thơ hoặc brainstorm ý tưởng chiến dịch, và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Nhưng khi cần thu thập thông tin sự thật một cách nhanh chóng? Nó cung cấp chính xác những gì bạn cần.

Các tính năng nổi bật của Perplexity AI

Tạo bộ sưu tập để tổ chức các chuỗi nghiên cứu theo chủ đề và mời cộng tác viên đóng góp truy vấn và kết quả trong không gian chia sẻ.

Sử dụng Pro Search kết hợp với khả năng suy luận o1-mini để giải quyết các vấn đề phức tạp, nhiều bước đòi hỏi phân tích logic sâu hơn so với việc chỉ tìm kiếm thông tin đơn thuần.

Tải xuống các chủ đề tìm kiếm hoàn thành dưới dạng tài liệu định dạng để giữ nguyên nghiên cứu với các trích dẫn nguyên vẹn cho báo cáo hoặc trình bày.

Ghim các nguồn tham khảo thường xuyên trong cuộc hội thoại để Perplexity ưu tiên chúng khi trả lời các câu hỏi liên quan sau đó.

Giới hạn của Perplexity AI

Hỗ trợ tải lên tệp tin vẫn còn cơ bản, do đó việc phân tích tài liệu phức tạp không hoàn thành công việc mượt mà như trên các nền tảng khác.

Các yêu cầu sáng tạo trở nên cứng nhắc và thiếu cảm hứng vì công cụ ưu tiên độ chính xác hơn sự sáng tạo.

Giới hạn tìm kiếm chuyên nghiệp giới hạn sử dụng hàng ngày của bạn ngay cả trên các kế hoạch trả phí, điều này trở nên phiền phức trong các phiên nghiên cứu nặng.

Bạn không thể cài đặt hướng dẫn tùy chỉnh hoặc tạo nhân vật để điều chỉnh phong cách phản hồi cho các dự án khác nhau.

Giá cả của Perplexity AI

Miễn phí

Pro: $20/tháng

Giá tối đa: $200/tháng

Doanh nghiệp Pro: $40/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise Max: $325/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Perplexity AI

G2: 4.6/5 (70+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Perplexity AI?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Perplexity là tốc độ và độ chính xác trong việc tra cứu thông tin. Nó kết hợp sức mạnh của mô hình ngôn ngữ AI với tìm kiếm web thời gian thực, nghĩa là tôi nhận được câu trả lời cập nhật, có nguồn gốc rõ ràng gần như ngay lập tức. Điều này rất hữu ích cho việc nghiên cứu nhanh, kiểm tra sự thật và khám phá các chủ đề mà không bị lạc trong hàng chục tab trình duyệt. Tôi cũng đánh giá cao giao diện sạch sẽ, không gây xao nhãng và cách nó trích dẫn nguồn một cách minh bạch.

Điều tôi thích nhất ở Perplexity là tốc độ và độ chính xác trong việc tra cứu thông tin. Nó kết hợp sức mạnh của mô hình ngôn ngữ AI với tìm kiếm web thời gian thực, nghĩa là tôi nhận được câu trả lời cập nhật, có nguồn gốc rõ ràng gần như ngay lập tức. Điều này rất hữu ích cho việc nghiên cứu nhanh, kiểm tra sự thật và khám phá các chủ đề mà không bị lạc trong hàng chục tab trình duyệt. Tôi cũng đánh giá cao giao diện sạch sẽ, không gây xao nhãng và cách nó trích dẫn nguồn một cách minh bạch.

5. Microsoft Copilot

qua Microsoft Copilot

Cách tiếp cận tích hợp của Microsoft Copilot thay đổi cách bạn làm công việc. Phân tích dữ liệu bán hàng trong Excel? Copilot có thể nhận diện xu hướng và tạo biểu đồ dựa trên yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Soạn thảo bài thuyết trình trong PowerPoint? Mô tả những gì bạn cần, và nó sẽ tạo slide từ đầu.

Phiên bản chat độc lập cũng có sẵn, nhưng giá trị thực sự của Copilot thể hiện rõ nhất trong các ứng dụng Microsoft 365, nơi nó tự động hóa các phần công việc tốn thời gian của bạn. Nhược điểm? Bạn cần phải đã đăng ký Microsoft 365, và Copilot sẽ thêm một lớp đăng ký khác trên đó. Các nhóm nhỏ hoặc người dùng cá nhân có thể thấy cấu trúc giá khó chấp nhận trừ khi họ đã commit sâu sắc với hệ sinh thái của Microsoft.

Các tính năng tốt nhất của Microsoft Copilot

Tham chiếu các tài liệu SharePoint cụ thể hoặc thư mục OneDrive trong các prompt của bạn để Copilot lấy bối cảnh từ các tệp thực tế của tổ chức bạn.

Sử dụng các mẫu Copilot Lab làm mẫu khởi đầu cho các tình huống kinh doanh phổ biến như phân tích cạnh tranh hoặc khởi động dự án.

Theo dõi các thay đổi và đề xuất mà Copilot thực hiện trong tài liệu Word thông qua lịch sử sửa đổi tiêu chuẩn để bạn duy trì quyền kiểm soát phiên bản đầy đủ.

Lên lịch gửi email tóm tắt tự động hóa trong Outlook, tổng hợp ghi chú cuộc họp, nhiệm vụ cần thực hiện và quyết định từ các cuộc hội thoại trên Teams.

Giới hạn của Microsoft Copilot

Hiệu quả có thể thay đổi đáng kể phụ thuộc vào ứng dụng Microsoft mà bạn đang sử dụng tại thời điểm đó.

Những người không quen thuộc với hệ sinh thái của Microsoft sẽ gặp khó khăn hơn trong quá trình làm quen với cả các ứng dụng và tính năng AI.

Giá của Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Miễn phí

Microsoft Copilot Pro: $20/tháng

Microsoft 365 Copilot: $31,50/tháng

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Copilot

G2: 4.3/5 (125+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Microsoft Copilot?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Microsoft Copilot là khả năng tích hợp mượt mà với các ứng dụng Microsoft 365 như Word, Excel và Outlook. Nó giúp tiết kiệm thời gian bằng cách tạo bản nháp, phân tích dữ liệu và tóm tắt các chủ đề tin nhắn hoặc tài liệu dài chỉ trong vài giây. Các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên khiến việc sử dụng trở nên rất dễ dàng, ngay cả đối với những người không có kiến thức kỹ thuật cao. Đối với các công việc lặp đi lặp lại hoặc đòi hỏi nhiều nghiên cứu, nó giống như có một trợ lý cá nhân tích hợp sẵn trong không gian làm việc của tôi, giúp cải thiện cả năng suất và sự tập trung.

Điều tôi thích nhất ở Microsoft Copilot là khả năng tích hợp mượt mà với các ứng dụng Microsoft 365 như Word, Excel và Outlook. Nó giúp tiết kiệm thời gian bằng cách tạo bản nháp, phân tích dữ liệu và tóm tắt các chủ đề tin nhắn hoặc tài liệu dài chỉ trong vài giây. Các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên khiến việc sử dụng trở nên rất dễ dàng, ngay cả đối với những người không có kiến thức kỹ thuật cao. Đối với các công việc lặp đi lặp lại hoặc đòi hỏi nhiều nghiên cứu, nó giống như có một trợ lý cá nhân tích hợp sẵn trong không gian làm việc của tôi, giúp cải thiện cả năng suất và sự tập trung.

Vượt qua tư duy một mô hình dán với ClickUp

Các mẫu câu lệnh AI Claude chất lượng cao giúp cải thiện quá trình suy nghĩ. Mặc dù nó có thể giúp bạn khám phá ý tưởng, viết bản nháp hoặc thử nghiệm hướng đi, bạn vẫn cần một nơi để công việc tiến triển.

ClickUp giúp việc này trở nên đơn giản. Nó tích hợp kế hoạch, viết lách, hợp tác và triển khai vào một không gian làm việc duy nhất. Và bạn không bị giới hạn bởi một mô hình AI duy nhất. Bạn có thể chuyển đổi giữa Claude, ChatGPT và Gemini tùy theo nhu cầu của từng tình huống.

Chiến lược, soạn thảo, hoàn thiện, nghiên cứu - tất cả trong một nền tảng duy nhất đã lưu trữ các công việc, tài liệu, quyết định và dòng thời gian của bạn.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅