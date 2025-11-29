Sự khác biệt giữa tiếp thị B2B và B2C: Các chiến lược chính được giải thích

Cả tiếp thị B2B (kinh doanh với kinh doanh) và B2C (kinh doanh với người tiêu dùng) đều có mục tiêu chung: thu hút nhiều khách hàng hơn và đạt được mục tiêu doanh số. 💰

Nhưng cách họ tiếp cận khách hàng? Đó là nơi mọi thứ bắt đầu khác biệt.

Tiếp thị B2B thường tập trung vào mối quan hệ lâu dài, giáo dục chi tiết và hành trình mua hàng nhiều bước. Trong khi đó, tiếp thị B2C lại chú trọng vào cảm xúc, trải nghiệm thương hiệu và quyết định mua hàng nhanh chóng.

Hiểu rõ những khác biệt này là khóa để thiết kế các chiến dịch thực sự hiệu quả. Từ thông điệp và nội dung đến kênh truyền thông và chỉ số KPI, chiến lược cho B2B và B2C có thể hoàn toàn khác biệt.

Trong bài viết này, chúng tôi phân tích những điểm khác biệt cốt lõi giữa tiếp thị B2B và B2C. Chúng tôi sẽ tìm hiểu cách mỗi phương pháp tùy chỉnh chiến dịch, xây dựng tương tác và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng trung thành.

Sự khác biệt giữa tiếp thị B2B và B2C trong nháy mắt

Dưới đây là bảng so sánh nhanh các điểm khác biệt chính giữa tiếp thị B2B và B2C:

Aspect Tiếp thị B2B Tiếp thị B2C Đối tượng mục tiêu Kinh doanh, ban mua hàng, nhiều bên liên quan Người tiêu dùng cá nhân, một đối tượng rộng lớn và đa dạng. Người ra quyết định Nhiều đối tượng (quản lý, lãnh đạo, nhà phân tích) Thường thì một người, bị ảnh hưởng bởi bạn bè/gia đình Chu kỳ mua hàng Dài, nhiều bước, mang tính lý trí, có thể mất vài tháng. Ngắn gọn, nhanh chóng, thường mang tính bốc đồng, có thể chỉ mất vài phút hoặc vài ngày. Động lực Tính hợp lý, tập trung vào ROI, hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Tập trung vào cảm xúc, trải nghiệm, mong muốn và sự thỏa mãn tức thì. Thông điệp và giọng điệu Chính thức, giáo dục, hướng đến giá trị, dựa trên bằng chứng. Cuộc hội thoại thân thiện, năng động, gần gũi, cảm xúc Chiến lược nội dung Nội dung chi tiết (nghiên cứu trường hợp, tài liệu chuyên sâu, demo) cho từng giai đoạn mua hàng. Nội dung ngắn gọn, thu hút (quảng cáo, bài đăng trên mạng xã hội, video) Kênh tiếp thị LinkedIn, email, webinar, nền tảng ABM và tiếp thị nội dung Mạng xã hội, email/SMS, SEO, quảng cáo trả phí, tiếp thị qua người ảnh hưởng Tập trung vào mối quan hệ Quan hệ đối tác lâu dài, hỗ trợ liên tục và xây dựng niềm tin. Giao dịch, lòng trung thành thông qua trải nghiệm và kết nối cảm xúc Phân khúc thị trường Firmographics (ngành nghề, kích thước, địa điểm, mức độ phát triển) Dân số học, tâm lý học, hành vi, địa lý Chỉ số KPI Chất lượng tài khoản tiềm năng, thời gian chu kỳ bán hàng và mức độ tương tác với tài khoản Doanh số bán hàng, nhận thức thương hiệu, giữ chân khách hàng

👀 Bạn có biết? Gerald Zaltman, giáo sư danh dự tại Trường Kinh doanh Harvard, ước tính rằng 95% quá trình ra quyết định diễn ra một cách vô thức. Các yếu tố cảm xúc thường kích hoạt trước logic hoặc lý do hợp lý, ngay cả trong các giao dịch kinh doanh phức tạp.

Hiểu rõ về tiếp thị B2B và B2C

Chúng ta không thể vội vàng so sánh B2B và B2C mà không nắm vững những kiến thức cơ bản. Dù sao, một chút bối cảnh cũng có thể giúp ích rất nhiều:

Tiếp thị B2B là gì?

Tiếp thị B2B là viết tắt của Tiếp thị giữa các doanh nghiệp.

Đó là khi một doanh nghiệp tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho các doanh nghiệp khác, thay vì cho người tiêu dùng cá nhân. Đối tượng khách hàng tiềm năng ở đây là các quản lý mua sắm, trưởng bộ phận và các nhà lãnh đạo cấp cao (C-level).

Mục tiêu thường là giúp một doanh nghiệp khác hoạt động hiệu quả hơn, tăng doanh thu cho họ hoặc giải quyết một vấn đề kinh doanh.

📌 Ví dụ: Hãy nghĩ đến Salesforce. Họ không bán phần mềm CRM của mình cho người tiêu dùng cá nhân. Thay vào đó, họ tiếp thị trực tiếp đến các doanh nghiệp khác, như ngân hàng, cửa hàng thương mại điện tử và các công ty SaaS, những đơn vị cần một hệ thống để quản lý tương tác với khách hàng.

📚 Đọc thêm: Các công cụ phần mềm tiếp thị B2B tốt nhất

Tiếp thị B2C là gì?

Tiếp thị B2C là viết tắt của Tiếp thị từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Đây là khi một doanh nghiệp tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trực tiếp đến cá nhân, thay vì đến các doanh nghiệp khác.

Mục tiêu thường là thu hút cảm xúc, sự tiện lợi và nhu cầu cá nhân.

Hãy tưởng tượng: ai đó đang lướt qua mạng xã hội hoặc duyệt trang web của bạn, họ nhìn thấy sản phẩm của bạn, thích những gì họ thấy, và bùm—cha-ching 💸💸💸.

📌 Ví dụ: Hãy lấy Starbucks làm ví dụ. Họ không cố gắng bán cà phê cho một CEO hay trưởng bộ phận. Họ không hướng đến một ủy ban kinh doanh. Họ tập trung hoàn toàn vào người tiêu dùng cá nhân đang tìm kiếm một ly đồ uống nhanh chóng và sảng khoái.

Tại sao việc hiểu rõ sự khác biệt lại quan trọng?

Điều khiến một doanh nghiệp quyết định đầu tư hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la vào phần mềm không phải là điều khiến một người mua hàng quyết định mua một đôi giày thể thao mới.

Hiểu rõ sự khác biệt này sẽ giúp bạn:

Xây dựng thông điệp phù hợp

Chọn các kênh thực sự hiệu quả

Tạo các định dạng nội dung phù hợp

Tùy chỉnh chiến lược marketing của bạn phù hợp với tâm lý của đối tượng mục tiêu.

🧠 Thú vị: Quảng cáo đầu tiên được biết đến có từ thời Ai Cập cổ đại! Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một cuộn giấy cói từ khoảng năm 3000 TCN, thực chất là một quảng cáo "mất và tìm". Một thương nhân tên Hapu đang tìm kiếm nô lệ bỏ trốn của mình, nhưng điều đáng chú ý là anh ta đã khéo léo tận dụng cơ hội để quảng cáo cửa hàng vải của mình ở Thebes ngay giữa quảng cáo. Đó chính là chiến lược nội dung nguyên bản. 😎

⚡ Kho mẫu: Mẫu chiến dịch tiếp thị miễn phí để hỗ trợ bạn

Sự khác biệt chính giữa tiếp thị B2B và B2C

Vậy điều gì thực sự phân biệt giữa tiếp thị B2B và B2C?

1. Đối tượng mục tiêu và người ra quyết định

Sự khác biệt đầu tiên, và có lẽ là quan trọng nhất, nằm ở đối tượng mà bạn đang hướng đến.

Tiếp thị B2B

Trong B2B, đối tượng mục tiêu của bạn là các tổ chức kinh doanh khác. Tuy nhiên, ngay cả trong mỗi tổ chức, quyền quyết định mua hàng hiếm khi nằm trong tay một người duy nhất. Thực tế, hầu hết các giao dịch B2B đều phải trải qua một "ban mua hàng" hoặc Đơn vị Quyết định (DMU).

Bạn cần thuyết phục người quản lý sẽ trực tiếp sử dụng sản phẩm, người phê duyệt ngân sách và người phân tích kết quả. Có thể còn có những người cản trở quyết định mua hàng vì các lý do như chi phí, tính hữu dụng và các yếu tố khác.

qua ClickUp Brain

Vì bạn đang nhắm đến một ủy ban mua hàng phức tạp, các nhà tiếp thị B2B phải phân đoạn đối tượng mục tiêu dựa trên dữ liệu doanh nghiệp (firmographics), thay vì sở thích cá nhân của từng bên liên quan.

Chúng ta đang nói về:

Ngành dọc (như y tế hoặc sản xuất)

Kích thước doanh nghiệp (từ startup đến các tập đoàn lớn)

Địa điểm của công ty

Mô hình tổ chức và giai đoạn phát triển

Điều này khiến thị trường B2B trở nên rất chuyên biệt và cụ thể.

✅ Kiểm tra sự thật: Theo Gartner, quyết định mua hàng B2B trung bình liên quan đến 6 đến 10 bên liên quan. Điều này có nghĩa là công việc của bạn không phải là chuẩn bị một bài thuyết trình lớn. Bạn phải giáo dục và thuyết phục từng người tham gia vào quyết định. Điều này biến một "giao dịch" duy nhất thành một chuỗi các cuộc đàm phán nội bộ nhỏ hơn, diễn ra theo thứ tự.

Tiếp thị B2C

Mô hình B2C hoàn toàn trái ngược với mô hình B2B. Bạn tiếp thị đến một cá nhân, người có thể chỉ nhanh chóng tham khảo ý kiến của một thành viên gia đình hoặc bạn bè.

Nghe có vẻ đơn giản? Tuy nhiên, đây là điểm mấu chốt: Mặc dù mỗi quyết định mua hàng là cá nhân, nhưng đối tượng khách hàng mục tiêu trong B2C lại vô cùng lớn và đa dạng hơn nhiều so với B2B. Chúng ta đang nói đến hàng nghìn, thậm chí hàng triệu khách hàng tiềm năng.

Để hiểu rõ sự đa dạng này, các nhà tiếp thị B2C dựa vào bốn loại phân khúc: địa lý, nhân khẩu học, hành vi và tâm lý học.

Dưới đây là cách Nike áp dụng bốn loại phân khúc B2C:

Loại phân khúc Ý nghĩa của điều đó là gì? Ví dụ về Nike Địa lý Sự khác biệt dựa trên địa điểm Quảng cáo giày chạy bộ ở khu vực đô thị; giày đá bóng ở những nơi bóng đá phổ biến. Dân số Tuổi tác, giới tính, thu nhập, nghề nghiệp Giày thể thao cao cấp cho vận động viên; giày thể thao thời trang cho thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi. Hành vi Thói quen mua sắm, sự trung thành, cách sử dụng Mục tiêu là những người chạy bộ thường xuyên thông qua ứng dụng Nike Run Club và trang thiết bị độc quyền. Psychographic Phong cách sống, giá trị, sở thích Hướng đến những người coi sức khỏe, động lực và tinh thần "Just Do It" là giá trị quan trọng.

👀 Bạn có biết? McDonald’s không sử dụng cùng một thực đơn ở mọi nơi. Họ là bậc thầy trong việc phân khúc địa lý và nổi tiếng với việc khéo léo kết hợp hương vị và nguyên liệu địa phương – từ McRaclette ở Thụy Sĩ đến burger trứng bulgogi ở Hàn Quốc và Halloumi McMuffin ở Jordan.

2. Chu kỳ mua hàng: dài so với ngắn

Một điểm khác biệt lớn khác giữa tiếp thị B2B và B2C nằm ở thời gian cần thiết để hoàn tất một giao dịch mua hàng, hay còn gọi là chu kỳ mua hàng.

Tiếp thị B2B

Một chu kỳ mua hàng B2B điển hình thường kéo dài, phức tạp và bao gồm sáu giai đoạn riêng biệt:

Xác định quy trình: Ai đó phát hiện ra một vấn đề kinh doanh nghiêm trọng hoặc một khoảng trống cần được khắc phục.

Khám phá giải pháp: Nhóm Quyết định Mua hàng (DMU) Nhóm Quyết định Mua hàng (DMU) tiến hành nghiên cứu thị trường để tìm kiếm các giải pháp tiềm năng. Họ thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn: nội dung và đánh giá trực tuyến, đề xuất từ đồng nghiệp, và báo cáo của các nhà phân tích.

Xác định yêu cầu: Nhóm xác định các tiêu chí mà giải pháp phải đáp ứng (ví dụ: “phải tích hợp với hệ thống ERP hiện có của chúng tôi”)

Lựa chọn nhà cung cấp: Dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt đó, họ thu hẹp danh sách xuống còn một nhóm nhỏ gồm 3-5 nhà cung cấp được mời trình diễn sản phẩm của họ.

Đánh giá và xây dựng sự đồng thuận: Nhóm Quyết định Mua hàng (DMU) dùng thử từng đề xuất, so sánh chúng và thảo luận về ưu nhược điểm cho đến khi đạt được sự đồng thuận chung.

Quyết định mua hàng: Nhà cung cấp cuối cùng được lựa chọn. Bây giờ, bước đàm phán hợp đồng cuối cùng (giá cả, điều khoản và điều kiện) sẽ được thực hiện bởi bộ phận mua hàng.

Tóm lại? Một giao dịch B2B đơn lẻ thường mất ít nhất 4-6 tuần và có thể kéo dài đến 6 tháng.

✅ Kiểm tra sự thật: Theo Báo cáo Trải nghiệm Người mua của 6sense, chu kỳ mua hàng trung bình cho B2B kéo dài khoảng 11,5 tháng. Đó là một khoảng thời gian rất dài trong năm! Thực tế, chu kỳ này tăng thêm gần 15 ngày cho mỗi nhà cung cấp mới được thêm vào danh sách.

Tiếp thị B2C

Hãy tưởng tượng bạn đang lướt Instagram và bỗng nhiên thấy một ưu đãi giới hạn thời gian cực kỳ hấp dẫn cho sản phẩm mà bạn đã để ý. Bạn nhấn vào, thêm vào giỏ hàng và thanh toán trước khi ưu đãi biến mất.

Đó là hành trình B2C điển hình: ngắn gọn, mang tính cảm xúc và thường được thúc đẩy bởi sự bốc đồng hoặc mong muốn. Nó bao gồm bốn giai đoạn chính:

Nhận thức: Chu kỳ bắt đầu khi người tiêu dùng nhận ra một nhu cầu cá nhân hoặc mong muốn.

Giai đoạn xem xét: Họ nhanh chóng tìm hiểu các lựa chọn bằng cách đọc đánh giá, so sánh giá cả và kiểm tra đánh giá cửa hàng.

Mua hàng: Đây là nơi bạn đã đóng giao dịch.

Sự trung thành: Giai đoạn này quyết định liệu khách hàng có quay lại hay không. Nó bao gồm việc gửi email theo dõi, cài đặt chương trình trung thành và cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc.

qua ClickUp Brain

🧠 Thú vị: Vào năm 1997, Amazon nhận ra rằng mỗi giây chần chừ trong quá trình mua hàng đều khiến họ mất đi một đơn đặt hàng. Vì vậy, họ đã ra mắt nút đặt hàng 1-Click nổi tiếng, cho phép khách hàng mua hàng chỉ với một cú nhấp chuột thay vì phải trải qua quy trình mua hàng nhiều bước. Tính năng này được coi là một kỳ tích, đến mức họ đã quyết liệt bảo vệ bằng sáng chế bằng cách cấp phép cho Apple, cho đến khi nó hết hạn vào năm 2017.

3. Động cơ mua hàng cảm xúc so với động cơ mua hàng lý trí

Tại trung tâm của mọi nỗ lực tiếp thị là một câu hỏi: Điều gì khiến người tiêu dùng quyết định mua hàng?

Và câu trả lời sẽ thay đổi hoàn toàn tùy thuộc vào việc bạn đang giao tiếp với một doanh nghiệp kinh doanh hay một cá nhân.

Tiếp thị B2B

Các doanh nghiệp đầu tư vào các giải pháp vì họ cần giải quyết các thách thức vận hành, nâng cao hiệu quả tổng thể, cắt giảm chi phí và thúc đẩy sự phát triển trong tương lai.

Trong B2B, cảm xúc chủ đạo là sự lo lắng. Lo lắng về việc đưa ra quyết định sai lầm… Không ai sẽ bị sa thải vì chọn Salesforce vào thời điểm này. Vì vậy, mọi quyết định ở đây đều phải được lý giải và hợp lý. Nó không bao giờ được đưa ra dựa trên cảm tính.

Vì vậy, mọi quyết định ở đây đều phải được lý giải và hợp lý. Nó không bao giờ được đưa ra dựa trên cảm tính.

Nhưng điều này không có nghĩa là yếu tố cảm xúc hoàn toàn bị loại bỏ. Khách hàng B2B thực sự tìm kiếm sự tin tưởng vào giải pháp. Việc biết rằng nền tảng sẽ hoạt động chính xác như cam kết và nhà cung cấp sẽ hỗ trợ họ lâu dài sau khi hợp đồng được ký kết là điều mang lại sự an tâm.

Ví dụ, ClickUp sử dụng chiến lược tiếp thị truyền thông xã hội vui nhộn, độc đáo để tiếp cận khách hàng B2B. Điều này là chưa từng có đối với phần mềm quản lý dự án, nơi tiếp thị thường được coi là rất trực tiếp và logic. Dưới đây là một ví dụ:

Tiếp thị B2C

Cảm xúc là động lực chính đằng sau hầu hết các quyết định mua hàng B2C. Tất nhiên, logic vẫn đóng vai trò nhất định. Nhưng nó thường xuất hiện sau đó, để biện minh cho những gì cảm xúc đã quyết định.

Hãy lấy chiến dịch “Cost of Beauty” của Dove làm ví dụ. Bộ phim dài ba phút này kể về những phụ nữ đã phải đối mặt với lo âu, tự ti và thậm chí là tổn thương – tất cả đều do những tiêu chuẩn vẻ đẹp phi thực tế của thời đại số. Thông qua một chuỗi hình ảnh về những phụ nữ trẻ là nạn nhân của những tiêu chuẩn vẻ đẹp độc hại, Dove đã biến một bộ phim thương hiệu thành một phong trào thúc đẩy sự thay đổi hệ thống.

✅ Kiểm tra sự thật: Lợi nhuận từ cảm xúc là rất lớn. Khách hàng có kết nối cảm xúc thực sự có khả năng chi tiêu nhiều hơn gấp đôi. Thực tế, một quảng cáo tác động đến cảm xúc của người xem có thể thuyết phục tới 70% số người xem thực sự thực hiện mua hàng.

4. Thông điệp và giọng điệu, chiến lược nội dung

Khán giả B2B và B2C phản ứng hoàn toàn khác nhau với giọng điệu và định dạng nội dung. Ngay cả đề xuất tốt nhất của bạn cũng có thể không hiệu quả nếu bạn không nắm rõ sự khác biệt giữa tiếp thị nội dung B2B và B2C.

Tiếp thị B2B

Thông điệp B2B được xây dựng dựa trên việc truyền đạt giá trị lâu dài. Nói cách khác, bạn phải giải thích rõ ràng cách sản phẩm của bạn mang lại lợi ích có thể đo lường được. Đó có thể là tác động đến doanh thu hoặc giảm thiểu rủi ro.

Đó là điểm tương đồng giữa các nội dung B2B chất lượng cao. Chúng luôn:

Bắt đầu từ một vấn đề và nhấn mạnh mức độ ảnh hưởng của nó đối với kinh doanh.

Đặt vị trí sản phẩm/dịch vụ của bạn là giải pháp tối ưu.

Hãy chứng minh mọi khẳng định bằng bằng chứng (ví dụ: nghiên cứu trường hợp, thông số kỹ thuật hoặc báo cáo phân tích của bên thứ ba).

Chiến lược nội dung của bạn chính là yếu tố quyết định ở đây. 💪

Vì các giao dịch B2B thường mất vài tuần hoặc vài tháng để hoàn tất, nội dung của bạn nên hướng dẫn người mua tiềm năng throughout toàn bộ quá trình:

Nhận thức : Blog giáo dục, báo cáo xu hướng

Xem xét : Hướng dẫn so sánh, công cụ tính toán ROI

Đánh giá: Nghiên cứu trường hợp, demo sản phẩm, đánh giá của khách hàng

🌀 Lắng nghe đây: Tạo nội dung lãnh đạo tư tưởng không hề dễ dàng. Đặc biệt khi bạn là một nhà tiếp thị đơn lẻ hoặc một nhóm nhỏ, nơi mọi người đã quá bận rộn. Các công cụ AI như ClickUp Brain giúp tiêu chuẩn hóa giọng điệu, cấu trúc và độ chính xác trên các tài sản nội dung, giúp nhóm của bạn tập trung vào việc hoàn thiện ý tưởng thay vì định dạng bản nháp. Trích xuất những thông tin cụ thể từ các báo cáo phức tạp bằng ClickUp Brain Hãy nhớ giữ con người tham gia vào quá trình chỉnh sửa. Một người nên có thể nhân văn hóa nội dung này, làm cho nó đáng tin cậy và bổ sung những nhận định chuyên môn!

💡 Mẹo hữu ích: Muốn biết ClickUp đã xây dựng vị trí B2B của mình như thế nào khi sử dụng ClickUp? Chúng tôi sẽ tiết lộ bí quyết trong hướng dẫn này.

Tiếp thị B2C

Tiếp thị B2C có nhiệm vụ: cho người tiêu dùng thấy cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn như thế nào khi sử dụng sản phẩm của bạn. Thông điệp của bạn chỉ có vài giây để gây ấn tượng (à, khoảng thời gian chú ý ngày càng ngắn 😖), vì vậy nó phải ngay lập tức gây được sự đồng cảm.

Ví dụ:

Chiến dịch “Just Do It” của Nike truyền tải thông điệp về sự kiên định trước khi đề cập đến giày dép.

Chiến dịch “Belong Anywhere” của Airbnb mang đến cho bạn cảm giác ấm cúng và bảo mật ngay lập tức.

Glossier đưa chăm sóc bản thân lên hàng đầu với “Da trước, trang điểm sau”

Khác với B2B, giọng điệu của bạn cần phải thân thiện, năng động, bao quát và gần gũi. Từ chuyên ngành hoặc thuật ngữ doanh nghiệp là điều cấm kỵ. Ngôn ngữ hàng ngày kết hợp với lời kêu gọi hành động mạnh mẽ sẽ có khả năng thúc đẩy người tiêu dùng hành động theo thông điệp của bạn.

5. Các kênh tiếp thị thường được sử dụng

Khách hàng B2B và B2C hoạt động trên các nền tảng khác nhau. Bạn cần biết nơi để truyền tải thông điệp của mình sao cho nó xuất hiện trước mặt họ vào thời điểm thích hợp.

Tiếp thị B2B

Vì quy trình bán hàng B2B kéo dài hàng tháng, các kênh tiếp thị bạn sử dụng nên giúp xây dựng niềm tin và thúc đẩy sự tương tác lâu dài.

Các kênh tiếp thị B2B phổ biến nhất là:

LinkedIn: Dẫn đầu trong lĩnh vực B2B. Đây là nơi các nhà quyết định kết nối, nghiên cứu giải pháp và tương tác với nội dung lãnh đạo tư tưởng – bạn phải có mặt ở đó.

Tiếp thị qua email: Phù hợp nhất cho việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng. Sử dụng nó để tạo sự quan tâm cho khách hàng tiềm năng thông qua các thông tin chuyên sâu, nghiên cứu trường hợp và cập nhật sản phẩm ở các giai đoạn khác nhau của quy trình mua hàng kéo dài.

Các nền tảng tiếp thị dựa trên tài khoản (ABM): Các công cụ như Các công cụ như Terminus và 6sense giúp bạn mục tiêu, tương tác và chuyển đổi các tài khoản có giá trị cao nhất thông qua các chiến dịch cá nhân hóa (chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về điều này trong phần sau của bài viết).

Tiếp thị nội dung: Blog, tài liệu chuyên sâu và hội thảo trực tuyến là những công cụ quan trọng để xây dựng uy tín. Thực tế, chính những nội dung này mà người mua sử dụng khi họ nghiên cứu các giải pháp trước khi liên hệ với nhân viên bán hàng.

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO & GEO) : Bao gồm việc tối ưu hóa trang web và nội dung của bạn để nó xếp hạng cao hơn trên các công cụ tìm kiếm và công cụ AI cho các truy vấn kinh doanh liên quan.

Triển lãm và sự kiện ngành : Tham gia và tổ chức các triển lãm, hội nghị và sự kiện networking chuyên ngành, nơi bạn có thể trưng bày sản phẩm, thực hiện demo trực tiếp, xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và tạo ra các leads chất lượng cao đã quan tâm đến lĩnh vực của bạn.

Chương trình giới thiệu và đối tác: Tập trung vào việc khuyến khích khách hàng hài lòng, đối tác kinh doanh hoặc đại lý giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cho các công ty khác, thường thông qua các ưu đãi hoặc chiến lược tiếp thị chung.

✅ Kiểm tra sự thật: Gần 89% nhà tiếp thị B2B cho biết LinkedIn liên tục tạo ra các khách hàng tiềm năng chất lượng cao. Vì vậy, nếu bạn không hoạt động trên LinkedIn, bạn đang bỏ lỡ nguồn lưu lượng truy cập có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất!

Tiếp thị B2C

Các kênh tiếp thị B2C được thiết kế để đạt tốc độ cao, khả năng hiển thị rộng và tác động cảm xúc tức thì. Mục tiêu của bạn là đạt khối lượng lớn, vì vậy bạn cần các kênh có thể hoạt động nhanh chóng.

Những trường hợp phổ biến nhất là:

Các nền tảng mạng xã hội : Sử dụng các nền tảng như Instagram, Facebook, TikTok và Twitter để tương tác trực tiếp với người tiêu dùng, xây dựng nhận thức thương hiệu, chạy quảng cáo và tạo nội dung viral thúc đẩy doanh số bán hàng.

Khuyến mãi qua email và tin nhắn SMS: Giúp nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng thông qua các ưu đãi giới hạn, nhắc nhở nhanh chóng và cập nhật đơn đặt hàng. Sử dụng chúng để Giúp nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng thông qua các ưu đãi giới hạn, nhắc nhở nhanh chóng và cập nhật đơn đặt hàng. Sử dụng chúng để cá nhân hóa nỗ lực tiếp thị của bạn và thúc đẩy doanh số bán hàng ngay lập tức.

SEO và quảng cáo trả phí: Đây là cách bạn thu hút sự chú ý. Đặt sản phẩm của bạn ngay đầu kết quả tìm kiếm đảm bảo thương hiệu của bạn nổi bật khi khách hàng sẵn sàng mua hàng.

Đánh giá trực tuyến: Người tiêu dùng hiếm khi mua hàng mà không kiểm tra đánh giá trước. Trong khi đánh giá tích cực giúp xây dựng niềm tin, cách bạn xử lý đánh giá tiêu cực thể hiện sự minh bạch và phản hồi nhanh chóng của thương hiệu.

Tiếp thị qua người ảnh hưởng và đối tác liên kết: Hợp tác với những người ảnh hưởng hoặc đối tác liên kết để họ quảng bá sản phẩm của bạn đến người theo dõi của họ, tận dụng sự tin tưởng và bằng chứng xã hội để thúc đẩy doanh số bán hàng.

🧠 Thú vị: Listerine ban đầu không phải là nước súc miệng. Nó là một chất khử trùng phẫu thuật. Công ty đã cố gắng bán nó cho nhiều mục đích khác nhau (làm sạch sàn, điều trị bệnh lậu), nhưng doanh số vẫn hoàn toàn ảm đạm. Một thất bại thảm hại. Khi Gerard Lambert, con trai của chủ sở hữu công ty, phát hiện ra một thuật ngữ y học Latinh ít được biết đến về hơi thở hôi (“Halitosis”), anh ta đã tạo ra một cuộc khủng hoảng. Anh ta mô tả nó như một điều kiện y tế đáng xấu hổ, có thể phá hủy cuộc sống xã hội, và chỉ có Listerine mới có thể điều trị. Kết quả? Chỉ trong vòng bảy năm, Listerine đã đạt doanh thu hàng năm hơn $8 triệu!

6. Xây dựng mối quan hệ so với tập trung vào giao dịch

Cách các nhà tiếp thị B2B nuôi dưỡng và tương tác với khách hàng tiềm năng theo thời gian khác biệt so với tiếp thị B2C. Dưới đây là cách thức cụ thể:

Tiếp thị B2B

Các giao dịch B2B thường liên quan đến đầu tư lớn và rủi ro được chia sẻ. Do đó, các doanh nghiệp không tìm kiếm "nhà cung cấp", mà là "đối tác" đáng tin cậy để cùng phát triển.

Thực tế, giao dịch ban đầu chỉ là bước khởi đầu của một hợp đồng có thể kéo dài đến cả thập kỷ! Hơn nữa, đừng quên rằng khách hàng hài lòng có thể giúp bạn tăng cường niềm tin vào thương hiệu trong ngành bằng cách chia sẻ những đánh giá tích cực.

Do đó, chiến lược truyền thông tiếp thị tùy chỉnh, đăng tải nội dung giáo dục thường xuyên, quản lý tài khoản liên tục và các chương trình thành công của khách hàng có ý nghĩa rất lớn.

🎥 Xem video: Muốn biết cách sử dụng AI cho marketing? Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các công cụ, mẫu câu lệnh và kết quả thực tế mà bạn có thể áp dụng. Bên trong bạn sẽ tìm thấy: ⚡️ 5 mẹo thực tiễn và trường hợp ứng dụng AI trong marketing: Phân đoạn và ưu tiên khách hàng tiềm năng, cá nhân hóa quy mô lớn, tối ưu hóa nội dung bằng AI và nhiều hơn nữa. ⚡️ Các công cụ tiếp thị AI bạn có thể thử ngay lập tức mà không làm gián đoạn quy trình làm việc của bạn (như ClickUp) ⚡️ Cách sử dụng AI để phát triển ý tưởng nhanh hơn, tái sử dụng nội dung và tiết kiệm hàng giờ. ⚡️ Mẹo đo lường những yếu tố quan trọng: CTR, tương tác, chuyển đổi, thử nghiệm A/B

Tiếp thị B2C

Trong B2C, các tương tác với khách hàng thường ngắn gọn và chủ yếu mang tính giao dịch. Bạn không luôn có thời gian cho việc nuôi dưỡng khách hàng lâu dài. Thay vào đó, mục tiêu là làm cho mỗi tương tác trở nên thú vị và mang lại giá trị đến mức người mua tự nhiên muốn quay lại.

Sự trung thành của khách hàng được xây dựng thông qua các giải pháp đáng nhớ và nhanh chóng: quy trình thanh toán mượt mà, giao hàng siêu nhanh, sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ khách hàng kịp thời.

Tuy nhiên, những đơn hàng lặp lại mạnh mẽ nhất trong B2C cuối cùng đều xuất phát từ sự kết nối cảm xúc. Khi người mua cảm thấy thực sự được thấu hiểu, dù thông qua các đề xuất cá nhân hóa hay giá trị thương hiệu được chia sẻ, họ sẽ trở thành khách hàng trung thành và đại sứ thương hiệu.

🧠 Thú vị: Tâm lý học màu sắc đóng vai trò quan trọng trong xây dựng thương hiệu, và màu xanh dương luôn được xếp hạng là một trong những màu sắc đáng tin cậy, ổn định và mang lại cảm giác an tâm nhất trên toàn thế giới. Không ngạc nhiên khi Facebook, LinkedIn, PayPal, IBM, Dell và Zoom đều tự hào sử dụng màu xanh dương!

Chiến lược tiếp thị B2B

Hãy cùng khám phá bốn chiến lược tiếp thị B2B hàng đầu sẽ giúp bạn kết nối với các tài khoản tiềm năng phù hợp và hướng dẫn họ qua các quyết định mua hàng phức tạp:

1. Tiếp thị dựa trên tài khoản (ABM)

Tiếp thị dựa trên tài khoản (Account-based marketing) đảo ngược mô hình phễu tiếp thị truyền thống. Bạn không tiếp thị cho tất cả mọi người. Thay vào đó, bạn bắt đầu với danh sách các tài khoản mục tiêu có giá trị cao và xây dựng các chiến dịch được cá nhân hóa cao cho họ.

Tạo hồ sơ khách hàng lý tưởng (ICP) của bạn: Xác định chính xác đối tượng mục tiêu dựa trên ngành nghề, kích thước, tiềm năng doanh thu và các vấn đề mà họ đang gặp phải. Xác định chính xác đối tượng mục tiêu dựa trên ngành nghề, kích thước, tiềm năng doanh thu và các vấn đề mà họ đang gặp phải.

Đồng bộ hóa các chuyên gia tiếp thị và bán hàng: Cả hai nhóm cần hợp tác chặt chẽ. Đảm bảo họ chia sẻ thông tin và phối hợp các nỗ lực tiếp cận khách hàng.

Tùy chỉnh quy mô lớn: Sử dụng các công cụ ABM như 6sense hoặc Terminus để cung cấp nội dung thực sự được cá nhân hóa.

Tương tác trên nhiều kênh: Bạn cần xuất hiện ở những nơi khách hàng của bạn có mặt. Kết hợp quảng cáo LinkedIn, email cá nhân hóa và tiếp thị lại để tiếp cận hiệu quả đối tượng mục tiêu của bạn.

Cách ClickUp hỗ trợ

Với ClickUp CRM, bạn có thể tích hợp hệ thống CRM, quy trình bán hàng và tương tác khách hàng trên một nền tảng duy nhất – được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để đẩy nhanh tiến độ giao dịch, tăng cường giữ chân khách hàng và gia tăng doanh thu. Nền tảng này cung cấp cho nhóm của bạn chế độ xem tập trung về các tài khoản có giá trị cao, bao gồm tất cả các điểm tiếp xúc, công việc và các bên liên quan.

Xem mối quan hệ khách hàng, công việc, phân tích và nhiều hơn nữa trong một chế độ xem tổng hợp với ClickUp CRM.

Nếu bạn không muốn bắt đầu từ đầu, bạn có thể đơn giản hóa việc tổ chức quy trình bán hàng và mối quan hệ khách hàng với mẫu CRM ClickUp.

Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa hành trình khách hàng của bạn với mẫu CRM ClickUp—tất cả những gì bạn cần để quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng, trong một nơi duy nhất.

Nó cung cấp:

Thông tin tài khoản tập trung: Lưu trữ tất cả thông tin khách hàng quan trọng tại một nơi duy nhất.

Quản lý liên hệ chi tiết: Theo dõi thông tin liên hệ và lịch sử tương tác chỉ với một cái nhìn bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh và Trạng thái công việc tùy chỉnh.

Đang theo dõi lịch sử tương tác: Theo dõi mọi điểm tiếp xúc với khách hàng tiềm năng và khách hàng của bạn thông qua các công cụ tự động hóa, nhắc nhở và thông báo tùy chỉnh.

Báo cáo CRM thời gian thực: Nắm bắt hiệu quả bán hàng của bạn thông qua các báo cáo rõ ràng và Nắm bắt hiệu quả bán hàng của bạn thông qua các báo cáo rõ ràng và bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trợ lý ghi chú AI của ClickUp giúp tăng cường hợp tác trong chiến lược ABM. Khi bạn tham gia cuộc họp với bộ phận bán hàng hoặc thảo luận về chiến lược chiến dịch ABM, Trợ lý ghi chú AI của ClickUp sẽ tự động ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt mọi cuộc thảo luận. Nó ghi lại thông tin về người mua, các đối tượng phản đối và chi tiết cụ thể của từng tài khoản - để không có thông tin nào bị mất giữa các nhóm. Sau cuộc họp, bạn có thể tóm tắt các điểm chính cho từng tài khoản mục tiêu.

2. Tiếp thị nội dung cho vị thế dẫn đầu tư tưởng

Khách hàng B2B đang tìm kiếm một điều: những thương hiệu thực sự hiểu rõ vấn đề của họ và cung cấp những thông tin chuyên môn đáng tin cậy. Và không có cách nào tốt hơn để truyền tải điều đó ngoài lãnh đạo tư tưởng.

Dưới đây là cách xây dựng và chia sẻ nội dung để tạo vị trí cho bạn (hoặc thương hiệu của bạn) trở thành chuyên gia tư vấn đáng tin cậy:

Hiểu rõ những vấn đề mà đối tượng mục tiêu của bạn đang gặp phải: Xác định chính xác những vấn đề khiến khách hàng tiềm năng của bạn lo lắng. Không chỉ trong thời điểm hiện tại, mà hãy tính đến 6-12 tháng tới trong Xác định chính xác những vấn đề khiến khách hàng tiềm năng của bạn lo lắng. Không chỉ trong thời điểm hiện tại, mà hãy tính đến 6-12 tháng tới trong lịch nội dung B2B của bạn. Sau đó, tạo nội dung giúp họ vượt qua những thách thức này một cách tự tin.

Cung cấp thông tin độc đáo: Thực hiện các cuộc khảo sát của riêng bạn, công bố nghiên cứu độc quyền, Thực hiện các cuộc khảo sát của riêng bạn, công bố nghiên cứu độc quyền, viết các nghiên cứu trường hợp , hoặc phân tích dữ liệu khách hàng để phát hiện những thông tin mới. Và nếu việc cần làm là thực hiện nghiên cứu độc lập, hãy lấy những báo cáo ngành phức tạp đã được công bố và biến chúng thành những thông tin dễ hiểu.

Hãy thể hiện, đừng bán hàng: Chứng minh chuyên môn của bạn bằng cách giải thích cách giải quyết vấn đề bằng sản phẩm của bạn. Hỗ trợ điều này bằng dữ liệu thực tế như kết quả ROI, đánh giá của khách hàng và các nghiên cứu trường hợp.

Dưới đây là một ví dụ nhanh về cách CEO của ClickUp, Zeb Evans, xuất hiện trên LinkedIn:

3. LinkedIn và mạng lưới chuyên nghiệp

LinkedIn là nền tảng hiệu quả nhất để xây dựng uy tín chuyên nghiệp. Để sử dụng kênh này hiệu quả, hãy tập trung vào ba yếu tố chính sau:

Xây dựng sự hiện diện thương hiệu: Tối ưu hóa trang công ty của bạn với vị trí rõ ràng, các từ khóa ngành phù hợp và hình ảnh thương hiệu mới mẻ. Nhưng đừng dừng lại ở đó. Khuyến khích toàn bộ nhóm, đặc biệt là lãnh đạo, tương tác và chia sẻ các bài đăng của bạn.

Tham gia một cách chiến lược: Đăng bài giúp ích, nhưng tương tác mới là yếu tố quan trọng nhất. Tham gia vào các cuộc hội thoại trong các nhóm ngành, bình luận có ý nghĩa trên các chủ đề liên quan và phản hồi lại các tương tác trên bài đăng của chính bạn.

Sử dụng các chiến dịch tiếp thị mục tiêu: Để đạt hiệu quả tối đa, kết hợp nội dung tài trợ và các chiến dịch InMail với hoạt động tiếp thị tự nhiên hàng ngày của bạn. Đây là cách bạn thúc đẩy toàn bộ phần đầu của phễu tiếp thị.

⭐ Bonus: Bạn đã từng có một ý tưởng sáng tạo tuyệt vời nảy ra trong đầu vào thời điểm không phù hợp? Chẳng hạn như khi đang dắt chó đi dạo hoặc khi đang trình bày? Và bạn lo lắng nó sẽ trôi đi? Với tính năng Talk to Text của ClickUp Brain MAX, bạn không cần phải làm điều đó. Chỉ cần nói to một cách tự nhiên, và AI sẽ chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản với độ chính xác ấn tượng. Bạn có thể lựa chọn giữa các phong cách khác nhau (phong cách tối giản cho ghi chú nhanh, phong cách chuyên nghiệp cho nội dung sẵn sàng chia sẻ). Thực tế, AI cũng nhận diện được ngữ cảnh không gian làm việc, chẳng hạn như đề cập đến người khác và tên chiến dịch. Điều này hoàn hảo để ghi lại ý tưởng mọi lúc mọi nơi, giúp tia sáng sáng tạo của bạn không bị lạc trong nhịp sống hối hả.

4. Nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài

Trước đó, chúng tôi đã thảo luận về cách tiếp thị B2B phát triển dựa trên các hợp đồng dài hạn. Nhưng làm thế nào để xây dựng một hợp đồng như vậy ngay từ đầu? Dưới đây là một số gợi ý:

Giáo dục trước khi bán hàng: Chia sẻ tài nguyên giải quyết một vấn đề cụ thể, cấp bách, ngay cả khi nó chưa liên quan đến sản phẩm của bạn. Mục tiêu chính của bạn là trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy về ngành, chứ không phải là nhà cung cấp áp đặt.

Hãy nói chuyện với tất cả mọi người trong phòng: Đơn vị ra quyết định (DMU) là một cấu trúc phức tạp. Vì vậy, nội dung của bạn phải trực tiếp đáp ứng các ưu tiên khác nhau của tất cả các bên liên quan đến quyết định mua hàng. Ví dụ, Giám đốc Công nghệ (CTO) cần tài liệu kỹ thuật chứng minh nền tảng của bạn giảm thiểu rủi ro, trong khi Giám đốc Tài chính (CFP) muốn xem mô hình ROI mới nhất. Tóm lại: hãy tùy chỉnh thông điệp một cách cẩn thận

Tùy chỉnh tương tác: Gửi email tự động hóa và cá nhân hóa là chưa đủ. Bạn cần tạo các bản demo tùy chỉnh và lời mời độc quyền cho các webinar nhóm nhỏ. Đối xử với các khách hàng tiềm năng có giá trị cao bằng sự tôn trọng mà họ xứng đáng để họ cảm thấy như đã là đối tác quan trọng của bạn.

Bảo trì liên lạc sau bán hàng: Nhiệm vụ của bạn là liên tục hỗ trợ khách hàng khai thác giá trị tối đa từ giải pháp của bạn theo thời gian. Vì vậy, hãy thường xuyên liên hệ với khách hàng, yêu cầu đánh giá thành công và chia sẻ các bản cập nhật sản phẩm.

💡 Ví dụ điển hình: Adobe đã khởi động chiến dịch “Creativity for All” để tái định vị thương hiệu thành nhà cung cấp giải pháp B2B thay vì công ty phần mềm thiết kế. Nhóm đã sử dụng quảng cáo cá nhân hóa, chuỗi nội dung chuyên sâu và hội thảo trực tuyến để thu hút các nhà lãnh đạo cấp cao. Kết quả, số lượng yêu cầu bán hàng B2B cho Adobe Experience Cloud đã tăng vọt 33% trong ba tháng đầu tiên.

⚡ Kho mẫu: Mẫu lịch nội dung miễn phí cho mạng xã hội

Chiến lược tiếp thị B2C

Đã đến lúc phân tích bốn chiến lược tiếp thị B2C phổ biến:

1. Tiếp thị trên mạng xã hội và tiếp thị qua người ảnh hưởng

Mạng xã hội là công cụ chính để khám phá thương hiệu B2C. Để tận dụng hiệu quả:

Chọn nền tảng phù hợp: Nếu bạn bán các sản phẩm cao cấp, sang trọng và thu hút về mặt hình ảnh, Instagram và Pinterest là những nền tảng lý tưởng cho bạn. Nếu mục tiêu của bạn là tiếp cận thế hệ Gen Z, bạn cần thành thạo TikTok. Hãy xác định nơi khán giả của bạn thường xuyên lui tới và tập trung nguồn lực vào đó.

Tập trung vào nội dung xác thực: Khách hàng muốn biết những điều "đằng sau hậu trường" từ một thương hiệu thời trang nhỏ, bền vững. Hoặc những đoạn video bếp núc chân thực, hơi lộn xộn từ một dịch vụ ẩm thực. Vì vậy, hãy tập trung vào bản sắc thương hiệu của bạn thay vì cố gắng sao chép những gì người khác đang làm.

Bắt đầu sử dụng nội dung do người dùng tạo (UGC) nếu bạn chưa làm điều đó: Khi bạn chia sẻ lại bài đánh giá mở hộp chân thực của khách hàng hoặc bài đăng về cuộc sống hàng ngày của họ khi sử dụng sản phẩm của bạn, bạn đang ngầm khẳng định: “Hãy xem! Sản phẩm của chúng tôi phù hợp với những người như bạn.” ” Gymshark là chuyên gia trong lĩnh vực này. Trang Instagram của họ tràn ngập nội dung của khách hàng được chia sẻ lại, tạo ra bằng chứng xã hội mạnh mẽ cho trang phục thể thao của họ.

qua Gymshark

Tận dụng tiếp thị qua người ảnh hưởng: Hãy chiến lược trong việc lựa chọn đối tác hợp tác. Hãy chọn những người ảnh hưởng có giá trị và đối tượng khán giả phù hợp với thương hiệu của bạn. Thay vì các bài đăng đơn lẻ, hãy xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài tập trung vào việc quảng bá sản phẩm một cách nhất quán và chân thành – nói cách khác, Hãy chiến lược trong việc lựa chọn đối tác hợp tác. Hãy chọn những người ảnh hưởng có giá trị và đối tượng khán giả phù hợp với thương hiệu của bạn. Thay vì các bài đăng đơn lẻ, hãy xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài tập trung vào việc quảng bá sản phẩm một cách nhất quán và chân thành – nói cách khác, hãy xây dựng một chiến dịch tiếp thị qua người ảnh hưởng thay vì làm việc một cách mù quáng.

Kết hợp chiến lược organic và trả phí: Sử dụng nội dung organic để xây dựng Sử dụng nội dung organic để xây dựng giọng điệu thương hiệu và mở rộng quy mô thông qua quảng cáo trả phí.

Tích cực tương tác: Xây dựng lòng trung thành của khách hàng bằng cách trả lời bình luận và tin nhắn trực tiếp, đặt câu hỏi thú vị, tổ chức các cuộc thăm dò ý kiến và thường xuyên giới thiệu các follower của bạn.

🧠 Thú vị: Cần một bài học lịch sử về tiếp thị người ảnh hưởng? Hãy gặp Josiah Wedgwood. Vào những năm 1760, ông đã gửi một bộ đồ sứ cao cấp của mình cho Nữ hoàng Charlotte như một phần của cuộc thi. Ông đã thắng, và nữ hoàng yêu thích đồ gốm sứ đến mức bà phong cho ông danh hiệu “Thợ gốm của Nữ hoàng”. Nhận ra tiềm năng tiếp thị, Wedgwood lập tức chạy quảng cáo địa phương, quảng bá đồ gốm của mình với tên “Queensware”. Đây là sự hợp tác hoàng gia đầu tiên, hàng thế kỷ trước khi Instagram ra đời! 📸

📚 Đọc thêm: Các công cụ quản lý quy trình tiếp thị hàng đầu

2. Kể chuyện cảm xúc và nhận diện thương hiệu

Mọi thương hiệu B2C cần có một câu chuyện tuyệt vời. Đó chính là yếu tố khiến khách hàng cảm thấy mạnh mẽ đến mức họ sẵn sàng mở ví và nhấn nút "mua ngay" ngay lập tức.

Để xây dựng một câu chuyện thương hiệu và bản sắc mạnh mẽ:

Hãy nghĩ xa hơn giá trị vật lý của sản phẩm: Nếu bạn xem xét kỹ các thương hiệu như Nike hoặc Apple, bạn sẽ nhận ra rằng họ thu hút bạn bằng sức hấp dẫn của việc sử dụng sản phẩm. Thông số kỹ thuật chỉ đến sau. Hãy nghĩ theo cách này: bạn không bán một tách cà phê $5; bạn đang bán trạng thái và một thói quen buổi sáng ấm cúng.

Kể chuyện dựa trên sự thật văn hóa: Hãy đi sâu vào những điều mà khán giả của bạn quan tâm. Ví dụ, Fenty Beauty đã ra mắt hơn 40 tông màu kem nền để thể hiện cam kết về sự đa dạng. Điểm hay nhất? Đây không phải là một chiêu trò PR. Nó thực sự giải quyết một vấn đề thực tế, vì hầu hết các thương hiệu mỹ phẩm đã bỏ qua tông da tối trong nhiều năm.

qua Tạp chí The Modern Muse

Sử dụng cảm xúc như một hệ thống thiết kế: Việc cần làm là tạo cảm giác ấm áp và đồng cảm như Coca-Cola? Hay sang trọng và tiên tiến như Apple? Hình ảnh, typography và giọng điệu bạn chọn nên phản ánh cốt lõi cảm xúc của thương hiệu.

⚠️ Lưu ý quan trọng: Chiến dịch tiếp thị của bạn không nên có giọng điệu thiếu nhạy cảm. Quảng cáo Giáng sinh nổi tiếng của Peloton năm 2019 là một ví dụ điển hình, trong đó một người chồng tặng vợ mình một chiếc xe đạp Peloton vào dịp Giáng sinh. Quảng cáo này đã bị chỉ trích rộng rãi vì mang tính phân biệt giới tính và thiếu nhạy cảm, với kết quả là giá cổ phiếu của công ty giảm 9% chỉ trong một ngày.

3. Giảm giá, ưu đãi và chuyển đổi nhanh chóng

Không gì thu hút sự chú ý bằng một giảm giá hấp dẫn. Nhưng hãy cẩn thận: lạm dụng chúng sẽ làm suy giảm giá trị thương hiệu của bạn. Khách hàng chỉ mua hàng khi bạn đang có giảm giá.

⚒️ Mẹo nhanh: Thông báo chương trình khuyến mãi trước trên trang web của bạn (và qua các kênh khác như bản tin hoặc mạng xã hội). Ví dụ, Target tổ chức chương trình khuyến mãi Black Friday sớm với hầu hết các ưu đãi giảm giá 40% hoặc hơn.

Vậy, việc cần làm để tìm ra điểm cân bằng là gì? Tất cả đều nằm ở chiến lược:

Sử dụng các yếu tố tâm lý: Giảm giá không chỉ là vấn đề tài chính. Bạn cần tạo ra sự cấp bách và tính độc quyền. Sử dụng các ưu đãi có thời hạn (“Hết hạn trong 3 giờ!”), gửi thông báo về số lượng hàng còn ít và cung cấp các ưu đãi dành riêng cho thành viên.

Điều chỉnh ưu đãi của bạn theo chu kỳ đời sống của khách hàng: Hãy tưởng tượng một khách hàng mới truy cập trang web của bạn được giảm 10% cho đơn đặt hàng đầu tiên. Một khách hàng đã bỏ thẻ cách đây 48 giờ sẽ được giảm 5% nếu hoàn tất giao dịch trong vòng một giờ tới. Cách này giúp bạn tăng tỷ lệ chuyển đổi và bảo vệ biên lợi nhuận cùng lúc.

Cân bằng tần suất với nhận thức thương hiệu: Nếu bạn cung cấp quá nhiều giảm giá, khách hàng sẽ chỉ chờ đợi đợt giảm giá tiếp theo. Tốt nhất là xen kẽ các giảm giá với các khuyến mãi giá trị gia tăng như giao hàng miễn phí, đổi trả miễn phí hoặc mẫu thử cao cấp miễn phí.

👀 Bạn có biết? Vào cuối những năm 90, Hotmail đã đạt 12 triệu người dùng chỉ trong 18 tháng nhờ chiến lược tiếp thị miễn phí. Lúc đó, chỉ có sinh viên hoặc chuyên gia mới có thể truy cập email. Nhận thấy cơ hội, Hotmail đã cung cấp cho công chúng 2MB dung lượng lưu trữ email MIỄN PHÍ! Trong 20 ngày đầu tiên sau khi ra mắt ưu đãi này, họ đã có 20.000 người dùng. Nhưng đây là điểm sáng tạo: họ thêm một dòng vào mỗi email gửi đi: “PS: Tôi yêu bạn. Nhận email miễn phí tại Hotmail.” Chiêu thức này đã biến mỗi người dùng thành một nhân viên bán hàng miễn phí, dẫn đến một trong những đợt tăng trưởng nhanh nhất mà internet từng chứng kiến. 🤯

4. Chiến dịch đa kênh để tăng cường khả năng hiển thị

Bạn không thể dựa vào một bài đăng Instagram duy nhất để làm tất cả việc cần làm vì không có gì đảm bảo rằng đối tượng mục tiêu của bạn sẽ nhìn thấy nó khi nó được đăng tải. Hầu hết người tiêu dùng không theo một con đường thẳng để mua hàng. Họ di chuyển linh hoạt giữa các nền tảng mạng xã hội, email, công cụ tìm kiếm, ứng dụng và trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng.

Thương hiệu của bạn nên tương tác và thu hút khách hàng qua nhiều kênh khác nhau, cả kênh vật lý và kỹ thuật số.

⭐ Bonus: Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa truyền thông đa kênh và truyền thông omnichannel: Tiếp thị đa kênh có nghĩa là thương hiệu của bạn xuất hiện trên nhiều kênh khác nhau (như mạng xã hội, email và ứng dụng của bạn), nhưng mỗi kênh hoạt động độc lập.

Trong tiếp thị đa kênh, tất cả các kênh của bạn đều được kết nối với nhau. Vì vậy, khi khách hàng nhận được phần thưởng từ một giao dịch mua hàng tại cửa hàng, phần thưởng đó cũng sẽ được hiển thị trong ứng dụng.

Sự tương đồng giữa tiếp thị B2B và B2C

Mặc dù tiếp thị B2B và B2C có sự khác biệt lớn, nhưng chúng vẫn chia sẻ một số nguyên tắc cơ bản như:

Cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm: Dù bạn đang bán một nền tảng SaaS phức tạp cho một doanh nghiệp lớn hay một chiếc áo khoác mới cho một khách hàng cá nhân, thành công luôn quay trở lại một điều: sự hiểu biết sâu sắc về đối tượng khách hàng của bạn. Cả B2B và B2C đều yêu cầu các nhân vật khách hàng được nghiên cứu kỹ lưỡng và thông điệp được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu thực tế của họ.

Tập trung vào việc xây dựng niềm tin: Người mua trong cả hai không gian đều tìm kiếm sự tin cậy trước khi commit. Các doanh nghiệp muốn hợp tác với nhà cung cấp đáng tin cậy có thể cung cấp ROI có thể kiểm chứng và bảo mật. Người tiêu dùng thì hướng đến các thương hiệu uy tín có bằng chứng xã hội mạnh mẽ và đánh giá/điểm số tích cực.

Nội dung là chiến lược cốt lõi: B2B dựa vào nội dung có giá trị cao, mang tính giáo dục để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng trong nhiều tháng. B2C dựa vào nội dung thú vị để thu hút quyết định mua hàng theo cảm hứng trong vài giây. Điểm chung là gì? Nội dung là trung tâm của cả hai chiến lược.

Định vị thương hiệu mạnh mẽ là yếu tố then chốt: Dù bạn đang bán hàng cho CEO hay sinh viên đại học, nếu họ không nhận ra thương hiệu của bạn, họ sẽ không mua hàng từ bạn. Một định vị thương hiệu rõ ràng và nhất quán là yếu tố thiết yếu để tạo ấn tượng và ghi nhớ, cả trong tiếp thị B2B lẫn B2C.

👀 Bạn có biết: Trong ba kỳ, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn (ROI) ước tính 384%, theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng US $3,9 triệu doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

Ví dụ về B2B và B2C Marketing trong thực tế

Hãy cùng xem một số ví dụ thực tế về chiến lược tiếp thị B2B và B2C:

B2B: Chiến dịch “Smarter Planet” của IBM + Lãnh đạo tư tưởng

Ít có thương hiệu B2B nào biến công nghệ phức tạp thành điều mà mọi người thực sự quan tâm. IBM là một trong số đó.

Năm 2008, IBM đã khởi động chiến dịch “Smarter Planet”, tái định vị IBM không chỉ là một tập đoàn công nghệ hàng đầu. Chiến dịch này đã định vị công ty ở vị trí nhà tiên phong giúp các thành phố, doanh nghiệp và chính phủ sử dụng dữ liệu và hệ thống kết nối để giải quyết các vấn đề thực tế. Ví dụ như hiệu quả năng lượng, quản lý giao thông và đổi mới trong lĩnh vực y tế.

Điều này đã trở thành một phong trào với ý tưởng trung tâm: công nghệ có thể giúp thế giới vận hành tốt hơn. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Kể từ đó, IBM đã tập trung vào việc giảng dạy thay vì bán hàng. Thông qua các nghiên cứu dài hạn, báo cáo chuyên sâu và blog dành cho lãnh đạo kinh doanh, IBM giúp đơn giản hóa các chủ đề phức tạp cho các nhà lãnh đạo kinh doanh.

B2C: Chiến dịch tiếp thị truyền thông xã hội viral của Duolingo

Duolingo đã trở thành một trong những ví dụ thành công nhất về tiếp thị hiện đại, tập trung vào cá nhân hóa.

Bí quyết của họ là gì? Biến nhân vật đại diện thành nhân vật chính. Duo the Owl, nhân vật đại diện màu xanh lá cây của thương hiệu, đã trở thành "giọng nói" của thương hiệu trên TikTok và Instagram. Bạn sẽ thấy nó nhảy múa trong văn phòng, trêu đùa về việc đuổi theo những người dùng bỏ qua bài học, và phản ứng với những sự kiện văn hóa đại chúng (như việc ra mắt mùa 2 của Squid Game trên Netflix).

Mặc dù nó có phần hơi điên rồ và hỗn loạn—đó chính là điều khiến nó thành công. Giọng điệu táo bạo, vui nhộn và sự hài hước tự nhận thức của nó rất phù hợp với đối tượng Gen Z và millennial, những người khao khát sự chân thực hơn là sự hoàn hảo.

Dưới đây là sự khác biệt nhanh chóng giữa cách IBM và Duolingo tiếp cận các chiến dịch này:

Aspect IBM “Smarter Planet” (B2B) Chiến dịch tiếp thị lan truyền của Duolingo (B2C) Đối tượng Kinh doanh, thành phố, chính phủ, người ra quyết định Người tiêu dùng cá nhân, đặc biệt là thế hệ Z và millennials Phương pháp tiếp cận Lãnh đạo tư tưởng, giáo dục, nội dung dài. Nội dung xã hội ngắn gọn, vui nhộn và hấp dẫn. Vị trí thương hiệu Người tiên phong, giải quyết vấn đề, chuyên gia trong ngành Vui nhộn, gần gũi, mang đậm cá tính Kênh Báo cáo nghiên cứu, tài liệu trắng, blog dành cho lãnh đạo, chiến dịch TikTok, Instagram, video viral Tone Chuyên nghiệp, sâu sắc, uy tín Daring, hài hước, tự nhận thức Mục tiêu Xây dựng niềm tin, giáo dục, ảnh hưởng đến các quyết định quy mô lớn. Tăng cường tương tác, tình yêu thương hiệu và phạm vi lan truyền. Biểu tượng/Nhân vật Không (tập trung vào chuyên môn và giải pháp) Duo the Owl - Nhân vật đại diện thương hiệu vui nhộn

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh làm việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Cách ClickUp hỗ trợ cả nhóm tiếp thị B2B và B2C

Các nhóm tiếp thị B2B và B2C hoạt động với nhịp độ và yêu cầu cơ bản khác nhau.

Và, hầu hết các công cụ tiếp thị buộc bạn phải lựa chọn. Các nền tảng được thiết kế cho B2B thường quá cứng nhắc so với tốc độ và sự sáng tạo mà B2C yêu cầu. Các công cụ tập trung vào B2C lại thiếu cấu trúc và tích hợp bán hàng mà các nhóm B2B cần. Các nhóm cuối cùng phải ghép nối nhiều hệ thống hoặc chấp nhận hy sinh các tính năng quan trọng đối với mô hình kinh doanh cụ thể của họ.

ClickUp phù hợp cho cả hai nhờ là nền tảng AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc.

Dù bạn đang có kế hoạch cho một chương trình tiếp thị dựa trên tài khoản kéo dài sáu tháng hay chuẩn bị ra mắt một đợt khuyến mãi flash vào ngày mai, ClickUp sẽ thích ứng với dòng thời gian, quy trình công việc và cấu trúc nhóm của bạn mà không ép buộc bạn phải tuân theo cách tiếp thị của người khác.

Do đó, phần mềm quản lý dự án tiếp thị ClickUp loại bỏ tình trạng làm việc phân tán bằng cách cung cấp 100% bối cảnh và một nền tảng duy nhất cho con người và các đại lý làm việc cùng nhau. Dưới đây là cách các nhà tiếp thị B2B và B2C sử dụng ClickUp để tạo ra các chiến dịch tiếp thị thành công:

Phát triển ý tưởng sáng tạo bằng ClickUp Brain

Sử dụng ClickUp Brain để brainstorm ý tưởng và viết nội dung cho chiến dịch tiếp thị tiếp theo của bạn.

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm ra những ý tưởng mới cho chiến dịch tiếp thị B2B hoặc B2C của mình?

ClickUp Brain, trợ lý AI mạnh mẽ của chúng tôi, giúp tăng tốc các phiên brainstorming gấp nhiều lần. Thay vì ngồi nhìn màn hình trống trong nhiều giờ, bạn có thể trò chuyện với Brain và tìm ra những ý tưởng nội dung mới:

Chỉ cần mô tả mục tiêu của bạn (ví dụ: lập kế hoạch cho một chiến dịch truyền thông xã hội mới cho phần mềm của bạn) và Brain sẽ đề xuất các chủ đề chiến dịch, chiến lược nội dung và ý tưởng sáng tạo được tùy chỉnh theo mục tiêu của bạn.

Bạn có thể yêu cầu nó chuyển đổi chiến lược đề xuất thành Bản đồ Tư duy trực quan để dễ hiểu hơn.

Thay vì viết hướng dẫn chi tiết, bạn có thể yêu cầu AI tham khảo một tài liệu ClickUp chứa bản tóm tắt và tạo nội dung dựa trên đó.

Kéo Brain vào ClickUp tài liệu và yêu cầu nó tóm tắt, chỉnh sửa hoặc viết lại một đoạn văn bản.

Hơn nữa, Brain còn giúp bạn chuyển đổi nội dung văn bản thành hình ảnh.

✨ Thử các gợi ý sau: Prompt 2: Chuyển đổi nội dung AI của LinkedIn thành infographic với chủ đề tương lai.

Prompt 1: Chuyển đổi nội dung này thành bài đăng trên LinkedIn. Cung cấp cho tôi hai phiên bản—một cho nội dung quảng cáo, và một phiên bản mà CEO của tôi có thể đăng trên LinkedIn của cô ấy. Dù bạn đang xây dựng chiến dịch tiếp thị B2B hay B2C, hãy yêu cầu Brain tạo ra các hình ảnh tùy chỉnh để bổ sung cho thông điệp.

Và nếu bạn đang quản lý nhiều chiến dịch, kênh và đối tượng khách hàng, hãy cân nhắc nâng cấp lên ClickUp Brain MAX. Khác với các trợ lý AI thông thường, Brain MAX kết nối với tất cả các công cụ của bạn, như Google Drive, OneDrive, SharePoint và nhiều hơn nữa.

Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành việc cần làm nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX.

Nó có thể ngay lập tức lấy tài liệu sản phẩm, kịch bản hỗ trợ hoặc bài viết blog trước đó và chuyển đổi chúng thành tin nhắn sẵn sàng cho WhatsApp mà không cần chuyển tab. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng lệnh giọng nói với Talk to Text để soạn thảo hoặc cập nhật chuỗi tin nhắn, tóm tắt tài liệu dài cho các chiến dịch tiếp thị giọt nước.

Và cuối cùng, Brain Max cho phép bạn truy cập các mô hình LLM cao cấp như ChatGPT, Gemini và Claude tại một nơi duy nhất. Vì vậy, bạn có thể sử dụng từng mô hình LLM dựa trên thế mạnh riêng của nó và nhu cầu sử dụng của bạn, tất cả trong một nền tảng.

Để tìm hiểu thêm về Brain MAX, hãy xem video này!

Lập kế hoạch và hợp tác một cách trơn tru với ClickUp Tài liệu

ClickUp Docs là không gian hợp tác của nhóm để lập kế hoạch, viết và hoàn thiện mọi yếu tố của một chiến dịch tiếp thị. Dưới đây là cách chúng tôi đã làm điều đó:

Sắp xếp tài liệu với các trang con và dễ dàng tạo hướng dẫn chiến dịch hoặc tài liệu hướng dẫn tiếp thị.

Tạo các tài liệu ClickUp có thể chỉnh sửa và chia sẻ cho nhóm marketing của bạn để hợp tác và brainstorm.

Sử dụng định dạng văn bản phong phú (tiêu đề lớn, kiểu chữ, tô sáng, băng rôn tùy chỉnh, v.v.) để tạo ra các tài liệu hấp dẫn về mặt hình ảnh và dễ dàng điều hướng.

Thêm hình ảnh, video hoặc liên kết trực tiếp các công việc và mục tiêu chiến dịch vào tài liệu ClickUp của bạn.

Hãy để lại phản hồi trực tiếp và gắn thẻ đồng nghiệp ngay tại vị trí cần chỉnh sửa.

Hợp tác thời gian thực, dù bạn đang hoàn thiện nội dung quảng cáo, điều chỉnh bản tóm tắt trang đích hay hoàn thiện thông điệp chiến dịch.

Đang theo dõi mọi thay đổi trong các bản nháp và quay lại phiên bản trước khi cần thiết.

Đặt quyền truy cập xem/chỉnh sửa cho từng tài liệu để đảm bảo bảo mật truy cập.

Thêm: Bật Chế độ Tập trung để viết nội dung quảng cáo mà không bị phân tâm trong ClickUp tài liệu.

Lập chiến lược một cách trực quan bằng cách sử dụng ClickUp Bảng trắng và Bản đồ Tư duy.

Cần một không gian chuyên dụng để lập kế hoạch chiến lược một cách trực quan? Chúng tôi đã có giải pháp cho bạn! ClickUp Whiteboards là một bảng trắng tương tác nơi cả nhóm B2B và B2C có thể lập kế hoạch cho các chiến dịch của mình. Chúng giúp bạn chuyển từ giai đoạn ý tưởng sang thực thi, hãy cùng xem cách thức hoạt động:

Brainstorm, lập chiến lược hoặc tạo bản đồ quy trình làm việc với Bảng trắng hợp tác trực quan ClickUp Whiteboards.

Thêm ghi chú dán, hình dạng, kết nối, văn bản và hình ảnh để phác thảo các phễu chiến dịch, hành trình khách hàng hoặc chiến lược kênh.

Khám phá mối quan hệ giữa các nhân vật khách hàng và chủ đề nội dung thông qua các Bản đồ Tư duy dễ chỉnh sửa.

Chuyển đổi ý tưởng thành các công việc có thể thực hiện trực tiếp trên Bảng với các thẻ công việc tích hợp.

Dễ dàng điều hướng các kế hoạch đồ họa lớn với các tính năng Zoom, kéo và thả, hoặc thao tác chạm.

Sử dụng các công cụ AI tích hợp để tạo hình ảnh hoặc tài sản sáng tạo ngay lập tức.

Mời nhiều thành viên cùng làm việc trên Bảng trắng. Các thay đổi sẽ hiển thị ngay lập tức cho tất cả người tham gia.

Thực hiện các công việc một cách trơn tru với ClickUp tự động hóa và Agents

Loại bỏ công việc lặp đi lặp lại và tập trung vào các hoạt động sáng tạo/chiến lược có tác động cao bằng cách sử dụng ClickUp tự động hóa. Tăng hiệu quả làm việc của nhóm và không còn lo lắng về việc thay đổi trạng thái hoặc gửi cập nhật thủ công:

Tự động chuyển quy trình tiếp thị sang giai đoạn tiếp theo khi các công việc chiến dịch hoàn thành, ví dụ như chuyển tài sản sáng tạo từ "Đang thiết kế" sang "Đang xem xét".

Đặt quy tắc để tự động hóa phân công công việc dựa trên loại chiến dịch hoặc giai đoạn. Ví dụ: Ngay khi bản tóm tắt nội dung được trình chỉnh sửa phê duyệt, công việc viết bài sẽ được tự động hóa phân công cho một tác giả phù hợp.

Chuyển đổi tính năng tự động hóa cần thiết hoặc tùy chỉnh quy tắc dựa trên AI theo quy trình làm việc của bạn.

Tự động điều chỉnh thời hạn khi các công việc tiến vào giai đoạn tiếp theo.

Xác định các phụ thuộc giữa các công việc để các công việc tiếp theo chỉ được kích hoạt khi các công việc trước đó đã hoàn thành.

Áp dụng danh sách kiểm tra công việc tự động cho các tài sản chiến dịch khác nhau và tối ưu hóa quy trình kiểm tra chất lượng.

⭐ Bonus: Sử dụng ClickUp Agents để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, giúp đội ngũ marketing của bạn tập trung vào việc họ làm tốt nhất: quảng bá thương hiệu. Các công cụ tự động hóa marketing sẵn sàng sử dụng này có thể giúp quản lý các công việc hàng ngày cho bạn, như tạo và gửi tóm tắt chiến dịch cho các bên liên quan hoặc thu thập cập nhật từ nhóm vào cuối ngày. Và nếu bạn muốn tự động hóa một công việc hoặc quy trình làm việc cụ thể mà không tìm thấy mô hình AI sẵn có, đừng lo lắng! Bạn có thể tạo mô hình AI tùy chỉnh trong ClickUp mà không cần viết mã. Ví dụ, bạn có thể tự động phân công các công việc tạo nội dung cho các thành viên trong nhóm với ngày đáo hạn được đồng bộ với dòng thời gian của chiến dịch.

Theo dõi hiệu suất chiến dịch với bảng điều khiển ClickUp

Các bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho nhóm marketing chế độ xem tổng quan, thời gian thực về tình trạng của chiến dịch:

Xây dựng bảng điều khiển của bạn bằng cách sử dụng nhiều loại tiện ích như biểu đồ, danh sách công việc, theo dõi thời gian, mục tiêu và báo cáo tùy chỉnh.

Theo dõi tiến độ tiếp thị và các chỉ số KPI với bảng điều khiển ClickUp.

Tự động đồng bộ hóa dữ liệu công việc và mục tiêu chiến dịch để theo dõi tiến độ thông qua các thanh tiến trình, biểu đồ tròn hoặc biểu đồ.

Theo dõi quy trình làm việc của nhóm qua nhiều chiến dịch để đảm bảo phân bổ tài nguyên hợp lý.

Sử dụng bộ lọc thẻ để chế độ xem tiến độ theo người được giao, trạng thái, ngày đáo hạn, mức độ ưu tiên, v.v.

Đánh giá thời gian dành cho các công việc như tạo/lập nội dung hoặc thiết kế để xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Chia sẻ bảng điều khiển với khách hàng hoặc lãnh đạo nội bộ để đảm bảo mọi người đều đồng bộ.

📚 Đọc thêm: Cách nhóm tiếp thị của ClickUp sử dụng ClickUp

Làm thế nào để chọn chiến lược phù hợp?

Dưới đây là năm lời khuyên thực tiễn để xác định chiến lược tiếp thị hiệu quả nhất cho kinh doanh của bạn:

Xác định đối tượng mục tiêu của bạn: Nếu khách hàng tiềm năng của bạn là các tổ chức hoặc nhóm (ví dụ: bán phần mềm cho bộ phận tài chính), đó là lựa chọn rõ ràng cho B2B. Nếu bạn bán sản phẩm cho một cá nhân tiêu dùng, thì chiến lược B2C sẽ phù hợp hơn.

Hiểu rõ đối tượng mục tiêu của bạn: Tiếp theo, phân tích đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng mục tiêu đã xác định. Đối với đối tượng B2B, hãy xem xét ngành nghề, kích thước công ty, vai trò và ngân sách. Đối với B2C, tập trung vào độ tuổi, địa điểm, lối sống và các yếu tố cảm xúc thúc đẩy quyết định mua hàng.

Xác định giá trị độc đáo của bạn: Hãy tự hỏi sản phẩm của bạn mang lại giá trị gì cốt lõi. Nếu bạn hứa hẹn về hiệu quả, khả năng mở rộng hoặc lợi nhuận rõ ràng, đó là B2B. Nếu sức hấp dẫn mang tính cảm xúc (ví dụ: trạng thái, niềm vui, sự thuộc về), bạn đang hướng đến đối tượng B2C. Hãy tự hỏi sản phẩm của bạn mang lại giá trị gì cốt lõi. Nếu bạn hứa hẹn về hiệu quả, khả năng mở rộng hoặc lợi nhuận rõ ràng, đó là B2B. Nếu sức hấp dẫn mang tính cảm xúc (ví dụ: trạng thái, niềm vui, sự thuộc về), bạn đang hướng đến đối tượng B2C.

Chọn kênh phù hợp: Hãy đến nơi mà đối tượng mục tiêu của bạn đang có mặt. Các thương hiệu kinh doanh B2B nên tập trung vào LinkedIn, hội thảo trực tuyến, sự kiện ngành, cộng đồng mạng lưới, v.v. Trong khi đó, các thương hiệu kinh doanh B2C lại hoạt động hiệu quả hơn trên các nền tảng mạng xã hội, quảng cáo trả phí, tin nhắn SMS và Hãy đến nơi mà đối tượng mục tiêu của bạn đang có mặt. Các thương hiệu kinh doanh B2B nên tập trung vào LinkedIn, hội thảo trực tuyến, sự kiện ngành, cộng đồng mạng lưới, v.v. Trong khi đó, các thương hiệu kinh doanh B2C lại hoạt động hiệu quả hơn trên các nền tảng mạng xã hội, quảng cáo trả phí, tin nhắn SMS và tiếp thị qua WhatsApp Business.

Tinh chỉnh và điều chỉnh liên tục: Dù bạn chọn chiến lược nào, hãy thử nghiệm nó. Thực hiện các chiến dịch thử nghiệm nhỏ với các chỉ số thành công rõ ràng để đánh giá mức độ tương tác, tỷ lệ chuyển đổi và ROI. Tiếp tục tinh chỉnh dựa trên những gì thực sự hiệu quả.

Nâng cao nỗ lực tiếp thị B2B & B2C của bạn với ClickUp

Sự khác biệt giữa tiếp thị B2B và B2C không chỉ nằm ở đối tượng khách hàng mà bạn hướng đến. Nó còn ảnh hưởng đến cách bạn giao tiếp với khách hàng và hướng dẫn họ đưa ra quyết định mua hàng.

Nhưng dù bạn thuộc bên nào, có một điều không thay đổi: bạn cần một nền tảng mạnh mẽ để thực hiện các chiến dịch này thành công.

Giới thiệu: ClickUp. Lập kế hoạch chiến dịch, tạo nội dung, quản lý các tài sản tiếp thị khác nhau, theo dõi hiệu suất và đo lường tiến độ mà không bỏ sót bất kỳ điều gì. Dù bạn đang triển khai một chiến dịch B2B hay một chương trình khuyến mãi B2C, ClickUp giúp bạn duy trì sự tổ chức và tiến hành nhanh chóng hơn.

Sẵn sàng triển khai các chiến dịch của bạn một cách chính xác? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Sự khác biệt lớn nhất giữa tiếp thị B2B và B2C là đối tượng mục tiêu của bạn. Trong B2B, bạn hướng đến các doanh nghiệp, trong khi trong B2C, bạn hướng đến các cá nhân mua hàng từ bạn.

Tiếp thị kinh doanh B2B có vẻ khó khăn vì chu kỳ mua hàng kéo dài, làm chậm quá trình chuyển đổi. Hơn nữa, bạn phải đối phó và thuyết phục nhiều bên liên quan để đạt được một thỏa thuận duy nhất. Ngược lại, tiếp thị kinh doanh B2C mang lại những thành công nhanh chóng và các giao dịch mua hàng theo cảm hứng. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nó rất cạnh tranh và đòi hỏi sự sáng tạo, vì vậy bạn phải nhanh chóng thích nghi với hành vi của người tiêu dùng. Vì vậy, mặc dù B2B phức tạp hơn, nó không khó hơn B2C. Cả hai chiến lược đều có những thách thức và lợi ích riêng.

Đúng vậy! Nhiều doanh nghiệp phục vụ cả hai thị trường cùng lúc. Ví dụ, hãy xem chúng tôi (ClickUp)! Chúng tôi có kế hoạch cho doanh nghiệp (B2B) và cung cấp gói đăng ký cá nhân cho năng suất cá nhân (B2C). Việc cần làm là phân đoạn đối tượng khách hàng một cách rõ ràng để có thể xây dựng các đề xuất giá trị riêng biệt.

Khi nói đến B2B, LinkedIn, email và các sự kiện ngành là những công cụ lý tưởng để xây dựng mối quan hệ lâu dài và khẳng định vị thế chuyên gia. Các nền tảng mạng xã hội như Instagram, TikTok, YouTube, v.v., phù hợp nhất để tương tác với đối tượng B2C.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, là người bạn đồng hành lý tưởng của bạn trong việc xây dựng các chiến dịch tiếp thị – dù là B2B, B2C hay cả hai! Bạn có thể lập kế hoạch và hình dung cấu trúc chiến dịch của mình với ClickUp Bảng trắng, brainstorm ý tưởng sáng tạo với Brain (trợ lý AI của chúng tôi), sử dụng ClickUp Tài liệu để lưu trữ chiến lược, theo dõi tiến độ với ClickUp Bảng điều khiển và nhiều tính năng khác.