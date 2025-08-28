Cách tạo và lập kế hoạch cho lịch nội dung B2B của bạn trong năm

Trong tiếp thị B2B, sự nhất quán không chỉ đơn thuần là việc xuất hiện.

Bạn cần xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm, với nội dung phù hợp.

Mỗi bài đăng blog, webinar, chuỗi email hoặc chiến dịch LinkedIn mà bạn tạo ra đều đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại kết quả cho doanh nghiệp của bạn. Vì vậy, nếu chúng không được lập kế hoạch cùng nhau, thông điệp của bạn sẽ mất đi sức ảnh hưởng, và thương hiệu của bạn sẽ mất đi sự liên quan và niềm tin.

Vậy, làm thế nào để khắc phục điều này? Câu trả lời là một lịch trình nội dung B2B được lập kế hoạch kỹ lưỡng. Đó là cẩm nang của bạn giúp các chiến dịch nhất quán, nhóm đồng lòng và ý tưởng luôn có luồng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách tạo lịch nội dung công việc cho tiếp thị B2B và cách ClickUp giúp bạn lập kế hoạch lịch tiếp thị dễ dàng hơn.

⭐ Tính năng nổi bật Nếu không có lịch trình tiếp thị nội dung hiệu quả, các nhóm thường gặp khó khăn với việc trễ hạn hoặc trách nhiệm không rõ ràng. Mẫu Lịch Trình Nội Dung ClickUp giúp tập hợp mọi thứ, từ ý tưởng, hạn chót đến trạng thái, vào một chế độ xem chia sẻ rõ ràng và dễ theo dõi. Tải mẫu miễn phí Mẫu Lịch Nội Dung ClickUp giúp bạn lập kế hoạch, lên lịch và đang theo dõi nội dung tiếp thị từ đầu đến cuối

Tại sao các công ty B2B cần một lịch nội dung?

Các vấn đề như trễ hạn, các chiến dịch bị cô lập và thông điệp không nhất quán đều xuất phát từ một mảnh ghép còn thiếu: lịch nội dung. Lịch biên tập giúp nhóm nội dung đồng bộ với toàn bộ hành trình mua hàng của khách hàng.

Dưới đây là lý do tại sao nó là công cụ không thể thiếu cho các nhóm B2B:

Thông điệp nhất quán trên tất cả các kênh

Khách hàng B2B tùy chỉnh ngày nay sử dụng trung bình 10 kênh tương tác trong hành trình mua hàng của họ. Và hơn 50% cho biết họ có khả năng chuyển sang đối thủ cạnh tranh nếu không trải nghiệm được một hành trình mượt mà, nhất quán trên tất cả các kênh đó.

Lịch nội dung giúp bạn đảm bảo rằng giọng điệu, thời gian và thông điệp của nội dung luôn nhất quán, bất kể khách hàng tiềm năng sử dụng kênh nào. Điều này đảm bảo họ không cảm thấy như đang giao tiếp với năm thương hiệu khác nhau cùng lúc.

⚡ Kho mẫu: Khi quản lý lịch nội dung qua bảng tính, bạn có thể gặp phải các vấn đề về kiểm soát phiên bản và hợp tác giữa các nhóm. Các mẫu lịch nội dung giúp tối ưu hóa quy trình này bằng cách tập trung việc lập kế hoạch, lịch trình và phê duyệt trong một không gian làm việc chung.

Nâng cao sự hợp tác giữa các nhóm

Nội dung B2B thường liên quan đến sự hợp tác giữa các bộ phận marketing, bán hàng, sản phẩm và thiết kế trong công việc.

Nếu không có lịch trình chung, các cập nhật có thể dễ dàng bị lạc trong các chủ đề trò chuyện, bảng tính Excel hoặc Google Trang tính. Một lịch trình nội dung tập trung giúp mọi người luôn đồng bộ trên cùng một trang.

Quản lý truyền thông xã hội có thể xem các bài đăng blog đã được lên lịch, nhà thiết kế biết thời hạn nộp tài nguyên, và bộ phận bán hàng có hiển thị các chiến dịch nào có thể chia sẻ với khách hàng tiềm năng.

💟 Bonus: Ngoài việc đang theo dõi hạn chót, ClickUp Brain MAX, ứng dụng AI độc lập trên máy tính của ClickUp, cho phép bạn truy cập ngay lập tức vào tài nguyên chiến dịch trước đây, câu hỏi thường gặp (FAQ) và kiến thức. Thay vì phải lục lọi trong các thư mục hoặc chủ đề Slack, mọi người có thể truy cập chính xác thông tin cần thiết ngay trong lịch.

Giúp bạn duy trì sự đồng bộ với mục tiêu kinh doanh

Lịch nội dung đảm bảo rằng mọi bài viết blog, email hoặc bài đăng trên mạng xã hội mà bạn đăng tải đều đã có kế hoạch kỹ lưỡng với các mục tiêu cụ thể được liên kết với chúng.

Điều này có thể là thu hút khách hàng tiềm năng mới, hỗ trợ ra mắt sản phẩm hoặc duy trì sự tương tác của khách hàng hiện tại. Nó giúp nội dung của bạn gắn liền với mục tiêu kinh doanh thực tế, nên bạn không chỉ đăng bài chỉ để đăng.

Giúp quá trình phê duyệt và đánh giá trở nên nhanh chóng hơn

Nội dung B2B cần được phê duyệt bởi nhiều bên liên quan trước khi được đăng tải, vì nó đại diện cho giọng nói chính thức của công ty và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, uy tín và sự tin tưởng của khách hàng.

Lịch nội dung cho thấy chính xác ngày đáo hạn cho từng bản nháp, đánh giá và ngày đăng, giúp phản hồi được thực hiện đúng hạn và nội dung được đăng tải đúng kế hoạch.

Giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về các khoảng trống nội dung

Một chế độ xem lịch rõ ràng giúp bạn nhận ra những điểm yếu trong chiến lược nội dung của mình, dù đó là thiếu các nghiên cứu trường hợp hay từ khóa chưa được tận dụng hết. Bằng cách lập kế hoạch đăng tải, bạn có thể cân bằng nỗ lực giữa các blog, email và chiến dịch.

Lịch nội dung truyền thông xã hội cũng giúp phát hiện các lỗ hổng trong phạm vi phủ sóng, đảm bảo thông điệp của bạn luôn nhất quán và đồng bộ trên mọi kênh.

👋🏾 Nếu bạn có thể gom tất cả các lịch khác nhau, các công việc liên quan và các phụ thuộc vào một nền tảng thống nhất? Chúng tôi có chính xác thứ bạn cần! 👇🏼

👀 Bạn có biết? 46% các nhà tiếp thị B2B dự kiến ngân sách nội dung của họ sẽ tăng, với video và lãnh đạo tư tưởng là hai lĩnh vực đầu tư hàng đầu. Một lịch trình nội dung được cấu trúc tốt đảm bảo các nguồn lực mới này được sử dụng một cách chiến lược, giúp chi tiêu thêm mang lại tác động đo lường được thay vì nỗ lực phân tán.

Những gì cần bao gồm trong lịch nội dung B2B?

Lịch nội dung B2B của bạn nên cung cấp chế độ xem tổng quan về tất cả nội dung được phát hành.

Bạn nên có thể hình dung cách mỗi phần kết nối với mục tiêu kinh doanh của mình và xác định ai chịu trách nhiệm cho từng bước, từ tạo/lập, duyệt nội dung đến xuất bản.

Dưới đây là các yếu tố khóa mà lịch của bạn nên bao gồm và lý do tại sao chúng quan trọng:

thành phần khóa * Tại sao nó quan trọng Nội dung/tiêu đề tạm thời Giúp mọi người nhanh chóng nắm bắt nội dung chính của bài viết mà không cần phải đi sâu vào chi tiết mỗi lần Loại nội dung Xác định xem đó là blog, nghiên cứu trường hợp, webinar, bài đăng trên LinkedIn hay email. Điều này giúp lịch nội dung được cân bằng giữa các định dạng khác nhau đối tượng mục tiêu/ nhân vật người mua * Cho biết chính xác đối tượng mà bạn đang tạo nội dung cho, để giọng điệu, định dạng và thông điệp luôn phù hợp Ngày đăng Giữ cho các mốc thời gian rõ ràng và đảm bảo nhịp độ nội dung của bạn phù hợp với các chiến dịch và mục tiêu kinh doanh Kết nối chiến dịch/mục tiêu Kết nối từng phần với mục tiêu lớn hơn, để mỗi mục đều có mục đích rõ ràng Chủ sở hữu được chỉ định Danh sách công việc những người chịu trách nhiệm tạo, chỉnh sửa, phê duyệt và xuất bản trạng thái nội dung * Theo dõi tiến độ (đang soạn thảo, đang xem xét, đã lên lịch, đã đăng) kênh phân phối * Hiển thị chính xác nơi mỗi nội dung sẽ được quảng bá, chẳng hạn như blog, LinkedIn, email và các diễn đàn ngành Từ khóa/chủ đề Giữ cho các nỗ lực SEO được đồng bộ và đảm bảo nội dung của bạn được tìm thấy bởi đúng đối tượng mục tiêu *ghi chú đang theo dõi hiệu suất Giúp mọi người nhanh chóng nắm bắt nội dung chính của bài viết mà không cần phải đi sâu vào chi tiết mỗi lần

🎉 Thú vị: Tạp chí The Furrow của John Deere, ra mắt vào năm 1895, là tác phẩm nội dung B2B lâu đời nhất vẫn còn hoạt động. Đó là một lịch nội dung 128 năm tuổi dưới dạng tạp chí biểu mẫu.

Các bước để xây dựng lịch nội dung B2B chiến lược

Bây giờ là lúc để thực hiện kế hoạch của bạn. Dưới đây là các bước để xây dựng lịch nội dung của bạn.

1. Xác định mục tiêu và chỉ số KPI của bạn

Trước khi bắt đầu kế hoạch cho các ý tưởng chủ đề của lịch, hãy cài đặt rõ các mục tiêu tiếp thị. Những mục tiêu này có thể bao gồm tạo ra các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tiếp thị, tăng cường hiển thị thương hiệu trong một thị trường cụ thể, củng cố vị thế dẫn đầu về tư duy, hoặc cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng tùy chỉnh.

Để đảm bảo các mục tiêu này không mơ hồ, hãy sử dụng khung cài đặt mục tiêu SMART: Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp và Có thời hạn.

✅ Ví dụ, thay vì cài đặt mục tiêu mơ hồ như ‘Tăng tương tác trên mạng xã hội, ’ hãy cài đặt mục tiêu SMART như ‘Tăng tương tác trên LinkedIn lên 30% trong vòng sáu tháng để hỗ trợ mục tiêu tạo khách hàng tiềm năng cho quý 3. *

ClickUp Goals giúp bạn dễ dàng cài đặt mục tiêu SMART và đang theo dõi chúng tại một nơi duy nhất. Bạn có thể liên kết từng mục tiêu với các công việc cụ thể, chia nhỏ chúng thành các mục tiêu có thể đo lường được và theo dõi tiến độ thực tế.

Phân chia các dự án lớn như kế hoạch nội dung quý thành các mục tiêu có thể đo lường được với ClickUp Goals

Bây giờ, đối với mỗi mục tiêu, hãy chọn một chỉ số KPI có thể đo lường để theo dõi tiến độ. Ví dụ:

Nếu mục tiêu của bạn là tạo ra khách hàng tiềm năng, hãy đang theo dõi các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tiếp thị (MQLs) hoặc các biểu mẫu được gửi

Nếu mục tiêu của bạn là nâng cao nhận thức về thương hiệu, đang theo dõi sự tăng trưởng của lưu lượng truy cập tự nhiên hoặc phạm vi tiếp cận trên mạng xã hội

Nếu mục tiêu của bạn là trở thành nhà lãnh đạo tư tưởng, hãy đang theo dõi các liên kết ngược (backlinks) đã đạt được hoặc các đề cập trong các phương tiện truyền thông ngành

Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để hiển thị tất cả các chỉ số KPI của mình trong một chế độ xem thời gian thực. Tạo các tiện ích cho từng KPI mà bạn quan tâm, kết nối chúng với nguồn dữ liệu phù hợp và ghim bảng điều khiển ở vị trí mà toàn bộ nhóm có thể xem được.

Theo dõi tiến độ marketing và các chỉ số KPI một cách trực quan với bảng điều khiển ClickUp

💡 Tại sao mục tiêu lại quan trọng trong tiếp thị nội dung B2B? *tiếp thị nội dung tạo ra tác động xuyên suốt phễu bán hàng. Dữ liệu gần đây từ các nhà tiếp thị B2B cho thấy rằng: 87% cho biết nó đã tăng cường nhận thức về thương hiệu

74% cho biết nó đã tạo ra nhu cầu/dẫn dắt

62% cho biết nó đã giúp nuôi dưỡng đối tượng/người đăng ký

52% cho biết nó đã tăng cường sự trung thành của khách hàng tùy chỉnh

49% cho biết nó đã tăng doanh số/doanh thu

37% đã ghi nhận sự tăng trưởng trong lượng người theo dõi đăng ký

9% cho biết nó đã giảm chi phí hỗ trợ khách hàng Các mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường giúp bạn đang theo dõi những điều quan trọng nhất đối với kinh doanh của mình và xây dựng một lịch trình mang lại kết quả.

2. Hiểu rõ đối tượng mục tiêu và tạo bản đồ hành trình của họ

Bạn cần có một ý tưởng rõ ràng về đối tượng mà bạn đang tạo nội dung cho và những gì họ cần ở mỗi giai đoạn của hành trình của họ. Để hiểu rõ đối tượng của mình, bạn có thể sử dụng dữ liệu mà bạn đã có, tức là dữ liệu từ:

Những thông tin về CRM

Phân tích chiến dịch và

Phỏng vấn tùy chỉnh khách hàng

Sử dụng công cụ này để xây dựng các phân khúc đối tượng và phân khúc khách hàng tùy chỉnh cho lịch trình B2B của bạn. Bạn cũng sẽ nhận được thông tin về đối tượng khách hàng tiềm năng của mình, những gì họ quan tâm và cách họ tương tác với thương hiệu của bạn.

Mở một bảng trắng trong ClickUp hoặc một giải pháp tùy chỉnh như Mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng và tạo các cột hoặc nhóm riêng biệt cho từng phân khúc đối tượng. Thêm các ghi chú dán với các điểm đau, sở thích nội dung và các yếu tố kích hoạt quyết định của họ.

Tải mẫu miễn phí Hình dung các hành động, suy nghĩ và cảm xúc của người dùng tại mọi điểm tiếp xúc với mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng tùy chỉnh của ClickUp

Bạn cũng có thể vạch ra các giai đoạn hành trình của họ, như Nhận thức, Xem xét và Quyết định, dưới mỗi persona. Điều này giúp nhóm của bạn dễ dàng nhận ra các mẫu hình và phát hiện những lỗ hổng trong phạm vi nội dung của bạn.

Bước tiếp theo là gì? Hãy bắt đầu đồng bộ hóa chúng với các chiến dịch hàng năm của bạn. Đối tượng/kỳ/phiên bản, nếu quý 2 tập trung vào các sự kiện thu hút lưu lượng truy cập ở giai đoạn đầu của phễu, lịch của bạn nên cân bằng điều đó với các nội dung ở giai đoạn giữa và cuối phễu trong các tuần tiếp theo để thúc đẩy các khách hàng tiềm năng tiến xa hơn.

Ngoài ra, nếu bạn đang ra mắt một tính năng mới, danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm của bạn nên được kết nối trực tiếp với lịch trình lập kế hoạch truyền thông xã hội. Các bài đăng nâng cao nhận thức trên các nền tảng truyền thông xã hội, bài viết dẫn dắt tư duy và tài liệu hỗ trợ bán hàng đều được sắp xếp theo cùng một dòng thời gian.

📍 Những yếu tố khóa nào trong các giai đoạn của hành trình người dùng của bạn? TOFU (Nhận thức): Thu hút khách hàng tiềm năng bằng những thông tin chuyên ngành, quan điểm lãnh đạo và nội dung giáo dục

MOFU (Giai đoạn xem xét): Nuôi dưỡng lãi suất thông qua so sánh, nghiên cứu trường hợp và bài viết giải quyết vấn đề

BOFU (Quyết định): Chuyển đổi khách hàng bằng cách sử dụng demo, dùng thử miễn phí hoặc các ưu đãi được cá nhân hóa Gắn thẻ nội dung theo giai đoạn để bạn có thể nhanh chóng phát hiện các lỗ hổng và duy trì một phễu cân bằng.

3. Xác định các chủ đề và chiến dịch hàng năm

Khi bạn đạt đến giai đoạn này trong lịch nội dung của mình, hãy quyết định những sự kiện kinh doanh lớn, chủ đề tiếp thị và chiến dịch nào sẽ là trọng tâm chính của kế hoạch của bạn. Dưới đây là cách thực hiện:

✅ Xác định các cột mốc quan trọng không thể thương lượng

Bắt đầu với các sự kiện mà bạn biết sẽ định hình lịch trình của mình, dù trong bất kỳ trường hợp nào.

Ví dụ: ra mắt sản phẩm, chiến dịch theo mùa, hội nghị ngành lớn, báo cáo thường niên hoặc hội thảo trực tuyến. Những ngày quan trọng này sẽ trở thành "điểm cố định" mà chiến lược nội dung hoặc truyền thông xã hội của bạn sẽ dựa vào.

Nếu sản phẩm chủ lực được ra mắt vào tháng 9, lịch của bạn nên bao gồm nội dung lãnh đạo tư tưởng hỗ trợ trong quý 2 và quý 3, cùng các chiến dịch quảng cáo được lên kế hoạch cho tháng 8.

Bạn có thể sử dụng Lịch ClickUp và thêm các cột mốc này dưới dạng công việc hoặc sự kiện cả ngày. Bạn cũng có thể mã hóa màu cho chúng (ví dụ: đỏ cho các lần ra mắt, xanh dương cho các sự kiện) để chúng nổi bật ngay lập tức khi bạn xem qua lịch năm.

👋🏾 Xem video hướng dẫn thực hiện chiến dịch nhanh chóng tại đây:

✅ Xác định các chủ đề nội dung hàng năm của bạn

Xác định 3–5 chủ đề nội dung lặp lại kết nối trực tiếp đến mục tiêu của bạn và phù hợp với đối tượng mục tiêu. Những chủ đề này giúp lịch trình của bạn có tính nhất quán và tránh việc lập kế hoạch nội dung một cách ngẫu hứng.

Ví dụ, nếu một trong những mục tiêu của bạn là nâng cao uy tín thương hiệu trong thị trường SaaS, một báo cáo nghiên cứu quý 'Tình hình SaaS' có thể là một chủ đề nhất quán.

✅ Bản đồ các chiến dịch với các cột mốc quan trọng và chủ đề

Bây giờ hãy bắt đầu lập kế hoạch cho các chiến dịch kết nối hai cột mốc quan trọng và chủ đề trên. Mỗi chiến dịch nên có mục tiêu rõ ràng, đối tượng mục tiêu và giai đoạn phễu. Tránh chạy nhiều chiến dịch tiêu tốn nhiều tài nguyên cùng lúc trừ khi nhóm của bạn có thể xử lý được khối lượng công việc đó.

Khi tạo các chiến dịch tiếp thị trong ClickUp, hãy chia chúng thành các công việc nhỏ hơn (ví dụ: bản nháp nội dung, tài sản thiết kế, trang đích, quảng cáo). Sau đó, sử dụng Tính năng Phụ thuộc Nhiệm vụ ClickUp để đảm bảo các công việc diễn ra theo thứ tự đúng, ví dụ: 'Thiết kế tài sản truyền thông xã hội' sẽ không bắt đầu cho đến khi 'Bản nháp blog' được phê duyệt, giúp toàn bộ nhóm làm việc đồng bộ.

Tự động điều chỉnh dòng thời gian tạo/lập nội dung khi các công việc bị khối hoặc đang chờ xử lý với tính năng phụ thuộc nhiệm vụ ClickUp

📌 Bạn có biết? Nghiên cứu năm 2024 của Edelman–LinkedIn cho thấy 86% nhà ra quyết định có khả năng mời nhà cung cấp tham gia RFP sau khi có sự lãnh đạo tư tưởng mạnh mẽ, và 60% sẵn sàng trả giá cao hơn.

4. Lựa chọn và tùy chỉnh mẫu lịch nội dung của bạn

Thực hiện tất cả các bước này một cách thủ công sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Đặc biệt nếu bạn là một nhóm marketing hoặc nội dung chỉ có một người, bạn nên tìm kiếm một mẫu lịch trình mạng xã hội có sẵn, mẫu kế hoạch truyền thông hoặc mẫu lịch trình nội dung để giúp bạn hoàn thành việc cần làm.

Khi lựa chọn mẫu, hãy tìm mẫu có các đặc điểm sau: Phù hợp với phạm vi chiến lược quản lý tiếp thị nội dung của bạn (hỗ trợ nhiều kênh tiếp thị, loại nội dung và chiến dịch)

Cung cấp các chế độ xem linh hoạt (như Lịch, Danh sách công việc và Bảng) để bạn có thể chuyển đổi giữa các góc nhìn tổng quan và chi tiết

Hỗ trợ Trường Tùy chỉnh để bạn có thể đang theo dõi các thuộc tính quan trọng đối với đội ngũ của mình (ví dụ: persona, giai đoạn phễu bán hàng, ngày đăng)

Khuyến khích hợp tác giữa các bộ phận với tính năng trò chuyện tích hợp, phân công công việc và trạng thái đang theo dõi

Ví dụ, mẫu lịch nội dung ClickUp là một mẫu thân thiện với người mới bắt đầu để tạo lịch nội dung B2B của bạn. Nó tập trung tất cả kế hoạch nội dung của bạn vào một nơi duy nhất đồng thời đủ linh hoạt để phù hợp với quy trình của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để lên lịch đăng bài, giao nhiệm vụ, theo dõi phê duyệt và đảm bảo mọi nội dung đều phù hợp với các chiến dịch lớn hơn của bạn.

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch nội dung và các tài sản tiếp thị khác với mẫu lịch nội dung ClickUp

Với mẫu này, bạn có thể:

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Lịch, Xem dạng danh sách, Bảng hoặc Dòng thời gian để lập kế hoạch ở các cấp độ khác nhau

Theo dõi các chi tiết như loại nội dung, đối tượng mục tiêu, giai đoạn phễu, ngày đăng và kênh

Tạo và cập nhật các giai đoạn như Bản nháp, Đang xem xét, Được phê duyệt và Đã xuất bản để phù hợp với quy trình làm việc của bạn

Giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm, cài đặt thời hạn và liên kết các deliverable liên quan với các chiến dịch

Ngoài ra, nếu bạn muốn đi sâu hơn vào kế hoạch cho mạng xã hội, bạn có thể kết hợp nó với Mẫu Mạng Xã Hội ClickUp, cung cấp các chế độ xem chuyên dụng cho việc phát triển ý tưởng nội dung, lên lịch và đang theo dõi tương tác trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, tạo và lên lịch đăng bài trên mạng xã hội với mẫu bài đăng mạng xã hội ClickUp

Sau khi đã chọn mẫu, tùy chỉnh nó cho quy trình làm việc của bạn:

Theo dõi vị trí của từng bài đăng trên mạng xã hội trong quy trình (viết nội dung, thiết kế, kiểm tra chất lượng, v.v.)

Kết nối từng công việc với các kênh đăng tải (Instagram, Facebook, LinkedIn) để lập kế hoạch và hình dung việc phân phối nội dung trên nhiều nền tảng khác nhau tại một nơi duy nhất

Thêm các công việc con (soạn thảo bản nháp, chỉnh sửa hình ảnh, phê duyệt cuối cùng) và giao chúng cho các nhóm tương ứng

🎺 ClickUp Callout: Mặc dù bạn có thể tạo lịch trình trong bảng tính, nhưng nó sẽ không cung cấp quyền sở hữu công việc, cập nhật thời gian thực hoặc hiển thị cần thiết cho quy trình làm việc tiếp thị hợp tác. Đó chính là lúc phần mềm quản lý dự án tiếp thị ClickUp phát huy tác dụng. Nó giúp bạn tập trung các chiến dịch, tác vụ, tài liệu và hạn chót vào một không gian làm việc duy nhất. Hợp tác, tổ chức và quản lý các dự án tiếp thị từ đầu đến cuối với ClickUp cho Quản lý Dự án Tiếp thị Bộ phận Bán hàng, Tiếp thị, Phòng Thiết kế, Logistics, Kỹ thuật và Hỗ trợ cần thực hiện các công việc theo một đơn đặt hàng cụ thể để dự án của khách hàng thành công—trước đây điều này thực sự là một cơn ác mộng trước khi có ClickUp. Không có khả năng theo dõi dòng thời gian dự án, mục tiêu và công việc của các nhóm trên toàn cầu trong một nơi duy nhất, chúng tôi gặp khó khăn trong việc đảm bảo tất cả các phần của sự kiện được hoàn thành đúng hạn. Bộ phận Bán hàng, Tiếp thị, Phòng Thiết kế, Logistics, Kỹ thuật và Hỗ trợ cần thực hiện các công việc theo một đơn đặt hàng cụ thể để dự án của khách hàng thành công—trước đây điều này thực sự là một cơn ác mộng trước khi có ClickUp. Không có khả năng đang theo dõi dòng thời gian dự án, mục tiêu và công việc của các nhóm trên toàn cầu trong một nơi duy nhất, chúng tôi gặp khó khăn trong việc đảm bảo tất cả các phần của sự kiện được hoàn thành đúng hạn.

5. Brainstorm, ưu tiên và phê duyệt ý tưởng

Đã đến lúc lấp đầy lịch của bạn với những ý tưởng sáng tạo thực sự mang lại hiệu quả. Bước này bao gồm ba phần: brainstorming, ưu tiên và xin phê duyệt.

✅ Bắt đầu đánh giá hiệu suất nhanh chóng

Điều này bao gồm việc xem xét chi tiết nội dung bạn đã đăng tải trong năm ngoái, kết quả mà nó mang lại và những điểm cần cải thiện.

✅ Thu thập ý kiến từ các bên liên quan khóa

Và điều đó có nghĩa là vượt ra ngoài các nhóm marketing và nội dung. Bạn cũng nên kết nối với:

đội ngũ bán hàng: *Những đối tượng nào họ thường nghe thấy và những câu hỏi nào xuất hiện nhiều nhất trong các cuộc hội thoại với khách hàng? Lịch nội dung B2B của bạn sẽ trả lời những câu hỏi đó

đội ngũ sản phẩm: *Cách bản đồ sản phẩm được đồng bộ hóa với chiến lược tiếp thị và nội dung

Nhóm thành công khách hàng: Họ có thể chỉ ra những điểm mà khách hàng gặp khó khăn và nơi nội dung có thể hỗ trợ trong quá trình onboarding hoặc giữ chân khách hàng

Để thu thập ý kiến của các bên liên quan một cách hiệu quả, hãy cài đặt một biểu mẫu ClickUp nơi các nhóm bán hàng, sản phẩm và dịch vụ khách hàng có thể gửi ý tưởng nội dung. Bạn có thể tùy chỉnh các trường cho đối tượng mục tiêu, giai đoạn trong phễu bán hàng, loại nội dung và mức độ cấp bách, giúp việc tổ chức sau này trở nên dễ dàng.

Thu thập ý kiến của các bên liên quan bằng cách sử dụng ClickUp biểu mẫu

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để tạo ra ý tưởng. Dựa trên ICP, mục tiêu và giai đoạn phễu, Brain sẽ đưa ra các gợi ý để bạn bắt đầu. Brain giúp bạn tự động hóa quá trình tạo/lập nội dung.

Tạo ra vô số ý tưởng nội dung không giới hạn cho lịch trình B2B của bạn với ClickUp Brain

✅ Tập trung vào và phê duyệt các ý tưởng khả thi

Đánh giá từng ý tưởng dựa trên các chủ đề, chiến dịch, nhu cầu của đối tượng mục tiêu và nguồn lực sẵn có. Để tập trung vào nội dung có giá trị chiến lược cao nhất, hãy tạo một hệ thống đánh giá đơn giản dựa trên:

Sự đồng bộ chiến lược (liệu nó có hỗ trợ mục tiêu của bạn không?)

Tiềm năng tác động (liệu nó có thể tạo ra kết quả đo lường được không?)

Tính phù hợp của tài nguyên (việc cần làm: bạn có đủ nguồn lực và ngân sách không?)

Thời điểm phù hợp (có sự cấp bách do xu hướng thị trường hoặc sự kiện nào đó không?)

Bây giờ, bạn cần một không gian hợp tác nơi tất cả các bên liên quan có thể xem xét và phê duyệt các ý tưởng nội dung. ClickUp Docs là lựa chọn hoàn hảo cho điều này. Giữ tất cả các ý tưởng trong một tài liệu được liên kết trực tiếp với lịch của bạn.

Lưu trữ, tổ chức hoặc hợp tác phát triển ý tưởng nội dung của bạn bằng ClickUp Tài liệu

6. Giao nhiệm vụ cho chủ sở hữu và lập kế hoạch quy trình làm việc

Sử dụng nhiệm vụ ClickUp để phân công quyền sở hữu. Tạo một nhiệm vụ cho mỗi nội dung, chỉ định chủ sở hữu chính và chia nhỏ thành các công việc con cho từng giai đoạn.

Quản lý, đang theo dõi và cập nhật người được giao nhiệm vụ ClickUp với nhiệm vụ ClickUp

Sau đó, vạch ra các giai đoạn của quy trình làm việc. Bạn có thể sử dụng chế độ xem Bảng Kanban của ClickUp để trình bày từng giai đoạn trong quy trình tạo/lập nội dung của mình:

Tạo bản nháp/lập

Kiểm tra nội bộ

Thiết kế

Phê duyệt cuối cùng

Phát hành và phân phối

Mỗi giai đoạn nên có người chịu trách nhiệm và thời hạn cụ thể.

Để tiết kiệm thời gian và loại bỏ công việc quản trị viên lặp đi lặp lại, hãy sử dụng ClickUp tự động hóa để tự động ưu tiên, tự động phân công và tạo ra những thông tin chi tiết tức thì thông qua thẻ AI.

Tự động giao công việc cho thành viên nhóm phù hợp khi trạng thái thay đổi thành ‘Đang xem xét’

Đặt ngày đáo hạn tự động dựa trên ngày đăng trong phần mềm lịch trình nội dung

Kích hoạt thông báo khi một công việc sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo trong quy trình làm việc

Sử dụng các tính năng AI Assign, AI Prioritize và AI Thẻ của ClickUp để tự động hóa quản lý công việc và hiển thị thông tin thời gian thực ngay lập tức

7. Lên lịch và phối hợp trên các kênh

Với Lịch ClickUp được hỗ trợ bởi AI, bạn có thể lên kế hoạch cho tất cả các hoạt động tại một nơi duy nhất.

Sử dụng tính năng kéo và thả để điều chỉnh ngày tháng một cách linh hoạt mà không làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ phụ thuộc. Khối thời gian tập trung cho công việc chuẩn bị để tránh tình trạng gấp rút, và tùy chỉnh chế độ xem để lọc theo chiến dịch, kênh hoặc chủ sở hữu.

Bạn thậm chí có thể đồng bộ hóa các lịch bên ngoài để các cuộc họp, hạn chót và việc ra mắt nội dung đều được quản lý trong một không gian duy nhất.

Hiện nay, việc đăng tải trên nhiều kênh đồng nghĩa với việc có nhiều người tham gia, từ các nhà văn, nhà thiết kế đến quản lý quảng cáo và người tổ chức webinar.

Tính năng "Multiple Assignees" của ClickUp đảm bảo rằng tất cả các thành viên tham gia vào một nội dung có thể được gán vào một công việc duy nhất. Nhờ đó, nhà thiết kế, biên tập viên và người kiểm duyệt đều có thể xem cùng một hạn chót, cập nhật công việc và tài nguyên liên quan mà không cần quản lý danh sách công việc riêng biệt.

📮 ClickUp Insight: 18% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tổ chức cuộc sống thông qua lịch, công việc và nhắc nhở. 15% khác muốn AI xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại và công việc hành chính. Việc cần làm để làm điều này là một hệ thống AI cần có khả năng hiểu mức độ ưu tiên của từng công việc trong quy trình làm việc, thực hiện các bước cần thiết để tạo công việc hoặc điều chỉnh công việc, và cài đặt các quy trình làm việc tự động hóa. Hầu hết các công cụ chỉ giải quyết được một hoặc hai bước trong quy trình này. Tuy nhiên, ClickUp đã giúp người dùng tích hợp lên đến 5+ ứng dụng thông qua nền tảng của chúng tôi! Trải nghiệm tính năng lên lịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nơi các công việc và cuộc họp có thể được phân bổ dễ dàng vào các khung giờ trống trong lịch của bạn dựa trên mức độ ưu tiên. Bạn cũng có thể cài đặt các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh thông qua ClickUp Brain để xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Tạm biệt công việc lặp đi lặp lại!

8. Theo dõi các chỉ số hiệu suất và điều chỉnh kế hoạch

Việc đăng tải nội dung là bước đầu tiên của một vòng phản hồi. Để lịch trình của bạn luôn hiệu quả, bạn cần thường xuyên kiểm tra hiệu quả của từng nội dung, xem liệu nó có đạt được các chỉ số KPI đã cài đặt hay không, và điều chỉnh kế hoạch dựa trên kết quả thực tế.

Bắt đầu bằng cách xem xét dữ liệu phân tích của bạn theo định kỳ. Điều này có thể là hàng tháng hoặc hàng quý, tùy thuộc vào tần suất bạn đăng tải và tốc độ bạn muốn điều chỉnh. Hãy tìm kiếm các mẫu trong:

Các định dạng hoặc kênh nào đang tạo ra nhiều tương tác hoặc chuyển đổi nhất?

Nơi nội dung đang hoạt động kém hiệu quả và có thể cần tối ưu hóa

Có những lỗ hổng trong phạm vi phủ sóng của bạn - liệu có những phân khúc đối tượng hoặc giai đoạn trong phễu tiếp thị nào đang bị bỏ qua?

Hãy nhớ điều chỉnh kế hoạch tiếp thị của bạn dựa trên các chỉ số này.

Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để tối ưu hóa Lịch nội dung B2B của bạn

Kế hoạch cho lịch nội dung đòi hỏi chiến lược, sự sáng tạo và tổ chức. Quản lý cả ba yếu tố này một cách thủ công đòi hỏi rất nhiều công sức, và đó chính là lúc trí tuệ nhân tạo (AI) bước vào.

ClickUp Brain, với vai trò là trợ lý AI đồng hành cho lịch nội dung B2B của bạn, thực hiện các công việc sau cho bạn.

1. Tạo hình ảnh cho các chiến dịch của bạn chỉ trong vài phút

Dựa trên các ý tưởng lịch nội dung được chia sẻ ở trên, Brain giúp bạn tạo ra hình ảnh để thêm vào các chiến dịch truyền thông xã hội của mình. Bạn có thể sử dụng hình ảnh này như hiện tại hoặc yêu cầu các nhà thiết kế điều chỉnh nó để phù hợp với các kênh truyền thông xã hội tương ứng.

Tạo hình ảnh với bảng màu sắc cụ thể và các yếu tố thiết kế thông qua ClickUp Brain

2. Tạo các bản tóm tắt tối ưu, khung SEO và bài viết blog

Việc tạo bản tóm tắt SEO thường yêu cầu bạn phải chuyển đổi giữa các công cụ từ khóa, mẫu dàn ý và công cụ theo dõi liên kết. Brain sẽ xử lý tất cả những điều này cho bạn. Chọn công việc trong lịch nội dung của bạn, và nó sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng bài viết. Bạn thậm chí có thể yêu cầu nó tạo dàn ý và sau đó nhờ nó soạn thảo bài viết cho bạn.

Sử dụng ClickUp Brain để nhận ý tưởng bài viết blog và gợi ý từ khóa

3. Tự động hóa việc chia khối thời gian và lên lịch

Thêm công việc vào lịch trình đã kín là một việc phiền phức. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ xem xét ưu tiên của bạn, thời gian có sẵn và giới hạn dự án, sau đó tự động sắp xếp từng công việc vào vị trí phù hợp nhất. Điều này đặc biệt hữu ích cho các chiến dịch B2B đa nhóm, nơi thiết kế, nội dung và phê duyệt đều cần diễn ra theo đơn đặt hàng đúng.

Sử dụng ClickUp Brain để cài đặt công việc dựa trên mức độ cấp bách. Tự động khối thời gian và lên lịch các deliverables trong lịch của bạn bằng ClickUp Brain

4. Tạo ra các biến thể sáng tạo cho chiến dịch quảng bá đa kênh

Trong chiến lược truyền thông xã hội cho lịch nội dung B2B của bạn, bạn sẽ muốn tái sử dụng ý tưởng. Brain giúp bạn thực hiện việc cần làm này dễ dàng hơn. Cung cấp cho Brain chiến lược nội dung, ý tưởng hoặc bài viết blog của bạn và yêu cầu nó tạo ra các biến thể để tái sử dụng trên các kênh khác nhau.

Tái sử dụng nội dung của bạn trên các kênh khác nhau bằng Brain

Những thách thức phổ biến trong kế hoạch nội dung B2B và cách giải quyết chúng

Ngay cả những nhóm tiếp thị tổ chức nhất cũng gặp vấn đề khi lập kế hoạch cho lịch nội dung B2B của họ, và điều này chắc chắn sẽ xảy ra khi bạn lập kế hoạch trên quy mô lớn.

Tin tốt là hầu hết trong số chúng đều có các giải pháp rõ ràng và có thể thực hiện được.

Dưới đây là một số vấn đề kế hoạch phổ biến nhất, cùng với các giải pháp thực tiễn:

Thử thách Giải pháp Quá nhiều bên liên quan nội bộ và thiếu sự đồng bộ Bắt đầu với một chiến lược tiếp thị nội dung được tài liệu hóa và liên kết với mục tiêu kinh doanh của bạn, và làm cho nó hiển thị cho tất cả các nhóm. Sử dụng lịch chia sẻ và các cuộc họp đánh giá định kỳ để duy trì sự đồng bộ về ưu tiên và tránh các vấn đề và xung đột về lịch trình Lịch quá tải hoặc trống rỗng Kế hoạch cho từng quý bằng cách xác định các chiến dịch chính trước tiên, sau đó lấp đầy các khoảng trống bằng nội dung bền vững. Phân bổ các dự án đòi hỏi nhiều nỗ lực vào các tháng khác nhau để quản lý khối lượng công việc và tránh tình trạng quá tải mệt mỏi với nội dung trong đối tượng mục tiêu * Tránh làm quá tải khán giả của bạn với cùng một chủ đề hoặc định dạng. Sử dụng dữ liệu hiệu suất để phát hiện sự sụt giảm tương tác, sau đó làm mới định dạng, giọng điệu hoặc kênh Nội dung không tiếp cận được tất cả các giai đoạn của phễu Gắn thẻ từng nội dung theo giai đoạn phễu và kiểm tra phạm vi phủ sóng thường xuyên để đảm bảo bạn đang phục vụ các giai đoạn nhận thức, xem xét và quyết định một cách cân bằng nguồn lực giới hạn cho việc triển khai đa kênh * Tái sử dụng nội dung có giá trị cao thành nhiều định dạng khác nhau và lập kế hoạch cho các phiên bản dành riêng cho từng kênh trước thời hạn để mọi thứ sẵn sàng triển khai

Giữ nội dung B2B của bạn luôn đang theo dõi với ClickUp

Một lịch nội dung B2B tuyệt vời là hệ thống kết nối ý tưởng, con người và mục tiêu thành một bức tranh rõ ràng. Càng đồng nhất nhóm của bạn, việc chuyển từ kế hoạch sang xuất bản càng trở nên dễ dàng mà không mất đà.

ClickUp mang lại sự rõ ràng cho bạn. Nó giúp bạn quản lý các chiến dịch, tài liệu, công việc và kết quả trong một nơi duy nhất. Bạn có thể nhìn thấy bức tranh tổng thể cho cả năm, theo dõi việc thực hiện hàng ngày và điều chỉnh nhanh chóng khi ưu tiên thay đổi.

Cuối cùng, một lịch trình nội dung chỉ mạnh mẽ như quy trình đằng sau nó. Xây dựng quy trình đó một cách có chủ đích, sử dụng các công cụ phù hợp để hỗ trợ nó, và bạn sẽ dành ít thời gian hơn để quản lý sự hỗn loạn, và nhiều thời gian hơn để tạo ra công việc mang lại kết quả thực sự.

