Ví dụ về tiếp thị B2B từ thực tế: Các chiến lược truyền cảm hứng cho sự phát triển kinh doanh

Tiếp thị B2B thường được coi là khô khan, dễ đoán và, nói chung… hơi nhàm chán. Nhưng sự thật là gì? Những nhà tiếp thị B2B xuất sắc nhất đang thực hiện công việc một cách táo bạo và sáng tạo không kém gì trong lĩnh vực B2C.

Thời đại mà một trang web chuyên nghiệp và một cái bắt tay có thể quyết định mọi thứ đã qua. Ngày nay, bán hàng cho kinh doanh đòi hỏi phải hiểu rõ các ủy ban mua hàng phức tạp, tạo ra các trường hợp sử dụng chi tiết để vẽ bản đồ hành trình khách hàng và điểm đau, đồng thời sử dụng các kênh kỹ thuật số để vượt qua tiếng ồn. 📣

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các ví dụ tiếp thị B2B ấn tượng, minh họa cách các kinh doanh vượt qua những thách thức này để thúc đẩy tăng trưởng. 📊

Hiểu về Tiếp thị B2B

*tiếp thị B2B (kinh doanh-to-kinh doanh) là việc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác

Khác với tiếp thị doanh nghiệp đến người tiêu dùng (B2C), có mục tiêu là các cá nhân, tiếp thị B2B tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ và giải quyết các vấn đề tổ chức. Nó bao gồm chu kỳ bán hàng dài hơn, nhiều người ra quyết định và các giao dịch có giá trị cao hơn.

Thay vì quảng cáo hoa mỹ hay mua sắm bốc đồng, tiếp thị B2B ưu tiên các kết nối chuyên nghiệp, giải pháp được cá nhân hóa và sự đồng bộ chiến lược.

Các ví dụ bao gồm các nền tảng SaaS, dịch vụ tư vấn hoặc các đối tác chuỗi cung ứng giúp kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn.

🔍 Bạn có biết? Trung bình, các tổ chức B2B dành 8,7% tổng ngân sách cho tiếp thị, nhấn mạnh vai trò quan trọng của nó trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và tương tác khách hàng.

Các loại tiếp thị B2B

Các chiến lược tiếp thị B2B thay đổi tùy thuộc vào mục tiêu, ngành nghề và đối tượng mục tiêu. Dưới đây là một số phương pháp hiệu quả nhất:

tiếp thị nội dung:* Chia sẻ blog, tài liệu chuyên sâu và video giúp giáo dục khách hàng tiềm năng và nuôi dưỡng họ trong quá trình ra quyết định. Điều này giúp kinh doanh của bạn có vị trí là người dẫn đầu trong ngành và xây dựng niềm tin

tiếp thị giới thiệu: *Khuyến khích giới thiệu tạo ra hiệu ứng lan tỏa, vì khách hàng tiềm năng có xu hướng tin tưởng hơn vào các đề xuất từ các nguồn đáng tin cậy

*tiếp thị sự kiện: Tham gia triển lãm thương mại, tổ chức hội thảo trực tuyến hoặc tham dự hội nghị mang lại cơ hội tương tác trực tiếp với khách hàng tiềm năng

Tiếp thị qua người ảnh hưởng: Hợp tác với các chuyên gia uy tín trong ngành giúp tăng cường độ tin cậy và mở rộng phạm vi tiếp cận trong một thị trường cụ thể. Sự ủng hộ của họ có thể mang lại uy tín cho thương hiệu của bạn và thu hút đúng đối tượng khách hàng

tiếp thị dựa trên tài khoản (ABM): *Tùy chỉnh nỗ lực tiếp thị cho các tài khoản có giá trị cao giúp giải quyết các thách thức và mục tiêu cụ thể của khách hàng mục tiêu, từ đó xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn và mang lại lợi nhuận cao hơn

tiếp thị qua email:* Tương tác với khách hàng tiềm năng và khách hàng thông qua các thông điệp cá nhân hóa, bản tin và chiến dịch là một cách hiệu quả về chi phí để nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài

tiếp thị trên mạng xã hội: *Kết nối với các chuyên gia, chia sẻ nội dung lãnh đạo tư tưởng và xây dựng sự hiện diện trực tuyến thông qua các nền tảng như LinkedIn và Twitter giúp kinh doanh phát triển

tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO): *Tối ưu hóa nội dung và trang web để cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm giúp kinh doanh của bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng khi họ đang tích cực tìm kiếm giải pháp

quảng cáo trả tiền theo nhấp chuột (PPC):* Chạy quảng cáo trả tiền trên các công cụ tìm kiếm và kênh mạng xã hội giúp nhắm mục tiêu vào các ngành cụ thể hoặc người ra quyết định, mang lại kết quả nhanh chóng với tỷ lệ hoàn vốn (ROI) có thể đo lường được

🤖⚡ Từ lập kế hoạch chiến dịch đến báo cáo, trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách các nhà tiếp thị thực hiện công việc. Video trên cho thấy cách AI giúp các nhóm B2B làm được nhiều hơn với ít nguồn lực hơn.

🔍 Bạn có biết? Khoảng 35% doanh nghiệp kinh doanh B2B tự quản lý các hoạt động tiếp thị của mình, thể hiện sự ưa chuộng việc duy trì quyền kiểm soát và tận dụng chuyên môn nội bộ.

8 Ví dụ tiếp thị B2B đầy cảm hứng

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tám chiến dịch tiếp thị B2B nổi bật – và những yếu tố đã giúp mỗi chiến dịch thành công. 👀

nguồn tài nguyên chuyên biệt theo ngành của ClickUp*

Truy cập kho lưu trữ phong phú của ClickUp về các chủ đề đa dạng

Hãy quên đi hình ảnh truyền thống về các quảng cáo B2B cứng nhắc. ClickUp đã áp dụng tiếp cận lấy người tạo làm trung tâm, mượn những điểm mạnh từ các chiến lược B2C—video ngắn trên TikTok và Instagram, kể chuyện dựa trên meme, và các tiểu phẩm “vấn đề công việc” dễ chia sẻ—để xâm nhập vào các nguồn tin và cuộc hội thoại mà hầu hết các công ty SaaS không thể tiếp cận.

Các chiến dịch này không chỉ mang tính giải trí; chúng còn xây dựng nhận thức thương hiệu và tạo ra dòng khách hàng tiềm năng bằng cách tổ chức cuộc họp với đối tượng mục tiêu tại nơi họ thực sự dành thời gian. Điểm nổi bật là cách ClickUp kết hợp các chiến thuật truyền thông xã hội lan truyền với một câu chuyện sản phẩm mạnh mẽ: mỗi video đều liên kết trở lại cam kết của nền tảng về việc giải quyết sự hỗn loạn trong công việc.

Và điểm nhấn? Nhóm đã sử dụng chính ClickUp để vận hành toàn bộ hệ thống nội dung. Các kịch bản được lưu trữ trong tài liệu, lịch nội dung trong ClickUp Calendar, các công việc phụ thuộc đang được theo dõi trong Tasks và hiệu suất được đo lường trong bảng điều khiển. Với ClickUp Brain, các nhà tiếp thị có thể soạn thảo chú thích, thử nghiệm các biến thể tiêu đề và thậm chí tạo hashtag trực tiếp trong luồng. Những khả năng này phản ánh xu hướng rộng hơn về cách các công cụ viết AI được tích hợp vào quy trình làm việc tiếp thị, giúp các nhóm tăng tốc quá trình tạo nội dung đồng thời duy trì sự nhất quán trong thông điệp.

Cách tiếp cận này—thực hiện tiếp thị trong sản phẩm—đã khiến nó vừa chân thực vừa vô cùng hiệu quả.

📌 Các yếu tố khóa:

Các chiến dịch theo phong cách người tạo trên TikTok và Instagram giúp nhân văn hóa tiếp thị B2B

Tập trung vào những vấn đề công việc mà người dùng có thể đồng cảm đã biến thành những tiểu phẩm viral, dễ chia sẻ

Quy trình làm việc phía sau hậu trường được vận hành hoàn toàn bởi ClickUp (Tài liệu, Bảng điều khiển, Tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo Brain AI)

🧐 Điều gì đã thành công: ClickUp đã biến tiếp thị B2B trở nên hấp dẫn bằng cách tận dụng humor gần gũi và phong cách kể chuyện của người tạo. Thay vì trực tiếp quảng bá tính năng, nhóm đã khai thác những khoảnh khắc phổ biến trong môi trường công việc, thu hút chế độ xem và chia sẻ - đồng thời khéo léo liên kết trở lại với tình trạng hỗn loạn về năng suất (chính xác là vấn đề mà ClickUp giải quyết).

Họ đang nói nhưng không nói gì #projectmanager #corporate #corporatelife #9to5 #manager #management #leadership

Vở kịch này về sự hỗn loạn của quản lý dự án cho thấy cách một tràng cười 30 giây có thể thu hút hàng triệu lượt xem — và khởi đầu những cuộc hội thoại mà một tài liệu trắng không bao giờ có thể làm được.

Cuộc họp nhân sự mà tôi không thể quên #humordoanhnghiệp #humorofic

Cuộc họp nhân sự mà tôi không thể quên #humordoanhnghiệp #humorofic

Bằng cách châm biếm văn hóa văn phòng, video này chứng minh rằng B2B có thể tham gia vào các không gian xã hội tương tự như B2C — và thành công với sự hài hước dễ dàng chia sẻ.

🎯 Điểm nhấn: Hãy kết hợp sự sáng tạo từ các chiến lược tiếp thị tiêu dùng vào chiến lược B2B của bạn. Kết hợp nội dung giải trí với câu chuyện sản phẩm rõ ràng, và triển khai các chiến dịch thông qua chính các công cụ bạn đang quảng bá để làm cho câu chuyện trở nên chân thực.

📖 Xem thêm: Cách nhóm tiếp thị của ClickUp sử dụng ClickUp

2. Phong trào tiếp thị inbound của HubSpot

qua HubSpot Academy

HubSpot đã giới thiệu phương pháp tiếp thị inbound bằng cách tập trung vào nội dung giáo dục. Chiến dịch đã thu hút các kinh doanh bằng cách cung cấp các tài nguyên miễn phí như khóa học, hướng dẫn, hội thảo trực tuyến và bài viết blog giải quyết các thách thức tiếp thị phổ biến.

📌 Các yếu tố khóa:

Các tài nguyên giá trị cao đã giải quyết các vấn đề thực tế

Các công cụ thực tiễn, bao gồm mẫu và phân tích, dành cho các nhà tiếp thị

Tập trung liên tục vào nhu cầu của khách hàng thay vì quảng bá sản phẩm

🧐 Điều gì đã làm công việc: HubSpot đã chứng minh chuyên môn của mình bằng cách giải quyết các vấn đề của đối tượng mục tiêu trước khi quảng bá nền tảng của mình. Phương pháp này giúp các kinh doanh xem HubSpot như một đối tác giá trị trong quá trình phát triển của họ.

🎯 Điểm nhấn: Tạo nội dung giáo dục giải quyết các vấn đề của đối tượng mục tiêu có thể xây dựng niềm tin và uy tín lâu dài.

3. Chiến dịch ‘Experience Kinh Doanh’ của Adobe

qua The Rolling Ghi chú

Adobe đã triển khai một chiến dịch quảng cáo programmatic để giới thiệu sức mạnh của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quảng cáo kỹ thuật số. Chiến dịch sử dụng dữ liệu thời gian thực để cung cấp các quảng cáo cá nhân hóa phù hợp với hành vi của đối tượng mục tiêu. Các nội dung quảng cáo động điều chỉnh thông điệp dựa trên tương tác của người dùng, chứng minh khả năng của Adobe trong việc tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo trên quy mô lớn.

📌 Các yếu tố khóa:

Quảng cáo programmatic được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thích ứng với hành vi của đối tượng mục tiêu

Một phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu để cải thiện mục tiêu quảng cáo và tương tác

Sự tích hợp mượt mà giữa tự động hóa và sáng tạo trong marketing

điều gì đã là công việc: *Adobe đã chứng minh rằng quảng cáo tự động hóa, dựa trên dữ liệu có thể nâng cao tính cá nhân hóa và hiệu quả mà không làm giảm đi sự sáng tạo.

🎯 Điểm nhấn: Sử dụng tự động hóa tiếp thị được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích hành vi người dùng ( ) có thể tối ưu hóa mục tiêu quảng cáo, nâng cao tương tác và tối đa hóa tác động tiếp thị.

🧠 Thực tế thú vị: Podcast không chỉ dành cho giải trí. Ngày càng nhiều công ty B2B (như Slack) đang tham gia vào xu hướng podcast để kết nối với khán giả của họ theo cách cá nhân và trong một cuộc hội thoại.

📖 Xem thêm: Phần mềm tự động hóa tiếp thị tốt nhất

4. Chiến dịch ‘Trailblazer’ của Salesforce

qua Salesforce

Salesforce đã vinh danh người dùng của mình là những nhà đổi mới thông qua chiến dịch ‘Trailblazer’. Chiến dịch này đã nhấn mạnh những câu chuyện thành công của khách hàng, đặc biệt là cách họ đã thúc đẩy sự chuyển đổi trong ngành bằng cách sử dụng nền tảng của Salesforce.

📌 Các yếu tố khóa:

Các câu chuyện khách hàng tùy chỉnh giúp nhân cách hóa thương hiệu

Tập trung vào cách Salesforce thúc đẩy sự đổi mới

Nội dung hình ảnh và văn bản nổi bật thành tựu của người dùng

điều gì đã là công việc: *Salesforce đã tập trung vào khách hàng tùy chỉnh của mình, tạo ra một cộng đồng những người ủng hộ trung thành đồng thời củng cố danh tiếng của mình như một công cụ hỗ trợ tăng trưởng.

🎯 Điểm nhấn: Khen ngợi thành công của khách hàng giúp thương hiệu của bạn trở nên gần gũi hơn và khuyến khích người dùng tiềm năng tin tưởng vào sản phẩm của bạn.

🧠 Thực tế thú vị: Việc sử dụng tài liệu trắng (whitepaper) trong tiếp thị B2B được ghi nhận sớm nhất từ đầu những năm 1900, khi chính phủ Anh phổ biến chúng như các tài liệu thông tin để thuyết phục các nhà hoạch định chính sách.

5. Các nghiên cứu trường hợp của Shopify

qua Shopify

Shopify đã thu hút các kinh doanh đang phát triển nhanh thông qua các nghiên cứu trường hợp chi tiết. Những câu chuyện này đã minh họa cách Shopify giúp các thương hiệu mở rộng hoạt động kinh doanh đồng thời duy trì hiệu quả và lợi nhuận.

📌 Các yếu tố khóa:

Các câu chuyện thành công có tính năng của các kinh doanh nổi tiếng và đầy tham vọng

Bằng chứng rõ ràng về khả năng mở rộng thông qua kết quả đo lường được

Thông điệp phù hợp với mục tiêu của các công ty hướng đến sự phát triển

điều gì đã là công việc: *Sự tập trung của chiến dịch vào kết quả đã được chứng minh đã khiến nó trở nên rất dễ liên hệ và thuyết phục đối với các kinh doanh đang tìm kiếm kết quả tương tự.

🎯 Điểm nhấn: Việc trình bày kết quả thực tế thông qua các nghiên cứu trường hợp giúp xây dựng uy tín và khuyến khích các kinh doanh hành động.

6. Chiến dịch ‘The Network. Intuitive’ của Cisco

qua Cisco

Cisco đã giới thiệu mạng lưới dựa trên ý định thông qua chiến dịch ‘The Network. Intuitive. ’, nhấn mạnh các giải pháp được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng học hỏi, thích ứng và bảo mật mạng lưới theo thời gian thực. Chiến dịch sử dụng hình ảnh sản phẩm 3D tương tác, bảng so sánh cạnh tranh và công cụ tư vấn sẵn sàng DNA để thu hút kinh doanh và chứng minh khả năng của mạng lưới.

📌 Các yếu tố khóa:

Các buổi trình diễn tương tác giúp làm rõ các khái niệm phức tạp

Các nghiên cứu trường hợp thực tế cho thấy cách các kinh doanh đạt được hiệu quả cao hơn

Thông điệp phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng về các công cụ AI

điều gì đã là công việc: *Cisco đã đơn giản hóa các khái niệm kỹ thuật, làm cho chúng trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn, đồng thời củng cố vị trí của mình là nhà lãnh đạo trong lĩnh vực đổi mới.

🎯 Điểm nhấn: Tạo nội dung tương tác với thông điệp đơn giản hóa giúp làm rõ các giải pháp phức tạp và tăng cường tương tác.

🔍 Bạn có biết? Theo Viện Tiếp thị Nội dung: 50% các nhóm B2B thuê ngoài ít nhất một công việc tiếp thị nội dung

Đối với các công ty có 1.000+ nhân viên , tỷ lệ này tăng lên 75%

84% số người thuê ngoài dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài cho việc tạo/lập nội dung

Các doanh nghiệp vừa và có kích thước vừa thuê ngoài ở mức 54%, trong khi các doanh nghiệp nhỏ chỉ ở mức 37%

7. Chiến dịch ‘In It Together’ của LinkedIn

qua LinkedIn

LinkedIn vinh danh các chuyên gia đang phát triển kinh doanh của họ thông qua nền tảng của mình. Chiến dịch bao gồm các câu chuyện kết hợp giữa sự cảm xúc và các ví dụ thực tế về thành công.

📌 Các yếu tố khóa:

Câu chuyện về những chuyên gia đạt được sự phát triển và hợp tác

Thông điệp nhấn mạnh giá trị của LinkedIn trong phát triển sự nghiệp

Tập trung vào cộng đồng và tiến độ chia sẻ

🧐 Điều gì đã thành công: Chiến dịch đã tạo dựng niềm tin bằng cách chia sẻ những câu chuyện thành công gần gũi, đồng thời nhấn mạnh vai trò của LinkedIn trong việc kết nối và xây dựng mối quan hệ.

🎯 Điểm nhấn: Kết hợp kể chuyện cảm xúc và giá trị thực tiễn giúp kết nối sâu sắc với đối tượng mục tiêu của bạn.

🔍 Bạn có biết? 65% người mua B2B cho rằng nội dung ngắn gọn như bài viết blog và infographics là hấp dẫn nhất, nhấn mạnh giá trị của thông tin cô đọng, dễ tiếp thu.

8. Chiến dịch ‘Second Act’ của Mailchimp

qua Mailchimp

Mailchimp đã ra mắt ‘Second Act’, một chuỗi nội dung tôn vinh những doanh nhân bắt đầu các dự án mới ở độ tuổi trung niên. Hợp tác với VICE Media, chiến dịch này đã giới thiệu những câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên cường và tái tạo. Mỗi tập phim theo chân một chủ kinh doanh khác nhau, chia sẻ những thách thức họ phải đối mặt và các chiến lược họ sử dụng để xây dựng điều mới mẻ.

📌 Các yếu tố khóa:

Các câu chuyện thực tế đã gây ấn tượng với các doanh nhân trẻ đầy tham vọng

Một hợp tác truyền thông giúp mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường uy tín

Thông điệp phù hợp với giá trị thương hiệu và sứ mệnh của Mailchimp

điều gì đã là công việc: *Mailchimp đã kết nối trực tiếp với chủ kinh doanh, sử dụng nghệ thuật kể chuyện để truyền cảm hứng và thu hút sự quan tâm.

🎯 Điểm nhấn: Chia sẻ những câu chuyện thành công thực tế giúp tăng cường uy tín thương hiệu và xây dựng mối kết nối sâu sắc hơn với khán giả của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tùy chỉnh các mẫu kế hoạch tiếp thị cho mục tiêu của thương hiệu. Các mẫu này có thể dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu, ngân sách và đối tượng khách hàng của kinh doanh, đảm bảo một phương pháp tiếp cận phù hợp.

Cách áp dụng các ví dụ này vào các chiến dịch B2B của bạn

Tiếp thị B2B xuất sắc không chỉ cần những ý tưởng táo bạo—nó còn đòi hỏi sự thực thi hoàn hảo. Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng . Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp giúp các nhóm loại bỏ sự phức tạp của nhiều công cụ bằng cách thống nhất kế hoạch chiến dịch, tạo/lập nội dung, triển khai và đang theo dõi hiệu quả trên một nền tảng duy nhất. Với ClickUp cho tiếp thị, các nhóm hàng đầu (bao gồm cả nhóm của chúng tôi) biến chiến lược thành kết quả đo lường được với tốc độ và độ chính xác cao. 📈

1. Bắt đầu với một bản tóm tắt rõ ràng và mục tiêu thống nhất

Mọi chiến dịch thành công đều bắt đầu từ sự đồng bộ. Thu thập yêu cầu chiến dịch thông qua ClickUp biểu mẫu, sau đó chuyển đổi chúng thành nhiệm vụ ClickUp có thể thực hiện được với người chịu trách nhiệm, ngân sách và thời hạn.

Quản lý chiến dịch bằng nhiệm vụ ClickUp

Sử dụng ClickUp Goals để xác định mục tiêu - như 1.000 khách hàng tiềm năng chất lượng trong quý - và chia nhỏ chúng thành các cột mốc mà toàn bộ nhóm có thể theo dõi theo thời gian thực.

Tạo mục tiêu ClickUp để đồng bộ với kế hoạch tiếp thị của bạn

📌 Tại sao điều này quan trọng: Mục tiêu biến những ý tưởng mơ hồ thành các chỉ số mà nhóm lãnh đạo của bạn thực sự quan tâm - kênh bán hàng, doanh thu và ROI.

➡️ Hãy chứng minh bằng bằng chứng: Chia sẻ các nghiên cứu trường hợp, đánh giá của khách hàng hoặc hình ảnh so sánh trước và sau để cho thấy sản phẩm của bạn giúp giảm thời gian phản hồi, tăng tỷ lệ chuyển đổi hoặc cắt giảm chi phí.

🔍 Bạn có biết? Tại Mỹ, 66% người mua B2B tìm kiếm sản phẩm thông qua kết quả tìm kiếm trên internet, nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ và SEO trong các chiến lược tiếp thị.

2. Xây dựng lịch nội dung hoạt động như một phòng tin tức về công việc

Sự nhất quán tạo dựng niềm tin. Sử dụng Lịch ClickUp hoặc Mẫu Lịch Nội dung LinkedIn ClickUp để lập kế hoạch cho các chiến dịch từ nhiều tuần trước. Các lịch trình mạnh mẽ là công việc hiệu quả nhất khi kết hợp với các mẫu kế hoạch giao tiếp có cấu trúc, đảm bảo thông điệp được đồng bộ hóa trên mọi kênh và với tất cả các bên liên quan ngay từ ngày đầu tiên.

Giao nhiệm vụ cho các nhà văn, nhà thiết kế và quản lý mạng xã hội trực tiếp từ lịch, và theo dõi trạng thái mà không cần chuỗi email kéo dài.

📌 Tại sao điều này quan trọng: Lịch nội dung theo phong cách phòng tin tức đảm bảo thương hiệu của bạn xuất hiện đều đặn với nội dung giá trị cao - dù trên LinkedIn, TikTok hay Reddit. Các mẫu lịch nội dung được xây dựng tốt giúp cấu trúc này có thể lặp lại, hỗ trợ các nhóm phân công quyền sở hữu, đang theo dõi định dạng và duy trì tần suất đăng tải quy mô lớn. Reddit.

➡️ Tạo giá trị: Kết hợp lịch của bạn với các tài nguyên tương tác — công cụ tính toán ROI, danh sách kiểm tra hoặc mẫu mà đối tượng mục tiêu của bạn có thể tùy chỉnh. Những tài nguyên này giúp xây dựng niềm tin đồng thời đưa khách hàng tiềm năng tiến sâu hơn vào phễu bán hàng.

🧠 Thú vị: Tạp chí The Furrow của John Deere năm 1895 là một trong những ví dụ sớm nhất về tiếp thị nội dung B2B.

3. Tạo nội dung một cách hợp tác — và nhanh hơn với trí tuệ nhân tạo (AI)

Hợp tác thúc đẩy thực thi. ClickUp Trò chuyện cung cấp cho nhóm của bạn một không gian để cập nhật nhanh chóng, brainstorm và phản hồi về chiến dịch. Sử dụng Posts để ghim các thông báo quan trọng—như hướng dẫn sáng tạo hoặc tóm tắt chiến dịch—để không bị lạc trong dòng tin.

Sử dụng ClickUp trò chuyện để hợp tác và brainstorming cùng nhóm của bạn

Trong ClickUp Tài liệu, các thành viên trong nhóm có thể chỉnh sửa nội dung cùng lúc, để lại bình luận gán nhiệm vụ (Assign Comments) sẽ tự động chuyển thành công việc, và gắn thẻ các bên liên quan để nhận phản hồi. Điều này giúp hợp tác diễn ra một cách có tổ chức mà không cần đến chuỗi email kéo dài hay trao đổi qua lại trên Slack.

Xem xét các dự án, thêm bình luận và giữ tất cả phản hồi được kết nối và tổ chức gọn gàng với ClickUp Tài liệu

Trong các cuộc họp, công cụ ghi chú AI của ClickUp tự động ghi lại các cuộc thảo luận, chuyển đổi chúng thành các ghi chú có cấu trúc và giao các công việc theo dõi. Không ai ra về mà không biết những quyết định đã được đưa ra.

📌 Tại sao điều này quan trọng: Khi giao tiếp, phản hồi và quyết định được thực hiện ngay trong không gian làm việc của bạn, nhóm của bạn sẽ dành ít thời gian hơn để theo dõi cập nhật và nhiều thời gian hơn để thúc đẩy các chiến dịch tiến triển.

➡️ Mở rộng vai trò lãnh đạo tư tưởng: Sử dụng Docs để đồng tác giả các tài liệu chuyên sâu, báo cáo hoặc chuỗi bài viết blog cùng các chuyên gia nội bộ hoặc đối tác bên ngoài, giúp thương hiệu của bạn giành được vị trí là một tiếng nói đáng tin cậy trong ngành.

📮ClickUp Insight: 37% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc tạo/lập nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quá trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, như công cụ tạo nội dung và không gian làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn có thể sử dụng trợ lý viết AI trên toàn bộ không gian làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa — tất cả đều duy trì ngữ cảnh từ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Khi nhóm đã thống nhất, hãy bắt tay vào quá trình tạo/lập. Soạn thảo tài liệu trong ClickUp Docs, nơi các bản phác thảo đã được phê duyệt đã sẵn sàng. Tăng tốc quá trình sản xuất với ClickUp Brain, công cụ có thể tạo nội dung quảng cáo, phác thảo bài viết blog hoặc soạn thảo chú thích chỉ trong vài giây.

ClickUp Brain có thể tạo ra các ý tưởng chiến dịch B2B hấp dẫn và hỗ trợ tạo nội dung

Với ClickUp Brain Max, bạn có thể ghi lại ý tưởng thô ngay lập tức bằng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản và chuyển đổi chúng thành nhiệm vụ hoặc bản nháp nội dung. Và với ClickUp Clips, bạn có thể ghi lại các hướng dẫn nhanh hoặc video phản hồi thiết kế để đẩy nhanh quá trình chỉnh sửa.

Các nhà tiếp thị cũng dựa vào Ưu tiên công việc để đảm bảo các nhiệm vụ cấp bách (như video TikTok phút chót hoặc bản trình bày cho ban lãnh đạo) không bị lạc giữa các tác vụ thường ngày. Với Trường Tùy chỉnh, bạn có thể theo dõi ngân sách chiến dịch, loại nội dung, đối tượng mục tiêu hoặc giai đoạn phễu bán hàng trực tiếp trên từng tác vụ — để mỗi tài sản đều có bối cảnh cần thiết.

➡️ Mở rộng sang kể chuyện trên mạng xã hội: Sử dụng Brain để đề xuất chú thích cho TikTok, biến thể quảng cáo LinkedIn hoặc phản hồi AMA trên Reddit, đảm bảo giọng điệu nhất quán với thương hiệu của bạn.

📌 Tại sao điều này quan trọng: Brain, Brain Max và Clips giúp nhóm của bạn tạo ra nội dung nhanh hơn mà không mất đi bối cảnh — biến ý tưởng thành các chiến dịch hoàn chỉnh trong thời gian ngắn hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nâng cao SEO bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tiếp thị nội dung. Hãy để các công cụ này tối ưu hóa nội dung của bạn cho công cụ tìm kiếm bằng cách đề xuất cải thiện từ khóa, mô tả meta và cấu trúc nội dung tốt hơn.

5. Khởi chạy các chiến dịch và tương tác với cộng đồng tại nơi họ đang hoạt động

Thực thi là yếu tố quyết định thành công hay thất bại của chiến dịch. Lập kế hoạch cho các sự kiện ra mắt quy mô lớn một cách trực quan với ClickUp Bảng trắng, sau đó chuyển các ý tưởng trực tiếp vào các công việc. Sử dụng tính năng phụ thuộc công việc để đảm bảo không có gì được triển khai quá sớm — ví dụ: khóa email mời tham gia webinar cho đến khi trang đích được phê duyệt.

Lập kế hoạch chiến lược và quy trình làm việc một cách trực quan bằng ClickUp Bảng trắng

ClickUp Automations giúp luồng công việc diễn ra trơn tru: Cập nhật trạng thái nhiệm vụ khi tài liệu được tải lên, kích hoạt các bước theo dõi khi khách hàng tiềm năng phản hồi, hoặc thông báo cho nhóm khi đạt được các cột mốc. Trong các chiến dịch B2B hiện đại, tự động hóa hiệu quả là nền tảng của việc mở rộng quy mô thực thi, và phần mềm tự động hóa tiếp thị tốt nhất mở rộng hiệu quả đó trên toàn bộ phễu tiếp thị - từ nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng đến báo cáo kết quả.

📌 Tại sao điều này quan trọng: Các cộng đồng như LinkedIn hoặc Reddit mong đợi sự tương tác chân thực. Bằng cách miễn phí nhóm của bạn khỏi các công việc quản trị viên lặp đi lặp lại, bạn cho họ thêm thời gian để thực sự tham gia vào các cuộc hội thoại, tổ chức các buổi AMA và phản hồi ngay lập tức.

🧠 Thực tế thú vị: Khác với quảng cáo Google trả phí ngừng công việc sau khi chiến dịch kết thúc, nội dung B2B có thể tồn tại mãi mãi, liên tục thu hút khách hàng tiềm năng và xây dựng niềm tin.

6. Đo lường tác động và tái sử dụng thành công

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để theo dõi các chỉ số KPI trên các kênh - CTR, đăng ký, khách hàng tiềm năng hoặc chi phí trên mỗi lần chuyển đổi - theo thời gian thực. Chia sẻ bảng điều khiển với các bên liên quan thay vì mất hàng giờ để chuẩn bị bản trình bày.

Nhận thông tin thời gian thực về hiệu suất chiến dịch thông qua bảng điều khiển ClickUp

Sau đó, tái sử dụng các tài sản hiệu quả nhất: biến một webinar thành các video ngắn trên LinkedIn, một buổi AMA trên Reddit thành bài viết blog, hoặc một video TikTok thành phần mở đầu email. Bản đồ quy trình tái sử dụng này vào ClickUp để mỗi chiến dịch tạo ra nhiều tài sản khác nhau.

📌 Tại sao điều này quan trọng: Đo lường ROI giúp ban lãnh đạo tiếp tục đầu tư. Tái sử dụng nội dung giúp kéo dài tuổi thọ (và ROI) của mỗi ý tưởng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng dữ liệu để phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn. Sử dụng các thông tin dựa trên dữ liệu để phân bổ nguồn lực cho các chiến dịch đã chứng minh được ROI cao trong quá khứ, giúp chi tiêu marketing của bạn trở nên hiệu quả hơn.

