Tùy chỉnh tiếp thị là gì? Chiến lược, ví dụ và công cụ

Các đề xuất phim của Netflix, gợi ý sản phẩm của Amazon, H&M đề xuất kích thước dựa trên lịch sử mua hàng, Coca-Cola in tên lên lon, và báo cáo Wrapped cuối năm của Spotify. Điều gì khiến chúng có điểm chung?

Tất cả đều là những ví dụ điển hình về cách cá nhân hóa tiếp thị biến các tương tác hàng ngày thành những khoảnh khắc thương hiệu đáng nhớ.

Tiếp thị không thể phủ nhận là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì mọi thương hiệu đều biết "bí quyết thành công", sự cạnh tranh trở nên khốc liệt. Để giữ vững vị thế dẫn đầu, các thương hiệu cần cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa phù hợp với những vấn đề và hành trình của từng khách hàng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách bạn có thể bắt đầu áp dụng cá nhân hóa tiếp thị trong các nỗ lực hàng ngày để tương tác với đối tượng mục tiêu của mình.

👀 Thông tin thú vị: Thương hiệu đồ dùng cho thú cưng Chewy rất coi trọng tiếp thị tùy chỉnh. Khi khách hàng ngừng đặt hàng thức ăn cho thú cưng, nhóm đôi khi liên hệ và phát hiện ra rằng thú cưng đã qua đời. Để đáp lại, Chewy đã từng gửi những ghi chú chia buồn viết tay hoặc thậm chí là hoa.

Tùy chỉnh tiếp thị là gì?

Tùy chỉnh tiếp thị là chiến lược sử dụng dữ liệu khách hàng và bộ công nghệ phù hợp để mục tiêu hoặc tái mục tiêu khách hàng tiềm năng. Nó đảm bảo rằng nội dung, ưu đãi hoặc trải nghiệm cảm thấy trực tiếp liên quan đến từng cá nhân.

Một chiến lược tiếp thị tùy chỉnh thành công giúp khách hàng cảm thấy thông điệp thương hiệu được tạo ra riêng cho họ, từ đó tăng cường sự trung thành của khách hàng.

Đó là lý do tại sao tiếp thị cá nhân hóa còn được gọi là tiếp thị một-một hoặc phân phối nội dung cá nhân hóa.

💡 Mẹo hữu ích: Muốn xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững và lâu dài? Tiếp thị vòng đời khách hàng sẽ hướng dẫn bạn cách tương tác ở mọi giai đoạn của hành trình bằng các chiến lược dựa trên dữ liệu có thể mở rộng quy mô.

Tại sao cá nhân hóa tiếp thị lại quan trọng?

qua Indigo Digital

Một vài năm trước, Starbucks đã hướng đến việc tăng doanh thu bằng cách áp dụng cá nhân hóa siêu việt.

Thay vì chỉ phát triển một ứng dụng đơn đặt hàng di động, Starbucks đã tạo ra một trải nghiệm như có một barista cá nhân trong túi của bạn. Bằng cách sử dụng lịch sử mua hàng, sở thích đồ uống tùy chỉnh và dữ liệu khách hàng, ứng dụng đề xuất những đồ uống mà bạn có thể yêu thích ngay khi bạn muốn.

Sau đó, họ đã gamify trải nghiệm với "Star Challenges", biến lòng trung thành thành một trò chơi có thưởng. Sự kết hợp giữa trải nghiệm cá nhân hóa và gamification đã khiến khách hàng quay lại nhiều lần.

Các nỗ lực đã mang lại kết quả. Ứng dụng hiện đóng góp 31% doanh thu của Starbucks tại Mỹ, cho thấy một chiến lược tiếp thị cá nhân hóa thành công có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi mua hàng.

Tùy chỉnh tiếp thị cũng giúp giảm bớt áp lực phải liên tục tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới. Khi bạn cung cấp nội dung phù hợp và triển khai tiếp thị cá nhân hóa cho khách hàng hiện tại, điều này cũng tạo ra sức hút tự nhiên đối với khách hàng tiềm năng.

Thực tế, Báo cáo của McKinsey cho biết cá nhân hóa có thể mang lại các lợi ích sau:

Giảm chi phí thu hút tùy chỉnh lên đến 50%

Tăng doanh thu từ 5%–15%

Tăng ROI tiếp thị từ 10%–30%

💡Mẹo hữu ích: Bắt đầu xây dựng các chiến dịch thông minh hơn bằng cách xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn. Sách hướng dẫn toàn diện "Mastering Marketing ICP: A Complete Guide for B2B Marketers " sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra các hồ sơ khách hàng tập trung, có tác động cao để đạt được kết quả thực tế.

Lợi ích của tiếp thị cá nhân hóa

Sự trung thành lâu dài của khách hàng là kết quả của việc cá nhân hóa, điều này cũng có thể tăng cường sự tương tác. Dưới đây là một số lợi ích của việc thử nghiệm tiếp thị tùy chỉnh:

✅ Giảm chi tiêu lãng phí bằng cách xác định mục tiêu cho đối tượng phù hợp nhất, từ đó nâng cao ROI (lợi nhuận trên đầu tư) của chiến dịch marketing

✅ Tăng cường tương tác của khách hàng trên mạng xã hội, trang web và email bằng cách cung cấp nội dung phù hợp với sở thích thời gian thực

✅ Giảm chi phí thu hút khách hàng bằng cách tập trung vào trải nghiệm tùy chỉnh cho khách hàng hiện tại, những người có khả năng chuyển đổi lại cao hơn

✅ Nâng cao tỷ lệ giữ chân khách hàng tùy chỉnh và kích thích mua hàng lặp lại thông qua các tương tác được cá nhân hóa

📖 Xem thêm: Chiến lược quản lý tùy chỉnh khách hàng

Các loại cá nhân hóa tiếp thị (kèm ví dụ)

88% người mua hàng cho biết trải nghiệm quan trọng không kém gì sản phẩm chính nó. Cá nhân hóa giúp bạn đáp ứng kỳ vọng đó bằng cách làm cho mỗi tương tác trở nên hữu ích hơn thông qua việc cung cấp nội dung phù hợp.

Vậy, đây là các loại hình tiếp thị khác nhau sẽ giúp quảng bá thương hiệu của bạn một cách ý nghĩa:

1. Tùy chỉnh email

Email vẫn là một trong những kênh hiệu quả nhất để áp dụng cá nhân hóa. Bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng, chẳng hạn như tên, lịch sử mua hàng hoặc hoạt động duyệt web, bạn có thể gửi các thông điệp được tùy chỉnh cho từng người nhận.

📌 Ví dụ: Một thương hiệu chăm sóc sức khỏe phân đoạn người dùng dựa trên mục tiêu tập luyện của họ. Người quan tâm đến yoga sẽ nhận được danh sách sản phẩm và nội dung được chọn lọc, trong khi người đăng ký mới chưa mua hàng sẽ nhận email chào mừng kèm ưu đãi giới hạn thời gian. Vào ngày sinh nhật, khách hàng trung thành sẽ nhận được giảm giá tùy chỉnh kèm theo các đề xuất sản phẩm dựa trên đơn đặt hàng trước đó của họ. Điều này khiến tiếp thị email tùy chỉnh trở nên hiệu quả trong việc đặt mục tiêu các nhóm khách hàng cụ thể.

Bạn có biết? Chỉ riêng tiêu đề email cá nhân hóa đã được chứng minh là có thể tăng tỷ lệ mở email hơn 20%, trong khi tỷ lệ nhấp chuột có thể tăng hơn 140% khi nội dung email cũng được tùy chỉnh.

2. Tùy chỉnh trang web

Trang web của bạn thường là nơi đầu tiên khách hàng trải nghiệm thương hiệu của bạn, điều này khiến việc cá nhân hóa tại đây trở nên vô cùng mạnh mẽ. Điều này bao gồm việc tùy chỉnh những gì người dùng thấy dựa trên các yếu tố như vị trí, loại thiết bị, hành vi và tương tác trước đây.

📌 Ví dụ: Một nền tảng du lịch phát hiện người dùng đang duyệt web từ Boston vào một ngày tuyết rơi. Thay vì hiển thị tất cả các điểm đến, nền tảng này quảng bá các kỳ nghỉ biển với giảm giá địa phương. Một người dùng khác sử dụng điện thoại thông minh sẽ thấy bố cục đơn giản với các nút lớn và nút kêu gọi hành động (CTA) đặt chỗ nhanh cho điểm đến ưa thích của họ.

Các thương hiệu có thể sử dụng dữ liệu này để hiển thị các lời kêu gọi hành động, nội dung liên quan hoặc ưu đãi khác nhau cho các đối tượng người dùng khác nhau. Khách hàng quay lại có thể thấy một phiếu giảm giá đặc biệt dành cho thành viên, trong khi khách truy cập mới có thể được mời đăng ký dùng thử miễn phí.

👀 Thông tin thú vị: Tên của bạn là một yếu tố kích hoạt não bộ. Con người có xu hướng phản ứng tích cực khi nghe hoặc đọc tên của mình, đó là lý do tại sao các dòng tiêu đề cá nhân hóa lại công việc hiệu quả đến vậy.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trí tuệ nhân tạo (AI) đã thay đổi cục diện trong lĩnh vực tiếp thị. Học cách ClickUp sử dụng AI để triển khai các chiến dịch tiếp thị từ đầu đến cuối và trên quy mô lớn. Và nếu bạn muốn xem demo, hãy nghe chia sẻ từ Mike, một trong những Kỹ sư Giải pháp Chiến lược của chúng tôi. 👇🏼

3. Gợi ý sản phẩm

Gợi ý sản phẩm phù hợp là một trong những ứng dụng quen thuộc và hiệu quả nhất của cá nhân hóa. Phương pháp này phân tích hành vi quá khứ của từng người dùng để đề xuất các mục mà họ có khả năng mua cao nhất. Điều này có thể dựa trên lịch sử mua hàng, chế độ xem, sở thích hoặc thậm chí phản hồi của khách hàng.

📌 Ví dụ: Một trang web thời trang nhận thấy một người dùng thường xuyên mua sắm đồ công sở và hiển thị cho họ các sản phẩm mới trong bộ sưu tập đồ công sở, kèm theo kích cỡ thông thường của họ. Trong khi đó, một khách hàng quay lại đã để lại một chiếc áo khoác mùa đông trong giỏ hàng sẽ nhận được email gợi ý các phụ kiện phù hợp. Một nền tảng streaming đề xuất các bộ phim trinh thám cho người dùng vừa xem hết một series thám tử.

📖 Xem thêm: Cách triển khai tiếp thị dựa trên tài khoản (Account-based Marketing)

4. Tùy chỉnh quảng cáo

Tùy chỉnh quảng cáo giúp các thương hiệu cung cấp quảng cáo phù hợp hơn bằng cách sử dụng thông tin khách hàng để cá nhân hóa nội dung quảng cáo. Phương pháp này dựa trên dữ liệu như hoạt động duyệt web, lịch sử mua hàng, đặc điểm nhân khẩu học và thậm chí địa điểm để xác định quảng cáo mà người dùng sẽ thấy.

Thay vì hiển thị cùng một quảng cáo chung chung cho tất cả mọi người, các thương hiệu tạo nội dung phù hợp với sở thích và hành vi của người dùng. Chúng ít gây phiền nhiễu hơn vì liên quan đến những điều mà người dùng đã thể hiện sự quan tâm.

Ngoài ra, các nền tảng như Google và Meta cũng cho phép cá nhân hóa theo thời gian thực với các định dạng quảng cáo động. Các nhóm tiếp thị truyền thông xã hội thường sử dụng các nền tảng này để chạy các quảng cáo được nhắm mục tiêu.

📌 Ví dụ: Một người mua hàng tìm kiếm giày leo núi và sau đó thấy quảng cáo Instagram cho cùng đôi giày đó kèm ưu đãi miễn phí vận chuyển. Người dùng tải xuống tài liệu trắng từ một thương hiệu phần mềm nhận được quảng cáo tiếp theo mời họ đặt lịch demo. Người đang tìm kiếm kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha được hiển thị ưu đãi vé máy bay từ sân bay gần nhất.

Lưu ý: Mặc dù cá nhân hóa là yếu tố quan trọng để kết nối với người dùng chính của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn không vi phạm bảo mật của họ. Người dùng ngày càng cảnh giác về cách dữ liệu của họ được sử dụng, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn cũng thông báo cho họ biết rằng dữ liệu của họ được bảo vệ an toàn trên trang web của bạn. Luôn tuân thủ tất cả các quy định, hướng dẫn và luật pháp địa phương áp dụng.

5. Chatbot và Trí tuệ nhân tạo (AI)

Các chatbot được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) không còn chỉ là những công cụ trả lời theo kịch bản. Chúng hiện nay phân tích hành vi, ngữ cảnh và mô hình tương tác để đề xuất nội dung, trả lời câu hỏi và hướng dẫn người dùng đến chuyển đổi.

Họ cũng sẵn sàng 24/7, điều này khiến họ trở thành công cụ hiệu quả cho cả hỗ trợ khách hàng và tiếp thị tự động hóa.

📌 Ví dụ: Một chatbot trên trang web về thể dục đang theo dõi sở thích của người dùng về yoga buổi sáng và gửi nhắc nhở lớp học vào mỗi Monday, kèm theo các bài viết về thói quen sống chánh niệm. Một người dùng khác ưa thích các phiên tập HIIT sẽ nhận được các ưu đãi buổi tối cho các lớp học và trang thiết bị liên quan. Trong thương mại điện tử, chatbot giúp người dùng quay lại chọn kích thước phù hợp hoặc đặt lại đơn đặt hàng trước đó ngay lập tức.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chán ngán với những công việc tiếp thị lặp đi lặp lại chiếm dụng thời gian sáng tạo của bạn? “Cách sử dụng AI cho tự động hóa tiếp thị ” sẽ hướng dẫn bạn cách tối ưu hóa chiến dịch và tập trung vào những gì thực sự mang lại kết quả.

📮ClickUp Insight: Mặc dù 88% người tham gia khảo sát của chúng tôi đã sử dụng AI cho các công việc cá nhân, hơn một nửa vẫn do dự khi áp dụng nó vào công việc hàng ngày. Tại sao? Khoảng cách về kiến thức, lo ngại về bảo mật và tích hợp phức tạp là những nguyên nhân hàng đầu trong Danh sách công việc. ClickUp Brain giải quyết cả ba vấn đề. Nó đã là một phần của không gian làm việc của bạn, hiểu ngôn ngữ hàng ngày và kết nối các trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức của bạn — giúp bạn tìm câu trả lời, thực hiện hành động và làm việc hiệu quả hơn trong một nơi duy nhất.

Chiến lược cá nhân hóa: Bắt đầu như thế nào

Sau khi đã tìm hiểu các cách khác nhau để tiếp cận đối tượng mục tiêu thông qua giao tiếp cá nhân hóa, đây là cách bắt đầu: thu thập dữ liệu phù hợp và xây dựng kho lưu trữ nội dung đáng tin cậy mà bạn có thể cá nhân hóa trên quy mô lớn.

Bước 1: Thu thập và tập trung dữ liệu khách hàng (CRM/CDP)

Để xây dựng một chiến lược tiếp thị cá nhân hóa vững chắc, hãy bắt đầu bằng cách thu thập dữ liệu có ý nghĩa từ nhiều nguồn như:

Cài đặt sở thích email cho thấy cách khách hàng muốn được liên hệ và các chủ đề họ quan tâm

Các bài kiểm tra hoặc khảo sát trực tuyến giúp xác định nhu cầu, sở thích hoặc thách thức của khách hàng

Đang theo dõi dựa trên cookie để giám sát hành vi duyệt web và chế độ xem sản phẩm được xem nhiều nhất

Cuộc trò chuyện qua trò chuyện trực tiếp hoặc chatbot giúp xác định ý định hoặc giai đoạn mua hàng

Các phiếu hỗ trợ và phản hồi nêu bật các vấn đề khó khăn hoặc câu hỏi lặp lại

Tôn trọng bảo mật và giao tiếp rõ ràng khi thu thập dữ liệu. Hãy cho khách hàng biết thông tin nào bạn thu thập và cách nó sẽ được sử dụng, đồng thời cung cấp cho họ quyền kiểm soát thông qua các tùy chọn đăng ký hoặc cài đặt tài khoản.

Sau khi thu thập, đưa tất cả dữ liệu này vào một hệ thống trung tâm. Công cụ quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) giúp tổ chức thông tin người dùng từ các kênh khác nhau, chẳng hạn như email, cuộc gọi bán hàng và trò chuyện trực tuyến.

ClickUp cung cấp giải pháp toàn diện, tất cả trong một: Phần mềm CRM ClickUp. Với hệ thống quản lý công việc, tài nguyên và cơ sở dữ liệu khách hàng toàn diện, ClickUp CRM giúp tối ưu hóa sức chứa của nhóm và quản lý quy trình bán hàng một cách dễ dàng và hiệu quả.

Xem tổng quan về mối quan hệ khách hàng với phần mềm CRM ClickUp

Nó cung cấp hơn 1.000+ tích hợp gốc và của bên thứ ba, bao gồm API ClickUp, để giúp bạn tạo hệ thống CRM của riêng mình trong ClickUp.

Các nhóm CRM sử dụng các chế độ xem tùy chỉnh của ClickUp có thể đang theo dõi các điểm tiếp xúc của khách hàng tiềm năng cùng với các công việc và quy trình chiến dịch. Ví dụ: tạo một xem dạng danh sách được lọc theo nguồn khách hàng tiềm năng, sau đó liên kết từng liên hệ với các công việc email liên quan hoặc chuỗi nuôi dưỡng.

📖 Xem thêm: CRM campaign là gì?

Bước 2: Phân đoạn đối tượng mục tiêu

Sau khi thu thập được dữ liệu khách hàng phù hợp, bước tiếp theo là biến thông tin đó thành hành động.

Phân đoạn đối tượng cho phép bạn chia danh sách liên hệ thành các nhóm nhỏ hơn, tập trung hơn dựa trên các đặc điểm, hành vi hoặc sở thích được chia sẻ.

Có nhiều cách để phân đoạn đối tượng của bạn: Sử dụng lịch sử mua hàng để phân nhóm người dùng cho các cơ hội bán chéo hoặc nâng cấp sản phẩm

Phân đoạn dựa trên lịch sử duyệt web, chẳng hạn như chế độ xem sản phẩm hoặc sở thích về danh mục sản phẩm

Tạo nhóm đối tượng từ phản hồi khảo sát hoặc điểm đánh giá sự hài lòng tùy chỉnh của khách hàng

Phân nhóm người dùng theo giai đoạn vòng đời, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng mới, khách hàng đang hoạt động hoặc khách hàng đã ngừng sử dụng

Tùy chỉnh các hoạt động tiếp cận dựa trên trạng thái trung thành, địa điểm hoặc loại thiết bị

Phân đoạn khách hàng cũng giúp bạn ưu tiên các hoạt động. Khách hàng trung thành có thể đánh giá cao việc truy cập sớm hoặc các phần thưởng độc quyền, trong khi khách hàng không hài lòng có thể phản hồi tốt hơn với phương pháp hỗ trợ ưu tiên.

Mẫu CRM đơn giản của ClickUp trang bị cho các nhóm mọi kích thước các công cụ cần thiết để quản lý mối quan hệ khách hàng một cách hiệu quả.

Tải miễn phí mẫu Quản lý quan hệ khách hàng tùy chỉnh và đang theo dõi tiến độ với mẫu CRM đơn giản của ClickUp

Nó đơn giản hóa việc quản lý khách hàng bằng cách tập trung dữ liệu, tự động hóa quy trình làm việc và cung cấp thông tin từ phản hồi của khách hàng để tăng doanh số, nâng cao mối quan hệ và hỗ trợ ra quyết định thông minh hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn vượt qua ngân sách quảng cáo lớn hơn với mục tiêu chính xác hơn và nội dung sáng tạo nhanh hơn? Hướng dẫn Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong Quảng cáo sẽ chỉ cho bạn cách AI có thể giúp bạn triển khai các chiến dịch thông minh, cá nhân hóa thực sự mang lại hiệu quả.

Bước 3: Chọn kênh và định nghĩa nội dung cá nhân hóa

Khi các phân khúc của bạn đã sẵn sàng, bước tiếp theo là lựa chọn nơi và cách tiếp cận từng đối tượng với nội dung phù hợp với cách họ tiêu thụ thông tin.

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện việc cần làm:

Phân tích dữ liệu để hiểu rõ từng phân khúc đối tượng hoạt động tích cực nhất ở đâu, dù đó là email, Instagram, tin nhắn SMS hay trang web của bạn

Tập trung vào các kênh hiệu quả nhất cho từng nhóm thay vì phân tán nỗ lực trên mọi nền tảng

Phù hợp định dạng nội dung với nền tảng. Sử dụng video ngắn hoặc câu chuyện trên mạng xã hội, bài viết chi tiết trên blog và cập nhật ngắn gọn cho tin nhắn SMS hoặc thông báo đẩy

Kết nối thông điệp với các kích hoạt dữ liệu cụ thể. Sử dụng dữ liệu về giỏ hàng bị bỏ quên để gửi email theo dõi hoặc dữ liệu thời tiết để điều chỉnh nội dung băng rôn cho các ưu đãi dựa trên địa điểm

Kết nối nội dung với ý định của khách hàng. Hãy tự hỏi mình xem khách hàng muốn xem gì và tại sao định dạng này giúp họ thực hiện hành động đó

📌 Ví dụ: Một thương hiệu du lịch phát hiện ra rằng du khách đi một mình tương tác nhiều nhất với Pinterest và tìm kiếm trên di động, trong khi các gia đình ưa chuộng bản tin email trên máy tính để bàn. Họ tạo nội dung cá nhân hóa bằng cách gửi các gói du lịch gia đình được tuyển chọn qua email và tạo các ghim Pinterest với hướng dẫn địa phương và mẹo đóng gói cho du khách đi một mình, dựa trên các tìm kiếm và hành vi duyệt web gần đây.

Bước 4: Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa để mở rộng quy mô

Thử dùng ClickUp Brain miễn phí Tự động hóa nội dung email cá nhân hóa dựa trên hành vi người dùng và lịch sử mua hàng bằng ClickUp Brain

Trợ lý AI cá nhân của ClickUp, ClickUp Brain, có thể giúp bạn phản hồi hành vi của khách hàng theo thời gian thực. Bạn có thể gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, đề xuất sản phẩm dựa trên lịch sử duyệt web hoặc điều chỉnh nội dung tin nhắn tùy thuộc vào các tương tác trước đây của khách hàng. Nhiều công cụ cũng có tính năng tự động hóa để gửi các tin nhắn này khi có các hành động cụ thể của khách hàng được kích hoạt.

Sau khi được cài đặt, các hành động tự động hóa này sẽ chạy ngầm, đảm bảo mọi điểm tiếp xúc luôn phù hợp và kịp thời.

💡 Bonus: Nếu bạn muốn biến các quy trình tiếp thị của mình thành hiện thực VÀ: Tìm kiếm nhanh chóng và trực quan trong ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng kết nối của bạn + web để tìm kiếm bối cảnh công việc

Sử dụng Talk to Text để hỏi, đọc lệnh và thực hiện công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

Sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Claude và DeepSeek trực tiếp từ Brain MAX, với toàn bộ bối cảnh công việc của bạn, để tạo nội dung và chiến lược tiếp thị cá nhân hóa… Thử ClickUp Brain MAX — một trợ lý AI trên desktop mạnh mẽ, thực sự hiểu bạn vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để tạo quy trình làm việc tùy chỉnh, tạo tài liệu, giao công việc cho thành viên nhóm và nhiều hơn nữa. Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu ngay trong ClickUp bằng Brain MAX

Bước 5: Kiểm tra và tối ưu hóa

Tùy chỉnh nên là một chiến lược liên tục. Sau khi các chiến dịch của bạn đã được triển khai, việc đang theo dõi những gì đang là công việc và những nơi cần cải thiện là điều cần thiết—

Bắt đầu bằng cách đo lường hiệu quả của nội dung cá nhân hóa. Xem xét tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi hoặc thời gian người dùng dành cho trang đích cá nhân hóa

Nếu bạn đang điều chỉnh hình ảnh chính theo địa điểm, hãy theo dõi phiên bản nào nhận được nhiều tương tác nhất và hiểu lý do đằng sau điều đó

Sử dụng thử nghiệm A/B để so sánh các phiên bản khác nhau của cùng một thông điệp. Điều này có thể đơn giản như thử nghiệm hai dòng tiêu đề hoặc cụ thể như cá nhân hóa lời kêu gọi hành động trên một trang

Ngay cả những điều chỉnh nhỏ cũng có thể mang lại những cải thiện đáng kể về mức độ tương tác 🏆.

🧠 Bạn có biết? 73% khách hàng sử dụng nhiều kênh trước khi quyết định mua hàng. “Công cụ và chiến lược tự động hóa tiếp thị doanh nghiệp ” phân tích cách duy trì và mở rộng trải nghiệm tùy chỉnh trên mọi điểm tiếp xúc.

📖 Xem thêm: Mẫu kế hoạch tiếp thị miễn phí để xây dựng chiến lược tiếp thị

💜 Đây là cách ClickUp có thể hỗ trợ bạn

Theo dõi thành công của chiến dịch tiếp thị theo thời gian thực với Bảng điều khiển ClickUp. Bạn có thể thêm các tiện ích để theo dõi các chỉ số KPI như tương tác, tỷ lệ nhấp chuột (CTR) và chuyển đổi.

Theo dõi và đánh giá tiến độ của các chiến dịch tiếp thị và công việc với Bảng điều khiển ClickUp

Dưới đây là một số nền tảng tốt nhất giúp bạn tạo ra những trải nghiệm tùy chỉnh mà khách hàng thực sự quan tâm.

1. ClickUp

Kế hoạch cho một chiến dịch đa kênh là một chuyện. Quản lý nó đồng thời đảm bảo mọi thông điệp được cá nhân hóa và mọi tài nguyên được giao đúng hạn? Nghe có vẻ phức tạp.

ClickUp giúp các nhóm tiếp thị tập trung vào kế hoạch chiến dịch, quản lý công việc và tạo/lập nội dung để tránh tình trạng lộn xộn.

Bắt đầu với kế hoạch chiến dịch. Dù bạn đang triển khai qua email, mạng xã hội trả phí, video hay trong ứng dụng, bạn có thể lập kế hoạch chi tiết cho từng phần của chiến dịch trong nhiệm vụ ClickUp, dòng thời gian và lịch nội dung.

Phân chia các chiến dịch đa kênh thành các công việc rõ ràng, có thể thực hiện được với nhiệm vụ ClickUp

Tạo công việc chiến dịch, phân công nhóm và kích hoạt quy trình làm việc với ClickUp Brain

ClickUp Brain tích hợp quy trình làm việc này với trợ lý AI thời gian thực. Bạn có thể yêu cầu nó soạn thảo email tùy chỉnh, tóm tắt phản hồi từ chiến dịch trước đó hoặc đề xuất tiêu đề email cho khách hàng quay lại.

Dưới đây là video ngắn giới thiệu cách bạn có thể sử dụng AI của ClickUp để nâng cao nỗ lực tiếp thị:

ClickUp Brain thậm chí còn tạo ra các ý tưởng hình ảnh cho tài sản chiến dịch — chỉ cần nhập yêu cầu như “tạo năm hình ảnh quảng cáo cho chiến dịch bán hàng áo khoác mùa thu nhắm đến thế hệ Z,” và bạn sẽ nhận được các tùy chọn sẵn sàng cho chiến dịch mà không cần rời khỏi không gian làm việc của mình.

Hơn nữa, ClickUp Brain hiểu rõ thiết lập của bạn. Công cụ này có thể giúp bạn và nhóm của mình chọn các chế độ xem tùy chỉnh tốt nhất nếu bạn đang triển khai chiến dịch đa kênh.

Xem các chiến dịch của bạn với ClickUp Custom Views

Các nhóm tiếp thị sử dụng ClickUp có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem khác nhau theo yêu cầu của họ, giúp họ chỉ tập trung vào những gì cần thiết cho công việc.

Bạn có thể sử dụng chế độ xem Bảng để truy cập tài sản sáng tạo, chế độ xem Dòng thời gian để quản lý chuỗi ra mắt và chế độ xem Lịch để lên lịch các cuộc gọi cập nhật với nhóm. Thật là một bảng điều khiển tiếp thị đa năng!

Sử dụng các chế độ xem Bảng, Calendar hoặc Gantt để phù hợp với nhịp độ sprint của bạn và đồng bộ với các chế độ xem tùy chỉnh

Đảm bảo thành viên nhóm phù hợp được thông báo đúng thời điểm với ClickUp Tự động hóa

Các chiến dịch tiếp thị cá nhân hóa thường có nhiều yếu tố thay đổi phức tạp, khiến việc theo dõi thủ công trở nên khó khăn. Đây chính là lúc tự động hóa phát huy tác dụng. Khi một công việc đạt đến một giai đoạn nhất định, ClickUp Automations có thể tự động cập nhật trạng thái, thông báo cho các thành viên trong nhóm liên quan và áp dụng các mẫu danh sách kiểm tra để duy trì quy trình làm việc diễn ra suôn sẻ.

Đồng bộ tự động trên các danh sách và nhóm ngay lập tức khi một giai đoạn chiến dịch hoàn thành với ClickUp Automations

Ví dụ: Sau khi bản nháp nội dung được phê duyệt, ClickUp có thể ngay lập tức thông báo cho người phụ trách mạng xã hội để lên lịch đăng bài, giúp giảm thiểu trễ hẹn và nhầm lẫn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Trợ lý AI ClickUp để duy trì các chiến dịch của bạn đúng tiến độ mà không cần kiểm tra liên tục. Cài đặt một trợ lý để theo dõi các thư mục chiến dịch và đánh dấu các công việc quá hạn, phê duyệt bị bỏ lỡ hoặc các điểm tắc nghẽn. Trợ lý cũng có thể gửi tóm tắt hàng ngày vào cuộc trò chuyện của nhóm và tự động giao các tác vụ theo dõi. Đơn giản như vậy!

2. HubSpot

qua HubSpot

Các nhóm tiếp thị thường sử dụng HubSpot để xây dựng hành trình khách hàng tiềm năng cá nhân hóa dựa trên cách người dùng tương tác với nội dung. Ví dụ, một công ty phần mềm có thể gửi một loạt email mục tiêu đến người đã tải xuống tài liệu trắng về chiến lược định giá.

Thay vì gửi một email theo dõi chung chung, HubSpot là nhà cung cấp cho khách hàng các nghiên cứu trường hợp, công cụ tính toán ROI và so sánh sản phẩm được tùy chỉnh theo giai đoạn cụ thể của họ trong quá trình ra quyết định.

HubSpot kết hợp dữ liệu CRM với hoạt động của người dùng để cá nhân hóa giao tiếp qua email, biểu mẫu và trang đích. Bạn có thể kích hoạt các hành động dựa trên việc điền biểu mẫu, nhấp chuột vào email hoặc truy cập trang web, giúp dễ dàng hướng dẫn từng khách hàng tiềm năng đến chuyển đổi với nội dung phù hợp với sở thích của họ.

3. ActiveCampaign

qua ActiveCampaign

ActiveCampaign giúp doanh nghiệp cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận dựa trên hành vi chi tiết của người dùng. Một thương hiệu nội thất có thể nhận thấy rằng một khách hàng tùy chỉnh chế độ xem các bộ giường ngủ nhưng chưa hoàn thành giao dịch.

Hệ thống có thể gửi email theo dõi với các mục tương tự, ưu đãi vận chuyển miễn phí và nhắc nhở quay lại giỏ hàng của họ.

Với các công cụ đang theo dõi hành vi, chiến lược CRM, tự động hóa và nội dung động, ActiveCampaign cho phép các nhóm tiếp thị tùy chỉnh thông điệp theo sở thích cá nhân của từng khách hàng.

Các chiến dịch có thể được kích hoạt dựa trên chế độ xem sản phẩm, hoạt động không tích cực hoặc tương tác email, giúp duy trì sự liên quan trong suốt hành trình của khách hàng.

📖 Xem thêm: Phần mềm quản lý quy trình tiếp thị tốt nhất

Thách thức trong cá nhân hóa tiếp thị

*nghiên cứu của McKinsey cho thấy rằng 65% khách hàng coi các chương trình khuyến mãi có mục tiêu là một trong những lý do hàng đầu để thực hiện mua hàng.

Tuy nhiên, để đạt được mức độ tác động đó, cần phải vượt qua một số rào cản nghiêm trọng sau: Dữ liệu khách hàng không nhất quán hoặc bị phân mảnh khiến việc tạo ra một chế độ xem rõ ràng và thống nhất về khách hàng trở nên khó khăn

Những lo ngại về bảo mật và các thực hành đồng ý không rõ ràng có thể dẫn đến sự thiếu tin tưởng, ngay cả khi cá nhân hóa được thực hiện với ý định tốt

Nhiều nhóm gặp khó khăn trong việc tích hợp cá nhân hóa vào hệ thống hiện có hoặc mở rộng quy mô mà không làm mất đi tính liên quan

Thông điệp được gửi không đúng thời điểm hoặc quá cụ thể có thể gây cảm giác phiền phức và dẫn đến sự mất kết nối của khách hàng

Nếu không có nhân sự phù hợp hoặc công cụ thích hợp, việc triển khai và đo lường hiệu quả các nỗ lực tiếp thị cá nhân hóa sẽ trở nên khó khăn

📖 Xem thêm: Các công cụ phần mềm tự động hóa tiếp thị tốt nhất

ClickUp giúp cá nhân hóa tiếp thị trở nên dễ dàng và thú vị

Tiếp thị cá nhân hóa là yếu tố phân biệt giữa các chiến dịch dễ bị lãng quên và những chiến dịch mà người dùng thực sự nhấp chuột, đọc và nhớ đến.

Tuy nhiên, việc thực hiện tiếp thị tùy chỉnh không hề đơn giản. Hầu hết các nhóm gặp khó khăn trong việc tùy chỉnh các chiến dịch của mình do dữ liệu phân tán, hành vi khách hàng thay đổi liên tục và áp lực ngày càng tăng để đạt được nhiều kết quả hơn với ít nguồn lực hơn.

Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng.

ClickUp cung cấp cho bạn một nền tảng duy nhất để lập kế hoạch, quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch đa kênh với tính năng Trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và Custom Views.

Bắt đầu biến thông tin khách hàng thành kết quả thực tế; đăng ký ClickUp ngay!