Tiếp thị WhatsApp Kinh doanh: Cách tiếp cận và chuyển đổi khách hàng tùy chỉnh

Thế giới đang trở nên ồn ào, với mọi người đều muốn thu hút sự chú ý của khách hàng tùy chỉnh. Thêm vào đó, thời gian chú ý của khách hàng tùy chỉnh đang giảm đi nhanh hơn mức bạn có thể tưởng tượng.

Nếu việc thu hút sự chú ý của khách hàng là thách thức hàng đầu của thương hiệu, tiếp thị WhatsApp cho kinh doanh có thể giúp bạn nổi bật giữa đám đông.

Với tỷ lệ mở tin nhắn lên đến 98% và thời gian phản hồi cực nhanh, WhatsApp Business mang lại những điều mà email và mạng xã hội không thể: sự chú ý, tính tức thời và sự thân mật.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi chia sẻ mọi thứ bạn cần biết về việc sử dụng tiếp thị WhatsApp cho kinh doanh của bạn. Thêm vào đó: chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách ClickUp giúp quản lý toàn bộ quy trình tiếp thị WhatsApp của bạn tại một nơi duy nhất.

WhatsApp Kinh Doanh Marketing là gì?

Tiếp thị WhatsApp Kinh doanh bao gồm việc sử dụng WhatsApp để quảng bá sản phẩm, trò chuyện trực tiếp với khách hàng và thúc đẩy doanh số thông qua giao tiếp hai chiều tùy chỉnh.

Biểu mẫu tiếp thị cuộc hội thoại này cho phép bạn gửi các thông điệp tiếp thị như ưu đãi đặc biệt, thông báo ra mắt sản phẩm, nhắc nhở giỏ hàng bị bỏ quên, cập nhật đơn đặt hàng và các mẹo hoặc hướng dẫn hữu ích.

Các doanh nghiệp nhỏ thường sử dụng ứng dụng WhatsApp Business miễn phí, trong khi các thương hiệu lớn sử dụng nền tảng WhatsApp Business (API) để tự động hóa và mở rộng quy mô hoạt động tiếp cận khách hàng.

Lưu ý: Theo Chính sách Kinh doanh và Chính sách Thương mại của WhatsApp, bạn chỉ có thể gửi tin nhắn tiếp thị hoặc khuyến mãi cho những người đã đồng ý nhận tin nhắn, tức là đã cho phép bạn truy cập vào họ qua WhatsApp.

ghi chú: * Tài khoản WhatsApp Kinh doanh và tài khoản cá nhân có mục đích sử dụng khác nhau. WhatsApp cá nhân được thiết kế cho việc nhắn tin riêng tư hàng ngày giữa bạn bè và gia đình. Ngược lại, WhatsApp Business được thiết kế riêng cho giao tiếp thương mại. Ứng dụng này đi kèm với các tính năng như hồ sơ doanh nghiệp, phản hồi nhanh, nhãn và danh mục sản phẩm. Ngoài ra, nó tuân thủ các chính sách giao tiếp thương mại của WhatsApp.

Tại sao nên sử dụng WhatsApp cho tiếp thị?

Đầu tiên, WhatsApp có gần 3 tỷ người dùng hàng tháng trên 180 quốc gia và 60 ngôn ngữ. Nhưng giá trị thực sự không chỉ dừng lại ở phạm vi tiếp cận.

Dưới đây là lý do tại sao WhatsApp Kinh Doanh xứng đáng có một vị trí trong chiến lược truyền thông tiếp thị của bạn:

Tương tác cao: Tin nhắn WhatsApp có Tin nhắn WhatsApp có tỷ lệ mở 98% , so với mức trung bình 20% của email. Thậm chí tốt hơn, 90% tin nhắn được đọc trong vòng 3 phút. Sự tức thì này là yếu tố quan trọng cho các chương trình khuyến mãi flash và nhắc nhở sự kiện

Tính năng đa phương tiện và tương tác phong phú: WhatsApp hỗ trợ hình ảnh sản phẩm, video, tệp PDF, tin nhắn âm thanh và sticker. Với API WhatsApp Business, bạn cũng có thể thêm nút để làm cho tin nhắn tương tác hơn — như các cuộc khảo sát “Có/Không” hoặc liên kết “Nhấn để mua”

Giao tiếp hai chiều thời gian thực: Giao tiếp qua WhatsApp giúp đẩy nhanh quá trình bán hàng và loại bỏ rào cản. Ví dụ, nếu ai đó thấy sản phẩm của bạn và hỏi, “Có kích thước M màu xanh không?”, một câu trả lời nhanh chóng có thể biến sự quan tâm thành đơn hàng ngay lập tức

Độ tin cậy và bảo mật cao: Tin nhắn tiếp thị trên WhatsApp được mã hóa đầu cuối và liên kết với số thật. Ngoài ra, huy hiệu doanh nghiệp đã xác minh thêm một lớp tin cậy

Tiếp thị hiệu quả về chi phí: Ứng dụng WhatsApp Business là miễn phí, và ngay cả chi phí API cũng thấp hơn so với tin nhắn SMS hoặc quảng cáo trả phí. Các thông điệp tiếp thị của bạn không cần đến các nội dung sáng tạo đắt tiền hoặc vị trí quảng cáo

Phù hợp với chiến lược omnichannel: Bạn có thể sử dụng email để cập nhật chi tiết, mạng xã hội để thu hút khách hàng tiềm năng, sau đó mời họ tham gia WhatsApp để theo dõi nhanh chóng và cá nhân hóa. Nhiều hệ thống CRM cũng tích hợp WhatsApp, giúp bạn quản lý trò chuyện cùng với email tại một nơi duy nhất

👀 Bạn có biết? WhatsApp ban đầu được tạo ra để hiển thị các cập nhật trạng thái như “đang ở công việc” hoặc “pin yếu”. Tính năng nhắn tin được thêm vào sau đó nhưng nhanh chóng trở thành tính năng chính.

Cách sử dụng WhatsApp cho tiếp thị kinh doanh: Chiến lược & Ví dụ thực tế

Từ việc thu thập những lượt đăng ký đầu tiên đến tự động hóa việc gửi nội dung cá nhân hóa, đây là cách sử dụng nền tảng WhatsApp Business trong chiến lược tiếp thị của bạn như một chuyên gia. Chúng tôi cũng đã bao gồm các ví dụ thực tế về các chiến dịch tiếp thị WhatsApp thành công để truyền cảm hứng cho bạn.

1. Xây dựng danh sách đăng ký

Khác với các kênh thụ động như Instagram hoặc TV, ứng dụng nhắn tin WhatsApp buộc bạn phải thu hút sự chú ý. Thương hiệu của bạn không thể đơn giản gửi thông điệp đến bất kỳ người dùng WhatsApp nào; bạn cần quyền truy cập. Việc đăng ký tham gia là bắt buộc.

Vì mỗi người đăng ký trên WhatsApp đều đã chủ động yêu cầu nhận thông tin từ bạn, đây là một trong những danh sách công việc có tính mục tiêu cao và chất lượng nhất mà bạn có thể xây dựng. Trong bối cảnh thế giới đang chuyển hướng khỏi dữ liệu bên thứ ba, loại truy cập trực tiếp dựa trên sự đồng ý này chính là mỏ vàng trong marketing.

Một số cách để xây dựng danh sách đăng ký của bạn nhằm tăng cường tương tác với khách hàng bao gồm:

Thông báo sau khi mua hàng: Thêm một ô chọn trong quá trình thanh toán để hỏi khách hàng có muốn nhận cập nhật đơn đặt hàng hoặc truy cập sớm qua WhatsApp hay không

Popup trên website: Cung cấp một ưu đãi hấp dẫn, như giảm giá hoặc hướng dẫn miễn phí, để đổi lấy việc khách hàng đăng ký sử dụng WhatsApp

CTA trên Instagram/Meta: Sử dụng các điểm nổi bật trong story hoặc liên kết trong phần giới thiệu để hướng lưu lượng truy cập đến biểu mẫu đăng ký WhatsApp hoặc liên kết nhấp để trò chuyện

Mã QR: Trong cửa hàng hoặc trên bao bì, sử dụng mã QR liên kết trực tiếp đến luồng đăng ký WhatsApp của bạn

Đăng ký sự kiện hoặc webinar: Yêu cầu người dùng đăng ký nhận thông báo nhắc nhở hoặc nội dung bonus thông qua tài khoản WhatsApp Business của bạn trong quá trình đăng ký

Luôn nêu rõ những gì người dùng có thể mong đợi từ thương hiệu của bạn. Trong trường hợp này, thương hiệu chia sẻ các cập nhật thông qua ứng dụng nhắn tin.

2. Tùy chỉnh các chương trình khuyến mãi

Với tỷ lệ mở tin nhắn WhatsApp lên đến 98% (so với chỉ 20% cho email tùy chỉnh), khách hàng của bạn có khả năng cao hơn sẽ nhấp vào tin nhắn WhatsApp và đọc nó.

Nhưng loại truy cập đó đồng nghĩa với rủi ro cao hơn. Thanh về tính liên quan cũng cao hơn nhiều.

Bắt đầu bằng cách phân đoạn danh sách khách hàng đã đăng ký thành các nhóm nhỏ hơn dựa trên đặc điểm nhân khẩu học của khách hàng, lịch sử mua hàng, sở thích, địa điểm hoặc ngày tương tác gần nhất.

Sau đó, sử dụng tính năng Nhãn để gắn thẻ cho từng liên hệ theo các danh mục như “Khách hàng mới”, “VIP” hoặc “Khách hàng mùa vụ”. Bạn cũng có thể gán các màu sắc khác nhau cho nhãn để phân biệt trực quan.

Tối ưu hóa quản lý cuộc trò chuyện với tính năng Nhãn WhatsApp Business

Dựa trên các nhãn này, bạn có thể cá nhân hóa các chiến dịch tiếp thị WhatsApp của mình một cách hiệu quả hơn:

Tùy chỉnh đề xuất sản phẩm dựa trên lịch sử mua hàng

Gửi ưu đãi sinh nhật hoặc nhắc nhở gia hạn liên kết với đơn hàng gần nhất

Định hướng tin nhắn mục tiêu theo vị trí dựa trên khả năng giao hàng hoặc các chương trình khuyến mãi địa phương.

Tạo thẻ trong hệ thống CRM cho các loại khách hàng tùy chỉnh (ví dụ: khách hàng giá trị cao, khách hàng thường xuyên trả hàng, khách hàng yêu thích coupon) và bản đồ chúng với các luồng chiến dịch

👀 Ví dụ Nhà bán lẻ thời trang và phong cách sống 6thStreet đã áp dụng nền tảng WhatsApp Business để cải thiện tình trạng tương tác giảm sút trên các kênh tiếp thị truyền thống như email, thông báo đẩy và tin nhắn SMS. Thương hiệu đã gửi các tin nhắn sau đến người dùng đã đăng ký: Thông điệp chào mừng cá nhân hóa cho người dùng mới

Gợi ý sản phẩm tùy chỉnh để giữ chân khách hàng

Các chiến dịch tin nhắn khuyến mãi được gửi đến khách hàng tùy chỉnh dựa trên tần suất, thời gian gần đây và giá trị tài chính

Thông báo về giỏ hàng bị bỏ quên

Các tin nhắn tiếp thị theo dõi được gửi trong vòng 24 giờ sau khi mua hàng

Các chiến dịch đang diễn ra, bao gồm thông báo khuyến mãi Kết quả: Tăng 10 lần* tỷ lệ chuyển đổi khách hàng mới so với các kênh khác

Tăng 6 lần* tỷ lệ chuyển đổi giỏ hàng bị bỏ quên so với email và thông báo đẩy

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mẫu CRM trong ClickUp cung cấp cho bạn một khung làm việc sẵn có để quản lý mọi bước trong mối quan hệ với khách hàng, từ lần đăng ký đầu tiên đến các hoạt động theo dõi sau khi mua hàng. Thay vì tạo thủ công các nhắc nhở giỏ hàng, cập nhật vận chuyển hoặc yêu cầu đánh giá, các mẫu này giúp bạn tiêu chuẩn hóa và tự động hóa các quy trình lặp lại này.

3. Gửi thông báo phát sóng cho sự kiện ra mắt sản phẩm

Khi bạn đăng tải sản phẩm trên mạng xã hội, nó phải cạnh tranh với các thuật toán, meme và quảng cáo. Nhưng trên WhatsApp, nó xuất hiện bên cạnh tin nhắn của bạn bè, nghĩa là nhận được nhiều sự chú ý hơn và hành động nhanh chóng hơn.

Tính năng Broadcast của ứng dụng WhatsApp Business cho phép bạn gửi thông báo ra mắt sản phẩm trực tiếp vào trò chuyện của người dùng.

Dưới đây là những nội dung cần bao gồm trong tin nhắn phát sóng tùy chỉnh cho khách hàng khi ra mắt sản phẩm:

Một tin nhắn ngắn gọn, súc tích: “Chúng tôi vừa ra mắt sản phẩm mới 👀”

Một lời kêu gọi hành động rõ ràng: “Nhấn vào đây để là người đầu tiên” hoặc “Trả lời YES để xem trước”

Hình ảnh hoặc video: Hình ảnh luôn giúp tăng tỷ lệ nhấp chuột

Độc quyền: “Chỉ dành riêng cho cộng đồng WhatsApp của chúng tôi trong 24 giờ tới”

Một teaser trước khi ra mắt: “ 🤫 10 giờ sáng mai – điều mới mẻ sắp đến với [Thương hiệu của bạn]! Hãy chuẩn bị…”

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp nhãn với danh sách phát sóng để gửi tin nhắn cá nhân hóa cho các nhóm khách hàng cụ thể. Ví dụ, nếu nhãn có nội dung: Lần mua hàng đầu tiên: Gửi tin nhắn cảm ơn và giảm giá để khuyến khích khách hàng đặt đơn hàng lần thứ hai

Khách hàng thường xuyên: Tặng thưởng cho sự trung thành bằng cách cung cấp quyền truy cập sớm hoặc các ưu đãi VIP

4. Tự động hóa việc theo dõi và chuỗi chăm sóc khách hàng

Hơn 74% người tiêu dùng đã từ bỏ việc mua hàng chỉ vì họ cảm thấy quá tải. Điều đó không có gì ngạc nhiên. Khách hàng của bạn đang bị ngập trong tin nhắn, quảng cáo, sự phân tâm, các tuyên bố và tiếng ồn.

Tin vui là tin nhắn WhatsApp giúp bạn vượt qua sự ồn ào. Và bạn có thể tự động hóa quy trình này bằng phần mềm CRM của ClickUp. Hãy nghĩ đến việc cá nhân hóa ở quy mô lớn. Đây là cách thực hiện:

Nhắc nhở giỏ hàng bị bỏ quên: Nếu khách hàng để lại mục trong giỏ hàng, kích hoạt tin nhắn WhatsApp trong khoảng thời gian đã đặt. Sử dụng ClickUp CRM để thẻ trạng thái của khách hàng tiềm năng và cài đặt quy tắc tự động hóa cho các lời nhắc dựa trên thời gian, được cá nhân hóa theo danh mục sản phẩm hoặc giá trị giỏ hàng

*cập nhật vận chuyển: Khi đơn đặt hàng đã được giao hoặc đang trên đường vận chuyển, hãy thông báo cho khách hàng. Việc cần làm là kết nối hệ thống quản lý đơn hàng của bạn với ClickUp CRM

yêu cầu đánh giá: *Sau khi giao hàng, ClickUp có thể tự động giao công việc gửi yêu cầu đánh giá qua WhatsApp. Khi đánh giá được gửi, kích hoạt tin nhắn cảm ơn kèm phiếu giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo của họ

Dòng chảy nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng: Sử dụng ClickUp CRM để phân đoạn và gắn thẻ các khách hàng tiềm năng ấm, sau đó cài đặt chuỗi tin nhắn WhatsApp để giáo dục khách hàng tiềm năng của bạn

Trả lời tự động thông minh: Sử dụng tính năng Tin nhắn vắng mặt của WhatsApp để Sử dụng tính năng Tin nhắn vắng mặt của WhatsApp để trả lời tự động ngoài giờ làm việc , hướng dẫn người dùng đến trang FAQ hoặc chatbot của bạn. ClickUp có thể đang theo dõi các trả lời tự động này và tạo công việc theo dõi khi cần phản hồi thủ công. Thiết lập ClickUp tự động hóa để thay đổi trạng thái công việc và kích hoạt nhắc nhở khi đến lúc gửi tin nhắn tiếp theo thủ công

Xem video này để tìm hiểu cách ClickUp Automations giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh!

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hướng dẫn các Trợ lý Tự động của ClickUp thực hiện kiểm tra hàng ngày hoặc hàng tuần trên không gian làm việc của bạn và đánh dấu các trường hợp chậm trễ. Một Trợ lý có thể kiểm tra, ví dụ, những liên hệ nào chưa nhận được phản hồi sau khi giỏ hàng của họ bị bỏ rơi, hoặc những yêu cầu đánh giá của khách hàng nào chưa nhận được phản hồi. Nó tự động thêm bình luận, cập nhật trường tùy chỉnh hoặc chuyển giao công việc cho đồng nghiệp phù hợp, giúp nhóm của bạn biết chính xác những gì cần thực hiện. Nhận thông tin từ các công việc và tài liệu thông qua ClickUp Autopilot Agents

5. Tương tác với khách hàng thông qua tiếp thị nội dung trên WhatsApp

Bạn không cần phải chờ khách hàng liên hệ với bạn trước khi tương tác với họ thông qua nội dung hữu ích. Thiết lập quy trình làm việc sao cho ngay khi khách hàng đăng ký trên nền tảng của bạn, bạn có thể tương tác với họ thông qua nội dung đã được soạn sẵn.

Hãy nghĩ đến các hướng dẫn "cách làm" cho các tính năng cụ thể, một blog trả lời các câu hỏi thường gặp, hoặc các mẹo sản phẩm nhanh được gửi vào các ngày cụ thể trong tuần.

👀 Ví dụ Thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da Pháp Clarins đã triển khai chiến dịch Ngày Son Môi Quốc Gia với các tin nhắn WhatsApp cá nhân hóa dành cho khách hàng hiện tại. Chiến dịch nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ cuộc hội thoại thân thiện với cơ sở khách hàng đã đăng ký của Clarins. Khách hàng phải chọn loại son môi mà họ ưa thích, sau đó được xem video về lựa chọn của mình và được chuyển hướng đến trang web của thương hiệu để nhận tư vấn cá nhân hóa về cách chọn tông màu phù hợp nhất cho họ. Kết quả: 4. Tỷ lệ mở cao gấp 5 lần so với email

7X tỷ lệ chuyển đổi cao hơn so với email

Thương hiệu của bạn cũng có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự. Tuy nhiên, nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc nhà khởi nghiệp thương mại điện tử phải quản lý nhiều việc, việc soạn thảo từng tin nhắn thủ công sẽ tốn nhiều thời gian. Ngay cả khi bạn có nội dung dài, nó vẫn cần được chuyển đổi thành các định dạng ngắn hơn.

ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, giúp bạn chuyển đổi nội dung thành các tin nhắn sẵn sàng cho WhatsApp.

Ví dụ: Xem cách ClickUp Brain tạo nội dung mà bạn có thể tinh chỉnh và gửi đi.

Sử dụng ClickUp Brain để tạo nội dung có thể thực hiện được cho tiếp thị WhatsApp

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để tổng hợp các câu hỏi lặp lại từ các trò chuyện WhatsApp—như “Sản phẩm này có an toàn cho trẻ em không?” hoặc “Chính sách đổi trả là gì?”. Biến những câu hỏi đó thành các mẫu tin nhắn có thể tái sử dụng, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc các mẹo hướng dẫn.

Hơn nữa, Brain còn giúp bạn chuyển đổi nội dung văn bản thành hình ảnh.

✨ Thử gợi ý này Prompt 1: Viết 3 lời khuyên chăm sóc da cho khách hàng của tôi có làn da dầu, gợi ý những việc cần làm vào mùa hè để duy trì làn da khỏe mạnh Prompt 2: Bạn có thể tạo một bài đăng trên mạng xã hội với những mẹo này cho Instagram không? Chuyển đổi nó thành một hình ảnh theo phong cách retro. Yêu cầu Brain tạo các hình ảnh có thể kèm theo tin nhắn WhatsApp của bạn

Bonus: Nếu bạn đang quản lý nhiều chiến dịch, kênh và đối tượng khách hàng, hãy cân nhắc nâng cấp lên ClickUp Brain MAX. Khác với các trợ lý AI thông thường, Brain MAX kết nối với tất cả các công cụ của bạn, như Google Drive, OneDrive, SharePoint và nhiều hơn nữa. Bạn có thể nhanh chóng truy xuất tài liệu sản phẩm, kịch bản hỗ trợ hoặc bài viết blog dán trước đó và chuyển đổi chúng thành tin nhắn sẵn sàng cho WhatsApp mà không cần chuyển tab. Bạn thậm chí có thể sử dụng lệnh giọng nói để yêu cầu Brain MAX soạn thảo hoặc cập nhật chuỗi tin nhắn, tóm tắt các tài liệu dài cho các chiến dịch tiếp thị giọt nước, hoặc tìm kiếm tài nguyên phù hợp trong không gian làm việc của bạn. Để biết thêm về Brain MAX, hãy xem video này!

🧠 Thực tế thú vị: Vào tháng 6 năm 2013, WhatsApp đã lập kỷ lục ấn tượng khi xử lý 27 tỷ tin nhắn trong vòng 24 giờ, bao gồm khoảng 10 tỷ tin nhắn đến và 17 tỷ tin nhắn đi.

Ứng dụng WhatsApp Business là điểm khởi đầu dễ tiếp cận nhất. Nó miễn phí, dễ cài đặt và lý tưởng cho chủ doanh nghiệp cá nhân hoặc các nhóm nhỏ. Bạn có thể tạo hồ sơ doanh nghiệp, thiết lập lời chào tự động hóa và tổ chức danh bạ với nhãn.

Tuy nhiên, khi nhu cầu tiếp thị của bạn ngày càng phát triển, thiết lập cơ bản này thường gặp giới hạn. Trong trường hợp này, đây là những công cụ tiếp thị WhatsApp tốt nhất mà bạn nên xem xét.

1. Nền tảng WhatsApp Kinh doanh (API)

Đây là giao diện do WhatsApp (Meta) cung cấp và phù hợp nhất cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Các nhà tiếp thị có thể sử dụng nó để gửi và nhận tin nhắn một cách tự động thông qua các nhà cung cấp giải pháp kinh doanh của bên thứ ba (BSPs).

Bạn có thể làm việc cần làm gì:

Gửi tin nhắn đến người dùng đã đăng ký nhận tin nhắn cùng lúc

Tự động hóa quy trình làm việc bằng cách kích hoạt tin nhắn WhatsApp dựa trên hành động của người dùng (ví dụ: giỏ hàng bị bỏ quên, biểu mẫu được điền, hoặc trạng thái giao hàng)

Xử lý câu hỏi thường gặp, nhận đơn đặt hàng hoặc xác định khách hàng tiềm năng bằng các công cụ chatbot kết nối với API

Sử dụng các mẫu đã được phê duyệt sẵn cho các tin nhắn gửi đi như cập nhật vận chuyển, nhắc nhở tái tương tác hoặc nhắc nhở lịch hẹn

Kết nối với hệ thống CRM, trung tâm hỗ trợ khách hàng hoặc nền tảng thương mại điện tử của bạn để đảm bảo luồng dữ liệu mượt mà và các phản hồi chi tiết, đầy đủ thông tin

Truy cập các chỉ số chi tiết về tỷ lệ giao hàng, tỷ lệ mở và tương tác tùy chỉnh của khách hàng để tối ưu hóa các chiến dịch của bạn

Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ (BSP) tính phí theo tin nhắn hoặc phí hàng tháng. Tuy nhiên, chi phí này đáng giá vì mang lại phạm vi tiếp cận rộng hơn, tỷ lệ phản hồi cao hơn và tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, nếu bạn muốn có biểu tượng xác minh dấu tick xanh trên tài khoản WhatsApp Business của mình, API là cách duy nhất để thực hiện điều đó.

Khi mục tiêu tiếp thị của bạn thay đổi, hãy lựa chọn từ bộ công cụ chuyên biệt được thiết kế để bổ sung cho nền tảng WhatsApp Business.

Loại công cụ Lợi ích chính Phù hợp cho Brevo (Tất cả trong một) Các chiến dịch WhatsApp, email và SMS kết hợp với tự động hóa và phân tích Các doanh nghiệp muốn thống nhất các kênh nhắn tin và mở rộng phạm vi tiếp cận mà không cần thiết lập phức tạp Respond.io ( Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng Đa kênh) Quản lý tin nhắn tập trung trên WhatsApp, Messenger, Instagram và nhiều nền tảng khác với logic tự động hóa Các đội ngũ hỗ trợ và bán hàng kích thước trung bình cần có chế độ xem về tất cả các cuộc hội thoại với khách hàng Bird (MessageBird) Công cụ tạo chiến dịch trực quan + quản lý đa kênh Các doanh nghiệp triển khai các chiến dịch đa kênh với logic nhắn tin nâng cao Gupshup (API được hỗ trợ bởi AI) Mẫu do AI tạo, chatbot và tự động hóa hành trình khách hàng Các thương hiệu DTC đang phát triển nhanh chóng hoặc doanh nghiệp cần triển khai tiếp thị cuộc hội thoại quy mô lớn WANotifier (Công cụ chiến dịch) Tiếp thị giọt nước, tin nhắn hàng loạt, không có phí API, hộp thư đến cho nhóm Các nhóm nhỏ thực hiện chiến lược marketing hiệu quả với độ phức tạp công nghệ tối thiểu Zixflow, Wati, Interakt (Công cụ tự động hóa) Tự động hóa phễu, thẻ, câu hỏi thường gặp (FAQ) và thiết lập bot Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cài đặt các luồng nuôi dưỡng khách hàng, chuỗi hướng dẫn onboarding và các chiến dịch lặp lại ClickUp (Lớp Quản lý Chiến dịch) Lập kế hoạch tập trung, tạo tài nguyên, hợp tác nhóm và đang theo dõi quy trình làm việc Các nhóm marketing quản lý các chiến dịch WhatsApp đa kênh từ đầu đến cuối — từ ý tưởng đến triển khai

Các vấn đề pháp lý liên quan đến tiếp thị WhatsApp Kinh doanh Dù bạn chọn công cụ nào để tiếp thị kinh doanh qua WhatsApp, đây là một số hướng dẫn pháp lý quan trọng mà bạn phải tuân thủ: Được quyền truy cập trước: Bạn phải nhận được sự đồng ý rõ ràng và tích cực từ người dùng trước khi gửi tin nhắn cho họ. Họ cần tự nguyện đăng ký tham gia

Tuân thủ quy định của WhatsApp: Tuân thủ nghiêm ngặt các Chính sách Kinh doanh và Thương mại của WhatsApp để tránh bị đánh dấu là spam, điều này có thể dẫn đến việc tài khoản bị tạm ngưng

tuân thủ luật bảo mật dữ liệu: *Nếu bạn thu thập dữ liệu khách hàng, hãy tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu như GDPR (EU), CCPA (California) và PDPA

Nắm rõ quy tắc nhắn tin: Các tin nhắn quảng cáo không được yêu cầu sẽ bị coi là spam. Khách hàng phải liên hệ với bạn trước, hoặc bạn phải sử dụng các mẫu tin nhắn đã được phê duyệt trước

Bảo vệ dữ liệu khách hàng: Đảm bảo thông tin người dùng được bảo mật thông qua mã hóa và lưu trữ an toàn, đồng thời tuân thủ các quy định về lưu trữ dữ liệu địa phương

Cách đo lường thành công của các nỗ lực tiếp thị WhatsApp Business của bạn

Giống như bất kỳ chiến dịch tiếp thị nào khác, bạn cũng cần đang theo dõi kết quả của các chiến dịch WhatsApp Business để đánh giá hiệu quả đầu tư và, quan trọng hơn, biết được điều gì thực sự thu hút khách hàng của bạn.

Bạn có thể sử dụng kết hợp các tín hiệu định lượng và định tính để làm việc cần làm này. Dưới đây là một số gợi ý về những gì cần đo lường.

Chỉ số định lượng

Tỷ lệ giao hàng: Tỷ lệ phần trăm tin nhắn được giao thành công. Tỷ lệ thấp liên tục có thể cho thấy vấn đề với cơ sở dữ liệu liên hệ của bạn

*tỷ lệ khối và hủy đăng ký: Tỷ lệ người dùng khối số điện thoại của bạn hoặc hủy đăng ký. Sự gia tăng đột biến của chỉ số này là dấu hiệu cảnh báo quan trọng cho thấy nội dung hoặc tần suất gửi tin nhắn của bạn cần được điều chỉnh ngay lập tức

Tỷ lệ mở: Tỷ lệ phần trăm tin nhắn đã được gửi mà người nhận mở

Tỷ lệ nhấp chuột (CTR): Đối với các tin nhắn chứa liên kết, chỉ số này đo lường tỷ lệ phần trăm người dùng nhấp vào chúng. Đây là chỉ số trực tiếp phản ánh sức thuyết phục của tin nhắn của bạn

*tỷ lệ phản hồi: Tỷ lệ phần trăm người dùng gửi phản hồi cho tin nhắn phát sóng của bạn. Chỉ số KPI này rất quan trọng để đánh giá mức độ hiệu quả của tin nhắn trong việc khơi gợi cuộc hội thoại hai chiều

Tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ phần trăm người dùng thực hiện hành động mong muốn (ví dụ: hoàn thành mua hàng, đặt lịch demo, sử dụng mã giảm giá) sau khi nhận được tin nhắn của bạn

*số lượng khách hàng tiềm năng được tạo ra: Tổng số khách hàng tiềm năng mới được xác định thông qua các cuộc hội thoại và yêu cầu trên WhatsApp

chi phí trên mỗi cuộc hội thoại/thu hút khách hàng:* Một chỉ số tài chính chia tổng chi phí chiến dịch cho số cuộc hội thoại thành công, giúp đo lường hiệu quả kinh tế

Các chỉ số định tính

Dữ liệu định lượng cho bạn biết điều gì đã xảy ra, nhưng phân tích định tính cho bạn biết tại sao. Ví dụ:

*phân tích cuộc hội thoại để thu thập thông tin: Hệ thống hóa việc xem xét nhật ký trò chuyện để phát hiện các câu hỏi lặp lại của khách hàng, các đối tượng phổ biến và phản hồi tự nhiên về sản phẩm

Đánh giá cảm xúc của khách hàng: Phân loại tông màu của tin nhắn đến (tích cực, tiêu cực, trung lập) để nắm bắt nhận thức về thương hiệu của bạn và phản hồi của khách hàng đối với các chiến dịch của bạn

Sử dụng ClickUp để điều phối chiến dịch tiếp thị WhatsApp của bạn

Mỗi tin nhắn WhatsApp bạn gửi đều có một câu chuyện phía sau: Ai đã viết nó? Ai đã phê duyệt nó? Nó dành cho phân khúc nào? Khi nào nên gửi?

Công cụ Quản lý Dự án Tiếp thị của ClickUp giúp tổ chức và quản lý tất cả các nỗ lực tiếp thị WhatsApp của bạn tại một nơi duy nhất. Chúng tôi sẽ lấy ví dụ về một thương hiệu chăm sóc da DTC để minh họa cách thực hiện.

1. Lập kế hoạch và tổ chức các chiến dịch

Giả sử bạn là quản lý marketing cho thương hiệu chăm sóc da. Bạn đang ra mắt gói sản phẩm mới dành cho da dầu trong mùa ẩm ướt. Bạn cần gửi tin nhắn WhatsApp mục tiêu đến khách hàng mới, người dùng hiện tại của sản phẩm rửa mặt kiểm soát dầu và người dùng không hoạt động từ quý trước.

Trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn, tạo một danh sách có tên Monsoon Skincare Bundle – WhatsApp Campaign. Đây là không gian trung tâm để đang theo dõi tất cả các nỗ lực tiếp thị.

Trong danh sách công việc, thêm một công việc cho mỗi bước hành động khóa trong chiến dịch của bạn.

Theo dõi và quản lý các công việc chiến dịch WhatsApp của bạn trong một danh sách công việc ClickUp

Đối với mỗi công việc, hãy thêm:

Mô tả ngắn gọn về mục tiêu của công việc, bao gồm các tệp đính kèm (nếu có) cho hình ảnh/video cần được bao gồm, v.v.

Ngày đáo hạn và người được giao để đang theo dõi quyền sở hữu và thời hạn

Trường tùy chỉnh để tổ chức và lọc công việc một cách hiệu quả. Ví dụ:

Trường Mục đích Phân khúc đối tượng Gắn thẻ công việc với các phân đoạn như: Khách hàng mua lần đầu, Người dùng không hoạt động, Khách hàng đã mua trước đây Loại tin nhắn Phát sóng, khuyến mãi, nhắc nhở, phản hồi hoặc giỏ hàng bị bỏ quên

Tạo từng công việc và công việc con với thời hạn và trường tùy chỉnh

Sau đó, sử dụng các công việc con để chia nhỏ từng công việc thành các bước nhỏ hơn, có thể thực hiện được. Điều này giúp dễ dàng phân công trách nhiệm chi tiết hơn.

Ví dụ, công việc “Soạn thảo nội dung tin nhắn cá nhân hóa” có thể bao gồm việc viết nội dung cho khách hàng lần đầu và xem xét, hoàn thiện cùng với nhóm pháp lý.

Như vậy, đội ngũ biên tập viên, quản lý CRM và nhóm tuân thủ của bạn sẽ đồng bộ hóa trang.

Phân chia các công việc phức tạp thành các công việc con nhỏ hơn, có thể theo dõi để tăng tính hiển thị

Bạn cũng cần một nơi trung tâm để xác định câu chuyện, thông tin về đối tượng mục tiêu và các thông tin khác. ClickUp Tài liệu là nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy của bạn.

Ví dụ: Trình bày bản tóm tắt chiến dịch tại đây (lý do đằng sau chiến dịch). Ngoài ra, hãy thêm các hướng dẫn về thương hiệu và pháp lý để nhóm sáng tạo biết những gì được phép và không được phép.

Lập kế hoạch chi tiết cho chiến dịch của bạn và tập trung thông tin này trong ClickUp Tài liệu

📮ClickUp Insight: 92% nhân viên văn phòng có nguy cơ mất các quyết định quan trọng do chúng bị phân tán trên các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để thu thập và đang theo dõi quyết định, những thông tin quan trọng về kinh doanh sẽ bị lạc trong "tiếng ồn" kỹ thuật số. Với khả năng Quản lý Công việc của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

2. Tạo lịch trình nội dung tiếp thị

Tiếp theo, sử dụng chế độ xem Lịch của ClickUp để hiển thị dòng thời gian chiến dịch WhatsApp cho gói sản phẩm chăm sóc da mùa mưa của bạn. Bạn có thể:

Đảm bảo tin nhắn cho khách hàng mua lần đầu được lên lịch sau khi gói sản phẩm được ra mắt

Xác nhận rằng các hoạt động theo dõi vào Ngày 3 và Ngày 7 không trùng lặp với các chiến dịch khuyến mãi khác

Theo dõi thời hạn phê duyệt nội dung sáng tạo để tránh phải gấp rút vào phút chót

Nếu chế độ xem Lịch hiển thị hai chương trình khuyến mãi trùng ngày hoặc một tuần không có lịch trình nào, bạn có thể nhanh chóng kéo và thả để điều chỉnh lịch trình trước khi chương trình được triển khai.

Hiển thị các công việc chiến dịch WhatsApp và duy trì luồng tin nhắn ổn định thông qua chế độ xem lịch ClickUp

Để cân bằng lịch trình của bạn, bạn cũng có thể sử dụng mã màu hoặc thẻ khác nhau cho các loại tin nhắn khác nhau (khuyến mãi so với nội dung so với theo dõi). Chia sẻ điều này với nhóm hoặc cấp trên của bạn để đảm bảo tính minh bạch về “khi nào sẽ gửi gì”

👀 Bạn có biết? Theo tâm lý học màu sắc, màu đỏ tự nhiên thu hút sự chú ý, khiến nó trở nên lý tưởng để đặt nhãn cho các hạn chót nộp bản thảo quá hạn, các rào cản tuân thủ hoặc các phê duyệt chiến dịch quan trọng trong chế độ xem lịch ClickUp của bạn. Màu xanh lá cây gợi lên cảm giác tiến độ và hoàn thành, khiến nó hoàn hảo để đặt thẻ cho các bản thảo tin nhắn đã hoàn thành, tài sản thiết kế hoặc các bản phát sóng đã lên lịch.

3. Hợp tác và giao tiếp

Thay vì các chủ đề email kéo dài hoặc tin nhắn Slack, hãy sử dụng ClickUp Chat để tập trung các cuộc trò chuyện liên quan đến chiến dịch. Nó cho phép bạn:

Giao tiếp trực tiếp trong không gian làm việc của bạn bằng cách sử dụng trò chuyện nhóm hoặc cá nhân, cuộc gọi thoại hoặc thậm chí cuộc gọi video SyncUps

Giữ các cuộc hội thoại liên quan đến các công việc cụ thể, để mọi người có thể xem lịch sử và biết chính xác nội dung của cuộc hội thoại

Tăng tốc quá trình phê duyệt và chỉnh sửa, vì bạn có thể thảo luận, chỉnh sửa và cập nhật ngay trong cùng một cửa sổ

Bắt đầu cuộc hội thoại, chia sẻ cập nhật và quản lý quyết định chiến dịch tại một nơi duy nhất với ClickUp Chat

Bạn có thể đính kèm tệp đính kèm hình ảnh hoặc video trong trò chuyện và gắn thẻ người ra quyết định để phê duyệt phiên bản cuối cùng. Và khi ai đó nói “Chúng ta cần theo dõi vào ngày thứ 7”, hãy tạo ngay một công việc mới từ tin nhắn đó.

Hơn nữa, các thành viên trong nhóm của bạn không cần phải lướt qua hơn 60 tin nhắn để hiểu các quyết định và nhiệm vụ cần làm. ClickUp Brain có thể tóm tắt các chủ đề trò chuyện thành các điểm chính.

🧠 Thực tế thú vị: WhatsApp là ứng dụng không thuộc Google thứ hai đạt 1 tỷ lượt cài đặt trên Android vào năm 2015.

4. Theo dõi trạng thái chiến dịch, phê duyệt và các chỉ số

Sau khi các công việc đã được cài đặt, hãy cài đặt Trạng thái Tùy chỉnh ClickUp để phản ánh từng giai đoạn trong quy trình làm việc của chiến dịch.

Ví dụ về luồng: Kế hoạch → Tạo nội dung → Chờ duyệt → Đã lên lịch → Đã gửi → Theo dõi đã lên lịch → Hoàn thành

Điều này giúp mọi người biết chính xác giai đoạn mà mỗi tin nhắn đang ở trong chiến lược truyền thông tiếp thị của bạn. Nếu có gì đó bị kẹt ở trạng thái “Đang chờ duyệt”, một quản lý hoặc bên liên quan có thể can thiệp, xem xét nội dung và đẩy nó tiến lên.

Hình dung từng giai đoạn của chiến dịch, từ kế hoạch đến theo dõi, với tính năng Trạng thái Tùy chỉnh của ClickUp

Theo thời gian, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển ClickUp để tổng hợp dữ liệu này.

Giả sử bạn đang theo dõi ba phân khúc: Khách hàng mua lần đầu, Người dùng kiểm soát dầu và Người dùng không hoạt động. Tạo bảng điều khiển với các tiện ích như:

Các công việc theo trạng thái : Hiển thị tiến độ trực quan cho từng phân đoạn — số lượng chiến dịch đã được lên lịch, đã gửi hoặc đang chờ phê duyệt

báo cáo trường tùy chỉnh*: Hiển thị tỷ lệ nhấp chuột (CTR) hoặc số lần sử dụng mã giảm giá được ghi lại trong các công việc (sử dụng các trường số như “CTR %” hoặc “Số lần đổi mã”)

Đang chờ duyệt: Danh sách công việc đã lọc hiển thị tất cả tin nhắn vẫn đang ở giai đoạn “Đang chờ duyệt”

Theo dõi tiến độ chiến dịch để phát hiện các điểm nghẽn thông qua bảng điều khiển ClickUp

5. Tiết kiệm thời gian với các mẫu chiến dịch

Chán ngán việc phải tạo lại các chiến dịch tiếp thị WhatsApp từ đầu? Các mẫu chiến dịch tiếp thị có thể giúp bạn bỏ qua việc thiết lập lặp lại và duy trì tính nhất quán.

Ví dụ: Mẫu Quản lý Chiến dịch Tiếp thị của ClickUp cho phép bạn lập kế hoạch, triển khai và theo dõi chiến dịch của mình.

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho các chiến dịch ra mắt WhatsApp hoặc khuyến mãi theo mùa với Mẫu Quản lý Chiến dịch Tiếp thị của ClickUp

Phân chia chiến dịch thành các công việc riêng lẻ bằng chế độ xem Marketing Phase View và đang theo dõi thời hạn bằng chế độ xem Calendar View. Sử dụng các thuộc tính tùy chỉnh như Nội dung Cuối cùng, Bản nháp, Tham chiếu, Phê duyệt và Nhóm được giao để lưu trữ các chi tiết quan trọng của chiến dịch.

Bạn cũng có thể sử dụng các mẫu kế hoạch giao tiếp để mục tiêu đến các nhóm cụ thể với các thông điệp được tùy chỉnh và tránh tình trạng mệt mỏi hoặc trùng lặp thông điệp bằng cách lên lịch gửi tin nhắn WhatsApp với tần suất phù hợp.

Các thực hành tốt nhất trong tiếp thị WhatsApp Kinh doanh

Bây giờ khi bạn đã tin tưởng vào hiệu quả của tiếp thị WhatsApp Kinh doanh, đây là một số nguyên tắc tốt nhất để tuân theo.

1. Xem WhatsApp như một kênh mối quan hệ khách hàng

Phương pháp bán hàng trực tiếp không hiệu quả ở đây, khác với trên mạng xã hội. Điều này có nghĩa là:

Tập trung vào thông điệp lấy giá trị làm trọng tâm: giáo dục, hỗ trợ hoặc hướng dẫn

Sử dụng giọng điệu cuộc hội thoại phản ánh cách khách hàng nói chuyện, không phải ngôn ngữ thương hiệu

Cung cấp thông tin trước khi khách hàng yêu cầu: cập nhật vận chuyển chủ động, mẹo sử dụng hoặc câu hỏi thường gặp sau khi mua hàng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thay vì gửi một giảm giá chung chung, hãy thử: “Chào bạn! Dựa trên những gì bạn đã mua lần trước, bạn có thể thích loại kem chống nắng nhẹ này. Bạn có muốn thử với giảm giá 10% không?”

2. Phân đoạn đối tượng khách hàng

Không phải tất cả khách hàng đều nên nhận cùng một thông điệp. Tiếp thị dựa trên hành vi và chu kỳ đời sống giúp bạn tối ưu hóa cá nhân hóa:

Gắn thẻ người dùng theo sở thích sản phẩm, thời gian mua hàng gần đây, hành vi giỏ hàng hoặc giá trị trọn đời trong hệ thống CRM của bạn

Sử dụng nhãn WhatsApp Business hoặc đồng bộ với các công cụ như ClickUp CRM để kích hoạt các luồng tin nhắn khác nhau

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Trường Tùy chỉnh của ClickUp để gán loại phân đoạn và kích hoạt các quy trình làm việc cụ thể cho từng nhóm.

3. Thiết kế các phễu nhỏ cho luồng tin nhắn

Hãy suy nghĩ theo chuỗi. Các micro-funnel có thể hướng dẫn người dùng từ giai đoạn nhận thức đến hành động. Ví dụ:

Thông điệp 1 (tăng nhận thức): Nêu bật vấn đề (ví dụ: các vấn đề về da trong mùa mưa)

Thông điệp 2 (xem xét): Hướng dẫn với một mẹo sản phẩm

Thông điệp 3 (chuyển đổi): Đề xuất một ưu đãi

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Tài liệu để tạo bản đồ logic và cấu trúc tin nhắn trước khi giao công việc cho nhóm nội dung/thiết kế.

4. Mở rộng quy mô với tự động hóa

Kết hợp phản hồi tự động của WhatsApp với các tùy chọn dự phòng, như hướng dẫn người dùng đến nhân viên hỗ trợ hoặc câu hỏi thường gặp hữu ích.

Những việc cần làm: Không gửi tin nhắn liên tiếp, tệp tin lớn không có bối cảnh hoặc các liên kết ngắn đáng ngờ. Tránh sử dụng chữ in hoa toàn bộ và quá nhiều biểu tượng cảm xúc. Và tuyệt đối không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào mà người dùng chưa đồng ý nhận.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các mẫu có sẵn cho các chiến dịch phổ biến nhất, chẳng hạn như Mẫu Kế hoạch Truyền thông của ClickUp hoặc Mẫu CRM ClickUp để tự động hóa việc thu thập thông tin.

5. Có một lời kêu gọi hành động rõ ràng

Thông điệp của bạn nên có một mục tiêu rõ ràng, giúp khách hàng dễ dàng thực hiện hành động.

Sử dụng các nút trả lời nhanh của WhatsApp hoặc các liên kết ngắn đến trang đích hoặc danh mục sản phẩm

Tránh gửi tin nhắn yêu cầu người nhận phải cuộn, đọc quá nhiều hoặc đưa ra quyết định phức tạp

Ví dụ: “Muốn thử gói combo? Nhấn vào đây và chúng tôi sẽ giữ một gói cho bạn.” Với nút trả lời trực tiếp hoặc liên kết CTA.*

6. Cho phép người dùng dễ dàng hủy đăng ký

Luôn cung cấp một cách rõ ràng để người dùng có thể ngừng nhận tin nhắn. Một dòng đơn giản như “Trả lời STOP để hủy đăng ký” là đủ. Bạn cũng có thể thỉnh thoảng nhắc nhở họ rằng họ có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cài đặt tự động hóa để kích hoạt một tác vụ nếu tỷ lệ hủy đăng ký vượt quá một ngưỡng nhất định cho một loại tin nhắn cụ thể.

Phát triển kinh doanh của bạn với tiếp thị WhatsApp & ClickUp

Tiếp thị WhatsApp Business là cuộc họp với khách hàng trong giao diện trò chuyện mà họ yêu thích và tin tưởng. Tuy nhiên, nếu bạn đang quản lý tin nhắn, tạo/lập nội dung và hợp tác nhóm qua bảng tính, bạn chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

ClickUp mang lại cấu trúc và tốc độ cho chiến lược tiếp thị WhatsApp của bạn. Chế độ xem Lịch hiển thị chính xác những gì đã được lên lịch, trong khi ClickUp Trò chuyện cho phép nhóm của bạn phối hợp, chia sẻ phản hồi và duyệt nội dung tại một nơi duy nhất.

ClickUp Brain giúp tăng tốc quá trình lập kế hoạch và tạo nội dung cho các chiến dịch của bạn, trong khi ClickUp Dashboard giúp bạn đang theo dõi tiến độ, hiệu suất của chiến dịch và những việc cần thực hiện.

Sẵn sàng bắt đầu tổ chức chiến dịch WhatsApp tiếp theo của bạn với sự rõ ràng hơn?

Đăng ký ClickUp để bắt đầu.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

1. Tiếp thị qua WhatsApp có hiệu quả không?

Đúng vậy. Tiếp thị qua WhatsApp có tỷ lệ mở cao (thường từ 80–90%) và phản hồi nhanh chóng vì nó tiếp cận người dùng tại nơi họ đã trò chuyện nhiều lần trong ngày.

2. Làm thế nào để quảng bá kinh doanh của tôi trên WhatsApp?

Bắt đầu bằng cách cài đặt tài khoản WhatsApp Business và kết nối với Meta Business Manager. Thu thập sự đồng ý của khách hàng thông qua trang web, quảng cáo hoặc mã QR. Sau đó, phân đoạn đối tượng khách hàng và gửi tin nhắn cá nhân hóa như ưu đãi, cập nhật hoặc mẹo vặt.

3. Bạn có thể làm việc cần làm về tiếp thị hàng loạt trên WhatsApp không?

Có, nhưng chỉ khi người dùng đã đồng ý. Sử dụng WhatsApp Business API để quản lý tin nhắn quy mô lớn và tuân thủ quy định.

4. Sự khác biệt giữa WhatsApp và WhatsApp Business là gì?

WhatsApp dành cho mục đích cá nhân. WhatsApp Business bao gồm các tính năng như hồ sơ doanh nghiệp, phản hồi nhanh, nhãn và tự động hóa để hỗ trợ giao tiếp với khách hàng.