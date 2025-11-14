Cách chọn phần mềm CRM để cải thiện quản lý khách hàng

Ai cũng biết CRM rất quan trọng vì chúng giúp bạn hiểu khách hàng, đang theo dõi những gì hiệu quả và xây dựng mối quan hệ bền vững theo thời gian. Thực tế, với hơn một phần ba các nhà lãnh đạo marketing cho biết tỷ lệ chuyển đổi là một trong những chỉ số KPI hàng đầu của họ, CRM đóng vai trò chiến lược trong chiến lược kinh doanh của bạn.

Tuy nhiên, không phải mọi phần mềm CRM đều giống nhau.

Bạn cần một phần mềm phù hợp với nhóm của mình, khách hàng tùy chỉnh và cách thức công việc của doanh nghiệp. Nhiều người bỏ qua bước này và kết quả là sử dụng các công cụ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chọn phần mềm CRM hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp và đơn giản hóa công việc của bạn.

Mẫu CRM của ClickUp phù hợp với các kinh doanh muốn sự đơn giản ngay từ bây giờ và có thể mở rộng để quản lý chiến dịch, gia hạn và chuyển giao trong hệ thống CRM của bạn khi nhu cầu phát triển.

Phần mềm CRM là gì?

CRM được tạo ra vì các doanh nghiệp cần một nơi duy nhất để xem tùy chỉnh là ai, điều gì đã xảy ra gần đây và điều gì nên xảy ra tiếp theo.

Phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) là hệ thống tổ chức mọi tương tác với khách hàng trên các lĩnh vực tiếp thị, bán hàng và dịch vụ.

Hệ thống CRM hiện đại hỗ trợ tự động hóa tiếp thị, đang theo dõi quy trình bán hàng rõ ràng và cung cấp khả năng báo cáo giúp đưa ra quyết định tiếp theo hiệu quả. Nó kết nối với các công cụ hiện có của bạn như email, lịch và phần mềm kế toán, tạo ra một nguồn thông tin đáng tin cậy cho doanh nghiệp nhỏ và đội ngũ đang phát triển. Nó cũng:

Tập trung thông tin khách hàng từ các biểu mẫu, email, cuộc gọi và trò chuyện vào một hồ sơ duy nhất mà bất kỳ nhân viên bán hàng hoặc nhân viên hỗ trợ nào cũng có thể tin cậy, giúp cải thiện việc đang theo dõi tương tác với khách hàng và giảm thiểu sự trùng lặp.

Bản đồ quy trình bán hàng của bạn thành các giai đoạn rõ ràng trong quy trình bán hàng, phân công công việc bán hàng và ghi lại kết quả để bạn có thể dự báo một cách tự tin và cải thiện hiệu suất bán hàng.

Tự động hóa các hoạt động theo dõi định kỳ và quản lý chiến dịch , gửi tin nhắn kịp thời và phân đoạn đối tượng để các công cụ tiếp thị làm công việc đồng bộ với đội ngũ bán hàng của bạn.

Chuyển đổi hoạt động thành thông tin có giá trị thông qua bảng điều khiển và báo cáo, hiển thị nơi các giao dịch bị đình trệ, kênh nào mang lại chuyển đổi và cách tối ưu hóa quy trình trên toàn bộ nền tảng CRM.

👀 Bạn có biết: Trước khi máy tính ra đời, các doanh nghiệp lưu trữ thông tin khách hàng trong sổ kế toán, và sau đó nhân viên bán hàng mang theo thẻ chỉ mục và khay Rolodex khi danh sách khách hàng của họ ngày càng lớn. Trong thập niên 1980 và 1990, cơ sở dữ liệu và công cụ bán hàng đã giúp các nhóm lưu trữ tên, ghi chú và đơn đặt hàng tại một nơi duy nhất. Các ứng dụng đám mây sau đó đã đưa mọi thứ lên môi trường trực tuyến, cho phép các nhóm chia sẻ cập nhật theo thời gian thực từ bất kỳ đâu.

📖 Xem thêm: Phần mềm CRM SaaS tốt nhất cho nhóm B2B

Tại sao việc chọn đúng phần mềm CRM lại quan trọng?

Tôi đã suy ngẫm về tác động thực sự mà một hệ thống CRM có thể mang lại cho sự phát triển của một kinh doanh. Một số người cho rằng CRM chỉ là cơ sở dữ liệu khách hàng, nhưng trên thực tế, nó thường trở thành trung tâm điều hành của cách các nhóm hoạt động.

Suy ngẫm từ Reddit này phản ánh những gì nhiều nhà lãnh đạo ngành chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn và hội nghị.

Phần mềm CRM phù hợp sẽ định hình cách nhóm bán hàng ưu tiên công việc, cách tự động hóa tiếp thị mục tiêu vào phân khúc tiềm năng tiếp theo và cách nhóm dịch vụ phản hồi với thông tin chi tiết.

Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cách một nền tảng được lựa chọn kỹ lưỡng có thể tạo ra sự khác biệt.

Tập trung dữ liệu khách hàng tùy chỉnh để đưa ra quyết định tốt hơn.

Không có dữ liệu, bạn chỉ là một người có ý kiến.

Lời của W. Edwards Deming vẫn đúng với mọi kinh doanh hiện đại.

Dữ liệu khách hàng phân tán trên nhiều công cụ dẫn đến các quyết định thiếu chính xác. Một chiến lược CRM đáng tin cậy sẽ tập trung mọi thứ vào một nơi, tạo ra một chế độ xem duy nhất và chính xác về từng khách hàng.

Với sự rõ ràng này, chủ kinh doanh và quản lý có thể nhận diện xu hướng, hiểu hành vi khách hàng và đưa ra quyết định dựa trên thông tin thực tế thay vì giả định.

📌 Ví dụ: Một thương hiệu bán lẻ sử dụng CRM nhận thấy rằng phần lớn khách hàng quay lại đến từ một chiến dịch giới thiệu cụ thể. Bằng cách tập trung nguồn lực vào đó, họ đã cải thiện tỷ lệ chuyển đổi. Dữ liệu khách hàng được tập trung giúp tiết kiệm thời gian và hỗ trợ các nhóm đưa ra quyết định kinh doanh nhanh chóng và tự tin hơn.

Nâng cao sự phối hợp giữa bán hàng và tiếp thị

👀 Bạn có biết: Tỷ lệ người dùng phần mềm CRM trung bình của các chuyên gia bán hàng là 72%, và tỷ lệ hoàn vốn trung bình được đạt được chỉ trong vòng 12 tháng.

Số cho thấy rằng khi các nhóm thực sự sử dụng hệ thống CRM của mình, nó nhanh chóng trở thành một trong những tài sản quý giá nhất cho sự phát triển kinh doanh.

Một trong những lợi ích lớn nhất của việc sử dụng CRM một cách nhất quán là cách nó giúp xóa bỏ khoảng cách lâu nay giữa bộ phận bán hàng và tiếp thị.

Với giải pháp CRM thống nhất, các nhà tiếp thị đang theo dõi các chiến dịch nào mang lại khách hàng tiềm năng chất lượng, trong khi nhân viên bán hàng có thể xem mọi tương tác đã diễn ra trước cuộc gọi đầu tiên của họ.

Tăng năng suất thông qua tự động hóa

Khoảng 40% chuyên viên bán hàng vẫn dựa vào bảng tính và email để quản lý dữ liệu khách hàng.

Cách tiếp cận thủ công này làm chậm mọi thứ.

Một nền tảng CRM được thiết kế tốt giúp tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như theo dõi, nhắc nhở lịch hẹn và cập nhật quy trình bán hàng. Tự động hóa đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng hoặc tương tác nào với khách hàng.

📌 Ví dụ: Khi một khách hàng tiềm năng chuyển sang giai đoạn ‘đề xuất’, phần mềm CRM có thể tự động lên lịch cuộc gọi theo dõi và thông báo cho người quản lý tài khoản. Điều này giúp tiết kiệm hàng giờ công việc thủ công mỗi tuần và cũng cho phép các nhóm có thêm thời gian tập trung vào các cuộc hội thoại có ý nghĩa mang lại kết quả.

📖 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế CRM hàng đầu để nâng cao hiệu quả kinh doanh của bạn

Nâng cao trải nghiệm khách hàng tùy chỉnh và tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Khách hàng ngày nay mong đợi dịch vụ tùy chỉnh, kịp thời và chu đáo.

Hệ thống CRM phù hợp giúp các nhóm đáp ứng kỳ vọng bằng cách giữ cho mọi tương tác đều hiển thị và dễ truy cập. Dù đó là cuộc hội thoại bán hàng, yêu cầu dịch vụ hay nhắc nhở gia hạn, mọi thành viên trong nhóm đều có thể xem toàn bộ bối cảnh.

📌 Ví dụ: Một doanh nghiệp trong ngành khách sạn sử dụng tự động hóa CRM có thể đang theo dõi thời điểm khách thường xuyên lần cuối lưu trú, ghi chú sở thích của họ và gửi một thông điệp ấm áp, cá nhân hóa trước lần ghé thăm tiếp theo. Loại sự quan tâm này giúp xây dựng niềm tin và lòng trung thành, dẫn đến tỷ lệ giữ chân khách cao hơn.

Một doanh nghiệp trong ngành khách sạn sử dụng tự động hóa CRM có thể đang theo dõi thời điểm khách thường xuyên lần cuối lưu trú, ghi chú sở thích của họ và gửi một thông điệp ấm áp, cá nhân hóa trước lần ghé thăm tiếp theo. Loại sự quan tâm này giúp xây dựng niềm tin và lòng trung thành, dẫn đến tỷ lệ giữ chân khách cao hơn.

Các yếu tố khóa cần xem xét khi chọn phần mềm CRM

Việc lựa chọn phần mềm CRM phù hợp có tác động thực sự đối với các doanh nghiệp nhỏ và nhóm đang phát triển.

Trước khi lập danh sách các nhà cung cấp tiềm năng, hãy dựa vào dữ liệu thực tế và nhu cầu kinh doanh của chính bạn. Nghiên cứu các mô hình triển khai và chi phí thực tế của việc vận hành hệ thống CRM theo thời gian.

Dưới đây là danh sách kiểm tra thực tế về những điều cần lưu ý, giúp bạn áp dụng kiến thức vào quy trình bán hàng và mối quan hệ khách hàng:

✅ Độ sâu tích hợp với các công cụ email, lịch, tài khoản và dự án của bạn để dữ liệu có luồng tự động và tránh tình trạng phân mảnh.

✅ Tổng chi phí quyền sở hữu, bao gồm di chuyển, đào tạo, hỗ trợ và nâng cấp, để tránh những chi phí ẩn phát sinh sau này.

✅ Dễ sử dụng và được người dùng thực tế chấp nhận, giúp nhân viên bán hàng và marketer của bạn thực sự sử dụng nó.

✅ Chất lượng dữ liệu và khả năng báo cáo mạnh mẽ để biến thông tin khách hàng thô thành những thông tin có giá trị và có thể hành động.

✅ Khả năng mở rộng và lộ trình phát triển của nhà cung cấp để giải pháp CRM của bạn phát triển cùng với nhu cầu kinh doanh của bạn.

📖 Xem thêm: Cách cải thiện quy trình bán hàng của bạn

Bạn nên trả bao nhiêu cho phần mềm CRM?

Chi phí bình thường của một phần mềm CRM là bao nhiêu? Tôi có đang trả quá nhiều không?

Chi phí bình thường của một phần mềm CRM là bao nhiêu? Tôi có đang trả quá nhiều không?

Các câu hỏi như vậy rất phổ biến trên Reddit và các diễn đàn khác.

Đó là một câu hỏi hợp lý, và nó có một điểm khởi đầu rõ ràng. Trên các nền tảng hàng đầu, các kế hoạch có thể có phạm vi từ $15 đến hơn $300 mỗi người dùng/tháng, với kế hoạch có đầy đủ tính năng thường có giá khoảng $60 đến $70 mỗi người dùng mỗi tháng.

Các kế hoạch mục nhập có mức giá trung bình gần với mức thấp của thập niên 20, trong khi các kế hoạch trung cấp và cao cấp tăng lên khi tính năng và giới hạn được mở rộng.

Những tiêu chí này rất hữu ích khi bạn đang tìm hiểu cách chọn phần mềm CRM và so sánh hệ thống CRM cho doanh nghiệp nhỏ với các bộ phần mềm nâng cao hơn.

Tuy nhiên, giá cả chỉ là một phần của phương trình. Phần mềm CRM phù hợp nên giúp rút ngắn thời gian để đạt giá trị và tránh chi phí ẩn. Vì vậy, hãy tạo mô hình cho chi phí quyền sở hữu tổng thể bao gồm thiết lập, di chuyển dữ liệu, đào tạo người dùng, các cấp độ hỗ trợ, giới hạn sử dụng và các tích hợp cần thiết.

Nhiều người mua cũng đánh giá ROI trong năm đầu tiên khi tỷ lệ áp dụng cao. Do đó, hãy thêm một kế hoạch đơn giản để đang theo dõi sự tăng trưởng của quy trình bán hàng, khả năng báo cáo được sử dụng và giảm thiểu công việc mục nhập và các công việc lặp đi lặp lại.

Dưới đây là những yếu tố bạn có thể xem xét, tùy thuộc vào mức độ phức tạp mà bạn cần:

Band Điều bạn cần biết Các tiêu chuẩn để kiểm tra tính hợp lý Mục nhập cấp độ cơ bản Quản lý liên hệ cơ bản, quy trình bán hàng cơ bản, tự động hóa hạn chế, giới hạn nhỏ hơn. Khoảng $15 đến $25 mỗi người dùng mỗi tháng Kế hoạch dịch vụ đầy đủ tính năng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) Cơ bản về tự động hóa tiếp thị, quy trình tùy chỉnh, báo cáo mạnh mẽ hơn, giới hạn rộng hơn. Khoảng $60 đến $70 trung bình mỗi tháng Nâng cao và doanh nghiệp Tự động hóa nâng cao, phân tích, quản trị, hỗ trợ cao cấp, tính năng AI, giới hạn cao hơn Thường dao động từ $100 đến $300+ mỗi người dùng mỗi tháng, phụ thuộc vào phiên bản và các tiện ích bổ sung.

Kiểm tra nhanh trước khi mua:

Xác nhận mức giảm giá hàng năm của nhà cung cấp so với thanh toán hàng tháng và bất kỳ yêu cầu về số lượng người dùng được cấp phép tối thiểu nào trên các gói cao cấp.

Xác minh giá niêm yết công khai cho các sản phẩm cụ thể mà bạn đang xem xét, chẳng hạn như người dùng được cấp phép HubSpot Starter hoặc các phiên bản Salesforce Sales Cloud, vì những giá này sẽ là cơ sở để bạn đàm phán.

Hỏi về những thay đổi giá trong thời gian ngắn hoặc cập nhật phiên bản có thể ảnh hưởng đến việc gia hạn, đặc biệt nếu nhà cung cấp đã thông báo điều chỉnh giá niêm yết.

📖 Xem thêm: Cách xây dựng cơ sở dữ liệu CRM để phục vụ khách hàng tốt hơn

5 Lựa chọn phần mềm CRM phổ biến cho các nhóm của mọi kích thước

Với vô số lựa chọn hiện có, việc biết được những phần mềm nào nổi bật về độ tin cậy, tính dễ sử dụng và giá trị là điều rất hữu ích.

Dưới đây là một số giải pháp phần mềm CRM hợp tác phổ biến nhất hiện nay và những điểm nổi bật khiến mỗi giải pháp đáng để xem xét.

1. ClickUp

Tiêu chuẩn hóa các trường, giai đoạn và báo cáo ngay từ ngày đầu tiên với sự hỗ trợ của ClickUp CRM

Tôi yêu thích sự linh hoạt của ClickUp và việc nhóm của chúng tôi có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với mọi tình huống – nó không chỉ là công cụ quản lý dự án; nó là một Trung tâm Hoạt động Toàn diện cho chúng tôi! Chúng tôi quản lý mọi thứ từ công việc của khách hàng đến hệ thống CRM và yêu thích sự linh hoạt của các tùy chọn cũng như các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn. Chúng tôi cũng yêu thích việc ClickUp liên tục phát triển và họ luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng!

Sự phân tán công việc khiến các nhóm cảm thấy bận rộn nhưng lại tụt hậu. Các công việc, cập nhật và quyết định nằm rải rác trong các cuộc trò chuyện, email, tài liệu và bảng tính, khiến bối cảnh luôn nằm ngoài 1 bước.

ClickUp giải quyết tình trạng phân tán công việc bằng cách tích hợp công việc, Trí tuệ nhân tạo (AI) và bối cảnh công việc vào một không gian làm việc AI tích hợp, giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu hành động.

Quản lý dữ liệu khách hàng với hệ thống phân cấp tùy chỉnh

Sắp xếp CRM của bạn với Spaces, thư mục và Danh sách công việc cho Leads, Contacts, tài khoản và Deals. Mỗi khách hàng hoặc giao dịch có thể được đại diện dưới dạng một công việc, giúp dễ dàng đang theo dõi tiến độ và chi tiết. Kết nối các công việc (ví dụ: liên hệ với tài khoản hoặc giao dịch) để xây dựng một cơ sở dữ liệu kết nối.

Mẹo chuyên nghiệp: Gửi và nhận email trực tiếp từ các nhiệm vụ ClickUp với Email ClickApp

Tiêu chuẩn hóa quy trình của bạn với các trường tùy chỉnh và chế độ xem của ClickUp

Thêm các giao dịch và dự án của bạn để các chi tiết quan trọng luôn hiển thị trong chế độ xem với ClickUp Trường Tùy chỉnh

Mỗi kinh doanh hoạt động theo cách riêng, nhưng quy trình làm việc không khoa học sẽ làm chậm tiến độ của tất cả mọi người.

ClickUp cho phép bạn tùy chỉnh không gian làm việc để phù hợp với quy trình của mình. Sử dụng ClickUp Trường Tùy chỉnh để thu thập các chi tiết như kích thước giao dịch, nguồn khách hàng tiềm năng hoặc ngày gia hạn.

Chọn giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Bảng hoặc Lịch để xem công việc của bạn từ các góc độ khác nhau, giúp bạn luôn nắm rõ tình hình, vị trí hiện tại của các tác vụ và những gì cần ưu tiên tiếp theo.

Tiết kiệm thời gian với ClickUp tự động hóa

Quản lý nhắc nhở, phân công công việc và theo dõi tiến độ trong khi tập trung vào khách hàng với ClickUp Tự động hóa

Cập nhật thủ công và những nhắc nhở liên tục tốn hàng giờ.

Với ClickUp Automations, bạn có thể tạo các tác vụ tự động để xử lý công việc lặp đi lặp lại. Khi một công việc thay đổi giai đoạn, ClickUp có thể tự động gán người phụ trách, gửi thông báo theo dõi hoặc cập nhật ngày đáo hạn.

Tập trung giao tiếp với ClickUp Tài liệu

Viết bản tóm tắt, SOW và ghi chú, và ghim chúng vào các công việc tương ứng trong ClickUp Tài liệu

Thông tin bị phân tán khi email, ghi chú và tài liệu nằm rải rác ở các địa điểm khác nhau. ClickUp Docs giúp tập hợp tất cả lại một chỗ.

Công việc với đội ngũ của bạn trong thời gian thực để soạn thảo tài liệu, wiki, hợp đồng, đề xuất và nhiều hơn nữa. Trình chỉnh sửa hỗ trợ định dạng phong phú, bảng tính Google Trang tính nhúng và bình luận trực tiếp. Chia sẻ tài liệu với khách hàng chỉ với một cú nhấp chuột và lưu trữ thuận tiện các bản tóm tắt dự án hoặc SOW cùng với các công việc liên quan.

Bạn sẽ không bao giờ phải tìm kiếm trong các chủ đề cũ hoặc thư mục nữa — mọi thông tin cần thiết đều được lưu trữ ngay tại nơi bạn cần.

Đang theo dõi hiệu suất với bảng điều khiển ClickUp

Theo dõi quy trình bán hàng, tình trạng dự án và khối lượng công việc theo thời gian thực với bảng điều khiển ClickUp

Nếu không có báo cáo rõ ràng, bạn dễ dàng bỏ lỡ những điểm mà dự án bị đình trệ hoặc giao dịch chậm lại. Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan tức thì về các chỉ số khóa như tiến độ giao dịch, tình trạng dự án và khối lượng công việc của nhóm.

Bạn có thể phát hiện các điểm nghẽn sớm, phân công lại công việc nhanh chóng và đưa ra quyết định thông minh hơn dựa trên dữ liệu thời gian thực.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Thêm thẻ AI vào bảng điều khiển để báo cáo thời gian thực, tóm tắt điều hành và kiểm tra sức khỏe quy trình bán hàng — không cần xây dựng báo cáo thủ công.

ClickUp Brain cung cấp câu trả lời với bối cảnh công việc đầy đủ, giúp bạn có thể đặt một câu hỏi và nhận chính xác công việc, tài liệu hoặc tin nhắn cần thiết mà không cần chuyển qua các tab khác. ClickUp Brain MAX bổ sung các mô hình cao cấp như Gemini, Claude và ChatGPT, tìm kiếm sâu rộng trên các ứng dụng kết nối của bạn và kết quả web kèm trích dẫn, giúp biến kiến thức phân tán thành các bước hành động rõ ràng. Các cuộc họp được chuyển đổi thành bản ghi chép có thể tìm kiếm kèm theo các nhiệm vụ cần thực hiện, giúp khả năng báo cáo của bạn được cải thiện mà không cần mục nhập thêm.

Cài đặt CRM của bạn trong vài phút với các mẫu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho quy trình bán hàng của bạn luôn hoạt động trơn tru trong khi thông tin khách hàng được lưu trữ tập trung tại một nơi bằng cách sử dụng mẫu CRM ClickUp.

Mẫu CRM của ClickUp cung cấp cho bạn một không gian làm việc sẵn sàng sử dụng, là bản đồ của quy trình bán hàng thực tế của bạn.

Kết nối với các công cụ hiện có của bạn, thu thập các thông tin quan trọng và biến các cập nhật rời rạc thành một hệ thống CRM duy nhất mà nhóm bán hàng và nhóm dịch vụ khách hàng của bạn thực sự sử dụng.

Đang theo dõi khách hàng tiềm năng, giao dịch và gia hạn trong các giai đoạn rõ ràng của quy trình với các nhiệm vụ, ưu tiên và ngày đáo hạn.

Lưu trữ, lọc và phân đoạn thông tin khách hàng chi tiết với các Trường Tùy chỉnh cho ngành nghề, kích thước giao dịch, lần tương tác cuối cùng và điểm đánh giá sức khỏe.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như chuyển giao công việc, theo dõi và cập nhật trạng thái để nhân viên bán hàng dành ít thời gian hơn cho việc nhập mục nhập và nhiều thời gian hơn cho tương tác với khách hàng.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ, tài khoản và giao dịch, và quản lý việc giao hàng trong cùng một không gian làm việc.

Tiêu chuẩn hóa dữ liệu quy trình bán hàng với Trường Tùy chỉnh và trạng thái, và có cái nhìn rõ ràng ở mọi giai đoạn với hơn 15 chế độ xem ClickUp

Tự động hóa việc chuyển giao, theo dõi, phân công công việc và nhắc nhở về SLA bằng các công cụ tự động hóa không cần mã (bao gồm cả tự động hóa email).

Tập trung giao tiếp với khách hàng bằng cách gửi/nhận email trực tiếp từ các tác vụ thông qua Email ClickApp, giữ cho các tin nhắn liên kết với công việc.

Theo dõi tình trạng ống dẫn, khối lượng công việc và các chỉ số KPI của dự án theo thời gian thực với Bảng điều khiển và thẻ tùy chỉnh.

Giảm bớt công việc thủ công bằng cách sử dụng ClickUp Brain để tạo bản nháp email, tóm tắt cuộc họp và thảo luận, v.v.

Giới hạn của ClickUp

Hãy chuẩn bị cho một quá trình học hỏi do sự đa dạng của các tính năng và tùy chọn cấu hình.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.600 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

2. Salesforce

qua Salesforce

Điều tôi thích nhất ở Salesforce Sales Cloud là cách nó tập trung tất cả các hoạt động liên quan đến bán hàng vào một nơi duy nhất. Các tính năng quản lý khách hàng tiềm năng và cơ hội giúp đang theo dõi toàn bộ chu kỳ bán hàng dễ dàng hơn, và các bảng điều khiển báo cáo cung cấp cái nhìn rõ ràng về tình trạng của đường ống bán hàng.

Điều tôi thích nhất ở Salesforce Sales Cloud là cách nó tập trung tất cả các hoạt động liên quan đến bán hàng vào một nơi duy nhất. Các tính năng quản lý khách hàng tiềm năng và cơ hội giúp đang theo dõi toàn bộ chu kỳ bán hàng dễ dàng hơn, và các bảng điều khiển báo cáo cung cấp cái nhìn rõ ràng về tình trạng của đường ống bán hàng.

Salesforce nổi bật với tính linh hoạt và độ sâu. Nó cung cấp cho nhóm các tính năng nâng cao như định tuyến khách hàng tiềm năng, đang theo dõi giao dịch và dự báo, giúp xây dựng một quy trình bán hàng đáng tin cậy.

Einstein AI cung cấp các phân tích thông minh, dự đoán kết quả giao dịch và đề xuất các bước tiếp theo. Trong khi đó, các công cụ tự động hóa quản lý việc phê duyệt và cập nhật lặp đi lặp lại, trong khi tích hợp với Gmail, Slack và hàng trăm công cụ kinh doanh khác giúp quy trình làm việc trở nên trơn tru hơn.

Các nhà quản lý có được bảng điều khiển thời gian thực hiển thị hiệu suất và tiến độ của nhóm, giúp mọi người luôn đồng bộ.

Các tính năng nổi bật của Salesforce

Tập trung quản lý khách hàng tiềm năng, tài khoản và cơ hội trên một nền tảng duy nhất, với tính năng xây dựng quy trình bán hàng hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), dự báo và phân tích doanh thu.

Tự động hóa quy trình bán hàng bằng cách sử dụng tính năng tự động hóa lực lượng bán hàng tích hợp sẵn để tối ưu hóa việc phân phối khách hàng tiềm năng, theo dõi, phê duyệt và phân công công việc.

Dự báo với kiểm tra quy trình bán hàng và phân tích thời gian thực để theo dõi hiệu suất và cải thiện độ chính xác của giao dịch.

Tích hợp hệ thống của bạn thông qua các tích hợp gốc đa dạng và AppExchange để kết nối các công cụ email, hợp tác, điện thoại và phân tích.

Tùy chỉnh các đối tượng, trường, báo cáo và bảng điều khiển để phù hợp với các quy trình phức tạp trên các nhóm và khu vực.

Giới hạn của Salesforce

Hãy chuẩn bị cho quá trình học tập và độ phức tạp trong quá trình cài đặt, có thể yêu cầu chuyên môn của quản trị viên để thực hiện tự động hóa và báo cáo nâng cao.

Lập kế hoạch cho chi phí cấp phép và các tiện ích bổ sung cao hơn khi sử dụng và tùy chỉnh tăng lên.

Dự đoán các tình huống giảm hiệu suất tạm thời khi công việc liên quan đến các tập dữ liệu rất lớn.

Giá cả của Salesforce

Gói Starter Suite: 25 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm)

Pro Suite: 100 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: 175 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Không giới hạn: 350 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Agentforce 1 Sales: 550 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Salesforce

G2: 4.4/5 (24.700+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (18.700+ đánh giá)

📖 Xem thêm: 10 Tích hợp Salesforce thiết yếu cho thành công

3. HubSpot

qua HubSpot

Phần mềm CRM tất cả trong một của HubSpot kết nối tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng trên một nền tảng thống nhất. Bạn có thể quản lý khách hàng tiềm năng, tự động hóa các email theo dõi và đang theo dõi toàn bộ hành trình của khách hàng với các công cụ tự động hóa tiếp thị tích hợp sẵn.

Các tính năng AI như đề xuất nội dung và đánh giá dự đoán giúp các nhóm công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Các bảng điều khiển hiển thị các chỉ số thời gian thực cho các chiến dịch, doanh thu và tương tác, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định nhanh chóng và tự tin.

Các tính năng nổi bật của HubSpot

Tập trung quản lý liên hệ, giao dịch, công việc, email đang theo dõi, cuộc họp và trò chuyện trực tuyến.

Tạo các quy trình bán hàng và luồng công việc bán hàng với các công cụ hỗ trợ AI cho việc tiếp cận khách hàng, dự báo và bán hàng có hướng dẫn trong Sales Hub.

Tự động hóa các chuỗi đa kênh, tạo/lập công việc và theo dõi.

Đang theo dõi hiệu suất với các công cụ phân tích tích hợp, bảng điều khiển và dự báo để nâng cao độ chính xác của giao dịch và hỗ trợ đào tạo.

Tích hợp hệ thống của bạn bằng cách sử dụng hơn 1.900 ứng dụng của HubSpot và kết nối gốc với Gmail/Outlook để có một quy trình làm việc thống nhất.

Giới hạn của HubSpot

Người dùng đã gặp khó khăn trong việc thiết lập và tùy chỉnh nâng cao.

Một số tính năng nâng cao có thể bị giới hạn trên các gói dịch vụ thấp hơn và có thể yêu cầu nâng cấp.

Giá cả của HubSpot

Miễn phí

Sales Hub Starter: bắt đầu từ $15 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Sales Hub Professional: bắt đầu từ $100 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Sales Hub doanh nghiệp: bắt đầu từ $150 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Đánh giá và nhận xét về HubSpot

G2: 4. 4/5 (13.100+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (4.400+ đánh giá)

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế HubSpot tốt nhất cho nhóm marketing

4. Zoho CRM

qua Zoho

Điều tôi thực sự thích ở Zoho CRM là sự dễ sử dụng của nó và cách nó giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng trong một nơi duy nhất. Nó giúp quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi và các cuộc hội thoại với khách hàng trở nên có tổ chức hơn mà không gây áp lực.

Điều tôi thực sự thích ở Zoho CRM là sự dễ sử dụng của nó và cách nó giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng trong một nơi duy nhất. Nó giúp quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi và các cuộc hội thoại với khách hàng trở nên có tổ chức hơn mà không gây áp lực.

Zoho CRM cung cấp một không gian làm việc thân thiện và linh hoạt, giúp các nhóm đang theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý liên hệ và theo dõi quy trình bán hàng.

Công cụ này bao gồm tính năng tự động hóa cho việc theo dõi và báo cáo, trong khi Zoho Zia AI dự đoán xu hướng và đưa ra các đề xuất cá nhân hóa.

Bạn có thể kết nối email, mạng xã hội và hệ thống điện thoại, quản lý tất cả tương tác với khách hàng trong một nền tảng duy nhất. Tích hợp với các công cụ Zoho khác như Desk và Books mang lại cho bạn một hệ thống thống nhất, lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ muốn có cấu trúc mà không phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Zoho CRM

Tập trung quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ, tài khoản và giao dịch với các mô-đun, chế độ xem và bảng điều khiển có thể tùy chỉnh, phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Tự động hóa các tác vụ theo dõi, phân công, phê duyệt và chuỗi tương tác đa kênh để nhân viên bán hàng dành ít thời gian hơn cho các cập nhật thủ công.

Tùy chỉnh bố cục, trường dữ liệu và quy trình làm việc (bao gồm Blueprint và Canvas) để phản ánh các giai đoạn bán hàng phức tạp mà không cần mã phức tạp.

Tích hợp email, điện thoại và hơn 500 ứng dụng (Marketplace) để duy trì các cuộc hội thoại và dữ liệu trong một hệ thống lưu trữ duy nhất.

Dự báo doanh thu và ưu tiên công việc với các thông tin từ Zia AI, phát hiện bất thường và đánh giá để cải thiện độ chính xác của quy trình bán hàng.

Giới hạn của Zoho CRM

Người đánh giá đã ghi chú rằng việc thiết lập nâng cao và quá trình onboarding có thể đòi hỏi thời gian để làm quen.

Một số tính năng yêu cầu nâng cấp kế hoạch.

Bạn có thể gặp phải một số vấn đề về giao diện người dùng (UI) hoặc hiệu suất trong các không gian làm việc lớn hoặc được tùy chỉnh.

Giá cả của Zoho CRM

Miễn phí: lên đến 3 người dùng

Tiêu chuẩn: $20 mỗi người dùng/tháng

Chuyên nghiệp: $35 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: $50 mỗi người dùng/tháng

Ultimate: $65 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (2.807+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (6.943 đánh giá)

📖 Đọc thêm: Cách sử dụng CRM hiệu quả

5. Pipedrive

qua Pipedrive

Pipedrive tập trung vào sự rõ ràng: nó giúp các nhóm hình dung quy trình bán hàng của mình và tập trung vào bước tiếp theo.

Các tính năng tự động hóa loại bỏ công việc thủ công bằng cách phân công công việc và gửi các thông báo theo dõi tự động. Các thông tin thông minh giúp xác định các giao dịch cần chú ý, trong khi các công cụ báo cáo giúp dễ dàng đo lường tỷ lệ chuyển đổi và hiệu suất của nhóm.

Nó cũng tích hợp mượt mà với Google Không gian Làm việc, Zoom và các công cụ tiếp thị, giúp nhân viên bán hàng tiết kiệm thời gian chuyển đổi tab và tập trung hơn vào việc bán hàng.

Các tính năng nổi bật của Pipedrive

Hiển thị các giao dịch trong các đường ống tùy chỉnh với bán hàng dựa trên hoạt động, nhiều đường ống và CRM di động để giúp nhân viên bán hàng tập trung vào các hành động tiếp theo.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại bằng cách sử dụng tự động hóa tác vụ, webhooks và API mở để các cập nhật, chuyển giao và ghi nhật ký diễn ra tự động trong nền.

Báo cáo hiệu suất với Insights và các báo cáo tùy chỉnh để dự báo và phát hiện xu hướng trên các nhóm và giai đoạn.

Tích hợp hệ thống của bạn thông qua hơn 500 ứng dụng trên Marketplace, bao gồm Google, QuickBooks, Slack, Zoom, v.v.

Tăng tốc tiếp cận khách hàng với trợ lý AI, công cụ viết/tóm tắt email AI và báo cáo AI tức thì để đẩy nhanh quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng và đánh giá.

Giới hạn của Pipedrive

Một số người dùng cho biết các bộ lọc hoặc tính linh hoạt trong báo cáo tùy chỉnh bị giới hạn.

Các tính năng nâng cao yêu cầu kế hoạch cao cấp hơn, điều này có thể khiến chi phí trở nên đắt đỏ đối với các nhóm nhỏ.

Giá cả của Pipedrive

Lite: 19 USD mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Tăng trưởng: 34 USD mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Premium: 64 USD mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Ultimate: 89 USD mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Đánh giá và nhận xét về Pipedrive

G2: 4.3/5 (2.800 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (3.030+ đánh giá)

📖 Xem thêm: Top 15 lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh của Pipedrive

Bonus: Cài đặt các trợ lý AI trong ClickUp để tự động hóa các quy trình CRM lặp đi lặp lại, chẳng hạn như đánh giá khách hàng tiềm năng, nhắc nhở theo dõi hoặc cập nhật trạng thái. Sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tạo các đại lý AI ClickUp tùy chỉnh.

Phần mềm CRM cho các nhu cầu kinh doanh khác nhau

Các kỳ vọng đối với hệ thống CRM ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với vài năm trước.

Khi bạn chọn phần mềm CRM, những gì phù hợp với một startup nhỏ không phải lúc nào cũng phù hợp với một agency lớn hoặc doanh nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu cách nhu cầu về CRM thay đổi ở từng giai đoạn và những gì cần ưu tiên dựa trên mô hình kinh doanh của bạn.

Các startup và doanh nghiệp nhỏ: Giá cả phải chăng, đơn giản và dễ sử dụng.

Khi mới bắt đầu, mọi quyết định đều quan trọng.

Bạn muốn một giải pháp giúp bạn đang theo dõi khách hàng, theo dõi các cơ hội kinh doanh và lưu trữ tất cả thông tin liên hệ của bạn tại một nơi mà không cảm thấy quá tải.

Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ hoạt động hiệu quả nhất với các công cụ cung cấp bảng điều khiển đơn giản, truy cập di động và tự động hóa cơ bản xử lý các tác vụ nhỏ một cách im lặng ở chế độ nền.

📖 Đọc thêm: Chiến lược CRM để quản lý kinh doanh của bạn

Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển: Khả năng mở rộng, tự động hóa, báo cáo

Khi kinh doanh của bạn phát triển, mọi thứ tự nhiên trở nên phức tạp hơn. Bạn có nhiều khách hàng tiềm năng hơn, nhiều cuộc hội thoại hơn và nhiều dữ liệu hơn cần phân tích. Đây là giai đoạn mà phần mềm CRM của bạn nên giúp bạn duy trì lợi thế cạnh tranh.

Điều bạn cần là một công cụ có thể tự động hóa các nhắc nhở, tổ chức quy trình bán hàng và cho bạn biết những gì đang là công việc và những gì không.

📖 Xem thêm: Cách tạo nội dung hỗ trợ bán hàng

Doanh nghiệp: Tính năng nâng cao, tích hợp sâu, thông tin từ trí tuệ nhân tạo (AI)

Các tổ chức lớn có nhiều bộ phận phức tạp, và đó chính là lúc một hệ thống CRM mạnh mẽ và kết nối chặt chẽ trở nên thiết yếu.

Một hệ thống CRM mạnh mẽ có thể giúp bạn nhận diện các mẫu hành vi của khách hàng, dự báo doanh số và phản hồi nhanh chóng với các cơ hội. Nó cũng giúp bảo mật dữ liệu của bạn an toàn và tổ chức một cách khoa học.

Các cơ quan và nhà cung cấp dịch vụ: Dự án + CRM kết hợp

Đối với các agency, mối quan hệ và việc triển khai luôn đi đôi với nhau.

Một phần mềm CRM phù hợp với các dự án của bạn có thể giúp bạn quản lý mọi thứ tại một nơi duy nhất. Bạn có thể đang theo dõi giao tiếp với khách hàng, cập nhật dự án và công việc cùng nhau, giúp nhóm của bạn luôn biết được bước tiếp theo là gì.

Pharmacy Mentor, một công ty tiếp thị chuyên phục vụ các nhà thuốc cộng đồng, đã áp dụng ClickUp làm nền tảng CRM và quản lý dự án chính. Họ đã tăng gấp đôi năng suất của nhóm và nâng tỷ lệ phản hồi từ 20% lên 80%.

ClickUp đã giúp kinh doanh của chúng tôi trở nên có năng suất hơn nhiều — tiết kiệm thời gian, giảm bớt các cuộc họp không cần thiết và nâng cao đáng kể sự hài lòng của nhân viên và khách hàng.

ClickUp đã giúp kinh doanh của chúng tôi trở nên có năng suất hơn nhiều — tiết kiệm thời gian, giảm bớt các cuộc họp không cần thiết và nâng cao đáng kể sự hài lòng của nhân viên và khách hàng.

Bảng này tóm tắt các tính năng CRM cần xem xét theo loại hình kinh doanh của bạn:

Loại hình kinh doanh Điều quan trọng nhất Những điều cần lưu ý Ví dụ Khởi nghiệp & Doanh nghiệp nhỏ Đơn giản và dễ sử dụng Quản lý liên hệ và khách hàng , thiết lập nhanh chóng, truy cập di động Zoho CRM, Freshsales, ClickUp, Less Annoying CRM Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển Tổ chức và phát triển Tự động hóa, báo cáo, hợp tác nhóm Pipedrive, monday CRM, ClickUp, HubSpot Doanh nghiệp Nhận thức và kiểm soát Tích hợp dữ liệu, dự báo bán hàng, truy cập bảo mật Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot Enterprise, ClickUp Các cơ quan và nhà cung cấp dịch vụ Sự phối hợp và sự rõ ràng Dự án đang theo dõi, cổng thông tin khách hàng, công việc thống nhất ClickUp, Insightly, Zoho Dự án + CRM

Dưới đây là video của Stewart Gauld hướng dẫn cách sử dụng ClickUp CRM:

📖 Xem thêm: Phần mềm CRM tốt nhất cho doanh nghiệp dịch vụ

Những sai lầm thường gặp cần tránh khi chọn phần mềm CRM

Dễ dàng đưa ra quyết định vội vàng khi bạn chỉ muốn có một quy trình làm việc gọn gàng và hiển thị rõ ràng hơn. Hãy chậm lại một chút để lựa chọn này phục vụ cho nhóm của bạn trong quý tới và năm tới.

Dưới đây là những điều cần lưu ý, kèm theo các giải pháp cụ thể mà bạn có thể áp dụng ngay hôm nay.

Chọn dựa trên tính năng mà bỏ qua tính dễ sử dụng sẽ dẫn đến tỷ lệ áp dụng thấp, vì vậy hãy để người dùng thực tế được cấp phép trong quá trình dùng thử và đánh giá xem họ hoàn thành các công việc hàng ngày nhanh chóng như thế nào.

Bỏ qua chi phí tổng thể ngoài phí giấy phép sẽ che giấu chi phí cho việc triển khai CRM , di chuyển dữ liệu, đào tạo, các cấp độ hỗ trợ và các tiện ích bổ sung. Do đó, hãy mô hình hóa chi phí quyền sở hữu tổng thể trong vòng 12 đến 24 tháng trước khi mua.

Đánh giá thấp rủi ro di chuyển dữ liệu có thể dẫn đến dữ liệu bị hỏng và vấn đề tuân thủ, vì vậy hãy lập kế hoạch cho việc ánh xạ tự động, xác thực trường dữ liệu và kiểm toán trước khi chuyển đổi.

Bỏ qua kế hoạch tích hợp sẽ khiến dữ liệu khách hàng bị cô lập trong các silo, vì vậy hãy xác minh cách CRM kết nối với email, lịch, công cụ tiếp thị và hệ thống tài chính, và kiểm tra quy trình làm việc thực tế từ đầu đến cuối.

Khởi chạy mà không có giai đoạn thử nghiệm và các chỉ số ROI rõ ràng có thể dẫn đến thất vọng, vì vậy hãy thực hiện một dùng thử có thời gian giới hạn với các chỉ số thành công được định rõ và so sánh kết quả trước và sau.

Xem video này để tìm hiểu cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa quy trình bán hàng của bạn:

📖 Xem thêm: Hệ thống phần mềm CRM tùy chỉnh tốt nhất

Mẹo bổ sung để chọn phần mềm CRM phù hợp

Dưới đây là một số gợi ý bổ sung mà chúng tôi đã thu thập được từ công việc với các nhóm và trò chuyện với người dùng.

Đây là những thay đổi nhỏ nhưng thường mang lại sự khác biệt lớn, đặc biệt khi bạn đang đánh giá phần mềm CRM dựa trên đám mây và quyết định hệ thống CRM nào phù hợp nhất.

✅ Luôn bắt đầu với các quy trình làm việc "phải có" của bạn trước khi so sánh các nhà cung cấp — nếu những quy trình đó không hoàn thành công việc, thì những yếu tố khác không còn quan trọng.

✅ Yêu cầu môi trường sandbox hoặc staging để bạn có thể thử nghiệm dữ liệu thực tế với người dùng thực tế trước khi triển khai chính thức.

✅ Kiểm tra ứng dụng di động sớm — nếu nhân viên bán hàng của bạn làm việc ngoài trường, giao diện di động yếu sẽ làm giảm tỷ lệ sử dụng.

✅ Trao đổi với các khách hàng khác của nhà cung cấp CRM có kích thước kinh doanh hoặc ngành nghề tương tự và hỏi xem họ sẽ thay đổi điều gì.

✅ Đàm phán để bao gồm đào tạo ban đầu hoặc đào tạo bổ sung trong hợp đồng của bạn — các nhà cung cấp thường có thể bao gồm những dịch vụ này với chi phí thấp hoặc miễn phí.

✅ Theo dõi việc áp dụng của người dùng trong 30 đến 60 ngày đầu tiên và giải quyết các vấn đề ngay lập tức thông qua các phiên phản hồi.

✅ Lập kế hoạch lưu trữ dữ liệu và sao lưu để đảm bảo rằng nếu bạn bao giờ chuyển đổi, thông tin khách hàng của bạn vẫn an toàn và có thể di chuyển được.

Mẹo chuyên nghiệp: Đảm bảo rằng công cụ CRM bạn lựa chọn có các tính năng AI có thể giúp nhóm tiết kiệm thời gian và nỗ lực. Ví dụ, bằng cách sử dụng AI tích hợp trong ClickUp, bạn có thể: Tạo ngay các bản tóm tắt về giao dịch, tài khoản hoặc tương tác với khách hàng.

Soạn thảo, chỉnh sửa và cá nhân hóa email hoặc ghi chú CRM, giúp việc tiếp cận và theo dõi trở nên nhanh chóng và nhất quán hơn.

Giảm thiểu việc mục nhập thủ công với các trường AI tự động điền hoặc tóm tắt dữ liệu như các bước tiếp theo, tiến độ công việc, giá trị giao dịch, v.v.

Tự động tạo báo cáo tóm tắt hoạt động CRM hàng ngày hoặc hàng tuần cho nhóm của bạn, giúp mọi người luôn cập nhật thông tin.

Dịch ngay lập tức các ghi chú CRM, email hoặc thông tin liên lạc với khách hàng để hỗ trợ các nhóm và khách hàng toàn cầu.

Tự động ghi lại, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt ghi chú cuộc họp bằng công cụ AI Notetaker để nhóm của bạn không bao giờ bỏ lỡ những chi tiết quan trọng từ các cuộc gọi bán hàng hoặc cuộc họp với khách hàng. Trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trong ClickUp đảm bảo các nhóm không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào.

ClickUp và Báo cáo Tốt Hơn

Đây là điểm chính cần lưu ý. Hầu hết các công cụ đều có thể lưu trữ liên hệ và gửi nhắc nhở. ClickUp giúp bạn quản lý toàn bộ quy trình mà không bị phân tán công việc.

ClickUp là lựa chọn hàng đầu cho các nhóm bận rộn. Nó giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh, thay thế các công việc lặp đi lặp lại bằng tự động hóa gọn gàng và tổng hợp các cập nhật phân tán thành báo cáo rõ ràng, đáng tin cậy. Bạn sẽ có một không gian làm việc phù hợp với quy trình hiện tại của mình và có thể mở rộng mà không cần phải xây dựng lại trong tương lai.

Nếu bạn là doanh nghiệp nhỏ, bạn sẽ có được sự đơn giản mà nhóm của bạn thực sự có thể sử dụng. Nếu bạn đang phát triển, bạn sẽ có được các giới hạn an toàn và khả năng hiển thị để duy trì đà phát triển.

Trải nghiệm sự khác biệt bằng cách đăng ký ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn mới bắt đầu với quản lý mối quan hệ khách hàng, các công cụ như ClickUp và Freshsales là những lựa chọn dễ dàng để bắt đầu. Chúng cung cấp giao diện sạch sẽ và bảng điều khiển đơn giản giúp bạn quản lý dữ liệu khách hàng và tương tác mà không cần thời gian học tập lâu dài.

Hầu hết phần mềm CRM có giá dao động từ $15 đến $80 mỗi người dùng mỗi tháng, tùy thuộc vào tính năng và kích thước doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhỏ có thể bắt đầu với các kế hoạch giá rẻ hoặc dùng thử miễn phí, trong khi các nhóm lớn hơn có thể cần các giải pháp CRM nâng cao với tính năng tự động hóa, tích hợp và công cụ phân tích.

Đúng vậy, hầu hết các nền tảng CRM hiện đại đều kết nối dễ dàng với các công cụ quản lý dự án như ClickUp, Asana hoặc Trello. Điều này giúp các nhóm đang theo dõi tương tác với khách hàng song song với các dự án đang diễn ra, đảm bảo sự hợp tác và hiển thị tốt hơn trong các quy trình kinh doanh.

Các doanh nghiệp nhỏ nên tìm kiếm các tính năng quản lý liên hệ, tích hợp email, tự động hóa cho các công việc lặp đi lặp lại và khả năng báo cáo. Những tính năng này giúp quản lý mối quan hệ khách hàng dễ dàng hơn, tối ưu hóa quy trình và hỗ trợ đội ngũ bán hàng đang phát triển.

Đúng vậy, ClickUp là phần mềm CRM tốt nhất cho các nhóm muốn quản lý cả dự án và mối quan hệ khách hàng trong một nền tảng duy nhất. Nó kết hợp các công cụ CRM với đang theo dõi công việc, tự động hóa và báo cáo, khiến nó trở thành lựa chọn linh hoạt cho các doanh nghiệp nhỏ và cơ quan đánh giá cao sự hợp tác và tính đơn giản.