Các nhân viên y tế cộng đồng (CHWs) đang làm một số công việc y tế khó khăn nhất trên thế giới. Họ chẩn đoán bệnh tật ở những nơi mà phòng thí nghiệm gần nhất cách đó cả ngày đường và đang theo dõi sức khỏe bà mẹ trên toàn bộ các làng mạc.

Và họ đang thực hiện việc cần làm với các công cụ chưa có nhiều thay đổi kể từ thập niên 1980.

Biểu mẫu giấy, bút chì, có thể là một chiếc điện thoại di động cho trường hợp khẩn cấp. Trong khi đó, AI đã đủ tiên tiến để giúp các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh phát hiện khối u và hỗ trợ các bác sĩ phẫu thuật trong quá trình phẫu thuật, nhưng công nghệ này vẫn chưa thực sự đến được tuyến đầu, nơi nó có thể hữu ích nhất.

Điều đó cuối cùng đã thay đổi với các công cụ AI dành cho nhân viên y tế cộng đồng.

Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu các công cụ AI tốt nhất cho nhân viên y tế cộng đồng, có khả năng hàm trong điều kiện thực tế và giúp công việc đòi hỏi cao trở nên dễ quản lý hơn. ​​​​​​​​​​​​​​​​ Bắt đầu nào! 💪🏼

Dưới đây là so sánh các công cụ AI tốt nhất dành cho nhân viên y tế cộng đồng. 👇

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Quản lý dự án y tế cộng đồng được hỗ trợ bởi AI dành cho CHW, tổ chức phi chính phủ (NGO) và điều phối viên chương trình khu vực Kích thước nhóm: Phù hợp cho các tổ chức phi chính phủ, đội ngũ y tế công cộng và các chương trình CHW phân tán. Tóm tắt ClickUp Brain, tuân thủ HIPAA, chế độ offline, điều phối trò chuyện, chuyển văn bản thành giọng nói, biểu mẫu, danh sách kiểm tra tác vụ, bảng điều khiển. Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Pear Suite Tự động hóa thanh toán Medicaid và ghi chép hồ sơ chăm sóc y tế tại các bang đủ điều kiện Kích thước nhóm: Phù hợp cho nhân viên y tế cộng đồng (CHWs), doulas và promotores có công việc dưới chế độ thanh toán Medicaid. Hệ thống thanh toán Z-code, lịch trình AI, bảng điều khiển tuân thủ, kế hoạch chăm sóc, và hồ sơ kiểm toán thanh toán. Bắt đầu từ $50/tháng cho mỗi người dùng Qure. ai’s AIRA Tự động hóa sàng lọc và tiếp nhận bệnh nhân lao ở các nước có thu nhập trung bình và thấp (LMICs) Kích thước nhóm: Phù hợp cho các đơn vị chẩn đoán di động và đội ngũ tiếp cận bệnh nhân lao. Phân tích X-quang tức thì, ghi chú giọng nói, trò chuyện tiếp nhận, bảng điều khiển dân số Giá cả tùy chỉnh ASHABot Hỗ trợ hỏi đáp qua WhatsApp cho nhân viên ASHA tại Ấn Độ Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho nhân viên ASHA tại Ấn Độ có điều kiện kỹ thuật hạn chế Bot tiếng Hindi/Anh/Hinglish, tìm kiếm bằng giọng nói, cảnh báo chiến dịch, hỗ trợ liều lượng Giá cả tùy chỉnh CHARM Hỗ trợ ra quyết định và đang theo dõi hiệu suất ở cấp độ khách hàng Kích thước nhóm: Phù hợp cho nhân viên y tế cộng đồng (CHW) trong lĩnh vực sức khỏe mẹ và trẻ em và giám sát viên của các tổ chức phi chính phủ (NGO). Định tuyến lịch hẹn, cảnh báo, thăm khám hướng dẫn bởi AI, đào tạo tích hợp. Giá cả tùy chỉnh CommCare Thu thập dữ liệu và quản lý trường hợp ưu tiên offline Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm CHW ở vùng nông thôn và các chương trình của tổ chức phi chính phủ (NGO) ở khu vực xa xôi. Đang theo dõi trường hợp theo thời gian thực, trình tạo ứng dụng kéo và thả, đồng bộ ngoại tuyến. Phiên bản dùng thử miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $300/tháng (cho 50 người dùng) openCHA Xây dựng các trợ lý sức khỏe cuộc hội thoại tùy chỉnh Kích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm phát triển, nhà nghiên cứu AI và các tổ chức về thông tin y tế. Điều chỉnh mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), bảng điều khiển giải thích, tích hợp hồ sơ y tế điện tử (EHR) và thiết bị đeo, chế độ đa ngôn ngữ. Miễn phí (Nguồn mở) Causal Foundry Các biện pháp can thiệp hành vi cho bệnh nhân có nguy cơ cao trong môi trường thiếu thốn tài nguyên Kích thước nhóm: Phù hợp cho các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và chương trình cộng đồng cung cấp chăm sóc y tế có mục tiêu. Học tăng cường, tin nhắn nhắc nhở qua SMS, phân tích sử dụng ứng dụng, các tác nhân chăm sóc thích ứng. Giá cả tùy chỉnh HealthPulse AI Giải thích và báo cáo kết quả xét nghiệm nhanh (RDT) trên điện thoại thông minh Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm giám sát dịch bệnh và chương trình chẩn đoán. Quét hình ảnh ngoại tuyến, nhận diện đường kẻ thử nghiệm, cảnh báo chất lượng, báo cáo thời gian thực. Giá cả tùy chỉnh ThinkMD Đánh giá bệnh nhân tuân thủ IMCI trong trường cài đặt Kích thước nhóm: Phù hợp cho nhân viên y tế cộng đồng (CHW) chuyên về sức khỏe bà mẹ và trẻ em và các phòng khám nông thôn. Quy trình làm việc của WHO, định vị GPS, máy tính liều lượng, đánh giá thai kỳ Giá cả tùy chỉnh

🧠 Thú vị: Bác sĩ Jack Geiger, lấy cảm hứng từ kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm Y tế Pholela ở Nam Phi, đã thành lập các trung tâm y tế cộng đồng đầu tiên nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của dân số ít được tiếp cận dịch vụ y tế.

Công cụ quản lý dự án y tế AI phù hợp nên giúp CHWs thu thập dữ liệu chính xác, phản hồi nhanh chóng nhu cầu của bệnh nhân và quản lý các thách thức tại trường một cách hiệu quả. Bạn nên tìm kiếm:

Truy cập ngoại tuyến: Hỗ trợ cập nhật hồ sơ bệnh nhân và đồng bộ dữ liệu ở những khu vực có kết nối mạng yếu.

Tùy chọn ngôn ngữ địa phương: Cho phép giao tiếp bằng các phương ngữ địa phương để nâng cao sự hiểu biết và niềm tin.

Phát hiện rủi ro sớm: Sử dụng xu hướng triệu chứng để xác định bệnh nhân có nguy cơ cao trước khi điều kiện bệnh trở nên nghiêm trọng.

Trực quan hóa dữ liệu: Chuyển đổi dữ liệu thô từ trường thành những thông tin rõ ràng để đưa ra quyết định nhanh chóng và Chuyển đổi dữ liệu thô từ trường thành những thông tin rõ ràng để đưa ra quyết định nhanh chóng và quản lý tài nguyên hiệu quả trong các chuyến thăm.

Tích hợp hệ thống: Kết nối với các chương trình y tế quốc gia, nền tảng hồ sơ y tế điện tử (EHR) và cơ sở dữ liệu tiêm chủng.

Nhập liệu bằng giọng nói: Cho phép mục nhập thông tin bệnh nhân nhanh chóng mà không cần gõ tay.

Bảo vệ dữ liệu: Giữ thông tin bệnh nhân được bảo mật và tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu địa phương.

Tương thích với thiết bị có tài nguyên giới hạn: Hoạt động ổn định trên các điện thoại thông minh cơ bản và các thiết lập pin giới hạn.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 10% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trợ lý giọng nói (4%) hoặc trợ lý tự động (6%) cho các ứng dụng AI, trong khi 62% ưa chuộng các công cụ AI cuộc hội thoại như ChatGPT và Claude. Việc áp dụng thấp đối với trợ lý và trợ lý tự động có thể do các công cụ này thường được tối ưu hóa cho các tác vụ cụ thể, như hoạt động rảnh tay hoặc các quy trình làm việc cụ thể. ClickUp mang đến cho bạn sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thế giới. ClickUp Brain hoạt động như một trợ lý AI cuộc hội thoại có thể hỗ trợ bạn trong phạm vi rộng các tình huống khác nhau. Trong khi đó, các đại lý AI trong các kênh trò chuyện ClickUp có thể trả lời câu hỏi, phân loại vấn đề hoặc thậm chí xử lý các công việc cụ thể!

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Lưu ý y tế: Các công cụ được đề cập trong bài viết này được thiết kế để hỗ trợ—nhưng không thay thế—phán đoán lâm sàng chuyên nghiệp. Chúng không nên được sử dụng thay thế cho chẩn đoán, quyết định điều trị hoặc chăm sóc y tế khẩn cấp. Luôn tuân thủ các hướng dẫn lâm sàng quốc gia, quy trình địa phương và hướng dẫn của các nhà cung cấp dịch vụ y tế có giấy phép khi sử dụng công cụ AI trong cài đặt y tế cộng đồng. Khả năng của công cụ và trạng thái tuân thủ quy định có thể khác nhau tùy theo khu vực; vui lòng xác minh tuân thủ và tính phù hợp trước khi triển khai.

Dưới đây là những công cụ AI tốt nhất dành cho nhân viên y tế cộng đồng mà chúng tôi đề xuất. 🩺

ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án y tế cộng đồng được hỗ trợ bởi AI)

Tổng hợp cập nhật từ trường bằng ClickUp Brain để có được thông tin nhanh chóng

Phần mềm Quản lý Dự án Y tế của ClickUp, kết hợp với Giải pháp Quản lý Dự án Phi Lợi Nhuận của ClickUp, cung cấp một không gian làm việc an toàn và thống nhất cho nhân viên y tế cộng đồng.

ClickUp đáp ứng nhu cầu của nhân viên y tế cộng đồng (CHW) với tính năng tuân thủ HIPAA và Chế độ Ngoại tuyến, giúp các công việc của bạn vẫn có thể truy cập được ngay cả khi kết nối mạng không ổn định.

Các chương trình y tế cộng đồng hoạt động dựa trên vô số yếu tố phức tạp—hồ sơ bệnh nhân, cập nhật hoạt động tiếp cận, phối hợp nguồn lực và báo cáo dữ liệu. ClickUp Brain kết nối tất cả những yếu tố đó lại với nhau, giúp bạn duy trì sự tổ chức và đưa ra quyết định tốt hơn nhanh chóng. Đây là trợ lý AI được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, hiểu rõ bối cảnh của bạn.

Chuyển đổi báo cáo trường thành thông tin hữu ích.

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản, giả sử nhóm của bạn ở cấp huyện gửi báo cáo hàng ngày về các cuộc khám sức khỏe cho phụ nữ mang thai. Thay vì phải kiểm tra từng công việc, hãy yêu cầu ClickUp Brain tổng hợp một bản tóm tắt về các cuộc hẹn cần theo dõi hoặc các cuộc thăm khám quá hạn. Bạn sẽ ngay lập tức thấy những khu vực cần ưu tiên để nhân viên y tế có thể hành động nhanh chóng.

Nếu bạn đang chuẩn bị báo cáo cho cuộc đánh giá quý của tổ chức phi chính phủ (NGO), ClickUp Brain có thể soạn thảo báo cáo dựa trên dữ liệu dự án mới nhất từ không gian làm việc.

Bạn thậm chí có thể làm nổi bật các số liệu khóa như tổng số lần khám sức khỏe đã hoàn thành hoặc các khu vực cần hỗ trợ thêm.

📌 Thử gợi ý này: Tạo bản tóm tắt hoạt động y tế hàng tuần hiển thị các cuộc khám sức khỏe đã hoàn thành và đang chờ xử lý trên tất cả các quận.

Giữ cho các nhóm luôn đồng bộ trên cùng một trang.

Nhiều chương trình y tế cộng đồng được triển khai trên các khu vực khác nhau, nơi các nhóm không thể luôn tổ chức cuộc họp hoặc duy trì kết nối trực tuyến. ClickUp Brain giúp mọi người duy trì sự đồng bộ mà không cần trao đổi tin nhắn qua lại hay cập nhật thủ công.

Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt các cuộc họp và duy trì sự đồng bộ giữa các nhóm khu vực

Ví dụ, nếu một tình nguyện viên mới muốn biết cách ghi chép báo cáo tiêm chủng, họ có thể yêu cầu ClickUp Brain giải thích quy trình dựa trên quy trình làm việc hiện có của nhóm. Nó sẽ ngay lập tức trích xuất hướng dẫn chính xác từ tài liệu hoặc nhiệm vụ ClickUp, giúp họ không phải chờ đợi phản hồi từ người giám sát.

Bạn cũng có thể sử dụng nó để tóm tắt các đồng bộ hàng tuần hoặc cập nhật giữa các nhóm.

ClickUp Brain tóm tắt các điểm khóa của cuộc thảo luận, nhấn mạnh các mục cần thực hiện và chia sẻ các bước tiếp theo để đảm bảo không ai bỏ lỡ các chi tiết quan trọng.

📌 Thử gợi ý này: Tóm tắt cuộc họp dự án tiêm chủng tuần trước và liệt kê danh sách công việc tiếp theo cho từng khu vực.

Lập kế hoạch các hoạt động tiếp cận và đào tạo một cách thông minh hơn.

Lập kế hoạch cho các chương trình tiếp cận cộng đồng bằng cách sử dụng các đề xuất thông minh dựa trên ngữ cảnh của ClickUp Brain

Giả sử bạn đang tổ chức một chiến dịch nâng cao nhận thức về dinh dưỡng vào tháng tới. Hãy yêu cầu ClickUp Brain tạo ra một kế hoạch chi tiết từng bước dựa trên sự kiện cộng đồng trước đó của bạn. Kế hoạch này có thể bao gồm các công việc như sắp xếp lịch trình cho bác sĩ, bố trí phương tiện vận chuyển và thu thập phản hồi sau sự kiện.

Bạn thậm chí có thể sử dụng nó để lập danh sách tình nguyện viên. Nó có thể đề xuất các nhiệm vụ dựa trên những người có thể tham gia vào tuần tới.

📌 Thử gợi ý này: Xây dựng danh sách kiểm tra chi tiết cho một chiến dịch nâng cao nhận thức về dinh dưỡng bằng cách tham khảo các công việc từ các sự kiện cộng đồng trước đó.

Ghi lại thông tin từ trường mà không làm mất bối cảnh.

Khi nhân viên y tế cộng đồng trở về từ trường, họ có thể sử dụng tính năng Talk to Văn bản trong ClickUp để ghi chép cập nhật trực tiếp vào ClickUp Brain MAX (nhanh gấp 4 lần so với gõ phím!).

Ghi chú nhanh chóng về các chuyến thăm trường bằng tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản, một nhân viên có thể nói: ‘Đã theo dõi 5 bệnh nhân tại Khoa 3, 2 người bỏ lỡ lịch tiêm chủng và 1 người yêu cầu hỗ trợ cấp lại thuốc.’ ClickUp Brain MAX ghi lại chi tiết, tổ chức chúng thành các công việc hoặc ghi chú có cấu trúc và thậm chí có thể tóm tắt thành báo cáo nhanh cho cấp trên.

Sau đó, khi các điều phối viên đăng nhập, họ có thể yêu cầu Brain MAX trích xuất thông tin từ các bản cập nhật này mà không cần phải cuộn qua từng mục nhập một cách thủ công.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Theo dõi hoạt động tại trường: Quản lý các chuyến thăm bệnh nhân, chiến dịch tiêm chủng và phân phối vật tư y tế bằng Quản lý các chuyến thăm bệnh nhân, chiến dịch tiêm chủng và phân phối vật tư y tế bằng nhiệm vụ ClickUp để mọi cập nhật đều được ghi lại và hiển thị cho các điều phối viên.

Tiêu chuẩn hóa các hoạt động hàng ngày: Hướng dẫn CHWs thực hiện các hoạt động lặp lại bằng cách sử dụng Hướng dẫn CHWs thực hiện các hoạt động lặp lại bằng cách sử dụng Danh sách Nhiệm vụ ClickUp cho các bước như thu thập dữ liệu, theo dõi bệnh nhân và xác minh thuốc.

Tiết kiệm thời gian với các quy trình làm việc có thể tái sử dụng: Áp dụng Áp dụng các mẫu danh sách kiểm tra ClickUp cho các nỗ lực tiếp cận cộng đồng thông thường, như thăm khám tiền sản hoặc tiêm chủng, để duy trì tính nhất quán giữa các nhóm.

Thu thập dữ liệu trường một cách dễ dàng: Cho phép CHWs điền vào Cho phép CHWs điền vào biểu mẫu ClickUp cho các trường hợp mới, tình trạng thiếu hụt vật tư hoặc báo cáo cộng đồng, những thông tin này sẽ tự động chuyển đổi thành các công việc có thể theo dõi.

Quản lý ghi chú chương trình tại một nơi duy nhất: Lưu trữ tài liệu giáo dục sức khỏe, hồ sơ bệnh nhân và tóm tắt cuộc họp trong Lưu trữ tài liệu giáo dục sức khỏe, hồ sơ bệnh nhân và tóm tắt cuộc họp trong ClickUp Tài liệu để các nhóm trường và giám sát viên có thể truy cập cùng một thông tin bất cứ lúc nào.

Tự động hóa các hoạt động phối hợp thường xuyên: Cài đặt Cài đặt ClickUp Automations để phân công công việc khi có biểu mẫu trường hợp mới được gửi hoặc đánh dấu các lần theo dõi hoàn thành khi báo cáo được xem xét.

Theo dõi tiến độ một cách nhanh chóng: Hiển thị các chuyến thăm đã hoàn thành, các trường hợp đang mở và hiệu suất khu vực trên bảng điều khiển ClickUp để các nhà quản lý có thể tái phân bổ tài nguyên một cách nhanh chóng.

Giữ kết nối xuyên khu vực: Sử dụng ClickUp Trò Chuyện để phối hợp thời gian thực giữa nhân viên trường và nhân viên trung tâm y tế mà không cần sử dụng các công cụ nhắn tin riêng biệt.

Giới hạn của ClickUp

Giống như tất cả các công cụ AI trong lĩnh vực y tế , nếu công việc của CHW không được cấu trúc rõ ràng hoặc có mô tả thay đổi, AI có thể phân loại sai hoặc tóm tắt sai.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.580+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người đánh giá đã xác minh trên G2 chia sẻ:

Tính linh hoạt của nền tảng cho phép thiết kế quy trình làm việc tùy chỉnh và linh hoạt mà không làm mất đi tính minh bạch và khả năng theo dõi. […] ClickUp đã trở thành phần mềm chính để vận hành dịch vụ phòng thí nghiệm chẩn đoán của tôi cho một nhà cung cấp dịch vụ y tế. Nó phục vụ chúng tôi như một công cụ quản lý chất lượng, một công cụ quản lý quy trình làm việc, một công cụ quản lý nhân sự và một công cụ nghiên cứu và phát triển.

Tính linh hoạt của nền tảng cho phép thiết kế quy trình làm việc tùy chỉnh và linh hoạt mà không làm mất đi tính minh bạch và khả năng theo dõi. […] ClickUp đã trở thành phần mềm chính để vận hành dịch vụ phòng thí nghiệm chẩn đoán của tôi cho một nhà cung cấp dịch vụ y tế. Nó phục vụ chúng tôi như một công cụ quản lý chất lượng, một công cụ quản lý quy trình làm việc, một công cụ quản lý nhân sự và một công cụ nghiên cứu và phát triển.

🧠 Thực tế thú vị: Đảng Black Panther (thập niên 1960-1970, Hoa Kỳ) đã thành lập các phòng khám miễn phí, dịch vụ cấp cứu, tiêm chủng, chăm sóc răng miệng, v.v., đặc biệt là trong các cộng đồng không tin tưởng vào hệ thống y tế chính thống. Mô hình của họ cho thấy rằng khi niềm tin và tiếp cận được đồng bộ, có thể thay đổi kết quả sức khỏe và tăng cường quyền tự chủ của cộng đồng.

2. Pear Suite (Phù hợp nhất cho quy trình thanh toán Medicaid)

qua Pear Suite

Pear Suite kết nối nhân viên y tế cộng đồng (CHW), tổ chức cộng đồng và các kế hoạch y tế tại các bang nơi Medicaid thanh toán cho công tác y tế cộng đồng. Hơn 300 tổ chức cung cấp dịch vụ y tế và hơn 2.500 CHW, promotores, doulas và các nhân viên tuyến đầu khác hiện đang sử dụng nó để quản lý công việc hàng ngày của họ.

Điều làm nên sự khác biệt của Pear Suite là cách nó quản lý khía cạnh tài chính. Nhiều chương trình CHW gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động vì chưa có mô hình thanh toán bền vững nào được thiết lập. Các công cụ AI của nền tảng này tự động hóa việc lập lịch, tuân thủ quy định và ghi chú, nghĩa là bạn sẽ dành ít thời gian hơn để chứng minh đã hoàn thành công việc cần làm và nhiều thời gian hơn để thực sự thực hiện nó.

Các tính năng nổi bật của Pear Suite

Tạo biểu mẫu đăng ký, quy trình đánh giá và lộ trình chăm sóc bệnh nhân bằng công cụ tạo biểu mẫu trực quan không yêu cầu kiến thức mã hoặc sự tham gia của bộ phận CNTT.

Nộp các yêu cầu thanh toán với mã Z chính xác thông qua trung tâm thanh toán tích hợp, sau đó đang theo dõi chính xác vị trí của từng yêu cầu trong quy trình thanh toán.

Hãy để trợ lý lịch trình AI quản lý việc sắp xếp lịch hẹn cho toàn bộ danh sách bệnh nhân của bạn, tự động tìm kiếm các khung giờ trống và gửi nhắc nhở để giảm thiểu tình trạng bệnh nhân không đến khám.

Tạo báo cáo tuân thủ để chứng minh với cơ quan quản lý rằng bạn đang đáp ứng các yêu cầu dịch vụ, tiêu chuẩn tài liệu và chỉ số chất lượng.

Giới hạn của Pear Suite

Công việc chủ yếu tại các bang đã thiết lập chế độ thanh toán Medicaid cho CHW, khiến các chương trình tại các bang khác có hàm giới hạn.

Yêu cầu đầu tư thời gian ban đầu để tùy chỉnh và tự động hóa quy trình làm việc , điều này có thể gây áp lực khi bạn đã quá bận rộn.

Ứng dụng di động thiếu một số tính năng có sẵn trên phiên bản web, gây giới hạn về khả năng truy cập khi làm việc tại trường.

Giá cả của Pear Suite

Cần thiết: $50/tháng cho mỗi người dùng

Gói cơ bản: $100/tháng cho mỗi người dùng

Thêm: $150/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $200/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Pear Suite

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Một trong những thành công nổi tiếng nhất trong lĩnh vực y tế công cộng: Dự án North Karelia của Phần Lan (bắt đầu từ năm 1972) đã giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch ở nam giới trong độ tuổi lao động xuống khoảng 80% trong vài thập kỷ bằng cách thay đổi chế độ ăn uống, hút thuốc, sử dụng muối, v.v. Dự án này thường được nhắc đến như một trường hợp điển hình về cách các chiến dịch cộng đồng + chính sách + văn hóa = những thay đổi lâu dài về sức khỏe.

3. Qure. ai’s AIRA (Tốt nhất cho việc thu thập dữ liệu bệnh nhân bằng tự động hóa)

Qure. ai’s Co-Pilot, AIRA, phân tích phim X-quang ngực và xác định các trường hợp nghi ngờ lao trong vài giây. Nhân viên y tế cộng đồng chụp ảnh bằng thiết bị X-quang di động, tải lên qua ứng dụng và nhận phản hồi tức thì về các bất thường. Điều này loại bỏ thời gian chờ đợi kéo dài hàng tuần cho việc xem xét của chuyên gia, vốn thường làm chậm quá trình điều trị lao.

AIRA phát hiện các trường hợp nghi ngờ và đề xuất các bước tiếp theo, biến CHWs thành những người sàng lọc hiệu quả cho một bệnh đòi hỏi phản ứng nhanh chóng. Điều này đặc biệt hữu ích ở các khu vực có gánh nặng bệnh tật cao, nơi chuyên môn về chẩn đoán hình ảnh vẫn còn hạn chế. Phần mềm quản lý phòng khám cũng duy trì một kho lưu trữ kỹ thuật số của tất cả các hình ảnh chẩn đoán, tạo ra các hồ sơ theo dõi dài hạn giúp theo dõi tiến độ của bệnh và kết quả điều trị.

Các tính năng nổi bật của AIRA từ Qure. ai

Thu thập thông tin tiếp nhận bệnh nhân thông qua các cuộc hội thoại tự nhiên với giao diện của AIRA thay vì phải nhấp qua hàng chục menu thả xuống và ô chọn.

Kiểm tra lại các quyết định điều trị của bạn so với các phác đồ lâm sàng cụ thể cho bối cảnh các nước có thu nhập trung bình và thấp (LMIC), phát hiện các lỗi tiềm ẩn trước khi chúng ảnh hưởng đến bệnh nhân.

Phân tích xu hướng sức khỏe cộng đồng thông qua bảng điều khiển dân số tổng hợp các triệu chứng, chẩn đoán và kết quả từ tất cả các tương tác với bệnh nhân.

Ghi chép lịch sử bệnh án của bệnh nhân bằng nhập liệu giọng nói trong các lần thăm khám tại nhà, cho phép AIRA tự động chuyển đổi và cấu trúc thông tin.

Giai đoạn giới hạn của AIRA từ Qure. ai

Được phát triển riêng cho các cài đặt ở các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp (LMIC), điều này giới hạn tính hữu ích của nó đối với các nhân viên y tế cộng đồng trong công việc tại các quốc gia có nguồn lực cao hơn.

Được ra mắt gần đây đến mức dữ liệu hiệu suất lâu dài vẫn chưa có sẵn.

Cần tích hợp vào các hệ thống y tế kỹ thuật số hiện có để hàm, điều này làm tăng độ phức tạp trong quá trình triển khai.

Giá cả của AIRA từ Qure. ai

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về AIRA của Qure. ai

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về AIRA của Qure.ai?

Từ đánh giá trên G2:

Nó sở hữu các tính năng học sâu và AI tự động hóa hàng đầu để theo dõi và phân tích hình ảnh X-quang, CT và siêu âm trong thời lượng ngắn hơn đáng kể, nhờ vào công nghệ xử lý hình ảnh và AI thị giác tiên tiến nhất.

Nó sở hữu các tính năng học sâu và AI tự động hóa hàng đầu để theo dõi và phân tích hình ảnh X-quang, CT và siêu âm trong thời lượng ngắn hơn đáng kể, nhờ vào công nghệ xử lý hình ảnh và thị giác AI tiên tiến nhất.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Giữ trách nhiệm với từng phút chăm sóc. Xác định thời gian bạn dành cho các chuyến thăm so với giấy tờ so với đào tạo bằng cách sử dụng tính năng Theo dõi Thời gian Dự án của ClickUp Khi làm việc tại trường với tư cách là nhân viên y tế cộng đồng, thời gian là tài nguyên quý giá nhất của bạn: thăm nhà, tiếp cận từng hộ gia đình, giáo dục sức khỏe, theo dõi và giới thiệu. Với tính năng Theo dõi Thời gian Dự án của ClickUp, bạn có thể ghi lại chính xác thời gian dành cho từng hoạt động.

4. ASHABot (Tốt nhất cho việc truy cập kiến thức mà không cần phán xét miễn phí)

qua ASHABot

ASHABot gặp gỡ CHWs tại nơi họ đã dành thời gian - trên WhatsApp. Chatbot này trả lời các câu hỏi về sức khỏe bằng ngôn ngữ địa phương, dựa trên cơ sở kiến thức bao gồm các điều kiện phổ biến và phương pháp điều trị. Thay vì lục lọi các tài liệu giấy hoặc gọi cho cấp trên, nhân viên chỉ cần nhập câu hỏi và nhận được phản hồi ngay lập tức.

Bot này xử lý các truy vấn về liều lượng thuốc, đánh giá triệu chứng và tiêu chí chuyển viện. Nó cũng gửi các nhắc nhở định kỳ về các chiến dịch sức khỏe và cập nhật chính sách. ASHABot học hỏi từ các tương tác, cải thiện phản hồi của mình khi có nhiều nhân viên sử dụng hơn. Nền tảng này chỉ yêu cầu một chiếc điện thoại thông minh và kết nối internet, loại bỏ các rào cản thường gặp trong các công nghệ y tế phức tạp hơn.

Các tính năng nổi bật của ASHABot

Hỏi các câu hỏi lâm sàng bằng ngôn ngữ cuộc hội thoại và nhận câu trả lời dựa trên bằng chứng trong vài giây.

Nhập câu hỏi bằng bất kỳ sự kết hợp nào giữa tiếng Hindi, tiếng Anh hoặc Hinglish mà bạn cảm thấy tự nhiên; bot hiểu cả ba ngôn ngữ và trả lời bằng ngôn ngữ bạn ưa thích.

Nhận thông báo chủ động về các chiến dịch y tế sắp tới, lịch tiêm chủng và hạn chót báo cáo.

Tìm kiếm cơ sở kiến thức bằng tin nhắn giọng nói khi việc gõ phím trở nên bất tiện trong quá trình làm việc thực địa.

Giới hạn của ASHABot

Chỉ dành cho nhân viên ASHA trong hệ thống y tế của Ấn Độ, do đó không áp dụng cho CHW ở các quốc gia khác.

Ngừng công việc khi mạng di động bị gián đoạn, điều này thường xảy ra ở các khu vực nông thôn.

Giá cả của ASHABot

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ASHABot

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📖 Xem thêm: Các công cụ AI tốt nhất cho việc ra quyết định mà các nhóm yêu thích

5. CHARM (Phù hợp nhất cho hướng dẫn cá nhân hóa trong các lần thăm khám khách hàng)

qua mothers2mothers

CHARM giải quyết một vấn đề mà hầu hết các CHW đều quá quen thuộc - thông tin khách hàng bị phân tán ở quá nhiều nơi. mothers2mothers đã phát triển công cụ quản lý dự án y tế này để tập hợp mọi thứ lại một chỗ: lịch sử y tế, mẫu hành vi, ghi chú từ các lần thăm khám trước, tất cả đều hiển thị tại một nơi. Ngoài ra, các thuật toán học máy AI của nó phân tích dữ liệu này và đề xuất những gì mỗi khách hàng cần ngay lập tức.

Có thể ai đó đang gặp khó khăn trong việc tuân thủ thuốc, hoặc một cuộc hẹn tái khám bị bỏ lỡ. CHARM phát hiện các mẫu này và gợi ý cho bạn các biện pháp can thiệp phù hợp. Gặp khó khăn với một trường hợp phức tạp trong chuyến thăm nhà? Truy cập các video hướng dẫn được tích hợp trực tiếp trong ứng dụng để nhanh chóng ôn lại kiến thức. Các công cụ định vị địa lý giải quyết một vấn đề khác—kế hoạch cho ngày làm việc của bạn để tránh phải di chuyển lung tung qua các khu phố.

Các tính năng nổi bật của CHARM

Tạo báo cáo hiệu suất giúp bạn và người quản lý xác định các lĩnh vực cần cải thiện và kỷ niệm những thành công.

Mở hồ sơ khách hàng và ngay lập tức xem thông tin được AI lọc ra, phù hợp với cuộc hẹn hôm nay, thay vì phải lướt qua hàng năm dữ liệu lịch sử.

Theo dõi hiệu suất của bạn thông qua các bảng điều khiển hiển thị các khu vực cần đào tạo thêm và so sánh các chỉ số của bạn với mạng lưới.

Giới hạn của CHARM

Được phát triển riêng cho hoạt động của mạng lưới mothers2mothers, cần điều chỉnh đáng kể cho các tổ chức khác.

Vẫn còn khá mới mẻ, do đó phản hồi về tính tiện dụng trong các kỳ dài vẫn còn hạn chế.

Giá cả CHARM

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CHARM

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🚀 Lợi thế của ClickUp: Thời gian là tài nguyên vô giá, đó là lý do tại sao bạn nên thử các Trợ lý AI của ClickUp. Chúng được thiết kế để tự động hóa các công việc hàng ngày của bạn bằng AI, giúp bạn tập trung nhiều hơn vào chăm sóc bệnh nhân và ít hơn vào các công việc hành chính. Dưới đây là những việc cần làm cho bạn: Cần lên lịch theo dõi hoặc gửi nhắc nhở? Hãy để trợ lý mới của trường xử lý điều đó.

Sau khi thăm khám, nhanh chóng tổng hợp ghi chú của bạn để chia sẻ với nhóm.

Bệnh nhân thường đặt ra những câu hỏi tương tự. Trí tuệ nhân tạo có thể cung cấp câu trả lời chính xác và tức thì.

Dễ dàng phối hợp và xác nhận lịch hẹn mà không cần trao đổi qua lại.

6. CommCare (Phù hợp nhất cho thu thập dữ liệu offline-first)

qua CommCare

CommCare là nền tảng thu thập dữ liệu di động ưu tiên chế độ offline, được tin dùng bởi hơn 700.000 nhân viên tuyến đầu tại hơn 130 quốc gia. Được thiết kế đặc biệt cho môi trường khắc nghiệt, nền tảng này cho phép người dùng thu thập dữ liệu, quản lý trường hợp và truy cập tài nguyên mà không cần kết nối mạng, đồng bộ tự động khi kết nối được khôi phục.

Nền tảng này sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp nhân viên y tế đưa ra quyết định tốt hơn trong thời gian thực. Các thuật toán thông minh của nó có thể phân tích dữ liệu bệnh nhân, phát hiện các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn, cung cấp các đề xuất chăm sóc cá nhân hóa và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình lâm sàng phức tạp.

Các tính năng nổi bật của CommCare

Thiết kế ứng dụng thu thập dữ liệu di động bằng công cụ tạo biểu mẫu kéo và thả, cho phép sắp xếp câu hỏi, phân nhánh logic và quy tắc xác thực mà không cần viết mã.

Thu thập dữ liệu bệnh nhân, cập nhật hồ sơ bệnh án và tra cứu hướng dẫn lâm sàng hoàn toàn offline.

Theo dõi bệnh nhân hoặc cả gia đình trong nhiều tháng hoặc nhiều năm bằng hệ thống quản lý trường hợp theo dõi dài hạn, đảm bảo tính liên tục ngay cả khi các nhân viên khác nhau thực hiện các lần thăm khám.

Bắt đầu nhanh chóng với các mẫu ứng dụng đã được cấu hình sẵn cho các chương trình phổ biến như chăm sóc tiền sản, điều trị lao hoặc đang theo dõi tiêm chủng, sau đó tùy chỉnh chúng cho quy trình làm việc cụ thể của bạn.

Giới hạn của CommCare

Mất nhiều thời gian hơn để học so với các ứng dụng thu thập dữ liệu đơn giản, mặc dù nó không yêu cầu mã.

Người dùng báo cáo các lỗi cụ thể trên Android như biểu mẫu bị cách ly hoặc lỗi gán quyền sở hữu.

Giá cả của CommCare

Dùng thử miễn phí

Gói tiêu chuẩn: $300/tháng (bao gồm 50 người dùng)

Pro: $600/tháng (bao gồm 250 người dùng)

Nâng cao: $1.200/tháng (bao gồm 500 người dùng)

Doanh nghiệp: Bắt đầu từ $4,000/tháng

Đánh giá và nhận xét về CommCare

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về CommCare?

Theo đánh giá của G2:

CommCare có giao diện người dùng được tổ chức khoa học, đảm bảo không gian làm việc gọn gàng và trật tự. Nền tảng nhắn tin dễ sử dụng cho phép chúng tôi truyền đạt và chuyển tiếp thông tin đến nhân viên thông qua tính năng phát sóng. Khả năng hoạt động trực tuyến của CommCare đảm bảo quy trình công việc không bị gián đoạn. Nền tảng báo cáo tiện lợi giúp chúng tôi thực hiện báo cáo một cách dễ dàng.

CommCare có giao diện người dùng được tổ chức khoa học, đảm bảo không gian làm việc gọn gàng và trật tự. Nền tảng nhắn tin dễ sử dụng cho phép chúng tôi truyền đạt và chuyển tiếp thông điệp đến nhân viên thông qua tính năng phát sóng. Khả năng hoạt động trực tuyến của CommCare đảm bảo quy trình công việc không bị gián đoạn. Tính năng báo cáo dễ dàng trở nên hữu ích cho chúng tôi thông qua nền tảng báo cáo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp thông tin từ AI với phán đoán của con người. Hãy để AI chỉ ra các rủi ro hoặc cơ hội, nhưng luôn xem xét và đặt chúng vào bối cảnh trước khi đưa ra quyết định. Điều này giúp các can thiệp được thực hiện một cách có suy nghĩ và ngăn chặn việc tự động hóa quy trình làm việc bằng AI quá mức gây ảnh hưởng đến niềm tin.

7. openCHA (Phù hợp nhất cho các nhà phát triển đang xây dựng các tác nhân y tế tùy chỉnh)

qua openCHA

openCHA là một khung phần mềm nguồn mở cho phép các nhà phát triển kết nối các nguồn dữ liệu, cơ sở kiến thức và mô hình phân tích thành các giải pháp dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Đây không phải là công cụ mà CHWs sử dụng trực tiếp; nó là cơ sở hạ tầng dành cho các nhà phát triển phần mềm xây dựng các trợ lý y tế cuộc hội thoại được tùy chỉnh cho các bối cảnh y tế cụ thể. Khung phần mềm này giải quyết một giới hạn cơ bản của AI đa năng.

Trong quản lý bệnh nhân tiểu đường, một mô hình CHA được phát triển bằng openCHA đạt tỷ lệ chính xác 92,1%, vượt trội so với 51,8% của GPT-4. Ngoài ra, khung công nghệ này tích hợp với các nền tảng dịch thuật để hỗ trợ giao tiếp với các cộng đồng đa dạng.

Các tính năng nổi bật của openCHA

Kết nối các cơ sở dữ liệu EHR, API của thiết bị đeo, hệ thống thông tin phòng thí nghiệm và cơ sở kiến thức y tế vào một trợ lý cuộc hội thoại có thể truy vấn tất cả các nguồn dữ liệu này.

Tùy chỉnh các tác nhân để xử lý tin nhắn văn bản, phân tích hình ảnh y tế và hiểu các lệnh giọng nói bằng cách cấu hình các trình xử lý đầu vào đa phương thức.

Thử nghiệm các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) chuyên biệt trong y tế và điều chỉnh chiến lược gợi ý thông qua động cơ AI có thể tùy chỉnh cho đến khi hiệu suất đáp ứng yêu cầu lâm sàng.

Theo dõi chính xác cách nhân viên tạo ra từng phản hồi bằng bảng điều khiển giải thích, hiển thị các nguồn dữ liệu, bước suy luận và mức độ tin cậy đã đóng góp vào câu trả lời cuối cùng.

Giới hạn của openCHA

Yêu cầu kỹ năng kỹ thuật cao để triển khai; bạn sẽ cần các kỹ sư hiểu rõ cả lĩnh vực y tế và phát triển phần mềm.

Không cần hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng không chuyên chỉ cần một giải pháp hoạt động ngay lập tức.

Thiếu cơ sở hạ tầng hỗ trợ khách hàng mà bạn có thể nhận được từ các nền tảng thương mại.

Giá cả của openCHA

Miễn phí (Nguồn mở)

Đánh giá và nhận xét về openCHA

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📖 Xem thêm: Phần mềm quản lý dự án tốt nhất cho tổ chức phi lợi nhuận

8. Causal Foundry (Phù hợp nhất cho các can thiệp cá nhân hóa cho bệnh nhân)

qua Causal Foundry

Causal Foundry mang công nghệ học tăng cường và AI thích ứng vào cài đặt chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nền tảng này cung cấp các đề xuất về tuân thủ thuốc và điều trị, xét nghiệm chẩn đoán, chuyển viện bệnh nhân và quản lý vật tư y tế dựa trên hành vi lịch sử và thông tin thời gian thực.

Các nhân viên y tế cộng đồng (CHWs) nhận được các gợi ý cá nhân hóa và phần thưởng thông qua các ứng dụng di động hoặc công cụ kỹ thuật số hiện có của họ, giúp lớp AI thực hiện công việc tương thích với bất kỳ hệ thống nào họ đang sử dụng. Các nhà quản lý chương trình có thể theo dõi cách các ứng dụng và máy tính bảng được sử dụng bởi các nhà cung cấp tại trường, đánh giá những phần nào của nền tảng được sử dụng và những phần nào bị bỏ qua hoặc sử dụng sai cách. Điều này tạo ra một vòng phản hồi liên tục giúp cải thiện các công cụ.

Các tính năng nổi bật của Causal Foundry

Xác định bệnh nhân có nguy cơ cao thông qua các thuật toán phân loại ưu tiên các trường hợp cần chuyển viện khẩn cấp đến các cơ sở y tế tuyến trên.

Nhận các thông báo và khuyến khích qua tin nhắn SMS được điều chỉnh theo hành vi cá nhân của nhân viên y tế cộng đồng.

Kết nối các thiết bị đeo được và hồ sơ y tế điện tử để tạo ra các thông tin lâm sàng và hành vi hỗ trợ quyết định chăm sóc bệnh nhân.

Phân tích các mẫu sử dụng ứng dụng CHW thông qua bảng điều khiển theo dõi để xác định các tính năng hoạt động hiệu quả và những tính năng cần cải thiện.

Giới hạn của Causal Foundry

Thông tin công khai giới hạn về các tính năng cụ thể và khả năng của các công cụ này.

Có thể yêu cầu thiết lập ban đầu đáng kể để đào tạo mô hình trên dân số bệnh nhân địa phương.

Giá cả của Causal Foundry

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Causal Foundry

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Trong đại dịch COVID-19, các fandom K-pop (đặc biệt là fan của BTS) đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ các thông điệp y tế công cộng như #WearAMask. Các tweet đề cập đến K-pop kết hợp với thông điệp từ các cơ quan chức năng đã nhận được lượng tương tác cao gấp 100 lần so với những tweet không có nội dung này, giúp tiếp cận các khu vực nông thôn hoặc ít được phục vụ.

9. HealthPulse AI (Tốt nhất cho việc đọc kết quả xét nghiệm chẩn đoán nhanh)

qua HealthPulse AI

HealthPulse AI biến điện thoại thông minh thành thiết bị đọc kết quả cho các xét nghiệm chẩn đoán nhanh, giúp hỗ trợ tại những khu vực có điều kiện tiếp cận phòng thí nghiệm giới hạn hoặc không có. Chỉ với camera điện thoại thông minh cấp thấp (5MP), nền tảng này có thể nhận diện thương hiệu xét nghiệm cụ thể, bệnh lý, các đường xét nghiệm riêng lẻ và cung cấp giải thích kết quả. Thư viện hiện tại hỗ trợ nhiều loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh (RDT) phổ biến nhất cho sốt rét, HIV và COVID-19 đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt.

Hệ thống đảm bảo chất lượng hình ảnh của HealthPulse AI phát hiện các điều kiện hình ảnh bất thường và thông báo các vấn đề được phát hiện, giúp người dùng có thể chụp lại ảnh ngay lập tức. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vì kết quả xét nghiệm nhanh (RDT) có thời gian hiệu lực giới hạn.

Các tính năng nổi bật của HealthPulse AI

Công việc offline bằng SDK di động khi kết nối internet không khả dụng tại các địa điểm xa xôi.

Gửi kết quả xét nghiệm để theo dõi và giám sát bệnh tật theo thời gian thực thông qua hệ thống báo cáo khi kết nối mạng được khôi phục.

Đào tạo nhân viên y tế cộng đồng mới về cách thực hiện xét nghiệm đúng cách bằng cách sử dụng công cụ này như một công cụ hỗ trợ học tập cung cấp phản hồi tức thì về kỹ thuật.

Giới hạn của HealthPulse AI

Giới hạn chỉ áp dụng cho các loại xét nghiệm nhanh (RDT) được hỗ trợ bởi mô hình đã được đào tạo để nhận diện.

Độ chính xác của AI phụ thuộc vào chất lượng hình ảnh từ các camera điện thoại thông minh có thông số kỹ thuật thấp.

Giá cả của HealthPulse AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về HealthPulse AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🚀 Lợi thế của ClickUp: Tối ưu hóa chăm sóc bệnh nhân trên một nền tảng duy nhất. Tải miễn phí mẫu Giảm thiểu khoảng cách trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng với mẫu quản lý bệnh nhân ClickUp. Mẫu Quản lý Bệnh nhân ClickUp cung cấp các chế độ xem sẵn sàng sử dụng như Xem dạng danh sách (để xem tất cả bệnh nhân và trạng thái hiện tại của họ), Chế độ Bảng (để di chuyển bệnh nhân qua các giai đoạn một cách trực quan), Chế độ Lịch (để lên lịch thăm khám tại nhà, theo dõi hoặc các chiến dịch tiêm chủng), và Chế độ Biểu mẫu (cho việc ghi chép tiếp nhận hoặc tiếp cận). Trong mỗi công việc liên quan đến bệnh nhân, bạn sẽ tìm thấy các trường tùy chỉnh ClickUp có thể sử dụng ngay lập tức, chẳng hạn như Loại thuốc & Liều lượng, Tiến độ kế hoạch chăm sóc, Ngày khám tiếp theo, Mã hộ gia đình / Địa điểm làng, Tình trạng tiêm chủng.

10. ThinkMD (Tốt nhất cho việc tuân thủ quy trình IMCI)

qua ThinkMD

ThinkMD giúp CHW tuân thủ hướng dẫn IMCI của WHO mà không cần phải ghi nhớ các quy trình phức tạp hoặc liên tục tham khảo các biểu đồ giấy. Nền tảng này phân tích 42 điểm dữ liệu lâm sàng khóa dựa trên hướng dẫn và quy trình IMCI của WHO và Quản lý Trường Hợp Cộng Đồng Tích Hợp (ICCM), sử dụng logic Bayesian để tạo ra các đánh giá.

Công cụ AI hướng dẫn CHWs qua một loạt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và hỗ trợ họ trong việc chẩn đoán, điều trị và chuyển viện cho bệnh nhân. Ngoài ra, công cụ này có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp và là công việc cho trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh.

Các tính năng nổi bật của ThinkMD

Tính toán liều lượng thuốc tự động dựa trên cân nặng và triệu chứng của bệnh nhân để giảm thiểu lỗi trong kê đơn.

Lưu trữ dữ liệu tư vấn bệnh nhân trên thiết bị của bạn, dữ liệu này sẽ đồng bộ với máy chủ khi có kết nối internet.

Tạo dữ liệu được gắn thẻ địa lý theo thời gian thực cho mỗi lần đánh giá để hỗ trợ giám sát bệnh tật và theo dõi dịch bệnh.

Giới hạn của ThinkMD

Tập trung chủ yếu vào sức khỏe bà mẹ và trẻ em thay vì bao phủ toàn bộ dân số.

Các bảng điều khiển dữ liệu yêu cầu thiết lập và cấu hình kỹ thuật bởi các quản trị viên chương trình.

Giá cả của ThinkMD

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ThinkMD

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thú vị: Sự kiện "Paint the Town Pink " tại Manistee, Michigan, đã góp phần nâng cao nhận thức và huy động quỹ cho việc phòng chống ung thư vú trong gần hai thập kỷ. Ban đầu được tổ chức bởi Quỹ Y tế West Shore, sự kiện này đã mở rộng bao gồm cuộc đua 5K, cuộc đi bộ tưởng niệm và các hoạt động cộng đồng khác, góp phần quan trọng vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vú địa phương.

Biểu đồ một lộ trình thông minh hơn với ClickUp

Các công cụ AI dành cho nhân viên y tế cộng đồng đang thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tuyến đầu.

Mỗi lần thăm khám, báo cáo và tương tác với bệnh nhân hiện nay đều chứa đựng dữ liệu quý giá có thể hướng dẫn các quyết định y tế nhanh chóng và thông minh hơn. Thách thức nằm ở việc duy trì thông tin đó được tổ chức gọn gàng, bảo mật và sẵn sàng để hành động trong những thời điểm quan trọng nhất.

ClickUp đơn giản hóa quy trình này. Nó tích hợp dữ liệu thực địa, phối hợp nhóm và báo cáo trong một không gian làm việc thông minh duy nhất. Với ClickUp Brain và Brain MAX, CHWs có thể tóm tắt cập nhật, đang theo dõi kết quả điều trị của bệnh nhân và tạo ra các phân tích chi tiết mà không cần quản lý nhiều hệ thống. Kết quả là sự hợp tác tốt hơn, trách nhiệm cao hơn và nhiều thời gian hơn dành cho những nơi thực sự cần thiết trong chăm sóc sức khỏe.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

ClickUp và Pear Suite là hai trong số những công cụ AI tốt nhất dành cho nhân viên y tế cộng đồng. ClickUp giúp quản lý các dự án tiếp cận cộng đồng, theo dõi việc tái khám của bệnh nhân và tối ưu hóa quy trình báo cáo. Pear Suite sử dụng công nghệ AI để tạo bản đồ nhu cầu y tế của cộng đồng, tự động hóa việc đang theo dõi trường hợp và tạo ra các phân tích giúp cải thiện các chương trình chăm sóc sức khỏe địa phương.

Các công cụ AI dành cho nhân viên y tế cộng đồng có thể làm sạch, tổ chức và phân tích dữ liệu nhanh hơn so với các hệ thống thủ công. Nó giảm thiểu lỗi, phát hiện các xu hướng như sự gia tăng ca bệnh trong một khu vực và tự động tạo báo cáo giúp các nhóm y tế và nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết định tốt hơn.

Đúng vậy. Nhiều hệ thống AI hiện nay hỗ trợ chức năng offline, cho phép nhân viên y tế thu thập và lưu trữ dữ liệu mà không cần kết nối internet. Khi kết nối lại, dữ liệu sẽ đồng bộ tự động, đảm bảo không có thông tin nào bị mất.

ClickUp tập trung đang theo dõi dự án, phân công công việc và cập nhật tiến độ. Các tổ chức phi chính phủ (NGOs) có thể tạo danh sách công việc cho từng chiến dịch tiếp cận, theo dõi việc theo dõi bệnh nhân, chia sẻ dữ liệu bảo mật và đặt nhắc nhở cho các chuyến thăm thực địa tại một địa điểm trung tâm.

Các thách thức chính bao gồm kết nối internet giới hạn, thiếu kỹ năng số hóa của nhân viên, chi phí thiết lập cao và lo ngại về bảo mật dữ liệu. Việc điều chỉnh công cụ cho phù hợp với ngôn ngữ địa phương và đảm bảo tương thích thiết bị cũng là những rào cản lớn.