Thành công với các chiến lược cụ thể cho từng ngành: Cách các tổ chức hàng đầu triển khai các sáng kiến chiến lược

Bạn dành hàng tháng để xây dựng một kế hoạch chiến lược, nhưng khi đến giai đoạn thực thi? Phương pháp của bạn có vẻ chung chung hoặc chậm chạp trong việc điều chỉnh.

Chỉ 43% các nhà điều hành tin rằng công ty của họ giỏi trong việc đánh giá khả năng thực hiện chiến lược của mình.

Đây chính là khoảng trống khiến động lực bị suy giảm và khiến bạn cảm thấy như đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn.

Trong bài viết này, bạn sẽ khám phá cách các tổ chức hàng đầu sử dụng các bộ công cụ chuyên ngành để đóng những khoảng trống đó.

Chúng tôi sẽ giải thích chính xác playbook thực thi chiến lược là gì, tại sao việc tùy chỉnh nó cho ngành của bạn lại quan trọng, và cách các công cụ hiện đại (bao gồm cả ClickUp ) và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ.

Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn qua các thành phần đã được chứng minh của các bộ công cụ này và chia sẻ các nghiên cứu trường hợp để bạn có thể thấy những gì công việc trong lĩnh vực y tế, tài chính, sản xuất, SaaS và nhiều lĩnh vực khác.

Vậy nên, nếu bạn muốn các sáng kiến chiến lược không chỉ là những tài liệu đẹp mắt mà còn mang lại kết quả kinh doanh thực tế, hãy tiếp tục đọc.

Playbook cho các sáng kiến chiến lược là gì?

Một playbook cho các sáng kiến chiến lược là một khung làm việc có cấu trúc, có thể lặp lại, kết hợp các quy trình làm việc, các thực hành tốt nhất, vai trò, Chỉ số Hiệu suất Chính (KPIs) và các công cụ được thiết kế để hướng dẫn việc triển khai các sáng kiến chiến lược, nhằm biến những gì hiệu quả trong ngành thành một mô hình có thể nhân rộng.

Sự khác biệt giữa khung chiến lược chung và bộ công cụ tùy chỉnh theo ngành là gì?

Tóm lại, khung chiến lược doanh nghiệp chung cung cấp hướng dẫn tổng quát áp dụng cho mọi lĩnh vực (ví dụ: SWOT, OKRs, Balanced Scorecard ), trong khi sổ tay chuyên ngành tích hợp các yếu tố đặc thù của ngành như hạn chế, quy tắc, quy định, hành vi khách hàng tùy chỉnh, nền tảng công nghệ và tiêu chuẩn hiệu suất vào quy trình.

Dưới đây là so sánh trực tiếp:

Tính năng Khung chiến lược chung Sổ tay chiến lược tùy chỉnh theo ngành Phạm vi hướng dẫn Tổng quan, cấp cao: tầm nhìn, sứ mệnh, loại mục tiêu của công ty Các lộ trình thực thi cụ thể, các thực hành tốt nhất trong ngành, các mối quan hệ đối tác chiến lược, quy trình làm việc tuân thủ quy định và tuân thủ Chỉ số tham chiếu & KPI Tổng quát hoặc trung bình trên các ngành Các chỉ số tham chiếu được điều chỉnh theo ngành của bạn (ví dụ: tài chính: biên lợi nhuận/chỉ số KPI tuân thủ quy định; y tế: kết quả điều trị bệnh nhân, an toàn) Công cụ & mẫu Công cụ tiêu chuẩn, mẫu chung Các mẫu chuyên biệt và kết hợp công cụ được thiết kế phù hợp với quy trình làm việc và hệ thống công nghệ của ngành của bạn Các yếu tố rủi ro và tuân thủ* Thiết kế tối giản; xử lý rủi ro chung Các biện pháp kiểm soát rủi ro và kiểm tra tuân thủ được tích hợp sâu, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của bạn Tốc độ & khả năng thích ứng Chậm thích ứng, mang tính lý thuyết hơn Thực hiện nhanh hơn vì có thể điều chỉnh theo sự biến động và chu kỳ thay đổi của ngành

Tại sao bối cảnh ngành lại quan trọng trong quá trình thực thi?

Khi triển khai một sáng kiến chiến lược mà không tài khoản thực tế của ngành, bạn có thể gặp phải những sai lầm khiến công ty mất thời gian, tiền bạc và tinh thần. Bốn khía cạnh sau đây cho thấy tại sao việc tùy chỉnh kế hoạch hành động cho ngành của bạn là điều quan trọng:

Các yếu tố liên quan đến quy định và tuân thủ

Các hệ thống y tế phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin như HIPAA hoặc các quy định tương đương, trong khi các công ty tài chính phải đối phó với Basel III, Dodd-Frank, GDPR, v.v. Trong các ngành công nghiệp được quy định chặt chẽ như vậy, việc vi phạm một quy định không phải là một sai sót nhỏ. Điều này có thể dẫn đến phạt tiền, tổn hại danh tiếng hoặc thậm chí hậu quả nghiêm trọng hơn là kết quả cho kinh doanh của bạn.

👀 Bạn có biết? Năm 2023, các cơ quan quản lý trên toàn cầu đã phạt các tổ chức tài chính $6,6 tỷ vì vi phạm các quy định về chống rửa tiền (AML), xác minh khách hàng (KYC), các biện pháp trừng phạt và các quy tắc liên quan.

Mong đợi của khách hàng tùy chỉnh và tốc độ thị trường

Khách hàng trong lĩnh vực SaaS mong đợi các bản cập nhật liên tục, vòng phản hồi nhanh chóng, giá cả linh hoạt và việc triển khai tính năng nhanh chóng. Trong khi đó, khách hàng trong lĩnh vực sản xuất quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm, an toàn, thời gian hoạt động, dòng thời gian giao hàng và độ tin cậy của chuỗi cung ứng.

Thị trường SaaS toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ khoảng 18-20% CAGR trong nhiều ngành, trong khi nhiều phân khúc sản xuất ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm hơn và chu kỳ đầu tư vốn cao hơn.

Nếu tài liệu chiến lược của công ty bạn coi cả hai yếu tố đều di chuyển với tốc độ như nhau, bạn sẽ cam kết quá mức ở một số lĩnh vực hoặc không đạt được kết quả như mong đợi ở những lĩnh vực khác.

Văn hóa tổ chức và sự sẵn sàng của lực lượng lao động

Ngay cả chiến lược tốt nhất cũng sẽ thất bại nếu con người không sẵn sàng. Văn hóa doanh nghiệp quyết định tốc độ mà các nhóm tiếp nhận thay đổi, cách họ truyền đạt rủi ro và liệu họ có chịu trách nhiệm hay không.

Một nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực CNTT cho thấy môi trường công việc hỗ trợ và văn hóa tổ chức học tập có tác động đáng kể đến sự đổi mới và hiệu quả công việc. Nếu nhân viên của bạn không được đào tạo nâng cao, không được khuyến khích hoặc không cảm thấy an toàn về mặt tâm lý, thì các bộ công cụ giả định mức độ linh hoạt cao hoặc thành thạo kỹ thuật số sẽ bị đình trệ.

Bối cảnh cạnh tranh và công nghệ

Trường cạnh tranh khác nhau giữa các ngành. Bạn cần xem xét đối thủ cạnh tranh, các công cụ sẵn có và công nghệ có thể tận dụng.

📌 Ví dụ, trong lĩnh vực tài chính, việc số hóa liên tục (AI, RegTech, giám sát thời gian thực) đang trở thành yếu tố cơ bản. Trong sản xuất, tự động hóa, IoT và bảo trì dự đoán đang thay đổi nơi giá trị được tạo ra.

Nếu tài liệu hướng dẫn của bạn bỏ qua các chiến lược sáng tạo mà các đối thủ cạnh tranh đang áp dụng, các nền tảng công nghệ đang phát triển, hoặc các xu hướng đột phá đang nổi lên, bạn có thể sẽ triển khai các sáng kiến đã lỗi thời khi chúng đã xong.

Với những điểm khác biệt quan trọng này được thể hiện rõ ràng qua bản đồ, bạn có thể tùy chỉnh playbook chiến lược của mình để phù hợp hơn với bối cảnh ngành và mục tiêu cũng như khả năng thực thi của tổ chức.

Playbook theo ngành: Các thực hành tốt nhất

Dưới đây là những gì các bộ công cụ chiến lược cụ thể cho từng ngành trông như thế nào trong thực tế, kèm theo các ví dụ thành công, để bạn có thể thấy những gì thực sự hiệu quả. Và sử dụng những bộ công cụ này làm mẫu để bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp.

Y tế

⚠️ Vấn đề:

Các tổ chức y tế thường gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung vào bệnh nhân khi phải đối mặt với các quy định, bảo mật dữ liệu và hành trình điều trị phân mảnh của bệnh nhân. Các bộ phận hoạt động độc lập (lâm sàng, CNTT, vận hành), do đó các nỗ lực cải thiện chăm sóc y tế thường bị cản trở bởi việc chuyển giao công việc, trì hoãn hoặc hiểu lầm hoàn toàn về nhu cầu của bệnh nhân.

✅ Những gì hiệu quả:

Sổ tay KLAS về Chăm sóc Tập trung vào Bệnh nhân (2025) trình bày bốn hướng chiến lược: loại bỏ rào cản trong chăm sóc bệnh nhân, cá nhân hóa chăm sóc, trao quyền cho bệnh nhân thông qua việc tiếp cận, và áp dụng các thực hành tốt nhất đã được chứng minh. Điều làm cho nó hiệu quả là nó không chỉ nói, “Hãy tập trung vào bệnh nhân.” Nó chỉ ra cách thức, với các bước như lập bản đồ hành trình của bệnh nhân, thu thập phản hồi thực tế, điều chỉnh quy trình làm việc, cập nhật hệ thống CNTT để cá nhân hóa, v.v.

Ngoài ra, Sổ tay Tương tác Bệnh nhân của Chính phủ giúp các chuyên gia y tế tăng cường việc áp dụng cổng thông tin bệnh nhân bằng cách đơn giản hóa quy trình đăng ký, tích hợp việc sử dụng cổng thông tin vào quy trình thăm khám, đào tạo cả nhân viên và bệnh nhân, và đang theo dõi việc áp dụng theo thời gian. Điểm mấu chốt là tích hợp các công cụ tương tác vào các hoạt động lâm sàng hiện có thay vì coi chúng như các mô-đun bổ sung

⚡️ Tại sao nó là công việc:

Bởi vì các bộ công cụ tập trung vào bệnh nhân buộc bạn phải đồng bộ hóa trải nghiệm thực tế của bệnh nhân (chứ không phải những gì sơ đồ biểu đồ nghĩ) với hệ thống nội bộ của bạn

Tích hợp tuân thủ và bảo mật ngay từ đầu giúp tránh việc làm lại và sự phản đối

Công việc liên bộ phận đảm bảo rằng các công cụ kỹ thuật số, quy trình chăm sóc và luồng phản hồi được truyền tải xuyên suốt các điểm tiếp xúc (y tá, bác sĩ, quầy lễ tân, bộ phận thanh toán) để chất lượng không bị suy giảm trong quá trình chuyển giao

Tài chính

⚠️ Vấn đề:

Các công ty tài chính thường phải đối mặt với sự biến động, quy định nghiêm ngặt, áp lực từ khách hàng về tính minh bạch và nhu cầu về tốc độ. Họ có nguy cơ tụt hậu khi áp dụng các khung quản lý rủi ro hoặc tuân thủ chung chung không phản ánh môi trường quy định cụ thể của họ hoặc nhu cầu về sự tin cậy của khách hàng tùy chỉnh.

✅ Những gì hiệu quả:

Quy trình quản lý rủi ro và tuân thủ mạnh mẽ: Các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ tuân thủ quy định (RegTech), giám sát thời gian thực và quản trị mô hình có thể giảm thiểu rủi ro. Với các bản ghi kiểm toán rõ ràng và đánh giá rủi ro được tích hợp vào quá trình phát triển sản phẩm và tương tác với khách hàng, họ có thể củng cố tuân thủ và xây dựng niềm tin bền vững với các cơ quan quản lý

📌 Ví dụ: Ngân hàng Mashreq, một trong những ngân hàng lớn nhất tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã phải đối mặt với tình trạng gian lận gia tăng khi thanh toán kỹ thuật số bùng nổ trong đại dịch. Để ngăn chặn các vụ lừa đảo từ khách hàng, nhân viên và bên thứ ba, họ đã sử dụng Clair5, một hệ thống phát hiện gian lận theo thời gian thực. Clair5 theo dõi các giao dịch trên tất cả các kênh mỗi 2 phút, sử dụng hơn 50 kịch bản gian lận được cài đặt sẵn và cập nhật tự động. Hệ thống công việc mượt mà với các hệ thống chính của ngân hàng, chỉ sử dụng dưới 1% tài nguyên CPU. Kết quả: phát hiện gian lận nhanh hơn, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo an toàn hơn cho khách hàng, cùng với những thông tin hữu ích về xu hướng tài chính.

Các biện pháp xây dựng niềm tin của khách hàng: Sự minh bạch về phí và bảo mật dữ liệu có thể củng cố niềm tin của khách hàng. Việc thông báo rõ ràng khi xảy ra vấn đề hoặc trễ hẹn (đối tượng/kỳ/phiên bản: trong thời kỳ biến động thị trường) cũng là điều không thể thương lượng. Đó là lý do tại sao các công ty thường cài đặt các bảng điều khiển công khai hoặc phát hành các báo cáo niềm tin định kỳ, hướng đến công chúng

Gần hai phần ba (65,8%) người tiêu dùng Mỹ cho biết việc một công ty minh bạch về kế hoạch sử dụng dữ liệu cá nhân sẽ giúp công ty đó giành được sự tin tưởng của họ.

⚡️ Tại sao nó là công việc:

Vì quy định tài chính không dung thứ: làm đúng ngay từ lần đầu tiên sẽ giảm thiểu rủi ro

Tích hợp các quy trình quản lý rủi ro và tuân thủ từ đầu giúp bạn không làm chậm tiến độ sau này. Thiết kế với tuân thủ từ đầu sẽ rẻ hơn so với việc bổ sung các biện pháp tuân thủ vào hệ thống hiện có

Sự minh bạch xây dựng niềm tin, và trong lĩnh vực tài chính, điều này trở thành một lợi thế cạnh tranh. Khi khách hàng tin tưởng bạn, bạn ít có khả năng phải đối mặt với phản ứng tiêu cực (pháp lý hoặc danh tiếng) khi mọi việc không diễn ra như mong đợi

Công nghệ/SaaS

⚠️ Vấn đề:

Thế giới công nghệ/SaaS di chuyển với tốc độ chóng mặt. Nếu sáng kiến chiến lược của bạn chậm chạp, được lập kế hoạch quá kỹ lưỡng hoặc không liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, bạn sẽ bị tụt hậu. Các chiến lược chung thường giả định thị trường ổn định; SaaS yêu cầu sự lặp lại nhanh chóng, phản hồi gần thời gian thực và tập trung vào các chỉ số tập trung vào người dùng.

✅ Những gì hiệu quả:

tăng trưởng dẫn dắt bởi sản phẩm (PLG) *: Cho phép người dùng tự phục vụ, dùng thử hoặc sử dụng các gói miễn phí, sử dụng dữ liệu sử dụng để thúc đẩy cải tiến

Các chu kỳ Go-to-Market (GTM) nhanh chóng : Chia công việc thành các phần nhỏ và các sprint để có thể triển khai nhanh hơn. Sau đó, đo lường phản hồi và cảm nhận của khách hàng sớm, triển khai các bản cập nhật nhanh chóng và tiếp tục học hỏi, điều chỉnh khi thị trường thay đổi

Văn hóa thử nghiệm và vòng phản hồi: Thử nghiệm A/B, phản hồi của người dùng, dữ liệu theo dõi và phân tích thời gian thực có thể là những trụ cột vững chắc cho chiến lược SaaS của bạn

📌 Ví dụ: Sổ tay chiến lược trên là một phần quan trọng đã giúp ClickUp đạt được 20 triệu người dùng trên toàn thế giới và doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) lên đến $300 triệu. Một chút bối cảnh: Các nhóm ngày nay đang bị ngập trong các công cụ rời rạc—ứng dụng trò chuyện, công cụ theo dõi dự án, trình chỉnh sửa tài liệu, bảng điều khiển—mỗi công cụ đều hứa hẹn tăng năng suất nhưng lại gây ra việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục và sự lan rộng của công việc. Người dùng mong muốn sự đơn giản: một nền tảng duy nhất hiểu được ngữ cảnh và giảm thiểu ma sát. Trong khi đó, mọi sản phẩm SaaS lớn đều tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hy vọng nâng cao hiệu quả. Tuy nhiên, AI mà không có bối cảnh chỉ là một lớp nhiễu thêm. clickUp đã nhận ra cơ hội: bằng cách tạo ra không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, chúng tôi đã tích hợp hơn 50 công cụ vào một nền tảng duy nhất, tích hợp Trí tuệ Nhân tạo Bối cảnh (Contextual AI) có khả năng hiểu các công việc, tài liệu, trò chuyện và bảng điều khiển của người dùng mà không yêu cầu họ phải chuyển đổi giữa hàng chục công cụ để hoàn thành việc cần làm. * Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp Thời điểm này thật hoàn hảo. Các nhóm đã mong đợi sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) và họ cảm thấy bực bội với các hệ thống phân mảnh. Phương pháp này đã giúp chúng tôi tận dụng được các xu hướng này. Bằng cách kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), bối cảnh và tốc độ, ClickUp đã biến một thị trường cạnh tranh khốc liệt thành lợi thế cạnh tranh, chứng minh rằng sản phẩm phù hợp, vào thời điểm thích hợp, kết hợp với chiến lược phù hợp, có thể thay đổi cách nhóm công việc.

*Chúng tôi phát triển ClickUp để chấm dứt tình trạng hỗn loạn do sự mở rộng công việc gây ra và cung cấp cho nhóm một không gian làm việc AI tích hợp duy nhất. AI trở nên cách mạng khi có đầy đủ bối cảnh công việc – đó chính là điều mà sự tích hợp mang lại. Tương lai của phần mềm là sự tích hợp, và ClickUp là việc cần làm trong lĩnh vực này

Chúng tôi phát triển ClickUp để chấm dứt tình trạng hỗn loạn do sự mở rộng công việc gây ra và cung cấp cho nhóm một không gian làm việc AI tích hợp duy nhất. AI trở nên cách mạng khi có đầy đủ bối cảnh công việc – đó chính là điều mà sự tích hợp mang lại. Tương lai của phần mềm là sự tích hợp, và chúng tôi là những người tiên phong trong lĩnh vực này.

📚 Xem thêm: Cách nhóm Marketing của ClickUp sử dụng ClickUp

📌 Một ví dụ khác: Nền tảng học ngôn ngữ Duolingo tập trung mạnh vào phân tích sử dụng và cải tiến sản phẩm dựa trên thử nghiệm. Từ năm 2018 đến 2022, công ty đã đạt được mức tăng 4,5 lần số người dùng hoạt động hàng ngày (DAUs) bằng cách tập trung vào việc nâng cao tỷ lệ giữ chân người dùng thông qua các thay đổi sản phẩm nhỏ, lặp đi lặp lại. Duolingo đã ưu tiên tỷ lệ giữ chân người dùng hiện tại (CURR) , phát hiện ra rằng việc tăng 2% hàng tháng trong CURR đã dẫn đến sự gia tăng 75% trong số người dùng hoạt động hàng ngày (DAUs) trong ba năm

Các yếu tố gamification và tính năng như chuỗi thành tích, bảng xếp hạng và thông báo cá nhân hóa đã được tối ưu hóa thông qua thử nghiệm A/B, giúp tăng cường đáng kể sự tương tác của người dùng vàtính năng như chuỗi thành tích, bảng xếp hạng và thông báo cá nhân hóa đã được tối ưu hóa thông qua thử nghiệm A/B, giúp tăng cường đáng kể sự tương tác của người dùng

Nhóm đã thực hiện hơn 600 thí nghiệm, tinh chỉnh các tính năng dựa trên phản hồi và hành vi của người dùng, góp phần vào sự tăng trưởng nhanh chóng 350%

⚡️ Tại sao nó là công việc:

Bởi vì tốc độ + phản hồi là yếu tố sống còn trong lĩnh vực SaaS. Một sai lầm được phát hiện sớm sẽ tốn kém ít hơn nhiều so với việc phát hiện ra sau nhiều tháng phát triển, chi phí marketing bị lãng phí hoặc một lần ra mắt thất bại

Khi chu kỳ GTM của bạn diễn ra nhanh chóng, bạn có thể điều chỉnh chiến lược một cách linh hoạt không kém nếu thị trường hoặc kỳ vọng của khách hàng thay đổi

Các thay đổi sản phẩm dựa trên dữ liệu giúp giảm lãng phí; mô hình dẫn dắt bởi sản phẩm giúp đồng bộ hóa tăng trưởng với chất lượng sản phẩm thay vì chỉ tập trung vào chi tiêu cho bán hàng/tiếp thị

📚 Xem thêm: Cách sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cho Tự động hóa Tiếp thị

Sản xuất

⚠️ Vấn đề:

Các sáng kiến sản xuất thường gặp phải khó khăn do sự không chắc chắn trong chuỗi cung ứng, thiết bị cũ hoặc cũ kỹ, và sự phụ thuộc vào các quy trình chuyển giao thủ công. Họ cũng gặp phải vấn đề về thiếu hiển thị trong các quy trình và hiệu quả kém trong quản lý kho, logistics và kiểm soát chất lượng.

Trong nhiều trường hợp, mỗi nhà máy hoặc cơ sở được xem như một hòn đảo riêng biệt, điều này khiến việc phối hợp và tiêu chuẩn hóa trên toàn tổ chức trở nên khó khăn hơn.

✅ Những gì hiệu quả:

Quy trình tinh gọn: Các công ty có thể làm việc hiệu quả hơn bằng cách loại bỏ lãng phí và làm việc theo cùng một cách trên tất cả các nhà máy. Các kỹ thuật như Just-In-Time (JIT) giúp bạn chỉ làm việc cần làm hoặc lưu trữ những gì cần thiết, khi cần thiết. Và Các công ty có thể làm việc hiệu quả hơn bằng cách loại bỏ lãng phí và làm việc theo cùng một cách trên tất cả các nhà máy. Các kỹ thuật như Just-In-Time (JIT) giúp bạn chỉ làm việc cần làm hoặc lưu trữ những gì cần thiết, khi cần thiết. Và những cải tiến nhỏ, liên tục — Kaizen — giúp nhân viên nhận ra cách làm công việc dễ dàng và nhanh chóng hơn theo thời gian

Cải thiện chuỗi cung ứng: Biết chính xác vị trí của các bộ phận và vật liệu giúp mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Có nhà cung cấp sao lưu (dual sourcing) và một lượng hàng tồn kho dự phòng cho các tình huống khẩn cấp đảm bảo sản xuất không bị gián đoạn. Phân tích dự đoán thậm chí có thể dự báo các vấn đề trước khi chúng xảy ra, như khi nhu cầu tăng đột biến hoặc một lô hàng có thể bị trì hoãn

tự động hóa và Trí tuệ nhân tạo (AI): *Tự động hóa và AI có thể thực hiện các công việc lặp đi lặp lại, giúp con người không phải làm, từ đó giảm thiểu sai sót. AI cũng có thể cảnh báo nếu thiết bị có nguy cơ hỏng hóc, giúp việc sửa chữa được thực hiện trước khi xảy ra sự cố nghiêm trọng. Các bảng điều khiển thời gian thực và hệ thống đơn đặt hàng tự động giúp đang theo dõi tồn kho và đảm bảo mọi người đều nắm bắt tình hình một cách nhanh chóng

📌 Ví dụ: LynnCo, một nhóm chuyên gia logistics, đã thực hiện công việc hợp tác với một nhà sản xuất kính gặp vấn đề về độ tin cậy trong vận chuyển, chi phí logistics vượt dự toán và chậm trễ nghiêm trọng. Họ đã tạo ra một playbook tối ưu hóa chuỗi cung ứng bao gồm việc tối ưu hóa giao tiếp và luồng làm việc giữa các bên liên quan chính, định tuyến chính xác hơn, tập trung các điểm giao hàng và điều khoản hợp đồng tốt hơn. Kết quả của việc cần làm chiến lược: Tiết kiệm 34% chi phí logistics hàng năm ; 100% giao hàng đúng hẹn; và cải thiện luồng quy trình khoảng 57% Bausch + Lomb đã triển khai hệ thống Atlas AI của Arena AI để dự đoán các vấn đề của máy móc và mở rộng sản xuất kính áp tròngSpot & Tango đã áp dụng AI tự động từ Didero để tự động hóa các khía cạnh của chuỗi cung ứng, tự động hóa 60% đơn đặt hàng tại cơ sở ở Pennsylvania Prose đã sử dụng AI và robot tự động để giảm chi phí sản xuất dầu gội đầu $4 mỗi đơn vị, với 90% hoạt động hiện đã được tự động hóa FranklinWH đã giới thiệu kiểm tra hình ảnh và giám sát chất lượng dự đoán được hỗ trợ bởi AI tại nhà máy pin gia đình ở California Các nhà sản xuất trong nhiều ngành công nghiệp đang ngày càng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và robot vào hoạt động hàng ngày để nâng cao hiệu quả và khả năng mở rộng. Các công ty như Bausch + Lomb, Spot & Tango, Prose và FranklinWH đã áp dụng công nghệ AI trong các cơ sở mới của mình để cải thiện quy trình sản xuất.đã triển khai hệ thống Atlas AI của Arena AI để dự đoán các vấn đề của máy móc và mở rộng sản xuất kính áp tròngSpot & TangoProseFranklinWH đã giới thiệu kiểm tra hình ảnh và giám sát chất lượng dự đoán được hỗ trợ bởi AI tại nhà máy pin gia đình ở California

Bausch + Lomb đã triển khai hệ thống Atlas AI của Arena AI để dự đoán các vấn đề về máy móc và mở rộng sản xuất kính áp tròng

Spot & Tango đã áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tự động hóa từ Didero để tự động hóa các khía cạnh của chuỗi cung ứng, tự động hóa 60% đơn đặt hàng tại cơ sở ở Pennsylvania

Prose đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot tự động để giảm chi phí sản xuất dầu gội đầu xuống $4 mỗi đơn vị, với 90% quy trình sản xuất hiện đã được tự động hóa

FranklinWH đã giới thiệu công nghệ kiểm tra hình ảnh hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) và giám sát chất lượng dự đoán tại nhà máy pin gia đình ở California Bausch + Lomb đã triển khai hệ thống Atlas AI của Arena AI để dự đoán các vấn đề về máy móc và mở rộng sản xuất kính áp tròng

Spot & Tango đã áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tự động hóa từ Didero để tự động hóa các khía cạnh của chuỗi cung ứng, tự động hóa 60% đơn đặt hàng tại cơ sở ở Pennsylvania

Prose đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot tự động để giảm chi phí sản xuất dầu gội đầu xuống $4 mỗi đơn vị, với 90% quy trình sản xuất hiện đã được tự động hóa

FranklinWH đã giới thiệu công nghệ kiểm tra hình ảnh hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) và giám sát chất lượng dự đoán tại nhà máy sản xuất pin gia đình ở California

⚡️ Tại sao nó là công việc:

Bởi vì biên lợi nhuận trong sản xuất rất hẹp và những bất cập nhỏ có thể dẫn đến chi phí lớn

Hiển thị chuỗi cung ứng và hoạt động giúp bạn xác định chính xác nơi xảy ra trì hoãn hoặc lãng phí

Tự động hóa và các thực hành tinh gọn giúp tiêu chuẩn hóa quy trình, giảm thiểu sự biến động và chuyển giao trách nhiệm xuống cấp dưới (đến nơi công việc đã hoàn thành), từ đó nâng cao chất lượng

🧠 Thực tế thú vị: 77% các nhà sản xuất có kế hoạch tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) vào năm 2026.

Giáo dục

⚠️ Vấn đề:

Hệ thống giáo dục đang cố gắng hiện đại hóa thường gặp phải sự phản đối từ cả giảng viên và sinh viên. Sự phân bổ tài nguyên không đồng đều và các thách thức về hạ tầng khiến việc triển khai trở nên khó khăn hơn, cũng như khoảng cách về trình độ công nghệ số và các vấn đề về sự đồng bộ (nguồn vốn, chính sách, mục tiêu).

Thường thì các sáng kiến kỹ thuật số được triển khai mà không điều chỉnh phương pháp giảng dạy, đánh giá hoặc hỗ trợ.

✅ Những gì hiệu quả:

tập trung mạnh vào xây dựng sức chứa*: Đào tạo giáo viên/giảng viên sử dụng công cụ mới, thay đổi phương pháp giảng dạy và cung cấp hỗ trợ

đồng bộ hóa cải cách với sứ mệnh + nguồn vốn + chính sách*: Chuyển đổi số cần phải kết nối với những vấn đề mà các bên liên quan quan tâm (kết quả học tập của sinh viên, khả năng việc làm, trách nhiệm giải trình về nguồn vốn)

Mô hình kết hợp/hỗn hợp: Sử dụng công nghệ giáo dục (EdTech) không chỉ như một tiện ích bổ sung, mà tích hợp nó vào các quy trình làm việc hàng ngày về học tập, đánh giá và quản lý hành chính

📌 Ví dụ: Trường Kinh doanh Khách sạn EHL đã nhanh chóng chuyển sang hình thức giáo dục trực tuyến trong thời gian phong tỏa do đại dịch COVID-19. Họ đã cung cấp hơn 7.000 giờ giảng dạy trực tuyến và tổ chức hơn 12.000 kỳ thi trực tuyến tại hơn 90 quốc gia chỉ trong vòng 12 tuần. Trước đại dịch, EHL đã tích hợp các công cụ kỹ thuật số và phương pháp học tập kết hợp vào chương trình giảng dạy của mình. Do đó, đây không chỉ là phản ứng khẩn cấp; cơ sở giáo dục này đã biến điều này thành một thay đổi lâu dài, với các định dạng kết hợp, tài nguyên trực tuyến và các chuyến tham quan campus ảo trở thành một phần của chiến lược kinh doanh dài hạn Chương trình PAL (Học tập Cá nhân Hóa và Linh Hoạt) tại Andhra Pradesh, Ấn Độ: Học sinh tham gia : Học sinh tham gia chương trình PAL tại 1.224 trường công lập đã đạt được lượng kiến thức tương đương 1,9 năm học chỉ trong 17 tháng, so với bạn bè cùng trang lứa. Đó là một thành công lớn. Thành công này đến từ việc kết hợp công nghệ dựa trên bằng chứng + quản lý mạnh mẽ + giám sát nghiêm ngặt + nội dung linh hoạt

⚡️ Tại sao nó là công việc:

Vì sự chuyển đổi giáo dục thành công khi mọi người cảm thấy được hỗ trợ, chứ không phải bị ép buộc. Đào tạo giáo viên và hỗ trợ liên tục giúp giảm sự kháng cự và nâng cao chất lượng

Khi sự thay đổi phù hợp với những gì các nhà tài trợ, cơ quan quản lý và lãnh đạo tổ chức quan tâm, việc nhận được sự ủng hộ và tiếp cận các nguồn lực bền vững sẽ dễ dàng hơn

Công nghệ phải phục vụ cho giáo dục, chứ không phải ngược lại. Các công cụ rất mạnh mẽ, nhưng tác động của chúng sẽ bị giới hạn nếu không có bản đồ phù hợp với cách học sinh học tập, cách đánh giá được hoàn thành và cách giảng viên công việc

Các thành phần của một playbook hiệu quả

Một playbook chỉ tốt như những thành phần bên trong nó.

Dưới đây là năm thành phần thực sự mang lại hiệu quả—nội dung mỗi thành phần nên bao gồm, lý do tại sao chúng quan trọng, và những mẹo nhanh để bạn có thể áp dụng ngay hôm nay.

Khung chiến lược và định hướng chiến lược

Bắt đầu với câu trả lời rõ ràng cho “tại sao điều này quan trọng vào lúc này” và liên kết nó với các kết quả có thể đo lường được. Tầm nhìn chiến lược của bạn nên mô tả thành công bằng số và khung thời gian (ví dụ: giảm tỷ lệ churn 15% trong 12 tháng, hoặc cắt giảm chi phí hoạt động 8% trong quý 3). Sự đồng bộ này sẽ cung cấp cho mỗi nhóm một mục tiêu rõ ràng.

Khi mọi người hiểu rõ kết quả đo lường được, họ sẽ ưu tiên một cách quyết liệt và tránh những "dự án cá nhân" làm phân tâm quá trình thực thi.

Các bước thực hiện nhanh chóng:

Chuyển đổi một mục tiêu chiến lược thành 3–5 kết quả đo lường được với người chịu trách nhiệm và thời hạn

Kết nối một chỉ số KPI trên bảng điều khiển hiện có của bạn với chu kỳ đánh giá của ban lãnh đạo (hàng tuần hoặc hai tuần một lần)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng mẫu khung OKR của ClickUp để liên kết các công việc chiến lược và dự án với các kết quả cụ thể, cung cấp hiển thị thời gian thực cho cả lãnh đạo và nhóm.

Bản đồ các bên liên quan và kế hoạch truyền thông

Xác định ai quan tâm đến điều gì, mức độ ảnh hưởng của họ và cách họ muốn nhận thông tin. Tập trung vào cả các bên liên quan nội bộ (lãnh đạo, bộ phận vận hành, nhóm tuyến đầu) và bên ngoài (cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng). Đồng thời, quyết định tần suất sử dụng cho từng đối tượng. Sau đó , lập kế hoạch truyền thông rõ ràng phản ánh các quyết định này.

Một chiến lược quản lý các bên liên quan được lập kế hoạch kỹ lưỡng sẽ giúp tránh những bất ngờ và tạo ra "đường băng chính trị" cần thiết cho sáng kiến của bạn.

👀 Bạn có biết? Với tư cách là CEO lắng nghe nhân viên tuyến đầu, bạn có khả năng áp dụng các phương pháp công việc hiệu quả hơn cao hơn 80 %.

Các bước thực hiện nhanh chóng:

Xây dựng ma trận các bên liên quan trên 1 trang (tên, lợi ích, quyền lực, kênh ưa thích) và chia sẻ nó trong tài liệu khởi động cho sáng kiến chiến lược của bạn

Lên lịch hai điểm tiếp xúc có nỗ lực thấp nhưng giá trị cao (ví dụ: một bản tóm tắt hàng hai tuần gửi cho Bảng và một cuộc họp đứng 15 phút hàng tuần với người phụ trách vận hành)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo (AI) làm việc toàn diện và bối cảnh nhất thế giới, để tự động soạn thảo báo cáo hàng ngày dựa trên dữ liệu dự án trong không gian làm việc của bạn. Brain hiểu các công việc, tài liệu và trò chuyện trong ClickUp để hiển thị các cập nhật khóa, mà bạn không cần phải ghép nối chúng thủ công.

Lộ trình thực thi với các cột mốc quan trọng và chỉ số KPI

Phân chia playbook thành các giai đoạn có thời gian cố định với các cột mốc và chỉ số thành công rõ ràng. Đừng nhầm lẫn hoạt động với tiến độ: danh sách công việc, người chịu trách nhiệm, tiêu chí chấp nhận và chỉ số KPI liên quan đến giá trị kinh doanh. Bạn cũng có thể sử dụng các kế hoạch 30-/60-/90-ngày linh hoạt để có thể điều chỉnh mà không làm mất đà.

Các bước thực hiện nhanh chóng:

Chuyển đổi một kết quả đầu ra mơ hồ thành danh sách kiểm tra “hoàn thành” + KPI (ví dụ: “Luồng onboarding khách hàng hoạt động — tỷ lệ bỏ cuộc dưới 5% tại bước 2”). Danh sách kiểm tra nhiệm vụ ClickUp có thể hữu ích trong trường hợp này

Đang theo dõi từng bước trong lộ trình thực thi chiến lược của bạn bằng cách sử dụng Danh sách Nhiệm vụ ClickUp

Đăng tải một bản đồ chiến lược động trong một không gian làm việc chia sẻ như ClickUp để mọi người có thể theo dõi tiến độ và các rào cản trong thời gian thực

Các rào cản quản lý rủi ro và tuân thủ

Danh sách công việc các biện pháp kiểm soát bắt buộc: các điểm kiểm tra pháp lý/quy định, quy tắc xử lý dữ liệu, các cổng phê duyệt và người ký duyệt. Hãy tích hợp các rào cản này vào quy trình làm việc (không phải là danh sách kiểm tra riêng biệt mà bạn có thể quên). Nếu có thể, tự động hóa việc thu thập bằng chứng, bao gồm nhật ký, các phiên bản phê duyệt và hồ sơ quyết định có thể truy vết.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Chi phí vi phạm quy định ngày càng gia tăng; các doanh nghiệp phải đối mặt với các khoản phạt đáng kể và tổn hại danh tiếng khi các biện pháp kiểm soát chỉ được xem xét sau cùng.

Các bước thực hiện nhanh chóng:

Thêm danh sách kiểm tra tuân thủ “phải hoàn thành” vào các mẫu liên quan cho sáng kiến của bạn và tự động hóa sao chép các phê duyệt vào thư mục tuân thủ

Xác định một bước tuân thủ thủ công và tự động hóa việc thu thập bằng chứng (nhật ký kiểm toán, phê duyệt có dấu thời gian, v.v.) trong quý này

👀 Bạn có biết? Bạn có thể tin tưởng vào các trợ lý AI thông minh như Ambient Agents của ClickUp để tự động hóa các phần cụ thể của quy trình tuân thủ trong tổ chức của mình. Các trợ lý ClickUp có thể được lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên để đang theo dõi và ghi lại các hành động được thực hiện trong các quy trình quan trọng, tạo ra một bản ghi kiểm toán toàn diện giúp đơn giản hóa báo cáo tuân thủ và giảm thiểu rủi ro do lỗi con người.

📍 Ví dụ, hãy tưởng tượng một công ty cung cấp dịch vụ y tế quản lý dữ liệu bệnh nhân tại nhiều phòng khám khác nhau. Mỗi tuần, hàng chục quy trình phê duyệt, cập nhật hồ sơ và kiểm tra tuân thủ diễn ra trên các nhóm khác nhau – từ quản trị viên đến nhân viên y tế. Việc đang theo dõi ai đã làm gì (và khi nào) sẽ đồng nghĩa với việc phải đối mặt với vô số bảng tính và chuẩn bị kiểm toán đến khuya.

Với ClickUp Ambient Agents, công ty tự động hóa phần lớn quy trình đó. Trợ lý ảo tự động ghi lại mọi phê duyệt, ghi chú hoặc cập nhật liên quan đến hồ sơ bệnh nhân – ghi lại thời gian, người dùng và bối cảnh trong một bản tóm tắt – mà không cần ai phải động tay. Trong quá trình kiểm toán, các nhóm tuân thủ có thể ngay lập tức truy xuất các hồ sơ đã được xác minh thay vì phải ghép nối chúng thủ công.

Các vòng phản hồi và chu kỳ lặp lại

Muốn giảm tỷ lệ thất bại và tăng tốc quá trình học hỏi? Các vòng phản hồi dựa trên dữ liệu có thể là khóa của bạn.

Xác định ai thu thập phản hồi, tần suất thu thập, nơi lưu trữ phản hồi và cách đưa ra quyết định dựa trên phản hồi đó. Bạn sẽ xem xét các tín hiệu từ khách hàng (NPS, phiếu hỗ trợ), dữ liệu vận hành (thời gian chu kỳ, tỷ lệ lỗi) và các kiểm tra định tính (nhóm thảo luận, ghi chú từ nhân viên tuyến đầu) một cách đồng đều.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Hãy cài đặt một lịch trình để phản hồi và điều chỉnh không chỉ là những công việc làm một lần rồi thôi. Dựa trên quy trình làm việc của bạn, bạn có thể cài đặt các cuộc kiểm tra hàng tuần, đánh giá hàng tháng và điều chỉnh chiến lược hàng quý.

Các bước thực hiện nhanh chóng:

Chọn một chỉ số bạn đã có (số lượng phiếu hỗ trợ, tỷ lệ kích hoạt) và thêm nó vào bảng điều khiển nhỏ hàng tuần trong công cụ đang theo dõi như ClickUp Dashboards . Thực hiện một thay đổi nhỏ mỗi tuần và đo lường tác động

Thực hiện một sprint học tập kéo dài 2 tuần sau cột mốc đầu tiên: ghi nhận các giả thuyết, thí nghiệm, kết quả; sau đó quyết định thí nghiệm nào cần mở rộng

Tổng hợp lại – danh sách kiểm tra vận hành (thiết lập trong 30 phút) Nếu bạn có 30 phút, bạn có thể tạo ra một bản phác thảo chiến lược cơ bản, giúp quá trình triển khai còn lại trở nên suôn sẻ hơn: ✅ Viết một tuyên bố tầm nhìn có thể đo lường được và thuyết phục (5 phút) ✅ Soạn thảo bản đồ các bên liên quan trên một trang (10 phút) ✅ Chuyển đổi kết quả đầu ra chính thành cột mốc + KPI (5 phút) ✅ Danh sách công việc 3 điểm kiểm tra tuân thủ và phân công người chịu trách nhiệm (5 phút) ✅ Chọn một tín hiệu phản hồi và thêm vào bảng điều khiển của bạn (5 phút) Buổi hướng dẫn 30 phút này sẽ giúp bạn tránh mắc phải sai lầm phổ biến là bắt đầu với các chiến thuật trước khi thống nhất về mục tiêu và cơ chế quản lý.

Cách AI Nâng Cao Hiệu Quả Của Các Kế Hoạch Chiến Lược Đặc Thù Ngành

Trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là một thuật ngữ thời thượng. Khi được sử dụng một cách cẩn thận, AI giúp hoàn thiện các chiến lược và phát hiện các tín hiệu mà bạn có thể bỏ lỡ. Dưới đây là bốn cách AI mang lại lợi thế:

Phân tích dự đoán về rủi ro và cơ hội

Các mô hình AI dự đoán có thể phân tích dữ liệu lịch sử và các tín hiệu bên ngoài (cơ hội và thách thức thị trường, hành vi khách hàng và các chỉ số khóa khác) để phát hiện rủi ro trước khi chúng trở thành khủng hoảng hoặc nhận diện cơ hội sớm hơn đối thủ cạnh tranh.

~71% các doanh nghiệp sử dụng đánh giá rủi ro dự đoán dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) tin rằng công nghệ Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) giúp đẩy nhanh quá trình xác định các rủi ro mới nổi, trong khi ~71,5% cho rằng độ chính xác của nó cao hơn so với các phương pháp truyền thống.

Những khóa bạn có thể áp dụng ngay lập tức:

Đào tạo mô hình dự đoán của bạn trên dữ liệu lịch sử chuyên ngành (không chỉ dữ liệu chung): ví dụ: nhật ký giao dịch tài chính, luồng bệnh nhân trong y tế

Kết hợp dữ liệu bên ngoài (thay đổi quy định, biến động thị trường, yếu tố vĩ mô) để tránh tầm nhìn hẹp

Sử dụng dự báo sớm trong lộ trình để có thể tích hợp các bước giảm thiểu rủi ro (nhân lực, dự phòng ngân sách, v.v.)

Các bảng điều khiển được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được tùy chỉnh theo các chỉ số hiệu suất chính (

Các bảng điều khiển được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ hiển thị trạng thái mà còn cảnh báo bạn về các bất thường. Sử dụng chúng để so sánh hiệu suất với các tiêu chuẩn tham chiếu, giúp bạn phát hiện các xu hướng giảm sút trước khi chúng trở nên rõ ràng bằng mắt thường.

Điều tuyệt vời nhất? Các bảng điều khiển này cũng có thể đề xuất các biện pháp khắc phục.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng thẻ AI trong bảng điều khiển ClickUp để chuyển đổi dữ liệu thô thành câu chuyện. Các thẻ như AI Brain, AI Executive Summary và AI Project Update, v.v., có thể chạy các lệnh tùy chỉnh (ví dụ: “Những rủi ro và rào cản chính là gì?”) để cung cấp cho bạn những thông tin tóm tắt về các sáng kiến chiến lược của bạn và chỉ ra những điểm cần cải thiện. Sử dụng thẻ AI trong bảng điều khiển ClickUp để tóm tắt dữ liệu hiệu suất

Những khóa bạn có thể áp dụng ngay lập tức:

Luôn xác định các chỉ số KPI quan trọng cho ngành/sáng kiến của bạn (không phải các chỉ số chung chung hoặc chỉ số hào nhoáng)

Tự động hóa luồng dữ liệu để bảng điều khiển luôn cập nhật nhất có thể—dữ liệu lỗi thời làm mất uy tín

Bao gồm cảnh báo và phát hiện sự cố bất thường để bạn không phải chờ đợi báo cáo hàng tháng để biết khi nào mọi thứ đi chệch hướng

Tùy chỉnh chế độ xem bảng điều khiển phù hợp với vai trò (lãnh đạo cấp cao xem xu hướng tổng quan; nhân viên vận hành xem chi tiết hiệu suất)

Các quy trình làm việc tự động hóa (xác nhận, kiểm tra tuân thủ, báo cáo)

Khi những nhân viên giỏi nhất của bạn bị cuốn vào công việc lặt vặt, điều đó sẽ làm chậm quá trình thực thi chiến lược. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa quy trình làm việc có thể giảm thiểu lỗi thủ công, nâng cao tính nhất quán và giải phóng nhân lực để tập trung vào những việc cần làm có giá trị hơn.

Những khóa bạn có thể áp dụng ngay lập tức:

Lập bản đồ các bước trong quy trình làm việc để xác định nơi cần phê duyệt, nơi cần kiểm tra dữ liệu và ai là người chịu trách nhiệm thực hiện

Tự động hóa các phần không yêu cầu quyết định (kiểm tra dữ liệu, phê duyệt cơ bản, tuân thủ cho các trường hợp tiêu chuẩn)

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống quy tắc để phát hiện các trường hợp vi phạm (ví dụ: vi phạm ngưỡng tuân thủ, vượt ngân sách)

Đảm bảo các bản ghi kiểm toán/quy tắc. Khi một quy trình được tự động hóa, bạn vẫn cần có bản ghi minh bạch

📮 ClickUp Insight: 21% người cho biết hơn 80% thời gian làm việc trong ngày của họ dành cho các công việc lặp đi lặp lại. Và 20% khác cho biết các công việc lặp đi lặp lại chiếm ít nhất 40% thời gian trong ngày của họ. Đó là gần một nửa thời gian làm việc trong tuần (41%) dành cho các công việc không đòi hỏi nhiều tư duy chiến lược hay sáng tạo (như email theo dõi 👀). Các trợ lý AI của ClickUp giúp loại bỏ những công việc lặp đi lặp lại. Hãy nghĩ đến việc tạo/lập công việc, nhắc nhở, cập nhật, ghi chú cuộc họp, soạn thảo email và thậm chí tạo quy trình làm việc từ đầu đến cuối! Tất cả những điều đó (và nhiều hơn nữa) có thể được tự động hóa trong nháy mắt với ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng ClickUp Automations—dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

Phân tích cảm xúc để đo lường mức độ tiếp nhận văn hóa của các sáng kiến

Phân tích cảm xúc sử dụng các nguồn văn bản/phản hồi như khảo sát, diễn đàn xã hội/nội bộ, phiếu hỗ trợ, cuộc trò chuyện, để đánh giá cảm nhận của mọi người về sự thay đổi. Khi các tổ chức đang theo dõi cảm xúc của nhân viên đối với các sáng kiến chuyển đổi (thông qua các kênh nội bộ hoặc khảo sát), họ có thể xác định sớm các vùng kháng cự.

Cuối cùng, việc áp dụng văn hóa không chỉ là “Họ có tham gia đào tạo không?”, mà là “Họ có tin rằng sự thay đổi này có ý nghĩa, tin tưởng vào nó và đang sử dụng nó không?”

Những khóa bạn có thể áp dụng ngay lập tức:

Thu thập phản hồi thường xuyên qua nhiều kênh (khảo sát ẩn danh, diễn đàn, nhóm đồng nghiệp, trò chuyện nội bộ)

Sử dụng công cụ phân tích cảm xúc để xác định các chủ đề (ví dụ: “sự thất vọng với công cụ mới”, “thiếu rõ ràng”, “sợ mất việc”) thay vì chỉ dựa vào điểm số tích cực/tiêu cực thô

Hành động một cách hiển thị bằng cách cho thấy bạn đã lắng nghe các vấn đề cấp bách và thực hiện các điều chỉnh. Đồng thời, thông báo những thay đổi đã được thực hiện để xây dựng niềm tin

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo biểu mẫu ClickUp để đánh giá tâm lý nhân viên một cách dễ dàng. Các phản hồi sẽ tự động chuyển đổi thành các công việc có thể thực hiện trong ClickUp, và ClickUp Brain thậm chí có thể giúp bạn phân tích tâm lý và đề xuất các biện pháp khắc phục. Phân tích dữ liệu biểu mẫu gửi trong thời gian thực và nhận thông tin chi tiết từ trí tuệ nhân tạo (AI) với ClickUp

Bước từng bước: Xây dựng bộ công cụ chuyên ngành với ClickUp

Hãy cùng tìm hiểu cách xây dựng một playbook tùy chỉnh trong ClickUp, từ khung sườn đến việc triển khai chiến lược hiệu quả.

Hãy tưởng tượng bạn đang dẫn dắt một sáng kiến chiến lược trong một tổ chức y tế tập trung vào cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân, tăng cường tuân thủ quy định và phối hợp giữa các bộ phận.

Dưới đây là cách các bước sẽ được thực hiện.

Bước 1: Sử dụng ClickUp Tài liệu để tiêu chuẩn hóa khung sườn của các bộ công cụ

Bắt đầu bằng cách xây dựng nền tảng cho playbook của bạn trong ClickUp Tài liệu.

Tài liệu hỗ trợ các trang con, mẫu và chỉnh sửa nâng cao, cho phép bạn tạo ra một "nguồn thông tin chính xác" động, trình bày tầm nhìn, các thành phần, kế hoạch cho các bên liên quan và quy tắc tuân thủ trong một nơi duy nhất, thay vì sử dụng nhiều ứng dụng phân tán.

Tạo các bộ công cụ chuyên ngành của bạn bằng cách sử dụng ClickUp Tài liệu làm nền tảng hợp tác

📌 Ví dụ, bạn có thể tạo một tài liệu “Playbook Chiến lược Chăm sóc Bệnh nhân” với các phần như “Tầm nhìn & Chỉ số KPI”, “Yêu cầu Pháp lý”, “Bản đồ Quy trình Làm việc”, v.v.

Tại sao Docs là lựa chọn tốt hơn cho playbook của bạn so với các trình chỉnh sửa tài liệu khác?

Bạn có thể tạo và liên kết các nhiệm vụ ClickUp có thể thực hiện trực tiếp trong tài liệu để chiến lược và thực thi không bị tách biệt trong các công cụ khác nhau. Bạn cũng có thể nhúng các tài sản đa phương tiện vào tài liệu để tài liệu hướng dẫn của bạn có đầy đủ bối cảnh mà nhóm cần – ví dụ như video giải thích, URL tham khảo và hình ảnh minh họa.

Vì tài liệu (Docs) được kết nối với các công việc và quy trình làm việc, tài liệu hướng dẫn của bạn sẽ không bao giờ trở nên lỗi thời.

Ngoài ra, với ClickUp Brain tích hợp trực tiếp trong ClickUp Tài liệu, bạn có thể chuyển từ ý tưởng sang nội dung hoàn chỉnh chỉ trong vài giây. Hãy chia sẻ với Brain ý tưởng và đối tượng đằng sau tài liệu hướng dẫn chiến lược của bạn, và nó sẽ tạo ra bản nháp đầu tiên cho từng phần, kèm theo các gợi ý và thực hành tốt nhất được tùy chỉnh cho tổ chức của bạn.

Kết hợp ClickUp tài liệu với ClickUp Brain để tạo nội dung cho tài liệu hướng dẫn của bạn nhanh hơn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lưu playbook của bạn dưới dạng mẫu trong ClickUp để các sáng kiến trong tương lai có thể tái sử dụng cùng cấu trúc và quy trình.

Bước 2: Bản đồ quy trình làm việc với ClickUp Bảng trắng

Tiếp theo, sử dụng ClickUp Bảng trắng để hình dung cách sáng kiến của bạn luồng qua các nhóm – y tế, CNTT, tuân thủ, vận hành. Bảng trắng cho phép bạn phác thảo quy trình, xác định vai trò, sau đó chuyển đổi các nút đó thành nhiệm vụ ClickUp hoặc liên kết chúng với tài liệu.

📌 Đối tượng/kỳ/phiên bản: Vẽ bản đồ hành trình "vòng phản hồi của bệnh nhân" trên một Bảng trắng trống:

Bệnh nhân hoàn thành bảng khảo sát → kích hoạt cảnh báo (cho phản hồi tiêu cực) → đánh giá lâm sàng → điều chỉnh quy trình → theo dõi. Khi bạn vẽ bản đồ từng bước, hãy chuyển các ô thành công việc với người được giao, mối quan hệ phụ thuộc hoặc liên kết.

Sử dụng ClickUp Bảng trắng để lập bản đồ quy trình làm việc cho playbook thực thi chiến lược của bạn

Bảng trắng luôn được kết nối với phần còn lại của không gian làm việc của bạn, vì vậy không có gì bị tách biệt.

Bài tập đơn giản này sẽ cung cấp cho nhóm của bạn một bản thiết kế trực quan trước khi triển khai dự án, đồng thời phát hiện các lỗ hổng trong quá trình chuyển giao công việc. Nó cũng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình đồng bộ hóa giữa các bộ phận thường có cách làm việc khác nhau.

Bước 3: Gán các sáng kiến thành Mục tiêu và đang theo dõi các chỉ số KPI

Với cấu trúc đã được thiết lập, chuyển đổi các yếu tố chính của playbook thành Mục tiêu trong ClickUp. Mục tiêu cho phép bạn liên kết các tác vụ công việc với các mục tiêu và kết quả có thể đo lường được (ví dụ: “Giảm tỷ lệ tái nhập viện xuống 8% trong 12 tháng”). Nhờ đó, các tác vụ cá nhân sẽ được tổng hợp thành các chỉ số chiến lược.

Đặt mục tiêu tổng thể trên ClickUp và kết nối chúng với các nhiệm vụ có thể thực hiện trên ClickUp

Trong playbook y tế của chúng tôi, chiến lược đặt mục tiêu nên tài khoản các hạng mục như “Trải nghiệm bệnh nhân”, “Hiệu quả hoạt động” và “Tuân thủ và An toàn”

Dưới mỗi mục, giao các nhiệm vụ ClickUp cho các thành viên nhóm chịu trách nhiệm (ví dụ: “cập nhật quy trình xuất viện”, “kiểm tra nhật ký bàn giao”) và theo dõi cách mỗi nhiệm vụ đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu chiến lược. Hệ thống tự động đang theo dõi tiến độ, giúp lãnh đạo theo dõi tiến độ thực tế so với mục tiêu theo kế hoạch.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng AI Assign trong ClickUp để tự động chọn người phù hợp cho từng nhiệm vụ khi phân công trách nhiệm. Trí tuệ nhân tạo thông minh của ClickUp sẽ tự động ưu tiên các nhiệm vụ dựa trên các quyết định thông minh từ đầu vào của bạn – ví dụ: nếu một nhiệm vụ về Trải nghiệm Bệnh nhân được tạo ra và phản hồi của bệnh nhân được ghi nhận là tiêu cực, hãy luôn giao nhiệm vụ đó cho Clark để theo dõi.

Bước 4: Tự động hóa quy trình phê duyệt, công việc tuân thủ và nhắc nhở với ClickUp Automations

Sau khi các công việc được cấu trúc, bạn cũng có thể tích hợp tự động hóa để giảm thiểu rào cản và giao phó các công việc lặp đi lặp lại.

ClickUp Tự động hóa cho phép bạn cấu hình các điều kiện kích hoạt, điều kiện và hành động để tự động thực hiện công việc cho bạn. Ví dụ: “Khi trạng thái công việc chuyển sang Review → gửi cho người kiểm tra tuân thủ,” hoặc “Nếu ngày đáo hạn quá hạn 3 ngày → nâng cấp lên quản lý.”

Tạo chuỗi tự động hóa đa bước kích hoạt các hành động trên các công việc, người được giao và trạng thái trong ClickUp

Giả sử bạn hoàn thành một công việc “Cập nhật biểu mẫu đồng ý về bảo mật”. Một tự động hóa sẽ kích hoạt công việc kiểm tra tuân thủ, giao nhiệm vụ, ghi lại quyết định và thông báo cho tất cả các bên liên quan. Không ai bỏ sót bước nào, không có sự chậm trễ do trao đổi qua lại, và bạn duy trì tính truy vết.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu từ những việc nhỏ. Tự động hóa các bước lặp đi lặp lại nhưng nhạy cảm với rủi ro (ví dụ: phê duyệt) trước tiên. Sau đó mở rộng. Bạn cũng có thể xây dựng các tự động hóa này trong ClickUp bằng cách sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua ClickUp Brain.

Bước 5: Tạo bảng điều khiển ClickUp theo thời gian thực để đảm bảo hiển thị cho ban lãnh đạo và cơ quan quản lý

Để đảm bảo mọi người đồng lòng và chịu trách nhiệm, hãy tạo các bảng điều khiển chia sẻ trong ClickUp. Các bảng điều khiển này có thể hiển thị các thẻ cho phép bạn đang theo dõi trạng thái mục tiêu, công việc quá hạn, tỷ suất hoàn vốn (ROI) của sáng kiến và các chỉ số quan trọng khác trong một chế độ xem tiện lợi và có thể tùy chỉnh.

Đang theo dõi tiến độ của các sáng kiến chiến lược liên chức năng và các mục tiêu OKR tổng thể thông qua các bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh

Trong bối cảnh y tế, bạn có thể duy trì hai bảng điều khiển:

Bảng điều khiển điều hành hiển thị các chỉ số tổng quan (tỷ lệ tái nhập viện, mức độ hài lòng của bệnh nhân, số lượng vấn đề tuân thủ)

Bảng điều khiển hoạt động hiển thị hiệu suất của các bộ phận, các công việc tuân thủ đang mở và các điểm nghẽn, v.v.

Vì các bảng điều khiển tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi, ban lãnh đạo luôn theo dõi tình trạng thực tế mà không cần chờ đợi báo cáo hàng tuần hoặc email thông báo.

Cuối cùng, sử dụng ClickUp Brain để đảm bảo mọi người có thể truy cập thông tin cần thiết—khi họ cần. Nó có thể

Tóm tắt các tài liệu dài hoặc chuỗi trò chuyện ClickUp

Tạo các mục hành động dựa trên các cuộc thảo luận của bạn

Xếp hạng các ưu tiên chiến lược dựa trên mức độ cấp bách và tầm quan trọng, và

Hỗ trợ quản lý rủi ro bằng cách tạo báo cáo trạng thái sau khi tìm kiếm và thu thập dữ liệu liên quan từ không gian làm việc của bạn

Sử dụng ClickUp Brain để phát hiện sớm các rủi ro dự án và giảm thiểu tác động của chúng đối với việc hoàn thành dự án

Trên thực tế, vào cuối mỗi tháng, bạn có thể yêu cầu Brain “tổng kết tiến độ so với mục tiêu”, chỉ ra các rủi ro trong tuân thủ, soạn thảo bản cập nhật cho các bên liên quan hoặc đề xuất các sáng kiến cần giảm tốc hoặc tăng tốc. Điều này giúp tiết kiệm hàng giờ làm việc thủ công khi chia sẻ cập nhật và giúp bạn tập trung vào những vấn đề quan trọng.

Dưới đây là những lời khuyên tốt nhất của chúng tôi về việc sử dụng AI trong quản lý dự án:

Những sai lầm phổ biến trong việc triển khai các sáng kiến chuyên ngành

Đây là một số sai lầm mà chúng tôi đã thấy các nhóm thường xuyên mắc phải. Tránh những sai lầm này (hoặc phát hiện sớm) sẽ giúp kế hoạch của bạn có khả năng thành công cao hơn.

Áp dụng quá mức các khung làm việc chung mà không tùy chỉnh

Nhiều tổ chức áp dụng một khung làm việc ( ví dụ: OKRs, Balanced Scorecard, Porter’s Five Forces, v.v.), áp dụng nó “nguyên bản” và mong đợi nó hoạt động hiệu quả trong bối cảnh của họ. Tuy nhiên, các ngành công nghiệp có sự khác biệt – tuân thủ quy định, động lực khách hàng và các hạn chế vận hành đều thay đổi. Khi không tùy chỉnh, bạn đối mặt với rủi ro về các chỉ số KPI không phù hợp, các động lực không đồng nhất và việc áp dụng chậm chạp.

Bỏ qua các chi tiết phức tạp về tuân thủ và quy định

Các quy định thường không thể thương lượng. Nếu tài liệu hướng dẫn của bạn bỏ qua hoặc coi nhẹ các bước tuân thủ, bạn sẽ gặp phải chậm trễ, phạt tiền hoặc phải dành thêm thời gian để làm lại. Ngoài ra, các quy định có thể thay đổi; những gì tuân thủ năm ngoái có thể không còn phù hợp hiện nay.

Sự không đồng bộ trong giao tiếp với các bên liên quan so với bối cảnh văn hóa

Những gì là công việc trong môi trường SaaS năng động (các cuộc họp đứng thường xuyên, bảng điều khiển minh bạch, phân quyền) có thể không phù hợp trong ngành công nghiệp được quy định chặt chẽ hoặc văn hóa giá trị phân cấp. Nếu bạn sao chép phong cách giao tiếp mà không điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng, bạn sẽ gặp phải sự kháng cự, hiểu lầm hoặc trì trệ.

Đánh giá thấp vai trò của sự tham gia của nhân viên

Lập kế hoạch và cài đặt hệ thống chỉ có thể mang lại cho bạn một mức độ thành công nhất định. Các sáng kiến chiến lược chỉ thành công khi những người thực sự thực hiện công việc thực sự.

Nếu bạn cho rằng mọi người sẽ tuân theo chỉ vì một chiến lược vững chắc yêu cầu như vậy, hoặc rằng đào tạo là đủ, bạn sẽ bỏ qua các vấn đề như tinh thần làm việc, sự ủng hộ, phản hồi và mệt mỏi do thay đổi. Khi sự tham gia của nhân viên thấp, các sáng kiến sẽ tiến triển chậm chạp hoặc dần dần thất bại.

Giải pháp? Xây dựng bộ công cụ của bạn dựa trên bối cảnh thực tế của tổ chức – các quy định, khách hàng tùy chỉnh, văn hóa nhóm và mức độ sẵn sàng của nhân viên đối với sự thay đổi. Các tổ chức hàng đầu không cố gắng hoàn hảo mọi thứ ngay từ ngày đầu. Họ học hỏi nhanh chóng, cập nhật bộ công cụ và sử dụng những bài học đó để hành động nhanh hơn trong lần tiếp theo.

Các trường hợp điển hình: Các sáng kiến chiến lược theo ngành

Dưới đây là một số nghiên cứu trường hợp thành công từ các ngành khác nhau để truyền cảm hứng cho sự rõ ràng chiến lược của riêng bạn:

1) Y tế: Intermountain Health (Sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện bệnh nhân có nguy cơ cao)

⚠️ Vấn đề: Intermountain cần phát hiện sớm các bệnh nhân có nguy cơ mắc các điều kiện mãn tính để các nhóm chăm sóc có thể can thiệp trước khi xảy ra biến chứng và các tình huống tốn kém. Các quy tắc truyền thống và kiểm tra thủ công chậm chạp và bỏ sót các tín hiệu quan trọng.

🛠️ Phương pháp: Intermountain đã sử dụng phân tích dữ liệu được tăng cường bởi trí tuệ nhân tạo (dữ liệu lâm sàng + yêu cầu bồi thường + yếu tố xã hội) để tạo ra điểm đánh giá rủi ro và đưa ra danh sách bệnh nhân có thể hành động cho các hoạt động tiếp cận. Chương trình đã tích hợp các mô hình vào quy trình làm việc lâm sàng, giúp các nhóm chăm sóc nhận được danh sách bệnh nhân ưu tiên kèm theo các đề xuất can thiệp và danh sách kiểm tra tài liệu.

🎯 Kết quả: Sáng kiến này đã cải thiện độ chính xác trong việc xác định, đẩy nhanh quá trình tiếp cận và hỗ trợ cải thiện đáng kể các chỉ số quản lý chăm sóc (giảm thiểu cơ hội bị bỏ lỡ cho can thiệp sớm). Chương trình đã giúp Intermountain nhận được sự công nhận về cách phân tích dữ liệu được áp dụng vào quá trình cung cấp dịch vụ chăm sóc thay vì chỉ được sử dụng cho nghiên cứu.

❇️ Tại sao nó là công việc: Các mô hình AI được đào tạo trên dữ liệu chuyên ngành và tích hợp vào các quy trình làm việc lâm sàng hàng ngày. Điều này có nghĩa là các bác sĩ lâm sàng nhận được các hành động kịp thời và phù hợp, kèm theo bằng chứng và sự phê duyệt cần thiết, giúp giảm thiểu rào cản và tăng cường việc áp dụng.

2) Tài chính: BBVA (Số hóa để tập trung vào khách hàng)

⚠️ Vấn đề: BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia của Tây Ban Nha), cần chuyển đổi thành một ngân hàng hiện đại và lấy khách hàng làm trung tâm. Hệ thống cũ, quy trình onboarding chậm chạp và hành trình khách hàng bị phân mảnh đã khiến việc mở rộng dịch vụ kỹ thuật số trở nên khó khăn.

Nhiều khách hàng vẫn sử dụng các kênh không kỹ thuật số; tương tác và bán hàng kỹ thuật số còn chậm phát triển, đặc biệt ở các thị trường đòi hỏi trải nghiệm nhanh chóng và liền mạch. BBVA phải đối mặt với thách thức kép là hiện đại hóa công nghệ (đám mây, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo) đồng thời cải tổ cách khách hàng tương tác với ngân hàng – tất cả mà không làm ảnh hưởng đến tuân thủ quy định, bảo mật hoặc tính nhất quán trên các khu vực địa lý.

🛠️ Phương pháp tiếp cận: BBVA hợp tác với Accenture để xây dựng mô hình bán hàng kỹ thuật số mới. Họ kết hợp dữ liệu nội bộ (hoạt động và hành vi của khách hàng tùy chỉnh) với các nguồn dữ liệu bên ngoài mới để hiểu rõ hành trình của khách hàng. Điều này cho phép phân khúc khách hàng chính xác hơn, phân tích lợi nhuận trọn đời và mô hình dự đoán.

Họ cũng đã đẩy nhanh đáng kể quá trình onboarding: sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt dựa trên AI, phân tích văn bản và kết nối thời gian thực với các nguồn dữ liệu bên ngoài để xác minh ứng viên đăng ký tài khoản qua thiết bị di động. Đồng thời, họ tập trung vào các kênh kỹ thuật số, cá nhân hóa nội dung và ưu đãi, đồng thời đảm bảo rằng marketing, nội dung và SEO hỗ trợ hành trình kỹ thuật số của khách hàng.

🎯 Kết quả:

Năm 2023, BBVA đã thu hút 11,1 triệu khách hàng tùy chỉnh mới , và 65% trong số đó đến từ các kênh kỹ thuật số

Trong bốn năm qua, họ đã đạt được tăng trưởng 100% trong doanh số bán hàng kỹ thuật số

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập của ngân hàng đã giảm xuống 41,7%, mức này được coi là mạnh mẽ so với các ngân hàng châu Âu

3) Sản xuất: Siemens Erlangen (Mô hình số hóa để tối ưu hóa nhanh hơn)

⚠️ Vấn đề: Nhà máy điện tử Siemens tại Erlangen gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa sản xuất về hiệu quả, sử dụng năng lượng và tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường. Các điều chỉnh dùng thử truyền thống trên dây chuyền sản xuất diễn ra chậm chạp, tốn kém và giới hạn khả năng phản ứng nhanh của nhà máy trước những thay đổi trong nhu cầu sản phẩm.

🛠️ Phương pháp: Siemens đã triển khai công nghệ bản sao kỹ thuật số — các bản sao ảo của dây chuyền sản xuất để mô phỏng hoạt động, thử nghiệm thay đổi và tối ưu hóa quy trình trước khi triển khai chiến lược thực tế. Dữ liệu thời gian thực từ máy móc và cảm biến được tích hợp vào các bản sao kỹ thuật số, cho phép điều chỉnh động trong quá trình lập kế hoạch chiến lược.

🎯 Kết quả: Nhà máy đã đạt được

Thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn 40%

tăng 50% năng suất sản xuất*

Giảm 50% tiêu thụ năng lượng trên mỗi sản phẩm , và

Giảm 40% lưu thông vật liệu

Siemens Erlangen cũng được công nhận là Đèn biển số hóa bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhờ các hoạt động bền vững và được chuyển đổi số hóa.

❇️ Tại sao nó là công việc: Các mô hình số (digital twins) đã tích hợp mô phỏng, dữ liệu thời gian thực và phân tích dự đoán trực tiếp vào quy trình sản xuất hàng ngày, cho phép các đơn vị kinh doanh tối ưu hóa quyết định nhanh chóng và giảm thiểu rủi ro trước khi áp dụng các thay đổi vật lý.

📚 Xem thêm: Hướng dẫn cho Quản lý Dự án về Thực thi Dự án Được Hỗ trợ bởi Trí tuệ Nhân tạo (AI)

Tương lai của các bộ công cụ chuyên ngành

Vậy, các bộ công cụ chuyên ngành đang phát triển theo tiêu đề lớn nào?

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các tài liệu hướng dẫn chuyên ngành đang chuyển đổi từ các tệp PDF/Docs tĩnh sang các nền tảng có thể thực thi, kết hợp: tài liệu hướng dẫn (Docs), luồng trực quan (bảng trắng/bản sao kỹ thuật số), chỉ số KPI thời gian thực (bảng điều khiển) và các tác nhân AI tích hợp trong một không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp.

Điều này đang diễn ra vì các tổ chức đang tích hợp nhanh chóng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh và các mô hình dự đoán trực tiếp vào quy trình làm việc, thay vì xem AI như một lớp riêng biệt.

Để khai thác giá trị bền vững từ các khoản đầu tư AI chiến lược này, các nhà lãnh đạo đang kết hợp hiện đại hóa công nghệ với tái thiết kế quy trình, xây dựng nền tảng dữ liệu và nâng cao kỹ năng cho nhân lực.

Các doanh nghiệp cũng đang xem xét việc áp dụng các phương pháp quản lý dự án kết hợp để lập kế hoạch linh hoạt và thực thi các kế hoạch một cách thông minh hơn. Đến năm 2024, 60% quản lý dự án đã chuyển sang mô hình kết hợp.

Cuối cùng, kế hoạch ứng phó với biến động cũng đang trở thành một thành phần cốt lõi của các bộ công cụ chuyên ngành. Trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu, tấn công mạng và khủng hoảng chính trị, các doanh nghiệp muốn đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục hoạt động trong và sau các sự cố gián đoạn.

Điểm mấu chốt?

Trên khắp các ngành, các bộ công cụ thực thi chiến lược đang không ngừng phát triển để đáp ứng yêu cầu của môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, nơi mỗi tổ chức cần có kế hoạch dự phòng cho nhiều tình huống "nếu như".

📚 Xem thêm: Cách triển khai quản lý dự án chiến lược

Biến chiến lược tĩnh thành thực thi linh hoạt với các bộ công cụ chuyên ngành

Các bộ công cụ chuyên ngành là nơi chiến lược gặp gỡ thực thi: chúng cung cấp cho bạn các mẫu, quy tắc và quy trình làm việc có thể lặp lại, được điều chỉnh phù hợp với thực tế của ngành của bạn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng giá trị của các bộ công cụ này. Các công nghệ như phân tích dự đoán, bảng điều khiển được tối ưu hóa cho ngành, tự động hóa quy trình làm việc và công cụ phân tích cảm xúc giúp bạn phát hiện rủi ro sớm hơn, ra quyết định nhanh hơn và đảm bảo trách nhiệm của con người. Tuy nhiên, thành công thuộc về các nhóm kết hợp AI với nền tảng dữ liệu vững chắc, quản trị dữ liệu và sự sẵn sàng của nhân lực.

Nếu bạn đang xây dựng các bộ công cụ để triển khai các sáng kiến chiến lược, hãy đảm bảo chúng là những tài liệu linh hoạt, có thể đo lường được và được tích hợp vào các công cụ mà nhóm của bạn sử dụng hàng ngày.

Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp cung cấp cho bạn các thành phần cơ bản thực tiễn (Tài liệu, Bảng trắng, Mục tiêu, Tự động hóa, Bảng điều khiển và Trí tuệ) để tạo ra một bộ công cụ có thể thực thi và kiểm tra được – giúp bạn đạt được kết quả chiến lược nhanh hơn và với ít bất ngờ hơn.

Thời điểm tốt nhất để bắt đầu thực hiện là hôm qua. Thời điểm tốt thứ hai là ngay bây giờ.

Tải ClickUp miễn phí và bắt đầu ngay lập tức!

Sổ tay chiến lược là một hướng dẫn có thể lặp lại giúp tổ chức biến chiến lược thành hành động. Nó trình bày tầm nhìn, quy trình làm việc, vai trò, dòng thời gian và các chỉ số KPI trong một khung cấu trúc thống nhất.

Các bộ công cụ tùy chỉnh điều chỉnh các khung làm việc đã được chứng minh phù hợp với thực tế của ngành của bạn — quy định, kỳ vọng của khách hàng và các đặc thù vận hành. Trong khi các mô hình chiến lược chung như OKRs hoặc Balanced Scorecards cung cấp cấu trúc, chúng thường thiếu bối cảnh cụ thể.

Hoàn toàn đúng. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phân tích dữ liệu ngành, chỉ số hiệu suất và xu hướng quy định để đề xuất các quy trình làm việc, chỉ số KPI và biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp với bối cảnh của bạn. Phân tích dự đoán giúp phát hiện các rủi ro hoặc cơ hội tiềm ẩn, trong khi các công cụ AI tạo sinh có thể tóm tắt thông tin, tự động hóa việc lập tài liệu và thậm chí xây dựng các kịch bản kế hoạch.

Bạn đo lường thành công bằng cách liên kết mọi hành động với các kết quả quan trọng trong ngành của mình—chứ không chỉ dựa vào các chỉ số KPI chung chung. Đối tượng/kỳ/phiên bản, một playbook sản xuất đang theo dõi hiệu suất và thời gian hoạt động; bộ phận tài chính đo lường tuân thủ quy định và giảm thiểu rủi ro; các nhóm SaaS đang theo dõi tỷ lệ giữ chân khách hàng và tăng trưởng ARR.

ClickUp tập hợp mọi thành phần của kế hoạch hành động vào một không gian làm việc kết nối. Bạn có thể ghi chép chiến lược trong tài liệu, vẽ bản đồ quy trình làm việc trong Bảng trắng, biến mục tiêu thành kết quả đo lường được với Goals, tự động hóa quy trình phê duyệt và tuân thủ với tự động hóa, theo dõi tiến độ trong bảng điều khiển, và sử dụng ClickUp Brain để tạo báo cáo tóm tắt và đánh giá rủi ro ngay lập tức.