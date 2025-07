Cách triển khai quản lý dự án Lean

Là một nhà quản lý dự án, bạn có lẽ đã quen thuộc với những thách thức mà một số vấn đề có thể mang lại, chẳng hạn như quản lý các công việc quá hạn mà không cảm thấy quá tải và gây áp lực quá mức cho nhóm của bạn.

Khi bạn phải làm hàng trăm việc cùng một lúc để đảm bảo giao hàng đúng hạn, bạn cần có các chiến lược thực tế để quản lý khối lượng công việc của mình.

Quản lý dự án Lean tập trung vào làm việc thông minh hơn là làm việc chăm chỉ hơn. Phương pháp này tập trung vào việc nâng cao hiệu quả và giảm thiểu các quy trình lãng phí. Không giống như quản lý dự án truyền thống có các giai đoạn cố định, phương pháp này nhấn mạnh tính linh hoạt và khả năng thích ứng, giúp bạn kiểm soát tốt hơn kết quả dự án.

Bên cạnh Agile, Lean là một trong những phương pháp quản lý dự án phổ biến nhất hiện nay. Chúng khác nhau như thế nào? Có thể nói phương pháp nào tốt hơn phương pháp nào không?

Hãy cùng khám phá nhanh sự khác biệt giữa quản lý dự án Lean và Agile trước khi đi sâu hơn vào quản lý dự án Lean và cách triển khai.

Cả hai phương pháp quản lý dự án Lean và Agile đều áp dụng chủ yếu cho phát triển phần mềm, sản xuất, chế tạo và CNTT.

Quản lý dự án Lean yêu cầu tận dụng hiệu quả tối đa những gì bạn có. Nó liên tục kiểm tra cách thức thực hiện công việc để tìm ra và loại bỏ các bước không cần thiết, đảm bảo sản phẩm cuối cùng có giá trị đối với khách hàng.

Tuy nhiên, Agile hiểu rằng kế hoạch dự án không phải là bất di bất dịch. Các nhà quản lý dự án Agile biết rằng kế hoạch có thể bị trật bánh và họ rất thành thạo trong việc xử lý các yêu cầu thay đổi của dự án. Họ thực hiện dự án theo từng phần nhỏ, lặp đi lặp lại, liên tục kiểm tra và điều chỉnh phương pháp của mình dựa trên phản hồi của khách hàng để dự án thành công.

Quản lý dự án Lean không chỉ là tiết kiệm tiền và tài nguyên. Nó sử dụng số lượng công cụ và nhân lực hoàn hảo để cung cấp chính xác những gì khách hàng cần ngay khi họ cần. Tất cả là về việc sử dụng số lượng người và công cụ phù hợp để hoàn thành công việc.

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu các nguyên tắc cốt lõi làm cho quản lý dự án Lean trở nên hiệu quả.

Nhưng lãng phí là gì?

Lean sử dụng ba thuật ngữ khóa tiếng Nhật, Muda, Mura và Muri, được phát triển bởi Hệ thống sản xuất Toyota [TPS], để xác định lãng phí. Hãy phân tích chúng.

PMI nhận ra rằng Lean là một công cụ hiệu quả để tăng hiệu quả dự án và mang lại giá trị. Dưới đây là cách PMI thúc đẩy văn hóa Lean:

PMI coi các công cụ quản lý dự án Lean là yếu tố khóa trong việc thúc đẩy hiệu suất dự án và mang lại giá trị tối đa cho khách hàng. Các chương trình đào tạo và chứng nhận của họ cung cấp cho các chuyên gia dự án những công cụ cần thiết để sử dụng các nguyên tắc quản lý dự án Lean và đạt được kết quả dự án thành công.

Bạn đã biết rằng phương pháp Lean không được hình thành như một lý thuyết trong phòng thí nghiệm. Đây là một giải pháp thực tế cho các nhu cầu và vấn đề thực tế mà Hệ thống sản xuất Toyota [TPS] phải đối mặt.

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại lãng phí đều giống nhau. Có nhiều cách khác nhau để phân loại Muda trong quản lý dự án Lean.

Một nguyên tắc cốt lõi khác bổ sung cho phương pháp này là Kaizen, triết lý cải tiến liên tục của Nhật Bản. Nó khuyến khích việc phân tích liên tục các quy trình, xác định các khu vực cần giảm lãng phí và luôn nỗ lực để trở nên hiệu quả hơn.

Năm 1990, cuốn sách 'The Machine That Changed the World' của James Womack đã phổ biến thuật ngữ này và giúp lan rộng các nguyên tắc Lean và Kaizen của Toyota ra ngoài ngành sản xuất ô tô.

Quản lý dự án Lean không phải là một giải pháp nhanh chóng; đó là một hành trình diễn ra trong năm giai đoạn, còn được gọi là năm nguyên tắc cốt lõi của phương pháp Lean.

Trước khi xây dựng bất cứ điều gì, hãy hiểu "giá trị" có ý nghĩa như thế nào đối với khách hàng của bạn.

Giả sử bạn là một nhóm phát triển phần mềm đang xây dựng một ứng dụng thể dục mới. "Giá trị" là một công cụ theo dõi calo cao cấp hay một ứng dụng đơn giản, thân thiện với người dùng giúp mọi người duy trì động lực? Hãy trò chuyện với những người dùng tiềm năng, thu thập phản hồi và xác định những tính năng thực sự quan trọng đối với mục tiêu thể dục của họ.

Bản đồ giá trị: Phân tích từng bước trong quá trình mang lại giá trị đó. Xác định và loại bỏ mọi lãng phí [Muda].

Giả sử quá trình phát triển ứng dụng của bạn bao gồm nhiều vòng sửa đổi thiết kế và đánh giá mã dài. Điều này có thể dẫn đến tắc nghẽn và chậm trễ. Lập bản đồ toàn bộ quy trình, xác định các bước không đóng góp trực tiếp vào việc cải thiện ứng dụng [như quá nhiều thiết kế lại] và đơn giản hóa quy trình làm việc.

Hãy nghĩ về dự án của bạn như một dây chuyền lắp ráp. Sắp xếp các hoạt động gia tăng giá trị theo một luồng trơn tru, liên tục.

Ví dụ: chia nhỏ quá trình phát triển ứng dụng thành các công việc nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Sử dụng bảng Kanban để trực quan hóa quy trình làm việc, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc và xác định bất kỳ trở ngại nào có thể làm chậm tiến độ.

Đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng, không phải xu hướng hay dự đoán. Chỉ sản xuất những gì cần thiết khi cần thiết.

Ví dụ, hãy thực hiện từng bước một. Thay vì cố gắng làm mọi việc cùng một lúc, hãy phát hành sản phẩm tối thiểu khả thi [MVP] trước và thu thập phản hồi. Sử dụng phản hồi để tìm ra tính năng nào của ứng dụng bạn cần cải thiện tiếp theo. Bằng cách này, bạn sẽ đảm bảo rằng mình đang xây dựng các tính năng mà mọi người thực sự muốn và tránh lãng phí thời gian vào những tính năng [có thể không cần thiết].

Cải tiến liên tục là trái tim của Lean, và hiệu quả là bộ não của nó. Luôn tìm cách đơn giản hóa các quy trình dự án.

Ví dụ: tổ chức các cuộc thảo luận nhóm thường xuyên để xác định những gì đang hoạt động tốt trong ứng dụng và những gì cần cải thiện. Khuyến khích các thành viên trong nhóm đề xuất ý tưởng mới để cải thiện ứng dụng, dù ý tưởng đó có nhỏ đến đâu. Tiếp tục điều chỉnh quy trình làm việc để cải thiện tốc độ, hiệu quả và độ chính xác trong tương lai.

Lean so với Agile so với Scaled Agile so với Lean Six Sigma