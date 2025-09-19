10 Trợ lý AI Quản lý Dự án Tốt Nhất Cho Khởi Nghiệp Để Tăng Cường Năng Suất

Trong nhiều thập kỷ, nghiên cứu về năng suất lao động đã tập trung vào bức tranh tổng thể: thị trường lao động, sự thay đổi công nghệ và các lực lượng kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, đối với các startup, câu chuyện thực sự diễn ra ở cấp độ tổ chức: cách công việc được quản lý hàng ngày, mức độ hợp tác hiệu quả của các nhóm và tiến độ của dự án từ ý tưởng đến triển khai. Sự trì trệ trong hoạt động không chỉ lãng phí thời gian mà còn làm mất đà phát triển.

Nhưng nếu bạn có thể giao phó việc phối hợp vô tận cho một trợ lý thông minh thì sao? Các công cụ quản lý dự án AI có thể hoạt động như hệ thống thần kinh trung ương cho các dự án của bạn, tự động hóa các công việc nhàm chán như đang theo dõi, phân công và báo cáo.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các công cụ trợ lý quản lý dự án AI hàng đầu dành cho startup, giúp công việc trở nên hiển thị, thúc đẩy trách nhiệm và duy trì tiến độ dự án mà không cần bạn phải làm trọng tài. 🫡

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn trợ lý quản lý dự án AI cho startup?

Khi điều hành một startup, mỗi giờ trôi qua đều quý giá như thời gian mượn. Dưới đây là những tính năng quan trọng nhất trong công cụ quản lý dự án AI của bạn:

*tự động hóa quy trình làm việc dự án: Tự động tạo công việc từ email hoặc trò chuyện, cập nhật dòng thời gian khi các phụ thuộc thay đổi và lên lịch các cuộc họp đứng hoặc kiểm tra tiến độ

tăng cường hợp tác nhóm: *Tạo ghi chú cuộc họp ngay lập tức, giao công việc theo dõi từ các cuộc hội thoại và hiển thị các tệp phù hợp theo ngữ cảnh

Học phong cách quản lý dự án của bạn: Thích ứng với Thích ứng với phương pháp quản lý dự án của bạn, tự động đề xuất các công việc sprint, điều chỉnh bảng công việc và tối ưu hóa quy trình làm việc dựa trên cách nhóm của bạn thực hiện công việc

Tập trung và tạo ra kiến thức: Soạn thảo danh sách kiểm tra và bản tóm tắt, tự động cập nhật tài liệu, và trả lời các câu hỏi của nhóm về thời hạn dự án, các mối phụ thuộc hoặc trách nhiệm

Phù hợp với quy mô của bạn: Bắt đầu với các tính năng cơ bản nhưng mở khóa các tính năng khóa như kế hoạch tài nguyên hoặc đang theo dõi nhiều dự án khi startup của bạn phát triển

Dự đoán và ngăn chặn các điểm nghẽn: Dự đoán các hạn chót bị bỏ lỡ, xác định các công việc có nguy cơ và đề xuất điều chỉnh khối lượng công việc để duy trì dự án đang theo dõi

Đảm bảo bảo mật dữ liệu: Sử dụng mã hóa, quyền truy cập dựa trên vai trò và các biện pháp bảo vệ đạt tiêu chuẩn tuân thủ để bảo vệ các dự án

Trợ lý Quản lý Dự án AI cho Khởi nghiệp - Tổng quan

Dưới đây là bảng so sánh nhanh để bạn có cái nhìn tổng quan về 10 công cụ quản lý dự án AI hàng đầu dành cho startup:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Giải pháp quản lý dự án và nhóm toàn diện, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, dành cho cá nhân, startup, đội ngũ doanh nghiệp vừa và lớn, cũng như các tập đoàn lớn ClickUp Brain cho thông tin bối cảnh, Brain MAX cho AI thống nhất trên mọi hệ điều hành, Talk-to-Text cho nhập liệu nhanh gấp 4 lần, AI Agents cho tự động hóa quy trình làm việc, Tìm kiếm Doanh nghiệp, Tự động hóa, Tài liệu, Bảng điều khiển, Bảng trắng với tính năng tạo hình ảnh bằng AI Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp Asana Phân công công việc bằng AI và đang theo dõi dự án tự động hóa cho startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và các doanh nghiệp đang mở rộng quy mô Trợ lý AI cho tự động hóa quy trình làm việc, Trò chuyện thông minh, Trạng thái thông minh, Dự án thông minh, thông tin thời gian thực và tổng hợp Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13.49/tháng Wrike Dự đoán rủi ro và tối ưu hóa quy trình làm việc cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), nhóm thị trường trung bình và các doanh nghiệp lớn Phân tích rủi ro dự đoán, bản tóm tắt và lịch trình được hỗ trợ bởi AI, Copilot cho việc tạo nội dung, tích hợp Microsoft Copilot & Claude Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng Hive Tự động hóa quy trình làm việc với tính năng hợp tác tích hợp dành cho các nhóm nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và các startup đang phát triển HiveMind AI để chuyển đổi ghi chú thành công việc, Buzz AI cho hỏi đáp + bảng điều khiển, tạo nội dung và hình ảnh bằng AI, hơn 1.000 tích hợp Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $7/tháng Motion Quản lý lịch trình và phân chia thời gian cho các công việc bằng AI dành cho startup, doanh nghiệp và các nhóm phát triển nhanh Trợ lý Lịch trình AI cho việc tự động ưu tiên, quản lý phụ thuộc, tạo cấu trúc dự án và phát hiện trễ chủ động Các kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $148/tháng cho mỗi người dùng Dự báo Dự báo nguồn lực và đang theo dõi lợi nhuận cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), dịch vụ chuyên nghiệp và doanh nghiệp Hệ thống AI dự đoán cho dòng thời gian, ngân sách và phân bổ tài nguyên; Bảng chấm công được hỗ trợ bởi AI; Đang theo dõi điểm câu chuyện Agile Giá cả tùy chỉnh Fellow Nâng cao năng suất cuộc họp bằng AI cho startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và các nhóm làm việc từ xa Tự động chuyển đổi văn bản thành văn bản + tóm tắt, Trợ lý trò chuyện Ask Fellow, lịch trình hợp tác, tự động hóa cập nhật CRM, hơn 500 mẫu Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $11/tháng Taskade Hợp tác AI nhẹ nhàng dành cho cá nhân, freelancer và các nhóm nhỏ Các quy trình làm việc do AI tạo ra, sơ đồ tư duy, mẫu tài liệu, hợp tác trực tuyến, và các trợ lý AI di động cho danh sách công việc Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Notion AI Quản lý kiến thức và công việc linh hoạt cho cá nhân, startup và các nhóm kết hợp Viết và chỉnh sửa bằng AI, tạo công việc tự động, hỏi đáp trong không gian làm việc, mẫu, tích hợp với Jira và Slack Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng Tara AI Kế hoạch sprint linh hoạt cho các nhóm kỹ thuật trong startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) Tự động hóa việc quản lý danh sách công việc, tối ưu hóa kế hoạch sprint, lập bản đồ phụ thuộc, theo dõi sức khỏe dự án và ước tính công sức Giá cả tùy chỉnh

Trợ lý AI Quản lý Dự án Tốt Nhất cho Khởi Nghiệp

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu về những ứng dụng quản lý dự án tốt nhất mà chúng tôi đã lựa chọn. 👇

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý dự án và nhóm tích hợp AI toàn diện)

Hỏi ClickUp Brain bất kỳ điều gì, ví dụ: “Trạng thái của chiến dịch ra mắt quý 3 là gì?” hoặc “Tóm tắt phản hồi của khách hàng trong tài liệu này.”

ClickUp for Project Management Solutions là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất – tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) làm việc đồng bộ nhất thế giới.

Đối với các startup, điều này có nghĩa là ít thời gian hơn dành cho việc quản lý ứng dụng và nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc phát triển, mở rộng quy mô và đảm bảo hoàn thành đúng hạn. Hãy cùng xem qua một số tính năng nổi bật của nó. 👀

Biến kiến thức thành hành động với ClickUp Brain

ClickUp Brain là mạng thần kinh đầu tiên kết nối các công việc, tài liệu, con người và kiến thức trên toàn bộ không gian làm việc của bạn. Bạn có thể truy cập ngay lập tức các thông tin bối cảnh từ tất cả công việc của mình chỉ với một lệnh tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên đơn giản.

Nó có thể:

Tạo bản cập nhật công việc cho các bên liên quan

Phát hiện các công việc phụ thuộc hoặc quá hạn

Đề xuất các bước tiếp theo sau các cuộc họp, brainstorming hoặc các cột mốc của dự án

Trích xuất thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và kết hợp chúng để tạo báo cáo hoặc nội dung email

Ví dụ, nếu một quản lý sản phẩm cần tóm tắt cuộc họp đánh giá sprint, Brain có thể tổng hợp các điểm nổi bật từ các công việc, chuỗi trò chuyện và ghi chú cuộc họp. Nó cũng đề xuất các cải tiến cho sprint tiếp theo.

Tích hợp hệ thống công nghệ AI của bạn với ClickUp Brain MAX

Loại bỏ sự phức tạp của AI với ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain Max là bản nâng cấp động cơ hiệu suất cao được thiết kế cho người dùng chuyên nghiệp và doanh nghiệp cần AI thông minh hơn, nhanh hơn và có khả năng mở rộng cao hơn. Nó tích hợp tìm kiếm, tự động hóa, lệnh giọng nói và các mô hình AI vào một trung tâm kết nối duy nhất (ứng dụng máy tính!). Nó mang lại cho bạn:

tìm kiếm toàn diện theo ngữ cảnh: *Tìm kiếm mọi thứ, từ các nhiệm vụ ClickUp, tệp tin trong Google, đến các bản trình bày trong SharePoint, chỉ từ một thanh tìm kiếm duy nhất

Chức năng Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản trong ClickUp để tăng năng suất: Ghi âm các công việc, email và tin nhắn nhanh gấp 4 lần so với gõ phím, giúp tiết kiệm thời gian quý báu cho các nhà sáng lập và nhóm nhỏ gọn Ghi âm các công việc, email và tin nhắn nhanh gấp 4 lần so với gõ phím, giúp tiết kiệm thời gian quý báu cho các nhà sáng lập và nhóm nhỏ gọn

bảo mật cấp doanh nghiệp: *Công việc một cách tự tin, biết rằng các mô hình AI của bên thứ ba không được đào tạo trên dữ liệu của công ty bạn

Dưới đây là một cái nhìn về sức mạnh của công cụ này:

Mở rộng quy mô thực thi với ClickUp AI Agents

Các trợ lý AI của ClickUp chủ động thực hiện công việc thay cho bạn. Hãy xem họ như những điều phối viên dự án, xử lý các công việc lặt vặt để nhóm của bạn có thể tập trung vào việc mở rộng quy mô.

Chọn từ các trợ lý được xây dựng sẵn cho các quy trình làm việc phổ biến như gửi cập nhật hoặc phân công công việc, hoặc tạo các trợ lý tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của startup của bạn.

Hãy để các trợ lý AI của ClickUp xử lý các công việc lặp đi lặp lại

Giả sử một khách hàng gửi một email chi tiết với nhiều yêu cầu cập nhật. Một trợ lý AI được xây dựng sẵn sẽ chia email thành các công việc con, phân công chúng cho các thành viên phù hợp trong nhóm và gửi một bản tóm tắt chuyên nghiệp cho khách hàng.

Hãy thử ngay hôm nay:

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Người dùng mới có thể cảm thấy choáng ngợp trước số lượng tính năng và tùy chọn tùy chỉnh phong phú ban đầu

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đây là cách một người đánh giá trên G2 mô tả trải nghiệm của họ:

ClickUp không chỉ là công cụ quản lý dự án, mà còn là nền tảng năng suất toàn diện. Tôi sử dụng nó hàng ngày như hệ thống quản lý vé, cho giao tiếp với khách hàng và tổ chức các quy trình làm việc phức tạp. Các tính năng AI thực sự nổi bật – chúng giúp tôi tìm kiếm nội dung nhanh hơn, ưu tiên các công việc và duy trì ngữ cảnh xuyên suốt các dự án. Khả năng tùy chỉnh mọi thứ, từ chế độ xem đến tự động hóa, khiến nó hoàn toàn phù hợp với cách làm việc của tôi.

ClickUp không chỉ là công cụ quản lý dự án, mà còn là nền tảng năng suất toàn diện. Tôi sử dụng nó hàng ngày như hệ thống quản lý vé, giao tiếp với khách hàng và tổ chức các quy trình làm việc phức tạp. Các tính năng AI thực sự nổi bật – chúng giúp tôi tìm kiếm nội dung nhanh hơn, ưu tiên các công việc và duy trì ngữ cảnh xuyên suốt các dự án. Khả năng tùy chỉnh mọi thứ, từ chế độ xem đến tự động hóa, khiến nó hoàn toàn phù hợp với cách làm việc của tôi.

2. Asana (Phù hợp nhất cho việc phân công công việc dựa trên AI và hợp tác nhóm)

qua Asana

Asana AI Teammates được tích hợp vào Work Graph® của Asana, giúp bạn quản lý các quy trình làm việc đa chức năng đồng thời thích ứng với cách làm việc của nhóm. Các trợ lý này được thiết kế để mở rộng quy mô trên nhiều vai trò và ngành nghề, mang lại sự rõ ràng và kiểm soát cho cả startup và doanh nghiệp.

Trợ lý AI cho quản lý dự án kết hợp thông tin thời gian thực với tự động hóa quy trình làm việc, giúp hợp tác nhóm trở nên minh bạch hơn. Các trợ lý AI cũng có thể tổng hợp các cuộc hội thoại, tài liệu và dòng thời gian thành những thông tin có thể hành động, giúp các startup tập trung vào tốc độ và quá trình lặp lại.

Với các tính năng như Smart Chat, Smart Status và Smart Projects, bạn có thể nhận được cập nhật thời gian thực và thậm chí tạo kế hoạch dự án bằng AI.

Các tính năng nổi bật của Asana

Giao các vai trò cụ thể cho các đồng nghiệp AI để hỗ trợ trong việc brainstorming hoặc phân tích

Tạo mục tiêu dự án và danh sách công việc từ một lời nhắc đơn giản

Tạo báo cáo thời gian thực hiển thị tiến độ, rủi ro và các bước tiếp theo

Tạo các trợ lý AI tùy chỉnh bằng cách sử dụng Asana AI Studio

Tóm tắt các cập nhật và cuộc hội thoại để ghi lại sự chấp thuận, hạn chót và các bước theo dõi

Giới hạn của Asana

Khả năng tùy chỉnh giới hạn của các đề xuất AI, có thể không phù hợp với tất cả các quy trình làm việc

Có thể phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào chính xác để hàm hiệu quả

Giá cả của Asana

Cá nhân: Miễn phí

Gói Starter: $13.49/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $30,49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

doanh nghiệp+: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4.4/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (13.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Asana?

Theo đánh giá của một người dùng G2:

Tôi thích rằng Asana cho phép bạn tùy chỉnh giao diện để phù hợp với cách làm việc ưa thích của bạn và nhịp độ/cách tổ chức của các quy trình làm việc… công cụ này cho phép bạn có sự linh hoạt để thiết kế các quy trình làm việc theo cách phù hợp nhất với bạn… Tôi cho rằng nhược điểm của Asana là quá trình hoàn thành các công việc đòi hỏi nhiều trách nhiệm cá nhân…

Tôi thích rằng Asana cho phép bạn tùy chỉnh giao diện để phù hợp với cách làm việc ưa thích của bạn và nhịp độ/cách tổ chức của quy trình công việc… công cụ này cho phép bạn có sự linh hoạt để thiết kế quy trình công việc theo cách phù hợp nhất với bạn… Tôi cho rằng nhược điểm của Asana là quá trình hoàn thành công việc đòi hỏi nhiều trách nhiệm cá nhân…

3. Wrike (Phù hợp nhất cho dự đoán rủi ro và tối ưu hóa khối lượng công việc)

qua Wrike

Wrike đã tích hợp AI vào bộ công cụ Work Intelligence của mình, cho phép AI được áp dụng xuyên suốt các giai đoạn của dự án.

Tính năng Copilot đảm nhận phần lớn công việc tạo nội dung. Bạn có thể yêu cầu nó tạo bản tóm tắt dự án, lịch trình cuộc họp hoặc kế hoạch chiến dịch, sau đó tự động trích xuất các nhiệm vụ cần thực hiện từ ghi chú cuộc họp. Nó cũng xử lý việc chỉnh sửa, dịch thuật và điều chỉnh giọng điệu trực tiếp trong các công việc.

Phân tích rủi ro dự đoán của nền tảng là một tính năng tuyệt vời khác giúp công việc của quản lý dự án trở nên dễ dàng hơn. Trí tuệ nhân tạo học hỏi từ các mẫu công việc của nhóm để xác định các điểm nghẽn trước khi chúng làm chệch hướng dòng thời gian, đồng thời chủ động đề xuất các biện pháp can thiệp.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Nhận các đề xuất tùy chỉnh về cách bạn có thể tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại

Tích hợp với các công cụ AI khác như Microsoft Copilot, Claude và Gemini

Sử dụng các điểm nhấn được hỗ trợ bởi AI để phát hiện các thông tin khóa, xu hướng công việc và các điểm nghẽn

Tạo bản tóm tắt dự án, lịch trình cuộc họp và kế hoạch chiến dịch

Đề xuất các công việc hoặc người được giao phù hợp để đẩy nhanh quá trình tạo/lập workflow

Giới hạn của Wrike

Giới hạn lưu trữ của nó có thể gây hạn chế cho các dự án quy mô lớn

Giao diện bảng điều khiển, bao gồm các nút và thành phần, không trực quan

Một số người dùng cho biết các đề xuất của AI đôi khi có thể chung chung và có thể cần điều chỉnh thủ công để thực sự hữu ích

Giá cả của Wrike

Miễn phí

Nhóm: $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (4.400+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 2.800 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Đây là cách một người đánh giá trên G2 mô tả trải nghiệm của họ:

Một điều tôi thực sự thích ở Wrike gần đây là cách nó trở nên thông minh hơn và dễ sử dụng hơn. Các đề xuất trí tuệ nhân tạo và tính năng tìm kiếm thông minh giúp tôi nhanh chóng tìm thấy những gì cần thiết và tập trung vào những điều quan trọng nhất… Một lĩnh vực mà tôi cho rằng Wrike có thể cải thiện là giao diện người dùng. Trong công việc hàng ngày, việc tìm kiếm các tính năng khóa thường khá khó khăn. Một số tính năng được sử dụng nhiều nhất không dễ dàng để tìm thấy, điều này có thể làm chậm tiến độ công việc của chúng tôi.

Một điều tôi thực sự thích ở Wrike gần đây là cách nó trở nên thông minh hơn và dễ sử dụng hơn. Các đề xuất trí tuệ nhân tạo và tính năng tìm kiếm thông minh giúp tôi nhanh chóng tìm thấy những gì cần thiết và tập trung vào những điều quan trọng nhất… Một lĩnh vực mà tôi cho rằng Wrike có thể cải thiện là giao diện người dùng. Trong công việc hàng ngày, việc tìm kiếm các tính năng khóa thường khá khó khăn. Một số tính năng được sử dụng nhiều nhất không dễ dàng để tìm thấy, điều này có thể làm chậm tiến độ công việc của chúng tôi.

🧠 Thú vị: Trong thời kỳ Phục hưng Ý, các kiến trúc sư như Filippo Brunelleschi đã sử dụng mô hình cơ học để lập kế hoạch mái vòm và các cấu trúc phức tạp. Những mô hình vật lý này đóng vai trò như các mô phỏng sơ khai, tương tự như cách AI hiện đại dự đoán kết quả dự án trước khi thực hiện.

4. Hive (Phù hợp nhất cho tự động hóa quy trình làm việc và giao tiếp tích hợp)

qua Hive

Hive đã tích hợp một trợ lý AI cho năng suất vào lõi hệ thống của mình thông qua HiveMind. Trình xử lý AI trung tâm chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên thành các công việc có thể thực hiện được. Bạn có thể nhập vào đó các ghi chú brainstorming, email hoặc thậm chí là những ý tưởng chỉ gồm một câu, và nó sẽ tự động tạo ra các công việc dự án và các bước hành động tiếp theo.

Trợ lý AI Buzz AI quản lý khía cạnh quản lý kiến thức. Nó trả lời các câu hỏi về dự án của bạn, tự động tạo bảng điều khiển và tiện ích, và hướng dẫn người dùng qua các quy trình thiết lập.

AI này cũng giúp tăng tốc quá trình tạo/lập nội dung bằng cách kết hợp tạo văn bản và hình ảnh, rất phù hợp cho các nhóm marketing đang thực hiện công việc với tốc độ của startup.

Nền tảng này xử lý các công việc lặp đi lặp lại thông qua các tự động hóa tùy chỉnh, kích hoạt các hành động lặp lại và đồng bộ hóa với hơn 1.000 ứng dụng khác.

Các tính năng nổi bật của Hive

Đang theo dõi các chỉ số KPI và chi tiêu ngân sách với phân tích dữ liệu được hỗ trợ bởi AI

Tạo danh sách mục công việc và các bước tiếp theo từ ghi chú dự án của bạn

Tăng tốc nghiên cứu thị trường với phân tích AI , phân tích đối thủ cạnh tranh và truy cập vào các số liệu thống kê liên quan

Tự động hóa việc phê duyệt tài liệu và tài sản bằng cách sử dụng các mẫu kiểm tra và mẫu quy trình làm việc tích hợp sẵn

Lọc, gắn thẻ và ưu tiên các yêu cầu với hệ thống phân loại và sắp xếp được hỗ trợ bởi AI

Giới hạn của Hive

Các nhóm có nhu cầu phức tạp cao hoặc cấp độ doanh nghiệp có thể thấy tính năng báo cáo và phân tích của Hive không đủ mạnh mẽ

Người dùng phàn nàn về ứng dụng di động không hiệu quả

Giá cả của Hive

Miễn phí

Gói Starter : $7 mỗi người dùng/tháng

Nhóm : $18 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Hive

G2: 4.6/5 (620+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Hive?

Xem đánh giá của người dùng Capterra này:

Tôi đặc biệt thích rằng Hive cho phép sự linh hoạt cho từng thành viên trong nhóm và mọi người có thể làm công việc trên dự án theo cách phù hợp với họ… Hive cũng cung cấp tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba và hỗ trợ tích hợp email và các tùy chọn trò chuyện. HiveMind là một tính năng mạnh mẽ khác của Hive, đó là trợ lý AI giúp tạo nội dung.

Tôi đặc biệt thích rằng Hive mang lại sự linh hoạt cho từng thành viên trong nhóm và mọi người có thể làm công việc trên dự án theo cách phù hợp với họ… Hive cũng cung cấp tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba và hỗ trợ tích hợp email và các tùy chọn trò chuyện. HiveMind là một tính năng mạnh mẽ khác của Hive, đó là trợ lý AI giúp tạo nội dung.

5. Motion (Phù hợp nhất cho việc khối thời gian bằng AI và lịch trình thông minh)

qua Motion

Công nghệ AI của Motion ưu tiên tối ưu hóa tự động. Công cụ này chủ động quản lý công việc của bạn thay vì chỉ đang theo dõi nó.

Lịch AI tự động lập kế hoạch, ưu tiên và tối ưu hóa các công việc hàng ngày bằng cách phân tích thời hạn, mối quan hệ phụ thuộc và sức chứa của nhóm theo thời gian thực. Nó không để bạn phải tự mình quyết định nên làm gì tiếp theo, mà sẽ điều chỉnh ưu tiên dựa trên những thay đổi điều kiện.

Việc tạo dự án cũng diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Bạn có thể mô tả một dự án hoặc tải lên tài liệu, và Trợ lý Quản lý Dự án AI sẽ tạo ra cấu trúc dự án hoàn thành với các công việc, hạn chót, người được giao và các giai đoạn chỉ trong vài giây.

Các tính năng nổi bật của Motion

Hãy để AI thúc đẩy tiến độ dự án bằng cách cập nhật trạng thái, quản lý các mối phụ thuộc và phân công các bước tiếp theo

Giao hoặc chia sẻ bất kỳ công việc nào với đồng nghiệp hoặc đối tác chỉ với một cú nhấp chuột

Phát hiện sớm các nguy cơ chậm trễ và nhận cảnh báo trước để điều chỉnh hướng đi một cách chủ động

Chuyển đổi ghi chú cuộc họp và tài liệu thành các công việc có thể thực hiện được

Sử dụng AI để tạo ra các quy trình làm việc tự động hóa có thể tái sử dụng từ các quy trình tiêu chuẩn (SOP) hoặc mô tả đơn giản

Giới hạn về chuyển động

Thiếu các tính năng nâng cao cho tự động hóa tùy chỉnh

Bạn không thể chia sẻ các công việc Motion của mình với bên ngoài nhóm, điều này khiến nó trở nên hạn chế cho việc sử dụng bên ngoài

Giá cả linh hoạt

AI Employee Light: $148/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn nhân viên AI: $446/tháng cho mỗi người dùng

AI Employee Plus: $894/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Motion

G2: 4. 1/5 (110+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (80+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Motion?

Trực tiếp từ Capterra:

Điều tôi thích nhất ở Motion là tính dễ sử dụng và khả năng tự động thêm công việc. Ngoài ra, việc sử dụng AI khiến việc làm các việc cần làm trở nên tốt hơn và dễ dàng hơn… tuy nhiên, mức giá cao để mở khóa các tính năng bổ sung là một điểm trừ lớn đối với tôi.

Điều tôi thích nhất ở Motion là tính dễ sử dụng và khả năng tự động thêm công việc. Ngoài ra, việc sử dụng AI khiến việc làm các việc cần làm hàng ngày trở nên tốt hơn và dễ dàng hơn… tuy nhiên, mức giá cao để mở khóa các tính năng bổ sung là một điểm trừ lớn đối với tôi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một chiến lược quản lý dự án tuyệt vời là kết hợp Khung RACI-AI với kỹ thuật sprint MIT (Nhiệm vụ Quan trọng Nhất). Xác định ai là người chịu trách nhiệm, ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng, ai được tham khảo ý kiến và ai được thông báo, sau đó tích hợp AI để theo dõi các công việc của từng vai trò theo thời gian thực. Sau đó, xác định 3 ưu tiên hàng ngày cho nhóm, trong khi AI theo dõi tiến độ và cảnh báo các rào cản.*

6. Forecast (Phù hợp nhất cho lập kế hoạch tài nguyên và đang theo dõi lợi nhuận dự án)

qua Forecast

Forecast áp dụng phương pháp quản lý dự án dựa trên AI, tích hợp quá trình thực thi dự án, lập kế hoạch nguồn lực và giám sát tài chính.

Công cụ AI này dành cho startup cung cấp một hệ thống dự đoán phân tích các mẫu dữ liệu và học hỏi từ các quản lý dự án xuất sắc trong tổ chức của bạn để dự báo dòng thời gian, nhu cầu tài nguyên và mức tiêu thụ ngân sách.

Xác định rủi ro* được thực hiện chủ động, với AI cảnh báo sớm về các tình huống tiềm ẩn như chậm trễ, vượt ngân sách hoặc thiếu hụt nguồn lực. Ngoài ra, Forecast cung cấp hiển thị thời gian thực về phân phối khối lượng công việc và phân bổ nguồn lực thông qua các bảng điều khiển phân tích do AI điều khiển.

Hệ thống theo dõi thời gian tự động sử dụng bảng chấm công được hỗ trợ bởi AI để nâng cao độ chính xác của báo cáo mà không gây ra gánh nặng hành chính thông thường. Đối với các nhóm làm việc theo phương pháp Agile, trợ lý ảo tự động đang theo dõi và tính toán điểm câu chuyện, giúp ước tính nỗ lực và tiến độ trên các câu chuyện người dùng.

Dự đoán các tính năng nổi bật

Tự động hóa việc lập hóa đơn và đang theo dõi thanh toán, và kết nối trực tiếp với các chỉ số đo lường hiệu quả thực hiện dự án

Nhận đề xuất về ưu tiên công việc và phân bổ tài nguyên cho nhiều dự án cùng lúc

Thêm thông báo tùy chỉnh qua ứng dụng hoặc email để nhận cập nhật dự án ngay lập tức hoặc tóm tắt hàng ngày

Theo dõi và tính toán điểm câu chuyện cho các quy trình làm việc linh hoạt để ước tính nỗ lực và theo dõi tiến độ

Dự báo giới hạn

Vấn đề đồng bộ thỉnh thoảng xảy ra với các công việc giữa các tích hợp

Các tính năng báo cáo và bản đồ nhiệt tài nguyên không trực quan, và các bộ lọc mất thời gian để hiển thị kết quả

Dự báo giá cả

Giá cả tùy chỉnh

Dự đoán đánh giá và nhận xét

G2: 4.2/5 (130+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (80+ đánh giá)

🧠 Thú vị: Vào thế kỷ 19, Cảnh sát Metropolitan London đã áp dụng một trong những hình thức sớm nhất của phần mềm phân công công việc, nhưng bằng giấy. Nhiệm vụ của các sĩ quan được lập bản đồ và đang theo dõi bằng các bản ghi có mã màu.

7. Fellow (Phù hợp nhất cho quản lý cuộc họp và theo dõi dựa trên AI)

qua Fellow

Fellow đã xác định vị trí mình là một nền tảng trí tuệ cuộc họp được hỗ trợ bởi AI, giúp kết nối khoảng cách giữa thảo luận và thực thi. Nó tự động ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt các cuộc hội thoại, tạo ra các bản tóm tắt rõ ràng với các quyết định khóa và các mục được giao sau cuộc họp.

Ngoài ra, hàm tạo lịch trình hợp tác của AI giúp nhắc nhở người tham dự về các cuộc họp tiếp theo. AI cũng đề xuất các chủ đề liên quan dựa trên lịch sử và bối cảnh của cuộc họp.

Chatbot Ask Fellow hoạt động như một hệ thống ghi nhớ cuộc họp, tìm kiếm trong các bản ghi chép để trả lời câu hỏi, cập nhật thông tin cho các thành viên trong nhóm và thậm chí soạn thảo email theo dõi. Đối với các đội ngũ bán hàng và tiếp xúc khách hàng, Fellow tự động hóa cập nhật CRM bằng cách trích xuất thông tin liên quan và đề xuất cập nhật trường dữ liệu.

Các tính năng nổi bật của Fellow

Ghi chép cuộc họp theo thời gian thực với tính năng nhận diện người nói

Ghi lại và đánh dấu thời gian cho các quyết định khóa để tham khảo trong tương lai

Tích hợp với hơn 50 công cụ, bao gồm các nền tảng video, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và phần mềm quản lý dự án

Truy cập hơn 500 mẫu cuộc họp cho các trường hợp sử dụng khác nhau, như đánh giá hiệu suất và kế hoạch sprint

Sắp xếp nội dung cuộc họp thành các chương có thể tìm kiếm

Giới hạn của Fellow

Công cụ AI đôi khi hiểu sai thông tin

Thiếu các tùy chọn tùy chỉnh cho các tính năng báo cáo

Đây không phải là một công cụ quản lý dự án độc lập; bạn cần tích hợp nó với một nền tảng khác để quản lý công việc và dòng thời gian hiệu quả

Giá cả của Fellow

Miễn phí

Solo: $29/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $11/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $23/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $25/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét từ đồng nghiệp

G2: 4.7/5 (hơn 2.200 đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (35+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fellow?

Từ một đánh giá trên G2:

Fellow giúp tôi đang theo dõi các cuộc họp kỹ thuật, ghi chú và các nhiệm vụ cần thực hiện trong một nơi duy nhất. Tôi sử dụng nó để chuẩn bị chương trình nghị sự trước các cuộc thảo luận và ghi lại các quyết định trong cuộc họp, để không bỏ sót điều gì… Giao diện người dùng có thể cảm thấy hơi chật chội khi chuyển đổi giữa các luồng ghi chú khác nhau.

Fellow giúp tôi đang theo dõi các cuộc họp kỹ thuật, ghi chú và các mục cần thực hiện trong một nơi duy nhất. Tôi sử dụng nó để chuẩn bị chương trình nghị sự trước các cuộc thảo luận và ghi lại các quyết định trong cuộc họp, để không bỏ sót điều gì… Giao diện người dùng có thể cảm thấy hơi chật chội khi chuyển đổi giữa các luồng ghi chú khác nhau.

📮 ClickUp Insight: 32% nhân viên cho rằng tự động hóa chỉ tiết kiệm được vài phút mỗi lần, nhưng 19% cho rằng nó có thể tiết kiệm 3–5 giờ mỗi tuần. Thực tế là ngay cả những tiết kiệm thời gian nhỏ nhất cũng tích lũy thành con số đáng kể theo thời gian. Ví dụ, tiết kiệm chỉ 5 phút mỗi ngày cho các công việc lặp đi lặp lại có thể cho kết quả lấy lại hơn 20 giờ mỗi quý, thời gian có thể được chuyển hướng sang các công việc có giá trị và chiến lược hơn. Với ClickUp, việc tự động hóa các công việc nhỏ như đặt ngày đáo hạn hoặc gắn thẻ đồng nghiệp chỉ mất chưa đầy một phút. Bạn có các Trợ lý AI tích hợp sẵn để tạo tóm tắt và báo cáo tự động, trong khi các Trợ lý tùy chỉnh xử lý các quy trình làm việc cụ thể. Hãy lấy lại thời gian của bạn! 💫 Kết quả thực tế: STANLEY Bảo mật đã giảm thời gian xây dựng báo cáo xuống 50% hoặc hơn nhờ các công cụ báo cáo tùy chỉnh của ClickUp — giúp nhóm của họ tập trung ít hơn vào định dạng và nhiều hơn vào dự báo.

8. Taskade (Phù hợp nhất cho quản lý công việc hợp tác)

qua Taskade

Taskade là một trợ lý quản lý dự án AI cho phép các nhóm tạo ra, lập kế hoạch và tự động hóa toàn bộ quy trình làm việc từ các lệnh bằng cách sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Các chế độ xem đa phương thức của nền tảng cho phép bạn chuyển đổi giữa danh sách, bảng, sơ đồ tư duy, sơ đồ tổ chức và lịch để hiển thị công việc dưới bất kỳ định dạng nào phù hợp nhất.

Ngoài ra, tính năng hợp tác thời gian thực cho phép tích hợp trợ lý AI trực tiếp vào các phiên chỉnh sửa trực tiếp. Trợ lý AI này tóm tắt ghi chú, tạo dàn ý và thậm chí đề xuất các hành động tiếp theo trong các cuộc thảo luận của nhóm.

Nền tảng này cũng cung cấp hàng trăm mẫu quản lý dự án được hỗ trợ bởi AI, đã được điền sẵn nội dung thông minh phù hợp với các quy trình làm việc cụ thể. Với tính năng trợ lý AI di động, bạn có thể tạo, đào tạo và triển khai trợ lý AI trực tiếp từ điện thoại của mình để quản lý danh sách công việc mọi lúc mọi nơi.

Các tính năng nổi bật của Taskade

Tự động hóa việc tạo/lập danh sách kiểm tra và quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOPs)

Tự động hóa các công việc thường xuyên bằng cách kết nối với Gmail, Slack, Discord và các công cụ khác

Tạo danh sách việc cần làm động, sơ đồ tư duy, lịch trình cuộc họp và các đợt sprint dự án ngay lập tức bằng AI

Dịch tài liệu, công việc và dự án sang nhiều ngôn ngữ với công nghệ dịch thuật AI

Tóm tắt các ghi chú dài hoặc bản tóm tắt dự án thành các điểm khóa

Giới hạn của Taskade

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn có thể không đáp ứng được nhu cầu của các dự án phức tạp

Nó thiếu các tính năng báo cáo nâng cao, chế độ xem dòng thời gian và quản lý phụ thuộc

Một số người dùng gặp phải giai đoạn làm quen khi làm chủ tất cả các tính năng

Giá cả của Taskade

Miễn phí

Pro: $20/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $100/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Taskade

G2: 4.5/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 60 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Taskade?

Xem ý kiến của người đánh giá G2 này:

Tôi rất thích giao diện trực quan và cách tạo các công việc lồng nhau một cách dễ dàng, điều này hoàn toàn phù hợp với cấu trúc dự án của chúng tôi… Hiện tại, ứng dụng di động có thể cần được cải thiện hơn; tôi chủ yếu sử dụng phiên bản desktop cho các công việc phức tạp hơn.

Tôi rất thích giao diện trực quan và cách tạo các công việc lồng nhau một cách dễ dàng, điều này hoàn toàn phù hợp với cấu trúc dự án của chúng tôi… Hiện tại, ứng dụng di động có thể cần được cải thiện hơn; tôi chủ yếu sử dụng phiên bản desktop cho các công việc phức tạp hơn.

9. Notion AI (Phù hợp nhất cho quản lý kiến thức linh hoạt và tự động hóa)

qua Notion AI

Notion AI được tích hợp vào không gian làm việc Notion, thay đổi cách các nhóm quản lý tài liệu, quản lý kiến thức và phối hợp dự án. Khả năng viết và chỉnh sửa thông minh của nó cho phép tạo, tóm tắt, viết lại và brainstorm nội dung trực tiếp trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Bạn có thể sử dụng nó để tự động hóa việc tạo/lập công việc và tóm tắt ghi chú cuộc họp từ cả đầu vào văn bản và giọng nói. Ngoài ra, tính năng truy vấn ngôn ngữ tự nhiên cho phép bạn đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ khắp không gian làm việc của mình.

AI cũng hỗ trợ tạo mẫu, nhanh chóng tạo và tùy chỉnh các mẫu dự án, nội dung hoặc cơ sở kiến thức với các đề xuất tự động điền. Tất cả đều tích hợp mượt mà với các quy trình làm việc hiện có thông qua kết nối với Jira, Slack và Lịch Google.

Các tính năng nổi bật của Notion AI

Viết email, tài liệu, bài đăng blog và ghi chú cuộc họp để tiết kiệm thời gian và tránh tình trạng bí ý tưởng

Sắp xếp và gắn thẻ nội dung một cách thông minh để cải thiện khả năng tìm kiếm và khám phá

Brainstorm ý tưởng trực tiếp trên trang và biến chúng thành các bảng dữ liệu có cấu trúc

Nhận câu trả lời ngay lập tức mà không cần các truy vấn phức tạp nhờ tính năng tìm kiếm của nó

Giới hạn của Notion AI

Trợ lý AI này không có các hàm quản lý dự án chuyên biệt như dự đoán rủi ro dự án hoặc tự động lên lịch các công việc vào lịch

Người dùng phàn nàn về kết quả không chính xác

Giá cả của Notion AI

Miễn phí (bao gồm bản dùng thử Notion AI)

Thêm: $12/tháng cho mỗi người dùng (bao gồm bản dùng thử Notion AI)

Kinh doanh : $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion AI

G2: 4.6/5 (7.200+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.600 đánh giá)

🧠 Thú vị: Dự án Ziggurat ở Mesopotamia đòi hỏi sự phối hợp phức tạp của hàng nghìn công nhân và vật liệu trong hàng thập kỷ.

10. Tara AI (Phù hợp nhất cho kế hoạch sprint Agile được hỗ trợ bởi AI)

qua Tara AI

Tara AI (được UiPath mua lại) là một nền tảng giao hàng dự án được hỗ trợ bởi AI được thiết kế riêng cho các nhóm phát triển phần mềm. Nền tảng này tập trung vào việc tự động hóa các khía cạnh phức tạp của quản lý dự án linh hoạt và lập kế hoạch tài nguyên.

Hệ thống quản lý danh sách công việc thông minh của nó tự động ưu tiên các mục dựa trên mục tiêu dự án, thời hạn và sức chứa của nhóm. Ngoài ra, bạn còn nhận được đề xuất về các mối phụ thuộc và ước tính thời gian hoàn thành công việc.

tự động hóa lập kế hoạch sprint *tạo ra các kế hoạch sprint tối ưu với việc phân công công việc được tùy chỉnh theo khả năng sẵn có của nhà phát triển, kỹ năng và tốc độ dự án, trong khi các tính năng giám sát sức khỏe dự án phát hiện rủi ro và điểm nghẽn trong tiến độ sprint.

Tính năng đánh giá nỗ lực của nền tảng sử dụng các mô hình học máy được đào tạo trên dữ liệu lịch sử để cung cấp ước lượng thời gian chính xác cho các câu chuyện người dùng và lỗi.

Các tính năng nổi bật của Tara AI

Đồng bộ hóa công việc và tiến độ hai chiều với các công cụ phát triển như Jira, GitHub và Slack

Dự đoán khoảng trống về sức chứa và nhận đề xuất về nhu cầu tái phân bổ dựa trên các cột mốc sắp tới

Tạo báo cáo trạng thái và cập nhật mà không cần nỗ lực thủ công để cải thiện giao tiếp với các bên liên quan và hiệu quả của cuộc họp đánh giá sprint

Tự động hóa quy trình tạo thông số kỹ thuật và công việc từ một yêu cầu

Giới hạn của Tara AI

Các tính năng AI trong kế hoạch miễn phí có thể không đủ cho các tổ chức lớn

Kết quả đầu ra phụ thuộc vào chất lượng và độ hoàn thành của dữ liệu đầu vào

Đây không phải là công cụ quản lý dự án đa năng và không phù hợp cho các nhóm không chuyên về kỹ thuật như marketing, vận hành hoặc bán hàng

Giá cả của Tara AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Tara AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Trong thập niên 1930, Phương pháp Đường dẫn Quan trọng (CPM) được phát triển cho các dự án nhà máy hóa chất quy mô lớn tại Hoa Kỳ. Đây là phương pháp hệ thống đầu tiên để xác định những công việc thực sự ảnh hưởng đến dòng thời gian dự án.

Hãy để năng suất tìm thấy ngôi nhà của mình trong ClickUp

Khởi nghiệp phát triển nhanh hơn khi công việc được đơn giản hóa và tổ chức gọn gàng tại một nơi. Chúng tôi đã liệt kê một số công cụ AI tốt nhất để hỗ trợ điều này. Tuy nhiên, nếu bạn phải chọn một công cụ, chúng tôi khuyên dùng ClickUp!

Từ những phân tích dựa trên dữ liệu của ClickUp Brain và trung tâm AI thống nhất Brain MAX đến các trợ lý AI tự động hóa công việc lặp đi lặp lại, bạn sẽ có được hơn cả quản lý tác vụ. Thêm vào đó là Tìm kiếm Doanh nghiệp để tìm câu trả lời nhanh chóng, Tự động hóa để duy trì tiến độ dự án, và Tài liệu và Bảng điều khiển để cung cấp bối cảnh và đang theo dõi, tạo nên một công cụ năng suất toàn diện.

Hãy bỏ qua việc sử dụng các công cụ rời rạc và đối phó với tình trạng phân tán công việc.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅