Microsoft Project và Primavera: Công cụ quản lý dự án nào là tốt nhất?

Dữ liệu khảo sát của chúng tôi cho thấy 92% nhân viên sử dụng các phương pháp không nhất quán để theo dõi các mục hành động, dẫn đến việc bỏ lỡ các quyết định và chậm trễ trong thực thi.

Microsoft Project và Oracle Primavera là hai hệ thống quản lý dự án hoàn chỉnh có thể giải quyết vấn đề này. Cả hai đều phổ biến với các nhóm quản lý các dự án phức tạp, tiêu tốn nhiều tài nguyên, nhưng hệ thống nào phù hợp hơn với nhu cầu cụ thể của bạn?

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ so sánh Microsoft Project và Primavera P6 về tính năng, khả năng cộng tác, tích hợp cơ sở dữ liệu và hơn thế nữa để giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn.

Và nếu cả hai đều không phải là lựa chọn phù hợp với bạn, chúng tôi còn có ClickUp, ứng dụng công việc toàn diện vượt trội hơn cả hai!

So sánh Microsoft Project và Primavera trong nháy mắt

Dưới đây là so sánh trực tiếp giữa các công cụ này và cách chúng so sánh với các tính năng toàn diện của ClickUp:

Tính năng Microsoft Project Oracle Primavera ⭐️ Phần thưởng: ClickUp Trải nghiệm người dùng và giao diện Giao diện dạng ruy-băng quen thuộc, tương tự như Excel và Word. Dễ dàng điều hướng với biểu đồ Gantt và trình lập kế hoạch dòng thời gian có thể tùy chỉnh Giao diện kỹ thuật và tiện dụng hơn, tập trung vào kiểm soát dự án quy mô lớn và phức tạp. Độ khó học cao, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu Giao diện người dùng gọn gàng, hiện đại và rất trực quan. Tính năng kéo và thả, chế độ xem linh hoạt (Gantt, Kanban, Danh sách, Dòng thời gian) phù hợp với các nhóm có quy mô khác nhau Phù hợp nhất cho Các dự án quy mô vừa hoặc nhỏ và người dùng trong các ngành công nghiệp, trong hệ sinh thái Microsoft Các doanh nghiệp xử lý nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật và các ngành công nghiệp kỹ thuật khác Các nhóm nhỏ đến doanh nghiệp muốn quản lý công việc, dự án, tài liệu và kiến thức trong một nền tảng mạnh mẽ được hỗ trợ bởi AI Tính năng cơ sở dữ liệu Tích hợp với Microsoft SQL Server qua Project Online hoặc Project Server Kết nối liền mạch với cơ sở dữ liệu Oracle và SQL, đồng thời cung cấp khả năng kiểm soát nhiều dự án trong môi trường phức tạp Kết nối với cơ sở dữ liệu thông qua tích hợp (ví dụ: Zapier, Make, API). Không phải là cơ sở dữ liệu truyền thống, nhưng linh hoạt cho các nhóm nhanh nhẹn Hợp tác Hoạt động nguyên bản với các ứng dụng Microsoft 365 như Microsoft SharePoint, Teams, Excel và Power BI. Hỗ trợ hợp tác và báo cáo được tối ưu hóa mà không cần chuyển đổi nền tảng Cung cấp quyền truy cập cho nhiều người dùng nhưng tính năng cộng tác bị giới hạn. Yêu cầu quá trình cài đặt phức tạp Được thiết kế để hợp tác thời gian thực. Bình luận, phân công công việc, trò chuyện, bảng trắng và Tài liệu trong một nền tảng. Tích hợp sẵn với Slack, Zoom, Google Drive và hơn thế nữa Tích hợp Cung cấp tính năng theo dõi chi phí cơ bản và tích hợp với bảng điều khiển phân tích, nhưng thiếu các công cụ gốc để xử lý chi phí và thanh toán nâng cao Cung cấp các tính năng lập kế hoạch chi phí, dự báo và phân tích giá trị thu được nâng cao. Bao gồm các công cụ chuyên dụng để quản lý thanh toán và tuân thủ Cung cấp tính năng theo dõi thời gian, trường ngân sách và bảng điều khiển tùy chỉnh. Hỗ trợ tích hợp với các công cụ như QuickBooks, Harvest và hơn thế nữa để theo dõi tài chính

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân theo quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và trung lập với nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các khuyến nghị của chúng tôi dựa trên giá trị thực của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Microsoft Project là gì?

qua Microsoft Project

Microsoft Project là nền tảng quản lý dự án để lập kế hoạch lịch trình và dự án, phân bổ nguồn lực cho các công việc và theo dõi tiến độ dự án. Nền tảng này cũng cung cấp tính năng quản lý ngân sách dự án và phân tích khối lượng công việc để phân bổ nguồn lực và phân công công việc hiệu quả hơn.

Tính năng nổi bật của Microsoft Project là khả năng lập lịch chi tiết. Bạn có thể chia nhỏ các dự án lớn thành các công việc để lập lịch từ dưới lên, chỉ định các phụ thuộc, phân bổ tài nguyên và trực quan hóa mọi thứ bằng chế độ xem lưới, bảng, lịch hoặc biểu đồ.

Phần mềm lập lịch cũng cung cấp các mẫu cơ bản và nâng cao để giúp bạn bắt đầu lập kế hoạch dự án. Ngoài ra, còn có báo cáo theo dõi thời gian để giúp bạn luôn đi đúng hướng. Thêm vào đó, phần mềm này cho phép bạn truy cập mục tiêu, công việc tồn đọng và sprint của dự án. Vì là một phần của bộ công cụ Microsoft 365, đây là lựa chọn tốt nếu nhóm của bạn đã sử dụng công nghệ này.

Các tính năng của Microsoft Project

Microsoft Project được xây dựng để hỗ trợ lập kế hoạch dự án có cấu trúc và quy mô lớn cho các nhóm sản phẩm, PMO và nhóm doanh nghiệp. Nó giúp bạn quản lý dòng thời gian, tài nguyên và các phụ thuộc, cho dù bạn đang tập trung vào một dự án duy nhất hay quản lý nhiều dự án.

Dưới đây là bảng phân tích các tính năng cốt lõi của nó:

Tính năng #1: Biểu đồ Gantt và chế độ xem dòng thời gian

qua Microsoft Project

Một trong những tính năng nổi bật của Microsoft Project là Biểu đồ Gantt và Chế độ xem dòng thời gian chi tiết. Có được dòng thời gian rõ ràng, trực quan cho dự án của bạn từ đầu đến cuối.

Bạn có thể sử dụng các chế độ xem này để:

Lập bản đồ tất cả các công việc, cột mốc và phụ thuộc tại một nơi

Kéo và thả công việc để điều chỉnh ngày hoặc dòng thời gian

Xem ai đang làm việc gì và mất bao lâu

Tạo nhiều dòng thời gian để theo dõi các luồng công việc khác nhau

Đánh dấu các cụm từ khóa và phân đoạn các kết quả cần ưu tiên cao

Báo cáo tiến độ cho các bên liên quan bằng ảnh chụp dòng thời gian

MS Project cũng cho phép bạn thay đổi màu sắc, mẫu, hình dạng và chiều cao của Biểu đồ Gantt và tạo nhiều thanh Gantt để hiển thị công việc tồn đọng, dự án chưa được phân công và hơn thế nữa.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nhấp chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trong phần biểu đồ của Biểu đồ Gantt trong MS Project, sau đó nhấp vào Gridlines (Đường lưới). Nó sẽ hiển thị vị trí của các công việc cho ngày hiện tại theo lịch trình và bạn có thể kéo và thả chúng để điều chỉnh dòng thời gian trên Biểu đồ Gantt.

Tính năng #2: Bảng trắng

qua Microsoft Project

MS Project có thể chủ yếu là một công cụ phần mềm quản lý công việc, nhưng nó cũng mang lại sự hợp tác trực quan vào quy trình làm việc của dự án. Cho dù bạn đang vạch ra ý tưởng, lập kế hoạch sprint hay tổ chức cuộc họp khởi động, nhóm của bạn sẽ có một khung làm việc kỹ thuật số chung để giải quyết công việc trong thời gian thực.

Bạn có thể sử dụng bảng trắng tích hợp để phác thảo ý tưởng, vẽ quy trình công việc hoặc thêm ghi chú dán để sắp xếp ý tưởng của mình. Tính năng này cho phép bạn cộng tác trực tiếp với các thành viên trong nhóm trên các thiết bị và thêm tài liệu, hình ảnh hoặc liên kết để cung cấp thêm bối cảnh. Nói tóm lại, đây là một không gian linh hoạt, không có quy tắc, nơi nhóm của bạn có thể suy nghĩ sáng tạo và giải quyết vấn đề cùng nhau.

Tính năng #3: Quản lý danh mục đầu tư

qua Microsoft Project

Microsoft Project cung cấp tính năng quản lý danh mục đầu tư để giúp bạn lập kế hoạch tổng thể. Bạn có thể sử dụng các kịch bản danh mục đầu tư khác nhau để xác định con đường chiến lược tốt nhất cho việc thực hiện dự án, quản lý tài nguyên và tình hình kinh doanh tổng thể.

Phần mềm quản lý dự án cũng so sánh các đề xuất dự án với các động lực kinh doanh chiến lược để hình dung các hạn chế về chi phí và nguồn lực.

Tính năng quản lý danh mục đầu tư cho phép bạn:

Nhóm và tổng hợp các dự án liên quan trong Lộ trình trực quan và tương tác để hiển thị rộng hơn

Sử dụng các tính năng phân tích danh mục đầu tư để mô hình hóa các kịch bản khác nhau theo các yếu tố như hạn chế ngân sách và tính sẵn có của tài nguyên

Ưu tiên các dự án có tác động lớn và trì hoãn các dự án ít khẩn cấp hơn

Tạo biểu đồ burndown và bảng điều khiển Power BI với Native OData để tổng hợp dữ liệu danh mục đầu tư và chia sẻ với các bên liên quan để mọi người cùng hiểu rõ tình hình

👀 Bạn có biết? 28% quản lý dự án cho biết họ vẫn sử dụng bảng tính để lập lịch trình dự án.

qua Microsoft Project

Thay vì bắt bạn bắt đầu từng dự án từ đầu, MS Project cung cấp các mẫu quản lý dự án phù hợp với các quy trình làm việc khác nhau. Từ phát triển phần mềm đến chiến dịch tiếp thị, bạn có thể sử dụng các mẫu này để hướng dẫn nhóm dự án của mình và tiết kiệm thời gian trong các dự án quan trọng.

Các mẫu cài đặt mục tiêu cho phép bạn chia một dự án lớn thành các mục tiêu nhỏ hơn và vạch ra các cột mốc và công việc. Tính năng này đặc biệt hiệu quả cho các chiến dịch ra mắt sản phẩm.

Bạn cũng có các mẫu để giúp bạn thiết lập công việc, phụ thuộc và thời hạn, theo dõi tiến độ và ghi chú trên lịch. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng tính năng tự động lập lịch để điều chỉnh dòng thời gian dựa trên các thay đổi công việc. Và dự báo ngày hoàn thành dự án dựa trên các cập nhật thời gian thực bằng cách sử dụng các mẫu quản lý danh mục đầu tư dự án.

Tính năng #5: Tích hợp với Microsoft 365

qua Microsoft 365

Nếu nhóm của bạn đã sử dụng các công cụ như Teams, Excel hoặc Power BI, Microsoft Project sẽ tích hợp hoàn hảo vào quy trình làm việc của bạn. Công cụ này tích hợp sẵn với Microsoft 365, do đó bạn có thể liên kết các công việc dự án với các kênh Teams, trực quan hóa dòng thời gian trong Power BI và cập nhật danh sách công việc trực tiếp từ Excel.

Bạn có thể chia sẻ kế hoạch dự án trực tiếp trong Microsoft Teams và xuất báo cáo và bảng điều khiển sang Power BI. Đồng bộ hóa công việc với Outlook để theo dõi dựa trên lịch và sử dụng Power Automate để xây dựng quy trình công việc kết nối các công việc giữa các ứng dụng. Hơn nữa, nó cho phép bạn lưu trữ dữ liệu dự án một cách an toàn trong cơ sở dữ liệu SQL Server trên Microsoft Project Server.

Tính năng #6: Trình quản lý dự án hỗ trợ AI

qua Microsoft Project

Trình quản lý dự án dựa trên AI của MS Project giúp bạn đưa ra quyết định dự án thông minh hơn, nhanh hơn. Trình này phân tích dữ liệu dự án của bạn để quản lý rủi ro tối ưu và chia sẻ các đề xuất cải tiến. Trình này thậm chí còn thiết lập các chuỗi tự động hóa quy trình làm việc để tiết kiệm thời gian cho bạn.

Với tính năng này, bạn có thể đánh giá rủi ro tiềm ẩn, truy cập các đề xuất về kế hoạch giảm thiểu rủi ro và theo dõi các vấn đề tiềm ẩn và đang xảy ra trong các dự án của mình. Các tác nhân AI sẽ tạo ra một kế hoạch dự án với thời lượng và nỗ lực đề xuất cho từng công việc.

👀 Bạn có biết? 84% công ty thừa nhận rằng họ còn có thể cải thiện khả năng chuẩn bị rủi ro để đảm bảo khả năng phục hồi kinh doanh.

Giá Microsoft Project

Planner trong Microsoft 365: Miễn phí vĩnh viễn

Kế hoạch Planner 1: 10 USD/người dùng mỗi tháng

Planner và Project Plan 3: 30 USD/người dùng mỗi tháng

Planner và Project Plan 5: 55 USD/người dùng mỗi tháng

Primavera là gì?

qua Primavera

Primavera là bộ phần mềm quản lý dự án hiệu suất cao được thiết kế để quản lý các dự án lớn, phức tạp trong các ngành như kỹ thuật và hoạt động khu vực công. Phần mềm này đặc biệt lý tưởng cho việc lập lịch trình xây dựng. Bạn sẽ có các tính năng như lập lịch công việc, quản lý tài nguyên, kiểm soát chi phí, quản lý rủi ro và phân tích hiệu suất.

Khả năng xử lý lượng dữ liệu dự án khổng lồ mà không làm chậm tốc độ là điểm nổi bật của Primavera P6. Các nhóm của bạn có thể lên lịch công việc, phân bổ nguồn lực, theo dõi ngân sách và giảm thiểu rủi ro trong khi quản lý nhiều dự án, tất cả từ một nền tảng tập trung.

Ngoài ra, các công cụ phân tích và dự báo tích hợp sẵn giúp bạn phát hiện sự chậm trễ và chi phí vượt dự toán, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu trong số các giải pháp thay thế Microsoft Project.

📮 ClickUp Insight: Nhân viên tri thức gửi trung bình 25 tin nhắn mỗi ngày để tìm kiếm thông tin và bối cảnh. Điều này cho thấy một lượng thời gian đáng kể bị lãng phí để cuộn, tìm kiếm và giải mã các cuộc hội thoại rời rạc trong email và trò chuyện. 😱 Giá như bạn có một nền tảng thông minh kết nối công việc, dự án, trò chuyện và email (cùng với AI!) ở một nơi. Nhưng bạn có rồi!

Các tính năng của Primavera

Điểm mạnh của Primavera nằm ở khả năng xử lý kế hoạch dự án quy mô lớn một cách chính xác và kiểm soát. Từ lập lịch chi tiết đến giảm thiểu rủi ro, Primavera được thiết kế để hỗ trợ các dự án phức tạp từ đầu đến cuối.

Tính năng #1: Lập lịch dự án và quản lý công việc

qua Primavera

Primavera P6 cho phép bạn chia nhỏ các dự án lớn thành các giai đoạn, công việc và công việc phụ dễ quản lý. Bạn có thể phân công trách nhiệm và đặt thời hạn cho từng công việc, bảo mật quyền truy cập lịch trình cho nhiều người dùng và theo dõi tiến độ của từng công việc từ bảng điều khiển tập trung.

Bạn cũng có thể:

Xây dựng cấu trúc phân chia công việc chi tiết (WBS) để tổ chức tất cả các giai đoạn của dự án

Đặt phụ thuộc công việc và điều chỉnh dòng thời gian bằng cách kéo và thả

Phân bổ nhân lực, thiết bị và vật tư cho các hoạt động cụ thể

Tối ưu hóa sự thiếu hụt tài nguyên và điểm nghẽn với biểu đồ histogram, bảng tính và hồ sơ

Hình dung lịch trình bằng biểu đồ cột và sơ đồ mạng

Cộng tác lập lịch trình với quyền truy cập nhiều người dùng

📖 Cũng nên đọc: Mẫu lập kế hoạch tài nguyên miễn phí trong Excel & ClickUp

Tính năng #2: Phân tích tiến độ theo thời gian thực

qua Primavera

Theo dõi tiến độ dự án của bạn mà không cần phải tìm kiếm trong nhiều báo cáo. Primavera P6 cung cấp bảng điều khiển trực quan và các công cụ báo cáo để giúp bạn luôn nắm bắt được các sự chậm trễ, chi phí cố định vượt quá ngân sách và các tắc nghẽn nguồn lực.

Bạn có thể theo dõi cập nhật tiến độ công việc và cột mốc trực tiếp. Hệ thống quản lý công việc cũng cho phép bạn tạo báo cáo về sử dụng tài nguyên, chi phí và thay đổi dòng thời gian.

Bạn muốn đảm bảo nhóm của mình mang lại kết quả tốt nhất?

Đặt ngưỡng hiệu suất và nhận cảnh báo khi các chỉ số đi chệch hướng. Hơn nữa, nó cho phép bạn chia sẻ bảng điều khiển dự án theo thời gian thực với các bên liên quan để kiểm tra nhanh và cập nhật trạng thái một cách hợp lý.

qua Primavera

Các dự án quy mô lớn luôn đi kèm với những rủi ro không thể tránh khỏi. Primavera P6 giúp bạn luôn sẵn sàng bằng cách xác định, phân tích và giảm thiểu rủi ro trước khi chúng ảnh hưởng đến tiến độ hoặc ngân sách của bạn.

Truy cập vào sổ đăng ký rủi ro tập trung và mô-đun quản lý rủi ro, nơi bạn có thể xây dựng mô hình rủi ro cho các tình huống như chậm trễ lịch trình, biến động ngân sách hoặc thiếu hụt nguồn lực. Primavera P6 cũng cho phép bạn thực hiện mô phỏng Monte Carlo để đánh giá các kết quả tiềm năng.

Gán kế hoạch giảm thiểu rủi ro cho các thành viên trong nhóm với trách nhiệm rõ ràng và theo dõi trạng thái rủi ro cũng như các cập nhật trong toàn bộ danh mục đầu tư.

Tính năng #4: Quản lý thanh toán và tuân thủ

qua Primavera

Với Primavera P6, bạn có quyền truy cập vào Oracle Textura Payment Management. Giải pháp này đơn giản hóa quy trình thanh toán cho các dự án xây dựng bằng cách tự động hóa việc lập hóa đơn, thu hồi quyền thế chấp và theo dõi tuân thủ. Giải pháp dựa trên đám mây này đảm bảo thanh toán kịp thời và giảm gánh nặng hành chính cho tất cả các bên liên quan đến dự án.

Bạn có thể tập trung tất cả hóa đơn và hợp đồng của mình và sử dụng các bộ lọc nâng cao để tìm một khoản rút tiền cụ thể. Nó giúp bạn thanh toán cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp của mình đúng hạn thông qua thanh toán điện tử tự động đồng thời đáp ứng các yêu cầu quy định.

Bạn có thể thiết lập quy trình tuân thủ tự động, bảo mật tài liệu dự án và thu hồi quyền thế chấp cho mỗi lần rút tiền được ghi lại. Hơn nữa, hệ thống thanh toán của Primavera P6 đồng bộ với phần mềm kế toán của bạn để duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu.

Giá cả của Primavera

Giá tùy chỉnh

Microsoft Project và Primavera: So sánh tính năng

Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn nên chọn Primavera P6 hay MS Project, chúng tôi sẽ giải thích những điểm khác biệt chính giữa hai công cụ phần mềm quản lý dự án này dưới đây.

1. Trải nghiệm người dùng và giao diện

Microsoft Project cung cấp giao diện quen thuộc với bố cục kiểu dải băng, tương tự như Excel và Word. Điều này giúp người dùng Microsoft dễ dàng điều hướng. Chế độ xem biểu đồ Gantt và trình lập kế hoạch dòng thời gian dễ hiểu và dễ tùy chỉnh.

Primavera, mặt khác, mang tính kỹ thuật hơn. Công cụ này phù hợp hơn nếu bạn đang quản lý các dự án xây dựng và kỹ thuật quy mô lớn cũng như cơ sở hạ tầng. Giao diện của công cụ này ưu tiên chức năng và các trường nhập liệu chi tiết hơn là thiết kế và tính dễ sử dụng, do đó, người dùng sẽ phải mất nhiều thời gian để làm quen.

🏆 Người chiến thắng: Microsoft Project Nếu ưu tiên của bạn là tính dễ sử dụng và giao diện người dùng thân thiện hơn, Microsoft Project là lựa chọn phù hợp hơn.

2. Tích hợp cơ sở dữ liệu

Microsoft Project lưu trữ dữ liệu dự án cục bộ hoặc trên đám mây bằng dịch vụ Microsoft 365. Đối với các dự án nhỏ và nhóm quy mô vừa, thiết lập này hiệu quả và thân thiện với người dùng, nhưng có thể không phù hợp với môi trường lớn và có nhiều dữ liệu như xây dựng và kỹ thuật.

Primavera P6 tích hợp hoàn hảo với cơ sở dữ liệu Oracle hoặc SQL, mang đến mức độ linh hoạt mà bạn không thể tìm thấy trong MS Projects. Điều này làm cho nó trở thành công cụ lý tưởng để xử lý các tập dữ liệu khổng lồ trong các dự án phức tạp và có quy định nghiêm ngặt.

🏆 Người chiến thắng: Primavera Primavera dẫn đầu cho các doanh nghiệp cần các tính năng nâng cao như tích hợp cơ sở dữ liệu linh hoạt và xử lý dữ liệu khối lượng lớn.

3. Hợp tác

🧠 Thực tế thú vị: Một cuộc khảo sát của KPMG cho thấy việc sử dụng các công cụ hợp tác đã tăng đáng kể đối với 43% số người được khảo sát trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2022, với các công cụ của Microsoft được ưa chuộng hơn.

MS Project tích hợp liền mạch với các công cụ cộng tác quản lý dự án như Teams, Excel, Power BI và SharePoint. Bạn có thể nhúng dữ liệu dự án vào các cuộc họp Teams, chia sẻ cập nhật qua Excel và tạo báo cáo qua Power BI, tất cả mà không cần chuyển sang ứng dụng của bên thứ ba. Điều này giúp quản lý dự án dễ dàng hơn cho các nhóm đa chức năng.

Mặc dù Primavera P6 cho phép bạn cấp quyền truy cập cho nhiều người dùng, nhưng các tính năng cộng tác không rộng rãi và nhóm của bạn sẽ cần thời gian để làm quen với các tính năng nâng cao để quản lý dự án. Bạn sẽ cần sự hỗ trợ kỹ thuật rộng rãi để thiết lập. Sau khi được cấu hình, phần mềm này rất mạnh mẽ, nhưng có thể cảm thấy kém linh hoạt hơn trong cộng tác hàng ngày.

🏆 Người chiến thắng: Microsoft Project Nếu bạn thường xuyên hợp tác và sử dụng Microsoft 360 làm công nghệ chính, MS Project là lựa chọn tích hợp tốt hơn và hợp tác hơn trong so sánh Primavera và MS Project.

4. Quản lý chi phí và thanh toán

MS Project cung cấp tính năng theo dõi chi phí cơ bản thông qua các mức giá cố định và biến đổi, phù hợp để quản lý ngân sách quy mô nhỏ đến trung bình. Tích hợp với Excel giúp bạn phân tích dữ liệu tài nguyên sâu hơn, nhưng thiếu các tính năng lập kế hoạch tài chính sâu hơn ngay từ đầu.

Primavera P6 vượt trội trong quản lý chi phí và thanh toán, đặc biệt là cho các nhu cầu cấp doanh nghiệp. Nó cho phép bạn xây dựng mã chi phí tùy chỉnh, chạy dự báo và theo dõi chi tiêu thực tế so với kế hoạch trong thời gian thực. Nó cũng cung cấp một công cụ quản lý thanh toán chuyên dụng với cấu trúc tỷ lệ phức tạp, quản lý hợp đồng và tuân thủ, và phân tích giá trị thu được.

🏆 Người chiến thắng: Primavera Primavera là lựa chọn mạnh mẽ hơn nếu bạn cần kiểm soát tài chính chặt chẽ, nhiều loại tỷ lệ và giám sát chặt chẽ việc phân bổ tài nguyên.

Microsoft Project so với Primavera trên Reddit

Các ý kiến của người dùng Reddit về Primavera P6 và MS Project khá trái chiều. Một số người dùng khen ngợi tính dễ tiếp cận và khả năng tích hợp của Microsoft Project, trong khi những người khác lại thích Primavera hơn vì các tính năng nâng cao phù hợp với quản lý dự án quy mô lớn và phức tạp.

Ví dụ, một người dùng Reddit trên r/Construction cho biết họ thích Project hơn Primavera P6 :

Project. Chỉ vì đó là công cụ tôi bắt đầu sử dụng. Tôi chưa bao giờ sử dụng Primavera. Project hoạt động tốt, có một số điều tôi mong muốn nó làm tốt hơn và rất nhiều điều tôi chưa bắt đầu khám phá.

Project. Chỉ vì đó là công cụ tôi bắt đầu sử dụng. Tôi chưa bao giờ sử dụng Primavera. Project hoạt động tốt, có một số điều tôi mong muốn nó làm tốt hơn và rất nhiều điều tôi chưa bắt đầu khám phá.

Tuy nhiên, một người dùng Reddit đã thích Primavera P6 hơn MS Project trên r/civilengineering:

MS Project rất phù hợp cho 1 dự án. Đừng cố sử dụng nó để điều phối nhiều dự án cùng lúc; nó không được thiết kế cho mục đích đó. Để làm điều đó, bạn cần P6. Đối với hầu hết các trường hợp, một dự án một lần trong MS Project là đủ. Chỉ khi bạn thực hiện các dự án lớn, liên ngành, trong đó mỗi công việc cơ bản là một dự án khác nhau, thì P6 mới trở nên mạnh mẽ và phù hợp hơn.

MS Project rất phù hợp cho 1 dự án. Đừng cố sử dụng nó để điều phối nhiều dự án cùng lúc; nó không được thiết kế cho mục đích đó.

Để làm điều đó, bạn cần P6.

Đối với hầu hết các trường hợp, một dự án một lần trong MS Project là đủ. Chỉ khi bạn thực hiện các dự án lớn, liên ngành, trong đó mỗi công việc cơ bản là một dự án khác nhau, thì P6 mới thực sự mạnh mẽ và phù hợp hơn.

Một người dùng Reddit đã chỉ ra những ưu điểm của cả hai công cụ trên r/pmp:

Project phù hợp với các dự án riêng lẻ. Primavera dành cho các chương trình hoặc danh mục đầu tư bao gồm nhiều dự án và được thiết kế để nhiều người truy cập đồng thời. Nếu bạn đang xây dựng một ngôi nhà, bạn có thể sử dụng Project. Nếu bạn phụ trách xây dựng tất cả các không gian sự kiện và sân vận động để tổ chức Thế vận hội Olympic, bạn có thể sử dụng Primavera.

Project phù hợp với các dự án riêng lẻ. Primavera dành cho các chương trình hoặc danh mục đầu tư bao gồm nhiều dự án và được thiết kế để nhiều người truy cập đồng thời. Nếu bạn đang xây dựng một ngôi nhà, bạn có thể sử dụng Project. Nếu bạn phụ trách xây dựng tất cả các không gian sự kiện và sân vận động để tổ chức Thế vận hội Olympic, bạn có thể sử dụng Primavera.

📮 ClickUp Insight: Các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng sử dụng hơn 15 công cụ cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao duy trì hiệu quả bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ ở 9 nền tảng trở xuống. Nhưng sử dụng một nền tảng thì sao? Là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tập hợp các nhiệm vụ, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc hiển thị rõ ràng và cho phép bạn tập trung vào những việc quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

Gặp gỡ ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho Microsoft Project và Primavera

Cả MS Project và Primavera P6 đều có những nhược điểm và ưu điểm riêng. Bạn muốn thu hẹp khoảng cách đó đồng thời tận hưởng giao diện đơn giản của Microsoft Project và khả năng quản lý dự án phức tạp của Primavera? Hãy chọn ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện.

Như Judy Hellen, Giám đốc Hỗ trợ Hành chính tại Brighten A Soul Foundation, đã nói:

Việc theo dõi và tổ chức các dự án của công ty trở nên rất dễ dàng và hiệu quả với phần mềm ClickUp. Từ danh sách công việc đơn giản đến các dự án phức tạp, phần mềm ClickUp đã được sử dụng để hoàn thành công việc như mong đợi. Đây là một phần mềm rất hiệu quả khi giải quyết vấn đề quản lý công việc và theo dõi tiến độ của các công việc và dự án đang diễn ra trong tổ chức.

Việc theo dõi và tổ chức các dự án của công ty trở nên rất dễ dàng và hiệu quả với phần mềm ClickUp. Từ danh sách công việc đơn giản đến các dự án phức tạp, phần mềm ClickUp đã được sử dụng để hoàn thành công việc như mong đợi. Đây là một phần mềm rất hiệu quả khi giải quyết vấn đề quản lý nhiệm vụ và theo dõi tiến độ của các nhiệm vụ và dự án đang diễn ra trong tổ chức.

ClickUp dẫn đầu #1: Nền tảng quản lý dự án ClickUp

Xử lý các công việc nhỏ đến các dự án nhiều lớp trong một không gian cộng tác với Quản lý dự án ClickUp

Primavera và Microsoft Project là những công cụ mạnh mẽ, nhưng chúng thường có đường cong học tập dốc, quy trình làm việc bị cô lập và tính linh hoạt hạn chế đối với các nhóm làm việc nhanh. Nền tảng Quản lý Dự án của ClickUp thu hẹp khoảng cách này bằng một không gian làm việc tập trung, có thể tùy chỉnh với khả năng kiểm soát chi tiết.

Nó tập hợp các dự án, kiến thức và giao tiếp của bạn dưới một mái nhà, được tăng tốc bởi AI nhận thức ngữ cảnh mạnh mẽ nhất thế giới (chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết về điều này trong thời gian tới!).

Với Nền tảng quản lý dự án của ClickUp, bạn có thể:

Hình dung công việc theo cách bạn muốn với hơn 15 chế độ xem ClickUp , bao gồm chế độ xem Danh sách, Gantt, Lịch và Kanban

Sắp xếp công việc với các công việc con lồng nhau, danh sách kiểm tra và các phụ thuộc với khả năng kiểm soát hoạt động linh hoạt

Dễ dàng phân công công việc cụ thể cho các thành viên trong nhóm và quản lý sức chứa với Chế độ xem khối lượng công việc và bảng điều khiển dự án tùy chỉnh

Theo dõi tiến độ so với nhiều đường cơ sở bằng ClickUp Goals để luôn nắm rõ các kết quả cần đạt được

Tự động hóa các quy trình công việc lặp đi lặp lại để tiết kiệm ít nhất một ngày mỗi tuần với các tính năng tự động hóa đơn giản, không cần mã trong ClickUp

Tạo cơ sở kiến thức có thể truy cập tập trung và sắp xếp tất cả tài liệu dự án của bạn với ClickUp Docs

Sử dụng Trò chuyện ClickUp để kết nối và cộng tác với đồng nghiệp trong việc lập kế hoạch dự án mà không cần đầu tư vào một ứng dụng giao tiếp riêng biệt

Không giống như bố cục giống Excel của Microsoft Project hay giao diện người dùng kỹ thuật cao của Primavera, bạn sẽ có giao diện gọn gàng và thân thiện với người dùng với ClickUp Project Management.

Mặc dù cung cấp một số mẫu, MS Project thiếu các mẫu chi tiết, có cấu trúc cần thiết cho các dự án phức tạp. Bạn phải sử dụng các mẫu riêng biệt để lập kế hoạch mục tiêu, lên lịch công việc và quản lý tài nguyên. ClickUp vượt trội hơn nhờ cho phép bạn chọn từ các mẫu quản lý dự án và danh sách công việc chi tiết.

Tải mẫu miễn phí Quản lý tất cả các dự án, trạng thái và dòng thời gian của bạn tại một nơi với Mẫu quản lý dự án ClickUp

Ví dụ: Mẫu Quản lý dự án ClickUp được thiết kế cho các nhà quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư để quản lý các sáng kiến từ lập kế hoạch đến thực hiện, đồng thời giảm thiểu sự cô lập và tắc nghẽn.

Nó tập trung tất cả các thành phần của dự án — công việc, tài liệu, mục tiêu, dòng thời gian và bảng điều khiển — vào một nền tảng thống nhất. Điều này làm cho nó trở nên lý tưởng cho:

Các nhóm quản lý các sáng kiến đa chức năng hoặc đa giai đoạn

Các nhà quản lý dự án đang tìm kiếm quy trình công việc có cấu trúc và có thể mở rộng

Các tổ chức cần hiển thị, phụ thuộc và theo dõi công việc mạnh mẽ trên nhiều người đóng góp

🧠 Thông tin thú vị: Các nhóm chuyển sang sử dụng ClickUp cuối cùng đã thay thế 3 công cụ trở lên và tiết kiệm được hơn 3 giờ mỗi tuần!

ClickUp vượt trội hơn #2: ClickUp Brain

Trích xuất thông tin chi tiết và tóm tắt công việc từ không gian làm việc của bạn, xác định quy trình làm việc phức tạp và tạo kế hoạch dự án với ClickUp Brain

Quản lý và phân tích lượng lớn dữ liệu dự án trong Primavera đòi hỏi thời gian, kiến thức kỹ thuật và nhập liệu thủ công. Đối với người dùng không có kiến thức kỹ thuật, rất dễ bị lạc trong các báo cáo phức tạp và bảng điều khiển lỗi thời.

ClickUp Brain đơn giản hóa việc đó với sự hỗ trợ AI thời gian thực từ AI công việc gắn kết nhất hành tinh. Nó được tích hợp trực tiếp vào quy trình công việc của bạn, vì vậy nó hoạt động ngay tại nơi bạn làm việc, loại bỏ sự mở rộng AI và việc chuyển đổi bối cảnh đi kèm với nó.

Bạn có thể sử dụng nó để:

Tóm tắt tiến độ và cập nhật công việc , báo cáo hàng ngày, ghi chú dự án và bản ghi cuộc họp

Tạo bản tóm tắt dự án, kế hoạch hành động và tài liệu trong vài giây trước khi bắt đầu thực hiện

Đặt câu hỏi cho AI về bất kỳ công việc, tài liệu hoặc chủ đề bình luận nào từ không gian làm việc của bạn và nhận câu trả lời ngay lập tức

Tự động tạo công việc con, dòng thời gian và danh sách kiểm tra cho các công việc từ các lời nhắc văn bản thuần túy

Sử dụng lệnh ngôn ngữ tự nhiên để tự động hóa quy trình công việc và tăng tốc độ phối hợp nhóm

Không cần hỗ trợ CNTT để tìm hiểu công cụ này. Tất cả những gì bạn cần làm là hỏi, và ClickUp Brain sẽ hiển thị mọi thông tin quan trọng về các dự án phức tạp hoặc quy mô nhỏ của bạn trong vài giây.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng Talk to Text của ClickUp Brain MAX để ngay lập tức chuyển giọng nói của bạn thành các nhiệm vụ dự án có cấu trúc, cập nhật trạng thái hoặc tóm tắt cuộc họp. Chỉ cần nói ra ý tưởng của bạn, chẳng hạn như "Tạo một công việc để khởi động chiến dịch vào thứ Sáu tuần sau và giao cho Alex", Brain MAX, trợ lý AI trên máy tính để bàn của bạn, sẽ không chỉ ghi lại ý tưởng đó mà còn tự động sắp xếp nó vào không gian làm việc của bạn với thẻ ngữ cảnh thông minh, thời hạn và người được giao. Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh hơn 4 lần với Talk to Text trong ClickUp Brain MAX Ứng dụng này hoàn hảo để ghi lại ý tưởng ngay lập tức, quản lý công việc khi đang di chuyển và duy trì tốc độ nhanh như chớp mà không cần chạm vào bàn phím. ✨

ClickUp vượt trội hơn #3: Danh mục đầu tư ClickUp

Hình dung và theo dõi tất cả các dự án của bạn ở một nơi với Danh mục đầu tư ClickUp

Việc theo dõi và so sánh nhiều dự án trong Microsoft Project thường đồng nghĩa với việc phải chuyển đổi giữa các tệp, chế độ xem hoặc các công cụ Microsoft khác. Với Primavera P6, bạn có thể cần các cấu hình nâng cao hoặc hỗ trợ CNTT chỉ để có được cái nhìn tổng quan hợp nhất. Đối với các nhóm làm việc nhanh, đó là một trở ngại rất lớn.

Danh mục đầu tư ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem tập trung, thời gian thực về tất cả các dự án của bạn ở một nơi mà không phức tạp. Nó cho phép bạn:

Giám sát tình trạng, dòng thời gian và trạng thái của nhiều dự án trong một bảng điều khiển

Nhóm các dự án có liên quan vào các bộ sưu tập tùy chỉnh dựa trên nhóm, khách hàng hoặc mục tiêu

Tìm hiểu chi tiết về từng dự án để biết tiến độ, cột mốc và công việc chi tiết

Thêm Trường Tùy chỉnh như ngân sách, chủ sở hữu hoặc ưu tiên để theo dõi những vấn đề quan trọng nhất

Chia sẻ chế độ xem danh mục đầu tư trực tiếp với các bên liên quan để cập nhật thông tin theo thời gian thực mà không cần tổ chức cuộc họp

Tải mẫu miễn phí Hình dung tiến độ công việc và mục tiêu cho nhiều sáng kiến tại một nơi với Mẫu quản lý danh mục đầu tư ClickUp

Bạn cũng có thể sử dụng Mẫu quản lý danh mục đầu tư ClickUp để theo dõi tất cả dữ liệu và các phần đang di chuyển trong các dự án của mình. Mẫu này cho phép bạn quản lý tài nguyên, công việc và mục tiêu, đồng thời trực quan hóa tiến độ, hiệu suất của nhóm và chi phí vật liệu theo ngân sách. Bạn có bốn chế độ xem khác nhau, như Danh sách tổng danh mục đầu tư, SOP dự án và Hướng dẫn bắt đầu, để tất cả thông tin được sắp xếp và dễ dàng truy cập.

Quản lý dự án trong không gian làm việc tùy chỉnh cho nhóm của bạn với ClickUp

Microsoft Project cung cấp giao diện người dùng quen thuộc và tích hợp chặt chẽ với Microsoft 365, trong khi Oracle Primavera P6 mang đến hiệu suất cơ sở dữ liệu và lập kế hoạch cấp doanh nghiệp mạnh mẽ. Tuy nhiên, cả hai đều có đường cong học tập dốc, khả năng cộng tác giới hạn và triển khai chậm hơn.

Không muốn thỏa hiệp? Vượt xa các công cụ quản lý dự án truyền thống với ClickUp. Nó kết hợp cộng tác thời gian thực, tóm tắt dựa trên AI, báo cáo động và chế độ xem dự án linh hoạt trong một nơi.

Bạn có thể biến ý tưởng thành mục hành động, trò chuyện thành nhiệm vụ và danh mục đầu tư thành bản chụp tiến độ mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc xuất bảng tính. ClickUp Brain thậm chí còn tự động tóm tắt các cập nhật dự án, cuộc họp và chủ đề bình luận.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay và mang đến cho nhóm của bạn sự rõ ràng, tốc độ và cấu trúc cần thiết để đạt được mọi cột mốc quan trọng.