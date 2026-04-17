Ajanslar için ClickUp AI Proje Asistanının 12 Benzersiz Avantajı

Ajans işleri doğası gereği karmaşıktır: çok sayıda müşteri, değişen öncelikler ve sürekli güncellemeler. Bağlam dağınık olduğunda işler yavaşlar. Yardım almak için yapay zekayı kullanmayı deneyebilirsiniz. Ancak yapay zeka bağlamdan yoksun olduğunda, sadece başka bir sohbet robotu haline gelir.

Ajanslar için ClickUp AI Proje Asistanı, oyunun kurallarını değiştiriyor. Birbirinden kopuk uygulamalar, sohbet konuları ve belgelerle uğraşmak yerine, tüm çalışma alanınızı anlayan tek bir yapay zeka elde edersiniz.

Bu makale, ajanslar için ClickUp AI Proje Asistanı'nın 12 avantajını ayrıntılı olarak ele almaktadır. ClickUp Brain'in yapay zeka ve proje yönetimi özelliklerinin tek bir entegre Çalışma Alanı'nda nasıl birlikte çalıştığını göreceksiniz.

Yönetici masraflarını azaltın, araçların dağınıklığını ortadan kaldırın ve takımınıza her müşteri kampanyasının tam resmini gerçekten bilen bir AI sunun. 👀

ClickUp AI Proje Asistanı nedir?

ClickUp AI Project Assistant, ayrı bir araç veya eklenti değil, ClickUp'ın içindeki yerel AI katmanıdır. ClickUp'ın her yerinde kullanılabilen, kuruluşunuzun çalışanlarını, işlerini ve bilgilerini birbirine bağlayan, konuşma tabanlı, bağlamsal AI özelliklerinden oluşan bir koleksiyondur. 👀

Ajanslar için bu büyük bir değişimdir. Çoğu takım, proje yönetimi yazılımları, belgeler, sohbet uygulamaları ve şimdi de AI araçlarını üst üste yığar. Bu da, araç dağınıklığının üzerine AI dağınıklığının eklenmesine yol açar ve hiçbir şeyin tam bir resmini göremez hale gelinir.

👀 Biliyor muydunuz: Salesforce/YouGov anketine göre, çalışanların %76'sı tercih ettikleri AI araçlarının şirket verilerine veya iş bağlamına erişimi olmadığını söylüyor.

Özetler bir araçta, geri bildirimler başka bir araçta ve müşteri bilgileri ayrı bir platformda bulunduğunda, ajanslar bağlam dağınıklığıyla uğraşmak için çok fazla zaman harcarlar.

ClickUp, her şeyi bir araya getirerek bu sorunu çözüyor:

ClickUp Brain → AI sohbet, bilgi yönetimi ve yazma → AI sohbet, bilgi yönetimi ve yazma

AI Ajanları → Otonom görev yönetimi ve otomasyon → Otonom görev yönetimi ve otomasyon

AI Notetaker → Toplantı özetleri ve eylem ögeleri → Toplantı özetleri ve eylem ögeleri

Çoklu LLM erişimi → Farklı AI modelleri arasında esneklik → Farklı AI modelleri arasında esneklik

Tüm bunlar aynı Çalışma Alanı’nda yer aldığı için, AI tahminde bulunmaz; gerçek verilerle çalışır.

Avantaj 1: ClickUp Brain ile AI Bilgi Yönetimi

Ajans bilgisi her yerde ve hiçbir yerde. Eski belgelerin, Slack konu başlıklarının ve insanların kafalarının içinde gömülü durumda. ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızı gerçekten kullanabileceğiniz bir AI bilgi tabanına dönüştürür.

İşte bunun sağladığı avantajlar:

Anında yanıtlar → Sorularınızı sorun ve bağlamına uygun yanıtlar alın

Evrensel arama → Araçlar arasında her şeyi saniyeler içinde bulun

Otonom ajanlar → Tekrarlayan işleri otomatik olarak halledin

İsteğe bağlı bağlamsal Çalışma Alanı yanıtları

Şu gibi doğal dilde sorular sorun:

"X müşterisi için 3. çeyrek kampanyasının durumu nedir?"

"Müşteri, ana sayfanın yeniden tasarımı hakkında ne tür geri bildirimlerde bulundu?"

ClickUp Brain ile anında bağlamsal yanıtlar alın

ClickUp Brain, görevlerden, belgelerden, yorumlardan ve sohbet konularından alıntı yaparak kaynak bağlantıları içeren net cevaplar verir. Dosyaları karıştırmanıza veya insanları aramanıza gerek kalmaz.

Hesap yöneticileri için bu, daha az kesinti ve daha hızlı müşteri yanıtları anlamına gelir.

Bağlı tüm araçlarda kurumsal arama

Ajanslar Google Drive, Figma, HubSpot ve Slack gibi birçok araç kullanır. Sorun, bir şeyin nerede olduğunu hatırlamaktır.

ClickUp’ın Bağlantılı Arama özelliği, bulut depolama, tasarım araçları ve CRM’lerdeki dosyaları indeksleyerek bu sorunu çözer. Tek bir arama çubuğu, tüm sisteminizden sonuçları toplar; tahminde bulunmanıza gerek kalmaz.

Bağlı Arama özelliğini kullanarak ClickUp'taki AI arama çubuğundan her şeyi bulun

📮ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, işiyle ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcıyor. Bu, e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları taramakla kaybedilen yılda 120 saatten fazla zamana denk geliyor. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'i keşfedin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve yanıtlar sunar; böylece aramayı bırakıp iş yapmaya başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar; bu, kişi başına yıllık 250 saatin üzerinde bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle takımınızın neler başarabileceğini bir düşünün!

Tekrarlayan görevler için otonom AI Ajanları

ClickUp AI Agents ile idari işlere harcadığınız saatleri geri kazanın. Bunlar, Sohbet Kanalları veya Listelerde kurduğunuz ajans yönetimi için AI ajanlarıdır.

Aşağıdakiler gibi yönetici işleri için ek takım üyeleri gibi davranırlar:

Müşteri kayıt formunu tamamen yapılandırılmış bir projeye dönüştürme

Kanal veya Liste'de takım sorularını yanıtlama

Ş Akışı kurallarına göre görevleri otomatik olarak atama

Haftalık müşteri raporları oluşturma

Çalışma alanınızın içinde çalıştıkları için, genel kurallara değil, gerçek proje verilerine dayalı kararlar alırlar.

ClickUp'ın Süper Ajanları ile işlerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bunlar, çok adımlı ajans akışlarını baştan sona yöneten, ortam odaklı, bağlamsal ve otonom AI takım arkadaşlarınızdır.

Örneğin, bir Süper Temsilci, müşteri kayıt formunu izleyebilir, doğru şablonu kullanarak bir proje oluşturabilir, her takıma görevler atayabilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve bir başlangıç brifingi oluşturabilir; tüm bunları manuel giriş yapmadan gerçekleştirebilir. Bu, tekrarlanabilir süreçlerinizi ölçeklenebilir sistemlere dönüştürür, böylece ekibiniz işi kurmak için daha az zaman harcayıp, işi yürütmek için daha fazla zaman ayırır.

🎥 ClickUp'ın Süper Ajanlarının rutin ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirerek ajansınızın verimliliğini nasıl dönüştürebileceğini görün.

Avantaj 2: Araç Dağınıklığını Ortadan Kaldıran Tek Bir Birleşik Platform

👀 Biliyor muydunuz: Microsoft'un İş Eğilim Indeksi'ne göre, çalışanların %48'i işlerinin kaotik ve dağınık olduğunu söylüyor.

Ortalama bir ajans, ajans proje yönetimi, iş dosyaları, zaman takibi, müşteri iletişimi ve raporlama için ayrı uygulamalar arasında gidip gelir. Her araç değişimi, bağlam kaybına neden olur. Her veri silosu, AI'nızın etkinliğini azaltır.

ClickUp ile görevler, belgeler, sohbet, gösterge panelleri, Beyaz Tahtalar, zaman takibi ve yapay zeka tek bir yerde bir araya geliyor. Araçlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmaz, bağlam kaybolmaz.

Her şey tek bir yerde olduğunda, ClickUp Brain tüm bu bilgileri bir araya getirerek mantıklı sonuçlar çıkarabilir.

ClickUp, tüm işlerinizi tek bir yerde birleştirir; artık araçların dağınıklığına son

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX'ı çalışma alanları arası komuta merkeziniz olarak kullanın 🧠 Güncellemeleri kontrol etmek için araçlar arasında geçiş yapmak yerine, Brain MAX'ı tek bir arayüz olarak kullanarak sorular sorun, tetikleyici eylemler tetikleyin ve tüm Çalışma Alanınızda işler oluşturun. Örneğin, ondan şunları isteyebilirsiniz: Geçen haftaki tüm müşteri güncellemelerini özetleyin

Risk altındaki projeleri belirleyin

Durum raporu taslağı hazırlayın Tüm bunları, tek tek görevleri veya gösterge panellerini açmanıza gerek kalmadan yapabilirsiniz. Bu özellik, uygulama detaylarına boğulmadan genel bir görünümye ihtiyaç duyan ajans yöneticileri ve müşteri yöneticileri için özellikle kullanışlıdır.

Avantaj 3: Müşteri Kampanyaları için Akıllı Ş Akışı Otomasyonu

Ajanslar, kampanya lansmanları, içerik takvimleri, onay ş akışları gibi tekrarlanabilir süreçler yürütür. İş akışı otomasyonu olmadan, takımınız manuel devir teslim işlemleri için saatler harcar.

ClickUp Otomasyonları, tetikleyici tabanlı ş akışlarını kullanarak bunu kod yazmaya gerek kalmadan halleder. Her Otomasyon üç bölümden oluşur:

Tetikleyiciler (neyin başlattığı)

Koşullar (isteğe bağlı filtreler)

Eylemler (sonra ne olacak)

ClickUp Brain ayrıca iş alışkanlıklarınıza göre otomasyonlar önererek, gizli verimsizlikleri tespit etmenize yardımcı olur.

ClickUp Otomasyonları ile doğru eylemleri otomatik olarak tetikleyin ve işlemleri sorunsuz bir şekilde yürütün

İşte otomasyonla otomatikleştirebileceğiniz günlük işlerden bazı örnekler:

Kısa onaylar: Bir görev Müşteri İncelemesi aşamasına geçtiğinde paydaşları otomatik olarak bilgilendirin

İçerik yayınlama: Tamamlanan varlıkları "Yayınlanmaya Hazır" listeye taşıyın ve sosyal medya yöneticisini etiketleyin

Geri bildirim döngüleri: Bir müşteri yorum bıraktığında, hesap sorumlusuna otomatik olarak bir takip görevini atayın

Sprint başlangıçları: Yeni bir sprint başladığında şablon uygulayın ve görevleri atayın

Avantaj 4: Her Rol ve Müşteri için Esnek Görünümler

Tasarımcılar, proje yöneticileri, metin yazarları ve müşteriler, aynı işi farklı açılardan görmelidir. Her paydaş için ayrı elektronik tablolar veya yinelenen panolar tutmak zaman kaybına neden olur ve kafa karışıklığı yaratır.

ClickUp Görünümleri, herkesin aynı verilerle iş yapmasını sağlar, sadece farklı şekilde görüntülenir.

Özelleştirilebilir ClickUp Görünümleri'ni kullanarak karmaşık paydaş ihtiyaçlarını kolaylıkla yönetin

İşte bazı örnekler:

💡 Profesyonel İpucu: Bir daha asla manuel olarak durum raporu oluşturmayın. ClickUp Dashboards aracılığıyla otomatik olarak güncellenen, müşterilere yönelik gösterge panelleri oluşturun. Ajansınız için bu, daha az rapor ve daha fazla şeffaflık anlamına gelir. Verileri sizin için otomatik olarak yorumlamak üzere AI Kartları ekleyin. Kampanya performansını veya proje durumunu manuel olarak analiz etmek yerine, AI Kartları trendleri vurgulayabilir, ilerlemeyi özetleyebilir ve riskleri (gecikmeler veya bütçe aşımları gibi) sade bir dille işaretleyebilir. Bu, özellikle müşteri raporlamasında çok kullanışlıdır; burada ekstra analiz işi yapmanıza gerek kalmadan "işte veriler"den "işte bunun anlamı ve bundan sonra yapılacak işler"ye geçebilirsiniz. AI Kartları ile otomatik olarak güncellenen ClickUp Gösterge Panelleri, müşteri iletişimini basitleştirir ve güven oluşturur

Avantaj 5: Uygulama Değiştirmeye Gerek Kalmadan Yerleşik İşbirliği

Ajanslarda işbirliği genellikle farklı araçlara dağılmış durumdadır. Geri bildirimler e-postada, kararlar Slack'te, dosyalar Drive'da, görevler ise proje yönetimi aracında bulunur. Bir kararın neden alındığını anlamak için dört farklı uygulamayı kontrol etmek gerekir.

Bu parçalanmış proje işbirliği, ajanslara her hafta saatlerce zaman kaybettiriyor.

ClickUp, çalışma alanına entegre edilmiş işbirliği araçlarıyla bu sorunu çözüyor:

Bağlamı koruyan, görevlerle bağlantılı sohbet

ClickUp Sohbet ile konuşmaların bağlamını koruyun

ClickUp Chat, mesajları doğrudan görevlere, belgelere veya projelere bağlar. Bu sayede her konuşma, ilgili iş ile bağlantılı kalır ve herkes aynı güncellemeleri görür. Örneğin, bir metin yazarı ile hesap yöneticisi revizyonları tartıştığında, bu konuşma görevin kendisinde yer alır.

Ayrıca, sohbet mesajlarını anında izlenebilir görevlere dönüştürebilirsiniz; kopyala-yapıştır yapmaya gerek yok.

AI toplantı notları ve otomatik eylem öğeleri

Müşteri görüşmelerinden sonra kimin ne yapması gerektiğini izleme sorununa son verin. ClickUp AI Notetaker ile her toplantı kararını otomatik olarak kaydedin. Görüşmelere katılır, transkriptler oluşturur, önemli noktaları özetler ve eylem ögelerinden otomatik olarak görevler oluşturur.

Notlar ve görevler birbirine bağlı kalır, böylece toplantıdan teslim edilen işe kadar net bir denetim izi oluşturulur. Her gün birden fazla müşteri görüşmesi yapan ajanslar için bu, karışıklığı ortadan kaldırır ve hesap verebilirliği net tutar.

ClickUp AI Notetaker ile toplantıları eyleme geçirilebilir hale getirin

📮ClickUp Insight: ClickUp, ankete katılanların %27'sinin, takip edilmeyen toplantılarla mücadele ettiğini ve bunun da eylem ögelerinin kaybolmasına, görevlerin çözülememesine ve nihayetinde verimliliğin düşmesine yol açtığını ortaya koydu. Bu sorun, takımların işlerini izleme şekliyle daha da karmaşık hale geliyor. Takım iletişimi anketimiz, profesyonellerin yaklaşık %40'ının eylem ögelerini manuel olarak izlediğini ortaya koyuyor; bu, zaman alıcı ve hata riski yüksek bir süreçtir. %38'i tutarsız yöntemlere güveniyor ve bu da yanlış iletişim ve kaçırılan son tarihler riskini artırıyor. ClickUp, bu eylem öğesi karmaşasını ortadan kaldırır! Toplantı kararlarını anında atanmış görevlere dönüştürün — hepsi işin yapıldığı aynı platformda.

Avantaj 6: AI Destekli Zaman Planlama ve Kaynak Yönetimi

Ajanslar, saatlik ücretlendirme yapar veya tahmini çabaya göre projelerin kapsamını belirler. Uygun kaynak yönetimi ve kimin aşırı iş yükü altında olduğu konusunda net bir görünürlük olmadan, son dakika sürprizlerine karşı savunmasız kalırsınız.

ClickUp, doğru kapasite planlaması için ihtiyacınız olan görünürlüğü sağlar. Yerel ClickUp Zaman Takibi ile görevler üzerinde doğrudan zamanı takip edin, ardından İş Yükü Görünümü ile tüm müşteri projelerindeki kapasiteyi görün.

ClickUp'ın Native Zaman Takibi özelliği ile zamanı zahmetsizce takip edin ve görev yönetimini sorunsuz hale getirin

Bu, örneğin size şu konularda yardımcı olabilir:

Lansmandan önce bir tasarımcının aşırı iş yükü altında olduğunu tespit edin

Programları etkilemeden önce kapsam genişlemesini tespit edin

Geçmiş verilere dayanarak gelecekteki iş yükünü tahmin edin

Ay ortasında tahsis edilen saatlerin üzerinde trend gösteren sabit ücretli saatleri yakalayın

Takımlar arasında iş yükünü dengeleyin

💡 Profesyonel İpucu: AI ile daha etkili planlama yapın! ClickUp Brain, geçmiş zaman verilerini analiz edebilir ve yeni teklifler için daha gerçekçi zaman çizelgeleri oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Avantaj 7: Ajans Ş Akışları için Hazır Şablonlar

Proje yapılarını sıfırdan oluşturmak, faturalandırılabilir işlere ayırabileceğiniz zamanınızı boşa harcar. Her seferinde tekerleği yeniden icat etmeyi bırakın. ClickUp'ın Şablon Kitaplığı, önceden oluşturulmuş görev yapıları, ClickUp Özel Alanları ve otomasyonlarla donatılmış ajanslara özel şablonlar içerir.

Müşteri onboarding'i, kampanya yönetimi, içerik takvimleri ve kreatif brief'ler gibi konularda zaman kazanmanıza yardımcı olurlar. Takımların hızını düşürmeden işlerin tutarlılığını korur.

🚀 Bu şablonu bugün deneyin ClickUp'ın Pazarlama Ajansı İş Şablonu, projelerinizi kolayca izlemenize yardımcı olur. Görevlere öncelik veren kapsamlı proje planları oluşturun

Tüm işlerinizi tek bir yerde düzenleyin, saklayın ve paylaşım yapın

Tek bir tıklama ile zaman çizelgelerini ve son teslim tarihlerini görselleştirin Ücretsiz şablonu edinin İster yeni bir ürün piyasaya sürüyor olun, ister müşteri listenizi genişletiyor olun, ClickUp'ın Pazarlama Ajansı İş Şablonu tüm ihtiyaçlarınızı karşılar!

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'e sorarak şablonları anında özel hale getirin. Yeni bir e-ticaret müşteri mi kazandınız? Kampanya yönetimi şablonunu alın ve Brain'in bunu e-ticaret çıktıları için ayarlamasını sağlayın. Hatta Brain'den favori ş Akışlarınızı özel şablonlar olarak kaydetmesini bile isteyebilirsiniz. 🤩

Avantaj 8: Müşteri Teslimatları için AI Yazma Yardımı

Ajans takımları, müşteri brifingleri, teklifler, sosyal medya metinleri ve raporlar gibi muazzam miktarda yazılı içerik üretir. Jasper ve Copy AI gibi genel amaçlı AI yazarları bağlamdan yoksundur ve her seferinde proje bağlamını yeniden açıklamanızı gerektirir.

ClickUp ile, projenin bağlamını yapay zekanıza tekrar tekrar açıklamak zorunda kalmazsınız.

ClickUp Belge ve Görevlerin içinde, ClickUp Brain’in AI Writer’ını kullanarak projenin tüm bağlamını göz önünde bulundurarak içerik taslağı oluşturun, düzenleyin, özetleyin ve yeniden kullanın. Bağlamsal AI, müşteri, brief ve kampanya hedeflerini zaten biliyor çünkü hepsi aynı Çalışma Alanı’nda bulunuyor.

ClickUp Brain’in AI Writer özelliğini kullanan ClickUp belgeleri

Müşteri teklifleri: Brain, görevlerde önceden tanımlanmış proje kapsamı ve zaman çizelgesinden yararlanır

Kampanya özetleri: Gösterge paneli verilerinden yönetici özetleri oluşturun

İçerik yeniden kullanımı: Çalışma Alanından ayrılmadan uzun blog yazıları sosyal medya paylaşımlarına dönüştürün

Avantaj 9: Ayrıntılı İzinlerle Kurumsal Güvenlik

Ajansınız, marka stratejileri, yayınlanmamış kreatif varlıklar ve finansal bilgiler gibi hassas müşteri verilerini yönetiyor. Müşteri hesapları arasında meydana gelen tek bir kazara veri sızıntısı, güveni bir gecede yok edebilir.

ClickUp, aşağıdakilerle kurumsal düzeyde güvenlik ve veri gizliliği sağlar:

SOC 2 Tip II sertifikası

GDPR uyumluluğu

Depolama ve aktarım sırasında şifreleme

Ayrıca Çalışma Alanı, Alan, Klasör, Liste veya görev düzeyinde ayrıntılı izinler de ayarlayabilirsiniz. Bu, müşterilerin ve serbest çalışanların yalnızca kendi işlerini görmelerini sağlar. PharmacyMentor takımı da bunu yapıyor.

ClickUp içinde iletişim kuruyoruz ve bir projenin parçası olan herkes ilk günden itibaren İzleyici olarak ekleniyor. Ayrıca Ana Müşteri Kartlarımız var ve eğer birisi bu kartın dışında bir müşteri için bir şey üzerinde çalışıyorsa, bir not alır ve etkinliğe geri bağlantı ekler, böylece hesap yöneticileri olan biten her şeyi görebilir. ”

ClickUp içinde iletişim kuruyoruz ve bir projenin parçası olan herkes ilk günden itibaren İzleyici olarak ekleniyor. Ayrıca Ana Müşteri Kartlarımız var ve eğer birisi bu kartın dışında bir müşteri için bir şey üzerinde çalışıyorsa, bir not alır ve etkinliğe geri bağlantı ekler, böylece hesap yöneticileri olan biten her şeyi görebilir. ”

AI'nın hassas verileri sızdırmayacağından emin olabilirsiniz — ClickUp Brain, belirlediğiniz izinlere saygı duyar ve kullanıcının erişemeyeceği alanlardaki bilgileri ortaya çıkarmaz.

ClickUp'ta ayrıntılı erişim kontrolünü ve özel misafir rollerini etkinleştirin

Avantaj 10: Ajans Araç Yığınlarıyla Sorunsuz Entegrasyonlar

Tek bir Çalışma Alanı bile olsa, takımınızın vazgeçemeyeceği araçlar olacaktır. Önemli olan sadece bunları birbirine bağlamak değil, verilerini ClickUp içinde aranabilir ve eyleme geçirilebilir hale getirmektir.

Entegrasyonlar ile diğer araçlarınızı ClickUp'a bağlayın

ClickUp Native entegrasyonları ve açık API sayesinde harici araçlardaki verileri ClickUp içinde aranabilir ve eyleme geçirilebilir hale getirin.

ClickUp'tan çıkmadan tasarım dosyalarını bulun — bir göreve bağlı Figma dosyası, Bağlantılı Arama sayesinde aranabilir hale gelir

Tüm araç yığınınızda ş akışlarını otomatikleştirin — bir HubSpot anlaşma güncellemesi, bir ClickUp otomasyonunu tetikleyebilir

Google Drive'da depolanan dosyalara doğrudan ClickUp'taki görevlerinizden erişin

Anahtar fark: entegrasyonlar verileri ClickUp'a geri aktarır ve bu verileri bilgi tabanınızın bir parçası haline getirir, böylece AI bu verileri kullanabilir.

🎥 Bu video, daha fazla görünürlük ve daha az kaos isteyen kreatif, pazarlama ve danışmanlık ajansları için en iyi ajans yönetim yazılımını tanıtıyor.

Avantaj 11: Her Boyuttaki Ajanslar İçin Ölçeklenebilir Yapı

Ajanslar hızla büyür, ancak çoğu araç bu büyümeye ayak uyduramaz. Beş kişilik bir takım için işe yarayan bir sistem, 20 kişide bozulmaya başlar ve 50 kişide tamamen çöker.

Genellikle sonuç ne olur? Birkaç yılda bir araçları taşıma, ş akışlarını yeniden oluşturma, takımları yeniden eğitme ve bu süreçte müşterilerin işlerinin aksama riskini göze alma gibi zahmetli bir döngü.

ClickUp, her aşamada ajansınızla birlikte ölçeklenerek bunu önler:

Temel görev yönetimi ve işbirliği ile basit bir başlangıç yapın

Müşteri tabanınız büyüdükçe Özel Alanlar, otomasyonlar ve şablonlarla yapı ekleyin

Operasyonlar karmaşıklaştıkça AI Ajanları, Gösterge Panelleri ve kaynak yönetimi gibi gelişmiş özellikleri ekleyin

Bu, sistem değiştirmediğiniz, ajansınız olgunlaştıkça aynı Çalışma Alanını geliştirdiğiniz anlamına gelir.

Teknoloji odaklı bir büyüme ajansı olan Graphite, takımın büyümesi ile birlikte araçların bu büyümeye ayak uyduramaması sorunuyla karşı karşıya kaldı. İşbirliği ve verimlilikten olumsuz etkilenen takım, araçların dağınıklığını ortadan kaldırmaya ve ClickUp'a geçmeye karar verdi. ✨ Sonuç şöyle oldu: İçerik üretimi 12 kat arttı

Bağlam bilgisine ihtiyaç duyan takımlar arasında gönderilen mesaj sayısı 20 kat azaldı

Toplantı ihtiyacını ortadan kaldırarak her hafta 3 saat tasarruf CEO Ethan Smith'in sözleriyle: ClickUp, süreçleri optimize ederek zamanında teslimatı garanti altına alıyor ve etki yaratıyor; böylece takımımızın en iyi işi yapmasını sağlıyor. ClickUp, süreçleri optimize ederek zamanında teslimatı garanti altına alıyor ve etki yaratıyor; böylece takımımızın en iyi işi yapmasını sağlıyor.

ClickUp ile sürekli gelişen yapay zeka sayesinde bir adım önde olun.

ClickUp'ta AI, tek seferlik bir özellik değil; ürünün merkezine entegre edilmiştir. Bu, bugün kullandığınız ürünün, araç değiştirmenize veya ş akışlarını yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan giderek daha akıllı hale geleceği anlamına gelir.

Son eklemeler, inovasyonun yönünü ve hızını şimdiden gösteriyor:

AI Süper Ajanlar görev yönlendirme ve raporlama gibi tekrarlayan işleri otonom olarak halleder görev yönlendirme ve raporlama gibi tekrarlayan işleri otonom olarak halleder

Toplantıları özetlere ve eylem ögelerine dönüştüren AI Notetaker

Daha hızlı giriş ve güncellemeler için Talk to Text

ClickUp Brain MAX , iş uygulamaları ve web'de arama yapmanızı sağlayan masaüstü AI yardımcısı

Çoklu LLM erişimi sayesinde ClickUp Brain, tek bir AI sağlayıcısına bağlı değildir. Yazımdan veri analizine ve kod oluşturmaya kadar her görev türü için en iyi modeli seçer.

Çoğu araç, temel bir AI sohbet robotu ekleyip bununla yetiniyor. Takımlar hâlâ içeriği kopyalayıp yapıştırıyor, araçlar arasında geçiş yapıyor ve bağlantıları manuel olarak kuruyor.

ClickUp farklı bir yaklaşım benimsiyor. AI, birleştirilmiş bir Çalışma Alanı'na entegre edildiği için, her yeni özellik tüm sistemin işleyişini iyileştiriyor.

Özellik ClickUp Asana Monday.com Notion Wrike Çalışma Alanına entegre edilmiş yerel AI ✅ Sınırlı Sınırlı Sınırlı Sınırlı Tüm işlerde AI bilgi yönetimi ✅ ❌ ❌ Kısmi ❌ Yerleşik belgeler, sohbet ve zaman takibi ✅ Kısmi Kısmi Kısmi Kısmi Çoklu LLM AI erişimi ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Otonom görevler için AI Ajanları ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Müşteri misafir izinleri ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Çoğu araç, tek başına güçlü özellikler sunar. Notion, belgeler için harikadır. Asana, görev izleme konusunda güçlüdür. Monday.com ise iş akışları için esnektir.

Ancak ajansınızın tek başına güçlü yönlere ihtiyacı yoktur; her şeyin birlikte çalışmasına ihtiyacı vardır. İşte bu, ClickUp'taki AI'yı bir yardımcıdan gerçek bir operatöre dönüştürür. AI'nız her görevi, belgeyi, sohbet mesajını ve zaman girdisini tek bir yerde gördüğünde, bir yenilik olmaktan çıkar ve rekabet avantajı haline gelir.

Tek Platform. Tam Bağlam. Verimli ve Üretken Ajanslar

Başarılı ajanslar, en çok aracı kullanan ajanslar değil, doğru sistemi kullanan ajanslardır. Birleştirilmiş bir AI Çalışma Alanı, bağlam dağınıklığını ortadan kaldırır, gereksiz iş yükünü azaltır ve AI'nın faydalı olabilmesi için ihtiyaç duyduğu tam resmi sunar.

Alternatif ise, birbirinden kopuk araçları bir araya getirmek ve işinizi tam olarak anlamayan bir yapay zeka kullanmaktır.

ClickUp'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayın ve ajansınızın çalışma şeklini nasıl değiştirdiğini görün. ✨

Ajanslar için ClickUp AI Hakkında Sık Sorulan Sorular

Bağımsız AI PM araçları, temel bir görev yöneticisine zeka katar, ancak tam çalışma alanı bağlamından yoksundur. ClickUp, proje yönetimi, belgeler, sohbet ve entegrasyonları tek bir platformda birleştirir. Bu, AI'sının sadece görev listeleri yerine ajansınızın tüm işlerini dikkate aldığı anlamına gelir.

Daha küçük ajanslar veya serbest çalışanlar ClickUp AI özelliklerinden yararlanabilir mi?

Evet, ClickUp AI özellikleri her boyutlardaki takım için işe yarar. AI, aksi takdirde ek personel istihdamını gerektirecek idari yükü üstlendiği için, daha küçük ajanslar genellikle çok büyük bir etki görür.

ClickUp Brain hangi AI modellerini destekliyor?

ClickUp Brain, Multi-LLM Access kullanır; bu, tek bir sağlayıcıya bağlı kalmak yerine birden fazla AI modelinden (Gemini, Claude, ChatGPT vb.) yararlandığı anlamına gelir. Bu sayede yazımdan veri analizine ve kod oluşturmaya kadar her görev türü için en uygun modeli seçebilir.