Ajans Yönetimi için AI Ajanları Oluşturma

Ajans işi, tekrarlanabilir sistemler üzerine kuruludur.

Kampanya lansmanları, müşteri raporlamaları, geri bildirim döngüleri, görev yönlendirmeleri ve performans izleme süreci belirli kalıpları izler. Ancak bu işlerin çoğu hala dağınık araçlar, konu grupları ve gösterge panelleri üzerinden manuel olarak yönetilmektedir.

Müşteri beklentileri artarken ve marjlar daralırken, manuel koordinasyon artık ölçeklenebilir değildir.

Bu kılavuzda, proje yürütme, raporlama ve müşteri iletişimini optimize etmek için ajans yönetimi için AI ajanları oluşturmayı inceliyoruz.

İş akışlarınızda AI ajanlarını nasıl tasarlayacağınızı, dağıtacağınızı ve ölçeklendireceğinizi ve ClickUp AI ajanları gibi araçların günlük ajans operasyonlarınızı otonom, iyi koordine edilmiş sistemlere dönüştürmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğreneceksiniz.

Ajans Yönetimi için AI Ajanları Nedir?

Ajans yönetimi için AI ajanları, ş akışlarını izleyen, bağlamı yorumlayan ve ajansınızın projeleri, raporlamaları ve müşteri operasyonları genelinde eylemde bulunan otonom dijital ekip arkadaşlarıdır.

Bu AI ajanları, doğal dil işleme ve makine öğreniminden yararlanarak talimatları anlar ve kullanıcı davranışlarından öğrenir. Bu, sadece komutları beklemekle kalmadıkları anlamına gelir. İşlerin nasıl yürüdüğünü gözlemler ve insan müdahalesi olmadan eylem gerektiğinde adım atarlar.

Modern bir ajans içinde, AI ajanlarına aşağıdakileri yapmalarını sağlayabilirsiniz:

Proje ilerlemesini takip edin ve teslimat risklerini işaretleyin

Müşteri geri bildirimlerini yapılandırılmış görevlere dönüştürün

Kampanya veya performans raporlarını otomatik olarak oluşturun

İstekleri doğru takımlara yönlendirin

Gecikmeleri, darboğazları veya kapsam genişlemelerini erken aşamada ortaya çıkarın

Ajanslar Neden AI Ajanlarını Kullanmalı?

Ajansınızın AI ajanlarından nasıl yararlanabileceğini aşağıda bulabilirsiniz:

Daha hızlı yanıt süreleri : Otonom AI ajanları, rutin müşteri sorgularını yanıtlayabilir, canlı proje verilerini referans alarak durum güncellemeleri sağlayabilir, bekleyen onayları takip edebilir ve müşteri revizyonlarını onaylayabilir; yani insan müdahalesi gerektirmeyen her türlü işlem iletişimini gerçekleştirebilir.

Daha akıllı kaynak tahsisi : AI ajanları, bireysel kapasite, beceri seti ve projenin önemine göre iş yükünü takım üyeleri ve projeler arasında akıllıca dağıtır, böylece müşterilere zamanında teslimat ve optimum kaynak tahsisi sağlanır.

Hataların azaltılması: Takım üyeleri aynı anda birden fazla müşteriyle uğraşırken, kaçırılan son tarihler, unutulan devirler ve atlanan onaylar çok sık görülür hale gelir. Ajanlar, yönlendirme, onay ve durum güncelleme gibi Takım üyeleri aynı anda birden fazla müşteriyle uğraşırken, kaçırılan son tarihler, unutulan devirler ve atlanan onaylar çok sık görülür hale gelir. Ajanlar, yönlendirme, onay ve durum güncelleme gibi ş Akışı süreçlerini otomasyonla otomatikleştirerek manuel verimsizliklere yer bırakmaz.

Daha hızlı işe alım: Ajanlar, proje yapıları oluşturma, görev şablonlarını doldurma, yeni müşterilere brifing verme ve giriş belgelerini gönderme gibi tekrarlayan işe alım görevlerini otomasyonla gerçekleştirerek takımınızın daha hızlı çalışmaya başlamasını sağlar.

Çalışanların zamanını serbest bırakır : Çalışanlar koordinasyon ve yönetici görevleriyle meşgul olmadıklarında, stratejik uzmanlıklarını gerektiren işlere ve teslim edilecek işlere odaklanabilirler.

Bilgiye dayalı karar verme : Ajanlar, canlı proje verilerini, büyük elektronik tabloları ve şirketinizin bilgi tabanını analiz ederek daha hızlı ve daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacak içgörüler ortaya çıkarabilir.

Gelişmiş müşteri deneyimi: Müşteriler zamanında güncellemeler aldıklarında ve durumları kendileri takip etmek zorunda kalmadıklarında, daha memnun olurlar ve başka yerlere bakma olasılıkları çok daha azalır.

📮 ClickUp Insight: 45% çalışan otomasyon kullanmayı düşünmüş, ancak bu adımı atamamıştır. Sınırlı zaman, en iyi araçlar konusunda belirsizlik ve çok fazla seçenek gibi faktörler, insanların otomasyona doğru ilk adımı atmasını engelleyebilir. ⚒️ Kolayca oluşturulabilen AI ajanları ve doğal dil tabanlı komutları ile ClickUp, otomasyonlara kolayca başlamanızı sağlar. Görevlerin otomatik olarak atanmasından AI tarafından oluşturulan proje özetlerine kadar, öğrenme eğrisi olmadan dakikalar içinde güçlü otomasyonların kilidini açabilir ve hatta özel AI ajanları oluşturabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF, ClickUp'ın dinamik gösterge panelleri ve otomasyonlu grafikleri kullanarak raporlama süresini %40 azalttı ve saatler süren manuel işleri gerçek zamanlı içgörülere dönüştürdü.

Adım Adım Kılavuz: Ajans Yönetimi için AI Ajanları Oluşturma

Şimdi bir ajansda kendi AI ajanlarınızı nasıl oluşturacağınızı ve dağıtacağınızı anlayalım:

1. Adım: Tekrarlayan ajans ş akışlarını belirleyin

AI ajanlarıyla neyi başarmak istiyorsunuz?

Müşteri yanıt sürelerini kısaltmak veya yönetici masraflarını azaltmak mı istiyorsunuz? Yoksa takımınızın stratejik işlere daha fazla odaklanmasını mı istiyorsunuz?

Bu hedeflerle bağlantılı olan günlük ajans ş akışlarınıza bakın. Bu ş akışları şunlardır:

Takımınızın zamanının çoğunu alan, yani durum raporlama, onay takibi ve müşteri iletişimi gibi işleri halledin.

Genellikle insan bağımlılığı, yani bekleyen onaylar, devirler nedeniyle gecikmeler yaşanır.

Her proje için aynı tekrarlanabilir modeli izleyin, örneğin işe alım kontrol listeleri, haftalık raporlar ve fatura takipleri.

Yürütmek için stratejik karar verme gerektirmez, örneğin veri girişi, görev atamaları ve son tarih hatırlatıcıları.

Bunlar, otomasyon için en uygun adaylardır. Minimum kurulumla anında sonuç verebilecek ş akışlarına öncelik verin.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain'i kullanarak ajan otomasyonundan en fazla fayda sağlayabilecek ş akışlarını belirleyin. ClickUp Brain, birleştirilmiş bir AI çalışma alanında çalıştığı için iş akışlarınızı, süreçlerinizi, görevlerinizi, son teslim tarihlerinizi ve takım faaliyetlerinizi bağlamsal olarak anlar. BrainGPT, ClickUp Çalışma Alanı'nda sorunsuz bir şekilde otomatikleştirilebilecek ajans ş akışlarını listeye alır. ClickUp Brain, bağlamsal içgörüler sunmak için Çalışma Alanı verilerini anlar ve hatırlar.

2. Adım: Mevcut ş akışınızı haritalandırın

AI ajanlarının baştan sona otomasyonunu gerçekleştireceği ş akışlarını belgelendirin. Bu süreçleri günlük olarak yürüten paydaşları ve takım üyelerini sürece dahil edin. Bu, süreç haritalandırmasını daha doğru hale getirecek ve aşağıdakileri özetlemenize yardımcı olacaktır:

Süreci oluşturan sıralı görevler

Projenin nasıl başlatılacağı, işin kapsamı ve görevlerin tamamlandığını belirtmek için kriterler

Adımlar ve farklı araçlar arasında verilerin akışı

İlgili her takım üyesinin rolü ve sorumlulukları

Mevcut süreçteki verimsizlikler, yani devirlerdeki gecikmeler, iletişim kopuklukları

Müşterilerin önemli şikayetleri veya sorunları olduğu durumlarda

Zaman alan ancak yine de manuel olarak yapılan tekrarlayan, kolay görevler

Unutmayın, ajanlar ancak arkasındaki süreç kadar iyidir. Bu netlik olmadan, başlangıçta olduğundan daha fazla verimsizlik ve aksaklığa neden olabilecek bir karmaşıklık katmanı eklemiş olursunuz.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak ajans ş akışlarınızın görsel bir haritasını oluşturun. Ayrıca Beyaz Tahtalar içinde ClickUp Brain'i kullanabilir ve Belgeler, görevler, bağlantılar, referanslar ve notlar ekleyerek tüm süreç düşünceleriniz için tek bir bağlantılı alan oluşturabilirsiniz. Beyaz Tahtalar ile şunları yapabilirsiniz: Belirli adımlarla ilgili açıklamalar veya girdiler almak için takım üyelerini etiketleyin.

Serbest el çizimi kullanarak sorunlu noktaları işaretleyin veya takımınızın önerdiği alternatif yolları işaretleyin.

Fikirleri doğrudan görevlere dönüştüren yerleşik AI'yı kullanarak kaba beyin fırtınalarını eyleme geçirilebilir projelere dönüştürün.

Tüm paydaşların geri bildirimlerini, ş akışı diyagramlarını ve süreç notlarını tek bir yerde saklayın. Önceden oluşturulmuş şablonlardan birini kullanarak, sürecinizin ücretsiz bir yol haritasını çizin. ClickUp Beyaz Tahtalarında otomasyon süreçlerinizi haritalandırın

3. Adım: Ajanın rolünü ve hedeflerini tanımlayın

Sürecinize dahil etmek istediğiniz her bir ajanın tam sorumluluklarını tanımlayın. Açıkça tanımlanmış roller, AI ajanlarının yetkili sınırlar içinde kararlar almasını sağlayarak daha yüksek doğruluk sağlar ve ajansınızın operasyonel yönergelerine uyumu garanti eder.

Her bir ajan için şunları tanımlayın:

Tanımlayın Yapılacaklar Örnek Ajan rolü ve kişiliği Ajanın iletişim kurma, davranış ve rolünü tanımlayan bir persona oluşturun. Müşteri onboarding ajanı, raporlama ajanı, onay takip ajanı Temel sorumluluklar Her ajanın belirli sorumluluklarını tanımlayın Müşteri kabul ajanı, proje yapıları oluşturacak, görevler atayacak ve yeni müşterilere kabul belgelerini gönderecektir. Bellek parametreleri Ajanın kısa süreli ve uzun süreli belleği nasıl kullanacağını tanımlayın. Mevcut müşteri etkileşimi için kısa süreli bellek Geçmiş proje verileri, geçmiş iletişim modelleri ve daha önce çözülmüş müşteri sorunları için uzun süreli bellek Otonomi düzeyleri Ajanın tamamen bağımsız olarak çalışıp çalışmayacağına veya belirli eylemler için insan müdahalesi gerektirip gerektirmeyeceğine karar verin. Olağandışı müşteri taleplerini hesap yöneticisine iletme Koruyucu önlemler Ajanın etik ve kurumsal sınırlar içinde hareket etmesini sağlamak için kısıtlamalar tanımlayın. Müşteri verilerinin hesaplar arasında paylaşımını hiçbir zaman yapmayın veya onay olmadan harici iletişim göndermeyin. Başarı ölçütleri Başarı tanımını belirleyin 24 saat içinde tamamlanan onboarding, manuel takip gerektirmez

🔔 Unutmayın: AI ajanı ş akışını gerçekten otomasyonla gerçekleştirmek için birden fazla özel ajana ihtiyacınız olacaktır. Her şeyi tek bir otonom ajanın halletmesini beklemek kaotik sonuçlara yol açar.

Belirli görevleri olağanüstü bir şekilde yerine getiren dar kapsamlı ajanlar oluşturmaya odaklanın. Bu ajanlar, tüm ş Akışını uçtan uca sorunsuz bir şekilde yürütmek için birbirleriyle sırayla çalışır.

📌 Örnek: Birden fazla müşteri kampanyasını aynı anda yöneten, büyümekte olan bir dijital pazarlama ajansı işlettiğinizi düşünün. Her şeyi manuel olarak koordine etmek için tamamen proje yöneticilerine güvenmek yerine, üç adet özel AI ajanı kullanıyorsunuz. Her ajan, açıkça tanımlanmış bir operasyonel hedefe odaklanıyor ve kendi kapsamı dahilinde çalışıyor:

Müşteri onboarding ajanı: Yeni bir müşteri kaydolduğunda, bu ajan proje yapısını oluşturur, hizmet paketine göre görev listeleri oluşturur, sahipleri atar ve otomatik olarak kayıt formları ve başlangıç belgelerini gönderir.

Raporlama ajanı: Bu ajan, kampanya gösterge panellerini izler, platformlar genelinde performans verilerini toplar ve ilerleme özetleri, riskler ve sonraki adımları içeren haftalık veya aylık müşteri için hazır özetler hazırlar.

Geri bildirim ve onay ajanı: Bir müşteri e-posta, sohbet veya proje konularında yorum bıraktığında, bu ajan geri bildirimi yakalar, yapılandırılmış görevlere dönüştürür, doğru takım üyelerine atar ve kapanana kadar onay durumunu izler.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp, dar fonksiyonları olağanüstü derecede iyi yerine getirmek üzere tasarlanmış Süper Ajanlar sunar. Ajans proje yönetimi için, aynı ş akışı içinde her biri belirli bir fonksiyonu yerine getiren Proje Yöneticisi, StandUp Yöneticisi, Durum Raportörü ve Öncelik Yöneticisi gibi ajanlar mevcuttur. Her ajanın rolü ve kapsamı açıkça tanımlanmıştır. StandUp Manager, sadece takım güncellemelerini toplar ve paylaşır. Önceliklere dokunmaz veya engelleyicileri işaretlemez. Bu, Priorities Manager'ın görevidir. Bu ayrım, sistemi temiz ve güvenilir tutan şeydir. Bu ajanları ajansınızın ihtiyaçlarına göre oluşturun ve özel olarak özelleştirin. Ajanın yapması gereken şeyi basitçe açıklayın, ClickUp onu oluşturur. ClickUp Super Agents'ı kullanarak, uyarlanabilir, çok adımlı ş akışlarını tam bağlamda yönetmek için yapay zeka destekli takım arkadaşları kurun.

Bunun nasıl çalıştığını görmek için ClickUp'ın Süper Ajanları nasıl kullandığını anlatan bu videoyu izleyin 👇

4. Adım: Veri kaynaklarınızı seçin

Bir ajanın mantıklı düşünmesi, harekete geçmesi ve doğru sonuçlar vermesi için kaliteli ve ilgili verilere ihtiyacınız vardır. Bir ajans için bu genellikle aşağıdakileri birbirine bağlamak anlamına gelir:

Müşteri ayrıntıları, iletişim geçmişi ve hesap durumu için CRM

Görev verileri ve son tarihler için proje yönetimi aracı

İletişim bağlamı için e-posta ve mesajlaşma araçları

Performans ve faturalandırma verileri için elektronik tablolar veya raporlama araçları

Süreç kılavuzları ve şablonlar için Internal veya Google Dokümanlar

Ajanınızın belirlenen işi gerçekleştirmesi için gerekli veri kaynaklarını belirleyin ve bu veri kaynakları arasında bağlantı kurarak sistemler arasında kesintisiz veri akışı sağlayın.

📌 Örnek: Bir müşteri onboarding ajanı tüm onboarding sürecini tamamlamak zorunda ise, tek bir otomasyon süreçte CRM'nize (müşteri detayları), proje yönetimi aracınıza (görev yapıları oluşturma) ve e-posta (giriş belgelerini gönderme) erişmesi gerekecektir.

Ayrıca, verilerinizi bu temel kontrollerden geçirmek için bilinçli çaba sarf edin. Sonuçta, AI ajanları beslendikleri veriler kadar güçlüdür:

Verilerinizi temizleyin ve yapılandırın: Ajanın temelindeki sinir ağının ilgili, yüksek kaliteli verilerden öğrenmesini sağlamak için tutarsızlıkları, hataları, yinelemeleri ve önyargıları ortadan kaldırın.

Verilerinizi etiketleyin: Ajanın bağlamı ve niyeti, yani işin kapsamını ve müşteriye sunulacakları anlamasına yardımcı olmak için verilere açıklama ekleyin.

RAG (Retrieval-Augmented Generation) uygulayın: Ajanınızın, her seferinde yeniden eğitilmesine gerek kalmadan bilgi tabanınızdan gerçek zamanlı olarak doğru ve güncel bilgileri almasını sağlayın.

İzin erişimini ayarlayın: Bilgi merkezi ve veri kaynaklarına erişimi tanımlayın, örneğin bir brifing ajanı faturalandırma verilerine erişime ihtiyaç duymaz.

Ayrıca, ClickUp Belge'yi kullanarak, ajanın çalışması için ihtiyaç duyduğu her şeyi içeren merkezi bir bilgi tabanı oluşturun. Bunu ajanın beyni olarak düşünün. Bu bilgi tabanı, standart çalışma prosedürlerinizi, müşteri iletişim şablonlarınızı, proje yönergelerinizi, geçmiş verilerinizi ve ajansınızın izlediği alana özgü kuralları içermelidir.

ClickUp Belge ile tüm verilerinizi tek bir platformda tutarak daha hızlı ve verimli sonuçlar elde edin.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp for Creative Agencies, tüm proje verilerinizi, müşteri iletişimlerinizi, takım faaliyetlerinizi, geri bildirimlerinizi ve iş ilerlemenizi tek bir yerde yakalamak, yönetmek ve depolamak için merkezi bir Çalışma Alanı sunar. ClickUp Creative Agencies ile ajans operasyonlarınızı merkezileştirin. ClickUp, 20'den fazla Özel Alan ile müşteri verilerini yakalamanızı ve faturalar, ödeme hatırlatıcıları, özel talepler ve daha fazlası için özelleştirilebilir bileşenlerle proje ilerlemesini görselleştirmenizi sağlar. Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliği erişimi ile ClickUp Docs'ta fikirlerinizi, toplantı tutanaklarını ve SOP'leri not alabilir ve müşteriler gibi dış paydaşları doğrudan katkıda bulunmaya davet edebilirsiniz. ClickUp Süper Ajanları, canlı ClickUp Çalışma Alanı'ndan verileri yakalar ve ajanların kararlarını etkileyebilecek tutarsız veya güncel olmayan veriler riskinden sizi kurtarır. Tüm verileriniz ClickUp'ta merkezileştirildiğinde, Süper Ajanlar şunları yapabilir: Kimse raporları manuel olarak çekmeden gerçek zamanlı proje içgörülerini ortaya çıkarın.

Görev durumları, son tarihler veya öncelikler değiştiğinde ş akışlarını otomatik olarak tetikleyin.

İşin ilerlemesi ile projelerdeki durumları otomatik olarak güncelleyin

Teslimatı etkilemeden önce riskleri, gecikmeleri veya kapasite çakışmalarını işaretleyin.

Müşteri geri bildirimlerini, onayları ve talepleri anında doğru takım üyesine yönlendirin.

Adım 5: Komut istemleri ve eylemler tasarlayın

Komutlarınız, ajanın muhakemesini şekillendirir. Ajanın rolünü, muhakeme sürecini, alması beklenen eylemleri ve çıktısının biçimini netleştirir.

Sistem komutunuzu net bir şekilde düzenlemek için markdown veya XML etiketlerini kullanın:

#Rol: Ajanın kim olduğunu tanımlayın

#Amaç: Ulaşılması gereken hedefleri tanımlayın

#Kısıtlamalar: Halüsinasyonları veya yetkisiz eylemleri önlemek için sınırlamalar belirleyin, örneğin, yalnızca tamamlandı olarak işaretlenmiş görevleri raporlayın, takım notlarını asla müşterilerle paylaşmayın.

#Çıktı biçimi: Öngörülebilir, yapılandırılmış yanıtlar elde etmek için gerekli biçimi belirtin, örneğin ajan tarafından doldurulan bir JSON şeması veya sabit bir e-posta şablonu.

#Örnekler: Ajanın davranışını yönlendirmek için örnek girdiler ve beklenen çıktılar sağlayın, böylece neyin iyi olduğunu tam olarak bilsin.

#Akıl yürütme döngüsü: Ajanın harekete geçmeden önce izlediği düşünme sırasını tanımlayın, yani görev durumunu kontrol edin, tamamlanma kriterlerini doğrulayın, özet taslağı hazırlayın, istisnaları işaretleyin ve ardından gönderin.

Ajans durum raporlama ajanı için iyi yapılandırılmış bir komut istemi şöyle görünür: #Rol: Dijital pazarlama ajansı için müşteri durum raporlama ajanı olarak çalışıyorsunuz. #Hedef: Her cuma, mevcut haftadan tamamlandı olarak işaretlenen tüm görevleri toplayın, proje zaman çizelgesine göre ilerlemeyi özetleyin ve müşteriye sunulacak durum güncellemesini hazırlayın. #Kısıtlamalar: Yalnızca tamamlandı olarak işaretlenmiş görevleri dahil edin. Takım tartışmalarına, dahili olarak işaretlenmiş engellere veya bütçe ayrıntılarına atıfta bulunmayın. Hesap yöneticisinin onayı olmadan raporu göndermeyin. #Çıktı biçimi: Durum güncellemesini kısa bir e-posta olarak taslak haline getirin. Şunları ekleyin: bu hafta güncellenen projeler, tamamlanan dönüm noktalarının yüzdesi ve gelecek haftanın öncelikleri. #Akıl yürütme döngüsü: Tüm aktif projelerdeki görev durumunu kontrol edin, tamamlanan görevleri belirleyin, proje dönüm noktalarıyla çapraz referans yapın, özet taslak hazırlayın, hesap sorumlusu incelemesi için tamamlanmamış olanları işaretleyin, ardından gönderilmek üzere sıraya alın.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain, doğal dil komutları kullanarak tüm ş akışınızı yürüten Süper Ajanlar oluşturmanıza olanak tanır. İstediğiniz ajanı tanımlamanız yeterlidir, BrainGPT onu oluşturur. ClickUp Brain ile Süper Ajanlar Oluşturma Ancak, AI ajanını tek başına oluşturmayın. Öncelikle ClickUp belgeyi kullanarak ajan talimatlarınızı taslak haline getirin ve iyileştirin. Burada, takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak eksiklikleri belirleyebilir, değişiklikler önerebilir ve kısıtlamalar üzerinde anlaşabilir, ardından bu nihai talimatları Brain'e aktararak ajanı oluşturabilirsiniz.

6. Adım: AI ajanını eğitin ve test edin

AI ajanlarını ş akışınıza entegre ederken her zaman "emekle-yürü-koş" yaklaşımını benimseyin:

Tarama: Yüksek hacimli, düşük riskli bir görev için tek amaçlı bir ajanla başlayın, örneğin haftalık durum güncelleme e-postaları göndermek veya müşteri hesaplarında gecikmiş görevleri işaretlemek.

Yürüyüş: İlgili bir ş akışında iki ajan arasında koordinasyon sağlayın, örneğin, onay izleme ajanı onaylanmış onayları görev atama ajanı devretsin.

Çalıştırma: Uçtan uca süreci yöneten, yani yeni bir müşteri brifingini alımdan, atanmış takım üyeleriyle tamamen yapılandırılmış bir projeye dönüştüren, tam olarak koordine edilmiş bir ajan sistemi dağıtın.

Ajanın talimatlara uygun olarak çalıştığı alanları, biraz teşvik gerektiren görevleri, eskalasyon tetikleyicilerini, tamamlanma oranlarını ve tamamen başarısız olan vakaları izleyin.

Ajan performansını izlerken bunu temel olarak kullanın 👇

Test edilecek parametre Geç Başarısızlık Çıktı doğruluğu Ajan, canlı proje verilerinden doğru çıktı üretir. Ajan, eksik verileri işaretlemek yerine varsayımlarla doldurur. Kısıtlama uyumu Ajan, müşteriye yönelik çıktılarda asla iç notların paylaşımını gerçekleştirmez. Ajan, etiketleme boşluğu nedeniyle farklı bir müşteri hesabından veri alır. Yönlendirme mantığı Ajan, belirsiz müşteri taleplerini derhal hesap yöneticisine iletir. Ajan, kapsam dışı bir talebi bağımsız olarak çözmeye çalışır. Biçim tutarlılığı Çıktı her seferinde tanımlanan şablonla eşleşir Kaynak veriler kısmen kullanılamadığında ajan gerekli alanları atlar Arıza yönetimi Ajan hatayi kaydeder ve doğru kişiye bildirir. Ajan sessizce başarısız olur ve görev yanlış bir şekilde tamamlandı olarak işaretlenir.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Gösterge Panelleri, müşteri hesapları genelinde temsilcilerin performansını görselleştirmeyi kolaylaştırır. Anahtar metrikleri gösteren ve temsilcilerin yetersiz kaldığı alanları işaretleyen özel bileşenler oluşturun. ClickUp gösterge panellerini kullanarak ajanlarınızın başarısını izleyin. Otomasyon sonuçlarını gerçek zamanlı olarak izlemek için bu AI kartlarını ve bileşenleri ekleyin: Çubuk/Pasta grafikler: ajanların işleri başarıyla ilerletip ilerletmediğini görmek için görev sayılarını duruma göre görselleştirin.

Hesaplama kartları: ajanların gecikmeleri gerçekten azaltıp azaltmadığını değerlendirmek için bir durumda geçirilen toplam süre gibi KPI'ları ölçün.

AI Brain: "Hangi müşteri görevleri en uzun süredir inceleme aşamasında takılı kalmış?" gibi sorular sorun ve verileri manuel olarak filtrelemeden anında yanıtlar alın.

AI StandUp: Seçilen bir dönemdeki ş Akışı faaliyetlerini özetleyerek, neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını hızlıca gözden geçirin.

7. Adım: Takımlar arasında dağıtın

Ajan testleri geçtikten sonra, onu takımlar, departmanlar ve müşteri hesapları arasında ölçeklendirin. Müşterileri ajan kullanımına dahil edin:

Verilerinin nasıl kullanıldığını, depolandığını ve kimlerin erişime sahip olduğunu netleştirin.

Gerektiğinde bir insana ulaşmak için onlara net bir eskalasyon yolu sağlayın.

Hangi etkileşimlerin bir ajan tarafından, hangilerinin ise bir insan tarafından gerçekleştirildiğini onlara bildirin.

Şirket içinde, takımınızın her bir ajanın rolünü ve müdahale etmesi gereken noktaları anladığından emin olun. Ajanların davranışlarını düzeltmek ve gerektiğinde sorunları üst yönetime bildirmek için onları eğitin.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp'ın izin ve paylaşım ayarları, her bir takım üyesinin ve müşterinin çalışma alanında tam olarak neleri görebileceğini kontrol etmenizi sağlar. Ajanları takımlar ve müşteri hesapları arasında ölçeklendirirken şunları yapabilirsiniz: Müşterileri, kendi proje verilerine kontrollü görünürlük imkanıyla misafir olarak davet edin.

Bildirim ayarlarını kullanarak müşterileri güncel tutun

Müşterilerle ilgili metrikleri gösteren müşteri odaklı gösterge panelleri oluşturun.

Ajans Yönetimi için En İyi AI Aracısı Kullanım Örnekleri

Ajanları ajans ş akışlarına entegre etmenin bazı yolları 👇

Haftalık durum ajanı

Haftalık durum ajanı, proje durum güncellemelerini otomatik olarak derleyip her hafta müşterilere göndermekten sorumludur.

Örnek: Proje yönetimi aracınızdan tamamlanan görevleri, ulaşılan dönüm noktalarını ve yaklaşan son teslim tarihlerini alır.

Önceden onaylanmış durum raporu şablonunu canlı proje verileriyle doldurur.

Rapor, takımınızdan hiç kimse hazırlamadan, planlanan zamanda ilgili müşteriye gönderilir.

İlerleme planın gerisinde kalan projeleri işaretleyin ve rapor yayınlanmadan önce bunları hesap yöneticisine yönlendirin.

Müşteri kazanma ajanı

Bu AI ajanı kullanım örneğinde, ajan minimum müdahaleyle tüm onboarding sürecini yürütmekten sorumludur.

Örnek: Proje yapısını oluşturur ve iş kapsamına göre görev şablonlarını doldurur.

Mevcut kapasite ve proje gereksinimlerine göre takım üyelerini atar

Müşteriye otomatik olarak hoş geldiniz e-posta, kayıt formu ve proje zaman çizelgesi gönderir.

Müşteri yanıtında eksik bilgiler veya kapsam dışı talepler varsa, hesap sorumlusuna iletilir.

Raporlama ajanı

Raporlama ajanı, aktif müşteri kampanyaları genelinde performans raporlarını derlemek ve sunmaktan sorumludur.

Örnek: Bağlı pazarlama araçlarından ve gösterge panellerinden kampanya verilerini alır

Manuel müdahaleye gerek kalmadan raporu planlanan zamanda müşteriye gönderir.

Performansı düşük kampanyaları işaretler ve inceleme için stratejiste yönlendirir.

Onay izleyici

Onay izleyici, tüm aktif projelerdeki bekleyen onayları izlemek ve otomatik olarak takip etmekten sorumludur.

Örnek: Müşteri veya iç onay bekleyen her görev veya teslimatı izler

Onay süresi dolduğunda ilgili paydaşlara otomatik hatırlatıcılar gönderir.

Onay onaylandıktan sonra görev durumunu günceller ve atanan takım üyesine bildirim gönderir.

Onay belirli bir eşik değerinin ötesinde beklemede kalırsa, hesap sorumlusuna iletilir.

Yaratıcı ajan

Yaratıcı ajan, müşterinin talimatlarına göre ilk taslakları, mood board'ları, referansları ve yaratıcı yönlendirmeleri oluşturarak yaratıcı süreci desteklemekten sorumludur.

Örnek: Onaylanmış müşteri brifinginden hedefleri, üslubu ve teslim edilebilir gereksinimleri alır.

Takımın iyileştirmesi için ilk taslak yaratıcı yönelim veya metin varyasyonları oluşturur.

Özetin kaliteli çıktı üretmek için yeterli ayrıntı içermediği yaratıcı boşlukları işaretler

Taslak, müşteriye gönderilmeden önce incelenmesi için atanan kreatif liderine yönlendirilir.

Kampanya performansı ajanı

Kampanya performansı ajanı, canlı kampanya metriklerini izlemek ve performans değişikliklerinde takımı uyarmakla sorumludur.

Örnek: Aktif kampanyalar genelinde anahtar performans ölçütlerini gerçek zamanlı olarak izler.

Bir kampanya tanımlanan performans eşiklerinin altına düştüğünde stratejisti uyarır.

Geçmiş verileri çekerek mevcut performansı geçmiş kampanyalarla karşılaştırır.

Hesap liderinin incelemesi için performans eğilimlerine dayalı önerilerin bir özetini oluşturur.

Fatura ajanı

Fatura ajanı, aktif müşteri hesaplarında fatura oluşturma, ödeme takibi ve fatura mutabakatını otomasyonla gerçekleştirmekten sorumludur.

Örnek: İmzalanmış tekliflerden veya e-posta konu başlıklarından fiyatlandırma koşullarını ve teslim edilecekleri bilgileri çıkarır.

Satış takımlarını bilgilendirir ve CRM'de bir anlaşma kapalı olarak işaretlendiğinde fatura oluşturma tetikleyicisini otomatik olarak tetikler.

Tüm aktif müşteri hesaplarındaki ödeme durumunu izler ve vadesi geçmiş faturaları izler.

Fatura anlaşmazlığı veya fiyatlandırma tutarsızlığı tespit edildiğinde hesap sorumlusuna bildirilir.

AI Ajanları Oluştururken Sık Yapılan Hatalar

Ajansınız için AI ajanları oluştururken kaçınmanız gereken birkaç hata şunlardır:

❌ Hata ✅ Bunun yerine yapılacak şeyler Tam olarak anlamadığınız bir süreci otomasyonla gerçekleştirme Ş Akışını görsel olarak veya akış şeması aracılığıyla haritalandırın, veri akışını, sorumlulukları, verimsizlikleri ve otomasyondan yararlanabilecek görevleri not edin. Manuel müdahalenin hala gerekli olduğu alanları belirleyin. Zayıf bir bilgi tabanını geliştirme Yinelenenleri kaldırın, tutarsızlıkları düzeltin ve verileri doğru şekilde etiketleyin, böylece ajan güvenilir bilgilere dayanarak karar verebilir ve yanılgıları önleyebilir. Tek bir ajanın her şeyi yapmasını beklemek Her bir ajanın kapsamını son derece spesifik hale getirin. Tek bir görevini olağanüstü derecede iyi yerine getiren, sıkı bir şekilde tanımlanmış bir ajan, birden fazla sorumluluğu üstlenen şişirilmiş bir ajandan her zaman daha iyi performans gösterecektir. Geri bildirim veya düzeltme mekanizması yoktur Ajanın çıktılarını ilk elden deneyimleyen takım üyeleri ve müşterilerden düzenli olarak geri bildirim toplayın. Tasarım sürecine takımı dahil etmemek Takım üyelerini ajan tasarım sürecine dahil edin. Takım üyelerinin günlük iş akışlarını ve sürekli takıldıkları görevleri size anlattıkları bir çalışma oturumu düzenleyin. Güvenlik ve yönetişimi göz ardı etmek Her bir ajanın erişebileceği bilgileri, müşteri verilerinin nasıl işleneceğini ve hangi eylemlerin yürütülmeden önce açıkça insan onayı gerektirdiğini tanımlayan net sınırlar belirleyin.

👀 Biliyor muydunuz? İlk AI Ajanı olan Shakey, 1960'larda geliştirildi. Çevresini algılayabilir ve mantık yürütebilirdi. Shakey, planlama, rota bulma ve basit nesnelerin yeniden düzenlenmesi gibi görevleri yerine getirebiliyordu. Life dergisi, 1970 yılında onu "ilk elektronik kişi" olarak nitelendirdi. via Sri

Mevcut AI Ajanlarının Sınırlamaları

Mevcut AI ajanları, dar ve yapılandırılmış görevlerde mükemmeldir. Ancak gerçek ajans ş akışları, karmaşık ve dinamiktir. AI ajanlarının yetersiz kalabileceği noktalar şunlardır:

Belirsiz veya muğlak girdilerle mücadele: Ajanlar, brifingde net hedefler bulunmadığında insanlar gibi niyeti çıkaramazlar — diğer müşteri verilerine dayanarak kendi yorumlarını veya varsayımlarını yapma eğilimindedirler.

Belirleyici olmayan davranış: Aynı girdi her zaman aynı çıktıyı üretmez, yani iki özdeş onay isteği farklı şekilde yönlendirilebilir. Bu da, müşteri teslimatlarında tutarlılığın vazgeçilmez olduğu ş akışları için ajanları güvenilmez kılar.

Halüsinasyonlar gerçek bir risk olmaya devam ediyor: Eksik verilerle veya bilgi sınırlarının dışında iş yapan ajanlar, yanlış çıktıları o kadar ikna edici bir şekilde sunuyorlar ki, bunları fark etmek zor oluyor.

Zayıf uzun süreli bellek: Bağlam pencerelerinde kaydedilen ilerlemelere rağmen, ajanlar, değişen gereksinimlere sahip uzun süreli bir müşteri kampanyasını yönetmek gibi karmaşık, çok adımlı görevlerde bağlamı korumakta zorluk çekmektedir.

Sağduyu eksikliği: Genellikle temel sağduyu eksikliği, teknik olarak doğru ancak mantıksal olarak hatalı veya pratik olmayan çözümler üretir.

Yüksek gecikme süresi ve maliyetler: Karmaşık ş akışlarında birden fazla ajanı çalıştırmak, hem yanıt süresi hem de işletim maliyetleri açısından ek yük oluşturur ve dikkatli bir şekilde yönetilmezse verimlilik artışlarını dengeleyebilir.

Etik ve denetim eksiklikleri: Ajanlar, gizlilik sınırlarını, çıkar çatışmalarını veya bir kararın insan gözden geçirmeyi gerektirecek kadar önemli sonuçlar doğurduğunu doğal olarak anlamazlar.

👀 Biliyor muydunuz? Deloitte , AI halüsinasyonlarının uydurma akademik referanslar ve sahte federal mahkeme alıntıları üretmesi üzerine 290.000 dolarlık bir hükümet raporunun bir kısmını geri ödedi. Kontrol edilmeyen AI sadece yeniden çalışma gerektirmez, aynı zamanda orijinal hatanın maliyetinden çok daha fazla yasal sorumluluk ve itibar kaybına da yol açabilir.

Ajanları sıfırdan kodlayabilir, düşük kodlu otomasyon platformları kullanabilir veya insan dilinde ajanlar oluşturmanıza olanak tanıyan araçlarla iş yapabilirsiniz.

AI ajanlarını hızlı bir şekilde oluşturmak ve dağıtmak istiyorsanız, dikkate almaya değer üç araç şunlardır:

ClickUp

ClickUp, ajansların müşteri projelerini, iç işlerini, iletişimlerini ve bilgilerini tek bir yerden yönetmelerini sağlayan birleşik bir AI çalışma alanıdır.

En iyi yanı ise platformun bağlamsal AI asistanı olan ClickUp Brain'dir. İş akışlarınızı ve müşteri etkileşimlerinizi anlar, iş akışlarınız arasındaki bilgileri bir araya getirmek için araçlar ve elektronik tablolar arasında sürekli geçiş yapma zahmetinden sizi kurtarır.

İşte hayatınızı nasıl kolaylaştıracağı 🦸

Tüm Çalışma Alanınızı Bağlayın

ClickUp AI Kurumsal Search, çalışma alanınızla ilgili tüm bilgileri kullanarak talep üzerine ilgili cevapları, içgörüleri ve eylemleri ortaya çıkarır.

ClickUp AI Kurumsal Search'e çalışma alanı bilgilerini görüntülemesi için talepte bulunun.

Ajansınız, müşteri zaman çizelgeleri, görev durumu, proje belgeleri veya takım faaliyetleri hakkında doğal dilde sorular sorun. Görevler, belgeler, yorumlar ve Google Drive ve OneDrive gibi bağlı harici uygulamalar arasında derinlemesine arama yapar ve sizin aramanıza gerek kalmadan doğru bağlamı bulur.

Birden fazla AI modeline erişim

ClickUp BrainGPT, aynı arayüz içinde birden fazla harici AI modeline erişim de sağlar. Farklı model çıktılarını denemek için araçlar arasında geçiş yapmanıza veya ayrı abonelikleri yönetmenize gerek yoktur.

📌 Örnek: Günlük yürütme işleri için ChatGPT. Uzun formlu analiz ve sentez için Claude. Bilgi yoğun ve çapraz referanslı görevler için Gemini.

Otomasyonlar, manuel takip gerektirmeden ajans ş akışlarının devam etmesini sağlar.

Tam AI ajanlarını dağıtmadan önce, ajansların yapılandırılmış iş akışlarına ihtiyacı vardır. ClickUp Otomasyonları, manuel olarak yönetildiğinde teslimatı yavaşlatan öngörülebilir devirler, durum değişiklikleri ve tekrarlayan koordinasyon işlerini halleder.

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak işler ilerledikçe eylemleri otomatik olarak tetikleyen tetikleyici kurallar belirleyin.

Bu, AI ajanlarının daha sonra üzerine inşa edebileceği güvenilir bir operasyonel altyapı oluşturur.

📌 Örnek: Bir tasarım teslimatı "Devam Ediyor" durumundan "Müşteri İncelemesi" durumuna geçer. ClickUp Otomasyonu, hesap yöneticisini anında atayabilir, müşteri geri bildirim formunu ek dosya olarak ekleyebilir, inceleme kanalını bilgilendirebilir ve 48 saat içinde geri bildirim alınmazsa bir takip hatırlatıcısı ayarlayabilir. Kimsenin bir sonraki adımı hatırlamasına gerek yoktur. Ş Akışı kendi kendine ilerler.

Devir teslimler ve incelemelerle işlerinizi ilerletin

Devir işlemleri, ajans ş akışlarında en çok zaman alan işlemlerdir. Bazen bir teslimat günlerce atanmamış olarak kalır, gözden geçiren kişiye bildirim gönderilmez veya durum değişiklikleri arasında bağlam kaybolur.

ClickUp Süper Ajanları bu geçişlere otomatik olarak yanıt verir.

Özel ClickUp Süper Ajanları ile karmaşık ş akışlarını uçtan uca otomasyonla otomatikleştirin.

AI Aracısı örneği şöyle görünüyor:

Bir görev "İncelemeye Hazır" durumuna geçtiğinde, ajan önceden tanımlanmış sahiplik kurallarına göre doğru inceleme görevlisini atar.

Takımınızın standartlarından bir inceleme kontrol listesi alır ve ek dosya olarak ekler.

İlgili kanala bildirim gönderilir, böylece gözden geçiren kişi hemen haberdar olur.

Görev, tanımlanan eşiğin ötesinde inceleme aşamasında kalırsa, ajan, teslimat zaman çizelgesini etkilemeden önce bunu işaretler.

ClickUp'ın ana özellikleri

İş için yapay zeka yazarı: Çalışma alanınızın bağlamına göre, kapsamlı komutlar vermeden raporlar, e-postalar, belgeler ve görev açıklamaları yazar.

Birleştirilmiş AI çalışma alanı: Görevleri, durumları, zaman çizelgelerini ve sahiplik bilgilerini birbirine bağlayarak ajanlara ajans sisteminizin tamamında tam görünürlük ve erişim sağlar.

Kod gerektirmeyen ajan oluşturucu: Doğal dil komutları kullanarak tek bir satır kod yazmadan ajanlar oluşturun ve dağıtın.

ClickUp Entegrasyonları: 1000'den fazla araçla bağlantı kurarak mevcut yığınınızdaki verileri tek bir Çalışma Alanı'na aktarın.

Süper ajan kataloğu: Proje yönetimi, görev yönetimi, kişisel ve yönetici verimlilik, zamanlama, istihbarat, raporlama ve hatta yazma için kendi ajanlarınızı özel hale getirmek üzere önceden oluşturulmuş komutlar

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı fonksiyonlar ve özellik seti, yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirme ve yorumları

G2 : 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2'de olumlu deneyimlerini paylaşımını yapan bir kullanıcıdan dinleyin:

ClickUp'ın esnekliği bizim için en büyük avantaj. İş süreçlerimizi araca uyarlamak yerine, tüm çalışma alanını iş akışlarımıza göre özelleştirdik. Müşteri Başarısı, Büyüme, Operasyonlar, Uyumluluk, Finans ve Teknoloji departmanlarında kullanıyoruz ve her şeyin tek bir yerde olması bize güçlü bir yapı ve görünürlük sağladı. Özel durumlar, alanlar, otomasyonlar ve gösterge panelleri, e-postalara ve takiplere çok daha az bağımlı olarak, işe alım, uyumluluk, entegrasyonlar ve iç izleme işlemlerini sorunsuz bir şekilde yürütmemize yardımcı oluyor.

ClickUp'ın esnekliği bizim için en büyük avantaj. İş süreçlerimizi araca uyarlamak yerine, tüm çalışma alanını iş akışlarımıza göre özelleştirdik. Müşteri Başarısı, Büyüme, Operasyonlar, Uyumluluk, Finans ve Teknoloji departmanlarında kullanıyoruz ve her şeyin tek bir yerde olması bize güçlü bir yapı ve görünürlük sağladı. Özel durumlar, alanlar, otomasyonlar ve gösterge panelleri, e-postalara ve takiplere çok daha az bağımlı olarak, işe alım, uyumluluk, entegrasyonlar ve iç izleme işlemlerini sorunsuz bir şekilde yürütmemize yardımcı oluyor.

Müşteri Hikayesi: ClickUp X Bell Direct 😓 Sorun: "İşle ilgili işler" gerçek verimliliği engelliyordu Bell Direct'in operasyon ekibi çok yoğundu. Her gün 800'den fazla müşteri e-postasını ele alıyorlardı ve her birini manuel olarak okumak, öncelik sırasına koymak, kategorize etmek ve doğru kişiye yönlendirmek gerekiyordu. Bu durum, şirket müşterilerine güçlü sonuçlar sunsa da takımın verimliliği, görünürlüğü ve hizmet kalitesi üzerinde baskı yaratıyordu. ✅ Çözüm: Birleşik bir Çalışma Alanı + takım arkadaşları gibi çalışan AI ajanları Bell Direct, yığına başka bir bağlantısız araç eklemek yerine, merkezi komuta merkezi olarak ClickUp'ı seçti. Görevlerden belgelere, süreçlerden bilgiye kadar her şeyi, yapay zekanın tam bağlamı olduğu tek bir Çalışma Alanı'nda birleştirdiler. Genel botlara veya şablonlara güvenmek yerine, "Delegator" adını verdikleri bir Süper Ajan kullandılar. Bu, gelen işleri sıralamak için eğitilmiş otonom bir takım arkadaşıdır: Paylaşılan gelen kutusuna gelen her e-postayı okur.

AI destekli Özel Alanlar kullanarak aciliyet, müşteri ve konuyu sınıflandırır.

Her görevi önceliklendirir ve gerçek zamanlı olarak doğru kişiye yönlendirir. Tüm bunlar, insan operatörlerin manuel müdahalesi olmadan yapılacak. 😄 Etki: Ölçülebilir operasyonel kazançlar Operasyonel verimlilikte %20 artış, yani aynı kaynaklarla daha fazla işin daha hızlı tamamlanması anlamına gelir.

2 tam zamanlı çalışanın kapasitesi serbest kalarak, artık yüksek değerde olan stratejik görevler için kullanılabilir hale geldi.

Günde 800'den fazla müşteri e-postası gerçek zamanlı olarak sınıflandırılıyor Super Agent artık işleri bir insanın yapacağı gibi yönlendiriyor, ancak makine hızında ve ölçeğinde.

Yap

via Make

Make, dallanma mantığı, karmaşık veri dönüşümleri ve çok adımlı ş akışlarına ihtiyaç duyan takımlar için geliştirilmiş görsel bir otomasyon platformudur. Doğrusal oluşturuculardan farklı olarak, bu araç tüm ş akışını bir tuval üzerinde tek seferde görmenizi sağlar, böylece ş akışları karmaşıklaştıkça verilerin sistemler arasında nasıl hareket ettiğini daha kolay anlayabilirsiniz.

Ayrıca, kısa süre önce Make AI Agents'ı piyasaya sürerek takımların ajan otomasyonunu doğrudan senaryolarına yerleştirmelerine olanak tanıdı ve bu da temel otomasyonun ötesine geçmeye hazır ajanslar için sağlam bir seçenek haline getirdi.

Anahtar özellikler

Verileri birden çok yola ayırmanıza ve paralel işlemlerin sonuçlarını birleştirmenize olanak tanıyan yönlendiriciler, yineleyiciler ve toplayıcılar içeren görsel tuval oluşturucuyu kullanın.

Harici araçlara ihtiyaç duymadan tarihleri yeniden biçimlendirmek, JSON'u ayrıştırmak ve metni işlemek için yerleşik veri dönüştürme fonksiyonlarından yararlanın.

Önceden oluşturulmuş entegrasyonlar mevcut olmadığında, 3.000'den fazla yerel bağlantı noktasının ötesinde herhangi bir REST API'yi HTTP modülüyle bağlayın.

Make Grid gösterge panelinde tüm senaryoları, yürütme durumunu, hata oranlarını ve müşteri hesaplarındaki kredi tüketimini bir bakışta izleyin.

Ajan adımlarını mevcut ş akışlarına doğrudan yerleştirmek için yerel AI ajanı desteği alın.

Sınırlamalar oluşturun

Tuval tabanlı arayüz, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için öğrenmesi zor bir arayüzdür.

Kredi tabanlı fiyatlandırma, maliyetleri tahmin etmeyi zorlaştırır; her eylem ve tetikleyici, yürütülmeyenler de dahil olmak üzere kredi tüketir.

Fiyatlandırma yapın

Ücretsiz

Plan Yapın : Aylık 9 $

Şirket Kurumsal

Derecelendirme yapın

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Make hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini dinleyin:

Make'in en beğendiğim özelliği, otomasyonları oluşturmanın ne kadar basit ve sezgisel olmasıdır. Özellikle Webflow ve diğer birçok araçla kolayca bağlantı kurarak, karmaşık kodlara ihtiyaç duymadan süreçleri otomatikleştirmeyi mümkün kılmasına hayranım.

Make'in en beğendiğim özelliği, otomasyonları oluşturmanın ne kadar basit ve sezgisel olmasıdır. Özellikle Webflow ve diğer birçok araçla kolayca bağlantı kurarak, karmaşık kodlara ihtiyaç duymadan süreçleri otomatikleştirmeyi mümkün kılmasına hayranım.

Zapier

Zapier aracılığıyla

Zapier, teknik bilgiye sahip olmayan takımlar tarafından dakikalar içinde kurulabilen bir tetikleyici ve eylem modeli aracılığıyla 8.000'den fazla uygulamayı birbirine bağlar. Yıllardır basit uygulama arası otomasyon için tercih edilen bir araç olan Zapier, Zapier Ajanlarının eklenmesiyle artık her adımda manuel giriş yapmaya gerek kalmadan kararlar alabilen ve bağlı araçlar arasında işlem yapabilen çok adımlı otonom ş akışlarını desteklemektedir.

Zapier'in ana özellikleri

Kod yazmadan koşullu yollar, filtreler ve mantık dalları içeren çok adımlı Zaps oluşturun.

Zapier Ajanları, potansiyel müşterileri değerlendirmeden müşteri taleplerini yönlendirmeye kadar, bağlı uygulamalar arasında karar tabanlı görevleri özerk bir şekilde yerine getirir.

CRM'ler, proje yönetimi araçları, e-posta platformları ve daha fazlasını kapsayan 8.000'den fazla yerel entegrasyon

Copilot AI asistanı, sade bir dil kullanarak ş akışları oluşturmanıza, sorunları gidermenize ve yinelemenize yardımcı olur.

Filtreler, Yollar ve Biçimlendirici adımları görev kullanımınıza dahil edilmez, böylece karmaşık ş akışlarında maliyetler daha öngörülebilir hale gelir.

Zapier sınırlamaları

Görev tabanlı fiyatlandırma, birden fazla müşteri hesabında yüksek hacimli ş Akışları yürüten ajanslar için hızla ölçeklenir.

Ş Akışları ay ortasında görev sınırlarına ulaştığında maliyetler beklenmedik şekilde artabilir ve görev başına ödeme aşım faturalandırması tetikleyici olur.

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 19,99 $

Takım : Aylık 69 $

Kurumsal: Özel

Zapier derecelendirmesi

G2 : 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini dinleyin:

Zapier, teknik bilgisi olmayan kişiler için bile otomasyonu basitleştirir. Birden fazla platformu (TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms ve Google E-Tablolar gibi) birbirine bağlama bağlantısını sağladı, böylece potansiyel müşteri yönetimimiz çok daha hızlı ve organize hale geldi. Zaps ayarlandıktan sonra arka planda güvenilir bir şekilde çalışır ve bize çok fazla manuel işten tasarruf sağlar.

Zapier, teknik bilgisi olmayan kişiler için bile otomasyonu basitleştirir. Birden fazla platformu (TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms ve Google E-Tablolar gibi) birbirine bağlantı kurmamı sağladı, böylece potansiyel müşteri yönetimimiz çok daha hızlı ve organize hale geldi. Zaps kurulduktan sonra arka planda güvenilir bir şekilde çalışır ve bize çok fazla manuel işten tasarruf sağlar.

Ajanslar AI ajanlarını kullanırken hangi etik sorunları göz önünde bulundurmalıdır?

Ajanslar, müşteri verilerinin bütünlüğünü veya müşterileriyle kurdukları güveni tehlikeye atmayan proaktif bir etik çerçeve benimsemekle sorumludur.

Herhangi bir tür AI Ajanını benimsemeden önce, aşağıdaki sorunları iyi bilmeniz gerekir:

Etik sorun Bu, ajansınız için ne anlama geliyor? Veri gizliliği ve onay Müşteriler, özellikle iletişim ş akışlarında, verilerinin bir ajan tarafından işlenmesine açıkça rıza göstermelidir. Karar vermede önyargı Dağıtımdan önce ve sonra önyargı denetimleri gerçekleştirin. Ajanların, belirli müşteri hesaplarını öncelik sırasından düşüren veya istekleri yanlış yönlendiren geçmiş önyargıları devralmasını önlemek için çeşitli ve temsil edici eğitim veri kümeleri kullanın. Hesap verebilirlik Dağıtımdan önce sözleşme şartlarında sorumluluk maddelerini tanımlayın. Bir ajan, teslim tarihinin kaçırılmasına, yanlış bir teslimata veya finansal kayba neden olduğunda, net bir sorumluluk zinciri olması gerekir. Veri güvenliği Sıkı erişim kontrolleri, gerçekleştirilen her eylem için denetim izleri ve net veri saklama politikaları ile kurumsal düzeyde güvenlik protokolleri dahilinde ajanları çalıştırın. Aşırı otomasyon Daha hızlı ölçeklendirme için müşteri odaklı ş akışlarında insan yargısını tamamen ortadan kaldırmayın. Müşteriler, kişisel ilginin ortadan kalktığını fark ederler ve hiçbir ajan, iyi bir hesap yöneticisinin sahip olduğu ilişki zekasını taklit edemez.

Ajans Ş Akışı için Süper Ajanlar Oluşturun

Ajans ş akışlarınız, büyümenize paralel olarak gelişmeye devam edecektir. Müşteri talepleri arttıkça bile teslimatı hızlandırabilen ve rutin işlemleri tutarlı bir şekilde sürdürebilen akıllı ajanlara ihtiyacınız vardır.

Ancak parçalanmış araçlar, parçalanmış ajanlar yaratır. Verileriniz, iletişiminiz ve projeleriniz ayrı sistemlerde yer aldığında, ajanlar güvenilir bir şekilde hareket etmek için ihtiyaç duydukları bağlamdan yoksun kalır.

ClickUp'ın birleştirilmiş AI çalışma alanı, görevlerinizi, belgelerinizi, zaman çizelgelerinizi ve müşteri ş akışlarınızı tek bir yerde bir araya getirerek, Super Agents'a işi koordine etmek, riskleri ortaya çıkarmak ve teslimatı sürdürmek için gereken tam görünürlüğü sağlar. Bir kez oluşturun, iş akışlarına dağıtın ve ajansınızın manuel koordinasyonun büyük ölçekte sürdüremeyeceği netlik ve kontrol ile çalışmasını sağlayın.

Ajansınız için önceden oluşturulmuş Ajanları kullanmaya hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ✅

SSS

Teknik bilgiye sahip olmadan oluşturmanıza olanak tanıyan, kod gerektirmeyen sürükle ve bırak ajan oluşturucular mevcuttur. Ayrıca, istediğiniz ajanı basitçe tanımlayarak ve platformun onu yapılandırmasına izin vererek doğal dilde ajanlar oluşturabilirsiniz.

Doğru seçim, nihayetinde yapay zeka yığınınızın nasıl ayarlandığına ve ajansınızın ş akışlarının neye ihtiyaç duyduğuna bağlıdır. GPT-4 ve Claude, muhakeme ve dil ağırlıklı görevleri iyi bir şekilde yerine getirirken, Gemini derin muhakeme ve geniş bilgi erişimi gerektiren görevler için daha uygundur.

Bir ajanın doğru bir şekilde muhakeme yapma ve hareket etme yeteneği, temelindeki verilerin kalitesine ve alaka düzeyine bağlıdır. Temiz, etiketlenmiş, yapılandırılmış verilerle besleyin, verilerin birden fazla kaynaktan alınması gerekiyorsa RAG'yi uygulayın ve halüsinasyonları azaltmak için komutlarınızı net sınırlarla verimli bir şekilde yapılandırın.

Yetersiz tanımlanmış komutlar, zayıf veya tutarsız veri kaynakları, geri bildirim döngüsünün olmaması ve insan denetiminin çok erken kaldırılması, ajanların canlı ortamlarda arızalanmasının en yaygın nedenleridir.

Evet. AI ajanları, bağlamı işlemek için kısa ve uzun vadeli belleği kullanır. Kısa vadeli bellek, tek bir oturumdaki bağlamı işlerken, uzun vadeli bellek, genellikle vektör veritabanı aracılığıyla oturumlar arasındaki geçmiş verileri depolar.

Maliyet, modele, kullanım hacmine ve platforma bağlıdır. GPT-4 gibi modellerin API maliyetleri belirteç tabanlıdır. Yüksek frekanslı, karmaşık iş akışları izlenmezse hızla pahalı hale gelebilir.

Hayır. Ajanlar yürütme ve koordinasyonu üstlenir. Strateji, müşteri ilişkileri, yaratıcı kararlar ve hesap verebilirlik hala insanlara ihtiyaç duyar. Ajanlar sadece takımınızı daha hızlı ve daha yetkin hale getirir.