Pazarlama Ajansları Haftada 15 Saatten Fazla Zamanı Nasıl Kazanıyor?

Pazarlama ajansları, tek bir müşteri kampanyasını yürütmek için genellikle birden fazla aracı aynı anda kullanır. Aslında Okta, farklı sektörlerdeki kuruluşların şu anda ortalama 101 uygulama kullandığını ve bu durumun parçalanmayı neredeyse kaçınılmaz hale getirdiğini ortaya koydu.

Bu kılavuz, ajansınız için kaybedilen saatleri geri kazanmak üzere yedi somut iş akışı değişikliğini özetlemektedir. Ayrıca, projeler, belgeler, konuşmalar ve analizlerin, zeka katmanı olarak entegre edilmiş yapay zeka ile bir arada bulunduğu tek ve güvenli bir platform olan ClickUp'ın birleştirilmiş yapay zeka Çalışma Alanı'nın, bu çabada size nasıl süper güç kazandırabileceğini de göstereceğiz.

Çoğu Pazarlama Ajansı Neden Her Hafta 15 Saatten Fazla Zaman Kaybediyor?

Tek bir müşteri teslimatı için görevler için proje yönetimi aracınızı, brifingler için Google Dokümanlar'ı, geri bildirimler için Slack'i ve onaylar için e-posta'yı kontrol etmeniz gerektiğinde, dakikalar hızla birikir.

Bu bağlamdaki dağınıklık, takımların ihtiyaç duydukları bilgileri aramak, uygulamalar arasında geçiş yapmak ve aynı güncellemeleri birden fazla platformda tekrarlamak için saatler harcadığı anlamına gelir. Her araç değişimi, her "o dosya nerede?" Slack mesajı ve her manuel olarak oluşturulan durum raporu, kimsenin izlemediği zaman kaybına neden olur.

İşte bu 15 saatten fazla zamanın aslında nereye gittiği: 👀

Uygulamalar arasında geçiş: Proje yönetimi aracından belgelere, sohbetten zaman takibine atlamak, odaklanmanızı sürekli olarak bozar

Güncellemeleri platformlar arasında çoğaltma: Aynı durumu üç farklı yere yayınlamak, ekstra bir değer yaratmadan iş yükünü üç katına çıkarır

E-posta yoluyla onay peşinde koşmak: Geri bildirim konuları kaybolur ve sürümler birbirine karışır

Raporları sıfırdan yeniden oluşturmak: Her Monday sabahı farklı araçlardan verileri bir slayt sunumuna aktarmak, gününüzün yarısını boşa harcamak anlamına gelir

Teslim edilecek sürümleri arama: Dosyalar Google Drive, Dropbox ve e-posta ek dosyalarında dağınık haldeyken, kimse doğru sürüme sahip olduğuna güvenemez

Ancak bu küçük verimsizlikler bir araya geldiğinde, her hafta pazarlama ajanslarının verimliliğinde büyük bir kayba neden oluyor. Konuştuğumuz bir ajans, takımının platformlar arasında gezinmek için kişi başına günde 45 dakika harcadığını hesapladı.

Parçalı araç yığınlarının sorunu sadece zaman kaybı değildir; asıl sorun, bu parçalanmanın tüm ajansınızı nasıl yavaşlattığıdır.

Kampanya bilgileri birden fazla platforma yayıldığında kararlar daha uzun sürer. Takımlar, en güncel verileri incelediklerinden tam olarak emin olmadıkları için tereddüt ederler. Bir kreatif direktör bir sürümü incelerken, bir hesap yöneticisi başka bir sürümü referans alır ve geri bildirim müşteriye ulaştığında hikaye tam olarak uyuşmaz hale gelir.

Tek bir doğru bilgi kaynağının olmaması, ince ama maliyetli bir sürtüşmeye neden olur. Onaylar gecikir, iş devri karmaşıklaşır ve basit sorular, sadece daha önce tamamlananları teyit etmek için uzun bir gidip gelme sürecine dönüşür.

Zamanla bu durum, sadece işin yürütülmesinden daha fazlasını etkiler:

Müşteri iletişimi proaktif olmaktan çıkıp reaktif hale geliyor

Takımlar, işleri ilerletmekten çok doğrulamakla daha fazla zaman harcıyor

Stratejik düşünme, operasyonel koordinasyonun gerisinde kalıyor

Asıl maliyet para değil, kapasitedir. Takımınızın araçları yönetmek için harcadığı her saat, müşteri stratejisi veya yaratıcı işlere harcanamayan bir saattir.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı aynı anda kullanma eğilimindeyken, yüksek performanslı takımlar araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki, tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve bunu yapay zeka destekli ş Akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işin görünürlüğünü artırır ve yapay zeka geri kalanını hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

Tek bir Çalışma Alanı, ajansın tüm teknoloji altyapısını nasıl değiştiriyor?

Ajanslar, beş farklı aracı bir araya getirmek yerine, teknoloji altyapılarını birleştiriyor ve her şeyi tek bir Çalışma Alanı'na taşıyor.

İşte burada, birleştirilmiş Çalışma Alanı yaklaşımı meyvesini veriyor. Görevler, belgeler ve konuşmalar birbirine bağlı olduğundan, bir kampanya görevini açtığınızda özet, konu, kaydedilen süre ve onay durumu ekrandan ayrılmanıza gerek kalmadan karşınıza çıkar.

✨ Müşteri hikayesi: Operasyonel yük olmadan ölçeklendirme Takımlar büyüdükçe, yürütme değil koordinasyon darboğaz haline gelir. Video prodüksiyon ajansı path8 Productions da tam olarak bu durumla karşı karşıya kalmıştı. İşleri Smartsheet, Slack, Toggl ve Dropbox Paper gibi birçok araca dağılmıştı ve bu durum, yapımcıların projeleri ilerletmek yerine senkronizasyon işlemlerini gerçekleştirmekle zaman harcamalarına neden oluyordu. Daha fazla süreç veya personel eklemek yerine, her şeyi ClickUp'ın Küçük İşletme Paketi'nde birleştirdiler. ⚡ Etkisi Altı araç, tek bir birleşik Çalışma Alanıyla değiştirildi

Toplantı hazırlık süresinde %60 azalma (30–60 dakikadan ~10 dakikaya)

ClickUp'ın desteğiyle 8 haftadan kısa bir sürede tam olarak uygulandı

Projeler, iletişim ve zaman takibi genelinde gerçek zamanlı görünürlük Her şey tek bir yerde olduğundan, sürekli "her aracı güncelleme" döngüsü ortadan kalktı. Zaman doğrudan görevlere kaydediliyor, konuşmalar işle bağlantılı kalıyor ve toplantı gündemleri canlı verilerden kendiliğinden oluşturuluyor. Pat Henderson'ın kendi sözleriyle dinleyin 👇

İşte birleşik Çalışma Alanının sağladığı avantajlardan bazılarına ilişkin kısa bir genel bakış:

Boyut Parçalı yığın (5'ten fazla araç) Birleştirilmiş Çalışma Alanı Yeni çalışanların işe alımı Her bir araç için ayrı ayrı eğitim verin Öğrenmek için tek bir platform Haftalık raporlama Araçlar arasında dışa aktarın, kopyalayın, yapıştırın Tek bir kaynaktan canlı verileri alın Onay döngüleri E-posta ve sohbet arasında dağınık Tek bir yerde bir araya getirilmiş Dosya arama Üç veya dört uygulamayı inceleyin Tek bir birleşik arama Güvenilir bilgi kaynağı "En son sürümü hangi araçta var?" Tek, bağlantılı çalışma alanı

Pazarlama Ajanslarına Haftada 15 Saatten Fazla Zaman Kazandıran 7 Ş Akışı Değişikliği

Bu 7 strateji, ajansınızın her hafta saatler kazanmasına yardımcı olacaktır. Her biri, zaman kaybına neden olan bir unsuru ve bunu tek bir Çalışma Alanı içinde ortadan kaldırmanın belirli bir yolunu haritalandırmaktadır.

Her müşteri hesabında proje yönetimini merkezileştirin

Çoğu ajans, her müşteriyi farklı şekilde yönetir; farklı araçlar, adlandırma kuralları ve ş akışları kullanır. Bu durum, hesaplar genelinde iş yükünü veya son teslim tarihlerini görmeyi imkansız hale getirir.

🚀 ClickUp Alanları, Klasörleri ve Listeleri ile tüm ajansınızı net bir yapıya kavuşturun.

ClickUp ile ajans operasyonlarınızı merkezileştirin

Aralar, farklı ş akışlarınızı müşterilere, departmanlara veya girişimlere göre düzenlemenizi sağlar. Karmaşık ş akışları için klasörler Spaces'ın içine yerleştirilir ve Listeler ise gerçek görevlerinizi barındırır.

Alan: Müşteri adı (ör. Acme Corp)

Klasör: Kampanya türü (ör. 3. Çeyrek Ürün Lansmanı)

Liste: Teslim edilecekler kategorisi (ör. Sosyal Medya İçeriği, E-posta Dizileri)

Görevler: Atanan kişiler, son teslim tarihleri ve durumları olan bireysel çıktılar

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Özel Alanları ile ayrı sistemler oluşturmaya gerek kalmadan kampanya türü ve teslim durumu gibi müşteriye özgü meta verileri takip edin. Verilerinizi yapılandırılmış ve raporlanabilir tutmak için herhangi bir göreve açılır menüler, tarihler, etiketler ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Hesap yöneticileri, müşterilere e-posta göndermek için her hafta çeşitli kaynaklardan gelen güncellemeleri derlemekle saatler harcıyor. Bu, hiçbir fark yaratmayan bir idari yük.

🎯 ClickUp Automations ile ajans ş akışı otomasyon kuralları ayarlayarak manuel takip işlemlerini ortadan kaldırın.

ClickUp Otomasyonları ile günlük görevlerinizi otomatik pilota alın

"Bir görev Müşteri İncelemesi aşamasına geçtiğinde, hesap yöneticisini bilgilendir ve bir son teslim tarihi atama" gibi tetikleyicileri, koşulları ve eylemleri siz tanımlarsınız. Gerisini sistem halleder.

🌟 ClickUp'taki işlerinize ilişkin tüm bağlamı içeren entegre yapay zeka ClickUp Brain ile gerçek görev verilerinizden haftalık durum özetlerini otomatik olarak hazırlayın.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızdan anahtar içgörüler, takipler, proje güncellemeleri ve ilerleme durumunu ortaya çıkarın

ClickUp Brain, güncellemeyi sıfırdan yazmak yerine o hafta neler olduğunu (tamamlanan görevler, incelenen öğeler, yaklaşan son tarihler) yapılandırılmış bir güncellemeye dönüştürür. Tek yapmanız gereken, bunu gözden geçirip göndermek.

🦸🏻‍♀️ Süper Ajan güçlendirme: ClickUp’ın Proje Durumu Raporlama Ajanı bunu daha da kolaylaştırır. Ajansa projenize erişim izni verin; ajans, dönüm noktalarına göre ilerlemeyi, önemli tamamlanan işleri, risk altındaki öğeleri ve yaklaşan son tarihleri kapsayan, paydaşlara sunuma hazır bir durum raporu oluştursun.

👀 ClickUp’ın AI Super Agents özelliğinin tekrarlayan görevleri nasıl otomasyonla otomatikleştirdiğini ve takımınızın günlük işlerinde akıllı destek sağladığını izleyin:

Görevler ve projeler içinde zamanı doğrudan takip edin

Zaman takibi ayrı bir araçta yapıldığında, girdiler yanlış olur veya tamamen eksik kalır. Bu durum faturalandırma doğruluğunu bozar ve karlılık analizini bir tahmin oyununa dönüştürür.

⏱️ Her göreve entegre ClickUp zaman takibi ile tam olarak çalıştığınız yerde zamanınızı kaydedin.

ClickUp Zaman Takibi ile zamanı sorunsuz bir şekilde takip edin

Zamanlayıcıyı başlatabilir veya görevlerden, ClickUp Liste Görünümü 'nden, ClickUp Pano Görünümü'nden ve hatta Hızlı Eylem menüsünden manuel olarak girişler ekleyebilirsiniz. Her girdi, faturalandırılabilir veya faturalandırılamaz olarak işaretlenebilir ve açıklamalar veya etiketler içerebilir. Şunları izleyebilirsiniz:

Müşteri başına faturalandırılabilir saatler

Proje başına dahili (faturalandırılamayan) saatler

Teslimat başına zaman tahmini ile gerçek süre karşılaştırması

Çıktı türüne göre zaman dağılımı

👉🏽 Küçük İşletmeler için AI Kılavuzumuz , ajans operasyonlarınızın karmaşıklığını azaltmak için AI'yı nasıl kullanacağınızı ayrıntılı olarak anlatıyor.

Manuel raporlamayı gerçek zamanlı gösterge panelleriyle değiştirin

Birden fazla araçtan veri alıp slaytlara yapıştırarak haftalık performans raporları mı hazırlıyorsunuz? Bu rapor, siz onu bitirene kadar çoktan güncelliğini yitirmiş olur.

📊 ClickUp Gösterge Panelleri ile iş yükü dağılımını, görevlerin ilerleme durumunu, zaman takibi yapılan süreyi ve gecikmiş öğeleri bir bakışta görün.

Takım verimliliğini izlemek için özel ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun

Gösterge panelleri, Çalışma Alanı verilerinizi görsel bileşenlere dönüştürür; dışa aktarmaya gerek yoktur.

Ajansların sık kullandığı rapor Kullanışlı ClickUp gösterge paneli bileşeni Takım iş yükü özeti Atanan kişiye göre iş yükü Kampanya ilerlemesi Duruma göre görevler Müşteri faturalandırma saatleri Müşteri tarafından yapılan zaman takibi Gecikmiş teslimatlar Gecikmiş görevler liste

Gösterge panelinize AI Kartları ekleyerek her zaman güncel, yapay zeka destekli içgörülere erişin. Örneğin, şunları ekleyebilirsiniz:

AI StandUp : Seçtiğiniz bir dönemdeki son etkinliklerinizi özetleyin

AI Team StandUp : Seçilen bir dönem içinde belirli kişilerin ve takımların son faaliyetlerini özetleyin

AI Yönetici Özeti : Departmanınızın, takımınızın veya projelerinizin durumunu ve durumunu gösteren güncel bir yönetici özeti oluşturun

AI Proje Güncellemesi: Proje durumunuz ve ilerlemeniz hakkında genel bir bakış oluşturun

Hatta, paydaşlara otomatik olarak kopyalar gönderilmek üzere gösterge paneli raporlarını planlayabilirsiniz.

Büyüyen bir dijital pazarlama ajansı olan Hawke Media, verimliliği ve görünürlüğü artırmak için platform olarak ClickUp'ı seçti. Uygulamanın ilk yılında proje gecikmelerinde %70'lik bir azalma gördüler. Üst düzey yöneticilerimizin çoğu izlemesi gereken çok şey var ve her zaman ClickUp'a giriş yapmak istemiyorlar. Ancak, "Yalnızca Görüntüleme" bağlantıları gönderebiliriz; böylece onlar veya ihtiyaç duyan herkes içerik takvimini veya sprint gösterge panelini görebilir ve üzerinde çalıştığımız işi hızlıca anlayabilir. Üst düzey yöneticilerimizin çoğunun takip etmesi gereken çok şey var ve her zaman ClickUp'a giriş yapmak istemiyorlar. Ancak, "Yalnızca Görüntüleme" bağlantıları gönderebiliriz; böylece onlar veya ihtiyaç duyan herkes, içerik takvimini veya sprint gösterge panelini görüntüleyerek üzerinde çalıştığımız konuları hızlıca anlayabilir.

Tek bir konu içinde kreatif onay süreçlerini kolaylaştırın

E-posta, Slack ve işaretleme araçlarına dağılmış onay akışları, revizyonların gözden kaçmasına ve lansmanların gecikmesine neden olur. Hiç kimse hangi sürümün güncel olduğunu veya belirli bir onayın nerede takıldığını bilemez.

🏆 ClickUp görevleri ile tüm geri bildirimleri teslim edilecek işlerle ilişkilendirin.

ClickUp Görevleri'nde iletişimi işin bağlamına uygun tutarak takım üyelerinin uyum içinde çalışmasını sağlayın

İzli Yorumlar ile her görevin altında odaklanmış konuşmalar yapın, böylece herkes gelişmelerden haberdar olsun

ClickUp'taki Proofing özelliği ile paydaşların resimlere, videolara ve PDF'lere doğrudan not eklemesini sağlayın; geri bildirimleri doğrudan kreatif varlığın üzerine yorum olarak ekleyin

ClickUp Clips aracılığıyla asenkron video geri bildirimlerini kaydedin, paylaşın ve bunları orijinal göreve, Sohbet konusuna veya Belgeye gömün

Tüm paydaşlar aynı konu, aynı sürüm ve aynı onay durumu görür.

ClickUp'ın Proofing özellikleriyle takım üyelerinin yaratıcı geri bildirimler konusunda uyumlu kalmasını sağlayın

💡 Profesyonel İpucu: Misafirlerinizi Çalışma Alanınıza davet ederek müşterilerle kolayca çalışın. Herhangi bir dosyayı veya gösterge panelini paylaşın, onları maketlere yorum eklemeye davet edin ve kimin neyi görebileceğini kontrol etmek için izinler ayarlayın.

AI ile görevler, belgeler ve mesajlar arasında arama yapın

📮ClickUp Insight: Çalışanların %50'den fazlası iş yerinde ihtiyaç duydukları bilgileri bulmakta zorlanıyor. Sadece %27'si bunun kolay olduğunu söylerken, geri kalanı bir dereceye kadar zorluk yaşıyor ve %23'ü bunu çok zor buluyor. Bilgi e-postalara, sohbetlere ve araçlara dağılmış olduğunda, boşa harcanan zaman hızla artar. ClickUp ile tek bir Çalışma Alanı'nda e-postaları takip edilebilir görevlere dönüştürebilir, sohbetleri görevlere bağlayabilir, yapay zekadan yanıtlar alabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabiliyor; bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir süreye denk geliyor. Her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle takımınızın neler başarabileceğini bir düşünün!

🔍 ClickUp’ın yapay zeka destekli arama özelliğini kullanarak tek bir cevap bulmak için dört uygulamayı tek tek aramaya son verin.

Bu özellik Görevler, Belgeler, Yorumlar ve Sohbet'te çalışır; böylece doğal dilde bir soru yazdığınızda, gerçek Çalışma Alanı verilerinizden alınmış bir yanıt alırsınız.

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Çalışma Alanınızdan ilgili cevapları hızla bulun

ClickUp Brain, birleştirilmiş bir Çalışma Alanı içinde yer aldığı için her şey hakkında zaten bir bağlama sahiptir. ✨

ClickUp'ın herhangi bir yerinden AI Komut Çubuğu'ndan erişebilirsiniz. Alternatif olarak, başka bir kişiyi bahsetme gibi görev yorumlarına veya Sohbet'e @brain yazmanız yeterlidir.

ClickUp'ın herhangi bir yerinden AI Komut Çubuğu'ndan erişebilirsiniz. Alternatif olarak, başka bir kişiyi bahsetme gibi görev yorumlarına veya Sohbet'e @brain yazmanız yeterlidir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX ile kazandığınız zamanı içgörülere dönüştürün. Bu akıllı masaüstü asistanı ile güncelleme oluşturmanın ötesine geçip ş akışlarınızı gerçek zamanlı olarak analiz edebilirsiniz. Şu tür sorular sorabilirsiniz: "Hangi müşterilerin onay döngüleri en uzun sürüyor?"

"En çok faturalandırılamayan saatleri nerede kaybediyoruz?"

"Bu hafta hangi projeler gecikme riski altında?" Brain MAX, görevleriniz, zaman takibiniz ve gösterge panelleriniz hakkında tam bir bağlam bilgisine sahip olduğu için, sadece verileri ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda noktaları birleştirir ve aksi takdirde gözden kaçıracağınız kalıpları vurgular. Sonuç? Haftada 15 saatten fazla zaman kazanmakla kalmaz, takımınızın zamanını nereye ayırması gerektiği konusunda daha akıllı kararlar alırsınız.

Tekrarlanan projeleri ve müşteri onboarding sürecini şablonlaştırın

Ajanslar aynı proje türlerini tekrar tekrar yürütür, ancak her seferinde görev yapısını sıfırdan yeniden oluşturur. Bu, zaten oluşturduğunuz bir şeyi yeniden icat etmek için boşa harcanan saatler demektir.

💪🏻 Görevler, Alt Görevler, Bağımlılıklar, Özel Alanlar ve Otomasyonlar dahil olmak üzere tüm proje yapılarını kaydedin ve ClickUp'taki şablonlarla tek bir tıklamayla kullanıma alın.

ClickUp Şablon Merkezi'nde hazır seçeneklere göz atabilir veya herhangi bir Alan, Klasör veya Liste'den kendi şablonlarınızı kaydedebilirsiniz. İşte şablon oluşturabileceğiniz süreç ve varlıkların bazı örnekleri:

Müşteri kabul kontrol listesi

Kampanya başlatma ş Akışı

Aylık içerik üretim takvimi

Üç aylık raporlama döngüsü

Ajansınızın Kazandığı Zamanı Nasıl Ölçebilirsiniz?

Ş akışlarınızı tek bir Çalışma Alanı’nda birleştirdikten sonra, bir sonraki soru basit: Bu gerçekten bize zaman kazandırıyor mu?

Çoğu ajansın burada yaptığı hata, operasyonel metrikler yerine gösteriş amaçlı metrikleri izlemektir. Daha fazla gösterge paneline ihtiyacınız yok; işlerin daha hızlı ve daha az çabayla ilerleyip ilerlemediğini net bir şekilde gösteren küçük bir öncü gösterge setine ihtiyacınız var.

İşte bunu somut olarak gösteren metrikler:

Ortalama görev tamamlama süresi: Bir çıktının "devam ediyor" durumundan "tamamlandı" durumuna geçmesi ne kadar sürer? Bu sürenin kısalması, ş Akışlarınızın daha düzenli olduğunu ve takımınızın tıkanıklıklarda veya beklemede daha az zaman harcadığını gösterir.

Raporlamaya harcanan zaman: Haftalık veya aylık güncellemeleri derlemek için harcanan saatler. Raporlama, manuel dışa aktarımlar yerine canlı verilerden alınmaya başladığında bu süre önemli ölçüde azalacaktır.

Ş Akışı başına kullanılan araç sayısı: Tek bir kampanya veya çıktının kaç platformla etkileşime girdiğini gösterir. Daha az araç = daha az bağlam geçişi ve daha yüksek verim

Onay döngüsü süresi: İlk taslaktan nihai onaya kadar geçen süre. Daha kısa döngüler, daha net geri bildirim döngüleri ve daha iyi işbirliği anlamına gelir

Faturalandırılamayan yönetici işler olarak kaydedilen saatler: Şirket içi koordinasyon, durum güncellemeleri ve araç yönetimine harcanan zaman. Bu, gizli bir kaynak israfıdır; bunu azaltmak, kullanım oranını ve karlılığı doğrudan artırır.

Burada ClickUp'ı kullanmanın avantajı çok açık: tüm bu veriler zaten Çalışma Alanınızda mevcut.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Gösterge Panelleri ile birden fazla raporu bir araya getirmenize gerek kalmadan döngü süresini, verimi, zamanında teslimatı ve kullanım eğilimlerini izlemeyi yapabilirsiniz. Pratik bir yaklaşım: Her şeyi aynı anda ölçmeye çalışmayın. İki veya üç metrik seçin, bir hafta için bir referans değeri belirleyin, ardından 30 gün sonra tekrar karşılaştırın. Bu fark, gerçek "kazandığınız zaman"dır.

Ajans Ş Akışınızı Birleştirmeye Nasıl Başlayabilirsiniz?

Sonuçları görmenin en hızlı yolu, küçük adımlarla başlayıp değerini kanıtlamak ve oradan genişlemektir.

Mevcut araçlarınızı ve iş akışlarınızı gözden geçirin : Günümüzde işlerin nerede yapıldığını haritalandırın — proje yönetimi, belgeler, iletişim, raporlama. Aradığınız şey mükemmellik değil, çakışmalar ve sürtüşmelerdir

En çok sorun yaratan ş akışınızı belirleyin : Sürekli sorun çıkaran bir süreç seçin (müşteri onboarding'i, haftalık raporlama, kreatif onayları). Zaman kaybının en belirgin olduğu yerden başlayın

Özel bir ClickUp Alanı oluşturun : Spaces, Klasörler, Listeler ve Görevler'i kullanarak bu ş akışını ClickUp içinde yeniden oluşturun, böylece her şey tek bir yapılandırılmış ortamda yer alsın

Süreci şablon haline getirin : Bu ş akışını görevler, bağımlılıklar, Özel Alanlar ve otomasyonlar içeren yeniden kullanılabilir bir şablona dönüştürün, böylece takımınız bir daha bu ş akışını sıfırdan oluşturmak zorunda kalmasın

Bir sonraki ş akışına geçin: İlk kullanım senaryosu sorunsuz bir şekilde çalışmaya başladığında, süreci bir sonraki senaryo için tekrarlayın: kampanya yürütme, içerik üretimi veya raporlama

💡 Profesyonel İpucu: Birdenbire geçiş yapamayan takımlar için, veri kaybı yaşamamak amacıyla geçiş sürecinde mevcut araçlarınızı ClickUp entegrasyonları ile bağlayın. Durum güncellemelerini takip etmek, dosyaları aramak, raporları yeniden oluşturmak gibi günlük zorlukların anında ortadan kalktığını takımın dikkatine sunarak onların desteğini alın.

İşleri yönetmeyi bırakın. ClickUp ile işleri ilerletmeye başlayın

Ajansların her hafta kaybettiği zaman, çok fazla araca yayılmış düzinelerce küçük verimsizliğin toplamıdır. Her ekstra araç, her yinelenen güncelleme, e-postaların arasında kaybolan her onay; hepsi işleri zorlaştırır. Ve bu zorluklar birikir. Uygulamayı yavaşlatır, faturalandırılabilir saatleri tüketir ve takımınızı müşterilerin aslında para ödediği stratejik ve yaratıcı işlerden uzaklaştırır.

Yerleşik yapay zeka ile işlerinizi tek bir Çalışma Alanı'nda birleştirerek sorunun kök nedenini ortadan kaldırın.

Bu 15 saatten fazla zaman sadece zaman değildir; bu, sürekli yetişmeye çalışan bir ajans ile düşünmeye vakti olan bir ajans arasındaki farktır. Araçlarınızı birleştirin ve takımınızın araçlarla uğraşmak zorunda kalmadığında yapılacakları keşfedin.

Sıkça Sorulan Sorular

Zaman kaybına neden olan yaygın faktörler arasında birden fazla araç arasında geçiş yapmak, raporları manuel olarak oluşturmak, e-posta ve sohbet yoluyla onayları takip etmek, güncellemeleri tekrarlamak ve birbirinden bağımsız sistemlerde dosya aramak sayılabilir.

Pazarlama ajansları, araçları birleştirerek, raporlama ve onay gibi tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirerek ve iletişimi ve proje yönetimini tek bir Çalışma Alanı'nda merkezileştirerek zamandan tasarruf ediyor. Bu, bağlam değiştirmeyi azaltır ve yinelenen işleri ortadan kaldırır.

Birleştirilmiş Çalışma Alanı, görevleri, belgeleri, iletişimi ve raporlamayı tek bir yerde bağlar. Bu, tek bir doğru bilgi kaynağı oluşturur, karar verme sürecini hızlandırır ve iş koordinasyonu için harcanan zamanı azaltır.

Evet. Aslında, otomasyon manuel iş yükünü azaltıp tutarlılığı artırdığı ve küçük takımların personel sayısını artırmadan büyümesine olanak tanıdığı için en çok fayda sağlayanlar küçük ajanslardır.

Önemli anahtar metrikler arasında görev tamamlama süresi (döngü süresi), onay süresi, raporlamaya harcanan zaman, faturalandırılamayan saatler ve genel takım kullanım oranı yer alır.