Ajanslar Onay ş Akışlarını Nasıl Optimize Edebilir?

Yeni bir kampanyanın ortaya çıkmasının heyecanı gibisi yoktur. Tasarımcılar görselleri hazırlar, metin yazarları mükemmel tonu yakalar ve müşteri ortaya çıkan sonuçtan gerçekten heyecanlanır.

Ve sonra... birisi hala başlığı onaylamadığı için veya tasarım geri bildirimi uzun bir e-posta zincirinde kaybolduğu için her şey birdenbire durur.

Ajanslar için bu döngü, teslim tarihlerini, takımın enerjisini ve müşteri güvenini olumsuz etkiler.

Bu nedenle, bu blogda ajansların onay ş akışlarını nasıl optimize ederek incelemelerin daha hızlı, geri bildirimlerin daha net ve herkesin bir sonraki adımın ne olduğunu bildiği bir ortam yaratabileceklerini ele alacağız.

Ayrıca, iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp'ın bu süreci nasıl sorunsuz hale getirdiğini de öğreneceksiniz. 🤩

ClickUp Proje Talep ve Onay Şablonu, ajanslar için iyi tanımlanmış bir onay süreci sunar. Maliyet, etki ve öğenin türü alanları sayesinde, her gönderi önceden doğru ayrıntıları içerir ve gecikmeleri azaltır. Ayrıca, İnceleniyor, Onaylandı veya Reddedildi gibi durumları kullanarak herkesin bir talebin durumunu kolayca görebilmesini sağlayabilirsiniz.

Ajanslar için Yaygın Onay ş Akışı Zorlukları

Onay ş Akışlarınız para kaybına neden oluyor ve bu, sizin farkına bile varmayacağınız şekillerde gerçekleşiyor. Karşılaşabileceğiniz bazı yaygın zorluklar şunlardır. 🚧

Birden fazla paydaş gecikmelere neden olur

Müşterinizin direktörü pazarlama kampanyası stratejisine yeşil ışık yakar, ardından hukuk takımı daha önce kimsenin bahsetmediği endişelerle aniden ortaya çıkar. Şimdi de CEO'su, onaylanan özetle tamamen çelişen mesajlar istiyor.

Ama bekleyin, daha fazlası var:

Üçüncü hafta, tedarikçilerin uyum formlarını talep eden satın alma işlemlerini getiriyor

İK departmanı aniden bir "kültürel duyarlılık incelemesi"ne ihtiyaç duyuyor

Bir bölge müdürü, pazarları için tamamen farklı bir mesaja ihtiyaç duyduklarına karar verir

IT, açılış sayfanızda "yetkisiz izleme pikselleri" olduğu için lansmanınızı engelliyor

Her paydaş yardımcı olduğunu düşünür, ancak birbirleriyle hiçbir zaman koordinasyon kurmadıkları için takımınız farklı yönlere çekilir.

🧠 İlginç Bilgi: En eski 'onay ş Akışı' sistemleri eski uygarlıklara kadar uzanır. Mezopotamya'da, katipler ticaret anlaşmalarını kil tabletlere yazarlardı ve bu anlaşmaların geçerli olması için birçok tarafın mührü (imza gibi) gerekliydi.

Bekleyen onaylara ilişkin görünürlük eksikliği

Kampanya varlıkları müşteri kuruluşlarında kaybolur ve siz de bunların onay zincirinde nerede olduklarını tahmin etmek zorunda kalırsınız.

Gecikmenin birinin tatilde olmasından mı, iç incelemelerin beklenenden uzun sürmesinden mi yoksa e-postanızın birinin gelen kutusunda kaybolmasından mı kaynaklandığını bilemezsiniz. Bu görünürlük eksikliği, kaynakları etkili bir şekilde planlamayı imkansız hale getirir.

Çoğu zaman, takımınızı acil revizyonlar için hazırda tutmak mı yoksa başka projelere yönlendirmek mi gerektiğinden emin olamazsınız.

Yanlış iletişim ve belirsiz sorumluluklar

Onay sahipliği karmaşık hale gelebilir. Hesap yöneticiniz, müşterinin iç paydaşlarını koordine edeceğini varsayarken, müşteri ise tüm onay süreci ş akışını takımınızın yönetmesini bekler.

Ardından, proje ortasında net yetki düzeyleri olmayan yeni karar vericiler ortaya çıkar ve birdenbire herkes başka birinin sorumluluk almasını bekler hale gelir. Bu boşluklar, hiçbir ilerleme olmamasına rağmen proje bütçelerini tüketir.

🔍 Biliyor muydunuz? Yetki önyargısı onaylarda rol oynar. İnsanlar, gerekçesi net olmasa bile, pozisyonda olan birinden gelen kararları kabul etme eğilimindedir. Bu da şeffaf süreçlerin neden önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Sürüm kontrol sorunları ve tutarsız geri bildirimler

Geri bildirimler koordinasyonsuz bir şekilde birden fazla kanaldan geldiğinde dosya karmaşası artar.

Tasarımcınız 12. sürüm üzerinde iş yaparken, paydaşlar 8. sürüm temelinde yorumlar gönderiyor olabilir. E-posta ile gönderilen geri bildirimler toplantılarda söylenenlerle çelişiyor ve hangi girdinin öncelikli olduğu belli değil.

Bu sürüm kontrol sorunu, takımınızın değişiklik yapmak yerine neyin ilgili olduğunu bulmak için faturalandırılabilir saatler harcamasına neden oluyor.

Acil veya yüksek öncelikli projelerde darboğazlar

Acil kampanyalar, sözde etkili onay ş Akışınızdaki tüm zayıflıkları ortaya çıkarır. Normal zaman çizelgeleri için iyi çalışan standart süreçler, müşteriler hızlı sonuçlar istediğinde genellikle başarısız olur.

En yaygın acil proje darboğazlarına bir göz atalım:

Hafta sonu onayları, Monday'ye kadar kimse iş e-postalarını kontrol etmediği için gecikir

Uluslararası müşteriler, onayların 12 saatten fazla beklemede kaldığı saat dilimi farkları yaratır

Yedekleme onaylayıcılar, hızlı kararlar almak için gerekli bağlam ve yetkiye sahip değildir

Acil değişiklikler, orijinal zaman çizelgesinden daha uzun süren uyumluluk incelemelerinin tetikleyici rol oynar

Bu darboğazlar, proje yönetiminin etkinliğini etkiler. Diğer müşterileri de etkileyen gecikmelere neden olur ve ajansınızın güvenilir teslimat konusundaki itibarını zedeler.

🧠 İlginç Bilgi: Ortaçağ loncaları onaylara dayalı olarak çalışırdı. Zanaatkarlar, kaliteyi ve ticaret kurallarına uygunluğu denetleyen lonca ustalarının onayı olmadan mallarını satamazlardı. Bu, ajanslarda günümüzde yapılan kalite kontrol denetimlerinden çok da farklı değildir.

Onay ş Akışlarını Optimize Etmek İçin Adım Adım Kılavuz

Ajanslar, sürtüşmeleri azaltan ve kaliteyi koruyan onay ş akışlarına ihtiyaç duyar. Bu adımları kullanın ve ClickUp'ın Yaratıcı Ajans Proje Yönetimi Yazılımına harita, böylece uyum içinde çalışmaya devam edin.

Onay ş Akışı yazılımının nasıl yardımcı olduğunu görelim! 🧰

Adım #1: Talepleri tek bir yerde toplayın

Birden fazla müşteri e-posta, sohbet veya hatta WhatsApp aracılığıyla istek gönderdiğinde, ayrıntılar kolayca kaybolabilir. Her isteği tek bir güvenilir kaynağa yönlendirmek için bir yönteme ihtiyacınız var.

Örnek, ş akışı yazılımınızda bütçe, hedef kitle, anahtar çıktıları ve tercih edilen zaman çizelgesini soran bir talep formü oluşturun.

ClickUp'ta tasarım giriş formları oluşturun ClickUp Formları ile müşteri alımını standartlaştırın ve e-posta alışverişini azaltın

ClickUp Formları ile bu müşteri girdileri otomatik olarak ClickUp Görevlerine dönüştürülebilir. Bir müşteri web sitenizin yeniden tasarım formunu doldurursa, anında bir ClickUp görevi oluşturulur, hesap yöneticisine atanır ve marka kılavuzları veya logolar gibi tüm yüklenen varlıklarla bağlantılandırılır.

Formların ajanslar için en iyi şekilde iş yapmasını sağlayan özellikler şunlardır:

Hedefler, pazarlama bütçeleri ve son tarihler için zorunlu alanlar ekleyin

Belirsiz beklentileri önlemek için proje zaman çizelgeleri için açılır menüleri kullanın

Müşterilerin logolar, yazı tipleri veya geçmiş kreatifleri önceden sağlayabilmeleri için dosya yüklemelerini dahil edin

Adım #2: Projeleri yapılandırılmış görevlere ayırın

Net bir talep topladıktan sonra, bir sonraki adım bunu uygulanabilir parçalara ayırmaktır.

"Yeni bir moda reklamı başlat" gibi bir kampanya, senaryo yazımı, oyuncu seçimi, düzenleme ve müşteri onayları gibi daha küçük, sahip olunan adımları gerektirir.

Ajanslar için ClickUp, bunu kolayca yönetmenizi sağlar.

ClickUp görevi ile müşteri işlerini ve yaratıcı operasyonları düzenleyin

Her bir teslim edilebilir ürün, doğru takım üyesine atanan ve mikro adımlar için alt görevler içeren bir görev haline gelir. Video çekimi görevi için aşağıdaki alt görevler olabilir:

Stüdyo rezervasyonu

Film ekibi işe alma

Sahne donanımlarını düzenleme

ClickUp Özel Görev Durumları, her görevün tam olarak nerede olduğunu gösterir. Ajanslar, "Devam Ediyor" gibi genel durumlar yerine "Konsept Oluşturma", "İlk Taslak Hazır" ve "Müşteri Geri Bildirimi Alındı" gibi durumlar ayarlayabilir. Herkes, güncelleme e-postaları göndermeden işlerin nasıl ilerlediğini görebilir.

Ajans ş Akışlarına uyarlanmış ClickUp Özel Görev Durumları ile netlik sağlayın

Home Care Pulse Gelir Operasyonları Direktörü Tyler Guthrie, onayları yönetmek için ClickUp'ı kullanma konusunda şunları söyledi:

Formlar ve onay süreçleri çok kolay uygulanır ve departmanlar arası taleplerin işlenmesini çok daha kolay hale getirerek zaman tasarrufu sağlar.

Formlar ve onay süreçleri çok kolay uygulanır ve departmanlar arası taleplerin işlenmesini çok daha kolay hale getirerek zaman tasarrufu sağlar.

Adım #3: Onayları doğru sırayla sıralayın

Yaratıcı iş genellikle katmanlı incelemelerden geçer: iç yaratıcı lider, hesap yöneticisi ve ardından müşteri onayı. Bu adımlar sırasına uymazsa, son teslim tarihleri bozulur.

ClickUp görevi Bağımlılıkları, bu akışı kontrol etmenizi sağlar. Örneğin, kreatif direktör storyboard'u onaylayana kadar düzenleme görevi başlatılamaz. Bağımlılıklar, sırayı kilitler, böylece kimse sırayı atlamaz.

ClickUp görevi Bağımlılıkları ile çok katmanlı onayları kolaylaştırın

Ajansınızın bir dizi afiş sunduğunu varsayalım. Tasarım görev, metin yazımı tamamlanana kadar blok kalır. Metin görevi tamamlandı olarak işaretlendiğinde, tasarım görev otomatik olarak açılır.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %24'ü tekrarlayan görevlerin daha anlamlı işler yapmalarını engellediğini, %24'ü ise becerilerinin yeterince değerlendirilmediğini düşünüyor. Bu, işgücünün neredeyse yarısının yaratıcılıklarının engellendiğini ve değerlerinin yeterince takdir edilmediğini hissettiği anlamına geliyor. 💔 ClickUp, kurulumu kolay AI ajanları ile odağı yüksek etkili işlere geri çevirmeye yardımcı olur ve tetikleyicilere dayalı olarak yineleyen görevleri otomatikleştirir. Örneğin, bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde, ClickUp'ın AI Ajanı otomatik olarak bir sonraki adımı atayabilir, hatırlatıcılar gönderebilir veya proje durumlarını güncelleyebilir, böylece sizi manuel takip işlemlerinden kurtarır. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturma süresini %50 veya daha fazla azalttı ve takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

Adım 4: Geri bildirimi ilgili yere atayın

Ajansların geri bildirimleri genellikle uzun sohbet konuları içinde kaybolur. "Bu rengi değiştirin" gibi belirsiz bir mesaj, takımların kimin harekete geçmesi gerektiğini tahmin etmeye çalışmasına neden olabilir. Geri bildirimlerin sahipliği olmalıdır.

ClickUp kullanarak doğrudan sorumluluk atayın Görevlerle bağlantılı yorumlar atayın

ClickUp Assign Comments bu sorunu doğrudan çözer. Örneğin, bir müşteri açılış sayfasındaki CTA düğmesinin zayıf olduğunu not ettiğinde, hesap yöneticisi tasarımcıyı etiketleyen bir atanmış yorum ekler. Bu yorum, tasarımcı sorunu çözene kadar açık kalır.

Ya da ajansınız bir fotoğraf çekimi düzenliyor diyelim. Yaratıcı lider, "Son Düzenlemeleri Sonlandır" görevine atanmış bir yorum bırakabilir: @Jamie, 3 numaralı görüntüyü alternatif çekimle değiştir. Jamie hemen bilgilendirilir ve güncelleme görevle bağlantılı kalır.

🧠 İlginç Bilgi: Evrak onayları, onlarca yıldır ofis mizahına ilham kaynağı olmuştur. Dilbert çizgi romanlarından Office Space filmindeki "TPS raporları"na kadar, onay süreçlerindeki tıkanıklıklar her zaman şirketlerin ortak bir sorunu olmuştur. İşte komik bir örnek: Kaynak

Adım #5: Tekrarlayan onay adımlarını otomasyonla gerçekleştirin

Yeni bir ş Akışı oluşturulsa bile, ajanslar müşteri geri bildirimleri için hatırlatıcılar ayarlamak, görevleri inceleme aşamalarına taşımak veya takımlara değişiklikleri bildirmek için saatler harcarlar.

ClickUp Otomasyonları bu tekrarlanan işleri sizin yerinize halleder. Basit bir "eğer bu olursa, o zaman şu olur" kuralına göre işler ve merkezi platformda özel tetikleyici ve eylem ayarlamanıza olanak tanır.

Bir marka yenileme paketi teslim ettiğinizi varsayalım. Tasarım takımları logo konseptlerini tamamlar tamamlamaz, Otomasyonlar müşteriye taslakların yaratıcı proje yönetimi yazılımında hazır olduğunu belirten bir e-posta gönderir. Bu süreç, kimsenin hatırlatıcı göndermek zorunda kalmadan devam eder.

ClickUp Otomasyonunu müşteri onay iş akışları için kullanarak saatlerce süren manuel işlerden tasarruf edin

Ş Akışı otomasyonu onayları şu şekilde destekler:

Durum değiştiğinde görevleri otomatik olarak atayın

Teslimatlar inceleme aşamasına geldiğinde müşteri bildirimlerini tetikleyici olarak kullanın

Dahili onay tamamlandıktan sonra görevleri yeni listelere taşıyın

Adım 6: İşlerin yapıldığı yerlerdeki konuşmaları merkezileştirin

İletişim birden fazla kanala yayıldığında müşteri onayları genellikle aksar. Takımların, tüm konuşmaların teslim edileceklerle bağlantılı olduğu tek bir konuma ihtiyacı vardır.

ClickUp Chat, ajansların bu tartışmaları proje çalışma alanı içinde tutmalarını sağlar.

ClickUp Chat ile müşteri geri bildirimlerine ilişkin konuşmaları merkezileştirin

Örnek, bir müşteri kampanya videosunda düzenleme yapmak istediğinde, hesap yöneticisi bu notları doğrudan o kampanyayla bağlantılı kanala ekleyebilir. Tasarımcılar ve düzenleyiciler, herhangi bir bağlam veya iş dağınıklığı olmadan neler olup bittiğini görebilirler.

Canlı tartışmalar için, ClickUp Sohbet'teki SyncUps başka bir katman ekler. Herhangi bir kanalda veya DM'de sesli veya video görüşme başlatabilirsiniz.

ClickUp Chat'teki SyncUps ile takım toplantıları için hızlı sesli ve video görüşme yapın

Yaratıcı direktörünüzün müşteri düzenlemelerini gerçek zamanlı olarak çözmek istediğini varsayalım. Takım, özel proje kanalında bir SyncUp başlatır, geri bildirimleri birlikte inceler ve görüşme sırasında görevleri günceller. Görüşme sürerken, birlikte iş yaparak belgeleri düzenleyebilir veya beyaz tahtaları ayarlayabilirsiniz.

7. Adım: Yaratıcı incelemeleri basitleştirmek için yapay zeka kullanın

Kampanyalar müşteri inceleme aşamasına geldiğinde, takımlar genellikle hacimli özetleri, dağınık e-posta konu dizilerini veya tekrarlanan müşteri sorularını incelemekle saatler harcarlar. Ajanslar, yapay zeka kullanarak gereksiz bilgileri filtreleyip önemli olanları öne çıkararak bu zamandan tasarruf edebilirler.

ClickUp Brain'i kullanarak özetleri özetlemek, içerik taslakları hazırlamak ve müşteriye özel soruları yanıtlamak suretiyle yaratıcı incelemeleri hızlandırın

ClickUp Brain, incelemeler sırasında yaratıcı takımınızın isteğe bağlı asistanı olarak görev yapar.

Örnek, bir müşteri 15 sayfalık bir marka yenileme belgesi gönderirse, AI Proje Yöneticisi 'nden ton, görseller ve hedef kitle ile ilgili en önemli yönergeleri iki paragraflık bir özet halinde oluşturmasını isteyebilirsiniz. Bu sayede tasarım ekibi her satırı okumadan net bir fikir edinebilir.

ClickUp Brain'in AI Writer for Work özelliği, müşterinin marka sesine uygun alternatif başlıklar yazabilir ve metin yazarlarına hızlı bir şekilde düzeltme yapabilecekleri bir temel sağlar.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Uzun müşteri brifinglerini tasarımcılar ve metin yazarları için eyleme geçirilebilir önemli noktalara özetleyin

İç inceleme için reklam metni veya e-posta konu satırı gibi ilk aşama içerikler oluşturun

"Müşteri bahar kampanyası için hangi renkleri onayladı?" gibi hızlı bağlam sorularını yanıtlayın

✅ Şu komutu deneyin: Bu müşteri geri bildirim konusunu, ikinci taslak hazırlamadan önce uygulamamız gereken üç anahtar revizyon olarak özetleyin.

💡 Profesyonel İpucu: İnceleme süresini daha da kısaltmak için, ClickUp Brain'den uzun sohbet konuları kısa ve öz eylem noktalarına özetlemesini isteyin. ClickUp Brain ile uzun sohbet konuları özetleyin

Adım #8: Gelişmiş yapay zeka ile onayları ölçeklendirin

Her müşterinin kendine özgü gereksinimleri vardır ve her kampanya kendi ş Akışı modelini izler.

Masaüstü AI yardımcısı ClickUp Brain MAX, ChatGPT, Gemini, Claude ve DeepSeek dahil olmak üzere birden fazla AI modelini çalışma alanınıza bağlar. Ayrıca uygulamalarınız arasında bağlantı kurarak Google Drive veya Figma'dan onay sürecinize bağlam bilgilerini daha kolay bir şekilde aktarmanızı sağlar.

ClickUp Brain MAX ile gecikmeleri tahmin edin ve AI yayılmasını ortadan kaldırın

Örnek, üç farklı müşteri aynı hafta içinde video çekimleri planladığında, Brain MAX potansiyel kaynak sıkıntısını öngörür. Teslimatların gecikmesini önlemek için düzenleyicilerin yeniden atanmasını veya bir teslim tarihinin uzatılmasını önerebilir.

✅ Şu komutu deneyin: Müşteri A için son beş kampanya onay döngüsünü analiz edin ve gecikmelerin nerede meydana geldiğini vurgulayın, ardından sürekli iyileştirme sağlamak için bir sonraki lansmanda uygulanacak ayarlamaları önerin.

ClickUp Proje Talebi ve Onay Şablonu, her proje talebinin veya müşteri brifinginin standart bir form aracılığıyla gönderildiği yapılandırılmış bir klasör kurulum sunar. Açıklama, Etki, Etki Maliyeti, Öğe Türü ve Olasılık gibi ClickUp Özel Alanlar ile başlangıçtan itibaren temel bağlam ve ölçülebilir metrikler elde edersiniz.

Ajans Onay ş Akışı için En İyi Uygulamalar

İşte, onay ş akışı yönetimini hem takımınız hem de müşterileriniz için sorunsuz, öngörülebilir ve ücretsiz hale getirmek için bazı en iyi uygulamalar.

Projeler başlamadan önce onay haritaları oluşturun

Kimin neyi onayladığını bilmediğinizde projeler yavaşlar.

Başlangıçta, tüm karar vericileri listenin içine alın, yedekleme irtibat kişilerini ekleyin ve her bir kişinin neyi onaylayabileceğini tam olarak tanımlayın.

Örnek, kreatif operasyonlar sorumlusu tasarım taslaklarını onaylayabilir, pazarlama müdürü metinleri onaylayabilir ve hukuk ekibi uygunluğu kontrol edebilir. Ayrıca, birisi ulaşılamadığında gecikmeleri önlemek için yedekleme irtibat kişileri ekleyin.

ClickUp Proje Başlangıç Toplantısı Şablonunu kullanarak tüm onay rolü belirleyin, hedefleri iletin ve gerçekçi hedefler ve zaman çizelgeleri belirleyin. Proje Yöneticisi, Konum, Katılımcılar ve daha fazlası gibi özellikleri ekleyerek her şeyin iyi bir şekilde belgelenmesini sağlayın.

Proje zaman çizelgelerine onay son tarihlerini ekleyin

Projenizi planlarken, müşteri incelemeleri için belirli zaman aralıkları blokleyin. Bir tasarımın cuma gününe kadar müşteri onayı alması gerekiyorsa, takım tampon süre bırakmak için taslağı çarşamba gününe kadar bitirmesi gerektiğini bilir.

Onay ş Akışı yazılımınızda ClickUp Gantt Görünümü'nü kullanarak bu son tarihleri açıkça iletin, dönüm noktalarına bağlayın ve darboğazları belirleyin.

Sürekli geri bildirim yerine onay turları kullanın

Sürekli geri bildirim almak, aynı yerde dönüp durmak gibi hissettirebilir. Geri bildirimleri, net hedefler ve son tarihler içeren turlar halinde yapılandırın.

Örnek:

Birinci tur strateji ve mesajlaşmayı kapsar

İkinci tur görsel uygulamayı inceliyor

Üçüncü tur son düzeltmeleri onaylar

Bir tur sona erdikten sonra iletilen geri bildirimler, gelecekteki proje aşamalarında dikkate alınacak veya teslim tarihlerini etkileyebilir. Bu yöntem, müşterilerin anlamlı girdiler sağlamasına izin verirken, sonsuz revizyonları önler.

🔍 Biliyor muydunuz? Emojiler bile onay gerektirir. Her yeni emoji tasarımı, klavyenize ulaşmadan önce Unicode Konsorsiyumu'nun onay sürecinden geçmelidir.

Gösterge panelleri ve AI ajanları ile onay hesap sorumluluğunu teşvik edin

Onay gecikmeleri genellikle çok geç olana kadar fark edilmez. ClickUp Gösterge Paneli kullanarak, bekleyen her onay ve bekleme süresi dahil olmak üzere anahtar performans göstergelerini görselleştirin.

Özel ClickUp Gösterge Panelleri ile onay ş akışınızı gerçek zamanlı olarak izleyin

"Onay Bekliyor", "Onaylandı" veya "Revizyon Gerekiyor" gibi her bir durumda kaç görev olduğunu görebilir ve onayların nerede biriktiğini hızlıca belirleyebilirsiniz.

Kartlar, onaylar için ortalama işlem süresini görüntüleyebilir ve hatta takım üyesi veya müşteriye göre sıralayabilir. Bu, sorumlulukları izlemeyi ve projeleri planlandığı gibi sürdürmeyi kolaylaştırır.

Ayrıca, ClickUp bu gösterge panellerinden raporlar planlamanıza da olanak tanır. Günlük, haftalık veya aylık olarak müşterilere veya şirket içi paydaşlara otomatik olarak güncellemeler gönderebilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: Görev durumlarını ve son teslim tarihlerini izlemek, hatırlatıcılar göndermek, sorunları üst düzeye taşımak veya gerektiğinde durumları güncellemek için özel bir ClickUp AI Aracısı yapılandırın. Görevlerin son teslim tarihlerini hatırlatıcı bir AI Ajanı oluşturun

ClickUp ile Yaratıcı Varlıklara Yeşil Işık Yakın

Ajans proje yöneticileri için her gün, işi ilerletmek yerine boşlukları doldurmak gibi hissedilir. Etkili bir onay süreci sayesinde, takımınız gereksiz gecikmeler olmadan projeleri ilerletebilir.

ClickUp, bir düzine aracı aynı anda kullanmak zorunda kalmadan her şeyi tek bir yerden görebilmenizi sağlayan Birleşik AI Çalışma Alanı dır. Görevler ile her bir teslimatı planlayın ve yönetin, Sohbet ile tüm konuşmaları merkezileştirin ve özel bir Kontrol Paneli'ni ajansınızın kontrol merkezi haline getirin. ClickUp Brain ve Brain MAX ile otomasyon ve hızlandırma ile bunu tamamlayın.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Ajanslar, her müşteri için net ş akışları oluşturabilir, karar vericileri tanımlayabilir, görev bağımlılıklarını ayarlayabilir ve tüm geri bildirimleri tek bir çalışma alanında merkezileştirebilir. Bu sayede her onayın görünürlüğü, düzeni ve takip edilmesi kolaylığı korunur.

Evet. ClickUp, onaylar beklemede, gecikmiş veya tamamlandı olduğunda takım üyelerini bilgilendiren Otomasyonları ayarlamanıza olanak tanır. Bu, manuel takip ihtiyacını azaltır ve idari görevlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Her onaylayıcının rolünü tanımlayın, projeler başlamadan önce onay haritaları oluşturun, son tarihler belirleyin ve geri bildirimleri merkezileştirmek için araçlar kullanın. Düzenli kontroller ve belgelenmiş süreçler de darboğazları önler ve ş Akışı verimliliğini sağlar.

Ajanslar, ClickUp'taki Özel Görev Durumlarını kullanarak onayları izlemeyi gerçekleştirebilir. Gösterge panelleri, Liste Görünümü ve Gantt Şeması Görünümü, her görevinin mevcut durumunu, sorumlu tarafı ve son teslim tarihlerini gösterir. Ayrıca, Görev Bağımlılıklarını kullanarak hangi onayların sonraki işleri bloke ettiğini görebilirsiniz.

ClickUp Brain ve Brain MAX gibi AI araçları, uzun geri bildirim dizilerini özetleyebilir, anahtar eylem öğelerini vurgulayabilir, olası gecikmeleri işaretleyebilir ve hatta daha akıllı zaman çizelgeleri önerebilir. Bu, takımların daha hızlı hareket etmesine ve hataları azaltmasına yardımcı olur.