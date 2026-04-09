Ajansınız Büyüdükçe Müşterileri Nasıl Yönetebilirsiniz?

Çoğu ajans, ilişki katmanında büyümeyi sürdürebilecek net bir sorumlu, yapı veya sistem bulunmaması nedeniyle müşterilerini kaybeder.

McKinsey'in 2024 B2B Pulse araştırması, B2B alıcılarının yarısından fazlasının, tutarsız bir çapraz kanal deneyimi nedeniyle tedarikçilerini değiştireceğini ortaya koydu.

Bu nedenle bu kılavuz, gerçekten ölçeklenebilir bir müşteri yönetimi yaklaşımının nasıl oluşturulacağını ele almaktadır. İdeal müşteri profilinizi tanımlamaktan iletişim sıklıklarını, tekrarlanabilir ş akışlarını ve müşteri tutma metriklerini oluşturmaya kadar her şeyi ele alacağız.

💪

Büyüyen Bir Ajans İçin Müşteri Yönetimi Ne Anlama Gelir?

Müşteri yönetimi, ajansınızın işleri teslim etmek, güveni korumak ve zaman içinde müşterileri elde tutmak için kullandığı süreçler, iletişim ritimleri ve araçlardan oluşan sistemdir. Bu, ilk birkaç hesabınızı aştığınızda, kurucunun her teslimatı kişisel olarak takip edemediği veya her görüşmeye katılamadığı durumlarda en önemli hale gelir.

Beş müşteriye kadar ilişkiler hafıza ve iyi niyet üzerine yürür. 15 veya 20'yi aştığınızda bu durum hızla bozulur ve ajansınızın kâr marjını sessizce eriten bir iş yükü yaratır.

İşte bu boşluk pratikte şöyle görünüyor:

Kurucu, her müşterinin tercihlerini ezbere bilir: Takımdaki herkesin müşteri bilgilerine erişebilmesini sağlayan, belgelenmiş bir sisteme ihtiyacınız var

Güncellemeler, birisi göndermeyi hatırladığında gerçekleşir: Ş Akışına entegre edilmiş otomasyonla çalışan bir raporlama döngüsüne ihtiyacınız var

Tek bir kişi teslimatı ve ilişkiyi yönetir: Hesap yönetimi ile uygulama arasında net bir sahiplik dağılımı gerekir

🤝 Dostça Hatırlatıcı: Müşteri yönetimi ile proje yönetimi arasında bir fark vardır. Proje yönetimi, görevleri ve son teslim tarihlerini izler. Öte yandan, müşteri yönetimi tüm ilişkiyi kapsar: onboarding, iletişim sıklığı, teslimat izleme, raporlama ve yenileme. Her görevı zamanında teslim etseniz bile, ilişki katmanından sorumlu kimse olmadığı için bir müşteriyi kaybedebilirsiniz.

💫 Bir ajansın ağzından dinleyin Küçük bir video prodüksiyon şirketi olan path8 Productions'ın faaliyetlerini nasıl genişlettiğini görün. 👇🏼

Ölçeklenebilir Bir Müşteri Onboarding Süreci Nasıl Oluşturulur?

Çoğu ajans, yeni müşterilerin sisteme entegrasyonunu her seferinde farklı şekilde halleder. Bu tutarsızlık, kıdemli takım üyelerinin zamanını boşa harcar ve yeni müşterilerin ne bekleyecekleri konusunda kafalarını karıştırır. Çözüm, müşteri bilgilerini tek seferde kaydetmek ve hesap üzerindeki herkesin erişimine açmak için tekrarlanabilir bir süreç oluşturmaktır.

Ayrıca, dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı olan ClickUp'ın bunu oluşturmanıza nasıl yardımcı olduğunu da göreceğiz!

Herhangi biriyle sözleşme imzalamadan önce ideal müşteri profilinizi belirleyin

İdeal müşteri profili (ICP), ajansınızın en iyi hizmet verebileceği müşteri türünü tanımlayan ve hizmet sunma kapasitenizi koruyan bir tanımdır. Uygun olmayan müşterileri kabul ettiğinizde, bu hesaplar çok daha fazla zaman alır ve takımınızı yıpratır.

ICP'nizi, hem satış hem de teslimat takımlarınızın başvurabileceği, paylaşılan ve sürekli güncellenen bir belgedeki belgede belgelendirin:

Sektöre uygunluk: Takımınızın uzmanlığının müşterinin pazarına uygun olmasını sağlar, böylece hazırlık süresi kısa tutulur

Bütçe aralığı: Aynı fiyata daha fazla iş talep edecek müşterileri eler

İletişim tarzı: Müşterinin günlük durum güncellemeleri mi yoksa aylık özetler mi beklediğini belirler

İç takım olgunluğu: Müşterinin özel bir irtibat kişisi olup olmadığını veya altı departman arasında koordinasyon yapmanız gerekip gerekmediğini değerlendirir

🚀 ClickUp Avantajı: ICP'nizi, ClickUp Belgeleri ile uygulamaya doğrudan bağlantı kuran, canlı ve işbirliğine dayalı bir Çalışma Alanı'na dönüştürün. ClickUp Belgesi'nde ICP kontrol listenizi oluşturun ClickUp Belge ile ICP'niz için paylaşılan, sürekli gelişen bir strateji kılavuzu oluşturun İşte pratikte nasıl işlediği: ICP'nizi şirket wiki'si olarak merkezileştirin: ICP belgesini sayfalar ve alt sayfalarla yapılandırın (sektöre uygunluk, bütçe eşikleri, iletişim beklentileri vb.)

Tüm takımlar için erişilebilir hale getirin: Docs Hub ve genel arama özelliği sayesinde herkes ICP'yi saniyeler içinde görüntüleyebilir

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve iyileştirmeler yapın: Takımlar yorum bırakabilir, paydaşları etiketleyebilir ve kriterleri işbirliği içinde güncelleyebilir

ICP içgörülerini doğrudan müşteri çalışmalarına bağlayın: Belgeleri Belgeleri ClickUp görevleri , projeler ve ş akışlarıyla ilişkilendirin, böylece ICP'niz kime onboarding yapacağınızı belirlesin

Şablonlarla standartlaştırın: Son halini aldıktan sonra, ICP Belgeniz yeniden kullanılabilir bir Son halini aldıktan sonra, ICP Belgeniz yeniden kullanılabilir bir ClickUp Şablonuna dönüştürülebilir

İlk günden itibaren beklentileri ve sınırları belirleyin

Bu adımı atlayan ajanslar, kârlılığı düşüren kapsam genişlemesi sarmalına girerler. Şu konularda net olun:

İşin kapsamı

İletişim kanalları

Tepki süresi hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA'lar)

Revizyon sınırları

Eskalasyon yolları

Raporlama sıklığı

Hafif bir müşteri onboarding kontrol listesi ve etkileşim kuralları belgesi oluşturun. İrtibat kişilerinin kimler olduğunu, geri bildirimin nasıl gönderileceğini ve onay ş Akışının nasıl olduğunu belirtin.

⚡ Şablon Arşivi: ClickUp Müşteri Onboarding Şablonu ile onboarding sürecinizi standartlaştırmak için hazır bir onboarding sistemine sahip olun. Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Onboarding Şablonu ile onboarding sürecinizi yeniden şekillendirin Bu şablonu neden seveceksiniz: Önceden oluşturulmuş onboarding ş akışı: "Yeni Müşteri", "Onboarding Görüşmesi", "Onboarding Anketi", "Takım Ataması" ve "Tamamlandı" gibi "Yeni Müşteri", "Onboarding Görüşmesi", "Onboarding Anketi", "Takım Ataması" ve "Tamamlandı" gibi ClickUp Özel Durumları ile her müşteriyi başlangıçtan tamamlanmasına kadar izleyin

Müşteri verilerini toplamak için yapı: E-posta, Müşteri Türü, Hizmetler, Hizmet Paketi ve Onboarding Görüşmesi gibi önemli onboarding bilgileri E-posta, Müşteri Türü, Hizmetler, Hizmet Paketi ve Onboarding Görüşmesi gibi önemli onboarding bilgileri ClickUp Özel Alanlarda saklanmalıdır

Farklı onboarding aşamaları için çeşitli görünümler: Müşteri Kayıt Formu, Onboarding Süreci, Başlangıç Kılavuzu ve Hizmet Paketi* gibi Müşteri Kayıt Formu, Onboarding Süreci, Başlangıç Kılavuzu ve Hizmet Paketi* gibi ClickUp Görünümleri arasında geçiş yapın

Yerleşik kayıt ve anket sistemi: Özel kayıt ve işe alım anket görünümlerini kullanarak gereksinimleri ve geri bildirimleri erken aşamada toplayın

Ajans Müşterilerinin Sadakatini Koruyan İletişim Stratejileri

Ajans hayatında, ilerleme algısı gerçek ilerleme kadar önemlidir.

Çünkü müşteriler kendilerini bilgilendirilmediğini hissettiklerinde, başka yerlere yönelmeye başlarlar.

Büyüdükçe, iletişimin sistematik hale getirilmesi gerekir. Bağlamın dağınıklığı —e-posta, Slack, metinler ve portal girişleri arasında dağınık bilgiler— müşterilere, cevaplar için kendi ajanslarının peşinden koşmak zorunda olduklarını hissettirir.

Toplantı sıklığı için akıllı bir seçim, hibrit bir kurulumdur: haftalık asenkron güncellemeler ile aylık canlı strateji görüşmelerinin birleştirilmesi. Her birinin işleyişi şu şekildedir:

Haftalık kontrol toplantıları Aylık derinlemesine incelemeler En uygun olduğu durumlar Değişken unsurlar içeren aktif kampanyalar Stratejik planlama ve ilişki kurma Biçim Asenkron yazılı güncelleme veya 15 dakikalık kısa senkronizasyon 45–60 dakikalık canlı video görüşmesi Tipik gündem Görev durumu, engeller, yaklaşan son tarihler Performans değerlendirmesi, bir sonraki çeyrekte yapılacak ayarlamalar, geri bildirim Tek başına kullanıldığında risk oluşturur Olgun hesaplar için mikro yönetim gibi hissedilebilir Küçük sorunlar, ortaya çıkmadan önce haftalarca sürer

ClickUp'ın yardımcı olduğu alanlar

Ajansınız büyüdükçe iletişim parçalanır. ClickUp Chat, konuşmaları ve işleri aynı alana getirerek bu sorunu çözer, böylece güncellemeler arasında hiçbir şey kaybolmaz.

ClickUp sohbeti ile tek bir arayüzden asenkron güncellemeleri paylaşın ve ihtiyaç duyduğunuzda istediğiniz zaman görüşmeye katılın

İşte bunun hibrit iletişim modelinize nasıl doğal bir şekilde uyum sağladığı:

Hızlı görüşmeler yapın: Aylık ayrıntılı toplantılar için Aylık ayrıntılı toplantılar için ClickUp SyncUps'ı kullanarak çalışma alanınızın içinden doğrudan sesli veya video görüşmelere katılın

Konuşmaları eyleme dönüştürün: Haftalık asenkron güncellemeler sırasında, bir müşteri Sohbet'te bir engel bildirirse, o mesajı tek bir tıklamayla Görev'e dönüştürebilirsiniz

Bağlamı belirli işlerle ilişkilendirin: Sohbetler, görevler, listeler veya projelerle birlikte görüntülenebilir

@bahsetmeler ve gerçek zamanlı işbirliği: İster şirket içi takımınız ister müşterinin irtibat kişisi olsun, doğru paydaşları anında sürece dahil edin

🧠 Eğlenceli Bilgi: 1950'ler ve 60'ların " Mad Men " reklamcılık dönemi, aşırı alkol tüketiminin hakim olduğu bir kültürle tanımlanıyordu. Üç martinili öğle yemekleri ve ofisteki viski toplantıları, genellikle önemli yaratıcı kararların ve müşteri kararlarının alındığı ayarlar olarak hizmet ediyordu.

Birden Fazla Müşteri Hesabını Yönetmek için Ş Akışları ve Sistemler

Kurucunun izlemiş olup olmadığına bakılmaksızın çalışan uygun bir ş akışı yönetimine ihtiyacınız var.

Ajanslar, bu süreci bürokratik buldukları için genellikle direnirler. Ancak doğru sistemler, rutin işlerden kaynaklanan karar verme yorgunluğunu ortadan kaldırarak yaratıcı enerjiyi ücretsiz olarak serbest bırakır. 🛠️

Basit bir aciliyet ve değer çerçevesi ile görevlere öncelik verin

Tüm görevleriniz öncelikliymiş gibi görünüyorsa, aslında hiçbir şey öncelikli değildir. İki eksenli bir çerçeve, hesap yöneticilerinin her gün daha hızlı kararlar almasına yardımcı olur. Aciliyet, son teslim tarihi baskısını ölçer; değer ise müşteri üzerindeki etkiyi veya gelir üzerindeki etkiyi ölçer.

Yüksek aciliyet + yüksek değer: Hemen yapın, en iyi çalışanlarınızı görevlendirin

Yüksek aciliyet + düşük değer: Benzer hızlı görevleri başkalarına devredin veya toplu olarak işleyin

Düşük aciliyet + yüksek değer: Planlayın ve zamanınızı koruyun

Düşük aciliyet + düşük değer: Öncelik sırasını düşürün veya tamamen bırakın

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Görev Öncelikleri ile aciliyet-değer çerçevenizi ş akışınızda hayata geçirin. Görevlere Acil, Yüksek, Normal ve Düşük gibi etiketler atayarak, önce hangisine dikkat edilmesi gerektiğini anında belirgin hale getirin. Hatta AI'dan görevleri önceliklendirmesini bile isteyebilirsiniz! AI Otomatik Doldurma görev özelliklerini kullanarak kişileri ve öncelikleri işlere otomatik olarak atayın

🎥 Müşteri listesini verimli bir şekilde oluşturmayı öğrenin:

Her müşteri türü için tekrarlanabilir süreçler oluşturun

Buradaki fikir, her hizmet türü (aylık sabit ücret, tek seferlik kampanya, devam eden SEO) için, her müşteriye göre kopyalayıp özel hale getirebileceğiniz bir temel süreç oluşturmaktır. Şunları şablon haline getirmelisiniz:

Görev listeleri: Her hizmet teklifi için teslim edilecekleri ve adımları standart hale getirir

Klasör yapıları: Her müşteri hesabını aynı şekilde düzenleyerek herkesin kolayca işin içine girebilmesini sağlar

Onay aşamaları: Müşterinin onayının her seferinde aynı kontrol noktalarında gerçekleşmesini sağlar

Müşteri raporu şablonları : Tüm hesaplarda haftalık veya aylık güncellemeleri tutarlı hale getirir Tüm hesaplarda haftalık veya aylık güncellemeleri tutarlı hale getirir

⚡ Şablon Arşivi: ClickUp Müşteri Başarı Şablonu ile yenileme zaman çizelgelerini ve etkileşimi takip ederek müşteri kaybını önleyin. Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Başarı Şablonu ile tüm müşterilerinizin ihtiyaç ve isteklerine ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin Bu şablonu neden seveceksiniz: Yerleşik kılavuzlar: En iyi uygulamaları ve standart çalışma prosedürlerini özel görünümlerde belgelendirin

Uçtan uca müşteri yaşam döngüsü izleme: Onboarding, Nurturing, Up For Renewal, Renewed ve Churned gibi durumları kullanarak her müşteriyi onboarding aşamasından müşteri tutma aşamasına kadar yönetin

Merkezi müşteri verileri: Özel alanları kullanarak anahtar müşteri bilgilerini toplayın ve düzenleyin; böylece hesapları segmentlere ayırın, performansı izleyin ve etkileşimi kişiselleştirin

Çoklu görünümler: Müşteri Başarı Kılavuzu, Başlangıç Kılavuzu, Geri Bildirim Formu, Yenileme ve Etkileşim gibi görünümlere erişin

Ajansınız Büyürken ClickUp'ı Kullanarak Müşterileri Yönetme

Çoğu ajans, bir CRM, bir proje yönetimi aracı, bir belge aracı, bir sohbet uygulaması ve bir raporlama gösterge paneliini bir araya getirir, sonra da bunların neden birbiriyle bağlantı kurmadıklarını merak eder.

ClickUp Small Business Suite'i devreye sokarak bu araç karmaşasını ortadan kaldırın. 🤩

Görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi, gösterge panellerinizi ve ş akışlarınızı tek bir yerde birleştirerek, işe alım sürecinizi tek seferlik bir çaba yerine yapılandırılmış, tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürür. Müşteri bilgileri bir kez girilir ve tüm takım tarafından erişilebilir durumda kalır, böylece görev devri sırasında hiçbir bilgi kaybolmaz.

Ayrıca, normalde tek tek bir araya getirmeniz gereken 20'den fazla aracı tek bir yerde bir araya getirdiği için, ajanslara çoklu sistem yönetimi yükü olmadan, çok daha düşük bir maliyetle kurumsal düzeyde bir teknoloji yığını sunar.

İşte size nasıl yardımcı olacağı:

Onboarding için ClickUp formları

Çoğu onboarding süreci başlamadan biter – müşteriler yarım yamalak briefler gönderir, gereksinimler e-postalarda kalır ve takımınız temel konuları netleştirmek için saatler harcar.

ClickUp Forms, onboarding sürecini ş Akışınıza doğrudan beslenen standart bir veri toplama sistemine dönüştürerek bu sorunu çözer.

ClickUp Forms ile dağınık müşteri bilgilerini yapılandırılmış, tekrar kullanılabilir verilere dönüştürün

Örneğin, yeni bir SEO müşteri anlaşma imzaladı. Temel sorularla dolu bir başlangıç görüşmesi yapmak yerine, aşağıdakileri içeren bir ClickUp formu gönderirsiniz:

İş hedefleri, hedef anahtar kelimeler, rakipler

Erişim bilgileri

Bütçe + hizmet kapsamı

Gönderildikten sonra, tüm ayrıntılar önceden doldurulmuş bir ClickUp Görevi otomatik olarak oluşturulur. Ayrıca, Formlardaki ClickUp Özel Alanları, yanıtları doğrudan yapılandırılmış Görev verilerine eşler. Müşteriler ayrıca marka varlıklarını, brifingleri veya kimlik bilgilerini önceden ekleyebilir.

🔍 Biliyor muydunuz? Ortalama bir müşteri, bir şirketten ayrılmadan önce ona sadece 2,2 şans verir ve "tatmin edici" bir deneyim bile güvence sağlamaz. Aslında, müşterilerin %27'si, her şeyin sadece "fena değil" olduğunu düşünseler bile geri dönmez.

İşleri optimize etmek için ClickUp Brain

Büyüdükçe, sorun bağlamın dağınık hale gelmesidir. ClickUp Brain, görevler, belgeler, sohbet ve geçmiş arasında bir AI katmanı görevi görerek bu sorunu çözer; böylece takımınız cevapları aramak yerine sorular sorabilir.

Şunları yapabilirsiniz:

Görevler, belgeler ve hatta eski konuşmalar arasında cevapları bulun

Görevleri açmadan sorular sorarak güncellemeleri alın

Gerçek iş verilerinden haftalık müşteri güncellemelerini otomatik olarak oluşturun

Sohbetleri, notları veya brifingleri anında yapılandırılmış görevlere dönüştürün

İş yüküne ve uzmanlığa göre iş atamasını isteyin

📮 ClickUp Insight: İnsanların %24'ü, AI ajanlarını esas olarak sıkıcı görevleri otomasyon için istediğini söylüyor. Buradaki beklenti, düşük değerde olan işlerden kurtulmaktır ve bu gayet mantıklıdır. Bir ajans çalışanı sürekli kurulum, denetim veya yönlendirmeye ihtiyaç duyarsa, bu durum artık yardımcı olmaktan çıkıp daha fazla iş yükü gibi hissettirmeye başlar. ClickUp'ta Süper Ajanlar arka planda sürekli olarak çalışır; takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla görevleri günceller, belgeler hazırlar ve işleri ilerletir. Tek seferlik yardım için onlara DM gönderebilir, hatta bir belgenin içinde @bahseterek beyin fırtınasını net bir plana dönüştürebilirsiniz!

Müşteri bilgilerini birleştirmek için ClickUp Brain MAX

Yazmak için ChatGPT'yi, araştırma için Perplexity'yi, notlar için Claude'u kullanıyorsunuz... ve her yerde bağlam kayboluyor. ClickUp Brain MAX, tüm araçlarınızı, verilerinizi ve modellerinizi tek bir yerde birleştiren merkezi bir AI Çalışma Alanı sunarak bu sorunu çözer.

Şunları sunar:

Uygulamalar arasında birleşik arama: ClickUp'a, bağlantı kurulan araçlara ve web'e tek bir yerden erişin

Çoklu AI modelleri: Claude, GPT ve Gemini dahil olmak üzere her görev için en uygun AI modelini seçin

Derin bağlam farkındalığı: Görevleri, belgeleri, sohbetleri ve geçmişi bir bütün olarak anlar

Ses-metin dönüştürme: ClickUp Talk-to-Text ile görevleri, notları veya güncellemeleri anında dikte edin ClickUp Talk-to-Text ile görevleri, notları veya güncellemeleri anında dikte edin

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Automations aracılığıyla ş akışı otomasyonunu kullanarak, tekrarlayan manuel adımlar nedeniyle kaybedilen saatleri geri kazanın. Otomasyonların üç özelleştirilebilir bileşeni vardır: tetikleyiciler (otomasyonu başlatan etkinlikler), koşullar (gerçek olması gereken isteğe bağlı kriterler) ve eylemler (sonra ne olacağı). ClickUp Otomasyonları ile müşteri hacmi arttıkça ş akışlarının kendi kendine çalışmasını sağlayın Örnek ş akışı: Bir müşteri onboarding formu gönderildiğinde: Müşteriye bildirim gönderilir

Görev oluşturuldu

Onboarding yöneticisine atandı

Durum "Başlangıç" olarak ayarlandı

Dahili kontrol listesi tetikleyici tarafından tetiklendi

Gerçek bir kullanıcının yorumu:

Agile metodolojisiyle sorunsuz çalışıyor ve müşteri yönetimi için de mükemmel bir şekilde işliyor. Günlük görevleri ve yapılacaklar listesini verimli bir şekilde yönetmek için ideal. Sorunlar/iyileştirmeler, geliştirme vb. gibi farklı senaryolar üzerinde çalışmak için farklı alanlar oluşturabilirsiniz. Gösterge paneli o kadar çekici ve zaman kazandıran bir yapıya sahip ki, çok fazla zaman tasarrufu sağlıyor ve verimli analizler yapmanıza olanak tanıyor.

Gerçek zamanlı müşteri görünürlüğü için ClickUp Gösterge Panelleri

Müşteriler görünürlük ister ve ClickUp Gösterge Panelleri size gerçek zamanlı raporlama olanağı sunar. Ekibiniz raporları manuel olarak hazırlamak yerine, kampanya ilerlemesini, takım iş yükünü ve anahtar metrikleri zaten gösteren bir gösterge paneli açar.

Şunlara erişebilirsiniz:

Dönüm Noktası Kartı: Hesaplar genelinde ana teslimatları ve son teslim tarihlerini takip edin

Zaman Takibi Kartı: Müşteri veya proje başına harcanan saatleri kaydedin

Hesaplama Kartı: Toplu veriler (ör. toplam faturalandırılabilir saatler, kampanya maliyetleri)

ClickUp Gösterge Panelleri ile raporlamayı aylık telaştan kurtararak canlı bir sisteme dönüştürün

Ayrıca, ClickUp Brain gösterge panellerinize entegre edilmiştir; bu sayede aşağıdaki gibi AI Kartlarına erişebilirsiniz:

AI Proje Güncelleme Kartı: Mevcut durumu, engelleri ve sonraki adımları özetler

AI Özet Kartı: Müşteri raporlaması için mükemmel olan üst düzey genel bakış

AI Brain Kart (özel komutlar): "Bu müşteri için hangi riskleri işaretlemeliyim?" gibi sorular sorun ve anında yanıtlar alın

Bir müşteri gösterge paneli oluşturun:

Sisteminizin İşe Yaradığını Kanıtlayan Müşteri Elde Tutma Metrikleri

PwC'nin 2025 Müşteri Deneyimi Anketi, yöneticilerin %83'ünün satın alımları etkileyen faktörleri ölçmek için daha iyi araçlara ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Bu da yapılandırılmış müşteri tutma metriklerini vazgeçilmez kılıyor.

İşte dikkat etmeniz gerekenler:

Müşteri tutma oranı : Belirli bir dönem boyunca kalan müşterilerin yüzdesi. Hesap ekledikçe bu oran düşüyorsa, ilişki katmanınızda boşluklar var demektir Belirli bir dönem boyunca kalan müşterilerin yüzdesi. Hesap ekledikçe bu oran düşüyorsa, ilişki katmanınızda boşluklar var demektir

Ortalama müşteri ömrü: Müşterilerin ne kadar süreyle kalıyor. Bu sayı artarsa, onboarding ve iletişim sistemlerinizin işe yaradığını gösterir

Müşteri başına proje karlılığı: Gelirden teslimat maliyetinin çıkarılmasıyla elde edilir. Müşteri tutma oranı yüksek ancak karlılık düşüyorsa, kapsam yönetiminizde bir sızıntı var demektir Gelirden teslimat maliyetinin çıkarılmasıyla elde edilir. Müşteri tutma oranı yüksek ancak karlılık düşüyorsa, kapsam yönetiminizde bir sızıntı var demektir

Teslimat süresi eğilimleri: Müşteri sayınız arttıkça iş akışlarınız yavaşlıyor mu? Eğer öyleyse, iş akışlarınız gerçek anlamda ölçeklenemiyor demektir

Müşteri memnuniyeti puanı: Basit bir Basit bir müşteri memnuniyeti anketi veya üç ayda bir yapılan durum değerlendirmesi

🔍 Biliyor muydunuz? Eski ajanslar genellikle resmi sözleşmeler yerine el sıkışarak anlaşma yaparlardı. Güven (ve itibar) her şeydi.

ClickUp ile Müşterilerinizi Elde Tutun

Bir ajansı büyütmek, işleri yavaşlatmadan daha fazla karmaşıklığı yönetmek demektir. Daha fazla hesap, daha fazla hareketli parça, daha fazla paydaş ve işlerin ters gitme olasılığının artması anlamına gelir.

ClickUp ile, müşteri onboarding sürecinin formlar aracılığıyla yapılandırılmış verilerle başladığı ve strateji ile uygulamanın Dokümanlar ve ClickUp Brain sayesinde uyumlu bir şekilde yürütüldüğü bağlantılı bir Çalışma Alanı oluşturursunuz. Ayrıca, otomasyonlar tekrarlayan koordinasyon işlerini sorunsuz bir şekilde halleder ve Görev Öncelikleri, takımınızın her zaman en önemli konuları bilmesini sağlar.

İletişim, ClickUp Sohbet ve SyncUps aracılığıyla kesintisiz devam eder. Raporlama zamanı geldiğinde, Gösterge Panelleri ve AI Kartları ham verileri, müşterilerinizin talep etmesine gerek kalmadan net ve gerçek zamanlı içgörülere dönüştürür.

