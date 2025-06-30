pazarlama Ajansları için En İyi 11 Asana Alternatifi (2025)

Ajansınız büyüyor. Beş kişilik bir takım için işe yarayan şeyler, 20 kişilik bir işletmeye pek uymuyor.

Asana sizi bu noktaya getirdi, ama artık farklı bir şeye ihtiyacınız var. Pazarlama ajansları için bu 11 Asana alternatifi, karşılaştığınız benzersiz zorluklarda uzmanlaşmıştır.

Hedeflerinizle birlikte büyüyecek bir çözüm bulalım. 🎯

Pazarlama Ajansları için En İyi Asana Alternatifleri Bir Bakışta

İşte pazarlama ajansları için en iyi Asana alternatiflerinin kısa bir karşılaştırması. 👇

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Yaratıcı ve operasyonel uyum için hepsi bir arada ajans yönetim platformuTakım boyutu: Bireyler, yeni kurulan şirketler ve kurumsal şirketler için ideal Özel iş akışları, AI yardımı, Gösterge panelleri, Belgeler, zaman takibi, AI takvimi, geri bildirim araçları Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Wrike Yaratıcı varlıkların düzenlenmesi ve müşteri portalı iş akışlarıTakım boyutu: Orta ve büyük yaratıcı takımlar için ideal Form talep etme, prova okuma, yan yana sürüm oluşturma, müşteri çalışma alanları, otomatik raporlar Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Jira Çevik kampanya yürütme ve yinelemeli proje güncellemeleriTakım boyutu: Teknik pazarlama takımları ve geliştirme işbirliği yapan ajanslar için ideal Özel iş akışları, Kanban panoları, kampanya otomasyonu, 30'dan fazla yerleşik rapor Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlar Trello Görsel görev yönetimi ve kampanya haritalama Takım boyutu: Editör, sosyal medya ve içerik takımları için ideal İçerik takvimleri, özelleştirilebilir şablonlar, Google Drive senkronizasyonu, Power-Up entegrasyonları Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar ProofHub Yapılandırılmış yaratıcı incelemeler ve paydaş onayları Takım boyutu: Tasarım, içerik ve markalaşma takımları için ideal İşaretleme geri bildirimi, onay akışları, özel formlar, izin kontrolleri Ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 50 $'dan başlar Takım çalışması Karlılık izleme ve müşteri odaklı teslimat Takım boyutu: Faturalandırma, avans ödemeleri ve teslimatları yöneten ajanslar için ideal Zaman/bütçe takibi, QuickBooks faturalandırma, iş yükü planlayıcı, müşteri görünümü erişimi Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,99 $'dan başlar Airtable Özelleştirilebilir iş akışları ve veri görünümleriyle kampanya planlamaTakım boyutu: Operasyon ve planlama takımları için ideal Formül alanları, kampanya portalları, renk kodlu takvimler, koşullu mantık Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlar ActiveCollab Proje karlılığının izlenmesi ve zamana dayalı faturalandırmaTakım boyutu: Finans bilincine sahip proje yöneticileri ve hizmet ajansları için ideal Görevlerde zamanlayıcılar, yinelenen faturalar, iş yükü özeti, kapsam genişlemesi uyarıları Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 11 $'dan başlar Basecamp Basitleştirilmiş iletişim ve merkezi proje görünürlüğü Takım boyutu: Yalın takımlar ve işlevler arası pazarlama grupları için ideal Mesaj panoları, otomatik check-in'ler, belge merkezi, müşteri basitliği Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar Zoho Projeleri İşletme genelindeki iş akışlarına bağlı pazarlama operasyonları Takım boyutu: Zoho ekosistemini kullanan takımlar için ideal Proje portalları, gider izleme, iş yükü görünümleri, Blueprint otomasyonları Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar

Pazarlama Ajansları için Asana Alternatiflerini Neden Tercih Etmelisiniz?

Asana'nın ajans proje yönetimi yazılımı birçok kişi için işe yarıyor, ancak pazarlama ajansları genellikle daha özel çözümler gerektirir. İşte başka bir yere bakmanız için nedenler:

Pazarlamaya özel değildir: Asana, pazarlama odaklı iş akışlarından yoksundur, kampanya yaşam döngüleri için yoğun özelleştirme ve ek araçlar gerektirir, bu da işlemlerin parçalanmasına neden olur

Eksik kampanya kapsamı : Görevleri iyi yönetir, ancak sipariş alımı ve varlık onayları gibi anahtar adımları atlar, bu da ayrı sistemler gerektirir

Ölçeklendirme sorunları: Müşteri ve kampanya karmaşıklığı arttıkça, Asana'nın basit yapısı da karmaşıklaşır ve görünürlük azalır

Zaman takibi veya faturalandırma yok: Faturalandırılabilir saatleri izleyen ajanslar, Asana'da bu özellikler bulunmadığından üçüncü taraf araçlar veya manuel elektronik tablolar kullanmak zorundadır

Sınırlı raporlama: Temel gösterge panelleri, özelleştirilebilir kampanya ve Temel gösterge panelleri, özelleştirilebilir kampanya ve pazarlama ajansı KPI'ları sunmaz, bu da birden fazla projeye ilişkin içgörüler elde etmeyi engeller

Eksik müşteri işbirliği özellikleri: Müşteri portalları veya ayrıntılı izinler bulunmaması, iletişimde sürtüşmelere neden olur

Zayıf görev hiyerarşisi: Esnek olmayan alt görevler ve sınırlı Esnek olmayan alt görevler ve sınırlı AI pazarlama otomasyonu , manuel çözüm yollarına yol açar

🧠 Eğlenceli Bilgi: Volney B. Palmer , ABD'de bilinen ilk reklam ajansını kurdu. Orijinal planı sadece gazetelerde reklam alanı satmaktı. Strateji, sloganlar ve yaratıcı departmanlar çok daha sonra ortaya çıktı.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

Pazarlama Ajansları için En İyi Asana Alternatifleri

Bunlar, pazarlama ajansları için en iyi Asana alternatifleri arasından seçtiklerimiz. 📝

1. ClickUp (Hepsi bir arada ajans yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ta İlk Görevinizi Oluşturun ClickUp Görevleri'ni kullanarak her bir kampanya varlığını izleyin

ClickUp, Asana'da olmayan yapıyı sağlarken, ajansınızın işleyişine uyum sağlayacak esnekliği de sunar.

İlk olarak, ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımı, ajansınızın operasyonel omurgası olarak hizmet verir. ClickUp'ın Pazarlama Çözümü ve ClickUp Yaratıcı Ajans Yazılımını entegre ettiğinizde, pazarlama operasyonları için özel olarak tasarlanmış özel iş akışlarına erişim elde edersiniz

Kampanyalarınızı devam ettirin

Ajansınızın bir tüketici teknolojisi markası için tam dönüşüm hunisi kampanyası üzerinde çalıştığını varsayalım: organik gönderiler, ücretli reklamlar, e-posta damlaları ve açılış sayfaları, hepsi altı hafta boyunca yayınlanacak.

Kampanya için bir Klasör oluşturarak başlayın. İçinde, ClickUp Görevleri'ni kullanarak her bir varlık için ayrıntılı teslimatlar oluşturun: biri Instagram karuseli, biri lansman e-postası ve biri video reklamı için.

Her görev, son teslim tarihleri, yaratıcı özetler ve devretme için alt görevler ile birlikte doğru takım üyesine atanır.

Herkesin ilerleme konusunda aynı sayfada olmasını sağlamak için kendi ClickUp Özel Görev Durumlarınızı tanımlayabilirsiniz: "Brifing", "Taslak Hazırlanıyor", "Dahili İnceleme", "Müşteri İncelemesi" ve "Nihai Onay". Bunlar, ajansınızın izlediği gerçek aşamaları yansıtır.

Aynı zamanda, her göreve ClickUp Özel Alanlar ekleyerek takımınızın işi kolayca bölüp filtreleyebilmesini sağlarsınız. Teslim edileceklerin kanalını, hedef kitle türünü, varlık biçimini ve kampanya önceliğini belirtin.

Böylece, stratejistiniz gelecek hafta yayınlanacak ücretli medya için tüm öncelikli varlıkları görmek isterse, görünümü saniyeler içinde filtreleyebilir.

Her şeyi gerçek zamanlı olarak görün

ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanya ilerlemesini izleyin

Operasyonel verileriniz, ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla stratejik içgörülere dönüşür. Bu görsel komut merkezleri, tüm müşterilerinizin takım kapasitesi, proje son teslim tarihleri ve kampanya performansı hakkında gerçek zamanlı bilgiler gösterir.

Ayrıca, iç notları veya üretim düzeyindeki ayrıntıları ifşa etmeden, teslim edilecekler, son tarihler ve engelleyicilerle ilgili canlı ilerlemeyi gösteren gizli müşteri gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.

AI ile daha hızlı hareket edin

Kampanya planlaması için ClickUp Brain ile çalışın

ClickUp Brain, platformun yerleşik AI motorudur ve takımınızın ivmesini kaybetmeden planlama, yazma ve özetleme yapmasına yardımcı olur.

Ajansınızın bir e-ticaret müşterisi için Black Friday kampanyası planladığını varsayalım. Stratejist, kampanya yapısını özetlemek için bir ClickUp Belgesi açar. "Cilt bakım markası için Black Friday promosyon planı" gibi kısa bir komut yazısı girer. ClickUp Brain, anahtar mesajlaşma açıları ve teslim edilebilir biçimlerle birlikte kanallara (e-posta, ücretli sosyal medya, açılış sayfaları ve influencer işbirlikleri) göre ayrılmış bir kampanya takvimi önerir.

Ardından, üretim aşamasında, kreatif liderinizin hala incelenmeyi bekleyenler veya geri bildirimin bloklandığı yerleri bilmek istemesi durumunda, AI pazarlama aracı tek bir tıklama ile görevler arasındaki en son yorumları özetleyebilir.

Tekrarlayan işleri otomatikleştirin

Çalışma alanınızda ClickUp Otomasyonu için tetikleyiciler ayarlayın

ClickUp Otomasyon, kampanyalar sırasında takımınızın zamanını alan tüm sıkıcı proje durum güncellemelerini, görev değişikliklerini ve hatırlatıcıları halleder.

Örneğin, bir Görev "Müşteri İncelemesi"ne taşındığında, bir Otomasyon otomatik olarak hesap yöneticisini etiketleyebilir, geri bildirim için bir son tarih belirleyebilir ve bu son tarih geçerse görevi yeniden atayabilir.

Ajans şablonlarıyla başlayın

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Pazarlama Ajansı Şablonunu kullanarak yaratıcı kampanyalar başlatın ve yönetin

ClickUp Pazarlama Ajansı Şablonu, birden fazla müşteri için kampanya döngülerini yöneten ajanslar için oluşturulmuştur. Yaratıcı talepler için listeler, inceleme akışları için önceden oluşturulmuş Özel Görev Durumları ve platform ve biçim için Özel Alanlar içerir.

Şablon ayrıca Sözleşme Zaman Çizelgeleri ve Hesap Özetleri gibi görünümler de içerir ve size anında görünürlük sağlar.

Yaratıcı teslimatın yanı sıra müşteri hizmetlerini de yönetiyorsanız, ClickUp Ajans Yönetimi Şablonu daha hızlı kurulmanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Her takımın tercih ettiği şekilde çalışın: Yaratıcılar Yaratıcılar için Pano Görünümü'nde , proje yöneticileri için Liste'de veya müşteriye yönelik güncellemeler için Gantt grafiklerinde kampanyaları görüntüleyin

Tekrarlayan kurulumları atlayın: Aylık içerik yayınları, müşteri kontrolleri veya kampanya raporları için Aylık içerik yayınları, müşteri kontrolleri veya kampanya raporları için ClickUp Yinelenen Görevler oluşturun

Gecikmelerin önüne geçin: Planlama çakışmalarını ve iş yükü aşımlarını işaretleyen yapay zeka destekli Planlama çakışmalarını ve iş yükü aşımlarını işaretleyen yapay zeka destekli ClickUp Takvim ile projeleri planlayın

İşleri temiz bir şekilde alın: Yaratıcı brifingler, kampanya talepleri veya geri bildirimler için Yaratıcı brifingler, kampanya talepleri veya geri bildirimler için ClickUp Formları oluşturun, böylece e-postalarda veya sohbetlerde hiçbir şey kaybolmaz

Saatlerin nereye gittiğini bilin: ClickUp Proje Zaman Takibi ile hizmetler, müşteriler ve roller arasında proje zamanını takip edin ClickUp Proje Zaman Takibi ile hizmetler, müşteriler ve roller arasında proje zamanını takip edin

Strateji ve uygulama arasında bağlantıyı koruyun: Görevlere bağlı Görevlere bağlı ClickUp Belgeleri içinde mesajlaşma planları, varlık özetleri ve lansman kontrol listeleri taslakları hazırlayın

Geri bildirimleri eyleme dönüştürün: ClickUp'ın Görevler ve Belgeler'deki Yorumları Atama özelliğini kullanarak yorumları atanan sonraki adımlara dönüştürün

Odaklanmış tartışmalar sağlayın: ClickUp Sohbet içinde konuşun, böylece kampanya konuşmaları işlerin yanında kalır, platformlara dağılmaz ClickUp Sohbet içinde konuşun, böylece kampanya konuşmaları işlerin yanında kalır, platformlara dağılmaz

ClickUp sınırlamaları

Dikkatli bir kurulum yapılmazsa, anahtar güncellemeleri kaçırmak veya alakasız bildirimlerle boğulmak çok kolaydır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu Reddit yorumu her şeyi özetliyor:

Yaklaşık yarım yıldır ajansımızı ClickUp ile yönetiyoruz ve dürüst olmak gerekirse, iş yapış şeklimizi hiç beklemediğim şekilde değiştirdi. İlk başta tüm ekstra özelliklere şüpheyle yaklaştım, ama zamanla sevdim. […] Doküman sistemi, Google Dokümanlar'daki işlerimizin çoğunu sessizce yerini aldı. Dokümantasyonumuz projelerimizle aynı yerde olduğunda her şey daha iyi akıyor. Takım, düşündüğümden daha hızlı adapte oldu. İlk başta ClickUp Brain konusunda kararsızdım, başka bir AI hilesi gibi görünüyordu. Ancak, özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı. Mükemmel değil, ama işlerim yoğun olduğunda yardımcı oluyor. […] Her şey gibi, alışmak biraz zaman aldı ve hala bazı şeylerin biraz hantal olduğu anlar var. Ama eskiden nasıl çalıştığımıza bakınca, geri dönmek istemiyorum. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Yaklaşık yarım yıldır ajansımızı ClickUp ile yönetiyoruz ve dürüst olmak gerekirse, iş yapış şeklimizi hiç beklemediğim şekilde değiştirdi. İlk başta tüm ekstra özelliklere şüpheyle yaklaştım, ama zamanla sevdim. […] Belgeler sistemi, Google Dokümanlar'daki işlerimizin çoğunu sessizce yerini aldı. Dokümantasyonumuz projelerimizle aynı yerde olduğunda her şey daha iyi akıyor. Takım, düşündüğümden daha hızlı adapte oldu. İlk başta ClickUp Brain konusunda kararsızdım, başka bir AI hilesi gibi görünüyordu. Ama beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı, özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak başlatmam gerektiğinde. Mükemmel değil, ama işlerim yoğun olduğunda yardımcı oluyor. […] Her şey gibi, alışmak biraz zaman aldı ve hala bazı şeylerin biraz hantal olduğu anlar var. Ama eskiden nasıl çalıştığımıza bakınca, geri dönmek istemiyorum. ​​​​​​​​​​​​​​​​

2. Wrike (Yaratıcı varlık yönetimi için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Bir müşteri "mavi arka planlı logo" istediğinde ve farklı klasörlere dağılmış 12 sürüm olduğunu fark ettiğinizde hissettiğiniz o çaresizlik hissini bilir misiniz? Wrike bunu anlıyor.

Pazarlama ajansları için bu Asana alternatifi, her birinin kendine özgü çalışma şekli olan birden fazla zorlu müşteriyle uğraşırken parlar.

En büyük baş ağrınız olan, herkesin proje gereksinimleri konusunda aynı sayfada olması sorunu, pazarlama şablonları ile çözülür. Artık yeni bir müşteriye başladığınızda veya tanıdık bir kampanya türü başlattığınızda her seferinde sıfırdan başlamanıza gerek yok.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Müşteri brifinglerini otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren özel talep formları oluşturun

Onay sürecinde farklı sürümleri yan yana karşılaştırın

Manuel iş yapmadan kampanya metriklerini ve proje durumunu izleyen otomatik dijital pazarlama raporları oluşturun

Dışarıdan çalışanların ilerlemeyi inceleyip geri bildirim sağlayabileceği, müşterilere özel çalışma alanlarını paylaşın

Wrike sınırlamaları

Wrike, düzeltme araçları sunsa da, ajanslar tekrarlanan inceleme döngülerinin sıkıcı manuel kurulum gerektirdiğini ve çalışma alanını dağınık hale getirebileceğini not ediyor

Raporlama ve gösterge panelleri genellikle üst düzey müşteri sunumları için yetersiz olarak tanımlanır

Wrike'daki temel zaman takibi, faturalandırılabilir saat raporlaması için basit, hantal ve verimsizdir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.400 yorum)

Capterra: 4. 4/5 (2.614 yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

İşte bir Reddit kullanıcısının bu araç hakkındaki görüşü:

Bir sürü PM sistemi kullandım ve Wrike'ı gerçekten çok beğendim. Sadece PM olduğum için değil, takımımın 30 üyesinin hepsi kolayca öğrendiği ve günlük olarak kullandığı için. Bir yazılımı %100 benimsemiş olmamız, PM olarak işimi çok kolaylaştırıyor. Arka uçtan bakıldığında gerçekten karmaşık bir sistem; özel alanlar, özel öğe türleri, gönderi formları oluşturma vb. ayarları. PM açısından biraz öğrenme eğrisi var, ama çok şey yapıyor.

Bir sürü PM sistemi kullandım ve Wrike'ı gerçekten çok beğendim. Sadece PM olduğum için değil, takımımın 30 üyesinin hepsi kolayca öğrendiği ve günlük olarak kullandığı için. Bir yazılımı %100 benimsemiş olmamız, PM olarak işimi çok kolaylaştırıyor. Arka uçtan bakıldığında gerçekten karmaşık bir sistem; özel alanlar, özel öğe türleri, gönderi formları oluşturma vb. PM açısından biraz öğrenme eğrisi var, ancak çok şey yapıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Modern reklamcılığın babası olarak adlandırılan David Ogilvy, kariyerine pazarlama alanında başlamadı. Oxford'dan ayrıldıktan sonra Paris'te aşçılık eğitimi aldı ve daha sonra İskoçya'da kapı kapı dolaşarak AGA sobaları sattı. Bu işte o kadar başarılıydı ki, 1935 yılında bir satış kılavuzu yazdı ve bu kılavuz daha sonra Fortune dergisi tarafından gelmiş geçmiş en iyi satış kılavuzlarından biri olarak övüldü.

3. Jira (Çevik pazarlama iş akışları için en iyisi)

via Atlassian

Pazarlama kampanyalarının özelliği şudur: değişirler. Hem de çok. Bazen saatlik olarak. Jira, gereksinimlerin moda trendlerinden daha hızlı değiştiği yazılım geliştirme için tasarlandığından bu gerçeğin farkındadır.

Rakipleriniz pazarlama faaliyetlerini şelale süreçlerine uydurmaya çalışırken, siz anında uyum sağlayacaksınız. Özelleştirme derinliği, başkalarının "en iyi uygulamalar" olarak gördüğü şeylere uymak yerine, takımınızın işleyişini tam olarak modelleyebileceğiniz anlamına gelir

Jira'nın en iyi özellikleri

Özel pazarlama planlama süreçlerinize ve onay zincirlerinize uygun özel iş akışları oluşturun

Bağımlılık izleme özelliğine sahip Kanban panoları veya zaman çizelgesi görünümlerini kullanarak kampanya ilerlemesini görselleştirin

İş atama veya projeleri onay aşamalarından geçirme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Döngü süresinden takım hızına kadar her şeyi izlemek için 30'dan fazla farklı rapora erişin

Jira'nın sınırları

Teknik karmaşıklık, teknik bilgisi olmayan pazarlama takımı üyelerini korkutabilir

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar temel güncellemeleri sıkıcı ve yavaş bulur; ortamlar genellikle ekstra alanlar, ş Akışları ve tıklamalarla "şişer"

Müşterilerle işbirliği zahmetlidir; dış paydaşları kolayca dahil edemezsiniz

Tasarım odaklı alternatiflere kıyasla sınırlı yaratıcı prova yetenekleri

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 8 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.425+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (15.155+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Jira, karmaşık projeleri yönetilebilir hikayelere ve görevlere ayırmayı inanılmaz derecede kolaylaştırır. Özel iş akışları oluşturma, takım üyelerine görevler atama ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleme özelliklerini gerçekten çok seviyorum. Kanban ve Scrum panoları gibi görsel araçlar, düzenli kalmak ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için özellikle yararlıdır.

Jira, karmaşık projeleri yönetilebilir hikayelere ve görevlere ayırmayı inanılmaz derecede kolaylaştırır. Özel iş akışları oluşturma, takım üyelerine görevler atama ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleme özelliklerini gerçekten çok seviyorum. Kanban ve Scrum panoları gibi görsel araçlar, düzenli kalmak ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için özellikle yararlıdır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: "Marka" kelimesinin orijinal anlamı hayvancılıktan gelmektedir. Çobanlar, sahipliklerini belirtmek için sığırlara benzersiz işaretler yakarlardı. Pazarlamacılar, tüketicilerin zihninde "yerleşen" ürünleri tanımlamak için bu terimi benimsedi.

4. Trello (Görsel kampanya izleme için en iyisi)

trello aracılığıyla

İçerik yazma hizmeti sağlayıcıları, büyük resmi bir bakışta gösteren görsel organizasyonla başarılı olurlar.

Trello'nun kart tabanlı yaklaşımı, editör takımlarının içerik boru hatları ve kampanya akışları hakkında doğal olarak nasıl düşündüklerini yansıtıyor. Asana alternatifi, özelliklerin karmaşıklığından çok basitliği önceliklendiren ajanslar için özellikle iyi işliyor.

Butler otomasyonu, yaratıcı zamanınızı alan sıradan görevleri hallederken, çoklu görünüm seçenekleri farklı takım üyelerinin projeleri tercih ettikleri biçimde görmelerini sağlar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Müşterilerin açıklama gerektirmeden anlayabileceği görsel içerik takvimleri oluşturun

Tekrarlanan kampanyalar için kart şablonları oluşturun, böylece yeni projeler doğru şekilde başlasın

Müşterilerin Google Drive klasörlerine doğrudan bağlanın, böylece varlıklar indirilip yeniden yüklenmeden senkronizasyon sağlanır

Power-Ups ile yüzlerce üçüncü taraf uygulamayı bağlayarak proje yönetimi platformunun işlevselliğini genişletin

Trello'nun sınırları

Gantt grafikleri veya kaynak planlaması gibi gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur

Yerleşik zaman takibi veya ayrıntılı raporlama özellikleri yok

Ücretsiz ve düşük seviyeli planlarda sınırlı dosya depolama alanı

Net bir hiyerarşi yok, kampanyalar arasında sınırlayıcı denetim yok

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: 12,50 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.695+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.620 yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şu geri bildirimi paylaştı:

Trello'yu yıllardır kullanıyorum ve hiç hayal kırıklığına uğratmadı – şirket çapındaki büyük projelerde bile kullanımı çok kolay. Ve kullanımı öğrenmesi SÜPER kolay. Çok sayıda entegrasyon ve otomasyon özelliğine sahip olmasını seviyorum – görev atamalarını, son teslim tarihlerini, müşteri teslimatlarını ve operasyonel ayarlamaları Trello içinde otomatikleştirebildik. Dürüst olmak gerekirse, büyük bir takımı ve birden fazla projeyi yönetmeyi çocuk oyuncağına çevirdi.

Trello'yu yıllardır kullanıyorum ve hiç hayal kırıklığına uğratmadı – şirket çapındaki büyük projelerde bile kullanımı çok kolay. Ve kullanımı öğrenmesi SÜPER kolay. Çok sayıda entegrasyon ve otomasyon özelliğine sahip olmasını seviyorum – görev atamalarını, son teslim tarihlerini, müşteri teslimatlarını ve operasyonel ayarlamaları Trello içinde otomatikleştirebildik. Dürüst olmak gerekirse, büyük bir takımı ve birden fazla projeyi yönetmeyi çocuk oyuncağına çevirdi.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Müşterileri Kazanmak için Ücretsiz Danışmanlık Teklifi Şablonları

5. ProofHub (Yaratıcı inceleme süreçleri için en iyisi)

via ProofHub

ProofHub, çoğu pazarlama işinin paydaşların onayını gerektiren görseller içerdiğini ve e-posta zincirlerinin yaratıcılığın öldüğü yerler olduğunu bilir. Pazarlama ajansları için Asana alternatifi, gerçekten işe yarayan yapılandırılmış onay süreçleri aracılığıyla yaratıcı incelemelerin kaosuna sipariş getirir.

Bu uygulamayı özellikle akıllı kılan, müşteri izinlerini nasıl işlediği; müşterilere asla kullanmayacakları özelliklerle boğmadan, tam olarak görmeleri gerekenleri sunmasıdır.

Özel formlar, genellikle bilinç akışı e-postaları olarak gelen dağınık ilk brifingleri yakalamaya yardımcı olur.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Yorumlar ve açıklamalarla birlikte işaretlemek için görüntüleri ve PDF'leri doğrudan dosyalara yükleyin

Otomatik paydaş bildirimleriyle onay iş akışları üzerinden yaratıcı varlıkları yönlendirin

Doğrudan proje görevlerine dönüştürülen özel formlar aracılığıyla müşteri taleplerini yakalayın

Ayrıntılı izin ayarlarıyla müşterilerin görebileceklerini ve yapabileceklerini kontrol edin

ProofHub sınırlamaları

Diğer pazarlama ajansı yazılımlarına kıyasla sınırlı entegrasyon seçenekleri

Gelişmiş kaynak yönetimi araçları veya kapasite planlama özellikleri yok

Raporlama yetenekleri temel düzeydedir ve ayrıntılı analitiklere ihtiyaç duyan içerik pazarlama ajanslarını tatmin etmeyebilir

ProofHub fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Tam kontrol: 150 $/ay

Temel: 50 $/ay

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

ProofHub hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

ProofHub'da en çok sevdiğim şey, içerik pazarlamasının çeşitli yönlerini yönetmeyi basitleştirmesidir. İçerik oluşturma ve işbirliğinden prova okumaya kadar her şeyi tek bir yerden halledebiliyorum. Kampanya hedeflerini kesinleştirdikten sonra, planımızı belgelemek ve anında ayarlamalar yapmak için "tartışma" panosunu kullanıyorum. Özel iş akışları oluşturma ve "pano" görünümünü kullanarak görevleri yönetme özelliğini gerçekten çok seviyorum. […] Yaratıcı varlıkları zamanında inceleyip onaylama, geri bildirim paylaşma ve dış işbirlikçileri kolaylıkla yönetme yeteneği büyük bir avantaj. Ayrıca, ekstra bir ücret ödemeden kuruluş dışından işbirliği yapabilmek bizim için büyük bir artı.

ProofHub'da en çok sevdiğim şey, içerik pazarlamasının çeşitli yönlerini yönetmeyi basitleştirmesidir. İçerik oluşturma ve işbirliğinden prova okumaya kadar her şeyi tek bir yerden halledebiliyorum. Kampanya hedeflerini belirledikten sonra, planımızı belgelemek ve anında ayarlamalar yapmak için "tartışma" panosunu kullanıyorum. Özel iş akışları oluşturma ve "pano" görünümünü kullanarak görevleri yönetme özelliğini gerçekten çok seviyorum. […] Yaratıcı varlıkları zamanında inceleyip onaylama, geri bildirim paylaşma ve dış işbirlikçileri kolaylıkla yönetme yeteneği büyük bir avantaj. Ayrıca, ekstra bir ücret ödemeden kuruluş dışından işbirliği yapabilmek bizim için büyük bir artı.

Ajansınız dağınık değil, süreçleriniz dağınık. ClickUp'ın Ajans Proje Yönetimi için Büyük Kitabı'ndaki içgörülerle ajansınızı yönetin Ajans Proje Yönetimi için Büyük Kitap ile sorunu çözün: Ajansların projeleri daha sorunsuz yürütmek, müşterileri mutlu etmek ve bunu yaparken gerçekten para kazanmak için kullandıkları gerçek stratejilerle dolu, saçma sapan şeylerin olmadığı bir oyun kitabı.

6. Teamwork (Müşteri odaklı proje teslimi için en iyisi)

via Teamwork

Bir ajansı yönetmek, müşterileri memnun etmek ve karlı bir iş sürdürmek arasında ince bir çizgide yürümek gibidir. Teamwork, bu hedeflerin her zaman uyumlu olacağını iddia etmez, ancak her ikisini aynı anda yönetmenize yardımcı olur.

Proje yönetimi aracı, müşteri işbirliğini sonradan akla gelen bir özellik olarak değil, birinci sınıf bir özellik olarak ele alır. Bu, profesyonel ilişkileri sürdürürken aynı zamanda teslim tarihlerine uymaya çalışırken büyük bir fark yaratır.

Takım çalışmasının en iyi özellikleri

Projelerinizi finansal olarak yolunda tutmak için gerçek zamanlı karlılık bilgileriyle zamanı ve bütçeleri takip edin

Takım kapasitesini ve iş yükünü yöneterek tükenmişlik ve kaçırılan teslim tarihlerini önleyin

QuickBooks entegrasyonu ile kayıtlı zaman ve giderlerden doğrudan faturalar oluşturun

Müşterilere dönüm noktalarını görüntüleme ve teslim edilecekleri onaylama konusunda kontrollü erişim sağlayın

Takım çalışması sınırlamaları

Kanban otomasyonu basittir ve karmaşık geçiş iş akışlarına kolayca uyarlanamaz

Gelişmiş özellikler, daha küçük ajanslar için pahalı olabilecek daha yüksek seviyeli planlar gerektirir

Pazarlama ajansları için daha basit Asana alternatiflerine göre daha dik kazanç eğrisi

Bazı kullanıcılar, büyük projelerde ara sıra performans sorunları yaşadıklarını bildiriyor

Takım çalışması fiyatlandırması

Ücretsiz

Teslimat: 13,99 $/ay kullanıcı başına

Grow: 25,99 $/ay kullanıcı başına

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.170+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (915+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Teamwork hakkında ne diyor?

Bu, Reddit'teki bir konudan alınmıştır:

Şirketim kullanıyor, ben oldukça beğeniyorum ve gelecekte de bu programla çalışmak isterim. Jira ile deneyimim sınırlı, ancak ikisi arasında seçim yapmak zorunda kalsam Teamwork'ü tercih ederim. Birçok fonksiyon takvim başlangıç ve son teslim tarihlerine ve tahminlere göre çalışır, bu nedenle kuruluşunuz her ikisini de yönetebiliyorsa, en fazla faydayı sağlayacaktır. Tahminler saat bazında çalışır (bunun Fibonacci veya başka bir şeye göre yapılandırılabileceğinden emin değilim)

Şirketim kullanıyor, ben oldukça beğeniyorum ve gelecekte de bu programla çalışmak isterim. Jira ile deneyimim sınırlı, ancak ikisi arasında seçim yapmak zorunda kalsam Teamwork'ü tercih ederim. Birçok fonksiyon takvim başlangıç ve son teslim tarihlerine ve tahminlere göre çalışır, bu nedenle kuruluşunuz her ikisine de sahipse, en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Tahminler saat bazında çalışır (bunun Fibonacci veya başka bir şeye göre yapılandırılabileceğinden emin değilim)

💡 Profesyonel İpucu: Dijital pazarlama ajansınızı büyütmek için bir "dönüşüm içgörüleri arşivi" oluşturun. Her kampanyadan sonra neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını, hedef kitlenin davranış eğilimlerini ve yaratıcı açıları belgelendirin. Zamanla bu, rekabet gücünüzü artıran ve gelecekteki müşterileriniz için sonuçları hızlandıran, test edilmiş stratejiler içeren bir pazarlama yol haritası haline gelir.

7. Airtable (Esnek kampanya planlaması için en iyisi)

via Airtable

Airtable, Asana'nın yapamadığı şekilde proje yönetimine veritabanı gücü getirir. Pazarlama ajansları, kampanya bütçelerini zaman çizelgelerine bağlayan özel iş akışları oluşturabilir, ek dosya alanları aracılığıyla yaratıcı varlıkları izleyebilir ve müşteri işleri için mantıklı otomatik onay süreçleri kurabilir.

Güzelliği, bu birbiriyle bağlantılı verileri sayısız şekilde dilimleyip parçalara ayırarak, diğer pazarlama ajansları için Asana alternatiflerinde gizli kalacak içgörüler ortaya çıkarabilmenizde yatıyor.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Formül alanları ve para birimi biçimlendirme kullanarak kampanya bütçelerini gerçek harcama izleme ile senkronize edin

Gecikmiş teslimatları veya bütçe aşımlarını otomatik olarak vurgulayan koşullu biçimlendirme oluşturun

Yalnızca ilgili proje verilerini gösteren filtrelenmiş görünümleri paylaşarak müşteri portalları oluşturun

Renk kodlu kampanya aşamaları ve otomatik yayınlama hatırlatıcılarıyla içerik takvimlerini haritalandırın

Airtable sınırlamaları

Rol tabanlı erişim kaba; herhangi bir düzenleyici görünümleri veya yapıyı değiştirebilir ve diğerleri kilitli görünümlerin kilidini kolayca açabilir

Tabanlar ayrı silolar olarak fonksiyon görür; yorumlar, otomasyonlar ve kullanıcılar bunlar arasında geçiş yapamaz

Airtable, büyük veri kümeleriyle zorlanır; 50.000 kaydı aşan veritabanları önemli ölçüde yavaşlayabilir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz (iki kullanıcıyla sınırlı)

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 54 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.985+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.185 yorum)

Airtable hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun görüşü:

Airtable'ın basit verileri nasıl alıp, bunları size içgörülü bilgiler sağlayan görünümler halinde filtreleyebildiğini anladığımda, bu benim için bir dönüm noktası oldu: Bir tasarımcının herhangi bir anda kaç proje üzerinde çalıştığı, düzenlemeler için ne kadar zaman harcanıyor, kaç proje hedefimize ulaşmamıza gerçekten yardımcı oluyor gibi bilgiler. Verileri, bilmeniz gerekenleri gösterecek şekilde özelleştirmek, bir kez alıştığınızda oldukça kolaydır.

Airtable'ın basit verileri nasıl alıp, bunları size içgörülü bilgiler sağlayan görünümler halinde filtreleyebildiğini anladığımda, bu benim için bir dönüm noktası oldu: Bir tasarımcının herhangi bir anda kaç proje üzerinde çalıştığı, düzenlemeler için ne kadar zaman harcanıyor, kaç proje hedefimize ulaşmamıza gerçekten yardımcı oluyor gibi bilgiler. Verileri, bilmeniz gerekenleri gösterecek şekilde özelleştirmek, bir kez alıştığınızda oldukça kolaydır.

⚙️ Bonus: Takımınızı yormadan kaliteli çıktıları ölçeklendirmek mi istiyorsunuz? Alıcı yolculuğunun her aşamasına göre uyarlanmış içerik yazma şablonlarını kullanmaya başlayın.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, yazma, düzenleme ve e-posta gönderme dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

8. ActiveCollab (Proje karlılığının izlenmesi için en iyisi)

via ActiveCollab

ActiveCollab, işi yapmak ile bunun karşılığını almak arasındaki can sıkıcı boşluğu doldurur.

Takımınız, görsel prova araçlarıyla işbirliği yaparken zamanı doğrudan proje görevlerine kaydeder ve izlenen zaman, her zamanki karmaşık hesap tabloları olmadan profesyonel faturalara dönüştürülür (ne demek istediğimizi anladınız!).

Saatler ilerledikçe proje bütçelerinin gerçek zamanlı olarak yeşilden kırmızıya dönüşmesini izleyin ve karlılığı öldürmeden kapsamın genişlemesini önleyin.

ActiveCollab'ın en iyi özellikleri

Görevlerin üzerinde doğrudan zamanlayıcıları başlatarak, ş Akışını kesintiye uğratmadan faturalandırılabilir saatleri kaydedin

Proje karlılığını gerçek zamanlı olarak izleyin ve bütçe aşımlarını zarar vermeden önleyin

Takım iş yükünü görselleştirerek görevleri dengeleyin ve tükenmişliği önleyin

Otomatik fatura döngüleri ile düzenli müşteriler için tekrarlayan faturalar oluşturun

ActiveCollab sınırlamaları

Bazı ajanslar düzeni ilham verici veya sezgisel bulmuyor

Raporlama özellikleri temel düzeydedir ve ayrıntılı analitiklere ihtiyaç duyanları tatmin etmeyebilir

Alt görevler kötü yönetiliyor; bağımlılıklar net değil ve ek dosyalar kayboluyor, bu da kullanıcıları sinirlendiriyor

ActiveCollab fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Artı: Aylık 15 $ (üç kullanıcı için)

Pro: Kullanıcı başına aylık 11 dolar

Pro + Ödeme alın: Kullanıcı başına aylık 17 $

ActiveCollab puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (405+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ActiveCollab hakkında ne diyor?

G2 incelemesi, pazarlama ajansları için bu Asana alternatifi hakkında şunları söylüyor:

İş yükü görünümü, kaynak yönetimi için çok yardımcı oldu ve kanban görünümü ile liste görünümü arasında geçiş yapabilme özelliği de faydalıydı. Ürünün en kullanışlı özelliği, zaman çizelgeleri ve kullanıcıların benzer veya tekrarlanan görevlere ayrılan zamanı kolay ve hızlı bir şekilde takip edebilmesiydi.

İş yükü görünümü, kaynak yönetimi için çok yardımcı oldu ve kanban görünümü ile liste görünümü arasında geçiş yapabilme özelliği de faydalıydı. Ürünün en kullanışlı özelliği, zaman çizelgeleri ve kullanıcıların benzer veya tekrarlanan görevlere ayrılan zamanı kolay ve hızlı bir şekilde izleyebilmesiydi.

Ajans sahibinin hayatı tek bir fotoğrafta. Kendinizi buldunuz mu? Bu durum size tanıdık geliyorsa, LinkedIn sayfamızda daha fazla gerçek ajans operasyonları hakkında paylaşımlar yapıyoruz.

9. Basecamp (Basit takım iletişimi için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Pazarlama ajansları için çoğu Asana alternatifi PM özellikleriyle doluyken, Basecamp bunları ortadan kaldırarak herkesi bilgilendirmek ve hesap verebilirlik sağlamak üzerine odaklanır. Platform, birden fazla kanalda iletişim kaosuna boğulmuş ajanslar için çok iyi işler.

Müşterileriniz, eğitim kılavuzuna ihtiyaç duymadan anlamlı bir şekilde katılabilecekleri için bu uygulamayı sevecekler ve takımınız da başka bir karmaşık sistemi öğrenmek zorunda kalmayacakları için memnun olacaklar.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Tüm proje iletişimini dağınık e-postalar yerine düzenli mesaj panolarında tutun

Takım üyelerinin ilerleme güncellemelerini paylaşmalarını isteyen otomatik check-in'ler planlayın

Tüm proje dosyalarını ve belgeleri sürüm kontrolü ile tek bir aranabilir konumda saklayın

Basecamp sınırlamaları

Gantt grafikleri veya kaynak planlama gibi gelişmiş görev yönetimi özellikleri yoktur

Zaman takibi şablonları yok

İş akışları veya pazarlama ajansı proje yapıları için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Karmaşık, çok aşamalı kampanyaları yöneten ajanslar için çok basit gelebilir

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro Sınırsız: 299 $/ay (yıllık faturalandırılır, sınırsız kullanıcı)

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.340 yorum)

Capterra: 4. 3/5 (14.520+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?

Reddit'te yayınlanan bir gönderiye göre:

Bir süre önce pazarlama ekibimizin (5 kişi) projelerini yönetmek için Basecamp'e geçtik. Basitliği ve temiz arayüzü bizi ikna etti. Temel görev yönetimi ve konuşmaları takip etmek için mükemmel. Sorun şu: Ekibimiz büyüdükçe ve projelerimiz karmaşıklaştıkça, Basecamp sınırlayıcı olmaya başladı.

Bir süre önce pazarlama ekibimizin (5 kişi) projelerini yönetmek için Basecamp'e geçtik. Basitliği ve temiz arayüzü bizi ikna etti. Temel görev yönetimi ve konuşmaları takip etmek için mükemmel. Ancak şu var: Ekibimiz büyüdükçe ve projelerimiz karmaşıklaştıkça, Basecamp sınırlayıcı olmaya başladı.

💡 Profesyonel İpucu: Kimin satın almaya hazır olduğunu tahmin etmeye çalışmayın. AI'yı potansiyel müşteri oluşturmak için kullanarak, davranış kalıplarını gerçek zamanlı olarak analiz ederek yüksek satın alma niyetine sahip potansiyel müşterilere odaklanabilirsiniz. Daha az soğuk potansiyel müşteri, daha odaklı erişim ve gerçekten dönüşüm sağlayan daha akıllı takip işlemleri düşünün.

10. Zoho Projects (Entegre iş akışları için en iyisi)

via Zoho

Pazarlama bir boşlukta gerçekleşmez; satış kanalları, müşteri hizmetleri sorunları ve daha geniş iş operasyonlarıyla bağlantılıdır. Zoho Projects bu birbirine bağlı gerçekliği anlar ve tüm Zoho ekosistemiyle uyumlu bir şekilde çalışır.

Asana'ya alternatif, farklı araçlar arasında sürekli geçiş yapmadan pazarlama çabalarını diğer iş fonksiyonlarıyla koordine etmeniz gerektiğinde parlar. Blueprint iş akışları, her ajansın sahip olduğu ancak nadiren düzgün bir şekilde belgelendirdiği tekrarlayan süreçleri standartlaştırmaya yardımcı olur.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Ekip kapasitesini ve iş yükünü görün, böylece kaynakların fazla tahsis edilmesini ve teslim tarihlerinin kaçırılmasını önleyin

Yerleşik gider izleme ve finansal raporlama özelliklerini kullanarak bütçe ile gerçek harcamaları karşılaştırın

Zoho Invoice ile entegre olan ayrıntılı zaman çizelgeleri oluşturarak sorunsuz fatura süreçleri sağlayın

Paydaşların arka uç erişimi olmadan ilerlemeyi görebileceği, müşterilere yönelik proje portalları oluşturun

Zoho Projects sınırlamaları

Müşteri portalı yapılandırma gerektirir ve teknik bilgi sahibi olmayan paydaşların kafasını karıştırabilir

Pazarlama ajansları için tasarım odaklı Asana alternatiflerine kıyasla sınırlı yaratıcı prova yetenekleri

Raporlama özellikleri temel düzeydedir ve veri yönetimi için kolayca özelleştirilemez

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Projects Plus: Özel fiyatlandırma

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (475+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (810+ yorum)

Zoho Projects hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Oldukça iyi. Arayüz biraz geliştirilebilir. Geçen yıl yeniden tasarladılar ve bazı değişiklikler kafamı karıştırdı. Genel olarak güzel ve Zoho'ya sahipseniz hiç düşünmeden tercih edebilirsiniz.

Oldukça iyi. Arayüz biraz geliştirilebilir. Geçen yıl yeniden tasarladılar ve bazı değişiklikler kafamı karıştırdı. Genel olarak güzel ve Zoho'ya sahipseniz hiç düşünmeden tercih edebilirsiniz.

📽️ Perde Arkası: ClickUp'ın pazarlama ekibinin ClickUp'ı içerik, kampanyalar ve dönüşümleri ölçeklendirmek için nasıl kullandığını öğrenin.

ClickUp, Ajansınızın İhtiyacı Olan Yükseltmedir

Pazarlama ajansları için Asana alternatifleri bulmak zor değil, ancak çoğu sorunun sadece bir kısmını çözüyor.

ClickUp her şeyi kapsar. İş için her şeyi içeren bir uygulamadır, yani takımınız tek bir kampanyayı başlatmak için bir araçtan diğerine atlamak zorunda kalmaz.

Her müşterinin sürecine uygun özel iş akışları oluşturabilir, ekstra koordinasyon gerektirmeden tüm son teslim tarihlerini izleyebilir ve ivmeyi kaybetmeden brifingden incelemeye geçebilirsiniz.

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