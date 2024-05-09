2025'te İzlenecek 25 Pazarlama Ajansı KPI'sı

Anahtar müşterileriniz pazarlama ajansınızla uzun vadeli bir anlaşma imzaladı ve kampanyalarınız prestijli ödüller kazandı. Bunlar cesaret verici başarılar, ancak daha iyisini yapabilir miydiniz diye merak ediyor olabilirsiniz.

Örneğin, müşterilerinizin nereden geldiğini biliyor musunuz? Onları kazanmanın maliyeti nedir? Pazarlama harcamalarınız ve yatırım getiriniz nasıl? Ve en önemlisi, pazarlama çabalarınız doğru sonuçlar getiriyor mu?

Bu soruları yanıtlamak için verilere ihtiyacınız var. Ancak, kuruluşunuzun her yönüyle ilgili verileri sürekli olarak toplamak, depolamak ve analiz etmek çok zor olabilir. İşte bu noktada anahtar performans göstergeleri (KPI'lar) tanımlamak size yardımcı olabilir.

KPI'lar, pazarlama haritanızdaki yol göstericilerdir. KPI'ları tanımlamak, organizasyonel hedeflerinizi veriye dayalı metriklerle tanımlanan daha küçük, daha yönetilebilir hedeflere bölmeyi içerir. KPI'ları izlemek, nerede aşıyor, hedeflerinize ulaşıyor veya geride kalıyorsunuz olduğunu görmenize ve başarıya giden verimli bir yol haritası çizmenize yardımcı olur.

Bu yazıda, dijital pazarlama ajansları ve pazarlama profesyonelleri için KPI'ları açıklayacağız ve 25 temel pazarlama KPI'sını, bunları nasıl izleyeceğinizi ve bu verileri stratejik kararlar almak için nasıl kullanacağınızı paylaşacağız.

Bu içgörüleri kullanarak müşterilerinize daha iyi hizmet verin, müşterileri elde tutun ve pazarlama takımınızı daha verimli hale getirin. Bu, işinizin büyümesinde daha iyi sonuçlar elde etmenizi ve gelirinizi artırmanızı sağlayacaktır.

Pazarlama Ajansı KPI'larını İzlemenin Avantajları

Ajansınızın durumunu değerlendirmek için bir dizi metrik olan pazarlama ajansı KPI'larını değerlendirin. Anahtar performans göstergeleri, ajansınızın karlılığının doğru yolda olup olmadığını belirlemek için analiz etmeniz gereken kritik sayılardır.

KPI metriklerini izlemenin avantajları şunlardır:

Kampanya başlamadan önce genel durum değerlendirmesi: Pazarlama KPI'ları sayesinde, pazarlama ve satış takımı hedeflerinin farkında olur, bu hedeflere ulaşmak için bir eylem planı oluşturur ve kampanyanın sonuçlarını buna göre izler

Kampanya sonrası analiz: Pazarlama KPI'larını kullanarak aştığınız ve ulaşamadığınız hedefleri belirleyin ve bu bulguları kampanya sona erdiğinde rotanızı düzeltmek için kullanın

Yatırım getirisini ölçün : ROI'yi ölçmek ve geliştirmek için uygulanan stratejilerin maliyetini ve sonuçlarını ölçün. Gerçek proje maliyetini tahmini maliyetle karşılaştırdığınızda, ajansın karlılığını tahmin etmek daha kolay hale gelir

Müşteri memnuniyetini artırın: Müşteri kaybı gibi müşteri ile ilgili KPI'lar, müşteri ilişkilerinin zayıf olduğunu gösterir. Bu, ajansın mevcut müşterileri elde tutmaya ve müşteri yaşam boyu değerini (CLV) artırmaya odaklanması gerektiğini gösterir

Peki, izlemeniz gereken kritik KPI'lar nelerdir? Bir göz atalım.

pazarlama Ajansları için 25 KPI

Genel performansınızı izlemenize ve yönetmenize ve bütçeleri optimize etmenize yardımcı olacak en iyi performans gösteren 25 pazarlama KPI'sı.

Müşteri KPI'ları

1. Müşteri yaşam boyu değeri (CLV)

Müşteri yaşam boyu değeri, iş ilişkiniz boyunca tek bir müşteriden bekleyebileceğiniz toplam geliri gösterir. Geliri, öngörülen ömürle karşılaştırır.

Yüksek CLV, ajansınızın yeni müşteriler bulma ve elde tutma konusunda başarılı olduğunu gösterir.

CLV düşükse, özel proje yöneticileri atamak, çapraz satış ve üst satışları iyileştirmek ve bir ortaklık veya tavsiye programı oluşturmak gibi düzeltici önlemler alın.

Müşteri Yaşam Boyu Değeri = Müşteri değeri X Ortalama müşteri ömrü

retently aracılığıyla

Müşteri yaşam boyu değerinin önemi

Müşteri edinme maliyetlerini azaltır: Müşteri ömür boyu değer metriklerini kullanarak müşteri sadakatini ve ağızdan ağıza yayılan referansları artırarak daha fazla müşteri kazanın, böylece pazarlama ve satış giderlerinizi azaltın

Hizmetlerinizi iyileştirmeye yönelik içgörüler sunar: CLV metriklerini kullanarak müşterilerinizin sorunlu noktalarını ve iyileştirme alanlarını belirleyin, böylece onların sadakatini ve memnuniyetini artırın

2. Müşteri edinme maliyeti (CAC)

CAC ajans KPI'sı, belirli bir dönemde yeni bir müşteri edinmenin toplam satış ve pazarlama maliyetidir.

Bu, dijital pazarlama ajansınızın karlılığını belirlemek için çok önemli bir metriktir, çünkü yeni bir müşteri kazanmak için harcanan para miktarını kazanılan müşteri sayısıyla karşılaştırır.

Özellikle müşterileriniz uzun süredir sizinle çalışıyorsa, CAC'yi LTV ile karşılaştırarak gelecekteki karlılığınızı daha iyi anlayın.

Müşteri Edinme Maliyeti (CAC) = Satış ve pazarlama toplam maliyeti / Edinilen müşteri sayısı

CAC'yi nasıl iyileştirebilirsiniz?

Dönüşüm oranı optimizasyonuna (CRO) yatırım yapın: Web sitenizin metinlerini ve CTA'larını test ederek anlaşılır olduklarından emin olun, web sitenizi mobil cihazlar için optimize edin ve A/B testleri kullanarak çıktıyı en üst düzeye çıkarın

Satış döngünüzü kolaylaştırın: Bir CRM veya uçtan uca Bir CRM veya uçtan uca ajans yönetimi yazılımı , daha nitelikli potansiyel müşterileri yakalamanıza, onlarla etkileşim kurmanıza ve müşteriye dönüşene kadar onları beslemenize yardımcı olabilir

3. Dönüşüm oranı

Dönüşüm, müşterinin istediğiniz eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini gösterir. Örneğin, dönüşümler arasında demo talebi, haber bültenine abone olma ve ilk pazarlama hizmetinizi satın alma sayılabilir.

Yüksek dönüşüm oranı, pazarlama stratejinizin etkinliğini gösterir.

Dönüşüm oranı = (Dönüşüm sayısı/Toplam etkileşim) X 100

Dönüşüm oranını bilmenin önemi

Pazarlama kanallarının performansını karşılaştırın: Kanallar genelinde belirli bir hedef kitleye yönelik bir kampanya yürütüyor olursanız, dönüşüm oranlarını kullanarak büyük ölçekte ROI beklentilerini belirleyebilir ve kampanya performansını optimize edebilirsiniz

En etkili kanalları ortaya çıkarın: Dönüşüm oranı analizini kullanarak, müşterinizin ürün veya hizmetini tanıtmada hangi kanalların daha etkili olduğunu belirleyin

4. Müşteri kayıp oranı

Müşteri kaybı oranı, belirli bir süre içinde iş yapmayı bırakan müşteri sayısını ölçer. Yüksek müşteri kaybı oranı, müşteri memnuniyetinin azaldığını gösterir. Bu KPI, daha fazla maliyetle karşılaşıp yeni müşteriler edinmeye ve elde tutmaya çalıştığınız için net marjı etkiler.

Müşteri kaybı oranı = (Kaybedilen müşteriler/Dönem başındaki toplam müşteri sayısı) X 100

Müşteri kayıp oranını izlemenin önemi

Müşteri kaybının arkasındaki faktörleri anlayın: Müşteri kayıp oranınız genellikle sabit olmalıdır. Dalgalanmalara dikkat edin. Örneğin, yıllık ücretinizi artırdıktan sonra, bazı müşterilerinizin başka ajanslara geçtiğini veya hizmet kapsamını azalttığını görebilirsiniz

5. Ek satış oranı

Satın alınan bir müşteriye ek satış yapmak, yeni bir müşteriye satış yapmaktan daha uygun maliyetli ve daha basittir. Ek satış oranı, daha yüksek fiyatlı bir öğeyi, yükseltmeyi veya eklentiyi satın alma teklifini kabul eden toplam müşteri sayısını, bu teklifi sunduğunuz toplam müşteri sayısına göre hesaplar.

Yükseltme oranı = (Başarılı yükseltme sayısı / Toplam yükseltme deneme sayısı) X 100

6. Etkinlik katılımı

Pazarlama ajansları, hizmetleri için yeni müşteriler kazanmak amacıyla çeşitli kampanyalar yürütür. Her kampanyanın performansını ziyaretçi sayısı, gösterilen ilgi ve en önemlisi kazanılan müşteri sayısına göre değerlendirin.

Etkinlik katılımı, etkinliğin görünürlük ve katılımı artırma hedefine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmenize yardımcı olacak değerli bir KPI'dır.

Finansal KPI'lar

7. Aylık tekrarlayan gelir (MRR)

Aylık Tekrarlanan Gelir (MMR), aylık olarak garantili geliri gösterir ve aylık sözleşmeler, abonelikler, indirimler ve kuponlardan elde edilen tekrarlanan gelirleri içerir. Tek seferlik ücretler hariçtir.

Finans, satış ve pazarlama takımları, MRR'yi kullanarak kuruluşun finansal durumunu değerlendirir ve aktif aboneliklere dayalı olarak gelecekteki kazançları tahmin eder.

MRR = Ödeme yapan toplam müşteri sayısı X Aylık kullanıcı başına ortalama gelir (ARPU)

MRR izlemenin önemi

Performans izleme: MRR, satış ekibinin yönettikleri hesapların boyutunu görmelerine ve yüksek MRR anlaşmalarını kapatmak için satış yaklaşımını değiştirmenin yollarını belirlemelerine olanak tanır

Satış tahmini: Pazarlama ekibinin uzun ve kısa vadeli büyüme planları yapmasına yardımcı olur ve liderlere ekibin genel performansına ilişkin görünürlük sağlar

Bütçeleme: İşletme liderleri, MRR'yi kullanarak her ay işletmeye yeniden yatırılabilecek gelir miktarını öğrenir

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak satış ve pazarlama takımlarınız için belirli ve ölçülebilir hedefler belirleyin. Hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR) çerçevesini kullanıyorsanız, ClickUp her bir hedefi ölçülebilir anahtar sonuçlara ayırarak ilerleme ve başarıyı ölçer.

Hedeflerinizi ve OKR'lerinizi ClickUp'ta kullanımı kolay klasörler içinde düzenleyin Hedefler

8. Net kar marjı

Net kar marjı, tüm giderler düşüldükten sonra kalan kardır. Düşük net kar marjı, giderlerin arttığı veya satışların azaldığı anlamına gelebilir. Gelirden reklam ve pazarlama giderleri ile genel giderler düşülerek hesaplanır.

Paydaşlar, bu KPI'yı şirketin yeterli satış karı elde edip etmediğini ve işletme maliyetleri ile genel giderlerin kontrol altında olup olmadığını değerlendirmek için kullanır. Net kar marjı, şirketin genel finansal sağlığını gösterir.

9. Yatırım getirisi (ROI)

Yatırım Getirisi, pazarlama kampanyanızın maliyet etkinliğini ve harcanan paranın getirisini gösterir.

Pazarlamada ROI örneği

Bir çevrimiçi bahçecilik mağazası, her biri 1000 dolar olan yeni çim biçme makinesi serisini tanıtmak için PPC kullanıyor.

İlk kampanyada, çim biçme makinesinin fiyatını göstermediler ve PPC reklamlarına 1000 dolar harcadılar. Tüm ziyaretçilerden üçü öğeyi sepetlerine ekledi ve biri satın aldı.

Bir sonraki kampanyada, fiyatı gösterdiler ve 500 dolar harcadılar. Tüm ziyaretçilerden 12'si öğeyi sepetine ekledi ve 7'si satın aldı.

Kampanya 1: [((3 X 0,33 X 1000 $) – 1000 $ / 1000 $] = -1

Kampanya 2: [((12 X 0,583 X 1000 $) – 500 $) / 500 $] = 129,92

Profesyonel ipucu: Ücretli arama KPI sonuçları, fiyat şeffaflığının daha nitelikli potansiyel müşterileri reklama tıklamaya teşvik edebileceğini ve öğeyi satın alamayacak kişilerin tıklamalarını önleyebileceğini göstermektedir.

Dijital Pazarlama KPI'ları

10. Sosyal medya dönüşüm oranları

Sosyal medya dönüşüm oranları, sosyal medya stratejinizin genel satış ve pazarlama üzerindeki etkisini anlamanıza yardımcı olur. Sosyal medya çabalarınızın sonucunda dönüşüm gerçekleştiren kitlenizin yüzdesini ölçer.

Takımınızın içeriğinin, gönderilerinin, etkileşimlerinin ve reklamlarının alıcı kişiliğiyle uyumlu olup olmadığını gösterir. Sosyal medya dönüşüm oranlarınız beklendiği gibi değilse, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe öncelik vermeyi ve daha fazla tıklanmaya değer gönderiler oluşturmayı düşünün. Yönetimi basitleştirmek ve performansı ölçmek için sosyal medya araçlarını kullanın.

Sosyal medya dönüşüm oranı = (Sosyal medyadan gelen dönüşüm sayısı / Sosyal medya bağlantılarına tıklayan toplam ziyaretçi sayısı) X 100

11. MQL'ler ve SQL'ler

Pazarlama Nitelikli Potansiyel Müşteriler (MQL'ler), takımın pazarlama çabalarından elde edilen ancak satış tarafından onaylanmayan potansiyel müşteri sayısını ölçer. Satış takımı potansiyel müşterileri onayladığında, bunlar Satış Nitelikli Potansiyel Müşteriler (SQL'ler) haline gelir.

İki metrik arasındaki dar fark, pazarlama ve satış takımları arasında sorunsuz bir koordinasyon ve uyum olduğunu gösterir.

hubspot aracılığıyla

12. Tıklama oranı (CTR)

Tıklama oranı, dijital reklamlarınızın, içeriğinizin ve çevrimiçi pazarlama kampanyalarınızın başarısını gösterir. Bu oran, belirli bir bağlantıyı görüntüleyen toplam kişi sayısına kıyasla, bağlantıya tıklayan kullanıcıların yüzdesini ifade eder.

Yüksek bir CTR, reklamlarınızın dikkatleri etkili bir şekilde çektiğini ve etkileşimi teşvik ettiğini gösterir. Bu metriği izleyerek, bütçe tahsislerinizi optimize edebilir ve reklam öğelerinizin etkinliğini değerlendirebilirsiniz.

CTR = (Toplam tıklama sayısı / Toplam gösterim sayısı) X100

Tıklama oranının önemi

Neyin yanlış ve neyin işe yaradığını gösterir: Hedef kitlenize ulaşmaya çalışırken, CTR size neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını gösterir. Düşük bir CTR, ya yanlış kitleyi hedeflediğinizi ya da onları tıklamaya ikna etmek için daha ikna edici bir metin yazmanız gerektiğini gösterir

13. Tıklama başına maliyet (CPC)

Tıklama başına maliyet, tıklama başına ödeme (PPC) reklamcılığında bir tıklamanın maliyetini gösteren bir dijital pazarlama KPI'sıdır. CTR gibi, kampanya performansını anlamanıza ve reklam bütçelerinizi kolayca kontrol etmenize yardımcı olur.

Pazarlama hizmetlerinde ortaya çıkan maliyetlerin daha gerçekçi bir görünümünü sunar ve kaynak tahsisini optimize etmenize yardımcı olur.

Ortalama tıklama maliyeti = Toplam tıklama maliyeti / Toplam tıklama sayısı

14. Ortalama pozisyon

Ortalama pozisyon, arama sonuçlarında web sitenizin veya reklamınızın sıralamasını gösteren bir dijital pazarlama büyüme metriğidir. Çevrimiçi reklamlarınızın veya web sitenizin görünürlüğünü ve etkinliğini belirlemenize yardımcı olur. Sıralamayı izleyerek, reklamları veya web sitesini görünürlük ve performans açısından optimize edebilirsiniz.

Ortalama pozisyon = Reklam pozisyonlarının toplamı / Belirli anahtar kelime için görüntülenen reklamların sayısı

15. Takipçi artışı

Bir dijital pazarlama ajansı kurduktan sonra, takipçi sayısının artması sosyal medya kampanyalarınızın başarısını değerlendirmenize yardımcı olur. Bu, sosyal medya kanallarında sahip olduğunuz takipçi sayısını hesaplamayı içerir.

Takipçi artışı = (Bir dönemdeki takipçi sayısı/Toplam takipçi sayısı) X 100

16. Reklam harcamalarının getirisi (ROAS)

Reklam harcamalarının getirisi, reklam kampanyalarınızın başarısını ölçmek için kullanılan bir metriktir. Bir reklam kampanyasına harcanan her dolar için elde edilen geliri yansıtır.

ROAS = (Reklamlara atfedilen gelir/reklam maliyeti) X 100

Pazarlama stratejinizin ROAS'ını ölçebilir veya reklam, kampanya veya hedefleme düzeyinde performansı inceleyebilirsiniz.

17. Fırsatlara yol açar

Fırsatlara yönlendirme, dönüşümleri izleyen ve reklam kampanyalarınızın doğru potansiyel müşterileri çekip çekmediğini gösteren bir metriktir. Fırsatlara yönlendirme KPI'sı, fırsatlara dönüştürülen potansiyel müşteri sayısını ölçer.

Web sitesi ve trafik KPI'ları

18. Marka bilinirliği metriği

Marka bilinirliği, markadan bahsetmeler, sosyal medya ve alaka düzeyi, web trafiği, arama motoru görünürlüğü, müşteri anketleri ve yorumları, etkileyicilerin etkisi ve medya gösterimleri gibi metriklerin izlenmesini içerir.

19. Web trafiği kaynakları

Web siteniz birden fazla kaynaktan trafik alır ve bir ziyaretçinin web sitenize nasıl ulaştığını anlamak, çeşitli kaynaklardan istikrarlı bir akış sağlayan stratejiler oluşturmak için çok önemlidir. Arama, doğrudan erişim ve yönlendirme, web sitenizin ziyaretçileri için en yaygın üç kaynaktır.

Google Analytics ile bunları, açılış sayfası ve anahtar kelime sıralamalarına göre trafiğe göre daha da ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

20. Hemen çıkma oranı

Hemen çıkma oranı, web sitenizi görüntüledikten sonra daha fazla etkileşimde bulunmadan terk eden kişilerin sayısını ölçen bir web sitesi metriğidir.

Web sitesi kullanıcı deneyimi ve açılış sayfasının çekiciliği gibi faktörler, hemen çıkma oranına katkıda bulunur.

21. Anahtar kelime sıralaması

Anahtar kelime sıralama metrikleri, arama motoru optimizasyonu (SEO) çabalarınızın etkinliğini gösterir. Anahtar kelime sıralamalarını izleyerek, içerik stratejisini ve optimizasyon çabalarını etkileyen SEO fırsatlarını ve zorluklarını belirleyebilirsiniz.

SEO araçlarını kullanarak anahtar kelime sıralamasını düzenli olarak izleyin ve takip edin, arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) hedef anahtar kelimelerin pozisyonunu kontrol edin.

Proje KPI'ları

22. Tahmini ve gerçek proje süresi ve maliyeti

Bu metrik, proje zaman tahmini yeteneklerinizin doğruluğunu gösterir. Projenin tamamlanmasını beklediğiniz zamanı, gerçekte geçen zamanla karşılaştırır. Doğru tahminler, takımın verimliliğini ve iş yükünün etkin bir şekilde yönetildiğini gösterir.

Bunu yapmak için, tahmini proje süresini ve kaynak tahsisini hesaplayın. Görev tamamlandığında, tahmini ile gerçekte harcanan zamanı ve kullanılan kaynakları karşılaştırın.

23. Kullanım oranı

Kullanım oranı metriği, bir çalışanın projeyle ilgili işlere ayırdığı zamanı gösterir. Yüzde olarak hesaplanan bu metrik, takım üyelerinin verimliliğini ve üretkenliğini gösterir. Takım içindeki potansiyel sorunları belirlemek ve müşteriye doğru fiyatı vermek için değerli bir göstergedir.

Kullanım oranı = Toplam faturalandırılabilir saatler/toplam çalışma saatleri X 100

24. Net karlılık yüzdesi

Net karlılık yüzdesi, bir hesap döneminde ajansınızın karlılığını gösterir. Yılın başında belirlediğiniz hedeflere ne kadar yaklaştığınızı izlemenize yardımcı olur.

Net karlılık yüzdesi = Brüt satışlar (Top line) – Toplam giderler

25. Çalışan memnuniyeti

Çalışan memnuniyeti KPI'sı, belirli bir zamanda çalışanların mutluluk ve bağlılık düzeyini ölçer. Bu KPI'yı, çalışan memnuniyetini ölçmek için kullanın. Çalışanlarınız şirketle ne kadar bağlı olursa, ayrılma ve başka fırsatlar peşinde koşma olasılıkları o kadar azalır.

Anketler, görüşmeler ve bire bir görüşmeler, çalışan memnuniyetini izlemenize, işyeri ortamını iyileştirmenize ve işgücü devri ile eğitim maliyetleri gibi ilgili maliyetleri azaltmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp Brain'i kullanarak anket görüşme sorularını yazın, bunları ClickUp Formlarına ekleyin ve çalışanlarınıza gönderin. Bu, çalışan memnuniyet oranını bulmak için bilgileri toplamak ve analiz etmek için yapılandırılmış bir yoldur.

ClickUp Brain, kuruluşunuzdaki çalışan memnuniyetini ölçmeye yönelik sorular sormanıza yardımcı olsun

ClickUp kullanarak pazarlama ajansı KPI'larını izleme

Pazarlama ajansının KPI'larını elektronik tablolar kullanarak izleyebilir veya ClickUp'ın KPI Şablonu'nu kullanarak daha yapılandırılmış bir biçimde liste haline getirebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Anahtar Performans Göstergesi (KPI) Şablonu ile başarı ölçütlerinizi takip edin

Pazarlama ajanslarının, anahtar performans göstergelerini takip etmek için ClickUp'ın KPI şablonunu tercih etmelerinin nedenleri şunlardır:

Takımınızın hedefe doğru ilerlemesini net bir şekilde görün

Herkesin hedefler ve bu hedeflere nasıl katkıda bulunacakları konusunda aynı fikirde olduğundan emin olun

Görsel olarak çekici gösterge panelleriyle performansı izleyin

Özel görünümler, verileri analiz etmeyi ve iyileştirme alanlarını belirlemeyi kolaylaştırır

E-postalar, bildirimler, etiketleme ve zaman takibi ile KPI izlemeyi iyileştirin

Pazarlama Takımları için ClickUp, takımların merkezi bir gösterge panelinde kampanyalarını, iş akışlarını ve hedeflerini işbirliği içinde planlamasına ve organize etmesine olanak tanır. ClickUp'ta bir kampanya için beyin fırtınası yapabilir, pazarlama programlarını yürütebilir ve izleyebilir, KPI'ları ölçüp analiz edebilirsiniz.

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi aracıyla pazarlama fikirlerinizi ve ilhamlarınızı düzenleyin

ClickUp'ın Yaratıcı Ajans Proje Yönetimi Yazılımı, hesap yöneticileri ve dijital pazarlamacılar, özellikle de yaratıcı ajanslarda çalışan yöneticiler için güçlü bir araçtır. Yaratıcı süreci tek bir yerde bir araya getirmeye nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır:

ClickUp Sohbet: ClickUp Sohbet'i kullanarak hızlı konuşmalar yapın, takım üyelerini etiketleyin, ilgili belgeleri paylaşın ve onayları daha hızlı alın

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ClickUp Belgeleri: ClickUp Belgeleri ile proje SOP'lerini listeleyin, belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve paylaşılabilir bilgi tabanıyla herkesi güncel tutun

Gerçek zamanlı işbirliği algılama özelliği ile ClickUp Belgeleri üzerinde takım üyelerinizle birlikte çalışın

ClickUp Beyaz Tahtalar: Pazarlama ve yaratıcı takımlar için yaratıcı bir tuval olan : Pazarlama ve yaratıcı takımlar için yaratıcı bir tuval olan ClickUp Beyaz Tahtalar üzerinde kampanya fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın. Yapışkan notlar ekleyebilir ve sanal ve hibrit takımlarınız için bir proje kapsamı tanımlayabilirsiniz

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