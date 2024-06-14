i̇ş Yerinde Maksimum Verimlilik için En İyi 15 Yapılacaklar Listesi Örneği

Yapılacaklar listesi, düzenli olmanın ilk adımıdır. Dürüst olalım, bir liste yapmak ve işleri bitirdikçe üzerlerinden çizmek tatmin edici bir duygudur.

İşle ilgili faaliyetleriniz veya ev işleri olsun, iyi düşünülmüş bir yapılacaklar listesi, işlerinizi kontrol altında tutmanıza ve etkili zaman yönetimi yapmanıza yardımcı olabilir. Ancak, kendi yapılacaklar listenizi oluşturmak da bir beceridir.

Doğru yapılmazsa, kafanızı daha da karıştırabilir, gecikmelere ve hatta son teslim tarihlerinin kaçırılmasına neden olabilir. Bu makalede, bazı etkili yapılacaklar listesi örnekleri ele alacak ve görevleri daha iyi organize etmenizi ve önceliklendirmenizi sağlayan şablonlar paylaşacağız. Hadi başlayalım! 🙌

⏰ 60 Saniyelik Özet Etkili yapılacaklar listelerinin gücünden yararlanarak düzenli olun ve verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın! Yapılacaklar listesinin faydaları: Hayatı düzenli tutar, başarı duygusunu artırır, stresi azaltır ve görevler için net bir yol haritası sağlayarak verimliliği artırır

Yapılacaklar listesi türleri: Kişisel, pazarlama, proje yönetimi, tasarım, etkinlik planlama, finans, emlak, İK, iş operasyonları, kaynak yönetimi, web sitesi yönetimi, öğrenci, müşteri hizmetleri, inşaat yönetimi ve uzaktan çalışma listeleri çeşitli alanlarda kullanışlıdır

Etkili bir yapılacaklar listesi oluşturma: Net ve ulaşılabilir hedefler belirleyin, uygun biçimleri seçin, büyük görevleri daha küçük adımlara bölün ve etkili bir şekilde önceliklendirin

Şablonları kullanma: Zaman ve çabadan tasarruf etmek için, daire arama veya etkinlik planlama gibi belirli görevler için özelleştirilebilir şablonlardan yararlanın

Teknolojiden yararlanma: ClickUp'ı kullanarak görevleri yönetin, süreçleri otomatikleştirin ve takımlarla işbirliği yaparak organizasyon ve verimliliği artırın

Sürekli iyileştirme: Yapılacaklar listelerini düzenli olarak güncelleyin ve görevlerin ilerlemesini gözden geçirerek kişisel ve profesyonel görevlerde verimlilik ve uyum sağlayın

Yapılacaklar listeleri neden etkilidir?

Yapılacaklar listesi, aciliyet veya öncelik sırasına göre düzenlenmiş, henüz tamamlanmamış görevlerin listesidir. Günlük yapılacaklar listesinin bazı örnekleri arasında ev işleri listesi, yaklaşan iş etkinlikleri listesi veya takım üyeleriniz için günlük kontrol listesi sayılabilir.

Kişisel ve profesyonel hayatta yapılacaklar listesinin birçok faydası vardır.

Hayatı düzenli tutar: Yapılacaklar listesi, günlük/haftalık hedeflerinizi takip ederek daha düzenli olmanızı ve bu hedeflere ulaşmanızı sağlar. Tamamlamanız gereken görevlerin, ilerlemenizin ve bir sonraki adımların bir özetidir. Bu, Yapılacaklar listesi, günlük/haftalık hedeflerinizi takip ederek daha düzenli olmanızı ve bu hedeflere ulaşmanızı sağlar. Tamamlamanız gereken görevlerin, ilerlemenizin ve bir sonraki adımların bir özetidir. Bu, odaklanmanıza ve son teslim tarihlerine düzenli olarak uymanıza yardımcı olur

Başarı duygusu verir: Yapılacaklar listenizdeki görevleri tamamladığınızda, sizi ilerlemeye, bir sonraki büyük göreve dalmaya ve devam etmeye motive eden bir başarı duygusu hissedersiniz. Yapılacaklar listesi, her gün küçük başarıların büyük hedeflere ulaşmanıza nasıl yardımcı olduğunun mükemmel bir örneğidir

Stresi azaltır: Yapmanız gereken şeylerin sayısını bilmiyorsanız, endişe ve stres ortaya çıkar. Yapılacaklar listesi, bir yol haritasına sahip olmanızı sağlayarak dikkatinizin dağılmasını, bunalmayı veya stresi azaltır. Yaklaşan görevlerinizi tek bir yerde derlemek, bir günde ne kadar iş yapabileceğinizi ölçmenize ve böylece ulaşmak için gerçekçi hedefler belirlemenize yardımcı olur

Planlamanıza kontrol getirir: Yapılacaklar listesi, gününüzün nasıl geçeceği üzerinde önemli bir kontrol sağlar. Günlük programınızda ne olduğunu bildiğinizde, iş yüklerini planlamak ve yönetmek daha kolay olur. Öncelikleri belirlemenize ve zaman çizelgelerini kararlaştırmanıza yardımcı olur, böylece hiçbir görev atlanmaz

Verimliliği artırır: Günlük faaliyetlerinizi takip etmek verimliliği artırabilir ve böylece kaygıyı azaltabilir. En önemli görevlere daha fazla odaklanmanıza ve hedeflerinize ulaşmak için adım adım ilerlemenize yardımcı olur

Ancak, yapılacaklar listenizin yukarıdaki tüm avantajları sağlaması için, iş programınız, görev öncelikleriniz, diğer taahhütleriniz vb. gibi birçok faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak çoğu iş akışı yönetim aracı, etkili önceliklendirmeyi engelleyebilecek sağlam yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özellikleri sunmuyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını bile önerebilir. Gerçekte nasıl çalıştığınıza uyum sağlayan özel bir zaman yönetimi sistemi oluşturun!

Bekleyen görevlerin bir listesini kağıda yazmak yeterli değildir. Listeniz düzensizse, işyerinde daha da dağınık ve kaybolmuş hissedeceksiniz. Ayrıca, iş gününüze daha fazla zaman ekleyecek ve yarardan çok zarar veren gereksiz bir liste hazırlayıp bunu güncellemekle uğraşacaksınız.

Bunun için basit bir çözüm var: doğru araç ve şablonlar.

Örneğin, verimli ve net proje planlaması için ClickUp'ın proje yönetimi özelliklerini kullanmak, etkili yapılacaklar listeleri oluşturmanıza ve ideal iş organizasyonu için zamanı izlemenize yardımcı olabilir.

Aşağıdaki yapılacaklar listesi örnekleri, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş işlevsel görev listeleri oluşturmak için ihtiyaç duyabileceğiniz çeşitli iş yeri kullanım örneklerini ve şablonları içerir.

Ayrıca okuyun: Öncelik listesi nasıl oluşturulur

Çeşitli Kullanım Durumları için 15 Yapılacaklar Listesi Türü (Örneklerle)

ClickUp'ta, profesyonel ve kişisel alanlarınızla ilgili farklı kullanım durumlarına göre birçok türde görev listesi oluşturabilirsiniz.

Uygulanabilir yapılacaklar listesi şablonlarını kullanarak ihtiyaçlarınıza göre kendi benzersiz listenizi oluşturabilirsiniz. İşte size bazı yapılacaklar listesi örnekleri:

1. Kişisel yapılacaklar listesi

Kişisel yapılacaklar listesi, doktor randevusu, yoga oturumu ve gelecek yıl için hedefler gibi her türlü şeyi içerebilir. Bazı örnekler şunlar olabilir:

Yıllık kararların yer aldığı yıllık liste

Tatile çıkmadan önce yapılacaklar listesi

Evinizdeki bir odayı yenilemek için liste

Kişisel yapılacaklar listelerinin birçok faydası vardır. Bunlar:

Düzenli ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olur

Gün ve yıl için doğru hedefler ve beklentiler belirleyin

Egzersiz yapmak, ailenizle iletişim kurmak, günlük yazmak gibi görevleri düzenleyin.

Hafızayı geliştirin ve iyi alışkanlıklar edinin

Hayat hedeflerinize ulaşmak için motivasyon sağlayın

Gününüzü daha verimli geçirmek ve yapılacaklarınızı kolayca yönetmek istiyorsanız, Kişisel Kullanım için ClickUp tam size göre. Liste, Pano, Takvim vb. farklı görünüm biçimlerinde günlük yapılacaklarınızı yüksek düzeyde görünürlükle görüntüleyin. ClickUp, basit görev listelerinden gelişmiş etkinlik panolarına kadar 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm sunar.

Görevler için zaman sınırları belirleyin, böylece gecikmiş görevler vurgulanır. Rutinlerinizi otomatikleştirin ve önemli görevler için hatırlatıcılar ekleyin, böylece bunları tamamlamak için yolunda ilerleyebilirsiniz.

ClickUp Yapılacaklar Listeleri ile yaklaşan, devam eden ve gecikmiş görevleri takip edin ve kaynak ayrıntılarını ekleyin

Kullanıcı dostu kişisel şablonların geniş aralığıyla sıfırdan plan oluşturmayı atlayın.

Derin nefes almak ve meditasyon yapmak gibi sağlık odaklı görevlere mi, yoksa belirli bir tarihe kadar daire bulmak gibi yaşam etkinliklerine mi odaklanıyorsunuz? ClickUp Kişisel Şablonları ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın kapsamlı şablonuyla daire arama faaliyetlerinizi düzenleyin

ClickUp Apartman Arama Şablonu, apartman aramanızı en düzenli şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur. Şablon size şu konularda yardımcı olmak için tasarlanmıştır:

Konumları, olanakları ve fiyatları takip edin

Sizin için en önemli özelliklere öncelik verin

Daireleri hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirin

Alan Harita Görünümü, daha fazla keşfetmek istediğiniz alanları hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olurken, Sorular Görünümü, tur sırasında sormak istediğiniz soruları takip etmenize yardımcı olur.

İşte yaklaşan bir tatil için kişisel yapılacaklar listesinin bir örneği:

Tatil öncesinde yapılacaklar:

Çamaşırlarımı yıkamak

Süt teslimatını iptal et

Buzdolabını temizle

Pasaportu kontrol edin

Web check-in yapın

Uçuş için film indirin

Cep telefonunu şarj et

Mayo

2. Pazarlama yapılacaklar listesi

Pazarlama projeleri çok fazla planlama, önceliklendirme ve organize etme gerektirir. Bütçeleme, pazar araştırması, SEO denetimleri, sosyal medya kampanyaları, bağlı kuruluş pazarlama kampanyaları ve benzeri birçok konuyla ilgilenmeniz gerekir.

İş programınızı düzenli bir şekilde takip etmezseniz, işleriniz oldukça kafa karıştırıcı hale gelebilir.

Pazarlama görev listeleri şunlara yardımcı olur:

Görevleri analiz, araştırma, metin yazımı, kampanya izleme vb. gibi kategorilere ayırın.

Büyük bir işi, listeden silmesi daha kolay olan daha küçük, uygulanabilir faaliyetlere bölün

Pazarlama planlarınızla ilgili fikirlerinizi eylem adımlarına dönüştürün

ClickUp Takımları ile pazarlama projelerini planlayın ve yürütün Pazarlama Özellikleri

ClickUp for Marketing, pazarlama programlarını kolaylıkla beyin fırtınası yapabileceğiniz, planlayabileceğiniz ve uygulayabileceğiniz esnek, hepsi bir arada bir pazarlama çalışma alanı sunar. Bu verimlilik platformunda çok kanallı kampanyalar düzenleyin, küresel etkinlikler gerçekleştirin ve birden fazla takımla işbirliği yapın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Dijital Ürünler Kontrol Listesi şablonuyla konseptten lansmana kadar kapsamlı bir ürün yapılacaklar listesi hazırlayın

ClickUp Dijital Ürünler Kontrol Listesi şablonu, pazarlama görevleriyle ilgili yapılacaklar listeleri oluşturmanıza yardımcı olur. Şablonun yeterlilik düzeyini seçebilir ve görünümü özelleştirmek için öğeler ekleyebilirsiniz.

Kullanıma hazır ClickUp Belgeleri tamamen değiştirilebilir ve yeni başlayanlar için uygundur. Bunlarla, günlük görevler için otomatik kontrol listeleri oluşturabilir, işbirliği araçlarıyla karmaşık etkinlikleri planlayabilir ve akıllı pazarlama yapılacaklar listenizle devam eden görevleri gözden geçirebilirsiniz.

İşte bir içerik pazarlamacısının AI yapılacaklar listesinin nasıl görünebileceğine dair bir örnek:

ClickUp Brain aracılığıyla pazarlama yapılacaklar listesi

ClickUp Brain'in verimlilik yolculuğunuzda en iyi arkadaşınız olabileceğini keşfedin.

ClickUp'ın SMART Hedefler Şablonu ile hedefler belirleyin. Özel durumlar gibi birçok özelliği ile hedeflerinizin ilerleyişini ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Hedefleriniz için "Yolunda" ve "Yolunda değil"in ötesinde özel ilerleme durumları tanımlayabilirsiniz

Bu Şablonu İndirin ClickUp SMART Hedefler Şablonu ile hedeflerinizi net bir şekilde gerçekleştirin ve hedeflerinizden sapmayın

Bu şablon, SMART hedefleri ayarlamak için hazır yapılandırılmış bir yaklaşımdır ve bu hedefleri izlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştıran yerleşik özellikler içerir. Hedef Çaba Görünümü, her hedef için gereken çabayı ölçmenize yardımcı olur.

3. Proje yönetimi yapılacaklar listesi

Bütünsel bir proje yönetimi yapılacaklar listesi, tasarımdan geliştirmeye, ürünün paketlenmesinden satışına kadar proje ayrıntılarını içerir. İhtiyacınıza göre üst düzey veya kapsamlı olabilir.

ClickUp Proje Yönetimi platformu, takımları birbirine yaklaştırmak, iş akışlarını birbirine bağlamak, belgeleri paylaşmak, gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturmak ve ilgili takımlar arasında iletişim kanalları kurmak için hepsi bir arada bir görev yönetimi yazılımı sunar.

Bu gösterge paneli ile, işlevler arası projelerin özelleştirilmiş bir görünümünü elde edebilir, görevleri otomatikleştirebilir, raporlar oluşturabilir ve proje yönetimi için en iyi uygulamaları hayata geçirebilirsiniz. Ayrıca, görevlerinizden herhangi biriyle ilgili çeşitli faaliyetler için kontrol listeleri ekleyebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile projeleri yönetin ve görev listelerini düzenleyin

Bir proje yönetimi yapılacaklar listesi, proje bütçelerinin ayarlanması, eğitim materyallerinin oluşturulması vb. gibi bir projeyle ilgili kontrol listesi görevlerini içerebilir.

Ancak, karmaşık listelerde her şeyi manuel olarak izlemek yorucu olabilir. Ayrıntılı bir proje yönetimi şablonu kurtarıcınız olabilir. Bu şablonlar, görevlerin düzenlenmesini ve önceliklendirilmesini basitleştirerek proje yönetiminde mükemmelliğe giden yolu garanti eder.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yönetimi Görev Planı Şablonu ile tüm önemli görevleri, son teslim tarihlerini, envanteri ve maliyetleri takip edin

ClickUp Proje Yönetimi Görev Planı şablonunu kullanarak görevler ve alt görevler ekleyin, izleyin ve yönetin. Bu şablon, büyük projeleri daha küçük görevlere bölerek gerçekleştirilebilir hale getirir. Bu, takım üyelerine görev atamayı, ilerlemelerini izlemeyi ve son teslim tarihlerinin karşılanmasını sağlamayı daha da kolaylaştırır.

İşte alt görevlerle ilgili bir proje yönetimi yapılacaklar listesi örneği:

ClickUp Brain aracılığıyla proje yönetimi yapılacaklar listesi

Pro İpucu: ClickUp Brain'i, içerik oluşturma, biçimlendirilmiş şablonlar, etkinlik planlama, zaman çizelgesi yönetimi, işbirliği araçları vb. gibi gelişmiş özellikler için proje yönetimi yapılacaklar listenizle entegre edin ve projeleri sorunsuz bir şekilde yürütün.

4. Yapılacaklar listesi tasarlayın

Tasarım projeleri, yaratıcılık ve titizlik arasında doğru dengeyi gerektirir. Bu nedenle, iş sorumluluklarını bölmek için organize bir yaklaşım ve ayrıntılı görev listeleri gerekir. Ayrıntılı bir yapılacaklar listesi, yaratıcı bir sürece yapı kazandırır, böylece işiniz ölçülebilir hale gelir ve gerekli zaman çizelgelerini ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Takım Tasarım aracı, tüm ilgili görevleri aynı çatı altında toplayarak daha akıllı bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olur. ClickUp ile yaratıcı işbirliğini, kapasite planlamasını, geri bildirim ve onay kanallarını ve daha fazlasını yönetebilirsiniz. Bu platformla ücretsiz görev listesi şablonlarına, beyin fırtınası gösterge panellerine, tasarım özeti biçimlerine ve çok daha fazlasına erişin.

ClickUp'ın tasarım özeti oluşturucu, tüm tasarım projeleri için kolay çözümler oluşturmanıza yardımcı olur

ClickUp, yaratıcı takımlar için hazırlanmış şablonlardan oluşan bir depoya sahiptir. ClickUp'ın Yaratıcı ve Tasarım şablonlarını keşfedin:

Otomatik kontrol listelerini kullanarak dijital ürününüzü oluşturmak için gereken tüm görevleri planlayın, izleyin ve yönetin

İşbirliği araçlarından yararlanarak karmaşık görevleri düzenleyin ve farklı takımlar arasındaki iletişimi kolaylaştırın

Potansiyel sorunları erken aşamada tespit edin ve sorunsuz bir geliştirme süreci sağlayın

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın kapsamlı Marka Kuralları Şablonu ile markanızın görünümünü ve hissini net bir şekilde belgelendirin

ClickUp Marka Yönergeleri Şablonu, marka yönergelerinizi hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olan özelleştirilebilir bir belge şablonudur. Size şu konularda yardımcı olur

Markanızın anahtar unsurlarını belirleyin

Tüm marka materyallerinizi tek bir yerde düzenleyin

Görsellerinizi, logolarınızı ve daha fazlasını nasıl kullanacağınızla ilgili net talimatlar oluşturun

İşte bir tasarım takımı için yapılacaklar listesi örneği:

ClickUp Brain ile yapılacaklar listesi tasarlayın

5. Etkinlik planlama yapılacaklar listesi

Bir sonraki örnek, eviniz veya işiniz için bir etkinlik planlamaktır. Her türlü etkinlik planlaması çok sayıda görev ve değişken içerir. Müşteriler ve satıcılarla iletişime geçmeniz, birden fazla departmanı koordine etmeniz ve sürekli değişen bütçeleri yönetmeniz gerekir.

Paylaşılabilir bir takvimle ClickUp'ta etkinlik yönetimi görevlerini koordine edin

Bunu uygun bir planlama yapmadan yapmak neredeyse imkansızdır. ClickUp for Events aracı, etkinlik ve zaman çizelgesi yönetimi, herkese açık paylaşılabilir belgeler, özelleştirilebilir etkinlik şablonları, çoklu görünümler ve paylaşılabilir takvimler gibi özelliklerle etkinlikleri sorunsuz bir şekilde düzenlemenizi sağlar.

Bu şekilde, görevleri atayabilir, takip edebilir ve etkinlik yönetimi takımınızda zaman çizelgelerine sıkı bir şekilde uyabilirsiniz.

ClickUp Görev Görünümü'nde bir etkinlik yapılacaklar listesi oluşturun

ClickUp'ın Görev Görünümü, etkinlikleri ortak bir alanda düzenlemenize yardımcı olur. Görev listesi şablonları, sohbetler ve görev atama özellikleriyle bağlantılıdır, böylece listenizdeki işleri tamamlarken takımlarınızdan gerçek zamanlı güncellemeler alabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu ile sorunsuz bir şekilde başarılı etkinlikler planlayın

Etkinlik yönetimi planınız için bir başlangıç mı istiyorsunuz? Konum keşiflerinden teklif almaya kadar her şeyi içeren bu ClickUp Etkinlik Planlama Şablonunu kullanın. Kaynaklarınızı ve takımınızı düzenleyerek sorunsuz bir şekilde birlikte çalışın ve elinizdeki görevi tamamlayın. Bu şablon, bütçenizi takip etmenize yardımcı olarak etkinliklerinizin zamanında ve uygun fiyatlı olmasını sağlar.

İşte bir seminer etkinliği için yapılacaklar listesi örneği:

Ön Planlama:

Seminerin amaç ve hedeflerini belirleyin.

Seminerin hedef kitlesini belirleyin.

Seminer için bir tema veya konu seçin.

Lojistik:

Seminer için bir tarih ve saat seçin.

Bir mekan rezervasyonu yapın ve uygunluğu onaylayın.

Gerekli izinleri veya sigortaları ayarlayın.

Konuşmacılar ve İçerik:

Konuşmacıları veya sunum yapanları belirleyin ve davet edin.

Konuşmacılarla konular ve sunum materyalleri hakkında koordinasyon sağlayın.

Seminer için bir program/gündem hazırlayın.

Pazarlama ve Tanıtım:

Tanıtım materyalleri (el ilanları, posterler, e-posta kampanyaları) oluşturun.

Çevrimiçi kayıt sistemi kurun.

Seminerin tanıtımı için sosyal medyayı ve profesyonel ağları kullanın.

Malzemeler ve Ekipmanlar:

Katılımcı malzemelerini hazırlayın (broşürler, isim etiketleri, geri bildirim formları).

Gerekli ekipmanların (projektör, mikrofon vb.) hazır olduğundan emin olun.

Yiyecek ve içecek planı yapın.

O gün:

Mekanı hazırlayın (koltuklar, tabelalar, kayıt masası).

Konuşmacılar ve gönüllülerle bir prova yapın.

Kayıtları yönetmek ve katılımcıları karşılamak.

Görevleri belirli takım üyelerine atamayı, son tarihleri belirlemeyi ve ilerlemeyi düzenli olarak izlemeyi unutmayın. Seminer planlamanızda başarılar dileriz!

6. Finans yapılacaklar listesi

Finansal görevler, temel listelerden biraz daha fazlasını gerektirir. Finansal hedeflerinizi izlemek, hesaplarınızı yönetmek ve kazançlarınızı hesaplamak için profesyonelce çalışan daha gelişmiş bir finansal araca ihtiyacınız vardır.

Finansal yapılacaklar listenizi, bütçe tahsisatlarınızı, gerçek harcamalarınızı ve yaklaşan yükümlülüklerinizi izleyen üst düzey raporlama yazılımındaki özel gösterge panelleriyle entegre edebilirsiniz. Finans Takımları için ClickUp, güçlü hesaplama özelliği, ödeme hatırlatıcıları, otomatik görev oluşturma ve çok daha fazlasıyla tüm bunları ve daha fazlasını yapmanızı sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Muhasebe Şablonu ile finansal hesaplarınızı düzenleyin

Kişisel finansların yanı sıra, bir kuruluşun finanslarını yönetmek için özel çözümler de vardır. ClickUp Muhasebe Şablonu, satış kayıtlarını, gelirleri, faturaları, gelir tahminlerini ve çok daha fazlasını yönetmek gibi resmi finansal görevlerinizi yönetmek için bütünsel bir yapılacaklar listesi oluşturmanıza olanak tanır.

Ödemeleri kaçırmamak ve her zaman işlerin üstesinden gelmek için bekleyen finansal görevleri alacak ve borç hesaplarına göre düzenleyin.

İşte bir finansal yönetim yapılacaklar listesi örneği:

Bütçe hazırlayın Giderleri izleyin Faturaları yönetin Vergileri planlayın Finansal raporlama yapın Yatırım ve borçları gözden geçirin Maaş bordrosu işlemlerini gerçekleştirin Acil durum fonuna katkıda bulunun Finansal yazılımı güncelleyin

7. Emlakçı yapılacaklar listesi

Gayrimenkul projeleri, işlemlerinizi zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamanızı gerektirir. Bir emlakçı, birçok işi aynı anda yürütmek zorundadır ve bunlardan herhangi birini gözden kaçırmak, teslim tarihlerinin kaçırılmasına, bütçe hatalarına ve hatta güvenlik sorunlarına yol açabilir.

ClickUp'ın Gayrimenkul yönetimi aracı, görevler için özel durumlar ve Tahmini Süre, Varyans Günleri, Tahmini ve Varyans Maliyet gibi özel alanların yanı sıra özelleştirilebilir görünümler ve iç içe alt görevler, birden fazla atanan kişi ve öncelik yapıları gibi diğer özellikler içeren eksiksiz bir proje yönetimi paketi sunar.

ClickUp ile gayrimenkul projenizde görevleri planlayın ve kaynakları atayın

Bir gayrimenkul projesini sıfırdan planlamak göz korkutucu olabilir. Önceden tanımlanmış ve özelleştirilebilir şablonlar, zaman kaybetmeden işe başlamanıza yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin Bu tamamen özelleştirilmiş ClickUp Emlak Proje Yönetimi Liste Şablonu ile emlak projenize başlayın

Örneğin, ClickUp'ın Gayrimenkul Proje Yönetimi Liste Şablonu, tüm temel unsurları kapsamanızı ve projenizdeki hiçbir gereksinimi gözden kaçırmamanızı sağlar. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Görevleri ve ilerleme durumlarını izleyin

Bireysel görevler için kategoriler ve belirli özellikler tanımlayın

Öncelik dereceleri, atanan kişiler ve son tarihler ekleyin

Tamamlanan ve devam eden görevlerin yönetimi için grafikler ve çizelgeler kullanın

İşte yeni bir emlakçı için basit bir yapılacaklar listesi örneği:

Yeni Emlak Danışmanı Kontrol Listesi:

Yerel sözleşmeleri kontrol edin

Lisansınızı güncel tutun

Bir sunum planı yapın

Çevrimiçi profilinizi hazırlayın

Potansiyel müşteri kaynaklarını kontrol edin

Potansiyel müşteri oluşturmak için zaman ayırın

Müşterileri takip edin

Yıllık bütçenizi hazırlayın

Bir komisyoncu ile anlaşın

İlk anlaşmanızı yapın

Bonus: Verimliliği artırmak için temel zaman yönetimi teknikleri ✨

8. İnsan kaynakları yapılacaklar listesi

İnsan Kaynakları departmanı, işe alım, oryantasyon, uyum eğitimi ve çalışanların gelişimine yönelik görevleri denetler. Bunları başarıyla gerçekleştirmek için iş ilanları oluşturup takip etmeniz, başvuruları izlemeniz, çalışanları motive etmeniz, bağlılık yaratmanız ve tüm İK verilerini aynı platformda merkezileştirmeniz gerekir.

İnsan kaynakları görevlerini, yöneticiler ve doğrudan rapor verdikleri kişiler arasındaki gizli iletişim dahil olmak üzere tüm çalışan bilgileri için hepsi bir arada bir çözüm olan ClickUp'ın İnsan Kaynakları Yönetim Platformu ile yönetebilirsiniz. Aday ve çalışan süreçlerinizin tüm aşamaları için özel durumlara, şablonlara ve otomasyona sınırsız erişim elde edersiniz. Böylece, yapılacaklar listenize yüklenicilerin yönetiminden yeni çalışanların işe alımına ve gelecek yıl için planlar oluşturmaya kadar her şeyi dahil edebilirsiniz.

ClickUp ile işe alım süreçlerinizi bir profesyonel gibi yönetin

Yapılacaklar listesi için ilgili bir İK Şablonu ile başlayabilir ve kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu görevlerin sayısına göre özelleştirebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın 30-60-90 Gün şablonuyla tüm yeni işe alım görevlerini verimli bir şekilde yönetin

Örneğin, ClickUp 30-60-90 Gün şablonunu kullanarak çalışanların işe alım süreçlerini yönetebilir ve ilk üç ay boyunca çalışanların ilerlemesini izleyebilirsiniz. Bunu, çalışanlarınız için ayrıntılı iş listeleri oluşturmak, yeni işe alınan çalışanlara görevler konusunda rehberlik etmek ve gerekli tüm bilgileri güncellemek için kullanın.

İşte basit bir İK yapılacaklar listesi örneği:

ClickUp Brain aracılığıyla İK yapılacaklar listesi

9. İşletme faaliyetleri yapılacaklar listesi

İş operasyonları, bir kuruluşun gelir elde etmek için yaptığı tüm günlük görevleri ve süreçleri içerir. Üretim görevlerinden finansal operasyonlara, idari görevlerden İK süreçlerine ve çok daha fazlasını kapsar.

Operasyonel yapılacaklar listeleri, maksimum büyüme için bilgi, iş akışları, araçlar, süreçler ve ölçeklenebilirliğin merkezileştirilmesini sağlayan bütünsel bir iş yönetimi platformunun desteğine ihtiyaç duyar.

Tüm fonksiyonları kolaylaştırmak, etkili bir şekilde işbirliği yapmak, siloları ortadan kaldırmak ve tekrarlayan görevleri otomasyonlamak için bütünsel bir araç sağlayan ClickUp Operations platformu ile iş operasyonlarınızı da yönetebilirsiniz.

Bir işi yönetmek, şirket hedefleriyle uyum içinde olmayı da gerektirir. Her çeyrek için önceden plan yapabilir ve faaliyetleri, tercihen bir OKR (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) yapılacaklar listesi üzerinde izleyebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp OKR Şablonları ile iş operasyonlarınız için önceden plan yapın

ClickUp, İşlem Şablonu bankasıyla iş operasyonlarınızı planlamayı daha basit hale getirir. İş gücü planlaması veya analiz raporu olsun, ClickUp'ın kullanıma hazır ve tamamen özelleştirilebilir şablonları, işlemlerinizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

İşte bir iş operasyonu yapılacaklar listesi örneği:

ClickUp Brain aracılığıyla iş operasyonları yapılacaklar listesi

10. Kaynak yönetimi yapılacaklar listesi

Kaynak yönetimi, farklı organizasyonel görevler için kaynakları planlamak, programlamak ve tahsis etmek anlamına gelir. Bu, kaynakları verimli bir şekilde kullanmak ve mevcut zamanı en iyi şekilde değerlendirerek kârı artırmak için uygun planlama gerektirir.

Kaynak yönetimi yapılacaklar listesi size şunları sağlar:

Kaynak planlamasını optimize edin

Kaynakları doğru girişimlere yönlendirin

Maliyetleri ve verimsizlikleri azaltın

Verimliliği artırın

İşte bir kaynak yönetimi yapılacaklar listesi örneği:

ClickUp Brain aracılığıyla kaynak yönetimi yapılacaklar listesi

Bu tür bir yapılacaklar listesi, kaynak planlama ve tahsisiyle ilgili çeşitli görevleri kategorize eder. Daha iyi organizasyon için her maddenin altına alt görevler ekleyebilirsiniz.

ClickUp Kaynak Yönetimi aracı , tüm şirket varlıklarınızı merkezileştirmenizi ve zamanı ve kaynakları etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar. Varlıkları izlemek ve görev girdileri yapmak için Liste, Tablo, Zaman Çizelgesi, İş Yükü ve Box görünümleri arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, otomatik zamanlayıcılarla zamanı takip edebilir veya daha akıllı kaynak planlaması için manuel son tarihler ekleyebilirsiniz.

Bu, farklı çalışanlara görevler atamayı ve bunları takip etmeyi çok daha kolay hale getirir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kaynak Planlama Şablonu ile kaynak yönetimi sürecinizi iyileştirin

Kaynak yönetimi şablonları, sorunlar ve darboğazlarla ilgili notları ve bunların atandığı kişileri içermelidir. ClickUp'ın Kaynak Planlama Şablonu ile görev durum güncellemeleri, aşamalar, öncelikler ve son teslim tarihleri dahil olmak üzere tüm bunları ve daha fazlasını başarabilirsiniz. Bu şablon, kaynaklarınızı aşırı tahsis etmemenizi ve kaynaklarınızı en üst düzeye çıkarmanızı sağlar, böylece verimlilik ve etkinlik elde edersiniz.

11. Web sitesi yönetimi yapılacaklar listesi

Paydaşlarla kolayca koordinasyon kurmanıza, web sitesi içeriğini yayınlamanıza ve izlemenize, son teslim tarihlerini ve hedefleri gerçekleştirmenize olanak tanıyan sağlam bir web sitesi proje yönetimi platformu ile web sitesi yönetim projenizi tek bir yerden planlayın, oluşturun ve sürdürün.

Bu proje için yapılacaklar listeniz iş akışlarını, programları, görev listelerini, atanan kişileri, iletişim bilgilerini vb. içermelidir.

ClickUp Pano Görünümü'nde web sitesi oluşturma görevlerini düzenleyin

Web Sitesi Yönetimi için ClickUp, tasarımdan dağıtıma kadar web sitesi yönetimi görevlerini Liste veya Pano Görünümü'nde görüntülemek ve izlemek için ideal bir çözümdür. Görevleri ve kaynakları yönetin, dosyaları kontrol edin veya açıklama ekleyin, tasarım kopyalarını gömün ve görevleri takım üyelerine atayın, hepsi gerçek zamanlı olarak.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Web Sayfası Şablonları ile web sitesi oluşturmayı kolaylaştırın

ClickUp Web Sayfası Şablonları, görevleri not alabileceğiniz ve geliştirme dönemi boyunca ilerlemelerini kontrol edebileceğiniz çeşitli web sayfaları için bölümler içeren, zengin özelliklere sahip ve özelleştirilebilir şablonlardır. Ayrıca notlar ekleyebilir ve Geliştirme, İnceleme ve Tasarım için durumlar atayabilirsiniz.

İşte bir web sitesi tasarım kontrol listesinin temel bir örneği:

1. çeyrek için web sitesi tasarım görev listesi:

Ana sayfayı tasarlayın

Yeniden tasarım geri bildirimi sağlayın

Duyuru blogunu inceleyin

Haftalık güncelleme bülteni oluşturun

Simge tasarım görevleri atama

Her sayfa için son tarih belirleyin

12. Öğrenci yapılacaklar listesi

Öğrenci olmak, büyük bir yönetim projesini üstlenmekten farksızdır. Dersleri ve ödevleri yönetmeli, programınızı düzenlemeli, ödevleri izlemeli ve önemli son teslim tarihlerini kaçırmamalısınız. Bu nedenle, yapılacaklar listeniz kapsamlı olmalıdır.

ClickUp for Students, tüm eğitim faaliyetleri için hepsi bir arada bir platformdur. Tamamlanan ve bekleyen görevleri ayırın, takviminizle entegre edin ve daha iyi izleme için görevlere notlar ve yorumlar ekleyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Eğitim Şablonu ile dersleri dönemlere göre düzenleyin

Öğrenciler için dijital yapılacaklar listeleri, takip edilebilir görevler, son teslim tarihleri, ek dosyalar ve ek ayrıntılar için özel alanlar içermelidir. ClickUp Öğrenci Eğitimi şablonu, tüm bunları eklemenize ve tüm yılın müfredatını önceden planlamanıza olanak tanır, böylece akademik işlerinizi kolayca yönetebilirsiniz. Görev durumları, son teslim tarihi hatırlatıcıları, görev öncelik listeleri, not alma ve çok daha fazlasıyla her şeyi kontrol altında tutun.

İşte bir öğrenci yapılacaklar listesi örneği:

ClickUp Brain aracılığıyla öğrenci yapılacaklar listesi

13. Müşteri hizmetleri yapılacaklar listesi

Müşteri hizmetleri takımları, müşteri listeleri ve ayrıntıları ile birlikte ürün veya hizmet bilgilerini düzenli tutmalıdır.

ClickUp Yapılacaklar listeleriyle müşteri hizmetleri görevlerini atayın

ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri aracı, planlanmış görevler için özelleştirilebilir görünümler, birden fazla atanan kişi, bilet tahsisi ve işbirliği, sorunlara veya bilet türlerine göre özel alanlar ve çok daha fazlasıyla kontrol listenizdeki her şeyi yerine getirir.

Yapılacak görevlerinizi kaynak konumu, sohbetler ve takip kanalları ile düzenleyin.

Bu Şablonu İndirin Müşteri Hizmetleri Yönetimi şablonuyla tüm ilgili müşteri hizmetleri görevlerini listeleyin

ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi şablonu, müşteri desteği süreçlerinizi ve görevlerinizi etkili bir şekilde ayarlamanıza yardımcı olur. Aşağıdakileri yaparak dağınıklığı en aza indirebilir ve müşteri sorunlarına odaklanabilirsiniz:

Gelen biletleri izleme, çözümlerini takip etme ve yönetme,

Görevleri, müşterileri, öncelikleri ve geri bildirimleri düzenleme

Müşterileri ve iş ortaklarını izleme

Memnuniyet derecelendirmelerini kontrol etme

Sorunlar konusunda takımlar ve departmanlarla işbirliği yapma

Bu şablon, müşteri hizmetleri temsilcileri ve temsilcilerinin, daha iyi organizasyon için özel alanlar ve formlar ile kullanıcı dostu görünümler aracılığıyla destek faaliyetlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur.

İşte bir müşteri desteği yapılacaklar listesi örneği:

Günlük müşteri desteği görevleri:

Bugünün planını gözden geçirin

Biletlere öncelik verin

Müşteri kanallarının çalıştığını kontrol edin

Teknik sorunları kaydedin

Haftalık rapor oluşturun

Bekleyen mesajlara yanıt ver

14. İnşaat yönetimi yapılacaklar listesi

İnşaat yönetimi projeleri, konsept aşamasından tamamlanmasına kadar uygun planlama, görev dağıtımı ve izleme gerektirir. Bir inşaat yönetimi yapılacaklar listesi, takım çalışmasını kolaylaştırır, ilerlemeyi yönetir ve takımlarınızı ve araçlarınızı merkezileştirir.

Tüm inşaat faaliyetlerinizi ClickUp ile düzenleyin ve yönetin

ClickUp İnşaat Yönetimi platformu, kaynakları çeşitli görünümlerde yönetmenize, takvim aracılığıyla önemli görevleri planlamanıza ve Gantt grafikleri ile ilerlemeyi izlemenize olanak tanır. ClickUp Belgeleri gibi araçları kullanarak, iş yerinizden ofisteki takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. ClickUp Uygulaması ile mobil cihazınızdan bu araçla tüm inşaat projenizi yönetin.

Kendi inşaat iş akışlarınızı oluşturabilir veya kullanıma hazır ClickUp şablonlarını kullanabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İnşaat Yönetimi Şablonu ile tüm inşaat projenizi planlayın, izleyin ve yönetin

Örneğin, ClickUp'ın İnşaat Yönetimi Şablonu ile yorum ekleyebilir, takım üyelerini etiketleyebilir, görevlerini ve ilerlemelerini görüntüleyebilir ve etkili işbirliği için gerçek zamanlı sohbet edebilirsiniz. Ayrıca, etkinlik ayrıntıları için filtrelerin yanı sıra yorumlar ve görev durum değişiklikleri hakkında da güncel bilgilere sahip olabilirsiniz.

İşte bir inşaat yönetimi yapılacaklar listesinin nasıl olabileceğine dair bir örnek:

Monday'den önce yapılacaklar:

Taslağı onaylayın Satıcıyla konuşun Kaynak yapı malzemeleri Yükleniciyle anlaşmayı kesinleştirin Gelecek haftanın görevlerine öncelik verin Bütçenizi ve harcamalarınızı takip edin Düzenli güncellemeler için siteyi ziyaret edin

15. Uzaktan çalışanlar için yapılacaklar listesi

Uzaktan çalışanlar, işlerini zamanında tamamlamak için düzenli görevleri hakkında güncel bilgi sahibi olmalı ve takım üyeleriyle işbirliği içinde çalışmalıdır. Bir uzaktan çalışanın yapılacaklar listesi, günlük toplantılardan işleri gerçek zamanlı olarak izlemeye, görev ve alt görevleri atamaya ve şirket metriklerini izlemeye kadar her şeyi içerebilir.

ClickUp ile günlük işlerinizi yönetin, zamanı takip edin ve tüm görevlerinizi kontrol altında tutun

ClickUp Uzaktan Çalışma aracı, dağıtılmış takımların ortak hedefler üzerinde uyum sağlamasına, etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve projeleri görselleştirmesine olanak tanır. Öncelikleri belirleyebilir, iş yüklerini yönetebilir, ilerlemeyi takip edebilir ve gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabilirsiniz, böylece takımdaki herkes aynı sayfada olur, aynı binada, şehirde veya ülkede olmasalar bile.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Evden Çalışma Şablonu'nu kullanarak uzaktan çalışma gününüzü organize edin ve maksimum verimlilik elde edin

Uzaktan çalışma, uygun bir günlük iş planı gerektirir ve ClickUp Evden Çalışma şablonu tam da bunu yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Verimliliği artırmak için düzenli bir rutin ve zaman çizelgesi oluşturun

Takım çalışması ve iletişim için açık kurallar belirleyin

Konsantrasyonu artıran ve dikkatinizi dağıtan unsurları azaltan özel bir çalışma alanı oluşturun

İşte uzaktan çalışmak için yapılacaklar listesinin bir örneği:

Özel bir çalışma alanı oluşturun Zaman sınırları olan bir günlük rutin oluşturun Hedeflere göre görevlere öncelik verin E-postaları kontrol edin ve yanıtlayın Düzenli aralar verin Bir görev yönetimi aracı kullanın Görevler hakkında takım üyeleriyle iletişim kurun Tamamlanan görevleri gözden geçirin Ertesi günün programını kontrol edin Tüm dosyaları yedekleyin

Daha fazla bilgi: Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak verimlilik sistemleri ⚽

Yapılacaklar Listesi Nasıl Oluşturulur

İş yönetimi için yapılacaklar listesi türlerini ve şablonlarını ele aldığımıza göre, anahtar soru şu: etkili bir yapılacaklar listesi nasıl oluşturulur? Hedef, başarıya ulaşmak için kendinizi hazırlamak ve işlerin üstesinden gelmek için öncelikli görevlere odaklanmak. Başarıyı garantileyen daha iyi bir yapılacaklar listesi oluşturmak için izleyebileceğiniz birkaç adım: 🏆

Net ve ulaşılabilir hedefler belirleyin

Gerçekçi olmayan beklentiler belirlemeyin ve iş yükünüze stres eklemeyin

Yapılacaklar listesi uygulamanız için size en uygun biçimi ve görünümü seçin

Görev ve alt görev listelerini ayrı ayrı oluşturun

Büyük ve uzun görevleri daha küçük, daha takip edilebilir parçalara bölün

Yeni görevler ortaya çıktıkça yazın

Listenizdeki işleri tamamlayın

Görevlerin durumunu takip edin ve güncel kalın

Her şeye öncelik ve son teslim tarihi atayın

Her görevle ilgili önemli ayrıntıları ekleyin

ClickUp Şablonları ile her türlü projeyi yönetebilirsiniz. Ödev yapılacaklar listesi hazırlamak isteyen bir öğrenci ya da bir yönetim platformu arayan bir inşaat müdürü olun, ClickUp tam size göre.

Başlamanıza yardımcı olacak, yeni başlayanlar için uygun bazı şablonlar:

1. Yapılacak İşler Şablonu

Bu Şablonu İndirin Günlük görevleri düzenlemek ve ilerlemeyi izlemek için ClickUp Yapılacak İşler şablonu

Bu yeni başlayanlar için uygun ClickUp Yapılacak İş Şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Görevleri aciliyetine göre önceliklendirin

Projeleri son teslim tarihleriyle birlikte listeler ve alt görevler halinde düzenleyin

Kanban panoları ve Gantt grafikleriyle ilerlemeyi görsel olarak izleyin

Karmaşık ve büyük görevleri daha küçük parçalara ayırın

Özel durumlar, alanlar ve görünümlerle verimliliği artırın

2. Günlük Yapılacaklar Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Yapılacaklar şablonuyla basit günlük görev listeleri oluşturun

Basit ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu, yapılacaklar listesi şablonlarına başlamak için harika bir yoldur. Günlük görevlerinizi kontrol listeleri ve özel alanlar formunda takip eder, böylece bir gün içinde yapmanız gereken her şeyi hesaplayabilirsiniz.

3. Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile görevleri kategorilere ayırın ve izleyin

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi şablonu, çalışma saatlerinizi ve hedeflerinizi izlemek için kullanılır. Haftalık veya aylık görünümünüzün bir anlık görüntüsü olarak kullanarak önceden plan yapabilirsiniz. Bu şablonla, tüm görevlerinizi tek bir görünümde görebilir, yaklaşan görevleri planlayabilir, etkinlikleri kategorilere ayırabilir, hızlı ilerleme kontrolleri için ayrıntılar ekleyebilir ve zaman yönetimini etkili bir şekilde uygulayabilirsiniz.

4. Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi şablonuyla basit günlük rutinler belirleyin

Başlangıç seviyesindekiler için bir başka seçenek de ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi şablonu. Bu şablon, alışkanlık oluşturmaya yardımcı olan basit bir rutin planlayıcı ve izleyicidir. Günlük görevlerinizi sabah, öğleden sonra ve akşam görevleri gibi zaman ayrımları şeklinde formda takip edebilirsiniz. Bu, kendinizi başarılı hissetmenize ve motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olacak, ulaşılabilir hedefler belirlemenizi sağlar.

ClickUp'ın sunduğu tüm kullanışlı ve güçlü özellikleri içeren ClickUp şablonlarıyla basit yapılacaklar listelerinin ötesine geçin.

Gelişmiş işbirliği özellikleri, entegre sohbetler, takvimler, belgeler ve daha birçok seçeneği kullanarak ihtiyaçlarınıza uygun ideal kontrol listeleri oluşturun.

AI araçları iş gününüzü daha kolay ve basit hale getirir. ClickUp Brain, belgelerinizi ve görevlerinizi daha düzenli hale getirmek için etkili içerik oluşturmanın yanı sıra anında ve doğru cevaplar ile proje yönetimi faaliyetlerinize çok ihtiyaç duyduğunuz AI desteğini sağlar.

Yapılacaklar listenizi nereden başlatacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp Brain'e sorun.

ClickUp ekosisteminde çalışırken Brain, sanal asistanınız olur.

ClickUp Brain ile belgelerinizi saniyeler içinde özetleyin

Diyelim ki, ClickUp Belgeleri'nde son takım toplantısının tutanaklarını hazırlıyorsunuz ve toplantıda olanları sayfalarca yazdınız. ClickUp Brain ile, saniyeler içinde doğru ve net bir özet oluşturabilirsiniz!

Artık, Belge içindeki herhangi bir metinden yeni bir görev oluşturabilir ve istediğiniz kişiye atayabilirsiniz. ClickUp Görevleri ile görev yönetimi hayatınızı kolaylaştırır — projenizdeki herhangi bir göreve veya alt göreve kolayca gidebilir ve işinizi çeşitli Görünümlerden görebilirsiniz. Dahası, kendi adlandırma kurallarınızı kullanabilir ve grubunuz için en uygun görev kategorilerini belirleyebilirsiniz.

ClickUp Görevleri ile projelerinizi sorunsuz bir şekilde organize edin, her ayrıntının izlenmesini ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayın

ClickUp ile düzenli ve verimli olun!

Yapılacaklar listesi örneklerimizin kendi listenizi oluşturmanıza yardımcı olmasını umuyoruz! ✏️

Düzenli olmak, kişisel ve profesyonel hayatta başarının anahtarıdır. Verimlilik uygulamaları, hangi alanda çalışırsanız çalışın sizi ileriye taşıyabilir. Yapılacaklar uygulamaları, görevlerdeki ilerlemenizi izler, programınızı optimize etmenize yardımcı olur ve daha az çabayla daha fazlasını yapmanızı sağlar.

ClickUp ile, birkaç basit adımda tüm projeleriniz için işbirliğine dayalı ve yapay zeka destekli yapılacaklar listeleri oluşturarak verimliliğinizi koruyabilirsiniz. Dahası, görev yönetimi ve iletişim özellikleri zaman yönetiminize yardımcı olur, birçok yönetici işini halleder ve gün boyunca daha verimli hissetmenizi sağlar.

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