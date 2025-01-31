ภารกิจเป็นไปได้: 10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ในโลกที่ไม่หยุดนิ่งขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญในการบรรลุภารกิจที่มีผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุน การจัดกิจกรรมชุมชนหรือการวางแผนงาน การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพคือส่วนผสมลับแห่งความสำเร็จ
บอกลาตารางคำนวณแบบเก่าที่ดูเทอะทะและการติดตามแบบแมนนวล และต้อนรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทันสมัยเพื่อยกระดับการดำเนินงานของคุณให้โดดเด่น! เครื่องมือทรงพลังเหล่านี้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทุกความพยายามอันทรงคุณค่าด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการที่มีประโยชน์มากมาย
เข้าร่วมกับเราในการเปิดเผย 10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เราจะเจาะลึกถึงคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด และความเข้ากันได้กับงบประมาณและโครงสร้างองค์กรที่แตกต่างกัน มาเริ่มการสำรวจกันเถอะ! 🧐
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเอาชนะความท้าทายเฉพาะตัวเมื่อดำเนินโครงการ ซึ่งรวมถึงงบประมาณที่จำกัด ทีมงานที่หลากหลาย และความจำเป็นในการสื่อสารและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสรุปแล้ว ซอฟต์แวร์ประเภทนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งให้มุมมองแบบองค์รวมของงานทั้งหมด กำหนดเวลา และผลลัพธ์
นอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานทั่วไป เช่นการวางแผนโครงการการจัดตารางเวลา และการจัดสรรทรัพยากรแล้ว ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการรวมฟีเจอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับภาคองค์กรไม่แสวงหากำไร รวมถึงด้านต่างๆ เช่นการเขียนข้อเสนอขอรับทุน การสนับสนุนการระดมทุน และการประสานงานอาสาสมัคร
ฟังก์ชันหลักของมันประกอบด้วยการควบคุมค่าใช้จ่าย,การบริหารงบประมาณ,การประกันคุณภาพ, และการจัดการเอกสาร. นอกจากนี้, เครื่องมือเหล่านี้ยังมีบทบาทสำคัญในการ ส่งเสริมการร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการและช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส.
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไม่แสวงหาผลกำไร?
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร:
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาซอฟต์แวร์ที่มีตัวเลือกการปรับแต่ง ให้คุณสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ
- การจัดการงานและโครงการ: คุณสมบัติการจัดการโครงการหลักเป็นสิ่งจำเป็น รวมถึงการสร้างงาน การจัดตารางเวลา และการจัดสรรทรัพยากร
- การจัดการทุนและงบประมาณ: ซอฟต์แวร์ควรช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรติดตามและจัดการทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติเช่นการสร้างข้อเสนอ, การติดตามงบประมาณ, และการรายงาน
- การสนับสนุนการระดมทุน: มองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยในการวางแผน, ดำเนินการ, และติดตามการรณรงค์การระดมทุนผ่านการจัดการผู้บริจาค
- การประสานงานอาสาสมัคร: ซอฟต์แวร์ควรให้องค์กรสามารถจัดตารางเวลา, สื่อสารกับ, และติดตามกิจกรรมของอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การสนับสนุนการทำงานร่วมกัน: ควรอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระดานสนทนา การแชร์ไฟล์ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ความสามารถในการขยายระบบ: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของโครงการ, ผู้ใช้, และข้อมูลในอนาคต
- ความสามารถในการผสานรวม: ควรรองรับการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์ระดมทุนและระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
การจัดการอาสาสมัคร งบประมาณ และตารางเวลาอาจเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินไป โชคดีที่มันง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
มาดูตัวเลือกยอดนิยมของเรา พร้อมคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด และราคา เพื่อช่วยให้คุณจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ✨
1.คลิกอัพ
ClickUp มอบโซลูชันครบวงจรที่ราบรื่นสำหรับการวางแผนที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ การจัดสรรงาน และการทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณด้วยคุณสมบัติเช่น:
- ClickUp Goalsสำหรับติดตามเป้าหมายการระดมทุนของคุณ
- มุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดตารางงานอาสาสมัคร
- การติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบชั่วโมงอาสาสมัคร
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้สำหรับโอกาสและใบสมัครอาสาสมัคร
- ความสามารถในการรายงานเพื่อการประเมินผลกระทบของโปรแกรมของคุณอย่างแม่นยำ
ซอฟต์แวร์นี้มีมุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ—ตั้งแต่การจัดระเบียบงานง่าย ๆ ด้วยกระดานคัมบังไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าอย่างละเอียดด้วยแผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์ และมุมมองปริมาณงาน ClickUp มอบเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการบริหารองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเริ่มต้นการเดินทางของคุณ ให้ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการโครงการแบบง่ายของ ClickUp นี้เป็นอัญมณีที่ช่วยให้คุณมองเห็นโครงการทั้งหมดของคุณผ่านมุมมองแผนภูมิแกนต์ ติดตามความคืบหน้าของงานในแต่ละขั้นตอนผ่านกระดานคัมบังที่สะดวก และเจาะลึกในรายละเอียดที่ละเอียดด้วยรายการที่ปรับแต่งได้
กำลังมองหาเทมเพลตสำหรับจัดการกิจกรรมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อยู่หรือไม่? ตัวเลือกมีมากมายไม่สิ้นสุด—ใช้เลย์เอาต์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการการระดมทุนและการประสานงานอาสาสมัครจัดการงบประมาณ สร้างรายงานประจำปี และแม้กระทั่งจัดกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง 🐶
จัดเก็บ แก้ไข และแบ่งปันเอกสารสำคัญด้วยClickUp Docs และใช้ผู้ช่วยเขียนด้วย AIเพื่อระดมความคิดสำหรับงานอีเวนต์ไม่แสวงหากำไรครั้งใหญ่ของคุณได้ในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- โซลูชันการจัดการโครงการที่หลากหลายสำหรับทีมและโครงการที่ซับซ้อน
- กระดานคัมบังแบบลากและวางเพื่อการจัดการงานที่ง่ายดาย
- การจัดการงบประมาณด้วยเทมเพลตฟรี
- การติดตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
- การสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรสำหรับข้อจำกัดด้านเงินทุน
- มุมมองการแชทและกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส
- แดชบอร์ดสำหรับโครงการระดับสูงและภาพรวมของอาสาสมัคร
- 100+ ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000รายการกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Toggl และ Dropbox
- การตั้งค่าลำดับชั้นสำหรับการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ยากขึ้น
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. นิฟตี้
Nifty เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่สะดวกซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มันช่วยให้กระบวนการของคุณเป็นระเบียบด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น รายการงาน, จุดสำคัญ, การสนทนา, และการแชร์เอกสารที่ราบรื่น
แพลตฟอร์มนี้มอบ มุมมองแบบภาพรวม ให้กับทีมของคุณเกี่ยวกับโครงการ งาน และงานที่ได้รับมอบหมาย เปรียบเสมือนมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์อยู่เคียงข้าง พร้อมการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ผ่านไทม์ไลน์และแผนงาน 🗺️
ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยการนำเสนอฟีเจอร์การติดตามเวลาและการรายงาน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามและปรับสมดุลปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Nifty ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและแบ่งปันเอกสารด้วยเครื่องมือเอกสารที่ทรงพลังและการผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Google Docs, Sheets และ Presentations
คุณสมบัติเด่นของ Nifty
- รายงานอัตโนมัติ
- การแชทแบบเรียลไทม์และการโทรวิดีโอเพียงคลิกเดียว
- การสร้างแบบฟอร์ม
- ผสานการทำงานกับ Google Drive และ Slack
- มุมมองโครงการหลายแบบ เช่น มุมมองคัมบัง, มุมมองรายการ, และมุมมองปฏิทิน
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- การเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับฟังก์ชันการติดแท็กอาจเป็นประโยชน์
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดสรรทรัพยากรและการติดตามต้นทุน
ราคาที่ชาญฉลาด
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
3. วันจันทร์
โดยการทำให้การดำเนินงานของคุณง่ายขึ้นและรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เข้าถึงได้ Monday (หรือที่เรียกว่า monday.com) ช่วยให้องค์กรของคุณสร้างความแตกต่างได้ด้วยแรงงานที่น้อยที่สุด 💪
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบงานและโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นภาพ กระดานกลางทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางของแต่ละโครงการ ช่วยให้สามารถติดตามงานแต่ละชิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้
วางแผน ติดตาม และเปิดตัวแคมเปญระดมทุนได้อย่างง่ายดายโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการสื่อสารที่ตรงเป้าหมายกับฐานผู้บริจาคของคุณ มองเห็นภาพรวมของกระบวนการรับบริจาคทั้งหมด จัดการใบสมัครขอรับทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และแม้แต่การส่งอีเมลและข้อความระดมทุนส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ
คุณยังสามารถ จัดระเบียบและประสานงานอาสาสมัคร อย่างมีกลยุทธ์—ใช้ประโยชน์จากแบบฟอร์มการรับสมัคร มอบหมายงานและกะให้กับอาสาสมัคร และมองเห็นความพร้อมใช้งานและความสามารถผ่านมุมมองที่หลากหลาย ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยอัตโนมัติผ่านแบบฟอร์มการให้ข้อเสนอแนะหลังกิจกรรม
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- แม่แบบและมุมมองโครงการมากมาย
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้
- การอัตโนมัติงานประจำ
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Gmail, Google Drive, และ Trello
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- การปรับแต่งหน้าจอหลักอาจมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลานาน
ราคาวันจันทร์
- ฟรี
- พื้นฐาน $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
4. พรูฟฮับ
ProofHub เป็นเครื่องมือ การจัดการโครงการแบบ อไจล์และการทำงานร่วมกันของทีมแบบครบวงจรที่มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อการประสานงานและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์นี้โดดเด่นด้วยตัวเลือกการแสดงผลที่ยืดหยุ่น เช่น แผนภูมิแกนต์, กระดาน, ตาราง, และปฏิทิน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การสื่อสารที่หลากหลาย รวมถึงการสนทนา, การประกาศ, และแชทในตัว เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ 🤝
ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ช่วยให้การไหลของข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ทำให้อาสาสมัครใหม่สามารถปรับตัวและช่วยเหลือได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัติบทบาทที่กำหนดเอง ช่วยให้โครงการมีความลับโดยการให้สิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
นอกจากนี้ ฟังก์ชันการรายงานยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องผ่านภาพรวมที่ละเอียดของข้อมูลวิเคราะห์โครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- การตรวจทานและอนุมัติ
- การอภิปรายเชิงลึก
- การทำงานร่วมกันผ่านบันทึกที่แชร์
- แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้
- มุมมองและเทมเพลตโครงการหลายแบบ
ข้อจำกัดของ ProofHub
- การแจ้งเตือนที่ต่อเนื่องอาจรบกวนผู้ใช้บางคนมากเกินไป
- การขยายการผสานรวมจะเป็นประโยชน์
ราคาของ ProofHub
- สิ่งจำเป็น: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- การควบคุมสูงสุด: $89/เดือนต่อผู้ใช้ (ลด 40% สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
5. คีลา
Keela เป็นซอฟต์แวร์การจัดการอัจฉริยะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีเครื่องมือมากมายสำหรับ CRM การสื่อสารทางอีเมล การระดมทุน และการวิเคราะห์ข้อมูล
เข้าถึง แดชบอร์ดองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแบบคลิกเดียว และเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการอัปเดตอย่างรวดเร็วให้กับคณะกรรมการ ทีมผู้นำ และผู้บริจาคของคุณ วัด KPI เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เปรียบเทียบองค์กรของคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรม และคาดการณ์ตัวชี้วัดในอนาคตได้อย่างแม่นยำ
ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์ผู้บริจาค คุณสามารถเร่งการเติบโตขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณได้ เข้าใจช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อผู้บริจาคและกำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมในการขอความช่วยเหลือโดยอิงจากประวัติการบริจาค ตัวชี้วัดความมั่งคั่ง และข้อมูลประชากรของพวกเขา
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผู้บริจาคโดยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลสร้างแผนการสื่อสาร และดำเนินแคมเปญต่าง ๆกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านข้อความที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและการกระตุ้นให้เกิดการกระทำ 📢
คุณสมบัติเด่นของ Keela
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Gmail, Google Calendar และ Eventbrite
- เครื่องมือการจัดการโครงการไม่แสวงหาผลกำไร เช่น ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากผู้บริจาค
- ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การระดมทุนแบบเพียร์ทูเพียร์
- การจัดการทุน
ข้อจำกัดของคีลา
- ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการตั้งค่าจำนวนสมาชิก
- ความสามารถในการรายงานสามารถปรับปรุงได้
ราคาของคีลา
- ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดต่อและส่วนเสริม
คะแนนและรีวิวของ Keela
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
6. เบสแคมป์
Basecamp คือศูนย์กลางเสมือนจริงที่ทีมของคุณสามารถจัดเก็บ, ร่วมมือ, หารือ, และส่งมอบงานโครงการได้อย่างง่ายดาย ✅
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, Basecamp ช่วยให้สามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับงานและมอบหมายให้กับผู้ใช้ต่าง ๆ ได้ ระบบจะติดตามงานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดส่ง ทำให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโดยรวบรวมงานที่ได้รับมอบหมาย โครงการ และตารางเวลาทั้งหมดไว้อย่างเรียบร้อยบน แดชบอร์ดหนึ่งหน้า รับภาพรวมที่ครอบคลุมของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นด้วยมุมมอง Lineup
ใช้กระดานข้อความเป็นห้องประชุมดิจิทัล โดยรวบรวมการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะไว้ในหน้าเดียว สำหรับคำตอบที่รวดเร็วหรือคำถามเร่งด่วน การแชทกลุ่มแบบเรียลไทม์คือทางเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- มุมมองโครงการหลายแบบ
- พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
- รายการสิ่งที่ต้องทำ
- แดชบอร์ดสำหรับภาพรวมโครงการใหญ่
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- แผนภูมิแกนต์และการติดตามเวลาอาจเป็นประโยชน์เพิ่มเติม
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ อาจมีข้อจำกัด
ราคาของเบสแคมป์
- เบสแคมป์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
7. Trello
Trello เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือบุคคลที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่เรียบง่าย
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่มีชื่อเสียงจากกระดานคัมบังนี้ นำเสนอภารกิจในรูปแบบของบัตรที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมวันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ ป้ายกำกับ ไฟล์แนบ และความคิดเห็น ฟีเจอร์ลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้การจัดระเบียบใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นส่งเสริมการร่วมมือแบบภาพที่ง่ายดาย
แพลตฟอร์มนี้ก้าวไปไกลกว่ากระดานคัมบังเพื่อรองรับความต้องการของโครงการที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะต้องการปฏิทินสำหรับการติดตามกำหนดเวลา ไทม์ไลน์สำหรับการจัดตารางเวลา ตารางสำหรับการแสดงข้อมูลที่มีโครงสร้าง หรือแม้แต่แผนที่สำหรับงานที่อิงตามตำแหน่ง Trello มีโซลูชันที่ครอบคลุมทั้งหมด
Trello มี ส่วนลดพิเศษสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และสถาบันการศึกษา ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า 💰
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- กระดานคัมบัง, รายการ, และปฏิทิน
- เทมเพลตการจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและโครงการ
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- การร่วมมือทางภาพ
ข้อจำกัดของ Trello
- การจัดสรรงานจำกัดเฉพาะโครงการเดียวหรือบอร์ดเดียวเท่านั้น
- การเพิ่มรายงานและระบบวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
8. สมาร์ทชีต
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหันมาใช้ Smartsheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม, เพิ่มความโปร่งใส, และจัดการองค์กรได้ดีขึ้น. หากคุณคุ้นเคยกับ Excel หรือ Google Sheets, คุณจะชื่นชอบรูปแบบสเปรดชีตที่ใช้งานง่ายของ Smartsheet. มันคือการผสมผสานที่ทรงพลังของการจัดการโครงการและคุณสมบัติของ Excel. 📝
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิแกนต์และกราฟได้อย่างง่ายดาย พร้อมมุมมองหลากหลายของโครงการของคุณในขณะที่ดำเนินไป มันแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และรวมศูนย์การจัดการงบประมาณและทรัพยากร
ด้วยการปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการและงานให้เป็นระบบ Smartsheet ช่วยลดปัญหาคอขวดในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม และเพิ่มรายได้ให้สูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- การขอทุน
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- มุมมองโครงการต่างๆ
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 80 แอป (เช่น Slack และ Microsoft Teams)
- แม่แบบการจัดการโครงการที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ฐานข้อมูลไม่มีฟังก์ชันการดึงข้อมูลอัตโนมัติ
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $6/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
9. ความคิด
Notion เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการที่ไม่แสวงหาผลกำไร เนื่องจากความหลากหลาย ความคุ้มค่า และคุณสมบัติการติดตามงานที่แข็งแกร่ง
ผู้ช่วย AI แบบสร้างสรรค์ของ Notion ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสร้างเอกสารโครงการคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะให้ AI สร้างแผนโครงการเบื้องต้นภายในไม่กี่วินาที หรือปรับแต่งแผนที่จัดทำด้วยตนเอง คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่สะอาดหมดจดอย่างรวดเร็ว! 🧼
Notion มี เทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ครอบคลุมการระดมทุน การจัดการบริจาค การจัดระเบียบอาสาสมัครและการจัดการกิจกรรม พร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมคือส่วนลดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมอบมุมมองที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถติดตามโครงการได้จากทุกมุมมอง คุณสามารถเลือกใช้มุมมองแบบตารางเพื่อการติดตามงานอย่างละเอียด ประเมินความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายในมุมมองไทม์ไลน์ หรือเปลี่ยนไปใช้มุมมองปฏิทินเพื่อตรวจสอบกำหนดเวลาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- การวิ่งแบบอัตโนมัติ
- ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์
- แม่แบบการจัดการโครงการ
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Slack, Google Drive, และ Trello
- ฟีเจอร์วิกิเพื่อรวบรวมความรู้ไว้ที่ศูนย์กลาง
ข้อจำกัดของ Notion
- คู่มือซอฟต์แวร์จะเป็นประโยชน์
- อาจมีความล่าช้าบนอุปกรณ์มือถือ
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
10. การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมช่วยในการวางแผน, การร่วมมือ, การส่งมอบ, และการรายงานสำหรับโครงการหลายขั้นตอน. ซอฟต์แวร์นี้เน้นการสื่อสารของทีมและการจัดเก็บแบบรวมศูนย์, ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน. 📖
การทำงานเป็นทีมให้แผนภูมิแกนต์, รายการงาน, ปฏิทิน, และตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับมอบหมายและความเป็นส่วนตัว ด้วยมุมมองบอร์ด คุณสามารถมองเห็นกระบวนการทำงานสำหรับโครงการเฉพาะได้ และแอปจับเวลาที่สะดวกช่วยติดตามเส้นตายและระยะเวลาของงาน
คุณสมบัติพอร์ตโฟลิโอ ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ทำให้สามารถระบุการทับซ้อนหรืออุปสรรคได้อย่างง่ายดาย
ทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป, แบบฟอร์มการรับข้อมูล, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการ, และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ. เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น, Teamwork ช่วยให้คุณสามารถขยายธุรกิจของคุณได้โดยการปรับแต่งกระบวนการและระบบการทำงานให้เหมาะกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- มุมมองโครงการต่างๆ เช่น รายการ กระดาน ตาราง และแกนต์
- การจัดการค่าใช้จ่ายโครงการ
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น SharePoint, Harvest, และ HubSpot
- ปรับขนาดได้และปรับแต่งได้
- การมองเห็นกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- การปรับปรุงอินเทอร์เฟซอาจเป็นประโยชน์
- ฟีเจอร์การแจ้งเตือนอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องบนเวอร์ชันมือถือ
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- จัดส่ง: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
ปฏิวัติการจัดงานและแคมเปญด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับแนวหน้าสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
เปลี่ยนวิธีการทำงานของทีมคุณด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรีสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งแต่การระดมความคิดและการวางแผนไปจนถึงการติดตามงานอย่างราบรื่นและการวิเคราะห์ความสำเร็จ—แพลตฟอร์มเหล่านี้พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
เบื่อกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่างหรือไม่?ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้! ด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับงานหลากหลาย,แม่แบบแผนสำรอง, และผู้ช่วย AI ที่จำเป็นสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร คุณจะไม่มีวันหยุดยั้งในการทำงานที่มีผลกระทบ ไม่ว่าคุณจะมีภารกิจขนาดไหนก็ตาม! 💖