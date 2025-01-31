บล็อก ClickUp
ภารกิจเป็นไปได้: 10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

PMO Team
31 มกราคม 2568

ในโลกที่ไม่หยุดนิ่งขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญในการบรรลุภารกิจที่มีผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุน การจัดกิจกรรมชุมชนหรือการวางแผนงาน การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพคือส่วนผสมลับแห่งความสำเร็จ

บอกลาตารางคำนวณแบบเก่าที่ดูเทอะทะและการติดตามแบบแมนนวล และต้อนรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทันสมัยเพื่อยกระดับการดำเนินงานของคุณให้โดดเด่น! เครื่องมือทรงพลังเหล่านี้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทุกความพยายามอันทรงคุณค่าด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการที่มีประโยชน์มากมาย

เข้าร่วมกับเราในการเปิดเผย 10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เราจะเจาะลึกถึงคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด และความเข้ากันได้กับงบประมาณและโครงสร้างองค์กรที่แตกต่างกัน มาเริ่มการสำรวจกันเถอะ! 🧐

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเอาชนะความท้าทายเฉพาะตัวเมื่อดำเนินโครงการ ซึ่งรวมถึงงบประมาณที่จำกัด ทีมงานที่หลากหลาย และความจำเป็นในการสื่อสารและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสรุปแล้ว ซอฟต์แวร์ประเภทนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งให้มุมมองแบบองค์รวมของงานทั้งหมด กำหนดเวลา และผลลัพธ์

นอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานทั่วไป เช่นการวางแผนโครงการการจัดตารางเวลา และการจัดสรรทรัพยากรแล้ว ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการรวมฟีเจอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับภาคองค์กรไม่แสวงหากำไร รวมถึงด้านต่างๆ เช่นการเขียนข้อเสนอขอรับทุน การสนับสนุนการระดมทุน และการประสานงานอาสาสมัคร

ฟังก์ชันหลักของมันประกอบด้วยการควบคุมค่าใช้จ่าย,การบริหารงบประมาณ,การประกันคุณภาพ, และการจัดการเอกสาร. นอกจากนี้, เครื่องมือเหล่านี้ยังมีบทบาทสำคัญในการ ส่งเสริมการร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการและช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส.

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไม่แสวงหาผลกำไร?

นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร:

  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาซอฟต์แวร์ที่มีตัวเลือกการปรับแต่ง ให้คุณสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ
  • การจัดการงานและโครงการ: คุณสมบัติการจัดการโครงการหลักเป็นสิ่งจำเป็น รวมถึงการสร้างงาน การจัดตารางเวลา และการจัดสรรทรัพยากร
  • การจัดการทุนและงบประมาณ: ซอฟต์แวร์ควรช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรติดตามและจัดการทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติเช่นการสร้างข้อเสนอ, การติดตามงบประมาณ, และการรายงาน
  • การสนับสนุนการระดมทุน: มองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยในการวางแผน, ดำเนินการ, และติดตามการรณรงค์การระดมทุนผ่านการจัดการผู้บริจาค
  • การประสานงานอาสาสมัคร: ซอฟต์แวร์ควรให้องค์กรสามารถจัดตารางเวลา, สื่อสารกับ, และติดตามกิจกรรมของอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การสนับสนุนการทำงานร่วมกัน: ควรอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระดานสนทนา การแชร์ไฟล์ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • ความสามารถในการขยายระบบ: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของโครงการ, ผู้ใช้, และข้อมูลในอนาคต
  • ความสามารถในการผสานรวม: ควรรองรับการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์ระดมทุนและระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

การจัดการอาสาสมัคร งบประมาณ และตารางเวลาอาจเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินไป โชคดีที่มันง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

มาดูตัวเลือกยอดนิยมของเรา พร้อมคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด และราคา เพื่อช่วยให้คุณจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ✨

1.คลิกอัพ

คลิกอัพ
จัดการโครงการธุรกิจขนาดเล็กของคุณทุกขั้นตอนด้วยเทมเพลต, ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน, และมุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบโดยใช้ ClickUp

ClickUp มอบโซลูชันครบวงจรที่ราบรื่นสำหรับการวางแผนที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ การจัดสรรงาน และการทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณด้วยคุณสมบัติเช่น:

  1. ClickUp Goalsสำหรับติดตามเป้าหมายการระดมทุนของคุณ
  2. มุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดตารางงานอาสาสมัคร
  3. การติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบชั่วโมงอาสาสมัคร
  4. เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้สำหรับโอกาสและใบสมัครอาสาสมัคร
  5. ความสามารถในการรายงานเพื่อการประเมินผลกระทบของโปรแกรมของคุณอย่างแม่นยำ

ซอฟต์แวร์นี้มีมุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ—ตั้งแต่การจัดระเบียบงานง่าย ๆ ด้วยกระดานคัมบังไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าอย่างละเอียดด้วยแผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์ และมุมมองปริมาณงาน ClickUp มอบเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการบริหารองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเริ่มต้นการเดินทางของคุณ ให้ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการโครงการแบบง่ายของ ClickUp นี้เป็นอัญมณีที่ช่วยให้คุณมองเห็นโครงการทั้งหมดของคุณผ่านมุมมองแผนภูมิแกนต์ ติดตามความคืบหน้าของงานในแต่ละขั้นตอนผ่านกระดานคัมบังที่สะดวก และเจาะลึกในรายละเอียดที่ละเอียดด้วยรายการที่ปรับแต่งได้

กำลังมองหาเทมเพลตสำหรับจัดการกิจกรรมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อยู่หรือไม่? ตัวเลือกมีมากมายไม่สิ้นสุด—ใช้เลย์เอาต์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการการระดมทุนและการประสานงานอาสาสมัครจัดการงบประมาณ สร้างรายงานประจำปี และแม้กระทั่งจัดกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง 🐶

จัดเก็บ แก้ไข และแบ่งปันเอกสารสำคัญด้วยClickUp Docs และใช้ผู้ช่วยเขียนด้วย AIเพื่อระดมความคิดสำหรับงานอีเวนต์ไม่แสวงหากำไรครั้งใหญ่ของคุณได้ในไม่กี่วินาที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่หลากหลายอาจส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ยากขึ้น
  • แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. นิฟตี้

แผนงานที่ชัดเจน
ผ่าน:Nifty

Nifty เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่สะดวกซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มันช่วยให้กระบวนการของคุณเป็นระเบียบด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น รายการงาน, จุดสำคัญ, การสนทนา, และการแชร์เอกสารที่ราบรื่น

แพลตฟอร์มนี้มอบ มุมมองแบบภาพรวม ให้กับทีมของคุณเกี่ยวกับโครงการ งาน และงานที่ได้รับมอบหมาย เปรียบเสมือนมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์อยู่เคียงข้าง พร้อมการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ผ่านไทม์ไลน์และแผนงาน 🗺️

ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยการนำเสนอฟีเจอร์การติดตามเวลาและการรายงาน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามและปรับสมดุลปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Nifty ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและแบ่งปันเอกสารด้วยเครื่องมือเอกสารที่ทรงพลังและการผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Google Docs, Sheets และ Presentations

คุณสมบัติเด่นของ Nifty

  • รายงานอัตโนมัติ
  • การแชทแบบเรียลไทม์และการโทรวิดีโอเพียงคลิกเดียว
  • การสร้างแบบฟอร์ม
  • ผสานการทำงานกับ Google Drive และ Slack
  • มุมมองโครงการหลายแบบ เช่น มุมมองคัมบัง, มุมมองรายการ, และมุมมองปฏิทิน

ข้อจำกัดที่น่าสนใจ

  • การเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับฟังก์ชันการติดแท็กอาจเป็นประโยชน์
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดสรรทรัพยากรและการติดตามต้นทุน

ราคาที่ชาญฉลาด

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

3. วันจันทร์

moday.com มุมมองรายการ
ผ่านทาง:วันจันทร์

โดยการทำให้การดำเนินงานของคุณง่ายขึ้นและรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เข้าถึงได้ Monday (หรือที่เรียกว่า monday.com) ช่วยให้องค์กรของคุณสร้างความแตกต่างได้ด้วยแรงงานที่น้อยที่สุด 💪

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบงานและโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นภาพ กระดานกลางทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางของแต่ละโครงการ ช่วยให้สามารถติดตามงานแต่ละชิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้

วางแผน ติดตาม และเปิดตัวแคมเปญระดมทุนได้อย่างง่ายดายโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการสื่อสารที่ตรงเป้าหมายกับฐานผู้บริจาคของคุณ มองเห็นภาพรวมของกระบวนการรับบริจาคทั้งหมด จัดการใบสมัครขอรับทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และแม้แต่การส่งอีเมลและข้อความระดมทุนส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถ จัดระเบียบและประสานงานอาสาสมัคร อย่างมีกลยุทธ์—ใช้ประโยชน์จากแบบฟอร์มการรับสมัคร มอบหมายงานและกะให้กับอาสาสมัคร และมองเห็นความพร้อมใช้งานและความสามารถผ่านมุมมองที่หลากหลาย ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยอัตโนมัติผ่านแบบฟอร์มการให้ข้อเสนอแนะหลังกิจกรรม

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • แม่แบบและมุมมองโครงการมากมาย
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้
  • การอัตโนมัติงานประจำ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Gmail, Google Drive, และ Trello

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • การปรับแต่งหน้าจอหลักอาจมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลานาน

ราคาวันจันทร์

  • ฟรี
  • พื้นฐาน $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

4. พรูฟฮับ

มุมมองกระดานของ ProofHub
ผ่าน:ProofHub

ProofHub เป็นเครื่องมือ การจัดการโครงการแบบ อไจล์และการทำงานร่วมกันของทีมแบบครบวงจรที่มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อการประสานงานและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์นี้โดดเด่นด้วยตัวเลือกการแสดงผลที่ยืดหยุ่น เช่น แผนภูมิแกนต์, กระดาน, ตาราง, และปฏิทิน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การสื่อสารที่หลากหลาย รวมถึงการสนทนา, การประกาศ, และแชทในตัว เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ 🤝

ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ช่วยให้การไหลของข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ทำให้อาสาสมัครใหม่สามารถปรับตัวและช่วยเหลือได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัติบทบาทที่กำหนดเอง ช่วยให้โครงการมีความลับโดยการให้สิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

นอกจากนี้ ฟังก์ชันการรายงานยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องผ่านภาพรวมที่ละเอียดของข้อมูลวิเคราะห์โครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub

  • การตรวจทานและอนุมัติ
  • การอภิปรายเชิงลึก
  • การทำงานร่วมกันผ่านบันทึกที่แชร์
  • แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้
  • มุมมองและเทมเพลตโครงการหลายแบบ

ข้อจำกัดของ ProofHub

  • การแจ้งเตือนที่ต่อเนื่องอาจรบกวนผู้ใช้บางคนมากเกินไป
  • การขยายการผสานรวมจะเป็นประโยชน์

ราคาของ ProofHub

  • สิ่งจำเป็น: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การควบคุมสูงสุด: $89/เดือนต่อผู้ใช้ (ลด 40% สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ProofHub

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (90+ รีวิว)

5. คีลา

คีลา ฟอมส์
ผ่านทาง:คีลา

Keela เป็นซอฟต์แวร์การจัดการอัจฉริยะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีเครื่องมือมากมายสำหรับ CRM การสื่อสารทางอีเมล การระดมทุน และการวิเคราะห์ข้อมูล

เข้าถึง แดชบอร์ดองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแบบคลิกเดียว และเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการอัปเดตอย่างรวดเร็วให้กับคณะกรรมการ ทีมผู้นำ และผู้บริจาคของคุณ วัด KPI เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เปรียบเทียบองค์กรของคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรม และคาดการณ์ตัวชี้วัดในอนาคตได้อย่างแม่นยำ

ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์ผู้บริจาค คุณสามารถเร่งการเติบโตขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณได้ เข้าใจช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อผู้บริจาคและกำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมในการขอความช่วยเหลือโดยอิงจากประวัติการบริจาค ตัวชี้วัดความมั่งคั่ง และข้อมูลประชากรของพวกเขา

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผู้บริจาคโดยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลสร้างแผนการสื่อสาร และดำเนินแคมเปญต่าง ๆกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านข้อความที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและการกระตุ้นให้เกิดการกระทำ 📢

คุณสมบัติเด่นของ Keela

  • ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Gmail, Google Calendar และ Eventbrite
  • เครื่องมือการจัดการโครงการไม่แสวงหาผลกำไร เช่น ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากผู้บริจาค
  • ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • การระดมทุนแบบเพียร์ทูเพียร์
  • การจัดการทุน

ข้อจำกัดของคีลา

  • ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการตั้งค่าจำนวนสมาชิก
  • ความสามารถในการรายงานสามารถปรับปรุงได้

ราคาของคีลา

  • ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดต่อและส่วนเสริม

คะแนนและรีวิวของ Keela

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

6. เบสแคมป์

เอกสารและไฟล์ Basecamp
ผ่านทาง:Basecamp

Basecamp คือศูนย์กลางเสมือนจริงที่ทีมของคุณสามารถจัดเก็บ, ร่วมมือ, หารือ, และส่งมอบงานโครงการได้อย่างง่ายดาย ✅

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, Basecamp ช่วยให้สามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับงานและมอบหมายให้กับผู้ใช้ต่าง ๆ ได้ ระบบจะติดตามงานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดส่ง ทำให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโดยรวบรวมงานที่ได้รับมอบหมาย โครงการ และตารางเวลาทั้งหมดไว้อย่างเรียบร้อยบน แดชบอร์ดหนึ่งหน้า รับภาพรวมที่ครอบคลุมของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นด้วยมุมมอง Lineup

ใช้กระดานข้อความเป็นห้องประชุมดิจิทัล โดยรวบรวมการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะไว้ในหน้าเดียว สำหรับคำตอบที่รวดเร็วหรือคำถามเร่งด่วน การแชทกลุ่มแบบเรียลไทม์คือทางเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • แผนภูมิแกนต์และการติดตามเวลาอาจเป็นประโยชน์เพิ่มเติม
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ อาจมีข้อจำกัด

ราคาของเบสแคมป์

  • เบสแคมป์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์

  • G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)

7. Trello

กระดาน Trello
ผ่าน:Trello

Trello เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือบุคคลที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่เรียบง่าย

เครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่มีชื่อเสียงจากกระดานคัมบังนี้ นำเสนอภารกิจในรูปแบบของบัตรที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมวันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ ป้ายกำกับ ไฟล์แนบ และความคิดเห็น ฟีเจอร์ลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้การจัดระเบียบใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นส่งเสริมการร่วมมือแบบภาพที่ง่ายดาย

แพลตฟอร์มนี้ก้าวไปไกลกว่ากระดานคัมบังเพื่อรองรับความต้องการของโครงการที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะต้องการปฏิทินสำหรับการติดตามกำหนดเวลา ไทม์ไลน์สำหรับการจัดตารางเวลา ตารางสำหรับการแสดงข้อมูลที่มีโครงสร้าง หรือแม้แต่แผนที่สำหรับงานที่อิงตามตำแหน่ง Trello มีโซลูชันที่ครอบคลุมทั้งหมด

Trello มี ส่วนลดพิเศษสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และสถาบันการศึกษา ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า 💰

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • กระดานคัมบัง, รายการ, และปฏิทิน
  • เทมเพลตการจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและโครงการ
  • อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
  • การร่วมมือทางภาพ

ข้อจำกัดของ Trello

  • การจัดสรรงานจำกัดเฉพาะโครงการเดียวหรือบอร์ดเดียวเท่านั้น
  • การเพิ่มรายงานและระบบวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)

8. สมาร์ทชีต

บอร์ดสมาร์ทชีต
ผ่าน:สมาร์ทชีต

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหันมาใช้ Smartsheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม, เพิ่มความโปร่งใส, และจัดการองค์กรได้ดีขึ้น. หากคุณคุ้นเคยกับ Excel หรือ Google Sheets, คุณจะชื่นชอบรูปแบบสเปรดชีตที่ใช้งานง่ายของ Smartsheet. มันคือการผสมผสานที่ทรงพลังของการจัดการโครงการและคุณสมบัติของ Excel. 📝

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิแกนต์และกราฟได้อย่างง่ายดาย พร้อมมุมมองหลากหลายของโครงการของคุณในขณะที่ดำเนินไป มันแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และรวมศูนย์การจัดการงบประมาณและทรัพยากร

ด้วยการปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการและงานให้เป็นระบบ Smartsheet ช่วยลดปัญหาคอขวดในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม และเพิ่มรายได้ให้สูงสุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • การขอทุน
  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • มุมมองโครงการต่างๆ
  • ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 80 แอป (เช่น Slack และ Microsoft Teams)
  • แม่แบบการจัดการโครงการที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • ฐานข้อมูลไม่มีฟังก์ชันการดึงข้อมูลอัตโนมัติ
  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ Smartsheet

  • ฟรี
  • ข้อดี: $6/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (15,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

9. ความคิด

แผนงานผลิตภัณฑ์ Notion
ผ่านทาง:Notion

Notion เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการที่ไม่แสวงหาผลกำไร เนื่องจากความหลากหลาย ความคุ้มค่า และคุณสมบัติการติดตามงานที่แข็งแกร่ง

ผู้ช่วย AI แบบสร้างสรรค์ของ Notion ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสร้างเอกสารโครงการคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะให้ AI สร้างแผนโครงการเบื้องต้นภายในไม่กี่วินาที หรือปรับแต่งแผนที่จัดทำด้วยตนเอง คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่สะอาดหมดจดอย่างรวดเร็ว! 🧼

Notion มี เทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ครอบคลุมการระดมทุน การจัดการบริจาค การจัดระเบียบอาสาสมัครและการจัดการกิจกรรม พร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมคือส่วนลดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมอบมุมมองที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถติดตามโครงการได้จากทุกมุมมอง คุณสามารถเลือกใช้มุมมองแบบตารางเพื่อการติดตามงานอย่างละเอียด ประเมินความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายในมุมมองไทม์ไลน์ หรือเปลี่ยนไปใช้มุมมองปฏิทินเพื่อตรวจสอบกำหนดเวลาได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • การวิ่งแบบอัตโนมัติ
  • ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์
  • แม่แบบการจัดการโครงการ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Slack, Google Drive, และ Trello
  • ฟีเจอร์วิกิเพื่อรวบรวมความรู้ไว้ที่ศูนย์กลาง

ข้อจำกัดของ Notion

  • คู่มือซอฟต์แวร์จะเป็นประโยชน์
  • อาจมีความล่าช้าบนอุปกรณ์มือถือ

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)

10. การทำงานเป็นทีม

แดชบอร์ดการทำงานเป็นทีม
ผ่านทาง:การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมช่วยในการวางแผน, การร่วมมือ, การส่งมอบ, และการรายงานสำหรับโครงการหลายขั้นตอน. ซอฟต์แวร์นี้เน้นการสื่อสารของทีมและการจัดเก็บแบบรวมศูนย์, ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน. 📖

การทำงานเป็นทีมให้แผนภูมิแกนต์, รายการงาน, ปฏิทิน, และตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับมอบหมายและความเป็นส่วนตัว ด้วยมุมมองบอร์ด คุณสามารถมองเห็นกระบวนการทำงานสำหรับโครงการเฉพาะได้ และแอปจับเวลาที่สะดวกช่วยติดตามเส้นตายและระยะเวลาของงาน

คุณสมบัติพอร์ตโฟลิโอ ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ทำให้สามารถระบุการทับซ้อนหรืออุปสรรคได้อย่างง่ายดาย

ทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป, แบบฟอร์มการรับข้อมูล, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการ, และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ. เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น, Teamwork ช่วยให้คุณสามารถขยายธุรกิจของคุณได้โดยการปรับแต่งกระบวนการและระบบการทำงานให้เหมาะกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • มุมมองโครงการต่างๆ เช่น รายการ กระดาน ตาราง และแกนต์
  • การจัดการค่าใช้จ่ายโครงการ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น SharePoint, Harvest, และ HubSpot
  • ปรับขนาดได้และปรับแต่งได้
  • การมองเห็นกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • การปรับปรุงอินเทอร์เฟซอาจเป็นประโยชน์
  • ฟีเจอร์การแจ้งเตือนอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องบนเวอร์ชันมือถือ

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • จัดส่ง: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขนาด: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

ปฏิวัติการจัดงานและแคมเปญด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับแนวหน้าสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

เปลี่ยนวิธีการทำงานของทีมคุณด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรีสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งแต่การระดมความคิดและการวางแผนไปจนถึงการติดตามงานอย่างราบรื่นและการวิเคราะห์ความสำเร็จ—แพลตฟอร์มเหล่านี้พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

เบื่อกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่างหรือไม่?ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้! ด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับงานหลากหลาย,แม่แบบแผนสำรอง, และผู้ช่วย AI ที่จำเป็นสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร คุณจะไม่มีวันหยุดยั้งในการทำงานที่มีผลกระทบ ไม่ว่าคุณจะมีภารกิจขนาดไหนก็ตาม! 💖