10 อันดับเครื่องมือซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ในปี 2025

กำลังมองหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการประกันคุณภาพของคุณดียิ่งขึ้นหรือไม่?
มีเครื่องมือสำหรับสิ่งนั้นอยู่แล้ว ⚒️
เมื่อพูดถึงการประกันคุณภาพ (QA) การทดสอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดไม่ใช่แค่สิ่งที่ควรมีไว้เท่านั้น—แต่เป็นสิ่งจำเป็น และซอฟต์แวร์การประกันคุณภาพที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งผู้ใช้ปลายทางของคุณจะชื่นชอบ
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องมือทดสอบเฉพาะทางหรือแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกัน คุณจะพบมันได้ที่นี่
เรากำลังนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องมือการประกันคุณภาพชั้นนำ พร้อมรายการแอปและแพลตฟอร์มที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อให้ทีมของคุณสามารถจัดการได้อย่างเป็นระเบียบและเดินหน้าสู่เส้นชัยได้อย่างราบรื่น ?
ซอฟต์แวร์ QA คืออะไร?
ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บ ซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA) โดยทั่วไปหมายถึงซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเองได้ ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ QA จะอนุญาตให้คุณทดสอบเว็บเพจและเว็บแอป หรืออาจมีฟังก์ชันในการทดสอบซอฟต์แวร์บนมือถือหรือเดสก์ท็อป
เครื่องมือเหล่านี้หลายตัวยังมีฟีเจอร์สำหรับสร้างและติดตามรายงานข้อบกพร่องเพื่อให้ทีมของคุณสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อข้อกังวลของผู้ใช้ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ?
มีเครื่องมือสำหรับการประกันคุณภาพมากมายให้เลือกใช้ แต่ละตัวจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป แต่เครื่องมือที่ดีที่สุดจะมีลักษณะร่วมกันอยู่บ้าง
- ความสามารถในการจ่าย: ซอฟต์แวร์บางตัวถูกสร้างขึ้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่—และมาพร้อมกับราคาที่เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่เช่นกัน มองหาตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการของทีมคุณและงบประมาณของคุณ
- ฟังก์ชันการทำงาน: มีเครื่องมือ QA ฟรีมากมาย ซึ่งหลายตัวมีชุดคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้แพลตฟอร์มที่มีราคาแพงที่สุดบางตัว แต่ถึงแม้งบประมาณของคุณจะจำกัดให้คุณเลือกใช้ตัวเลือกที่ถูกหรือฟรี อย่าลืมว่าคุณยังคงต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดการกับความต้องการที่ซับซ้อนของคุณได้
- ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือประกันคุณภาพบางตัวต้องการความรู้ด้านการเขียนโค้ดอย่างลึกซึ้ง แต่หลายตัวไม่ต้องการ คุณสามารถค้นหาเครื่องมือที่อนุญาตให้คุณบันทึกและเล่นการทดสอบอินเตอร์เฟซผู้ใช้ได้ หรือเครื่องมือที่ให้คุณใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อป้อนคำสั่ง
- ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้: อย่าพอใจกับซอฟต์แวร์ทดสอบที่มักล้มเหลวในการทำงานให้เสร็จสิ้น หรือสร้างปัญหาอื่น ๆ ให้คุณ ยังมีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากมายที่พร้อมมอบผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ให้กับคุณ
- ตัวเลือกการจัดระเบียบ: จะดีที่สุดหากคุณสามารถสร้างและจัดระเบียบรายงานโครงการ, กรณีทดสอบ, สคริปต์, ผลการทดสอบ, และเอกสารอื่น ๆ ทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการ
ซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
การพัฒนาและเปิดตัวซอฟต์แวร์คุณภาพสูง—ไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์หรือการพัฒนาแอปพลิเคชัน—เป็นธุรกิจที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องปฏิบัติตามการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานที่เข้มงวดของคุณ
เราได้คัดสรรรายการเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการประกันคุณภาพสำหรับมือถือ เดสก์ท็อป เว็บ และอื่นๆ
1.คลิกอัพ
การสร้างผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่สอดคล้องกับแผนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ของคุณต้องอาศัยการจัดระเบียบ—และนี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น เมื่อคุณใช้ClickUp สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ มันเริ่มต้นด้วย Workspace ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับบริษัทของคุณในการสร้าง Spaces, Folders, งาน และอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบทีมของคุณได้
จากนั้น คุณสามารถทำให้วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดง่ายขึ้นได้โดยใช้เครื่องมือของ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการของทีมซอฟต์แวร์ สร้างบอร์ดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแบบ Agile, Scrum, Kanban หรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ
มุมมองการ์ดช่วยให้คุณสามารถสร้างกระดานสครัมแบบดั้งเดิมที่มีเรื่องราวของผู้ใช้ รายการที่ต้องทำ งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่เสร็จสมบูรณ์—และคุณสามารถปรับแต่งกระดานให้เหมาะกับความต้องการของทีมพัฒนาของคุณได้ ?
แดชบอร์ดแบบคล่องตัวของ ClickUpช่วยให้การจัดการแผนงานผลิตภัณฑ์ การทดสอบและรายงานข้อบกพร่อง การจัดการงานค้างของผลิตภัณฑ์ การดำเนินกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ การสร้างสปรินต์ และอื่นๆ เป็นเรื่องง่าย
สำหรับการจัดการคุณภาพ ให้ใช้ClickUp Quality Control Checklist ซึ่งเป็นเทมเพลตการควบคุมคุณภาพที่ช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การทดสอบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมของคุณมั่นใจในคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่พวกเขาผลิต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp:
- สร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการที่นำทีมของคุณผ่านวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด ตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการไปจนถึงวันเปิดตัวและหลังจากนั้น
- จัดการรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ ติดตามข้อบกพร่อง และติดตามเป้าหมายของโครงการทั้งหมดในที่เดียวที่สะดวกสบาย
- ใช้ฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp เพื่อติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากกระดานคัมบังและมุมมองกระดานเพื่อสนับสนุนการจัดการโครงการแบบอไจล์
- ปรับปรุงกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ClickUp มุ่งเน้นที่การจัดระเบียบกระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ—ไม่ได้มีเครื่องมือสำหรับการทดสอบ
- บอร์ดที่ยุ่งเหยิงพร้อมการ์ดจำนวนมากอาจโหลดช้ากว่า
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. TestComplete
TestComplete มอบแพ็คเกจที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติสำหรับการทดสอบหลากหลายประเภท เช่น การทดสอบซอฟต์แวร์และการทดสอบส่วนต่อประสานผู้ใช้บนแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือ
คุณจะได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของการทดสอบของคุณ และเครื่องมือทดสอบแบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของ TestComplete ช่วยให้คุณทำการทดสอบได้เร็วขึ้นโดยตัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนออกไป นอกจากนี้ยังช่วยลดการบำรุงรักษา ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การได้ผลการทดสอบที่มีคุณภาพสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TestComplete:
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องยอดนิยม เช่น Jira และ Bugzilla
- จัดการการทดสอบส่วนติดต่อผู้ใช้ทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วย TestComplete และ Zephyr Enterprise
- รับการฝึกอบรมฟรีเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้จากทีม TestComplete
- ใช้ประโยชน์จากระบบจดจำภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุวัตถุและองค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้แบบไดนามิก
ข้อจำกัดของ TestComplete:
- ราคาค่อนข้างสูง—เหมาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์องค์กรมากกว่าบุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการ
- คุณจะต้องมีฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังเพื่อใช้งานโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด ค้าง หรือการทำงานช้าลง
ราคาของ TestComplete:
- ฐาน: เริ่มต้นที่ $3,046
- ข้อดี: $4,739
คะแนนและความคิดเห็นของ TestComplete:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 95+)
- Capterra: 4/5 (6 รีวิว)
3. ซีลีเนียม
หากคุณพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ชุดเครื่องมือสามอย่างของ Selenium เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุดเครื่องมือของคุณ
ตัวแรกคือ Selenium WebDriver ซึ่งให้การทดสอบอัตโนมัติผ่านเบราว์เซอร์ที่ควบคุมเบราว์เซอร์โดยตรงเพื่อตรวจสอบสคริปต์ Selenium IDE สร้างสคริปต์สำหรับการทำซ้ำข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วเมื่อคุณต้องการทดสอบข้อผิดพลาดอย่างง่าย
Selenium Grid ช่วยให้คุณสามารถขยายขนาดได้โดยกระจายและรันการทดสอบบนเครื่องหลายเครื่องและในหลายสภาพแวดล้อม เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบสคริปต์กับชุดการรวมกันของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่ได้
คุณสมบัติเด่นของซีลีเนียม:
- ทำงานกับ Java, .NET, Python และภาษาอื่นๆ อีกมากมาย
- สร้างกระบวนการทดสอบได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- ใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่สะดวกเพื่อสร้าง, ดำเนินการ, และทำให้เป็นระบบอัตโนมัติของกรณีทดสอบ
- ประหยัดเงินโดยใช้เครื่องมือและสคริปต์โอเพนซอร์สฟรี
ข้อจำกัดของซีลีเนียม:
- ผู้ใช้รายงานว่ากรณีทดสอบบางครั้งล้มเหลวโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน
- ไม่มีระบบอัตโนมัติสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
ราคาของซีลีเนียม:
- ฟรี—แต่คุณสามารถสนับสนุนการพัฒนา Selenium ได้ผ่านการบริจาค
คะแนนและรีวิวเกี่ยวกับซีลีเนียม:
- G2: 4. 2/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
4. บักซิลล่า
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณด้วย Bugzilla เครื่องมือติดตามข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ฟรี เป็นระบบบนเว็บ ดังนั้นคุณจะต้องติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ก่อนใช้งาน เป็นขั้นที่สูงขึ้นจากสภาพแวดล้อมการจัดการโค้ดเช่น GitHub โดยมีการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มากขึ้น ฟิลด์ที่กำหนดเองได้ และการควบคุมการมองเห็นข้อบกพร่อง ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bugzilla:
- ติดตามและจัดการคำขอเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย
- ให้ทุกคนตั้งแต่ผู้พัฒนาไปจนถึงผู้จัดการโครงการอยู่ในความรับรู้ด้วยระบบแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
- ใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการอย่างรวดเร็วในกระบวนการพัฒนา
- สนับสนุนวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile และวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ ผ่านระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานเหล่านี้
ข้อจำกัดของ Bugzilla:
- ผู้ใช้รายงานว่าเวลาในการโหลดช้าเมื่อสลับระหว่างข้อบกพร่อง
- ไม่มีวิธีที่จะเพิ่มผลการทดสอบกรณีการทดสอบลงในคำอธิบายข้อบกพร่องได้โดยอัตโนมัติ
ราคาของ Bugzilla:
- ฟรี—แต่คุณสามารถสนับสนุนการพัฒนา Bugzilla ได้ผ่านการบริจาค
การให้คะแนนและรีวิวใน Bugzilla:
- G2: 3. 9/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (130+ รีวิว)
5. TestRail
TestRail Quality OS เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาเพื่อทีมควบคุมคุณภาพและทีม QA ผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย คุณสามารถจัดการการทดสอบ ออกแบบกระบวนการทดสอบที่มีกรณีทดสอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สร้างวงจรการทดสอบแบบ Agile และ Waterfall และอื่น ๆ อีกมากมาย
การทดสอบทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย—และคุณสามารถจัดระเบียบและเข้าถึงกรณีทดสอบได้ในที่เก็บข้อมูลกลางของแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ TestRail:
- ปรับแต่งชุดทดสอบ กรณีทดสอบ และอื่น ๆ ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ
- สร้างแผนการทดสอบที่มีโครงสร้างเพื่อกระบวนการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
- ดูผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็วผ่านกราฟิกอัจฉริยะภายในแดชบอร์ดของแพลตฟอร์ม
- ผสานการทำงานกับ Jira, Selenium และเครื่องมืออื่น ๆ
ข้อจำกัดของ TestRail:
- แผนเซิร์ฟเวอร์จำกัดผู้ใช้ไว้ที่ 20 คน ซึ่งจำกัดจำนวนวิศวกร QA, นักพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถเข้าถึงแอปได้
- การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ TestRail:
- โปรเฟสชันแนล คลาวด์: $37 ต่อผู้ใช้/เดือน
- คลาวด์สำหรับองค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
- เซิร์ฟเวอร์มืออาชีพ: $8,140 ต่อปี
- เซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กร: $16,500 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ TestRail:
- G2: 4. 3/5 (490+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
6. บั๊กบั๊ก
BugBug เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด—วิศวกร QA, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และวิศวกรซอฟต์แวร์ มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบรรลุข้อกำหนดด้านคุณภาพสำหรับเว็บแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ด้วยการทดสอบอัตโนมัติที่คุณสามารถตั้งค่าได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
คุณสมบัติเด่นของ BugBug:
- ทำให้กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์เป็นระบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ประเมินคุณภาพสินค้าได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดเพียงเล็กน้อย
- สร้างและรักษาการทดสอบการถดถอยในอินเตอร์เฟซที่ง่าย
- เชิญทีมพัฒนาทั้งหมดเข้าร่วมแพลตฟอร์มโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อที่นั่ง
ข้อจำกัดของ BugBug:
- เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ BugBug แลกฟังก์ชันบางอย่างเพื่อความเรียบง่าย
- การขาดรีวิวทำให้ยากที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งานจริงของแอปนี้
ราคาของ BugBug:
- ฟรี ทดสอบแอปพลิเคชันเว็บง่าย ๆ ในเบราว์เซอร์
- ข้อดี: $49/เดือน
- คู่ขนาน: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวจาก BugBug:
- ไม่มีรีวิวให้ชม
7. Telerik Test Studio
ทำให้การทดสอบอัตโนมัติเป็นจริงได้ด้วย Telerik Test Studio ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยคุณทดสอบทั้งแอปพลิเคชันเว็บและเดสก์ท็อป—และมันยังมาพร้อมกับเครื่องบันทึกการทดสอบที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรม ผลิตการทดสอบที่เสถียรและน่าเชื่อถือในขณะที่ลดการบำรุงรักษาการทดสอบให้น้อยที่สุด
ด้วย Telerik ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดในการบันทึกและเล่นการทดสอบที่จำเป็นเพื่อประเมินผลงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Telerik Test Studio:
- ใช้คุณสมบัติบันทึกและเล่นซ้ำเพื่อสร้างและรันการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว
- ทดสอบการทำงานผ่านเบราว์เซอร์หลายตัวเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องตามมาตรฐาน
- ใช้ประโยชน์จากการทดสอบโหลดของ Telerik เพื่อประเมินประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์
- ประเมินคุณภาพและตัวชี้วัดอื่น ๆ ผ่านแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหาร
ข้อจำกัดของ Telerik Test Studio:
- การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจต้องการให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงโค้ดเล็กน้อย
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
ราคาของ Telerik Test Studio:
- Test Studio Web & Desktop: $2,499 สำหรับใบอนุญาตถาวร
- ส่วนเสริมขณะใช้งาน: $349 สำหรับใบอนุญาตถาวร
- แพ็กเกจผู้ใช้เสมือนสำหรับการทดสอบโหลด: สูงสุด $4,999 สำหรับผู้ใช้เสมือน 10,000 คน
คะแนนและความคิดเห็นของ Telerik Test Studio:
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
8. Katalon Studio
ด้วย Katalon ทีมซอฟต์แวร์, DevOps, และ QA สามารถใช้พลังของ AI ในการประเมินและทดสอบก่อนวันเปิดตัวได้ ซอฟต์แวร์แบบ low-code นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างการทดสอบได้ในเวลาเพียงหนึ่งนาทีผ่านระบบบันทึกและเล่นซ้ำ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในโลกจริงได้
ยิ่งไปกว่านั้น Katalon ยังช่วยให้คุณสามารถทำการทดสอบผ่าน SaaS, ในคลาวด์ส่วนตัว หรือในสถานที่ของคุณเองได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Katalon Studio:
- สร้างศูนย์บัญชาการคุณภาพด้วย TestOps ฟีเจอร์ที่จัดระเบียบสิ่งประดิษฐ์การทดสอบไว้ในที่เดียว
- ใช้ TestCloud ตามความต้องการเพื่อทดสอบแบบขนานบนเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการต่างๆ
- รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ความล้มเหลวและปัญหาต่างๆ ได้ทันที
- ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์การล้มเหลวของการทดสอบ สร้างสคริปต์ หรือแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติภายในตัวทดสอบ
ข้อจำกัดของ Katalon Studio:
- ยังไม่ได้รับการแนะนำให้กับภาครัฐ ดังนั้นอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐบาล
- การกำหนดราคาอาจสร้างความสับสนได้บ้างและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตัวเลือกเสริมที่คุณเลือก
ราคาของ Katalon Studio:
- ฟรี สำหรับการทดสอบอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $208/เดือน
- ขั้นสูงสุด: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Katalon Studio:
- G2: 4. 4/5 (55+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
9. Appium
Appium เป็นระบบนิเวศแบบโอเพนซอร์สที่สนับสนุนการทดสอบอัตโนมัติบนหลายแพลตฟอร์ม—ไม่เพียงแต่พีซีและมือถือเท่านั้น แต่ยังรวมถึง Roku, tvOS, และระบบปฏิบัติการของ Samsung รวมถึงเบราว์เซอร์ต่างๆ เช่น Chrome, Safari, และ Firefox ด้วยเครื่องมือของ Appium คุณสามารถออกแบบการทดสอบที่จำลองสถานการณ์การใช้งานของผู้ใช้ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบการทำงานและความสามารถในการใช้งานของส่วนติดต่อผู้ใช้ของแอปพลิเคชันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appium:
- ตั้งค่าเฟรมเวิร์กสำหรับการทดสอบอัตโนมัติสำหรับแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟและไฮบริด
- ทดสอบ iOS, Android และแอปพลิเคชันมือถือได้อย่างง่ายดาย
- ทำการทดสอบบนอุปกรณ์จริงแทนที่จะใช้อุปกรณ์เสมือน
- ใช้ภาษาต่างๆ รวมถึง Java, Python, Ruby และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Appium:
- เตรียมตัวให้พร้อมที่จะใช้เวลาในบทเรียนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและคุณสมบัติต่าง ๆ
- รีวิวระบุว่า การอัปเดต Appium บางครั้งอาจทำให้เกิดการขัดข้อง
ราคาของ Appium:
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
คะแนนและรีวิว Appium:
- G2: 4. 4/5 (50 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (15 รีวิว)
10. เทสต์ซิกม่า
หากคุณต้องการการทดสอบการทำงานและการตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์และกระบวนการตั้งค่าที่ใช้เวลานาน Testsigma เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม
นี่คือแพลตฟอร์มการทดสอบอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สที่ใช้ระบบคลาวด์ ออกแบบมาสำหรับอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันเว็บ และแอปพลิเคชันมือถือ
มันใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้คุณสามารถใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างคำสั่งในภาษาอังกฤษที่ง่าย—ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเลย ?
คุณสมบัติเด่นของ Testsigma:
- สร้างสคริปต์ทดสอบได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่งประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- ผสานการทำงานกับ Jenkins ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สสำหรับการสร้าง ทดสอบ และปรับใช้ซอฟต์แวร์
- ลงชื่อเข้าใช้ผ่านคลาวด์โดยไม่ต้องติดตั้งหรือตั้งค่า
- รับรายงานโดยละเอียดทันทีหลังจากการทดสอบ
ข้อจำกัดของ Testsigma:
- Testsigma มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การกำหนดราคาไม่โปร่งใส—คุณจำเป็นต้องติดต่อทีมขายของ Testsigma เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
การกำหนดราคาของ Testsigma:
- ข้อดี: ติดต่อฝ่ายขาย
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Testsigma:
- G2: 4. 5/5 (26 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (14 รีวิว)
ยกระดับกระบวนการประกันคุณภาพของคุณด้วย ClickUp
มีตัวเลือกซอฟต์แวร์การประกันคุณภาพมากมายที่พร้อมมอบความสามารถให้กับคุณและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณในการทำการตรวจสอบโค้ด การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบบั๊ก และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้คุณยังจะพบเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากมายสำหรับการทดสอบบนอุปกรณ์มือถือ เดสก์ท็อป และเว็บ
แต่มีเพียง ClickUp เท่านั้นที่สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการ QA สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยฟีเจอร์และเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของทั้งทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ?
ลองใช้ฟรีตอนนี้เพื่อค้นพบวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่โดดเด่น