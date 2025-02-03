บล็อก ClickUp
10 อันดับเครื่องมือซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ในปี 2025

Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

กำลังมองหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการประกันคุณภาพของคุณดียิ่งขึ้นหรือไม่?

มีเครื่องมือสำหรับสิ่งนั้นอยู่แล้ว ⚒️

เมื่อพูดถึงการประกันคุณภาพ (QA) การทดสอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดไม่ใช่แค่สิ่งที่ควรมีไว้เท่านั้น—แต่เป็นสิ่งจำเป็น และซอฟต์แวร์การประกันคุณภาพที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งผู้ใช้ปลายทางของคุณจะชื่นชอบ

ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องมือทดสอบเฉพาะทางหรือแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกัน คุณจะพบมันได้ที่นี่

เรากำลังนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องมือการประกันคุณภาพชั้นนำ พร้อมรายการแอปและแพลตฟอร์มที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อให้ทีมของคุณสามารถจัดการได้อย่างเป็นระเบียบและเดินหน้าสู่เส้นชัยได้อย่างราบรื่น ?

ซอฟต์แวร์ QA คืออะไร?

ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บ ซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA) โดยทั่วไปหมายถึงซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเองได้ ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ QA จะอนุญาตให้คุณทดสอบเว็บเพจและเว็บแอป หรืออาจมีฟังก์ชันในการทดสอบซอฟต์แวร์บนมือถือหรือเดสก์ท็อป

เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาโดยคลิกอัพ
ติดตามและตรวจสอบข้อบกพร่องและปัญหาของเว็บไซต์ของคุณ และมอบหมายให้ทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือเหล่านี้หลายตัวยังมีฟีเจอร์สำหรับสร้างและติดตามรายงานข้อบกพร่องเพื่อให้ทีมของคุณสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อข้อกังวลของผู้ใช้ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ?

มีเครื่องมือสำหรับการประกันคุณภาพมากมายให้เลือกใช้ แต่ละตัวจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป แต่เครื่องมือที่ดีที่สุดจะมีลักษณะร่วมกันอยู่บ้าง

  • ความสามารถในการจ่าย: ซอฟต์แวร์บางตัวถูกสร้างขึ้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่—และมาพร้อมกับราคาที่เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่เช่นกัน มองหาตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการของทีมคุณและงบประมาณของคุณ
  • ฟังก์ชันการทำงาน: มีเครื่องมือ QA ฟรีมากมาย ซึ่งหลายตัวมีชุดคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้แพลตฟอร์มที่มีราคาแพงที่สุดบางตัว แต่ถึงแม้งบประมาณของคุณจะจำกัดให้คุณเลือกใช้ตัวเลือกที่ถูกหรือฟรี อย่าลืมว่าคุณยังคงต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดการกับความต้องการที่ซับซ้อนของคุณได้
  • ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือประกันคุณภาพบางตัวต้องการความรู้ด้านการเขียนโค้ดอย่างลึกซึ้ง แต่หลายตัวไม่ต้องการ คุณสามารถค้นหาเครื่องมือที่อนุญาตให้คุณบันทึกและเล่นการทดสอบอินเตอร์เฟซผู้ใช้ได้ หรือเครื่องมือที่ให้คุณใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อป้อนคำสั่ง
  • ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้: อย่าพอใจกับซอฟต์แวร์ทดสอบที่มักล้มเหลวในการทำงานให้เสร็จสิ้น หรือสร้างปัญหาอื่น ๆ ให้คุณ ยังมีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากมายที่พร้อมมอบผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ให้กับคุณ
  • ตัวเลือกการจัดระเบียบ: จะดีที่สุดหากคุณสามารถสร้างและจัดระเบียบรายงานโครงการ, กรณีทดสอบ, สคริปต์, ผลการทดสอบ, และเอกสารอื่น ๆ ทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการ

ซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

การพัฒนาและเปิดตัวซอฟต์แวร์คุณภาพสูง—ไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์หรือการพัฒนาแอปพลิเคชัน—เป็นธุรกิจที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องปฏิบัติตามการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานที่เข้มงวดของคุณ

เราได้คัดสรรรายการเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการประกันคุณภาพสำหรับมือถือ เดสก์ท็อป เว็บ และอื่นๆ

1.คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ: ภาพรวมโครงการใน ClickUp
ดูผลงานของทีมคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการติดตามหรือจัดหมวดหมู่ความคืบหน้าโดยรวมในแดชบอร์ดของ ClickUp

การสร้างผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่สอดคล้องกับแผนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ของคุณต้องอาศัยการจัดระเบียบ—และนี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น เมื่อคุณใช้ClickUp สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ มันเริ่มต้นด้วย Workspace ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับบริษัทของคุณในการสร้าง Spaces, Folders, งาน และอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบทีมของคุณได้

จากนั้น คุณสามารถทำให้วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดง่ายขึ้นได้โดยใช้เครื่องมือของ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการของทีมซอฟต์แวร์ สร้างบอร์ดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแบบ Agile, Scrum, Kanban หรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ

มุมมองการ์ดช่วยให้คุณสามารถสร้างกระดานสครัมแบบดั้งเดิมที่มีเรื่องราวของผู้ใช้ รายการที่ต้องทำ งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่เสร็จสมบูรณ์—และคุณสามารถปรับแต่งกระดานให้เหมาะกับความต้องการของทีมพัฒนาของคุณได้ ?

แดชบอร์ดแบบคล่องตัวของ ClickUpช่วยให้การจัดการแผนงานผลิตภัณฑ์ การทดสอบและรายงานข้อบกพร่อง การจัดการงานค้างของผลิตภัณฑ์ การดำเนินกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ การสร้างสปรินต์ และอื่นๆ เป็นเรื่องง่าย

สำหรับการจัดการคุณภาพ ให้ใช้ClickUp Quality Control Checklist ซึ่งเป็นเทมเพลตการควบคุมคุณภาพที่ช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การทดสอบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมของคุณมั่นใจในคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่พวกเขาผลิต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp:

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ClickUp มุ่งเน้นที่การจัดระเบียบกระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ—ไม่ได้มีเครื่องมือสำหรับการทดสอบ
  • บอร์ดที่ยุ่งเหยิงพร้อมการ์ดจำนวนมากอาจโหลดช้ากว่า

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. TestComplete

ซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ: เครื่องมือทดสอบของ TestComplete
ผ่านทางTestComplete

TestComplete มอบแพ็คเกจที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติสำหรับการทดสอบหลากหลายประเภท เช่น การทดสอบซอฟต์แวร์และการทดสอบส่วนต่อประสานผู้ใช้บนแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือ

คุณจะได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของการทดสอบของคุณ และเครื่องมือทดสอบแบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของ TestComplete ช่วยให้คุณทำการทดสอบได้เร็วขึ้นโดยตัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนออกไป นอกจากนี้ยังช่วยลดการบำรุงรักษา ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การได้ผลการทดสอบที่มีคุณภาพสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TestComplete:

  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องยอดนิยม เช่น Jira และ Bugzilla
  • จัดการการทดสอบส่วนติดต่อผู้ใช้ทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วย TestComplete และ Zephyr Enterprise
  • รับการฝึกอบรมฟรีเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้จากทีม TestComplete
  • ใช้ประโยชน์จากระบบจดจำภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุวัตถุและองค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้แบบไดนามิก

ข้อจำกัดของ TestComplete:

  • ราคาค่อนข้างสูง—เหมาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์องค์กรมากกว่าบุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการ
  • คุณจะต้องมีฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังเพื่อใช้งานโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด ค้าง หรือการทำงานช้าลง

ราคาของ TestComplete:

  • ฐาน: เริ่มต้นที่ $3,046
  • ข้อดี: $4,739

คะแนนและความคิดเห็นของ TestComplete:

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 95+)
  • Capterra: 4/5 (6 รีวิว)

3. ซีลีเนียม

ซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ: เครื่องมือทดสอบของ Selenium
ผ่านทางSelenium

หากคุณพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ชุดเครื่องมือสามอย่างของ Selenium เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุดเครื่องมือของคุณ

ตัวแรกคือ Selenium WebDriver ซึ่งให้การทดสอบอัตโนมัติผ่านเบราว์เซอร์ที่ควบคุมเบราว์เซอร์โดยตรงเพื่อตรวจสอบสคริปต์ Selenium IDE สร้างสคริปต์สำหรับการทำซ้ำข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วเมื่อคุณต้องการทดสอบข้อผิดพลาดอย่างง่าย

Selenium Grid ช่วยให้คุณสามารถขยายขนาดได้โดยกระจายและรันการทดสอบบนเครื่องหลายเครื่องและในหลายสภาพแวดล้อม เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบสคริปต์กับชุดการรวมกันของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่ได้

คุณสมบัติเด่นของซีลีเนียม:

  • ทำงานกับ Java, .NET, Python และภาษาอื่นๆ อีกมากมาย
  • สร้างกระบวนการทดสอบได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
  • ใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่สะดวกเพื่อสร้าง, ดำเนินการ, และทำให้เป็นระบบอัตโนมัติของกรณีทดสอบ
  • ประหยัดเงินโดยใช้เครื่องมือและสคริปต์โอเพนซอร์สฟรี

ข้อจำกัดของซีลีเนียม:

  • ผู้ใช้รายงานว่ากรณีทดสอบบางครั้งล้มเหลวโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน
  • ไม่มีระบบอัตโนมัติสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป

ราคาของซีลีเนียม:

  • ฟรี—แต่คุณสามารถสนับสนุนการพัฒนา Selenium ได้ผ่านการบริจาค

คะแนนและรีวิวเกี่ยวกับซีลีเนียม:

  • G2: 4. 2/5 (120+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

4. บักซิลล่า

ซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ: รายการข้อบกพร่องใน Bugzilla
ผ่านทางBugzilla

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณด้วย Bugzilla เครื่องมือติดตามข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ฟรี เป็นระบบบนเว็บ ดังนั้นคุณจะต้องติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ก่อนใช้งาน เป็นขั้นที่สูงขึ้นจากสภาพแวดล้อมการจัดการโค้ดเช่น GitHub โดยมีการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มากขึ้น ฟิลด์ที่กำหนดเองได้ และการควบคุมการมองเห็นข้อบกพร่อง ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bugzilla:

  • ติดตามและจัดการคำขอเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย
  • ให้ทุกคนตั้งแต่ผู้พัฒนาไปจนถึงผู้จัดการโครงการอยู่ในความรับรู้ด้วยระบบแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
  • ใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการอย่างรวดเร็วในกระบวนการพัฒนา
  • สนับสนุนวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile และวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ ผ่านระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานเหล่านี้

ข้อจำกัดของ Bugzilla:

  • ผู้ใช้รายงานว่าเวลาในการโหลดช้าเมื่อสลับระหว่างข้อบกพร่อง
  • ไม่มีวิธีที่จะเพิ่มผลการทดสอบกรณีการทดสอบลงในคำอธิบายข้อบกพร่องได้โดยอัตโนมัติ

ราคาของ Bugzilla:

  • ฟรี—แต่คุณสามารถสนับสนุนการพัฒนา Bugzilla ได้ผ่านการบริจาค

การให้คะแนนและรีวิวใน Bugzilla:

  • G2: 3. 9/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (130+ รีวิว)

5. TestRail

ซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ: เครื่องมือทดสอบของ TestRail
ผ่านทางTestRail

TestRail Quality OS เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาเพื่อทีมควบคุมคุณภาพและทีม QA ผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย คุณสามารถจัดการการทดสอบ ออกแบบกระบวนการทดสอบที่มีกรณีทดสอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สร้างวงจรการทดสอบแบบ Agile และ Waterfall และอื่น ๆ อีกมากมาย

การทดสอบทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย—และคุณสามารถจัดระเบียบและเข้าถึงกรณีทดสอบได้ในที่เก็บข้อมูลกลางของแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติเด่นของ TestRail:

  • ปรับแต่งชุดทดสอบ กรณีทดสอบ และอื่น ๆ ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ
  • สร้างแผนการทดสอบที่มีโครงสร้างเพื่อกระบวนการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
  • ดูผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็วผ่านกราฟิกอัจฉริยะภายในแดชบอร์ดของแพลตฟอร์ม
  • ผสานการทำงานกับ Jira, Selenium และเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อจำกัดของ TestRail:

  • แผนเซิร์ฟเวอร์จำกัดผู้ใช้ไว้ที่ 20 คน ซึ่งจำกัดจำนวนวิศวกร QA, นักพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถเข้าถึงแอปได้
  • การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ TestRail:

  • โปรเฟสชันแนล คลาวด์: $37 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • คลาวด์สำหรับองค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
  • เซิร์ฟเวอร์มืออาชีพ: $8,140 ต่อปี
  • เซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กร: $16,500 ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ TestRail:

  • G2: 4. 3/5 (490+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)

6. บั๊กบั๊ก

รายการตรวจสอบการทดสอบของ BugBug
ผ่านทางBugBug

BugBug เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด—วิศวกร QA, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และวิศวกรซอฟต์แวร์ มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบรรลุข้อกำหนดด้านคุณภาพสำหรับเว็บแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ด้วยการทดสอบอัตโนมัติที่คุณสามารถตั้งค่าได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

คุณสมบัติเด่นของ BugBug:

  • ทำให้กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์เป็นระบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ประเมินคุณภาพสินค้าได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดเพียงเล็กน้อย
  • สร้างและรักษาการทดสอบการถดถอยในอินเตอร์เฟซที่ง่าย
  • เชิญทีมพัฒนาทั้งหมดเข้าร่วมแพลตฟอร์มโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อที่นั่ง

ข้อจำกัดของ BugBug:

  • เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ BugBug แลกฟังก์ชันบางอย่างเพื่อความเรียบง่าย
  • การขาดรีวิวทำให้ยากที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งานจริงของแอปนี้

ราคาของ BugBug:

  • ฟรี ทดสอบแอปพลิเคชันเว็บง่าย ๆ ในเบราว์เซอร์
  • ข้อดี: $49/เดือน
  • คู่ขนาน: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวจาก BugBug:

  • ไม่มีรีวิวให้ชม

7. Telerik Test Studio

มุมมองปฏิทินของ Telerik Test Studio
ผ่านทางTelerik Test Studio

ทำให้การทดสอบอัตโนมัติเป็นจริงได้ด้วย Telerik Test Studio ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยคุณทดสอบทั้งแอปพลิเคชันเว็บและเดสก์ท็อป—และมันยังมาพร้อมกับเครื่องบันทึกการทดสอบที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรม ผลิตการทดสอบที่เสถียรและน่าเชื่อถือในขณะที่ลดการบำรุงรักษาการทดสอบให้น้อยที่สุด

ด้วย Telerik ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดในการบันทึกและเล่นการทดสอบที่จำเป็นเพื่อประเมินผลงานของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Telerik Test Studio:

  • ใช้คุณสมบัติบันทึกและเล่นซ้ำเพื่อสร้างและรันการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว
  • ทดสอบการทำงานผ่านเบราว์เซอร์หลายตัวเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องตามมาตรฐาน
  • ใช้ประโยชน์จากการทดสอบโหลดของ Telerik เพื่อประเมินประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์
  • ประเมินคุณภาพและตัวชี้วัดอื่น ๆ ผ่านแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหาร

ข้อจำกัดของ Telerik Test Studio:

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจต้องการให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงโค้ดเล็กน้อย
  • ผู้ใช้ใหม่ต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

ราคาของ Telerik Test Studio:

  • Test Studio Web & Desktop: $2,499 สำหรับใบอนุญาตถาวร
  • ส่วนเสริมขณะใช้งาน: $349 สำหรับใบอนุญาตถาวร
  • แพ็กเกจผู้ใช้เสมือนสำหรับการทดสอบโหลด: สูงสุด $4,999 สำหรับผู้ใช้เสมือน 10,000 คน

คะแนนและความคิดเห็นของ Telerik Test Studio:

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

8. Katalon Studio

การเลื่อนเมาส์ไปเหนือ ตรวจสอบองค์ประกอบที่มองเห็นได้ใน Katalon Studio
ผ่านทางKatalon Studio

ด้วย Katalon ทีมซอฟต์แวร์, DevOps, และ QA สามารถใช้พลังของ AI ในการประเมินและทดสอบก่อนวันเปิดตัวได้ ซอฟต์แวร์แบบ low-code นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างการทดสอบได้ในเวลาเพียงหนึ่งนาทีผ่านระบบบันทึกและเล่นซ้ำ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในโลกจริงได้

ยิ่งไปกว่านั้น Katalon ยังช่วยให้คุณสามารถทำการทดสอบผ่าน SaaS, ในคลาวด์ส่วนตัว หรือในสถานที่ของคุณเองได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Katalon Studio:

  • สร้างศูนย์บัญชาการคุณภาพด้วย TestOps ฟีเจอร์ที่จัดระเบียบสิ่งประดิษฐ์การทดสอบไว้ในที่เดียว
  • ใช้ TestCloud ตามความต้องการเพื่อทดสอบแบบขนานบนเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการต่างๆ
  • รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ความล้มเหลวและปัญหาต่างๆ ได้ทันที
  • ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์การล้มเหลวของการทดสอบ สร้างสคริปต์ หรือแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติภายในตัวทดสอบ

ข้อจำกัดของ Katalon Studio:

  • ยังไม่ได้รับการแนะนำให้กับภาครัฐ ดังนั้นอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐบาล
  • การกำหนดราคาอาจสร้างความสับสนได้บ้างและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตัวเลือกเสริมที่คุณเลือก

ราคาของ Katalon Studio:

  • ฟรี สำหรับการทดสอบอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $208/เดือน
  • ขั้นสูงสุด: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวของ Katalon Studio:

  • G2: 4. 4/5 (55+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

9. Appium

ภาพหน้าจอของโค้ดใน Appium
ผ่านAppium

Appium เป็นระบบนิเวศแบบโอเพนซอร์สที่สนับสนุนการทดสอบอัตโนมัติบนหลายแพลตฟอร์ม—ไม่เพียงแต่พีซีและมือถือเท่านั้น แต่ยังรวมถึง Roku, tvOS, และระบบปฏิบัติการของ Samsung รวมถึงเบราว์เซอร์ต่างๆ เช่น Chrome, Safari, และ Firefox ด้วยเครื่องมือของ Appium คุณสามารถออกแบบการทดสอบที่จำลองสถานการณ์การใช้งานของผู้ใช้ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบการทำงานและความสามารถในการใช้งานของส่วนติดต่อผู้ใช้ของแอปพลิเคชันได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appium:

  • ตั้งค่าเฟรมเวิร์กสำหรับการทดสอบอัตโนมัติสำหรับแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟและไฮบริด
  • ทดสอบ iOS, Android และแอปพลิเคชันมือถือได้อย่างง่ายดาย
  • ทำการทดสอบบนอุปกรณ์จริงแทนที่จะใช้อุปกรณ์เสมือน
  • ใช้ภาษาต่างๆ รวมถึง Java, Python, Ruby และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Appium:

  • เตรียมตัวให้พร้อมที่จะใช้เวลาในบทเรียนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและคุณสมบัติต่าง ๆ
  • รีวิวระบุว่า การอัปเดต Appium บางครั้งอาจทำให้เกิดการขัดข้อง

ราคาของ Appium:

  • ฟรีและโอเพนซอร์ส

คะแนนและรีวิว Appium:

  • G2: 4. 4/5 (50 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (15 รีวิว)

10. เทสต์ซิกม่า

เครื่องมือทดสอบของ TestSigma
ผ่านทางTestsigma

หากคุณต้องการการทดสอบการทำงานและการตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์และกระบวนการตั้งค่าที่ใช้เวลานาน Testsigma เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม

นี่คือแพลตฟอร์มการทดสอบอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สที่ใช้ระบบคลาวด์ ออกแบบมาสำหรับอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันเว็บ และแอปพลิเคชันมือถือ

มันใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้คุณสามารถใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างคำสั่งในภาษาอังกฤษที่ง่าย—ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเลย ?

คุณสมบัติเด่นของ Testsigma:

  • สร้างสคริปต์ทดสอบได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่งประมวลผลภาษาธรรมชาติ
  • ผสานการทำงานกับ Jenkins ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สสำหรับการสร้าง ทดสอบ และปรับใช้ซอฟต์แวร์
  • ลงชื่อเข้าใช้ผ่านคลาวด์โดยไม่ต้องติดตั้งหรือตั้งค่า
  • รับรายงานโดยละเอียดทันทีหลังจากการทดสอบ

ข้อจำกัดของ Testsigma:

  • Testsigma มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • การกำหนดราคาไม่โปร่งใส—คุณจำเป็นต้องติดต่อทีมขายของ Testsigma เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

การกำหนดราคาของ Testsigma:

  • ข้อดี: ติดต่อฝ่ายขาย
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวของ Testsigma:

  • G2: 4. 5/5 (26 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (14 รีวิว)

ยกระดับกระบวนการประกันคุณภาพของคุณด้วย ClickUp

มีตัวเลือกซอฟต์แวร์การประกันคุณภาพมากมายที่พร้อมมอบความสามารถให้กับคุณและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณในการทำการตรวจสอบโค้ด การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบบั๊ก และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้คุณยังจะพบเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากมายสำหรับการทดสอบบนอุปกรณ์มือถือ เดสก์ท็อป และเว็บ

แต่มีเพียง ClickUp เท่านั้นที่สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการ QA สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยฟีเจอร์และเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของทั้งทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ?

ลองใช้ฟรีตอนนี้เพื่อค้นพบวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่โดดเด่น