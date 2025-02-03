10 เครื่องมือ AI ที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องลองในปี 2025

ในภาคไม่แสวงหาผลกำไร เวลาและเงินทองเป็นสิ่งที่หาได้ยาก—แต่พวกมันคือส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของการระดมทุนและการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในภาคไม่แสวงหาผลกำไร คุณมีเป้าหมายที่จะเพิ่มคุณค่าของทั้งสองทรัพยากรนี้ให้สูงสุด
เชื่อหรือไม่ เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องอาจเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุภารกิจของคุณ ✨
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว (และเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น) นั่นหมายความว่าโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้เพื่อภารกิจหลักของคุณกำลังเพิ่มขึ้นทุกวัน ตั้งแต่การอัตโนมัติของงานไปจนถึงการสร้างรายงานทางการเงิน AI มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือเกือบทุกด้านขององค์กรของคุณ
ที่นี่ เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวันให้ราบรื่นขึ้น นอกจากนี้ เราจะเปิดเผย 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทดลองใช้ได้ในวันนี้
เครื่องมือ AI สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรคืออะไร?
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอันมีค่าให้กับผู้เชี่ยวชาญในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในการทำงานประจำวัน การวิจัย และกระบวนการต่าง ๆ เครื่องมือ AI บางประเภทมุ่งเน้นการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของผู้บริจาคและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริจาค ขณะที่บางประเภทวางรากฐานสำหรับการสร้างพันธกิจขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและกำหนดแนวทางสำหรับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องบางชนิดช่วยเพิ่มการเข้าถึงโดยการปรับปรุงการสร้างเนื้อหา, การแชร์โพสต์ทางสื่อสังคม, และการเขียนคำขอทุนให้ง่ายขึ้น. เครื่องมือเหล่านี้มีผู้ช่วยการเขียนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยสร้างไอเดียใหม่ ๆ, กลยุทธ์การระดมทุน, และโครงการหลักเพื่อเติบโต.
ช่วงของโซลูชัน AI นั้นกว้างขวาง ดังนั้นเครื่องมือที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ คุณอาจเลือกใช้โซลูชันที่ง่ายซึ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ หรือเลือกใช้เครื่องมือจัดการซอฟต์แวร์ที่ครบวงจรซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างไร
ด้วยตัวเลือกมากมายในตลาด องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีวิธีนับไม่ถ้วนในการใช้ AI ตั้งแต่การระดมทุนที่ดีขึ้นไปจนถึงการริเริ่มที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น AI พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ
ใช้เครื่องมือ AIเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณด้วย:
- การจัดการข้อมูลผู้บริจาคที่ดีขึ้น: ด้วยเครื่องมือ AI เช่นเทมเพลต CRM ทำให้การจัดเก็บ จัดการ และรายงานข้อมูลผู้บริจาคเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- เนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุง: โดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจในทุกหัวข้อที่คุณจินตนาการได้ โดยได้รับการแนะนำจากคำแนะนำที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อความและภารกิจของคุณ
- การรับลูกค้าใหม่ได้ง่ายขึ้น: ด้วย AI ทำให้การรับลูกค้าใหม่ การจัดการลูกค้าและการนำผู้บริจาคใหม่เข้าสู่ระบบของคุณง่ายขึ้น ด้วยระบบแบบฟอร์มและการจัดการงาน
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
ด้วยกรณีการใช้งานที่หลากหลาย การนำ AI มาใช้ในกระบวนการทำงานขององค์กรไม่แสวงหากำไรของคุณจึงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมาก แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับภารกิจของคุณ? ที่นี่เราได้รวบรวมเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรไว้แล้ว คุณจะพบคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนน เพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ ?
1.คลิกอัพ
ClickUp ช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและปรับปรุงการจัดการงานในโครงการต่างๆ ได้ดีขึ้น หากองค์กรของคุณดำเนินโครงการและกิจกรรมระดมทุนหลายอย่าง เครื่องมืออันทรงพลังนี้จะช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบและติดตามความคืบหน้าได้อย่างใกล้ชิด ?
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อสร้างงบประมาณและรายงานสำหรับผู้บริจาค ใช้ClickUp Automationsเพื่อสร้างงานสำหรับอาสาสมัครและสมาชิกในทีม เปลี่ยนเป็นมุมมองปฏิทินเพื่อติดตามตารางเวลาของทุกคน มอบความสำคัญให้กับงานเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุด
ClickUp AIเป็นผู้ช่วยเขียนที่รับงานที่ใช้เวลามากและทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดเช่น การสร้างไอเดียใหม่สำหรับเนื้อหาโซเชียลมีเดีย สรุปงานและสร้างรายงานทางการเงินอย่างเป็นทางการ สร้างและแชร์แบบฟอร์มการรับข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อรับสมัครอาสาสมัครหรือผู้บริจาคใหม่ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ใช้ClickUp CRMเพื่อติดตามข้อมูลผู้บริจาคของคุณและสร้างชุดข้อมูลสำหรับการรายงาน ฟิลด์ที่กำหนดเองให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเมื่อถึงเวลาที่จะเริ่มแคมเปญการระดมทุนใหม่ กำหนดเวลาการตรวจสอบและติดตามผลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และอย่าพลาดการเชื่อมต่อกับผู้บริจาคของคุณ
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม ผู้บริจาค และอาสาสมัครได้อย่างง่ายดายในที่เดียว อัปเดตสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ ใช้ Docs เพื่อสร้างศูนย์ความรู้สำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด จัดวางโครงการริเริ่มใหม่ หรือสร้างข้อสรุปจากการประชุมและการประชุมสัมมนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือเขียน AIของ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างทุกอย่างตั้งแต่สินทรัพย์แบรนด์ไปจนถึงคำขอทุนและเอกสารการระดมทุน
- ใช้ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ในตัวเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ใช้จริงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้สนับสนุนของคุณ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การรับสมาชิกทีมใหม่เป็นเรื่องง่ายและทำให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับผู้บริจาคใหม่ด้วยการตั้งค่าการอนุญาตและการเข้าถึงของผู้ใช้
- ระบบติดตามข้อมูลในตัวช่วยให้คุณวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อค้นหาผู้บริจาครายใหญ่และทำให้การรายงานและการส่งข้อความขอบคุณผู้สนับสนุนเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- การผสานรวมกับเครื่องมือและส่วนเสริมหลายสิบรายการ เช่นส่วนขยายของ Chromeช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นกับตัวติดตามเวลา แอปส่งข้อความ และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่างๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI ขณะนี้มีให้บริการเฉพาะบนเดสก์ท็อปเท่านั้น แต่การเปิดตัวบนมือถือมีกำหนดจะเปิดตัวเร็วๆ นี้
- หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเครื่องมือนี้ คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. DonorSearch AI
DonorSearch AI เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาสำคัญในภาคองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยใช้พลังของ AI เพื่อช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระบุและแบ่งกลุ่มผู้บริจาคที่มีศักยภาพ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มรายได้จากการระดมทุน เน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีผลกระทบสูง และสร้างกลยุทธ์ที่ดีขึ้น จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
คุณสมบัติเด่นของ DonorSearch AI
- อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องใช้ข้อมูลมากกว่า 800 จุดเพื่อแนะนำผู้ที่มีแนวโน้มจะบริจาคมากที่สุดในระยะเวลา 12 เดือน
- อัลกอริทึม AI สร้างกลุ่มผู้บริจาคตามความสามารถในการระดมทุน ประสบการณ์ของผู้บริจาค และการบริจาคประจำปี เพื่อให้การเรียกร้องการระดมทุนของคุณตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
- คะแนนความน่าจะเป็นสร้างการมองเห็นทันทีว่ากลุ่มเป้าหมายใดมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนโครงการของคุณมากที่สุด
- ส่วนเสริมช่วยให้คุณสร้างแผนการตลาด ปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับแคมเปญ และคัดกรองลูกค้าเป้าหมายตามความมั่งคั่งและปัจจัยอื่นๆ
ข้อจำกัดของ DonorSearch AI
- การผสานรวมสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- ผู้ใช้บางรายพบว่าข้อมูลการกุศลไม่ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
ราคาของ DonorSearch AI
- กำหนดเวลาการสาธิตเพื่อดูราคา
คะแนนและรีวิวจาก DonorSearch AI
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. RapidMiner
RapidMiner เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่มอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกี่ยวกับผู้บริจาคของคุณและทำให้การดำเนินงานของคุณง่ายขึ้น ด้วยพลังของการเรียนรู้ของเครื่อง มันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึก สร้างการเข้าถึงที่ดีขึ้น และเชื่อมต่อองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกับผู้บริจาคชั้นนำ ✍️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RapidMiner
- ด้วยการแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วย AI สร้างการเข้าถึงที่ดีขึ้นสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไปจนถึงบริการที่ปรับแต่งเฉพาะ
- การวิเคราะห์ข้อมูลและการพยากรณ์ช่วยปรับปรุงโปรแกรมการระดมทุนและเน้นของขวัญใหญ่ ทำให้การส่งคำขอบคุณของคุณโดยอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย
- ระบบอัตโนมัติทางกระบวนการด้วยหุ่นยนต์เชิงปัญญาช่วยเพิ่มเวลาให้กับสมาชิกในทีมและอาสาสมัครของคุณเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่าตลอดอายุของลูกค้าช่วยให้คุณเห็นว่าใครคือผู้บริจาคที่มีคุณค่ามากที่สุดของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะบริจาคเป็นครั้งคราวหรือมีส่วนร่วมกับองค์กรของคุณอย่างสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ RapidMiner
- บางคนรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ล้าสมัยและประสบการณ์การใช้งานสามารถปรับปรุงได้
- ราคาสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงหรือปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ อาจมีราคาแพงสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีงบประมาณจำกัด
ราคาของ RapidMiner
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
RapidMiner รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
4. ซิสเซนส์
Sisense เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการระดมทุนของคุณ การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลายประเภทและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ มอบความยืดหยุ่นและข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะสมตามข้อมูลผู้บริจาคของคุณเอง
คุณสมบัติเด่นของ Sisense
- เครื่องมือทำนายนำข้อมูลขนาดใหญ่มาแปลงเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมง
- การกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นและแผนการชำระเงินตามการใช้งานจริงทำให้เครื่องมือนี้เหมาะกับงบประมาณขององค์กรไม่แสวงหากำไรส่วนใหญ่
- ตัดสินใจเชิงรุกด้วยการแจ้งเตือนและการตัดสินใจที่ติดตั้งไว้ในตัว
- การสนับสนุนด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการปกป้องข้อมูล ช่วยให้ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผู้บริจาคของคุณปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Sisense
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาความเสถียรและปัญหาการโหลดเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- เครื่องมือการแสดงภาพและรายงานมีความพื้นฐานมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคา Sisense
- ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
การให้คะแนนและรีวิวของ Sisense
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
5. Sembly
Sembly คือผู้ช่วยประชุม AI สำหรับการจดบันทึก การสร้างเนื้อหา และการให้ข้อมูลเชิงลึก มาพร้อมกับการจัดระเบียบที่ปรับแต่งได้และฟีเจอร์เฉพาะสำหรับการประชุม เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการสนทนาทุกครั้ง
คุณสมบัติเด่นของ Sembly
- มุ่งเน้นไปที่การหารือในประเด็นที่อยู่ตรงหน้า เนื่องจาก Sembly จะบันทึกการประชุมให้คุณทันที
- ใช้ฟังก์ชันการค้นหาเพื่อติดตามการประชุมครั้งก่อน ๆ ตามคำค้นหา วันที่ หรือหัวข้อการประชุม
- การถอดเสียงรวมถึงการระบุผู้พูดอย่างถูกต้อง, บันทึกเวลา, และเครื่องหมายบุ๊คมาร์คเพื่อสร้างบันทึกที่สมจริง
- สรุปการประชุมด้วย AI ในหลายภาษาใช้เวลานานขึ้นในการอภิปรายและสร้างข้อสรุปที่เรียบง่าย
ข้อจำกัดของ Sembly
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการใช้งาน Sembly บน Zoom
- การนำทางอาจไม่เสมอไปที่จะเข้าใจได้โดยง่าย ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ Sembly อย่างเต็มที่
ราคาของ Sembly
- ส่วนตัว: ฟรี
- มืออาชีพ: $10/เดือน
- ทีม: $20/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Sembly
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. ผู้ช่วย AI บัฟเฟอร์
หนึ่งในแง่มุมสำคัญของงานไม่แสวงหาผลกำไรคือการประชาสัมพันธ์. Buffer AI Assistant มีเป้าหมายเพื่อทำให้ภารกิจนี้ง่ายขึ้นโดยการสร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ ๆ ทันที. เครื่องมือการแชร์ที่รวดเร็วช่วยให้เนื้อหาของคุณไปถึงผู้ชมเป้าหมายของคุณได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งหมายถึงความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นของแคมเปญการระดมทุนไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ. ?
คุณสมบัติเด่นของ Buffer AI Assistant
- ใช้เครื่องมือ AI เพื่อระดมความคิดใหม่ ๆ และสร้างแคมเปญที่มีผลกระทบทางสังคมสูงขึ้น
- นำเนื้อหาไปใช้ใหม่ได้ในไม่กี่วินาทีเพื่อแชร์บนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียว
- วิเคราะห์เนื้อหาแบบยาวและสร้างแรงบันดาลใจทันทีสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อเสริมสร้างแคมเปญการตลาดของคุณ
- เครื่องมือปรับถ้อยคำและสรุปเนื้อหาช่วยทำความสะอาดเนื้อหาของคุณเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของผู้ช่วย AI ของ Buffer
- ผู้ใช้บางรายพบอคติในเนื้อหา แต่ Buffer AI ขอให้ผู้ใช้รายงานปัญหาเหล่านี้เพื่อที่พวกเขาจะได้แก้ไข
- เครื่องมือนี้ใช้เวลาสักครู่ในการเรียนรู้
ราคาของ Buffer AI Assistant
- ฟรี: สูงสุดสามช่อง
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือน/ช่อง
- ทีม: $12/เดือน/ช่องทาง
- หน่วยงาน: $120/เดือน สำหรับ 10 ช่อง
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ช่วย AI ของ Buffer
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
7. นาก
Otter เป็นผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสรุปการประชุมของคุณ เน้นจุดสำคัญ และให้พื้นที่แสดงความคิดเห็นสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ที่ดีที่สุดคือสามารถผสานการทำงานกับแอปอื่นๆ ได้ ทำให้คุณสามารถนำไปใช้ในกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้โดยไม่รบกวนวิธีการทำงานของทีมคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Otter
- เชื่อมต่อ Otter กับการประชุมในตารางเวลาของคุณและรับบันทึกการประชุมและถอดความโดยอัตโนมัติทันที
- แชทบอท Otter ถูกฝังอยู่ในประชุมเพื่อให้คุณสามารถคุยกับสมาชิกทีมหรือปรับแต่งการบันทึกได้
- สรุปสดช่วยให้ผู้เข้าร่วมที่มาช้าทันเนื้อหา
- ส่วนขยาย OtterPilot สำหรับฝ่ายขายช่วยสร้างข้อมูลเชิงลึก สร้างอีเมลติดตามผล และเพิ่มบันทึกจากการโทรลงใน Salesforce ของคุณทันที
ข้อจำกัดของนาก
- สำหรับเสียงที่มีความซับซ้อนพร้อมการสนทนาที่มีชีวิตชีวา การถอดเสียงอาจไม่แม่นยำเสมอไป
- เครื่องมือนี้รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ทำให้การใช้งานสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ใช้หลายภาษามีข้อจำกัด
การตั้งราคาแบบ Otter
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $40/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Otter
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. AssemblyAI
AssemblyAI เป็นเครื่องมือถอดเสียงที่ออกแบบมาเพื่อสร้างบันทึกการสนทนาและสรุปประเด็นสำคัญสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร API มีฟีเจอร์ความปลอดภัยและเครื่องมือจัดการข้อมูลในตัวเพื่อปกป้องพนักงาน อาสาสมัคร และผู้บริจาค
คุณสมบัติเด่นของ AssemblyAI
- คุณสมบัติรวมถึงการกรองคำหยาบ, พจนานุกรมคำศัพท์ที่กำหนดเอง, และป้ายกำกับที่ปรับแต่งได้เพื่อสื่อสารในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ
- โมเดลปัญญาประดิษฐ์ด้านเสียงสร้างสรุปและกลั่นกรองเนื้อหาได้ทันที
- ความแม่นยำระดับมนุษย์ หมายถึง เครื่องมือนี้ทำผิดพลาดน้อยกว่าคู่แข่ง 43%
- สร้างคำบรรยายอัตโนมัติเพื่อให้เนื้อหาของคุณเป็นไปตามมาตรฐาน ADA และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ AssemblyAI
- เครื่องมือนี้ไม่แม่นยำเท่าที่ควรหากมีเสียงรบกวนจากพื้นหลังมาก
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ราคาของ AssemblyAI
- การถอดความหลัก: $0. 650016/ชั่วโมง
- การถอดเสียงแบบเรียลไทม์: $0. 75024/ชั่วโมง
- ปัญญาประดิษฐ์เสียง: $0. 12-$0. 30/ชั่วโมง
- LeMur: การกำหนดราคาแบบใช้โทเค็น
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ AssemblyAI
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. ทางวิ่ง
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสร้างความสนใจและระดมทุนผ่านการเล่าเรื่องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว Runway ช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสร้างเรื่องราวที่ดีขึ้น ตั้งแต่ข้อความที่เขียนไปจนถึงวิดีโอที่ให้ข้อมูล ใช้เพื่อเสริมเนื้อหาที่เขียนด้วยวิดีโอที่น่าสนใจ ภาพ และกราฟิกเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า ?
คุณสมบัติเด่นบนรันเวย์
- เครื่องมือเวทมนตร์ AI มากกว่า 30 ชนิด ให้คุณสร้างภาพตามสไตล์ของคุณ
- สร้างวิดีโอจากคำค้นหาไม่กี่คำ, รูปภาพ, หรือคลิปสั้น ๆ ที่อธิบายถึงโครงการของคุณ
- เครื่องสร้างภาพสร้างกราฟิกที่น่าสนใจ, ภาพบุคคล, และองค์ประกอบจากข้อความ
- สร้างโมเดลที่กำหนดเองตามสไตล์และหัวข้อ
- ใช้เครื่องมือแก้ไขเพื่อลบพื้นหลังและเร่งหรือชะลอความเร็วของวิดีโอ
ข้อจำกัดของทางวิ่ง
- คุณสมบัติการแก้ไขบางอย่างต้องใช้เครดิตเพิ่มเติม
- ไม่รองรับทุกรูปแบบไฟล์สำหรับการส่งออก
การกำหนดราคาทางวิ่ง
- พื้นฐาน: ฟรี
- มาตรฐาน: $15/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $35/ผู้ใช้/เดือน
- ไม่จำกัด: $95/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของรันเวย์
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. Looka
การสร้างแบรนด์ที่ผู้คนไว้วางใจและสนุกกับการมีส่วนร่วมจะนำไปสู่การระดมทุนที่ดีขึ้น Looka เป็นเครื่องมือสร้างแบรนด์ที่ออกแบบโลโก้ เว็บไซต์ และสื่อการตลาดอื่นๆ ใช้เพื่อสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกันและเชื่อมต่อกับผู้ใช้
คุณสมบัติเด่นของ Looka
- เครื่องมือ AI สร้างตัวอย่างโลโก้หลายร้อยแบบให้คุณเลือกได้ทันที โดยอิงจากคำสำคัญและสไตล์ที่คุณกำหนด
- เข้าถึงไฟล์โลโก้กว่า 15 แบบที่ออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์มและกรณีการใช้งานที่หลากหลายได้ทันที
- ชุดเครื่องมือแบรนด์ประกอบด้วยเทมเพลตมากกว่า 300 แบบ ตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ไปจนถึงใบปลิวระดมทุน พร้อมด้วยแบรนด์ของคุณ
- เทมเพลตโซเชียลมีเดียช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งแบรนด์ของคุณใหม่เป็นเวลานาน
ข้อจำกัดของ Looka
- เนื่องจาก Looka ถูกออกแบบมาเพื่อการสร้างแบรนด์ คุณจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการจัดการงาน
- ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นแบบกำหนดเองเสมอไป ดังนั้นคุณจะต้องกรองเพื่อค้นหาดีไซน์ที่แบรนด์อื่นยังไม่ได้ใช้
ราคาของ Looka
- ฟรี เริ่มใช้งานได้เลย
- แพ็กเกจโลโก้พื้นฐาน: ซื้อครั้งเดียว 20 ดอลลาร์
- แพ็กเกจโลโก้พรีเมียม: ซื้อครั้งเดียว $65
- การสมัครสมาชิกชุดแบรนด์: $96/ปี, เรียกเก็บเงินรายปี
- การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ชุดเครื่องดนตรี: $129/ปี, ชำระเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Looka
- G2: 3/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 2+ รายการ)
พบกับภารกิจของคุณและสร้างโครงการที่น่าสนใจด้วย ClickUp
จากเครื่องมือวิจัยผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไปจนถึงการสร้างภาพและแชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตอบสนองเหมือนมนุษย์ เครื่องมือในรายการนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของวิธีการมากมายที่ผู้เชี่ยวชาญในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขา เลือกใช้หนึ่งหรือผสมผสานหลายอย่างเพื่อสร้างแบรนด์ที่ดีขึ้น สร้างข้อมูลเชิงลึก ปรับปรุงการสื่อสารกับผู้บริจาค และจัดการกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และวางรากฐานสำหรับความสำเร็จที่ดีขึ้นในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ ใช้ CRM เพื่อติดตามการวิเคราะห์สำหรับผู้บริจาคของคุณและมอบหมายงานและรายการที่ต้องดำเนินการให้กับพนักงานและอาสาสมัครได้ทันที เครื่องมือ AI ที่ติดตั้งไว้ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การสร้างเนื้อหาที่คุณต้องการสำหรับภารกิจหลักของคุณง่ายขึ้น ?