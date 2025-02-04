10 แม่แบบฟรีสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรใน Excel & ClickUp

การกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรและพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นอาจดูเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน การรักษาสมาธิให้อยู่กับเป้าหมายยิ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อคุณต้องกังวลอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการระดมทุน การดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ และการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้บริจาค
ค้นพบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการดำเนินงานภายใน: แม่แบบสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร! เครื่องมืออันมีค่าเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมสำหรับโครงการไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ ช่วยให้ทีมงาน ผู้ทำงานในชุมชน สมาชิกคณะกรรมการ ผู้บริจาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เข้าใจเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจน
เราได้รวบรวม 10 เทมเพลตองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เราชื่นชอบเพื่อให้องค์กร แคมเปญ หรือกิจกรรมการระดมทุนของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าแต่ละเทมเพลตมีความพิเศษอย่างไรและวิธีเพิ่มศักยภาพให้สูงสุดด้วยการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสม 🌻
เทมเพลตองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรคืออะไร?
เทมเพลตสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรคือกรอบการทำงานที่หลากหลายซึ่งช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถสร้างการนำเสนออย่างมืออาชีพ, การออกแบบเว็บไซต์, หรือเอกสารเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักของพวกเขาสำหรับกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรส่วนใหญ่มีข้อจำกัดทางงบประมาณและไม่สามารถจ้างทีมที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงการดำเนินงานของตนได้ ไม่มีใครช่วยเหลือเมื่อต้องวางแผนกลยุทธ์หรือรักษาการสื่อสารกับผู้บริจาคให้คงที่
เทมเพลตเว็บไซต์สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดีที่สุดช่วยลดความยุ่งยากในการแบ่งปันข้อความ ภารกิจ และรายละเอียดการทำงานขององค์กรกับผู้สนับสนุน ผู้บริจาค และอาสาสมัคร คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้สำหรับแคมเปญระดมทุน งานอีเวนต์ จดหมายข่าว สื่อส่งเสริมการขาย และอื่นๆ อีกมากมาย 🤩
เทมเพลตนันทนาการไม่แสวงหากำไรเป็นเวอร์ชันที่มีทิศทางปฏิบัติมากขึ้นของกรอบแผนธุรกิจที่ใช้สำหรับกิจการที่มุ่งหวังผลกำไร ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับการระบุลักษณะพื้นฐานของโครงการไม่แสวงหากำไร เช่น ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์ระยะยาวและระยะสั้น และการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตองค์กรไม่แสวงหากำไรดี?
เทมเพลตองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดีควรมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้:
- ความชัดเจนและความเรียบง่าย: ควรใช้งานง่ายและออกแบบได้ง่าย พร้อมฟีเจอร์แม่แบบ เช่น การจัดรูปแบบสไตล์
- ความสม่ำเสมอ: ช่วยรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรให้คงที่ในทุกแพลตฟอร์มและอุปกรณ์
- การปรับแต่ง: สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายที่โดดเด่นขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารและการนำเสนอที่ไม่เหมือนใครผ่านตัวเลือกการปรับแต่ง
- โครงสร้างที่ครอบคลุม: แม่แบบที่มีโครงสร้างดีควรมีส่วนและองค์ประกอบที่จำเป็นซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งรวมถึงการตั้งเป้าหมาย การติดตามความสำเร็จ และการจัดระเบียบอาสาสมัคร
- ภาพที่น่าสนใจ: ผสานองค์ประกอบที่ดึงดูดสายตา เช่น กราฟิก ภาพถ่าย และสีสัน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมและสื่อสารพันธกิจขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10 แม่แบบองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่น่าประทับใจสำหรับคุณ
มาสำรวจ 10 เทมเพลตองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดีที่สุดใน Excel และ ClickUp ที่เราได้คัดสรรมาให้คุณ เราจะอธิบายกรณีการใช้งานและตรวจสอบคุณสมบัติที่โดดเด่นของแต่ละเทมเพลตอย่างละเอียด ✨
1. แม่แบบ SOP สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs)สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อ รวมศูนย์, ทำให้เป็นมาตรฐาน, และวางแผนกิจกรรมประจำวันขององค์กรของคุณ ระบบ SOP ที่ครอบคลุมช่วยให้คุณสามารถบริหารและตรวจสอบการดำเนินงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรักษาภารกิจและเป้าหมายขององค์กรไว้ได้
อย่างไรก็ตาม การสร้าง SOP ที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีการประเมินกระบวนการปัจจุบันของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้คุณสามารถระบุสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คุณสามารถพึ่งพาแม่แบบ SOP สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUpเพื่อการสนับสนุนตั้งแต่ต้นจนจบได้!
เทมเพลตเอกสารนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ช่วยให้คุณกำหนดโครงสร้างกระบวนการสำหรับองค์กรทั้งหมดของคุณ ประกอบด้วยส่วนที่จำเป็นเพื่อกำหนดวิธีที่ทีมของคุณควรดำเนินการในกิจกรรมเฉพาะ ส่วนแนะนำประกอบด้วยสามหัวข้อย่อย:
- วัตถุประสงค์ของ SOP: เพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักของเอกสาร
- ผู้ใช้เป้าหมายของ SOP: เพื่อระบุผู้ได้รับประโยชน์หรือผู้สนับสนุนกิจกรรมที่เสนอ
- การพัฒนา SOP: เพื่อสรุปความคืบหน้าของ SOP ของคุณ
เมื่อคุณได้วางรากฐานสำหรับ SOP ของคุณแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปที่ การระบุเบื้องต้น เพื่อกำหนดขั้นตอนที่จะทำให้กระบวนการมีผลบังคับใช้ ส่วนสุดท้ายจะระบุเวลาและวิธีการเริ่มต้นกระบวนการ รวมถึงบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการ
เทมเพลตนี้เปิดโลกแห่ง โอกาสในการทำงานร่วมกัน ภายในองค์กรไม่แสวงหากำไรของคุณ ระดมความคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กับทีมของคุณ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์ อยู่ในเอกสารเดียวกัน! 📄
2. แม่แบบแผนการระดมทุน ClickUp
เทมเพลตแผนการระดมทุน ClickUpเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของคุณในการจัดการแคมเปญระดมทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบมาในรูปแบบเทมเพลต Doc ช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์การระดมทุนได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เจาะลึกในรายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการระดมทุนของคุณ และติดตามผู้บริจาคที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของมันอยู่ที่ความสามารถในการปรับแต่งได้ ซึ่งมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมให้สอดคล้องกับความต้องการและวิสัยทัศน์ของแคมเปญของคุณได้อย่างเป็นเอกลักษณ์. เทมเพลตนี้สามารถรองรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและแผนการจัดเตรียมสื่อส่งเสริมการขายได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้ในลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย.
3. แม่แบบงานวางแผนกิจกรรมไม่แสวงหากำไรของ ClickUp
กิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรทั่วไป เช่น งานเลี้ยงการกุศลและคอนเสิร์ตการระดมทุน ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ต้องเคลื่อนไหว และต้องการการวางแผนอย่างละเอียดและการทำงานเป็นทีมเพื่อให้กิจกรรมเหล่านี้ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามโชคดีที่ด้วยเทมเพลตการวางแผนกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp คุณจะมีผู้ช่วยส่วนตัวในการจัดการกิจกรรมที่คอยช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชั่วโมง 🤖
เทมเพลตการวางแผนงานอีเวนต์นี้เป็นรายการตรวจสอบสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้งานอีเวนต์มีการจัดระเบียบและดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทุกงานในรายการสามารถจัดกลุ่มเข้าในหนึ่งในเจ็ดฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านี้:
- รายละเอียดกิจกรรม
- วันที่จัดงาน
- ผู้รับประโยชน์
- ผู้จัดการกิจกรรม
- ผู้สนับสนุน
- รายชื่อแขก
- อัตราความก้าวหน้า (แถบอัตโนมัติสำหรับติดตามความเสร็จสิ้นของงาน)
ในฐานะที่เป็นแม่แบบงาน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงกระบวนการที่ซ้ำซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถนำไปใช้กับกิจกรรมที่คล้ายกันในอนาคต และยังสามารถให้สิทธิ์แก่สมาชิกในทีมและแขกผู้เข้าร่วม เพื่อให้พวกเขาสามารถดูและ/หรือแก้ไขงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้แบบเรียลไทม์
4. แม่แบบรายงานประจำปีสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp
รายงานประจำปีเกี่ยวกับความก้าวหน้าขององค์กรไม่แสวงหากำไรของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากใช้เพื่อสรุปและแบ่งปันความสำเร็จของคุณกับผู้บริจาค, อาสาสมัคร, ผู้สนับสนุน, และสาธารณชน. นั่นคือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเทมเพลตรายงานประจำปีสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรของ ClickUp!
นี่คือ เทมเพลตเอกสารที่ใช้งานง่ายและแก้ไขได้ทันที เหมาะสำหรับ:
- นำเสนอความสำเร็จประจำปีในรูปแบบที่ดูเป็นมืออาชีพ
- ดึงดูดผู้บริจาคใหม่และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริจาคปัจจุบัน
- การแบ่งปันรายละเอียดทางการเงินและเป้าหมาย
- การสื่อสารข้อความที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
เริ่มต้นรายงานประจำปีของคุณด้วยจดหมายจากผู้นำขององค์กร จากนั้นนำเสนอ พันธกิจและวิสัยทัศน์ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าองค์กรไม่แสวงหากำไรของคุณเกี่ยวกับอะไร นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับ กิจกรรมโครงการและความสำเร็จสำคัญ ซึ่งคุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกิจกรรมในปีที่ผ่านมา พร้อมสถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น ดำเนินการตามแผน ล่าช้า และวิกฤต
ในส่วน งบการเงิน ของเทมเพลต ให้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น รายการ, คำอธิบาย, และค่าใช้จ่าย เพื่อแสดงสถานะทางการเงินของคุณ สุดท้าย ให้สรุปแผนงานและวัตถุประสงค์สำหรับปีที่จะมาถึงในส่วน เป้าหมายในอนาคต
5. แม่แบบรายการวางแผนกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp
จัดระเบียบและบริหารจัดการงานอีเวนต์ครั้งต่อไปของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตรายการวางแผนงานอีเวนต์สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรจาก ClickUp! เครื่องมือออนไลน์นี้จะมอบฟีเจอร์ที่ครบถ้วนเหมาะสม เพื่อให้ทุกงานและกิจกรรมใน กระบวนการวางแผนงานอีเวนต์ได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบกิจกรรมโดยใช้ตารางเวลาและรายการตรวจสอบสำหรับทุกขั้นตอน ติดตามการใช้จ่ายโดยติดตามงบประมาณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
แบบฟอร์มที่มีมุมมองปรับแต่งได้หลากหลายช่วยให้คุณสามารถวางแผนการจัดงานได้จากหลายมุมมอง. มุมมองที่สามารถใช้ได้บางมุมมองคือ:
- เวทีกิจกรรม มุมมองรายการ: งานแต่ละรายการจะถูกจัดเรียงตามกำหนดเวลาอย่างชัดเจน แสดงความคืบหน้าของทีมในการเตรียมงานกิจกรรม
- งานกิจกรรม มุมมองรายการ: แสดงรายการงานทั้งหมดที่จำเป็นในการทำกิจกรรมให้สำเร็จ และจัดกลุ่มตามความคืบหน้าของงาน โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละงาน เช่น ใครเป็นผู้รับผิดชอบงานอะไร และงานมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
- กระดานส่วนประกอบ มุมมอง: แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เรียงตามส่วนประกอบ เช่น สถานที่ งบประมาณ วิทยากร และผู้จัดหาสินค้า จัดเรียงเป็นบัตร หากต้องการย้ายงานไปยังส่วนประกอบของเหตุการณ์อื่น เพียงลากและวางไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนกระดาน
- มุมมองแผนภูมิแกนต์: คล้ายกับไทม์ไลน์ แสดงให้เห็นตารางเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงานแต่ละงานในลำดับที่ถูกต้อง
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักวางแผนงานที่มีประสบการณ์ซึ่งรับผิดชอบโครงการขนาดใหญ่ เนื่องจากมีองค์ประกอบที่ปรับแต่งได้หลากหลายและตัวเลือกในการติดตามผล
6. เทมเพลต ClickUp สำหรับองค์กรช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ไม่แสวงหาผลกำไร
การบริหารจัดการองค์กรช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงต้องอาศัยความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลง การประสานงานที่รวดเร็วและการวางแผนอย่างรอบคอบสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เทมเพลต ClickUp Non-Profit Pet Rescueได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณเป็นผู้นำในการช่วยเหลือสัตว์ที่น่าเชื่อถือและหาบ้านถาวรที่ดีกว่าให้กับสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือ 🏠
ใช้เทมเพลตที่ครอบคลุมนี้เพื่อ สร้างฐานข้อมูลและระบบการจัดการตารางเวลาที่ซับซ้อน ติดตามทุกอย่างตั้งแต่ผู้อาสาสมัคร การบริจาค การรับสัตว์เข้า การนัดหมายกับสัตวแพทย์ ไปจนถึงระยะเวลาการรับเลี้ยง
มันมาพร้อมกับโฟลเดอร์ที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์, การร่วมมือ, กระบวนการรับเลี้ยง, และการบำรุงรักษาสถานที่. แต่ละโฟลเดอร์มีรายการงานที่จัดหมวดหมู่ตามสี. คุณสามารถคลิกที่ปุ่มบวกเพื่อเพิ่มและสร้างรายการ, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, และอื่น ๆ ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ.
ติดตามแคมเปญโซเชียลมีเดียสำหรับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของคุณในแต่ละแพลตฟอร์มแยกกันโดยสร้างรายการเพื่อติดตามความคืบหน้า จัดลำดับความสำคัญ เลือกผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการสัตวแพทย์ การบริจาค และความร่วมมือต่างๆ ถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยภายในโฟลเดอร์ พันธมิตร
ทำให้กระบวนการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการสร้างรายการแยกสำหรับสุนัขที่พร้อมรับเลี้ยงและใบสมัครที่ได้รับ โฟลเดอร์การรับเลี้ยง มาพร้อมกับแนวทางการรับเลี้ยง ซึ่งคุณสามารถแชร์กับผู้สมัครเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงจะได้รับการดูแลและความเอาใจใส่ที่พวกเขาสมควรได้รับ 🐶
7. แม่แบบการจัดการอาสาสมัคร ClickUp
การบริหารทีมใด ๆ ก็ตามนั้นต้องการความทุ่มเท แต่การจัดการกลุ่มคนที่มีจำนวนหลายสิบหรือแม้กระทั่งหลายร้อยคนนั้นต้องใช้ทักษะและความพยายามอย่างแท้จริงด้วยเทมเพลตการจัดการอาสาสมัครของ ClickUp คุณจะสามารถประสานงานกลุ่มอาสาสมัครขนาดใหญ่และบรรลุเป้าหมายของคุณได้โดยไม่เหนื่อยเลย
เทมเพลตนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดและออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ช่วยคุณ สรรหาอาสาสมัครใหม่, ง่ายต่อการเริ่มต้นทำงานของพวกเขา, และติดตามเวลาและงาน
คลิกที่รายการ แอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ หรือ แอปพลิเคชันใหม่ แล้วคุณจะเห็นรายชื่ออาสาสมัครที่มีศักยภาพทั้งหมด เลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าของพวกเขาผ่านช่องข้อมูลที่กำหนดเองและสถานะต่างๆ
รายการใบสมัครใหม่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญโดยใช้คอลัมน์ที่กำหนดเองได้ เมื่อคุณกำหนดงานให้กับผู้สมัครรายใดรายหนึ่งแล้ว พวกเขาจะถูกย้ายไปยังรายการใบสมัครที่ใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ⏰
การใช้เทมเพลตช่วยส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรโดยให้คุณสามารถแบ่งปันพื้นที่การจัดการอาสาสมัครกับทีมได้ ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะอยู่ในความรับรู้เกี่ยวกับงานที่มีความสำคัญ โมดูลการฝึกอบรม และกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
8. แม่แบบกำหนดการอาสาสมัคร ClickUp
หากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณพึ่งพาอาสาสมัครจำนวนมากเป็นอย่างมาก การรักษาตารางเวลาที่มีโครงสร้างดีและให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้เป็นสิ่งจำเป็น นี่คือที่มาของเทมเพลตตารางเวลาอาสาสมัครของ ClickUpเครื่องมือทรงพลังนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามความพร้อมของอาสาสมัคร มอบหมายงานได้อย่างแม่นยำ และทำให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ 📅
เริ่มต้นด้วยการเตรียมแบบฟอร์มอาสาสมัครของคุณ ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกิจกรรมของคุณ ก่อนส่งให้กับผู้สมัครที่สนใจ
ข้อมูลสำคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามของคุณให้ไว้จะปรากฏใน มุมมองรายชื่ออาสาสมัครที่มีความสนใจ ซึ่งจะจัดกลุ่มตามกระบวนการรับสมัครอาสาสมัคร และมีตัวกรองสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามใหม่และผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ถัดไปคือมุมมองคณะกรรมการอาสาสมัคร ซึ่งจัดเรียงตามกระบวนการอาสาสมัครเช่นกัน ช่วยให้คุณเห็นอาสาสมัครภายใต้สถานะที่กำหนดเอง เช่น ผู้ตอบแบบสอบถามใหม่ กำลังดำเนินการ ไม่เหมาะสม และได้รับการยอมรับ ลากและวางการ์ดเพื่อย้ายอาสาสมัครจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง
สุดท้าย ใช้ประโยชน์จาก มุมมองรายชื่ออาสาสมัครใหม่ เพื่อเริ่มต้นการรับสมัครผู้สมัครที่คุณได้อนุมัติแล้ว พวกเขาถูกจัดกลุ่มตามบทบาทอาสาสมัครที่คุณได้กำหนดให้ เช่น สมาชิก, หัวหน้าทีม, และผู้ประสานงาน
9. แม่แบบงานอาสาสมัคร ClickUp
การประสานงานอาสาสมัครหลายคนในแคมเปญต่างๆ อาจซับซ้อนได้หากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและระบบการจัดการงานที่มีโครงสร้าง หลีกเลี่ยงความสับสนและความไม่เป็นระเบียบด้วยเทมเพลตงานอาสาสมัครของ ClickUpและทำให้กระบวนการมอบหมายงานอาสาสมัครง่ายขึ้น
เทมเพลตระดับโฟลเดอร์นี้คล้ายกับสองตัวเลือกก่อนหน้าในรายการของเรา แต่เน้นไปที่กิจกรรมอาสาสมัครแต่ละรายการมากขึ้น ช่วยให้คุณจัดการและจัดสรรทรัพยากรอาสาสมัครให้กับโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแสดงภาพรวมของงานแต่ละรายการและระยะเวลาที่ชัดเจน
เทมเพลตนี้มี ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น อาสาสมัคร, วันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, และสถานที่ เพื่อติดตามข้อมูลของแต่ละโครงการ นอกจากนี้ยังมี มุมมองที่กำหนดเอง หลายแบบสำหรับการควบคุมปริมาณงานของอาสาสมัคร มุมมองเหล่านี้ประกอบด้วย:
- มุมมองขององค์กร: รูปแบบการจัดแสดงแสดงรายการกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ พร้อมด้วยงานและฟิลด์ต่าง ๆ เช่น อาสาสมัคร และลำดับความสำคัญ
- มุมมองปฏิทิน: แสดงงานที่ยังไม่ได้กำหนดและงานที่ล่าช้าไว้ทางด้านขวาของเทมเพลต พร้อมด้วยธงที่มีสีต่างกันซึ่งแสดงลำดับความสำคัญของงาน
- มุมมองเอกสาร: ใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่ง่ายต่อการนำทางสำหรับอาสาสมัคร, สถานที่อาสาสมัคร, และผู้ประสานงาน. คลิกที่ชื่ออาสาสมัครในรายการเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, และกิจกรรมที่พวกเขาเคยทำมาก่อน.
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนอาสาสมัคร Excel โดย Spreadsheet.com
การรวบรวมผู้ลงทะเบียนและจัดกิจกรรมอาสาสมัครไม่จำเป็นต้องเป็นประสบการณ์ที่น่ากังวล ด้วยเทมเพลตการลงทะเบียนอาสาสมัครของ Excel โดย Spreadsheet.com คุณสามารถ สร้างรายการกิจกรรมอาสาสมัคร จดรายละเอียดกิจกรรม และติดตามจำนวนผู้เข้าร่วม ได้อย่างง่ายดาย
ใช้มุมมองแบบฟอร์มของเทมเพลตเพื่อแชร์แบบฟอร์มลงทะเบียนกับอาสาสมัครที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยให้พวกเขาเลือกจากรายการกิจกรรมที่มีอยู่ แบบฟอร์มประกอบด้วยช่องข้อมูล เช่น ชื่อ, ช่วงเวลาอาสาสมัคร, อีเมล และโทรศัพท์ ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 👨🏽💻
เมื่อคุณได้รวบรวมรายชื่อของคุณแล้ว แบบฟอร์มนี้จะให้ภาพรวมที่ชัดเจนของข้อมูลอาสาสมัครแต่ละคน พร้อมด้วยกิจกรรมที่พวกเขาเลือกเข้าร่วม และวันที่และเวลาที่พวกเขาพร้อมเข้าร่วม
สุดท้ายนี้ พื้นที่ กิจกรรมอาสาสมัคร มีส่วนที่อุทิศให้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่องว่างที่เปิดรับ ช่องว่างที่เต็มแล้ว และปฏิทินกิจกรรม
ยกระดับแคมเปญและกิจกรรมด้วยเทมเพลตสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรใน ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสำหรับการระดมทุนหรือกำลังดำดิ่งสู่ภารกิจช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง ให้กิจกรรมไม่แสวงหากำไรครั้งต่อไปของคุณประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามด้วยเทมเพลตที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเหล่านี้ ใช้เพื่อจัดการทีมอาสาสมัครที่หลากหลาย สร้างรายงานประจำปี และวางแผนและจัดตารางกิจกรรมด้วยความเครียดที่น้อยลง!
หากทรัพยากรมีจำกัด ลองสำรวจคลังแม่แบบ ClickUpฟรีเพื่อค้นหาแม่แบบที่คุณต้องการสำหรับการบัญชี การออกแบบ และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ และดูงานอีเวนต์ไม่แสวงหากำไรครั้งต่อไปของคุณกลายเป็นความสำเร็จอย่างล้นหลาม! 🏆