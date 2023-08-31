10 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดีที่สุดในปี 2025

สังคมของเราจะไม่มีอะไรเลยหากปราศจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรเหล่านี้แก้ไขสิ่งที่ผิดและปกป้องผู้ที่อ่อนแอ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรคือซูเปอร์ฮีโร่ในรูปแบบนิติบุคคล และเหตุผลที่องค์กรเหล่านี้สามารถต่อสู้เพื่อความดีได้ก็เพราะทุกวัน มีฮีโร่แต่ละคนก้าวขึ้นมาบริจาค ?
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของคุณทำให้ภารกิจของคุณเป็นไปได้ ดังนั้นคุณต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจำได้ว่าทำไมพวกเขาถึงเชื่อในภารกิจของคุณมากพอที่จะบริจาค และทำไมพวกเขาถึงควรทำอีกครั้ง
กุญแจสำคัญในการได้รับการบริจาคซ้ำคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน คุณจำเป็นต้องมีระบบการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือที่เรียกว่า CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อจัดการความสัมพันธ์เหล่านั้น
เราได้รวบรวม CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบตัวเลือกและค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร?
ระบบ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณจะขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร จำนวนผู้บริจาคที่คุณต้องการติดตาม และประเภทของกิจกรรมการระดมทุนที่คุณดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ทุกองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรควรพิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้ก่อนลงทุนในเครื่องมือ CRM:
- เครื่องมือจัดการผู้บริจาคสำหรับโปรไฟล์ที่ละเอียด: ยิ่งคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริจาคมากเท่าไร การติดต่อผู้บริจาคหรือส่งแคมเปญอีเมลและจดหมายตรงที่ตรงเป้าหมายก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น มองหาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งโปรไฟล์ของผู้บริจาคได้
- เครื่องมือการตลาด หรือการผสานการทำงาน: หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของระบบ CRM คือการทำให้ความพยายามทางการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและกระตุ้นการบริจาคเพิ่มขึ้น ระบบ CRM ของคุณควรสามารถแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามข้อมูลประชากร ความสนใจ หรือข้อมูลครัวเรือน คุณยังต้องสามารถส่งอีเมลและจดหมายโดยตรงได้ทั้งผ่านแพลตฟอร์มโดยตรงหรือผ่านการผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาดที่คุณชื่นชอบ
- การรายงานและการวิเคราะห์: มองหาเครื่องมือที่มีฟีเจอร์การรายงานแบบกำหนดเองเพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ความสำเร็จของการระดมทุน ประชากรของผู้บริจาค ขนาดการบริจาคเฉลี่ย และอื่นๆ ได้
- คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย: ยิ่งคุณใช้จ่ายกับระบบ CRM มากเท่าไร เงินสำหรับภารกิจของคุณก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น แต่เวลาคือเงินเช่นกัน ดังนั้นการเลือกเครื่องมือที่ราคาถูกแต่ไม่มีประสิทธิภาพจึงไม่ใช่คำตอบ มองหาเครื่องมือที่ทำได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ ใช้งานง่ายสำหรับทีมของคุณ และไม่ทำให้งบประมาณโครงการของคุณบานปลาย
10 อันดับ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือ 10 ระบบ CRM องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จะช่วยคุณช่วยโลก—และช่วยคุณเตือนผู้บริจาคของคุณว่าคุณต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาเพื่อทำมัน. ?
1.คลิกอัพ
ClickUp คือสุดยอดสามในหนึ่งเดียว! แทนที่จะร้องเพลง เต้น และแสดง (อาจจะในเวอร์ชันถัดไป!) มันสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า บริหารโครงการ และร่วมมือด้านการตลาด ได้ทั้งหมดในที่เดียว—ลดความวุ่นวายออกจากกระบวนการทำงานของคุณ ?
ระบบClickUp CRMสามารถปรับแต่งได้สูงมาก คุณสามารถตั้งค่าให้ตรงกับข้อมูลผู้บริจาคที่คุณต้องการได้ และหากคุณไม่ต้องการสร้างรูปแบบของคุณเอง คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เทมเพลต CRM เมื่อคุณตั้งค่า CRM ของคุณแล้ว คุณสมบัติการอัตโนมัติสามารถสร้างกิจกรรมและกระตุ้นการอัปเดตสถานะตามตำแหน่งที่ผู้บริจาคของคุณอยู่ในกระบวนการบริจาคได้
เมื่อคุณใช้ClickUp สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร คุณจะได้รับเครื่องมือเพื่อติดตามการรณรงค์การระดมทุนของคุณ จัดการการตลาดทางอีเมลของคุณ กำหนดเวลาการงาน วางแผนกิจกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพเวลาของทีมคุณ และสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณต้องจ่ายเงินเพียงเครื่องมือเดียว ทำให้มีเงินเหลือมากขึ้นสำหรับภารกิจของคุณ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คุณสมบัติการปรับแต่งช่วยให้สามารถเพิ่มหรือลบคอลัมน์สำหรับข้อมูลผู้บริจาคเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย
- มุมมองหลายแบบ—รวมถึงมุมมองรายการ, บอร์ด, และตาราง—ช่วยให้คุณจัดเรียง, ติดตาม, และจัดการบัญชีผู้บริจาคของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- เครื่องมือจัดการข้อมูลช่วยให้คุณมองเห็นอัตราการรักษาผู้บริจาค ขนาดการบริจาคเฉลี่ย และข้อมูลอื่น ๆ ได้ด้วยวิดเจ็ตมากกว่า 50 แบบที่คุณสามารถเพิ่มลงในแดชบอร์ดของคุณ
- การผสานรวมอีเมลช่วยให้การส่งแคมเปญอีเมลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริจาคหรือประกาศความพยายามในการระดมทุนใหม่ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถนำผู้บริจาคผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคุณได้โดยอัตโนมัติสร้างงานและอัปเดตสถานะ
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Slack, Google Drive, Microsoft Office, Dropbox, Zoom, Calendly และอื่น ๆ จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รับประกันว่าคำถามของคุณจะได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัด
- ไม่ทุกคุณสมบัติในแอปพลิเคชันเว็บสามารถใช้งานได้ในแอปพลิเคชันมือถือ
- เนื่องจาก ClickUp มีคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อเริ่มใช้ซอฟต์แวร์นี้ครั้งแรก
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8,550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,760 รายการ)
2. บลูเมอร์แร็ง
Bloomerang สามารถช่วยให้แคมเปญการระดมทุนของคุณเบ่งบานได้ ?
เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรดังนั้นกลยุทธ์ CRMของมันจึงถูกปรับแต่งมาเพื่อการระดมทุนโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือการจัดการผู้บริจาค, การจัดการอาสาสมัคร, การติดตามการให้ทุน, และการติดตามสมาชิกภาพ
แม้ว่าโซลูชันซอฟต์แวร์นี้จะไม่มีการรวมเครื่องมือการตลาด CRM ไว้ภายใน แต่ก็สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้มากมาย เช่น QuickBooks และ Mailchimp ดังนั้น Bloomerang จะจัดการข้อมูลผู้บริจาค (และอาสาสมัคร! และผู้ให้ทุน! และสมาชิกคณะกรรมการ!) ของคุณ และคุณสามารถใช้การเชื่อมต่อเพื่อจัดการขั้นตอนต่อไปของแคมเปญของคุณได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แดชบอร์ดแบบโต้ตอบช่วยให้คุณเห็นอัตราการรักษาผู้บริจาคและประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- ข้อมูลการคัดกรองความมั่งคั่งช่วยให้คุณระบุและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีศักยภาพในการเป็นผู้บริจาครายใหญ่
- การผสานการทำงานกับเครื่องมือการประมวลผลการชำระเงิน เช่น PayPal, Square และ Stripe ทำให้คุณสามารถรวบรวมเงินบริจาคจากการระดมทุนออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัด
- อาจเป็นเรื่องยากที่จะปรับแต่งและแก้ไขเทมเพลตการระดมทุนที่มีอยู่
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าทีมบริการลูกค้าของ Bloomerang ตอบสนองช้า
การกำหนดราคา
- 119 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับบันทึกผู้บริจาคสูงสุด 1,000 รายการ
- 239 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับบันทึกผู้บริจาคสูงสุด 4,500 รายการ
- $349 ต่อเดือน สำหรับบันทึกผู้บริจาคสูงสุด 14,500 รายการ
- $459 ต่อเดือน สำหรับบันทึกผู้บริจาคสูงสุด 24,500 รายการ
- 579 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับบันทึกผู้บริจาคสูงสุด 39,500 รายการ
- $699 ต่อเดือน สำหรับบันทึกผู้บริจาคสูงสุด 59,500 รายการ
- ราคาพิเศษสำหรับบัญชีที่มีข้อมูล 60,000 รายการขึ้นไป
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (745+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,265+ รีวิว)
3. Salesforce Nonprofit Cloud
Salesforce เป็นหนึ่งในCRM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับธุรกิจบริการและอุตสาหกรรม ดังนั้นหากคุณเคยอยากเป็นเพื่อนกับกลุ่มคนดังในโรงเรียน ซอฟต์แวร์การจัดการผู้บริจาคนี้อาจเป็นราชินีงานพรอมของคุณก็ได้ ?
ระบบคลาวด์สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร คือระบบ CRM ของ Salesforce ที่ได้รับการอัปเดตด้วยคุณสมบัติสำหรับการระดมทุนและการบริหารความสัมพันธ์กับผู้บริจาค บางครั้งอาจรู้สึกชัดเจนว่าระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมมากกว่าที่จะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร แต่ระบบนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการดำเนินแคมเปญการตลาดและการมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้บริจาคแต่ละราย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลช่วยให้คุณสามารถส่งการอัปเดตโปรแกรมที่สำคัญที่สุดสำหรับแต่ละบุคคลในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
- เครื่องมือแบ่งกลุ่มในตัวช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสารทางไปรษณีย์โดยตรงของคุณ
- ระบบอัตโนมัติช่วยลดงานด้านการบริหาร ทำให้ทีมของคุณมีเวลามากขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริจาค
ข้อจำกัด
- โปรแกรมนี้ขาดคุณสมบัติบางอย่างที่มักจะมีในโซลูชัน CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่น ๆ เช่น ลำดับการติดต่อผู้บริจาคใหม่และตัวชี้วัดการรักษาผู้บริจาค
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้ที่สูง โดยเฉพาะสมาชิกในทีมที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
การกำหนดราคา
- รุ่นองค์กร: $60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- รุ่นไม่จำกัด: $100 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
4. ไฟเขียวเล็ก
ไฟเขียวเล็ก ๆ คือเครื่องมือเล็ก ๆ ที่ทำได้มากมาย
ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรายงาน และการระดมทุนแบบครบวงจรนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีเครื่องมือสำหรับการจัดการข้อมูล แคมเปญการตลาด การเป็นสมาชิก กิจกรรม และการเสนอขอทุน
คุณสามารถใช้มันเพื่อรับบริจาคออนไลน์ได้ด้วย ด้วยแบบฟอร์มบริจาคของ Little Green Light การระดมทุนออนไลน์ของคุณจะซิงค์กับระบบ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ อัปเดตโปรไฟล์ของผู้สนับสนุนของคุณแบบเรียลไทม์เมื่อพวกเขาทำการบริจาค ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณมีสมาธิกับเงินและภารกิจของคุณ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเห็นข้อมูลที่คุณให้ความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว เช่น การแจ้งเตือนและยอดการระดมทุน
- การขอบคุณและใบเสร็จรับเงินช่วยให้คุณสามารถส่งคำขอบคุณเมื่อมีการบริจาคเข้ามา
- คุณสมบัติการจัดการข้อมูลจะลบโปรไฟล์ผู้บริจาคที่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ ติดตามการเป็นสมาชิกและวันต่ออายุ และอนุญาตให้แบ่งกลุ่มได้อย่างง่ายดายสำหรับการส่งจดหมายโดยตรงที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและการรณรงค์ทางการตลาดที่มุ่งเป้า
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายบ่นว่า เพื่อแลกกับความเรียบง่ายของ Little Green Light คุณต้องเสียสละตัวเลือกในการปรับแต่ง
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยและไม่ค่อยใช้งานง่ายเสมอไป
การกำหนดราคา
- $45 ต่อเดือน สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เกิน 2,500 คน
- 60 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสูงสุด 5,000 คน
- 75 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสูงสุด 10,000 คน
- เพิ่ม $15 ต่อเดือนสำหรับทุก 10,000 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มเติม
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (290+ รีวิว)
5. ซัลซ่า CRM
Salsa CRM รวบรวมฐานข้อมูลผู้บริจาค เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องมือระดมทุนของคุณไว้ในที่เดียว
มันมีโปรไฟล์ผู้บริจาคที่สวยงามที่สุดในบรรดาตัวเลือกซอฟต์แวร์ไม่แสวงหาผลกำไร คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ไม่จำกัดและติดตามข้อมูลใด ๆ ที่สำคัญสำหรับคุณและผู้บริจาคของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกบันทึกเกี่ยวกับผู้บริจาคของคุณได้เมื่อคุณได้รู้จักพวกเขามากขึ้น
ผสานข้อมูลผู้บริจาคที่ลึกซึ้งเข้ากับเครื่องมือการระดมทุนที่ช่วยให้คุณติดต่อสื่อสารในวิธีที่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล และ Salsa CRM จะช่วยคุณเชื่อมต่อกับผู้บริจาคได้มากกว่าที่เคยเป็นมา ตอนนี้เราอยากเต้นเลยล่ะ! ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- โปรไฟล์ผู้บริจาคเชิงลึกจัดเก็บข้อมูลติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บัญชีโซเชียลมีเดีย ความสัมพันธ์ ความสนใจ และข้อมูลประชากร
- คุณสมบัติการลบข้อมูลซ้ำช่วยป้องกันการบันทึกข้อมูลซ้ำสำหรับผู้บริจาคคนเดียวกัน ทำให้ระบบการจัดการผู้บริจาคของคุณสะอาดและเป็นระเบียบ
- คุณสมบัติการระดมทุนทางไปรษณีย์โดยตรงช่วยให้คุณสามารถเขียนจดหมาย, รวมจดหมาย, พิมพ์ฉลาก, และใช้การสแกนบาร์โค้ด
ข้อจำกัด
- เครื่องมือ CRM นี้มีการเชื่อมต่อกับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพียงไม่กี่ตัว
- ผู้ใช้หลายคนรู้สึกว่าฟีเจอร์การรายงานมีความท้าทายในการเรียนรู้และใช้งาน
การกำหนดราคา
- ราคาพิเศษตามสั่ง
คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 9/5 (105+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (235+ รีวิว)
6. Raiser's Edge
Raiser's Edge เป็นแพลตฟอร์ม CRM และการระดมทุนโดย Blackbaud ผู้ผลิตโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหลายรายการ
โปรแกรมอื่น ๆ ของ Blackbaud ได้แก่ Luminate Online สำหรับแคมเปญระดมทุนออนไลน์, Just Giving สำหรับแคมเปญระดมทุนแบบเพื่อนชวนเพื่อน และ Altru สำหรับการจัดการบัตรเข้าชมและการเป็นสมาชิก Raiser's Edge สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ของ Blackbaud ได้อย่างราบรื่น แต่คุณจะต้องชำระเงินสำหรับแต่ละบริการซอฟต์แวร์แยกต่างหาก
Raiser's Edge เองมีเครื่องมือสำหรับการรับบริจาค วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริจาค สร้างคำร้องขอบริจาคที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ติดตามปฏิสัมพันธ์กับผู้บริจาค และส่งสื่อการตลาดที่ตรงเป้าหมาย คุณสมบัติหลักเหล่านี้ช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพของผู้บริจาคได้ ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การจัดการของขวัญช่วยให้คุณสามารถรับบริจาคออนไลน์หรือป้อนข้อมูลของขวัญสำคัญได้
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าประกอบด้วยจำนวนเงินที่แนะนำโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือในการระบุผู้บริจาคที่มีศักยภาพสูง
- การวิเคราะห์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณและสร้างรายงานที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ของคุณ
ข้อจำกัด
- มุมมองเว็บแบบคลาวด์ไม่แสดงฟิลด์และฟังก์ชันทั้งหมดของซอฟต์แวร์ ดังนั้นทีมของคุณอาจต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานในมุมมองฐานข้อมูล ซึ่งแตกต่างจากเว็บแอปที่ไม่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าทีมบริการลูกค้าของ Blackbaud ตอบสนองช้า
การกำหนดราคา
- ราคาพิเศษตามสั่ง
คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 8/5 (405+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (410+ รีวิว)
7. มีน้ำใจ
Kindful ดำเนินการโดย Bloomerang ซึ่งเป็นเครื่องมือ CRM อีกตัวหนึ่งในรายการนี้ และทั้งสองโปรแกรมเป็นที่ชื่นชอบขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร แล้วความแตกต่างคืออะไร?
ทั้งสองมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันสำหรับการติดตามข้อมูลผู้บริจาค, การสร้างการติดต่อเป้าหมาย, และการวัดความสำเร็จของแคมเปญ. แต่ Kindful ยังมอบหน้าบริจาคที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง. คุณสามารถสร้างแบรนด์และจัดระเบียบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการ. จากนั้นฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถบริจาคได้เพียงสองคลิก. ✅
แม้ว่าทั้ง Bloomerang และ Kindful จะมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมและระบบการประมวลผลการชำระเงิน แต่ Kindful ยังมี API แบบเปิด ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาของคุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อเพิ่มเติมที่คุณต้องการสำหรับกระบวนการทำงานของคุณได้ ดังนั้นคุณสามารถรักษาความสงบและปรับแต่งได้ตามต้องการ ?♀️
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การระดมทุนออนไลน์และการบริจาคแบบเพื่อนต่อเพื่อนจะถูกเพิ่มลงใน CRM ของคุณโดยอัตโนมัติและซิงค์กับเครื่องมือที่เชื่อมต่อของคุณ
- โปรไฟล์ผู้บริจาคช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความมั่งคั่งและมอบหมายงานติดต่อสื่อสารให้กับทีมของคุณ
- ใบเสร็จรับเงินและคำขอบคุณอัตโนมัติ พร้อมเครื่องมือสำหรับวางแผนการส่งจดหมายตรงและอีเมล ช่วยคุณรักษาความสัมพันธ์กับผู้บริจาคให้มีส่วนร่วมอยู่เสมอ
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าโปรไฟล์ผู้บริจาคและฟีเจอร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ายังไม่ครอบคลุมเท่าโปรแกรมอื่น ๆ
- ผู้ใช้หลายคนระบุว่าฟีเจอร์การรายงานที่มีอยู่ในระบบไม่ให้ความเข้าใจเพียงพอ และอาจมีความยากลำบากในการสร้างรายงานตามความต้องการ
การกำหนดราคา
- 119 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับบันทึกผู้บริจาคสูงสุด 1,000 รายการ
- 239 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับบันทึกผู้บริจาคสูงสุด 4,500 รายการ
- $349 ต่อเดือน สำหรับบันทึกผู้บริจาคสูงสุด 14,500 รายการ
- $459 ต่อเดือน สำหรับบันทึกผู้บริจาคสูงสุด 24,500 รายการ
- 579 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับบันทึกผู้บริจาคสูงสุด 39,500 รายการ
- $699 ต่อเดือน สำหรับบันทึกผู้บริจาคสูงสุด 59,500 รายการ
- ราคาพิเศษสำหรับบัญชีที่มีข้อมูล 60,000 รายการขึ้นไป
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 310 รายการ)
8. นีออน CRM
ระบบ CRM Neon จะช่วยให้ความสัมพันธ์กับผู้บริจาคของคุณเปล่งประกายอย่างเจิดจรัส ?
คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อจัดการผู้บริจาค, สมาชิก, และอาสาสมัคร รวมถึงติดตามการระดมทุน, อีเมล, กิจกรรม, และเงินทุนได้ ฐานข้อมูลผู้บริจาคช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ และติดตามเส้นเวลาการมีส่วนร่วมของผู้บริจาคของคุณเพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้และใช้งานง่าย Neon CRM จะทำงานได้กับทีมของคุณทั้งหมด สมาชิกแต่ละคนสามารถจัดระเบียบได้ตามความต้องการและบทบาทของตน เพื่อให้ทุกคนมีสิ่งที่ต้องการเสมอ ไปเลยทีม! ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แบบฟอร์มและอีเมลไม่จำกัดจำนวน ช่วยให้คุณปรับแต่งการติดต่อผู้บริจาคและรับบริจาคผ่านวิธีการชำระเงินยอดนิยม เช่น Apple Pay, Google Pay และ PayPal
- รายงานที่กำหนดเองและแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลการตลาดของคุณได้อย่างชัดเจน
- ระบบอัตโนมัติช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านการบริหารของทีมคุณ และกำจัดโปรไฟล์ซ้ำออกจากฐานข้อมูลผู้บริจาคของคุณ
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้หลายคนได้ร้องเรียนว่าไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งเพียงพอในส่วนการจัดการกิจกรรมและการจัดการอาสาสมัคร
- การเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์การรายงานอาจเป็นเรื่องท้าทาย
การกำหนดราคา
- สิ่งจำเป็น: $99 ต่อเดือน
- ผลกระทบ: $199 ต่อเดือน
- เสริมพลัง: $399 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (490+ รีวิว)
9. วันคัส
อาจเรียกว่า OneCause แต่มีโซลูชันซอฟต์แวร์มากมาย
ซอฟต์แวร์ระดมทุนนี้เสนอโปรแกรมระดมทุนที่หลากหลายตามกิจกรรม, แบบเพื่อนช่วยเพื่อน, ออนไลน์, และผ่านข้อความ
หากคุณดำเนินแคมเปญหลากหลายประเภท คุณอาจต้องการใช้โซลูชันของ OneCause หลายอย่างร่วมกัน แต่เมื่อคุณทราบแล้วว่าต้องการฟีเจอร์ใดบ้าง โปรแกรมนี้จะเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการจัดการกิจกรรมระดมทุนของคุณอย่างแน่นอน ?️
มันมอบเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับแคมเปญแต่ละประเภท มีฟีเจอร์สำหรับขายบัตรกิจกรรมและการตอบรับเข้าร่วมงาน การเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดียสำหรับการระดมทุนแบบเพื่อนต่อเพื่อนและโปรแกรมรณรงค์ advocacy รวมถึงฟีเจอร์เกมมิฟิเคชันสำหรับการระดมทุนออนไลน์แบบเสมือนจริง ผู้สนับสนุนของคุณสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายกว่าที่เคย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ระบบตั๋วแบบบูรณาการ, การจัดการโต๊ะ, การลงทะเบียน, และการชำระเงิน ทำให้การจัดการกิจกรรมการระดมทุนเป็นเรื่องง่าย
- การบริจาคแบบเปิดกว้างและตัวเลือกการระดมทุนตามความต้องการช่วยให้ผู้บริจาคของคุณเลือกวิธีการบริจาคได้
- Text2Give ช่วยให้คุณสามารถรับบริจาคผ่านมือถือโดยใช้ข้อความ
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัด
- ไม่มีคุณสมบัติการตลาดทางอีเมลที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจทำให้การอัตโนมัติและการปรับแต่งอีเมลการติดต่อผู้บริจาคของคุณเป็นเรื่องที่ท้าทาย
การกำหนดราคา
- ราคาพิเศษตามสั่ง
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 360 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 310 รายการ)
10. เน็ตซูอิท
NetSuite โดย Oracle เป็นชุดซอฟต์แวร์ยอดนิยมสำหรับองค์กร และพวกเขายังมีโซลูชันสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร รวมถึงระบบ CRM ด้วย
ผู้ใช้ส่วนใหญ่คงเห็นพ้องกันว่า NetSuite ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องความสวยงาม แต่เนื่องจากเป็นโซลูชันแบบครบวงจร คุณอาจสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ทั้งหมดขององค์กรได้ด้วยระบบเดียว และในความเรียบง่ายนั้นก็มีเสน่ห์ของมันเอง ✨
ชุดซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยคุณสมบัติการจัดการทางการเงินเพื่อติดตามการระดมทุนและการให้ทุน, คุณสมบัติการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเพื่อประเมินผลกระทบของคุณผ่านสกอร์การ์ดที่ได้รับการแนะนำจาก Charity Navigator,และคุณสมบัติการจัดการผู้จัดจำหน่ายเพื่อติดตามรายการผู้จัดจำหน่าย และคำสั่งซื้อสำหรับกิจกรรมการระดมทุนหรือโปรแกรมต่าง ๆ
โซลูชันเชิงลึกเหล่านี้ทำให้ NetSuite เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามบุคคล องค์กร ครัวเรือน และความสัมพันธ์ในโปรไฟล์ผู้บริจาค
- สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อให้คุณสามารถบริหารความสัมพันธ์กับผู้บริจาคโดยใช้กระบวนการที่เหมาะกับองค์กรของคุณและความต้องการของพวกเขา
- แบ่งกลุ่มลูกค้าและส่งอีเมลตามความสนใจเฉพาะของผู้บริจาค
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอาจเป็นเรื่องยากที่จะเรียนรู้ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของซอฟต์แวร์นี้โดยไม่มีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ
- มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงหลายอย่าง แม้ว่าคุณจะมีการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม
การกำหนดราคา
- ราคาพิเศษตามสั่ง
คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,650 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (1,340+ รีวิว)
ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น, บริจาคมากขึ้น
การช่วยโลกเป็นมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น และความสัมพันธ์กับผู้บริจาคของคุณคือสิ่งที่ทำให้ภารกิจของคุณดำเนินต่อไปได้ ?♂️
ด้วยซอฟต์แวร์ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เหมาะสม การติดต่อสื่อสารกับผู้บริจาคของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น CRM ของคุณจะช่วยให้แน่ใจว่าผู้บริจาคได้รับข่าวสารจากคุณในเวลาที่เหมาะสม—เช่น หลังจากที่พวกเขาบริจาคครั้งแรก หรือหลังจากที่คุณประสบความสำเร็จในโครงการที่ตรงกับความสนใจของพวกเขา
เพื่อเชื่อมโยงงานกับโปรไฟล์ผู้บริจาคของคุณและมั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์นั้น ลองใช้ ClickUpเครื่องมือCRMและการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดการภารกิจทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว
เนื่องจาก ClickUp เป็นแอปเดียวที่สามารถแทนที่แอปทั้งหมดได้ คุณจะสามารถจ่ายเงินสำหรับโซลูชันซอฟต์แวร์น้อยลง และประหยัดเงินได้มากขึ้นสำหรับภารกิจของคุณลองใช้แพลตฟอร์มได้ฟรี!