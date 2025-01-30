10 ทางเลือกและคู่แข่งชั้นนำของ Time Doctor ในปี 2025

หากคุณไม่ระวัง งานอาจเข้ามาครอบงำชีวิตของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานทางไกล มีถึง56% ของพนักงานที่ทำงานทางไกลพบว่ามันยากที่จะหยุดพักเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน! สิ่งที่แย่กว่านั้นคือแม้แต่ธุรกิจเองก็ยังพบว่ามันยากที่จะติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
นั่นคือจุดที่แอปติดตามเวลาอย่างTime Doctor เข้ามามีบทบาท โดยให้ประโยชน์ทั้งในการจัดการงานธุรกิจและการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ด้วยการติดตามเวลาอย่างแม่นยำ คุณสามารถเรียกเก็บเงินและจัดการลูกค้าได้อย่างโปร่งใสมากขึ้น
นอกจากนี้ยังช่วยคาดการณ์เวลาที่ต้องใช้สำหรับงานในอนาคต ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจที่ใช้โครงสร้างการคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง แม้ว่าแอปที่ดีเช่น Time Doctor จะช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณจัดการเวลาได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบใช้
ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้รวบรวมรายชื่อ ทางเลือกของ Time Doctor 10 อันดับแรก ที่จะช่วยคุณจัดการงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตได้อย่างมืออาชีพ! 🎉
Time Doctor คืออะไร?
ตามคำกล่าวที่ว่า พนักงานที่มีความสุขคือพนักงานที่มีประสิทธิภาพ Time Doctor มุ่งส่งเสริมความสุขและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน โดยสนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานแบบ "ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา" พร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
โดยการติดตามการใช้เวลาโดยอัตโนมัติ แอปจะช่วยให้คุณระบุผู้ที่มีผลงานโดดเด่นและทราบเวลาที่ควรเข้าไปให้การสนับสนุน แม้แต่กับทีมงานที่อยู่ห่างไกล
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านฟีเจอร์ที่ ช่วยให้การเรียกเก็บเงินและจัดการเงินเดือน สำหรับทีมงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงเป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่เพียงแต่ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเท่านั้น แต่ยัง ตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันช่วยลดสิ่งรบกวนสมาธิอีกด้วย
สำหรับทีมที่ปฏิบัติงานในสถานที่ เช่น ทีมงานก่อสร้าง Time Doctor มีบริการ การติดตามด้วย GPS และแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเส้นทาง หากสมาชิกในทีมออกนอกพื้นที่ที่กำหนด
ในขณะที่ Time Doctor มุ่งเน้นไปที่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีวินัยผู้ใช้บางรายอาจพบปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เฟซหรือฟีเจอร์การติดตามการทำงาน
วิธีเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Time Doctor
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ที่กำลังมองหาการสนับสนุนด้านการออกใบแจ้งหนี้หรือเป็นผู้จัดการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมระยะไกล คุณสามารถพิจารณาปัจจัยเหล่านี้เมื่อมองหาแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในครั้งต่อไป:
- ความแม่นยำในการติดตามเวลา: เลือกแพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการติดตามเวลาอย่างแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน เพื่อให้มั่นใจในการเรียกเก็บเงินที่เป็นธรรมและการประมาณการโครงการ ⏳
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ: มองหาคุณสมบัติการวิเคราะห์เชิงลึกที่ช่วยระบุจุดคอขวดของประสิทธิภาพและส่งเสริมการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนในกระบวนการบริหารโครงการของคุณ
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ: ทางเลือกที่เหมาะสมควรมีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งสำหรับการมอบหมายงาน การแจ้งเตือน และการรายงาน เพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองในแต่ละวัน
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มสามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วได้อย่างราบรื่น เช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ระบบ CRM และซอฟต์แวร์บัญชี
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ความยืดหยุ่นในการสร้างรายงานที่กำหนดเอง การตั้งค่าการแจ้งเตือน หรือการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินและเงินเดือนที่ไม่ซ้ำใคร สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
- ความสามารถในการขยายตัว: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถขยายตามการเติบโตของธุรกิจของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นผ่านคุณสมบัติเพิ่มเติม, ที่นั่งผู้ใช้, หรือการจัดเก็บข้อมูล
ยกระดับการบริหารเวลาของคุณ: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Time Doctor
ก่อนอื่นเลย—ความต้องการของคุณเป็นตัวกำหนดสิ่งที่คุณมองหา บางทีคุณอาจต้องการเพียงแค่รู้ว่าพนักงานลงเวลาเข้าและออกเมื่อใด หรือหากพวกเขาอยู่ในทีมเคลื่อนที่ คุณอาจต้องการติดตามว่าพวกเขาไปเยี่ยมสถานที่ใดบ้าง
ไม่ว่าคุณจะมีจุดประสงค์อะไร สำรวจ คอลเลกชันที่คัดสรรมาอย่างดีของเรา ทางเลือกแทน Time Doctor และคุณจะพบตัวเลือกที่มีชุดคุณสมบัติที่คุณต้องการ! 🔍
1.คลิกอัพ
หากคุณต้องการวิธีการติดตามเวลาโครงการที่หลากหลาย ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUp ด้วยตัวติดตามเวลาในตัวของแพลตฟอร์ม คุณสามารถบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้โดยตรงจาก เดสก์ท็อป มือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์ ของคุณและยังตั้งค่าประมาณ เวลาและสร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานได้อีกด้วย 📈
นอกจากนี้ การผสานรวมกับเครื่องมือติดตามเวลาอื่น ๆ เช่นToggl,Harvest และEverhourยังช่วยให้คุณสามารถ เพิ่มเวลาที่ติดตามนอก ClickUp และรักษาบันทึกที่ครอบคลุมได้อย่างครบถ้วน ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการที่กระจัดกระจายให้ราบรื่น และช่วยให้การวางแผนและการคาดการณ์เป็นไปอย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ และจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงแค่การติดตามเวลาเท่านั้น—ยังช่วยประหยัดเวลาด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมที่ทำเป็นประจำอีกด้วย!
คุณสามารถปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ โดยสามารถกำหนดให้ทำงานเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ วันที่ครบกำหนด หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดให้เพื่อนร่วมทีมได้รับมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามสถานะความสำคัญของงาน
ClickUpคือชุดเครื่องมือจัดการงานที่ได้รับความนิยมสำหรับฟรีแลนซ์และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างและจัดหมวดหมู่ภารกิจต่าง ๆ ได้โดยใช้แท็กที่กำหนดเองและระดับความสำคัญที่แยกสีอย่างชัดเจน กำหนดรายละเอียดของงานอย่างละเอียดและ มองเห็นภาพงานในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรายการ,กระดานคัมบัง,หรือแผนภูมิแกนต์ เพื่อการติดตามงานของทีมอย่างครบถ้วน!
สำหรับผึ้งที่ยุ่งอยู่เสมอ เราขอแนะนำให้คุณใช้เทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUp— เครื่องมือทรงพลังที่จะช่วยจัดระเบียบวันของคุณและลดความเครียดเทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น จะนำคุณผ่านกระบวนการตั้งเป้าหมายและงบประมาณที่เป็นจริง จัดการกิจกรรมประจำวันและภาระงานของทีม และทำให้ตารางของทุกคนสอดคล้องกันเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตัวเลือกการติดตามเวลาที่หลากหลายผ่านแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือ
- ส่วนขยาย Chromeที่สะดวกสำหรับการติดตามเวลาบนเบราว์เซอร์
- แดชบอร์ดติดตามเวลาพร้อมรายงานเวลา, การประมาณเวลา, และการติดตามเวลา
- ตัวเลือกในการติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- รายงานการประมาณเวลาและผลผลิต
- การผสานรวมกับแอปติดตามเวลาและเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ
- เทมเพลตการติดตามเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- เทมเพลตการเงินและการบัญชีเพื่อช่วยในการออกใบแจ้งหนี้
- ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้เพื่อประหยัดเวลาในงานประจำ
- การจัดสรรเวลาเพื่อลดสิ่งรบกวนในที่ทำงาน
- การจัดตารางงานและบริหารงาน
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ระบบอัตโนมัติบางอย่างอาจมีความซับซ้อนในการนำไปใช้ (แต่ ClickUp มีบทแนะนำเพื่อช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น)
- การปรับแต่งแอปให้ตรงตามความต้องการของคุณอาจใช้เวลาเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. เก็บเกี่ยว
Harvest มุ่งเน้นในสามด้านหลัก:
- การติดตามเวลา
- การรายงานและการวิเคราะห์
- การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน
ออกแบบมาเพื่อความสะดวกของผู้ใช้โดยเฉพาะ ช่วยให้สามารถติดตามเวลาได้อย่างง่ายดาย ทั้งบนเดสก์ท็อป มือถือ และผ่านเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ยังสามารถแปลงเวลาและค่าใช้จ่ายให้เป็นใบแจ้งหนี้ได้ ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการชำระเงิน และทำให้งานบัญชีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 💲
การรายงานภาพแบบไดนามิกคือจุดเด่นที่แท้จริงของ Harvestคุณสามารถตรวจสอบสถานะของโครงการ ควบคุมงบประมาณ และมองเห็นภาพรวมของปริมาณงานที่กระจายอยู่ทั่วทีมได้ ด้วยการช่วยให้คุณเข้าใจต้นทุนภายในและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานที่ใช้เวลามาก Harvest ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด!
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อการบันทึกเวลาอย่างสม่ำเสมอ
- การออกใบแจ้งหนี้แบบง่าย
- ตัวเลือกการชำระเงินออนไลน์ผ่าน PayPal และ Stripe
- การติดตามงบประมาณแบบเรียลไทม์
- รายงานความจุเพื่อการจัดการปริมาณงานที่ง่ายขึ้น
- การเชื่อมต่อมากกว่า 50 รายการ
- ทางเลือกสำหรับ Free Time Doctor
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- อาจยากที่จะติดตามและจัดการกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การรายงานใช้งานยาก
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรี
- ข้อดี: $10. 80/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
3. Hubstaff
Hubstaff มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมบริการครบวงจรสำหรับการจัดการเวลาการติดตามการทำงานของพนักงาน และการจัดการเงินเดือน โดยมีระบบบันทึกเวลาทำงานที่ละเอียด ฟังก์ชันการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ และการออกใบแจ้งหนี้ออนไลน์ ช่วยให้การบริหารจัดการทั้งทีมงานในสำนักงานและทีมงานเสมือนเป็นเรื่องง่าย
การจัดการทีมงานในสถานที่? ระบบติดตามเวลาตามตำแหน่งของ Hubstaff, รั้วทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดเอง, และคุณสมบัติ GPS บนมือถือช่วยให้คุณสามารถติดตามตำแหน่ง ออฟไลน์ ของพนักงานของคุณได้ 🗺️
สำหรับการติดตามกิจกรรมออนไลน์ ภาพหน้าจอที่ปรับแต่งได้และการติดตามแอปและ URL จะให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลาในช่วงเวลาทำงาน สามารถปลดล็อกเหรียญตราความสำเร็จเสมือนจริงสำหรับอัตราการผลิตที่สูง(อิงจากการใช้เมาส์และคีย์บอร์ด) เพื่อใช้กระตุ้นขวัญกำลังใจในหมู่เพื่อนร่วมงาน!
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- การตรวจสอบการทำงานออนไลน์และตามสถานที่
- บันทึกเวลาทำงานแบบครอบคลุม
- คุณสมบัติการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ
- การจัดตารางกะและการจัดการเวลาหยุด
- 30+ การเชื่อมต่อ
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- อินเทอร์เฟซอาจใช้งานง่ายกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Time Doctor
- ผู้ใช้โทรศัพท์ Android อาจประสบปัญหาการกระตุกหรือความล่าช้า
ราคาของ Hubstaff*
- เริ่มต้น: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $7. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Hubstaff เพื่อสอบถามราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
4. มีประสิทธิผล
พัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงาน Productive นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงินและการจัดการทรัพยากร เป้าหมายคือเพื่อทำให้การดำเนินงานของคุณมีกำไรมากขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณเริ่มจับเวลาบนเดสก์ท็อปของคุณด้วยตนเองเมื่อคุณเริ่มทำงาน หรือคุณสามารถใช้ การติดตามอัตโนมัติ ตามการจองเวลาที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้าจากปฏิทิน 📆
กำหนดชั่วโมงที่ติดตามว่าเป็น "สามารถเรียกเก็บเงินได้" (สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้) หรือ "ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้" (ไม่สามารถเรียกเก็บได้) โปรดักทีฟช่วยให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้เป็นไปอย่างราบรื่นโดยดึงเวลาทั้งหมดที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้และออกใบแจ้งหนี้สำหรับโครงการรายชั่วโมงตามพารามิเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สร้างผลงาน
- การบันทึกเวลาแบบแมนนวลและอัตโนมัติ
- การแยกแยะระหว่างชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
- ระบบจัดการเวลาหยุดงานในตัว
ข้อจำกัดในการผลิต
- ยังไม่ได้เชื่อมต่ออีเมล
- การปรับแต่งและการจัดการข้อมูลที่จำกัด
การกำหนดราคาที่สร้างผลผลิต*
- จำเป็น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวที่มีประสิทธิผล
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
5. Clockify
ไม่เหมือนกับคู่แข่งบางราย Clockify สามารถติดตามเวลาได้ต่อเนื่องแม้ว่าคุณจะสูญเสียการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือข้อมูล เมื่อคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้ง ระบบจะซิงค์ การบันทึกเวลาออฟไลน์ กับบันทึกหลักโดยอัตโนมัติ
นอกจากการติดตามเวลาพื้นฐานแล้ว แพลตฟอร์มนี้ยังมีตัวจับเวลาแบบ Pomodoroเพื่อช่วยให้คุณทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดพร้อมกับการพักเบรก ซึ่งเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมที่ช่วยเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน 🍅
Clockify ตรวจจับเมื่อคุณไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์และให้คุณตัดสินใจว่าจะรวม "เวลาว่าง" นี้ในการติดตามเวลาทั้งหมดของคุณหรือไม่ คุณสมบัติทั้งหมดนี้มีให้ใช้งานในแผนฟรี ซึ่งทำให้ Clockify เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- การติดตามเวลาแบบออฟไลน์
- ตัวจับเวลา Pomodoro ฟรี
- การตรวจจับเวลาว่างโดยให้ผู้ใช้ตัดสินใจ
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่กรอกข้อมูลอัตโนมัติพร้อมตัวเลือกการแก้ไขด้วยตนเอง
- การเชื่อมต่อมากกว่า 80 รายการ
ข้อจำกัดของ Clockify
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด
- อาจเกิดความไม่ถูกต้องในการติดตามเวลาหลังจากการเชื่อมต่อระบบ
ราคาของ Clockify*
- ฟรี
- พื้นฐาน: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $5. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $7.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Clockify
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)
6. RescueTime
RescueTime โดดเด่นด้วยการช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงสมาธิ มันช่วยให้คุณ บล็อกเว็บไซต์บางแห่ง ในช่วงเวลาทำงาน ช่วยเสริมกำลังใจเมื่อตั้งใจแน่วแน่แต่ขาดความมุ่งมั่น 😅
แพลตฟอร์มนี้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแรกที่ใช้ AI ในการสร้างบันทึกเวลาการทำงาน ซึ่งมีความเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องสลับระหว่างโปรเจ็กต์หรือลูกค้าต่าง ๆ ในวันทำงานเดียวกัน RescueTime จะแบ่งเวลาบันทึกของคุณระหว่างหมวดหมู่เหล่านี้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานเอกสารของคุณได้หลายชั่วโมง
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครคือการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ที่จะเตือนคุณเมื่อคุณเสียสมาธิ และนำคุณกลับไปยังงานที่กำลังทำอยู่ นอกจากนี้ RescueTime ยังตรวจสอบตารางเวลาของคุณและส่งการแจ้งเตือนที่ทันเวลาเพื่อให้คุณไม่พลาดการประชุมและการนัดหมาย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- การบล็อกเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางงาน
- ฟังก์ชันการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การติดตามเป้าหมายเพื่อการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ RescueTime
- ผู้ใช้บางรายไม่ชอบการอัปเดตผลิตภัณฑ์ล่าสุดบนซอฟต์แวร์ติดตามเวลา
- คุณสมบัติการวิเคราะห์และการรายงานอาจได้รับการปรับปรุงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Time Doctor
ราคาของ RescueTime
- เริ่มต้นที่ $6.50/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 1/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
7. Wrike
Wrike เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งพร้อมความสามารถในการติดตามเวลา ให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานของทีมได้อย่างครบถ้วน ติดตามและสร้างรายงานเกี่ยวกับ ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ได้อย่างราบรื่นซึ่งมีประโยชน์สำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการเตรียมใบแจ้งหนี้ที่ยุติธรรมและมีข้อมูลสนับสนุน
ที่น่าสนใจคือ ตัวจับเวลาของ Wrike จะยังคงทำงานต่อไป แม้ว่าคุณจะปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แล้วก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกนาทีถูกบันทึกไว้—จนกว่าคุณจะหยุดจับเวลาด้วยตนเองหรือเปลี่ยนงาน ผลลัพธ์คือ คุณจะติดตามเวลาได้เฉพาะงานเดียวในแต่ละครั้งเท่านั้น ช่วยลดข้อผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับทีม Wrike มอบมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยให้คุณเปรียบเทียบชั่วโมงการทำงานจริงกับการประมาณการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าส่งผลให้การจัดการทรัพยากรและแผนค่าตอบแทนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ตัวเลือกการบันทึกเวลาแบบแมนนวลและอัตโนมัติ
- ตัวจับเวลาต่อเนื่องทำงานแม้เมื่อเบราว์เซอร์ถูกปิด
- ความสามารถในการหยุดชั่วคราวหรือเริ่มการทำงานของตัวจับเวลาในซอฟต์แวร์ติดตามเวลา
- การเชื่อมต่อมากกว่า 400 รายการ
ข้อจำกัดของ Wrike
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการโครงการและงานอาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ราคาของ Wrike*
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Wrike เพื่อสอบถามราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อ Wrike เพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
8. เวอริคล๊อก
VeriClock เป็นเครื่องมือบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามการทำงานของพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลหรือในสภาพแวดล้อมที่ไม่รวมศูนย์ได้ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถลงเวลาเข้าและออกงานได้ทางโทรศัพท์หรือเว็บ ช่วยคุณตรวจสอบค่าใช้จ่ายแรงงานได้แบบเรียลไทม์
มีหลายวิธีในการตรวจสอบว่าพนักงานลงเวลาเข้างานจากที่ที่พวกเขาควรอยู่จริง เช่น การตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าหรือที่อยู่ IP และการติดตามด้วย GPS วิธีเหล่านี้ทำให้พนักงานไม่สามารถแอบหนีงานได้ 😴
VeriClock ยังสามารถใช้สำหรับฟังก์ชันอื่น ๆ เช่น การติดตามความคืบหน้าของงาน การคำนวณการทำงานล่วงเวลา การบันทึกข้อมูลภาคสนาม และการส่งข้อความถึงพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ VeriClock
- วิธีการตรวจสอบการบันทึกเวลาหลายรูปแบบในซอฟต์แวร์ติดตามเวลา
- การติดตามด้วยระบบ GPS เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของพนักงาน
- การแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการกระทำของพนักงานเฉพาะราย
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีและเงินเดือน
ข้อจำกัดของ VeriClock
- ผู้ใช้บางรายไม่พอใจกับอัตราส่วนระหว่างราคาต่อคุณสมบัติ
- ทางเลือกของ Time Doctor มีแอปมือถือที่มักจะทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์หมดเร็ว
ราคาของ VeriClock
- ค่าธรรมเนียมบัญชี $10/เดือน + $5/ผู้ใช้
VeriClock ratings and reviews
- G2: 4. 8/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. ไทม์แคมป์
คุณอาจต้องการทราบไม่เพียงแค่ว่าพนักงานของคุณกำลังทำงานเมื่อใด แต่ยังรวมถึงว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่จริง ๆ ด้วย TimeCamp ช่วยให้คุณเข้าใจว่าพวกเขาใช้เวลาไปอย่างไรโดยการ ติดตาม URL และแอปพลิเคชัน ที่ทีมของคุณเข้าชมตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ หากคุณเลือกหนึ่งในสองแพ็กเกจราคาสูงสุดของ TimeCamp ซอฟต์แวร์จะให้การติดตามที่ละเอียดยิ่งขึ้นโดยจับภาพหน้าจอของหน้าเว็บที่เข้าชม รวมถึงความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้ที่แข็งแกร่ง
TimeCamp มีความยืดหยุ่นสูงเมื่อพูดถึงการส่งเสริมวินัยในตนเอง สมาชิกในทีมที่ต้องการปรับปรุงนิสัยการจัดการเวลาของตนเองสามารถลองใช้ฟีเจอร์การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล ซึ่งมีตัวเลือกในการแยกแยะระหว่างเวลาทำงาน เวลาพัก และเวลาส่วนตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TimeCamp
- ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
- ภาพหน้าจอของอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบพนักงาน
- การสนับสนุนการติดตามตนเองและการตั้งเป้าหมาย
- 100+ การเชื่อมต่อกับคุณสมบัติการติดตามเวลา
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
- ตัวเลือกการรายงานอาจดีกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Time Doctor
ราคา TimeCamp*
- ฟรี
- เริ่มต้น: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ TimeCamp เพื่อสอบถามราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- G2: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
10. QuickBooks Time
QuickBooks Time มุ่งเน้นไปที่การติดตามพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่ เช่น ช่างเทคนิคบริการภาคสนาม ตัวแทนขาย หรือคนงานก่อสร้าง หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือการติดตามเวลาผ่านมือถือด้วย แอป QuickBooks Workforce ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับเวลาได้จากแทบทุกที่
ซอฟต์แวร์นี้รวม ระบบติดตาม GPS ไว้ด้วย ทำให้คุณสามารถตรวจสอบได้ไม่เพียงแค่ชั่วโมงการทำงานของสมาชิกในทีมของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขาด้วย
นอกจากนี้ QuickBooks Time ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีคุณค่าอีกด้วย มันให้รายงานที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งสามารถใช้สำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น การคาดการณ์ต้นทุนงานและการวางแผนการจ่ายเงินเดือน 📊
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Time
- การติดตามเวลาผ่านมือถือ
- ระบบติดตาม GPS สำหรับทีมเคลื่อนที่
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมของทีม
- รายงานการคาดการณ์ต้นทุนงานและการวางแผนเงินเดือน
- การผสานรวมกับระบบบัญชีและระบบเงินเดือน
ข้อจำกัดของ QuickBooks Time
- ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราวอาจส่งผลให้ข้อมูลสูญหาย
- การสนับสนุนลูกค้าที่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นของ Time Doctor ในรายการนี้
ราคาของ QuickBooks Time
- พรีเมียม: $20/เดือน + $8/เดือน ต่อผู้ใช้เพิ่มเติม
- เอลิต: $40/เดือน + $10/เดือน ต่อผู้ใช้เพิ่มเติม
QuickBooks Time คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)
ค้นพบข้อได้เปรียบของ ClickUp และทำให้ทุกวินาทีมีค่า!
แม้ว่าจะมีทางเลือกและตัวเลือกมากมายสำหรับติดตามเวลาและประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ แต่ ClickUp โดดเด่นด้วยความหลากหลายและคุณสมบัติการจัดการเวลาและงานที่ครอบคลุม
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการรายงานเวลาอย่างละเอียด หรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและใช้เวลาทำงานให้คุ้มค่า ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยคุณติดตามเวลาเท่านั้น แต่ยังทำให้เวลาทำงานให้คุณได้มากขึ้นอีกด้วย!
การลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่าย และประโยชน์ต่อเวิร์กโฟลว์ของคุณอาจมีค่ามหาศาลลงทะเบียนและสัมผัสประสบการณ์ ClickUp ได้เลยวันนี้! 🧚