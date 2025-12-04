ClickUp vs. Monday: Qual ferramenta de gerenciamento de projetos é a ideal para você?

Escolher uma ferramenta poderosa de gerenciamento de projetos significa assumir a responsabilidade pela decisão. Há muito em jogo.

A ferramenta errada não apenas frustra sua equipe, como também contribui para os bilhões perdidos todos os anos devido à má execução de projetos. A ferramenta certa, por outro lado, pode aumentar as chances de sua equipe atingir as metas dentro do prazo e permanecer dentro do orçamento.

Entre o ClickUp e o Monday, duas opções populares, a verdadeira questão é qual delas atende às necessidades diárias da sua equipe.

Enquanto um oferece uma lista quase infinita de recursos avançados (basta citar, provavelmente está lá), o outro é um pouco mais fácil de adotar e usar. E enquanto um economiza seu tempo, o outro protege sua sanidade.

As vantagens e desvantagens nem sempre são óbvias (pelo menos à primeira vista).

Aqui está uma análise mais detalhada do ClickUp vs. Monday.com, para que você possa decidir qual deles realmente atende às suas necessidades.

ClickUp vs. Monday: uma visão geral

Aqui está uma rápida visão geral das principais diferenças (e semelhanças) entre o ClickUp e o Monday:

Aspect ClickUp monday.com Hierarquia de projetos Hierarquia de projetos profunda com vários níveis (Espaços → Pastas → Listas → Tarefas → Subtarefas). Feito para fluxos de trabalho complexos. Estrutura mais plana com aninhamento limitado de tarefas. Mais fácil de gerenciar para fluxos de trabalho mais simples, mas menos adequado para estruturas de projetos com várias camadas. Flexibilidade de personalização Altamente personalizável: visualizações, status, campos, fluxos de trabalho, automações, ClickApps, permissões. Ideal para equipes que desejam controle granular. Moderadamente personalizável: painéis, colunas, fluxos de trabalho e automações intuitivos. Prioriza a simplicidade em detrimento de uma configuração avançada. Experiência do usuário e facilidade de adoção Rico em recursos, mas com uma curva de aprendizado mais íngreme. Projetado para equipes dispostas a investir na configuração para obter eficiência a longo prazo. Muito intuitivo e fácil de usar para iniciantes. Frequentemente elogiado pela interface de usuário limpa e pela rápida integração. Visualizações do projeto Ampla variedade de visualizações (Lista, Quadro, Gantt, Linha do tempo, Calendário, Tabela, Quadro branco, Mapa mental, etc.), com navegação fluida entre elas. Painéis visuais robustos (Kanban, Linha do tempo, Gantt) com layouts elegantes e organizados. Menos tipos de visualização especializadas em comparação com o ClickUp. Colaboração Documentos integrados, quadros brancos, chat dentro das tarefas, comentários, comentários atribuídos, revisões, anotações em imagens e documentos vinculados às tarefas. Reduz a necessidade de ferramentas externas. Seção robusta de comentários e atualizações. Depende mais de integrações (Slack/Teams/Google Docs) para uma colaboração mais profunda. Automações Construtor de automação robusto com gatilhos, condições, ações e opções baseadas em IA. Suporta fluxos de trabalho simples e avançados, bem como automação em linguagem natural. Construtor de automação robusto com receitas intuitivas. Ideal para automação de fluxos de trabalho rotineiros; a lógica avançada pode exigir mais configuração. Recursos de IA Oferece assistência por IA para conteúdo, resumos e sugestões de fluxo de trabalho. Ainda não inclui agentes autônomos nem IA profundamente contextual e sensível ao ambiente de trabalho. Oferece assistência por IA para conteúdo, resumos e sugestões de fluxo de trabalho. Ainda não inclui agentes autônomos nem IA profundamente contextual e sensível ao ambiente de trabalho. Espaço de trabalho integrado Um verdadeiro tudo-em-um: tarefas, documentos, metas, painéis, quadros brancos, chat, base de conhecimento e automação em uma única plataforma. É principalmente um sistema operacional de trabalho focado em quadros/tarefas. Documentos, formulários e painéis estão incluídos, mas são menos integrados em comparação com o ClickUp. Escalabilidade para equipes complexas Destaca-se em configurações com várias equipes e espaços de trabalho, além de grandes conjuntos de dados, graças à hierarquia, às permissões e ao alto nível de personalização. Adapta-se bem a equipes que buscam clareza e consistência, mas estruturas complexas com várias equipes podem exigir mais duplicação de trabalho ou soluções alternativas. Integrações Oferece um conjunto robusto de integrações, além de ferramentas internas que reduzem a dependência delas. Ecossistema de integração muito robusto; depende fortemente de conexões externas para colaboração, chat, documentação e fluxos de trabalho avançados. Relatórios e painéis Painéis robustos com cartões personalizados, visualizações de portfólio, gerenciamento de carga de trabalho, dependências e acompanhamento do progresso. Painéis de controle sofisticados com recursos visuais claros; mais simples que o ClickUp, mas muito intuitivo para executivos e usuários sem conhecimentos técnicos. Experiência móvel e em vários dispositivos A experiência móvel está melhorando; é poderoso, mas pode exigir familiarização devido à densidade de recursos. Interface de usuário móvel muito limpa e intuitiva; ótima para atualizações rápidas e visibilidade em qualquer lugar. Ideal para Equipes que precisam de uma estrutura sólida, coordenação multifuncional, fluxos de trabalho avançados, documentos/conhecimento integrados ou um espaço de trabalho completo. Ideal para marketing, produtos, agências, operações, engenharia e organizações com muitos projetos. Equipes que buscam uma ferramenta limpa, simples e altamente visual, de rápida adoção. Ideal para vendas, RH, equipes pequenas, gestão de eventos, equipes de atendimento ao cliente e organizações que preferem simplicidade em vez de personalização complexa.

O que é o ClickUp?

Gerencie todos os seus documentos, projetos, conversas e muito mais em uma plataforma abrangente com o ClickUp

O ClickUp é o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo , um ambiente digital unificado que reúne várias ferramentas e fluxos de trabalho em uma única plataforma.

Isso significa que o ClickUp não é apenas mais uma das ferramentas comuns de gerenciamento de projetos. É também sua plataforma de colaboração em documentos e até mesmo seu aplicativo de comunicação da equipe. Ele consolida tudo, desde o acompanhamento de tarefas e gerenciamento de conhecimento até o estabelecimento de metas e automação, em um único espaço de trabalho personalizável e impulsionado por IA.

A filosofia central do ClickUp gira em torno da flexibilidade de personalização, onde cada espaço de trabalho pode ser adaptado para se adequar a fluxos de trabalho específicos, sem forçar as equipes a usar modelos rígidos (não importa o quão complexos ou intricados sejam seus fluxos de trabalho).

📮 ClickUp Insight: 16% dos gerentes têm dificuldade em integrar atualizações de várias ferramentas em uma visão coesa. Quando as atualizações estão dispersas, você acaba gastando mais tempo reunindo informações e menos tempo liderando. O resultado? Cargas administrativas desnecessárias, insights perdidos e desalinhamento. Com o espaço de trabalho tudo-em-um do ClickUp, os gerentes podem centralizar tarefas, documentos e atualizações, reduzindo o trabalho repetitivo e trazendo à tona os insights mais importantes, exatamente quando são necessários. 💫 Resultados reais: Reúna 200 profissionais em um único espaço de trabalho do ClickUp, usando modelos personalizáveis e controle de tempo para reduzir despesas gerais e melhorar os prazos de entrega em vários locais.

Recursos do ClickUp

O que diferencia o ClickUp de outras ferramentas de gerenciamento de projetos é sua versatilidade. Ele funciona tão bem para empreendedores individuais que gerenciam tarefas simples quanto para equipes corporativas que lidam com projetos complexos e em várias camadas. Ele se adapta perfeitamente à medida que sua equipe e seus fluxos de trabalho crescem.

Recurso nº 1: Gerenciamento de projetos e tarefas

Use o ClickUp Tasks para organizar e priorizar melhor o trabalho do projeto

A solução de software de gerenciamento de projetos da ClickUp é a atualização definitiva para equipes. Ela combina supervisão de projetos em alto nível com controle granular de tarefas, para que você possa planejar e executar todas as etapas do trabalho em um único lugar.

Seu sistema de gerenciamento de tarefas opera em vários níveis hierárquicos que outras plataformas de gerenciamento de projetos têm dificuldade em igualar. Com ele, você pode criar um espaço de trabalho personalizado e dividi-lo em Espaços dedicados para diferentes equipes, cada um com suas próprias Pastas para diferentes projetos, Listas para agrupar Tarefas semelhantes e Tarefas individuais com suas subtarefas aninhadas.

Quer dividir um grande projeto em partes mais fáceis de gerenciar? As Tarefas do ClickUp permitem que você faça isso, mantendo o contexto intacto e conectado ao panorama geral.

Veja o que você pode fazer com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp:

Adicione vários responsáveis e observadores : atribua tarefas colaborativas a vários membros da equipe ao mesmo tempo, mantendo as partes interessadas informadas por meio de notificações aos observadores

campos personalizados e status de tarefas personalizados : adicione Gerencie o trabalho com: adicione campos personalizados para acompanhar dados específicos do projeto, como orçamentos, informações do cliente ou especificações técnicas, diretamente nas tarefas. Acompanhe o andamento com status de tarefas personalizados , como “Ideação”, “Em revisão”, “Aprovado” e muito mais

dependências de tarefas e trace o caminho crítico : use Defina: use as dependências do ClickUp para vincular tarefas relacionadas em diferentes projetos e definir marcos importantes para estruturar a execução na ordem correta

Acompanhe o tempo dedicado a cada tarefa e projeto por cada membro da equipe: registre as horas diretamente nas tarefas com a funcionalidade de cronômetro automático e relatórios avançados

modelos para padronização: use Configure (ou utilize os já existentes): use modelos de gerenciamento de projetos pré-criados para implementar fluxos de trabalho consistentes para sprints ágeis, projetos de clientes ou operações internas sem precisar recriar tudo do zero. Configure Tarefas Recorrentes para trabalhos de rotina que aparecem automaticamente como tarefas a fazer em horários especificados

Esse controle granular permite que os gerentes de projeto analisem detalhadamente tarefas específicas, mantendo a visibilidade de todo o portfólio de projetos.

Gerencie datas de início e de vencimento, responsáveis, notificações e muito mais em uma única visualização centralizada com o ClickUp Tasks

Em uma visão geral, o ClickUp para equipes de gerenciamento de projetos permite que você planeje, acompanhe e gerencie projetos em grande escala, ao mesmo tempo em que visualiza seu impacto em mais de 15 visualizações do ClickUp. Alterne entre gráficos de Gantt, tabelas e quadros Kanban. E escolha entre mais de 50 cartões de painel personalizáveis para obter visualizações em tempo real do andamento do projeto, da capacidade da equipe e dos obstáculos do projeto.

Recursos de gerenciamento ágil de projetos, como quadros Scrum, ferramentas de planejamento de sprints e gráficos de burndown, também estão integrados. Você pode dizer adeus aos silos e aos custos de complementos caros, permitindo que as equipes de desenvolvimento gerenciem backlogs e realizem retrospectivas sem a confusão de ter que alternar entre ferramentas separadas.

💡 Dica profissional: Use o ClickUp como a única fonte de informação confiável da sua equipe. Vincule tarefas diretamente aos ClickUp Docs para contextualização, insira comentários exatamente onde o trabalho está sendo feito e anote anexos de tarefas (como imagens e PDFs) com atualizações precisas — para que todas as decisões, revisões e contextos fiquem em um só lugar.

Recurso nº 2: ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain, sua IA sensível ao contexto, para resumir threads de tarefas ou notas, gerar conteúdo, debater ideias ou fazer perguntas relacionadas ao espaço de trabalho

O ClickUp Brain é o assistente de IA mais contextual do mundo, que conecta suas tarefas, documentos, pessoas e o conhecimento da empresa em um único espaço de trabalho inteligente. Ele automatiza fluxos de trabalho, agiliza atualizações e responde a perguntas com base nas conversas reais da sua equipe, no histórico dos projetos e na documentação.

Veja como você pode otimizar o gerenciamento de projetos usando o Brain.

Com o ClickUp Brain, você pode:

Obtenha resumos instantâneos de projetos : pergunte “Qual é o status do plano de marketing do terceiro trimestre?” e receba um resumo claro das tarefas, documentos e atualizações

Elabore e refine conteúdos escritos : gere descrições de tarefas, atualizações por e-mail, documentação de projetos, resumos de transferência de tarefas e notas internas em segundos (no tom da sua empresa)

Gere conteúdo a partir do contexto : crie agendas de reuniões ou planos de projeto que façam referência a trabalhos reais a partir dos seus ClickUp Docs e bancos de dados de projetos

Automatize as comunicações da equipe : configure respostas inteligentes e assistentes virtuais para responder a perguntas repetitivas como “Onde está o roteiro mais recente?” ou “Quem está cuidando desse bug?”, obtendo respostas em tempo real diretamente do seu espaço de trabalho

Crie atribuições de tarefas inteligentes : receba sugestões baseadas em IA sobre quem deve assumir uma tarefa, levando em conta a carga de trabalho atual e a disponibilidade de funções

Modelos de prompts pré-criados: Evite o vai e vem de prompts usando Evite o vai e vem de prompts usando modelos de prompts de IA pré-criados, projetados para oferecer resultados consistentes

📍 Bônus: Os usuários do ClickUp Brain podem escolher entre vários modelos externos de IA, incluindo os mais recentes da GPT, Claude e Gemini, para diversas tarefas de redação, raciocínio e programação, diretamente da plataforma ClickUp! Maximize a eficiência do projeto com o modelo de IA de sua escolha usando o ClickUp! Use vários LLMs a partir de uma única interface dentro do ClickUp

Recurso nº 3: Automações

Automatize tarefas repetitivas escolhendo gatilhos e ações em menus suspensos simples com o ClickUp

As automações do ClickUp ajudam a eliminar tarefas manuais repetitivas, permitindo que você crie fluxos de trabalho baseados em gatilhos para lidar com ações repetitivas, como atribuir tarefas, atualizar status, postar comentários ou mover itens entre listas.

Você pode criar automações por meio de uma interface intuitiva, com modelos de automação pré-definidos e opções personalizáveis para ajudá-lo a se familiarizar com o sistema.

E, depois de fazer isso, você poderá:

Automatize atribuições de tarefas e notificações: Por exemplo, quando uma tarefa passar para o status “Em revisão”, atribua-a automaticamente ao revisor e avise-o

Otimize tarefas recorrentes: crie regras que gerem relatórios semanais ou check-ins mensais com datas e campos definidos

Gerencie dependências de tarefas: Quando uma tarefa for concluída, atualize as tarefas vinculadas ou mova-as para a próxima etapa

Conecte-se a outras ferramentas: envie atualizações para o Slack, sincronize com o GitHub ou atualize registros de CRM no HubSpot automaticamente

👀 Você sabia? Você pode usar o ClickUp Brain para configurar automações. Basta digitar o que deseja, como “Mover tarefas para ‘Revisão’ quando o status mudar para ‘Pronto’”, e ele criará a regra de automação para você com base nessas instruções em linguagem natural.

Recurso nº 4: Chat do ClickUp

Vincule projetos a conversas e transforme mensagens em tarefas usando o ClickUp Chat

O ClickUp Chat é um sistema de mensagens integrado que permite discutir projetos, compartilhar atualizações e coordenar com os membros da equipe diretamente dentro dos Espaços, Listas ou Pastas do seu projeto. O sistema de chat opera em vários níveis — desde anúncios para toda a empresa até canais específicos de projetos e mensagens diretas privadas.

Você pode discutir uma questão do projeto em tempo real, consultar tarefas relacionadas, compartilhar arquivos de forma assíncrona e tomar decisões sem perder o fio da conversa ou o contexto. Se necessário, você também pode transformar qualquer mensagem em uma tarefa ou inserir detalhes em um Doc por meio do software de colaboração para gerenciamento de projetos do ClickUp.

📮 ClickUp Insight: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para a comunicação em equipe. Embora ofereça trocas rápidas e eficientes, as mensagens costumam se espalhar por vários canais, threads ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, suas threads de bate-papo são mapeadas para projetos e tarefas específicas, mantendo suas conversas contextualizadas e prontamente disponíveis.

Recurso nº 5: Agentes de IA do ClickUp

Use os Agentes de IA do ClickUp para automatizar tarefas, responder a perguntas e realizar mais tarefas

O ClickUp vem com agentes de IA pré-configurados e personalizados, projetados para lidar com o trabalho diário de forma autônoma em todas as funções. Isso pode variar desde a tarefa simples de publicar atualizações do projeto em um canal de chat vinculado no final de cada dia até o processo complexo e de várias etapas de revisar ou classificar uma nova solicitação de projeto recebida com base em critérios de aceitação específicos.

Esses agentes são sensíveis ao contexto, o que significa que extraem seu conhecimento do seu espaço de trabalho e o utilizam para apoiar tudo o que você estiver tentando realizar.

Delegue suas tarefas rotineiras aos Agentes de IA do ClickUp

Você também pode experimentar e criar agentes usando instruções em linguagem natural, sem código. Algumas ideias incluem agentes para:

Gerentes de projeto → Resuma atualizações ou mudanças de status de tarefas e conversas no chat

Engenheiros → Escreva histórias de usuário, gere casos de teste

Ops → Crie relatórios ou planos de ação a partir das notas das reuniões

RH → Respondendo às perguntas dos funcionários sobre as políticas da empresa com base no contexto do espaço de trabalho

Preços do ClickUp

👀 Você sabia? Mais da metade (54%) dos profissionais de gerenciamento de projetos não dispõe de ferramentas de colaboração eficazes. E a situação piora: 36% dedicam de 4 horas a um dia inteiro por mês coletando atualizações de projetos manualmente. Isso significa até 100 horas por ano por pessoa, desperdiçadas em tarefas repetitivas.

O que é o Monday?

O Monday é uma ferramenta visual de gerenciamento de projetos que ajuda você a organizar o trabalho usando quadros codificados por cores, colunas personalizáveis e automações básicas. Ele permite que você crie fluxos de trabalho flexíveis para gerenciar tarefas, acompanhar cronogramas, executar projetos e colaborar com sua equipe sem sobrecarregá-lo.

O Monday se concentra em uma interface intuitiva que as equipes podem adotar rapidamente, sem um longo processo de integração. Seu layout visual facilita para qualquer pessoa, desde a alta administração até os funcionários da linha de frente, acompanhar o status do projeto rapidamente.

Recursos do Monday

O Monday.com, como ferramenta de software de gerenciamento de projetos, concentra-se na criação de fluxos de trabalho personalizáveis que parecem simples à primeira vista, mas se adaptam à medida que seu trabalho cresce. Ele foi projetado para ajudá-lo a planejar, acompanhar e gerenciar equipes e tarefas sem precisar de orientação constante.

Vamos dar uma olhada mais de perto nos recursos de gerenciamento de tarefas do Monday:

Recurso nº 1: Automações

O sistema de automação do Monday usa um formato simples de preenchimento de lacunas, no qual os usuários selecionam gatilhos e ações em menus suspensos. Ele também oferece receitas de automação pré-definidas para casos de uso comuns, como transferência de tarefas, alertas de prazo e mudanças de status, ajudando as equipes a começarem a trabalhar rapidamente.

🠠 Curiosidade: Embora o Monday permita configurar automações em várias etapas (várias ações por regra), os usuários frequentemente relatam que ele carece de suporte robusto para lógicas de ramificação complexas (como AND/OR/IF-ELSE em várias condições) — tornando fluxos de trabalho altamente condicionais mais difíceis ou mais complicados. Para automações muito complexas, envolvendo vários aplicativos e com muitas condições, você pode precisar de soluções alternativas ou ferramentas externas.

Recurso nº 2: Painel e relatórios

O Monday oferece painéis personalizáveis que extraem dados de vários quadros para gerar gráficos, tabelas, calendários e indicadores de progresso. Isso proporciona uma visão consolidada do seu trabalho em vários projetos.

Suas visualizações codificadas por cores ajudam a acompanhar o andamento do projeto, o status das tarefas e os cronogramas, facilitando a identificação de gargalos.

🎥 Bônus: Assista a este vídeo para aprender a criar um painel de gerenciamento de projetos para sua equipe!

Recurso nº 3: Quadros visuais e visualizações

O sistema de quadros do Monday funciona como o princípio organizacional central da plataforma. Cada quadro funciona como uma planilha aprimorada com colunas personalizáveis, mas apresenta as informações por meio de uma interface visualmente agradável que é imediatamente familiar para a maioria dos usuários.

Você pode alternar entre as visualizações Kanban, Calendário, Linha do tempo (estilo Gantt), Carga de trabalho e Tabela para acompanhar cronogramas, indicadores de status, anexos de arquivos e tarefas atribuídas.

📚 Leia mais: Como criar um gráfico de Gantt no Monday.com

Preços do Monday

Plano gratuito para sempre

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

📚 Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Monday.com

ClickUp vs. Monday: comparação de recursos

Tanto o ClickUp quanto o Monday.com evoluíram para se tornarem ferramentas completas de gerenciamento de trabalho, permitindo que as equipes planejem projetos, acompanhem marcos e colaborem em fluxos de trabalho usando uma variedade de recursos intuitivos.

O ClickUp é o espaço de trabalho de IA convergente tudo-em-um pelo qual 41% das equipes substituíram três ou mais ferramentas. O Monday, por outro lado, concentra-se no gerenciamento de projetos, tornando-o simples e intuitivo.

Vamos analisar como eles (ClickUp vs. Monday.com) diferem em relação aos principais recursos.

Recurso nº 1: IA

A IA Contextual do ClickUp Brain conecta suas tarefas, documentos, atualizações e o conhecimento da equipe. Você pode pedir que ela execute funções básicas em todas as funções, como resumir documentos ou gerar listas de tarefas a partir de planos de projeto. No entanto, ela também é capaz de realizar tarefas complexas com a mesma eficiência. Ela gera e aprimora conteúdo de produtos, histórias de usuários, materiais de campanha e muito mais. Os campos de IA atribuem tarefas automaticamente, definem prioridades e atualizam o andamento das tarefas para você. O Brain ainda mapeia as relações de conhecimento entre vários ativos em seu espaço de trabalho do ClickUp e nos aplicativos conectados. Além disso, oferece acesso a vários modelos de IA pelo preço de um!

O Monday AI oferece assistência útil em seus painéis, documentos e atualizações. Ele oferece suporte a funções cotidianas em todas as funções, como resumir atualizações longas ou redigir conteúdo escrito dentro das tarefas. Ele pode ajudar em tarefas rotineiras, como sugerir automações ou melhorar o texto. A diferença está na profundidade — seus recursos se concentram mais no suporte superficial do que no raciocínio totalmente contextual ou sensível ao espaço de trabalho. Para fluxos de trabalho mais avançados ou processos com várias etapas, você ainda precisará contar com a configuração manual ou integrações externas.

🏆 Vencedor: O ClickUp AI vence por seus casos de uso profundamente integrados. A ferramenta recebeu avaliações muito positivas dos usuários por realmente economizar tempo e reduzir o trabalho manual.

Recurso nº 2: Colaboração em equipe

O ClickUp oferece uma opção de chat integrada, permitindo que as equipes realizem discussões relacionadas a tarefas diretamente no espaço de trabalho. Com o ClickUp Chat, você pode marcar membros nas mensagens, compartilhar arquivos, atribuir mensagens como itens de ação e deixar comentários visuais diretamente em imagens e documentos. Você também tem acesso ao ClickUp Clips, uma ferramenta integrada de gravação de tela para capturar e compartilhar tutoriais com sua equipe.

O Monday, por outro lado, permite a colaboração em equipe por meio de comentários, menções, compartilhamento de arquivos e atualizações de status integradas a cada tarefa. Você pode marcar colegas de equipe e anexar arquivos relevantes para manter o contexto dentro da sua tarefa. No entanto, para conversas em tempo real ou atualizações por e-mail, você precisará recorrer a integrações externas como o Slack ou o Gmail, o que significa que sua comunicação permanecerá isolada, em vez de ocorrer diretamente onde o trabalho é realizado.

🏆 Vencedor: O ClickUp leva a melhor por oferecer mais recursos de colaboração, controle de notificações e chat integrado tanto para colaboração em tempo real quanto assíncrona.

Recurso nº 3: Integrações

O ClickUp oferece suporte a mais de 1.000 integrações com ferramentas como Slack, Google Drive, Zoom, Figma, GitHub e HubSpot. Você pode usá-las para conectar seus aplicativos externos diretamente ao seu espaço de trabalho e até mesmo criar automações que respondam a eventos em diferentes plataformas, como atualizar uma tarefa quando algo muda no seu CRM.

O Monday também oferece integrações com mais de 200 aplicativos, incluindo Zoom, Outlook, Jira e Slack. No entanto, o uso das integrações é limitado pelo plano. Equipes com necessidades de automação mais intensas podem considerar esses limites restritivos.

🏆 Vencedor: O ClickUp leva a melhor por seus recursos de integração abrangentes e maior acessibilidade.

Recurso nº 4: Modelos e visualizações

O ClickUp oferece mais de 1.000 modelos personalizáveis para diversos fluxos de trabalho, incluindo planos de desenvolvimento de produtos, integração de clientes, planejamento ágil de sprints e calendários de conteúdo. Ele também oferece mais de 15 opções de visualização, incluindo Lista, Quadro, Gantt, Calendário, Carga de Trabalho e Linha do Tempo. Você também conta com os Mapas Mentais do ClickUp, que permitem fazer brainstorming visual e organizar ideias em tempo real.

O Monday, por outro lado, oferece modelos fáceis de usar e rápidos de implementar para uma ampla variedade de casos de uso. Mas, quando se trata de visualizar o trabalho, o Monday se limita ao básico — visualizações Kanban, Linha do tempo, Gantt, Calendário, Tabela e Carga de trabalho. Muitas dessas opções estão disponíveis apenas nos planos Pro e Enterprise, e recursos como quadros privados também são restritos aos planos de nível superior.

🏆 Vencedor: Depende das suas necessidades! O ClickUp é adequado para equipes que precisam de modelos em camadas e diversas opções de visualização, como mapas mentais. No entanto, opte pelo Monday se tudo o que você precisa é de uma visualização de dados simples.

Recurso nº 5: Experiência do usuário e personalização

O ClickUp oferece personalização em nível granular. Você pode adaptar todos os aspectos do seu espaço de trabalho, desde campos personalizados e visualizações até painéis, permissões baseadas em funções e subtarefas aninhadas. Embora flexível, esse nível de controle exige um aprendizado mais complexo, especialmente para novos usuários.

O Monday, por outro lado, se concentra na simplicidade. A interface é intuitiva o suficiente para que a maioria dos usuários possa navegar e configurar tudo sem precisar recorrer a documentos de ajuda ou tutoriais. Ele oferece opções de personalização, incluindo a modificação de colunas, a configuração de layouts de painéis e o ajuste de fluxos de trabalho. No entanto, alterações avançadas exigem soluções alternativas ou a atualização para planos de nível superior.

🏆 Vencedor: ClickUp por seu alto nível de personalização e Monday por sua experiência de usuário simples e intuitiva, com uma curva de aprendizado plana.

ClickUp vs. Monday no Reddit

Para encerrar o debate, levamos a questão ao Reddit. Embora não haja tópicos específicos comparando as ferramentas em profundidade, aqui estão algumas opiniões dos usuários sobre ambas as ferramentas.

Um dos usuários do Reddit que migrou do Monday considerou o recurso de chat integrado do ClickUp extremamente útil para evitar distrações.

O ClickUp possui integração com o Gmail/e-mail, o que permite criar ou adicionar itens a uma tarefa sem precisar parar e trocar de janela (ou fazer uma pausa para anotar algo). Descobri que esse recurso é uma grande melhoria em relação ao que eu fazia com o Monday.com. Sou muito sensível a interrupções e distrações, então, quanto mais eu conseguir manter o fluxo de trabalho, melhor.

O ClickUp possui integração com o Gmail/e-mail, o que permite criar ou adicionar itens a uma tarefa sem precisar parar e trocar de janela (ou fazer uma pausa para anotar algo). Descobri que esse recurso é uma grande melhoria em relação ao que eu fazia com o Monday.com. Sou muito sensível a interrupções e distrações, então, quanto mais eu conseguir manter o fluxo de trabalho, melhor.

Outro usuário que mudou de plataforma considerou as amplas opções de visualização do ClickUp uma vantagem em relação ao Monday.

Mudamos para o ClickUp em abril, e é sem dúvida a melhor ferramenta; nossa equipe de 29 usuários também adora usá-la. Ele permite criar listas como projetos ou listas para pessoas (ou ambos), e você pode escolher a forma como deseja visualizar essas informações (calendário, gráfico de Gantt, lista, tabela ou todas as opções acima).

Mudamos para o ClickUp em abril, e é sem dúvida a melhor ferramenta; nossa equipe de 29 usuários também adora usá-la. Ele permite criar listas como projetos ou listas para pessoas (ou ambos), e você pode escolher a forma como deseja visualizar essas informações (calendário, gráfico de Gantt, lista, tabela ou todas as opções acima).

Embora o Monday tenha recebido algumas avaliações positivas, um ponto negativo comum que encontramos em muitas avaliações foi o acesso restrito. De acordo com um usuário,

Parece que agora todos os recursos básicos estão escondidos atrás de um paywall. Temos o plano PRO, que é basicamente o plano mais alto antes de chegar ao “enterprise”, e ainda assim não conseguimos restringir o acesso a itens específicos em um quadro, nem temos coisas simples como “Projetos” e “Portfólios”. Seria de se esperar que, com um plano PRO, você tivesse acesso a tudo.

Parece que agora todos os recursos básicos estão escondidos atrás de um paywall. Temos o plano PRO, que é basicamente o plano mais alto antes de chegar ao “enterprise”, e ainda assim não conseguimos restringir o acesso a itens específicos em um quadro, nem temos coisas simples como “Projetos” e “Portfólios”. Seria de se esperar que, com um plano PRO, você tivesse acesso a tudo.

🧠 Curiosidade: Desde que mudaram para o ClickUp, as equipes relataram: Mais de 3 horas economizadas por semana ( 60,2% dos clientes

Economia (54,7% dos clientes)

Maior eficiência (96,7% dos clientes)

Melhor colaboração (87,9% dos clientes)

Qual ferramenta de gerenciamento de projetos é a melhor?

O veredicto está aqui, e temos um vencedor! É o ClickUp! 👑

Embora o Monday seja sofisticado e intuitivo, ele é ideal apenas para equipes menores que gerenciam fluxos de trabalho simples a moderadamente complexos. Sim, a configuração é bem rápida e oferece até mesmo algum nível de personalização.

Mas quando seu trabalho cresce, suas ferramentas precisam fazer mais. O ClickUp, como sistema operacional de gestão de trabalho tudo-em-um, simplifica tudo para você. Você pode gerenciar o trabalho, se comunicar com sua equipe, acompanhar o progresso e automatizar a maior parte dos seus fluxos de trabalho manuais com apenas uma ferramenta.

Com o ClickUp cuidando de tudo para você em segundo plano, você pode realmente se concentrar em realizar o trabalho.

Inscreva-se hoje mesmo no plano gratuito do ClickUp e transforme a forma como sua equipe trabalha.