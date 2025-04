Análise da monday.com com prós e contras

Todos nós dependemos de ferramentas - sejam notas adesivas, planilhas ou aplicativos simples - para nos mantermos organizados. Mas essas ferramentas simplesmente não conseguem acompanhar fluxos de trabalho complexos, prazos apertados e coordenação de equipes. É nesse ponto que o software de gerenciamento de projetos se torna indispensável, transformando a forma como as empresas planejam, executam e monitoram projetos em escala.

Entre os principais concorrentes está a monday.com, famosa por sua flexibilidade em lidar com diversos fluxos de trabalho e gerenciar projetos. Mas mesmo o melhor software de gerenciamento de projetos tem limitações.

Se você é um líder de negócios ou gerente de projetos e está pensando em usar a monday.com ou suas alternativas, esta análise da monday.com o ajudará a tomar uma decisão. Leia sobre os pontos fortes e as desvantagens da Monday e por que você pode considerar ferramentas de gerenciamento de projetos mais poderosas, como o ClickUp.

Ele oferece fortes recursos de automação por meio de uma interface sem código, aumentando a eficiência do fluxo de trabalho

Seus painéis e recursos de relatório permitem o monitoramento eficaz do progresso da equipe e da utilização de recursos

Suas integrações com aplicativos populares de terceiros, como Slack e Google Drive, simplificam os fluxos de trabalho

Os planos de preços variam de gratuitos a empresariais, com recursos e custos variados

Os prós incluem facilidade de uso, visualizações fortes e várias integrações, mas pode faltar estrutura para alguns usuários

O ClickUp é uma alternativa mais abrangente, oferecendo uma abordagem "tudo aplicativo" com IA avançada (ClickUp Brain) e ampla personalização de automação

Com recursos como bate-papo integrado, colaboração robusta em documentos e uma ampla gama de integrações, o ClickUp vai além do gerenciamento de projetos para gerenciar toda a sua vida profissional em uma única ferramenta

Visão geral da monday.com como uma ferramenta de gerenciamento de projetos

a monday.com se destaca entre os muitos softwares gratuitos de gerenciamento de projetos baseados em nuvem disponíveis por seu design intuitivo e interface amigável. Ele é organizado em espaços de trabalho, equipes, quadros e subitens. Ao visualizar as tarefas como linhas na exibição de tabela do Monday, você pode personalizar as colunas correspondentes para rastrear os dados da tarefa, incluindo atualizações de status, linhas do tempo e tags.

A plataforma oferece gerenciamento básico de tarefas com 15 tipos de visualização, incluindo gráficos de Gantt, quadros Kanban, calendários, mapas e instantâneos. Essas visualizações permitem que as equipes monitorem o progresso de várias perspectivas com atualizações em tempo real. As tarefas são codificadas por cores para facilitar a identificação, tornando simples o acompanhamento do progresso em um relance.

As colunas em cada visualização são personalizáveis. Você pode adicionar detalhes como orçamentos, cronogramas ou outras informações relevantes. É possível compartilhar Boards com usuários que não sejam da Monday.com por meio de um link de acesso de convidado somente para visualização. Isso mantém todas as partes interessadas informadas sem a necessidade de contas separadas.

a monday.com também inclui uma extensa biblioteca de tutoriais. Ela ajuda tanto os usuários iniciantes quanto os experientes a maximizar os recursos da plataforma. A plataforma oferece diversas ferramentas de visualização de dados, permitindo que os usuários personalizem espaços de trabalho para necessidades específicas. Vamos dar uma olhada nos recursos da monday.com e ver como fazer com que eles funcionem para você.

Fato curioso: Henry Gantt inventou o gráfico de Gantt, amplamente utilizado entre 1910 e 1950. Ele foi criado para gerenciar projetos de construção naval durante a Primeira Guerra Mundial e, desde então, tornou-se um elemento básico no gerenciamento de projetos.

Automatize tarefas e processos

a monday.com oferece uma solução sem código, permitindo que os usuários automatizem tarefas e processos sem esforço e sem exigir experiência em codificação. Os usuários podem criar fluxos de trabalho de automação personalizados usando comandos when-then ou selecionar entre vários modelos de automação pré-criados para atender às suas necessidades.

O assistente de fluxo de trabalho com IA da Monday aumenta a produtividade executando várias tarefas, como envio de notificações, atualização de status, criação de novos itens e atribuição de membros da equipe, quando as condições especificadas são atendidas.

Monitore o progresso da sua equipe

os painéis de controle da monday.com permitem visualizar todos os projetos em um único layout. Com mais de 30 widgets e aplicativos disponíveis, você pode monitorar efetivamente o andamento do projeto, acompanhar orçamentos e estimar as cargas de trabalho da equipe.

Você pode selecionar e organizar grupos de diferentes quadros em um único painel, centralizando todos os dados em um único local e utilizando widgets para acessar todas as ferramentas e informações necessárias em um piscar de olhos.

Controle e gerencie o tempo com eficiência

a monday.com oferece recursos robustos de controle de tempo que permitem visualizar os intervalos de tempo e o progresso de cada tarefa, bastando clicar em uma célula específica de controle de tempo. É possível editar todas as entradas no registro de controle de tempo, garantindo registros precisos.

Além disso, a plataforma suporta bloqueio de tempo. Aumente a produtividade dividindo seu dia em blocos de tempo gerenciáveis, concentre-se em uma tarefa de cada vez e mantenha um fluxo de trabalho estruturado ao longo do dia.

Otimizar a utilização de recursos

Organize as tarefas em grupos e atribua-as a membros individuais da equipe ou a equipes inteiras com facilidade. A coluna Pessoas permite atribuir tarefas a indivíduos, equipes inteiras ou subequipes. Você também pode adicionar estimativas de tempo e prioridades às tarefas para um melhor gerenciamento da carga de trabalho na monday. com.

A visualização de carga de trabalho permite que os gerentes de projeto monitorem as cargas de trabalho dos membros da equipe em tempo real. As bolhas azuis indicam cargas de trabalho, e as bolhas vermelhas sinalizam uma possível sobrecarga.

Integração com outros aplicativos de terceiros

a monday.com se integra a ferramentas populares como Slack, Google Drive, Microsoft Teams e Salesforce. Ela permite a automação por meio de aplicativos como o Zapier, apresenta sincronização bidirecional com ferramentas como o Google Calendar e fornece atualizações em tempo real por meio de plataformas de comunicação.

Com uma API aberta, os usuários podem criar integrações personalizadas para fluxos de trabalho mais adaptados, garantindo uma colaboração perfeita e maior eficiência em várias plataformas.

Dica profissional: Use a integração do ClickUp Monday para verificar se há novos pulsos na segunda-feira e criar automaticamente as respectivas tarefas no ClickUp.

preços da monday.com

Gratuito

Plano básico: $12/assento por mês

Plano padrão: $14/assento por mês

Plano profissional: US$ 24/assento por mês

Plano Enterprise: Preços personalizados

Prós da monday.com

Você sabia que a monday.com foi fundada em 2012 por Roy Mann, Eran Kampf e Eran Zinman, inicialmente com o nome de Dapulse. A empresa mudou a marca para monday. com em 2017.

a monday.com é para empresas que precisam de estrutura sem sacrificar a criatividade. Seja para fazer malabarismos com prazos, gerenciar a colaboração entre equipes ou monitorar recursos, ela oferece um conjunto de ferramentas de gerenciamento de trabalho para tornar o trabalho menos caótico.

Usei a Monday em duas empresas diferentes e adorei. É claro que há momentos em que fico com vontade de ter mais, mas acho que isso aconteceria com qualquer sistema. O que eu mais gosto no Monday é que "qualquer pessoa" pode configurar "qualquer" fluxo de trabalho nele.

Mas o que exatamente a torna popular? Aqui estão alguns prós de usar a monday.com.

Interface fácil de usar com um design esteticamente atraente

A capacidade de personalizar a visualização de projetos e tarefas usando várias visualizações, cores e opções de estilo

Extensas integrações para automatizar processos e conectar vários aplicativos ou transferir dados entre eles sem complicações

Excelentes recursos de ajuda e tutoriais para os usuários

A capacidade de sincronizar tarefas com seu calendário e ficar em dia com os prazos

Gosto do fato de a monday.com ser tão baseada na comunidade. Com o mercado de aplicativos e o acesso exposto à API, há muito trabalho personalizado que pode ser feito em sua conta da monday.com. Muito flexível.

Contras da monday.com

Embora ofereça uma ampla gama de recursos, as análises on-line da monday.com explicam onde ela deixa a desejar:

Opções limitadas de conformidade com a HIPAA para necessidades de menor escala

Os recursos adicionais de automação geralmente têm um custo extra

As fórmulas poderiam ser aprimoradas para melhorar a classificação e a filtragem de dados em diferentes exibições

As conversas de bate-papo, os videoclipes e os wikis são separados de seus projetos

Usei a Monday em minha organização anterior. Não gostava dele - coisas realmente básicas eram difíceis de fazer sem toneladas de soluções alternativas.

Outra reclamação frequente é a flexibilidade limitada da plataforma em termos de relatórios avançados e automação.

Meu maior obstáculo tem sido a geração de relatórios. É difícil gerar relatórios para acompanhamento em um nível micro. Nem todas as visualizações de relatórios permitem o nível de detalhamento que eu esperava para coisas como controle de tempo ou agrupamento.

Um usuário do Reddit acrescenta,

o aplicativo móvel da monday.com, embora tenha melhorado desde seu lançamento inicial, ainda carece de flexibilidade.

Alternativa à monday. com

Embora o Monday.com seja uma ferramenta sólida, muitas equipes procuram uma solução mais completa, como o ClickUp para Gerenciamento de Projetos.

Como o aplicativo tudo para o trabalho, o ClickUp reúne gerenciamento de tarefas, automação de fluxo de trabalho e documentos, wikis e bate-papo em equipe em um só lugar, enquanto suas ferramentas integradas com IA trabalham mais para que você possa trabalhar de forma mais inteligente.

Com o plano Unlimited do ClickUp, as equipes obtêm tarefas, painéis e campos personalizados ilimitados, o que o torna uma opção poderosa e econômica para equipes ágeis.

Não me lembro dos detalhes exatos, mas passei bastante tempo examinando os dois e concluí que a Monday era muito mais estilo do que substância. Fiquei realmente impressionado com o ClickUp.

*Vamos comparar a monday.com e o ClickUp em um relance

Recurso ClickUp monday.com Interface do usuário Flexível e altamente personalizável Intuitivo e visualmente atraente Visualizações e layouts Várias exibições, incluindo listas, tabelas, quadros Kanban, calendários, gráficos de Gantt, quadros brancos, mapas mentais e muito mais mais de 15 visualizações, incluindo Gantt, Kanban e calendário Automação Automação mais avançada, fluxos de trabalho de várias etapas e automações baseadas em IA Automação sem código, mas os recursos avançados são pagos Gerenciamento de tarefas Mantenha as tarefas e o trabalho assíncrono conectados com bate-papo, áudio e chamadas de vídeo incorporados As conversas e tarefas existem separadamente, exigindo ferramentas externas para colaboração em tempo real Recursos de IA Assistente de IA integrado (ClickUp Brain) por US$ 7/usuário/mês em qualquer plano pago; teste gratuito disponível IA para automação de tarefas e geração de conteúdo; atualmente em versão beta para usuários Pro e Enterprise Impressões Gerenciamento e relatórios de sprint incorporados Sem gerenciamento de sprint incorporado Colaboração Documentos com edição em tempo real, comentários atribuídos para responsabilidade, quadros brancos para brainstorming e bate-papo conectado Comentários, @menções, quadros compartilhados. Sem comentários atribuídos para fins de responsabilidade Integrações mais de 1.000 integrações de aplicativos nativos; integra-se com mais via Zapier mais de 200 integrações de aplicativos nativos; integra-se com outros aplicativos via Zapier Armazenamento O plano gratuito tem um limite de 100 MB O plano gratuito oferece 500 MB de espaço de armazenamento de arquivos Aplicativo para celular Bem otimizado para celular Alguns usuários relatam flexibilidade limitada Preços Plano gratuito generoso com todos os recursosIlimitado: US$ 7/usuárioBusiness: US$ 12/usuário Enterprise: PersonalizadoO ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro/espaço de trabalho Plano gratuito limitado com recursos básicosBasic: US$ 12/assento, Standard: US$ 14/assento, Pro: US$ 24/assento, Enterprise: Personalizado Melhor para Equipes que buscam uma plataforma de gerenciamento de trabalho completa com automação avançada e IA Equipes que precisam de uma ferramenta de gerenciamento de projetos visualmente intuitiva com boa automação

Vamos agora dar uma olhada mais de perto no ClickUp vs. monday.com.

Gerenciamento de metas e tarefas

Divida tarefas complexas para concluir o projeto com sucesso usando o ClickUp Tasks

Para começar, o ClickUp oferece gerenciamento avançado de tarefas com recursos como subtarefas, listas de verificação, controle de tempo e gráficos de Gantt disponíveis em todos os planos, inclusive no plano gratuito. Você pode criar tarefas em vários lugares, como no seu bate-papo ou em quadros brancos, integrando-se perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.

a monday.com oferece criação e atribuição intuitivas de tarefas, mas requer planos de nível superior para recursos como gráficos de Gantt e controle de tempo.

Não me lembro dos detalhes exatos, mas passei bastante tempo examinando os dois e concluí que a Monday era muito mais estilo do que substância. Fiquei realmente impressionado com o ClickUp.

No ClickUp, você pode organizar facilmente as tarefas usando listas e quadros personalizáveis, classificando-as por prioridade ou status. As tarefas complexas são divididas em subtarefas e listas de verificação para maior clareza. Defina prioridades e dependências de tarefas para garantir que tudo seja feito na ordem certa. A atribuição de tarefas a vários membros da equipe ajuda a criar propriedade compartilhada e responsabilidade.

Você também pode comunicar informações importantes nas tarefas por meio de comentários e menções. Além disso, o ClickUp oferece grande visibilidade com pesquisa, filtros, um fluxo de atividades e notificações para mantê-lo em dia com as tarefas e os prazos.

Em comparação com a monday.com, o ClickUp se destaca como mais do que uma ferramenta de gerenciamento de tarefas - é uma plataforma de produtividade abrangente. Sua capacidade de criar tarefas privadas e colaborativas aumenta sua versatilidade.

As metas do ClickUp oferecem uma abordagem abrangente para o gerenciamento de projetos, ajudando as equipes a definir metas claras e acionáveis e a acompanhá-las com precisão.

Crie e gerencie metas acionáveis para sua equipe com o ClickUp

Defina objetivos de alto nível alinhados com sua visão usando estruturas como OKRs, sprints ou scorecards. Você pode dividir as metas em objetivos específicos e mensuráveis, como tarefas, marcos numéricos ou resultados verdadeiro/falso. O ClickUp também oferece acompanhamento do progresso em tempo real com barras de progresso dinâmicas para monitorar visualmente o cumprimento das metas.

Enquanto o ClickUp oferece um recurso completo, a Monday. com usa um widget simples para metas. Ele também oferece modelos detalhados para a definição de todos os tipos de metas, mas é uma alternativa muito mais básica ao rastreamento detalhado, à oferta de OKR e à personalização profunda do ClickUp.

Como exemplo simples, o uso do widget Goal na monday.com exige que você adicione uma coluna de números ao seu quadro e a preencha com as principais métricas. O rastreamento de valores não numéricos é um desafio, ao contrário do ClickUp, onde você tem quatro tipos de metas: Número, Verdadeiro/Falso, Moeda e Tarefa.

Colaboração e gerenciamento de documentos

O ClickUp Docs permite que você crie documentos e wikis versáteis com páginas aninhadas, modelos e opções de estilo para várias necessidades, de roteiros a bases de conhecimento. Ao contrário do monday. com's Workdocs, que funciona como um aplicativo de anotações colaborativo e ainda não permite organizar o conhecimento da empresa em um wiki, o ClickUp Docs pode ser usado para criar uma base de conhecimento centralizada ou uma única fonte de verdade.

Armazene todo o conhecimento da equipe em um espaço central colaborativo usando o ClickUp Docs

Automações

Embora a Monday.com ofereça um construtor de automação personalizado, ela se concentra principalmente em cenários de automação simples. Os usuários podem criar automações selecionando acionadores e ações predefinidos, mas a plataforma pode não suportar o mesmo nível de complexidade e personalização que o ClickUp.

Além disso, as automações na monday.com são pagas nos planos de nível superior, enquanto o ClickUp oferece um construtor de automação personalizado disponível em todos os planos, inclusive no plano gratuito.

Crie automações de linguagem natural no ClickUp usando IA

Bônus: O ClickUp também permite que você crie automações em linguagem natural usando a assistência de IA do ClickUp Brain!

Recursos de IA

Tanto o ClickUp quanto a monday.com oferecem recursos de IA para resumir tarefas e criar itens de ação, mas o ClickUp vai além com o ClickUp Brain. Ele fornece respostas instantâneas e baseadas no contexto de tudo o que está dentro e conectado ao ClickUp, analisa dados para prever problemas e oferece insights em tempo real sobre seus projetos.

Os poderosos agentes de IA do ClickUp podem ajudá-lo a prever riscos e se adaptar às mudanças, criar automaticamente tarefas a partir de seus tópicos de bate-papo, vinculá-los a projetos, escrever relatórios de standup para você, criar fluxos de trabalho automatizados e até mesmo gerar conteúdo para vários casos de uso - de PRDs a campanhas de marketing.

Resuma atualizações de projetos e escreva apresentações pessoais com o ClickUp Brain

Além disso, o Connected Search do ClickUp encontra rapidamente o que você precisa em aplicativos conectados, como Google Drive, GitHub, Salesforce, Figma, Dropbox, Confluence, Box e muito mais.

📮ClickUp Insight: Monday blues? Acontece que a segunda-feira se destaca como um elo fraco na produtividade semanal (trocadilho não intencional), com 35% dos trabalhadores identificando-a como seu dia menos produtivo. Essa queda pode ser atribuída ao tempo e à energia gastos na busca de atualizações e prioridades semanais nas manhãs de segunda-feira. Um aplicativo de tudo para o trabalho, como o ClickUp, pode ajudá-lo nisso. Por exemplo, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, pode "colocar você a par" de todas as atualizações e prioridades críticas em segundos. E tudo o que você precisa para trabalhar, incluindo aplicativos integrados, pode ser pesquisado com o Connected Search do ClickUp. Com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp, é fácil criar um ponto de referência compartilhado para sua organização! 💁

Modelos

Outro ponto forte do ClickUp é sua ampla gama de modelos de gerenciamento de projetos personalizáveis que abrangem tudo, desde o desenvolvimento de software até campanhas de marketing digital. Esses modelos vêm com tarefas, status e fluxos de trabalho predefinidos, ajudando as equipes a começar com o pé direito.

O Modelo de Gerenciamento de Projetos do ClickUp, por exemplo, fornece uma estrutura para seu fluxo de trabalho, orientando sua equipe desde o início até a conclusão do projeto.

Faça o download deste modelo Economize tempo reutilizando a estrutura existente com o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

Os principais recursos incluem:

Status pré-definidos: O modelo apresenta status como "Aberto", "Em andamento" e "Bloqueado", garantindo uma estrutura clara para acompanhar o progresso da tarefa

Visualizações: Com opções como quadros Kanban, visualizações de lista, calendários e muito mais, as visualizações do ClickUp permitem que você visualize os dados do projeto de forma eficaz, auxiliando na tomada de decisões informadas

Campos personalizados: Crie campos exclusivos para personalizar seu espaço de trabalho, capture informações essenciais para obter insights mais profundos e melhor execução do projeto

📮ClickUp Insight: A troca de contexto está corroendo silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho são causadas por malabarismos com plataformas, gerenciamento de e-mails e pulos entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas a partir do bate-papo, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto os recursos baseados em IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Convergência real entre suas tarefas e conversas

Hoje em dia, o trabalho está quebrado. Nossos projetos, conhecimento e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos deixam mais lentos. O ClickUp corrige isso combinando seus projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Como parte da plataforma de gerenciamento de trabalho do ClickUp, o ClickUp Chat permite gerenciar as atualizações da equipe diretamente nas tarefas.

Ao contrário da monday.com, que separa o bate-papo do gerenciamento de tarefas, o ClickUp Chat mescla perfeitamente as conversas com o trabalho. Ele permite que os usuários transformem mensagens diretamente em tarefas, atribuam-nas na hora e acompanhem o progresso (tudo na mesma janela de bate-papo).

As discussões permanecem acionáveis, pois os tópicos podem ser vinculados a tarefas específicas, garantindo que decisões importantes não se percam em intermináveis trocas de contexto. Com chamadas de voz e vídeo integradas, criação de tarefas com IA e bate-papo móvel, o ClickUp elimina a troca de contexto, mantendo as equipes concentradas e alinhadas.

Facilite as conversas instantâneas relacionadas a projetos usando o ClickUp Chat

O ClickUp Inbox consolida todas as comunicações do projeto, garantindo que mensagens e atualizações importantes sejam facilmente acessíveis, promovendo clareza e eficiência nas interações da equipe. Em comparação, a Monday.com usa notificações para destacar as atualizações, que podem ser facilmente ocultadas entre outros alertas.

Salve todas as comunicações relacionadas a projetos em uma única fonte usando o ClickUp Inbox

O ClickUp oferece mais de 1.000 integrações, enquanto a monday.com oferece mais de 200, o que faz do ClickUp a ferramenta ideal para se encaixar perfeitamente em seu ecossistema.

As integrações do ClickUp se conectam a plataformas populares como Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom e Microsoft Teams. Essas integrações permitem que as equipes centralizem os fluxos de trabalho, minimizem a troca de contexto e eliminem os silos de dados.

Integre-se a todas as ferramentas em seu ecossistema de projetos com as Integrações do ClickUp

Ainda não tem certeza sobre a escolha certa para a sua equipe?

Veja o que um de nossos usuários, Winser Espinal, tem a dizer sobre o ClickUp depois de experimentar outros softwares de gerenciamento de projetos:

Estou apaixonada pelo ClickUp, ele é como a Monday ou a Asana, mas melhor. Sem brincadeira, não sou profissional quando se trata de acompanhar as milhões de coisas que estou fazendo sem um aplicativo, portanto, ver uma mudança perceptível no meu desempenho me deixou de bom humor.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

O ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro por espaço de trabalho por mês

ClickUp: O único software de gerenciamento de projetos de que você precisará

A eficácia de qualquer equipe depende muito das plataformas de gerenciamento de projetos que utilizam. Embora a monday.com ofereça uma interface elegante e fácil de usar, o ClickUp oferece flexibilidade e integração que a monday.com não consegue igualar.

Ao contrário do Monday.com, que pode exigir outras ferramentas de gerenciamento de projetos para preencher as lacunas de recursos, ele centraliza todas as interações do projeto em uma única plataforma, eliminando a confusão que geralmente ocorre com o uso de várias ferramentas.

Fato divertido: 40,9% dos clientes que usam o ClickUp eliminaram 3 ou mais ferramentas de sua pilha de tecnologia desde que fizeram a mudança!

Seja para gerenciar tarefas, colaborar em documentos, automatizar fluxos de trabalho ou comunicar-se com sua equipe, o ClickUp tem todos os recursos de que você precisa para gerenciar projetos complexos e manter sua equipe produtiva.

