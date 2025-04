10 modelos gratuitos de roteiro de produtos

Os roteiros de produtos são mais do que planos - são ferramentas poderosas para visualizar o futuro do seu produto e garantir que sua equipe e as partes interessadas concordem com as metas, prioridades e cronogramas.

Com um bom roteiro de produtos você pode melhorar a comunicação, tomar decisões informadas e acompanhar o progresso, tudo isso mantendo o "porquê" da sua estratégia em primeiro plano.

Para simplificar esse processo, criamos dez modelos gratuitos de roadmap de produto que você pode usar imediatamente. Não importa se você está mapeando os recursos ou elaborando estratégias de gerenciamento de produtos esses modelos ajudarão sua equipe a manter o foco.

**Você sabia que a Motorola apresentou o primeiro roadmap de produtos na década de 1970? Ele se chamava roadmapping de tecnologia . Seu objetivo era combinar tecnologia com desenvolvimento de produtos, fornecendo uma estratégia visual para impulsionar a inovação em seus rádios automotivos.

O que são modelos de roteiro de produtos?

Um bom roteiro de produto o modelo comunica a direção estratégica e as prioridades do seu produto. Ele deve incluir metas mensuráveis, cronogramas de lançamento e os principais recursos, mantendo-se flexível o suficiente para se adaptar a prioridades variáveis ou a mudanças no mercado.

O modelo foi criado para informar as partes interessadas, melhorar a comunicação e fornecer um guia visual claro para acompanhar o progresso. De acordo com as descobertas, um bom modelo de roadmap de produto deve ter os seguintes elementos:

Metas claras: Objetivos bem definidos vinculados à sua estratégia de negócios, com kPIs e métricas de gerenciamento de produtos mensuráveis mensuráveis para acompanhar o progresso

Objetivos bem definidos vinculados à sua estratégia de negócios, com kPIs e métricas de gerenciamento de produtos mensuráveis mensuráveis para acompanhar o progresso Iniciativas priorizadas: Temas ou categorias focados que agrupam recursos relacionados, garantindo que você esteja alinhado com as metas e a progressão lógica

Temas ou categorias focados que agrupam recursos relacionados, garantindo que você esteja alinhado com as metas e a progressão lógica Lançamentos e cronogramas: Um cronograma visual de quando os recursos ou atualizações serão entregues, organizados em períodos de tempo, como trimestres ou meses, para proporcionar clareza e responsabilidade

Um cronograma visual de quando os recursos ou atualizações serão entregues, organizados em períodos de tempo, como trimestres ou meses, para proporcionar clareza e responsabilidade Recursos para a experiência do usuário: Funcionalidades ou melhorias específicas que agregam valor à experiência do usuário, claramente descritas e categorizadas

Funcionalidades ou melhorias específicas que agregam valor à experiência do usuário, claramente descritas e categorizadas Flexibilidade: Um roteiro que pode ser facilmente atualizado para refletir mudanças nas prioridades, tendências de mercado ou novas informações

Um roteiro que pode ser facilmente atualizado para refletir mudanças nas prioridades, tendências de mercado ou novas informações Alinhamento das partes interessadas: Projetado para comunicar a visão e a estratégia do produto de forma eficaz entre as equipes de desenvolvimento, os executivos e os clientes

Projetado para comunicar a visão e a estratégia do produto de forma eficaz entre as equipes de desenvolvimento, os executivos e os clientes Foco centrado no usuário: Incorpora o feedback e prioriza os recursos que resolvem os pontos problemáticos reais dos clientes e oferecem o máximo de valor

Incorpora o feedback e prioriza os recursos que resolvem os pontos problemáticos reais dos clientes e oferecem o máximo de valor Clareza visual: Design envolvente e de fácil leitura que simplifica planos complexos em uma visão geral acessível e de alto nível

Um modelo de roadmap de produto bem projetado combina esses elementos para simplificar o planejamento do roadmap e gerar sucesso gerenciamento de produtos .

Dica profissional: Um modelo de roadmap de produto não é apenas uma lista de verificação - ele também ajuda a eliminar os silos entre as equipes, mantendo o desenvolvimento no caminho certo e evitando aqueles sorrateiros desvios de escopo!

10 modelos gratuitos de roteiro de produto ClickUp o ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, oferece uma variedade de modelos que atendem a diferentes necessidades. Se você deseja criar um roadmap de TI ou um roadmap de produto ágil, ou se deseja orientar o seu trabalho, você pode usar o ClickUp

backlog do produto ou planos de desenvolvimento de produtos, esses modelos foram criados para resolver os desafios diários enfrentados pelas equipes.

1. O modelo de roteiro de produto do ClickUp

Modelo de roteiro do produto ClickUp

O modelo Modelo de roteiro do produto ClickUp foi projetado para manter seu processo de desenvolvimento de produtos transparente e alinhado às metas estratégicas. Se estiver procurando modelos de roadmap de estratégia, essa opção oferece a flexibilidade para delinear objetivos de alto nível, priorizar iniciativas e acompanhar o progresso.

Com 10 status personalizados - Não estou fazendo, Escopando e Em revisão de controle de qualidade - e 15 campos personalizados para atributos como Confiança e Impacto, esse modelo garante que cada tarefa seja claramente definida e acionável.

Você pode visualizar seu roteiro em várias visualizações, incluindo o Roadmap trimestral e as Notas de versão, facilitando a adaptação às diferentes necessidades do projeto.

Esse modelo também oferece suporte à priorização e ao acompanhamento do progresso, com ferramentas como gráficos de Gantt para cronogramas e visualizações de quadro para organizar os recursos por prioridade. Não se trata apenas de acompanhar tarefas, mas de criar uma visão compartilhada para a sua equipe.

Com ferramentas colaborativas, como tags, notificações e automação, esse roteiro de produtos torna mais fácil do que nunca manter-se no topo de suas metas e, ao mesmo tempo, garante flexibilidade para se adaptar às mudanças de prioridades.

Ideal para: Equipes de desenvolvimento que tentam seguir uma abordagem de desenvolvimento passo a passo.

você sabia? Às vezes, as empresas compartilham o roteiro de seus produtos para criar confiança e gerar buzz. Veja a Tesla, por exemplo. Após uma semana do anúncio do Modelo 3, a Tesla garantiu 325.000 reservas . Esse aumento na demanda deveu-se, em parte, à abertura da Tesla sobre seu roteiro, o que aumentou a confiança do consumidor.

2. O quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos do ClickUp

Modelo de quadro branco de desenvolvimento de produto do ClickUp

O modelo Modelo de quadro branco de roteiro de desenvolvimento de produto do ClickUp é ideal para planejar e acompanhar cada etapa do desenvolvimento do produto. Desde o brainstorming de metas até a informação às equipes sobre as principais prioridades, esse modelo garante uma colaboração tranquila e uma direção clara durante toda a jornada.

Esse modelo garante que você se mantenha organizado, ajudando-o a categorizar as tarefas e a visualizar o progresso. A visualização interativa do quadro branco permite mapear cronogramas, marcos e tarefas de forma visualmente intuitiva. Dessa forma, ele oferece uma alternativa dinâmica às planilhas tradicionais.

Perfeito para roteiros de tecnologia ou novas iniciativas, esse modelo destaca as dependências entre as equipes, melhora a comunicação com as partes interessadas e mantém todos trabalhando em prol do mesmo objetivo. Recursos como subtarefas aninhadas, marcação e rótulos de prioridade garantem que nenhum detalhe seja esquecido.

Ao combinar flexibilidade com recursos robustos de rastreamento, o modelo de roadmap de tecnologia capacita as equipes a fornecer produtos de alta qualidade com eficiência, garantindo que cada etapa seja concluída com precisão.

Ideal para: Equipes de desenvolvimento que tentam seguir uma abordagem de desenvolvimento passo a passo.

3. O desenvolvimento de novos produtos ClickUp

Modelo de desenvolvimento de novos produtos ClickUp

O modelo Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp é a sua solução completa para organizar e gerenciar o complexo processo de lançamento de um novo produto no mercado. Esse modelo garante que nenhum detalhe seja esquecido e mantém sua equipe na mesma página sobre os principais marcos e resultados, desde a concepção até o lançamento.

Com status personalizados como Bloqueado, Em andamento e Concluído, bem como campos para rastrear atributos, esse modelo ajuda você a se manter organizado enquanto visualiza cada estágio do desenvolvimento. Ele oferece várias exibições, incluindo um gráfico de Gantt, uma linha do tempo e um resumo do projeto, para fornecer um instantâneo abrangente do progresso a qualquer momento.

Você está lançando um software de ponta ou um produto físico? O novo modelo de desenvolvimento de produto oferece suporte à colaboração eficiente e reduz os erros. Recursos como controle de tempo, avisos de dependência e atribuições de tarefas contínuas aprimoram ainda mais o processo, ajudando-o a cumprir com segurança a data de lançamento.

Ideal para: Partes interessadas, equipes de desenvolvimento e de P&D que trabalham em um novo produto

4. Modelo de quadro branco do roteiro do produto ClickUp

Modelo de quadro branco do roteiro do produto ClickUp

O modelo Modelo de quadro branco do roteiro do produto ClickUp é uma ferramenta versátil para visualizar o ciclo de vida do seu produto e informar as equipes sobre sua estratégia de desenvolvimento. Seja para gerenciar o lançamento de um novo produto ou para delinear um projeto de longo prazo, esse modelo de roadmap ágil oferece tudo o que você precisa para criar um roadmap claro e colaborativo.

Com campos e status personalizados para acompanhar o progresso, esse modelo garante que seu roadmap permaneça organizado e prático. Também é possível acessar várias visualizações, incluindo quadro branco, lista, Gantt e calendário, para adaptar o roadmap às necessidades da sua equipe e das partes interessadas.

A visualização Whiteboard é perfeita para mapear cronogramas, marcos e objetivos principais em um formato visualmente intuitivo. É benéfica para equipes que buscam se adaptar a mudanças dinâmicas e tomar decisões baseadas em dados.

Com ferramentas de gerenciamento de produtos como subtarefas aninhadas, reações a comentários e configurações de prioridade, o modelo de quadro branco do ClickUp Product Roadmap ajuda as equipes a se manterem no caminho certo, a cumprirem prazos e a promoverem uma colaboração eficiente durante todo o desenvolvimento do produto.

Ideal para: Gerentes de produto e partes interessadas responsáveis pelo planejamento e pela criação de estratégias

5. O modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp

Modelo de lista de verificação de lançamento do produto ClickUp

O modelo Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp é o seu recurso de referência para planejar e executar um lançamento de produto perfeito. Seja um produto novo ou um relançamento, este modelo o ajuda a gerenciar cronogramas e a supervisionar cada detalhe para um lançamento bem-sucedido.

Com cinco status personalizados - Complete, For Review, In Progress, On Hold e Pending - você pode acompanhar com precisão o progresso de cada tarefa. Além disso, os campos personalizados, como Categoria da Tarefa e Duração, são como bônus, facilitando a organização das tarefas e a visualização das linhas do tempo.

O modelo também inclui seis visualizações exclusivas, como Milestones, Gantt e Timeline, garantindo que todos os aspectos do lançamento do seu produto sejam bem documentados e facilmente acessíveis.

Esse modelo garante que você se mantenha organizado e reduza os riscos com acompanhamento em tempo real e dependências de tarefas. Suas poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos incluem controle de tempo, notificações por e-mail e automação do fluxo de trabalho.

Com o modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp, você pode gerenciar com confiança as complexidades do lançamento de um produto, mantendo sua equipe e as partes interessadas em sincronia.

Dica profissional: Aumente o impacto do seu modelo de lista de verificação de lançamento de produto combinando-o com uma ficha técnica. As fichas técnicas destacam os principais detalhes do produto, o que as torna perfeitas para investidores, clientes ou parceiros.

Ideal para: Equipes de marketing e vendas que levam os usuários ao produto

6. O modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

O modelo Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp simplifica a comparação e a priorização de recursos e mantém os esforços de desenvolvimento de produtos alinhados com as necessidades dos clientes. Ideal para equipes de gerenciamento de produtos e tomadores de decisão, esse modelo garante que seus recursos ofereçam o máximo de impacto e valor.

Status personalizados como Completo, Recursos de hardware, Novo modelo e Recursos de software permitem que você acompanhe o progresso em diferentes aspectos do produto. Os campos personalizados do modelo permitem que você categorize as tarefas e visualize os dados do produto em um relance.

Com cinco visualizações, incluindo Software Features, Products e Visuals, você pode organizar perfeitamente seus conjuntos de recursos e se concentrar no que é mais importante.

A automação avançada, a edição colaborativa e as dependências de tarefas tornam esse modelo uma ferramenta robusta para o rastreamento de recursos e otimizar sua estratégia de produto . Usando o modelo de matriz de recursos de produto do ClickUp, você pode tomar decisões orientadas por dados que impulsionam o sucesso do produto, mantendo as partes interessadas informadas e envolvidas.

Ideal para: Equipes de gerenciamento de produtos e tomadores de decisão responsáveis por melhorias no produto

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a fazer malabarismos com mais de 15 ferramentas enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho com tecnologia de IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

7. O modelo de documento de requisitos do produto ClickUp

Modelo de documento de requisitos do produto ClickUp: Modelos de roteiro de produtos

O modelo Modelo de documento de requisitos do produto ClickUp serve como o guia definitivo para o processo de desenvolvimento de seu produto, capturando quem, o quê, por que, quando e como em cada estágio. Feito sob medida para equipes dinâmicas, esse modelo garante a colaboração entre as equipes de produto, design e engenharia.

O modelo PRD evolui ao longo do ciclo de vida do produto, suportando atualizações à medida que novas informações são disponibilizadas. Use Documentos do ClickUp para criar e refinar os requisitos de seu produto. Integre o modelo com cronogramas, rastreamento de tarefas e ferramentas de monitoramento de progresso para manter a clareza e a responsabilidade.

Com esse modelo, você pode aprimorar a colaboração e priorizar com eficiência desde a concepção até a execução. O modelo ClickUp PRD é a solução completa para uma documentação precisa, consistente e acionável.

Ideal para: Partes interessadas de diferentes departamentos responsáveis por estratégias e alocação de recursos.

8. O modelo de estratégia de produto ClickUp

Modelo de estratégia do produto ClickUp: Modelos de roteiro de produtos

Digamos que você esteja planejando o lançamento de um produto importante. Você precisará de uma estratégia sólida - um roteiro claro - para garantir que tudo ocorra sem problemas. Este modelo do ClickUp é seu plano estratégico.

O modelo Modelo de estratégia de produto ClickUp ajuda você a identificar e se concentrar nos aspectos mais importantes para dar vida ao seu produto. Ele funciona como um guia para obter uma compreensão clara do objetivo e das metas do seu produto, como você pode inová-lo e aprimorá-lo e como obter feedback valioso do cliente para direcionar seu produto na direção certa.

Desenvolver um produto sem falhas é quase um desafio. No entanto, este modelo de estratégia de produto do ClickUp pode ser sua arma secreta para criar um produto vencedor.

Ideal para: Gerentes de produto e líderes de equipe responsáveis pelo planejamento e execução.

9. O modelo de posicionamento de produto ClickUp

Modelo de posicionamento do produto ClickUp: Modelos de roteiro de produtos

Os recursos informam, os benefícios vendem. Mas se a sua equipe não tiver clareza sobre os recursos, USPs e benefícios do produto, como eles os explicarão ao público? E como eles venderão o produto?

Os Modelo de posicionamento de produto ClickUp garante que isso não aconteça, esclarecendo sua equipe interna sobre os recursos, benefícios, USPs e muito mais do seu produto.

Esse modelo ajuda a lançar um novo produto, analisar o mercado ou reunir percepções dos clientes.

O modelo oferece uma estrutura para criar uma narrativa de marca única e forte. Com esse modelo, você pode manter a uniformidade da mensagem do seu produto em todos os canais. Além disso, ele garante que seu produto se destaque em um mercado repleto de soluções padronizadas.

Você pode criar tarefas para o seu produto para acompanhar o progresso do projeto. Há 13 campos personalizados, como slogan, segmento de mercado, etc., para visualizar o posicionamento. Além disso, os recursos de controle de tempo, tags, avisos de dependência, etc., garantem um gerenciamento de projeto tranquilo.

Esse modelo é uma maneira perfeita de instilar clareza entre as equipes sobre o seu produto e manter todas elas na mesma página.

Ideal para: Gerentes de projeto e departamentos responsáveis pela colaboração.

10. O modelo de análise de lacunas do produto ClickUp

Modelo de análise de lacunas do produto ClickUp: Modelos de roteiro de produtos

Ser um produto popular requer tempo, estratégia e uma análise completa. Uma análise que informe a qualidade do seu produto em comparação com os concorrentes e os aprimoramentos que você pode fazer para aumentar o crescimento.

O Modelo de análise de lacunas do produto ClickUp ajuda você a analisar visualmente o feedback do cliente para identificar lacunas, priorizá-las e criar um plano de ação para fechar essas lacunas e superar seus concorrentes.

Sempre há oportunidades de melhoria; este modelo facilita a identificação delas. Com esse modelo, você pode comparar suas ofertas de produtos com as dos concorrentes, obter insights sobre as necessidades dos clientes e tomar decisões informadas sobre desenvolvimento de produtos e preços.

Você pode usar este modelo de roteiro de produto para criar tarefas e acompanhar o progresso da análise de lacunas. Gerencie suas tarefas e visualize as lacunas no produto com campos personalizados. Use alertas de tags, dependências de tarefas, datas de vencimento, etc., para facilitar o gerenciamento de projetos.

Ideal para: Equipes de desenvolvimento de produtos e de pesquisa responsáveis pela atualização de produtos.

Escolhendo o melhor modelo de roteiro de produto

Desenvolver um produto perfeito é um trabalho estressante. Com várias pessoas, iniciativas estratégicas, prazos, backlogs de produtos, etc., as coisas podem ficar confusas e incontroláveis a qualquer momento.

Os modelos de roteiro de produto do ClickUp compartilhados acima são as ferramentas perfeitas e mais convenientes para aprimorar sua jornada de desenvolvimento de produto - da ideação à implantação. Esses modelos colocarão todos os membros da sua equipe na mesma página, ajudarão a criar um gerenciamento ágil de produtos roteiro, visualizar o progresso e muito mais.

Simplificando, esses modelos tornarão o desenvolvimento de seu produto sem atritos. Se estiver procurando maneiras de otimizar suas operações de desenvolvimento de produtos, faça o download desses modelos e torne cada etapa do seu projeto muito fácil.

