Os melhores modelos de fluxo de trabalho n8n para automatizar seus processos

A maioria das equipes não carece de ferramentas, mas sim de fluxos de trabalho que realmente funcionem em conjunto. Se sua equipe está sobrecarregada com tarefas repetitivas e mudanças de contexto, é hora de automatizar o trabalho rotineiro. Neste guia, você descobrirá os melhores modelos de fluxo de trabalho n8n para otimizar seus sistemas — e se estiver procurando uma alternativa mais conectada e completa, temos modelos de fluxo de trabalho ClickUp que fazem o trabalho sem precisar combinar várias ferramentas.

A maioria das equipes não carece de ferramentas, mas sim de fluxos de trabalho que realmente funcionem em conjunto. Se sua equipe está sobrecarregada com tarefas repetitivas e mudanças de contexto, é hora de automatizar o trabalho rotineiro.

Neste guia, você descobrirá os melhores modelos de fluxo de trabalho n8n para otimizar seus sistemas — e se estiver procurando uma alternativa mais conectada e completa, temos modelos de fluxo de trabalho ClickUp que fazem o trabalho sem precisar combinar várias ferramentas.

Vamos mergulhar nos melhores modelos que podem ajudar sua equipe a economizar horas todas as semanas e criar fluxos de trabalho escaláveis e sem estresse.

Vamos mergulhar nos melhores modelos que podem ajudar sua equipe a economizar horas todas as semanas e criar fluxos de trabalho escaláveis e sem estresse.

Os melhores modelos de fluxo de trabalho n8n em resumo

Quer saber como a automação do fluxo de trabalho ajuda as equipes a economizar mais de 5 horas por semana? Assista a este vídeo ⬇️

O que são modelos de fluxo de trabalho n8n?

Os modelos de fluxo de trabalho n8n são estruturas de automação pré-construídas que conectam aplicativos e executam lógica sem escrever código. Cada modelo serve como um plano visual onde os usuários podem definir gatilhos, ações e condições para criar e executar automaticamente fluxos de trabalho com várias etapas.

Esses modelos oferecem experiências de usuário semelhantes às do software de automação de fluxo de trabalho, mas são construídos em uma interface sem código. Isso os torna ideais para dimensionar a automação entre departamentos, melhorar a visibilidade do processo e economizar tempo em trabalhos recorrentes.

O que torna um modelo de fluxo de trabalho n8n bom?

Um modelo n8n confiável oferece às equipes uma estrutura reutilizável que resolve um problema real com configuração mínima.

Veja o que um bom modelo deve incluir:

Um objetivo claro : aborda um caso de uso específico e cotidiano para que você entenda imediatamente quando e onde usá-lo.

Configuração fácil e mínima : requer apenas algumas entradas, como chaves API, IDs de planilhas ou campos de formulário, antes de estar pronto para funcionar.

Fluxo lógico : garante que todas as etapas do fluxo de trabalho sigam um caminho claro, os nós sejam rotulados de forma clara e as condições e ramificações sejam fáceis de acompanhar.

Tratamento de erros : antecipa problemas, como dados ausentes, chamadas de API com falha ou tempos limite, e aplica etapas de fallback para manter os fluxos de trabalho funcionando perfeitamente.

Escalabilidade e desempenho: lida com cargas de trabalho pequenas e grandes com filtragem ou agrupamento eficientes e não sobrecarrega o sistema com muitos nós.

Modelos gratuitos de roteiro n8n

Abaixo, apresentamos alguns modelos de fluxo de trabalho n8n que oferecem estruturas de automação de tarefas prontas para uso, para que você possa pular a configuração e passar diretamente para a execução.

1. Modelo de bate-papo semanal sobre café (versão Mattermost)

via n8n

O Modelo de bate-papo semanal sobre café agrupa aleatoriamente pessoas de um canal Mattermost e envia a elas convites para um “bate-papo virtual sobre café”. É uma boa opção quando você deseja cultivar a cultura da equipe em ambientes remotos ou híbridos, agendando check-ins informais sem esforço manual.

Por que você vai gostar deste modelo:

Envie convites de calendário para cada grupo para que as pessoas reservem um tempo para o bate-papo durante o café.

Misture novos membros com os membros existentes da equipe como parte do seu processo de integração.

Programe dias periódicos de engajamento da equipe e garanta variedade, randomizando os grupos a cada vez.

✅ Ideal para: Líderes de equipe e departamentos de RH que procuram uma ferramenta para impulsionar a colaboração orgânica.

📚 Leia mais: Os melhores modelos gratuitos de fluxo de trabalho no Excel e no ClickUp

2. Analisador de faturas em PDF com tecnologia de IA, integrado ao Google Drive, Google Sheets e modelo OpenAI

via n8n

Projetado para equipes financeiras e operações comerciais, o Analisador de Faturas em PDF com Inteligência Artificial com Google Drive, Google Sheets e Modelo OpenAI monitora uma pasta do Google Drive em busca de novos PDFs de faturas, aplica OCR e extração de IA (via GPT-4. 1 ou GPT-4o-mini para extração estruturada) e, em seguida, gera dados estruturados no Google Sheets.

Este modelo agora suporta a extração OCR+LLM atualizada usando os modelos Vision da OpenAI, o que melhora a precisão das faturas detalhadas.

Por que você vai gostar deste modelo:

Extraia campos importantes da fatura, como número da fatura, data da fatura, nome do fornecedor, valor total, detalhes discriminados, impostos, etc.

Registre os dados extraídos em uma planilha do Google Sheets para criar um banco de dados de faturas organizado e pesquisável.

Amplie o fluxo de trabalho integrando-o ao software de contabilidade e adicionando etapas de aprovação, notificações ou ramificações para tratamento de erros.

✅ Ideal para: equipes de contabilidade e administradores de pequenas empresas que desejam automatizar fluxos de trabalho administrativos.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar oculto em um e-mail, expandido em um tópico do Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp converge todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma unificada. Com recursos como Gerenciamento de Projetos por E-mail do ClickUp, Chat do ClickUp, Documentos do ClickUp e ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e instantaneamente acessível. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: As equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

3. Extraia dados de faturas do Google Drive para o Sheets com o Mistral OCR e o Gemini

via n8n

O Extract Invoice Data from Google Drive to Sheets with Mistral Nemo OCR & Gemini Template monitora uma pasta designada no Google Drive — uma pasta onde você coloca PDFs ou arquivos de imagem de faturas. Sempre que uma nova fatura aparece, o fluxo de trabalho usa o Mistral OCR para extrair o conteúdo de texto da fatura. Em seguida, o Gemini AI analisa os valores e os acrescenta como uma nova linha em uma planilha do Google Sheet.

Por que você vai gostar deste modelo:

Elimine a entrada manual de dados de faturas e reduza erros

Decida quais colunas você precisa e o modelo se adapta aos seus fluxos de trabalho.

Ajuste o fluxo, adicione validações, notificações, conversão de moeda, etc., para gerenciamento complexo de fluxo de trabalho.

✅ Ideal para: Freelancers ou agências que recebem e processam faturas

4. Documente e faça backup automaticamente dos fluxos de trabalho n8n

via n8n

O Modelo de Documentação e Backup Automático de Fluxos de Trabalho N8N é executado de acordo com uma programação. Para fluxos de trabalho novos e modificados recentemente, ele cria um backup e o armazena em um repositório controlado por versão, como o GitHub. Ele também gera um resumo junto com metadados e o armazena em um banco de dados Notion.

Por que você vai gostar deste modelo:

Configure uma vez e deixe que ele cuide do backup e da documentação do fluxo de trabalho.

Automatize o controle de versão para fluxos de trabalho sem exportação manual

Envie notificações aos usuários/equipes quando um fluxo de trabalho for modificado.

✅ Ideal para: Usuários ou equipes com muitos fluxos de trabalho n8n, que desejam manter um backup e um histórico de versões.

📚 Leia mais: Exemplos de fluxos de trabalho e casos de uso

5. Relatórios semanais de análise de fluxo de trabalho com API n8n e envio por e-mail

via n8n

Os Relatórios semanais de análise de fluxo de trabalho com API n8n e modelo de entrega por e-mail informam quais fluxos de trabalho estão falhando com mais frequência ou quais estão demorando muito. Eles podem ser configurados com o Gmail e o Outlook para fornecer às partes interessadas um relatório semanal claro em suas caixas de entrada.

Por que você vai gostar deste modelo:

Combine dados de execução de todos os fluxos de trabalho com metadados para contextualização.

Obtenha um relatório HTML com estatísticas de execução, como o número de sucessos, falhas, etc.

Receba alertas em tempo real adicionando um fluxo de trabalho paralelo que é acionado em caso de falhas e envia uma notificação.

✅ Ideal para: equipes pequenas que desejam uma maneira simples e sem código para rastrear quais fluxos de trabalho funcionam de maneira confiável e quais falham com frequência.

6. Qualificação e encaminhamento automatizados de leads com GPT-4o-mini, Google Sheets e HighLevel CRM

via n8n

Com a Qualificação e encaminhamento automatizados de leads com GPT-4o-mini, Google Sheets e modelo HighLevel CRM no n8n, você pode classificar e priorizar leads de maneira eficaz. Os leads são registrados, priorizados, inseridos no CRM e atribuídos aos representantes automaticamente.

Por que você vai gostar deste modelo:

Automatize processos manuais e repetitivos e economize horas à medida que o volume de leads aumenta.

Use uma qualificação baseada em IA para garantir um padrão de pontuação uniforme (Quente/Morno/Frio)

Configure prompts de IA e lógica de pontuação para adaptar os critérios de qualificação ao seu negócio.

✅ Ideal para: Pequenas e médias empresas que desejam evitar a avaliação manual de leads

💡 Dica profissional: nomeie os nós de forma clara! Um fluxo de trabalho é tão compreensível quanto seus rótulos. Use nomes claros como “Verificar status do CRM”, “Filtrar faturas pagas” ou “Limpar entrada de e-mail” para facilitar a manutenção e as transferências.

7. Gerador automatizado de propostas pós-venda com tecnologia de IA

via n8n

Após uma ligação de vendas, o fluxo de trabalho Gerador automatizado de propostas pós-venda com tecnologia de IA pega suas anotações ou transcrição da ligação, processa-as por meio de IA para definir os principais requisitos e gera uma proposta personalizada que você pode enviar ao cliente em potencial. Em vez de passar horas escrevendo e formatando uma proposta, você obtém um documento pronto em segundos.

O modelo também aceita gravações de chamadas de áudio (transcritas com o Whisper v3 ou Gemini Audio) e pode gerar rascunhos de propostas como arquivos DOCX.

Por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha uma estrutura consistente em todas as propostas com seções para resumo do problema, detalhamento da solução, etc.

Use modelos de IA para gerar uma proposta personalizada, adaptada às necessidades do cliente.

Ajuste as seções geradas pela IA e o formato do e-mail, dependendo dos seus serviços ou setor.

✅ Ideal para: equipes de vendas de pequeno e médio porte que desejam acelerar a geração de propostas e reduzir o esforço manual de redação.

💡 Dica profissional: configure alertas de falha Mesmo fluxos de trabalho simples podem falhar devido a tokens expirados, nomes de arquivos alterados ou dados ausentes. Adicione uma etapa de notificação que avise você quando algo der errado, para que os problemas não se acumulem.

8. Conjunto de automação de suporte ao cliente multicanal

via n8n

O Pacote de Automação de Suporte ao Cliente Multicanal do n8n reúne suas solicitações de suporte de vários canais em um único fluxo de trabalho de tickets. Os tickets podem ser marcados e encaminhados para o seu helpdesk ou CRM para que as conversas e os problemas sejam resolvidos rapidamente.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use a classificação baseada em IA para categorizar o ticket: faturamento, suporte técnico, problemas com a conta, reclamações, solicitações de recursos, etc.

Encaminhe tickets urgentes, de alta prioridade ou sensíveis ao tempo para a equipe ou agente de suporte certo para um tratamento mais rápido.

Integre com Zendesk, HubSpot, Salesforce, etc. para registro, análise e acompanhamento de longo prazo.

✅ Ideal para: Lojas de comércio eletrônico ou serviços SaaS que esperam um volume moderado de suporte ao cliente diariamente.

Limitações do n8n

O n8n é uma ferramenta flexível para equipes que desejam criar operações escaláveis ou acionar tarefas automaticamente em várias plataformas.

No entanto, é aqui que o n8n às vezes fica aquém:

Configuração complexa: a criação do seu primeiro fluxo de trabalho requer configuração manual de nós e conhecimento de API REST, o que limita a acessibilidade para iniciantes.

Curva de aprendizado íngreme: o n8n oferece flexibilidade, mas as configurações baseadas em lógica e a hierarquia de nós podem sobrecarregar novos usuários (especialmente aqueles sem formação técnica), que podem precisar de tutoriais.

Integrações limitadas: apesar de oferecerem suporte aos principais aplicativos, serviços avançados ou ferramentas de nicho, muitas vezes exigem código personalizado ou credenciais externas.

Restrições da nuvem: as versões gratuitas e auto-hospedadas precisam de configuração extra para dimensionar ou compartilhar fluxos de trabalho entre equipes grandes.

Análise mínima: não há painel integrado para análise de dados, o que dificulta a medição do desempenho do fluxo de trabalho sem rastreamento externo.

Configuração de segurança: os usuários devem lidar com a criptografia e as permissões de acesso manualmente, o que pode apresentar riscos se não for configurado corretamente.

Modelos alternativos do n8n

1. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Entregue projetos mais rapidamente com um espaço de trabalho que conecta tarefas, cronogramas e equipes usando o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Comece a entregar projetos complexos mais rapidamente com estrutura e clareza. Use o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp, que mantém programas e portfólios desde a ideia até a execução em um único fluxo de trabalho.

Organizar o trabalho é fácil com Espaços para diferentes departamentos ou equipes, Pastas para projetos e Listas para fases ou marcos. Os campos personalizados do ClickUp permitem capturar detalhes, como prioridade, risco, orçamento, proprietário, data de vencimento, etc., para cada tarefa.

Para a automação do gerenciamento de projetos, você tem acesso a gatilhos if/then, mais de 100 modelos pré-construídos e a flexibilidade de personalizá-los de acordo com suas necessidades.

As automações do ClickUp eliminam o trabalho manual. Quando o status de uma tarefa muda para “Concluída”, você pode movê-la automaticamente para outra lista ou notificar as partes interessadas. Ou, quando um prazo não for cumprido, altere a prioridade para “Urgente” e notifique o responsável e o gerente do projeto.

Por que você vai gostar deste modelo:

Acione alterações de status, envie atualizações automatizadas para a liderança ou pesquise e conecte-se a ferramentas como n8n, Slack ou Google Sheets para eliminar relatórios repetitivos.

Atribua responsabilidades claras por meio dos campos Gerente de Projeto, Solicitante e Patrocinador Executivo para que todos saibam quem é responsável pela entrega e aprovações.

Combine com quadros ágeis, gráficos de Gantt ou plataformas de automação como o n8n para sincronizar tarefas, acompanhar entregas e acionar fluxos de trabalho entre ferramentas e equipes.

✅ Ideal para: gerentes de projeto, líderes de PMO e equipes multifuncionais que gerenciam iniciativas multifásicas que exigem visibilidade em tempo real.

🚀 Vantagem do ClickUp: o ClickUp Brain, um assistente com inteligência artificial e sensível ao contexto, ajuda a acelerar os fluxos de trabalho, obtendo insights de todo o seu espaço de trabalho. Ele analisa seus documentos para gerar resumos, conecta tarefas com prazos de entrega para ajudar você a priorizar e gera tudo, desde linhas de assunto de e-mail até legendas atraentes para mídias sociais.

2. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize o trabalho com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp, atribuindo tarefas, definindo prioridades e acompanhando o progresso de todas as equipes.

O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp oferece um sistema claro e personalizável para planejar, atribuir e acompanhar tarefas com facilidade. Você pode alternar entre as mais de 15 visualizações personalizadas do ClickUp para ver o trabalho de diferentes perspectivas, incluindo prazos, responsabilidades e progresso.

A Exibição por lista de prioridades classifica todas as suas tarefas com base na urgência, da mais alta à mais baixa. A Exibição por lista de departamentos mostra as tarefas de cada departamento com seus responsáveis, prazos, status, prioridade, comentários etc. Você também tem uma Exibição de calendário para ver os cronogramas mapeados em uma linha do tempo diária, semanal ou mensal.

Por que você vai gostar deste modelo:

Defina um modelo de tarefa padrão para todas as tarefas de um projeto, para que as novas tarefas tenham automaticamente essa estrutura.

Crie modelos de listas de verificação para etapas repetitivas dentro das tarefas e aplique-os manualmente ou por meio de automações.

Adicione widgets ao painel (se ainda não estiverem configurados) para acompanhar métricas de tarefas, como total de tarefas, tarefas concluídas, tarefas atrasadas ou tarefas por responsável.

✅ Ideal para: Gerentes de projeto que precisam de um hub de tarefas centralizado para planejar e acompanhar os resultados entre as equipes.

3. Modelo de fluxograma de processos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize os fluxos de trabalho de forma clara usando o modelo de fluxograma de processos do ClickUp.

O modelo de fluxograma de processos do ClickUp transforma operações complexas em visuais claros e passo a passo. Ele é construído em quadros colaborativos do ClickUp, com responsabilidade por quem faz o quê em cada etapa. É um modelo útil para processos estruturados e com várias etapas, como contratação, integração, transferências ou aprovações de longa cadeia.

Cada forma no quadro branco representa tarefas, decisões e fluxo de processo com setas indicando a próxima etapa. Você obtém uma visualização de fluxograma pronta, mas pode arrastar elementos para reordená-los de acordo com seus fluxos de trabalho.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use conectores, adicione notas de decisão (como Sim/Não) ou duplique formas à medida que seu processo se expande.

Crie fluxos de trabalho repetíveis e auditáveis para contratação, operações ou RH.

Compartilhe ou exporte quadros brancos instantaneamente para feedback ou documentação.

✅ Ideal para: equipes de RH, recrutadores e gerentes de operações que dependem da clareza visual para manter os processos consistentes e transparentes.

📚 Leia também: Um guia para usar a automação de fluxo de trabalho com IA para obter o máximo de produtividade

4. Modelo de mapeamento de processos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Documente, refine e otimize os fluxos de trabalho da empresa para obter maior clareza e impacto com o modelo de mapeamento de processos do ClickUp.

O modelo de mapeamento de processos do ClickUp é uma lista de tarefas pronta para uso com mais de 20 etapas definidas como subtarefas para documentar e otimizar processos entre departamentos.

Depois de decidir qual fluxo de trabalho ou processo deseja mapear, anote todas as etapas envolvidas no ClickUp Docs. Aqui, você pode colaborar em tempo real com os membros da sua equipe e decidir responsabilidades e cronogramas. Converta itens de ação em tarefas do ClickUp, defina responsáveis, prioridades e prazos para facilitar o acompanhamento.

Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe a responsabilidade e a propriedade atribuindo funções claras e vinculando dependências no ClickUp para eliminar a confusão entre departamentos.

Identifique e corrija ineficiências mais rapidamente usando campos de progresso e taxa de conclusão.

Conecte dados entre equipes ao vincular tarefas, documentos e projetos relacionados para manter uma única fonte de verdade para cada fluxo de trabalho.

✅ Ideal para: Gerentes de operações e líderes de equipe que precisam padronizar fluxos de trabalho em configurações multifuncionais.

🚀 Vantagem do ClickUp: a automação do fluxo de trabalho funciona melhor a partir de um espaço de trabalho unificado. O ClickUp Brain MAX ajuda você a automatizar etapas rotineiras, resumir atualizações e mover informações entre aplicativos automaticamente. Desde resumir notas de reuniões até converter mensagens de chat em tarefas do ClickUp, ele pode automatizar processos entre plataformas.

5. Modelo de fluxograma ClickUp Swimlane

Obtenha um modelo gratuito Simplifique a colaboração com o modelo de fluxograma ClickUp Swimlane, definindo funções, mapeando responsabilidades e acompanhando o progresso visualmente.

Para visualizar processos que envolvem várias equipes, use esta configuração de quadro interativo no modelo de fluxograma ClickUp Swimlane. Cada faixa neste fluxograma representa uma pessoa ou equipe, e os elementos do fluxograma representam tarefas, decisões ou etapas.

Ao contrário dos fluxogramas estáticos, este é um modelo totalmente acionável, no qual cada forma pode se transformar em uma tarefa do ClickUp, com campos personalizáveis e status de tarefas personalizáveis. As faixas são codificadas por cores por equipe e podem ser reorganizadas vertical ou horizontalmente, dependendo do layout de sua preferência.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use formas (caixas, diamantes de decisão, círculos de início/fim) para representar diferentes tipos de etapas (tarefa, decisão, início, fim).

Use pontos de decisão (diamantes) onde o fluxo de trabalho se ramifica (por exemplo, aprovado vs. rejeitado, caminhos sim/não).

Atribua cada tarefa ao membro da equipe ou departamento apropriado e adicione observadores, datas de início, datas de vencimento e prioridades, conforme necessário.

✅ Ideal para: Equipes e desenvolvedores que desejam visualizar, automatizar e gerenciar fluxos de trabalho entre departamentos.

6. Modelo de fluxo de trabalho simples de mapa mental do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme ideias dispersas em fluxos de trabalho estruturados e conectados para uma execução mais rápida com o modelo de fluxo de trabalho Simple Mind Map do ClickUp.

Faça brainstorming de maneira mais inteligente com este modelo simples de mapa mental do ClickUp, que oferece uma maneira visual de conectar ideias e projetar fluxos de trabalho. Ele é mais adequado para sessões de planejamento inicial e coleta de requisitos.

Este modelo de mapas mentais do ClickUp vem pré-configurado com visualizações e nós/conectores, mas você pode arrastar os nós para reorganizar o layout e reestruturar os ramos conforme necessário. Aqui, a colaboração funciona em tempo real. As equipes podem editar o mapa mental, adicionar ideias, transformar nós em tarefas, destacar prioridades e muito mais.

No Modo Tarefa, os nós representam tarefas e subtarefas reais do seu espaço de trabalho ClickUp, para que você possa visualizar os processos existentes. O Modo Em Branco é onde você começa do zero e experimenta livremente antes de construir.

Por que você vai gostar deste modelo:

Visualize todas as conexões entre ideias, automações e resultados em um mapa interativo.

Impulsione o planejamento da automação com lógica condicional que permite o fluxo de dados antes de criar integrações.

Convide colegas de equipe para mapear ideias em conjunto ao vivo, adicionar conexões ou ajustar prioridades em tempo real.

✅ Ideal para: Gerentes de produto e estrategistas de marketing que precisam organizar ideias complexas e testar a lógica do fluxo de trabalho.

7. Modelo de fluxo de trabalho de design gráfico do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize sua criatividade com o modelo de fluxo de trabalho de design gráfico do ClickUp para gerenciar facilmente briefings, revisões e aprovações.

Com o modelo de fluxo de trabalho de design gráfico do ClickUp, sua equipe de design obtém um espaço estruturado, mas flexível, para organizar os resultados e acompanhá-los em diferentes estágios. Existem três listas predefinidas: Novas solicitações, Solicitações ativas e Lista de clientes. Agrupe, classifique e filtre as tarefas da maneira que desejar para gerenciar o trabalho recebido e em andamento.

Na visualização do quadro no estilo Kanban, as tarefas podem ser agrupadas por status, responsável, prioridade, tags ou datas de vencimento. E a visualização do gráfico de Gantt permite que você veja o cronograma do projeto e quaisquer dependências em uma linha do tempo visual.

Os campos personalizados, como Tipos de projetos, Canal e Formato solicitado, permitem que você capture detalhes adicionais com precisão. O campo Pessoas é onde você pode adicionar revisores e aprovadores para esclarecer quem é responsável por cada tarefa.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use o formulário Solicitação de Design Gráfico para coletar solicitações de design de equipes internas ou clientes.

Visualize as datas de entrega rapidamente na Exibição de calendário e sincronize-a com o Google Agenda para um melhor acompanhamento.

Anexe arquivos relevantes, como maquetes, arquivos de origem, imagens de referência, briefings de clientes etc., às tarefas para obter um contexto completo.

✅ Ideal para: Equipes de design e departamentos de marketing que gerenciam grandes volumes de solicitações de design ou entregas para clientes.

8. Modelo de marketing por e-mail do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Automatize campanhas e acompanhe métricas sem esforço com o modelo de fluxo de trabalho de marketing por e-mail do ClickUp.

O modelo de marketing por e-mail do ClickUp funciona como um centro de comando para todas as suas campanhas de e-mail. Use-o para criar campanhas, agendar e-mails, executar análises de desempenho e até mesmo acompanhar cargas de trabalho.

Todas as tarefas relacionadas à campanha que você criar aparecerão na Lista de Campanhas, onde você poderá ver todo o conteúdo programado para lançamento, juntamente com detalhes como canal e público-alvo. A visualização Calendário de Conteúdo mapeia suas campanhas ao longo do mês, com cartões de tarefas codificados por cores que facilitam o acompanhamento do progresso rapidamente.

A tabela Acompanhamento de resultados de e-mails lista todas as campanhas enviadas, juntamente com as principais métricas de engajamento para cada segmento. O planejamento de campanhas futuras fica mais fácil quando você tem clareza sobre o desempenho do seu conteúdo.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use campos personalizados para atributos como segmento, link da campanha, total de cliques, e-mails enviados, taxa de cliques e muito mais.

Adicione campos de fórmula para automatizar cálculos e comparar resultados, como pontuações de engajamento, custo por conversão, receita por e-mail, cancelamentos, leads gerados etc.

Monitore a capacidade e o progresso da sua equipe com a visualização Carga de trabalho da equipe (Box) e equilibre as cargas de trabalho de maneira eficaz.

✅ Ideal para: Equipes de marketing e gerentes de crescimento que procuram uma ferramenta para centralizar o planejamento de campanhas e medir resultados

🚀 ClickUp Brain em ação: para equipes de marketing, o ClickUp Brain realiza análises de sentimento para descobrir como os clientes se sentem em relação a uma marca e seus produtos, campanhas ou concorrentes. As informações podem então ser usadas ou sinalizar áreas com mais preocupações e priorizar melhorias.

9. Modelo Kanban para desenvolvimento de software

Obtenha um modelo gratuito Aumente a eficiência da equipe de desenvolvimento e gerencie sprints visualmente com o modelo de fluxo de trabalho de desenvolvimento de software ClickUp Kanban.

O modelo ClickUp Kanban para desenvolvimento de software oferece às equipes uma maneira estruturada de gerenciar fluxos de trabalho de desenvolvimento e melhorar a responsabilidade.

O modelo vem com um conjunto de colunas predefinidas que representam diferentes estágios do desenvolvimento de software, como pendentes, em andamento, revisão, teste, concluídos, bloqueados etc. Você pode modificar ou estender esses status para se adequar ao fluxo de trabalho real da sua equipe.

As tarefas, representadas como cartões, podem representar melhorias de recursos, correções de bugs, melhorias de processos ou itens em atraso. Você pode facilmente arrastar e soltar os cartões para movê-los entre as etapas à medida que o trabalho avança.

Por que você vai gostar deste modelo:

Compartilhe um sistema visual claro para acompanhar o progresso em produtos, controle de qualidade e engenharia.

Monitore os tempos de ciclo e defina limites de WIP para identificar bloqueadores antes que eles atrasem os lançamentos.

Priorize tarefas com base nas necessidades do sprint e use filtros para visualizar tarefas por prioridade ou data de vencimento.

✅ Ideal para: Equipes de software que procuram uma ferramenta para gerenciar o trabalho visualmente usando um quadro Kanban.

📚 Leia também: Como usar IA para automatizar tarefas

10. Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Centralize seu calendário editorial com o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp.

O modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp é um sistema pronto para uso para gerenciar todo o seu pipeline de conteúdo. Nesse modelo, você tem um espaço de trabalho dinâmico com listas dedicadas para cada canal, como site, blog, redes sociais e e-mail.

As solicitações de conteúdo começam na lista Solicitações recebidas, onde você pode registrar ideias, atribuir proprietários e estimar o esforço necessário. A partir daí, cada item flui para painéis específicos do canal com estágios, como Conceito, Em desenvolvimento, Em revisão e Pronto para publicar, permitindo que você padronize os fluxos de trabalho de conteúdo entre os canais.

O espaço de trabalho colaborativo permite que você trabalhe com seus redatores, designers, editores e profissionais de marketing em tempo real. Você pode usar subtarefas ou listas de verificação para conteúdos com várias etapas e adicionar anexos ou links para ativos, briefings, diretrizes e kits de branding.

Por que você vai gostar deste modelo:

Gerencie todas as solicitações de conteúdo, progresso e aprovações em um espaço de trabalho compartilhado que se adapta ao seu volume de marketing.

Automatize atualizações de status repetitivas e monitore os gastos com campanhas ou a cadência de publicação sem planilhas.

Vincule metas, orçamentos e métricas de desempenho diretamente a cada tarefa de conteúdo para obter melhor visibilidade e relatórios.

✅ Ideal para: equipes de marketing e conteúdo que gerenciam calendários multicanais e fluxos de trabalho criativos

11. Modelo de solicitação e aprovação de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Lance produtos mais rapidamente com o modelo de solicitação e aprovação de projetos do ClickUp.

O modelo de solicitação e aprovação de projetos do ClickUp ajuda a padronizar as solicitações em toda a sua organização, para que cada novo projeto siga um processo de aprovação definido.

Os marcadores de status ajudam a acompanhar o trabalho. Cada nova solicitação começa em “Em análise”. À medida que as partes interessadas avaliam e tomam decisões, o status pode ser alterado para “Aprovado”, “Rejeitado” ou “Em andamento”, dependendo do resultado. Uma vez aprovadas, as tarefas do projeto podem ser atribuídas aos membros certos da equipe, e você pode usar o mesmo espaço de trabalho para acompanhar o progresso até a entrega.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use a Exibição de lista para ver todas as solicitações do projeto de uma só vez e comparar detalhes, como impacto, custo, status etc.

Obtenha uma visão geral visual de todas as solicitações, desde o envio até a aprovação e execução, na visualização de solicitações de projeto .

Converta solicitações aprovadas em projetos completos: crie subtarefas, defina prazos, adicione anexos, defina dependências ou prioridades, etc.

✅ Ideal para: Gerentes de projeto que lidam com ideias de projetos ou solicitações de trabalho de várias partes interessadas ou departamentos

12. Modelo de automação de e-mail do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Integre recursos de e-mail para aprimorar o gerenciamento de projetos com o modelo de automação de e-mail do ClickUp.

O modelo de automação de e-mail do ClickUp permite enviar e-mails com base em condições ou gatilhos predefinidos. Você pode escolher entre mais de 100 modelos ou definir regras personalizadas com base em seus fluxos de trabalho.

Os gatilhos podem ser etapas do processo, como criação de tarefas, alterações de status ou valores de campos personalizados, como "Data de envio". O conteúdo do e-mail pode ser armazenado no ClickUp Docs e anexado às tarefas, juntamente com outros recursos, como imagens ou kits de marca.

Se você estiver realizando campanhas por e-mail, poderá acompanhar as métricas e visualizá-las nos painéis do ClickUp para analisar o desempenho e ajustar e-mails ou fluxos de trabalho futuros.

Por que você vai gostar deste modelo:

Visualize todos os envios futuros e evite sobreposições com a Exibição de calendário .

Escreva rascunhos de linhas de assunto e textos de e-mail no ClickUp Docs para colaborar com sua equipe e obter feedback instantâneo.

Avalie quais tipos de e-mail têm melhor desempenho, otimize linhas de assunto, melhore a segmentação e ajuste sua lógica de automação.

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que precise enviar e-mails oportunos e consistentes sem trabalho manual

💡 Dica profissional: Documente à medida que constrói Adicione notas curtas dentro de seus fluxos de trabalho explicando o que cada seção faz. Seu futuro eu — e seus colegas de equipe — agradecerão quando chegar a hora de solucionar problemas ou atualizar.

13. Modelo de fluxo de trabalho para gerenciamento de blog do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene redatores, editores e prazos em um só lugar com o modelo de fluxo de trabalho de gerenciamento de blog do ClickUp, criado para equipes de conteúdo.

O modelo de fluxo de trabalho para gerenciamento de blog oferece um espaço de trabalho centralizado e automatizado, onde cada postagem passa da concepção à publicação por meio de um fluxo de trabalho claro.

Você recebe um formulário de solicitação integrado para que novas ideias para o blog possam ser capturadas em um formato estruturado. Cada envio se torna uma nova tarefa. Depois de aprovada, a execução pode ser atribuída a redatores e designers, juntamente com detalhes como título do blog, autor, data de entrega, recursos necessários, data de publicação, canal etc.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use a Visualização do calendário para definir datas de publicação e visualizar as próximas postagens.

Alterne para as visualizações Linha do tempo e Gráfico de Gantt para ver dependências e sobreposições na programação de publicações.

Mova tarefas entre as etapas do fluxo de trabalho à medida que o trabalho avança, desde o rascunho até a revisão, o design, o agendamento e a publicação na Visualização do quadro.

✅ Ideal para: Agências ou equipes criativas internas que publicam blogs para várias marcas ou fluxos de conteúdo

📚 Leia também: Exemplos de poderosos agentes de IA que estão transformando setores

Economize tempo e cresça mais rápido com o ClickUp

Todo fluxo de trabalho é tão forte quanto o sistema por trás dele. Os modelos de fluxo de trabalho n8n tornam a automação acessível às equipes, conectando ferramentas e eliminando tarefas manuais.

Mas se você deseja transformar fluxos de trabalho manuais em sistemas autônomos, você precisa do ClickUp.

Os modelos de fluxo de trabalho do ClickUp oferecem às equipes um equilíbrio entre controle e dinamismo, ajudando você a projetar sistemas que crescem com o trabalho, em vez de retardá-lo.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e comece a encontrar configurações prontas para uso em marketing, engenharia, operações e muito mais.