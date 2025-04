10 melhores ferramentas de software de automação de fluxo de trabalho em 2025

Quer ganhar mais tempo em seu dia? Aqui está a receita testada e comprovada para aumentar sua lista de tarefas sem se esgotar: Trabalhe de forma mais inteligente, não com mais afinco. 🧠

O software de automação de fluxo de trabalho tornou-se a arma secreta das equipes corporativas para economizar inúmeras horas por semana. A configuração de fluxos de trabalho predefinidos permite que as equipes automatizem tarefas repetitivas. Desde o envio de e-mails, o acompanhamento de leads de vendas ou a atribuição de tarefas a subordinados, os fluxos de trabalho simplificam os processos comerciais redundantes, mas necessários.

Para começar a automatizar as tarefas de negócios, você precisa do software certo. Use estas 10 principais ferramentas de automação de fluxo de trabalho para economizar horas valiosas da sua equipe. ⏱️

O que é um software de automação de fluxo de trabalho?

O software de automação de fluxo de trabalho cria automaticamente as ações desejadas com base em acionadores predefinidos. Esses acionadores e ações podem ser concluídos na mesma plataforma, ou sua automação pode conectar aplicativos não relacionados por meio de uma solução sem código.

Aqui estão alguns exemplos exemplos de automação que as pessoas podem usar para otimizar seu dia de trabalho:

Toda vez que um cliente em potencial preenche um formulário on-line (acionador), você recebe um e-mail (ação)

Toda vez que você recebe uma mensagem do Slack do seu chefe (gatilho), você recebe uma notificação por mensagem de texto (ação)

Toda vez que uma nova tarefa da Asana é atribuída a você (acionador), a data de vencimento é copiada para o seu calendário do Gmail (ação)

Toda vez que um novo cliente faz uma compra on-line pelo Shopify (acionador), ele é adicionado como cliente no Salesforce (ação)

Como escolher a melhor plataforma de automação de fluxo de trabalho para sua empresa

Nem todo automação do fluxo de trabalho plataforma de software é adequada para todas as equipes. Ao avaliar diferentes soluções para sua empresa, considere o seguinte:

**Você sabe programar? Enquanto algumas plataformas são soluções sem código que oferecem interfaces fáceis de usar e de arrastar e soltar, outras podem exigir a configuração por um desenvolvedor. Se você não tiver uma equipe de desenvolvimento interna, certamente desejará uma solução sem código

Quais aplicativos você já usa? O ideal é que a solução escolhida conecte os aplicativos que você já usa. Procure soluções que tenham integrações internas para suas plataformas existentes de e-mail, CRM, gerenciamento de projetos e comércio eletrônico

O ideal é que a solução escolhida conecte os aplicativos que você já usa. Procure soluções que tenham integrações internas para suas plataformas existentes de e-mail, CRM, gerenciamento de projetos e comércio eletrônico **Como é a experiência do usuário? As ferramentas de automação do fluxo de trabalho beneficiam todos os membros da sua equipe, desde os especialistas em TI até os profissionais de marketing e os assistentes executivos. Certifique-se de selecionar uma plataforma que tenha uma interface fácil de navegar e que toda a sua equipe entenda

**Qual é o seu orçamento? As plataformas variam de acordo com o número de aplicativos, recursos ou licenças de usuário. Defina um orçamento e, em seguida, calcule quantos membros da equipe precisarão de acesso e quais aplicativos esses membros da equipe usam diariamente

10 melhores softwares de automação de fluxo de trabalho em 2024

Procurando um sistema de fluxo de trabalho intuitivo que possa automatizar as tarefas diárias ? Essas 10 soluções ajudam a criar fluxos de trabalho personalizados para sua empresa.

1. ClickUp

Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base em suas necessidades e deixe sua equipe se concentrar no que é mais importante

O ClickUp é a solução de código zero para agilizar qualquer processo e eliminar o trabalho pesado de seu dia. Não importa o tamanho da sua equipe, o ClickUp é poderoso o suficiente para consolidar seu trabalho entre aplicativos em uma plataforma colaborativa e automatizar os processos de negócios. Essa solução completa de gerenciamento de projetos está repleta de centenas de recursos flexíveis, incluindo Automações do ClickUp e IA do ClickUp para simplificar, planejar, executar e rastrear fluxos de trabalho de qualquer tipo.

Usando o Automations, os usuários podem escolher um dos mais de 100 fluxos de trabalho de automação pré-fabricados do ClickUp ou personalizar seus próprios fluxos de trabalho a partir de mais de 50 ações diferentes. Se você deseja atribuir automaticamente tarefas ou comentários, alterar status ou acionar notificações, o ClickUp Automations pode fazer isso acontecer.

E para todo o resto? A IA do ClickUp ajuda você. Como seu próprio redator virtual, o ClickUp AI pode gerar textos, resumos, atualizações de tarefas, traduções e muito mais com o pressionar de um botão. O ClickUp integra com mais de 1.000 outros aplicativos externos como Twilio, Slack, Airtable e Dropbox, para que as equipes trabalhem com mais eficiência.

Melhores recursos do ClickUp

Aproveite mais de 100 fluxos de trabalho predefinidos para que você não precise criar automações de fluxo de trabalho do zero

Escolha entre centenas de integrações com aplicativos externos para otimizar seu dia de trabalho

Implemente fluxos de trabalho para todos os departamentos por meio da solução sem código

Selecione entre mais de 50 ações para criar fluxos de trabalho personalizados

Evite erros no fluxo de trabalho definindo parâmetros específicos usando condições exatas

Limitações do ClickUp

A grande quantidade de personalizações pode ser esmagadora para novos usuários

Nem todas as exibições estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês por usuário

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.800+ avaliações)

2. Zapier

via Zapier O Zapier é uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho que conecta mais de 6.500 aplicativos por meio de sua solução de código zero. Com o editor de arrastar e soltar, você criará fluxos de trabalho automatizados (chamados zaps) sem escrever uma única linha de código.

Você não está mais limitado ao uso de ferramentas com integrações incorporadas. Basta usar a API do Zapier para definir acionadores e criar ações de acordo com seus critérios predefinidos.

Melhores recursos do Zapier

Escolha entre mais de 6.500 aplicativos na plataforma

Criar fluxos de trabalho personalizados por meio de regras se/então

Crie zaps de várias etapas para automatizar várias tarefas simultaneamente

Use filtros para executar zaps somente quando determinadas condições forem atendidas

Crie uma programação personalizada para que os zaps sejam executados somente no momento certo

Limitações do Zapier

Embora ofereça uma solução gratuita, talvez seja necessário fazer upgrade para um plano pago para criar zaps com aplicativos específicos

A criação de automações de processos em várias etapas pode ser confusa para novos usuários

Preços do Zapier

Plano gratuito

Starter: US$ 19,99/mês

US$ 19,99/mês Profissional: $49/mês

$49/mês Team: US$ 69/mês

US$ 69/mês Empresa: Preços personalizados

Zapier ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Integrify

via Integrifique O Integrify é um gerenciamento de fluxo de trabalho plataforma que ajuda as empresas a funcionar com mais eficiência. Use o criador de fluxo de trabalho com pouco código para atribuir tarefas, colaborar em processos, criar processos de aprovação ou até mesmo anexar documentos para várias automações.

Além disso, crie relatórios personalizados, crie formulários on-line ou use a API Integrify para integrar-se a outras plataformas.

Melhores recursos do Integrify

Teste a execução de processos automatizados de tarefas antes da implementação

Use as ferramentas Foresight para prever dependências de automação

Copiar e exportar processos para reconstruir automações

Permitir que os usuários anexem e comentem documentos

Limitações do Integrify

A personalização da interface do usuário pode exigir algum conhecimento prático de CSS

O uso de integrações exigirá o uso de um desenvolvedor

Preços da Integrify

Avaliação gratuita: Entre em contato para avaliação

Entre em contato para avaliação Integrify automação: $875/mês

Avaliações e opiniões sobre o Integrify

G2: 4,4/5 (31 avaliações)

4,4/5 (31 avaliações) Capterra: 4,5/5 (23 avaliações)

4. Flokzu

via Flokzu O Flokzu é um ferramenta de aprimoramento de processos que permite que as equipes automatizem tarefas em questão de horas. A ferramenta fácil de usar facilita o desenvolvimento de seus próprios formulários ou fluxos de trabalho. E a plataforma se integra a centenas de aplicativos - como Gmail, Dropbox, Trello e Asana - para que você economize tempo em seu dia de trabalho.

Melhores recursos do Flokzu

Use o construtor de arrastar e soltar baseado na nuvem para projetar fluxos de trabalho personalizados

Obtenha estatísticas facilmente digeríveis para entender quais tarefas são mais valiosas para sua equipe

Aproveite vários tipos de campos para projetar seus fluxos de trabalho de negócios

Permita que os usuários anexem documentos ou adicionem comentários às tarefas atribuídas

Limitações do Flokzu

Não há tantas integrações quanto outras plataformas

Outras plataformas oferecem condições mais personalizáveis

Preços do Flokzu

Padrão: $17/mês por usuário

$17/mês por usuário Premium: $22/mês por usuário

$22/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Flokzu avaliações e comentários

G2: 4,9/5 (29 avaliações)

4,9/5 (29 avaliações) Capterra: 4,8/5 (71 avaliações)

5. Segunda-feira

via Segunda-feiraSegunda-feira é um negócio gerenciamento de processos plataforma. Crie seu próprio fluxo de trabalho personalizado ou comece a partir de um modelo. Em seguida, configure alertas para a equipe e crie painéis personalizáveis para gerenciar o progresso.

Além disso, a plataforma se integra a mais de 200 aplicativos e armazena dados em um local centralizado - tudo sem usar uma única linha de código.

melhores recursos do #### Monday

Co-edite documentos em tempo real anexando-os a processos

Atribua tarefas, escreva comentários ou compartilhe entregáveis com membros da equipe interna ou clientes

Integre a plataforma com mais de 200 de suas ferramentas favoritas

Elimine processos manuais criando fluxos de trabalho personalizáveis em minutos

Limitações de segunda-feira

A configuração inicial do painel e o processo de integração podem ser demorados

Alguns recursos de relatório são bastante rígidos e carecem de personalização

Preços da Monday

Gratuito (até dois usuários)

(até dois usuários) Básico: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Standard: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Pro: US$ 16/mês por usuário

US$ 16/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Monday avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.000+ avaliações)

Confira nossa comparação completa em_ **Segunda-feira vs Airtable .

6. Fluxo de beijo

via Fluxo de beijoFluxo de beijos permite que os usuários otimizem os processos de fluxo de trabalho sem uma única linha de código. A plataforma intuitiva leva apenas alguns dias para ser configurada e aplica um sistema simples de três etapas para criar fluxos de trabalho.

A plataforma permite que a liderança da empresa atribua tarefas, resolva gargalos antes que eles aconteçam e meça a eficiência dos fluxos de trabalho com métricas incorporadas.

Melhores recursos do Kissflow

Crie formulários e fluxos de trabalho com um construtor intuitivo de arrastar e soltar

Crie atribuições dinâmicas para atribuir tarefas a um indivíduo, a várias pessoas ou a departamentos inteiros. Ou crie um round-robin para atribuir tarefas aleatoriamente

Estabeleça prazos fixos para cada tarefa

Use a lógica condicional para evitar erros humanos com fluxos de trabalho mais complexos

Limitações do Kissflow

O modelo de preços pode não ser adequado para empresas de pequeno porte ou em escala

Os vários recursos do software exigem uma curva de aprendizado considerável

Preços do Kissflow

Básico: US$ 1.500/mês

US$ 1.500/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Kissflow

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 3,9/5 (39 avaliações)

7. Zoho Creator

via Zoho CreatorZoho O Creator é uma plataforma multifuncional com pouco código que permite criar seu próprio aplicativo. Com uma plataforma de arrastar e soltar, crie soluções personalizadas que resolvem praticamente qualquer necessidade de negócios.

Aproveite os recursos de automação do fluxo de trabalho para responder às interações do usuário, programar ações, encaminhar processos de aprovação e até mesmo processar pedidos com base em pagamentos e faturamento bem-sucedidos.

Melhores recursos do Zoho Creator

Integração com vários gateways de pagamento para configurar fluxos de trabalho com novos clientes on-line

Defina atrasos entre gatilhos e ações para criar um fluxo de trabalho de acordo com sua programação

Receba notificações por SMS, e-mail ou celular com base em uma série de ações diferentes

Crie e implemente blueprints para manter até mesmo as tarefas manuais dentro do cronograma

Limitações do Zoho Creator

É necessário algum conhecimento prático de codificação

Se você não quiser criar seu próprio aplicativo, essa solução de automação de fluxo de trabalho pode ser excessivamente complexa

Preços do Zoho Creator

Padrão: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Profissional: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Enterprise: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Flex: Preços personalizados

Zoho Creator avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

4,3/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

8. Gerenciamento de trabalho do Jira (Atlassian)

via JiraJira O Work Management é uma solução de software para que as equipes de gerenciamento de projetos coordenem, colaborem e, por fim, façam mais em menos tempo. Várias exibições (como lista, calendário, quadro e linha do tempo) permitem que os colegas acompanhem seu progresso em um panorama geral ou em um nível mais detalhado.

Além disso, os recursos de automação facilitam para as equipes a simplificação de determinadas tarefas e a criação de belos relatórios para conduzir a análise do fluxo de trabalho .

Melhores recursos do Jira

Faça edições abrangentes nas automações de fluxo de trabalho por meio de alterações em massa

Obtenha acesso a uma biblioteca de modelos de fluxos de trabalho para que as equipes de recursos humanos, marketing, vendas e outras equipes executem tarefas no piloto automático

Obtenha a aprovação dos processos de aprovação mais rapidamente enviando mensagens automáticas às partes interessadas

Use a visualização do calendário para recriar automaticamente as tarefas mensais

Limitações do Jira

Faltam personalizações para alguns relatórios incorporados

A configuração inicial do diretório software de gerenciamento de fluxo de trabalho pode ser esmagadora e difícil de entender

Preços do Jira

Gratuito (até 10 usuários)

(até 10 usuários) Padrão: US$ 5/mês por usuário (até 3.500 usuários)

US$ 5/mês por usuário (até 3.500 usuários) Premium: $10/mês por usuário (até 3.500 usuários)

Jira ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

9. OnTask

via OnTask A OnTask é uma plataforma de gerenciamento de documentos orientada por IA. Redija documentos, obtenha assinaturas em contratos legais, aproveite modelos pré-criados e colete e transfira dados. Sua equipe economizará um tempo valioso usando o construtor sem código para automatizar as tarefas diárias.

Melhores recursos do OnTask

Preenchimento automático de dados de várias fontes para gerar documentos mais rapidamente

Encaminhar dados de formulários on-line para revisão e aprovação

Rastrear automaticamente assinaturas seguras, legalmente vinculadas e em conformidade com a HIPAA para qualquer documento

Aproveite a biblioteca de modelos para criar rapidamente fluxos de trabalho para praticamente qualquer aspecto das operações comerciais

Limitações do OnTask

Os fluxos de trabalho mais complexos exigem muito conhecimento, o que pode ser difícil para novos usuários

Pode ser difícil editar mensagens SMS e e-mails padrão

Preços da OnTask

Pessoal: US$ 9/mês por usuário (1 usuário)

US$ 9/mês por usuário (1 usuário) Business: $24/mês por usuário (2 usuários)

$24/mês por usuário (2 usuários) Business Pro: $99/mês por usuário (3 usuários)

$99/mês por usuário (3 usuários) Enterprise: Preços personalizados

OnTask avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (5 avaliações)

4,6/5 (5 avaliações) Capterra: 4,7/5 (63 avaliações)

10. Pipefy

via Pipefy Pipefy's ferramentas de fluxo de trabalho foram criadas especificamente para os departamentos de compras, recursos humanos e TI. A plataforma orientada por IA facilita para os profissionais de RH a contratação, integração e desligamento de novos funcionários, enquanto as decisões de compras podem obter cotações, analisar fornecedores e enviar novos fornecedores para aprovação executiva.

Aproveite os fluxos de trabalho de automação incorporados e sem código ou crie seus próprios fluxos de trabalho do zero.

Melhores recursos do Pipefy

Aproveite as automações pré-construídas de ponta a ponta para casos de uso de RH, compras e TI

Crie seus próprios fluxos de trabalho personalizados usando campos personalizados

Acompanhe as tarefas em andamento por meio de relatórios e painéis personalizados

Controle quem vê o quê (e quando) por meio de funções e níveis de permissão personalizados

Limitações do Pipefy

Há menos modelos predefinidos fora dos departamentos de RH, TI e compras

Às vezes, os e-mails automatizados vão para o spam e não para as caixas de entrada dos clientes

Preços do Pipefy

Iniciante: US$ 0/mês por usuário

US$ 0/mês por usuário Empresarial: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Pipefy ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6 (mais de 300 avaliações)

Escolha o melhor software de automação de fluxo de trabalho para sua empresa

Automatizar fluxos de trabalho e tarefas repetitivas pode economizar inúmeras horas por semana. Ao avaliar as ferramentas de automação de fluxo de trabalho, procure uma solução que tenha um construtor com pouco ou nenhum código, que se integre ao seu gerenciamento de tarefas ou aplicativos de gerenciamento de projetos, e que caibam no seu orçamento.

As automações do ClickUp vêm completas com mais de 100 fluxos de trabalho pré-construídos, mais de 50 ações para escolher e integrações incorporadas com suas ferramentas favoritas. Para ver como o ClickUp pode ajudá-lo a economizar tempo toda semana, registre-se hoje mesmo . 💡