Os 10 melhores aplicativos gratuitos de planejamento digital em 2026

É o início da semana, e é hora de anotar as três tarefas mais importantes do dia, configurar lembretes e revisar e editar as anotações da semana passada.
Mas espere.
Você deve usar o Google Docs? O novo aplicativo de planejamento que seu amigo te apresentou? Ou manter as coisas simples e continuar usando o aplicativo de notas do seu celular?
Provavelmente você já se viu nessa situação mais de uma vez se ainda não teve sorte em encontrar um planejador digital.
É verdade que praticamente todos os planejadores diários disponíveis realizam a maioria das tarefas básicas. Mas poucos unificam e centralizam praticamente todas as suas necessidades de planejamento em uma única plataforma.
Para ajudar na sua busca pelo melhor planejador digital, compilamos abaixo uma lista de todas as opções que vale a pena considerar.
Vamos nos aprofundar nos detalhes.
O que você deve procurar em um aplicativo de planejamento digital?
Uma das características mais importantes de um planejador é a facilidade de uso. Já é difícil manter o uso de uma ferramenta de planejamento digital a longo prazo — não torne isso ainda mais difícil para si mesmo tentando incorporar um planejador digital rígido e complicado à sua rotina diária.
Um excelente planejador digital facilita a centralização de todas as suas tarefas. Isso significa que é sempre uma boa ideia verificar quais outros aplicativos você provavelmente já usa (pense no Gmail ou no Slack) para que ele se integre mais facilmente ao seu fluxo de trabalho atual.
Embora seja uma questão de preferência, quanto mais integrações e recursos um planejador digital tiver, melhor. Por quê? É uma das melhores maneiras de reduzir o número de aplicativos que você costuma usar para lidar com a criação de documentos, o acompanhamento de faturas, lembretes ou até mesmo o andamento de qualquer um dos seus projetos. 📚
Como avaliamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.
Os 10 melhores aplicativos de planejamento digital em 2025
1. ClickUp
Como planejador digital, pense no ClickUp como a ferramenta multifuncional que cuida de tudo, desde as necessidades de planejamento mais simples até as mais complexas, tanto para equipes quanto para indivíduos. Sim, ele vem com inúmeros recursos e é altamente personalizável — perfeito para o planejador digital que é muito exigente quanto à forma de acompanhar e gerenciar o trabalho (ou a vida pessoal). 📖
Principais recursos do ClickUp
- Visualização de calendário do ClickUp: Organize suas tarefas de forma sistemática, programe prazos e crie um calendário dinâmico que permita à sua equipe acompanhar o progresso e manter-se alinhada.
- Automações: Lide com tarefas rotineiras que se tornam repetitivas rapidamente usando os recursos avançados de automação do ClickUp. É uma ótima maneira de liberar espaço mental e planejar com mais eficiência. Com gatilhos e condições de automação, automatize a criação de tarefas, alterações de responsáveis, lembretes e prioridade de tarefas, entre outros
- Personalização: Os melhores planejadores diários são flexíveis — assim, você não precisa lidar com campos rígidos e irrelevantes para suas necessidades. O ClickUp foi desenvolvido com foco na personalização, o que significa que você vai querer dedicar algum tempo para se familiarizar com o funcionamento das páginas, pastas, visualizações e tarefas, a fim de definir um fluxo de trabalho feito sob medida para você
- Modelos: Quem não gosta de modelos? O ClickUp oferece aos usuários centenas de modelos que atendem a todos os tipos de necessidades, como planejamento de recursos e planejamento de eventos. Comece usando o modelo de planejador diário do ClickUp!
Limitações do ClickUp
- Alguns usuários citam suas ferramentas limitadas de planilhas e fórmulas complexas
- Nem todas as visualizações estão disponíveis no celular (ainda!)
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários sobre o ClickUp
- Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)
- G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)
2. Google Agenda
Você conhece o Google Agenda como uma das plataformas originais de planejamento digital. Seus recursos de agendamento facilitam o dia de trabalho sem sobreposições entre reuniões, horário de trabalho ou tempo para si mesmo.
Embora seja básico, o Google Agenda ainda oferece ótimos recursos de planejamento que funcionam para o usuário certo ou como integração com um aplicativo que você já usa. É fácil de usar como aplicativo de planejamento diário ou semanal. Você também pode agendar eventos ao longo do ano com sua interface intuitiva.
Principais recursos do Google Agenda
- Lembretes automáticos: O Google Agenda define lembretes automáticos para eventos e tarefas futuras, para que os usuários se mantenham atualizados com sua agenda
- Visualização de agenda: O Google Agenda possui um recurso de visualização de agenda, que permite aos usuários ver seus próximos eventos, tarefas e notas rapidamente
- Compartilhamento de calendário: O Google Agenda também permite que os usuários compartilhem seu calendário com outras pessoas, para que tarefas, eventos e notas sejam gerenciados de forma colaborativa
- Compatível com dispositivos móveis: Funciona em dispositivos iOS e Android
Limitações do Google Agenda
- Limitadas principalmente ao agendamento e ao bloqueio de tempo
- Carece dos recursos adicionais que o tornariam um painel de planejamento verdadeiramente completo
Preços do Google Agenda
- Gratuito
Avaliações e comentários do Google Agenda
- Capterra: 4,8/6 (mais de 2.000 avaliações)
- G2: 4,6/5 (mais de 40.000 avaliações)
3. Todoist
O Todoist é um aplicativo de planejamento digital que ajuda os usuários a se manterem organizados e produtivos. Ele vem com uma variedade de recursos e ferramentas, como gerenciamento de tarefas e alguns recursos básicos de gerenciamento de projetos, listas de tarefas (também conhecidas como listas de afazeres ), lembretes e notificações, além da capacidade de criar filtros personalizados.
Principais recursos do Todoist
- Listas de tarefas: esse recurso de lista de tarefas permite que os usuários dividam suas tarefas e metas em listas menores e mais fáceis de gerenciar, e está disponível em vários dispositivos para planejamento em qualquer lugar
- Lembretes e notificações: O aplicativo vem com lembretes e notificações automáticos, que ajudam os usuários a se manterem organizados e em dia
- Filtros personalizados: O Todoist também possui um recurso de filtros personalizados para pesquisar e encontrar tarefas e dados com facilidade
Limitações do Todoist
- Não possui recursos avançados (não é possível arquivar listas antigas)
- Pode ser difícil compartilhar suas listas de tarefas para colaboração online
Preços do Todoist
- Gratuito:
- Pro: US$ 4/mês, cobrados anualmente
- Plano Empresarial: US$ 6/mês, cobrados anualmente
Avaliações e comentários sobre o Todoist
- Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)
- G2: 4,4/6 (mais de 700 avaliações)
4. Notion
O Notion é fácil de usar e uma ótima opção para quem gosta de dar asas à criatividade em seu planejador digital, começando com uma tela em branco. Ele oferece ferramentas e recursos úteis, incluindo gerenciamento de tarefas, visualização de calendário e linhas e colunas de tarefas personalizáveis.
Além disso, seus usuários sincronizam seus dados em vários dispositivos, compartilham suas informações de planejamento e integram-se a outros aplicativos para obter o máximo de produtividade.
Principais recursos do Notion
- Gerenciamento de tarefas: O Notion oferece aos usuários um sistema intuitivo de gerenciamento de tarefas para criar, organizar e acompanhar tarefas
- Aninhamento e bancos de dados vinculados: o aninhamento e os bancos de dados vinculados do Notion permitem que os usuários organizem e armazenem facilmente páginas e tarefas relacionadas em um formato de fácil navegação
- Recursos de integração e incorporação: O Notion também possui recursos de integração e incorporação, que permitem aos usuários conectar seus dados do Notion a outros serviços, como o Gmail ou o Slack, para um fluxo de trabalho mais eficiente. Além disso, você pode incorporar aplicativos visualmente diretamente no seu painel para facilitar o acesso
Limitações do Notion
- Atualmente, carece dos recursos robustos de automação e lembretes de tarefas que outros aplicativos de planejamento digital oferecem
- Os recursos dos aplicativos móveis são um pouco limitados em comparação com outros planejadores digitais
- Alguns usuários dizem que levam um pouco mais de tempo para superar a curva de aprendizado no início
Preços do Notion
- Gratuito
- Mais: US$ 8 por usuário por mês, cobrados anualmente
- Empresas: US$ 15 por usuário por mês, cobrados anualmente
- Empresas: Entre em contato com a equipe de vendas
Avaliações e comentários sobre o Notion
- Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)
- G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)
5. Asana
Se você gosta de planejadores digitais com uma abordagem mais voltada para estruturas ou gerenciamento de projetos no fluxo de trabalho, vale a pena considerar o Asana. Ele oferece aos usuários uma ampla gama de recursos, como o clássico software de gerenciamento de tarefas e projetos, uma visualização de calendário, modelos personalizados, fácil integração com outros aplicativos interessantes e diversas visualizações.
Principais recursos do Asana
- Campos personalizados: Organize e classifique informações como em uma planilha com campos personalizados de seleção única, seleção múltipla, numéricos e de texto
- Formulários vinculados a projetos: Colete os detalhes exatos necessários para cada tarefa conectando diretamente os formulários de solicitação a projetos específicos
- Prazos das tarefas: Veja as tarefas no calendário do Asana e mantenha-se em dia, ou até mesmo visualize-as no seu calendário de trabalho
- Lista de tarefas simples: Fácil de criar listas de tarefas pessoais ou colaborativas
Limitações do Asana
- O Asana não oferece recursos nativos de controle de tempo
- Alguns dizem que não é uma ferramenta flexível em comparação com outros planejadores digitais desta lista
- As ferramentas de campos personalizados podem parecer limitadas
- A versão gratuita pode ser limitada para um simples planejador diário
Preços do Asana
- Básico: Grátis
- Premium: US$ 10,99 por usuário por mês, cobrado anualmente
- Business: US$ 24,99 por usuário por mês, cobrado anualmente
Avaliações e comentários sobre o Asana
- Capterra: 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)
- G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)
6. Mydailyplanners
Junte o GoodNotes, o Google e o Calendário da Apple e você terá o MyDailyPlanners. Este aplicativo de planejamento diário oferece opções de lista de tarefas e modelos de agendas digitais completos com links e configurações de lembretes. Ele funciona de maneira muito semelhante aos bullet journals e, além disso, como agendas digitais que podem ser editadas “à mão”.
Os melhores recursos do MyDailyPlanners
- Páginas com hiperlinks: Organize e gerencie cada mês com páginas vinculadas de fácil navegação
- Adesivos digitais: Use adesivos digitais em qualquer uma das suas páginas de planejamento mensal, assim como na vida real
- Modelos de PDF reutilizáveis: Reutilize o modelo de PDF se precisar usar a mesma página para planejamentos adicionais
Limitações do MyDailyPlanners
- Não é tanto um aplicativo, mas um planejador digital baseado em modelos para iPad ou tablet
- As atualizações dos modelos de planejador digital têm um custo extra
Preços do MyDailyPlanners
- Os planejadores digitais e pacotes custam entre US$ 15 e mais de US$ 20
Avaliações e comentários do MyDailyPlanners
- Capterra: N/A
- G2: N/A
7. Trello
Se você é fã da abordagem de planejamento Kanban, não procure além do Trello. Como planejador digital, é uma ferramenta altamente visual que usa cartões para planejar tarefas e projetos. Marque usuários, adicione listas de verificação, vincule arquivos e defina lembretes automáticos para manter o controle de todas as suas tarefas.
Principais recursos do Trello
- Interface de arrastar e soltar: a interface intuitiva de arrastar e soltar do Trello facilita a movimentação de cartões, listas ou quadros e a visualização do andamento de diferentes projetos
- Upload de imagens e arquivos: O Trello permite que os usuários visualizem tarefas futuras, enviem imagens e arquivos e acompanhem os prazos dos projetos
- Organização flexível: O Trello oferece um sistema de organização fácil de usar com etiquetas personalizáveis, listas de verificação e atribuições de tarefas, o que pode funcionar muito bem para tarefas diárias
Limitações do Trello
- Desenvolvidos com base em um tipo de estrutura de planejador digital
- Não é possível integrar ou incorporar outros aplicativos que você já utiliza
- Pode dar muito trabalho para uma simples lista de tarefas
Preços do Trello
- Gratuito
- Padrão: US$ 5 por usuário por mês, cobrados anualmente
- Premium: US$ 10 por usuário por mês, cobrados anualmente
- Enterprise: US$ 17,50 por usuário por mês, cobrado anualmente
Avaliações e comentários sobre o Trello
- Capterra: 4,5/5 (mais de 22.000 avaliações)
- G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)
8. GoodNotes
O GoodNotes é um aplicativo para iOS acessível que permite aos usuários fazer anotações ou esboços de forma rápida e fácil. O aplicativo de planejamento digital possui uma interface intuitiva que permite criar, organizar e editar documentos.
Ele também inclui uma biblioteca virtual que permite aos usuários armazenar, gerenciar e acessar suas anotações com facilidade. Entre os melhores planejadores digitais, este é ideal para tarefas organizacionais mais visuais.
Principais recursos do GoodNotes
- Biblioteca virtual: Oferece uma biblioteca virtual organizada para armazenar, gerenciar e acessar as anotações dos usuários
- Reconhecimento de caligrafia: Permite que os usuários digitem simplesmente escrevendo as palavras em seus dispositivos
- Reconhecimento de texto: O aplicativo de planejamento digital reconhece texto digitado ou escrito à mão para convertê-lo facilmente em um formato editável
Limitações do GoodNotes
- Disponível apenas para dispositivos iOS (a versão para dispositivos Android pode estar a caminho)
- Falta de formas pré-definidas na ferramenta de formas
- A ausência de função de camadas torna o recurso de desenho realmente difícil
Preços do GoodNotes
- Gratuito
- Go Limitless: US$ 8,99 (pagamento único)
Avaliações e comentários do GoodNotes
- Capterra: 4,5/5 (mais de 35 avaliações)
- G2: 4,8/5 (mais de 29 avaliações)
9. Any.do
O Any.do possui um painel de controle fácil de usar que permite criar seu plano diário em qualquer lugar. Entre os melhores planejadores digitais desta lista, o Any.do é bastante simples para adicionar notas e anexos à sua lista. Você pode até mesmo codificar suas prioridades por cores.
É um excelente aplicativo de planejamento para criar listas de tarefas centralizadas que podem ser compartilhadas com sua equipe ou para criar uma lista simples de tarefas.
Principais recursos do Any.do
- Calendário otimizado para dispositivos móveis: As ferramentas de calendário são superotimizadas para dispositivos móveis e permitem que você conecte seu Google Agenda
- Transforme e-mails em tarefas: Depois de conectar seu provedor de e-mail, é fácil transformar e-mails em tarefas para que você sempre se lembre de responder
- Sincronize dados com facilidade: Feito para planejamento em qualquer lugar, é fácil trabalhar pelo aplicativo e sincronizar dados em todos os seus dispositivos
Limitações do Any.do
- A versão gratuita oferece apenas recursos limitados
- Não se integra bem com outros aplicativos de trabalho
Preços do Any.do
- Pessoal: Grátis
- Premium: US$ 3 por mês, cobrados anualmente
- Teams: US$ 5 por mês, por usuário, cobrados anualmente
Avaliações e comentários do Any.do
- Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)
- G2: 4/5 (mais de 150 avaliações)
10. Monday.com
Com o Monday, os usuários criam projetos, colaboram com membros da equipe e acompanham o progresso em um único lugar. A plataforma oferece uma interface intuitiva de arrastar e soltar para gerenciamento de tarefas, notificações personalizadas para atividades essenciais e recursos poderosos de automação.
O Monday também se integra a centenas de aplicativos e serviços para ajudar você a trabalhar com mais eficácia e realizar mais tarefas.
Os melhores recursos do Monday
- Painéis e documentos ilimitados: O plano gratuito oferece aos usuários painéis e criação de documentos ilimitados
- Fluxos de trabalho personalizáveis: Crie fluxos de trabalho integrados que levam tarefas e projetos do status “pendente” para “concluído” em menos tempo
- Ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho: Encontre ferramentas no painel para planejamento de clientes, metas semanais e OKRs, além de planejamento de alto nível
Limitações do Monday
- A versão gratuita pode parecer limitada
- Alguns acham que ele reserva seus melhores recursos para usuários premium pagantes
- Alguns usuários consideram que os recursos não são tão completos ou flexíveis quanto os de outras alternativas de aplicativos de planejamento digital
- Geralmente mais voltadas para a gestão de tarefas do que para o planejamento digital
Preços do Monday
- Básico: Grátis
- Padrão: US$ 8 por conjunto por mês, cobrados anualmente
- Pro: US$ 10 por pacote por mês, cobrados anualmente
- Empresas: Entre em contato com a equipe de vendas
Avaliações e comentários sobre o Monday
- Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)
- G2: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)
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A beleza do planejamento é que não se trata de uma abordagem única para todos — é algo altamente pessoal. Com o ClickUp, sua busca pelo melhor aplicativo de planejamento digital finalmente chega ao fim.
Use-o para fazer brainstorming do zero, criar modelos e acompanhar suas tarefas mais importantes, tudo em um só lugar. O ClickUp permite até mesmo integrar vários Google Calendars.
Assim, você estará sempre em dia com suas necessidades de planejamento pessoal e projetos de trabalho. Então, comece a usar o ClickUp para garantir que você tenha todas as ferramentas necessárias para suas necessidades de planejamento digital.