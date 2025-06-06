Os 10 melhores aplicativos gratuitos de planejamento digital em 2026

É o início da semana, e é hora de anotar as três tarefas mais importantes do dia, configurar lembretes e revisar e editar as anotações da semana passada.

Mas espere.

Você deve usar o Google Docs? O novo aplicativo de planejamento que seu amigo te apresentou? Ou manter as coisas simples e continuar usando o aplicativo de notas do seu celular?

Provavelmente você já se viu nessa situação mais de uma vez se ainda não teve sorte em encontrar um planejador digital.

É verdade que praticamente todos os planejadores diários disponíveis realizam a maioria das tarefas básicas. Mas poucos unificam e centralizam praticamente todas as suas necessidades de planejamento em uma única plataforma.

Para ajudar na sua busca pelo melhor planejador digital, compilamos abaixo uma lista de todas as opções que vale a pena considerar.

Vamos nos aprofundar nos detalhes.

O que você deve procurar em um aplicativo de planejamento digital?

Uma das características mais importantes de um planejador é a facilidade de uso. Já é difícil manter o uso de uma ferramenta de planejamento digital a longo prazo — não torne isso ainda mais difícil para si mesmo tentando incorporar um planejador digital rígido e complicado à sua rotina diária.

Um excelente planejador digital facilita a centralização de todas as suas tarefas. Isso significa que é sempre uma boa ideia verificar quais outros aplicativos você provavelmente já usa (pense no Gmail ou no Slack) para que ele se integre mais facilmente ao seu fluxo de trabalho atual.

Embora seja uma questão de preferência, quanto mais integrações e recursos um planejador digital tiver, melhor. Por quê? É uma das melhores maneiras de reduzir o número de aplicativos que você costuma usar para lidar com a criação de documentos, o acompanhamento de faturas, lembretes ou até mesmo o andamento de qualquer um dos seus projetos. 📚

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Os 10 melhores aplicativos de planejamento digital em 2025

Comece a usar o ClickUp Organize tarefas, defina metas e acompanhe o progresso em todos os projetos com o ClickUp

Como planejador digital, pense no ClickUp como a ferramenta multifuncional que cuida de tudo, desde as necessidades de planejamento mais simples até as mais complexas, tanto para equipes quanto para indivíduos. Sim, ele vem com inúmeros recursos e é altamente personalizável — perfeito para o planejador digital que é muito exigente quanto à forma de acompanhar e gerenciar o trabalho (ou a vida pessoal). 📖

Principais recursos do ClickUp

Visualização de calendário do ClickUp : Organize suas tarefas de forma sistemática, programe prazos e crie um calendário dinâmico que permita à sua equipe acompanhar o progresso e manter-se alinhada.

Automações : Lide com tarefas rotineiras que se tornam repetitivas rapidamente usando os recursos avançados de automação do ClickUp. É uma ótima maneira de liberar espaço mental e planejar com mais eficiência. Com gatilhos e condições de automação, automatize a criação de tarefas, alterações de responsáveis, lembretes e prioridade de tarefas, entre outros

Personalização: Os melhores Os melhores planejadores diários são flexíveis — assim, você não precisa lidar com campos rígidos e irrelevantes para suas necessidades. O ClickUp foi desenvolvido com foco na personalização, o que significa que você vai querer dedicar algum tempo para se familiarizar com o funcionamento das páginas, pastas, visualizações e tarefas, a fim de definir um fluxo de trabalho feito sob medida para você

Modelos: Quem não gosta de modelos? O ClickUp oferece aos usuários centenas de modelos que atendem a todos os tipos de necessidades, como Quem não gosta de modelos? O ClickUp oferece aos usuários centenas de modelos que atendem a todos os tipos de necessidades, como planejamento de recursos planejamento de eventos . Comece usando o modelo de planejador diário do ClickUp

Baixe este modelo Fique por dentro das suas tarefas diárias com o modelo de planejador diário do ClickUp

Limitações do ClickUp

Alguns usuários citam suas ferramentas limitadas de planilhas e fórmulas complexas

Nem todas as visualizações estão disponíveis no celular (ainda!)

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

Capterra : 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

2. Google Agenda

Exemplo de uma visualização de três dias no Google Agenda

Você conhece o Google Agenda como uma das plataformas originais de planejamento digital. Seus recursos de agendamento facilitam o dia de trabalho sem sobreposições entre reuniões, horário de trabalho ou tempo para si mesmo.

Embora seja básico, o Google Agenda ainda oferece ótimos recursos de planejamento que funcionam para o usuário certo ou como integração com um aplicativo que você já usa. É fácil de usar como aplicativo de planejamento diário ou semanal. Você também pode agendar eventos ao longo do ano com sua interface intuitiva.

Principais recursos do Google Agenda

Lembretes automáticos: O Google Agenda define lembretes automáticos para eventos e tarefas futuras, para que os usuários O Google Agenda define lembretes automáticos para eventos e tarefas futuras, para que os usuários se mantenham atualizados com sua agenda

Visualização de agenda: O Google Agenda possui um recurso de visualização de agenda, que permite aos usuários ver seus próximos eventos, tarefas e notas rapidamente

Compartilhamento de calendário: O Google Agenda também permite que os usuários compartilhem seu calendário com outras pessoas, para que tarefas, eventos e notas sejam gerenciados de forma colaborativa

Compatível com dispositivos móveis: Funciona em dispositivos iOS e Android

Limitações do Google Agenda

Limitadas principalmente ao agendamento e ao bloqueio de tempo

Carece dos recursos adicionais que o tornariam um painel de planejamento verdadeiramente completo

Preços do Google Agenda

Gratuito

Avaliações e comentários do Google Agenda

Capterra : 4,8/6 (mais de 2.000 avaliações)

G2: 4,6/5 (mais de 40.000 avaliações)

3. Todoist

Gerencie suas tarefas e listas de afazeres com o Todoist

O Todoist é um aplicativo de planejamento digital que ajuda os usuários a se manterem organizados e produtivos. Ele vem com uma variedade de recursos e ferramentas, como gerenciamento de tarefas e alguns recursos básicos de gerenciamento de projetos, listas de tarefas (também conhecidas como listas de afazeres ), lembretes e notificações, além da capacidade de criar filtros personalizados.

Principais recursos do Todoist

Listas de tarefas: esse recurso de lista de tarefas permite que os usuários dividam suas tarefas e metas em listas menores e mais fáceis de gerenciar, e está disponível em vários dispositivos para planejamento em qualquer lugar

Lembretes e notificações: O aplicativo vem com lembretes e notificações automáticos, que ajudam os usuários a se manterem organizados e em dia

Filtros personalizados: O Todoist também possui um recurso de filtros personalizados para pesquisar e encontrar tarefas e dados com facilidade

Limitações do Todoist

Não possui recursos avançados (não é possível arquivar listas antigas)

Pode ser difícil compartilhar suas listas de tarefas para colaboração online

Preços do Todoist

Gratuito :

Pro : US$ 4/mês, cobrados anualmente

Plano Empresarial: US$ 6/mês, cobrados anualmente

Avaliações e comentários sobre o Todoist

Capterra : 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

G2: 4,4/6 (mais de 700 avaliações)

4. Notion

Anotações no Notion

O Notion é fácil de usar e uma ótima opção para quem gosta de dar asas à criatividade em seu planejador digital, começando com uma tela em branco. Ele oferece ferramentas e recursos úteis, incluindo gerenciamento de tarefas, visualização de calendário e linhas e colunas de tarefas personalizáveis.

Além disso, seus usuários sincronizam seus dados em vários dispositivos, compartilham suas informações de planejamento e integram-se a outros aplicativos para obter o máximo de produtividade.

Principais recursos do Notion

Gerenciamento de tarefas : O Notion oferece aos usuários um : O Notion oferece aos usuários um sistema intuitivo de gerenciamento de tarefas para criar, organizar e acompanhar tarefas

Aninhamento e bancos de dados vinculados : o aninhamento e os bancos de dados vinculados do Notion permitem que os usuários organizem e armazenem facilmente páginas e tarefas relacionadas em um formato de fácil navegação

Recursos de integração e incorporação: O Notion também possui recursos de integração e incorporação, que permitem aos usuários conectar seus dados do Notion a outros serviços, como o Gmail ou o Slack, para um fluxo de trabalho mais eficiente. Além disso, você pode incorporar aplicativos visualmente diretamente no seu painel para facilitar o acesso

Limitações do Notion

Atualmente, carece dos recursos robustos de automação e lembretes de tarefas que outros aplicativos de planejamento digital oferecem

Os recursos dos aplicativos móveis são um pouco limitados em comparação com outros planejadores digitais

Alguns usuários dizem que levam um pouco mais de tempo para superar a curva de aprendizado no início

Preços do Notion

Gratuito

Mais : US$ 8 por usuário por mês, cobrados anualmente

Empresas : US$ 15 por usuário por mês, cobrados anualmente

Empresas: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e comentários sobre o Notion

Capterra : 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

5. Asana

Via Asana

Se você gosta de planejadores digitais com uma abordagem mais voltada para estruturas ou gerenciamento de projetos no fluxo de trabalho, vale a pena considerar o Asana. Ele oferece aos usuários uma ampla gama de recursos, como o clássico software de gerenciamento de tarefas e projetos, uma visualização de calendário, modelos personalizados, fácil integração com outros aplicativos interessantes e diversas visualizações.

Principais recursos do Asana

Campos personalizados: Organize e classifique informações como em uma planilha com campos personalizados de seleção única, seleção múltipla, numéricos e de texto

Formulários vinculados a projetos: Colete os detalhes exatos necessários para cada tarefa conectando diretamente os formulários de solicitação a projetos específicos

Prazos das tarefas: Veja as tarefas no calendário do Asana e mantenha-se em dia, ou até mesmo visualize-as no seu calendário de trabalho

Lista de tarefas simples: Fácil de criar listas de tarefas pessoais ou colaborativas

Limitações do Asana

O Asana não oferece recursos nativos de controle de tempo

Alguns dizem que não é uma ferramenta flexível em comparação com outros planejadores digitais desta lista

As ferramentas de campos personalizados podem parecer limitadas

A versão gratuita pode ser limitada para um simples planejador diário

Preços do Asana

Básico : Grátis

Premium : US$ 10,99 por usuário por mês, cobrado anualmente

Business: US$ 24,99 por usuário por mês, cobrado anualmente

Avaliações e comentários sobre o Asana

Capterra : 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)

G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

6. Mydailyplanners

Via MyDailyPlanners

Junte o GoodNotes, o Google e o Calendário da Apple e você terá o MyDailyPlanners. Este aplicativo de planejamento diário oferece opções de lista de tarefas e modelos de agendas digitais completos com links e configurações de lembretes. Ele funciona de maneira muito semelhante aos bullet journals e, além disso, como agendas digitais que podem ser editadas “à mão”.

Os melhores recursos do MyDailyPlanners

Páginas com hiperlinks: Organize e gerencie cada mês com páginas vinculadas de fácil navegação

Adesivos digitais: Use adesivos digitais em qualquer uma das suas páginas de planejamento mensal, assim como na vida real

Modelos de PDF reutilizáveis: Reutilize o modelo de PDF se precisar usar a mesma página para planejamentos adicionais

Limitações do MyDailyPlanners

Não é tanto um aplicativo, mas um planejador digital baseado em modelos para iPad ou tablet

As atualizações dos modelos de planejador digital têm um custo extra

Preços do MyDailyPlanners

Os planejadores digitais e pacotes custam entre US$ 15 e mais de US$ 20

Avaliações e comentários do MyDailyPlanners

Capterra : N/A

G2: N/A

7. Trello

Via Trello

Se você é fã da abordagem de planejamento Kanban, não procure além do Trello. Como planejador digital, é uma ferramenta altamente visual que usa cartões para planejar tarefas e projetos. Marque usuários, adicione listas de verificação, vincule arquivos e defina lembretes automáticos para manter o controle de todas as suas tarefas.

Principais recursos do Trello

Interface de arrastar e soltar: a interface intuitiva de arrastar e soltar do Trello facilita a movimentação de cartões, listas ou quadros e a visualização do andamento de diferentes projetos

Upload de imagens e arquivos: O Trello permite que os usuários visualizem tarefas futuras, enviem imagens e arquivos e acompanhem os prazos dos projetos

Organização flexível: O Trello oferece um sistema de organização fácil de usar com etiquetas personalizáveis, listas de verificação e atribuições de tarefas, o que pode funcionar muito bem para tarefas diárias

Limitações do Trello

Desenvolvidos com base em um tipo de estrutura de planejador digital

Não é possível integrar ou incorporar outros aplicativos que você já utiliza

Pode dar muito trabalho para uma simples lista de tarefas

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : US$ 5 por usuário por mês, cobrados anualmente

Premium : US$ 10 por usuário por mês, cobrados anualmente

Enterprise: US$ 17,50 por usuário por mês, cobrado anualmente

Avaliações e comentários sobre o Trello

Capterra : 4,5/5 (mais de 22.000 avaliações)

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

8. GoodNotes

Via Goo dNotes

O GoodNotes é um aplicativo para iOS acessível que permite aos usuários fazer anotações ou esboços de forma rápida e fácil. O aplicativo de planejamento digital possui uma interface intuitiva que permite criar, organizar e editar documentos.

Ele também inclui uma biblioteca virtual que permite aos usuários armazenar, gerenciar e acessar suas anotações com facilidade. Entre os melhores planejadores digitais, este é ideal para tarefas organizacionais mais visuais.

Principais recursos do GoodNotes

Biblioteca virtual: Oferece uma biblioteca virtual organizada para armazenar, gerenciar e acessar as anotações dos usuários

Reconhecimento de caligrafia: Permite que os usuários digitem simplesmente escrevendo as palavras em seus dispositivos

Reconhecimento de texto: O aplicativo de planejamento digital reconhece texto digitado ou escrito à mão para convertê-lo facilmente em um formato editável

Limitações do GoodNotes

Disponível apenas para dispositivos iOS (a versão para dispositivos Android pode estar a caminho)

Falta de formas pré-definidas na ferramenta de formas

A ausência de função de camadas torna o recurso de desenho realmente difícil

Preços do GoodNotes

Gratuito

Go Limitless: US$ 8,99 (pagamento único)

Avaliações e comentários do GoodNotes

Capterra : 4,5/5 (mais de 35 avaliações)

G2: 4,8/5 (mais de 29 avaliações)

9. Any.do

O Any.do possui um painel de controle fácil de usar que permite criar seu plano diário em qualquer lugar. Entre os melhores planejadores digitais desta lista, o Any.do é bastante simples para adicionar notas e anexos à sua lista. Você pode até mesmo codificar suas prioridades por cores.

É um excelente aplicativo de planejamento para criar listas de tarefas centralizadas que podem ser compartilhadas com sua equipe ou para criar uma lista simples de tarefas.

Principais recursos do Any.do

Calendário otimizado para dispositivos móveis: As ferramentas de calendário são superotimizadas para dispositivos móveis e permitem que você conecte seu Google Agenda

Transforme e-mails em tarefas: Depois de conectar seu provedor de e-mail, é fácil transformar e-mails em tarefas para que você sempre se lembre de responder

Sincronize dados com facilidade: Feito para planejamento em qualquer lugar, é fácil trabalhar pelo aplicativo e sincronizar dados em todos os seus dispositivos

Limitações do Any.do

A versão gratuita oferece apenas recursos limitados

Não se integra bem com outros aplicativos de trabalho

Preços do Any.do

Pessoal : Grátis

Premium : US$ 3 por mês, cobrados anualmente

Teams: US$ 5 por mês, por usuário, cobrados anualmente

Avaliações e comentários do Any.do

Capterra : 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

G2: 4/5 (mais de 150 avaliações)

10. Monday.com

Via Monday

Com o Monday, os usuários criam projetos, colaboram com membros da equipe e acompanham o progresso em um único lugar. A plataforma oferece uma interface intuitiva de arrastar e soltar para gerenciamento de tarefas, notificações personalizadas para atividades essenciais e recursos poderosos de automação.

O Monday também se integra a centenas de aplicativos e serviços para ajudar você a trabalhar com mais eficácia e realizar mais tarefas.

Os melhores recursos do Monday

Painéis e documentos ilimitados: O plano gratuito oferece aos usuários painéis e criação de documentos ilimitados

Fluxos de trabalho personalizáveis: Crie fluxos de trabalho integrados que levam tarefas e projetos do status “pendente” para “concluído” em menos tempo

Ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho: Encontre ferramentas no painel para planejamento de clientes, Encontre ferramentas no painel para planejamento de clientes, metas semanais OKRs , além de planejamento de alto nível

Limitações do Monday

A versão gratuita pode parecer limitada

Alguns acham que ele reserva seus melhores recursos para usuários premium pagantes

Alguns usuários consideram que os recursos não são tão completos ou flexíveis quanto os de outras alternativas de aplicativos de planejamento digital

Geralmente mais voltadas para a gestão de tarefas do que para o planejamento digital

Preços do Monday

Básico : Grátis

Padrão : US$ 8 por conjunto por mês, cobrados anualmente

Pro : US$ 10 por pacote por mês, cobrados anualmente

Empresas: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e comentários sobre o Monday

Capterra : 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

G2: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

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A beleza do planejamento é que não se trata de uma abordagem única para todos — é algo altamente pessoal. Com o ClickUp, sua busca pelo melhor aplicativo de planejamento digital finalmente chega ao fim.

Use-o para fazer brainstorming do zero, criar modelos e acompanhar suas tarefas mais importantes, tudo em um só lugar. O ClickUp permite até mesmo integrar vários Google Calendars.

Assim, você estará sempre em dia com suas necessidades de planejamento pessoal e projetos de trabalho. Então, comece a usar o ClickUp para garantir que você tenha todas as ferramentas necessárias para suas necessidades de planejamento digital.