Como usar o gerenciamento de projetos com o bullet journal para manter o foco

Está tentando gerenciar um projeto com a mente confusa e notas adesivas espalhadas?

Já passamos por isso. Você abre seu laptop, pronto para lidar com sua lista de tarefas... mas, de repente, está organizando suas canetas em vez de suas prioridades. 😅

Conheça: gerenciamento de projetos com bullet journal — a combinação perfeita de criatividade, controle e tranquilidade. Seja você um estudante planejando sua tese, um freelancer lidando com vários clientes ou um criativo tentando manter a inspiração, o sistema bullet journal oferece uma estrutura flexível para realmente realizar as tarefas (com estilo) — tudo em uma única página, se for assim que sua mente prefere.

🧐 Você sabia? 88% das pessoas que mantêm um diário regularmente relatam maior clareza e foco.

Neste guia, explicaremos como gerenciar projetos usando um bullet journal — como ele é, por que funciona e como digitalizar as melhores partes com o ClickUp. Também compartilharemos alguns modelos gratuitos e prontos para uso para migrar seu bullet journal do analógico para o digital!

O que é o gerenciamento de projetos com o Bullet Journal?

O gerenciamento de projetos com bullet journal é exatamente o que parece: usar um bullet journal (também conhecido como BuJo) para organizar seus projetos, tarefas, cronogramas e metas.

Gerenciamento de projetos com o Bullet Journal via yukikosakamura

Criado originalmente por Ryder Carroll como um sistema minimalista de produtividade, o sistema bullet journal combina estrutura e criatividade para ajudá-lo a entregar projetos de qualquer tamanho com clareza.

🧐 Você sabia? O bullet journal original foi projetado para ajudar você a esquecer coisas — liberando a mente e dando espaço para o seu cérebro se concentrar.

O método bullet journal usa símbolos, notas curtas (chamadas de registro rápido) e layouts flexíveis para ajudá-lo a acompanhar ideias, tarefas, eventos e hábitos — tudo em um só lugar. É como um centro de comando pessoal para sua vida e seu trabalho.

Aqui estão alguns exemplos de componentes do gerenciamento de projetos com bullet journal:

Índice: um sumário para facilitar a navegação pelas suas páginas.

Registro futuro: uma visão geral do que está por vir nos próximos meses

Registro mensal: sua visão geral das metas e prazos de cada mês.

Registro diário: onde suas tarefas, notas e eventos do dia a dia ficam registrados

Coleções personalizadas: planos de projeto, listas de ideias, calendários de conteúdo, rastreadores de clientes — o que você quiser.

Quando usado de forma consistente, esse sistema pode melhorar significativamente o gerenciamento de tarefas, mesmo em projetos de trabalho, prazos escolares ou trabalhos paralelos.

🌼 Apenas um lembrete: você não precisa ter tudo planejado para começar. Não importa se o seu planejador é codificado por cores ou manchado de café, você já está fazendo mais do que imagina. Vamos construir um sistema que atenda às suas necessidades atuais, e não às que você acha que deveria ter.

🧠 E quanto aos cérebros com TDAH?

Sim, o bullet journal pode funcionar especialmente bem para pessoas com TDAH. Ele oferece um sistema visual, sem pressão e fácil de personalizar. Você pode despejar suas ideias livremente, manter tudo em um só lugar e projetá-lo de uma forma que faça sentido para você. Sem modelos rígidos. Sem regras. Apenas clareza.

🧐 Você sabia? O bullet journal é frequentemente recomendado para pessoas com TDAH devido à sua natureza visual, layout personalizável e ponto de entrada de baixo atrito. Ele ajuda a externalizar pensamentos, reduzir a sobrecarga e construir rotinas consistentes — sem forçá-lo a uma estrutura rígida.

🤓 Então... o que é um diário de gerenciamento de projetos?

Pense nisso como um espaço dedicado em seu diário para acompanhar apenas o trabalho do seu projeto. Isso pode incluir cronogramas, marcos, listas de tarefas, bloqueadores, recursos ou até mesmo reflexões pessoais. Você pode criar um layout exclusivo para cada projeto ou usar estruturas repetitivas, como quadros Kanban ou o Método Alastair (mais informações abaixo).

🌼 Lembre-se: seu bullet journal não tem a ver com produtividade perfeita — tem a ver com construir um sistema que apoie a maneira como você pensa, sente e flui.

Benefícios de usar um bullet journal para gerenciamento de projetos

Os bullet journals não são apenas cadernos bonitos com fita washi e cabeçalhos sofisticados (embora, claro, não haja problema se o seu for assim). Se bem feitos, eles são uma ferramenta poderosa para planejar, acompanhar e refletir, especialmente para projetos que nem sempre seguem uma linha reta.

Veja por que eles funcionam tão bem:

1. Flexibilidade total

Ao contrário dos softwares rígidos de gerenciamento de projetos, um bullet journal permite que você crie sua própria estrutura do zero. Precisa de um planejador de conteúdo semanal? Um rastreador de progresso para sua tese? Um espaço para brainstorming que não o limite?

Pronto.

Seu diário é uma tela em branco, pronta para se adaptar ao seu fluxo de trabalho, e não o contrário.

🌼 Lembre-se: se o seu caderno parecer caótico, tudo bem. A criatividade também é assim. A estrutura pode vir depois — você já fez a parte mais difícil: pensar.

2. Um cérebro que vive no papel

O bullet journal é basicamente o seu segundo cérebro — especialmente útil para gerenciar suas listas de tarefas e acompanhar datas importantes, entregas e novas notas de projetos.

Você pode registrar ideias, tarefas, prazos e até mesmo inspirações aleatórias às 3 da manhã — tudo em um só lugar. Para criativos, pensadores neurodivergentes ou qualquer pessoa que prefira a sensação tátil da caneta e do papel, esse sistema cria uma sensação de clareza mental que as ferramentas digitais às vezes não proporcionam.

🧐 Você sabia? Um estudo organizacional de 2024 descobriu que manter um diário melhorou o desempenho percebido no trabalho em 22,8% entre mais de 50.000 funcionários.

3. Controle total do seu processo

Seu bullet journal pode abrigar todo o processo do projeto — desde a concepção até o lançamento. Crie cronogramas, esboce seu próximo roteiro de produtos, liste colaboradores ou acompanhe feedbacks. Quer usar códigos de cores com base nas fases ou na prioridade do projeto? Vá em frente. O sistema é seu para moldar.

🧐 Você sabia? Em uma meta-análise de 2024, indivíduos que praticavam o diário expressivo tiveram um aumento de 25% na capacidade de atenção durante tarefas cognitivas.

4. Produtividade consciente

Ao contrário dos aplicativos de tarefas que o alertam a qualquer hora, o bullet journal convida você a desacelerar. Cada página é uma oportunidade para fazer uma pausa, refletir e planejar intencionalmente. Se você está tentando construir uma relação mais consciente com o trabalho, o bullet journal pode ajudar tanto na sua produtividade quanto no seu bem-estar.

🎉 Curiosidade: muitas pessoas usam técnicas de registro em diário, como o ciclo de hábitos ou o empilhamento de hábitos, em seus bullet journals para reforçar rotinas consistentes e de alto impacto em vários projetos.

Principais métodos do Bullet Journal para gerenciar projetos

Qual é a vantagem de usar um bullet journal para gerenciamento de projetos? Você pode misturar e combinar métodos até encontrar um sistema que realmente funcione para o seu cérebro. Chega de forçar seu fluxo de trabalho a se encaixar em modelos de software padronizados. Vamos examinar alguns dos métodos mais populares de bullet journaling que ajudam a organizar o caos e trazer clareza.

1. O Método Alastair

via Fonte

Pense nisso como um gráfico de Gantt minimalista — no papel. Você lista as tarefas verticalmente e as datas horizontalmente. Em seguida, marque quando cada tarefa está programada ou concluída. É uma maneira fantástica de visualizar os cronogramas dos projetos sem perder a cabeça em planilhas.

Caso de uso: planejar um lançamento ou entregas em fases (como uma campanha de marketing ou etapas de tese).

💡 Dica profissional: Quer a mesma linha do tempo visual digitalmente? Use um gráfico de Gantt do ClickUp para arrastar e soltar tarefas, ajustar prazos e colaborar em tempo real — sem reescrever nada.

2. Quadros Kanban

Quadro Kanban BuJo via Fonte

Divida sua página em colunas como A fazer, Fazendo e Concluído. Em seguida, liste suas tarefas em cada categoria, atualizando o status das tarefas à medida que elas avançam. Você permanecerá na mesma página sem precisar mudar para uma nova página sempre que seu fluxo de trabalho mudar.

Simples? Sim. Satisfatório? Também sim. Ver as tarefas avançando no quadro é pura serotonina.

🧐 Você sabia? O ClickUp permite transformar comentários em tarefas acionáveis — para que suas ideias e feedbacks não fiquem parados, mas sejam colocados em prática.

Caso de uso: gerenciamento de fluxos de trabalho criativos, sprints de desenvolvimento ou qualquer processo com várias etapas.

💡 Dica profissional: você pode criar o mesmo quadro de arrastar e soltar usando a Visualização do Quadro do ClickUp para gerenciar facilmente os status dos projetos.

3. Calendários de projetos

Calendário do projeto BuJo via Fonte

Desenhe uma página mensal ou um calendário para os prazos do seu projeto. Você pode destacar tarefas importantes, codificar por cores seus blocos de tempo e definir marcos ao longo das semanas. Você pode bloquear tempo, adicionar marcos codificados por cores ou marcar pontos-chave de revisão.

Caso de uso: Ótimo para planejamento de eventos, cronogramas editoriais e cronogramas baseados em metas.

4. Registros de tarefas

Registros de tarefas BuJo via Fonte

Um registro diário simples com marcadores (•), caixas de seleção (☐) ou símbolos para indicar prioridade. Você pode migrar tarefas para frente, cancelá-las ou marcá-las como concluídas.

Caso de uso: Qualquer pessoa que lida com muitas tarefas menores em um único projeto ou em vários projetos.

5. Coleções personalizadas

Calendário de conteúdo BuJo via glaizajournals

Estas são suas páginas personalizadas: painéis de projetos, rastreadores de feedback, esboços de conteúdo e até registros de humor, se seus projetos criativos forem emocionalmente desgastantes (nós entendemos).

Caso de uso: Organização específica para projetos que não se encaixa nos modelos tradicionais.

📮 ClickUp Insight: 63% dos participantes da nossa pesquisa classificam seus objetivos pessoais por urgência e importância, mas apenas 25% os organizam por prazo. O que isso significa? Você sabe o que é importante, mas não necessariamente quando. ⏳ O ClickUp Goals, aprimorado pela assistência de IA do ClickUp Brain, traz clareza aqui. Ele ajuda você a dividir grandes objetivos em etapas acionáveis e com prazo determinado. O ClickUp Brain fornece sugestões inteligentes para cronogramas e mantém você no caminho certo com atualizações de progresso em tempo real e alterações automáticas de status à medida que você conclui as tarefas. 💫 Resultados reais: os usuários relatam um aumento de 2x na produtividade após mudarem para o ClickUp.

Desafios do gerenciamento de projetos com o Bullet Journal

Adoramos o bullet journal. As canetas, as páginas, aquele momento de “Ahh, meu cérebro está organizado” após uma boa sessão de planejamento. Mas sejamos realistas — o papel tem suas limitações, especialmente quando você está gerenciando projetos complexos ou colaborando com outras pessoas.

Aqui estão alguns obstáculos que você pode encontrar ao longo do caminho do BuJo:

1. É tudo você — literalmente

O bullet journal é um trabalho individual. Não há sincronização automática, notificações ou visibilidade da equipe. Se você precisar compartilhar seu plano de projeto ou delegar uma tarefa, terá que fotocopiar páginas ou tirar fotos da mesa em ângulos estranhos para enviar pelo chat.

É ótimo para fluxos de trabalho individuais, mas não é ideal para colaboração em equipe.

2. Tarefas repetitivas tornam-se, bem, repetitivas

Redesenhando o mesmo layout semana após semana? Reescrevendo tarefas recorrentes todas as segundas-feiras? Para alguns, isso é terapêutico, mas para outros, é uma perda de tempo.

3. Espaço limitado, escalabilidade limitada

Os projetos evoluem. Você inicia um novo projeto, adiciona novas dependências de tarefas e, de repente, o layout do seu caderno de papel não consegue acompanhar. Às vezes, explode. E, de repente, aquele pequeno rastreador bonito para o seu lançamento em três etapas agora tem seis membros da equipe, cinco dependências e 12 subtarefas... e nenhum lugar para ir na sua pequena página de grade pontilhada.

Quando você precisa de histórico de versões, anexos ou subtarefas aninhadas, o papel pode começar a parecer uma camisa de força.

4. Sem função de pesquisa (a menos que você considere virar as páginas)

Claro, você pode numerar suas páginas e manter um índice. Mas sejamos honestos: tentar encontrar “aquela anotação do mês passado sobre o feedback do cliente” pode parecer uma busca em uma cápsula do tempo.

🚀 É aí que entra o ClickUp. Na próxima seção, mostraremos como trazer o melhor do bullet journal para o espaço digital — sem perder a liberdade criativa que você adora.

📓 Produtividade analógica x digital: uma comparação lado a lado Descubra como o planejamento tradicional se alia ao gerenciamento moderno do fluxo de trabalho! Imagem gerada por IA através do ClickUp Brain de BUJO analógico vs digital Esquerda: Uma página detalhada do Bullet Journal (BuJo), completa com anotações manuscritas, destaques coloridos, notas adesivas e rabiscos criativos — mostrando a flexibilidade e o toque pessoal do planejamento analógico. À direita: A visualização do quadro do ClickUp, com tarefas digitais organizadas, tags, anexos, comentários e colaboração em tempo real — demonstrando o poder das ferramentas digitais para produtividade, trabalho em equipe e escalabilidade. Por que isso é importante: veja como seus layouts favoritos do BuJo podem ser recriados e aprimorados no ClickUp. Descubra os benefícios do digital: capacidade de pesquisa, integrações, notificações e colaboração. Inspire-se para combinar o melhor dos dois mundos para o seu fluxo de trabalho! Use este visual como referência para integração, treinamento ou discussões em equipe sobre a evolução do seu kit de ferramentas de produtividade. Use este visual como referência para integração, treinamento ou discussões em equipe sobre a evolução do seu kit de ferramentas de produtividade.

📖 Leia mais: Se você está curioso para saber como isso poderia ser digitalmente, confira esses aplicativos de diário digital que ajudam a unir o mesmo controle criativo com uma estrutura pesquisável.

Como digitalizar o gerenciamento de projetos com o bullet journal usando o ClickUp

Se você já usa um bullet journal para gerenciar seus projetos, já entende o poder de colocar a caneta no papel. Isso traz ordem à bagunça, mantém suas ideias em movimento e ajuda você a manter o foco sem quebrar seu ritmo.

Se você está aqui, provavelmente chegou ao momento que todo usuário de diário analógico chega — quando caneta e papel simplesmente não dão mais conta.

“Adoro meu sistema, mas está ficando difícil escalá-lo.”

Talvez sua equipe esteja crescendo. Talvez seus projetos estejam ficando mais complexos. Ou talvez você esteja cansado de reescrever o mesmo layout semanal — ou de procurar aquele post-it com o lembrete importante.

É aqui que as ferramentas digitais deixam de substituir seu diário e começam a ampliá-lo — grades pontilhadas. Painéis digitais. Clareza total.

🌼 Lembre-se: transferir seu sistema BuJo para o ClickUp não significa desistir, mas sim crescer (da melhor maneira possível).

Quando você está lidando com prazos, colaborando entre equipes ou simplesmente precisa de um sistema em que possa confiar, não se trata de desistir do seu processo. Trata-se de evoluir seu sistema, não abandoná-lo.

Veja como passar do papel para o digital de uma forma que se mantenha fiel ao seu processo, ao mesmo tempo que lhe dá mais poder, visibilidade e fluidez.

Etapa 1: analise seus hábitos com o bullet journal

Antes de usar uma ferramenta, faça um inventário do que realmente funciona para você.

🧠 Pergunte a si mesmo:

Quais páginas ou abas eu uso mais? (Registros diários, Kanban, rastreadores, etc.)

Como eu costumo planejar — por dia, por semana ou por projeto?

O que costumo reescrever? O que costumo esquecer?

Devo acompanhar as tarefas profissionais e pessoais juntas ou separadamente?

Onde meu sistema começa a falhar?

💡 Dica profissional: Abra seu diário atual e analise uma semana. Onde você gastou tempo reescrevendo? O que ficou de fora? O que pareceu fácil?

🎯 Seu objetivo aqui não é replicar tudo, mas sim transferir intencionalmente as partes do seu sistema que melhor atendem às suas necessidades.

Etapa 2: reconstrua sua estrutura BuJo no ClickUp

Em vez de forçar seu fluxo de trabalho a se encaixar no modelo de outra pessoa, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, permite que você modele seu espaço de trabalho exatamente como seu bullet journal — com ferramentas digitais que se adaptam às suas páginas.

Quer você esteja transferindo um único layout de projeto para o ambiente online ou organizando vários projetos de trabalho em um único lugar, as visualizações flexíveis do ClickUp apoiam o funcionamento do seu cérebro.

Você pode arrastar e soltar tarefas, acompanhar o status das tarefas e adaptar cronogramas sem precisar mudar para uma nova página a cada semana.

Listas de tarefas → Use → Use a Exibição de lista

Perfeito para registros rápidos, listas de verificação semanais ou divisão de tarefas. Filtre por datas de vencimento, tags ou prioridade — assim como seus próprios símbolos de bala, mas pesquisáveis e classificáveis.

🎉 Curiosidade: o ato de riscar uma tarefa (sim, mesmo digitalmente) desencadeia a liberação de dopamina no cérebro — gratificação instantânea!

Acompanhe as fases do projeto ou sistemas pessoais, como pipelines de conteúdo, fluxos de trabalho de clientes ou tarefas de aula. É como mover notas adesivas em seu diário, só que com atualizações em tempo real.

🧐 Você sabia? Você pode arrastar tarefas entre as visualizações do ClickUp (como do Calendário para o Quadro) sem alterar sua estrutura — como passar para uma nova página sem reescrever nada.

📅 Registros mensais ou semanais → Use o Calendário

Planeje visualmente cronogramas, prazos e rotinas. Você pode arrastar e soltar tarefas ou diminuir o zoom para ver como está o seu mês. Ideal para quem pensa visualmente.

Use a priorização baseada em IA e ajustes automáticos para manter o controle de suas metas com o Calendário do ClickUp.

📓 Páginas personalizadas (coleções, metas, mapas mentais) → Use Docs, Mapas Mentais e Quadros Brancos

ClickUp Docs = Seu caderno infinito

Use-o para esboçar projetos, fazer anotações de reuniões ou até mesmo criar tabelas de acompanhamento de hábitos. Adicione tarefas, títulos, marcadores — ou incorpore qualquer coisa que dê vida à sua estrutura.

ClickUp Docs para anotações

Mapas mentais do ClickUp = Seu brainstorming, sem complicaçõesMapeie a estrutura do seu projeto, conecte ideias visualmente ou planeje fluxos de trabalho com a facilidade do recurso arrastar e soltar. Ótimo para quando seus pensamentos precisam de espaço para se expandir — e ainda assim fazer sentido.

Mapa mental para Bullet Journal

Quadros brancos do ClickUp = Seu playground de grandes ideias

Quadro branco para Bullet Journal

Esboce estratégias, insira tarefas e transforme o caos das notas adesivas em próximos passos claros. É onde o pensamento livre se encontra com a ação focada — tudo em um único espaço colaborativo.

🎉 Curiosidade: o ClickUp Docs salva automaticamente a cada segundo, para que você nunca mais perca suas ideias geniais.

📊 Domine as visões gerais → Crie painéisNo seu BuJo, você pode desenhar um rastreador de progresso. No ClickUp, crie painéis ao vivo que rastreiam automaticamente o status de conclusão, tarefas atrasadas, carga de trabalho da equipe ou marcos do projeto.

Escolha entre gráficos de Gantt, calendários ou quadros de tarefas para acompanhar o progresso da maneira que for melhor para você com o ClickUp Views.

💡 Cada página do seu bullet journal se torna uma visualização, documento ou painel digital — personalizado de acordo com o funcionamento do seu cérebro, mas sem limites de páginas.

Etapa 3: configure tarefas recorrentes para evitar retrabalho constante

Em um diário, você reescreve sua configuração semanal. Você relista hábitos. Você cria rotinas manualmente.

Digitalmente, as tarefas recorrentes do ClickUp fazem esse trabalho por você, sem sacrificar a visibilidade ou o controle.

Configure tarefas recorrentes com prazos usando o ClickUp.

🔁 Você pode:

Defina tarefas para serem repetidas em datas fixas (por exemplo, todas as segundas-feiras).

Crie subtarefas de lista de verificação que se repetem dentro da sua tarefa principal.

Configure tarefas para serem regeneradas após a conclusão (perfeito para hábitos contínuos ou revisões).

📝 Exemplo: No seu BuJo, todas as segundas-feiras você:

Planeje suas metas semanais

Revise a semana anterior

Organize reuniões com clientes para a semana

Em vez disso, crie uma tarefa recorrente chamada “Reinicialização semanal” no ClickUp com essas três subtarefas já incorporadas. Você pode atribuí-la, marcá-la, vincular documentos com detalhes do projeto e manter o foco na próxima tarefa importante, em vez de reescrever a mesma coisa todas as segundas-feiras.

💡 Fluxos de trabalho recorrentes ajudam a preservar seus rituais e, ao mesmo tempo, reduzem a repetição. É o melhor da atenção plena do BuJo e da produtividade moderna.

Etapa 4: Substitua seu registro futuro por lembretes e automações

No analógico, seu registro futuro é o seu cofre de memórias. Mas se você se esquecer de olhar, isso não ajudará.

No ClickUp, os lembretes e as automações trazem o sistema até você de forma ativa.

Configure tarefas recorrentes no ClickUp

⏰ Você pode:

Defina lembretes pessoais ou de equipe com contexto (não apenas um “ping”)

Anexe lembretes a tarefas, comentários ou documentos.

Automatize a criação de tarefas quando as datas mudarem ou os status forem alterados.

🧠 Caso de uso real: digamos que você sempre faça um acompanhamento com um cliente após criar uma nova tarefa ou enviar uma proposta. Em vez de escrever “acompanhamento” em seu diário, você pode automatizar uma tarefa no ClickUp para gerar uma notificação ou lembrete exatamente três dias depois — atribuída, marcada e pronta para ser enviada.

💡 Este é um bullet journal com um assistente integrado — que nunca se esquece de nada.

📮 ClickUp Insight: 26% dos trabalhadores afirmam que a melhor maneira de se desconectar é mergulhando em hobbies ou exercícios físicos, enquanto 22% usam rituais no final do dia, como fechar o laptop em um horário determinado ou trocar de roupa quando trabalham em casa. Mas 30% ainda acham difícil se desconectar mentalmente! Os lembretes do ClickUp ajudam a reforçar hábitos saudáveis. Defina um alerta de encerramento do dia, atualize automaticamente sua equipe sobre as tarefas concluídas com standups de IA e use o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, para executar suas tarefas diariamente, para que você esteja sempre em dia com suas tarefas mais importantes. 💫 Resultados reais: a Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp — o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

Etapa 5: transforme ideias dispersas em resultados estruturados com o ClickUp AI

Os diários são propositalmente desorganizados. É aí que a criatividade acontece. Mas como tornar essa desorganização produtiva? É aí que a maioria das pessoas fica parada.

O ClickUp AI preenche essa lacuna.

A IA do ClickUp transforma notas em feedback simplificado e sugere tarefas acionáveis.

Você pode:

Faça anotações e transforme-as em listas de tarefas ou esboços de projetos.

Resuma as sessões de brainstorming nas próximas etapas

Organize pensamentos desestruturados em planos, modelos ou SOPs.

✨ Exemplo: você coloca cinco páginas de feedback e ideias sobre produtos em um documento do ClickUp. Com um clique, a IA transforma isso em uma lista de prioridades de recursos e atribui ações de acompanhamento aos colegas de equipe certos.

💡 Suas ideias continuam sendo suas, mas agora estão prontas para serem colocadas em prática.

🧐 Você sabia? Você pode usar a IA no ClickUp para resumir automaticamente suas notas, esboçar um novo plano de projeto ou organizar suas ideias em algo lindamente estruturado. Resuma bate-papos, notas de reuniões e até mesmo gere conteúdo com tecnologia de IA em segundos com o ClickUp Brain, alimentado por IA.

Etapa 6: acompanhe o progresso geral que o papel não consegue lidar

Seu bullet journal ajuda você a se concentrar no hoje. Mas e quanto ao resto?

Os painéis do ClickUp oferecem um único local para você visualizar:

Use os painéis do ClickUp para acompanhar o progresso

Status do projeto em várias linhas do tempo

Cargas de trabalho e gargalos da equipe

Progresso em direção a OKRs, marcos do cliente ou planos de lançamento

📈 Em vez de redesenhar barras de progresso, você vê dados em tempo real e pode agir instantaneamente.

E como você pode incorporar o ClickUp Docs, Goals e até mesmo conversas em seu painel, ele se torna mais do que um resumo — é o seu centro de comando pessoal.

🎉 Curiosidade: o ClickUp não julgará suas anotações desorganizadas, listas pela metade ou nomes de tarefas carregados de emoção (👀 “consertar minha vida inteira HOJE”).

Etapa 7: Use os modelos de produtividade do ClickUp

Pronto para dar vida ao seu bullet journal — sem papel, bagunça ou perda de notas adesivas?

O modelo de produtividade pessoal do ClickUp ajuda você a fazer exatamente isso. Ele foi criado para ser como o seu BuJo favorito, só que mais inteligente, mais flexível e feito para funcionar da maneira que o seu cérebro funciona.

Veja como funciona na prática:

📝 Registre seus pensamentos no ClickUp Docs

Um modelo de produtividade pessoal no ClickUp

Use seu Documento de Diário para escrever suas reflexões diárias, listas de gratidão ou ideias que valem a pena lembrar. A estrutura do Documento permite que você crie subpáginas mensais e até mesmo converta texto em Tarefas do ClickUp com um único clique.

✨ Por que funciona:

Subpáginas mensais para manter tudo organizado

Destaque o texto para criar tarefas instantaneamente

Um espaço tranquilo e sem distrações para refletir, planejar ou despejar ideias.

Ótimo para registros de gratidão, definição de intenções e acompanhamento de pensamentos.

A IA do ClickUp pode ajudá-lo a resumir, inferir padrões e sintetizar suas ideias.

🧠 Acompanhe o aprendizado e os projetos com a visualização do quadro

Obtenha um modelo gratuito Seu centro de comando completo para gerenciamento de projetos com bullet journal é o modelo de produtividade pessoal do ClickUp. Ele usa uma visualização de quadro.

Seja para acompanhar livros para ler, cursos para concluir ou podcasts para ouvir, a Visualização do quadro Para aprender mantém tudo visual e fácil de gerenciar. Mova itens entre status como Não iniciado, Em andamento e Concluído — como notas adesivas digitais que permanecem onde você as deixou.

📌 Por que funciona:

Layout limpo no estilo Kanban para alunos visuais

Cada cartão inclui links, recursos e notas.

Use sinalizadores e tags para priorizar por tipo ou urgência.

Mantenha suas metas de aprendizagem viáveis e organizadas

💡 Dica profissional: comece com apenas dois espaços principais — Diário e Para aprender. Quando estiver no ritmo, expanda para adicionar acompanhamento de metas, registros de hábitos ou até mesmo um quadro de visualização!

🎯 Veja como Matt Ragland traz seu sistema de bullet journal para o ClickUp — mantendo a estrutura que ele adora, com a flexibilidade e os recursos de uma ferramenta digital.

Dicas e ideias para gerenciamento de projetos com o Bullet Journal

Seja você da equipe analógica, digital ou algo entre as duas, uma coisa é certa: o bullet journal só funciona quando realmente apoia a maneira como você pensa e trabalha.

Então, em vez de apenas dar ideias genéricas como “use um calendário” ou “codifique suas tarefas com cores” (que chatice), aqui estão algumas maneiras estratégicas e bem pensadas de melhorar seu gerenciamento de projetos — combinadas com como você pode colocar cada uma delas em prática no ClickUp.

1. Crie um brain dump do projeto principal (e organize-o posteriormente)

Comece colocando todas as suas ideias — listas de tarefas, possíveis obstáculos, metas de alto nível — em um único espaço. Não filtre nem organize ainda. Apenas registre.

Em um diário: use uma página em branco intitulada “Project Brain” (Ideias para projetos) e liste tudo o que estiver passando pela sua cabeça.

No ClickUp: Abra um documento do ClickUp intitulado “Nome do projeto: Brain Dump”. Digite livremente. Registre todas as tarefas, status de tarefas ou ideias para um novo projeto. Então, quando estiver pronto, converta qualquer linha em uma tarefa com um clique e organize por prioridade, responsável ou cronograma.

💡 Isso mantém a ideação e a execução intimamente ligadas — e evita que você tenha que redigitar suas melhores ideias.

📖 Leia mais: Você também pode usar modelos de brainstorming no ClickUp se quiser dar um impulso inicial à concepção do projeto.

2. Crie um registro semanal contínuo para acompanhar o progresso de curto prazo

Os usuários do bullet journal costumam usar registros semanais para gerenciar o foco de curto prazo, mas reescrever a mesma estrutura semanalmente pode se tornar uma tarefa árdua.

Em um diário: configure um layout horizontal de 7 dias e liste as tarefas em cada dia, com símbolos para prioridade e conclusão.

No ClickUp: use a Exibição de lista agrupada por Data de vencimento. Você verá o plano da sua semana organizado de forma dinâmica e, ao contrário do papel, poderá:

Arraste tarefas entre dias

Filtre por prioridade ou responsável

Recolher tarefas concluídas

Quer uma configuração mais organizada? Crie uma lista inteligente “Esta semana” usando filtros para que o ClickUp mostre automaticamente apenas as tarefas desta semana — sem necessidade de configuração extra.

3. Defina o sucesso com um planejamento baseado em resultados

Muitos diários (e ferramentas digitais) se concentram no que precisa ser feito, não no que precisa ser alcançado.

Em um diário: tente criar uma página com uma coluna “Como é o sucesso” para cada projeto.

No ClickUp: use ClickUp Goals para criar objetivos mensuráveis vinculados às tarefas.

Defina metas, tanto pessoais quanto profissionais, usando o ClickUp.

Por exemplo:

Projeto: Lançar site

Meta: conseguir 5 inscrições de clientes na primeira semana

Meta: Concluir todas as tarefas de desenvolvimento da Fase 2 até 10 de junho

Você pode acompanhar o progresso em direção a essas metas com base em tarefas concluídas, marcos numéricos ou atualizações manuais.

💡 Isso garante que sua equipe (e seu cérebro) permaneçam alinhados com os resultados, e não apenas com as tarefas a serem realizadas.

4. Crie um rastreador de sistemas repetitivos

Da criação de conteúdo à integração de clientes, muitos projetos envolvem rotinas. Não comece do zero todas as vezes.

Em um diário: você pode criar uma página “Sistema” com listas de verificação padronizadas.

No ClickUp: use modelos + tarefas recorrentes juntos. Por exemplo:

Crie um modelo de tarefa “Lista de verificação para publicação de podcast”.

Configure para repetir todas as quartas-feiras.

Atribua subtarefas como: Registrar → Editar → Transcrever → Agendar → Promover

Agora, em vez de redesenhar etapas, todo o fluxo de trabalho reaparece, como um rastreador de hábitos digital.

5. Mantenha uma página de reflexão visual

Os projetos não precisam apenas de acompanhamento de tarefas, eles precisam de reflexão.

Observe o impulso, o atrito e o que precisa de uma mudança suave.

Em um diário: dedique uma página a anotações, esboços ou conquistas a cada semana ou após marcos importantes do projeto.

No ClickUp: crie uma página dedicada no ClickUp Docs dentro de cada pasta de projeto intitulada “Reflexões”. Insira:

Aprendizados

Feedback do cliente

Vitórias e obstáculos

Notas retrô

Ou melhor ainda: grave um rápido compartilhamento de tela com suas ideias usando o ClickUp Clips e, em seguida, incorpore-o ao seu Doc ou Dashboard.

Use um ClickUp Doc para refletir sobre vitórias, obstáculos ou progresso. Se você é novo em práticas reflexivas, este guia para anotações para produtividade pode ajudar.

🧐 Você sabia? 78% dos participantes da nossa pesquisa fazem planos detalhados como parte de seus processos de definição de metas. No entanto, surpreendentemente, 50% não acompanham esses planos com ferramentas dedicadas. 👀 Com o ClickUp, você converte metas em tarefas acionáveis de maneira integrada, permitindo que você as conquiste passo a passo. Além disso, nossos painéis sem código fornecem representações visuais claras do seu progresso, mostrando seu avanço e dando a você mais controle e visibilidade sobre o seu trabalho. Porque “esperar pelo melhor” não é uma estratégia confiável. 💫 Resultados reais: os usuários do ClickUp dizem que podem assumir ~10% mais trabalho sem se esgotar.

6. Use códigos de cores para priorizar visualmente os projetos

No bullet journal, notas codificadas por cores são frequentemente usadas para diferenciar categorias — trabalho, pessoal, administrativo, criativo. Isso reduz a fadiga de decisão e oferece uma visão geral rápida.

Em um diário: você pode usar marcadores, abas adesivas ou canetas coloridas para separar os tipos de tarefas ou fases do projeto.

No ClickUp: use etiquetas personalizadas ou etiquetas coloridas para organizar visualmente seu espaço de trabalho.

Defina prioridades de tarefas codificadas por cores no ClickUp

Etiquetas personalizadas com código de cores

Exemplos:

🔴 Vermelho = Urgente

🔵 Azul = Trabalho do cliente

🟢 Verde = Projeto interno

🟡 Amarelo = Aguardando feedback

💡 Você pode até criar painéis ou visualizações filtradas com base em etiquetas coloridas — por exemplo, “Mostrar apenas tarefas com etiqueta vermelha (urgentes) nesta semana” ou “Mostrar apenas tarefas criativas”.

Quer ir além? Combine códigos de cores com Campos personalizados para adicionar ainda mais significado — como categorias de orçamento, estágios de aprovação ou níveis de esforço.

7. Acompanhe hábitos, comportamentos e metas pessoais

Os diários geralmente incluem rastreadores de hábitos, registros de humor ou páginas sobre bem-estar. Eles não são apenas “bons de se ter” — eles ajudam você a gerenciar o lado emocional da produtividade.

Em um diário: você pode criar uma grade em que cada linha representa um hábito e cada coluna representa um dia.

No ClickUp: Use automações e metas para criar hábitos duradouros e documentos para refletir com intenção.

Exemplo:

Defina uma meta para o seu hábito (por exemplo, “Escrever no diário 5 vezes por semana”) e divida-a em metas semanais menores.

Adicione uma automação para marcar tarefas como concluídas ou enviar lembretes quando você perder um dia.

Crie um documento pessoal chamado “Vitórias semanais” e adicione uma nova entrada todas as sextas-feiras — ótimo para uma reflexão mais profunda.

Use a visualização Calendário para identificar lacunas em sua rotina e planejar dias de recuperação.

Prenda sua lista de hábitos na sua página inicial para mantê-la em destaque.

Quer um rastreador visual? Crie um painel que exiba:

🧠 Tempo gasto em reflexão/registro usando campos de controle de tempo📈 Barras de progresso de metas (atualizadas automaticamente com metas concluídas)✅ Widgets de conclusão de hábitos diários

Modelo de exemplo de rastreador de hábitos

Uma de nossas usuárias fez um vídeo detalhado sobre como ela usa o ClickUp como um rastreador de hábitos pessoais!

🎯 Isso preenche a lacuna entre o crescimento pessoal e o desempenho profissional — algo em que o bullet journal se destaca.

9. Recrie layouts populares do BuJo no ClickUp

Gosta de layouts específicos do mundo do bullet journal? Você pode recriar muitos deles no ClickUp usando Docs, Views ou Templates.

Aqui estão alguns dos nossos favoritos:

Registro futuro — planejamento geral Use a visualização de calendário + metas para planos trimestrais Registro diário — tarefas e eventos rápidos Use a visualização de lista filtrada por “Hoje”. Acompanhamento mensal — gráfico de hábitos ou marcos Crie uma tabela Doc com tarefas recorrentes incorporadas Coleção de projetos — todas as notas/tarefas em um só lugar Crie uma pasta com listas, documentos e painéis dentro dela — assim, você pode gerenciar vários layouts de projetos em paralelo sem perder o controle dos detalhes do projeto. Planejador de conteúdo – ideia > rascunho > publicação Use a visualização do quadro + modelos para as etapas do pipeline

💡 Experimente combinar uma visualização Doc + Tarefa + Calendário dentro de um projeto para refletir digitalmente suas páginas personalizadas favoritas. Você ainda tem a liberdade do BuJo, mas totalmente conectado, editável e colaborativo.

Bônus: crie um ritual de “Reflexão + Reinício”

Assim como muitos usuários do bullet journal fazem uma reflexão semanal ou uma reinicialização mensal, crie um ritual recorrente no ClickUp que o ajude a pausar e planejar.

Crie uma tarefa recorrente todas as sextas-feiras chamada “Reinicialização semanal. ” As subtarefas podem incluir:

Revise as tarefas concluídas

Registre vitórias e obstáculos

Atualize metas ou backlog

Arquive documentos concluídos

Verifique a carga de trabalho da equipe

Combine isso com um documento intitulado “Reflexões semanais”, onde você adiciona uma entrada datada a cada vez. Agora você tem um diário de crescimento digital que pode pesquisar, filtrar e consultar — sem precisar virar as páginas.

Modelos do ClickUp inspirados no Bullet Journal para experimentar

Aqui está um conjunto de modelos no estilo bullet journal que você pode recriar ou personalizar no ClickUp. Seja você um criativo solo, um gerente de projetos ou alguém apenas tentando manter a sanidade — há algo aqui para fazer seu BuJo digital brilhar. 🎶

Obtenha um modelo gratuito Modelo de registro diário do ClickUp

Recrie seu registro de tarefas diárias sem precisar refazê-lo todas as manhãs.

Use para:

Prioridades diárias

Tarefas com blocos de tempo

Captura rápida de notas

💡 Isso lhe dá a flexibilidade de fazer anotações diárias sem o trabalho manual.

📖 Leia mais: Quer melhorar a organização das suas notas? Confira este guia sobre como organizar notas para obter mais clareza nos projetos.

🧠 Documento de despejo de ideias do projeto

Quando sua mente estiver acelerada, esta dica é para você.

Para criar um documento de brain dump no ClickUp, basta adicionar um novo Doc, anotar suas ideias e organizá-las como quiser. Use @brain ou a barra de ferramentas de IA para resumir instantaneamente suas ideias, gerar insights e transformar notas em tarefas acionáveis.

Documento para despejar ideias com o ClickUp

Este documento de amostra foi criado no ClickUp Docs — nossa maneira favorita de capturar pensamentos confusos, estruturar ideias e realmente fazer algo com elas. ✨ Você pode se inscrever no ClickUp gratuitamente e começar a criar documentos inteligentes e flexíveis como este (e muito mais!).

Use-o para:

Pensamento não estruturado

Ideação de projetos

Captura de tarefas antes do planejamento

💡 É o diário que começa confuso, mas termina inteligente.

Obtenha um modelo gratuito Modelo de planejador semanal do ClickUp

Baseado na combinação clássica de revisão semanal + planejamento do BuJo.

Use-o para:

Refletindo sobre vitórias e desafios

Planejando a semana que vem

Limpar a desorganização mental

💡 Este modelo se tornará seu ritual para se manter alinhado e proativo.

🎉 Curiosidade: pessoas que anotam suas metas e as revisam semanalmente têm 42% mais chances de alcançá-las.

Baseado no programa viral de mentalidade e bem-estar 75 Hard.

Obtenha um modelo gratuito Modelo do Desafio de Bem-Estar ClickUp 75 Hard

Use-o para:

Crie consistência entre exercícios físicos, hidratação, dieta e leitura

Acompanhamento diário de itens não negociáveis e disciplina mental

Mantenha-se responsável com um registro visual do progresso

💡 Este modelo ajuda a transformar a autodisciplina em um estilo de vida — sem suposições.

Obtenha um modelo gratuito Modelo de quadro de humor do ClickUp

Ótimo para pensadores não lineares ou planejadores visuais.

Use-o para:

Mapeando ideias para trabalhos criativos ou estratégicos

Esboçando planos de produtos, visuais de marcas ou fluxos de serviços

💡 Se você adora rabiscar mapas mentais em seu diário, esta é a sua atualização digital.

🌼 Feito é melhor do que perfeito. Mas com o ClickUp, você pode chegar um pouco mais perto de ambos. Você consegue — seja folheando um diário ou clicando em um painel, cada pequeno passo conta. Sua maneira de planejar é válida, seu progresso é real e suas metas? Totalmente ao seu alcance.

De rabiscos a prazos — acompanhe o que é importante

Seu bullet journal provavelmente tem sido mais do que apenas um caderno. Tem sido um espaço para reflexão, um companheiro de projetos e talvez até mesmo uma forma de autocuidado.

Mas, à medida que suas responsabilidades aumentam — ou seus projetos crescem —, você não deve ter que escolher entre criatividade e eficiência.

O ClickUp não está aqui para substituir seu bullet journal. Ele está aqui para ampliá-lo. Para lhe dar espaço para colaborar, automatizar o que você costumava reescrever e transformar seu belo fluxo analógico em algo pesquisável, rastreável e escalável.

Quer você esteja começando aos poucos, digitalizando um registro diário, ou apostando tudo nos painéis de projetos, o ClickUp ajuda você a levar seu sistema adiante, sem perder a intencionalidade que o tornou especial.

Pronto para atualizar seu bullet journal para a era digital?

👉 Experimente o ClickUp gratuitamente e comece a construir seu BuJo digital hoje mesmo.

Perguntas frequentes

O bullet journal é bom para TDAH?

Sim, muitas pessoas com TDAH consideram o bullet journal especialmente útil. A flexibilidade do sistema permite uma organização visual e um rápido registro de tarefas — algo que o bullet journal, adequado para pessoas com TDAH, apoia fortemente. Ele também pode ajudar a externalizar pensamentos, reduzir a sobrecarga cognitiva e criar rotinas consistentes.

💡 Quer uma alternativa digital com os mesmos benefícios? As visualizações personalizáveis, tarefas recorrentes e painéis visuais do ClickUp oferecem suporte a fluxos de trabalho neurodivergentes, com lembretes integrados e automação para reduzir o atrito.

O que é o método de planejamento bullet journal?

Ryder Carroll criou o método bullet journal, um sistema minimalista para organizar tarefas, eventos e notas usando símbolos, registros rápidos e planilhas modulares. Ele inclui componentes como registro diário, registro mensal, registro futuro e coleções personalizadas, dando aos usuários controle total sobre como acompanham e planejam suas vidas.

Quando usado para gerenciamento de projetos, ele pode ajudar a dividir grandes objetivos em etapas viáveis, ao mesmo tempo em que permite espaço para exploração criativa, acompanhamento de hábitos e reflexão.

O que é um diário de gerenciamento de projetos?

Um diário de gerenciamento de projetos é um espaço dedicado — físico ou digital — para planejar, acompanhar e refletir sobre um projeto. Ele geralmente inclui:

Cronogramas e prazos

Listas de tarefas

Notas de reuniões ou brainstorming

Obstáculos, riscos e resoluções

Atualizações de progresso e conclusões finais

Os bullet journals são ideais para essa abordagem porque são personalizáveis. Você pode criar coleções para cada projeto, usar símbolos para acompanhar o status e adicionar rastreadores de hábitos ou retrospectivas.

Posso usar tanto o bullet journal quanto o ClickUp?

Com certeza! Muitos usuários combinam os dois.

Use seu bullet journal como um espaço para pensamentos analógicos, esboços e rituais diários.

Use o ClickUp para acompanhar tarefas, colaborar com outras pessoas e automatizar o que precisa ser feito.

Você pode até mesmo conectar os sistemas sincronizando tarefas recorrentes do BuJo com lembretes do ClickUp ou transferindo planilhas criativas para modelos reutilizáveis.

🧠 Não se trata de substituir seu diário. Trata-se de aprimorar seu fluxo de trabalho com o melhor dos dois mundos.