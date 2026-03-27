Os 10 melhores aplicativos para anotações em 2026 (gratuitos e pagos)

Experimente nosso aplicativo de bloco de notas gratuito – sem necessidade de download ou cadastro Se você está procurando um aplicativo online para anotações, não precisa procurar mais. Além do bloco de notas gratuito que integramos ao ClickUp, também criamos um bloco de notas interativo que você pode usar sem precisar de uma conta. Confira: ⬇️

Se você está procurando um aplicativo dedicado para anotações, nós entendemos. É por isso que incluímos abaixo uma lista dos nossos aplicativos favoritos para anotações.

Os melhores aplicativos de anotações em resumo

Aqui está um resumo dos melhores aplicativos para anotações:

Aplicativo Ideal para Recurso de destaque ClickUp O melhor aplicativo gratuito para anotações com IA e recursos de gerenciamento de tarefas Recursos de IA e automação para resumir e analisar anotações e gerar itens de ação Notion Espaço de trabalho colaborativo e personalizável Opções avançadas de integração e personalização para notas, documentos, wikis e muito mais Evernote Organizando notas extensas Recursos avançados de pesquisa e organização Microsoft OneNote Anotações flexíveis Tela em formato livre na qual você pode clicar em qualquer lugar para adicionar texto Apple Notes Integração perfeita com dispositivos Apple Interface de usuário simples e organizada com sincronização via iCloud Google Keep Captura e organização rápidas com o Google Integração profunda com outros aplicativos e serviços do Google Obsidian Anotações avançadas com notas interligadas Histórico de versões das notas Joplin Entusiastas do código aberto que valorizam a privacidade Totalmente personalizável e expansível com plug-ins Simplenote Fãs do minimalismo e de aplicativos sem distrações Concentre-se em notas em texto simples e sincronização fácil Bear Temas bonitos e minimalistas Formatação Markdown e modo de foco

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Os 10 melhores aplicativos para anotações

Listamos aplicativos que não são apenas populares entre profissionais, mas aqueles que praticamente qualquer pessoa pode usar a seu favor — estudantes, freelancers, empresários ou funcionários de escritório.

Vamos começar com o favorito da equipe.

1. ClickUp — o melhor aplicativo gratuito para anotações com IA

Experimente o ClickUp Docs Colabore com os membros da equipe no ClickUp Docs para personalizar fontes, adicionar relações entre tarefas ou criar links para tarefas diretamente no documento

O ClickUp tem sido meu aplicativo preferido para anotações nos últimos anos, e por um bom motivo.

Eu uso o ClickUp Docs para fazer anotações e registrar tarefas, além de criar minha base de conhecimento e wikis. Isso facilita a atribuição de tarefas e a colaboração com os membros da equipe em tempo real.

Opções de formatação de texto avançadas, como marcadores, listas de verificação, banners, títulos, destaques e blocos de código, permitem que eu personalize meus documentos e destaque seções específicas das minhas anotações (um bônus para quem aprende visualmente!). Você também pode adicionar e incorporar elementos multimídia ao Docs.

Eu usei esses recursos tanto na versão web quanto na versão móvel, e eles funcionam perfeitamente em qualquer lugar.

O ClickUp também oferece suporte a links bidirecionais dentro das Tarefas do ClickUp por meio de relações — uma maneira integrada de conectar Tarefas semelhantes e obter uma visão geral abrangente do meu fluxo de trabalho.

O ClickUp Brain agora é parte integrante da minha estratégia de anotações. Essa ferramenta de IA me ajuda a resumir anotações longas, criar tabelas com dados precisos, receber atualizações automáticas de tarefas e encontrar rapidamente informações em qualquer lugar do meu Workspace.

Quando estou com pressa, uso o ClickUp Brain para resumir as sequências de comentários nas Tarefas, assim consigo entender o que está acontecendo sem precisar ler cada um dos mais de 200 comentários. (Eu uso muito isso para separar o joio do trigo e ver rapidamente o que minha equipe está fazendo.)

No entanto, se suas dificuldades com anotações forem específicas para reuniões, recorra ao ClickUp AI Meeting Notetaker! Ele captura cada detalhe da reunião e o entrega a você como um ClickUp Doc estruturado, para que você possa se concentrar mais no que está sendo dito, em vez de se esforçar para fazer anotações. Assim que receber o documento, basta pedir ao ClickUp Brain para criar tarefas a partir das anotações ou enviar um resumo aos seus colegas usando o ClickUp Chat. Saiba mais aqui. 👇🏼

O Bloco de Notas do ClickUp é outro recurso que utilizo para fazer anotações rápidas, seja no celular ou no computador. Sem querer, ele se tornou meu aplicativo de escrita favorito. Faço muitos dos meus rascunhos aqui com formatação simples antes de transferi-los para outro lugar.

A melhor parte é que também posso transformar essas anotações em tarefas rastreáveis, se precisar.

Por exemplo, se a nota disser “Enviar cotações por e-mail para o Sam”, posso rapidamente criar uma tarefa a partir dela, com um prazo e outros detalhes.

Quando não tenho tempo para ligar e explicar algo a um membro da equipe, uso o ClickUp Clips. Ele me permite compartilhar gravações de tela diretamente nas notas, adicionando um elemento visual e interativo que falta até mesmo em alguns dos melhores aplicativos de anotações.

Você pode obter transcrição com tecnologia de IA para esses Clips, tornando cada palavra falada pesquisável no ClickUp.

Transcreva notas de voz e vídeo com IA usando o ClickUp Clips

Você também pode experimentar o bloco de notas online gratuito do ClickUp diretamente no seu navegador, sem precisar se cadastrar.

Além desses, o ClickUp oferece muitos modelos de anotações para economizar tempo e aumentar a eficiência. O meu favorito é o Modelo de Anotações de Projeto do ClickUp.

Baixe este modelo Gerencie as diversas partes do seu projeto com anotações detalhadas usando o modelo de anotações de projeto do ClickUp

Ele inclui status personalizáveis para acompanhar o andamento do projeto, campos personalizados para categorizar e visualizar dados do projeto com eficiência, além de visualizações personalizadas, como Lista, Gantt, Calendário e muito mais, para se adaptar ao seu fluxo de trabalho.

Eu uso este modelo para:

Organize os detalhes do projeto (como briefing, escopo e marcos) em um único lugar, com visibilidade para todos os envolvidos

Atribua tarefas aos membros da equipe

Fique por dentro das novidades do Tasks

Acompanhe o andamento das tarefas e identifique gargalos

Estabeleça uma comunicação clara entre os membros da equipe

Principais recursos do ClickUp

Baixe o ClickUp para fazer anotações em qualquer dispositivo de sua preferência — celular, computador, extensão do Chrome, dispositivos vestíveis inteligentes e muito mais

Use a extensão do Chrome para recortar rapidamente páginas da web e fazer capturas de tela

Transforme suas anotações em tarefas e mantenha-se em dia com suas afazeres

Crie notas para uso pessoal ou compartilhe e colabore com outras pessoas — você decide quem pode acessar suas notas

Acesse recursos de anotações, gerenciamento de tarefas e projetos e colaboração em equipe em um único aplicativo

Limitações do ClickUp

Requer um pouco de prática se você quiser usar os recursos avançados de gerenciamento de tarefas

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Não sou só eu; muitos usuários do ClickUp concordam que o Notepad se tornou uma ferramenta indispensável para eles. Um deles considera o ClickUp o melhor aplicativo de gerenciamento de projetos e destaca:

Eu costumava usar post-its antes, mas agora, com o Notepads, posso organizar minhas anotações e pontos de discussão por tópico, cliente e prioridade, especialmente quando preciso lembrar de algo antes das reuniões com clientes.

Eu costumava usar post-its antes, mas agora, com o Notepads, posso organizar minhas anotações e pontos de discussão por tópico, cliente e prioridade, especialmente quando preciso lembrar de algo antes das reuniões com clientes.

🧨 Nem toda tarefa não concluída é um problema (a menos que você tenha uma pequena empresa) Quando você gerencia o trabalho em vários aplicativos independentes, sem o apoio de equipes de operações ou de administração, toda essa coordenação recai sobre uma única pessoa, geralmente você. A produtora de vídeo path8 Productions chegou a esse ponto à medida que crescia. O trabalho estava espalhado por ferramentas como Smartsheet, Slack, Toggl e Dropbox Paper. Os produtores gastavam tempo copiando atualizações entre sistemas em vez de avançar nos projetos, o que atrasava a entrega e aumentava o risco de falhas. Em vez de adicionar mais processos ou pessoal, eles consolidaram tudo no ClickUp Small Business Suite. ⚡ O impacto Seis ferramentas substituídas por um único espaço de trabalho unificado

60% menos tempo gasto na preparação para reuniões de equipe (de 30 a 60 minutos para cerca de 10 minutos)

Totalmente implementado em menos de 8 semanas

Visibilidade em tempo real sobre planejamento, mensagens e controle de tempo Com a comunicação, o acompanhamento de projetos e os registros de tempo centralizados, o problema de “atualizar todas as ferramentas” desapareceu. Os produtores agora registram o tempo diretamente nas tarefas, as conversas permanecem vinculadas ao trabalho e as pautas das reuniões são criadas automaticamente a partir dos dados do projeto em tempo real. Para o fundador Pat Henderson, o maior ganho não foi apenas a eficiência. Foi a capacidade de manter a equipe trabalhando em ritmo acelerado sem aumentar os custos operacionais. Substitua mais de 20 ferramentas por um único espaço de trabalho poderoso dentro do ClickUp

2. Notion — os melhores espaços de trabalho personalizáveis para suas anotações, tarefas e wikis

via Notion

A experiência de anotação do Notion suporta vários tipos de conteúdo, incluindo imagens, notas de texto, marcadores, vídeos e código. Você pode adicioná-los às suas anotações com controles intuitivos, como arrastar e soltar e comandos de barra.

Adoramos suas opções de personalização. Elas nos permitiram adaptar nosso espaço de trabalho às diferentes necessidades pessoais e da equipe, como alterar as configurações de privacidade para manter as anotações de reuniões confidenciais ou compartilhá-las com os membros da equipe quando necessário.

Uma das críticas que a equipe fez ao Notion é a complexidade da organização; às vezes você se perde no aplicativo, e as pistas de navegação nem sempre são úteis. Por outro lado, ele é bastante popular entre quem quer criar bancos de dados e wikis. Vá entender.

A experiência do usuário às vezes é imprevisível; as janelas que você gostaria de abrir como páginas separadas muitas vezes abrem como pop-ups e vice-versa. É claro que isso depende da sua preferência pessoal.

Enquanto testava o aplicativo, brinquei um pouco com o Notion AI para descobrir como ele pode simplificar a criação de notas e a organização. Listei algumas tarefas, principalmente relacionadas ao lançamento de um novo produto, e o Notion AI preencheu automaticamente e rapidamente as etapas que eu precisava seguir para realizar essas tarefas. Embora não fossem totalmente precisas, a ferramenta fez um trabalho razoável.

A plataforma funciona bem para equipes multifuncionais, onde a colaboração é essencial. Comentários e edição em tempo real oferecem uma maneira integrada de gerar ideias com equipes remotas, coletar e fornecer feedback rapidamente e manter todos alinhados.

Principais recursos do Notion

Crie modelos personalizados e integre seu banco de dados às anotações

Acesse informações importantes rapidamente pela barra lateral

Escreva e formate notas usando Markdown

Concentre-se no que está escrevendo com uma experiência imersiva que faz com que tudo o mais desapareça por um momento

Limitações do Notion

Os conjuntos de recursos complexos e a interface do usuário podem ser intimidadores para novos usuários

Não oferece nenhum recurso de gravação de tela ou transcrição — para isso, você terá que explorar alternativas ao Notion

O aplicativo móvel parece um pouco desajeitado em comparação com a versão para desktop

Preços do Notion

Basic : Gratuito

Plus : US$ 12 por licença por mês

Empresas : US$ 24 por licença por mês

Empresas : Preços personalizados

O Notion AI pode ser adicionado ao seu plano por US$ 10 por membro por mês

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2 : 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Evernote — a melhor organização e facilidade de pesquisa para anotações

via Evernote

Com o Evernote, é como nunca esquecer o primeiro amor. Passei anos mexendo no Evernote para criar minha experiência e fluxo de trabalho ideais, mas nunca consegui chegar lá.

De anotações, tarefas e agendas até seus recursos favoritos da web, o Evernote facilita o armazenamento de tudo o que você quiser no dispositivo de sua escolha.

Consegui integrar rapidamente o Evernote com o ClickUp, o Google Agenda, o Slack e o Microsoft Teams, de modo que todas as minhas reuniões diárias, reuniões com clientes e lembretes foram sincronizados automaticamente com o Evernote.

A ferramenta também está disponível offline, então é reconfortante saber que ainda poderei acessar minhas anotações se estiver acampando ou viajando sem acesso à internet.

A funcionalidade de pesquisa com inteligência artificial do Evernote é rápida e intuitiva. Ela funciona em PDFs, documentos e imagens, por isso pesquisar em um grande número de notas e conteúdos nunca é um problema.

O recurso Tarefas permite que você defina as etapas do projeto e atribua responsabilidades a outras pessoas — uma ótima maneira de colaborar com sua equipe em qualquer lugar.

Principais recursos do Evernote

Salve trechos da web diretamente em suas anotações com o Web Clipper

Digitalize e organize documentos em papel com a câmera do seu celular

Edite notas e tarefas em tempo real e mantenha todos os colaboradores em sintonia

Limitações do Evernote

Uma versão gratuita limitada que incentiva os usuários a assinarem a versão premium. Se você está procurando uma opção mais econômica, confira outros aplicativos para anotações nesta lista ou explore estas alternativas ao Evernote

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal : US$ 14,99/mês

Planos personalizados disponíveis

Avaliações e comentários sobre o Evernote

G2 : 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8.200 avaliações)

A maioria dos usuários adora a rapidez e a facilidade com que podem encontrar e organizar suas anotações no Evernote. Um usuário também aprecia a capacidade de interligar anotações para criar um banco de conhecimento de forma integrada:

Acredito sinceramente que o Evernote deve seu logotipo: ele realmente ajuda a construir uma memória de elefante, não apenas em termos de capacidade, mas também no que diz respeito às conexões ilimitadas que você pode criar e enriquecer, seguindo suas regras de classificação preferidas. Você pode adicionar quantas etiquetas, cadernos e subcadernos quiser, sem falar nos links internos que conectam as notas entre si.

Acredito sinceramente que o Evernote deve seu logotipo: ele realmente ajuda a construir uma memória de elefante, não apenas em termos de capacidade, mas também no que diz respeito às conexões ilimitadas que você pode criar e enriquecer, seguindo suas regras de classificação preferidas. Você pode adicionar quantas etiquetas, cadernos e subcadernos quiser, sem falar nos links internos que conectam as notas entre si.

4. Microsoft OneNote — o melhor aplicativo para anotações em formato livre, com sincronização entre vários dispositivos e colaboração

via OneNote

O Microsoft OneNote oferece um conjunto de ferramentas para anotações que suportam diferentes formas de entrada, incluindo digitação, escrita à mão e desenho.

Você pode incorporar conteúdo da web diretamente em suas anotações, aprimorando o processo de pesquisa e documentação. Sempre achei a organização do OneNote excelente. É muito simples chegar ao que você procura com o mínimo de cliques. Outra coisa que adoro é que o aplicativo é menos rígido e mais fluido ao lidar com texto, números e imagens.

Você pode adicionar rapidamente uma fórmula, uma tabela ou uma imagem à mesma nota. Gosto da fluidez dessa abordagem — parece uma experiência natural de anotação e registro.

Os modelos do OneNote oferecem um ponto de partida prático para organizar suas anotações, seja para planejar um projeto, acompanhar tarefas ou manter um diário.

Nossa equipe testou seus recursos de colaboração, que funcionaram de maneira bastante integrada. Você pode trabalhar em conjunto (em listas de compras, preparativos para festas ou tarefas do trabalho) com familiares ou sua equipe, e suas anotações são atualizadas em tempo real. Há sempre essa interconectividade do pacote da Microsoft que o torna seu diferencial e sua limitação — depende de para quem você perguntar.

Os melhores recursos do Microsoft OneNote

Recrie a sensação de uma pasta física com seções e páginas separadas no layout do Caderno Digital

Converta anotações manuscritas em texto digitado

Sincronize suas anotações entre dispositivos e plataformas, mantendo a continuidade do raciocínio intacta

Acesse suas anotações mesmo quando estiver offline

Limitações do Microsoft OneNote

Os usuários precisam ter uma assinatura do Microsoft 365 para acessar a ferramenta. Caso contrário, você terá que recorrer a alternativas ao OneNote

Oferece integração principalmente com produtos da Microsoft, o que é limitante para usuários de outros ecossistemas

Preços do Microsoft OneNote

Gratuito

Planos pagos disponíveis

Avaliações e comentários do Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

👉🏽 Nosso Guia de IA para Pequenas Empresas explica detalhadamente como usar a IA para reduzir a complexidade dos seus fluxos de trabalho.

5. Apple Notes — a melhor integração para anotações para usuários da Apple

via Apple Notes

O Apple Notes é um aplicativo de anotações simples, mas eficiente, que funciona em todos os dispositivos Apple. Se você está totalmente integrado ao ecossistema Apple, essa pode se tornar sua ferramenta preferida.

Continua sendo o aplicativo mais simples se você trabalha no ecossistema Apple — acesse-o a qualquer momento no seu Mac a partir do canto inferior direito, e ele aparece imediatamente. A sincronização funciona muito bem; copiar algo no celular e colar no seu desktop é mágico. São esses pequenos detalhes que elevam a experiência.

Se você esperar mais do aplicativo, ficará desapontado. Simplesmente mover o texto, formatá-lo e recuar o recuo não é fácil nem intuitivo. Casos de uso mais avançados não são suportados.

Você pode salvar vários tipos de conteúdo, incluindo imagens, links da web, anotações manuscritas, mapas, PDFs e esboços.

Eu prefiro o recurso de digitalização do Apple Notes para digitalizar documentos diretamente do meu iPhone — não há necessidade de scanners de terceiros! Os documentos são salvos diretamente no Notes como PDFs.

Os melhores recursos do Apple Notes

Crie notas, edite listas, organize notas em pastas e gerencie anexos

Fixe notas prioritárias no topo para acesso rápido

Adicione tags para organizar e encontrar notas com facilidade

Modelos pré-criados do Apple Notes

Limitações do Apple Notes

Limitado a usuários do ecossistema Apple

Preços do Apple Notes

Gratuito: Disponível gratuitamente em todos os dispositivos Apple

Avaliações e comentários do Apple Notes

G2 : Indisponível

Capterra: Indisponível

Confira estas alternativas ao Apple Notes!

6. Google Keep — ideal para anotações simples e lembretes

via Google Keep

O Google Keep permite que os usuários registrem facilmente uma variedade de conteúdos, incluindo notas, listas, fotos e áudio, e organizem tudo isso em um quadro de avisos digital.

Compartilhar notas com familiares e amigos é simples. Por exemplo, você pode compartilhar uma lista de compras e ver as atualizações em tempo real à medida que os itens são marcados como concluídos — não há necessidade de troca de mensagens.

Pessoalmente, gosto do recurso de notas de voz do Google Keep. Quando estou com pressa e preciso anotar algo importante, basta gravar uma nota de voz e transcrevê-la para texto mais tarde — rápido e eficiente!

Assim como o Apple Notes, qualquer coisa mais complexa ou avançada que você queira da ferramenta é um desafio. Você poderia pensar que o Google se esforçaria mais para combinar a experiência do Keep com o Google Tasks e o Google Agenda, mas isso não aconteceu. Continuam sendo experiências distintas, o que pode ser frustrante se você deseja um software ou uma experiência completa.

Os melhores recursos do Google Keep

Receba lembretes das suas tarefas no lugar certo e na hora certa com lembretes baseados em horário e localização

Organize suas anotações usando etiquetas e cores

Integre suas anotações perfeitamente com o Google Docs, o Google Agenda e outros aplicativos do ecossistema do Google

Prenda notas na tela inicial do seu dispositivo e mantenha-se atualizado sobre as tarefas prioritárias

Limitações do Google Keep

Mais adequado para anotações rápidas do que para anotações detalhadas e longas

Os recursos são muito básicos para uma organização complexa de anotações

Preços do Google Keep

Gratuito: Totalmente gratuito para usar com uma conta do Google

Avaliações e comentários do Google Keep

G2 : Indisponível

Capterra: Indisponível

Confira estas alternativas ao Google Keep!

7. Obsidian — ideal para anotações avançadas com notas interligadas

via Obsidian

O Obsidian é um aplicativo de anotações útil para pessoas como eu, que têm centenas ou milhares de anotações em seus dispositivos.

O que mais gosto nessa ferramenta são os links internos e bidirecionais — você pode criar conexões entre anotações, ideias, pessoas, lugares e muito mais.

Por exemplo, salvei várias anotações sobre diferentes campanhas de marketing, todas para o mesmo produto. O recurso de vinculação me ajudou a manter tudo integrado e acessar rapidamente as anotações relevantes. Um gráfico interativo também identifica padrões ocultos nas anotações e visualiza suas relações.

Nesse sentido, sou um grande fã do Obsidian e do Notion. Mas se eu tiver que comparar o Notion com o Obsidian, vou escolher o Notion sem pensar duas vezes, já que seus recursos de compartilhamento de notas e colaboração são muito mais fáceis de usar. O Obsidian é ótimo se você quiser dedicar muito tempo à ferramenta em si. Se você está procurando recursos de colaboração ou integração onde possa enviar informações ou tarefas para apoiar seu fluxo de trabalho de produtividade — ele não foi feito para isso.

Principais recursos do Obsidian

Faça brainstorming, pesquise e desenvolva ideias no Canvas — seu espaço pessoal

Acompanhe o histórico de versões das anotações por até um ano

Crie uma experiência personalizada com plugins e temas

Controle quais arquivos você deseja sincronizar com quais dispositivos

Limitações do Obsidian

Colaborar com outras pessoas em anotações é um processo complexo

É principalmente um aplicativo para desktop; a versão móvel não é tão robusta nem tão fácil de usar

Preços do Obsidian

Pessoal : Grátis

Sync: US$ 5 por usuário por mês

Publicar: US$ 10 por site por mês

Avaliações e comentários sobre o Obsidian

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

A maioria dos usuários do Obsidian elogia a facilidade de usar o Markdown para formatar suas anotações no aplicativo.

O suporte do Obsidian ao Markdown também é ótimo. Facilita a formatação das minhas anotações e a inclusão de imagens, tabelas e outros tipos de mídia

O suporte do Obsidian ao Markdown também é ótimo. Facilita a formatação das minhas anotações e a inclusão de imagens, tabelas e outros tipos de mídia

Alguns deles, no entanto, não gostam do fato de que muitos recursos básicos e interessantes — como sincronização na nuvem e assinatura para vários dispositivos — estejam disponíveis apenas mediante pagamento.

Contras: “É preciso pagar pela assinatura de sincronização entre vários dispositivos; acho que deveria ser um pagamento único.”

Contras: “É preciso pagar pela assinatura de sincronização entre vários dispositivos; acho que deveria ser um pagamento único.”

8. Joplin — o melhor aplicativo de anotações de código aberto com forte foco na privacidade

via Joplin

O Joplin é um aplicativo de anotações de código aberto que ajuda você a colocar seus pensamentos em palavras e acessá-los com segurança no Windows, MacOS, Linux e iOS. A ferramenta suporta anotações multimídia, incluindo imagens, vídeos, PDFs e arquivos de áudio.

Seus recursos de compartilhamento e colaboração funcionam perfeitamente. Isso me permitiu compartilhar minhas anotações com amigos, familiares e colegas e trabalhar junto com eles nas anotações sem complicações.

Havia também a opção de salvar uma anotação (na internet) e compartilhar o link com outras pessoas — uma maneira fácil de compartilhar listas de tarefas, wikis da empresa ou notas de reuniões com um grande grupo de pessoas.

O Joplin oferece amplas opções de personalização por meio de plug-ins, temas personalizados e editores de texto (como Rich Text e Markdown), garantindo que você possa ajustar a ferramenta ao seu gosto.

Embora seja um aplicativo de código aberto, ele mantém a privacidade dos dados com criptografia de ponta a ponta (E2EE). Suas anotações ficarão acessíveis apenas para você, a menos que você opte por compartilhá-las.

Principais recursos do Joplin

Formate suas anotações com Rich Text ou Markdown

Salve páginas da web ou faça capturas de tela diretamente com a extensão Web Clipper (disponível para Chrome e Firefox)

Trabalhe offline e faça anotações em qualquer lugar

Limitações do Joplin

A interface não é tão intuitiva quanto algumas opções comerciais, o que limita seu apelo para usuários menos experientes em tecnologia

A sincronização requer um pouco mais de configuração em comparação com outros aplicativos de anotações populares

Preços do Joplin

Básico: A partir de € 2,99/mês (aprox. US$ 3,25)

Avaliações e comentários sobre o Joplin

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Confira estas alternativas ao Joplin!

9. Simplenote — ideal para anotações sem distrações, com foco em texto simples

via Simplenote

O Simplenote é um aplicativo de anotações simples que sincroniza em vários dispositivos e plataformas, incluindo Android, iOS, Mac, Windows, Linux e navegadores da web. As anotações são atualizadas automaticamente em tempo real em todos os dispositivos — não é preciso procurar um botão de “sincronização”!

Achei o recurso de histórico de versões o mais útil. Às vezes, crio uma anotação detalhada sobre um assunto e, quando o trabalho está concluído, edito a anotação com novo conteúdo. Mais tarde, se quiser recuperar essa anotação, isso não é mais possível.

O Simplenote é um salva-vidas nessas situações — ele faz backup das anotações a cada alteração, então posso consultar o que escrevi dias, semanas ou até meses atrás.

A interface é bastante semelhante à do Apple Notes, mas não há opção para adicionar imagens ou esboços.

Principais recursos do Simplenote

Organize suas anotações usando tags e recupere-as rapidamente com a funcionalidade de busca instantânea deste aplicativo de anotações para Android

Colabore com amigos e colegas de equipe compartilhando listas, postando instruções ou publicando notas online

Escreva, visualize e publique notas no formato Markdown

Limitações do Simplenote

Não há opção para inserir tabelas

Não tem nenhum apelo estético

Preços do Simplenote

Gratuito para todos os usuários

Avaliações e comentários sobre o Simplenote

G2 : 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O Simplenote parece ser uma escolha popular para fazer anotações em salas de aula e reuniões, com os usuários elogiando sua interface simples e descomplicada.

Isso me ajudou (muito) nas reuniões a anotar o MOM.

Isso me ajudou (muito) nas reuniões a anotar o MOM.

A desvantagem, é claro, é a falta de recursos extras, como modelos, conforme apontado por este usuário.

10. Bear — a interface de usuário mais bonita e minimalista (para usuários da Apple)

via Bear

O Bear é um aplicativo de anotações baseado em Markdown que permite formatar e organizar diferentes tipos de conteúdo (incluindo texto, fotos, tabelas e listas de tarefas) em uma única anotação.

Adorei a estética do aplicativo, especialmente a interface minimalista — isso me deixou menos ansioso enquanto eu brincava com o aplicativo, mesmo tendo uma lista enorme de tarefas para riscar!

O Bear está disponível para Mac, iPhone e iPad. É uma ótima opção se você prefere o ecossistema da Apple e procura algo mais agradável visualmente do que o Apple Notes.

Ao optar pela versão paga, o Bear PRO, você desbloqueia recursos avançados, como recursos de pesquisa por OCR e exportação de notas para vários formatos (PDF, HTML, DOCX e JPG). Vale a pena o investimento se você gosta de design.

Principais recursos do Bear

Formate suas anotações com um Markdown simples

Organize suas anotações com sistemas de etiquetagem flexíveis

Use a função de dobrar para se concentrar em uma seção de cada vez e ocultar o restante

Personalize o aplicativo com temas lindos

Limitações do Bear

Disponível apenas no iOS e no macOS, o que limita seu uso ao ecossistema da Apple.

Alguns recursos básicos, como sincronização com o iCloud e opções de exportação, exigem uma assinatura

Se você usa o Windows ou qualquer outro sistema operacional, pode explorar estas alternativas ao aplicativo Bear.

Preços do Bear

Basic : Gratuito

Pro: US$ 2,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Bear

G2 : 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (Avaliações insuficientes)

O que você deve procurar em aplicativos para anotações?

Ao escolher um aplicativo, priorize recursos que complementem sua rotina profissional e aumentem a produtividade. Sou exigente com a forma como trabalho e com as inúmeras estratégias que utilizo para me sentir produtivo e menos sobrecarregado pelas informações que preciso lembrar.

Aqui estão alguns aspectos importantes a serem considerados:

Recursos de organização: Aplicativos de anotações com ferramentas de organização, como pastas, tags e funcionalidades de pesquisa avançadas, ajudam você a categorizar e recuperar anotações com facilidade (isso é superimportante para mim; links bidirecionais ou dependências são meus recursos favoritos. Isso ajuda a entender como meu trabalho está conectado e depende de outras prioridades ou ideias) Recursos de integração: Certifique-se de que seu aplicativo de anotações se integre perfeitamente a outras ferramentas que você usa com frequência — como aplicativos de calendário, Certifique-se de que seu aplicativo de anotações se integre perfeitamente a outras ferramentas que você usa com frequência — como aplicativos de calendário, software de gerenciamento de projetos e plataformas de colaboração — para otimizar seu fluxo de trabalho (novamente, algo essencial para minha produtividade pessoal e profissional). Costumo salvar minhas anotações do Kindle para enviá-las ao meu aplicativo de gerenciamento de projetos como algo que gostaria de consultar e, geralmente, quando leio algo na web, quero adicionar uma ideia relacionada como um possível tópico a ser abordado no blog do ClickUp) Facilidade de uso: Procure um aplicativo com uma interface intuitiva que facilite adicionar, editar, organizar e recuperar notas rapidamente Assistência por IA: Procure Procure aplicativos de anotações com IA que possam ajudá-lo a resumir anotações, gerar transcrições de reuniões e vídeos, editar ou criar anotações de forma intuitiva e organizar melhor suas anotações. (Isso teve o maior impacto na minha forma de fazer anotações. Antes, eu gastava tempo resumindo minhas anotações preliminares mal escritas, mas agora deixo a IA fazer isso, o que me poupa muito tempo. Agora, posso ir direto para minhas anotações bem elaboradas como ponto de partida.) Acesso em vários dispositivos: Escolha um aplicativo que sincronize todos os seus dispositivos para que você possa acessar suas anotações onde quer que esteja — no escritório, em casa ou em trânsito

Esses recursos essenciais me ajudaram a analisar as diversas ferramentas de anotações disponíveis no mercado e a encontrar as melhores para você.

Qual é o melhor aplicativo para anotações de todos?

Os aplicativos que testamos e selecionamos têm algumas coisas em comum: todos são fáceis de usar, estão disponíveis em várias plataformas e me ajudam a ficar mais organizado e produtivo.

Embora sejam ótimos para fazer anotações e acessá-las posteriormente, pouquíssimas ferramentas vão além dos recursos básicos.

Prefiro ferramentas que me ajudem a equilibrar tarefas pessoais e profissionais, por isso, opto por aplicativos com recursos avançados, como colaboração em equipe, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de projetos e integrações robustas.

Ter vários aplicativos de anotações no meu dispositivo vai contra o objetivo — isso só bagunça meu espaço digital e me sobrecarrega. Por isso, prefiro usar um aplicativo poderoso que desempenhe várias funções e se integre ao meu conjunto de ferramentas tecnológicas.

Só existe um software que atende a todos os requisitos: o ClickUp!

Ele simplifica a criação de notas com o Docs, o Bloco de Notas e modelos prontos para uso. Os recursos de IA agilizam a escrita, recuperam notas antigas e transcrevem notas de voz. E as ferramentas de gerenciamento de projetos nos permitem manter o controle das listas de tarefas e colaborar com equipes multifuncionais.

Experimente o ClickUp hoje mesmo!