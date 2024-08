Seja criativo com a comunicação: 10 modelos gratuitos de quadros de avisos digitais

Na era digital de hoje, os métodos tradicionais de comunicação da empresa podem parecer ultrapassados. Com tantos canais e mensagens circulando, é fácil que informações importantes se percam no meio da confusão.

Os modelos de quadros de avisos digitais são a versão moderna do comunicação sem complicações . Eles vêm com estruturas pré-projetadas, permitindo que você apresente informações, anúncios e mensagens em um formato digital dinâmico com imagens cativantes, gráficos e planos de fundo personalizados.

No entanto, nem todos os modelos são iguais. Fizemos o trabalho pesado e temos o prazer de apresentar a você os 10 melhores modelos de quadros de avisos digitais. Vamos explorar seus recursos exclusivos para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para sua empresa! 👌

O que é um modelo de quadro de avisos digital?

Os modelos de quadros de avisos digitais são layouts predefinidos que simplificam a criação de conteúdo de sinalização digital para quadros de avisos. Eles oferecem diversas opções de design e são facilmente personalizáveis, permitindo que você crie material envolvente e informativo para displays digitais. Essa versatilidade os torna adequados para uma variedade de organizações, de escolas a empresas.

Esses modelos abrangem uma série de elementos de design, como planos de fundo, gráficos, caixas de texto e imagens, ajudando os usuários a criar conteúdo como atualizações da empresa, comunicados à imprensa notificações de eventos e programações.

Em contraste com a criação de conteúdo de sinalização digital a partir do zero, o uso de modelos de quadros de avisos digitais poupa tempo e esforço e garante uma aparência consistente e profissional para a sinalização digital da sua organização. Adicionar a marca, as mensagens e as informações relevantes da sua organização a um modelo permite criar um quadro de avisos digital visualmente atraente e informativo que atenda efetivamente às necessidades da sua organização.

O que faz um bom modelo de quadro de avisos digital?

Um modelo prático de quadro de avisos digital normalmente tem as seguintes características:

Design visualmente atraente : Deve ser atraente e chamativo para atrair a atenção do visualizador. Além disso, gráficos, vídeos e arquivos de imagem aprimoram a mensagem emantêm o público-alvo concentrado *Customização: Os usuários devem poder modificar facilmente o modelo para adicionar seu conteúdo, como texto, imagens e vídeos

: Deve ser atraente e chamativo para atrair a atenção do visualizador. Além disso, gráficos, vídeos e arquivos de imagem aprimoram a mensagem emantêm o público-alvo concentrado *Customização: Os usuários devem poder modificar facilmente o modelo para adicionar seu conteúdo, como texto, imagens e vídeos Relevância : o modelo deve ser relevante para a finalidade do quadro de avisos, seja para publicidade, anúncios, programações ou outras informações

: o modelo deve ser relevante para a finalidade do quadro de avisos, seja para publicidade, anúncios, programações ou outras informações Texto visível : O texto deve ser facilmente legível, com fontes, tamanhos e cores apropriados e opções simples baseadas em temas

: O texto deve ser facilmente legível, com fontes, tamanhos e cores apropriados e opções simples baseadas em temas Consistência : Um bom modelo deveestar alinhado com sua marca e manter uma aparência consistente em todo o conteúdo

: Um bom modelo deveestar alinhado com sua marca e manter uma aparência consistente em todo o conteúdo Escalabilidade : Os modelos devem ser adaptáveis a vários tamanhos e orientações de tela

: Os modelos devem ser adaptáveis a vários tamanhos e orientações de tela Interface amigável ao usuário : deve ser fácil para quem não é designer criar e atualizar o conteúdo

: deve ser fácil para quem não é designer criar e atualizar o conteúdo Compatibilidade: certifique-se de que o modelo funcione com o software ou a plataforma de sinalização digital escolhida

10 modelos de quadro de avisos digital para usar em 2024

Criar conteúdo de sinalização digital a partir do zero pode ser um verdadeiro quebra-cabeça. Felizmente, nós o ajudamos com uma seleção criteriosa dos melhores modelos de quadro de avisos digital em PowerPoint e ClickUp tudo pronto para turbinar sua jornada criativa. ✈️

Aperte o cinto, pois estamos prestes a nos aprofundar em seus recursos úteis!

1. Modelo de quadro do ClickUp

O modelo de quadro ClickUp mantém sua equipe atualizada sobre o progresso da tarefa com um quadro Kanban fácil de usar

Crie quadros de avisos digitais personalizados sem esforço com o Modelo de quadro do ClickUp . Essa ferramenta fácil de usar permite que você exiba tarefas em um Quadro Kanban , tornando o projeto e a gerenciamento de fluxo de trabalho uma brisa. 🍃

Imagine que seu objetivo seja aumentar a eficiência no gerenciamento de tarefas. Com a abordagem do quadro de avisos digital, sua equipe obtém uma visão clara dos status das tarefas, distinguindo o que está em andamento, concluído e pendente.

O modelo tem colunas que representam vários estágios do projeto. Cada cartão no quadro representa uma tarefa, e você pode atualizar facilmente seu status com uma simples ação de arrastar e soltar. Para maior comodidade, você pode permitir que os membros da equipe ajustem os status das tarefas à medida que elas progridem.

Precisa de uma maneira de se comunicar? prioridades de trabalho para a sua equipe? A exibição visual no quadro de avisos digital permite que as equipes identifiquem rapidamente as tarefas que exigem atenção imediata e as que podem ser resolvidas mais tarde. Isso é possível graças aos cinco níveis de urgência, que variam de Baixo a Urgente. 🚩

Os cartões de tarefas podem até apresentar imagens de capa. Elas são uma maneira fantástica de dividir o quadro, introduzir cabeçalhos ou dar um toque pessoal aos seus cartões.

2. Modelo de memorando ClickUp

Escreva memorandos de forma rápida e eficaz usando o ClickUp Memo Template

Você está em busca de um modelo multifuncional para estruturar seus quadros de avisos digitais e alcançar facilmente a equipe? objetivos de comunicação da equipe ? Não precisa procurar mais do que o Modelo de memorando do ClickUp ! 👀

Esse versátil modelo de documento é sua solução completa para exibir vários tipos de informações, sejam solicitações, atualizações de status, anúncios, instruções ou feedback. É a estrutura de que você precisa para transmitir mensagens com uma precisão cristalina, garantindo que todos os detalhes relevantes estejam no lugar certo.

Cubra todas as suas bases com seções como:

Introdução : Defina o tom de sua mensagem

: Defina o tom de sua mensagem Corpo : Exponha o conteúdo principal

: Exponha o conteúdo principal Conclusão: Resuma e inclua itens acionáveis

O modelo oferece campos padrão como Subject e Category, permitindo que você especifique o tipo de memorando. Você encontrará categorias padrão como Solicitação de ação, Urgente, Anúncio ou Precisa de atenção e, se elas não se encaixarem, você poderá criar a sua própria.

Para adicionar caracteres a isso Documento ClickUp exiba o nome da sua empresa, o endereço e o link do site no cabeçalho. Torne o modelo mais atraente visualmente adicionando imagens, gráficos, quadros e tabelas para transmitir sua mensagem de forma mais eficaz!

Aproveite as vantagens do ClickUp Ferramenta de escrita de IA para criar memorandos com o tom desejado ou melhorar a gramática e a legibilidade de seus rascunhos atuais.

3. Modelo de quadro de projeto ClickUp

Garanta que sua equipe esteja sempre atualizada sobre todas as alterações do projeto ao longo do ano com o modelo de quadro de projetos do ClickUp

Procurando uma maneira simples de ficar por dentro dos projetos ao longo do ano e manter sua equipe informada? O Modelo de quadro de projetos do ClickUp pode tornar o processo tão fácil quanto uma torta! 🍰

Ele permite documentar tarefas de vários projetos em um único local central, simplificando a organização do projeto. Você pode ajustar facilmente as prioridades de suas tarefas usando os status personalizados e, se as coisas mudarem ao longo do caminho, basta arrastar e soltar para reorganizar.

Sua equipe pode usar a visualização padrão Progress Board como quadros de avisos digitais para ver todos os projetos agrupados por status. Isso oferece uma visão geral rápida dos projetos em estágios como Pesquisa, Brainstorm, Em andamento e Concluído, apresentando uma imagem clara de como cada projeto está progredindo. 🖼️

Se você estiver interessado em se aprofundar no trabalho de departamentos individuais, a visualização do Quadro de Departamentos é a opção ideal. Aqui, você pode definir uma imagem exclusiva para o cartão de cada departamento, adicionando recursos visuais atraentes à mistura. Clicar nesses cartões revela detalhes como o orçamento alocado, a duração e o nível de esforço, perfeitamente representados nos campos personalizados.

Para ver os projetos com base no trimestre do ano a que pertencem, opte pela visualização Lista de projetos. Ela pode não ser tão atraente visualmente quanto um quadro Kanban, mas exibe ordenadamente todas as tarefas juntamente com informações essenciais como prioridade, duração e departamento.

4. Modelo de memorando de funcionário do ClickUp

Mantenha seus funcionários informados sobre todas as atualizações da empresa sem problemas com o modelo de memorando para funcionários do ClickUp

Se sua empresa depende de comunicação regular e presencial com os funcionários, você não vai querer perder a oportunidade de Modelo de memorando para funcionários do ClickUp . Ele ajuda você a compartilhar facilmente novas estratégias, introduzir mudanças ou fazer anúncios -e economizar tempo ao fazer isso! 🕒

A ferramenta atende a várias necessidades de comunicação, quer você esteja trabalhando com equipes multifuncionais ou equipes remotas . Você pode usá-lo para se dirigir a um funcionário individual, a um departamento inteiro ou a toda a empresa.

Esse Modelo de tarefa é carregado com campos personalizáveis e uma lista de verificação útil, portanto, pode servir como um planejador digital . Ajuste-o para atender às suas necessidades - use Custom Fields para selecionar os membros da equipe e escolha o departamento relevante em um menu suspenso.

Para cobrir todas as informações necessárias, certifique-se de preencher o seguinte lista de tarefas campos:

Category :Determine se é um anúncio, uma atualização urgente ou uma solicitação de ação

:Determine se é um anúncio, uma atualização urgente ou uma solicitação de ação Introdução : Prepare o cenário para seu memorando

: Prepare o cenário para seu memorando Tarefas e plano de ação : Mergulhe nos detalhes do que precisa ser feito

: Mergulhe nos detalhes do que precisa ser feito Conclusão : Encerre tudo de forma organizada

: Encerre tudo de forma organizada Anexo: Adicione materiais ou documentos extras, conforme necessário

Quando sua obra-prima estiver pronta, use-a como um quadro de avisos, garantindo que todos os seus funcionários tenham acesso fácil e se mantenham atualizados sobre as últimas notícias.

5. Modelo de comunicação interna do ClickUp

Use o modelo de comunicação interna do ClickUp para anunciar eventos ou mudanças aos seus funcionários

Na era de todas as coisas digitais, depender de quadros de avisos tradicionais para comunicação interna é como tentar enviar um fax em um mundo de mensagens instantâneas. Felizmente, o Modelo de comunicação interna do ClickUp vem ao resgate, atuando como seu quadro de avisos para todas as informações importantes da empresa. 📌

Com esse modelo, você pode compartilhar facilmente os eventos da empresa e suas programações entre equipes e departamentos, garantindo que seus funcionários estejam sempre informados. Sua vista de lista exibe todos os eventos categorizados por departamentos e acompanhados por campos personalizados como Type, Status e Description.

Manter-se atualizado é muito fácil com duas visualizações práticas do quadro:

Quadro de tipo de evento: organiza os eventos por categorias de eventos, como entrevistas, webinars e treinamento, pesquisas ou boletins informativos semanais Quadro de status:Agrupa eventos por status personalizado, como A fazer, Em andamento ou Programado

Ambos os quadros permitem que você inclua uma breve descrição do evento para contexto e use os campos personalizados para designar o público-alvo, seja um departamento específico, estagiários ou todos os funcionários. Quando o status do evento muda, você pode simplesmente movê-lo para o próximo estágio arrastando e soltando o cartão no quadro.

Para garantir que nenhum prazo seja perdido, seus funcionários podem abrir a visualização Communications Calendar para ver todos os próximos eventos. Além disso, você pode reagendar tarefas ou encontrar um lugar para as não programadas, movendo-as para uma data melhor. 📅

6. Modelo de quadro de avisos interativo do PowerPoint por SlidesGo

O modelo de quadro de avisos interativo do PowerPoint da SlidesGo oferece slides personalizáveis com gráficos cativantes para tornar o compartilhamento de informações mais envolvente

Cansado de apresentações em PowerPoint monótonas e com muito texto que deixam seus alunos bocejando? O modelo de quadro de avisos interativo multiuso para PowerPoint da SlidesGo traz energia para suas aulas e transforma o aprendizado e o compartilhamento de informações em uma aventura envolvente. 🚵‍♂️

O modelo ajuda você a preencher sua apresentação com visuais dinâmicos, como imagens, formas e notas adesivas projetadas para cativar seus alunos. O plano de fundo se assemelha a um quadro de cortiça clássico com texturas, alfinetes, post-its, papéis e imagens. A tipografia do título desenhada à mão acrescenta uma pitada de criatividade, fazendo com que pareça uma verdadeira aula em sala de aula, mesmo no ensino remoto.

O modelo é totalmente editável e fácil de personalizar. Ele vem com 33 slides exclusivos, mas você pode incluir quantos precisar. Crie o seu próprio modelo com:

Gráficos, mapas e mockups fáceis de editar

Mais de 500 ícones e a extensão Flaticon para slides personalizados

Imagens, formas, fontes e esquemas de cores exclusivos

7. Apresentação de Quadro de Avisos em PowerPoint por SlidesMania

A apresentação do quadro de avisos do PowerPoint da SlidesMania oferece personalização completa, simplicidade fácil de usar e uma ótima maneira de manter a estética clássica do quadro de cortiça

A apresentação do quadro de avisos do PowerPoint da SlidesMania combina o charme da velha escola de um quadro de cortiça com todas as vantagens da criação de anúncios digitais.

Esse modelo de quadro de avisos é bastante simples - ele apresenta folhas de papel, notas adesivas e alfinetes. Use-os para fazer anúncios, compartilhar notícias e ideias com sua equipe, integrar funcionários ou para qualquer outra finalidade que você desejar.

Você pode personalizá-lo alterando as cores do papel, fazendo experiências com fontes, adicionando ou removendo slides e inserindo arquivos de imagem e gráficos para envolver seu público.

Para maior comodidade, há um slide com pins de várias cores que você pode copiar e colar facilmente, para não ficar preso apenas aos pins vermelhos. Além disso, há um conjunto de ícones para ajudá-lo a ilustrar seus pontos e manter um estilo consistente em toda a apresentação. Você pode usá-los como estão ou misturar seus próprios ícones, a escolha é sua.

8. Modelo de quadro de avisos do PowerPoint por FPPT.com

Personalize o modelo de quadro de avisos do PowerPoint da FPPT.com para criar seu quadro de avisos digital ideal para qualquer finalidade

Se estiver procurando uma maneira fácil de manter sua equipe informada ou se quiser criar uma apresentação simples e envolvente em sala de aula, o modelo de quadro de avisos do PowerPoint da FPPT.com está aqui para ajudar. Ele apresenta slides em branco inspirados em quadros de avisos esperando pelo seu toque criativo. 👆

Imagine esse modelo como sua própria tela, onde o fundo marrom se torna vibrante à medida que você adiciona:

Arquivos de imagem animados e formas dinâmicas Notas adesivas coloridas e gráficos cativantes Uma fonte divertida e de fácil leitura para manter seu público envolvido Uma variedade de ícones para dar um toque visual extra

O quadro de cortiça marrom não faz muito o seu estilo? Não tem problema! Vá até o painel Miniaturas, clique com o botão direito do mouse na opção Alterar plano de fundo e pronto! Você acabou de dar ao modelo uma transformação completa para combinar com seu gosto exclusivo.

Como os slides são totalmente personalizáveis, eles podem servir como um quadro de avisos digital para praticamente qualquer coisa, desde anúncios da empresa e atualizações de projetos até promoções de eventos e colaboração em equipe.

9. Quadro de avisos interativo do PowerPoint por SlidesCarnival

O quadro de avisos interativo do PowerPoint da SlidesCarnival oferece um playground criativo para a criação de um quadro de avisos envolvente de volta às aulas

Cative alunos de todas as idades com o quadro de avisos interativo do PowerPoint criado de forma criativa pela SlidesCarnival! Esse modelo dinâmico e vibrante foi feito sob medida para educadores que desejam tornar o aprendizado uma experiência envolvente e inesquecível.

Esse quadro de avisos digital de Volta às aulas é uma ótima maneira de começar sua aula dando boas-vindas calorosas aos alunos e uma prévia das aulas emocionantes que estão por vir.

E se você estiver conhecendo seus alunos pela primeira vez, use os slides para criar uma seção "About Me" (Sobre mim) e ajude-os a conhecê-lo melhor. Adicione uma foto sua simpática, coloque uma moldura divertida e deixe uma primeira impressão positiva em seus alunos desde o primeiro dia! 🌸

Com este modelo fácil de usar, você obtém:

Mais de 25 slides prontos para serem personalizados de acordo com sua preferência

Um layout de colagem no estilo pin com uma mistura de tons de laranja, roxo e marrom

Diversos gráficos, quadros, linhas e formas que oferecem infinitas possibilidades criativas

Recursos práticos de animação e transição para cada slide para manter o envolvimento

10. Quadro de Avisos Digital do PowerPoint por SlidesAcademy

Use um quadro de avisos digital do PowerPoint da SlidesAcademy para se comunicar com seus colegas ou alunos

Você está ansioso para melhorar a comunicação e se conectar de forma mais eficaz com seus colegas ou alunos? O Quadro de Avisos Digital do PowerPoint da SlidesAcademy é a sua solução para a troca de informações sem interrupções. 📢

Esse modelo de quadro de avisos digital fácil de usar vem repleto de elementos que dão vida às suas mensagens, incluindo:

Pinos multicoloridos que você pode copiar e colar facilmente Notas adesivas em tons vibrantes Fontes atraentes para destacar seu conteúdo

Mas isso não é tudo - há ilustrações, gráficos e ícones instantâneos pendurados no quadro de cortiça, permitindo que você crie um design original e cativante. Com 13 slides à sua disposição, é muito fácil adicionar novos slides ou editar e excluir aqueles que não se encaixam perfeitamente.

Se o seu objetivo for mais acadêmico, aqui vai uma dica: encha as notas adesivas com conteúdo e inclua alguns arquivos de imagem para manter os alunos envolvidos. E para tornar suas lições mais claras, não hesite em incluir alguns gráficos e tabelas.

Simplifique a comunicação com os melhores modelos de quadros de avisos digitais

Você não perderá nada quando colocar esses modelos gratuitos de quadro de avisos digital para trabalhar. Seja para divulgar anúncios, manter sua empresa informada ou facilitar a comunicação interna da equipe, eles têm tudo o que é necessário. Além disso, é muito fácil acessá-los on-line, o que os torna um sonho realizado para equipes remotas ou híbridas!

Mas espere, há mais para explorar! Dê uma olhada no Biblioteca de modelos do ClickUp -um baú do tesouro com mais de 1.000 modelos, abrangendo elaboração de memorandos , colaboração em equipe e planejamento de comunicação . Com esses modelos em sua caixa de ferramentas, o sucesso é garantido! 🎉