10 alternativas ao Apple Notes para fazer anotações digitais em 2025

Os aplicativos de anotações ajudam a capturar suas ideias brilhantes, fornecem lembretes e organizam seus pensamentos para serem usados no momento certo - e muito mais.

Com recursos avançados, como resumo de IA, colaboração contínua e muito mais, eles podem ser seu segundo cérebro. Mas se você estiver usando o Apple Notes apenas para fazer anotações, poderá estar perdendo algumas funcionalidades avançadas de outros aplicativos de anotações.

Para ajudá-lo a escolher uma alternativa poderosa ao Apple Notes que vá além da anotação básica, reunimos uma lista de 10 aplicativos interessantes. Esses aplicativos vão além da simples tomada de notas e são ótimas alternativas ao Apple Notes.

Vamos explorar essas alternativas ao Apple Notes e encontrar a opção perfeita para você!

O que você deve procurar nas alternativas ao Apple Notes?

Encontrar alternativas para o Apple Notes não se trata apenas de substituir o Aplicativo de anotações para Mac com outra opção; você precisa analisar os aspectos mais detalhados. O melhor aplicativo de anotações da atualidade tem todos os recursos a seguir:

Facilidade de organização: Se você tem o hábito de anotar coisas aleatoriamente, suas anotações começarão a parecer desordenadas se não forem organizadas adequadamente. Portanto, o aplicativo de anotações deve ter a capacidade de organizar as anotações em uma estrutura lógica, incluindo pastas de vários níveis, opções avançadas de marcação ou até mesmo recursos de gerenciamento de projetos, se for o caso

Se você tem o hábito de anotar coisas aleatoriamente, suas anotações começarão a parecer desordenadas se não forem organizadas adequadamente. Portanto, o aplicativo de anotações deve ter a capacidade de organizar as anotações em uma estrutura lógica, incluindo pastas de vários níveis, opções avançadas de marcação ou até mesmo recursos de gerenciamento de projetos, se for o caso Notas ricas em mídia: Precisamos de mais do que texto em nossas notas; talvez queiramos adicionar tabelas, listas de verificação, diagramas, imagens ou outros recursos multimídia. Portanto, considere as alternativas do Apple Notes que suportam a incorporação de imagens, gravações de áudio ou até mesmo clipes de vídeo para aprimorar suas anotações

Precisamos de mais do que texto em nossas notas; talvez queiramos adicionar tabelas, listas de verificação, diagramas, imagens ou outros recursos multimídia. Portanto, considere as alternativas do Apple Notes que suportam a incorporação de imagens, gravações de áudio ou até mesmo clipes de vídeo para aprimorar suas anotações Tomada de notas colaborativa: Escolha um aplicativo com um recurso de colaboração robusto, especialmente se você trabalha com uma equipe. Você pode compartilhar anotações colaborativas, criar tarefas ou tarefas para os membros da equipe, adicionar lembretes e deixar comentários para um entendimento claro

Escolha um aplicativo com um recurso de colaboração robusto, especialmente se você trabalha com uma equipe. Você pode compartilhar anotações colaborativas, criar tarefas ou tarefas para os membros da equipe, adicionar lembretes e deixar comentários para um entendimento claro Recursos para várias plataformas : Nem todo mundo gosta de ficar restrito ao ecossistema da Apple. Ao contrário do Apple Notes, que funciona apenas com dispositivos iOS, você pode preferir aplicativos de anotações que funcionem em vários dispositivos e plataformas diferentes

: Nem todo mundo gosta de ficar restrito ao ecossistema da Apple. Ao contrário do Apple Notes, que funciona apenas com dispositivos iOS, você pode preferir aplicativos de anotações que funcionem em vários dispositivos e plataformas diferentes Vantagem da IA: Aplicativos de anotações de última geração agora aproveite a IA para fazer anotações para turbinar seu fluxo de trabalho. Explore recursos como resumos inteligentes que condensam automaticamente os pontos principais, ferramentas de geração de conteúdo que o ajudam a ter ideias ou a capacidade de gerar itens de ação a partir de suas anotações e tarefas automaticamente

As 10 melhores alternativas ao Apple Notes para usar em 2024

Agora que você sabe quais recursos priorizar, vamos explorar 10 excelentes alternativas ao Apple Notes, cada uma oferecendo funcionalidades exclusivas para atender a diversas necessidades:

1. ClickUp

Para usuários que procuram um aplicativo de anotações robusto, colaborativo, rico em recursos e poderoso, o ClickUp é a escolha ideal. A plataforma vai além dos recursos simples de anotações, oferecendo um espaço de trabalho avançado que pode integrar facilmente toda a sua produtividade, anotações e planejamento de projetos em uma única plataforma.

Capture ideias em qualquer lugar e a qualquer momento com o ClickUp Notepad ClickUp Notepad é o lugar ideal para você fazer anotações, capturar ideias, fazer brainstorming de conceitos e organizar suas anotações com facilidade. Ele ajuda a atribuir anotações à sua equipe, transformando-as em tarefas rastreáveis que podem ser acessadas de qualquer lugar. Basta anotar uma ideia e convertê-la em itens de ação com listas de verificação.

Com os recursos de arrastar e soltar, você pode mover facilmente itens dentro da lista de verificação e organizá-los de acordo com datas de vencimento, prioridade, responsáveis e muito mais. Além disso, suas anotações podem ser formatadas com edição avançada, incluindo imagens, GIFs, vídeos e muito mais.

Atribua tarefas e adicione comentários facilmente usando o ClickUp Docs

Além disso, com o Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, você pode integrar suas anotações e adicionar documentos ou anexos facilmente. Com colaboração em tempo real, formatação avançada, controles de privacidade e documentos com tecnologia de IA, você pode ficar por dentro das ideias e fazer mais com suas anotações.

Resuma documentos e qualquer texto em questão de segundos usando o ClickUp AI Cérebro ClickUp ajuda você a combinar o poder das ideias humanas com o da IA. É a primeira rede neural do mundo que conecta tarefas, documentos, pessoas e todo o conhecimento de sua empresa com a IA.

Use-a para converter notas de áudio ou notas de reunião em tarefas acionáveis, resumir documentos detalhados em notas concisas e até mesmo criar conteúdo usando prompts simples.

Crie e gerencie facilmente anotações diárias usando o modelo de anotações diárias do ClickUp

Além disso, com o Modelo de notas diárias do ClickUp com o ClickUp Daily Notes, você pode facilmente manter todas as suas anotações organizadas e mapeá-las em relação às suas metas. Esse modelo é ideal para iniciantes e inclui um padrão de entrada fácil de usar para ajudá-lo a fazer anotações detalhadas, agendar tarefas e acompanhar o progresso.

Assim, ele vai além de um simples aplicativo de anotações e pode ser seu assistente completo de produtividade e gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do ClickUp

Crie, organize e colabore em anotações juntamente com tarefas, agendas e documentos - tudo em uma única plataforma

Use Pesquisa universal do ClickUp o ClickUp Universal Search /%ref/, uma funcionalidade de pesquisa robusta para ajudá-lo a encontrar anotações em todo o seu espaço de trabalho, independentemente de como você as categoriza

Registre pensamentos e inspirações a qualquer momento, usando o Aplicativo móvel ClickUp e a extensão do Chrome para fazer anotações, acessar as existentes e manter-se sempre produtivo

Mantenha suas anotações meticulosamente organizadas com Tags de tarefas do ClickUp um sistema flexível de marcação. Atribua tags para categorizar suas anotações por tópico, projeto ou qualquer outro critério relevante para facilitar a recuperação de informações

Mestre Comandos de barra intuitivos do ClickUp para formatar texto, criar tarefas ou atribuir notas em tempo real

Converta suas anotações em ClickUp Docs completos, permitindo integrar mídia, atribuir tarefas e aproveitar os recursos de colaboração em tempo real

Faça anotações mesmo quando estiver off-line, com a funcionalidade de acessar e editar anotações existentes, criar novas e sincronizar alterações quando tiver uma conexão estável com a Internet

Incorpore imagens, arquivos e links diretamente em suas anotações para adicionar contexto

Integre suas anotações com Mapas mentais do ClickUp ou faça um brainstorming com suas equipes usando Quadros brancos do ClickUp permitindo que você visualize suas ideias e organize seus projetos com perfeição

Alavancagem Cérebro ClickUp para criação de conteúdo de alta qualidade, criação de tarefas e outros usos

Obtenha milhares de modelos prontos para uso para registrar suas ideias, fazer anotações rápidas e itens de ação

Limitações do ClickUp

Embora o ClickUp tenha recursos superiores, ele pode ter uma curva de aprendizado acentuada em comparação com um aplicativo simples de anotações

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Notion AI

Via Noção O Notion é um espaço de trabalho personalizável com vários recursos, como criação de documentos e wikis, gerenciamento de projetos e até mesmo anotações simples. Com o Notion AI, fazer anotações é simples: você pode encontrar anotações e outras informações em seu espaço de trabalho, converter anotações em documentos ou outros insights usando o escritor de IA e usá-lo como seu assistente pessoal.

Melhores recursos do Notion AI

Escreva notas e armazene-as em um espaço de trabalho centralizado com outros ativos, como wikis, documentos e projetos

Use o poder da IA para criar anotações, capturar memos de voz e convertê-los em vários formatos

Organize as anotações em documentos e outras páginas para estruturar suas informações da maneira mais adequada para você

Enriqueça suas anotações com imagens, vídeos, gravações de áudio e até mesmo incorpore trechos de código para uma experiência de anotações mais dinâmica

Colabore com sua equipe usando edição, comentários e atribuição de tarefas em tempo real

Limitações do Notion AI

A flexibilidade do Notion AI também pode ser uma faca de dois gumes. O grande número de opções de personalização pode exigir algum tempo para aprender e dominar

Embora o plano gratuito do Notion seja funcional, a maioria dos recursos essenciais está bloqueada por assinaturas pagas

Preços do Notion

Gratuito

Mais : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Business : $18/mês por usuário

: $18/mês por usuário Enterprise : Preço personalizado

: Preço personalizado O Notion AI está disponível como um complemento por US$ 10 por membro por mês

Classificações e resenhas do Notion AI

G2: 4,7/5 (5000+reviews)

4,7/5 (5000+reviews) **Capterra: 4,8/5 (mais de 2000 revisões)

3. OneNote

via Microsoft OneNote O Microsoft OneNote é um produto do Office 365 que permite fazer anotações e integrá-las perfeitamente a outros aplicativos do Microsoft 365, como Word, Excel e outros. Isso o torna uma opção conveniente para quem já investiu no ecossistema da Microsoft. O OneNote está incluído na maioria das assinaturas do Microsoft 365, o que o torna uma opção econômica para quem já usa o pacote.

Além disso, o OneNote tem alguns recursos avançados que permitem fazer anotações de áudio, resumir discussões em uma reunião de equipe em anotações de reunião e fazer listas de tarefas a partir de suas anotações simples.

Melhores recursos do OneNote

Faça anotações e integre-as a outros produtos do Microsoft Office 365, o que o torna a opção ideal para os requisitos de sua empresa

Organize suas anotações usando cadernos e seções digitais, imitando a estrutura familiar de um caderno físico

Acesse suas anotações em vários dispositivos com a disponibilidade do OneNote no Windows, Mac, Android e iOS

Limitações do OneNote

Não é a opção ideal como um aplicativo autônomo, pois é voltado para aqueles que já usam o ecossistema do Office 365

Embora o OneNote permita recursos básicos de colaboração, ele pode não ser tão robusto quanto alguns concorrentes para projetos complexos de trabalho em equipe

Preços do OneNote

Disponível gratuitamente com uma assinatura do Microsoft 365

Sem o Microsoft 365, US$ 6,99/mês ou US$ 69,99/ano para 1 TB

Classificações e resenhas do OneNote

G2: 4,5/5 (1800+reviews)

4,5/5 (1800+reviews) Capterra: 4,6/5 (1500+reviews)

4. Evernote

via Evernote O próximo em nossa lista de alternativas ao Apple Notes é o Evernote, um player de longa data conhecido por seus recursos robustos e versatilidade. Ele começou como um aplicativo de anotações para Android e iOS. Mas, ao longo dos anos, atende a uma ampla gama de usuários, desde estudantes que gerenciam pesquisas até profissionais que organizam projetos complexos.

Melhores recursos do Evernote

Faça anotações com recursos avançados, incluindo recorte da Web, reconhecimento de escrita à mão, funcionalidade de pesquisa avançada e integrações com várias ferramentas de produtividade

Faça anotações e acesse as existentes mesmo sem uma conexão com a Internet e sincronize-as posteriormente, tornando o Evernote conveniente para usuários em trânsito

Organize suas notas usando cadernos e um sistema de marcação flexível para recuperação eficiente de informações

Acesse suas notas em todos os dispositivos com a disponibilidade do Evernote no Windows, Mac, Android e iOS

Limitações do Evernote

O plano gratuito restringe o espaço de armazenamento e determinados recursos, com apenas um caderno e até 50 notas, o que pode prejudicar os usuários avançados

A abundância de recursos do Evernote pode ser esmagadora para novos usuários, que podem precisar de algum tempo para se adaptar

Preços do Evernote

**Para sempre gratuito

Pessoal : uS$ 14,99/mês

: uS$ 14,99/mês Profissional: uS$ 17,99/mês

Classificações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (2000+reviews)

4,4/5 (2000+reviews) Capterra: 4,4/5 (8000+reviews)

5. Obsidiana

via Obsidian O Obsidian é um aplicativo de anotações privado e flexível que tem como objetivo ser não apenas um aplicativo simples para escrever e organizar anotações, mas também para criar um mapa mental. A concorrente do Notion e outros recursos visuais aplicativos de organização, O Obsidian é adequado para profissionais do conhecimento, estudantes e qualquer pessoa que queira conectar suas ideias aos seus recursos. Ela aproveita um conceito chamado "notas vinculadas" para promover uma rede de informações interconectadas.

Melhores recursos da Obsidian

Escreva e formate suas anotações usando Markdown, uma linguagem de marcação leve que oferece flexibilidade e controle sobre a formatação do texto

Crie uma rede de notas interconectadas, permitindo que você explore as relações entre as ideias e construa uma base de conhecimento abrangente

Armazene suas anotações localmente no seu dispositivo, oferecendo controle total sobre seus dados

Use o Discord e seus fóruns de discussão para obter suporte, relatar bugs e obter ajuda de outros usuários da Obsidian para suas dúvidas

Vincule tudo e qualquer coisa - desde ideias, pessoas, lugares, livros e até mesmo Wikis, o que o torna um ótimo Noção alternativa Limitações obsoletas

Tem uma curva de aprendizado acentuada devido à sua abordagem exclusiva, que exige algum investimento no aprendizado de seus principais conceitos e funcionalidades

Preços da Obsidian

Uso pessoal : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Uso comercial: uS$ 50/ano por usuário

Classificações e resenhas da Obsidian

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,9/5 (20+Votos)

6. Urso

via Bear O Bear é um aplicativo simples de anotações Markdown que permite capturar suas anotações, incorporar texto, fotos, tabelas e listas de tarefas na mesma anotação e organizar tudo. Esse aplicativo de anotações apresenta uma bela interface de usuário e se concentra na simplicidade sem sacrificar as funcionalidades essenciais.

Melhores recursos

Utilize o Markdown para formatação básica e mantenha o controle sobre a estrutura das suas anotações

Use a funcionalidade de pesquisa para ajudá-lo a localizar rapidamente informações específicas em suas anotações

Organize suas anotações usando um sistema de marcação flexível para recuperação eficiente de informações

Exporte notas em formatos como PDF, HTML, DOCX, JPG e outros para facilitar o acesso em vários dispositivos

Tem limitações

A maioria dos recursos avançados só está disponível no plano Pro

Embora o Bear tenha um aplicativo para desktop, ele se sente mais à vontade em dispositivos móveis

Preços do Bear

**Gratuito para sempre

Bear Pro: uS$ 2,99/ano

Classificações e avaliações do Bear

G2: 4,6/5 (40+reviews)

4,6/5 (40+reviews) Capterra: 4,5/5 (10 avaliações)

7. Simplenote

via Google Play O Simplenote é um aplicativo de anotações simples e sem distrações que prioriza a anotação básica acima de tudo. Ele é gratuito, oferece recursos de colaboração e ajuda a organizar suas anotações usando tags para pesquisa instantânea.

Melhores recursos do Simplenote

Carregue qualquer nota instantaneamente, pois o aplicativo sincroniza continuamente seus dados com todos os seus dispositivos e aplicativos

Acesse suas anotações sem problemas em todos os dispositivos com a disponibilidade do Simplenote no Windows, Mac, Android, iOS e até mesmo na Web

Utilize a formatação básica do Markdown para a estruturação essencial do texto em suas anotações

Colabore em notas com recursos básicos, como acesso compartilhado e histórico de versões

Limitações do Simplenote

O Simplenote prioriza intencionalmente a simplicidade, sacrificando recursos avançados como suporte a multimídia ou opções complexas de organização

Sem acesso off-line, o que significa que você sempre precisará de uma conexão com a Internet para acessar e editar suas anotações

Preços do Simplenote

Gratuito para sempre

Classificações e resenhas do Simplenote

G2: 4,2/5 (35+reviews)

4,2/5 (35+reviews) Capterra: Não há comentários suficientes

8. Supernotas

via Supernotas O Supernotes é um poderoso aplicativo de anotações criado especificamente para o iPad e outros dispositivos Apple. Seus recursos de anotações em rich text permitem que você use o Apple Pencil para desenhar, rabiscar e imitar a experiência de anotações manuscritas em seus dispositivos.

Melhores recursos do Supernotes

Escreva notas manuscritas e esboce suas ideias usando o recurso de escrita natural com caneta do Supernotes

Faça anotações em PDFs, e-books e outros documentos com um conjunto abrangente de ferramentas

Personalize sua experiência de tomar notas com uma variedade de estilos de caneta, modelos e temas de cores

Organize suas anotações usando pastas e um sistema de marcação para recuperação eficiente de informações

Limitações do Supernotes

Restrito ao ecossistema da Apple, pois foi desenvolvido principalmente para o iPad, com atualizações recentes para disponibilizá-lo no Mac, Linux e Windows

Requer uma assinatura paga para acessar recursos avançados de anotações

Preços do Supernotes

Para iniciantes : Gratuito

: Gratuito Ilimitado: uS$ 10/mês

Classificações e resenhas do Supernotes

G2: NA

NA Capterra: NA

9. Nota de impulso

via nota de reforço O Boost Note é uma ferramenta de gerenciamento de projetos orientada a documentos, que se concentra em permitir que equipes remotas de DevOps e programadores colaborem perfeitamente em projetos. Seu foco na formatação limpa do código e nos recursos centrados no desenvolvedor o torna um forte concorrente para os programadores.

Melhores recursos do Boost Note

Escreva notas com realce de sintaxe, pois o Boost Notes é excelente em lidar com código com realce de sintaxe, facilitando a escrita, a leitura e o compartilhamento de trechos de código em suas notas

Integra-se perfeitamente ao Git, um sistema de controle de versão popular usado por desenvolvedores, permitindo o rastreamento de versões e a colaboração em trechos de código dentro das notas

Minimize as distrações com a interface minimalista que permite que você se concentre no código e nas anotações

Limitações do Boost Note

Embora poderoso para os desenvolvedores, o conjunto de recursos do Boostnote pode ser menos atraente para usuários fora do campo da codificação

O plano gratuito restringe o espaço de armazenamento e os recursos de colaboração

Preços do Boost Note

**Gratuito para sempre

Standard: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Pro: uS$ 10/mês por usuário

Classificações e resenhas do Boost Note

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Polinote

via polinote O Polynote é um ambiente experimental de anotações criado em Scala, uma linguagem de programação de alto nível e de uso geral. Essa ferramenta é voltada principalmente para cientistas de dados e engenheiros que integram fortemente a codificação e outros elementos em seu processo de anotações.

O USP do Polynote é seu suporte para misturar várias linguagens em um único notebook e permitir o compartilhamento contínuo de dados entre elas.

Melhores recursos do Polynote

Execute código em suas anotações usando vários kernels, como Python e Scala, tornando-o ideal para análise e visualização de dados

Integre suas anotações e códigos perfeitamente com o Apache Spark para explorar, analisar e visualizar conjuntos de dados maiores diretamente em suas anotações

Escreva trechos de código em diferentes linguagens (Scala, Python, SQL) em suas anotações, com compartilhamento de variáveis para um fluxo de trabalho coeso

Limitações do Polynote

Altamente complexo para usuários que desejam alternativas simples do Apple Notes

A execução de código em um ambiente de anotações pode ter implicações de segurança. É aconselhável ter cautela e usar o Polynote somente em um computador pessoal confiável

Devido à sua natureza experimental, o Polynote tem uma base de usuários menor e suporte limitado em comparação com outros aplicativos do Notes

Preços do Polynote

Gratuito

Classificações e resenhas do Polynote

G2: NA

NA Capítulo: NA

Transforme suas ideias em ações poderosas usando o ClickUp

Pronto para abandonar o Apple Notes e adotar uma experiência de anotações mais poderosa? Comece a explorar as opções que apresentamos e descubra o aplicativo que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho!

Gerencie anotações em vários dispositivos e plataformas usando o ClickUp Notes

Se tivéssemos que escolher uma boa alternativa ao Apple Notes desta lista como nosso principal aplicativo de anotações, escolheríamos o ClickUp. Ele se destaca por seus recursos robustos de produtividade e gerenciamento de projetos, oferecendo recursos excepcionais e um assistente de IA.

Simplifique as anotações e use prompts para gerar tarefas usando o ClickUp Brain

Com o ClickUp Brain, um assistente alimentado por IA (disponível em planos pagos), você pode gerar formatos de texto criativos, resumir anotações e extrair itens de ação, simplificando ainda mais seus processos de anotações e documentação.

Ele também inclui pacotes prontos para uso modelos de produtividade ajudando você a começar a usá-los facilmente em sua anotações e até mesmo criar listas de tarefas, rastrear metas e gerenciar tarefas em geral. Registrar-se e comece a usar o plano gratuito para sempre do ClickUp hoje mesmo para levar suas anotações para o próximo nível.